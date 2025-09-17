Bản Tin Cà-phê Sáng Thứ Tư, 17 tháng 9

-- Nhóm Thượng Tôn Da Trắng Tuần Hành Huntington Beach Hô To Khẩu Hiệu: ‘Người Da Trắng Phản Công’, “Chiếm Lại Đất Nước”.

Ảnh: Huntington Beach, thành phố láng giềng với Little Saigon cuối tuần qua chứng kiến cảnh nhóm cực hữu thượng tôn gia trắng tuần hành hô to khẩu hiệu chống người khác màu da. Chụp lại từ facebook Khang Nguyễn.

Nhóm Thượng Tôn Da Trắng Tuần Hành Huntington Beach Hô To Khẩu Hiệu: 'Người Da Trắng Phản Công', "Chiếm Lại Đất Nước"

Hàng trăm người đã tập trung tại cầu tàu Huntington Beach cuối tuần qua để tưởng niệm Charlie Kirk, nhà hoạt động bảo thủ và giám đốc Turning Point USA, bị bắn chết ngày 10 tháng 9 trong một sự kiện tại Đại học Utah Valley. Người dự mang theo nến và cờ Hoa Kỳ, dự tính một lễ cầu nguyện trang nghiêm. Nhưng bầu không khí nhanh chóng biến đổi khi một nhóm da trắng cực đoan tràn vào, hô to “Người da trắng phản công,” khiến buổi lễ bị xáo trộn.

Ngày hôm sau, Patriot Front – tổ chức dân tộc chủ nghĩa da trắng thành lập sau bạo loạn Charlottesville 2017 – cũng xuất hiện. Họ mặc đồng phục quần kaki, áo xanh đậm, che mặt bằng khăn trắng, vừa đi dọc Main Street vừa giương ảnh Kirk, hô “Hãy gọi tên hắn!” và “Chiếm lại đất nước!” Cảnh tượng làm nhiều cư dân Huntington Beach nhớ lại ký ức u ám thập niên 1980–1990, khi skinhead tụ tập trên phố, giơ tay chào kiểu Quốc Xã và đe dọa người da màu.

Chính quyền thành phố đã ra thông cáo lên án bạo lực, cho rằng cái chết của Kirk “là lời nhắc nhở cay đắng về hậu quả của ngôn từ hằn thù.” Nghị viên Butch Twining công khai bày tỏ phẫn nộ: “Tôi khinh bỉ họ. Không có chỗ cho chúng họ ở đây.” Song sau phát biểu ấy, ông cho biết đã nhận nhiều lời dọa giết, đến mức phải được cảnh sát bảo vệ.

Sự việc cũng khoét sâu thêm hình ảnh trái ngược của Huntington Beach, một thành phố láng giềng với Little Saigon: một mặt là thành trì bảo thủ và ủng hộ Trump, nơi từng cấm treo cờ Pride và chỉnh sửa nghị quyết về nhân phẩm; mặt khác lại luôn cố gắng thoát khỏi cái bóng quá khứ của các nhóm cực hữu. Các học giả cảnh báo rằng trong bối cảnh phân cực chính trị ngày càng gay gắt, những nhóm như Patriot Front thường tìm cơ hội chen vào, biến bi kịch thành công cụ để đẩy mạnh tư tưởng cực đoan.

Tang lễ không chỉ tưởng niệm Charlie Kirk mà còn nhắc đến Iryna Zarustka, một phụ nữ bị giết tại North Carolina trong vụ tấn công dã man trên tàu lửa. Tuy nhiên, sự hiện diện và khẩu hiệu của nhóm cực hữu đã phủ bóng lên những lời cầu nguyện, để lại thêm một vết thương mới cho Huntington Beach – thành phố vốn đang nỗ lực chứng minh rằng “Surf City” không phải là nơi dung dưỡng hận thù.

Trump Được Hoàng Gia Anh Đón Tiếp Bên Cạnh Làn Sóng Phản Đối

Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân Melania sáng thứ Tư được Hoàng gia Anh nghênh tiếp tại lâu đài Windsor, mở đầu chuyến công du hai ngày mang đầy nghi lễ. Đây là lần thứ hai ông được mời thăm cấp quốc gia – một đặc ân chưa từng dành cho tổng thống Mỹ nào khác.

Trump cùng Quốc vương Charles III di chuyển bằng xe song mã trong khuôn viên Windsor, trong khi Hoàng hậu Camilla đi cùng bà Melania trên xe kế tiếp. Trước buổi quốc yến tại lâu đài tối nay, vợ chồng Trump sẽ đặt vòng hoa tại mộ Nữ hoàng Elizabeth II. Đêm nay họ nghỉ tại Windsor, trước khi gặp Thủ tướng Keir Starmer tại Chequers ngày mai. Hai bên dự kiến ký một số thỏa thuận và tổ chức họp báo chung.

Trump tỏ ra hứng khởi trước chuyến đi, gọi đây là “một vinh dự chưa từng có khi được đón tiếp lần thứ hai.” Ông cũng nhấn mạnh quan hệ cá nhân tốt đẹp với Quốc vương Charles.

Trong nước Anh, chuyến công du diễn ra trong bối cảnh rối loạn chính trị. Cuối tuần qua, nhân vật cực hữu chống di dân Tommy Robinson dẫn đầu cuộc biểu tình hơn 100.000 người tại London – một trong những cuộc xuống đường lớn nhất của cực hữu trong lịch sử Anh. Elon Musk, cựu cố vấn của Trump, phát biểu trực tuyến với đoàn biểu tình, kêu gọi thay đổi chính quyền và cảnh báo bằng ngôn từ bạo lực. Thủ tướng Starmer lên án phát biểu này.

Bên cạnh đó, bóng dáng Jeffrey Epstein vẫn phủ lên chuyến đi. Ngay tối thứ Ba, trước khi Tổng thống Donald Trump đặt chân tới lâu đài Windsor, các nhà hoạt động Anh đã chiếu hình ảnh ông cùng Jeffrey Epstein lên tường thành và trải một biểu ngữ khổng lồ in hình tương tự trên bãi cỏ. Cảnh sát nhanh chóng can thiệp, chặn màn chiếu và bắt giữ bốn người. Hôm thứ Ba, các nhà hoạt động Anh chiếu hình Trump đi cùng Epstein lên tường lâu đài Windsor và trải biểu ngữ lớn trên bãi cỏ. Tuần trước, Starmer đã cách chức đại sứ Anh tại Washington, Peter Mandelson, vì dính líu Epstein. Cả Trump lẫn Starmer dự kiến sẽ đối diện câu hỏi về vụ việc này.





Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân Melania sáng thứ Tư được Hoàng gia Anh nghênh tiếp tại lâu đài Windsor.

Trong ngày thứ Tư, đoàn biểu tình dự kiến tập trung tại London và tuần hành về quảng trường Quốc Hội. Đây là kịch bản lặp lại từ năm 2019, khi chuyến công du đầu tiên của Trump cũng thu hút đám đông lớn phản đối. Kênh truyền hình Channel 4 nhân dịp này phát sóng chương trình đặc biệt kéo dài nhiều giờ, liệt kê và kiểm chứng những “lời sai sự thật” mà Trump đưa ra kể từ tháng Giêng, với mục tiêu “nhắc người xem về hiểm họa khi kẻ quyền lực nhất thế giới coi thường sự thật.”

Trump, trước khi lên đường, đăng hàng loạt thông điệp trên mạng xã hội cáo buộc hệ thống tư pháp Mỹ bị “vũ khí hóa” chống lại ông và các cộng sự, nhưng đến nay vẫn giữ im lặng về chính trị Anh – trái với lần thăm đầu tiên năm 2019.

Xp Lee – Dân Chủ Thắng Bầu Cử Đặc Biệt Ở Minnesota Sau Vụ Ám Sát Melissa Hortman

Ba tháng sau cái chết chấn động của dân biểu Melissa Hortman và chồng bà trong một vụ ám sát chính trị tại Brooklyn Park, cử tri Minnesota đã chọn người kế nhiệm. Kết quả bầu cử bổ sung hôm thứ Ba đưa Xp Lee, đảng viên Dân Chủ, vào ghế Hạ viện tiểu bang vốn bỏ trống từ tháng 6.

Lee, sinh ra trong một trại tị nạn tại Thái Lan, từng là nghị viên thành phố Brooklyn Park và hiện làm việc cho Sở Y tế Minnesota. Ông đã đánh bại ứng cử viên Cộng Hòa Ruth Bittner tại địa hạt vốn lâu nay ủng hộ Dân Chủ. Chiến thắng này giúp Hạ viện Minnesota trở lại thế cân bằng 67–67, mở đường cho Dân Chủ củng cố vị trí trong kỳ họp đặc biệt sắp tới về luật kiểm soát súng mà Thống đốc Tim Walz chuẩn bị triệu tập, sau vụ nổ súng tại một trường Công giáo ở Minneapolis khiến hai trẻ em tử vong.

Trong tuyên bố, Lee gọi chiến thắng này là “vừa vui vừa buồn”: “Tôi chưa bao giờ quên hoàn cảnh đã đưa chúng ta đến đây, và tôi sẽ làm việc mỗi ngày để tiếp nối di sản của Chủ tịch Melissa Hortman. Chúng tôi đã cố gắng làm bà tự hào: gõ cửa từng nhà, gọi điện, nhắn tin đến từng người láng giềng.”

Cái chết của Hortman, cựu Chủ tịch Hạ viện, đã để lại khoảng trống lớn cho chính trường Minnesota. Cùng đêm 14 tháng 6, Thượng nghị sĩ tiểu bang John Hoffman và vợ ông bị bắn trọng thương tại tư gia. Hung thủ bị cáo buộc, Vance Boelter, không nhận tội trước nhiều cáo trạng về giết người và mưu sát. Sự kiện này càng khoét sâu lo ngại về an ninh của giới lập pháp trong bối cảnh bạo lực chính trị gia tăng, đặc biệt khi gần đây nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk cũng bị ám sát tại một đại học ở Utah.

Chủ tịch Ủy ban Dân Chủ Minnesota phát biểu: “Trái tim chúng ta vẫn tan nát vì vụ ám sát kinh hoàng đã cướp đi Melissa và chồng bà. Bạo lực chính trị là tai họa đã lấy đi quá nhiều sinh mạng. Đủ rồi. Phải chấm dứt.” Chủ tịch Ủy ban Vận động Bầu cử Lập pháp Dân Chủ Heather Williams bổ sung: “Chiến thắng của Lee vừa khôi phục thế cân bằng trong Hạ viện, vừa là sự tri ân di sản của Melissa Hortman, người mà chúng ta vô cùng thương tiếc.”

Zack Stephenson, lãnh đạo mới của khối Dân Chủ tại Hạ viện, cũng gửi lời chúc mừng: “Ông ấy là một người cha, một thành viên nghiệp đoàn và là minh chứng cho giấc mơ Mỹ. Giờ đây, cần cả 67 người chúng ta để giữ giấc mơ ấy sống còn cho mọi cư dân Minnesota.”

Tất cả 201 ghế của nghị viện Minnesota sẽ tiếp tục được bầu lại vào tháng 11 năm 2026.

Phát Hiện Sinh Viên Da Đen Ở Delta State Chết Treo Cổ

Cảnh sát Mississippi hôm thứ Ba

cho biết đang điều tra cái chết của

một sinh viên da đen, Trey Reed,

21 tuổi tại Đại học Delta State

sau khi thi thể được phát hiện

treo trên cây trong khuôn viên

gần sân pickleball sáng thứ Hai.

Cảnh sát Mississippi hôm thứ Ba cho biết đang điều tra cái chết của một sinh viên da đen, Trey Reed, 21 tuổi tại Đại học Delta State sau khi thi thể được phát hiện treo trên cây trong khuôn viên gần sân pickleball sáng sớm thứ Hai. Việc này lập tức gây xôn xao, làm dấy lên những tin đồn trên mạng xã hội và gợi nhớ lại lịch sử bạo lực chủng tộc thời Jim Crow ở miền Nam, dù cảnh sát khẳng định chưa có bằng chứng tội phạm.

Trưởng ban cảnh sát đại học Michael Peeler cho hay không có dấu hiệu đe dọa với sinh viên và giảng viên, đồng thời cho biết cuộc điều tra có sự tham gia của Cục Điều tra Mississippi, cảnh sát Cleveland và văn phòng cảnh sát trưởng quận Bolivar. Theo văn phòng giảo nghiệm quận Bolivar, những lời đồn rằng nạn nhân có gãy tay chân hoặc vết thương phòng vệ là sai: kết quả khám nghiệm sơ khởi cho thấy không có vết cắt, vết bầm, gãy xương hay chấn thương nào gợi ý bị hành hung. Thi thể sẽ được chuyển đến phòng giảo nghiệm tội phạm tiểu bang để tiếp tục khám nghiệm.

Luật sư dân quyền Ben Crump, nổi tiếng trong các vụ án liên quan đến bạo lực chủng tộc, cho biết ông đã được gia đình sinh viên mời tiến hành điều tra độc lập. “Chúng tôi không thể chấp nhận những kết luận mơ hồ khi còn quá nhiều câu hỏi bỏ ngỏ. Tôi đứng cùng gia đình này và sẽ phối hợp với các lãnh đạo dân quyền để theo đuổi sự minh bạch và câu trả lời,” Crump tuyên bố. Dân Biểu Bennie Thompson, một chính khách Dân Chủ của Mississippi, kêu gọi FBI vào cuộc vì “có đủ công cụ và kinh nghiệm để điều tra toàn diện và vô tư.”

Gia đình nạn nhân hiện chưa muốn lên tiếng với báo chí. Một phụ nữ tự nhận là chị họ của nạn nhân nói với AP rằng gia đình không phát biểu lúc này, trong khi một số thân nhân xa cũng từ chối bình luận.

Đại học Delta State, thành lập năm 1925, hiện có hơn 2.600 sinh viên, trong đó 42% là người da đen. Khuôn viên tại Cleveland chỉ cách nơi gắn liền với vụ án Emmett Till khoảng 30 dặm – nơi thi thể cậu thiếu niên da đen 14 tuổi bị sát hại dã man được tìm thấy cách đây đúng 70 năm, nay được dựng bảng tưởng niệm.

Cái chết của sinh viên này xảy ra trong bối cảnh ký ức về những năm tháng bạo lực chủng tộc vẫn còn ám ảnh tại vùng đất Mississippi Delta, khiến dư luận thêm nhạy cảm và đòi hỏi một cuộc điều tra minh bạch, công khai.

Cũng trong ngày thứ Hai, tại Vicksburg, cảnh sát phát hiện Cory Zukatis, 36 tuổi, tại Brandon, được mô tả là người vô gia cư, chết treo trong khu rừng gần sòng bài Ameristar Casino vào lúc 1 giờ 30 chiều. Thi thể ông cũng được đưa đi giảo nghiệm và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Giới hữu trách cho biết hiện chưa có bằng chứng hai cái chết này liên quan với nhau.

Ba Người Chết Trong Vụ Nổ Súng Trước Trường Trung Học Ở Illinois

Chiều thứ Ba, một vụ nổ súng kết thúc bằng án mạng và tự sát đã xảy ra ngay trước cổng trường Lincoln Middle School, thành phố Berwyn, tiểu bang Illinois, khiến ba người thiệt mạng.

Theo Michael Fellows, chỉ huy cảnh sát Berwyn, lúc 4 giờ 05 chiều, nghi can nam giới đã nổ súng bằng súng trường vào một chiếc xe hơi đậu gần trường, rồi quay súng tự bắn mình. Trong lúc cảnh sát tiếp cận, nghi can còn nổ súng về phía họ, buộc cảnh sát phải ẩn nấp nhưng không bắn trả. Giới hữu trách cho biết đây có vẻ là một sự việc liên quan đến mâu thuẫn gia đình và không còn nguy hiểm cho cộng đồng.

Michelle Smith, giám thị học khu Berwyn North số 98, xác nhận không có học sinh nào của trường nằm trong số nạn nhân. Tuy nhiên, trường Lincoln Middle School bị đặt trong tình trạng “phong tỏa khẩn cấp,” và sẽ đóng cửa ngày thứ Tư. Nhà trường khuyến khích học sinh đến trường nếu cần hỗ trợ tâm lý; đội ngũ nhân viên xã hội và cố vấn sẽ có mặt.

Nhân chứng địa phương cho biết hiện trường trở nên hỗn loạn, với tiếng còi hụ, trực thăng và lực lượng cảnh sát dày đặc. Abraham Pulido, một cư dân gần đó, nói với ABC7Chicago: “Bạn không ngờ điều này xảy ra ở một thị trấn nhỏ như Berwyn, nhất là ngay trước cửa trường học.”

Bộ Tư Pháp Bondi Gỡ Bỏ Nghiên Cứu Về Bạo Lực Chính Trị

Bộ Tư pháp do Pam Bondi lãnh đạo vừa âm thầm gỡ khỏi trang web một nghiên cứu công bố tháng 6 năm 2024, trong đó xác định các vụ tấn công cực hữu vượt xa mọi hình thức khủng bố và cực đoan bạo lực nội địa khác. Báo cáo dài 13 trang của Viện Tư pháp Quốc gia (NIJ), cơ quan nghiên cứu trực thuộc Bộ, ghi rõ “chủ nghĩa cực đoan bạo lực da trắng, dân tộc chủ nghĩa, cực hữu đã gia tăng ở Hoa Kỳ” và rằng “từ năm 1990, cực hữu gây ra nhiều vụ giết người vì ý thức hệ hơn cả cực tả hay Hồi giáo cực đoan.” Liên kết nghiên cứu trên trang OJP nay chỉ còn hiện thông báo lỗi, song bản lưu trữ vẫn còn truy cập được. Việc này bị phát giác sau khi nhà báo Jason Paladino phát hiện vào cuối tuần trước, theo tờ Daily Beast.

Sự kiện diễn ra ngay sau vụ ám sát nhà hoạt động cực hữu Charlie Kirk, khiến tranh luận về bạo lực chính trị bùng nổ. Tổng thống Donald Trump quy trách nhiệm cho “bọn cực tả điên cuồng,” khẳng định “vấn đề nằm ở phía tả, không phải phía hữu,” trong khi Phó tổng thống JD Vance và cố vấn Bạch Ốc Stephen Miller cũng lên tiếng trên chương trình của Kirk, tố cáo “chủ nghĩa cực tả” đã nuôi dưỡng bạo lực và đòi “nhổ tận gốc.” Tuy nhiên, nhiều người dẫn lại nghiên cứu của NIJ để phản bác, nhấn mạnh dữ kiện cho thấy cực hữu mới chiếm đa số các vụ tấn công từ trước đến nay.

Trong lúc đó, Trump bị các ký giả tại Bạch Ốc chất vấn bằng danh sách các vụ tấn công nhắm vào đảng Dân Chủ do phần tử cực hữu thực hiện. Ông đáp: “Tôi không nói chỉ có một phía, nhưng cực tả gây ra rất nhiều bạo lực.” Tại Utah, nghi phạm Tyler Robinson, 22 tuổi, đã bị truy tố về vụ nổ súng giết Kirk. Cáo trạng cho thấy Robinson viết cho bạn cùng phòng rằng anh ta “không thể chịu nổi sự thù hận” từ Kirk, nhưng không đưa bằng chứng cụ thể nào chứng minh động cơ ý thức hệ. Bộ Tư pháp chưa phản hồi về việc xóa bỏ nghiên cứu.

Cựu Viên Chức C.D.C. Điều Trần Tố Kennedy Chèn Ép Khoa Học Về Vaccine

Susan Monarez, cựu giám đốc Cục Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (C.D.C.), đang điều trần trước Ủy Ban Y Tế Thượng Viện. Bà cho biết đã bị Bộ Trưởng Y Tế Robert F. Kennedy Jr. buộc bà thôi chức vì bất đồng về chính sách vaccine. Bà cùng nhân chứng thứ hai, bác sĩ Deb Houry – nguyên trưởng y sĩ của C.D.C. – tố cáo Kennedy xem nhẹ dữ kiện khoa học và gây nguy hại cho sức khỏe người dân.

Chủ tịch ủy ban, Thượng nghị sĩ Bill Cassidy (Cộng Hòa – Louisiana), nói buổi điều trần là “đáp ứng trực tiếp” mong muốn minh bạch của Tổng thống Trump. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (Dân Chủ – Vermont) gay gắt hơn, cho rằng Kennedy “không tin vào khoa học đã được xác lập” và “nghe theo thuyết âm mưu cùng thành kiến.”

Trong lời khai chuẩn bị, bà Monarez kể bà bị cách chức vì từ chối lệnh sa thải các giới chức vaccine hàng đầu của C.D.C. và bác bỏ việc phải nghe theo khuyến nghị của hội đồng tiêm chủng mới được tái lập, trong đó có nhiều người nghi ngờ vaccine. Bác sĩ Houry thì khẳng định Kennedy “nhiều lần kiểm duyệt dữ kiện khoa học, chính trị hóa tiến trình và tước bỏ quyền bảo vệ sức khỏe công chúng của cơ quan.”

Phát ngôn viên Andrew Nixon bênh vực Kennedy, cho rằng Monarez bị sa thải vì “hành động có ác ý nhằm phá hoại nghị trình của tổng thống,” và khẳng định bộ trưởng đang nỗ lực “khôi phục niềm tin công chúng vào C.D.C. qua minh bạch, trách nhiệm và đa dạng khoa học.”

Trong nội bộ Cộng Hòa, nhiều nghị sĩ cũng tỏ thái độ dè dặt. Cassidy, vốn là bác sĩ và ủng hộ mạnh mẽ tiêm chủng, đang bị thách thức trong bầu cử sơ bộ. Hai nghị sĩ khác là Thom Tillis (North Carolina) và John Barrasso (Wyoming) cũng công khai chỉ trích việc Kennedy đột ngột sa thải Monarez, một nhà nghiên cứu bệnh truyền nhiễm kỳ cựu.

Tỷ Phú Thân Trump Chuẩn Bị Thâu Tóm TikTok

TikTok sẽ không bị đóng cửa trong tuần này, sau khi Tổng thống Donald Trump xác nhận đã gia hạn đến ngày 16 tháng 12 để công ty ByteDance thoái vốn theo luật nhằm ngăn Trung Quốc dùng ứng dụng này do thám hay thao túng dư luận Mỹ.

Theo khuôn khổ thỏa thuận đang hình thành, 80% cổ phần TikTok tại Mỹ sẽ chuyển sang tay một nhóm đầu tư gồm Oracle, Silver Lake, Andreessen Horowitz, cùng các quỹ Susquehanna International, KKR và General Atlantic. Ban quản trị TikTok sẽ do người Mỹ chiếm đa số, trong đó có một thành viên do chính phủ Hoa Kỳ chỉ định. Trump cho hay thỏa thuận có thể hoàn tất trong vòng 30 đến 45 ngày.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn giữ thuật toán cốt lõi của TikTok, chỉ cấp phép sử dụng cho phía Mỹ. Điều này khiến nhiều chuyên gia lo ngại Hoa Kỳ sẽ phải tự dựng lại hệ thống gợi ý nội dung, có thể tạo ra một phiên bản kém ổn định hơn. Nội dung do người dùng Mỹ tạo ra vẫn sẽ hiện diện song song với bản TikTok toàn cầu.

Một số nghị sĩ Cộng Hòa tỏ ra cứng rắn, cảnh báo sẽ phản đối nếu thỏa thuận vi phạm đạo luật “Bảo vệ Người Mỹ khỏi Ứng Dụng Do Đối Thủ Nước Ngoài Kiểm Soát.” Thượng nghị sĩ Chuck Grassley (Iowa) cho biết ông sẽ không chấp nhận nếu Trung Quốc còn nắm quyền kiểm soát thuật toán.

Trong khi đó, hai nhân vật thân cận với Tổng thống Donald Trump – Larry Ellison và Marc Andreessen – được cho là đang tiến gần đến một thỏa thuận mua lại hoạt động TikTok tại Hoa Kỳ. Theo Wall Street Journal, tập đoàn phần mềm Oracle của Ellison, quỹ đầu tư Andreessen Horowitz cùng Silver Lake sẽ lập một công ty mới để kiểm soát toàn bộ mảng Mỹ của ứng dụng này. Các nhà đầu tư Mỹ sẽ nắm 80% cổ phần, 20% còn lại dành cho giới đầu tư Trung Quốc, và hội đồng quản trị có một ghế do chính phủ Hoa Kỳ chỉ định. Nguồn: Daily Beast.

Người dùng TikTok tại Mỹ sẽ được yêu cầu chuyển sang một ứng dụng mới vẫn dựa trên công nghệ gợi ý nội dung của ByteDance, trong khi Oracle chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu tại cơ sở ở Texas. Tòa Bạch Ốc đã ký sắc lệnh xác nhận “khung thỏa thuận” đang hiện hữu và lùi thời hạn cấm TikTok đến ngày 16 tháng 12, song nhấn mạnh chi tiết cụ thể chỉ chính quyền mới được công bố.

Ellison, 81 tuổi, vừa qua trở thành người giàu nhất thế giới trong chốc lát, lâu nay có quan hệ mật thiết với Trump và từng bàn bạc với ông cùng các chính khách Cộng Hòa về việc đảo ngược kết quả bầu cử 2020. Trump cũng công khai mong muốn Ellison nắm quyền kiểm soát TikTok tại Mỹ. Con trai Ellison, David, hiện lãnh đạo Paramount và CBS, đồng thời tìm cách mua lại Warner Bros. Andreessen, 54 tuổi, giữ vai trò cố vấn cho Trump trong nhiệm kỳ hai, nổi tiếng với quan điểm tấn công các trường đại học mà ông coi là “căn cứ tự do cấp tiến.”

Nếu thương vụ hoàn tất, TikTok sẽ trở thành một trong các nền tảng xã hội nằm trong tay giới tỷ phú thân Trump, bên cạnh Meta của Mark Zuckerberg và X của Elon Musk.

Nhân Viên UC Kiện Trump Vì Ép Buộc Tài Chính Sau Khi Cắt Giảm UCLA

Ngày 16 tháng 9, 21 công đoàn và hiệp hội giảng viên đại diện hơn 100.000 nhân viên Đại học California (UC) đã nộp đơn kiện Tổng thống Donald Trump tại tòa liên bang San Francisco, cáo buộc chính quyền áp đặt “ý thức hệ bảo thủ” lên hệ thống đại học công lập qua biện pháp ép buộc tài chính, vi phạm hiến pháp và đe dọa việc làm. Đơn kiện tập trung vào mức phạt 1,2 tỉ đô đối với UCLA và việc cắt giảm tài trợ nghiên cứu trị giá hơn 500 triệu đô, kèm yêu cầu UC phải thay đổi chính sách tuyển sinh, học bổng, thể thao, đa dạng và giới tính, theo tờ Los Angeles Times.

Các nguyên đơn cho rằng Bộ Tư pháp đã vượt quyền hiến định khi tìm cách “quản trị hàng ngày” hệ thống UC bằng cách gắn viện trợ liên bang 17 tỉ đô với yêu sách chính trị. Đây là vụ kiện thứ hai do giới giảng viên và nhân viên UC khởi xướng độc lập nhằm ngăn cắt giảm tài trợ và bảo vệ tự do học thuật.

Chủ tịch UC James B. Milliken cảnh báo tình thế hiện nay là “đe dọa nghiêm trọng nhất trong 157 năm lịch sử của đại học,” song ông và ban lãnh đạo UC vẫn đang thương thuyết thay vì trực tiếp khởi kiện. Trong khi đó, giảng viên và công đoàn cho rằng hành động pháp lý độc lập sẽ giúp UC có vị thế mạnh hơn trước sức ép của chính quyền Trump.

Hơn 100 Quỹ Từ Thiện Tự Do Chuẩn Bị Đối Phó Chiến Dịch Tấn Công Của Trump

Hơn 100 tổ chức từ thiện tự do, trong đó có Ford Foundation và Open Society Foundations của George Soros, hôm thứ Tư đã công bố thư ngỏ lên tiếng bảo vệ lĩnh vực từ thiện trước khả năng bị chính quyền Trump nhắm đến sau vụ sát hại Charlie Kirk. Bức thư vừa là lời phản bác, vừa cho thấy chính xác nhóm tổ chức mà Bạch Ốc có thể đưa vào tầm ngắm.

Thư ngỏ lên án bạo lực chính trị và khẳng định: “Không tổ chức nào nên bị tấn công chỉ vì thực hiện sứ mệnh hay thể hiện giá trị để phục vụ cộng đồng. Chúng tôi bác bỏ mọi nỗ lực lợi dụng bạo lực chính trị để bóp méo công việc thiện nguyện hay hạn chế quyền tự do cơ bản, như tự do ngôn luận và quyền đóng góp.”

Chính quyền Trump cho hay đang chuẩn bị siết chặt các tổ chức phi lợi nhuận bị cáo buộc “nuôi dưỡng văn hóa bạo lực,” nêu đích danh Ford Foundation và quỹ của Soros. Một sắc lệnh hành pháp có thể được ban hành ngay trong tuần này. Các nhóm lo ngại Trump có thể tìm cách tước quy chế miễn thuế, đe dọa đến sự tồn tại tài chính của cả ngành.

Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ hai của Trump, nhiều quỹ từ thiện thiên tả lúng túng trong việc lựa chọn cách ứng xử: có nhóm muốn lên tiếng bảo vệ giá trị, có nhóm lại e dè không muốn bị chú ý. Những ngày gần đây, họ liên tục liên lạc để chuẩn bị chung một mặt trận.

Ngoài Ford và Soros, thư ngỏ còn có chữ ký của MacArthur Foundation, Knight Foundation, Omidyar Network (của Pierre Omidyar, sáng lập eBay) và Schmidt Family Foundation (của Eric Schmidt, cựu giám đốc Google). Đây chính là những tổ chức được dự đoán sẽ đi đầu trong việc chống lại các đòn siết từ Bạch Ốc.

Quân Đội Israel Mở Cuộc Tấn Công Bộ Binh Vào Gaza City

Ngày 16 tháng 9, quân đội Israel loan báo đã bắt đầu giai đoạn bộ chiến để chiếm Gaza City, sau một đêm oanh tạc dữ dội mà dân Palestine mô tả là “kinh hoàng nhất.” Bộ binh cùng xe tăng đã tiến vào ngoại vi thành phố, có yểm trợ từ không quân và hải quân.

Liên Hiệp Quốc cùng ngày công bố báo cáo kết luận hành động của Israel tại Gaza mang tính “diệt chủng,” viện dẫn lời tuyên bố công khai của giới lãnh đạo Israel và mẫu hình tác chiến. Bộ Ngoại Giao Israel bác bỏ, gọi đây là “sai lệch.”

Các bệnh viện tại Gaza cho biết hàng chục thi thể được đưa tới, trong đó có nhiều trẻ em. Hàng chục ngàn dân đã chạy về phía nam, dù các cơ quan cứu trợ cảnh báo khu vực nhân đạo ở Mawasi đang quá tải, thiếu thực phẩm và điều kiện vệ sinh tồi tệ.

Kế hoạch chiếm Gaza City, được nội các Israel thông qua từ tháng Tám, đã gây ra phản đối trong nước lẫn quốc tế. Nỗi lo lớn là số con tin – ước tính 48 người, ít nhất 20 còn sống – có thể bị nguy hiểm khi chiến dịch leo thang.

Giám Đốc FBI Kash Patel Nói Không Có Chứng Cớ Epstein Môi Giới Nạn Nhân Cho Người Khác

Điều trần trước Thượng Viện ngày 16 tháng 9, Giám đốc FBI Kash Patel cho hay cơ quan điều tra “không có thông tin khả tín” nào cho thấy Jeffrey Epstein đã đưa các thiếu nữ cho người khác ngoài chính y. Lời khẳng định này khó làm yên lòng giới ủng hộ Trump vốn nhiều năm coi Epstein như biểu tượng của tham nhũng giới tinh hoa.

Patel nói nếu có chứng cớ, ông đã lập tức khởi tố, nhưng nhấn mạnh hồ sơ cũ tại Florida chỉ cho phép FBI tiếp cận giới hạn. Ông cam kết công khai “mọi thứ luật pháp cho phép.” Tuy vậy, Thượng nghị sĩ John Kennedy (Cộng Hòa, Louisiana) cho rằng công chúng có “lý do chính đáng” muốn biết Epstein còn dính líu đến ai.

Phiên điều trần cũng xoáy vào vai trò Patel trong việc sa thải nhiều lãnh đạo FBI, khiến các nghị sĩ Dân Chủ cáo buộc ông chính trị hóa cơ quan. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (Connecticut) gọi đây là “cáo trạng bỏng rát” đối với nhiệm kỳ của Patel, trong khi Cory Booker (New Jersey) tố ông “phục tùng Trump hơn là Hiến Pháp.” Patel đáp trả gay gắt, nhiều lần to tiếng với các nghị sĩ đối lập.

Ngoài vụ Epstein, Patel còn chịu chất vấn về việc FBI xử lý vụ ám sát Charlie Kirk tuần qua và tình trạng chia rẽ trong nội bộ. Ông sẽ tiếp tục điều trần ngày 17 tháng 9 trước Hạ Viện. (TIME)

Nghi Can Ám Sát Charlie Kirk Thú Nhận Với Bạn Cùng Phòng, Ra Tòa Đối Diện Án Tử Hình

Công tố quận Utah ngày 16 tháng 9 đã công bố chi tiết mới về Tyler James Robinson, 22 tuổi, nghi can bị buộc tội sát hại Charlie Kirk trong buổi thuyết trình tại Đại học Utah Valley hôm 10 tháng 9. Robinson đã xuất hiện lần đầu trước tòa qua video và bị cáo buộc tội giết người nghiêm trọng, xả súng, cản trở công lý và nhiều tội danh khác. Công tố viên cho biết sẽ xin án tử hình, theo NBC News.

Theo hồ sơ truy tố, ngay trong ngày xảy ra vụ bắn, Robinson nhắn tin cho bạn cùng phòng – người đang trong quan hệ tình cảm và chuyển giới – thú nhận kế hoạch. Trong tin nhắn, Robinson viết: “Tôi có cơ hội hạ Charlie Kirk và tôi sẽ làm.” Một ghi chú để dưới bàn phím cũng ghi lời xác nhận này. Sau khi nổ súng, Robinson tiếp tục nhắn: “Tôi chịu đủ sự thù hận của hắn rồi. Có loại thù hận không thể thương lượng.”

Kirk, 31 tuổi, nhà hoạt động bảo thủ nổi tiếng và người dẫn podcast có hơn 15 triệu người theo dõi, vốn là đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump. Ông bị bắn chết từ mái nhà cách hiện trường khoảng 200 mét, trong lúc tranh luận cùng sinh viên. Cảnh sát tìm thấy khẩu súng trường Mauser 98 mà Robinson giấu trong rừng, cùng nhiều viên đạn khắc chữ châm biếm chính trị.

Cha mẹ Robinson, vốn thuộc gia đình bảo thủ, bắt đầu nghi ngờ sau khi nhận ra hình ảnh nghi phạm trên truyền hình và cho rằng khẩu súng gây án chính là quà tặng của họ. Trong tin nhắn, Robinson nói ông ta và cha khác quan điểm từ khi Trump lên nắm quyền: cha là “diehard MAGA” còn Robinson nghiêng về ủng hộ đồng tính và chuyển giới. Khi được cha mẹ khuyên giải, Robinson ám chỉ muốn tự sát, nhưng sau cùng đồng ý ra đầu thú nhờ sự can thiệp của một người bạn gia đình là cựu phó cảnh sát trưởng.

Trong suốt quá trình, Robinson yêu cầu bạn cùng phòng xóa tin nhắn, không trả lời truyền thông và “nếu cảnh sát hỏi, hãy đòi luật sư và giữ im lặng.” Những tin nhắn này nay trở thành bằng chứng buộc tội.

Kirk qua đời đã gây chấn động trong giới bảo thủ. Trump cùng Phó Tổng thống JD Vance đều ca ngợi Kirk và hứa sẽ tiếp tục thông điệp chính trị của ông. Cộng đồng bảo thủ tổ chức nhiều buổi cầu nguyện và tưởng niệm. Phiên tòa kế tiếp của Robinson dự kiến diễn ra cuối tháng 9, nơi công tố sẽ chính thức trình bày khung án tử hình.

Mục Sư Howard-John Wesley Gây Tranh Cãi Với Bài Giảng Về Charlie Kirk

Mục sư Howard-John Wesley của nhà thờ Baptist Alfred Street, Virginia, đã trở thành tâm điểm mạng xã hội sau bài giảng về nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, người vừa bị bắn chết tại một sự kiện ở Utah hôm 10 tháng 9. Trong đoạn video lan truyền mạnh, Wesley nói Kirk “không đáng bị ám sát,” nhưng ông phản đối việc treo cờ rủ tôn vinh “một người cả đời gieo rắc chia rẽ và hận thù.” Ông nhấn mạnh: “Cách ông ta chết không thể rửa sạch cách ông ta sống. Tôi có thể ghê tởm bạo lực cướp đi mạng sống ấy, nhưng không cần tôn vinh cách ông ta đã chọn sống.”

Phát biểu này gây phản ứng trái chiều: nhiều người ca ngợi sự thẳng thắn, nhưng cũng có những chỉ trích gay gắt, trong đó có Breitbart News và một số nhân vật bảo thủ từng thân cận với Kirk. Trái lại, một số người ủng hộ gọi Wesley là “can đảm.”

Mục sư Wesley nói Kirk “không đáng bị ám sát,” nhưng ông phản đối việc treo cờ rủ tôn vinh “một người cả đời gieo rắc chia rẽ và hận thù.” Ông nhấn mạnh: “Cách ông ta chết không thể rửa sạch cách ông ta sống. Tôi có thể ghê tởm bạo lực cướp đi mạng sống ấy, nhưng không cần tôn vinh cách ông ta đã chọn sống.”





Wesley, mục sư đời thứ tám trong lịch sử hơn 200 năm của Alfred Street, có hơn 100.000 người theo dõi trên Instagram. Ngoài nội dung tôn giáo, ông thường bày tỏ quan điểm chính trị, nhiều lần chỉ trích Tổng thống Trump, ủng hộ Barack Obama, Black Lives Matter, quyền phá thai và kêu gọi đi bầu. Năm 2022, ông phản đối phán quyết lật ngược Roe v. Wade; gần đây, ông cùng nhà thờ từ chối hợp tác với Trung tâm Kennedy sau khi Trump tự bổ nhiệm mình làm chủ tịch và thay đổi toàn bộ hội đồng quản trị.

Cái chết của Charlie Kirk, đồng sáng lập tổ chức bảo thủ Turning Point USA, đã làm dấy lên tranh luận gay gắt về tự do ngôn luận và văn hóa “cancel.” Chính quyền Trump kêu gọi báo cáo những người công khai mừng rỡ trước cái chết này, còn Phó Tổng thống JD Vance thúc giục các công ty sa thải họ. Bài giảng của Wesley cho thấy sự đối nghịch dư luận rõ nét trong cách người Mỹ nhìn nhận chính trị hiện nay.

Cộng Hòa Gia Tăng Đăng Ký Cử Tri Trước Bầu Cử Giữa Kỳ 2026

Theo phân tích của NBC News, Đảng Cộng Hòa đang thu hẹp đáng kể khoảng cách đăng ký cử tri với Dân Chủ tại 28 tiểu bang có thống kê công khai. Kể từ sau kỳ bầu cử năm ngoái, Cộng Hòa đã cắt giảm lợi thế lâu năm của Dân Chủ hơn 1 triệu cử tri — một bước tiến rõ rệt so với giai đoạn giữa nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, khi con số chỉ nhích khoảng 100,000.

Trường hợp Pennsylvania nổi bật: khoảng cách hơn 1.2 triệu cử tri mà Dân Chủ đạt được sau chiến thắng của Barack Obama năm 2008 đã liên tục thu hẹp. Hiện Cộng Hòa đang ở mức gần ngang ngửa nhất với Dân Chủ trong thế kỷ này, trái ngược với giai đoạn 2017–2018 khi Dân Chủ còn củng cố lợi thế. Xu hướng này không chỉ diễn ra ở Pennsylvania mà còn hiện rõ tại các bang dao động khác.

Sự gia tăng đăng ký cử tri cho thấy cán cân chính trị đang tiến dần đến thế cân bằng, khi hồ sơ đăng ký phản ánh sát hơn lá phiếu thực tế. Song song đó, số người đăng ký độc lập cũng tăng mạnh. Các khảo sát gần đây còn cho thấy hình ảnh của Dân Chủ kém hơn Cộng Hòa, khác với nhiệm kỳ đầu của Trump khi GOP là bên chịu bất lợi.

Trong bối cảnh chuẩn bị cho bầu cử 2026, câu hỏi đặt ra là: liệu đà này chỉ là sự điều chỉnh cơ học của cử tri, hay là dấu hiệu tổn hại mới cho thương hiệu chính trị của Dân Chủ.

Cộng Hòa Tại Hạ Viện Lại Nhường Quyền Về Thuế Quan Cho Trump

Hạ Viện do Cộng Hòa kiểm soát hôm thứ Ba kéo dài quy định “đóng băng lịch trình” đến 31 tháng 3, 2026, khiến Quốc Hội không thể biểu quyết chấm dứt các thuế quan do Tổng thống Donald Trump ban hành. Đây là lần thứ ba trong năm họ dùng cách này để tránh bỏ phiếu về thuế quan đối với Canada, Mexico, Trung Quốc và nay là Brazil.

Nhiều dân biểu Cộng Hòa, vốn từng chống thuế quan, nay ủng hộ Trump với lý do bảo vệ an ninh và tạo công bằng cho sản xuất Mỹ. Một số tỏ ra lưỡng lự, như Don Bacon (Nebraska) ban đầu phản đối vì Hiến Pháp trao quyền thuế quan cho Quốc Hội, nhưng sau đó đổi phiếu khi được lãnh đạo hứa lập nhóm chuyên trách. Ba dân biểu Cộng Hòa – Kevin Kiley, Thomas Massie và Victoria Spartz – cùng toàn bộ Dân Chủ vẫn bỏ phiếu chống.

Phía Dân Chủ gọi đây là sự nhường quyền cho Bạch Ốc. Trong khi đó, tại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Tim Kaine (Dân Chủ–Virginia) và Rand Paul (Cộng Hòa–Kentucky) chuẩn bị đưa ra nghị quyết chấm dứt tình trạng khẩn cấp để dỡ thuế với Canada và Brazil. Thượng Nghị Sĩ Amy Klobuchar cảnh báo thuế quan đang gây hại kinh tế Minnesota, tiểu bang có Canada là đối tác thương mại hàng đầu.

Đa Số Người Do Thái Mỹ Cho Rằng Trump Lợi Dụng Vấn Đề Bài Do Thái Để Bịt Miệng Tự Do Ngôn Luận Ở Đại Học

Một cuộc thăm dò mới cho thấy dù bốn trên mười người Do Thái Mỹ từng trực tiếp gặp phải nạn bài Do Thái trong hai năm qua, đa số vẫn không đồng tình với cách chính quyền Trump xử lý vấn đề này tại các đại học.

Khảo sát do công ty Impose phối hợp với Đại học California, Berkeley và Đại học Rochester thực hiện, cho thấy 72% người Do Thái Mỹ lo ngại về tình trạng bài Do Thái trong khuôn viên trường. Tuy nhiên, gần 60% phản đối việc chính quyền Trump cắt ngân quỹ liên bang đối với Harvard và UCLA với lý do các trường này thất bại trong việc ngăn chặn nạn kỳ thị.

James Druckman, nhà khoa học chính trị tại Đại học Rochester, nhận định: “Ba phần tư số người tham gia xem chính quyền Trump đang dùng bài Do Thái như một cái cớ.” Nhiều ý kiến chỉ trích rằng chính sách này làm suy yếu quyền tự do học thuật và tự do ngôn luận, trong khi chính quyền lại cắt giảm ngân sách cho Văn phòng Quyền Dân sự — cơ quan chuyên điều tra các vụ kỳ thị chống Do Thái.

Chính quyền Trump đã đạt thỏa thuận với Columbia, Brown và một số trường khác về điều tra liên quan, đồng thời tiếp tục thương lượng với Harvard. Cuộc thăm dò cũng cho thấy sự phân cực rõ rệt: 95% người Do Thái từng bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Kamala Harris năm 2024 cho rằng Trump đang lợi dụng nỗi lo này cho mục tiêu chính trị rộng hơn, trong khi 91% cử tri ủng hộ Trump tin rằng ông thật sự quan tâm đến vấn đề.

Khảo sát đồng thời ghi nhận chỉ 31% người Do Thái Mỹ tán thành chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza trong hai năm qua, cho thấy chia rẽ nội bộ về chính sách đối ngoại. Cuộc khảo sát được tiến hành với 1.166 người Do Thái từ các hệ phái Reform, Conservative, Orthodox cũng như những người không theo hệ phái nào.

Obama Cảnh Báo Quốc Gia Đang Ở Trong "Khủng Hoảng Chính Trị"

Phát biểu tại một hội nghị giáo dục ở Erie, Pennsylvania, cựu Tổng thống Barack Obama chỉ trích Tổng thống Donald Trump và các cộng sự đã lợi dụng vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk để kích động chia rẽ và đe dọa đối thủ chính trị. Dù không nêu tên trực tiếp, Obama ám chỉ việc Trump và phụ tá thường gọi đối thủ là “kẻ thù cần bị nhắm mục tiêu,” khiến tình hình căng thẳng thêm trầm trọng. Ông gọi đây là “một cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng thấy.”

Kirk bị bắn chết tuần trước tại một sự kiện đại học ở Utah. Công tố viên đã truy tố Tyler Robinson, 22 tuổi, với tội danh sát nhân và cho biết sẽ đòi án tử hình. Trong hồ sơ truy tố, Robinson bị cáo buộc đã nhắn tin thú nhận hành vi, nói rằng “tôi đã chịu đủ sự thù ghét của hắn.”

Obama gọi cái chết của Kirk là “bi thảm,” nhưng nhấn mạnh người Mỹ vẫn cần được quyền tranh luận về quan điểm của Kirk, thay vì dùng sự kiện này để siết chặt đối lập. Ông so sánh với thời làm tổng thống, nhắc lại vụ Dylann Roof sát hại 9 tín hữu da đen năm 2015 tại Charleston, Nam Carolina: “Phản ứng của tôi không phải là đi truy lùng xem ai đã ảnh hưởng đến kẻ đó rồi lấy cớ tấn công đối thủ chính trị.”

Trong khi Trump và các phụ tá đổ lỗi cho “cánh tả cực đoan” và hứa đàn áp mạnh tay, giới công tố xác định tay súng hành động đơn độc. Trump còn xuất hiện trên Fox News, ám chỉ có thể chấp nhận bạo lực từ “cánh hữu cực đoan,” vì họ “giận dữ để giảm tội phạm.”

Obama cũng nhấn mạnh rằng trách nhiệm của một tổng thống là hàn gắn chứ không chia rẽ, dẫn chứng các lãnh đạo Cộng Hòa trước đây như George W. Bush, John McCain hay Mitt Romney đều tin vào việc gắn kết quốc gia. Ông cảnh báo Hoa Kỳ đang “trôi dạt vào mô hình không còn phù hợp với dân chủ Mỹ,” gần với chế độ độc tài.

Trong những tháng gần đây, Obama công khai chỉ trích Trump nhiều hơn, từ việc tấn công ngành tư pháp, báo chí, quyền tự do biểu tình, cho tới áp lực lên đại học. Ông kêu gọi các trường không nhượng bộ để giữ vững tự do học thuật. Đồng thời, Obama cũng cảnh báo Đảng Dân Chủ không được “rụt rè hay than vãn,” mà phải mạnh mẽ đối đầu.

Ngoài ra, ông ủng hộ nỗ lực của các dân biểu Dân Chủ tại Texas chống bản đồ bầu cử do Cộng Hòa vẽ lại, và ca ngợi Thống đốc California Gavin Newsom vì tìm cách cân bằng lại qua việc điều chỉnh bản đồ tại tiểu bang.

Putin Gia Hạn Các Lệnh Phản Trừng Phạt Đến Năm 2027

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày thứ Tư đã ký sắc lệnh gia hạn các hạn chế xuất nhập khẩu với hơn 200 loại hàng hóa đến ngày 31 tháng 12 năm 2027. Những biện pháp này bắt nguồn từ sắc lệnh ban hành ngày 8 tháng 3 năm 2022, khi Moscow lần đầu đình chỉ nhập và xuất khẩu nhiều loại thiết bị công nghệ, y tế và nông nghiệp để đáp trả lệnh cấm vận của phương Tây sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Kể từ đó, các hạn chế này nhiều lần được gia hạn và mở rộng, nhắm vào các lĩnh vực trọng yếu nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ châu Âu và Hoa Kỳ.

Quyết định mới được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Ủy ban châu Âu công bố gói trừng phạt thứ 19, tiếp tục siết chặt vào ngân hàng, năng lượng và tiền điện tử của Nga. EU cũng bổ sung nhiều lệnh cấm xuất khẩu đối với công nghệ lưỡng dụng có thể phục vụ mục tiêu quân sự, đồng thời hạn chế nhập khẩu kim loại, nguyên liệu thô và hàng chế biến từ Nga. Đáp lại, Moscow cho rằng các biện pháp của phương Tây gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế Nga và tuyên bố sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp đối trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Từ phía Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump gần đây kêu gọi các nước thành viên NATO ngưng hoàn toàn việc mua dầu của Nga, coi đây là điều kiện then chốt để tăng sức ép kinh tế. Ông cũng đe dọa sẽ áp thuế rất cao, có thể từ 50% đến 100%, đối với những quốc gia và cả Trung Quốc nếu tiếp tục nhập khẩu năng lượng Nga. Chính quyền Trump đồng thời bàn thảo cùng Liên minh châu Âu để phối hợp hành động, trong đó có đề nghị gia tốc việc loại bỏ năng lượng hóa thạch từ Nga, và thậm chí áp dụng chế tài thứ cấp lên các công ty hoặc nước thứ ba vẫn duy trì thương mại dầu khí với Moscow.

Việc Nga kéo dài hạn chế tới cuối năm 2027 cho thấy Điện Kremlin không kỳ vọng quan hệ thương mại với phương Tây sẽ sớm cải thiện. Quyết định này cũng đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp quốc tế còn giao thương với Nga, khi danh mục hàng hóa bị cấm và hạn chế vẫn duy trì ở mức cao, gây thêm gián đoạn chuỗi cung ứng và chi phí vận chuyển. Trong bối cảnh đó, biện pháp siết chặt từ Mỹ và EU cùng động thái đáp trả từ Nga báo hiệu một thời kỳ đối đầu kinh tế kéo dài, khiến thị trường toàn cầu thêm bất ổn.

Tố Cáo Có Ít Nhất 30 Trẻ Di Dân Hồi Hương Guatemala Là Nạn Nhân Bạo Hành

Ngày 16 tháng 9, một báo cáo tố giác với Quốc hội rằng ít nhất 30 trẻ em trong số 327 em được Hoa Kỳ chấp thuận hồi hương về Guatemala tháng trước thực ra đã là nạn nhân của lạm dụng, bao gồm đe dọa giết, bạo lực băng đảng và buôn người.

Bản báo cáo do các luật sư thuộc Government Accountability Project soạn khẳng định quyền Giám đốc Văn phòng Tái định cư Người Tị nạn (Office of Refugee Resettlement – ORR) Angie Salazar đã khai sai trước tòa ngày 6 tháng 9 khi nói rằng không trẻ nào trong nhóm bị nguy cơ lạm dụng hay bỏ bê. Báo cáo cho rằng bà Salazar “biết hoặc đáng lẽ phải biết” lời khai đó không đúng sự thật.

Bộ Y Tế và Nhân Dịch Vụ (HHS), cơ quan chủ quản của ORR, chưa đưa ra bình luận. Báo cáo được gửi cho Thượng nghị sĩ John Cornyn (Cộng Hòa – Texas) và Alex Padilla (Dân Chủ – California).

Thử Nghiệm An Toàn Thuốc Ngừa Thai Nam Không Chứa Nội Tiết

Một loại thuốc viên tránh thai dành cho nam giới, không chứa nội tiết tố, vừa hoàn tất thử nghiệm an toàn đầu tiên trên người và được đánh giá là dung nạp tốt, mở ra thêm một lựa chọn kiểm soát sinh sản trong tương lai.

Thuốc có tên YCT-529, hoạt động bằng cách ngăn một dẫn xuất của vitamin A gắn vào thụ thể trong tinh hoàn, từ đó chặn quá trình khởi động sản xuất tinh trùng. Trong thử nghiệm giai đoạn 1, 16 nam giới khỏe mạnh từ 32 đến 59 tuổi, tất cả đều trải qua phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, được chia nhóm dùng liều từ 10 mg đến 180 mg hoặc giả dược. Kết quả cho thấy thuốc được hấp thụ tốt, tồn tại trong máu từ hai đến ba ngày trước khi giảm một nửa, gợi ý rằng liều dùng hằng ngày có thể khả thi.

Các nhà nghiên cứu cho biết không ghi nhận tác dụng phụ nghiêm trọng nào. Lợi điểm của thuốc không chứa nội tiết là có thể giảm rủi ro thay đổi chức năng sinh lý, ham muốn hoặc tâm trạng. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý đây chỉ là một thử nghiệm nhỏ và còn quá sớm để kết luận đầy đủ về độ an toàn lâu dài.

Thuốc hiện chưa được thử nghiệm khả năng giảm số lượng tinh trùng; các nghiên cứu tiếp theo sẽ đánh giá hiệu quả này. Nếu được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ chấp thuận, liều thương mại dự kiến gần với mức 180 mg.

Song song, một số phương pháp tránh thai nam giới khác đang được thử nghiệm, như gel bôi NES/T chứa testosterone và progestin, implant dạng hydrogel ADAM hoạt động như thắt ống dẫn tinh có thể đảo ngược, hay các viên thuốc nội tiết khác. Khảo sát gần đây cho thấy phần lớn nam giới sẵn sàng thử nghiệm biện pháp mới, phản ánh nhu cầu ngày càng lớn về việc chia sẻ trách nhiệm ngừa thai.