Hôm nay,  

Hướng Đạo Một Ngày, Hướng Đạo Một Đời

22/08/202500:00:00(Xem: 12)

hướng-đạo-1
Bàn trưng bày quá trình dẫn đến danh hiệu Đại Bàng của Brandon Do
 
“Anh nhớ đến dự lễ trao đẳng cấp Đại Bàng cho thằng con em nha! Để mừng cho em và cháu…” Tôi nhận được điện thoại như vậy từ C., một người bạn trẻ có con trai là hướng đạo sinh thuộc Liên Đoàn Trường Sơn, được nhận danh hiệu Đại Bàng vào ngày 16/08/2025. Đã lâu rồi, kể từ khi hai thằng con ngưng sinh hoạt hướng đạo để đi học đi làm, tôi không có dịp trở về thăm lại liên đoàn. Công việc thì nhiều, thời gian thì ít. Nhưng lần này thì không từ chối được rồi!
 
Vào ngày hôm đó, ba nam hướng đạo sinh là Darren Trọng Lê (con của C.), Brandon Đỗ, Raymond Phan được nhận danh hiệu Đại Bàng; còn hai nữ hướng đạo sinh Alison Bảo Anh Đỗ và Vivian Phi Vân Phạm nhận danh hiệu Hoàng Kim. Cả hai đều là danh hiệu cao nhất dành cho một đoàn sinh hướng đạo. Thằng con trai lớn của tôi làm lễ này vào năm 2011, còn thằng nhỏ là năm 2018.
 
Đến với buổi lễ, tự nhiên trong tôi ký ức từ gần 20 năm trước tràn về. Tôi sang Mỹ năm 2006, bắt đầu đưa các con đi sinh hoạt hướng đạo từ năm 2008. Sau này tôi vẫn thường nói với bạn bè là một trong những việc mình làm được tốt nhất cho con khi mới sang Mỹ là đưa chúng vào hướng đạo. Có thể xem hướng đạo là gia đình thứ hai của tôi ở Mỹ. Các cháu được sinh hoạt trong một môi trường lành mạnh, bổ ích, có bạn bè tốt người Việt, có những niềm vui không quá tốn kém. Làm phụ huynh hướng đạo, tôi cũng có những người bạn mới cùng phụ chăm sóc đám nhỏ, giúp hội nhập vào cuộc sống mới nhanh hơn. Biết cách đi chợ mua thức ăn thức uống cho một bầy trẻ vài chục đứa. Biết cách lái xe đưa đám trẻ đi cắm trại ở những vùng rừng, núi, biển ở quanh khu vực Nam Cali. Khi các con học kỹ năng hướng đạo, phụ huynh cũng học để hướng dẫn thêm. Chỉ chừng năm năm sau khi đến Mỹ, một số bạn học ngạc nhiên khi thấy tôi nhanh chóng học cách xoay sở trong đời sống Mỹ. Nhờ hướng đạo đó!
 
Đến với buổi lễ, tôi gặp lại nhiều gương mặt trưởng từ lâu gắn bó với Liên Đoàn Trường Sơn. Đây là liên đoàn hướng đạo Việt Nam lâu đời thứ nhì ở Quận Cam, được thành lập vào tháng 6 năm 1980 (680 là số hiệu của liên đoàn xuất phát từ đây). Có nhiều trưởng đã sinh hoạt với liên đoàn từ bốn thập niên qua. Có những vị tuổi đã ngoài 70, 80 vẫn khoác áo hướng đạo, mỗi tuần vẫn ra park hướng dẫn các em sinh hoạt. Có những cặp vợ chồng đều là trưởng, con là đoàn sinh, vẫn gắn bó với liên đoàn từ những năm tháng đầu tiên đến nay. Có những trưởng đã “lìa rừng”. Khi đại diện phụ huynh phát biểu, C. có nhắc đến hai trưởng nữ là L. và XH. mất cách đây vài năm. Hai em nữ nhận danh hiệu Hoàng Kim hôm đó đã từng được hai trưởng này dìu dắt khi còn là Chim Non, Thiếu Nữ. Có thể hình dung ra cả hai vị cũng có mặt đâu đó trong khán phòng, vui vì những đoàn sinh năm xưa nay đã trưởng thành.
 
Gặp lại những gương mặt thân quen, tâm trí tôi trở về với những ngày tháng êm đềm trong gia đình Trường Sơn. Những sáng Thứ Bảy chở con ra park, rồi phụ giúp các trưởng tổ chức ngày sinh hoạt. Tôi được giao nhiệm vụ tập cho các em hát bài Hướng Đạo Ca cho đúng lời và nhịp: “Nâng cao lá cờ hướng đạo nhuộm oai hùng sáng ngời, ta cùng đi cùng xây đời mới…” Mỗi tuần tập cho một nhóm, cho các nhóm thi đua nhóm nào hát hay hơn, rõ hơn, lớn hơn. Các em hát vui và hào hứng lắm!
 
Những buổi lái xe đưa các em đi trại hè lấy merit badge ở Camp Tahquitz vùng rừng núi Big Bear, ở lại với các em cả tuần. Buổi tối khi các em đã đi ngủ, phụ huynh ngồi lại dưới nhau bên ánh lửa hồng đến hai ba giờ sáng, tâm tình kể chuyện ngày xưa, hát những bài hát ngày xưa thời trai trẻ với cây đàn thùng. Đêm ở đây trời lạnh và trong vắt, có thể thấy được giải ngân hà vắt ngang bầu trời. Thiên nhiên đẹp, hùng vĩ mà tĩnh lặng. Khi lửa tàn, trở về lều ngủ, có khi gần sáng thức dậy run cầm cập vì lạnh. Nhưng vẫn thấy ấm lòng.
 
Những buổi tập văn nghệ cho các em tham gia trình diễn thi đua với các liên đoàn khác trong trại Thẳng Tiến. Hồi đó trong liên đoàn có chị AĐ là một người đặc biệt có năng khiếu về dàn dựng những tiết mục múa. Có năm chị dựng hoạt cảnh Tiếng Dân Chài (nhạc Phạm Đình Chương). Trưởng L. khéo tay lắm, làm cả một chiếc thuyền bằng giấy carton. Các em Thiếu Nam trong vai dân chài nhịp nhàng chèo thuyền, kéo lưới. Hoạt cảnh thành công đến độ nhiều khán giả trong đêm văn nghệ Trại Thằng Tiến nói rằng dàn dựng sáng tạo không thua gì Thúy Nga Paris!
 
Những kỳ đi trại Về Nguồn, là trại tổ chức hằng năm chỉ dành cho các trưởng và phụ huynh. Khi đi trại liên đoàn, phụ huynh thường phải lo phần bếp núc, hậu cần cho các em, ít có thời gian sinh hoạt vui chơi. Mà điều quan trọng nhất khi tham gia hướng đạo là có được niềm vui. Trong trại Về Nguồn, phụ huynh trở thành đoàn sinh, cũng chia thành đội, học các kỹ năng hướng đạo, thi đua nấu ăn, thi đua văn nghệ, tham gia những trò chơi hướng đạo. Qua những kỳ trại Về Nguồn, nhiều phụ huynh yêu thích sinh hoạt hướng đạo hơn, sau đó trở thành trưởng của liên đoàn.
 
Dòng đời trôi như một dòng sông. Các em lớn lên, vào đời; nhiều em không còn thời gian quay lại với hướng đạo. Phụ huynh cũng thế. Nhưng liên đoàn vẫn tiếp tục đón nhận những đoàn sinh mới, những phụ huynh mới. Những trưởng ngày xưa dù vẫn gắn bó với phong trào nhưng nay đã thêm nhiều tuổi đời, cần có người tiếp nối. Thật là cảm động khi nhìn thấy nhiều em đoàn sinh ngày xưa nay trở lại mặc áo trưởng, trở thành thế hệ lãnh đạo mới của liên đoàn. Tre già, măng mọc. Phong trào hướng đạo cứ thế mà tiếp tục tiến bước.
 
Gặp lại phụ huynh, các trưởng cũ mới, nói chuyện thân tình vẫn như ngày xưa, tôi tự hỏi rằng làm sao những con người này lại có thể gắn bó, cống hiến gần như trọn đời cho phong trào hướng đạo như vậy? Vạn sự đều có lúc thịnh suy. Liên đoàn Trường Sơn đã trải qua vài lần phân chia, tạo thành những liên đoàn mới. Phong trào Hướng Đạo Việt Nam cũng có những bất đồng sâu sắc trong nội bộ. Trải qua những thăng trầm như vậy, điều gì đã khiến những con người này tiếp tục khoác áo hướng đạo, cuối tuần tự nguyện ra park sinh hoạt với các em trong một đất nước bận rộn như ở Mỹ?
 
Đi xem các bàn trưng bày quá trình dẫn đến danh hiệu Đại Bàng, Hoàng Kim, tôi thấy hình ảnh, đồ chơi của các em từ thuở thơ ấu trong gia đình. Rồi đến hình ảnh vui chơi, học tập, thực hành với các bạn, các trưởng trong liên đoàn. Những huy chương, bảng công nhận các cột mốc quan trọng mà các em đạt được trong cuộc đời hướng đạo. Những nụ cười, những gương mặt trẻ thơ rạng rỡ trong sinh hoạt. Đằng sau những niềm vui đó là sự trưởng thành dần dần theo năm tháng. Những đứa trẻ như vậy ra đời không phải lúc nào cũng thành công, nhưng thành nhân là điều dễ có được.

hướng-đạo-2

Các em vừa nhận danh hiệu Đại Bàng, Hoàng Kim của Liên Đoàn Trường Sơn

 
Những hình ảnh đó cũng có thể là mục tiêu của những con người gắn bó trọn đời với phong trào hướng đạo. Trước tiên hướng đạo là niềm vui với thiên nhiên, với đồng đội. Dựa trên nền tảng đơn giản này, người hướng đạo vững tiến theo đuổi một hoài bão lớn hơn, xa hơn: giáo dục thế hệ trẻ. Những đứa trẻ từ thế hệ này tiếp nối thế hệ sau vào liên đoàn, rồi trưởng thành ra đời, rồi quay lại khoác áo hướng đạo. Những hình ảnh đó là động lực cho những người khoác áo trưởng, tiếp tục góp phần nuôi dưỡng phong trào hướng đạo trên toàn thế giới đã tồn tại và phát triển từ hơn một thế kỷ qua.
 
Hướng đạo một ngày, hướng đạo một đời… Tôi tự nhủ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, ra park trở lại, để phụ với các trưởng liên đoàn Trường Sơn tập cho các em hát cho to, cho hay bài ca của người hướng đạo:
…Hướng Đạo Việt Nam đuốc thiêng soi đường
Hướng Đạo Việt Nam khó khăn coi thường
luôn luôn ta bền gan rèn tâm hồn trong sáng
dâng cho nước non nhà muôn đời điểm tô
cho xã hội rạng ngời chúng ta một lời…
 
Doãn Hưng
 
Caption 1: Bàn trưng bày quá trình dẫn đến danh hiệu Đại Bàng của Brandon Do
Caption 2: Các em vừa nhận danh hiệu Đại Bàng, Hoàng Kim của Liên Đoàn Trường Sơn
 
 
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Đó là tháng 6-1989, lần đầu đến New York và vào một bảo tàng viện nổi tiếng ở đây, tôi tình cờ, tới chỗ treo một bức tranh trừu tượng khổng lồ, cao khoảng 2 mét, ngang khoảng 6 mét. Tôi kinh ngạc với sự giàu có ở đây, bảo tàng viện này dành riêng ra một căn phòng lớn, đơn giản, sang trọng, chỉ để trưng bày một bức tranh đó...

Tôi bị bắt tại huyện Tân Hiệp chiều ngày hai mươi, giáp Tết. Lý do, mang theo hàng không giấy phép. Thế là tiêu tan hết vốn lẫn lời mà tôi chắt chiu, dành dụm gần cả năm nay. Nhớ đến mẹ và gia đình trong những ngày Tết sắp tới, tôi vừa buồn vừa tức đến bật khóc. Xui rủi, biết trách ai. Tiễn, anh phụ lơ, đã cẩn thận cất dấu hàng cho tôi, vã lại anh cũng quá quen biết với đám công an trạm kiểm soát. Không ngờ chuyến nầy bọn công an tỉnh xuống giải thể đám địa phương, nên tôi bị “hốt ổ” chung cả đám. Đây không phải là lần đầu bị bắt, nhưng lại là lần đầu tiên tôi đi chuyến vốn lớn như vầy. Năm ký bột ngọt, năm ký bột giặt, hơn chục ống thuốc cầm máu và trụ sinh hàng ngoại. Bột ngọt, bột giặt không nói gì, nhưng hai thứ sau hiếm như vàng mà giới “chạy hàng” chúng tôi gọi là “vàng nước”. Nên thay vì đưa về khu tạm giam huyện chờ lập biên bản, hồ sơ xét xử tôi nghe bọn công an thì thầm, bàn tán giải thẳng về khám lớn tỉnh Rạch Giá.

Quỳnh Lâm báo tin sẽ đến Đức trong tuần lễ đầu tháng 10. Nisha vội vàng thu xếp “sự vụ lệnh“ để công du sang Đức. Nisha lo đi chợ sắm sửa đầy mấy tủ lạnh, tủ đá, để mấy cha con sống còn trong thời gian nữ tướng đi xa. Chúng tôi hồi hộp quá, ngày nào cũng thư từ, nhắn nhủ, dặn dò đủ điều tẳn mà, tẳn mẳn. Điện thư qua, về hoa cả mắt. Thư nào chúng tôi cũng nhắc nhở nhau giữ gìn sức khoẻ, vì đứa nào cũng “lão” rồi. Khi gặp nhau, tụi tôi nhất thiết phải đầy đủ tinh thần minh mẫn trong thân thể tráng kiện. Có hôm, đến trưa, chưa nghe tăm tiếng, tôi sốt ruột, xuất khẩu làm thơ... bút tre:

Sống ở đây an toàn và bình an gần như một trăm phần trăm trong hiện tại và tương lai, nhưng không thể bình thản hóa quá khứ. Cuộc chiến khốc liệt giữa thiên thần và ma quỉ luôn ám ảnh ông. Có những điều gì thao thức, âm thầm nghi hoặc, nhoi nhúc sâu thẳm trong ông. Lòng tin vào ông Gót có phần nào lung lay. Đông cảm thấy có lỗi khi nghi ngờ bố, người đã giúp đỡ, bảo vệ ông và Vá. Nhưng nghi ngờ là một thứ gì không thể điều khiển, không thể đổi đi, không thể nhốt lại. Nó vẫn đến, mỗi lần đến nó vạch rõ hơn, nhưng vẫn mù sương như đèn xe quét qua rồi trả lại sương mù.

Trâm gật đầu nhè nhẹ. Đoan nghĩ thật nhanh đến một cảnh diễn ra mỗi đầu tháng trong sân trường. Nơi đó, các sinh viên xúm xít cân gạo và các loại “nhu yếu phẩm”, mang phần của mình về nhà. Rồi thì trong khu phố, cảnh những người dân xếp hàng “mua gạo theo sổ” cũng diễn ra mỗi ngày. Nói “gạo” là nói chung thôi, thật ra trong đó phần “độn” chiếm đa số. Phần “độn” có thể là bo bo, có thể là bột mì, cũng có thể là khoai lang hay khoai mì xắt lát phơi khô. Nồi cơm nấu từ gạo và một thứ khác được gọi là nồi “cơm độn.” Mỗi ngày hai bữa cơm độn. Bo bo thì quá cứng vì vỏ ngoài chưa tróc, nấu trước cho mềm rồi cho gạo vào nấu tiếp, trở thành một “bản song ca” chói tai. Khoai lang hay khoai mì xắt lát phơi khô thường bị sượng, ghế vào cơm rất khó ăn. Chỉ có bột mì tương đối dễ ăn hơn, vì người nấu có thể chế biến thành bánh mì, nui hay mì sợi

Mùa đông, tuyết đóng dầy trên mái nhà. Ấy là lúc bà ngoại cũng lo là lũ chim - những con chim của ngoại - sẽ chết cóng. Nhưng bà không biết làm gì để cứu chúng nó. Ngoại đi tới đi lui từ phòng khách qua nhà bếp. Thở dài. Rên rỉ. Rồi lẩm bẩm, “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.” Bà ngoại tội nghiệp những con chim chết lạnh. Sinh nhật ngoại, chúng tôi chung tiền mua quà. Một con sáo trong chiếc lồng tuyệt đẹp. Bà ngoại cưng nó hơn cưng chị em tôi. Cho nó ăn, ngắm nghía bộ lông đầy màu sắc của nó. Chăm chú lắng nghe tiếng hót véo von lúc chớm nắng bình minh và buổi hoàng hôn nắng nhạt. Rồi một buổi sáng nọ tiếng chim thôi líu lo. Bà ngoại chạy ra phòng khách. Hấp tấp tuột cả đôi guốc mộc. Con chim sáo nằm cứng sát vách lồng. Hai chân duỗi thẳng. Cổ ngoặt sang một bên. Con chim của ngoại đã chết. Bà ngoại buồn thiu cả tuần lễ. Bố mẹ tôi bàn tính mua con chim khác. Bà gạt ngang.

Tôi là người viết báo nghiệp dư. Từ khi khởi viết vào năm 1959, tay cầm viết luôn là nghề tay trái. Tôi sống bằng nghề tay phải khác. Cho tới nay, nghề chính của tôi là…hưu trí, viết vẫn là nghề tay trái. Tôi phân biệt viết báo và làm báo. Làm báo là lăn lộn nơi tòa soạn toàn thời gian hoặc bán thời gian để góp công góp sức hoàn thành một tờ báo. Họ có thể là chủ nhiệm, chủ bút, tổng thư ký, thư ký tòa soạn hay chỉ là ký giả, phóng viên. Nhưng tôi nghĩ người quan trọng nhất trong tòa soạn một tờ báo là ông “thầy cò”. Thầy cò ở đây không có súng ống hay cò bóp chi mà là biến thể của danh từ tiếng Pháp corrector, người sửa morasse. Morasse là bản vỗ một bài báo cần sửa trước khi in.

Sáu tuần. Nàng đã đi ra khỏi mụ mị từ trong mối tình hiện tại của mình. Cô bạn gái hỏi "Tỉnh chưa?". Tỉnh rồi, nhưng tỉnh không có nghĩa không yêu anh ấy nữa, chỉ là không còn mụ mị mê muội nữa thôi...

Trong bóng tối dày đặc, dọ dẫm từng bước một, hai tay vừa rờ vào hai bên vách hang động, vừa quơ qua quơ lại trước mặt, dù cố mở mắt lớn, chỉ thấy lờ mờ, nhiều ảo ảnh hơn là cảnh thật. Cảm giác bực bội vì đã trợt té làm văng mất ba lô, mất tất cả các dụng cụ, thực phẩm và nước uống cần thiết. Bối rối hơn nữa, đã rớt chiếc đèn bin cầm tay, mất luôn chiếc đèn bin lớn mang bên lưng và máy liên lạc vệ tinh có dự phòng sóng AM. Giờ đây, chỉ còn ít vật dụng tùy thân cất trong mấy túi quần, túi áo khoát và hoàn toàn mất phương hướng. Chỉ nhớ lời chỉ dẫn, hang động sẽ phải đi lên rồi mới trở xuống. Trang nghĩ, mình có thể thoát ra từ lối biển. Là một tay bơi có hạng, nàng không sợ.

Cô người Nha Trang, lớn lên và đi học ở đó. Cô sinh trưởng trong một gia đình gia giáo, mẹ cô đi dậy học, ông thân cô cũng là hiệu trưởng một trường trung học lớn ở Phú Yên. Năm 22 tuổi, cô học năm cuối đại học văn khoa Huế thì gặp gỡ chú Hiếu trong một dịp hội thảo sinh viên do các biến động thời cuộc miền Trung bắt đầu nhen nhúm. Chú Hiếu lúc đó đang theo cao học luật. Họ thành đôi bạn tâm giao tuổi trẻ, sau thành đôi uyên ương. Ba năm sau khi Trang vừa 25 tuổi, Hiếu đã nhậm chức chánh án tòa thượng thẩm.

Nhà trẻ kế bên bệnh xá. Trong góc một trại giam. Nhà trẻ có sáu đứa con nít. Bệnh xá có mấy bệnh nhân già. Coi bệnh xá là một tù nam nguyên là y tá ngoài đời. Coi nhà trẻ là một tù nữ án chung thân. Coi cả hai nơi ấy là một công an mà mọi người vẫn gọi là bác sĩ! Sáu đứa con nít đều là con hoang. Mẹ chúng nó là nữ tù bên khu B, đừng hỏi cha chúng đâu vì chúng sẽ không biết trả lời thế nào. Cũng đừng bao giờ hỏi mẹ chúng nó về chuyện ấy vì rằng đó là chuyện riêng và cũng là những chuyện rất khó trả lời. Thảng hoặc có ai đó được nghe kể thì lại là những chuyện rất tình tiết ly kỳ lâm ly bi đát… chuyện nào cũng lạ, chuyện nào cũng hay

Thăm nuôi năm thứ mười: trại Z30D Hàm Tân, dưới chân núi Mây Tào, Bình Tuy. Cuối năm 1985, mấy trăm người tù chính trị, trong đó có cánh nhà văn nhà báo, được chuyển từ trại Gia Trung về đây. Hồi mới chuyển về, lần thăm nuôi đầu, còn ở bên K1, đường sá dễ đi hơn. Cảnh trí quanh trại tù nặng phần trình diễn, thiết trí kiểu cung đình, có nhà lục giác, bát giác, hồ sen, giả sơn... Để có được cảnh trí này, hàng ngàn người tù đã phải ngâm mình dưới nước, chôn cây, đẽo đá suốt ngày đêm không nghỉ. Đổi vào K2, tấm màn hoa hòe được lật sang mặt trái: những dãy nhà tranh dột nát, xiêu vẹo. Chuyến xe chở người đi thăm nuôi rẽ vào một con đường ngoằn nghoèo, lầy lội, dừng lại ở một trạm kiểm soát phía ngoài, làm thủ tục giấy tờ. Xong, còn phải tự mang xách đồ đạc, theo đường mòn vào sâu giữa rừng, khoảng trên hai cây số.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.