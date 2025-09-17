Báo, đài đều kinh hoàng: Bị FCC hù dọa, Đài ABC dừng phát sóng vô thời hạn chương trình hài diễn 'Jimmy Kimmel Live' vì nói Tyler Robinson (kẻ bắn Charlie Kirk) là MAGA



Tổng hợp nhiều bản tin chiều Thứ Tư, ngày 17 tháng 9 năm 2025.

Tóm tắt:

-- Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC: Federal Communications Commission) Brendan Carr gợi ý rằng giấy phép phát sóng của ABC có nguy cơ bị thu hồi do những phát ngôn của Kimmel về Tyler Robinson, kẻ bị cáo buộc giết Kirk.

-- Đài ABC cho biết sẽ ngừng phát sóng chương trình "Jimmy Kimmel Live!" "vô thời hạn" sau những bình luận gây tranh cãi của người dẫn chương trình về nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk đã bị sát hại.

-- Kirk đã bị giết vào tuần trước trong một vụ xả súng khi đang phát biểu tại một trường đại học ở Utah.

-- Nexstar Media Group, công ty đang tìm kiếm sự chấp thuận của FCC cho thương vụ sáp nhập trị giá 6,2 tỷ USD với Tegna, trước đó cho biết các đài truyền hình thuộc sở hữu của công ty và các đài truyền hình "đối tác" liên kết với Mạng lưới Truyền hình ABC sẽ tạm ngừng phát sóng chương trình "Jimmy Kimmel Live!" trong tương lai gần, bắt đầu từ chương trình tối nay Thứ Tư.

ABC đã ngừng phát sóng chương trình khuya "Jimmy Kimmel Live!" vào tối thứ Tư "vô thời hạn" sau những bình luận gây tranh cãi của người dẫn chương trình về nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk đã bị sát hại.

Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi người đứng đầu Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC gợi ý rằng giấy phép phát sóng của ABC, một công ty con của Disney, đang gặp rủi ro, và sau khi Nexstar Media Group cho biết các đài liên kết với ABC của họ sẽ "tạm dừng phát sóng chương trình 'Jimmy Kimmel Live!' trong tương lai gần, bắt đầu từ chương trình tối nay."

Nhà diễn hài Jimmy Kimmel, trong phần độc thoại mở đầu chương trình tối thứ Hai, đã gợi ý rằng Tyler Robinson, người đàn ông bị cáo buộc bắn chết Kirk vào tuần trước tại một trường đại học ở Utah, có liên quan đến phong trào MAGA của Tổng thống Donald Trump — Make America Great Again.

"Băng đảng MAGA đang tuyệt vọng cố gắng mô tả đứa trẻ đã giết Charlie Kirk là bất cứ thứ gì khác ngoài một trong số chúng và làm mọi thứ có thể để ghi điểm chính trị từ việc này," Kimmel nói.

"Giữa những lời chỉ trích qua lại, vẫn có sự đau buồn," ông nói thêm.

Người phát ngôn của ABC cho biết vào tối thứ Tư: "Chương trình 'Jimmy Kimmel Live' sẽ bị tạm dừng vô thời hạn."

Vài giờ trước đó, Chủ tịch FCC Brendan Carr đã nói với người dẫn chương trình phát thanh podcast bảo thủ Benny Johnson rằng nhận xét của Kimmel là "thật sự bệnh hoạn" và có "cơ sở vững chắc" để hành động chống lại ABC và Disney.

Đây là một vấn đề rất, rất nghiêm trọng đối với Disney vào lúc này. "Chúng ta có thể làm điều này một cách dễ dàng hoặc khó khăn," Carr nói. Những công ty này có thể tìm cách hành động đối với Kimmel hoặc sẽ có thêm công việc cho FCC trong tương lai.

"Họ có giấy phép do chúng tôi, FCC, cấp, và điều đó đi kèm với nghĩa vụ hoạt động vì lợi ích công cộng," Carr nói.

Nexstar, công ty đang tìm kiếm sự chấp thuận của FCC cho thương vụ sáp nhập trị giá 6,2 tỷ USD với Tegna, trong tuyên bố của mình cho biết: "Nexstar phản đối mạnh mẽ những bình luận gần đây của ông Kimmel liên quan đến việc giết Charlie Kirk và sẽ thay thế chương trình này bằng các chương trình khác tại các thị trường liên kết với ABC của mình," Nexstar cho biết.

Andrew Alford, chủ tịch bộ phận phát sóng của Nexstar, cho biết: "Những bình luận của ông Kimmel về cái chết của ông Kirk là xúc phạm và thiếu nhạy cảm vào thời điểm quan trọng trong diễn ngôn chính trị quốc gia của chúng tôi, và chúng tôi không tin rằng chúng phản ánh đầy đủ các ý kiến, quan điểm hoặc giá trị của các cộng đồng địa phương nơi chúng tôi hoạt động."

"Tiếp tục cung cấp nền tảng phát sóng cho ông Kimmel trong các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ đơn giản là không vì lợi ích công cộng vào thời điểm hiện tại, và chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là tạm dừng chương trình của ông ấy để cho những người bình tĩnh hơn có thể chiếm ưu thế khi chúng tôi hướng tới việc nối lại cuộc đối thoại tôn trọng và mang tính xây dựng," Alford nói.

Mạng truyền hình ABC của Mỹ đã ngừng phát chương trình talk show đêm khuya Jimmy Kimmel Live! "vô thời hạn" sau những bình luận gần đây của người dẫn chương trình đêm khuya về cái chết của Charlie Kirk.



Kimmel đã ám chỉ rằng kẻ ám sát Kirk được cho là thành viên của "băng đảng MAGA" trong khi chế nhạo phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước cái chết của ông trong phần độc thoại mở đầu của tập phim talk show vào tối thứ Hai.



Người dẫn chương trình Jimmy Kimmel Live tuyên bố trong phần độc thoại rằng các chuyên gia cánh hữu đang đạt đến "mức thấp mới" khi cố gắng gợi ý rằng nghi phạm, Tyler Robinson, 22 tuổi, không phải là "MAGA".



"Chúng ta đã chạm đáy mới vào cuối tuần vừa qua khi băng nhóm MAGA cố gắng tuyệt vọng để mô tả đứa trẻ đã giết Charlie Kirk là bất cứ thứ gì khác ngoài một trong số họ và làm mọi thứ có thể để ghi điểm chính trị từ việc này," Kimmel nói.



Sau đó, ông Jimmy Kimmel chế nhạo phản ứng của Tổng thống Trump trước vụ xả súng chết người, chỉ trích Nhà Trắng vì treo cờ rủ và chỉ trích Trump vì thảo luận về việc xây dựng phòng khiêu vũ mới của Nhà Trắng khi được hỏi về Kirk trong một cuộc phỏng vấn vài ngày sau vụ giết người.



"Đây không phải là cách một người trưởng thành đau buồn trước cái chết của người mà anh ta gọi là bạn. Đây là cách một đứa trẻ 4 tuổi để tang một con cá vàng, được chưa?" Kimmel nói.



Hôm nay (Thứ Tư), Nexstar Media Group, công ty sở hữu hơn 200 đài đối tác trên khắp nước Mỹ, đã thông báo sẽ tạm dừng vô thời hạn chương trình của Kimmel do những nhận xét này, theo báo cáo của The Wrap.



Khi làm vậy, Chủ tịch Nexstar đã gọi những câu chuyện cười giễu của Kimmel là "gây xúc phạm và thiếu nhạy cảm vào thời điểm quan trọng trong diễn ngôn chính trị quốc gia của chúng ta".



"Chúng tôi không tin rằng chúng phản ánh đầy đủ các ý kiến, quan điểm hoặc giá trị của cộng đồng địa phương nơi chúng tôi đặt trụ sở," Andrew Alford, chủ tịch bộ phận phát sóng của Nexstar, cho biết trong một tuyên bố.



"Tiếp tục cung cấp nền tảng phát sóng cho ông Kimmel trong các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ đơn giản là không vì lợi ích công cộng vào thời điểm hiện tại, và chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là tạm dừng chương trình của ông ấy để cho những cái đầu tỉnh táo hơn có thể chiếm ưu thế khi chúng tôi hướng tới việc nối lại cuộc đối thoại tôn trọng và mang tính xây dựng."



Những tuyên bố của Kimmel được đưa ra sau khi các quan chức FBI và thống đốc Utah cho biết nghi phạm có "tư tưởng cánh tả" và đã bị cực đoan hóa trong những năm gần đây.



"Rõ ràng đây là một cuộc tấn công mang động cơ ý thức hệ," Phó Giám đốc FBI Dan Bongino nói với Fox News hôm thứ Hai.



Trong khi đó, một quan chức cấp cao đã tiết lộ rằng nghi phạm xả súng của nhà hoạt động chính trị Mỹ Charlie Kirk không hợp tác với các nhà điều tra.



Kẻ ám sát bị cáo Tyler Robinson, một người dân địa phương 22 tuổi ở Utah, đang bị giam giữ không được bảo lãnh tại một nhà tù ở Utah với nhiều tội danh, bao gồm cả tội giết người có chủ ý, theo các quan chức.