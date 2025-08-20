Chùm thơ Trần Hạ Vi

nguyetcam 2
Nguyệt Cầm -- Tranh Đinh Trường Chinh.



DRAIN THE SWAMP*
(Tát cạn đầm lầy)

chúng ta là một nhóm người
cùng chung tay đóng góp
ai có ghế mang ghế
ai có giấy mang giấy
ai có bút mang bút
ai có tiền mang tiền
ai có quyền mang quyền
chúng ta không bình đẳng cũng chẳng bình quyền
nhưng chung một vòng thân thuộc

anh có cái tôi cần
tôi có cái anh cần
chúng ta đổi cho nhau
chẳng có gì không thể đổi trao
không cứ gì vương miện
xác nhận chứng nhận hay giải thưởng
kể cả tình thân tình yêu hay bồ nhí

chúng ta là thành phần tinh túy
chúng ta là elite
chúng ta là nhóm người có những đặc quyền
đổi trao và mua bán

chúng ta cũng có quyền mời bạn bè đến
ai có ghế mang thêm ghế
ai có bút mang thêm bút
ai có giấy mang thêm giấy
...
nơi chúng ta ở được gọi là đầm lầy
nhưng chúng ta tránh gọi mình
là cá sấu

cho đến khi có người đến
đòi tát cạn đầm lầy
và chúng ta gọi hắn là kẻ khùng
làm mồi cho cá sấu...

14.01.2025


 

TÌNH YÊU THỜI AI*


Hôm nay em buồn

Gọi ChatGPT lên làm tư vấn

Nói chuyện một hồi chắc mẩm em đúng chẳng sai
 

Anh sẽ trở lại ngày một ngày hai

Trong anh em là thiên thần chói sáng

Trí tuệ nhân tạo quá giỏi dramatize**

Làm em luôn tưởng mình là công chúa
 

Cái tôi được thổi phồng vĩ đại

Được ngợi khen giữa ngàn lời trau chuốt

AI - một bộ não siêu việt

Và khuôn miệng rất đỗi ngọt ngào
 

Sự thật là

Chúng ta đã chấm dứt tự khi nào

Và chẳng bao giờ có khả năng trở lại
 

Chiếc điện thoại ngủ quên trong lặng lẽ

Có khi nào giật mình tỉnh dậy

Vì một tin nhắn từ AI?

02.05.2025


* trí tuệ nhân tạo

** kịch hóa

 

NHƯ KHI HOÀNG HÔN MẶT TRỜI SẼ LẶN

Em tiếp tục nhắn tin
Anh có thể ngừng
Và chúng ta chấm dứt

Em không quan tâm ai người nhắn trước
Cũng không quan tâm ai kẻ nhắn sau cùng

Chuyện chúng ta
muốn dừng
là dừng
muốn tiếp tục
là tiếp tục

Anh phức tạp hơn ChatGPT có thể hiểu
Em phức tạp hơn ChatGPT có thể dự đoán

Chúng ta không chơi đánh đố
Em chỉ nói là
Em vẫn thích anh
Nhưng sẽ không làm điều anh muốn

Còn anh muốn làm gì sau đó
Em cũng sẽ không nhờ ChatGPT đoán
Mà để cho trời...

09.07.2025

– Trần Hạ Vi

