Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Bảy 6 Tháng Chín

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết họ đang xem xét liệu chính phủ liên bang có thể tiếp quản đài tưởng niệm và bảo tàng 11/9 tại New York hay không. (Ảnh: Việt Báo)

Trump Muốn Tiếp Quản Đài Tưởng Niệm 9/11 Ở NewYork

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết họ đang xem xét liệu chính phủ liên bang có thể tiếp quản đài tưởng niệm và bảo tàng 11/9 tại New York hay không.

Tin từ AP cho biết Tòa Bạch Ốc xác nhận chính quyền đã có "các cuộc thảo luận thăm dò sơ bộ" về ý tưởng này, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết. Văn phòng này lưu ý rằng trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã cam kết biến địa điểm này thành một di tích quốc gia, được chính phủ liên bang bảo vệ và duy trì.

Tuy nhiên các viên chức tại Đài tưởng niệm và Bảo tàng Quốc gia 9/11 cho biết, theo luật hiện hành, chính quyền liên bang không thể đơn phương tiếp quản địa điểm này, vốn nằm trên đất thuộc sở hữu của Cảng vụ New York và New Jersey.

Trong khi đó, Thống đốc New York Kathy Hochul đã bày tỏ lo ngại của riêng bà về việc chính quyền liên bang tiếp quản, trích dẫn những nỗ lực gần đây của chính quyền Trump nhằm tác động đến cách kể lại lịch sử Hoa Kỳ thông qua các di tích và bảo tàng quốc gia, bao gồm cả Viện Smithsonian.

“Đài Tưởng Niệm 11/9 thuộc về người dân New York – những gia đình, những người sống sót và những người tiếp cứu đầu tiên đã gìn giữ di sản này trong hơn hai thập kỷ và bảo đảm rằng chúng ta sẽ không bao giờ quên,” Thống Đốc Hochul nói trong một tuyên bố. “Trước khi can thiệp vào địa điểm thiêng liêng này, tổng thống nên bắt đầu bằng việc vinh danh những người sống sót và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.”

AP dẫn lời bà Anthoula Katsimatides, một thành viên hội đồng quản trị bảo tàng, người đã mất anh trai John trong vụ tấn công 9/11, cho biết bà không thấy lý do gì để thay đổi quyền sở hữu.

“Họ đã làm rất tốt việc kể lại câu chuyện về ngày hôm đó mà không tô vẽ thêm,” bà nói. “Mọi thứ đang được vận hành rất tốt, tôi không thấy cần phải thay đổi. Tôi không thấy việc thay đổi sẽ mang lại lợi ích gì.”

Tòa Bạch Ốc từ chối đưa ra bình luận.

Tọa lạc ở phía hạ Manhattan, nơi tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới bị phi cơ không tặc phá hủy vào ngày 11/9/2001, có hai hồ tưởng niệm được bao quanh bởi thác nước. Trên thành hồ có khắc tên những người đã chết, cùng một bảo tàng ngầm. Kể từ khi mở cửa đón công chúng vào năm 2014, quảng trường tưởng niệm và bảo tàng do một tổ chức từ thiện công cộng điều hành. Chủ tịch hiện thời là cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg, một người thường xuyên chỉ trích Trump.

Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson: ‘Trump Là Nguồn Tin FBI Trong Vụ Epstein’

Chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng Hòa Mike Johnson tuyên bố “Trump là người cung cấp thông tin cho FBI về những hành động phi pháp của Jeffrey Epstein.” Đồng minh trung thành này của tổng thống đã trả lời như thế với Manu Raju của CNN, khi ký giả này yêu cầu Mike Johnson giải thích việc Trump gọi vụ hồ sơ Epstein là “trò lừa gạt.”

“Điều Trump đang ám chỉ là trò lừa bịp mà Đảng Dân Chủ đang sử dụng để cố gắng tấn công ông ấy,” Johnson trả lời hôm Thứ Sáu. Chủ tịch Hạ viện khẳng định rằng “trò lừa bịp Epstein” đã bị giải trình sai và Trump đang rất “kinh hoàng” vì điều đó.

“Tổng thống không nói rằng những gì Epstein làm là trò lừa bịp. Đó là một tội ác khủng khiếp, không thể diễn tả thành lời. Chính ông ấy cũng tin như vậy,” Johnson nói, theo cách mà tờ Metro của Anh gọi là “đang vẽ nên một bức tranh chính nghĩa về tổng thống Mỹ.”

“Khi lần đầu nghe tin đồn, tổng thống đã đuổi hắn ra khỏi Mar-a-Lago. Ông ấy là người cung cấp thông tin cho FBI để cố gắng xóa bỏ chuyện này,” Johnson nói, nhưng không nói rõ vai trò của Trump như thế nào với tư cách là người cung cấp thông tin cho FBI.

Trên Truth Social Media, Trump tấn công Dân Chủ đã không làm gì Epstein khi tội phạm này còn sống, ngoại trừ “làm bạn với ông ta, đến hòn đảo của ông ta, và dùng tiền của ông ta.”

“Họ biết tất cả mọi thứ về Epstein, nhưng giờ đây, nhiều năm sau cái chết của ông ta, họ, đột nhiên, dường như thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm chân thành đến các nạn nhân của ông ta,” Trump viết. “Đảng Dân chủ không quan tâm đến các nạn nhân, điều này được chứng minh bởi thực tế là trước đây họ chưa bao giờ làm vậy.”

Video này nhanh chóng lan truyền khắp các nền tảng truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có bằng chứng công khai nào xác nhận nội dung đó, và Bạch Ốc vẫn giữ im lặng trước phát biểu gây sốc nà

Cựu Thuỷ Quân Lục Chiến Gốc Việt Chết Bên Vệ Đường

Tin từ Click2Houston hôm Thứ Bảy 6/9 cho biết một cựu chiến binh Thủy Quân Lục Chiến gốc Việt, 28 tuổi, bị phát hiện chết bên lề đường vào tối thứ Năm ở phía Tây Bắc Harris County, Texas. Các nhà điều tra sau đó xác định nạn nhân là Hiếu Quốc Nguyễn, bị ít nhất một vết thương do súng bắn vào người.

Theo các cảnh sát Harris County, họ tìm thấy thi thể của Hiếu Quốc Nguyễn vào khoảng 11 giờ tối tại khu vực 13700 đường Lakewood Forest, gần Cypresswood, do một người đi đường nhìn thấy và gọi 911. Đội cứu hộ đã đến trong vòng năm phút và tiếp tục các biện pháp nỗ lực cứu sống, nhưng nạn nhân đã tử vong tại hiện trường do mất rất nhiều máu.

“Trong lúc lực lượng tuần tiễu kiểm tra khu vực, chúng tôi xác định nạn nhân bị thương do trúng đạn,” Trung Sĩ Jason Brown thuộc Văn Phòng Cảnh Sát Quận Harris HCSO cho biết.

Từ những vết hằn để lại trên bãi cỏ, các nhà điều tra xác định Hiếu Quốc Nguyễn là cư dân trong khu vực, từ trong một chiếc xe chạy chậm ra khỏi chung cư gần đó trước khi gặp tai nạn. Bằng chứng cho thấy có người đã kéo thi thể nạn nhân đến địa điểm được tìm thấy.

“Thật kinh hoàng... Tôi đã ở đây khoảng ba năm và chưa bao giờ thấy điều đó trước đây,” Alexis Dottery, một cư dân địa phương, nói với Click2Houston. Theo các nhà điều tra, sau khi bỏ lại nạn nhân, ai đó đã chạy đi bằng chiếc xe của Hiếu Quốc Nguyễn. Ở vị trí nạn nhân tử vong hiện có một cây thánh giá bằng gỗ.

Đài KHOU của địa phương dẫn lời thân nhân cho biết Hiếu Quốc Nguyễn, còn được gọi là Jake, là một cựu quân nhân Thủy Quân Lục Chiến và đang theo học ngành cấp cứu y tế. Jake còn làm tài xế Uber để giúp đỡ người mẹ đơn thân và hai cô em gái. Công ty Uber lên tiếng về vụ án mạng là một thảm kịch đau lòng và gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

Người thân của nạn nhân lập ra trang GoFundme để tưởng nhớ anh và giúp đỡ gia đình của Hiếu Quốc Nguyễn. “Những ai biết Jake đều có thể nói rằng anh là một chàng trai dễ tính, và luôn có mặt khi ai đó cần anh. Gia đình chúng tôi sẽ nhớ đến anh như một người hùng theo nhiều cách, anh sẽ sống mãi trong lòng những ai biết đến bản tính trầm lặng nhưng đầy nhiệt huyết của anh ấy.

Jake là một người con, người anh, người chú và người bạn đáng kính. Sau khi phục vụ trong Thủy Quân Lục Chiến, anh ấy xuất ngũ, chăm sóc mẹ và các chị em gái. Jake thực sự là hiện thân của sự tận tụy và lòng trung thành khi sẵn sàng hy sinh thời gian và nguồn lực để giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn.”

Ai biết tình tiết vụ án xin gọi cho Đơn Vị Điều Tra Án Mạng thuộc HCSO theo số 713-274-9100 hoặc Lực Lượng Phòng Chống Tội Phạm Houston theo số 713-222-8477 (TIPS.)

Kennedy: Dùng Tylennol Giữa Thai Kỳ Gây Chứng Tự Kỷ

Sau khi gây tranh cãi vì tuyên bố vaccine gây ra bệnh tự kỷ, thì Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. lại dự định công bố rằng phụ nữ mang thai dùng thuốc giảm đau không kê đơn phổ biến Tylenol của Kenvue (KVUE.N) có khả năng liên quan đến chứng tự kỷ. Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn nguồn tin thân cận, cho biết điều này trái ngược với các hướng dẫn y tế về loại thuốc này.

Trong báo cáo, Kennedy cũng sẽ đề xuất một loại thuốc có nguồn gốc từ folate gọi là axit folinic có thể được sử dụng để điều trị các triệu chứng tự kỷ ở một số người.

Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) khi nào phúc trình cuối cùng chính thức công bố, thì tất cả nội dung trong lập luận của Bộ Trưởng Kennedy chỉ là suy đoán. “Chúng tôi đang sử dụng khoa học tiêu chuẩn vàng để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng chưa từng có về tỷ lệ tự kỷ ở Mỹ,” người phát ngôn HHS nói.

Cổ phiếu của Kenvue đã giảm 14% sau tuyên bố của Kennedy. Tylenol, với thành phần hoạt chất là acetaminophen, là một loại thuốc giảm đau được sử dụng rộng rãi, bao gồm cả phụ nữ mang thai. Kenvue cho biết trong một tuyên bố rằng họ tin rằng không có mối liên hệ nhân quả nào giữa việc sử dụng Tylenol trong thai kỳ và chứng tự kỷ. Công ty khuyến cáo các bà mẹ tương lai nên tham khảo ý kiến ​​chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi dùng thuốc không kê đơn, bao gồm cả Tylenol.

Trump Bất Ngờ Nghịch Với Kennedy Về Vaccine

Cũng liên quan tới vaccine dưới thời chính quyền Trump, trong một tuyên bố được cho là khá bất ngờ vào chiều Thứ Sáu, Tổng thống Trump nói: “Tôi nghĩ cần phải rất cẩn trọng khi nói rằng mọi người không cần phải chích vaccine.”

Trump phát biểu trong buổi họp báo ở Phòng Bầu Dục, liên quan đến những thay đổi về quyền được chích vaccine của Bộ trưởng Y tế Kennedu, trong đó bao gồm cả giới hạn trẻ em được chích vaccine. “Đơn giản và rõ ràng, vaccine có hiệu quả,” Trump nói. “Vaccine không phải thuyết âm mưu. Và tôi nghĩ rằng chúng ta nên chích vaccine.”

Trump đã từng có sự thay đổi quan điểm về vaccine, ban đầu là bày tỏ sự hoài nghi về chúng trong những ngày đầu của Chiến dịch Warp Speed ​, được khai triển vào năm 2020 để đẩy nhanh quá trình phát triển vaccine COVID-19. Sau đó, ông gọi vaccine này là “phép màu y học” có thể "cứu sống hàng triệu người.”

Theo New York Times, trong nhiều năm qua, chính Tổng thống Trump là người đã phát tán những lý thuyết bị bác bỏ về việc vaccine gây ra chứng tự kỷ, bao gồm cả trong chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên của ông vào năm 2015.

Việc Trump lên tiếng đối nghịc với RFK Jr. diễn ra trong bối cảnh bộ trưởng Y tế bị chỉ trích dữ dội tại phiên điều trần của Thượng Viện vì đã làm xáo trộn đội ngũ nhân viên CDC, thay đổi các khuyến nghị về vaccine và những thay đổi lớn làm đảo lộn chính sách và nghiên cứu vaccine trong nhiều năm.

F-16 Venezuela Tiếp Tục Khiêu Khích Khu Trục Hạm Mỹ

Chỉ trong hai ngày, Venezuela đã hai lần điều hai chiến đấu cơ bay ngang qua khu trục hạm USS Jason Dunham ở vùng biển quốc tế gần Nam Mỹ, nhiều viên chức Bộ Quốc Phòng xác nhận với CBS News cuối ngày Thứ Sáu, 5/9, mô tả đây là hành động khiêu khích xem bên nào ra tay trước.

Các chiến đấu cơ mà một quan chức Bộ Quốc Phòng cho biết là F-16, đã bay qua tàu khu trục USS Jason Dunham vào đêm Thứ Năm. Hiện chưa rõ tiêm kích này có trang bị vũ khí hay không. Tàu khu trục Dunham, một tàu khu trục có hỏa tiễn điều khiển vô tuyến Aegis, không tấn công đáp trả, các quan chức cho biết. Họ nói thêm rằng cả tiêm kích và khu trục hạm đều năm trong tầm ngắm của nhau.

Hai chiếc tiêm kích F-16 của Venezuela đã vờn quanh USS Dunham lầm thứ nhất vào sáng Thứ Năm. Ngũ Giác Đài sau đó đã xác nhận trong một tuyên bố là “một hành động khiêu khích nghiêm trọng nhằm can thiệp vào các hoạt động chống khủng bố ma túy của chúng tôi.”

“Tôi nghĩ rằng họ sẽ gặp rắc rối,” Tổng thống Trump nói với các ký giả hôm Thứ Sáu khi trả lời câu hỏi rằng điều gì có thể xảy ra nếu Venezuela tiếp tục cho chiến đấu cơ bay qua hạm đội Hải Quân Hoa Kỳ. “Nếu họ bay ở vị trí nguy hiểm, tôi cho rằng… chính Hải Quân hoặc thuyền trưởng trên các chiến hạm có thể tự đưa ra quyết định.” Trump nói khi có Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth và Tướng Dan Caine, chủ tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân, đứng bên cạnh.

Tòa Chặn Chính Quyền Trump Hủy Tình Trạng Hợp Pháp Hơn 1 Triệu Di Dân Venezuela, Haiti

Chánh án liên bang ở San Francisco, California, ông Edward Chen, hôm Thứ Sáu, 5/9 phán quyết việc chính quyền Tổng Thống Donald Trump hủy tình trạng hợp pháp của hơn 1 triệu di dân Venezuela và Haiti ở Mỹ là bất hợp pháp. Vụ kiện do Liên Minh TPS Toàn Quốc, tổ chức đại diện người hưởng TPS khắp nước Mỹ, và một nhóm di dân Venezuela từng được TPS, khởi kiện.

Theo Reuters, phán quyết Chánh án Chen đã chặn kế hoạch của chính quyền Tổng Thống Trump dẹp bỏ Quy Chế Bảo Vệ Tạm Thời (TPS) – chương trình cho phép 1.1 triệu di dân Venezuela và Haiti tạm thời sống và làm việc hợp pháp ở Mỹ – trừ phi phán quyết này bị tòa kháng án hủy bỏ. Chánh án Chen cũng tuyên bố việc bà Kristi Noem, Bộ trưởng Nội An ba lần hủy bỏ gia hạn TPS mà chính quyền cựu Tổng Thống Joe Biden chuẩn thuận là vừa vượt quá thẩm quyền, vừa tùy tiện và thất thường. Khi nhậm chức bộ trưởng DHS, Kristi Noem đã hủy bỏ ba lần gia hạn của chính quyền cựu Tổng Thống Biden dành cho di dân Venezuela và Haiti, viện dẫn là tình hình cả Haiti lẫn Venezuela đã cải thiện và Mỹ không có lợi ích gì khi cho phép di dân từ hai quốc gia này tiếp tục ở lại.

Như vậy, theo CNN, với phán quyết của Chánh Án Chen, 600,000 người Venezuela hết hạn TPS hồi Tháng Tư hoặc sắp hết hạn vào ngày 10/9 sẽ tiếp tục được sinh sống và làm việc ở Mỹ. Bộ Nội An (DHS) chưa trả lời thư của CNN yêu cầu cho biết ý kiến về phán quyết này.

Mỹ đã cấp quy chế TPS cho Haiti lần đầu tiên năm 2010 sau trận động đất kinh hoàng 7.0 độ Richter làm hàng trăm ngàn người chết, bị thương, và hơn 1 triệu người mất nhà cửa. Hiện tại, Haiti đang bị nạn đói và bạo lực băng đảng lan tràn.

Chính Quyền Trump Muốn Trục Xuất Abrego Garcia Về Eswatini Ở Châu Phi

Chính quyền Trump hôm Thứ Sáu thông báo với Kilmar Abrego Garcia rằng họ hiện đang tìm cách trục xuất ông về vương quốc nhỏ bé Eswatini ở châu Phi, trước đây gọi là Swaziland, theo một email của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan mà CBS News có được.

Trong thư, ICE lưu ý rằng các luật sư của Abrego Garcia đã cảnh báo ông lo sợ bị bức hại hoặc tra tấn ở Uganda, nơi chính quyền liên bang đã đe dọa trục xuất ông vào tháng trước. Một quan chức ICE cho biết Abrego Garcia, thông qua các luật sư của mình, cũng đã bày tỏ lo ngại về việc bị tổn hại nếu bị trục xuất đến hơn 20 quốc gia, hầu hết là ở Mỹ Latinh.

Lá thư ghi rằng những lo ngại của Garcia là “khó để cho rằng nó rất nghiêm trọng,” nhưng nói thêm: “Tuy nhiên, chúng tôi xin thông báo với ông rằng quốc gia trục xuất mới của ông là Eswatini, Châu Phi.”

CBS News đã liên hệ với đại diện và luật sư của Abrego Garcia để yêu cầu bình luận về lời đe dọa của chính quyền Trump về việc đưa thân chủ của họ đến Eswatini.

Eswatini là địa điểm thứ tư mà chính quyền Trump đưa ra cho Abrego Garcia, một người bản địa El Salvador bị trục xuất nhầm vào Tháng Ba, bị giam giữ trong một nhà tù khét tiếng của Salvador và trở về Hoa Kỳ vào Tháng Sáu, chỉ để đối mặt với cáo buộc buôn lậu của liên bang.

Zelenskyy Từ Chối Lời Mời Đến Moscow Putin

“Tôi không thể đến Moscow khi hỏa tiễn đang bắn xuống Ukraine,” Tổng Thống Zelenskyy nói với ABC News. Hôm Thứ Sáu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã từ chối đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin mời ông đến Moscow để đàm phán cho một giải pháp ngoại giao. Ông Zelenskyy đề cập đến điều này trong cuộc phỏng vấn với Martha Raddatz của ABC News cho chương trình "This Week".

“Ông ấy có thể đến Kyiv,” Zelenskyy nói. “Tôi không thể đến Moscow khi đất nước tôi đang bị hỏa tiễn tấn công mỗi ngày. Tôi không thể đến thủ đô của tên khủng bố này.” Putin “hiểu điều này,” ông nói với Raddatz.

Zelenskyy và phóng viên Raddatz ABC đã thăm viếng và ngồi tại một nhà máy sản xuất do Mỹ sở hữu ở miền Tây Ukraine, nơi gần đây là mục tiêu của một cuộc không kích của Nga. Zelenskyy nhiều lần nói rằng Putin không muốn gặp ông và vẫn tiếp tục tiến hành chiến tranh ở Ukraine.

Trong hội nghị thượng đỉnh với Putin ở Alaska tháng trước, Tổng thống Trump đã đề nghị một cuộc gặp ba bên giữa các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Nga và Ukraine. Sau đó, Trump nói rằng một cuộc gặp song phương giữa Putin và Zelensky sẽ diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Ukraine đến Tòa Bạch Ốc.

“Một cuộc gặp ba bên có thể sẽ diễn ra,” tổng thống khẳng định tuần trước trong một cuộc phỏng vấn với The Daily Caller. “Còn một cuộc gặp song phương? Tôi không biết,” ông nói.

Hôm Thứ Tư, Tổng thống Nga cho biết “chưa bao giờ phản đối cuộc gặp với Zelenskyy. Nếu Zelenskyy sẵn sàng, hãy để ông ấy đến Moscow,” Putin nói. “Cuộc gặp này sẽ diễn ra.” Nhưng Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuần này đã nói “rõ ràng là cuộc gặp song phương giữa Putin và Zelenskyy sẽ không diễn ra.”

Trong cuộc phỏng vấn hôm Thứ Sáu với ABC, Zelenskyy nói rằng lời đề nghị của Putin nhằm mục đích “hoãn cuộc gặp” mà Hoa Kỳ và Châu Âu đã tìm cách thúc đẩy. Đồng thời khẳng định rằng ông, Zelenskyy, “sẵn sàng cho cuộc gặp" dưới "bất kỳ hình thức nào.” Nhưng chắc chắn không phải là cuộc thăm viếng Moscow theo lời mời của Putin.

“Putin đang ‘chơi game’ với Hoa Kỳ,” Zelenskyy nói với ABC.

Mitch McConnell: ‘Trump Là Tổng Thống Trong Thời Kỳ Nguy Hiểm Nhất Sau WWII’

Mitch McConnell, cựu lãnh đạo Thượng viện kỳ ​​cựu của Đảng Cộng hòa.

Mitch McConnell, cựu lãnh đạo Thượng Viện kỳ ​​cựu của Đảng Cộng Hòa nói rằng thế giới trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Donald Trump đã bước vào một giai đoạn nguy hiểm với “một số điểm giốnh những năm 1930.” Theo The Guardian cho biết hôm Thứ Sáu 6/9.

Mitch McConnell đưa ra những bình luận này chủ yếu liên quan đến thuế quan và các vấn đề đối ngoại, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Lexington Herald-Leader khi ông chuẩn bị bước vào năm cuối cùng tại nhiệm.

Khi gọi đó là "giai đoạn nguy hiểm nhất kể từ trước WWII,” McConnell đã công khai chỉ trích việc chính quyền Trump quá chú trọng vào thuế quan thương mại, điều mà ông ví von với các chính sách cô lập của Hoa Kỳ trong những năm 1930 mà các nhà sử học cho rằng đã thúc đẩy một cuộc suy thoái toàn cầu, mở đường cho xung đột.

Nhưng trong khi lên án sự thiếu chuẩn bị của Hoa Kỳ để đối đầu với các chế độ độc tài ở nước ngoài, McConnell, 83 tuổi, thượng nghị sĩ từ năm 1985 và là lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện trong kỷ lục 18 năm cho đến khi ông từ chức vào đầu năm nay, đã không nói gì về các hành động hướng tới chủ nghĩa độc tài của chính quyền Trump.

Trong cuộc phỏng vấn, McConnell cho biết ông đã tập trung vào “chính sách quốc phòng và đối ngoại” và đã lo lắng về hướng đi mà ông tin rằng chính sách thương mại MAGA của Trump đang dẫn dắt thế giới.

“Tổng thống lúc bấy giờ, Herbert Hoover đã ký dự luật thuế quan Smoot-Hawley vào năm 1930, được các nhà sử học và kinh tế học tin là đã đưa cuộc Đại Suy Thoái ra toàn thế giới. Những người hoàn toàn muốn đứng ngoài mọi chuyện đang diễn ra ở châu Âu được gọi là ‘Nước Mỹ trên hết.’ Nghe quen không?” McConnell nói.

“Vậy ngày nay chúng ta có gì? Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Nga, Iran và các nước ủy nhiệm của Iran. Họ là những quốc gia rất khác nhau, nhưng họ có một điểm chung: Họ ghét chúng ta.”

McConnell từ chối trả lời câu hỏi liệu ông có nghĩ rằng nước Mỹ hiện đang ở vị thế tốt hơn so với trước thời Trump hay không. “Tôi không chắc liệu đã đủ thời gian để bắt đầu đánh giá xem ai đã tạo ra sự khác biệt và ai không,” ông nói.

Tảng Băng Trôi Lớn Nhất Thế Giới Sẽ Biến Mất

Một tảng băng trôi lớn ở Nam Cực có gần bốn thập kỷ trước hiện đang trong những ngày cuối cùng của nó. Các nhà khoa học cho rằng nó có thể biến mất trong vòng vài tuần sau khi trôi dạt vào vùng biển ấm hơn. Theo Independent cho biết hôm Thứ Bảy 6/9.

Tảng băng Megaberg, được gọi là A23a, đã tách ra khỏi thềm băng Filchner vào năm 1986 và bị mắc kẹt dưới đáy biển Weddell, và ở đó trong hơn 30 năm. Megaberg trôi dạt vào năm 2020 và bị các dòng hải lưu mang vào "hẻm băng trôi" - tuyến đường Nam Đại Tây Dương, nơi hầu hết những tảng băng khổng lồ của Nam Cực sẽ gặp nhau ở đó.

Đầu năm nay, A23a vẫn bao phủ gần 3.100 km², trở thành tảng băng trôi lớn nhất thế giới, lớn hơn cả Long Island và gấp đôi kích thước London. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, những mảng băng khổng lồ đã vỡ ra. Hình ảnh vệ tinh do chương trình Copernicus của EU phân tích cho thấy nó đã thu hẹp lại chỉ còn chưa đến một nửa kích thước ban đầu, hiện có diện tích khoảng 1.770 km².

Một số mảnh vỡ tự tách ra có kích thước khổng lồ, trong khi vô số tảng băng trôi nhỏ hơn, vẫn đủ lớn để gây nguy hiểm cho tàu thuyền, hiện đang nằm rải rác ở vùng nước xung quanh. “Khối băng trôi khổng lồ này đang vỡ ra rất mạnh,” Andrew Meijers, một nhà hải dương học vật lý tại Cơ quan Khảo sát Nam Cực của Anh, nói với AFP.

Bất chấp kích thước và tuổi thọ của nó, các nhà nghiên cứu cho biết số phận của A23a là không thể tránh khỏi khi nó rời khỏi vùng biển Nam Cực. Tiếp xúc với vùng biển ấm hơn và bị sóng đánh đập, nó bắt đầu tan rã nhanh chóng.