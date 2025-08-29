Hôm nay,  

Tòa Cấm: Thuế Quan Trump Áp Đặt Khắp Thế Giới Bị Tòa Kháng Án Dẹp Bỏ, Trump Nói Sẽ Kiện Lên Tòa Tối Cao

29/08/202518:31:00(Xem: 125)
blank

TÒA CẤM: Thuế quan Trump áp đặt khắp thế giới bị tòa kháng án dẹp bỏ, Trump nói sẽ kiện lên Tòa Tối Cao
 

Theo tin AP hôm Thứ Sáu 29/8/2025. Tổng thống Donald Trump đã từng táo bạo tuyên bố có quyền lực gần như vô hạn để bỏ qua Quốc hội và áp đặt các loại thuế sâu rộng đối với hàng hóa nước ngoài. Bây giờ, một tòa kháng án liên bang đã chận lại, đặt một chướng ngại vật trên con đường của ông.
 

Tòa kháng án Hoa Kỳ Khu vực Liên bang đã phán quyết hôm thứ Sáu rằng Trump đã đi quá xa khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để biện minh cho việc áp đặt thuế nhập cảng rộng rãi đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Quyết định này phần lớn giữ nguyên quyết định hồi tháng 5 của một tòa án thương mại liên bang chuyên biệt ở New York. Nhưng phán quyết của tòa kháng án tỷ phiếu 7-4 đã bác bỏ một phần của phán quyết đó, vốn ngay lập tức bãi bỏ thuế quan, cho phép chính quyền của ông có thời gian kháng cáo lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
 

Quyết định này là một bước lùi lớn đối với Trump, người có các chính sách thương mại thất thường đã làm rung chuyển thị trường tài chính, làm tê liệt các doanh nghiệp bằng sự bất ổn và làm dấy lên lo ngại về giá cả tăng cao và tăng trưởng kinh tế chậm lại.
 

Tòa án đã bác bỏ những mức thuế nào?

Quyết định của tòa án tập trung vào các mức thuế mà Trump đã áp đặt vào tháng 4 đối với hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ và các loại thuế mà ông đã áp đặt trước đó đối với Trung Quốc, Mexico và Canada.
 

Trump vào ngày 2 tháng 4 – ngày ông gọi là Ngày Giải phóng – đã áp đặt cái gọi là thuế quan đối ứng lên đến 50% đối với các quốc gia mà Hoa Kỳ thâm hụt thương mại và thuế quan cơ bản 10% đối với hầu hết các quốc gia khác.
 

Tổng thống sau đó đã đình chỉ các mức thuế đối ứng trong 90 ngày để các nước có thời gian đàm phán các hiệp định thương mại với Hoa Kỳ — và giảm các rào cản đối với hàng xuất cảng của Mỹ. Một số trong số họ đã làm như vậy — bao gồm Vương quốc Anh, Nhật Bản và Liên minh châu Âu — và đồng ý với các thỏa thuận không cân bằng với Trump để tránh mức thuế quan cao hơn nữa.
 

Những nước không chịu khuất phục — hoặc có hành động khác khiến Trump tức giận — đã bị ảnh hưởng nặng nề hơn vào đầu tháng này. Ví dụ, Lào bị ảnh hưởng nặng nề với mức thuế 40%, còn Algeria là 30%. Trump cũng giữ nguyên mức thuế cơ bản.
 

Tuyên bố có quyền lực phi thường để hành động mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội, Trump biện minh cho các loại thuế này theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977 bằng cách tuyên bố thâm hụt thương mại lâu năm của Hoa Kỳ là "tình trạng khẩn cấp quốc gia".
 

Vào tháng 2, ông đã viện dẫn luật pháp để áp đặt thuế quan đối với Canada, Mexico và Trung Quốc, nói rằng dòng người và ma túy nhập cư bất hợp pháp qua biên giới Mỹ là một tình trạng khẩn cấp quốc gia và ba nước này cần phải làm nhiều hơn để ngăn chặn nó.
 

Hiến pháp Hoa Kỳ trao cho Quốc hội quyền đánh thuế, bao gồm cả thuế quan. Nhưng các nhà lập pháp đã dần dần cho phép các tổng thống nắm nhiều quyền hơn đối với thuế quan — và Trump đã tận dụng tối đa điều này.
 

Thử thách pháp lý này không bao gồm các mức thuế quan khác của Trump, bao gồm thuế đối với thép, nhôm và xe hơi nước ngoài mà tổng thống đã áp đặt sau khi Bộ Thương mại kết luận rằng các mặt hàng nhập cảng này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
 

Nó cũng không bao gồm các mức thuế mà Trump đã áp đặt lên Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông — và Tổng thống Joe Biden đã giữ lại — sau khi một cuộc điều tra của chính phủ kết luận rằng người Trung Quốc đã sử dụng các biện pháp không công bằng để tạo lợi thế cho các công ty công nghệ của họ so với các đối thủ từ Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác.


 

Tại sao tòa án lại phán quyết chống lại tổng thống?

Chính quyền đã lập luận rằng các tòa án đã phê chuẩn việc Tổng thống Richard Nixon khi đó sử dụng thuế quan khẩn cấp trong tình trạng hỗn loạn kinh tế sau quyết định chấm dứt chính sách gắn đồng đô la Mỹ với giá vàng. Chính quyền Nixon đã thành công trong việc viện dẫn thẩm quyền của mình theo Đạo luật Giao dịch với Kẻ thù năm 1917, đạo luật này đã có trước và cung cấp một số ngôn ngữ pháp lý sau này được sử dụng trong IEEPA.
 

Vào tháng 5, Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ tại New York đã bác bỏ lập luận này, phán quyết rằng thuế quan Ngày Giải phóng của Trump "vượt quá bất kỳ quyền hạn nào được trao cho Tổng thống" theo luật về quyền lực khẩn cấp. Khi đưa ra quyết định, tòa án thương mại đã kết hợp hai vụ kiện — một vụ của năm doanh nghiệp và một vụ của 12 bang của Hoa Kỳ — thành một vụ duy nhất.
 

Vào thứ Sáu 29/8/2025, tòa kháng án liên bang đã viết trong phán quyết 7-4 của mình rằng "dường như Quốc hội không có ý định... trao cho Tổng thống quyền hạn không giới hạn để áp đặt thuế quan."
 

Một ý kiến phản đối từ các thẩm phán không đồng ý với phán quyết hôm thứ Sáu đã mở ra một con đường pháp lý khả thi cho Trump, kết luận rằng luật năm 1977 cho phép các hành động khẩn cấp "không phải là sự ủy quyền lập pháp vi hiến theo các quyết định của Tòa án Tối cao", vốn đã cho phép cơ quan lập pháp trao một số quyền áp thuế cho tổng thống.
 

Vậy điều này sẽ ảnh hưởng đến chương trình thương mại của Trump như thế nào?
 

Chính phủ lập luận rằng nếu các mức thuế quan của Trump bị bãi bỏ, họ có thể phải hoàn lại một số loại thuế nhập cảng đã thu, gây thiệt hại tài chính cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Doanh thu từ thuế quan đạt tổng cộng 159 tỷ USD vào tháng 7, gấp hơn hai lần so với cùng thời điểm năm trước. Thật vậy, Bộ Tư pháp đã cảnh báo trong một hồ sơ pháp lý vào tháng này rằng việc bãi bỏ thuế quan có thể đồng nghĩa với "sự sụp đổ tài chính" đối với Hoa Kỳ.

Điều này cũng có thể khiến Trump gặp khó khăn trong việc áp đặt thuế quan trong tương lai.
 

"Mặc dù các hiệp định thương mại hiện có có thể không tự động bị hủy bỏ, nhưng chính quyền có thể mất đi một trụ cột trong chiến lược đàm phán của mình, điều này có thể khuyến khích các chính phủ nước ngoài chống lại các yêu cầu trong tương lai, trì hoãn việc thực hiện các cam kết trước đó, hoặc thậm chí tìm cách đàm phán lại các điều khoản," theo lời Ashley Akers, cố vấn cấp cao tại công ty luật Holland & Knight và cựu luật sư xét xử của Bộ Tư pháp, cho biết trước khi tòa kháng án đưa ra quyết định.
 

Tổng thống Trump thề sẽ đưa cuộc chiến lên Tòa án Tối cao. "Nếu được phép giữ nguyên, Quyết định này sẽ thực sự phá hủy Hợp chủng quốc Hoa Kỳ," ông viết trên nền tảng mạng xã hội của mình.
 

Trump có những luật thay thế để áp đặt thuế nhập cảng, nhưng chúng sẽ hạn chế tốc độ và mức độ nghiêm trọng mà ông có thể hành động. Ví dụ, trong quyết định vào tháng 5, tòa án thương mại lưu ý rằng Trump có quyền hạn hạn chế hơn để áp đặt thuế quan nhằm giải quyết thâm hụt thương mại theo một đạo luật khác, Đạo luật Thương mại năm 1974. Nhưng luật đó chỉ giới hạn thuế quan ở mức 15% và chỉ trong 150 ngày đối với các quốc gia mà Hoa Kỳ có thâm hụt thương mại lớn.
 

Chính quyền cũng có thể viện dẫn các khoản thuế theo một cơ sở pháp lý khác — Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 — như đã làm với thuế quan đối với thép, nhôm và xe hơi nước ngoài. Nhưng điều đó đòi hỏi một cuộc điều tra của Bộ Thương mại và không thể chỉ đơn giản là áp đặt theo quyết định riêng của tổng thống.



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã công khai gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là một “tài sản của Nga,” chỉ trích ông đã tỏ ra mềm mỏng với Moscow trong khi Ukraine vẫn đang gắng sức chống trả cuộc xâm lược của Nga. Theo CNN Portugal, De Sousa phát biểu tại một sinh hoạt thanh niên của đảng trung hữu PSD: “Người lãnh đạo tối cao của siêu cường số một thế giới, khách quan mà nói, là một tài sản/tay sai của Liên Xô, hay của Nga. Ông ta hoạt động như một công cụ.” Ông nhấn mạnh rằng chính quyền Trump “chỉ muốn thương lượng” với Moscow, thay vì duy trì thế đứng đồng minh như trước. Nhận định này xuất hiện sau hội nghị tại Alaska đầu tháng, nơi Trump trải thảm đỏ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về hòa bình. Putin – người đang bị Tòa Hình Sự Quốc Tế truy nã về tội ác chiến tranh – đã bị cấm nhập cảnh nhiều quốc gia Âu Châu, nhưng vẫn được Washington tiếp đón.

J71. Varana Jātaka -- Truyện về Trưởng lão Tissa, con trai của một vị điền chủ Tóm tắt: Một vị sư, đáng lẽ phải đang nỗ lực, đã ngủ quên và bị gãy xương đùi sau khi ngã. Đức Phật kể một câu chuyện từ kiếp trước, trong đó chính vị sư này đã ngủ quên trong giờ làm việc, và khi thức dậy, mắt bị thương và mang về một khúc gỗ xanh, khiến các bạn đồng hành không được ăn.

- Trump Thu Hồi Quyền Mật Vụ Bảo Vệ Của Kamala Harris - Labor Day: Hơn 1,000 Cuộc Biểu Tình ‘Người Lao Động Giá Trị Hơn Tài Phiệt’ - Trump Đối Diện Cuộc Chiến Pháp Lý Trong Mưu Đồ Kiểm Soát Fed - Newsom Phản Công Trump Về Tội Phạm: “Hãy Nhìn Vào Louisiana Trước Đã” - Giám Đốc Tình Báo Lộ Tên Chuyên Gia CIA Đang Hoạt Động Trên X - Kilmar Abrego Garcia Xin Tòa Lệnh Bịt Miệng Chống Lại Bondi, Noem - Thủ Tướng Thái Bị Phế Truất - Điện Kremlin: Vẫn Có Khả Năng Diễn Ra Đàm Phán Hòa Bình - Trump Đề Nghị Căn Cứ Quân Sự Chicago Hỗ Trợ Bố Ráp Di Dân - Hai Nhân Viên Cứu Hỏa Bị Bắt Vì Cáo Buộc Nhập Cư Bất Hợp Pháp - CDC Thay Quyền Lãnh Đạo Giữa Cơn Chao Đảo - Chấm Dứt Miễn Thuế “De Minimis”: Hàng Triệu Kiện Hàng Nhỏ Nay Chịu Thuế - Chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về Long Thành: Giới chuyên gia lo ngại hạ tầng chưa sẵn sàng

Trong chính trường Hoa Kỳ, có một luận điệu đang được khuếch trương mạnh mẽ: các chính sách thúc đẩy Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) đang bị gọi là một kiểu bất công mới, “phân biệt đối xử ngược” (reverse discrimination) nhắm vào người da trắng. Luận điệu này cũng chính là mũi nhọn trong các cuộc công kích của Tổng thống Donald Trump và MAGA, được xây dựng trên hai giả định nghe có vẻ vững chắc: thứ nhất, sự kỳ thị người da màu đã lùi vào dĩ vãng; thứ hai, chính người da trắng, đặc biệt là nam giới, giờ đây mới là nạn nhân của sự bất công.

Tổng Thống Trump tuyên bố chương trình trục xuất hàng loạt của ông sẽ trục xuất tất cả người di dân bất hợp pháp khỏi Hoa Kỳ. Có bao nhiêu người? Ước tính dao động từ 11.4 triệu người đến 20 triệu người theo thống kê của chính phủ Hoa Kỳ trong suy nghĩ của ông Trump. Nhiều người dân Hoa kỳ cho rằng trục xuất hàng loạt là tốt, đặc biệt là sau khi chính quyền trước cho phép hàng triệu người di dân không có giấy tờ nhập cảnh và lưu trú tại Hoa Kỳ khi họ nộp đơn xin tị nạn.

Dự luật hòa giải năm 2025, được gọi là Đạo luật Đẹp và Lớn, hiện đã được ban hành. Đạo luật thay đổi các quy tắc và điều kiện dành cho các chương trình quan trọng như Medicaid, SNAP (phiếu thực phẩm) và các chương trình y tế thông qua Đạo luật Chăm Sóc Giá cả Phải Chăng. Trong chuyên mục Hỏi & Đáp dưới đây sẽ giải thích những gì đang thay đổi, khi nào bắt đầu và những gì quý vị cần làm để cập nhật thông tin và duy trì quyền lợi của mình.

Tổng thống Donald Trump đang thúc giục các tiểu bang do Đảng Cộng Hòa kiểm soát vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử Hạ viện. Mục tiêu của ông là bảo vệ thế đa số trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm sau, và theo các chuyên gia chính trị, bước đi này có thể mở đường cho Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ Viện trong nhiều thập niên tới, theo Reuters.

Ngày 25 tháng 8 năm 2025, Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp quy định những ai đốt quốc kỳ Hoa Kỳ có thể bị phạt tù một năm, theo Grant Bromley tường thuật trên báo Newsweek, đăng ngày 25 tháng 8 năm 2025. Trong buổi ký lệnh tại bàn Resolute ở Bạch Ốc, Trump nhấn mạnh quốc kỳ là biểu tượng tối cao của tự do Mỹ, với màu đỏ tượng trưng cho máu và sự hy sinh của những thế hệ đã chiến đấu để bảo vệ quốc gia. Ông nói: “Nếu bạn đốt cờ, bạn sẽ bị một năm tù. Việc đốt cờ sẽ chấm dứt ngay lập tức.” Sắc lệnh giao Bộ Tư pháp điều tra và truy tố các hành vi đốt cờ nằm ngoài phạm vi bảo vệ của Tu Chính Án Thứ Nhất. Văn bản còn cho phép cơ quan di trú từ chối, hủy bỏ chiếu khán, thẻ thường trú hay tiến trình nhập tịch, và có thể trục xuất ngoại kiều tham gia hành vi này.

Trong bảy tháng qua, đời sống khoa học tại Hoa Kỳ trở nên căng thẳng hơn bất cứ thời điểm nào trước đây. Bài viết của Katherine J. Wu, viết trên tạp chí The Atlantic ngày 23 tháng 8, 2025 chỉ ra việc chính quyền Trump đã sa thải cố vấn vaccine, chấm dứt nhiều ngân khoản nghiên cứu, phủ nhận sự hiện hữu của giới tính, buộc tội các nhà khoa học liên bang tham nhũng và công khai hạ thấp công trình của họ. Thông điệp được đưa ra rất rõ: khoa học chỉ được tồn tại trong khuôn khổ mà chính quyền cho phép,

Một cuộc khủng hoảng thầm lặng nhưng vô cùng nguy hiểm đang diễn ra trong bộ máy chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Các bộ dữ liệu trọng yếu, được xây dựng từ tiền thuế của người dân và là nền tảng cho vô số quyết định từ đời sống hàng ngày đến an ninh quốc gia, đang bị xóa sổ, chỉnh sửa hoặc không ai được xem.

Ngay từ nhiệm kỳ đầu, tổng thống Trump đã cho thấy lập trường rõ rệt của mình: ưu tiên phát triển ngành công nghiệp dầu mỏ Hoa Kỳ, phủ nhận nguy cơ biến đổi khí hậu. Không có gì ngạc nhiên khi từ những ngày đầu của nhiệm kỳ thứ hai, chính phủ Trump bắt đầu xóa bỏ mọi chính sách khuyến khích sử dụng xe điện của chính phủ tiền nhiệm, đưa xe xăng trở lại vị thế không cần thay đổi như cách đây vài thập niên. Nước Mỹ nay rơi vào tình trạng không những chậm phát triển về kỹ thuật, mà còn lạc hậu về cách nhìn về công nghệ kỹ thuật xe điện tiên tiến mà cả thế giới đang theo đuổi.

Khi thuế quan của Tổng thống Donald Trump khiến cuộc sống của người Mỹ trở nên kém khả năng chi trả và ít dự đoán hơn, chúng cũng đang đe dọa làm cho nó kém sáng tạo hơn. Các cửa hàng thủ công của Mỹ đang phải vật lộn để theo kịp các chính sách thương mại luôn thay đổi, khiến các sản phẩm sản xuất ở nước ngoài mà họ bày bán trở nên đắt hơn và khó tiếp cận hơn. Nhiều công ty cung cấp vật liệu thủ công nước ngoài hiện không thể vận chuyển đến người tiêu dùng Mỹ.

Theo tin của Scott Nover, báo The Washington Post, ấn bản Thứ Năm 28/8/2025: Thẩm phán đã ngăn cản Kari Lake, người được giao nhiệm vụ giải thể VOA, không cho sa thải giám đốc của cơ quan này.

Theo bản tin của báo Fortune Magazine hôm Thứ . Giá sữa tăng vọt từ 7 đô la lên 14 đô la, dâu tây (strawberries) bỗng thành mặt hàng xa xỉ, và chuyển sang thực phẩm chế biến sẵn: Đây là dự báo 6 tháng mà các nhà kinh tế nghiên cứu về lao động và nông nghiệp đưa ra cho người tiêu dùng Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những người tiêu dùng này "không hề biết chuyện gì đang xảy ra", Raymond Robertson, một nhà kinh tế lao động tại Trường Chính phủ Bush của Đại học Texas A&M

- Thống Đốc Fed Chính Thức Kiện Donald Trump - Kim, Tập và Putin Sẽ Gặp Nhau Tại Cuộc Duyệt Binh Ở Trung Quốc - Cuộc Không Kích Lớn Nhất Của Nga Vào Kyiv Trong 3 Năm - Alligator Alcatraz Sẽ Không Còn Người Bị Giam Giữ - Chính Quyền Trump Muốn Giới Hạn Thời Gian Lưu Trú Của Du Học Sinh - Giám đốc CDC Susan Monarez từ chối từ chức - Đảng Cộng Hòa California Đề Nghị Tách Ra, Thành Lập Tiểu Bang Mới - Châu Âu Áp Dụng Lệnh Trừng Phạt Của Liên Hợp Quốc Lên Iran - Trump rút lại $175 triệu trợ cấp dự án đường rầy cao tốc California
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.