Hôm nay,  

USDA Ngừng Tài Trợ Cho Các Dự Án Điện Gió Và Điện Mặt Trời Trên Đất Nông Nghiệp

18/08/202521:22:00(Xem: 38)

Skärmbild 2025-08-19 062148
USDA tuyên bố dừng tài trợ các dự án điện gió và điện mặt trời trên đất nông nghiệp đang canh tác. Chính quyền Trump cho rằng năng lượng tái tạo vừa tốn kém vừa phụ thuộc vào TQ. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

 

(WASHINGTON, ngày 18 tháng 8, Reuters) – Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Nông Nghiệp Brooke Rollins cho biết Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) sẽ ngưng cấp vốn và trợ giúp cho các dự án điện gió và điện mặt trời trên đất nông nghiệp đang được canh tác.

 

Quyết định này nằm trong loạt biện pháp của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế sự mở rộng của ngành năng lượng tái tạo. Trump nhiều lần khẳng định rằng điện gió và điện mặt trời không ổn định, chi phí cao và quá phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ TQ.

 

Rollins nêu rõ: “Hàng triệu mẫu đất nông nghiệp phì nhiêu bị bỏ hoang để dựng nên những tấm pin mặt trời được trợ cấp theo Green New Deal. Phá đất như vậy chẳng khác nào đang cướp đi tương lai của nông dân và đất nước chúng ta.

 

Theo thông tin trên trang web của Bộ, USDA đã từng rót hơn 2 tỷ MK vào các dự án năng lượng tái tạo, bao gồm cả điện gió và điện mặt trời, thông qua Chương Trình Năng Lượng Nông Thôn (Rural Energy for America Program). Ngoài ra, cơ quan này cũng trợ giùp nhiều dự án năng lượng sạch phục vụ các liên hiệp điện lực ở nông thôn.

 

Theo một nghiên cứu năm 2024 của USDA, trong năm 2020, các trang trại điện gió và điện mặt trời chiếm khoảng 424,000 acres đất nông thôn (tương đương 1,715 km²). Đây chỉ là một phần rất nhỏ, chưa tới 0.05% trong tổng số gần 900 triệu acres đất được sử dụng cho nông nghiệp. Đa số diện tích đất này tiếp tục được canh tác ngay cả sau khi dự án năng lượng tái tạo được khai triển.

 

Trước đây, dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, chính quyền đã ủng hộ việc lắp đặt các dự án điện gió và điện mặt trời tại nông thôn cũng như trên đất nông nghiệp, nhằm giảm khí thải gây hại cho khí hậu và hạ giá thành năng lượng sạch.

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

(Oklahoma, ngày 19 tháng 8, APNews) – Chính quyền tiểu bang Oklahoma vừa ban hành quy định mới, buộc giáo viên xuất thân từ New York hay California phải vượt qua kỳ khảo hạch đặc biệt trước khi được cấp chứng chỉ giảng dạy. Ông Ryan Walters, Tổng Giám Thị Hệ Thống Trường Công Lập Oklahoma, cho biết biện pháp nầy nhằm ngăn chặn “tư tưởng cực tả cấp tiến” len lỏi vào học đường. Tuy nhiên, theo các nhà phê bình, đây chẳng khác nào một “bài kiểm tra lòng trung thành MAGA.”

Trong cuộc trò chuyện trước ống kính, cả Trump lẫn Zelensky đều tránh đi sâu vào chi tiết. Không khí giữa hai người, trái lại, khá thân thiện. Zelensky chuyển cho Trump lá thư của phu nhân Olena Zelenska gửi đến Đệ nhất Phu nhân Melania Trump, sau khi bà Melania tuần trước đã viết thư cho Putin về số phận trẻ em trong chiến tranh. Zelensky còn đùa với ký giả Mỹ từng châm ngòi vụ tranh cãi y phục, và trêu rằng Tổng thống Mỹ có thể thích “tạm hoãn bầu cử quốc gia”. Khung cảnh này đối lập hẳn với buổi gặp lần trước, khi ông bị mời rời khỏi Bạch Ốc. Trước báo giới, Trump cho biết đã trao đổi gián tiếp với ông Putin và sẽ gọi điện ngay sau cuộc gặp để dàn xếp một thượng đỉnh ba bên. Ông cũng giải thích lý do bỏ điều kiện ngưng bắn: nó có thể “bất lợi cho một bên” và “không muốn chỉ có hai năm hòa bình rồi quay lại vũng lầy”. Trump nói thêm rằng các lãnh tụ Âu châu sẽ cần bàn về “khả năng trao đổi lãnh thổ”, nhưng ngừng ở mức để ngỏ, tránh gợi ý Mỹ áp đặt.

- Zelensky Vào Bạch Ốc, Đối Diện Sức Ép Từ Trump – Châu Âu Theo Hỗ Trợ. - Trump Nói Sẽ Dẫn Đầu Phong Trào Hủy Việc Bỏ Phiếu Qua Thư. - Dân Chủ Texas Chấm Dứt Bỏ Phiếu Tập Thể, Bản Đồ Bầu Cử Mới Chuẩn Bị Được Thông Qua. - Hamas Chấp Nhận Kế Hoạch Ngừng Bắn Mới Ở Gaza. - Trump Đưa Vấn Đề Tội Phạm Lên Tuyến Đầu Chính Trị, Dân Chủ Thận Trọng Ứng Phó. - Quan Hệ Với Hoa Kỳ Lung Lay, Ấn Độ Xích Lại Gần Trung Quốc. - Bộ Ngoại Giao Mỹ Ngưng Cấp Chiếu Khán Y Tế Cho Trẻ Em Gaza. - Bão Erin Đe Dọa Ven Biển Đông Hoa Kỳ Và Bermuda. - Mùa Khai Trường Với Chính Sách Tiêm Chủng Lờ Mờ. - Cuộc Chiến Của Trump Với Những Con Số. - Đe Dọa Trừng Phạt Dầu Mỏ Của Trump Dần Phai Nhạt. - Newsmax Đồng Ý Trả 67 Triệu Đô-La Trong Vụ Kiện Phỉ Báng Liên Quan Bầu Cử 2020.

TEL AVIV – Hôm Chủ nhật 17 thang 8 vừa qua, Israel đã chứng kiến một cuộc biểu tình được cho là đông đảo nhất trong vòng hơn một năm qua, khi hàng trăm nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về các đường phố, hưởng ứng lời kêu gọi của gia đình các con tin còn bị Hamas giam giữ tại Gaza, cùng với những gia đình mất người thân trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 và trong 22 tháng chiến tranh kể từ đó, để kêu gọi chấm dứt chiến tranh và giải thoát con tin. Từ những giờ đầu buổi sáng, đám đông khổng lồ đã tập trung tại quảng trường tưởng niệm ở trung tâm Tel Aviv, nơi đã trở thành biểu tượng đau thương và nhắc nhớ về thảm kịch còn chưa khép lại.

(LONDON/KYIV/WASHINGTON, ngày 17 tháng 8, Reuters) – Các nhà lãnh đạo Âu Châu sẽ có mặt tại Washington để cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy gặp Donald Trump. Họ muốn tiếp thêm sức mạnh cho Zelenskiy khi Trump liên tục gây sức ép buộc Ukraine phải chấp nhận thỏa ước hòa bình với Nga để chấm dứt cuộc chiến dai dẳng nhất Âu Châu trong gần một thế kỷ.

(MONTREAL, ngày 17 tháng 8, Reuters) – Hôm Chủ Nhật, cuộc đình công của tiếp viên hàng không hãng Air Canada vẫn căng thẳng khi họ kiên quyết không trở lại làm việc, bất chấp lệnh từ hội đồng lao động. Hãng Air Canada buộc phải hoãn kế hoạch bay trở lại, còn hành khách thì mắc kẹt, không biết khi nào mới được bay.

Khoảnh khắc nạn đói thực sự xảy ra là khi thay vì một gia đình có thể cùng nhau chia sẻ miếng cơm manh áo, họ lại tranh giành nhau với nhau. Khi điều này xảy ra, đó chính là ranh giới giữa con người và thú vật...

WASHINGTON -- Sau thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Alaska, Tổng Thống Trump tiết lộ một số điểm Putin và Trump đã đồng ý, trong đó nổi bật là hai ý kiến: Trump nói rằng Putin đồng ý rằng bầu cử Mỹ không nến cho bầu qua thư; và Trump đồng ý với Putin rằng giải pháp hòa bình tốt nhất là Ukraine nên nhượng đất cho Nga.

Lời Dịch Giả: Để giúp giới trẻ Việt Nam có thể dễ dàng học căn bản Phật pháp, các truyện Bản sanh nơi đây sẽ được rút ngắn và viết lại cho đơn giản trong song ngữ Việt -Anh. Dịch giả hy vọng các truyện Bản sanh song ngữ sẽ giúp cho quý tăng ni, giáo viên, và Phật Tử có thêm một phương tiện mới để hoằng pháp. Nguồn sẽ dựa theo bản tiếng Anh của 547 truyện Jataka trên mạng SuttaCentral

Hòa Thượng Thích Viên Lý, trụ trì chùa Điều Ngự, hỏi tôi: - Ông Vi Anh mất rồi, cô biết không? Tôi sửng sốt, im lặng. Mới ngày nào ông Vi Anh và ông Lưu Vĩnh Lữ đến thăm tôi đây mà. Anh em cười nói, vui như pháo nổ, vui như ngày hội, ngày Tết. Năm ngoái, ngày 27/10/2024, chúng tôi còn gặp ông đi cùng con trai, Trung Tá Triết Bùi tham dự Đại Hội Quân Nhân người Mỹ gốc Việt năm 2024

- Trump Mời Zelenskyy Đến Washington Thứ Hai 18/8 - Bộ Tư Pháp Đồng Ý Giữ Cảnh Sát Trưởng D.C., Kèm Điều Kiện - Thống Đốc Abbott Kêu Gọi Tổ Chức Phiên Họp Đặc Biệt Thứ Nhì - Netanyahu Biến Ý Tưởng Của Trump Thành Hiện Thực - FDA Cho Phép Dùng Vaccine Cúm FluMist Của AstraZeneca Tại Nhà - Trump Cam Kết “Giải Cứu” Nhà Hoạt Động Hong Kong Jimmy Lai - Texas: Cư Dân Gốc Việt Bị Kỳ Thị Sau Khi Bình Luận Về Tuyên Bố Của Trump - Lạm Dụng Chức Vụ Trong Quan Hệ Cá Nhân, Thị Trưởng New Orleans Bị Truy Tố - Cảnh Báo Bão Đại Tây Dương Erin Cuối Tuần Này

Giáo sư Trần Ngọc Ninh đã ra đi thanh thản ở tuổi 103 vào ngày 16 tháng 7 năm 2025 tại Bệnh viện Hoag, thành phố Newport Beach, miền Nam California. Tin tức về sự qua đời của giáo sư chỉ được gia đình thông báo hai tuần sau đó, theo đúng nguyện vọng của thầy về một tang lễ Phật giáo vô cùng đơn giản, được tổ chức riêng tư trong phạm vi gia đình. Không có cáo phó, không có điếu văn, và gia đình đã thực hiện đúng những gì thầy mong muốn. Thầy được an táng tại nghĩa trang Loma Vista Memorial Park, thành phố Fullerton, cách Little Saigon khoảng 20 km

- Nga Tấn Công Ukraine Rạng Sáng Ngày Trump Gặp Putin - D.C. Kiện Trump Vượt Quá Thẩm Quyền Ở Thủ Đô - Trump Bất Ngờ Gọi Bộ Trưởng Tài Chính Na Uy Đòi Nobel Hòa Bình - Lồng Bát Giác Đô Vật Sẽ Dựng Lên Trong Tòa Bạch Ốc - Chạy Trốn ICE, Một Người Thiệt Mạng - JD Vance Lại Bị Xua Đuổi Ở Anh - Tòa Chặn Chính Quyền Giao Thông Tin Người Nhận Medicaid Cho DHS - Thỏa Thuận Thương Mại Của Trump Gây Nguy Hiểm Cho An Ninh Quốc Gia - Tom Cruise Từ Chối Nhận Giải Thành Tựu Trọn Đời Từ Trump

Nhật Bản không đương nhiên là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, mà đó là kết quả của bài học từ Thế chiến Thứ Hai. Là một quốc gia từng xâm lược tàn bạo tại nhiều nước Đông Á và Đông Nam Á, Nhật Bản đã phải nếm trải mùi bại trận chua cay, khi vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, Mỹ thả quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima, và ba ngày sau, vào ngày 9 tháng 8, quả bom thứ hai được thả xuống Nagasaki. Ước tính số thiệt mạng tại hai thành phố này lên tới khoảng 350.000 người. Từ đó, cả thế giới và người Nhật đã kinh hoàng khi nhận thức được rằng sức hủy diệt của vũ khí hạt nhân là vô cùng khủng khiếp.

Chính quyền Trump đang tước bỏ quyền được bảo vệ của một số đương đơn xin tị nạn, kể cả những trường hợp đã nộp đơn từ năm 2019. Theo NPR, hàng chục di dân trên khắp Hoa Kỳ đã nhận thư từ Sở Di Trú và Công Dân (USCIS), thuộc Bộ Nội An, thông báo hồ sơ xin tị nạn của họ đã bị bác bỏ. Thư giải thích rằng các đương đơn này (phần lớn vào Mỹ từ năm 2019 đến 2022) chưa từng trải qua buổi phỏng vấn credible fear (có lo sợ hợp lý) bắt buộc tại biên giới. Đây là cuộc phỏng vấn do viên chức tị nạn tiến hành ngay khi đương sự vừa đến Mỹ hoặc đang bị tạm giữ, để họ có thể kể rõ nỗi sợ bị đàn áp hoặc hành hạ nếu bị buộc trở về quê nhà.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.