Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam Kết Thúc Đại Hội Lần Thứ 17 và Tiếp Tân Cám Ơn Đồng Hương

01/09/202506:50:00(Xem: 78)
blankHình: Họp đại hội

 

 

 

Thông Cáo Báo Chí

31/8/2025

 

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam Kết Thúc Đại Hội Lần Thứ 17 và Tiếp Tân Cám Ơn Đồng Hương

 

Little Saigon, CA –  31/8/2025 - Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã tổ chức Đại Hội lần thứ 17 tại Little Sàigòn, California, Hoa Kỳ, vào ngày  31 tháng 8 năm 2025.

Đại Hội quy tụ các thành viên đến từ nhiều địa phương. Số thành viên không tham dự được tại chỗ cũng đã được nối kết qua nền tảng hội họp trực tuyến Zoom.

Đại hội đã nghe Ban điều hành báo cáo sinh hoạt trong trong nhiệm khóa 2023-2025, thảo luận về tình hình nhân quyền trong nước và trên thế giới, và đề ra sách lược và các công tác quan trọng cho thời gian tới. Nhờ nền tảng họp trực tuyến Zoom, nhiều thành viên ở nhiều nơi cũng tham dự được cuộc thảo luận một cách tích cực.

Đại Hội cũng đã thảo luận và thông qua phần tu chính nội quy để cơ cấu của Mạng Lưới thích ứng hơn với thực tế và hoạt động được hữu hiệu hơn.

Đại Hội đã bầu thành phần lãnh đạo cho nhiệm khóa 2025-2028  theo cơ cấu mới vừa được thông qua gồm Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành. Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh được tín nhiệm trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng trong vai trò Trưởng Ban Điều hành.

Đại Hội cũng đã thông qua Bản Tuyên Bố trước tình hình nhân quyền hiện nay tại Việt Nam (đính kèm)

Tiếp theo Đại hội là buổi tiếp tân để Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam cám ơn quý ân nhân và các cơ quan truyền thông đã hỗ trợ những công tác của Mạng lưới trong suốt 28 năm hoạt động. Diễn giả chính của buổi tiếp tân là LS Đặng Đình Mạnh, một luật sư nhân quyền từng bênh vực rất nhiều nhà hoạt động tại Việt Nam trước đây.

Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam là một tổ chức của người Việt toàn cầu được thành lập vào năm 1997 với sứ mạng bảo vệ và cổ võ nhân quyền, các quyền tự do dân sự và tất cả các quyền tự do căn bản khác cho mọi công dân Việt Nam như được quy định bởi Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và các văn kiện quốc tế tiếp theo về nhân quyền.

 


blankLS Đặng Đình Mạnh thuyết trình 

  

Tuyên Bố của

Đại Hội Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam Kỳ Thứ 17 – năm 2025

 

Đại Hội Kỳ Thứ 17 của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, được tổ chức tại Little Saigon, California, Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 8 năm 2025, nhận định rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam càng ngày càng tồi tệ hơn qua các sự kiện:

- Trong thời gian chuẩn bị cho đại hội ĐCSVN thứ 14 năm 2026, nhất là sau khi ông Tô Lâm đã củng cố quyền lực tuyệt đối với chức Tổng Bí Thư, nhà cầm quyền CSVN vẫn tiếp tục gia tăng đàn áp người dân, bóp nghẹt các quyền tự do căn bản như tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do đi lại, tự do tập họp, v.v... qua việc tăng cường kiểm soát thông tin, mạng xã hội, và các tổ chức dân sự.

- Số người thực hiện các quyền tự do chính đáng vẫn bị bắt bớ, giam giữ và kết án một cách phi pháp bất công bội phần so với những bản án cùng một tội danh trong những năm trước đó.

Từ những nhận định trên, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam long trọng tuyên bố:

1. Đòi hòi nhà cầm quyền CSVN chấm dứt ngay việc bắt bớ, giam giữ tùy tiện, đồng thời trả tự do tức khắc, vô điều kiện cho tất cả những người thực hiện các quyền tự do được hiến pháp Việt Nam và Quốc tế quy định, và những người hoạt động ôn hòa cho nhân quyền;

2. Đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải để cho những cá nhân và các tổ chức trong nước được tự do quảng bá và tranh đấu cho các quyền căn bản của con người.

3. Kêu gọi người Việt trong nước thực thi và đòi hỏi những quyền tự do chính đáng của mình được quy định trong hiến pháp Việt Nam và các tài liệu quốc tế về nhân quyền.

4. Kêu gọi người Việt hải ngoại tích cực yểm trợ những hoạt động đấu tranh nhân quyền ở Việt Nam; đặc biệt ủng hộ những đồng hương gốc Việt tại hải ngoại tham gia vào dòng chính hay chính quyền sở tại để vận động hữu hiệu cho Nhân quyền Việt Nam.

5. Kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo thúc đẩy mọi tín đồ ý thức trách nhiệm đối với sự hưng vong của quốc gia, phát triển lòng yêu quê hương đất nước, tìm cách giảm bớt những bất công xã hội.

6. Kêu gọi cộng đồng quốc tế, qua ngoại giao và kinh tế, áp lực nhà cầm quyền Việt Nam buộc họ phải thực thi nhân quyền một cách cụ thể, phải tôn trọng các quyền căn bản của con người mà họ đã từng cam kết thực hiện.
 

Little Saigon, California, Hoa Kỳ, ngày 31 tháng 08 năm 2025.

VIETNAM HUMAN RIGHTS NETWORK

MẠng LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

 

A Nonprofit Organization – EIN 33-0910909

8971 Colchester Ave.,  WestminsterCA 92683USA

Tel. (714) 657-9488 / Email: [email protected] / https//www.vietnamhumanrights.net




