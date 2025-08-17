Hôm nay,  

Gaza Đang Đối Diện Thảm Hại Đói Tồi Tệ Nhất Lịch Sử

17/08/202509:56:00(Xem: 48)
acom briefing 8 8 25
Ảnh: American Community Media

Sau gần hai năm chiến tranh giữa Israel và Hamas, Gaza đang bị tàn phá nặng nề. Hơn 60,000 người đã thiệt mạng, trong đó có khoảng 18,000 trẻ em, theo UNICEF. Liên Hợp Quốc ước tính ít nhất gần hai triệu người (khoảng 90% dân số) đã phải rời bỏ nhà cửa. Họ không nước sạch, thường xuyên thiếu hụt thực phẩm. Trong nhiều tháng, nhiều người đã phải đối mặt với tình trạng đói thảm khốc.

 

Hầu hết các quốc gia trên thế giới đồng ý rằng Gaza đang bên bờ vực của nạn đói, bất chấp những lời phủ nhận liên tục của Israel. Các nhà lãnh đạo tôn giáo, các tổ chức nhân đạo, các nguyên thủ quốc gia- bao gồm cả tổng thống Trump- thừa nhận rằng nạn đói đang diễn ra. Vào đầu tháng 8, UNICEF kêu gọi tăng cường vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza để làm giảm số người chết ngày càng tăng do lệnh phong tỏa, chiến tranh.

 

Trong buổi họp báo trên mạng do American Community Media tổ chức vào đầu tháng 8, các chuyên gia, nhà hoạt động đã trình bày chi tiết hơn về tình trạng đói đang xảy ra ở Gaza, phân tích nguyên nhân, những việc cần làm để bảo vệ mạng sống của trẻ em và gia đình ở Gaza.

 

Hiện nay, theo cách phân loại các giai đoạn an ninh lương thực (IPC) của Liên Hợp Quốc thì điều tồi tệ nhất về nạn đói đang diễn ra ở Gaza, với hơn 20,000 trẻ em được điều trị tại các bệnh viện vì suy dinh dưỡng kể từ tháng 4. Nửa triệu người dân Gaza dự kiến sẽ được phân loại ở mức IPC tồi tệ nhất - nạn đói thảm khốc - vào tháng 9.

 

Alex de Waal- giám đốc điều hành Quỹ Hòa Bình Thế Giới, chuyên gia về nạn đói của Đại học Tufts- cho biết từ mùa thu năm 2023 đến cuối năm 2024, Hoa Kỳ đã thúc giục Israel cung cấp thêm viện trợ cho Gaza. Nhưng những gì thế giới chứng kiến trong vài tháng qua là rất tồi tệ, là sự sụp đổ hoàn toàn về nguồn cung lương thực. Trước đây, hàng cứu trợ lương thực của Liên Hiệp Quốc tại Gaza được phân phối ở 400 địa điểm. Nhưng từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay, Quỹ Nhân Đạo Gaza (GHF) của Mỹ được chính phủ Trump hậu thuẫn chỉ bắt đầu hoạt động tại bốn điểm phân phối. Với một số quá ít điểm phân phối lương thực như vậy, người dân Palestine phải đi rất xa, trải qua nhiều nguy hiểm do bom đạn để nhận hàng cứu trợ. Tính đến giữa tháng 7, khoảng 875 người được xác nhận đã thiệt mạng khi đang lấy lương thực; trong đó 674 người thiệt mạng ở khu vực gần các điểm phân phối của GHF.

 

GHF gọi các địa điểm của họ là “điểm phân phối an toàn”, nhưng thực ra không có sự an toàn nào cho người dân Palestine! Theo ông de Waal, khó xác định những người bị giết khi đi lấy lương thực là có chủ đích hay chỉ là do “tên bay đạn lạc”. Khi những đám đông khổng lồ đổ xô đi lấy lương thực ở một nơi xa xôi trong một vùng chiến sự, sự chết chóc là điều khó tránh khỏi.

 

Chính quyền Israel biện minh cho việc quân sự hóa các hoạt động GHF bằng cách cáo buộc Hamas đang sử dụng nguồn lương thực này. Nhưng cả lãnh đạo quân sự Israel, các nhà phân tích bên ngoài, các cuộc điều tra nội bộ của USAID, đều không tìm thấy bằng chứng Hamas trộm cắp nguồn viện trợ một cách có hệ thống.

 

Ông de Waal đã diễn tả tình trang đói ở Gaza một cách bi thảm: "…Khoảnh khắc nạn đói thực sự xảy ra là khi thay vì một gia đình có thể cùng nhau chia sẻ miếng cơm manh áo, họ lại tranh giành nhau với nhau. Khi điều này xảy ra, đó chính là ranh giới giữa con người và thú vật…"

 

Afeef Nessouli là một nhà báo, làm tình nguyện viên cho tổ chức hỗ trợ y tế Glia trong thời gian từ cuối tháng 3 đến tháng 6 ở Gaza. Ông cho biết chính mình cũng bị đói, một ngày có khi chỉ ăn một bữa. Theo ông, chẳng có gì là công bằng ở Gaza, đến mức người ta có thể hình dung rằng gây ra thảm họa đói là có chủ đích! Trước đây, ở Gaza có khoảng 170 bếp ăn cộng đồng hoạt động; khi Afeef đến đó, con số chỉ còn vài chục. Chỉ có một số lượng rất hạn chế các sản phẩm tươi sống; những hộp cá ngừ giá 10-15 đô la một hộp; bột mì có giá bán hàng trăm đô la… Và sau đó, ông nghe tin một vài cộng sự của mình khi cố gắng đi lấy thức ăn từ GHF thì bị bắn! Các bác sĩ của Glia cho biết có nhiều bằng chứng cho thấy đây không phải là những phát súng bắn vô tình.

 

Tính đến cuối tháng 5, Gaza đã mất 94% sản lượng đánh bắt thủy sản; sản lượng đánh bắt trung bình hàng ngày giảm xuống còn 7.3% so với mức năm 2022. Afeef nói không có gì là công bằng. Đây là một cuộc diệt chủng. Đây là hành động cố ý. Có nhiều thứ xảy ra cùng một lúc, có chủ đích, và kết quả là một nhóm người thống khổ bị tiêu diệt.

 

Budour Hassan, một nhà nghiên cứu của Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế, đã ghi lại tình hình ở Palestine từ năm 2022. Cô nói về một tiến trình phi nhân hóa con người đang diễn ra đau đớn; trước hết là sự sụp đổ của cấu trúc xã hội. Bản năng đầu tiên của mọi người khi thấy ai đó gặp khó khăn là giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng do đói khát cùng khổ kéo dài, cuộc chiến giành giật những nguồn lương thực ít ỏi giữa người dân Palestine bắt đầu xảy ra.

 

Bên cạnh nạn đói là một hệ thống y tế bị tàn phá hoàn toàn. Ở Gaza đang chứng kiến sự lây lan của hội chứng Guillain-Barré; viêm màng não đang lan rộng. Để bắt đầu tiến trình điều trị, cần có một hệ thống chăm sóc sức khỏe hoạt động hiệu quả. Cần phải có một lệnh ngừng bắn để có thể bắt đầu khôi phục lại.

 

Theo cô Hassan, không ai phủ nhận Hamas đã gây ra nhiều vấn đề bạo lực ở Gaza, không chỉ có vụ bắt con tin mới đây. Trong suốt 17 năm Hamas nắm quyền ở Gaza, người dân đã từng biểu tình phản đối họ. Nhưng thế giới dường như không muốn chú ý đến những gì diễn ra ở Gaza trừ khi có chiến tranh. Nỗi khổ của người dân Palestine thường xuyên bị bỏ quên. Muốn giải quyết sự bất ổn ở Gaza, việc ưu tiên cần làm là phải đưa người người dân Palestine ra khỏi tình trạng đói nghèo triền miên; và giải quyết nạn đói hiện nay là nhiệm vụ hàng đầu trước mắt. (VB)

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

- DNC Hỗ Trợ Biểu Tình Chống Sự Tiếp Quản Của Trump - Thượng Viện Texas phê chuẩn bản đồ địa hạt bầu cử có lợi cho Cộng Hòa - Tổng thống Zelenskyy gặp Trump ở Berlin - Người dân Anh: ‘JD Vance Cút Về Nước’ - Cựu Đệ Nhất Phu Nhân Nam Hàn Bị Bắt - Một phụ nữ New Zealand và con trai 6 tuổi bị ICE bắt nhầm, giam 3 tuần ‘như tội phạm’ - Giám Đốc VOA Muốn Trục Xuất Nhân Viên Visa J-1 Của Đài - Trump Dọa Kiện Chủ Tịch Fed - Tòa phúc thẩm cho phép DOGE có thể truy cập dữ liệu của hàng triệu người Mỹ - Trump Lừa Gạt Người Vô Gia Cư Ở D.C.

Trump Chính Thức Tấn Công DC, Dọa Thâu Tóm Các Bang Dân Chủ Trump Lại Hoãn Thuế Trung Quốc Thêm 90 Ngày Ca sĩ Madona Khẩn Cầu Đức Giáo Hoàng Leo Thăm Gaza Trước Khi Quá Muộn Zelenskyy: Putin Không Có Ý Định Chấm Dứt Chiến Tranh Lạm Phát Không Đổi Trong Tháng 7, Nhưng Có Chiều Hướng Tăng 3.1% Nổ Súng Ở Texas, Ba Người Chết, Nghi Can Bị Bắt Công Dân Mỹ Bị ICE Bắt, Không Cho Uống Nước 24 Giờ Elon Musk Dọa Kiện Apple Taylor Swift Giới Thiệu Album Mới ‘The Life Of A Showgirl’

- Trump Họp Báo Về Tội Phạm Ở Thủ Đô, Tuyên Bố Kiểm Soát Cảnh Sát Và Triển Khai Vệ Binh Quốc Gia. - Hoa Kỳ Tìm Cách Tổ Chức Cuộc Gặp Giữa Trump, Putin Và Zelensky. - Thẩm Phán Liên Bang Bác Yêu Cầu Công Bố Biên Bản Đại Bồi Thẩm Đoàn Trong Các Vụ Epstein Và Maxwell. - Dân Chủ Chuẩn Bị “Ăn Miếng Trả Miếng” Trong Cuộc Chiến Vẽ Lại Khu Vực Bầu Cử. - Nguy Cơ Tăng Thuế Giữa Hoa Kỳ Và Trung Quốc - Úc Sẽ Công Nhận Nhà Nước Palestine Tại Liên Hiệp Quốc. - Israel Cảnh Báo Khamenei Sau Khi Iran Công Bố Danh Sách Mục Tiêu Tấn Công. - Thăm Dò Gallup: Người Mỹ Ngày Càng Nhìn Nhận Tích Cực Về Di Dân. - Nasa Lập Kế Hoạch Đặt Lò Phản Ứng Hạt Nhân Trên Mặt Trăng. - Trump Yêu Cầu Các Trường Đại Học Chứng Minh Không Xét Đến Chủng Tộc Trong Tuyển Sinh. - Israel Không Kích Giết Phóng Viên Al Jazeera Anas al-Sharif Ở Gaza, Số Nhà Báo Thiệt Mạng Tiếp Tục Tăng

Năm 2025 đánh dấu Medicaid tròn 60 tuổi, là chương trình bảo hiểm y tế liên bang đem dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến với hơn 70 triệu người Mỹ có thu nhập thấp và/hoặc khuyết tật. Nhưng vào thời điểm hiện nay, Hoa Kỳ đang đối mặt với việc cắt giảm chi tiêu chính phủ lớn nhất trong lịch sử.

Theo hai nguồn tin ẩn danh nói với The WaPo, lý do Trump sa thải Billy Long, người nhận chức giám đốc IRS khoảng hai tháng, là do IRS đã đối đầu với Tòa Bạch Ốc của Trump trong yêu cầu sử dụng dữ liệu thuế làm phương tiện xác định vị trí những người bị nghi là nhập cư không có giấy tờ.

- Zelenskyy: ‘Ukraine không bán nước cho kẻ xâm chiếm’ - Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đăng video ‘phụ nữ không nên bỏ phiếu’ - Giám đốc Sở Thuế IRS bị sa thải sau hai tháng làm việc - Atlanta: Hai người chết trong vụ nổ súng ở Emory University - Việt Nam miễn thị thực cho tỷ phú và người nổi tiếng - Chính quyền Trump đề nghị UCLA trả $1 tỷ tiền thỏa thuận - Thống đốc Newsom chào đón các dân biểu Dân Chủ Texas - Ấn Độ hoãn kế hoạch mua vũ khí Mỹ - Trump chưa áp 40% lên hàng trung chuyển qua Việt Nam vào Mỹ - Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân qua đời

- Đảng viên Cộng Hòa ở bang Dân Chủ cảnh báo thảm cảnh ‘ăn miếng trả miếng’ - Canyon Fire bùng phát, hàng ngàn người California nhận lệnh sơ tán - Sở Mật Vụ cho dâng mực nước sông ở Ohio để JD Vance chèo thuyền mừng sinh nhật - Không quân Hoa Kỳ từ chối trợ cấp hưu trí sớm cho quân nhân chuyển giới bị sa thải - Israel đưa ra kế hoạch kiểm soát toàn bộ Gaza - Netanyahu dọa kiện New York Times vì đưa tin sai về Gaza - Cựu Superman sẽ trở thành ICE - Chánh án liên bang Florida ra lệnh tạm dừng xây dựng Alligator Alcatraz - Số ca Covid-19 ở California tăng do biến thể mới gây khàn giọng

Một người bị đánh đến bất tỉnh. Nhiều người khác bước ra khỏi phòng biệt giam với thân thể đầy vết bầm, có người nôn ra máu, có người không đi nổi. Một người trở về phòng giam trong nước mắt, nói rằng mình vừa bị xâm phạm tình dục - theo bài viết trên tờ The Washington Post ngày 1 tháng 8 năm 2025. “Đập nó như đập con piñata!” – các cai ngục hò hét giữa trận đòn, theo lời kể của những người bị giam. Họ gọi nơi ấy là “La Isla” – Hòn Đảo – căn phòng biệt giam tăm tối, nơi nhiều người Venezuela bị trục xuất từ Hoa Kỳ kể rằng họ chịu đựng những hành hạ tàn khốc nhất trong suốt 125 ngày ở Trung Tâm Giam Giữ Khủng Bố (CECOT) tại El Salvador.

California có luật an toàn súng đạn nghiêm ngặt nhất cả nước, giúp tỷ lệ tử vong do súng đạn thấp hơn nhiều so với con số trung bình trên toàn nước Mỹ. California có số người chết vì súng đạn vào khoảng 3,200 người hàng năm. Nếu tỷ lệ tử vong do súng đạn trên toàn quốc tương đương với California, thì có gần 140,000 người không chết vì súng, và hàng trăm nghìn ca thương tích do súng đã không xảy ra.

Tỷ lệ trầm cảm cao nhất ở thanh thiếu niên gốc Latin; trong khi nam thanh niên da đen có tỷ lệ tự tử cao nhất. Năm 2022, tự tử là nguyên nhân tử vong hàng đầu đối với người Mỹ gốc Á trong độ tuổi 15-24.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.