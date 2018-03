Cố Vấn An Ninh Quốc Gia: McMaster Ra Đi, Bolton Lên

WASHINGTON -- Tổng Thống Trump như thế là có 3 Cố vấn An ninh Quốc gia trong vòng 14 tháng.Cố vấn An ninh Quốc gia hiện nay là Trung Tướng HR McMaster cho biết từ chức, và sẽ thay thế bằng John Bolton từ ngày 9 tháng 4/2018.Trump phóng tweet hôm Thứ Năm viết rằng, “Tôi rất cảm ơn sự phục vụ của Tướng H.R. McMaster đã hoàn tất xuất sắc và sẽ luôn luôn là bạn tôi.”Tân Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton được xem là thành phần diều hâu, từng nói rằng Mỹ nên tuyên chiến với cả Bắc Hàn và Iran.Bolton cũng là một bình luận gia góp mặt từ lâu trên đài Fox News.Bolton từng là Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc thời Tổng Thống Bush.Bolton nhận chức Cố vấn An ninh Quốc gia đã gây ra lo ngại nhiều nhà nghiên cứu chính sách trong viện nghiên cứu Cato Institute.