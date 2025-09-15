Hôm nay,  

Trump Lập Đặc Nhiệm An Toàn Memphis, Chuẩn Bị Nhắm Đến Chicago

15/09/202521:25:00(Xem: 30)

Skärmbild 2025-09-16 062707
Chính quyền Trump huy động hàng loạt cơ quan liên bang và Vệ Binh Quốc Gia phối hợp với cảnh sát địa phương để “trấn áp tội phạm” tại Memphis. Bộ trưởng Tư Pháp Pam Bondi sẽ đích thân chỉ đạo chiến dịch. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

(WASHINGTON, ngày 15 tháng 9, Reuters) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ thị thành lập Lực Lượng Đặc Trách An Toàn (Safe Task Force) Memphis (bắt chước theo chiến dịch ở Washington D.C.) với mục tiêu đối phó tình trạng bạo lực leo thang tại các thành phố lớn.

 

Trump cũng nói thêm là đang nhắm đến Chicago, tiếp theo là St. Louis và New Orleans.

 

Chiến dịch này sẽ huy động nhiều cơ quan liên bang, bao gồm Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI), Cơ Quan Di Trú và Hải Quan (ICE), Bộ Nội An (DHS), Lực Lượng Cảnh Sát Tư Pháp Hoa Kỳ (U.S. Marshals), cùng với Vệ Binh Quốc Gia (National Guard) và cảnh sát địa phương. Bộ trưởng Tư Pháp Pam Bondi sẽ trực tiếp điều hành chiến dịch này.

 

Trump nhấn mạnh: “Memphis hiện là thành phố có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao nhất cả nước, tỷ lệ tội phạm trộm cắp và phá hoại tài sản cao nhất, còn về số án mạng thì cũng xếp thứ ba.

 

Chính quyền thành phố Memphis hiện chưa có bình luận gì trước thông tin này.

 

Việc Trump quyết định điều động các lực lượng liên bang và Vệ Binh Quốc Gia đến Memphis và Washington đã vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt. Các lãnh đạo Đảng Dân Chủ cùng nhiều tổ chức bảo vệ dân quyền cho rằng đây chỉ là một màn kịch mang động cơ chính trị chứ không phải thật lòng muốn bảo vệ cộng đồng.

 

Trump và nhiều DB Đảng Cộng Hòa vẫn đang tích cực đẩy mạnh thông điệp “pháp luật và trật tự,” coi đây là trọng tâm trong chiến lược vận động cử tri trước thềm bầu cử. Việc chính quyền Trump nhấn mạnh vào tình hình bạo lực tại các thành phố do Đảng Dân Chủ điều hành cũng là để gán cho họ hình ảnh thiếu quyết đoán trong vấn đề an toàn công cộng.

 

Tổng thống cho biết đã ký bản ghi nhớ (memorandum) về thành lập Lực Lượng Đặc Trách An Toàn Memphis, và tuyên bố sẽ mở rộng đến các thành phố khác trong thời gian tới, trước mắt là Chicago.

 

Chicago sẽ là điểm tiếp theo, sau đó là St. Louis và cả New Orleans nữa,” Trump nói.

 

