Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Năm 4 Tháng Chín

Bộ Trưởng Y Tế Kennedy Điều Trần, Muốn ‘Thay Máu’ CDC

Ủy ban Tài chính Thượng viện Hoa Kỳ đã triệu tập Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. đến phiên điều trần hôm Thứ Năm 4/9 về chính sách “Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại” của ông ta. Tuy nhiên, theo AP, ông Kennedy có thể phải đối mặt với các câu hỏi về việc sa thải nhân viên và kế hoạch cắt giảm ngân sách mà những người chỉ trích cho rằng đang phá hỏng khả năng phòng ngừa dịch bệnh của quốc gia.

Phiên điều trần này diễn ra khoảng một tuần sau khi Kennedy gây áp lực cho giám đốc của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), bà Susan Monarez, phải từ chức. Khi bà phản đối, Tòa Bạch Ốc lên tiếng sa thải bà. Ba quan chức cấp cao của CDC sau đó cũng đã từ chức để phản đối.

Kennedy bảo vệ quyết định sa thải và buộc các nhân viên CDC phải từ chức vì những gì ông ta cho là thất bại của họ trong đại dịch Covid-19. Gần cuối bài phát biểu khai mạc, Kennedy cho biết ông muốn đề cập đến “những thay đổi gần đây tại CDC,” những thay đổi về nhân sự mà ông gọi là “những điều chỉnh hoàn toàn cần thiết để khôi phục vai trò là tiêu chuẩn vàng của thế giới cho cơ quan này.”

Bộ trưởng Y tế đổ lỗi cho giới chức CDC "đã thất bại thảm hại trong nhiệm vụ đó trong thời gian COVID,” đổ lỗi cho cơ quan này trong việc đóng cửa doanh nghiệp và đeo khẩu trang ở trường học, cùng nhiều vấn đề khác, mặc dù phần lớn các tiểu bang và địa phương đã đưa ra những quyết định đó.

Phát biểu về các vụ sa thải gần đây tại CDC, Kennedy đã lưu ý đến một mối lo ngại mà ông thường đề cập đến — đại dịch bệnh mãn tính. “Chúng ta là quốc gia có tỷ lệ bệnh tật cao nhất thế giới", ông nói. “Đó là lý do tại sao chúng ta phải sa thải nhân viên tại CDC. Họ đã không làm tròn trách nhiệm của mình.”

Kennedy cáo buộc giám đốc mới bị sa thải Susan Monarez đã nói dối trong bài xã luận trên tờ Wall Street Journal hôm thứ Năm khi bà nói rằng mình bị gây áp lực phải phê duyệt trước các khuyến nghị của ban cố vấn vaccine của ông ta.

Trước khi diễn ra phiên điều trần sáng Thứ Năm, Bộ trưởng Y tế đã công bố một đoạn video, phác thảo lập trường của ông ta về CDC, nói cơ quan này “từng là người bảo vệ sức khỏe cộng đồng đáng tin cậy nhất thế giới”, với sứ mệnh “đơn giản và cao cả” là bảo vệ người Mỹ khỏi các bệnh truyền nhiễm. “Nhưng qua nhiều năm, cơ quan này đã đi chệch hướng,” Kennedy nói trong video. “Rồi tệ nạn quan liêu, khoa học bị chính trị hóa và sự lan tràn sứ mệnh đã làm xói mòn sứ mệnh đó và làm mất lòng tin của công chúng.”

Ông ta dẫn chứng các chỉ thị về COVID-19 dưới thời chính quyền Biden, cùng nhiều vấn đề khác và cáo buộc cơ quan này đặt “chính trị lên trên y học dựa trên bằng chứng.” “Niềm tin đã sụp đổ. Tổng thống Trump đã yêu cầu tôi khôi phục lại niềm tin đó và đưa CDC trở lại với sứ mệnh cốt lõi của mình.”

Tuần trước, chính quyền Trump đã sa thải giám đốc cơ quan này, bà Susan Monarez. Một số lãnh đạo cấp cao của CDC đã từ chức để phản đối, khiến cơ quan này rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Bà Susan Monarez, một nhà khoa học kỳ cựu của chính phủ được bổ nhiệm làm giám đốc CDC trong chưa đầy một tháng. Bà không đồng tình với những quan điểm nghi ngờ về tính an toàn và hiệu quả vaccine của Bộ trưởng Y tế.

Ba Tiểu Bang Dân Chủ Lập Liên Minh Chăm Sóc Sức Khỏe Bảo Vệ Quyền Chích Vaccine

Thống đốc đảng Dân Chủ của ba tiểu bang Oregon, Washington và California đang thành lập một liên minh đối tác y tế công cộng mới nhằm mục đích duy trì khả năng được chích vaccine của người dân. Theo Oregon Public Broadcasting loan tin hôm Thứ Tư 3/9.

Theo thông cáo báo chí hôm thứ Tư từ Thống đốc Oregon Tina Kotek, Thống đốc Washington Bob Ferguson và Thống đốc California Gavin Newsom, đây được gọi là Liên minh Y tế Bờ Tây, sẽ xây dựng các hướng dẫn tiêm chủng riêng "được tham vấn bởi các tổ chức y tế quốc gia uy tín.”

“CDC đã trở thành một công cụ chính trị, ngày càng rao giảng hệ tư tưởng thay vì khoa học, một hệ tư tưởng sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe. California, Oregon và Washington sẽ không để người dân các tiểu bang của chúng ta gặp nguy hiểm”, các thống đốc tuyên bố trong một tuyên bố chung được chuẩn bị sẵn.

Thông báo của ba tiểu bang Dân Chủ đưa ra sau một tuần hỗn loạn tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC.)

Tuần trước, Tòa Bạch Ốc đã sa thải Giám đốc CDC Susan Monarez, người được Tổng thống Trump bổ nhiệm, sau khi bà từ chối phê duyệt các chính sách vaccinedo Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. đề xướng. Tuần trước, FDA đã phê duyệt đợt vaccine COVID-19 mới, nhưng chỉ giới hạn đối tượng được tiêm chủng là những người có nguy cơ bệnh nền nghiêm trọng. Nhiều nhà khoa học chỉ trích chính sách gây nguy hại cho sức khỏe của trẻ em và các cao nhiên.

Hôm Thứ Hai, Tổng thống Trump viết trên trang mạng xã hội Truth Social, đề nghị các nhà sản xuất thuốc như Pfizer nên chứng minh với công chúng rằng vaccine COVID-19 có hiệu quả vì những tranh cãi đang ảnh hưởng đến CDC. Trong một thông cáo báo chí tuần trước, Pfizer đã đính kèm một liên kết đến bài thuyết trình hồi Tháng Năm về hiệu quả của vaccine.

California: Nhân Viên Chăm Sóc Khẩn Cấp Bị Sa Thải Vì Chế Giễu Bệnh Nhân

Nhóm nhân viên chăm sóc khẩn cấp (urgent care) ở Santa Barbara đã bị sa thải sau khi một đoạn video trên TikTok ghi lại cảnh bên trong phòng khám bệnh lan truyền vào dịp cuối tuần Lễ Lao Động, theo KTLA đưa tin hôm Thứ Năm 4/9.

Bài đăng trên TikTok cho thấy các bức ảnh chụp nhân viên phòng khám Sansum đang đùa giỡn và tạo dáng bên cạnh dịch cơ thể của bệnh nhân còn sót lại trên bàn khám. Dòng chữ phía trên một trong những hình ảnh đầu tiên là: “Bệnh nhân có được phép để lại quà cho các bạn không?” Tiếp theo là các slide cho thấy nhân viên đang cười đùa, chỉ trỏ, và thậm chí tạo dáng vui vẻ xung quanh các vết bẩn với chú thích: “đoán xem chất gì!” Trong một khung hình khác, dòng chữ trên màn hình là “tất cả các sắc thái và độ mờ đục.”

Trong khung hình cuối cùng của bài đăng, dòng chữ phía trên một bức ảnh nhóm xung quanh vết bẩn là: “hãy nhớ để lại cho nhân viên y tế của bạn những món quà ngọt ngào như thế này nhé!”

Theo KTLA, một số người dùng mạng xã hội cho rằng những bức ảnh này được chụp tại một phòng khám sản phụ khoa. Người phát ngôn của Sutter Health đã bác bỏ những tuyên bố này và làm rõ rằng những bức ảnh được chụp tại phòng khám cấp cứu của Sansum trên đường Pesetas ở Santa Barbara.

Sutter Health, là chi nhánh của Sansum Clinic nói với KTLA rằng đoạn video được một cựu nhân viên đã rời khỏi công ty vào cuối Tháng Bảy đăng lên TikTok vào dịp cuối tuần Lễ Lao Động.

“Chúng tôi rất lo ngại về bài đăng thiếu tôn trọng trên mạng xã hội của cựu nhân viên này, và chúng tôi đang xem lại toàn bộ chính sách của mình,” người phát ngôn của Sutter Health cho biết. Hôm chiều Thứ Tư 3/9, người này nói tất cả các nhân viên của Sutter Health có mặt trong đoạn video đó đã bị nghỉ việc.

Trump Mượn Chiến Tranh Ukraine Áp Lực TCPV Vụ Kiện Thuế Quan

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đệ đơn lên Tối Cao Pháp Viện (TCPV) để kháng cáo phán quyết của tòa phúc thẩm liên bang đã tuyên bố hầu hết các mức thuế quan toàn diện của Trump là bất hợp pháp. Trong các hồ sơ gửi lên Tối Cao Pháp Viện mà AP có được, chính quyền Trump lập luận rằng thuế quan là “một khía cạnh quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình” tại Ukraine.

Một phần nội dung trong hồ sơ tòa ghi: “Tổng thống gần đây đã phê chuẩn thuế quan theo Đạo luật IEEPA đối với Ấn Độ khi mua các sản phẩm năng lượng của Nga để giải quyết tình trạng khẩn cấp quốc gia hiện liên quan đến cuộc chiến của Nga tại Ukraine, như một khía cạnh quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.”

Ngày 27/8 vừa qua, chính quyền Donald Trump đã tăng gấp đôi thuế quan đối với Ấn Độ - một nửa nhằm trừng phạt New Delhi vì đã tăng cường nhập khẩu dầu của Nga sau cuộc xâm lược Ukraine của Moscow, và nửa còn lại nhằm thực hiện chính sách "Nước Mỹ trên hết" đặc trưng của Trump nhằm cắt giảm thâm hụt thương mại.

Tin từ AP cho hay chính quyền Trump đã đưa vấn đề thuế quan lên TCPV hôm Thứ Tư, yêu cầu các thẩm phán nhanh chóng ra phán quyết rằng tổng thống có quyền áp đặt thuế nhập khẩu mạnh tay theo luật liên bang. Chính quyền Trump đã kêu gọi tòa hủy bỏ phán quyết của tòa phúc thẩm, trong đó kết luận hầu hết các mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump là hành vi sử dụng trái phép luật về quyền hạn khẩn cấp.

Tòa Phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ cho chính quyền Trump giữ nguyên mức thuế đến giữa tháng Mười để kháng cáo. Đơn kháng cáo của chính quyền Trump dự trù ​​sẽ được chính thức thụ lý vào Thứ Năm. Đây là đơn kháng cáo mới nhất trong một loạt đơn kháng cáo của chính quyền Donald Trump lên TCPV mà phần lớn các thẩm phán do Trump bổ nhiệm.

Hiến pháp Hoa Kỳ trao cho Quốc Hội quyền áp đặt thuế, bao gồm cả thuế quan. Nhưng qua nhiều thập kỷ, các nhà lập pháp đã nhường quyền cho tổng thống, và Trump đã tận dụng tối đa khoảng trống quyền lực này.

Đơn Xin Trợ Cấp Thất Nghiệp Ở Mỹ Tăng

Số lượng người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp tăng nhẹ vào tuần trước, cho thấy các nhà tuyển dụng vẫn đang giữ chân người lao động ngay cả khi nền kinh tế có dấu hiệu chậm lại, theo ABC loan tin hôm Thứ Năm 4/9.

Theo phúc trình mới nhất của Bộ Lao Động, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 30/8 đã tăng 8.000 lên 237.000. Con số này cao hơn dự kiến ​​231.000 đơn mới của các nhà kinh tế. ABC News dẫn tin về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trung bình bốn tuần đã làm dịu bớt phần nào sự biến động hàng tuần, nay đã tăng 2.500 lên 231.000.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần được coi là thước đo cho việc sa thải và phần lớn đã ổn định trong phạm vi an toàn lịch sử từ 200.000 đến 250.000 kể từ khi Hoa Kỳ bắt đầu thoát khỏi đại dịch COVID-19 gần bốn năm trước.

Bồ Đào Nha Tuyên Bố Quốc Tang Sau Vụ Tai Nạn Tàu Điện

Bồ Đào Nha tuyên bố quốc tang sau khi ít nhất 17 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương trong vụ tai nạn tàu điện thảm khốc. Vào đêm Thứ Tư 3/9, một trong những toa tàu điện leo núi nổi tiếng của Lisbon bị trật đường rây và đâm vào một tòa nhà.

Sự việc xảy ra trên tuyến tàu điện Elevador da Glória, công trình nổi tiếng ở trung tâm Lisbon và thường được du khách viếng thăm. Công trình này khánh thành năm 1885. Chính quyền Bồ Đào Nha cũng đã tạm dừng ba tuyến cáp treo khác của Lisbon để kiểm tra an toàn sau tai nạn.

Giới chức thành phố gọi đây là vụ tai nạn lớn nhất Lisbon những năm gần đây. Theo Margarida Castro Martins, người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự của thành phố, những người thiệt mạng trên tàu điện leo núi Glória đều là người lớn. Bà cho biết gia đình các nạn nhân sẽ được thông báo trước khi công bố bất kỳ danh tính hoặc quốc tịch, nhưng xác nhận rằng những người bị thương trong vụ tai nạn là người Bồ Đào Nha, hai người Đức, hai người Tây Ban Nha và một người đến từ mỗi quốc gia Canada, Cape Verde, Pháp, Ý, Maroc, Hàn Quốc và Thụy Sĩ.

Tin từ the Guardian cho biết những người bị thương, trong đó có ba người bị thương nặng, đang được điều trị tại một số bệnh viện ở khu vực Lisbon. Hai trong số những nạn nhân bị thương nặng nhất đã tử vong tại bệnh viện vào đêm qua, nâng tổng số người chết ban đầu từ 15 lên 17.

Carris, công ty vận hành tàu điện leo núi Glória cho biết một trong những công nhân của họ, một người vận hành phanh, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Các công tố viên đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.

Chủ Tịch Liên Đoàn Quyền Anh Việt Nam Là Nghi Can Vụ Buôn Ma Túy Vào Úc

Giữa lúc truyền thông trong nước đồng loạt đăng tải về vụ ông Lưu Tú Bảo (Bao Luu), 49 tuổi, “mất liên lạc suốt nhiều tháng qua sau khi từ Việt Nam sang Mỹ” và “không trựctiếp điều hành công việc tại liên đoàn” thì một bản tin trên trang An Toàn Công Cộng San Francisco đã có câu trả lời.

Tin từ San Francisco Public Safety News cho hay một người đàn ông bị cáo buộc là “đầu sỏ” trong đường dây phân phối cocaine toàn cầu đã ra hầu tòa liên bang ở San Francisco ngày 30/7/2025 và đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ sang Úc. Các công tố viên cho biết Bao Luu đang bị chính quyền Melbourne, Victoria, truy nã để trả lời cáo buộc âm mưu nhập khẩu 178 kg cocaine vào Úc trong năm 2016 và 2017.

Theo hồ sơ tòa, ông Bảo đã sống phần lớn thời gian ở Việt Nam, bị bắt giữ vào đầu năm nay sau khi đến Bay Area để dự một đám tang. Trợ lý công tố viên Maureen Bessette đã nói với một chánh án liên bang rằng Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) tin rằng ông Bảo Lưu là "kẻ giám sát và cầm đầu" của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, từ một địa điểm ở Việt Nam, đã chủ mưu buôn bán ma túy vào nước này.

Bà cho biết nghi can Bảo Lưu đã hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở Úc, Canada, Colombia, Panama và Việt Nam để buôn lậu ma túy. Ông ta có liên hệ với cấp cao nhất của một băng đảng ma túy Colombia mà được cho là đang hợp tác, cùng với mối quan hệ mật thiết với các quan chức chính phủ tham nhũng và công nhân bến tàu.

Tờ Tuổi Trẻ trong nước đưa tin, trước sự “mất tích” bí ẩn của ông Bảo, Cục Thể Dục Thể Thao cho biết họ đang nhờ Bộ Công An và Bộ Ngoại Giao Việt Nam xác minh thông tin liên quan đến ông Lưu Tú Bảo, đồng thời chỉ đạo VBF họp, khai triển công việc và giao người phụ trách tạm thời để không ảnh hưởng đến công việc chung trong thời gian ông này vắng mặt.

Phần cập nhật của bản tin trên San Francisco Public Safety News cho biết thêm, ông Bảo trình diện tại tòa hôm 28 Tháng Tám. Phiên điều trần được ấn định diễn ra vào ngày 29 Tháng Giêng, 2026. Nếu bị dẫn độ sang Úc và bị kết án, mức án tối đa mà ông Lưu Tú Bảo phải đối mặt là tù chung thân.

Nga Lên Án Mỹ Vụ Không Kích Tàu Venezuela

Nga cáo buộc Hoa Kỳ đe dọa an ninh khu vực sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh tăng cường lực lượng hải quân ở vùng biển gần Venezuela và không kích một chiếc tàu mà ông ta cho là thuộc về một băng đảng ma túy hoạt động dưới sự kiểm soát của chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro. Nga là một đồng minh lâu năm của Venezuela.

Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga, khi được yêu cầu trả lời về tình hình leo thang giữa Washington và Caracas, đã nói Mỹ đang “gây áp lực trắng trợn” lên Venezuela. Những lời chỉ trích của Nga đối với hành động của Trump diễn ra khi tổng thống Mỹ đang tìm cách đạt thỏa thuận với Tổng thống Vladimir Putin để chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Tờ Newsweek dẫn lời Zakharova nói trong một cuộc họp báo tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok, Nga vào Thứ Năm 4/9: “Đây là một trang đặc biệt trong lịch sử thế giới. Những gì phương Tây đã và đang làm đối với các quốc gia muốn theo đuổi các chính sách độc lập của riêng họ là hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

Trên mạng xã hội Truth Social hôm Thứ Ba, Tổng Thống Trump cho biết 11 người đã thiệt mạng trong vụ không kích. Ông nói vụ này nhắm vào thành viên Tre de Arague (TdA), băng đảng tội phạm có tổ chức của Venezuela bị chính quyền ông Trump coi là tổ chức khủng bố ngoại quốc. Trump còn đăng video để chứng minh quân đội Mỹ đã không kích chiếc tàu nhỏ.

Washington Kiện Chính Quyền Trump Về Việc Đưa Vệ Binh Quốc Gia Vào Thành Phố





Thủ đô Washington D.C. hôm thứ Năm đã nộp đơn kiện chính quyền Trump ra tòa liên bang, thách thức việc Tổng thống đưa hàng ngàn binh sĩ Vệ binh Quốc gia vào thành phố dưới danh nghĩa “khẩn cấp an ninh công cộng.” Theo New York Times, vụ kiện diễn ra chỉ hai ngày sau khi một thẩm phán liên bang tại California tuyên bố quyết định triển khai binh sĩ Vệ binh đến Los Angeles là bất hợp pháp.





Trong tháng qua, Washington cùng bảy tiểu bang khác đã chứng kiến binh sĩ Vệ binh đổ vào, kèm theo hàng trăm nhân viên công lực liên bang. Họ được bố trí tại ga Metro, quanh các công trình lớn, thậm chí có lúc thu dọn rác. Song song, nhân viên di trú đã bắt giữ hàng trăm cư dân bị cho là ở Mỹ bất hợp pháp. Nhiều người dân thủ đô coi đây là sự áp đặt, nhằm trả đũa những chính sách địa phương mà Tổng thống không hài lòng.





Tổng trưởng Tư pháp D.C., Brian Schwalb, khẳng định: “Không một thành phố Mỹ nào nên bị đặt dưới sự kiểm soát của quân đội, nhất là quân đội từ tiểu bang khác, không chịu trách nhiệm trước dân chúng và không được huấn luyện về công lực địa phương. Chúng tôi kiện để chấm dứt sự vượt quyền bất hợp pháp này.”





Khác với các tiểu bang có quyền điều động vệ binh của mình, Vệ binh Quốc gia D.C. nằm trực tiếp dưới quyền Tổng thống. Tuy nhiên, đơn kiện viện dẫn Luật Home Rule đã tồn tại 52 năm, cho rằng việc đưa quân vào mà không có sự đồng ý của Thị trưởng là xâm phạm quyền tự trị của thủ đô. Lập luận này cũng song song với phán quyết ở California: quân đội không được xen vào công việc trị an nội địa, một nguyên tắc căn bản của dân chủ Mỹ.

Tổng thống Trump đã công khai mục tiêu từ ngày 11 tháng 8: kêu gọi Vệ binh để “lập lại luật pháp, trật tự và an toàn” tại Washington. Đây là lần thứ nhì thành phố khởi kiện sau khi ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Vụ kiện trước, nhằm chống việc chính quyền liên bang giành quyền chỉ huy cảnh sát D.C., đã gần ngã ngũ khi Bộ Tư pháp đồng ý giới hạn vai trò ở mức phối hợp từng phần.

Tin Tặc Trung Quốc Có Thể Đã Đánh Cắp Dữ Liệu Của Gần Như Mọi Người Mỹ





Sau nhiều năm xâm nhập lưới điện và công ty Mỹ để lấy cắp tài liệu nhạy cảm, Trung Quốc vừa bị phát giác đã tiến hành một chiến dịch tin tặc quy mô lớn mang tên Salt Typhoon. Theo điều tra chung công bố tuần qua, chiến dịch này nhắm vào hơn 80 quốc gia và có thể đã lấy dữ liệu của gần như toàn bộ dân Mỹ. Các chuyên gia an ninh nhận định đây là bằng chứng cho thấy khả năng mạng của Trung Quốc nay đã ngang ngửa Hoa Kỳ và đồng minh, theo The New York Times.





Salt Typhoon kéo dài nhiều năm, len lỏi vào các tập đoàn viễn thông và hạ tầng trọng yếu. Dữ liệu bị đánh cắp có thể cho phép cơ quan tình báo Bắc Kinh theo dõi chính khách, điệp viên và nhà hoạt động trên toàn cầu. Bản tuyên bố liên kết Anh, Mỹ cùng Canada, Đức, Nhật, Ý, Phần Lan và Tây Ban Nha mô tả đây là một cuộc tấn công “không kiềm chế” và “bừa bãi.”





Cynthia Kaiser, cựu lãnh đạo ngành điều tra tin tặc tại FBI, cho rằng “khó tưởng tượng có người Mỹ nào thoát khỏi chiến dịch này.” Bà nhấn mạnh, khác với các vụ trước chỉ nhắm vào giới nghiên cứu hay an ninh, Salt Typhoon đã quét dữ liệu với tầm bao trùm chưa từng có. Jennifer Ewbank, cựu phó giám đốc kỹ thuật số CIA, nhận định: “Đây là chương mới. Họ không còn chỉ lấy bí mật thương mại, mà kiên trì đào sâu vào hạ tầng viễn thông toàn cầu với kỹ thuật tinh vi và bền bỉ.”





Trong số mục tiêu có cả điện thoại của Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance trong mùa tranh cử năm ngoái, cùng nhiều lãnh đạo Dân Chủ. Tin tặc xâm nhập ít nhất nửa chục công ty viễn thông Mỹ, khách sạn, giao thông và khai thác các lỗ hổng cũ để nghe lén điện đàm, đọc tin nhắn chưa mã hóa.





Điều tra liên hệ Salt Typhoon với ba công ty kỹ thuật đặt tại Trung Quốc, hoạt động từ 2019, được cho là làm việc cho quân đội và tình báo dân sự. Trước đây, Bắc Kinh từng bị tố xâm nhập Microsoft, Marriott, hãng bảo hiểm y tế và Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ. Giờ đây, theo giới chuyên môn, Trung Quốc đã bước xa hơn: chuẩn bị để chiếm thế thượng phong trên “chiến trường kỹ thuật số.”





Fed Cảnh Báo Lạm Phát Hàng Hóa Tăng Do Thuế, Kinh Tế Mỹ Đối Diện Nhiều Sức Ép





Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis, Neel Kashkari trong bài phát biểu tại Minnesota Women’s Economic Roundtable ngày 3 tháng 9 cho biết lạm phát hàng hóa đang tăng nhanh do các thuế nhập khẩu toàn cầu mà chính quyền Trump áp đặt. Ông nhấn mạnh Fed phải theo dõi kỹ để xác định đây là tình trạng nhất thời hay lâu dài, đồng thời khẳng định lạm phát tổng thể vẫn cao, dù các số liệu mới cho thấy kinh tế và thị trường lao động đang hạ nhiệt, tiến gần đến “hạ cánh mềm.”





Cùng lúc, báo cáo Beige Book của Fed ghi nhận tăng trưởng kinh tế chậm lại, tuyển dụng yếu dần, người tiêu dùng thận trọng hơn và chi phí doanh nghiệp gia tăng. Nhiều công ty đã buộc phải giảm nhân sự hoặc tăng cường tự động hóa. Báo cáo cho thấy các hộ gia đình đang chịu gánh nặng từ giá cả leo thang, phần lớn do thuế quan mới. Một nghiên cứu ước tính chi phí bổ sung trung bình có thể lên đến 2.400 Mỹ kim mỗi hộ mỗi năm.





Các nhà hoạch định chính sách Fed vẫn chia rẽ giữa việc cắt giảm lãi suất để hỗ trợ việc làm hay giữ mức cao để kiềm chế lạm phát. Moody’s cảnh báo, với đà suy yếu ở các bang lớn như California và New York, kinh tế Mỹ có thể tiến gần suy thoái nếu gánh nặng thuế và chi phí tiếp tục gia tăng.





Theo các chuyên gia, áp lực giá cả do thuế nhập khẩu đang trở thành thách thức lớn nhất với Fed: vừa phải kiểm soát lạm phát, vừa phải duy trì việc làm và tiêu dùng, trong lúc nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu chậm lại rõ rệt.

MAGA Biến Căng Thẳng Mỹ–Ấn Thành Cuộc Chiến Văn Hóa





Phong trào MAGA đang lợi dụng cuộc chiến thương mại giữa Tổng thống Trump và Ấn Độ để mở rộng thành một chiến dịch chống di dân, ảnh hưởng và văn hóa Ấn. New Delhi vốn đã chịu sức ép từ mức thuế 50% vì mua dầu Nga, nay càng bất an khi Modi quay sang thắt chặt quan hệ với Putin và Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh đầu tiên sau bảy năm.





Trong nước, MAGA chỉ trích mạnh chương trình visa H-1B vốn do người Ấn chiếm đa số, đòi “đánh thuế mọi trung tâm tổng đài,” và khai thác một tai nạn tại Florida để công kích di dân. Cố vấn Peter Navarro còn lôi chính trị giai cấp Ấn Độ vào, trong khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent gây phẫn nộ khi đùa cợt đồng rupee.





Đầu năm, thăm dò châu Âu cho thấy hơn 80% người Ấn tin sự trở lại của Trump sẽ tốt cho Mỹ, thế giới và cả Ấn Độ. Cộng đồng gốc Ấn tại Mỹ cũng là lực lượng ngày càng quan trọng trong liên minh của Trump, với nhiều nhân vật cấp cao như Kash Patel, Harmeet Dhillon, Jay Bhattacharya và Usha Vance, phu nhân Phó Tổng thống J.D. Vance. Nhưng kho thiện cảm ấy nay bị đe dọa, khi MAGA biến Ấn Độ thành mục tiêu mới trong cuộc chiến văn hóa.

Biểu Tượng Thời Trang Ý Giorgio Armani Qua Đời

Biểu tượng của thời trang Ý, Giorgio Armani qua đời, thọ 91 tuổi. Công ty của ông loan tin hôm Thứ Năm 4/9.

“Với nỗi buồn vô hạn, Tập đoàn Armani xin thông báo về sự ra đi của nhà thiết kế, nhà sáng lập và làm việc không biết mệt mỏi cho đến ngày cuối đời: Giorgio Armani.” Ngoài ra không có chi tiết nào được tiết lộ thêm. Nhà thiết kế Armani, 91 tuổi, là biểu tượng của phong cách Ý hiện đại và sự thanh lịch. Ông kết hợp phong cách của một nhà thiết kế với sự nhạy bén của một doanh nhân, điều hành một công ty có doanh thu khoảng 2,3 tỷ euro ($2,7 tỷ đô la) mỗi năm.

NYTimes gọi ông là người đã “viết lại các quy tắc thời trang không chỉ một mà hai lần trong đời.” Ông là một nhà thiết kế bất đắc dĩ nhưng đã trở thành người xây dựng đế chế quyền lực của thời gian trong nhiều thập niên. Armani nổi tiếng nhờ áp dụng một phong tục từ những thợ may truyền thống của vùng Naples: làm mềm cấu trúc bên trong của bộ vest nam để lộ phần thân bên trong. Chỉ bằng cách loại bỏ miếng đệm vai và lớp lót vải, ông Armani đã nghĩ ra một bộ đồng phục nam mới vào đầu những năm 1980, với vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng và đầy vẻ gợi cảm, nhanh chóng chiếm cảm tình của khách hàng là nữ giới.