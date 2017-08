TQ Giận VN Xúi ASEAN Chống Nên Bỏ Họp Ngoại Trưởng 2 Nước; ASEAN, TQ: Công Bố Khung Quy Tắc Ứng Xử Trên Biển Đông

Quy tắc ứng xử trên Biển Đông gọi tắc là DOC đã được các ngoại trưởng khối ASEAN và TQ đưa ra tại Manila, thủ đô Philippines hôm 6 tháng 8 năm 2017, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm Thứ Hai.Bản tin VOA viết như sau.“Các ngoại trưởng Đông Nam Á và Trung Quốc hôm 6/8 thông qua văn kiện khung về đàm phán một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Họ ca ngợi động thái này là một tiến bộ, nhưng những người chỉ trích cho rằng đây là một chiến thuật câu giờ của Trung Quốc để nước này củng cố sức mạnh trên biển của mình.“Văn kiện khung nhắm đến việc thúc đẩy Tuyên bố về quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắc là DOC, đã được đưa ra hồi năm 2002.”Bản tin VOA cho biết thêm rằng, “Các bên nói văn kiện khung chỉ là một bản khái quát về cách thức bộ quy tắc ứng xử sẽ được thiết lập. Nhưng những người chỉ trích nói việc không nêu khái quát về mục tiêu ban đầu, sự cần thiết phải làm cho bộ quy tắc có tính ràng buộc pháp lý và có thể cưỡng hành, hay có một cơ chế giải quyết tranh chấp là những điều gây nghi ngờ về mức độ hiệu lực của bộ quy tắc.”Bản tin VOA cũng cho biết rằng, “Một số nhà ngoại giao và những người chỉ trích tin rằng việc Trung Quốc đột nhiên quan tâm đến bộ quy tắc sau 15 năm trì hoãn là có mục đích kéo dài quá trình đàm phán để câu giờ cho việc hoàn thành những mục tiêu chiến lược của họ ở Biển Đông.“Một số người cho rằng bộ quy tắc được thúc đẩy vào lúc Mỹ, nước lâu nay được coi là có vai trò quan trọng trong việc ngăn cản những đòi hỏi hàng hải của Trung Quốc, đang bị phân tán vì các vấn đề khác và không đưa ra quan điểm rõ ràng về chiến lược an ninh của Mỹ ở châu Á, vì vậy làm suy yếu vị thế đàm phán của ASEAN.“Văn kiện khung chưa được công bố, nhưng một văn bản dài 2 trang mà Reuters tiếp cận được cho thấy nó khá khái quát và có nhiều điểm dẫn đến bất đồng.“Ví dụ, nó kêu gọi các bên cam kết với “các mục đích và nguyên tắc” của Công ước LHQ về Luật Biển, nhưng không quy định việc tuân thủ.“Một số nước ASEAN, kể cả Việt Nam và Philippines, lâu nay nói họ vẫn muốn làm cho bộ quy tắc có tính ràng buộc pháp lý, điều mà theo các chuyên gia sẽ ít có cơ hội được Trung Quốc chấp nhận.”Chính vì vậy, 3 nước Mỹ, Nhật và Úc đã ra tuyên bố kêu gọi ASEAN cần có một bản quy tắc có tính ràng buộc pháp lý, theo bản tin Đài VOA hôm 7 tháng 8 cho biết.Bản tin VOA ghi rằng, “Mỹ, Nhật và Úc hôm 7/8 thúc giục các nước Đông Nam Á và Trung Quốc bảo đảm rằng bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông mà họ cam kết soạn ra sẽ có tính ràng buộc pháp lý, theo tin của Reuters phát đi từ Manila.“Tin cho hay ba cường quốc cũng nói họ mạnh mẽ phản đối những hành động cưỡng ép đơn phương.“...“Ngoại trưởng 3 nước kể trên đã ra tuyên bố sau một cuộc họp ở Manila nói rằng khối các nước Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc cần thiết lập một bộ quy định “có tính ràng buộc pháp lý, có ý nghĩa, có hiệu lực, và nhất quán với luật quốc tế”.”Liên quan đến cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN và bản quy tắc ứng xử trên Biển Đông, một bản tin khác của Đài VOA hôm 6 tháng 8 cho biết rằng VN đã thúc giục ASEAN có lập trường cứng rắn với việc TQ lấn chiếm Biển Đông.Bản tin VOA cho biết thêm rằng, “Việt Nam thúc giục các nước Đông Nam Á có lập trường mạnh mẽ hơn đối với việc Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông, vào lúc diễn đàn an ninh khu vực bắt đầu họp ở Manila hôm 5/8.“Trước phiên họp thường niên của ngoại trưởng khối ASEAN gồm 10 nước, Việt Nam đã có động thái mạnh bạo nhắm đến Trung Quốc với việc đề xuất chỉnh sửa bản thảo của thông cáo chung có trong kế hoạch.”Bản tin VOA nói thêm rằng, “Vào tối 4/8, Việt Nam tìm cách đưa những từ ngữ cứng rắn chống Trung Quốc vào tuyên bố của ASEAN dự kiến được công bố sau khi các ngoại trưởng Đông Nam Á họp xong hôm 5/8.“Theo một bản sao mà AFP có được, Việt Nam đã vận động ASEAN bày tỏ quan ngại về “việc xây dựng” ở ngoài biển, ý nói đến sự bùng nổ các hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc ở vùng biển có tranh chấp trong những năm gần đây.“Việt Nam cũng muốn ASEAN nhấn mạnh trong tuyên bố chung là bộ quy tắc ứng xử (COC) với Trung Quốc ở Biển Đông, hiện đã được lên kế hoạch, sẽ có tính ràng buộc về mặt pháp lý, một điều bị Trung Quốc chống lại.“Việc vận động đã diễn ra khi các ngoại trưởng ASEAN họp không chính thức ngoài kế hoạch vào tối 4/8.“Một nhà ngoại giao tham gia cuộc họp cho AFP biết rằng “cuộc thảo luận thật gay go” và “Việt Nam đơn thương độc mã đòi có những từ ngữ mạnh mẽ về Biển Đông” trong khi “Campuchia và Phippines không mặn mà thể hiện điều đó”.”Vì VN mạnh bạo đưa đề nghị sử chữ trong tuyên bố bày tỏ thái độ cứng rắn với TQ trên vấn đề Biển Đông, nên cuộc gặp riêng giữa 2 ngoại trưởng VN và TQ đã bị hủy bỏ, theo bản tin hôm 7 tháng 8 của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết.Bản tin RFA viết rằng, “Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Vương Nghị, vào ngày 7 tháng 8 vào phút chót hủy một cuộc gặp dự kiến trong ngày với người tương nhiệm Việt Nam bên lề kỳ họp tại Manila, Philippines.“Mạng báo South China Morming Post loan tin quyết định từ phía Trung Quốc như vừa nêu được tiết lộ chỉ ít giờ sau khi các bộ trưởng ngoại giao khối ASEAN thông qua tuyên bố chung kỳ họp lần thứ 50 ở Manila.“Tin nói Trung Quốc giận giữ về lời lẽ trong tuyên bố chung mà Bộ trưởng ngoại giao 10 nước ASEAN đưa ra; trong đó bày tỏ quan ngại về hoạt động bồi lấp, xây đảo của Bắc Kinh tại khu vực Biển Đông. Theo đó các bộ trưởng ngoại giao ASEAN quan ngại hoạt động xây đảo làm xói mòn lòng tin và sự tin cậy, làm tăng căng thẳng và có thể làm tổn hại hòa bình, an ninh và ổn định khu vực.“Một nguồn tin thân cận không muốn nêu tên cho biết Trung Quốc cho rằng chính Việt Nam thúc đẩy việc đưa vào tuyên bố chung ngôn từ như vừa nêu.”