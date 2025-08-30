Chúng Ta Đã Hóa Thành Người Như Thế Nào
30/08/202508:59:00(Xem: 149)
Tôi biết có người không bao giờ tin
Vào thuyết tiến hóa của Darwin
Nhưng tôi thì tôi tin, chúng ta đã
Từng là khỉ
Làm khỉ không có gì xấu
Nhưng chúng ta đâu muốn làm khỉ mãi
Tổ tiên chúng ta quyết định thế
Và các ngài
Leo xuống
Từ trên cây
Chúng ta không còn cần ăn trái cây nữa
Dù chúng thơm ngon
Chúng ta bước lom khom trên mặt đất
Bằng hai chân
Một chân đi trước
Một chân đi sau
Nhờ thế, chẳng bao lâu
Hai tay chúng ta có tự do
Cầm nắm
Múa may
Đặt tay lên vai người khác
Đặt tay lên bụng người khác
Giữa hai đùi
Nhờ thế, chúng ta bắt đầu đứng lên
Đứng thẳng lên
Điều quan trọng là chúng ta đứng thẳng lên
Trước danh vọng
Và quyền lực
Thói bầy đàn
Sự bắt nạt
Và không bao giờ được khom người xuống nữa
Không bao giờ.
Nguyễn Đức Tùng
Gửi ý kiến của bạn