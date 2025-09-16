Bản tin cà phê sáng Thứ Ba 16/9/2025. - Hôm nay, bầu cử đặc biệt ghế Dân Biểu Hạ Viện Minnesota: ứng cử viên Dân chủ XP Lee (ra đời trong trại tỵ nạn Thái Lan, ba mẹ chạy khỏi Cuộc Chiến VN) hy vọng - VN xin Mỹ xét lại lệnh cấm xuất cảng thủy sản

PHOTO: Hình trên, ứng cử viên Dân chủ XP Lee (ra đời trong trại tỵ nạn Thái Lan, ba mẹ chạy khỏi Cuộc Chiến VN) hy vọng thắng bầu cử đặc biệt hôm nay, Thứ Ba 16/9, ghế Dân Biểu Hạ Viện Minnesota.

.

- Hôm nay, bầu cử đặc biệt ghế Dân Biểu Hạ Viện Minnesota: ứng cử viên Dân chủ XP Lee (ra đời trong trại tỵ nạn Thái Lan, ba mẹ chạy khỏi Cuộc Chiến VN) hy vọng

- VN xin Mỹ xét lại lệnh cấm xuất cảng thủy sản

- Di sản của Jeffrey Epstein chuyển giao thêm tài liệu cho Ủy ban Hạ viện: lộ thêm 1 tên, và cuốn sổ địa chỉ

- Nữ phụ tá (bôi đen tên) của Epstein viết: Epstein đã đưa cô gặp Trump, Bill Clinton, Hoàng tử Andrew, Quốc vương Brunei, Michael Jackson

- Trump: Mỹ bắn chìm thêm 3 tàu Venezuela chở ma túy. Không đưa chứng cớ nào. Venezuela trong vụ tuần trước đã nói 11 ngư dân trên ghe bị Mỹ bắn chìm ngày 2/9 là ghe cá, không ma túy

- Trump từ chối trừng phạt Nga, cản dự luật Trừng phạt Nga (SRA), nhiều thượng nghị sĩ Cộng Hòa nổi giận

- O’Donnell nói trên MSNBC: Trump làm âm ĩ cái chết của Kirk để dân Mỹ quên chuyện Putin, Netanyahu, Epstein

- Mỹ sẽ thu hồi thị thực đối với du khách nước ngoài ăn mừng vụ ám sát Charlie Kirk

- Bị đuổi ra khỏi Cộng Hòa vì từ chối gian lận giúp Trump, cựu Phó Thống Đốc chuyển qua Dân Chủ, ra ứng cử Thống Đốc Georgia

- Trump nổi giận, dọa truy tố một phóng viên ABC vì dám hỏi về câu nói của Bondi

- Trump: Tôi kiện tờ New York Times đòi bồi thường 15 tỷ đô la.

- Nam diễn viên Robert Redford qua đời ở tuổi 89

- Bondi dọa truy tố vụ in tờ rơi về Kirk tại tiệm Office Depot: Nhân viên bị sa thải vì từ chối in tờ rơi. Báo Newsday xin lỗi vì tranh biếm họa. Kêu gọi dân Mỹ mật báo để đấu tố người không ưa Kirk.

- Trump ra lệnh cho các Công viên Quốc gia dỡ bỏ các hiện vật, tài liệu liên quan đến chế độ nô lệ, phân biệt chủng tộc và bất công lịch sử.

- Thượng viện đã phê chuẩn Stephen Miran, cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống Trump, vào Fed

- Tòa Kháng án bác bỏ quyết định của Trump sa thải Thống đốc Fed: Lisa Cook có thể giữ chức vụ, nhưng Trump ​​sẽ kháng cáo lên Tòa Tối cao

- DB Greene kêu gọi chia rẽ giữa các tiểu bang Đỏ và Xanh, vu khống phe tả bạo lực (thực tế, phe tả muốn cấm súng)

- Gia đình Trump, qua đặc phái viên Bạch Ốc Steve Witkoff móc nối, làm ăn với các quan chức UAE, hốt bạc tỷ đô.

- Chính phủ Nam Hàn điều tra xem Mỹ có vi phạm nhân quyền trong vụ ICE đột kích nhà máy Hyundai ở Georgia

- 22 thanh thiếu niên kiện Trump vì ưu tiên dầu hỏa, làm ô nhiễm môi trường, hại tương lai giới trẻ.

- Loa kèn cho lãnh tụ: Tiền liên bang chi ít nhất 50.000 đô la để làm biểu ngữ ca ngợi Trump

- Đại học Yale: thuế quan của Trump sẽ làm từ 650.000 đến 875.000 người Mỹ vào cảnh nghèo đói trong năm 2025

- Công tố liên bang Maurene Comey (con gái cựu Giám Đốc FBI) kiện chính phủ Trump, đòi phục chức, vì bà bị sa thải vô cớ

- Ủy ban chuyên gia do Hội đồng Nhân quyền LHQ ủy nhiệm cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng

- Vì Gaza: Tây Ban Nha hủy bỏ thỏa thuận 700 triệu euro mua các dàn tên lửa do Israel sản xuất

- Xe điện không khá, Ford sẽ cắt 1.000 nhân viên tại nhà máy sản xuất ở Cologne, Đức

- Trump ra lệnh 2 hãng hàng không Delta Air Lines và Aeromexico phải giải thể liên doanh đã lập từ 9 năm

- 65 Đại lý xe hơi tại Mỹ biến mất chỉ sau một đêm. Tricolor Holdings nộp đơn xin phá sản, sau khi bị điều tra về gian lận 200 triệu đô

- Chuỗi tiệm thức ăn nhanh "Jack in the Box" sẽ đóng cửa 120 tiệm tại Hoa Kỳ vào cuối năm 2025

- San Francisco: bếp trưởng bị bắt vì cướp 3 ngân hàng trong một ngày.

.... o ....

---- Hôm nay, bầu cử đặc biệt ghế Dân Biểu Hạ Viện Minnesota: ứng cử viên Dân chủ XP Lee (ra đời trong trại tỵ nạn Thái Lan, ba mẹ chạy khỏi Cuộc Chiến VN) hy vọng. Người dân Minnesota sẽ bỏ phiếu vào hôm nay thứ Ba trong cuộc bầu cử đặc biệt để thay thế Melissa Hortman, cựu Chủ tịch Hạ viện Minnesota thuộc Đảng Dân chủ, người đã bị sát hại cùng chồng tại nhà riêng vào tháng 6, một vụ giết người có động cơ chính trị, nay lại trở thành tâm điểm chú ý sau vụ ám sát nhà bình luận bảo thủ Charlie Kirk.

.

Cuộc bầu cử cũng có những tác động chính trị đáng kể, do Đảng Cộng hòa chỉ hơn kém một ghế tại Hạ viện. Cử tri sẽ lựa chọn giữa ứng cử viên Đảng Dân chủ XP Lee, cựu thành viên Hội đồng Thành phố Brooklyn Park, và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Ruth Bittner, một nhà môi giới bất động sản. Lee nói với The Associated Press rằng việc tiếp nối di sản của Hortman là một trong những lý do khiến ông tranh cử vào vị trí cũ của bà.

.

"Điều đó khiến tôi muốn tập trung vào việc hàn gắn và đoàn kết hơn nữa", ông nói. "Bạn biết đấy, tôi đã không ra tranh cử nếu không có vụ sát hại Melissa Hortman. Vì vậy, tôi rất ý thức về bạo lực chính trị và súng đạn. Vì vậy, tôi muốn giúp cộng đồng của chúng ta hàn gắn."

.

Sinh ra trong một trại tị nạn ở Thái Lan sau khi gia đình chạy trốn khỏi Chiến tranh Việt Nam, Lee cho biết ông tập trung vào việc cải thiện giáo dục và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Theo KSTP, Lee đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ tháng trước với 59% số phiếu bầu. Hôm Chủ nhật, ông đã tham gia sự kiện đi vận động cử tri trực tiếp cùng Thống đốc Minnesota Tim Walz, người đã khuyến khích người dân bỏ phiếu ủng hộ ứng cử viên của Đảng Dân chủ.

.

Lee được đánh giá cao sẽ giành chiến thắng tại khu vực bầu cử quê nhà của Hortman, nơi có xu hướng thiên về đảng Dân chủ, điều này sẽ đưa Hạ viện trở lại thế bế tắc 67-67.

Ứng cử viên Đảng Cộng hòa này cũng muốn vinh danh cố Chủ tịch Hạ viện Minnesota, khi Bittner nói với MPR News rằng Hortman là một "cá nhân rất đặc biệt" và "chúng tôi sẽ không cố gắng thay thế bà ấy".

.

Theo tờ Los Angeles Times, Bittner lo ngại về việc tranh cử trong bối cảnh bạo lực chính trị gia tăng, nhưng bà nhấn mạnh rằng "chúng ta phải tiến lên như một quốc gia" và lập luận rằng "không có cách nào giải quyết vấn đề này nếu chúng ta co rúm lại vì sợ hãi".

.

---- Việt Nam xin Mỹ xét lại lệnh cấm xuất cảng thủy sản. Theo Reuters, Việt Nam đã đề nghị Hoa Kỳ xem xét lại quyết định có thể dẫn đến lệnh cấm một số mặt hàng thủy sản xuất cảng của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ bắt đầu từ năm sau, một đòn giáng tiềm tàng vào nền kinh tế vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thuế quan của Hoa Kỳ.

.

Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Điền hôm thứ Hai đã gửi thư cho Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick để đề nghị "xem xét lại" quyết định hồi tháng Tám của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA), trong đó xác định một số phương pháp đánh bắt của Việt Nam gây ra rủi ro cho các loài động vật có vú biển, Bộ này cho biết trong một tuyên bố.

.

Hoa Kỳ là một trong những thị trường thủy sản lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch xuất cảng từ tháng 1 đến tháng 8 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,24 tỷ đô la, chiếm 17,3% tổng kim ngạch xuất cảng thủy sản của Việt Nam, theo số liệu của Hải quan Việt Nam.

.

Tháng trước, NOAA đã thông báo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam rằng họ đã từ chối cấp "kết luận so sánh" theo Đạo luật Bảo vệ Động vật có vú Biển (Marine Mammal Protection Act) đối với 12 phương pháp đánh bắt cá của Việt Nam, theo tuyên bố.

.

NOAA trước đó đã tuyên bố: "Các quốc gia có ngành thủy sản bị từ chối kết luận so sánh sẽ bị cấm xuất cảng cá và sản phẩm cá từ các ngành thủy sản đó vào Hoa Kỳ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026".

.

Tuyên bố của Bộ cho biết lệnh cấm này sẽ gây tổn hại đến các mặt hàng xuất cảng thủy sản chủ lực của Việt Nam, bao gồm cá ngừ, cá kiếm, cá mú, cá thu, cá đối, cua và mực.

.

Ông Diên cho biết trong thư rằng việc đảo ngược quyết định sẽ giúp "tránh những gián đoạn nghiêm trọng trong thương mại song phương và bảo vệ sinh kế của hàng trăm nghìn ngư dân và người lao động Việt Nam", theo tuyên bố.

.

Hoa Kỳ, thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam, đã áp dụng mức thuế 20% đối với hàng xuất cảng của Việt Nam bắt đầu từ ngày 7 tháng 8, trong khi hàng trung chuyển qua Việt Nam từ các nước thứ ba phải chịu mức thuế 40%.

.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, xuất cảng thủy sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong tháng 8 đã giảm 2% so với tháng 7, xuống còn 13,94 tỷ đô la.

.

"Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác thương mại quan trọng... Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trên tinh thần xây dựng và hướng tới tương lai", ông Điền viết trong thư.

.

Năm 2017, Ủy ban Châu Âu cũng đã rút "thẻ vàng" đối với Việt Nam sau khi cáo buộc nước này chưa làm đủ để chống lại nạn đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, dẫn đến sự sụt giảm xuất cảng thủy sản của Việt Nam sang EU.

.

---- Di sản của Jeffrey Epstein chuyển giao thêm tài liệu cho Ủy ban Hạ viện: lộ thêm 1 tên, và sổ địa chỉ. Các tài liệu mới được chuyển giao bao gồm một cái tên bổ sung từ sổ sinh nhật và sổ địa chỉ của tội phạm tình dục bị kết án. Theo tin NBC ngày 15/9. Theo một lá thư mà NBC News có được, di sản của Jeffrey Epstein đã chuyển giao thêm tài liệu cho Ủy ban Giám sát Hạ viện, bao gồm một cái tên đã được biên tập (bôi đen) trước đó từ sổ sinh nhật lần thứ 50 của tội phạm tình dục quá cố, hiện đang gây tai tiếng. Tên chưa bị bôi đen chưa được công bố ngay lập tức.

.

Các luật sư cho biết trong một lá thư gửi ủy ban vào tuần trước rằng họ đã "biên tập lại tên của một số cá nhân cụ thể vì thận trọng để đảm bảo không có nạn nhân tiềm năng nào bị nhận dạng công khai" khi chuyển giao sổ vào tuần trước, nhưng sau khi "xem xét kỹ hơn, chúng tôi đã xác định được một cái tên đã được biên tập dường như không phù hợp với các danh mục đó". Di sản cũng đã chuyển giao cái mà họ mô tả là "một trong những sổ địa chỉ/liên lạc của ông Epstein".

.

"Để thận trọng, chúng tôi đã biên tập lại tên và thông tin liên lạc của những người phụ nữ xuất hiện trong các phần của cuốn sách có tựa đề 'Massage — New York (a)', "Massage — New York (b)' và 'Massage — UK' để đảm bảo không có nạn nhân tiềm năng nào bị nhận dạng công khai", bức thư, được CNN đưa tin lần đầu tiên. (Người dịch: Massage là "xoa bóp")

.

Các luật sư quản lý di sản, Daniel H. Weiner và Daniel Ruzumna, cũng viết rằng họ sẽ cung cấp cuốn sách gốc, chưa biên tập, cho ủy ban xem xét. Các tài liệu này là bộ tài liệu thứ hai được giao nộp theo lệnh triệu tập của Quốc hội đối với di sản. Bộ tài liệu đầu tiên, được giao nộp vào tuần trước, bao gồm nội dung của cuốn sách, một tập hợp các thông điệp được tập hợp cho sinh nhật lần thứ 50 của Epstein vào năm 2003.

.

Trong đó có một bức thư nhạy cảm và bí ẩn được cho là do Tổng thống Donald Trump ký. Trump đã phủ nhận việc gửi thư, và ông đã đệ đơn kiện phỉ báng trị giá 10 tỷ đô la chống lại nhà xuất bản của tờ The Wall Street Journal, tờ báo đầu tiên đưa tin về lá thư.

.

Trong đơn kiện, các luật sư của Trump cáo buộc rằng bức thư đó "không tồn tại" và "không có lá thư hay bản vẽ xác thực nào tồn tại". Người phát ngôn của Dow Jones, đơn vị xuất bản tờ Journal, cho biết họ sẽ "kiên quyết bảo vệ trước bất kỳ vụ kiện nào".

.

Sau khi Hạ viện lần đầu công bố hình ảnh vào tuần trước, các quan chức Nhà Trắng đã phủ nhận chữ ký là thật, và Trump tuyên bố vấn đề này "đã chết". Những cái tên nổi bật khác dường như cũng đã đóng góp cho cuốn sách, bao gồm cựu Tổng thống Bill Clinton. Người phát ngôn của văn phòng Clinton đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Clinton đã phủ nhận việc từng đến hòn đảo riêng của Epstein, nơi một số vụ lạm dụng được cho là đã xảy ra.

.

Chính ủy ban do Đảng Cộng hòa lãnh đạo này cũng đã triệu tập Bộ Tư pháp để giao nộp toàn bộ hồ sơ điều tra về Epstein, người đã tự tử trong khi chờ xét xử về tội buôn bán tình dục vào năm 2019. Sự quan tâm mới đối với vụ án này xuất hiện sau khi Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và Giám đốc FBI Kash Patel đột ngột thay đổi lời hứa về việc tăng cường giám sát và minh bạch trong vụ án, vốn từ lâu đã là chủ đề của các thuyết âm mưu do họ và các đồng minh khác của Trump khơi mào.

.

Thay vào đó, họ đã công bố một bản báo cáo chung chưa ký tên của Bộ Tư pháp-FBI Bản ghi nhớ hồi tháng 7 xác nhận những phát hiện trước đó rằng Epstein đã tự tử, rằng không có ai khác bị buộc tội trong vụ án buôn người và sẽ không có thêm thông tin nào về vụ án được công bố.

.

Bản ghi nhớ đã gây ra phản ứng dữ dội từ nhiều người ủng hộ Trump, và Ủy ban Giám sát Hạ Viện đã triệu tập Bộ Tư pháp để yêu cầu cung cấp hồ sơ điều tra. Tháng trước, Bộ Tư pháp đã chuyển giao 33.000 trang tài liệu trong tổng số ước tính 100.000 trang cho đến nay. Các thành viên Đảng Dân chủ trong ủy ban cho biết phần lớn tài liệu đó đã được công khai và kêu gọi Bộ Tư pháp nhanh chóng chuyển giao các tài liệu còn lại.

.

---- Nữ phụ tá của Epstein viết: Epstein đã đưa cô gặp Trump, Bill Clinton, Hoàng tử Andrew, Quốc vương Brunei, Michael Jackson. Một trong những phụ tá cũ của Jeffrey Epstein — người mà một số ngườisuy đoán cũng là nạn nhân — tuyên bố rằng bà đã gặp Hoàng tử Andrew và ngồi trên ngai vàng của cố Nữ hoàng Elizabeth II trong chuyến tham quan Cung điện Buckingham giữa lúc bà đang có mối quan hệ với nhà tài chính quá cố. Báo Knewz.com có ​​thể tiết lộ những tiết lộ gây chấn động này đến từ các tập tin mới được công bố như một phần của cái gọi là "cuốn sách sinh nhật" của nhà tài chính chuyên săn mồi này.

.

Người phụ nữ — tên đã được bôi đen che giấu — đã viết một lời tri ân nồng nhiệt dành cho Epstein xuất hiện trong cuốn sách sinh nhật lần thứ 50 bìa da của ông vào năm 2003, nói rằng ông đã thay đổi cuộc đời bà. Trong bài viết của mình, người phụ nữ giấu tên mô tả rằng bà đã từng là "một phụ nữ 22 tuổi đã ly hôn làm tiếp viên trong một nhà hàng khách sạn" trước khi gặp Epstein." Không rõ người phụ nữ này là ai, nhưng bà mô tả hoàn cảnh bị dụ dỗ và được đưa đi khắp thế giới giống như nhiều nạn nhân của Epstein đã nói rằng họ đã trải qua.

.

Cô được liệt kê trong mục "assistants" ("phụ tá, có thể dịch là trợ lý") của cuốn sách từ trang 224 đến 229. "Tôi đã gặp Hoàng tử Andrew, Tổng thống Clinton, Quốc vương Brunei, Donald Trump, Antonio Verglas, Naomi Campbell, Stephanie Seymour, Peter Brant, Kevin Spacey, Chris Tucker, Diana Ross, Michael Jackson, các nhà khoa học, luật sư và doanh nhân lỗi lạc", cô viết.

.

Người phụ tá và cũng là nạn nhân bị tình nghi còn đi xa hơn khi khoe khoang rằng cô đã "thăm khu vực riêng tư của Cung điện Buckingham, ngồi trên ngai vàng của Nữ hoàng Anh" và tham gia vào những cuộc phiêu lưu xa hoa, từ nhảy dù đến tham dự một buổi trình diễn thời trang của Victoria's Secret. Bài viết kèm theo những bức ảnh chụp người phụ nữ trên bãi biển với dòng chú thích viết tay, "Và nghĩ rằng bạn có thể thích... Một số bức ảnh bikini! Tạm biệt! XX."

.

Bài viết cũng có một bức ảnh chụp một người đàn ông và một người phụ nữ tay trong tay đi bộ với tay anh ta luồn xuống phía sau quần của cô. Một dòng chữ "Cảm ơn!!!" in đậm được viết nguệch ngoạc bên dưới. Trong cùng bài viết, cô đã trực tiếp khen ngợi Epstein. "Jeffrey, không từ ngữ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn và ngưỡng mộ của tôi dành cho anh. Tôi tin rằng anh là người phi thường nhất mà tôi từng gặp và tôi không thể tin được mình may mắn đến thế nào khi được trở thành một phần trong cuộc đời anh", cô viết. Những tuyên bố này được công khai như một phần của loạt tài liệu mới do Ủy ban Giám sát Hạ viện Hoa Kỳ công bố.

.

---- Trump từ chối trừng phạt Nga, cản dự luật Trừng phạt Nga (SRA), nhiều thượng nghị sĩ Cộng Hòa nổi giận. Các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đang ngày càng tức giận trước việc Tổng thống Trump từ chối cho phép họ thông qua dự luật trừng phạt lưỡng đảng cứng rắn đối với Nga và các quốc gia mua dầu của Nga. Trump đã thúc giục các đồng minh châu Âu vào cuối tuần qua áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn đối với Nga, nhưng ông lại trì hoãn dự luật trừng phạt lưỡng đảng mà các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa hy vọng sẽ được thông qua vào tháng 7. Việc không hành động đang làm gia tăng sự vỡ mộng trong một số Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa rằng Trump không nghiêm túc trong việc giúp đỡ Ukraine.

.

Một thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa yêu cầu giấu tên để bình luận thẳng thắn về sự bế tắc về dự luật trừng phạt đã đặt câu hỏi liệu Trump có bao giờ đồng ý ủng hộ thêm viện trợ quân sự cho Ukraine hay áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt đối với Nga hay không.

.

"Tôi phát ngán Trump và JD cùng mối tình của họ với mọi thứ liên quan đến Putin", vị thượng nghị sĩ càu nhàu, nhắc đến việc Trump chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin một cách trang trọng tại Căn cứ chung Elmendorf-Richardson ở Alaska vào tháng trước và những bình luận gần đây của Phó Tổng thống Vance bảo vệ cách tiếp cận của Putin đối với các cuộc đàm phán hòa bình.

.

Vị Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn của Nga vào Ukraine tuần trước, đợt tấn công trên không lớn nhất trong cuộc chiến kéo dài ba năm rưỡi, là một hành động khiêu khích lớn và là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Putin không sợ những hậu quả nghiêm trọng từ Washington. "Họ chỉ đang thử xem chúng ta sẽ nhượng bộ đến mức nào. Điều đó khiến tôi phát bệnh", vị nghị sĩ này nói.

.

Một thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác, yêu cầu giấu tên, nhận xét rằng Trump đôi khi có những lời lẽ cứng rắn về Nga nhưng lại không "thực hiện" bằng hành động.

.

TNS Graham và Dân biểu Brian Fitzpatrick (tiểu bang Pennsylvania), những người bảo trợ chính của Đảng Cộng hòa cho Đạo luật Trừng phạt Nga năm 2025 (Sanctioning Russia Act of 2025), cho biết họ sẽ thúc đẩy các đồng nghiệp gắn dự luật của họ vào nghị quyết đang được thông qua, vốn cần được thông qua trước ngày 30/9 để tránh việc chính phủ đóng cửa.

.

Nhưng hôm qua, thứ Hai, Lãnh đạo Đa số Thượng viện John Thune (Đảng Cộng hòa-Nam Dakota) đã ám chỉ rằng điều đó khó có thể xảy ra trừ khi Trump chấp thuận động thái như vậy, điều mà các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa không nghĩ rằng có thể xảy ra trong hai tuần tới.

.

---- O’Donnell nói trên MSNBC: Trump làm âm ĩ cái chết của Kirk để dân Mỹ quên chuyện Putin, Netanyahu, Epstein. Người dẫn chương trình Lawrence O’Donnell của MSNBC đã chỉ trích Donald Trump là một “lời nói dối bệnh hoạn” sau khi tổng thống đổ lỗi cho “phe cánh tả” về vụ sát hại nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk tuần trước. O’Donnell nói rằng Trump “biết đó là lời nói dối”, nhưng vẫn cố tình đẩy nó lên cao để mọi người tập trung vào điều đó thay vì những vấn đề thực sự đe dọa chức tổng thống của ông.

.

“Donald Trump là tổng thống duy nhất của Hoa Kỳ từng đổ lỗi cho hàng triệu cử tri không bỏ phiếu cho ông về một vụ giết người”, O’Donnell nói. Nhưng ông cho biết có lý do khiến Trump làm như vậy. “Điều Donald Trump muốn là sự đồng thuận từ những người ủng hộ ông và sự phẫn nộ từ hàng triệu người mà ông vu khống là xúi giục giết người”, ông nói. “Bởi vì điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không đưa tin về những tin tức rất xấu đang tiếp tục gia tăng về Donald Trump.”

.

Ông lấy ví dụ một tiêu đề trên tờ The Wall Street Journal: “Putin, Netanyahu tiếp tục tiến bước, Trump đứng ngoài cuộc.” O’Donnell nói: “Đó là một tiêu đề rất, rất quan trọng đối với thế giới, và là một tiêu đề rất tệ đối với Donald Trump. Vladimir Putin và Benjamin Netanyahu ngày nào cũng chứng minh Donald Trump không liên quan gì đến những tính toán của họ về những gì họ sẽ làm tiếp theo.”

.

Ông nhớ lại việc Trump đã cho Putin “hai tuần” để đạt được lệnh ngừng bắn với Ukraine hồi tháng Năm 2019 - một thời hạn mà Putin đã phớt lờ, khiến Trump “bị bẽ mặt”. Bây giờ là cuối tháng 9. Nhưng O’Donnell cho biết tiêu đề lớn nhất mà Trump đang cố gắng che giấu không phải là về Putin hay Netanyahu.

.

Mà là về Jeffrey Epstein, một tội phạm tình dục đã bị kết án quá cố, người từng là bạn thân của tổng thống. O’Donnell đã xem xét kỹ hơn những diễn biến mới nhất trong câu chuyện, bao gồm cả kho email mà Bloomberg News vừa thu thập được.

.

---- Một trong những biểu tượng được yêu mến nhất của điện ảnh, nam diễn viên Robert Redford, đã qua đời ở tuổi 89, theo người đại diện lâu năm của ông, Cindi Berger, xác nhận hôm thứ Ba. Sự nghiệp của Redford trải dài hơn sáu thập niên, từ những vai diễn đột phá trong Butch Cassidy and the Sundance Kid và The Sting cho đến đạo diễn bộ phim Ordinary People đoạt giải Oscar.

.

Nổi tiếng với vẻ ngoài ấn tượng, sức hút và tầm nhìn nghệ thuật kiên định, Redford đã đóng cặp cùng Barbra Streisand trong The Way We Were và với Meryl Streep trong Out of Africa, củng cố vị thế của ông như một trong những nam diễn viên chính đa năng nhất Hollywood. Ngoài diễn xuất, Redford còn định hình lại ngành công nghiệp điện ảnh bằng cách thành lập Học Viện Sundance Institute và liên hoan phim của viện này. Sự ra đi của ông đánh dấu sự ra đi của một huyền thoại mà ảnh hưởng của ông đối với điện ảnh và văn hóa vẫn còn vô hạn.

.

---- Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết chính quyền Trump đang thực hiện các bước để thu hồi thị thực đối với du khách nước ngoài bị phát hiện đã ăn mừng vụ sát hại Charlie Kirk, người có ảnh hưởng của MAGA. "Nước Mỹ sẽ không tiếp đón những người nước ngoài ăn mừng cái chết của đồng bào chúng ta. Việc thu hồi thị thực đang được tiến hành", Rubio đăng trên X. "Nếu bạn đang ở đây với thị thực và cổ vũ cho vụ ám sát công khai một nhân vật chính trị, hãy chuẩn bị bị trục xuất. Bạn không được chào đón ở đất nước này."

.

Bài đăng của Rubio bao gồm một đoạn clip phỏng vấn của Fox News phát sóng hôm thứ Hai, trong đó ông xác nhận rằng Hoa Kỳ sẵn sàng thu hồi thị thực của bất kỳ công dân nước ngoài nào bị phát hiện cổ vũ cho cái chết của Kirk.

.

---- Bondi dọa truy tố vụ in tờ rơi về Kirk tại tiệm Office Depot: Nhân viên bị sa thải vì từ chối in tờ rơi. Báo Newsday xin lỗi vì tranh biếm họa. Kêu gọi dân Mỹ mật báo để đấu tố người không ưa Kirk. Những hậu quả tiếp tục xảy ra đối với những người bị coi là bôi nhọ ký ức về Charlie Kirk. Và hôm thứ Hai, Phó Tổng thống JD Vance đã khuyến khích nhiều hơn nữa: "Khi bạn thấy ai đó ăn mừng vụ giết Charlie, hãy gọi điện cho họ," ông nói khi dẫn chương trình The Charlie Kirk Show. "Và, hãy gọi cho sếp của họ." Một bài phân tích trên Axios chỉ ra rằng vụ giết Kirk "là vấn đề cá nhân đối với Nhà Trắng và các nhà lãnh đạo của phong trào MAGA, những người coi Kirk là bạn thân." Do đó, các trang web như Charlie Kirk Data Foundation đã xuất hiện, tuyên bố đã nhận được 60.000 bài mật báo về những người chỉ trích Kirk.

.

Mối đe dọa từ Bộ trưởng Tư pháp Bondi: Phát biểu với Sean Hannity của Fox News tối thứ Hai, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi cho biết một nhân viên Office Depot ở Michigan bị sa thải vì từ chối in tờ rơi ủng hộ Kirk có thể phải đối mặt với các cáo buộc, theo Mediaite đưa tin. "Các doanh nghiệp không được phân biệt đối xử," bà nói. "Nếu muốn in áp phích có hình Charlie để cầu nguyện, hãy để họ làm vậy." Bondi cho biết bà đã yêu cầu "đơn vị dân quyền của mình xem xét ngay lập tức, rằng Office Depot đã làm điều đó. Chúng tôi đang tìm hiểu." Không rõ liệu Office Depot có phải đối mặt với cáo buộc hay không.

.

Newsday xin lỗi: Newsday đã xin lỗi sau khi đăng một bức biếm họa chính trị về vụ giết người, trong đó có hình ảnh một bức tường dính máu phía sau một chiếc ghế trống, theo tờ New York Post. Tờ báo cho biết bức biếm họa này "vô cảm và xúc phạm", trong bối cảnh bị phản ứng dữ dội. "Chúng tôi vô cùng hối tiếc về sai lầm này."

.

DB Omar bị chỉ trích: Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang cố gắng tước bỏ tư cách thành viên ủy ban của Dân biểu Ilhan Omar vì những phát biểu của bà sau vụ giết người, theo báo cáo của Hill. Omar lên án vụ giết người nhưng cáo buộc Đảng Cộng hòa đạo đức giả và kích động bạo lực chống lại những người theo Đảng Dân chủ như bà.

.

---- Bị đuổi ra khỏi Cộng Hòa vì từ chối gian lận giúp Trump, cựu Phó Thống Đốc chuyển qua Dân Chủ, ra ứng cử Thống Đốc Georgia. Cựu Phó Thống đốc Georgia Geoff Duncan, một đảng viên Cộng hòa đã bất đồng quan điểm với Tổng thống Donald Trump trước khi vận động tranh cử rầm rộ cho cựu Phó Tổng thống Kamala Harris vào năm ngoái, đã tuyên bố hôm thứ Ba rằng ông sẽ tranh cử chức thống đốc tiểu bang với tư cách là một đảng viên Dân chủ.

.

Duncan, người sẽ phải cạnh tranh trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày càng đông đúc của Đảng Dân chủ, đang tự giới thiệu mình là một ứng cử viên có khả năng đắc cử cao với kinh nghiệm đối đầu với Trump. Nhưng gần như chắc chắn ông sẽ bị chỉ trích vì quan điểm bảo thủ mà ông đã giữ trong suốt một thập niên làm quan chức Đảng Cộng hòa.

.

Đảng Dân chủ chưa giành được chức thống đốc Georgia trong thế kỷ này, nhưng họ hy vọng vào cơ hội của mình trong bối cảnh chính trị giữa nhiệm kỳ thuận lợi tại một tiểu bang dao động mà Trump đã giành chiến thắng với cách biệt hơn hai phần trăm vào năm 2024. Một chiến thắng sẽ là một bước đột phá cho đảng Dân Chủ tại một tiểu bang mà họ đã đạt được những thành tựu lớn, bao gồm việc bầu ra 2 Thượng nghị sĩ liên bang Jon Ossoff và Raphael Warnock, nhưng lại bị loại khỏi quyền lực ở cấp tiểu bang.

.

"Tôi chưa bao giờ do dự khi đối đầu với Trump", Duncan nói trong video ra mắt của mình. “Vậy là Đảng Cộng hòa Georgia đã đuổi tôi ra khỏi đảng của họ. Dù sao thì tôi cũng đã rời đi. Giờ đây, tôi đang tranh cử thống đốc với tư cách là một đảng viên Dân chủ đầy tự hào để tập trung vào những gì quan trọng nhất đối với người dân Georgia.”

.

Mặc dù lịch sử bầu cử của Duncan và sự sẵn sàng đấu tranh với Trump về kết quả bầu cử năm 2020 có thể khiến ông được các cử tri sơ bộ yêu mến, nhưng nhiều vị trí mà ông từng nắm giữ với tư cách là nhà lập pháp tiểu bang và phó thống đốc có thể rất khó giải thích. Ông tự mô tả mình là người “100% ủng hộ quyền được sống” vào năm 2018, ban đầu tranh cử phó thống đốc với tư cách là người ủng hộ Trump và đã bỏ phiếu phản đối việc mở rộng Medicaid vào năm 2014.

.

Duncan hiện đang tranh cử với tư cách là người ủng hộ việc mở rộng Medicaid tại tiểu bang. Ông nói rằng việc trở thành đảng viên Dân chủ đã giúp việc “yêu thương hàng xóm” trở nên dễ dàng hơn trong một bài xã luận, trong đó ông cũng ủng hộ “luật súng có ý nghĩa” và đề xuất sử dụng quỹ dự phòng của tiểu bang để giảm nạn đói ở trẻ em.

.

Cựu Thị trưởng Atlanta Keisha Lance Bottoms, cựu Giám đốc Điều hành Quận DeKalb Mike Thurmond và cựu Thượng nghị sĩ tiểu bang Jason Esteves cũng đang tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ, và Dân biểu tiểu bang cấp tiến Ruwa Romman đã cho biết bà đang cân nhắc việc ứng cử.

.

Về phía Đảng Cộng hòa, Phó Thống đốc Burt Jones đang tranh cử với sự ủng hộ của Trump, khiến ông trở thành ứng cử viên sáng giá, mặc dù Bộ trưởng Tư pháp Chris Carr cũng tham gia tranh cử, và Bộ trưởng Hành chánh Brad Raffensperger đang cân nhắc việc ứng cử. Thống đốc đương nhiệm Brian Kemp đã hết nhiệm kỳ.

.

---- Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp đe dọa truy tố một phóng viên khi người này hỏi về những bình luận tương tự mà Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã đưa ra. Bộ trưởng Tư pháp đã hứa sẽ trấn áp cái mà bà gọi là "phát ngôn thù hận" chống lại những người bảo thủ sau vụ ám sát Charlie Kirk, một nhân vật có ảnh hưởng cánh hữu, và tổng thống đã phản ứng một cách đáng ngại khi phóng viên kỳ cựu của ABC News, Jonathan Karl, hỏi về những lời đe dọa của Bondi.

.

"Có lẽ họ nên truy tố những người như anh vì anh đối xử với tôi quá bất công," Trump nói. "Đó là thù hận, anh mang trong mình rất nhiều thù hận. Có lẽ họ sẽ truy tố hãng tin ABC. À, ABC gần đây đã trả cho tôi 16 triệu đô la cho một hình thức phát ngôn thù hận, phải không? Công ty của anh đã trả cho tôi 16 triệu đô la cho một hình thức phát ngôn thù hận. Vậy nên có lẽ họ sẽ phải truy tố anh."

.

Vào tháng 12, ABC đã đồng ý giải quyết khiếu nại phỉ báng với Trump với số tiền 16 triệu đô la sau khi một thẩm phán xét xử phát hiện rằng người xem có thể đã bị đánh lừa bởi những tuyên bố trên sóng của phóng viên George Stephanopoulos, người nói rằng Trump đã bị kết tội hiếp dâm (rape), trong khi thực tế một thẩm phán khác đã kết luận Trump phải chịu trách nhiệm về hành vi tấn công tình dục (sexual attack) nhà văn E. Jean Carroll nhiều thập niên trước. Chỉ nói sai một chữ, phóng viên Stephanopoulos đã làm hãng tin ABC mất 16 triệu.

.

---- Trump: Tôi kiện tờ New York Times đòi bồi thường 15 tỷ đô la. Tổng thống Trump đang đưa mối bất hòa với tờ New York Times lên một tầm cao mới: Ông đã đệ đơn kiện tờ báo này với cáo buộc phỉ báng và bôi nhọ, đòi bồi thường 15 tỷ đô la. Ông đã thông báo động thái này trên mạng xã hội Truth Social của mình hôm thứ Hai, nói rằng việc đệ đơn kiện là một "vinh dự lớn", và ông sẽ làm điều đó tại Florida, theo CNBC đưa tin. Ông gọi tờ NY Times là "một 'cơ quan ngôn luận' thực sự của Đảng Dân chủ Cực tả" và cho rằng việc tờ báo này ủng hộ Kamala Harris là "khoản đóng góp bất hợp pháp lớn nhất cho Chiến dịch tranh cử, TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY".

,

Tờ Washington Post đưa tin hồ sơ vụ kiện đã được đệ trình, với Công ty New York Times cũng như nhiều phóng viên được nêu tên là bị đơn. Trump cũng đề cập đến các vụ kiện trước đây của ông chống lại ABC News và người dẫn chương trình George Stephanopoulos vì tội phỉ báng, và CBS News/Paramount vì cuộc phỏng vấn 60 Minutes với Harris, cả hai đều kết thúc bằng việc các đài truyền hình phải trả tiền dàn xếp. Chỉ vài ngày trước, Trump đã đe dọa sẽ kiện tờ NY Times vì ​​các bài báo liên quan đến bức thư và hình vẽ gợi dục mà ông được cho là đã đưa cho Jeffrey Epstein. Ông cũng đã kiện công ty mẹ của tờ Wall Street Journal vì một bài viết tương tự.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu hôm thứ Ba từ Căn cứ Liên hợp Andrews ở Maryland, trước khi lên đường sang Vương quốc Anh, rằng quân đội Hoa Kỳ đã "đánh chìm" ba tàu của Venezuela có liên quan đến buôn bán ma túy. Trả lời câu hỏi của một nhà báo về Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Trump kêu gọi ông "ngừng đưa Tren de Aragua vào Hoa Kỳ, ngừng đưa ma túy vào Hoa Kỳ", đồng thời cho biết thêm rằng ba ghe đã bị phá hủy, chứ không phải hai tàu như đã đưa tin trước đó.Không rõ liệu Trump đang ám chỉ đến các cuộc không kích hôm thứ Hai nhằm vào những kẻ bị cáo buộc buôn bán ma túy trên vùng biển quốc tế, một hoạt động trước đó vào đầu tháng 9, hay tổng cộng cả hai. Chính phủ Hoa Kỳ chưa tiết lộ thêm chi tiết về những người trên các tàu. Không có chứng cớ gì về ma túy hay tên nạn nhân được đưa ra.Sau vụ tấn công ngày 2 tháng 9, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello cho biết không ai trong số 11 người thiệt mạng trên ghe bị Mỹ dội bom là thành viên của Tren de Aragua. "Khi chúng tôi hỏi thăm tại các thị trấn, không ai đến từ Tren de Aragua. Không ai là kẻ buôn bán ma túy", Cabello nói.---- Trump ra lệnh cho các Công viên Quốc gia dỡ bỏ các hiện vật, tài liệu liên quan đến chế độ nô lệ, phân biệt chủng tộc và bất công lịch sử. Một bức ảnh lịch sử chụp tấm lưng đầy sẹo của một người đàn ông nô lệ - từ lâu đã là biểu tượng mạnh mẽ cho một phần quá khứ đầy rắc rối của nước Mỹ - nằm trong số các hiện vật bị dỡ bỏ khỏi các công viên quốc gia theo chỉ thị của chính quyền Trump nhằm giảm nhẹ các tài liệu tham khảo về chế độ nô lệ và bất công chủng tộc, theo các nguồn tin nói với tờ Washington Post.Các nguồn tin cho biết chính quyền đã chỉ đạo Cục Công viên Quốc gia dỡ bỏ các hiện vật và biển báo liên quan đến chế độ nô lệ, bao gồm cả bức ảnh nổi tiếng năm 1863 đã mở mang tầm mắt cho nhiều người ở miền Bắc trong thời kỳ Nội chiến. Động thái này diễn ra sau một sắc lệnh hành pháp hồi tháng 3 của Tổng thống Trump nhằm loại bỏ cái mà chính quyền gọi là "hệ tư tưởng ăn mòn" trong các thể chế liên bang - được hiểu rộng rãi là bao gồm các tài liệu tham khảo về phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và các hình thức bất công lịch sử khác.Các chính sách nội bộ hiện được cho là yêu cầu nhân viên công viên báo cáo bất kỳ tài liệu nào bị coi là không phù hợp với quy định mới, và du khách thậm chí còn được khuyến khích đánh dấu những gì họ thấy là nội dung "xúc phạm". Tuy nhiên, hầu hết phản hồi của công chúng đều chỉ trích cách tiếp cận của chính quyền hơn là bản thân các cuộc triển lãm, các nguồn tin cho biết.Chính sách này đang được áp dụng tại các địa điểm như Công viên Lịch sử Quốc gia Harpers Ferry (Harpers Ferry National Historical Park) ở West Virginia, nơi diễn ra cuộc đột kích của John Brown và các cuộc triển lãm về chế độ nô lệ, và Khu Nhà Tổng thống (President's House Site) ở Philadelphia, nơi George Washington giam giữ nô lệ. Nhân viên tại Harpers Ferry được cho là đã được yêu cầu che phủ hoặc gỡ bỏ hơn 30 biển báo đề cập đến sự phân biệt đối xử và những trải nghiệm của những người từng là nô lệ.---- DB Greene kêu gọi chia rẽ giữa các tiểu bang Đỏ và Xanh, vu khống phe tả bạo lực (thực tế, phe tả muốn cấm súng). Dân biểu Marjorie Taylor Greene đã khơi lại lời kêu gọi "ly hôn toàn quốc", lập luận rằng sự chia rẽ chính trị ở Mỹ đã quá sâu sắc đến mức không thể hàn gắn và cảnh báo rằng đất nước "không còn an toàn cho bất kỳ ai trong chúng ta". Hôm thứ Hai, nữ nghị sĩ đã nhắc lại lời kêu gọi trước đây của bà về việc Hoa Kỳ chia tách thành các tiểu bang Đỏ và Xanh - một lời kêu gọi đã không được đón nhận nồng nhiệt trong lần trước, theo Mediaite. Nhưng "không còn gì để nói với cánh tả nữa. Họ ghét chúng ta", Greene nhấn mạnh trong bài đăng dài của mình trên X, ám chỉ đến vụ sát hại nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk: "Họ đã ám sát người đàn ông tốt bụng của chúng ta, người đã thực sự nói chuyện với họ một cách hòa bình về các ý tưởng.""Sau đó, hàng triệu người cánh tả đã ăn mừng và tuyên bố rõ ràng rằng họ muốn tất cả chúng ta phải chết", bà tiếp tục vu khống, đồng thời lưu ý rằng kết quả mong muốn của bà là "một cuộc ly hôn toàn quốc trong hòa bình". (Tuy nhiên, một cuộc thăm dò đầu năm nay cho thấy ý tưởng này không được người Mỹ ủng hộ, theo báo The Hill.) Bà cũng dự đoán "một sự hồi sinh tinh thần" sau cái chết của Kirk, và chỉ trích giới lãnh đạo Đảng Cộng hòa thiếu quyết tâm, lập luận rằng Đảng Cộng hòa đã không thể phản đối những chính sách mà bà cho là có hại của Đảng Dân chủ. Nói phe tả căm thù phe hữu là không đúng, vì thực tế, chính Trump đã bạo lực đàn áp phe tả là Trump, siết ngân sách các tiểu bang xanh (kể cả khi Californai xin tiền thiên tai sau cháy rừng nhưng cấp ngay tiền khi Texas gặp nạn lụt), đưa quân đội, xe tăng tới trấn giữ các thành phố Dân Chủ làm kinh doanh suy giảm... hung hăng chửi mắng phe tả.---- Hôm thứ Hai, Thượng viện đã phê chuẩn Stephen Miran, cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống Trump, vào Hội đồng Dự trữ Liên bang (Fed: Federal Reserve) với tỷ lệ phiếu sít sao 48-47, chỉ hai tuần sau khi cơ quan lập pháp này nhận được đề cử - đây là lần phê chuẩn nhanh thứ hai của Fed trong hơn 25 năm, theo tờ Wall Street Journal. NBC News đưa tin, chỉ có một nghị sĩ Cộng hòa, Lisa Murkowski đến từ Alaska, bỏ phiếu chống lại ông. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ trước cuộc họp quan trọng của Fed. Miran sẽ thay thế Adriana Kugler, người đã từ chức vào tháng trước, để lại chiếc ghế trống.Việc bổ nhiệm Miran đáng chú ý không chỉ vì tốc độ mà còn vì sự sắp xếp bất thường khiến ông vẫn được nghỉ phép không lương khỏi vị trí hiện tại là chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Trump. Điều này khiến ông trở thành quan chức nhánh hành pháp đầu tiên phục vụ trong Hội đồng Fed kể từ khi ngân hàng trung ương trải qua một cuộc cải tổ quản trị lớn vào năm 1935. Miran nói với các nhà lập pháp rằng ông sẽ hành động độc lập nhưng dự định sẽ trở lại Nhà Trắng nếu không được đề cử cho một vị trí khác tại ngân hàng trung ương khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 1/2026.Vai trò mới của Miran đang bị cả các cựu quan chức Fed lẫn các nhà kinh tế học soi xét, những người lo ngại rằng việc duy trì một chân trong nhánh hành pháp có thể làm suy yếu danh tiếng độc lập của Fed. Giới phê bình coi đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Trump nhằm đưa chính sách tiền tệ vào tầm kiểm soát chặt chẽ hơn của Nhà Trắng.---- Tòa Kháng án bác bỏ quyết định của Trump sa thải Thống đốc Fed: Lisa Cook có thể giữ chức vụ, nhưng Trump ​​sẽ kháng cáo lên Tòa Tối cao. Một tòa kháng án đã phán quyết hôm thứ Hai rằng Lisa Cook có thể tiếp tục là thống đốc Cục Dự trữ Liên bang, bác bỏ nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm cách chức bà ngay trước cuộc bỏ phiếu quan trọng về lãi suất. Chính quyền Trump dự kiến ​​sẽ nhanh chóng chuyển sang Tòa Tối cao trong nỗ lực cuối cùng nhằm phế truất Cook trước khi Fed bắt đầu cuộc họp kéo dài hai ngày vào thứ Ba, theo AP. Trong khi đó, đơn kiện của Cook nhằm ngăn chặn vĩnh viễn việc sa thải bà vẫn phải được tòa án xem xét.Chiến dịch của Nhà Trắng nhằm phế truất Cook đánh dấu một nỗ lực chưa từng có nhằm định hình lại hội đồng quản trị gồm bảy thành viên của Fed, vốn được thiết kế để phần lớn độc lập với các hoạt động chính trị hàng ngày. Chưa có tổng thống nào sa thải một thống đốc Fed đương nhiệm trong lịch sử 112 năm của cơ quan này. Trump đã tìm cách sa thải Cook vào ngày 25 tháng 8, nhưng một thẩm phán liên bang đã phán quyết vào tuần trước rằng việc sa thải là bất hợp pháp và đã phục hồi bà vào hội đồng quản trị của Fed. Người được Trump bổ nhiệm, Bill Pulte, đã cáo buộc Cook gian lận thế chấp (khi mua nhà) vì bà dường như đã khai báo hai bất động sản là "nơi cư trú chính" vào tháng 7 năm 2021, trước khi bà gia nhập hội đồng quản trị. Cook đã phủ nhận các cáo buộc. Reuters xem hồ sơ mua nhà của bà, và nói không có gì gian lận như chính quyền Trump vu khống.---- Loa kèn cho lãnh tụ: Tiền liên bang chi ít nhất 50.000 đô la để làm biểu ngữ ca ngợi Trump, và hình chân dung Trump. Báo cáo mới công bố của Thượng nghị sĩ Adam Schiff, mang tên PROPAGANDA, đã tiết lộ một mô hình đáng lo ngại về các hợp đồng liên bang được sử dụng để tài trợ cho các biểu ngữ chính trị khổng lồ ca ngợi Tổng thống Donald Trump. Một cuộc đánh giá cơ sở dữ liệu hợp đồng đã phát hiện ra rằng, chỉ trong bốn tháng, ba cơ quan liên bang lớn - Bộ Nông nghiệp, Bộ Lao động và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) - đã chi tiền thuế của người dân cho các biểu ngữ không phục vụ mục đích công cộng nào khác ngoài việc tự quảng bá và truyền tải thông điệp chính trị.Các hợp đồng, với chi phí ít nhất 50.000 đô la cho đến nay, bao gồm các bức chân dung Trump khổng lồ và các khẩu hiệu theo phong cách chiến dịch. Một trong những lời kêu gọi gần đây nhất là đặt các biểu ngữ dài 88 feet (khoảng 26 mét) tại trụ sở HHS, với khẩu hiệu của Bộ trưởng Robert F. Kennedy Jr. "Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại". Những biểu ngữ này được thiết kế rõ ràng để tồn tại trong suốt nhiệm kỳ của Trump, cho đến tháng 1 năm 2029.Quốc hội đã cấm sử dụng tiền thuế của người dân cho mục đích tuyên truyền kể từ năm 1951, tái khẳng định nguyên tắc rằng tiền công không thể được chi cho mục đích tự đề cao bản thân hoặc các mục đích chính trị đảng phái. Luật hiện hành - được tiếp tục thực hiện trong các dự luật phân bổ ngân sách gần đây - đã cấm rõ ràng các khoản chi tiêu như vậy.Bất chấp những hạn chế lâu dài này, báo cáo của Schiff nhấn mạnh rằng Chính quyền Trump đã chọn cách phớt lờ luật. Các biểu ngữ này không mang lại giá trị thông tin chính đáng nào về các cơ quan liên bang hoặc sứ mệnh của họ. Thay vào đó, chúng nâng cao hình ảnh và khẩu hiệu chiến dịch của Tổng thống - hoàn toàn thuộc loại tuyên truyền bất hợp pháp.Báo cáo chỉ ra sự tương đồng giữa những biểu ngữ quá khổ này với hình ảnh tuyên truyền được sử dụng bởi các nhà độc tài trên toàn thế giới, từ Joseph Stalin và Saddam Hussein đến Kim Jong-Un và Nicolás Maduro. Schiff cảnh báo, biểu tượng thị giác này không chỉ đại diện cho sự lãng phí tiền thuế của người dân mà còn là một sự trượt dốc nguy hiểm hướng tới sự tự tôn theo kiểu độc tài.---- Công tố viên liên bang Maurene Comey (con gái cựu Giám Đốc FBI) kiện chính phủ Trump, đòi phục chức, vì bà bị sa thải vô cớ. Maurene Comey đã kiện chính phủ Hoa Kỳ hôm thứ Hai về việc bà bị sa thải đột ngột và đang tìm cách lấy lại công việc. Vụ kiện được đệ trình lên tòa án liên bang Manhattan, nơi bà Comey - con gái của cựu giám đốc FBI James Comey - đã nhận được lời khen ngợi vì cách xử lý các vụ truy tố phức tạp, đặc biệt là trong các vụ lạm dụng tình dục. Bà Comey đã yêu cầu được phục chức cho bà, cùng với tuyên bố rằng việc sa thải bà là bất hợp pháp và vi phạm "Phân chia quyền lực" như được mô tả trong Hiến pháp Hoa Kỳ. Bà Comey cũng từng là người điều tra hồ sơ Epstein."Các bị đơn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho việc sa thải bà Comey. Thực tế, không có lời giải thích chính đáng nào", đơn kiện cho biết, đổ lỗi cho việc sa thải là do cha bà là James Comey, "hoặc do quan điểm chính trị và niềm tin của bà, hoặc cả hai." James Comey đã bị Tổng thống Trump sa thải khỏi vị trí giám đốc FBI vào năm 2017. Đơn kiện lưu ý rằng kể từ đó, ông Comey đã viết một cuốn hồi ký chỉ trích Trump và tiếp tục công khai chỉ trích Trump và chính quyền của ông, bao gồm một bài đăng trên mạng xã hội vào tháng 5 mà Trump và những người khác coi là mang tính đe dọa.---- Phân tích từ Đại học Yale đã làm sáng tỏ tác động kinh tế tiềm tàng của thuế quan do chính quyền Trump áp đặt. Các mức thuế này, tức là thuế đánh vào hàng hóa nhập cảng, có thể đẩy từ 650.000 đến 875.000 người Mỹ vào cảnh nghèo đói riêng trong năm 2025. Dự báo này nhấn mạnh ảnh hưởng đáng kể của các chính sách thương mại đối với phúc lợi kinh tế của người dân, đặc biệt là những người đang bên bờ vực bất ổn tài chính.Ngoài nguy cơ gia tăng nghèo đói, báo cáo chỉ ra rằng một hộ gia đình trung bình ở Mỹ có thể phải đối mặt với khoản lỗ [chi thêm] khoảng 2.300 đô la/năm do các loại thuế nhập cảng này. Khoản lỗ này là một đòn giáng đáng kể vào sức mua của người tiêu dùng, ảnh hưởng đến khả năng quản lý chi phí sinh hoạt và duy trì mức sống của họ. Áp lực tài chính dự kiến sẽ tác động đến nhiều khía cạnh của cuộc sống hàng ngày, từ nhu yếu phẩm đến chi phí nhà ở.---- Chuỗi tiệm thức ăn nhanh "Jack in the Box" sẽ đóng cửa 120 tiệm ăn tại Hoa Kỳ vào cuối năm 2025 để cắt giảm chi phí và giảm nợ của công ty. Việc đóng cửa này không chỉ xảy ra với một công ty. Các thương hiệu lâu đời, như Jack in the Box, đã và đang đánh giá xem cửa hàng nào nên tiếp tục mở cửa và cửa hàng nào nên đóng cửa để ứng phó với chi phí tăng cao và thói quen của người tiêu dùng.Với gần 2.200 nhà hàng tại 22 tiểu bang, việc đóng cửa này sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn khách hàng. Jack in the Box cũng đang cân nhắc bán thương hiệu Del Taco (kiểu ) mà họ vừa mua vào năm 2022. Với khoảng 600 nhà hàng Del Taco tại Hoa Kỳ, nhiều người sẽ phải tìm một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Mỹ-Mexico yêu thích mới.---- Liên Âu sẽ trừng phạt Israel về tội diệt chủng. Người phát ngôn của Ủy ban Châu Âu, Paula Pinho, hôm thứ Ba đã thông báo rằng Hội đồng Ủy viên Châu Âu sẽ trình một gói biện pháp trừng phạt đối với Israel vào thứ Tư về tội diệt chủng dân tộc Palestine. Trong cuộc họp báo hàng ngày, Pinho nói với các phóng viên rằng ủy ban "rõ ràng đang hành động trước những điều khủng khiếp đang xảy ra". Người phát ngôn nhắc lại những tuyên bố trước đó của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, nhấn mạnh rằng tình hình thực tế "cần phải thay đổi" và nhấn mạnh tầm quan trọng của giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine.---- Tây Ban Nha hủy bỏ thỏa thuận trị giá 700 triệu euro mua các dàn tên lửa do Israel sản xuất, vì Israel đang xóa sổ Gaza, theo AFP đưa tin hôm thứ Hai sau khi xem xét một tài liệu chính thức. Truyền thông lưu ý rằng động thái này được thực hiện vào ngày 9 tháng 9. Thỏa thuận bị đình chỉ này liên quan đến kế hoạch mua 12 hệ thống tên lửa SILAM, một phiên bản cải tiến của Tây Ban Nha dựa trên bệ phóng PULS do Elbit Systems của Israel sản xuất.Chương trình này, do một tập đoàn các công ty Tây Ban Nha điều phối, đã được nêu trong báo cáo Cân bằng Quân sự của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế. Madrid cũng đã hủy một hợp đồng khác mua 168 bệ phóng tên lửa chống xe tăng trị giá 287 triệu euro, và đang xem xét các phương án để dần loại bỏ công nghệ Israel khỏi lực lượng của mình. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez kêu gọi loại trừ Israel khỏi các sự kiện thể thao quốc tế. Căng thẳng ngoại giao có thể sẽ tiếp diễn khi Tây Ban Nha duy trì lập trường chỉ trích đối với chiến dịch Gaza của Israel.---- Ủy ban chuyên gia do Hội đồng Nhân quyền LHQ ủy nhiệm cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng. Một nhóm chuyên gia độc lập do Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ủy nhiệm đã kết luận rằng Israel đang phạm tội diệt chủng ở Gaza, đồng thời công bố một báo cáo hôm thứ Ba kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt tội diệt chủng và thực hiện các biện pháp trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm, theo hãng tin AP. Những phát hiện được ghi chép chi tiết của nhóm chuyên gia gồm ba thành viên này là cáo buộc diệt chủng mới nhất đối với chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ những người ủng hộ nhân quyền, trong bối cảnh Israel tiếp tục cuộc chiến chống Hamas ở Gaza, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng. Israel đã bác bỏ cái mà họ gọi là báo cáo "bóp méo và sai sự thật".Ủy ban Điều tra về Lãnh thổ Palestine bị Chiếm đóng và Israel, được thành lập bốn năm trước, đã nhiều lần ghi nhận các cáo buộc vi phạm và lạm dụng nhân quyền ở cả Gaza kể từ vụ tấn công chết người ngày 7 tháng 10 năm 2023 tại Israel do Hamas cầm đầu, và các khu vực khác của Palestine. Mặc dù cả Ủy ban lẫn Hội đồng Nhân quyền gồm 47 quốc gia thành viên mà Ủy ban làm việc trong hệ thống Liên Hợp Quốc đều không thể hành động chống lại một quốc gia, nhưng những phát hiện này có thể được các công tố viên tại Tòa án Hình sự Quốc tế hoặc Tòa án Công lý Quốc tế của Liên Hợp Quốc (International Criminal Court or the UN's International Court of Justice) sử dụng. Nhóm này được Hội đồng Nhân quyền, cơ quan nhân quyền hàng đầu của Liên Hợp Quốc, ủy nhiệm, nhưng không đại diện cho Liên Hợp Quốc. Israel đã từ chối hợp tác với Ủy ban và cáo buộc Ủy ban và Hội đồng Nhân quyền có thành kiến ​​chống lại Israel. Đầu năm nay, chính quyền Trump, một đồng minh chủ chốt của Israel, đã rút Hoa Kỳ khỏi Hội đồng.---- Chính phủ Nam Hàn hôm thứ Hai cho biết sẽ điều tra xem Mỹ liệu có bất kỳ vi phạm nhân quyền nào xảy ra trong cuộc đột kích của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tại một nhà máy của Hyundai ở Georgia hồi đầu tháng này hay không. Trong chiến dịch ngày 4 tháng 9, Bộ An ninh Nội địa (DHS), cơ quan giám sát ICE, đã bắt giữ 475 người. Theo một thỏa thuận giữa chính quyền Trump và chính phủ Hàn Quốc, DHS đã thả 330 người bị giam giữ — 316 người Nam Hàn, 10 người Trung Quốc, 3 người Nhật Bản và 1 người Indonesia. Họ đã rời Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta trên một chiếc máy bay do Nam Hàn thuê vào thứ Năm. 316 người Nam Hàn đã trở về nước vào thứ Sáu.“Tôi được biết rằng chính phủ Nam Hàn đang tiến hành một cuộc xem xét kỹ lưỡng hơn với các công ty để xác định xem Mỹ có bất kỳ vi phạm nhân quyền nào xảy ra hay không”, Kang Yu-jung, người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, cho biết trong một cuộc họp báo, theo Hãng thông tấn Yonhap. Đầu tháng này, ông Lee đã gọi cuộc đột kích là "sự xâm phạm bất công đối với hoạt động của công dân và doanh nghiệp của chúng tôi".Một người Nam Hàn đã kể lại với hãng tin Yonhap về những điều kiện vô nhân đạo trong quá trình khám xét và giam giữ. Người này, không được hãng tin này nêu tên, cho biết các đặc vụ ICE đã không thông báo cho những người bị giam giữ về quyền Miranda của họ và đã giam giữ những công nhân này trong năm phòng giam, mỗi phòng 72 người sau cuộc đột kích.Cuộc đột kích đã khép lại cuộc điều tra của DHS về việc tuyển dụng bất hợp pháp tại nhà máy. Hyundai, có trụ sở chính tại Seoul, đã hợp tác với một công ty Nam Hàn khác, LG Energy Solution, để sản xuất pin cho xe điện tại nhà máy này. Luật sư di trú Charles Kuck, người đại diện cho bốn người bị giam giữ, đã nói với hãng thông tấn Associated Press tuần trước rằng nhiều công nhân là kỹ sư và thợ lắp đặt thiết bị, những người đang ở Hoa Kỳ với thị thực B-1.---- 22 thanh thiếu niên kiện Trump vì ưu tiên dầu hỏa, làm ô nhiễm môi trường, hại tương lai giới trẻ. Một nhóm gồm 22 nhà hoạt động khí hậu trẻ tuổi đang kiện Tổng thống Trump ra tòa án liên bang, kêu gọi thẩm phán chặn ba sắc lệnh hành pháp mà họ cho rằng đe dọa tương lai của họ bằng cách thúc đẩy nhiên liệu hóa thạch. Vụ kiện, được đệ trình lên tòa án liên bang ở Montana chống lại Trump, 13 cơ quan liên bang và nhiều quan chức, lập luận rằng các sắc lệnh hành pháp này vượt quá thẩm quyền của tổng thống và làm suy yếu quyền được hưởng một môi trường an toàn của các nguyên đơn, theo tờ New York Times đưa tin. Các sắc lệnh này nhằm mục đích thúc đẩy năng lượng trong nước, phục hồi ngành công nghiệp than và giải quyết cái mà Trump gọi là tình trạng khẩn cấp về năng lượng.Bộ Tư pháp tìm cách bác bỏ vụ kiện, cho rằng nó tương tự như vụ kiện khí hậu do thanh thiếu niên khởi xướng trước đó, vụ Juliana kiện Hoa Kỳ, mà tòa án đã bác bỏ. Các luật sư liên bang lập luận rằng các khiếu nại thuộc về lĩnh vực chính trị, không phải tại tòa án, và đặt câu hỏi liệu các nguyên đơn trẻ tuổi có tư cách pháp lý hay không. Các nguyên đơn, trong độ tuổi từ 7 đến 25 và chủ yếu đến từ Montana, muốn các chính sách này bị dừng lại cho đến khi vụ kiện được giải quyết.Nhóm này đã thắng một vụ kiện mang tính bước ngoặt năm 2023 tại Montana, trong đó tòa án tiểu bang đã buộc tội các quan chức vì cấp phép cho các dự án dầu khí và than mà không quan tâm đến hiện tượng nóng lên toàn cầu. Tuy nhiên, vụ kiện đó lại xoay quanh một điều khoản trong hiến pháp Montana tuyên bố người dân có "quyền được hưởng một môi trường trong lành và lành mạnh", theo AP. Nhưng Hiến pháp Hoa Kỳ không có quy định như vậy.---- Ford Motor Co. đã thông báo vào thứ Ba rằng họ sẽ cắt giảm 1.000 nhân viên tại nhà máy sản xuất ở Cologne, Đức. "Chúng tôi nhận thức được tác động đối với nhân viên và cam kết cung cấp hỗ trợ tốt nhất có thể cho những người bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh này, chúng tôi sẽ cung cấp các gói trợ cấp thôi việc tự nguyện", công ty cho biết trong một tuyên bố được truyền thông Đức trích dẫn. Doanh nghiệp cho biết lý do cho việc sa thải là do nhu cầu xe điện không khả quan. Chế độ làm việc hai ca sẽ được chuyển sang chế độ một ca vào tháng 1 năm 2026.

---- Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho 2 hãng hàng không Delta Air Lines và Aeromexico phải giải thể liên doanh, cho phép họ điều phối giá cả và lịch trình cho các chuyến bay giữa Hoa Kỳ và Mexico, trước ngày 1 tháng 1/2026. Cả hai hãng hàng không đều bày tỏ sự thất vọng về hành động này, mà Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ cho biết "là cần thiết do những tác động chống cạnh tranh đang diễn ra trên thị trường Hoa Kỳ-Mexico City, mang lại lợi thế không công bằng cho Delta và Aeromexico với tư cách là hai đối thủ cạnh tranh chủ chốt và tạo ra những thiệt hại thực tế và tiềm ẩn không thể chấp nhận được cho các bên liên quan, bao gồm cả người tiêu dùng."

.

Lệnh này sẽ không ảnh hưởng đến 20% cổ phần của Delta tại Aeromexico. Delta cảnh báo rằng việc chấm dứt liên doanh gần chín năm tuổi này "sẽ gây ra thiệt hại đáng kể cho việc làm, cộng đồng và người tiêu dùng Hoa Kỳ đi lại giữa Hoa Kỳ và Mexico". Aeromexico cho biết biện pháp này không ảnh hưởng đến khách hàng của chúng tôi.

.

---- 65 Đại lý xe hơi tại Mỹ biến mất chỉ sau một đêm. Tricolor Holdings nộp đơn xin phá sản, sau khi bị điều tra về gian lận 200 triệu đô la. Một công ty bán lẻ xe hơi lớn của Mỹ đã gây bất ngờ cho ngành công nghiệp trong tuần này khi đột ngột đóng cửa nhiều đại lý, khiến hàng nghìn khách hàng và nhân viên rơi vào cảnh bấp bênh. Việc đóng cửa đột ngột các đại lý này đã làm gián đoạn nền kinh tế địa phương, khiến các cộng đồng phụ thuộc vào họ về việc làm và nguồn thu thuế rơi vào cảnh bấp bênh.

.

Vào ngày 10 tháng 9 năm 2025, Tricolor Holdings đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 7 tại Texas. Quyết định này được đưa ra sau những cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến gian lận tài sản thế chấp quy mô lớn liên quan đến khoản vay 200 triệu đô la. Việc đóng cửa đã ảnh hưởng đáng kể đến Texas và California, chiếm phần lớn trong số 65 đại lý của Tricolor.

.

Các bản tin địa phương cho biết nhiều trung tâm đại lý đã bị đóng cửa, cổng bị khóa và khách hàng đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin về xe hoặc khoản vay của họ từ công ty. Theo Univision, khoảng 80–90% lực lượng lao động đã bị cho nghỉ việc tạm thời bất ngờ, khiến hàng ngàn người mất việc chỉ sau một đêm. Tricolor Holdings, được thành lập năm 2007, là một công ty hàng đầu trên thị trường xe cũ tại Hoa Kỳ. Hoạt động dưới các thương hiệu như Tricolor và GanasYa!, Tricolor Holdings đã mở rộng phạm vi hoạt động trên nhiều tiểu bang, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

.

---- San Francisco: bếp trưởng bị bắt vì cướp 3 ngân hàng trong một ngày. Một đầu bếp nổi tiếng ở California đã bị bắt vì cáo buộc cướp ba ngân hàng trong một ngày tại San Francisco. Valentino Luchin, 62 tuổi, cựu bếp trưởng điều hành tại nhà hàng Ý nổi tiếng Rose Pistola, đã thừa nhận hành vi cướp trong một cuộc phỏng vấn tại nhà tù với tờ East Bay Times. "Tôi nghĩ đó là một kế hoạch hay, nhưng không phải vậy", ông ta nói. Cảnh sát cho biết vụ cướp bắt đầu vào chiều thứ Tư khi Luchin, mặc áo hoodie, kính râm tối màu và găng tay trắng, đưa những tờ giấy viết tay cho nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền. Ông ta mang theo một khẩu súng mà sau đó được xác định là súng BB.

.

"Đó là súng giả", ông ta nói với tờ báo. "Tôi thậm chí còn không biết cách nạp đạn súng thật". Vụ cướp đầu tiên xảy ra gần Đại lộ Grand ở Khu Phố Tàu vào khoảng giữa trưa, khi một nhân viên giao dịch sợ hãi làm theo yêu cầu của ông ta và đưa ra một túi tiền mặt. Cảnh sát cho biết Luchin nhanh chóng bị buộc tội liên quan đến hai vụ cướp khác tại Khu Trung tâm San Francisco vào cuối ngày hôm đó. Các sĩ quan đã lần ra dấu vết của ông ta trong vòng vài giờ và đưa ông ta vào Nhà tù Quận San Francisco với ba tội danh cướp ngân hàng.

.

---- Gia đình Trump qua đặc phái viên Steve Witkoff, móc nối làm ăn với các quan chức UAE, hốt bạc tỷ đô. Trong một báo cáo chi tiết mới, tờ New York Times cáo buộc gia đình Tổng thống Donald Trump đã kiếm được hàng tỷ đô la thông qua một thỏa thuận do đặc phái viên Trung Đông của ông, Steve Witkoff, và con trai ông này, Zach Witkoff, dàn xếp. Một bài viết dài của Eric Lipton, David Yaffe-Bellany, Bradley Hope, Tripp Mickle và Paul Mozur mô tả cách Witkoff và Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan "trở thành đồng minh ngoại giao và đối tác kinh doanh, thách thức giới hạn của các quy tắc đạo đức đồng thời làm giàu cho tổng thống, gia đình và nhóm thân cận của ông."

.

Theo báo cáo, một loạt các thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la liên quan đến công ty tiền điện tử chung của Witkoff và Trump và việc bán chip máy tính cho UAE, tạo ra lợi ích tài chính đáng kể cho họ. Trong khi các quan chức chính quyền phản đối các thỏa thuận này, giám đốc cấp cao phụ trách công nghệ của Hội đồng An ninh Quốc gia, David Feith, đáng chú ý là trở ngại chính. Tờ NY Times lưu ý rằng nhà hoạt động cực hữu và là người thân tín của Trump, Laura Loomer, đã can thiệp vào việc sa thải Feith, khẳng định rằng đó là vì một vấn đề riêng biệt. Loomer được cho là đã nói với Trump rằng quan điểm chính trị của cha của Feith có vấn đề, vì cha của Feith trước đây từng phục vụ trong chính quyền George W. Bush.

.

Sau khi Feith bị lật đổ, các cuộc đàm phán tại UAE đã được tiến hành dưới sự lãnh đạo của David Sacks, cố vấn về AI và tiền điện tử của Trump. Có lúc, cố vấn Nhà Trắng đã thừa nhận những lo ngại tiềm ẩn về đạo đức. "Các nhà đầu tư ban đầu vào Craft Ventures, công ty mà ông Sacks đã góp phần thành lập vào năm 2017, bao gồm Cơ quan Đầu tư Abu Dhabi, hiện do Sheikh Tahnoon giám sát", báo cáo lưu ý. "Ít nhất cho đến tháng 3, ông Sacks, người vẫn đang làm việc tại Craft V, cũng đã đầu tư vào một quỹ cổ phiếu bao gồm Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., công ty sản xuất chip của Nvidia, và các công ty liên quan đến AI khác như Amazon và Meta."

.

Cố vấn Nhà Trắng đã ký một lá thư cấp cho Sacks một quyền miễn trừ đặc biệt để đưa ra các quyết định chính thức cho chính phủ - ngay cả đối với những vấn đề ảnh hưởng đến các khoản đầu tư của chính ông. "Nếu không có sự miễn trừ, những hành động như vậy có thể vi phạm luật xung đột lợi ích", tờ NY Times viết. Sacks và Craft Ventures sau đó đã bán hết số cổ phần còn lại của họ trong công ty AI này.

.

Trong bối cảnh các thỏa thuận này diễn ra, Witkoff đang đồng thời đàm phán với UAE về một nhà máy sản xuất chip do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Tờ NY Times chỉ ra rằng một nhà máy sản xuất chip cạnh tranh cũng đang được xây dựng tại Hoa Kỳ, khiến tình hình càng thêm phức tạp. Cả Witkoff và Sacks đều thúc đẩy việc xây dựng nhà máy, với các cuộc đàm phán bao gồm việc xuất cảng chip sang UAE, tăng từ 100.000 chip mỗi năm lên 500.000 chip.

.

Lợi ích này sẽ đảm bảo hàng tỷ đô la cho "tăng trưởng công nghiệp của Hoa Kỳ" và triển khai AI. Các quan chức cấp cao đã bày tỏ lo ngại, đặt câu hỏi liệu Hoa Kỳ có đang yêu cầu đủ từ Sheikh Tahnoon về việc bán chip hay không, đồng thời đề xuất Trump nên thúc đẩy UAE hủy bỏ các cuộc tập trận quân sự với Trung Quốc và dừng một số hoạt động chuyển giao công nghệ.

.

Trong khi đó, Zach Witkoff nổi lên như "bộ mặt của công ty World Liberty", tuyên bố trong một bài đăng trên X rằng đồng tiền điện tử stablecoin của ông sẽ không biến động như Bitcoin, phản ánh sự ổn định của đồng tiền Mỹ. Để tìm kiếm nhà đầu tư và chuyên môn, Zach Witkoff đã đến UAE và thuê một trong những phụ tá hàng đầu của Sheikh. Trong khi cha mình xử lý các cuộc đàm phán ngoại giao, Zach đã sắp xếp để World Liberty hợp tác với MGX, một công ty do Sheikh Tahnoon làm chủ tịch.

.

"MGX sẽ sử dụng đồng stablecoin trị giá 1 USD của World Liberty để hoàn tất khoản đầu tư 2 tỷ đô la vào Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử khổng lồ", tờ NY Times đưa tin. "Theo Binance, đây là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay vào một công ty tiền điện tử. Giao dịch này thực chất đã mang lại cho World Liberty một khoản tiền gửi ngân hàng 2 tỷ đô la, số tiền mà công ty có thể đầu tư để thu về lợi nhuận hàng năm lên tới hàng chục triệu đô la."

Tờ NY Times mô tả những sự kiện này là "khởi đầu cho một chuỗi chiến thắng liên tiếp của gia tộc Witkoff, gia tộc Trump và những người UAE."

.