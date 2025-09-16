Hôm nay,  

Thông Cáo Báo Chí

16/09/202512:30:00(Xem: 146)

Press Release re Williams Retention of CB - 9-15-2025_Page_1Press Release re Williams Retention of CB - 9-15-2025_Page_2

Ngày 15, tháng Chín, 2025
ORANGE COUNTY, CALIFORNIA


Doanh nhân công nghệ nổi tiếng GERARD WILLIAMS III hân hạnh thông báo rằng EDWARD SUSOLIK và RAPHAEL CUNG của tổ hợp luật CALLAHAN & BLAINE, PC sẽ đại diện cho ông với tư cách là luật sư chính trong các tranh chấp pháp lý với Đàm Vĩnh Hưng (hay còn gọi là Hùng Huỳnh).

 

Ông Susolik và ông Cung rất vinh dự được tham gia đội ngũ luật sư đại diện cho ông Williams, gồm MINH-TAM (TAMMY) TRAN ở Houston, Texas, là một luật sư tranh tụng tận tâm với 37 năm kinh nghiệm, và hiện là luật sư cố vấn cho gia đình ông Williams; LLOYD E. KELLEY, là một luật sư tố tụng nổi tiếng tại Texas và trên toàn quốc; và PAUL N. PHILIPS, là một luật sư tố tụng giàu kinh nghiệm tại Beverly Hills, California.

 

Callahan & Blaine, được thành lập năm 1984, là 1 tổ hợp luật tố tụng hàng đầu tại California. Tổ hợp đại diện cho các thân chủ doanh nghiệp, chuyên gia và doanh nhân thuộc mọi quy mô: các công ty đa quốc gia, các công ty trong danh sách Fortune 500, các tập đoàn có trụ sở tại California, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các cá nhân thuê người lao động và các cá nhân tham gia kinh doanh. Callahan & Blaine đã giành được nhiều phán quyết và thỏa thuận đáng chú ý cho các thân chủ doanh nghiệp và người tiêu dùng trong hơn 40 năm qua, như:

 

• 934 triệu đô la: phiên tòa xét xử tranh chấp kinh doanh phức tạp, dẫn đến phán quyết bồi thẩm đoàn lớn nhất trong lịch sử Quận Cam;

• 50 triệu đô la: thỏa thuận bồi thường thương tích cá nhân lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ;

• 58 triệu đô la: phán quyết bồi thẩm đoàn về vi phạm hợp đồng bảo hiểm lớn nhất trong lịch sử Quận Cam.

 

Ông Edward Susolik là Giám Đốc Điều Hành kiêm Chủ Tịch của Callahan & Blaine. Nền tảng thành công của ông Susolik nằm ở kinh nghiệm hành nghề tố tụng rộng rãi và đa dạng, gồm cả tòa án liên bang và tiểu bang. Không giống hầu hết các luật sư chỉ chuyên về một lĩnh vực hành nghề hạn hẹp, ông Susolik tập trung vào điều quan trọng nhất đối với thân chủ: chiến thắng.

 

Vì vậy, ông Susolik có chuyên môn sâu rộng trong nhiều lĩnh vực tố tụng phức tạp, gồm cả thương tích cá nhân nghiêm trọng. Kinh nghiệm hành nghề của ông Susolik được chia đều cho cả nguyên đơn và bị đơn: ông được đào tạo làm luật sư bào chữa tại tổ hợp luật quốc tế O’Melveny & Myers, nhưng cũng rất thành thạo trong việc đại diện các nguyên đơn trị giá hàng trăm triệu đô la.

 

Nhiều giải thưởng và danh hiệu của ông Susolik đã khẳng định uy tín của ông trong cộng đồng pháp lý. Ví dụ, ông Susolik đã được các đồng nghiệp công nhận là một trong “100 Luật sư Hàng đầu Nam California” hàng năm từ năm 2010 đến năm 2025 — một trong số rất ít luật sư của Quận Cam được Tạp chí Super Lawyers vinh danh.

 

Ông Susolik có mối quan hệ chặt chẽ và đã đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong hơn 30 năm. Trong số những thân chủ trước đây của ông có ông Tony Lam, vị dân cử người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ; Cộng Đồng Người Việt Tại Nam California; Báo Little Saigon News; và Phòng Thương Mại Little Saigon. Ông Susolik hiện là luật sư chính cho Hòa Thượng Thích Viên Lý, Hòa Thượng Thích Viên Huy và Giáo Hội Di Sản Văn Hóa Phật Giáo Quốc Tế đang kiện một ni cô tống tiền họ tại tòa án liên bang ở Quận Cam.

 

Ông Susolik sinh ra tại Tiệp Khắc và cũng đã sống ở Thụy Sĩ và Tây Ban Nha. Lớn lên ở một quốc gia Cộng sản lúc bấy giờ và là di dân, ông Susolik có sự hiểu biết sâu sắc và đồng cảm với cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.

 

Ông Susolik tốt nghiệp Đại học University of Southern California (USC) năm 1986 với bằng Cử nhân Triết Học, Anh Văn và Lịch Sử. Ông nhận bằng Tiến Sỹ từ trường Luật USC năm 1990, tốt nghiệp thứ hai trong lớp và là Chủ Bút Bài Viết của Tạp Chí Luật USC.

 

Ông Raphael Cung là luật sư tố tụng cấp cao tại Callahan & Blaine, nơi ông đã làm việc 14 năm. Ông Cung có 27 năm kinh nghiệm trong các vụ kiện tụng thương mại phức tạp, cũng như đại diện cho các nguyên đơn bị thương tích cá nhân nghiêm trọng. Ông Cung đã từng có mặt tại các tòa án tiểu bang và liên bang trên khắp California và các tiểu bang khác, cũng như nhiều vụ kiện trọng tài, và đặc biệt am hiểu các thủ tục pháp lý phức tạp của tòa án liên bang và tiểu bang. Ông Cung đã được tạp chí Super Lawyers vinh danh là “Ngôi Sao Đang Lên”.

 

Giống như ông Susolik, ông Cung bắt đầu sự nghiệp luật sư của mình tại tổ hợp luật quốc tế O'Melveny & Myers, có trụ sở chính tại Los Angeles, nơi ông là thành viên của bộ phận tố tụng khi họ đang được vinh danh là tổ hợp tố tụng giỏi nhất tại Hoa Kỳ.

 

Ông Cung tốt nghiệp Tiến sỹ Luật tại Đại học Virginia, nơi ông từng là biên tập viên cao cấp của Tạp Chí Luật Virginia, là tạp chí luật được Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ trích dẫn nhiều thứ tư. Ông nhận bằng Cử Nhân loại xuất sắc và là thành viên của Hội Phi Beta Kappa tại Đại học Johns Hopkins. Ông Cung cũng nhận bằng Thạc Sĩ Quan Hệ Quốc Tế loại xuất sắc từ Khoa Nghiên Cứu Quốc Tế Cao Cấp (SAIS) của Đại học Johns Hopkins, nơi ông là sinh viên tốt nghiệp có thứ hạng cao nhất của Khoa Nghiên Cứu Trung Quốc.

 

Ông Cung sinh ra tại Sài Gòn, Việt Nam Cộng Hòa, và di cư sang Hoa Kỳ với tư cách là người tị nạn. Ông và gia đình rời Sài Gòn trên một chiếc xà lan vào ngày 29 tháng 4 năm 1975, đêm trước khi Sài Gòn rơi vào tay Cộng sản.

 

CALLAHAN & BLAINE

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Charlie Kirk có một "em gái bí mật", người dường như có quan điểm hoàn toàn trái ngược với anh trai cô - người đã bị ám sát ở tuổi 31 vào thứ Tư, ngày 10 tháng 9, khi đang phát biểu tại Đại học Utah Valley. Em gái của nhà hoạt động chính trị cánh hữu, Mary Kirk, 29 tuổi, không công khai quan điểm của mình như Charlie, tuy nhiên, trước đây cô đã lên tiếng ủng hộ ứng cử viên Đảng Dân chủ Bernie Sanders thông qua tài khoản Facebook mà cô dùng bí danh.

J151. Rajovada Jātaka -- Những Vị Vua Thông Thái và Con Đường Hẹp Tóm tắt: Vua Kosala ngồi trong triều một cách công chính, xét xử công bằng các vụ án trước khi đến gặp Đức Phật và tường thuật lại hành động của mình. Sau đó, Đức Phật kể một câu chuyện về hai vị vua công chính thời xưa và cách thức phân định thứ bậc khi họ gặp nhau trên một cây cầu vào một ngày nọ.

- Di sản của Jeffrey Epstein chuyển giao thêm tài liệu cho Ủy ban Hạ viện: lộ thêm 1 tên, và cuốn sổ địa chỉ - Nữ phụ tá (bôi đen tên) của Epstein viết: Epstein đã đưa cô gặp Trump, Bill Clinton, Hoàng tử Andrew, Quốc vương Brunei, Michael Jackson

(NEW YORK, ngày 15 tháng 9, APNews) – Văn phòng Bộ trưởng Tư Pháp New York Letitia James hôm thứ Hai đã công bố bản dự thảo các quy định chi tiết để thi hành Đạo luật “Ngăn Chặn Lợi Dụng Các Nội Dung Làm Trẻ Em Nghiện” (Stop Addictive Feeds Exploitation for Kids Act, SAFE), trong đó bao gồm những quy định cụ thể về việc xác minh độ tuổi và sự đồng ý của phụ huynh.

(WASHINGTON, ngày 15 tháng 9, Reuters) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ thị thành lập Lực Lượng Đặc Trách An Toàn (Safe Task Force) Memphis (bắt chước theo chiến dịch ở Washington D.C.) với mục tiêu đối phó tình trạng bạo lực leo thang tại các thành phố lớn.

-- Charlie Kirk coi đức tin tôn giáo của mình là di sản quan trọng nhất. -- Kirk chỉ trích sự phân ly giữa nhà thờ và nhà nước, tin rằng đạo đức Cơ đốc nên ảnh hưởng đến việc ban hành luật. -- Kirk và vợ ông đã quảng bá ý tưởng phụ nữ trong hôn nhân phải "phục tùng [chồng] theo lời dạy từ Kinh Thánh." ("biblical submission" for women within marriage)

- Các hãng nhập cảng Mỹ thất vọng vì thuế quan: mùa lễ năm nay thương vụ sẽ giàm, 1/2 nói chi phí tăng 20% trở lên - Mỹ-TQ tới gần thỏa thuận để TikTok tiếp tục hoạt động ở Mỹ - Trump: đừng buộc các hãng công bố thu nhập hàng quý mà thay vào đó là sáu tháng một lần (còn tùy SEC) - Trump dọa sẽ ban tình trạng khẩn cấp quốc gia và liên bang hóa thủ đô Washington, DC. - Trump: Thống đốc New York ủng hộ ứng cử viên Dân chủ cho chức Thị trưởng Thành phố New York, Zohran Mamdani, là tồi tệ

(WASHINGTON, ngày 14 tháng 9, Reuters) – Chính quyền Trump được cho là sẽ tiếp tục hoãn lại thời gian buộc ByteDance (công ty mẹ của ứng dụng TikTok tại TQ) hoặc phải bán lại TikTok ở Hoa Kỳ hoặc ngừng hoạt động tại thị trường Mỹ. Hạn chót trước đó được đặt ra là vào ngày 17 tháng 9 năm 2025.

(HOA KỲ, ngày 14 tháng 9, APNews) – Giữa lúc Taliban cấm phụ nữ theo học đại học tại Afghanistan, cô nữ sinh Bahara Saghari đã nuôi hy vọng được tiếp tục học tập ở Hoa Kỳ. Sau nhiều năm miệt mài học tiếng Anh gần 8 tiếng mỗi ngày, cô gái 21 tuổi đã nhận được thư mời theo học ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học tư thục ở tiểu bang Illinois. Những tưởng giấc mơ đã trong tầm tay, nhưng hy vọng ấy bị dập tắt bởi lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump.

Nếu những người giàu nhất thế giới sẵn sàng đóng góp một phần rất nhỏ tài sản của họ, thì sự thiếu hụt của các chương trình viện trợ đói nghèo có thể được bù đắp.1% tài sản của 3,000 người giàu nhất thế giới tương đương khoảng 140 tỷ đô la.

Các nhà lãnh đạo lập pháp đảng Cộng hòa đang yêu cầu chính quyền Trump bồi hoàn cho Arizona số tiền 744 triệu USD đã chi cho an ninh biên giới trong 4 năm qua - một tháng sau khi Thống đốc Katie Hobbs gửi yêu cầu riêng của mình, nhưng vẫn chưa được trả lời.

J141. Godha Jātaka -- Kỳ nhông và tắc kè hoa Tóm tắt: Một vị sư được Đức Phật truyền giới nhưng dễ dàng bị thuyết phục dùng đồ ăn ngon của Đề Bà Đạt Đa thay vì đi khất thực. Ông được dẫn đến trước Đức Phật, và Ngài kể câu chuyện về một con kỳ nhông kết bạn với một con tắc kè hoa, dẫn đến cái chết của cả vị này và bạn bè.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều năm liên tục nói những lời dối trắng trợn về các cuộc bầu cử ở California, nơi đảng Dân chủ chiếm ưu thế. Trump đã đưa ra nhiều tuyên bố sai lệch hơn về chủ đề này trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News vào hôm thứ Sáu

Jeffrey Epstein là một người rất giàu có, nhưng chính xác giàu đến mức nào và số tiền đó đến từ đâu vẫn còn là một bí ẩn. Các email mới được khai quật tuần trước đã làm sáng tỏ vai trò của Epstein trong việc phát triển khách hàng tự do, đóng vai trò là cầu nối giữa các nhân vật chính trị và các ông trùm kinh doanh

- Tòa Kháng Án Cho Phép Chính Quyền Trump Bắt Đầu Trục Xuất 500,000 Di Dân. - Chính Quyền Trump Cắt Tài Trợ Cho Các Đại Học Phục Vụ Thiểu Số. - Nhiều Người Bị Mất Việc Vì Bày Tỏ Ý Kiến Sau Vụ Charlie Kirk Bị Bắn Chết. - California: Dự Án Tàu Cao Tốc Được Bảo Đảm 1 Tỷ Đô La Hằng Năm Đến 2045. - Chicago: Nhân Viên ICE Bắn Chết Người Mexico Ở Ngoại Ô. - Louisiana: Bạch Ốc Dự Tính Điều 1.000 Vệ Binh Làm Nhiệm Vụ Trị An. - Cộng Hòa Missouri Thông Qua Bản Đồ Bầu Cử Xóa Ghế Dân Chủ Giữ Suốt 76 Năm. - Quốc Hội Đề Nghị Luật Ngăn Cắt Giảm Medicare Cho Chăm Sóc Tại Nhà. - U.C. Berkeley Giao Danh Sách Sinh Viên Và Giáo Sư Cho Chính Quyền Trong Cuộc Điều Tra Chống Bài Do Thái. - Trump Kêu Gọi NATO Ngưng Mua Dầu Nga, Đòi Đánh Thuế Trung Quốc Tới 100%.. - Trung Quốc Đẩy Mạnh Bỏ Đô-La, Đưa Nhân Dân Tệ Ra Toàn Cầu. - Ngoại Trưởng Rubio Thăm Israel Giữa Lúc Hy Vọng Ngừng Bắn Gaza Suy Tàn. - Nato Tăng Cường Phòng Thủ Phía Đông Sau Khi Ba Lan Tố Nga Xâm Nhập Drone. ....
1234567Trang sauTrang cuối
VB Podcast

DB Derek Trần: Tôi làm tất cả để bảo vệ cộng đồng mình trong vấn đề di trú

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.