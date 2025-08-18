USDA Ngừng Tài Trợ Cho Các Dự Án Điện Gió Và Điện Mặt Trời Trên Đất Nông Nghiệp

USDA tuyên bố dừng tài trợ các dự án điện gió và điện mặt trời trên đất nông nghiệp đang canh tác. Chính quyền Trump cho rằng năng lượng tái tạo vừa tốn kém vừa phụ thuộc vào TQ. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(WASHINGTON, ngày 18 tháng 8, Reuters) – Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Nông Nghiệp Brooke Rollins cho biết Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) sẽ ngưng cấp vốn và trợ giúp cho các dự án điện gió và điện mặt trời trên đất nông nghiệp đang được canh tác.

Quyết định này nằm trong loạt biện pháp của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế sự mở rộng của ngành năng lượng tái tạo. Trump nhiều lần khẳng định rằng điện gió và điện mặt trời không ổn định, chi phí cao và quá phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ TQ.

Rollins nêu rõ: “Hàng triệu mẫu đất nông nghiệp phì nhiêu bị bỏ hoang để dựng nên những tấm pin mặt trời được trợ cấp theo Green New Deal. Phá đất như vậy chẳng khác nào đang cướp đi tương lai của nông dân và đất nước chúng ta.”

Theo thông tin trên trang web của Bộ, USDA đã từng rót hơn 2 tỷ MK vào các dự án năng lượng tái tạo, bao gồm cả điện gió và điện mặt trời, thông qua Chương Trình Năng Lượng Nông Thôn (Rural Energy for America Program). Ngoài ra, cơ quan này cũng trợ giùp nhiều dự án năng lượng sạch phục vụ các liên hiệp điện lực ở nông thôn.

Theo một nghiên cứu năm 2024 của USDA, trong năm 2020, các trang trại điện gió và điện mặt trời chiếm khoảng 424,000 acres đất nông thôn (tương đương 1,715 km²). Đây chỉ là một phần rất nhỏ, chưa tới 0.05% trong tổng số gần 900 triệu acres đất được sử dụng cho nông nghiệp. Đa số diện tích đất này tiếp tục được canh tác ngay cả sau khi dự án năng lượng tái tạo được khai triển.

Trước đây, dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, chính quyền đã ủng hộ việc lắp đặt các dự án điện gió và điện mặt trời tại nông thôn cũng như trên đất nông nghiệp, nhằm giảm khí thải gây hại cho khí hậu và hạ giá thành năng lượng sạch.