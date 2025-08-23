

TRUMP TỔNG TẤN CÔNG: hối thúc các tiểu bang Cộng Hòa theo gương Texas vẽ lại bản đồ kiểu rồng rắn (thêm 5 ghế Cộng Hòa). Missouri, Indiana, Florida, Ohio sắp xếp để vẽ lại. PHẢN CÔNG: Các tiểu bang xanh: New York phải sửa Hiến Pháp mới được vẽ lại; Maryland và Illinois khó vẽ; riêng California sẽ trưng cầu dân ý tháng 11/2025 để bầu cử 11/2026 theo bản đồ vẽ lại (Dân Chủ thêm 5 ghế).

Dịch theo bản tin hôm Thứ Bảy của báo Washington Post. Tổng thống Donald Trump và các đồng minh của ông đang thúc đẩy kế hoạch vẽ lại bản đồ quốc hội ở các tiểu bang đỏ ngoài Texas, gây áp lực lên các nhà lập pháp đảng Cộng hòa để hành động và chuẩn bị cho một cuộc tấn công toàn diện nhằm giành lợi thế chính trị mà đảng Dân chủ sẽ khó có thể đối phó trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026.



Các nhà lập pháp tiểu bang Cộng hòa vào sáng sớm thứ Bảy đã thông qua việc vẽ lại các khu vực bầu cử Hạ viện Hoa Kỳ ở Texas một cách bất thường vào giữa thập niên, bổ sung thêm năm ghế màu đỏ trên một bản đồ mới mà Trump ủng hộ. Đảng Dân chủ ở California đã trả đũa bằng cách thông qua các dự luật sẽ yêu cầu cử tri của bang tự do này thêm năm ghế xanh cho bầu cử 2026 trong cuộc bầu cử đặc biệt vào tháng 11/2025. Giờ đây, hành động lập pháp trong cuộc chiến phân chia lại địa giới trên toàn quốc sẽ chuyển sang Missouri và ba tiểu bang khác do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Đảng Dân chủ đã nhiều lần hứa "lấy độc trị độc", dựa vào các tiểu bang mà họ kiểm soát. Nhưng họ phải đối mặt với nhiều trở ngại hơn — và đã thực hiện ít bước đi cụ thể nào để vẽ lại bản đồ các tiểu bang xanh ngoài California.

Nhiều đảng viên Cộng hòa ở các tiểu bang đã phản đối việc vẽ lại ranh giới ngoài lịch trình thông thường dựa trên điều tra dân số (mỗi 10 năm), không muốn xáo trộn các đường ranh giới hiện có và sử dụng vốn chính trị của họ cho một động thái gây chia rẽ như vậy. Nhưng băng nhóm của Trump — được hậu thuẫn bởi các nhà hoạt động đe dọa sẽ thách thức trong cuộc bầu cử sơ bộ — đã thúc đẩy tiến lên. Thay đổi bản đồ có thể giúp đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát mỏng manh của họ đối với Hạ viện Hoa Kỳ vào năm 2026, mở đường cho chương trình nghị sự của Trump và ngăn đảng Dân chủ sử dụng Hạ viện để khởi động các cuộc điều tra hoặc thủ tục luận tội.

"Các thành viên ôn hòa hơn của chúng tôi ở cả Hạ viện và Thượng viện - đây không phải là điều họ có xu hướng làm," Gregg Keller, một nhà chiến lược đảng Cộng hòa ở Missouri, tiểu bang đỏ tiếp theo dự kiến vẽ lại bản đồ, cho biết. Tuy nhiên, khi rõ ràng rằng những cuộc gọi này đến trực tiếp từ tổng thống, trực tiếp từ Nhà Trắng, rằng đây là một phần của chiến lược quốc gia lớn hơn, họ nhận ra rằng họ sẽ cần phải đồng ý dù thích hay không.

Luật liên bang hạn chế các hoạt động chính trị của nhân viên liên bang. Nhưng nhân viên Nhà Trắng đã hành động với tư cách cá nhân trong khi thảo luận về việc phân chia lại khu vực bầu cử với các đảng viên Cộng hòa ở tiểu bang, theo lời một người quen thuộc với nỗ lực này, người cũng như một số người khác được phỏng vấn cho câu chuyện này, đã nói trong điều kiện ẩn danh để mô tả các cuộc trò chuyện riêng tư. James Blair, phó chánh văn phòng Nhà Trắng phụ trách các vấn đề lập pháp, chính trị và công cộng, đã dẫn đầu nỗ lực này.

Theo những người quen thuộc với kế hoạch, Missouri dự kiến sẽ có thêm một ghế đỏ nữa — có khả năng sau khi các nhà lập pháp tiểu bang trở lại Tòa nhà Quốc hội vào ngày 10 tháng 9. Trump đã đi trước các quan chức đảng Cộng hòa tiểu bang vào thứ Năm, tuyên bố trên Truth Social rằng Missouri "ĐÃ VÀO".

Trump đã nói chuyện trực tiếp với Thống đốc Missouri Mike Kehoe (Đảng Cộng hòa) về việc phân chia lại khu vực bầu cử, theo lời của hai người quen thuộc với các cuộc thảo luận. Theo lời Perkins và những người khác được thông báo về việc tiếp cận, nhân viên Nhà Trắng, hành động với tư cách cá nhân, đã thảo luận vấn đề này với các thành viên trong phái đoàn quốc hội của bang và cũng gọi điện cho các nhà lập pháp của bang, bao gồm cả Chủ tịch Hạ viện Missouri, Chad Perkins, người công khai hoài nghi.

Người phát ngôn của Kehoe, Madelyn Warren, cho biết sau bài đăng trên mạng xã hội của Trump, các nhà lãnh đạo tiểu bang đang đánh giá "các lựa chọn cho một phiên họp đặc biệt" để vẽ lại bản đồ. Warren cho biết thống đốc "thường xuyên trao đổi với Tổng thống về nhiều chủ đề khác nhau" nhưng chưa thảo luận "bất kỳ bản đồ cụ thể hoặc tiềm năng nào" với ông.

Tại Indiana, đảng Cộng hòa bang cũng đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để chấp nhận việc vẽ lại bản đồ, điều này có khả năng sẽ mang lại cho đảng Cộng hòa thêm một ghế đỏ. Theo các đảng viên Cộng hòa trong tiểu bang, Phó Tổng thống JD Vance đã thảo luận vấn đề này trực tiếp với các nhà lãnh đạo tiểu bang trong tháng này, và nhân viên Nhà Trắng đã gọi điện cho các nhà lập pháp tiểu bang.

"Áp lực từ Nhà Trắng rất lớn," Dân biểu tiểu bang Cộng hòa Ed Clere cho biết, ông nói rằng ông chưa được liên hệ nhưng biết những người khác đã được liên hệ. Trước đó, Clere từng nói rằng các phiên họp đặc biệt "nên dành cho các trường hợp khẩn cấp", và "sự tuyệt vọng của Trump trong việc duy trì đa số tại Hạ viện Mỹ bằng cách sắp xếp lại các lá bài có lợi cho đảng Cộng hòa không cấu thành một trường hợp khẩn cấp".

Mọi thành viên trong phái đoàn Quốc hội của Indiana đều đồng ý với việc phân chia lại khu vực bầu cử trong tuần qua. Theo tờ Indianapolis Star và các hãng tin khác, các cuộc gọi ghi âm từ một nhóm tự nhận là Forward America đã kêu gọi cư dân Indiana gọi điện cho các nhà lập pháp của họ để ủng hộ. The Washington Post không thể liên lạc với Forward America để xin bình luận.

Đồng minh của Trump, Charlie Kirk, người sáng lập Turning Point USA, cho biết tổ chức của ông sẽ ủng hộ các ứng cử viên thách thức sơ bộ đối với các nhà lập pháp tiểu bang "từ chối ủng hộ đội và vẽ lại bản đồ".

Nhà Trắng sẽ đón tiếp các thành viên Đảng Cộng hòa ở Indiana tại Washington vào thứ Ba — một phần trong chuỗi sự kiện đón tiếp các bang khác nhau. Theo lời mời, các bộ trưởng nội các, quan chức cấp cao của Nhà Trắng và thành viên Hội đồng Chính sách Nội địa sẽ tham gia và trả lời các câu hỏi. Clere nói rằng ông sẽ không tham dự.Theo một người quen thuộc với vấn đề này, Chủ tịch Hạ viện Indiana Todd Huston (Đảng Cộng hòa) cũng không muốn vẽ lại bản đồ. Một phát ngôn viên của Huston cho biết ông chưa đưa ra lập trường nào. Thống đốc Mike Braun (Đảng Cộng hòa) gần đây cho biết ông chưa quyết định có triệu tập phiên họp đặc biệt hay không.Những người khác thì công khai hoài nghi. "Xin hãy giúp tôi hiểu tại sao lại có động lực giành thêm MỘT ghế Quốc hội trong khi lại khiến nhiều quan chức nhà nước giỏi gặp rủi ro chỉ vì một trò lừa đảo phân chia lại khu vực bầu cử chính trị!" theo Dân biểu tiểu bang Jim Lucas (Đảng Cộng hòa) nói trên mạng xã hội.Một người quen thuộc với nỗ lực vẽ lại bản đồ cho biết băng nhóm của Trump lạc quan rằng họ sẽ thuyết phục được các đảng viên Cộng hòa ở Indiana và chưa "dốc sức" vào việc này. "Tôi nghĩ tất cả họ sẽ nhận ra rằng điều này sẽ không biến mất," người này nói về các đảng viên Cộng hòa ở tiểu bang.Tại tiểu bang Florida quê nhà của Trump, các đảng viên Cộng hòa hàng đầu đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc vẽ lại bản đồ và thậm chí còn đi xa hơn bằng cách yêu cầu chính phủ liên bang cấp cho Florida thêm một ghế Hạ viện Hoa Kỳ.Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Florida James Uthmeier gần đây đã gửi thư cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ, cơ quan giám sát cuộc điều tra dân số, lập luận rằng tiểu bang này nên được đại diện nhiều hơn sau năm 2020 và Florida "không nên phải đợi" đến cuộc điều tra dân số tiếp theo. Bộ Thương mại đã không trả lời yêu cầu bình luận về bức thư."Rõ ràng là chúng tôi rất muốn thực hiện điều đó trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới," Uthmeier nói trong một cuộc họp báo vào tuần này.Thống đốc Florida Ron DeSantis (Đảng Cộng hòa) cho biết ông ủng hộ việc vẽ lại bản đồ ngay cả khi không có sự điều chỉnh số liệu thống kê. Và Chủ tịch Hạ viện Florida Daniel Perez (Đảng Cộng hòa) đã hành động trong tháng này để thành lập một "ủy ban đặc biệt" về phân chia lại khu vực bầu cử quốc hội.Một cuộc vẽ lại bản đồ ở Ohio cũng có thể giúp đảng Cộng hòa giành thêm hai đến ba ghế nữa, theo những người quen thuộc với nỗ lực vẽ lại bản đồ. Ohio đã lên kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử trong năm nay.Cả Florida và Ohio đều có điều khoản trong hiến pháp tiểu bang quy định rằng – trong ít nhất một số trường hợp – các khu vực không nên được vẽ để ưu ái một đảng chính trị. Nhưng Tòa án Tối cao Florida gần đây đã bác bỏ một thách thức đối với các bản đồ hiện tại dựa trên các quy tắc "Khu vực công bằng" của tiểu bang, và Tòa án Tối cao Ohio đã chuyển sang cánh hữu kể từ các phán quyết trước đây bác bỏ các bản đồ vì vi phạm hiến pháp tiểu bang.Đảng Dân chủ đang phản công bằng cách giành thêm các ghế quốc hội xanh từ các tiểu bang mà họ đang lãnh đạo. Nhưng họ kiểm soát ít tiểu bang hơn đảng Cộng hòa và trong một số trường hợp phải vượt qua các ủy ban phân chia lại khu vực độc lập được thành lập để ngăn chặn việc vẽ lại khu vực theo hướng có lợi cho một đảng.New York có thể sửa đổi hiến pháp để lách qua một cơ quan phân chia lại khu vực độc lập, nhưng sẽ không thể hoàn thành các thay đổi trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Đảng Dân chủ cũng đề xuất vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử ở Maryland và Illinois, nhưng bản đồ quốc hội ở đó đã nghiêng về đảng của họ, khiến không còn nhiều cơ hội để giành lợi thế. Nỗ lực của California trong việc thêm ghế xanh đã giúp thuyết phục các quan chức đảng Cộng hòa ngoài Texas hành động, đảng Cộng hòa cho biết.Các tiểu bang đã vẽ lại bản đồ của mình vào giữa thập niên trước, thường là theo lệnh của tòa án, Doug Spencer, giáo sư luật tại Đại học Colorado ở Boulder, người có chuyên môn về phân chia lại khu vực, cho biết. Nhưng ông nói rằng cuộc tranh giành năm nay — và vai trò của Trump trong việc thúc đẩy các tiểu bang hành động — là chưa từng có.

"Chúng tôi chưa từng thấy điều gì như thế này," ông nói.

Các đảng viên Dân chủ ở các tiểu bang đỏ đã họp vào thứ Năm để phát triển các chiến lược chống lại việc vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử. Lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Texas, ông Gene Wu (D) đã phát biểu tại cuộc họp do Ủy ban Vận động Lập pháp Đảng Dân chủ tổ chức, nói với nhóm rằng mặc dù ông và các đồng nghiệp không thể ngăn chặn những nỗ lực của Đảng Cộng hòa ở Texas, nhưng họ có thể thu hút sự chú ý đến vấn đề này.

.

"Mọi người hiểu rằng bạn sẽ thua," ông nói, theo một video ghi lại cuộc họp. Nhưng họ thích khi mọi người đứng lên. Họ thích khi người ta sẵn sàng chiến đấu, thậm chí là ngã xuống. Nước Mỹ yêu những người yếu thế.

.

Đảng Cộng hòa vẫn đang cân nhắc việc vẽ lại bản đồ ở các tiểu bang khác. Theo Tres Watson, một cố vấn của Đảng Cộng hòa tại Kentucky, một tiểu bang có màu đỏ đậm, đảng Cộng hòa đã phải đối mặt với một số áp lực để làm cho cả sáu ghế Hạ viện của tiểu bang nghiêng về đảng Cộng hòa trong vòng phân chia lại khu vực bầu cử cuối cùng. Nhưng các quan chức Đảng Cộng hòa đã từ chối làm như vậy, lo ngại rằng việc chia ghế duy nhất của Đảng Dân chủ có thể dẫn đến hai ghế không chắc chắn sẽ về tay Đảng Cộng hòa.

.

Tuy nhiên, vào thứ Sáu, Watson cho biết có sự quan tâm mới từ Đảng Cộng hòa trong việc vẽ lại bản đồ sau khi Andy Beshear, Thống đốc Dân chủ của Kentucky, ca ngợi những nỗ lực của California trong việc vẽ lại bản đồ của họ để đáp ứng với Texas.

.

Watson cho biết việc vẽ lại trước năm 2026 sẽ khó khăn do thời hạn nộp hồ sơ tranh cử. Nhưng Dân biểu tiểu bang Kentucky Jason Nemes (Đảng Cộng hòa) cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng các nhà lập pháp có thể gia hạn thời hạn. "Thống đốc như đang thách thức chúng tôi làm điều đó bằng những bình luận của ông ấy," Nemes nói về việc vẽ lại bản đồ.

