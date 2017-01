8,000 Nhà Đầu Tư, Mỗi Người 1/2 Triệu Đô Vào Cali Từ 2009-2014; Cali Đứng Đầu Toàn Quốc Thu Hút Tư Bản Đỏ TQ Đầu Tư

Hơn một nửa tất cả những nhà đầu tư đã nhận được thẻ xanh qua chương trình nhà đầu tư liên bang EB-5 từ năm 2009 tới 2014 đã chọn để sống tại California, theo Bộ Thương Mại Hoa Kỳ cho biết.Từ năm 2009 tới 2014, hơn 8,000 nhà đầu tư thuộc diện EB-5 và các thành viên gia đình họ đã định cư tại tiểu bang Cali, theo tài liệu của Sở US Citizenship and Immigration Services (USCIS) cho biết. Sở USCIS, một bộ phận của Bộ Nội An (DHS), điều hành chương trình EB-5 cấp cho những nhà đầu tư thẻ xanh trong trao đổi một đầu tư trị giá $500,000 trong các dự án tạo việc làm tại Hoa Kỳ.Khu vực định cư lớn thứ 2 cho các nhà đầu tư thuộc diện EB-5 là New York, có khoảng 1,500 cư dân diện EB-5 trong cùng thời kỳ nói trên. Cộng với California và New York, 5 tiểu bang đứng đầu là nơi có các nhà đầu tư và gia đình định cư theo diện EB-5 là Florida, New Jersey, và Washington.California cũng vượt hơn New York và tất cả các tiểu bang khác trên tổng số tiền đầu tư theo diện EB-5. Gần 1.5 tỉ đô la đổ vào thông qua các trung tâm khu vực trong 38 dự án từ năm 2012 tới 2013, trong khi New York chứng kiến 1.2 tỉ đô trong 17 dự án, theo phúc trình nói trên cho thấy.Các công ty Trung Quốc đã đầu tư nhiều vào thành phố Los Angeles cho những tòa cao ốc cư trú mới, với Greenland USAs Metropolis nằm trong số những phát triển được tài trợ bởi EB-5.