Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Ba 2 Tháng Chín

Chánh án liên bang Hoa Kỳ Charles Breyer đã ngăn chặn chính quyền Trump triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở California. (Ảnh: Việt Báo)







Tòa Liên Bang Cấm Trump Khai Triển Quân Đội Ở L.A

Putin Và Tập Thắt Chặt Tình ‘Hữu Nghị” Thời Chiến Tại Bắc Kinh

Quốc Hội Trở Lại, Hồ Sơ Epstein Và Nguy Cơ Đóng Cửa Chính Phủ

Hơn 1,000 Cuộc Biểu Tình Chống Trump Và Tài Phiệt Ngày Labor Day

Cộng Hòa Lo Ngại Về Lạm Phát Trước Bầu Cử Giữa Kỳ 2026

Trump Yêu Cầu Các Hãng Dược Giải Trình Hiệu Quả Thuốc Điều Trị COVID

Tòa Tối Cao Brazil Xử Tổng Thống Bolsonaro Dưới Sự Giám Sát Của Trump

Taliban Kêu Gọi Quốc Tế Hỗ Trợ Sau Trận Động Đất Hơn 1,000 Người Chết

Thị Trưởng Chicago: ‘Không Có Quân Đội Liên Bang Nào Ở Thành Phố Này’

Kraft Heinz ‘Ly Dị’, Chia Thành Hai Công Ty

Nestlé Sa Thải CEO Do Vụng Trộm Tình Cảm Với Nhân Viên

Houston: Bắt Giam Hung Thủ Nổ Súng Giết Bé 11 Tuổi Chơi Bấm Chuông Phá



Tòa Liên Bang Cấm Trump Khai Triển VBQG Ở L.A

Hôm Thứ Ba, Chánh án liên bang Hoa Kỳ Charles Breyer đã ngăn chặn chính quyền Trump viện dẫn chống tội phạm để triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia (VBQG) ở California.

Theo hồ sơ tòa, Chánh án Charles Breyer tại San Francisco đã ban hành lệnh cho Tòa án Liên bang Hoa Kỳ ở phía Bắc California, cho chính quyền Trump đến ngày 12 Tháng Chín để kháng cáo.

Hồi Tháng Sáu, Trump đã ra lệnh điều động 4.000 VBQG và 700 Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đang tại ngũ đến Los Angeles để ứng phó với các cuộc biểu tình phản đối các cuộc đột kích nhập cư quy mô lớn tại thành phố lớn thứ hai của Hoa Kỳ. Lệnh khai triển quân đội đã làm gia tăng căng thẳng trong thành phố và vấp phải sự lên án từ phía Đảng Dân Chủ, những người cho rằng Trump đang sử dụng quân đội để dập tắt sự phản đối đối với các chính sách nhập cư cứng rắn của mình.

Theo Reuters, sự việc này đặt ra những câu hỏi pháp lý mới về thẩm quyền của tổng thống.

Thống Đốc Newsom đã kiện, cáo buộc chính quyền Trump vi phạm các quy tắc lâu đời của Hoa Kỳ và một đạo luật được gọi là Đạo luật Posse Comitatus, vốn hạn chế nghiêm ngặt việc sử dụng quân đội liên bang để thực thi pháp luật trong nước. Các luật sư từ văn phòng Tư pháp California đã nỗ lực chứng minh rằng VBQG do Trump khai triển đã lấn át chức năng cảnh sát, bao gồm thiết lập vành đai an ninh và bắt giữ hai người. Điều này là không cần thiết, lập luận của Bộ Tư pháp tiểu bang. Họ cảnh báo rằng phán quyết của chính quyền Trump sẽ “mở ra một sự thay đổi lớn và chưa từng có về vai trò của quân đội trong xã hội chúng ta.”

Các luật sư của chính quyền tổng thống đã cố gắng chứng minh rằng quân đội chỉ hành động để bảo vệ các đặc vụ liên bang khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn và vẫn nằm trong giới hạn pháp lý của họ.

Theo ý kiến ​​của Chánh án Breyer, bằng chứng tại phiên tòa cho thấy chính quyền Trump đã sử dụng quân đội và xe quân sự để thiết lập vành đai bảo vệ, chặn giao thông và kiểm soát đám đông. “Tóm lại, các bị cáo đã vi phạm Đạo luật Posse Comitatus,” Chánh án Breyer viết trong phán quyết.

Chính quyền Trump phản bác rằng Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép tổng thống sử dụng quân đội để bảo vệ nhân viên và tài sản liên bang như một ngoại lệ đối với Đạo luật Posse Comitatus.

Putin Và Tập Thắt Chặt Tình ‘Hữu Nghị” Thời Chiến Tại Bắc Kinh



Vladimir Putin hôm thứ Ba tuyên bố quan hệ Nga – Trung đang ở mức “chưa từng có” trong buổi hội kiến với Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. Buổi gặp gồm hội đàm chính thức, tiệc trà và yến tiệc. Tập nói rằng hai nước đã “vượt qua thử thách của tình hình quốc tế đổi thay và nêu gương cho quan hệ giữa các cường quốc”, theo tờ New York Times ngày 2 tháng 9, 2025





Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự đồng thuận trong cách họ nhìn về Thế chiến II. Tập ca ngợi vai trò của Liên Xô và Trung Quốc trong việc chấm dứt chiến tranh, khẳng định đó là nền tảng cho một trật tự “công bằng hơn.” Putin gọi Tập là “người bạn thân” và nói: “Chúng ta đã cùng nhau khi ấy, và nay vẫn bên nhau.”





Cuộc gặp diễn ra ngay trước lễ duyệt binh ngày 3 tháng 9 tại Thiên An Môn, kỷ niệm 80 năm Thế chiến chấm dứt. Buổi lễ được xem là phô trương sức mạnh quân sự và ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc, trong bối cảnh thuế quan của Tổng thống Trump khiến đồng minh và đối thủ Hoa Kỳ đều khó chịu. Hơn hai chục nguyên thủ dự trù tham dự, trong đó có Kim Jong Un và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.





Với Putin, việc dự lễ kỷ niệm là nối dài câu chuyện lịch sử ông thường dùng: cuộc chiến Ukraine là sự tiếp nối tinh thần chống Đức Quốc Xã. Với Tập, việc khơi lại ký ức thời chiến nhằm củng cố hình ảnh chính đảng trong nước và nâng cao vị thế quốc tế, đồng thời hậu thuẫn cho tuyên bố chủ quyền với Đài Loan.





Trong các thỏa thuận mới, Bắc Kinh cho hay sẽ miễn thị thực cho du khách Nga ít nhất đến tháng 9 năm 2026. Song bất đồng vẫn lộ rõ: Gazprom loan báo đã ký “ràng buộc pháp lý” xây tuyến ống dẫn khí sang Trung Quốc, nhưng Bộ Ngoại giao Bắc Kinh lại nói chưa có gì để công bố. Giới phân tích cho rằng Trung Quốc không mặn mà với thêm nguồn cung khí đốt từ Nga.





Dù vậy, kinh tế Trung Quốc vẫn là cứu cánh cho Nga từ khi xua quân sang Ukraine. Cả hai gọi mối quan hệ này là “đối tác chiến lược không giới hạn,” nhằm xây dựng trật tự thế giới thay thế. Putin còn ca ngợi tầm nhìn toàn cầu của Tập là “điều cấp thiết khi lãnh đạo thế giới đang thiếu hụt.”





Phái đoàn Nga lần này có hai phó thủ tướng, mười bộ trưởng và lãnh đạo các công ty lớn về dầu khí, vũ khí, tài chính. Thống đốc ngân hàng trung ương Elvira Nabiullina và chủ tịch hệ thống truyền hình quốc gia Oleg Dobrodeyev cũng góp mặt. Putin nói mưa gió, nếu có, “không ảnh hưởng gì đến lễ duyệt binh huy hoàng” của quân đội Trung Quốc.





Hình ảnh cho thấy lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un cùng con gái Kim Ju Ae cũng đã đến Bắc Kinh bằng chuyến tàu bọc thép hôm Thứ Ba. Báo chí nhà nước Bắc Triều Tiên cho hay Kim trước khi đi đã thị sát một phòng thí nghiệm chế tạo động cơ tên lửa, như một lời khẳng định vị thế hạt nhân của nước này. Sự hiện diện của Kim bên cạnh Putin và Tập càng tô đậm hình ảnh liên minh ba nước đối đầu phương Tây.

Quốc Hội Trở Lại, Hồ Sơ Epstein Và Nguy Cơ Đóng Cửa Chính Phủ

Hôm nay thứ Ba 2 Tháng Chín, Quốc Hội Hoa Kỳ trở lại nhóm họp sau kỳ nghỉ kéo dài một tháng vào Tháng Tám. NBC liệt kê những vấn đề có thể gây tranh cãi là hạn chót tránh đóng cửa chính phủ, những người được Tổng thống Trump đề cử và cuộc xung đột mới về hồ sơ Jeffrey Epstein đang chờ họ.

Vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự là hạn chót cấp ngân sách cho chính phủ ngày 30 Tháng Chín để tránh phải đóng cửa. Đảng Cộng hòa, hiện kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện, đang thúc đẩy một ngân sách mang tính bảo thủ, cắt giảm mạnh các chương trình trong nước và tái cấu trúc Medicaid. Tuy nhiên, đảng Dân Chủ nắm đủ số phiếu để chặn dự luật tại Thượng Viện, buộc hai bên phải hợp tác. Lãnh đạo thiểu số Thượng Viện Chuck Schumer và Lãnh đạo thiểu số Hạ Viện Hakeem Jeffries đã yêu cầu tổ chức cuộc họp “Bộ Tứ” với các lãnh đạo Cộng Hòa để tìm thỏa hiệp. Đảng Dân Chủ cho rằng việc đơn phương cắt giảm y tế và phúc lợi xã hội là không thể chấp nhận, đồng thời yêu cầu đảm bảo duy trì Medicaid và các khoản trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng.

Cuộc tranh luận thêm căng thẳng khi Tổng thống Trump qua mặt Quốc Hội, đơn phương hủy $4,9 tỷ đô la viện trợ quốc tế. Hành động này đã bị lưỡng đảng chỉ trích, trong đó Thượng nghị sĩ Susan Collins cùng Schumer cảnh báo rằng việc lạm quyền hành pháp sẽ làm suy yếu quyền kiểm soát ngân sách của Quốc hội.

Tin từ NBC cho hay có sự liên kết bất thường giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ rằng họ sẽ có được sự ủng hộ cần thiết để buộc Hạ Viện bỏ phiếu yêu cầu Bộ Tư Pháp công bố hồ sơ Epstein. Đảng Cộng Hòa đang ấp ủ kế hoạch thay đổi các quy tắc của Thượng Viện để đẩy nhanh việc phê chuẩn nhân sự của Trump, trong bối cảnh căng thẳng về việc sa thải và rời bỏ các quan chức y tế công cộng hàng đầu khỏi chính quyền Trump.

Vào Thứ Tư tuần này, lập pháp lưỡng đảng sẽ tổ chức một sự kiện báo chí tại Điện Capitol để thúc đẩy nỗ lực buộc chính quyền Trump công bố toàn bộ hồ sơ liên quan đến Epstein. Để tăng cường áp lực, hai nhà lập pháp — Dân biểu Thomas Massie (Đảng Cộng Hòa, Kentucky) và Ro Khanna (Đảng Dân Chủ, California) — sẽ tham gia cùng một số nạn nhân từng bị Epstein lạm dụng.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer viết trên X: “Những ứng cử viên tệ hại trong lịch sử xứng đáng bị các Thượng nghị sĩ Dân chủ phê duyệt kỹ lưỡng ở mức độ chưa từng có.” Theo NBC thì Schumer ám chỉ đến những người được Trump đề cử gần đây và cũng bị chính Trump sa thải chỉ vài tuần hoặc vài tháng sau khi nhậm chức. Trong số đó có Giám đốc CDC Susan Monarez và ủy viên IRS Billy Long, những người đã bị sa thải vào Tháng Tám sau khi Thượng viện phê chuẩn lần lượt vào Tháng Sáu và Tháng Bảy.

Gần như truyền thông và cả dư luận đã tập trung vào khả năng của Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy, Jr., người đã dẫn đến sự rối loạn CDC chỉ trong một ngày, sa khi sa thải giám đốc CDC và hàng loạt giới chức y tế cấp cao từ chức. Những người này cho rằng chính quyền đã thao túng dữ liệu một cách phi khoa học để thúc đẩy chương trình nghị sự chính trị.

Hơn 1,000 Cuộc Biểu Tình Chống Trump Và Tài Phiệt Ngày Labor Day

Ngày 1 Tháng Chín – Lễ Lao Động đã biến thành một ngày phản kháng với hơn 1,000 cuộc biểu tình dưới “Người Lao Động Quan Trọng Hơn Tỷ Phú”, thu hút hàng chục ngàn người tham gia trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Cuộc biểu tình do các công đoàn lớn như AFL-CIO, các nhóm cộng đồng và mạng lưới hoạt động như May Day Strong tổ chức, lên án chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump, cáo buộc đã ưu tiên lợi ích của các tỷ phú hơn nhu cầu của giai cấp công nhân.

Những người biểu tình khắp 50 tiểu bang đưa ra các khẩu hiệu phản đối cắt giảm Medicaid và An sinh Xã hội, cũng như những lo ngại rộng lớn hơn về chính quyền độc tài và sự xói mòn dân chủ dưới ảnh hưởng của các tỷ phú. Tại Chicago, Thị trưởng Brandon Johnson đã tham gia cùng người dân, phát biểu trước đám đông tại một cuộc biểu tình lớn, nhấn mạnh sự đoàn kết với công nhân và kêu gọi bảo vệ chống lại sự lạm quyền của giới tinh hoa.

Các sự kiện tương tự diễn ra ở New York, Boston, Los Angeles, Austin, và thậm chí các cộng đồng nhỏ hơn ở Maryland và Tampa Bay, “Freedom Run” ở Washington, D.C.

Những thành phố ở tiểu bang Cộng Hòa “đỏ rực” như Florida, bao gồm Fort Myers, Palm Beach, Port St. Lucie và Vero Beach cũng diễn ra biểu tình. “Tổng thống Trump đang phá hủy nền dân chủ của chúng ta, từng thể chế một,” cư dân Vero Beach, Pat Holland, đã phát biểu tại một cuộc biểu tình ,USA Today trích dẫn. “Mỗi lần chúng tôi tổ chức một cuộc biểu tình, tôi hy vọng nó sẽ lớn hơn vì mọi người không chấp nhận những gì đang xảy ra.”

Kelly Czajkowski, nhà tổ chức sự kiện và chủ tịch của “Just Us Volusia” ước tính một cuộc biểu tình ở Daytona Beach đã thu hút khoảng 200 - 300 người. Vấn đề không phải là “cánh hữu so với cánh tả,” Czajkowski nói. “Mà là sự đối đầu giữa tầng lớp trên và tầng lớp dưới. Tiền nằm ở tầng lớp trên, và những nhu cầu cơ bản của người lao động không được đáp ứng.”

CBS Baltimore đưa tin về những người biểu tình hô khẩu hiệu chống lại các thế lực đồng minh giàu có của Trump, những người mà họ cáo buộc làm trầm trọng thêm bất bình đẳng. Một trong các tổ chức cho biết: “Điều quan trọng là phải thể hiện sự phản đối đối với chương trình nghị sự Trump và tỷ phú ở mọi cộng đồng, lớn và nhỏ.”

Cộng Hòa Lo Ngại Về Lạm Phát Trước Bầu Cử Giữa Kỳ 2026





Các nhà hoạch định và dân biểu Cộng Hòa ngày càng lo ngại lạm phát sẽ ảnh hưởng đến khả năng giữ ghế Quốc Hội năm 2026. Họ thúc giục Tổng thống Trump hành động mạnh mẽ hơn để kìm giá cả, giữa lúc thuế quan do chính phủ áp dụng có nguy cơ đẩy giá hàng hóa và thuốc men lên cao, theo Axios.





Nhiều cuộc thăm dò cho thấy cử tri đặt giá cả là ưu tiên số một, chiếm 25% — gấp đôi quan ngại về tham nhũng. Khảo sát Economist/YouGov cũng cho thấy chỉ 34% cử tri tán thành cách Trump giải quyết lạm phát, trong khi hơn hai phần ba tin tình hình sẽ tệ hơn hoặc không đổi trong nửa năm tới.





Chiến lược gia Cộng Hòa cảnh báo rằng đảng chưa trình bày đủ về vấn đề lạm phát. Họ kêu gọi ứng cử viên nêu rõ các bước đã thực hiện, kể cả dự luật lớn do Trump ký, mà họ tin sẽ giảm giá tiêu dùng lâu dài. Thượng nghị sĩ Thom Tillis, đã tuyên bố không tái tranh cử, cảnh báo đảng chỉ có vài tháng để chứng tỏ cải thiện trước khi cục diện kinh tế định hình cho bầu cử.





Trong bối cảnh đó, lạm phát chính thức giảm từ 3% xuống 2,7% nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự Trữ Liên Bang. Thuế quan mới của Trump khiến giá rau quả tăng 40% trong tháng Bảy, còn việc hủy miễn trừ “de minimis” sẽ khiến hơn 1 tỉ kiện hàng nhỏ phải chịu thuế, dự kiến mang lại hơn 10 tỉ đô-la, phần lớn do người tiêu dùng gánh. Fed có thể hạ lãi suất vào tháng 9 khi thị trường lao động yếu đi.

Bạch Ốc, khi được hỏi về nguy cơ lạm phát ảnh hưởng đến bầu cử, không trực tiếp thừa nhận, thay vào đó nêu giá xăng, trứng và nhu yếu phẩm đã hạ trong mùa Lễ Lao Động.

Trump Yêu Cầu Các Hãng Dược Chứng Minh Hiệu Quả Thuốc Điều Trị COVID

Tổng thống Donald Trump hôm 1 Tháng Chín viết trên Truth Social Media kêu gọi các hãng dược phải chứng minh hiệu quả của các thuốc điều trị COVID, và muốn câu trả lời “ngay bây giờ.” Yêu cầu của Trump diễn ra giữa lúc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) trong tình cảnh xáo trộn vì những tranh cãi về tiêm chủng Covid và hỗn loạn nhân sự. Các bản tin đã trích dẫn nguyên văn phát biểu trên Truth Social của ông Trump, trong đó nhấn mạnh rằng nhiều người tin các thuốc này là kỳ diệu, và đã cứu hàng triệu mạng sống, trong khi những người khác thì không đồng ý, và yêu cầu các hãng “chứng minh” kết quả.

Trong bài đăng trên Truth Social, Trump cho biết đã được xem “thông tin vĩ đại” từ Pfizer và một số công ty khác, nhưng chúng không được công bố cho công chúng.

Các nguồn tin cho hay Tòa Bạch Ốc thời gian gần đây gia tăng sức ép lên ngành dược, bao gồm các cuộc làm việc về giá thuốc, và thư yêu cầu nhiều hãng áp dụng mức giá ưu đãi cho bệnh nhân Mỹ. Thị trường dược phẩm châu Âu từng biến động sau các động thái của chính quyền, phản ánh áp lực chính sách mà các tập đoàn đang đối mặt.

Một số hãng truyền thông cho rằng phát biểu mới của ông Trump phản ánh nỗ lực cân bằng giữa việc từng ca ngợi thành tựu y dược trong giai đoạn đầu dịch, và những hoài nghi ngày càng tăng trong nội bộ đảng Cộng hòa về hiệu quả và an toàn của các sản phẩm liên quan COVID.

Tòa Tối Cao Brazil Xử Tổng Thống Bolsonaro Dưới Sự Giám Sát Của Trump

Phiên tòa xét xử Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bước vào giai đoạn cuối hôm Thứ Ba 2 Tháng Chín. Tòa Tối cao Brazil bắt đầu nghe các lập luận kết thúc vụ án cáo buộc chính trị gia cánh hữu 70 tuổi này đã dàn dựng một âm mưu nhằm duy trì quyền lực sau khi ông thất bại trong cuộc tái tranh cử năm 2022.

Tin từ Reuters cho hay vào giai đoạn cuối của phiên tòa, dự trù ​​kết thúc vào ngày 12 Tháng Chín, sẽ diễn ra dưới sự giám sát của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, vốn từng đã tuyên bố sẽ theo dõi sát sao vụ án mà Trump gọi là “cuộc săn phù thủy” chống lại đồng minh Brazil của mình.

Trump đã sử dụng vụ việc này làm lý do chính để áp đặt mức thuế quan 50% lên nhiều mặt hàng nhập cảng từ Brazil, trừng phạt Thẩm phán Tòa Tối cao Alexandre de Moraes, người giám sát phiên tòa, và tước thị thực của hầu hết các đồng nghiệp của ông.

Bolsonaro vẫn luôn khẳng định mình vô tội, ngay cả khi ông ta không còn hy vọng được tha bổng, như ông đã nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn vào Tháng Bảy, “họ muốn kết tội tôi.”

Hôm Thứ Bảy tuần trước, Thẩm phán Moraes đã ra lệnh kiểm tra tất cả các phương tiện rời khỏi dinh thự của Bolsonaro và tăng cường giám sát khu vực xung quanh để ngăn chặn bất kỳ trường hợp nào trốn thoát. Theo Reuters, phiên tòa kết án cũng có thể khơi mào các cuộc biểu tình mới. Hôm Chủ Nhật, hàng chục người đã biểu tình ủng hộ Bolsonaro trước tư gia của ông ta ở Brasilia, và các cuộc biểu tình khác dự kiến ​​sẽ diễn ra trong những ngày tới.

Taliban Kêu Gọi Quốc Tế Hỗ Trợ Sau Trận Động Đất Hơn 1,400 Người Chết

Chính quyền Taliban tại Afghanistan ngày 2 Tháng Chín kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp sau khi số người chết sau trận động đất gần biên giới Pakistan hôm Chủ Nhật khiến hơn 1,400 người chết và các thiệt hại nghiêm trọng khác.

AP dẫn lời Bộ trưởng Y tế Afghanistan Sharafat Zaman nói “chúng tôi cần hỗ trợ quốc tế. Đã có rất nhiều người mất mạng, gia đình mất nhà cửa.”

Reuters dẫn lời một cư dân địa phương ở làng Ghazi Abad, Kunar, tan hoang khi toàn bộ nhà cửa sụp đổ, nhiều người dân mắc kẹt dưới đống đổ nát: “Không còn một căn nhà nào đứng vững.” Người này cho biết nhiều làng lân cận cũng bị xóa sổ hoàn toàn. “Thiệt hại quá lớn, người dân không có thức ăn và nước sạch. Chúng tôi phải tự tìm kiếm thi thể và người sống sót cả ngày lẫn đêm,” ông nói.

Indrika Ratwatte, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc cho Afghanistan, cho biết các nhân viên cứu hộ đang “chạy đua với thời gian” để đến được vùng núi và vùng sâu vùng xa bị ảnh hưởng. Trong một cuộc họp báo ở Geneva hôm Thứ Ba 2 Tháng Chín, ông đã cảnh báo về sự gia tăng số thương vong và đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ.

Chính phủ Taliban, vốn chỉ được Nga công nhận, đã kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế và khu vực nhân đạo. Tuy nhiên, viện trợ cho Afghanistan đang thiếu hụt do các cuộc khủng hoảng toàn cầu cạnh tranh và ngân sách viện trợ giảm ở các nước tài trợ.

“Chúng ta không thể quên người dân Afghanistan, những người đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng, nhiều cú sốc và khả năng phục hồi của các cộng đồng đã bị bão hòa.” Ratwatte nói.

Chính quyền Taliban đã dựng một trại ở Kunar để tổ chức cung cấp và viện trợ khẩn cấp. Ngoài ra còn có hai trung tâm để điều chuyển người bị thương, chôn cất người chết và giải cứu những người sống sót.

Đây là trận động đất lớn thứ ba kể từ khi Taliban nắm quyền vào năm 2021 và là cuộc khủng hoảng mới nhất bao trùm lên Afghanistan, nơi đang quay cuồng từ việc cắt giảm sâu để tài trợ viện trợ, một nền kinh tế yếu kém và hàng triệu người buộc phải trở về từ Iran và Pakistan. Ông Ratwatte nói các bức tường của những ngôi nhà bằng gỗ và bùn sụp đổ, mái nhà ngã đè lên người dân, gây thương tích hoặc tử vong. Trong khi khu vực này có mật độ thấp, trận động đất xảy ra khi mọi người đang ngủ.

Thị Trưởng Chicago: ‘Không Có Quân Đội Liên Bang Nào Ở Thành Phố Này’

Thị trưởng Chicago Brandon Johnson đã lên án những lời của Tổng thống Trump có thể triển khai Vệ Binh Quốc Gia (VBQG) đến thành phố này. Ông đã tuyên bố hôm thứ Hai rằng các nhà lãnh đạo thành phố sẽ "bảo vệ" "phẩm giá" của cư dân Chicago.

“Không có quân đội liên bang nào ở thành phố Chicago. Không có lực lượng quân sự nào ở thành phố Chicago,” Thị trưởng Johnson đáp trả quyết liệt khi tham gia cuộc biểu tình Người Lao Động Quan Trọng Hơn Tài Phiệt diễn ra hôm qua. “Chúng ta sẽ bảo vệ nền dân chủ của mình tại thành phố Chicago. Chúng ta sẽ bảo vệ phẩm giá của từng người dân ở thành phố Chicago,” The Hill dẫn lại lời ông nói.

“Có một số người cho rằng chúng ta không có đủ sức mạnh để đánh bại chủ nghĩa độc tài. Nhưng tôi cũng là một giáo viên lịch sử. Chúng ta đã từng đấu tranh vì quyền lợi của người lao động và chúng ta sẽ tiếp tục làm điều đó.”

Cuộc xung đột giữa Thị trưởng Johnson và chính quyền Trump diễn ra chỉ vài ngày sau khi thị trưởng Chicago ký một sắc lệnh hành pháp toàn diện, nêu rõ cách thành phố sẽ ứng phó trong trường hợp tổng thống khai triển VBQG viện dẫn lý do giảm tỷ lệ tội phạm tại thành phố lớn thứ ba của đất nước.

Sắc lệnh của Thị trưởng Johnson tái khẳng định rằng Sở Cảnh sát Chicago (CPD) sẽ “vẫn là một cơ quan thực thi pháp luật do địa phương kiểm soát” và kêu gọi Trump “từ bỏ” việc điều động quân VBQG.

Sau khi khai triển quân đội để hỗ trợ tuần tra Washington, D.C., Trump liên tục ám chỉ rằng Chicago, nơi từ lâu đã phải vật lộn với bạo lực súng đạn, có thể là nơi tiếp theo. Bộ trưởng Bộ Nội An Kristi Noem hôm Chủ Nhật tuyên bố rằng các hoạt động thực thi pháp luật nhập cư tại Chicago sẽ sớm được mở rộng.

“Chúng tôi đã có các hoạt động đang diễn ra với ICE tại Chicago… nhưng chúng tôi dự trù sẽ bổ sung thêm nguồn lực cho các hoạt động đó,” Bộ trưởng DHS phát biểu trong chương trình “Face the Nation” của CBS News.

Kraft Heinz ‘Ly Dị’, Chia Thành Hai Công Ty

Kraft Heinz, một trong những tập đoàn thực phẩm lớn nhất thế giới, đang tách thành hai công ty, xúc xích một bên và tương cà một bên. Tin từ NPR cho hay cuộc chia ly này diễn ra sau một thập kỷ vụ sáp nhập đầy rắc rối, do nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett hoạch định và được coi là một trong những sai lầm đáng chú ý của ông.

Trong những tuần gần đây, cả Kraft Heinz và Berkshire Hathaway của Buffett đều phải chịu khoản lỗ hàng tỷ đô la, phản ảnh rõ sự suy giảm giá trị của gã khổng lồ thực phẩm này.

Kraft Heinz đã mất nhiều năm để cắt giảm chi phí trong khi các đối thủ cạnh tranh đầu tư vào những ý tưởng mới để bắt kịp thị hiếu thay đổi của người tiêu dùng. Những người mua sắm có ngân sách eo hẹp đã mua nhiều thực phẩm đóng gói có thương hiệu tại cửa hàng hơn, trong khi những người sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn thường tìm đến các lựa chọn thay thế tươi ngon hơn cho các sản phẩm chế biến sẵn.

Hiện tại thì các giám đốc điều hành của Kraft Heinz hy vọng tổng giá trị của hai công ty riêng biệt sẽ lớn hơn giá trị hiện tại của công ty.

Warren Buffett hôm nay lên tiếng rằng ông “thất vọng” trước tin Kraft Heinz sẽ chia thành hai công ty. Trong buổi phỏng vấn CNBC, Buffett thừa nhận vụ sáp nhập Kraft Foods và H.J. Heinz năm 2015 mà ông ủng hộ “không phải là ý tưởng sáng suốt” và nhấn mạnh việc chia đôi cũng không giải quyết được vấn đề căn bản. Berkshire hiện là cổ đông lớn nhất với 27,5% và Buffett cho biết sẽ hành động theo lợi ích của công ty, nhưng sẽ không chấp nhận một thỏa thuận riêng nếu các cổ đông khác không được hưởng như nhau.

Công ty đầu tiên sẽ tập trung vào thực phẩm bảo quản lâu dài và bao gồm các thương hiệu Heinz, Philadelphia và Kraft Mac & Cheese. Công ty thứ hai sẽ bao gồm nhiều mặt hàng tạp hóa hơn, với các thương hiệu như Oscar Mayer, Maxwell House, Capri Sun và Lunchables. Công ty thứ hai sẽ do CEO hiện tại của Kraft Heinz, Carlos Abrams-Rivera, điều hành.

Nestlé Sa Thải CEO Do Vụng Trộm Tình Cảm Với Nhân Viên

Công ty thực phẩm Nestlé tuyên bố bãi chức tổng giám đốc của ông Laurent Freixe sau kết quả điều tra về mối quan hệ chưa từng được tiết lộ giữa ông và một nhân viên dưới quyền.

Trong một tuyên bố, nhà sản xuất thức uống Nescafé và Purina yêu cầu quyết định bãi chức lập tức có hiệu lực. Bản tin từ Washington Post dẫn kết quả điều tra của công ty, cho thấy mối quan hệ tình cảm giữa Freixe và một nhân viên dưới quyền làm việc trực tiếp với ông là hành vi vi phạm quy tắc ứng xử của Nestlé.

Theo lời một phát ngôn viên của công ty trả lời Reuters, hội đồng quản trị Nestlé biết về mối quan hệ “có thể có” giữa ông Freixe và một nhân viên cấp dưới trực tiếp qua đường dây nóng nội bộ của công ty. Hội đồng quản trị đã ngay lập tức mở một cuộc điều tra về vấn đề này, tuy nhiên, kết quả vẫn chưa có kết luận, người này cho biết thêm.

Nestlé đã mở một cuộc điều tra thứ hai với sự hỗ trợ của một công ty bên ngoài, và đã xác nhận mối quan hệ này. Công ty không công bố thêm chi tiết liên quan tới kết quả điều tra. Người phát ngôn cho biết, ông Freixe ban đầu đã phủ nhận với hội đồng quản trị. Vị giám đốc điều hành bị sa thải sẽ không nhận được gói hỗ trợ thôi việc.

Laurent Freixe chỉ vừa nhận chức tổng giám đốc được một năm. Hiện nay, ông Philipp Navratil, một viên chức cao cấp lâu năm tại Nestlé, sẽ là người thay thế. “Đây là một quyết định cần thiết,” Chủ Tịch Paul Bulcke cho biết. “Các giá trị và nguyên tắc quản trị tại Nestlé là nền móng giúp công ty chúng tôi trở nên vững chắc.”

Houston - Bắt Giam Hung Thủ Nổ Súng Giết Bé 11 Tuổi Chơi Trò Bấm Chuông





Cảnh sát Houston xác nhận Gonzalo Leon Jr., 42 tuổi, đã bị bắt và bị buộc tội giết người sau khi nổ súng khiến bé Julian Guzman, 11 tuổi, tử vong sau khi chơi 'trò bấm chuông bỏ chạy' tại một ngôi nhà ở khu Clinton Park vào khoảng 11 giờ tối thứ Bảy. Khi Guzman và bạn của em đang bỏ chạy sau khi bấm chuông, Leon bước ra và nổ súng nhiều phát, khiến nạn nhân bị thương nặng và qua đời tại bệnh viện vào Chủ Nhật.





Leon hiện đang bị giam giữ tại nhà giam quận Harris và sẽ xuất hiện trước tòa trọng hình. Hiện ông ta vẫn chưa có luật sư bào chữa.





Theo lời cảnh sát, cú súng không xuất phát từ “tự vệ” khi trẻ đang cách xa ngôi nhà — hành động này bị coi không hợp lý như tự phòng thân — và nhiều khả năng sẽ bị truy tố về tội giết người.





Hiện trường ở khu đường Racine, phía Đông Houston, được lục soát và thu giữ nhiều súng trường cùng súng ngắn. Một người đàn ông khác từng bị tạm giữ ngay sau đó nhưng đã được thả; cảnh sát không xác nhận đó có phải Leon hay không.





Sự kiện này làm dấy lên lo ngại về trò phá “bấm chuông chạy” nổi lên trên TikTok và mạng xã hội. Trong vài năm gần đây, nhiều trường hợp đã dẫn đến thảm kịch: ở California năm 2023, ba thiếu niên chết khi bị một người lái xe tông sau trò bấm chuông; và tháng Năm vừa qua, một thiếu niên ở Virginia bị bắn chết khi đang quay TikTok trò này.





Một người hàng xóm nói trong đau xót: “Họ chỉ bấm chuông và chạy thôi, làm gì có gì nguy hiểm đến mức bị bắn?” Nỗi tức giận và thương tiếc lan rộng trong cộng đồng Houston sau sự kiện bi thảm này.

Việt Báo tổng hợp