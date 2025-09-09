BẦM DẬP: Xuất cảng VN sang Mỹ, nhập cảng từ TQ trong tháng 8 cùng giảm 2% vì thuế quan siết (trong khi 8 tháng đầu năm, VN xuất cảng sang Mỹ tăng 26,4%). World Bank: GDP của VN dự kiến từ 6,8% xuống còn 6,6%



Theo tin Reuters, dữ liệu hải quan Việt Nam công bố hôm thứ Ba cho thấy xuất cảng của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã giảm 2% trong tháng 8 so với tháng 7, xuống còn 13,94 tỷ USD, do mức thuế 20% đối với các lô hàng đến Hoa Kỳ có hiệu lực.



Tổng cục Hải quan cho biết nhập cảng từ Trung Quốc cũng giảm 2% trong tháng 8 so với tháng 7. Chính quyền Trump đã nhiều lần cáo buộc Việt Nam bị lợi dụng làm trung tâm trung chuyển hàng hóa Trung Quốc sang Hoa Kỳ.



Trong tám tháng đầu năm 2025, xuất cảng của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 99,05 tỷ USD, báo cáo cho biết, cung cấp phân tích về thương mại với từng quốc gia sau khi số liệu tổng hợp được công bố vào cuối tuần.



Hoa Kỳ, thị trường lớn nhất của Việt Nam, đã áp dụng mức thuế 20% từ ngày 7 tháng 8, trong khi hàng hóa trung chuyển từ các nước thứ ba qua Việt Nam phải chịu mức thuế 40%.



So với cùng kỳ năm ngoái, xuất cảng sang Hoa Kỳ trong tháng 8 đã tăng 18,33%, theo báo cáo.



Dữ liệu cho thấy Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập cảng nguyên vật liệu và thiết bị từ Trung Quốc cho các ngành sản xuất. Trong tám tháng đầu năm 2025, nhập cảng từ Trung Quốc đã tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, đạt 117,93 tỷ đô la, báo cáo cho biết.



Hôm thứ Hai, Oxford Economics cảnh báo rằng tăng trưởng xuất cảng của Việt Nam dự kiến ​​sẽ tiếp tục chậm lại do thuế quan, trong khi Ngân hàng Thế giới đã cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP từ 6,8% xuống còn 6,6%, cho rằng nền kinh tế dựa vào xuất cảng dự kiến ​​sẽ chậm lại trong phần còn lại của năm 2025.



Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8,3% đến 8,5% trong năm nay. Hôm thứ Hai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mô tả mục tiêu này là "khó khăn", đồng thời nói thêm rằng "chúng ta phải đạt được mục tiêu đó, dù khó khăn đến đâu".