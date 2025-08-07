Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc trân trọng báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và thân hữu Chồng, Cha, Ông của chúng tôi: ALEX NGUYỄN KHÁNH TRƯỜNG (Nguyên Họa Sĩ – Nhà Văn – Nhà Báo Khánh Trường); Pháp danh: TOÀN CHÂN TỊNH; Sinh ngày 8 tháng 4 năm 1948 tại Đà Nẵng, Việt Nam; Vãng sanh lúc 4 giờ 33 phút ngày 29 tháng 12 năm 2024 tại Fountain Valley, California; Hưởng thọ 77 tuổi. Linh cửu được quàn tại Peek Funeral Home 7801 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683.CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ Thứ Tư ngày 15 tháng 1 năm 2025; 10:00 AM – 11:00 AM: Lễ nhập quan, Phát tang, Cầu siêu; 11:00AM – 12:30 PM: Thăm viếng; 12:30 PM: Lễ di quan; 1:00 PM: Hỏa táng ; Sau thất tuần Hương Linh sẽ được an vị tại Peek Funeral Home số F218. Tang Gia Đồng Kính Báo.