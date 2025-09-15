-Bản tin Cà-phê Sáng Thứ Hai 15/9/2025: Nhà thơ Mỹ gốc Hoa Arthur Sze nhậm chức Khôi Nguyên Thơ bất kể bầu không khí đề cao da trắng thượng đẳng - Đài Fox (phe bênh vực Trump) thú nhận: đúng là chữ ký của Trump nơi bí hiểm trong thư mừng sinh nhật Epstein. - Mỹ học theo TQ, VN: dự luật tước hộ chiếu (passport) của công dân Mỹ vì nói trái ý chính phủ Trump.

PHOTO: Nhà thơ Mỹ gốc Hoa Arthur Sze nhậm chức Khôi Nguyên Thơ (US poet laureate)



- Nhà thơ Mỹ gốc Hoa Arthur Sze nhậm chức Khôi Nguyên Thơ bất kể bầu không khí đề cao da trắng thượng đẳng

- Đài Fox (phe bênh vực Trump) thú nhận: đúng là chữ ký của Trump nơi bí hiểm trong thư mừng sinh nhật Epstein.

- Mỹ học theo TQ, VN: dự luật tước hộ chiếu (passport) của công dân Mỹ vì nói trái ý chính phủ Trump

- Các hãng nhập cảng Mỹ thất vọng vì thuế quan: mùa lễ năm nay thương vụ sẽ giàm, 1/2 nói chi phí tăng 20% trở lên

- Mỹ-TQ tới gần thỏa thuận để TikTok tiếp tục hoạt động ở Mỹ

- Trump: đừng buộc các hãng công bố thu nhập hàng quý mà thay vào đó là sáu tháng một lần (còn tùy SEC)

- Trump dọa sẽ ban tình trạng khẩn cấp quốc gia và liên bang hóa thủ đô Washington, DC.

- Trump: Thống đốc New York ủng hộ ứng cử viên Dân chủ cho chức Thị trưởng Thành phố New York, Zohran Mamdani, là tồi tệ

- Chủ tịch Viện Hàn lâm Truyền hình Cris Abrego lên án Quốc hội vì đã bỏ phiếu cắt ngân sách truyền hình công CPB

- Bộ phim chính kịch (drama) về y khoa "The Pitt" thắng giải Phim truyền TV chính kịch xuất sắc nhất giải Emmy

- London đón Trump thăm Anh: Đài TV công cộng Anh Channel 4 sẽ chiếu phóng sự "Trump đấu với Sự thật" (100 lời nói dối, bịa đặt của Trump)

- Cộng Hòa thú nhận: sẽ phải phổ biến hồ sơ Epstein, bất kể Trump muốn giấu.

- FBI: có thư viết tay do nghi phạm giết Charlie Kirk viết, nói sẽ giết Kirk

- PTT JD Vance sẽ dẫn chương trình tưởng niệm Charlie Kirk Show từ Nhà Trắng

- Thiết bị gây cháy đã được bỏ lại dưới gầm xe của hãng tin Fox 13 News ở Utah, 2 nghi phạm bị bắt

- Elon Musk nói qua video với 100.000 người biểu tình cực hữu tụ tập tại London: hãy chống di dân

- Arizona: Một người bị bắt vì phá hoại đài tưởng niệm Charlie Kirk

- Trump xin 58 triệu USD để thêm an ninh

- Nghi can Tyler Robinson (vụ bắn chết Kirk) im lặng, không khai gì // FBI nói Robinson đang ở chung với bạn tình chuyển giới (nam ra nữ)

- Có lúc Trump cũng nói thật: người thông minh ghét tôi

- DB Cộng hòa McCaul nói sẽ nghỉ hưu, nói Mỹ hãy giúp Ukraine, lo vì Putin đang thao túng Trump.

- Người dẫn chương trình Fox News vài ngày sau khi nói nên xử tử người vô gia cư.

- Hãng Mỹ Whirlpool nói thiệt hại vì nhiều hãng ngoại gian lận, né thuế quan của Trump, khai sụt giá.

- Chuỗi siêu thị Kroger đóng cửa 60 cửa tiệm, sa thải thêm 1.000 nhân viên

- Hãy nâng ly và nói: Trump làm hại dân nhậu. Các hãng rượu Mỹ và Scotland nói cùng thê thảm vì thuế quan

- Doanh nghiệp nhỏ nông nghiệp phá sản cao nhất trong 5 năm qua vì thuế quan của Trump.

- Bộ giáo dục đang soạn chỉ thị buộc học sinh trường công cầu nguyện. GS Douglas Laycock: Họ muốn Kinh Thánh được dạy như một chân lý.

- Đan Mạch tố Mỹ mở chiến dịch ở Greenland nhằm thúc đẩy nơi bán tự trị này ly khai khỏi Đan Mạch để sáp nhập vào Mỹ

- TQ phản đối Mỹ đề xuất NATO áp thuế từ 50% đến 100% đối với TQ

- Nguy hiểm: mạng Starlink đã ngừng hoạt động trên toàn bộ tiền tuyến tại Ukraine..

- Ukraine bất ngờ: Mỹ thân thiện với Belarus, tới xem tập trận Belarus-Nga.

- Nga: cuộc chiến Nga-NATO đang bùng nổ vì NATO giúp Ukraine. // Medvedev: lập vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine sẽ bùng nổ chiến tranh Nga-NATO

---- Đài Fox (phe bênh vực Trump) thú nhận: đúng là chữ ký của Trump nơi bí hiểm trong thư mừng sinh nhật Epstein. Một hội thảo của Fox News đã đồng thuận rằng Tổng thống Donald Trump có thể đã ký một bức thư chúc mừng sinh nhật khiếm nhã cho Jeffrey Epstein, một tội phạm tình dục.

.

Hôm Chủ nhật, người dẫn chương trình Howard Kurtz của Fox News lưu ý rằng Trump "liên tục khẳng định ông chưa bao giờ gửi bất kỳ lời chúc mừng sinh nhật nào" ngay cả sau khi các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện công bố bản sao của bức thư.

.

"Tổng thống đã bị mắc kẹt bởi những lời phủ nhận trước đó và tiếp tục nói rằng ông không liên quan gì đến bức thư đó", người dẫn chương trình của Fox News nhận xét. "Cả ông Trump và thư ký báo chí của ông ấy, gần như muốn hỏi, các vị sẽ tin ai, chúng tôi hay đôi mắt dối trá của các vị."

.

"À ha, tất cả những bức thư khác trong cuốn sách, theo như chúng ta biết, đều là thật, phải không?" Sarah Bedford, một phóng viên bảo thủ, chỉ ra. "Rất có khả năng đây là chữ ký của Donald Trump. Donald Trump thực sự rất giỏi trong việc làm rối tung mọi thứ mà ông Trump không muốn thừa nhận trực tiếp."

.

"Nhưng xét về mặt chính trị, tôi thấy thật khó hiểu tại sao Nhà Trắng lại tốn nhiều vốn chính trị để phủ nhận điều này", bà nói tiếp. "Việc phủ nhận này chẳng có ý nghĩa gì với tôi."

.

Phóng viên Charlie Gasparino của Fox Business đã đưa ra lời bào chữa cho Trump. "Có lẽ ông ấy không nhớ mình đã ký nó vì tôi biết những người xung quanh Donald Trump, đôi khi ông ấy ký rất nhiều thứ," anh lập luận. "Và có thể ông ấy thậm chí còn không biết mình đã ký ở đâu. Ý tôi là, tin tôi đi, tôi biết những người làm việc với Donald Trump. Việc ông Trump không nhớ điều này là rất có thể."

.

"Trông giống chữ ký của ông ấy, nhưng ông ấy lại nói không," Kurtz nhận xét.

.

"Lạ thật," Bedford đáp. "Trông không ổn lắm, phải không? Ai lại làm thế vào năm 2003 chứ? Đúng vậy, nhưng hoàn toàn có khả năng ai đó đã gõ dòng chữ kỳ lạ đó vào phần nội dung và Donald Trump đã ký."

.

---- Mỹ học theo TQ, VN: Những người ủng hộ quyền tự do ngôn luận đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về một dự luật tại Hạ viện Hoa Kỳ mà họ lo ngại có thể cho phép Ngoại trưởng Marco Rubio tước hộ chiếu (passport) của công dân Hoa Kỳ chỉ dựa trên phát ngôn chính trị. Dự luật, do Dân biểu Brian Mast (Đảng Cộng hòa - Florida) đề xuất, sẽ được đưa ra điều trần vào thứ Tư.

.

Theo The Intercept: "Dự luật mới của Mast tuyên bố nhắm vào một nhóm đối tượng hạn hẹp. Một điều khoản trao cho Ngoại trưởng quyền thu hồi hoặc từ chối cấp hộ chiếu cho những người đã bị kết án—hoặc chỉ bị buộc tội—về tội hỗ trợ vật chất cho khủng bố..."

Điều khoản còn lại hoàn toàn bỏ qua quy trình pháp lý. Thay vào đó, Ngoại trưởng sẽ có thể từ chối cấp hộ chiếu cho những người mà họ xác định là "cố ý hỗ trợ, tiếp tay, tiếp tay hoặc cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức mà Ngoại trưởng đã chỉ định là tổ chức khủng bố nước ngoài".

.

Trước đây, Rubio đã từng khoe khoang về việc tước thị thực và thẻ xanh của một số người nhập cư chỉ dựa trên việc họ bày tỏ quan điểm ủng hộ Palestine một cách ôn hòa, gọi họ là "những người ủng hộ Hamas".

.

Những người này bao gồm thủ lĩnh biểu tình tại Columbia, Mahmoud Khalil, người đã bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắt giữ sau khi Rubio hủy bỏ thẻ xanh của ông; và Rumeysa Ozturk, sinh viên trường Tufts, người bị Rubio thu hồi thị thực sau khi cô đồng viết một bài xã luận kêu gọi trường của mình thoái vốn khỏi Israel.

.

Mast—một cựu quân nhân thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel, người từng tuyên bố rằng trẻ sơ sinh "không phải là thường dân Palestine vô tội"—trước đây đã kêu gọi "đuổi những kẻ ủng hộ khủng bố ra khỏi đất nước chúng ta", nói về nỗ lực trục xuất Khalil của chính quyền Trump, người chưa bao giờ bị kết án hoặc thậm chí bị buộc tội hỗ trợ một nhóm khủng bố.

.

Những người chỉ trích lập luận rằng dự luật này hầu như không có lý do gì để tồn tại ngoài việc cho phép Bộ trưởng Ngoại giao đơn phương tước hộ chiếu của những người mà họ chưa thực sự bị kết án về tội phạm. hư Kia Hamadanchy, cố vấn chính sách cấp cao tại Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ, đã lưu ý trong The Intercept, có rất ít lý do để hạn chế những người bị kết tội khủng bố hoặc hỗ trợ vật chất cho khủng bố, vì nếu họ có tội, họ có thể sẽ phải chịu án tù dài hạn và dù sao cũng không có khả năng đi lại.

.

---- Các hãng nhập cảng Hoa Kỳ đã mất nhiều tháng trời băn khoăn liệu có nên tích trữ để vượt qua những lời đe dọa áp thuế toàn cầu của Tổng thống Donald Trump, hay ngồi im hy vọng ông Trump chỉ đang nói suông. Với việc các mức thuế quan áp dụng rộng rãi đã được áp dụng gần một tháng, nỗi đau khi phải trả thuế đang thay thế nỗi thất vọng vì sự bất ổn.

.

Đó là một trong những kết quả rút ra từ cuộc khảo sát 336 công ty vừa và nhỏ của Freightos, một nền tảng đặt hàng vận chuyển có trụ sở tại Barcelona. Gần một nửa (1/2) số công ty được hỏi trong cuộc khảo sát từ ngày 19/8 đến ngày 9/9 cho biết chi phí của họ đã tăng 20% ​​trở lên, với tỷ lệ tương tự cho biết họ đã giảm khối lượng hàng hóa vận chuyển do chi phí tăng cao. Kết quả này củng cố thêm bằng chứng cho thấy thuế nhập cảng đang tác động mạnh mẽ hơn đến các công ty nhỏ so với các đối thủ cạnh tranh lớn.

.

“Thật không may, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của cuộc chiến thương mại”, Adam Lewis, chủ tịch của Clearit Customs Brokerage, cho biết. “Không giống như các tập đoàn lớn, họ không có cùng khả năng bảo vệ hoặc sự tinh tế để thích ứng với những thay đổi thuế quan thường xuyên, biến động tỷ giá và chi phí gia tăng.”

.

Gần 60% số công ty được hỏi cho biết các chính sách của Washington đã làm suy yếu vị thế đối tác thương mại của Hoa Kỳ, so với 6% cho rằng vị thế này đã được củng cố. Theo Freightos, gần một phần tư (1/4) cho biết tác động này là khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và ngành, với 5% cho rằng không có thay đổi đáng kể nào và 7% cho rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận.

.

Khi được hỏi về triển vọng doanh số bán hàng dịp tựu trường và dịp lễ, 52% chủ hàng cho biết họ dự kiến ​​những mùa chính này đối với nhu cầu tiêu dùng sẽ yếu hơn bình thường. Để so sánh, 35% dự kiến ​​doanh số bán hàng vào dịp Lễ Chiến sĩ Trận vong (Memorial Day: Thứ Hai 26/5/2025) sẽ thấp hơn bình thường khi được hỏi câu hỏi tương tự vào cuối tháng 5, theo khảo sát của Freightos.

.

---- Có vẻ như Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần đến một thỏa thuận để TikTok tiếp tục hoạt động kinh doanh cho người dùng Internet Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã đăng trên mạng xã hội hôm thứ Hai rằng cuộc họp giữa các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã diễn ra "rất tốt đẹp" và họ đã đạt được thỏa thuận liên quan đến "một công ty 'nhất định' mà giới trẻ ở đất nước chúng ta rất muốn cứu. Họ sẽ rất vui mừng!". Ông nói thêm rằng ông sẽ nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm thứ Sáu.

.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã xác nhận sau bài đăng của Trump rằng Washington và Bắc Kinh đã đồng ý về một "khuôn khổ" của một thỏa thuận sẽ chứng kiến ​​nền tảng này thoái vốn khỏi chủ sở hữu Trung Quốc ByteDance, theo tờ New York Times. Thông tin chi tiết còn ít ỏi, nhưng Bessent cho rằng TikTok sẽ do Mỹ kiểm soát quyền sở hữu. Diễn biến này diễn ra trước thời hạn chót vào thứ Tư để Trump thực thi hoặc trì hoãn luật quy định rằng TikTok phải được bán hoặc ngừng hoạt động. Trump đã nhiều lần gia hạn thời hạn về số phận của TikTok và đã không cam kết về một thỏa thuận khi được hỏi vào tối Chủ nhật, theo AP đưa tin.

.

TikTok là một trong hơn 100 ứng dụng được phát triển trong thập niên qua bởi ByteDance, một công ty công nghệ được thành lập năm 2012 bởi doanh nhân Trung Quốc Trương Nhất Minh (Zhang Yiming) và có trụ sở chính tại Bắc Kinh. Năm 2016, ByteDance ra mắt nền tảng video ngắn Douyin tại Trung Quốc và tiếp theo là phiên bản quốc tế TikTok. Sau đó, công ty đã mua lại Musical.ly, một nền tảng hát nhép phổ biến với thanh thiếu niên ở Mỹ và Châu Âu, và sáp nhập nó với TikTok trong khi vẫn giữ ứng dụng riêng biệt với Douyin.

.

Ngay sau đó, ứng dụng này đã bùng nổ về mức độ phổ biến ở Mỹ và nhiều quốc gia khác, trở thành nền tảng Trung Quốc đầu tiên thâm nhập mạnh mẽ vào phương Tây. TikTok đã thu hút được nhiều sự chú ý hơn trong thời gian phong tỏa vì đại dịch, khi các điệu nhảy ngắn lan truyền nhanh chóng trở thành trụ cột của ứng dụng. Những thách thức cũng song hành với thành công của TikTok. Các quan chức Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại về nguồn gốc và quyền sở hữu của công ty, chỉ ra luật pháp Trung Quốc yêu cầu các công ty Trung Quốc phải giao nộp dữ liệu theo yêu cầu của chính phủ Bắc .

.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai đã phát biểu rằng các công ty và tập đoàn không nên bị "ép buộc" công bố thu nhập hàng quý nữa, mà thay vào đó là sáu tháng một lần, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). "Điều này sẽ tiết kiệm chi phí và cho phép các nhà quản lý tập trung vào việc điều hành công ty một cách hiệu quả", Trump viết trên Truth Social. "Bạn đã bao giờ nghe nói rằng Trung Quốc có tầm nhìn 50 đến 100 năm về quản lý một công ty, trong khi chúng tôi điều hành công ty theo quý chưa??? Không ổn chút nào!!!"

.

Báo cáo thu nhập hàng quý đối với các công ty đại chúng trở thành bắt buộc vào năm 1934, khi Đạo luật Giao dịch Chứng khoán được thông qua. Thực tế, các kinh tế gia nói, Báo cáo thu nhập hàng quý rất quan trọng đối với các công ty đại chúng vì chúng cung cấp dữ liệu tài chính thường xuyên, chuẩn hóa cho các nhà đầu tư, ban quản lý và nhà phân tích theo dõi tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và dự báo triển vọng tương lai của công ty. Các báo cáo này giúp duy trì tính minh bạch của thị trường, tác động đến giá cổ phiếu bằng cách phản ánh hiệu quả hoạt động của công ty theo thời gian thực so với kỳ vọng, và cho phép các bên liên quan đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt dựa trên thông tin cập nhật về hoạt động và tài chính.

.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cảnh báo vào sáng sớm thứ Hai rằng ông có thể ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và liên bang hóa thủ đô Washington, DC. Trong một tuyên bố trên Truth Social, Trump đã chỉ trích Thị trưởng thủ đô (Quận Columbia) Muriel Bowser vì đã chấm dứt hợp tác giữa cảnh sát thành phố và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE). Ông cho rằng động thái này sẽ khiến tội phạm "trở lại dữ dội" và tuyên bố sẽ không để điều đó xảy ra. "Tôi sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và liên bang hóa, nếu cần thiết", Trump viết, đồng thời hứa với người dân và doanh nghiệp tại thủ đô rằng ông sẽ sát cánh cùng họ.

.

Tháng trước, Trump đã huy động cả Vệ binh Quốc gia và quân đội trong thành phố để nỗ lực chấm dứt cái mà ông gọi là "đại dịch tội phạm". Thực tế, Trump đã không đề cập vào thứ Hai rằng số vụ giết người ở thủ đô Washington đã giảm mạnh kể từ năm 2023. Con số này đã giảm 32% vào năm 2024, xuống còn 187 vụ giết người và giảm thêm 12% vào năm 2025 tính đến Chủ Nhật, xuống còn 99 vụ giết người. Và bây giờ, khi đưa quân xa và lính trấn giữ các ngã tư thì tội phạm tất nhiên sẽ giảm, nhưng hàng quán sẽ không buôn bán được, và du khách sẽ tránh né khi thấy lính đầy phố.

.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai đã mô tả việc Thống đốc New York Kathy Hochul ủng hộ ứng cử viên Dân chủ cho chức Thị trưởng Thành phố New York, Zohran Mamdani, là "một diễn biến khá gây sốc và rất tồi tệ" đối với Thành phố New York. "Làm sao chuyện như vậy có thể xảy ra? Washington sẽ theo dõi tình hình này rất sát sao. Không có lý do gì để tiếp tục đổ tiền vào những thứ tốt đẹp sau những điều tồi tệ!", theo Trump viết trên Truth Social.

.

Trước đó, Trump đã thề sẽ "cứu Thành phố New York" và không để nó bị phá hủy bởi một "kẻ điên cuồng cộng sản", biệt danh mà ông đặt cho ứng cử viên chức Thị trưởng Mamdani. Ông cũng cảnh báo đảng Dân chủ không được can thiệp vào việc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp trong thành phố. Đáp lại, Mamdani đã thách thức Trump tranh luận công khai.

.

---- Chủ tịch Viện Hàn lâm Truyền hình Cris Abrego đã chỉ trích Quốc hội vì đã bỏ phiếu cắt ngân sách cho Tập đoàn Phát thanh Công cộng (CPB: Corporation for Public Broadcasting), trong bài phát biểu tri ân tổ chức này tại Lễ trao giải Emmy vào tối Chủ nhật. "Trong hơn 50 năm qua, CPB đã là xương sống của Truyền thông Công cộng Hoa Kỳ, mang đến cho chúng ta mọi thứ, từ 'Sesame Street' đến 'Mr. Rogers Neighborhood' đến 'Finding Your Roots' và duy trì các đài truyền hình địa phương miễn phí trên toàn quốc", Abrego phát biểu.

.

“Và ở nhiều thị trấn nhỏ, những trạm này không chỉ là đường dây cứu sinh văn hóa, mà còn là hệ thống cảnh báo khẩn cấp duy nhất mà các gia đình có thể tin cậy,” ông nói tiếp. “Nhưng vào cuối năm nay, CBP sẽ đóng cửa vì Quốc hội đã bỏ phiếu cắt ngân sách cho cơ quan này,” ông nói thêm, trong khi khán giả la ó, “và lại làm im lặng thêm một tổ chức văn hóa nữa.” Abrego cho biết động thái của Quốc hội nhấn mạnh sức mạnh của việc kể chuyện trong việc đoàn kết mọi người, ngay cả khi đối mặt với sự chia rẽ văn hóa.

.

---- Bộ phim chính kịch (drama) về y khoa "The Pitt", do R. Scott Gemmill sáng tạo, đã mang về giải thưởng Phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Primetime Emmy lần thứ 77, trong khi Noah Wyle giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình chính kịch cho màn trình diễn của anh trong phim.

.

Bộ phim "Adolescence" của Netflix đã có một đêm thành công rực rỡ, giành được sáu chiến thắng ở các hạng mục Phim truyền hình ngắn tập, bao gồm cả Phim truyền hình ngắn tập hay nhất (best limited series), và không để bất kỳ phim truyền hình nào khác có cơ hội. Owen Cooper, người có vai diễn đột phá trong phim truyền hình ngắn tập, đã trở thành nam diễn viên trẻ nhất trong lịch sử Emmy đoạt giải, khi mới chỉ 15 tuổi.

.

Trong khi đó, "The Studio" đã giành giải Phim truyền hình hài xuất sắc nhất, đồng thời mang về cho nhà đồng sáng tạo Seth Rogen ba giải Emmy cho diễn xuất, đạo diễn và biên kịch.

.

---- London: Đài truyền hình công cộng Anh Channel 4 đang lên kế hoạch tổ chức một chương trình kỷ niệm độc đáo cho chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của Tổng thống Donald Trump tới Vương quốc Anh, theo Deadline đưa tin: Một phân đoạn mang tên "Trump đấu với Sự thật" (Trump v The Truth) sẽ là một "đoạn phim không bị gián đoạn" về những tuyên bố sai sự thật của tổng thống Trump.

.

Phân đoạn này được "mô tả là một 'danh mục không bị gián đoạn gồm hơn 100 thông tin sai lệch, xuyên tạc và không chính xác được Tổng thống Hoa Kỳ phát ngôn hoặc viết ra kể từ khi nhậm chức vào tháng 1'", Deadline đưa tin. "Kéo dài hàng giờ, những tuyên bố này sẽ được xen kẽ bằng các đoạn kiểm tra thông tin ngắn gọn bằng văn bản, mà Channel 4 cho biết sẽ 'cung cấp cho người xem sự thật đằng sau các dòng tweet, bài phát biểu và đoạn âm thanh ngắn gọn.'"

.

"Chúng tôi sẽ trình chiếu những gì chúng tôi tin là đoạn phim không bị gián đoạn dài nhất về những thông tin sai sự thật, xuyên tạc và bóp méo từng được phát sóng trên truyền hình", giám đốc nội dung của Channel 4, Ian Katz, tuyên bố. "Chúng tôi hy vọng điều này sẽ nhắc nhở người xem về việc thế giới trở nên hỗn loạn và nguy hiểm như thế nào khi người đàn ông quyền lực nhất thế giới lại thờ ơ với sự thật."

.

Kênh TV 4 nổi tiếng với những chương trình phát sóng kiểu này nhắm vào các chính trị gia lớn. Trump thường xuyên đến thăm Vương quốc Anh vì ông tự hào về nguồn gốc Scotland của mình và có bất động sản sân golf ở đó. Tất cả những điều này xảy ra khi Trump đã phát động cuộc chiến chống lại truyền hình công cộng Hoa Kỳ, cắt bỏ toàn bộ kinh phí cho Tập đoàn Phát thanh Công cộng Hoa Kỳ trong dự luật cắt giảm ngân sách mới nhất của mình — và khiến tất cả các đài phát sóng nội dung của NPR hoặc PBS phải phụ thuộc hoàn toàn vào các khoản quyên góp và tài trợ của doanh nghiệp để tồn tại, điều này có thể là một cuộc đấu tranh cho các đài phục vụ các khu vực nông thôn hoặc thu nhập thấp. Không chỉ thiệt hại cho dân nghèo Mỹ xem TV công cộng, người gốc Việt, Trung Quốc, Tây Tạng... cũng thiệt hại vì Trump cắt ngân sách đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA và Đài Á Châu Tự Do RFA.

.

---- Cộng Hòa thú nhận: tất yếu phải phổ biến hồ sơ Epstein, bất kể Trump muốn giấu. Một số dân cử Cộng hòa hiện đang nói riêng rằng việc Quốc hội thông qua luật yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi công bố tất cả các hồ sơ mà Bộ Tư pháp (DOJ) có liên quan đến tội phạm tình dục bị kết án Jeffrey Epstein là điều không thể tránh khỏi. Trump đã nhiều lần phớt lờ lời kêu gọi từ các nghị sĩ Cộng hòa và các nhà hoạt động MAGA về việc công khai tất cả các hồ sơ của Epstein, nhưng các nhà lập pháp Cộng hòa lại nói riêng rằng Trump đang thua trong cuộc chiến dìm hay mở hồ sơ Epstein.

.

Một thượng nghị sĩ Cộng hòa yêu cầu giấu tên để bình luận về chủ đề nhạy cảm này đã nói với The Hill rằng sớm muộn gì Quốc hội cũng sẽ thông qua luật yêu cầu Bondi công bố tất cả các hồ sơ mật liên quan đến Epstein. Vị thượng nghị sĩ này chỉ ra rằng nhiều Dân biểu Cộng hòa đã làm theo chỉ thị của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hòa-La.) và từ chối ký vào bản kiến ​​nghị để đưa vấn đề Epstein ra Hạ viện bỏ phiếu, tuy nhiên, họ vẫn "rất mạnh mẽ" yêu cầu Bộ Tư pháp công bố tất cả các tài liệu liên quan đến Epstein.

.

Bản kiến nghị của 2 Dân biểu Massie và Khanna chỉ thiếu một phiếu nữa là có đủ 218 chữ ký để buộc phải bỏ phiếu cho dự luật của họ. Tuần sau, khi Arizona tổ chức cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày 23 tháng 9 để thay thế ghế trống của Dân biểu Raúl Grijalva (Đảng Dân chủ-Arizona), người đã qua đời hồi đầu năm nay, họ có thể sẽ đạt được ngưỡng này. Con gái của Grijalva, Adelita, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ và là ứng cử viên sáng giá cho chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt này. Cô dự kiến ​​sẽ là người cung cấp chữ ký cuối cùng.

.

---- Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) Kash Patel tiết lộ sáng hôm thứ Hai rằng FBI "tin rằng bức thư viết tay [do nghi phạm giết Charlie Kirk viết] thực sự tồn tại" và "chúng tôi có bằng chứng cho thấy nội dung bức thư đó". Trong chương trình "Fox and Friends" sáng nay trên Fox News, Patel đã tóm tắt nội dung bức thư bị cáo buộc, nói rằng nghi phạm đã viết: "Tôi có cơ hội hạ gục Charlie Kirk và tôi sẽ hạ gục hắn".

.

"Bức thư đó được viết trước vụ nổ súng", Patel nói, đồng thời cho biết "mặc dù bức thư đã bị tiêu hủy, nhưng bằng chứng pháp y về sự tồn tại của nó đã được tìm thấy" tại "nhà của bạn tình của nghi phạm". Thống đốc bang Utah Spencer Cox đã xác định nghi phạm giết Kirk là Tyler Robinson, 22 tuổi. Patel tiết lộ rằng bằng chứng ADN từ hiện trường vụ án "liên kết rõ ràng" kẻ bị cáo buộc là sát thủ với vụ án.

.

---- Phó Tổng thống JD Vance sẽ dẫn chương trình The Charlie Kirk Show từ văn phòng của ông tại Nhà Trắng vào sáng thứ Hai, theo ông thông báo vào hôm qua, Chủ nhật trên mạng X. "Hãy cùng tôi tưởng nhớ người bạn của mình", ông chú thích một bức ảnh cho thấy bàn làm việc của ông với một chiếc micro được đặt trên đó. Chương trình được phát sóng vào buổi trưa giờ miền Đông các ngày trong tuần trên Rumble, và một nhà sản xuất đã dẫn chương trình vào thứ Sáu cùng với ba người bạn của nhà hoạt động cánh hữu này.

.

JD Vance đã công khai về việc ông rất thân thiết với Kirk, và đã đi trên phi cơ Không lực Hai cùng với linh cữu của Kirk sau khi nhà hoạt động này bị bắn chết tại một sự kiện ở Utah vào tuần trước, theo tờ New York Post đưa tin. Một buổi tưởng niệm Kirk đã được tổ chức tại Trung tâm Kennedy ở thủ đô Washington D.C. vào tối Chủ nhật, và tang lễ của ông được ấn định vào ngày 21 tháng 9 tại Arizona.

.

---- Một thiết bị gây cháy đã được bỏ lại dưới gầm xe của hãng tin Fox 13 News ở Utah vào thứ Sáu, và một khu dân cư gần đó đã phải di tản khi chính quyền khám xét nhà của các nghi phạm, theo đài truyền hình này đưa tin. Cuối cùng, FBI đã bắt giữ Adeeb Nasir, 58 tuổi, và Adil Justice Ahmed Nasir, 31 tuổi, với các cáo buộc bao gồm phóng hỏa nghiêm trọng, đe dọa khủng bố và tàng trữ vũ khí hủy diệt hàng loạt; họ đã bị giam vào Chủ nhật, theo CBS News đưa tin. Trong cuộc đột kích vào ngôi nhà hôm thứ Bảy, chính quyền cho biết các nghi phạm đã nói với FBI rằng "hai vũ khí hủy diệt hàng loạt giả" được tìm thấy tại địa chỉ này thực sự là hợp pháp, dẫn đến việc di tản những ngôi nhà gần đó.

.

Chính quyền cho biết họ đã tìm thấy "hàng lậu bổ sung và bằng chứng phạm tội nằm ngoài phạm vi lệnh ban đầu, bao gồm súng và các vật phẩm liên quan đến súng, chất nổ và các thành phần liên quan đến chất nổ, ma túy bất hợp pháp và các vật dụng liên quan, cũng như các thiết bị điện tử được cho là có chứa bằng chứng" về thiết bị gây cháy được tìm thấy dưới gầm xe của cảnh sát, mà chính quyền cho biết là thật và đã được châm lửa nhưng "không hoạt động". Chính quyền cho biết cả hai nghi phạm đều có lệnh bảo vệ liên quan đến việc sử dụng ma túy bất hợp pháp khiến họ không được phép sở hữu súng hợp pháp.

.

---- Elon Musk đã có mặt qua đường truyền video để tập hợp hơn 100.000 người biểu tình cực hữu tụ tập tại London hôm thứ Bảy. "Dù bạn có chọn bạo lực hay không, bạo lực vẫn sẽ đến với bạn. Bạn hoặc là chống trả hoặc là chết, đó là sự thật, tôi nghĩ vậy", tỷ phú nói với đám đông, mà theo NBC News, đây là một trong những cuộc biểu tình cực hữu lớn nhất nước Anh trong nhiều thập niên. Sự kiện "Unite the Kingdom" được tổ chức bởi Tommy Robinson, tên thật là Stephen Yaxley-Lennon, một kẻ lừa đảo bị kết án, người đã tổ chức các cuộc biểu tình khác giữa những người theo ông ta (chủ yếu là nam giới da trắng) để lên án Hồi giáo và nhập cư. Ông ta đã trích dẫn vụ sát hại Charlie Kirk trước thềm sự kiện, mà ông ta cho rằng sẽ "vinh danh" nhà hoạt động cánh hữu bị sát hại. Musk cũng nhắc đến Kirk trong bài phát biểu của mình.

.

"Phe cánh tả là đảng của sự giết chóc và ăn mừng sự giết chóc", ông Musk nói, đồng thời tuyên bố "những người cánh tả" đang "công khai" ăn mừng cái chết của Kirk. Musk cũng lên án "virus thức tỉnh" và "nhập cư không kiểm soát", đồng thời kêu gọi "thay đổi chính phủ mang tính cách mạng" ở Anh (nơi đảng cực hữu Reform UK đang dẫn đầu các cuộc thăm dò; lãnh đạo đảng, Nigel Farage, đã hứa sẽ trục xuất 600.000 người nếu ông thắng cử). Musk nói cử tri Anh hãy có kế hoạch hành động: "... hãy tập hợp nhân dân, nắm quyền, cải cách chính phủ... "

.

---- Một người đàn ông đã bị bắt sau khi bị cáo buộc phá hoại đài tưởng niệm Charlie Kirk tại trụ sở của Turning Point USA ở Phoenix. Cảnh sát, những người có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, đã phản hồi báo cáo của nhân chứng về một thanh niên, mặc chiếc áo giống hệt chiếc áo mà nghi phạm giết Kirk đã mặc, đã làm đổ các bình hoa vào sáng Chủ nhật, theo USA Today.

.

Đoạn phim của Fox News cho thấy người đàn ông này đi bộ qua đài tưởng niệm, đá vào các vật trưng bày cờ Mỹ, bóng bay và hoa, trước khi một người đàn ông lớn tuổi vật anh ta xuống đất. Sau đó, một cảnh sát được nhìn thấy đang còng tay thanh niên vào tường. Ryder Corral, 19 tuổi, hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc phá hoại tài sản hình sự và hành vi vô trật tự, cảnh sát cho biết.

---- Chính quyền Trump đang yêu cầu Quốc hội phê duyệt thêm 58 triệu đô la cho an ninh để bảo vệ các nhánh hành pháp và tư pháp sau vụ ám sát Charlie Kirk, một trợ lý lãnh đạo đã xác nhận với NBC News hôm Chủ nhật. Chính quyền Trump cũng ủng hộ việc bổ sung thêm ngân sách để bảo vệ các thành viên Quốc hội, nhưng sẽ để nhánh lập pháp quyết định cách thức thực hiện.Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đang đàm phán về một dự luật tài trợ tạm thời và khi các nhà lập pháp đã tăng cường an ninh cá nhân, chuyển các sự kiện vào trong nhà hoặc hủy bỏ hoàn toàn sau vụ bắn chết Kirk ở Utah và sự gia tăng bạo lực chính trị nói chung. Vụ ám sát Kirk là sự kiện mới nhất trong một loạt các sự kiện bạo lực, bao gồm vụ sát hại nhà lập pháp Melissa Hortman của Minnesota và chồng bà, vụ làm bị thương đồng nghiệp và vợ của bà thuộc Đảng Dân chủ, một vụ tấn công đốt phá nhà riêng của Thống đốc tiểu bang Pennsylvania Josh Shapiro và hai vụ ám sát hụt Tổng thống Donald Trump vào mùa hè năm ngoái.---- Người đàn ông bị cáo buộc bắn chết nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk đang từ chối nói chuyện với chính quyền và không thừa nhận hành vi giết người, theo Thống đốc Utah Spencer Cox cho biết trong các cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật. Nghi phạm, Tyler Robinson, 22 tuổi, đã bị bắt khoảng 33 giờ sau khi Kirk bị bắn chết khi Kirk đang phát biểu tại một sự kiện ngoài trời tại Đại học Utah Valley, một phần trong "Chuyến lưu diễn trở lại nước Mỹ" của Kirk cho tổ chức Turning Point USA. Cox cho biết trong các cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật rằng Robinson "xuất thân từ một gia đình bảo thủ—nhưng hệ tư tưởng của anh ta rất khác với gia đình anh ta". Ông nói rằng nghi phạm đã bị "cực đoan hóa" và "bị nhồi nhét sâu sắc tư tưởng cánh tả". Tuy nhiên, theo AP, chính quyền vẫn chưa tiết lộ động cơ bị cáo buộc.Cox cho biết mặc dù Robinson không hợp tác, nhưng những người thân cận với anh ta—bao gồm bạn cùng phòng và người tình được cho là của anh ta—đang hỗ trợ cuộc điều tra. Theo Cox, người bạn trai này, người mà Cox cho biết đang chuyển giới từ nam sang nữ, không hề biết gì về vụ nổ súng và đã "vô cùng hợp tác". Cox cũng đề cập đến các báo cáo cho rằng Robinson đã nói đùa trên mạng xã hội Discord về việc mình là tay súng sau vụ nổ súng, nói rằng ban đầu bạn bè không coi trọng những lời này "cho đến khi anh ta, quý bạn biết đấy, cho đến khi anh ta thừa nhận rằng [tay súng bắn tỉa] đó thực sự là anh ta", Cox nói.Robinson, người gốc Utah và trở thành thành viên của giáo hội Mormon từ khi còn nhỏ, đang bị giam không được bảo lãnh vì nghi ngờ giết người nghiêm trọng và các cáo buộc khác. Trong khi đó, Kirk, 31 tuổi, là một nhân vật cánh hữu nổi tiếng, được biết đến với quan điểm thẳng thắn chống lại phá thai và lên án quyền của người chuyển giới, và nhiệt tình ủng hộ Trump.Robinson và người bạn cùng phòng - người đang trong quá trình chuyển đổi giới tính thành nữ, theo Fox - sống cùng nhau ở miền nam Utah, cách nơi xảy ra vụ nổ súng khoảng bốn giờ lái xe. Theo một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật của Axios, người bạn cùng phòng "kinh hoàng" trước vụ bắn chết Kirk và đã nộp lại tất cả tin nhắn văn bản của họ. Trong một tin nhắn, một người tên "Tyler" đã thảo luận về việc cần phải lấy lại một khẩu súng trường đã cất giấu. Tin này nếu đúng, có thể cho thấy lập trường của Charlie Kirk thù nghịch người đồng tính đã làm xúc phạm tới những người giới tính đặc biệt.

---- Có lúc Trump cũng nói thật: Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích những người chỉ trích mình nhưng dường như đã tiết lộ suy nghĩ của ông về những người ủng hộ trong quá trình này. "Những người thông minh không thích tôi, bạn biết không? Và họ không thích những gì chúng ta nói", Trump nói với những người tham dự một buổi dạ tiệc tại câu lạc bộ golf Bedminster, New Jersey của ông vào thứ Bảy. Một đoạn clip về bài phát biểu của Trump, do chiến lược gia đảng Cộng hòa Nicole Kiprilov ghi lại, cho thấy đám đông cười khúc khích trước nhận xét này.

.

Trump đã nói đùa khi nói về Tyler Robinson, nghi phạm trong vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk. "Chắc hẳn đó là một chấn thương vì cha mẹ là những người bảo thủ - được cho là những người rất tốt - sống ở Utah, và người cha đã giao nộp con trai", ông nói. "Trời ạ, đó là một thỏa thuận khó khăn. Thực ra, tôi đã hỏi một người trong FBI, chuyện đó xảy ra thường xuyên đến mức nào, ngay cả khi biết rõ tội lỗi, một người cha hoặc cha mẹ sẽ giao nộp con trai. Và ông ấy nói, 'Gần như không bao giờ.'"

.

---- DB Cộng hòa McCaul nói sẽ nghỉ hưu, nói Mỹ hãy giúp Ukraine, lo vì Putin đang thao túng Trump. Dân biểu Cộng hòa Michael McCaul hôm Chủ nhật tuyên bố ông dự định nghỉ hưu sau nhiệm kỳ thứ 11, nhân cơ hội này cảnh báo rằng trước việc Nga leo thang xâm lược Ukraine, "Chúng ta phải hết sức cẩn thận để không rơi vào bờ vực của Thế chiến III". McCaul đưa ra phát biểu này với ABC News khi thảo luận về vụ máy bay không người lái của Nga xâm nhập không phận Ba Lan tuần trước, dẫn đến việc NATO phải điều động máy bay phản lực để chặn các phương tiện này, theo AP. Nga cho biết vụ xâm nhập là một sai sót, nhưng Ba Lan và các nước châu Âu khác cho rằng đó là cố ý. Tổng thống Trump nói rằng đó "có thể là một sai lầm".

.

McCau, cựu chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và là tiếng nói hàng đầu ủng hộ Ukraine, cho biết ông không tin điều đó, theo CBS News. Vị dân biểu Cộng hòa đến từ Texas này phát biểu hôm Chủ nhật, rằng ông nghĩ Tổng thống Nga Vladimir Putin đang "thử thách quyết tâm của NATO". McCaul nói thêm rằng ông nghĩ Trump đang "thức tỉnh" trước thực tế rằng Putin "không đàm phán một cách thiện chí". Về Putin, McCaul nói, "Tôi nghĩ ông ta đang thao túng Tổng thống Trump như một sĩ quan KGB." Theo tờ New York Times, ông cũng từ lâu đã ủng hộ các chính sách cứng rắn đối với Trung Quốc và tăng cường các biện pháp an ninh tại biên giới Mỹ-Mexico.

.

---- Người dẫn chương trình Fox News vài ngày sau khi nói nên xử tử người vô gia cư. Người dẫn chương trình Brian Kilmeade của Fox News đã xin lỗi sau khi phát biểu trên sóng rằng những người vô gia cư từ chối hỗ trợ nên bị chính phủ xử tử. Phát biểu này được đưa ra trong chương trình Fox & Friends phát sóng hôm thứ Tư, khi những người dẫn chương trình thảo luận về vụ sát hại người tị nạn Ukraine Iryna Zarutska ở Charlotte, North Carolina, trong đó nghi phạm được cho là bị bệnh tâm thần và không có nhà ở. Khi một người đồng dẫn chương trình ủng hộ việc giam giữ và điều trị tích cực hơn đối với những người vô gia cư bị bệnh tâm thần, theo USA Today đưa tin, Kilmeade nói thêm, "Hoặc tiêm thuốc không tự nguyện hay gì đó tương tự. Cứ giết họ đi." Tới 5 ngày sau, Kilmeade mới xin lỗi.

.

"Tôi xin lỗi vì phát ngôn cực kỳ tàn nhẫn đó", Kilmeade nói hôm Chủ nhật trên Fox, theo Los Angeles Times. "Tôi rõ ràng nhận thức được rằng không phải tất cả những người vô gia cư, bị bệnh tâm thần đều hành động như thủ phạm đã làm ở North Carolina và rất nhiều người vô gia cư xứng đáng được chúng ta đồng cảm và thương cảm." Những lời chỉ trích trực tuyến về phát biểu của Kilmeade cho rằng chúng gợi lại cuộc diệt chủng người mắc bệnh tâm thần và khuyết tật do Đức Quốc xã thực hiện vào năm 1939. Chiến dịch an tử đã cướp đi sinh mạng của 250.000 người trước khi thảm họa diệt chủng Holocaust bắt đầu. Theo tờ Guardian, Fox vẫn chưa sa thải Kilmeade.

.

---- Hãng Mỹ Whirlpool nói thiệt hại vì nhiều hãng ngoại gian lận, né thuế quan của Trump, khai sụt giá. Công ty sản xuất thiết bị gia dụng Whirlpool đang khơi mào một cuộc tranh chấp thương mại mới, cáo buộc chính quyền Trump rằng các đối thủ cạnh tranh nước ngoài của họ có thể đang trốn thuế nhập cảng cao bằng cách định giá thấp hàng nhập cảng.

.

Tuyên bố của họ dựa trên dữ liệu liên bang được thu thập từ giấy tờ nhập cảng. Whirlpool cho biết dữ liệu cho thấy giá trị hải quan khai báo của nhiều thiết bị gia dụng đã bắt đầu giảm mạnh vào tháng 6. Giá trị khai báo thấp hơn đồng nghĩa với việc mức thuế phải nộp thấp hơn.

.

Một bài đánh giá dữ liệu của tờ Wall Street Journal cho thấy giá máy nghiền rác thải từ Trung Quốc đã giảm từ mức trung bình 21 đô la trong năm tháng đầu năm xuống còn 9 đô la vào tháng 6, và sau đó xuống dưới 8 đô la vào tháng 7. Giá gas từ Thái Lan giảm hơn một nửa xuống còn 175 đô la. Máy giặt từ Nam Hàn giảm từ 838 đô la xuống còn 73 đô la.

.

Giá bán lẻ của những thiết bị này, vốn chịu mức thuế từ 13% đến 60%, vẫn chưa có sự giảm tương ứng, Whirlpool cho biết. Tổng thống Trump đã đưa thuế quan trở thành nền tảng trong chính sách kinh tế của mình, cho rằng chúng sẽ tăng thu ngân sách, bảo vệ ngành sản xuất trong nước và khuyến khích các công ty nước ngoài xây dựng nhà máy tại Hoa Kỳ.

.

Công ty Samsung từ chối bình luận. LG cho biết họ cam kết tuân thủ tất cả các luật và quy định của Hoa Kỳ. GE Appliances cho biết họ rất coi trọng việc tuân thủ hải quan và các cáo buộc của Whirlpool là không chính xác. Ví dụ, Whirlpool cáo buộc GE Appliances đã nhập cảng một loại máy sấy quần áo nhưng họ đã không làm như vậy. Cổ phiếu của Whirlpool đã giảm khoảng 20% trong năm nay do công ty đang phải vật lộn với nhu cầu ảm đạm.

.

---- Chuỗi siêu thị Kroger đóng cửa 60 cửa tiệm trên toàn quốc và sa thải thêm 1.000 nhân viên khi suy thoái ngày càng trầm trọng. Với hơn 2.700 cửa hàng siêu thị vào đầu năm 2025, Kroger vẫn là một trong những nhà điều hành cửa hàng tạp hóa lớn nhất cả nước. Quy mô của Kroger khiến bất kỳ thay đổi nào cũng có thể lan tỏa vượt xa các địa điểm riêng lẻ. Kroger xác nhận sẽ đóng cửa 60 cửa hàng trong vòng một năm rưỡi tới. Con số này tương đương khoảng 2% tổng số cửa hàng của Kroger trên toàn quốc. Việc đóng cửa này liên quan đến khoản chi phí 100 triệu đô la mà công ty đã ghi nhận trong quý đầu tiên của năm 2025. Đồng thời, Kroger đã dành hàng tỷ đô la cho các dự án mới. Từ 3,6 đến 3,8 tỷ đô la sẽ được đầu tư trong năm nay cho việc cải tạo, nâng cấp cửa hàng và công nghệ.

.

---- Hãy nâng ly và nói: Trump làm hại dân nhậu. Các đối thủ rượu whisky là Scotch và bourbon đang gạt sang một bên sự cạnh tranh của họ khi mức thuế quan mới của Hoa Kỳ đe dọa làm lung lay mối quan hệ đối tác đã tồn tại hàng thế kỷ, theo tờ New York Times đưa tin. Cả các nhà sản xuất rượu whisky Hoa Kỳ và các đối tác Scotland đều đồng ý rằng mức thuế đối với rượu whisky Scotch nhập vào Hoa Kỳ là bất lợi cho hoạt động kinh doanh ở cả hai bờ Đại Tây Dương.

.

Chris Swonger, người đứng đầu Hội đồng Rượu mạnh Chưng cất Hoa Kỳ (Distilled Spirits Council of the United States), đã trực tiếp trình bày quan điểm của mình với các nhà hoạch định chính sách - bao gồm cả trong chuyến thăm gần đây của Tổng thống Trump tới Scotland - cảnh báo rằng thuế quan làm gián đoạn một ngành công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ. Hai bên chia sẻ chuỗi cung ứng và thậm chí cả thùng chứa - thùng chứa rượu bourbon Kentucky đã qua sử dụng là nguyên liệu chính để ủ rượu Scotch, một ngành thương mại trị giá khoảng 300 triệu đô la hàng năm cho các nhà máy chưng cất của Hoa Kỳ.

.

Mặc dù hiệp định thương mại Hoa Kỳ-Anh gần đây đã giảm thuế đối với một số hàng của Anh, rượu Scotch vẫn bị áp thuế 10%. Ngành công nghiệp này, vốn đã căng thẳng do thói quen tiêu dùng thay đổi và bất ổn kinh tế, tuyên bố rằng những mức thuế này có thể khiến Hoa Kỳ mất khoảng 3.300 việc làm và 300 triệu đô la doanh thu, ảnh hưởng đến từ các nhà máy chưng cất đến người pha chế và các nhà bán lẻ.

.

Tại một cuộc họp gần đây tại một nhà máy chưng cất rượu Scotland, Swonger và Mark Kent, chủ tịch Hiệp hội Whisky Scotch, đã cùng nhau thúc đẩy việc giảm thuế quan, lấy ngành công nghiệp của họ làm hình mẫu cho thương mại có đi có lại. Các nhà lãnh đạo Scotland, được khích lệ bởi các cuộc đàm phán đang diễn ra, tin rằng vẫn còn cơ hội để đảm bảo một miễn trừ cho rượu Scotch, có lẽ sẽ được công bố trong chuyến thăm cấp nhà nước của Trump tới Anh tuần này.

.

---- Doanh nghiệp nhỏ nông nghiệp phá sản cao nhất trong 5 năm qua vì thuế quan của Trump. Trump phải cứu trợ nông dân thêm 60 tỷ đô. Trong một ngày nắng nóng như thiêu đốt ở vùng Trung Tây nước Mỹ, Tim Maxwell đang bày tỏ nỗi lo ngại về tương lai của ngành nông nghiệp. Người đàn ông 65 tuổi này đã làm việc trên đồng ruộng từ khi còn là thiếu niên. Hiện ông sở hữu một trang trại ngũ cốc và chăn nuôi heo gần Moscow, Iowa - nhưng ông không chắc chắn về triển vọng của nó. Ông lo ngại rằng nông dân Mỹ sẽ không thể bán được nông sản của họ ra thị trường quốc tế như những năm trước, một phần là do ảnh hưởng từ thuế quan của Tổng thống Trump.

.

Nỗi lo ngại của ông không phải là duy nhất. Các nhóm nông nghiệp Hoa Kỳ cảnh báo rằng nông dân Mỹ đang phải đối mặt với khó khăn trên diện rộng trong năm nay, chủ yếu là do căng thẳng kinh tế với Trung Quốc. Kể từ tháng 4, hai nước đã sa lầy trong cuộc chiến thương mại, khiến số lượng đơn đặt hàng nông sản Mỹ từ Trung Quốc giảm mạnh. Các nhà kinh tế cho biết nông dân Mỹ đang chịu thiệt hại. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp vào tháng 7, số lượng doanh nghiệp nhỏ do nông dân nộp đơn phá sản đã đạt mức cao nhất trong 5 năm qua.

.

Năm ngoái, các công ty Trung Quốc đã mua 12,7 tỷ đô la Mỹ đậu nành từ Mỹ, chủ yếu để làm thức ăn chăn nuôi. Tháng 9 là mùa thu hoạch, và Hiệp hội Đậu nành Mỹ (ASA) đã cảnh báo rằng các đơn đặt hàng đậu nành từ Trung Quốc đang ở mức thấp hơn nhiều so với mức dự kiến ​​vào thời điểm này trong năm. Vào mùa hè, như một phần của dự luật thuế và chi tiêu của Trump, chính quyền của ông đã mở rộng trợ cấp liên bang cho nông dân thêm 60 tỷ đô la Mỹ và tăng ngân sách cho bảo hiểm nông nghiệp liên bang.

.

Nông dân Mỹ vốn đã phải chịu đựng mức độ căng thẳng cao. Theo một bài báo của Hiệp hội Y tế Nông thôn Quốc gia, một tổ chức từ thiện, phân tích giai đoạn trước khi Trump nhậm chức, họ có nguy cơ tự tử cao gấp ba lần so với mức trung bình. Với tất cả những khó khăn kinh tế này, các vùng nông thôn hoàn toàn có thể quay lưng lại với Trump. Nhưng điều đó dường như không xảy ra.

.

Người Mỹ ở nông thôn là một trong những khối cử tri trung thành nhất của tổng thống trong cuộc bầu cử năm ngoái, khi ông giành chiến thắng với cách biệt 40 điểm phần trăm so với Kamala Harris, vượt qua chính biên độ của mình vào năm 2020 và 2016, theo phân tích của Pew Research. Các chuyên gia thăm dò ý kiến ​​cho rằng ở nông thôn, ông Trump vẫn được ủng hộ rộng rãi.

.

---- Nhà thơ Mỹ gốc Hoa Arthur Sze nhậm chức Khôi Nguyên Thơ (US poet laureate) tân nhiệm. Vào thời điểm mà vai trò lãnh đạo của Thư viện Quốc hội đang bị Trump nghi ngờ và sứ mệnh của Thư viện đang bị thách thức, Thư viện Quốc hội đã bổ nhiệm một Khôi Nguyên Thơ (US poet laureate) mới của Hoa Kỳ, tác giả và dịch giả danh dự Arthur Sze. Thư viện thông báo hôm thứ Hai rằng Sze, 74 tuổi, đã được bổ nhiệm vào nhiệm kỳ một năm, bắt đầu từ mùa thu năm nay. Là tác giả của 12 tập thơ và là người nhận giải thưởng thành tựu trọn đời năm ngoái từ thư viện, ông kế nhiệm Ada Limón, người đã phục vụ trong ba năm. Những người đoạt giải trước đó cũng bao gồm Joy Harjo, Louise Glück và Billy Collins.

.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên Zoom với AP, nhà thơ Sze thừa nhận một số lo ngại khi Rob Casper, người đứng đầu trung tâm thơ ca và văn học của thư viện, gọi cho anh vào tháng Sáu về việc trở thành người đoạt giải thưởng tiếp theo. Ông băn khoăn về mức độ trách nhiệm và lo lắng về sự xáo trộn kể từ khi Tổng thống Trump sa thải Thủ thư Quốc hội Carla Hayden vào tháng Năm. Sau khi suy nghĩ về điều đó qua đêm, anh đã gọi lại cho Casper và nhận lời. "Tôi nghĩ đó là cơ hội để cống hiến cho thơ ca, cho điều mà tôi đã dành cả đời để làm", anh giải thích. "Rất nhiều người đã giúp đỡ tôi trên chặng đường này. Thơ ca đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều, theo mọi cách."

.

Arthur Sze là một nhà thơ và dịch giả người Mỹ nổi tiếng, được biết đến với những khám phá độc đáo về thế giới tự nhiên, trải nghiệm của con người và những kết nối văn hóa, thường dựa trên di sản Trung Quốc và nền tảng khoa học của mình. Arthur Sze là thế hệ thứ hai của người Mỹ gốc Hoa, sinh năm 1950 tại Thành phố New York trong một gia đình nhập cư Trung Quốc.

.

Công việc mới của Sze bắt đầu trong một năm đầy biến động của thư viện, một tổ chức phi đảng phái 200 năm tuổi, nắm giữ một kho lưu trữ sách khổng lồ được xuất bản tại Hoa Kỳ. Trump đã đột ngột sa thải Hayden sau khi các nhà hoạt động bảo thủ cáo buộc rằng bà áp đặt một chương trình nghị sự "thức tỉnh", một lời chỉ trích mà Trump thường xuyên đưa ra khi ông tìm kiếm những thay đổi sâu rộng tại Trung tâm Kennedy, bảo tàng Smithsonian và các tổ chức văn hóa khác.

.

Những người giữ chức Khôi nguyên Thơ bị cấm tham gia vào các quan điểm chính trị, mặc dù truyền thống này đã bị phá vỡ vào năm 2003 khi Collins công khai phản đối việc Tổng thống George W. Bush thúc đẩy chiến tranh chống Iraq. Sứ mệnh này được định nghĩa một cách khái quát là một loại đại sứ văn học, nhằm "nâng cao nhận thức quốc gia để trân trọng hơn việc đọc và viết thơ."

.

---- Bộ giáo dục đang soạn chỉ thị buộc học sinh trường công cầu nguyện. Tổng thống Donald Trump đã công bố ý định đưa lời cầu nguyện vào các trường công lập, tiếp nối nỗ lực của phe bảo thủ nhằm bắt buộc các biểu tượng và hoạt động tôn giáo (hàm ý Thiên Chúa Giáo) trong các trường công lập. Việc tổng thống tuyên bố sẽ chỉ đạo Bộ Giáo dục ban hành hướng dẫn mới về việc cầu nguyện trong trường học tuân theo các biện pháp cấp tiểu bang liên quan đến tôn giáo trong trường học.

.

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã cấm việc cầu nguyện do trường học bảo trợ trong các phán quyết mang tính tiền lệ vào đầu những năm 1960s. Trong các phán quyết của mình trong vụ Engel kiện Vitale năm 1962 và vụ Abington District kiện Schempp năm 1963, tòa án tối cao đã trích dẫn Điều khoản Thiết lập của Tu chính án thứ nhất. Điều khoản Thiết lập cấm chính phủ thiết lập một tôn giáo quốc gia.

.

"Lập trường của Tòa án Tối cao trong 60 năm qua, đặc biệt là trong các trường công lập, là 'Chúng tôi không thể cho phép các cơ sở tôn giáo'. "Trẻ em còn nhỏ và dễ bị ảnh hưởng, còn giáo viên là người có thẩm quyền", Douglas Laycock, giáo sư luật Hiến pháp tại Đại học Texas ở Austin, nói với UPI. "Vì vậy, học sinh trường công đặc biệt dễ bị tổn thương trước việc chính phủ cố gắng thúc đẩy một tôn giáo này thay vì tôn giáo khác. Chúng ta hãy chờ xem liệu có đủ năm phiếu [ở Tòa Tối Cao] bầu cho điều đó hay không."

.

Ba tiểu bang đã thông qua luật yêu cầu các trường học phải trưng bày áp phích hoặc bản sao đóng khung của Mười Điều Răn (theo Kinh Thánh Cơ Đốc) trong lớp học: Texas, Louisiana và Arkansas. Luật mô tả các yêu cầu đối với việc trưng bày, bao gồm kích thước tối thiểu và nội dung của áp phích. Các tòa án quận đã chặn các biện pháp này, tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Texas Ken Paxton đã chỉ đạo các khu học chánh không được nêu tên trực tiếp trong vụ kiện chống lại tiểu bang tiếp tục trưng bày Mười Điều Răn. Paxton lập luận rằng Mười Điều Răn gắn liền với nền tảng của luật pháp Hoa Kỳ và "di sản đạo đức và lịch sử" của nó.

.

Luật ở Texas đã được ký thành luật vào tháng 6. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận Tây Texas, Thẩm phán Fred Biery, đã ban hành lệnh tạm thời ngăn chặn 11 khu học chánh triển khai trưng bày Mười Điều Răn ngay sau khi luật được ký. Biery cho biết trong phán quyết của mình rằng dự luật này "vượt qua ranh giới từ việc phơi bày đến việc ép buộc".

.

Theo khảo sát của Pew Research, khoảng 29% người dân Hoa Kỳ tự nhận mình không theo tôn giáo nào. Trong khi đó, Mười Điều Răn là giáo lý của Cơ đốc giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo. Có một số điểm khác biệt trong cách trình bày giữa các tôn giáo này. Đáng chú ý là Mười Điều Răn được đánh số khác nhau trong Do Thái giáo, Cơ đốc giáo và Tin Lành.

.

GS Douglas Laycock nói với UPI: "Rõ ràng có những cách hợp hiến để dạy Kinh Thánh trong các trường công lập. Bạn có thể dạy nó như một nguồn cung cấp rất nhiều câu chuyện và ẩn dụ về văn hóa mà học sinh cần biết, nhưng bạn không thể dạy nó như một chân lý tôn giáo, và chúng ta không thể thực sự đưa ra quan điểm về việc nó đúng hay sai. Tất nhiên, những người muốn đưa Kinh Thánh vào lớp học không muốn điều đó. Họ muốn nó [Kinh Thánh] được dạy như một chân lý."

.

---- Đan Mạch tố cáo Tổng thống Donald Trump và chính quyền của Trump thực hiện một chiến dịch điệp báo bí mật ở Greenland nhằm thúc đẩy nơi bán tự trị này ly khai khỏi Đan Mạch để sáp nhập vào Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Đan Mạch đã triệu tập nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ đến Copenhagen sau khi đài truyền hình quốc gia chính của Đan Mạch đưa tin rằng ít nhất ba người Mỹ có quan hệ với Trump đã bị xác định có liên quan đến hoạt động bí mật này.

.

Đài truyền hình nhà nước DR cho biết họ biết tên của những người này nhưng quyết định không tiết lộ. Đài này cũng cho biết thông tin về chiến dịch bí mật của Trump đến từ tám nguồn và rằng các cơ quan tình báo Đan Mạch đã phát hiện ra "các hoạt động gây ảnh hưởng" nhằm gây ra rạn nứt giữa Đan Mạch và lãnh thổ của mình.

.

Một quan chức Nhà Trắng không xác nhận hoạt động này nhưng đã nói: "Chúng tôi nghĩ rằng người Đan Mạch cần phải bình tĩnh", theo BBC. Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận trong một tuyên bố rằng Phó Đại sứ tại Copenhagen Mark Stroh đã gặp các quan chức Đan Mạch, nhưng cho biết, liên quan đến chiến dịch gây ảnh hưởng bị cáo buộc, họ sẽ không bình luận "về hành động của các công dân Hoa Kỳ tại Greenland". Chính thức, “Chính phủ Hoa Kỳ không kiểm soát hoặc chỉ đạo hành động của công dân”, báo cáo cho biết.

.

---- Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết họ "kiên quyết phản đối" đề xuất của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc các thành viên NATO nên áp thuế từ 50% đến 100% đối với Trung Quốc. Biện pháp này được áp dụng nhằm ngăn cản Trung Quốc mua dầu của Nga, và ông Trump nói thêm rằng biện pháp này sẽ được rút lại sau khi chiến tranh ở Ukraine kết thúc.

.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đề xuất này là "một ví dụ điển hình về hành vi bắt nạt đơn phương và ép buộc kinh tế" và cảnh báo rằng nó có thể "tác động nghiêm trọng đến thương mại toàn cầu và sự ổn định của chuỗi sản xuất và cung ứng". Bộ này bày tỏ hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giải quyết những bất đồng với Trung Quốc thông qua đối thoại và khẳng định rằng họ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của mình nếu các mức thuế mới được áp dụng.

.

---- Nguy hiểm: Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, Robert "Madyar" Brovdi, đã thông báo hôm thứ Hai qua Telegram rằng mạng Starlink đã ngừng hoạt động trên toàn bộ tiền tuyến tại Ukraine. Brovdi viết rằng "Starlink lại ngừng hoạt động trên toàn bộ tiền tuyến. 07:28 giờ địa phương", và gần nửa giờ sau đó cho biết thêm rằng kết nối đang bắt đầu "dần dần được khôi phục". Downdetector cũng báo cáo sự cố mất kết nối trên toàn cầu, với khoảng 50.000 yêu cầu xin nối mạng được ghi nhận.

.

Starlink, do SpaceX vận hành, đã được quân đội Ukraine sử dụng rộng rãi, với hơn 50.000 thiết bị đầu cuối do các đồng minh phương Tây cung cấp. Nga trước đây đã tuyên bố nhắm mục tiêu vào các trạm Starlink trong khu vực xung đột.

.

---- Ukraine bất ngờ: Mỹ thân thiện với Belarus, tới xem tập trận Belarus-Nga. Các sĩ quan quân đội Hoa Kỳ đã quan sát cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus vào hôm thứ Hai và được Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cho biết họ có thể xem xét "bất cứ điều gì các bạn quan tâm". Nga và Belarus đã bắt đầu cuộc tập trận "Zapad-2025" tại các bãi tập ở cả hai nước vào thứ Sáu, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với NATO, hai ngày sau khi Ba Lan bắn hạ máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận của mình.

.

Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại một bãi tập ở Belarus được Bộ Quốc phòng nước này mô tả là một bất ngờ. "Ai mà ngờ được buổi sáng của một ngày tập trận Zapad-2025 khác lại bắt đầu như thế nào?" Bộ Quốc phòng Belarus cho biết trong một tuyên bố, ghi nhận sự hiện diện của họ cùng với đại diện từ 23 quốc gia, bao gồm hai quốc gia thành viên NATO khác - Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Bộ Quốc phòng đã công bố video cho thấy hai sĩ quan Mỹ mặc đồng phục cảm ơn Khrenin về lời mời và bắt tay ông.

.

"Chúng tôi sẽ cho các vị xem bất cứ điều gì các vị quan tâm. Bất cứ điều gì các vị muốn. Các vị có thể đến đó và xem, nói chuyện với mọi người", Bộ trưởng nói với đoàn đại biểu Mỹ, nhưng họ từ chối trả lời phỏng vấn báo chí. Sự hiện diện của các sĩ quan Mỹ là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ đang ấm lên giữa Hoa Kỳ và Belarus, một đồng minh thân cận của Nga đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của mình để đưa hàng chục nghìn quân vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

.

---- Nga: cuộc chiến Nga-NATO đang bùng nổ vì NATO giúp Ukraine. Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Hai khẳng định rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thực tế đang trong một cuộc chiến với Nga thông qua việc liên tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. "Điều này là hiển nhiên và không cần thêm bất kỳ bằng chứng nào", ông Peskov phát biểu tại một cuộc họp báo.

.

Nga đã cáo buộc liên minh này can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine kể từ khi bắt đầu gửi viện trợ quân sự cho Kiev. Bình luận mới nhất của ông Peskov được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski tuyên bố rằng NATO không hề trong một cuộc chiến với Nga bất chấp việc Nga xâm nhập bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Ba Lan. Đồng thời, NATO cam kết tăng cường sự hiện diện ở sườn phía Đông.

.

---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Hai cảnh báo rằng việc thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh giữa NATO và Nga. Những lời kêu gọi liên minh bảo vệ bầu trời Ukraine đã gia tăng sau khi máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận Ba Lan và Romania vào tuần trước.

.

Ông Medvedev cũng đe dọa Liên minh Châu Âu về đề xuất sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tài chính cho Ukraine. "Nếu điều này xảy ra, Nga sẽ truy tố các quốc gia Liên Âu ... cho đến tận cùng", ông tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng Moscow sẽ đưa vụ việc ra "tất cả các tòa án quốc tế và quốc gia có thể", và rằng họ cũng có thể kiện EU "trong một số trường hợp, ngoài tòa án", mà không đưa ra thêm lời giải thích nào.

.