GS Trần Ngọc Ninh (1923-2025) ra đi, hưởng đại thọ 103 tuổi. Giáo sư không muốn đăng cáo phó. Giáo sư muốn ra đi thanh thản và muốn đám tang thân mật giản dị trong vòng gia đình.(Hình: Thư Viện Phật Việt)

(27.7.2025) - GS Trần Ngọc Ninh (1923-2025) ra đi

- Thái Lan và Campuchia đồng ý ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện

- Sơn La, Nghệ An mưa lũ: chết nhiều người, hàng ngàn nhà sập

- Nhật Bản: thực tập sinh Đàm Duy Khang, 24 tuổi, bị bắt vì cướp của, đâm chết cô giáo tiếng Nhật

- Màn mới của MAGA: giả vờ tin lời Trump rằng cô Maxwell là nạn nhân của Epstein chứ không phải đồng lõa, đê Trump sẽ ân xá cô, xóa tội.

- Cộng Hòa chèn ép: Đảng Dân chủ gặp khó khăn trong việc đặt chỗ họp tại Điện Capitol

- Trump tái phối trí đẻ thoát trận rừng núi sình lầy Epstein: dựng đủ thứ bia Barack Obama, Kamala Harris, Oprah Winfrey, ca sĩ Beyoncé... để MAGA lạc hướng

- Elon Musk nêu nghi vấn Trump có thể ân xá cho Ghislaine Maxwell

- Qua vụ Epstein, cử tri MAGA nhận ra Trump nói dối họ suốt nhiều năm, bể ra huyền thoại "lời Trump nói là lời Phúc âm của Chúa Jesus"

- Hoàng tử Andrew của Anh có thể bị điều tra trở lại vụ mua dâm trẻ em từ hang ổ Epstein.

- Nhiều Dân Biểu lưỡng đảng đồng ý đòi công bố hồ sơ Epstein, nhưng bất đồng chuyện ân xá cho Ghislaine Maxwell

- Báo chí Châu Âu hỏi về Epstein, Trump quạu ra mặt

- Trump lộ ra căm thù điện gió, đòi ngưng "xây các cối xay gió" vì tiếng ồn làm chết loài cim, và làm cá voi dạt vào bờ nổi điên (các khoa học gia nói: không bằng chứng)

- Trump lại nói thất vọng với Putin, rút ngắn thời gian hành động

- Hãng luật góp tiền từ thiện, cũng bị Trump ngứa mắt, ký sắc lệnh siết cổ (chiến thuật mới của Trump: siết cổ tự do ngôn luận).

- Trump: sẽ "xem xét" mức thuế 10% đối với hàng nhập từ Anh

- Trump: thỏa thuận với Châu Âu xong, hàng Châu Âu vào Mỹ sẽ nộp 15% thuế quan // Liên Âu sẽ đầu tư vào Mỹ thêm 600 tỷ đô, sẽ mua năng lượng 750 tỷ đô

- Hội các hãng xe châu Âu (ACEA): Mỹ áp thuế 15% sẽ không tốt cho ngành xe hơi // Ủy viên Thương mại và An ninh Kinh tế Châu Âu Maros Sefcovic: hoan nghênh thỏa thuận thương mại Mỹ-Âu, mang lại ổn định // Thủ tướng Pháp: thỏa thuận thương mại ký kết giữa Mỹ-Âu là sự khuất phục ảm đạm

- Các hãng Mỹ rung rinh vì thuế quan, chi phí tăng vì thuế quan, giá nguyên liệu đầu vào tăng, đặc biệt là thép và nhôm. Giá ngoài chợ tăng. Cơ nguy lạm phát và giảm sức mua.

- PepsiCo đóng cửa 5 nhà máy sản xuất ở Mỹ

- 62% dân Mỹ nói ủng hộ trục xuất di dân lậu, 51% nói ủng hộ Trump trục xuất dân lậu, nhưng 53% nói Trump đi quá đà khi từ chối cho họ ra tòa giải thích

- San Francisco: phi cơ Delta vừa hạ cánh, nhiều đặc vụ ICE ào lên, còng tay, bắt phi công phụ dẫn đi

- Trump: không bàn chuyện công nhận 1 nhà nước Palestine

- 2 hội nhân quyền Israel báo cáo: chính phủ Israel đang phạm tội diệt chủng đối với người Palestine ở Gaza. Toàn bộ Gaza bị san phẳng; cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục, tôn giáo và văn hóa bị phá hủy; 2 triệu người Palestine bị buộc liên tục tay trắng di dời nơi này rồi sang nơi kia, đói thường trực

- Gaza: trong 24 giờ qua quân Israel bắn chết 43 người Palestine, bao gồm 9 người chờ cứu đói. Bệnh viện: 14 người Palestine khác chết vì suy dinh dưỡng trong 24 giờ qua, bao gồm 1 trẻ sơ sinh. Hơn 40.000 trẻ sơ sinh dưới một tuổi có nguy cơ "chết dần chết mòn" do lệnh phong tỏa của Israel.

- Đức quốc: xe lửa trật đường rầy, ít nhất 3 người chết, nhiều người khác bị thương nặng

- Thái Lan: Ít nhất 6 người chết trong vụ xả súng tại chợ Or Tor Kor ở Bangkok, hung thủ đã tự sát.

- Các bác sĩ lắc đầu: Bộ trưởng Y Tế nịnh Trump, quảng bá khoai tây chiên trong mỡ bò.

- Thẩm phán bác đơn Trump kiện chính sách cho di dân trú ẩn ở Chicago, nói tiểu bang có quyền bảo vệ di dân

- Báo chí phân tích: Trump trí nhớ lãng đãng rồi.

- Xuất cảng cà chua Mexico thê thảm vì thuế 17% của Trump, cơ nguy giảm, có thể mất 200.000 việc làm.

- Tiểu bang có trường công tốt nhất:1. Massachusetts; 2. Connecticut; 3. New Jersey; 4. Virginia; 5. New Hampshire; 6. Wisconsin; 7. Rhode Island; 8. Indiana; 9. Maryland; 10. New York.

- Tiểu bang có trường công kém nhất: 42. Hawaii; 43. Alabama; 44. Louisiana; 45. West Virginia; 46. Nevada; 47. Oregon; 48. Arizona; 49. Alaska; 50. Oklahoma; 51. New Mexico.

- Sư Vĩnh Tín (Shi Yongxin) trụ trì chùa Thiếu Lâm bị cáo buộc biển thủ tiền, có 1 con rơi

- Quận Cam: cá rủ nhau chết ở Hồ Laguna Niguel

- Giá trung bình của 1 gallon xăng thường tự phục vụ tại Los Angeles đã tăng nhẹ 0,25 cent, lên 4,468 đô; tại Quận Cam giảm 1,5 xu so với tuần trước

- HỎI 1: Các phòng khám cấp cứu thường cấp thuốc vô ích? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thuốc điều trị tăng huyết áp rilmenidine có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-27/7/2025) ⦿ ---- Giáo sư Trần Ngọc Ninh đã từ trần ngày 16-07-2025, hưởng đại thọ 103 tuổi. Giáo sư không muốn đăng cáo phó. Giáo sư muốn ra đi thanh thản và muốn đám tang thân mật giản dị trong vòng gia đình như đám tang của Cô vào năm đại dịch Covid 2021. Sau đây là tóm lược tiểu sử theo Wikipedia và theo lời kể của nhà văn/bác sĩ Ngô Thế Vinh.

Trần Ngọc Ninh (sinh ngày 06/11/1923 tại Hà Nội) là một nhà y khoa và nhà văn hoá người Việt, ông là Tổng trưởng Văn hoá Xã hội, đặc trách Giáo dục trong nội các chính phủ Việt Nam Cộng Hoà (1966-1967). Ông theo học Y khoa tại Hà Nội, rồi sang Pháp tiếp tục học, đỗ Thạc sĩ Y khoa tại Pháp (1961).

Về nước, ông thành lập hai khoa giải phẫu xương và giải phẫu trẻ em: Phẫu nhi (Pediatric Surgery) và Phẫu khoa trực nhi (Pediatric Orthopedic Surgery): đầu tiên tại Việt Nam, được xem là “khúc xương sống” của Y khoa miền Nam.

Ông cũng đã từng giữ chức vụ Tổng trưởng Văn hoá Xã hội, đặc trách Giáo dục, trong chính phủ Việt Nam Cộng Hoà (1966-1967). Không những vừa giảng dạy vừa hành nghề y khoa, ông còn giảng dạy bộ môn Văn hoá và Văn minh Đại cương tại Viện Đại học Vạn Hạnh (1968-1975).

Ông còn có nhiều công trình khảo cứu thuộc Văn hoá, Văn minh, Ngôn ngữ và Văn chương như Những Vấn Đề Văn Hoá, Giáo Dục, Xã Hội (1966), Văn Hoá Dân Tộc Trước Những Nhu Cầu Của Đất Nước (1969), Đức Phật và Sự Cải Tạo Xã Hội (1971), Đức Phật Giữa Chúng Ta (1972).

Năm 1974, ông in xong quyển thứ ba của bộ Cơ Cấu Việt Ngữ đồ sộ (dự trù là 8 quyển) thì miền Nam sụp đổ. Bộ sách này khảo cứu ngữ pháp Việt ngữ bằng cơ-cấu-pháp (structuralism), lúc ấy hãy còn là một trào lưu mới mẻ đối với ngữ lí học (linguistics) Việt Nam. Trong lãnh vực này, ông là người đi tiên phong (khai sơn phá thạch). Cho đến nay, cả trong lẫn ngoài nước, vẫn chưa có một công trình về ngữ pháp Việt Nam thứ hai dựa trên cơ-cấu-pháp, ít nhất với tầm vóc tương xứng với bộ Cơ Cấu Việt Ngữ.

Năm 1977, ông cùng gia đình vượt biên sang tị nạn tại Hoa Kỳ. Ngoài việc hành nghề y sĩ, ông vẫn tiếp tục khảo cứu về y khoa. Năm 2000, ông tham gia Ban Cố Vấn Viện Việt-Học (Westminster, CA) do GS Nguyễn Đình Hoà thành lập. Từ 03/2003 đến 1/2008, ông đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Việt Học. Giáo sư Trần Ngọc Ninh quy y theo Phật giáo, có pháp danh theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng.

⦿ ---- Thái Lan và Campuchia đã đồng ý ngừng bắn "ngay lập tức và vô điều kiện" để giải quyết các cuộc đụng độ biên giới đẫm máu, theo hãng tin AP. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, người chủ trì các cuộc đàm phán với tư cách là người đứng đầu khối ASEAN, đã công bố thỏa thuận này vào thứ Hai. Thỏa thuận này được đưa ra sau áp lực trực tiếp từ Tổng thống Trump, người đã cảnh báo vào cuối tuần rằng Hoa Kỳ có thể sẽ không tiếp tục các thỏa thuận thương mại với cả hai nước nếu tình hình thù địch vẫn tiếp diễn, theo Fox News.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã đồng ý "ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện", có hiệu lực từ nửa đêm Thứ Hai, Anwar cho biết khi đọc tuyên bố chung. Hun Manet và Phumtam đã bắt tay nhau khi kết thúc cuộc họp báo ngắn.

Giao tranh bùng phát vào thứ Năm tuần trước sau một vụ nổ mìn dọc biên giới khiến năm binh sĩ Thái Lan bị thương. Cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về việc khơi mào các cuộc đụng độ, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn 260.000 người ở cả hai bên phải di dời. Vụ bạo lực này đánh dấu một trường hợp hiếm hoi về đối đầu quân sự công khai giữa các quốc gia thành viên ASEAN, một khối khu vực gồm 10 quốc gia tự hào về chính sách không xâm lược, đối thoại hòa bình và hợp tác kinh tế.

⦿ ---- Theo báo Nhật Bản Asahi, Một người đàn ông Việt Nam 24 tuổi đã bị bắt liên quan đến vụ đâm chết người, cướp của 1 phụ nữ và gây thương tích cho mẹ cô tại nhà riêng ở đây. Đàm Duy Khang, làm việc cho một công ty chế biến thực phẩm địa phương theo chương trình thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài, đã bị bắt vào ngày 27 tháng 7 với cáo buộc cướp của, giết người và xâm phạm trái phép.

Trong một cuộc họp báo được tổ chức vào sáng sớm hôm sau, cảnh sát tiết lộ rằng nghi phạm đang phủ nhận các cáo buộc, tuyên bố rằng anh ta không muốn thảo luận bất cứ điều gì. Cảnh sát đã xác định được nghi phạm thông qua hình ảnh được ghi lại từ hệ thống liên lạc nội bộ tại nhà của các nạn nhân. Anh ta đã bị bắt giữ tại một ký túc xá gần đó, nơi anh ta sống cùng các đồng nghiệp người Việt Nam.

Nghi phạm bị cáo buộc đã xông vào nhà của giáo viên ngôn ngữ 40 tuổi Maiko Mukumoto lúc 4:20 chiều ngày 26 tháng 7. Cảnh sát cho biết y đã dùng dao đe dọa cô trước khi cướp 11.000 yên (74 đô la) và đâm chết cô vào cổ. Mẹ của Mukumoto, ngoài 70 tuổi và cũng có mặt ở nhà vào thời điểm đó, đã bị thương ở cổ. Người mẹ được cho là đã khai với cảnh sát rằng bà không quen biết kẻ tấn công. Các nhà điều tra đã thu giữ một con dao dài 13,5 cm dính máu tại nhà của nghi phạm.

⦿ ---- Theo tin VTV. Đến chiều tối Thứ Hai, Sơn La đã tìm được 5 thi thể nạn nhân mưa lũ, vẫn còn 1 người mất tích. Công tác tìm kiếm gặp khó do nước sông dâng và đất đá bị cuốn trôi lớn. Trong khi đó, báo Nhân Dân viết về mưa lũ Nghệ An: Đến trưa 28/7, mưa lũ đã khiến 4 người bị chết, 4 người bị thương nặng. Về nhà ở, có 7.068 nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn, bị hư hỏng 7.068 nhà.

⦿ ---- Màn mới của MAGA: giả vờ tin lời Trump rằng cô Maxwell là nạn nhân của Epstein chứ không phải đồng lõa, đê Trump sẽ ân xá cô, xóa tội. Theo một nhà phân tích, màn kịch đang diễn ra giữa MAGA và Tổng thống Donald Trump dường như quá phi lý đến mức khó tin.

.

Nhà báo bảo thủ Charlie Sykes đã viết trong một bài luận gần đây trên Substack rằng Trump đang tìm cách tạo ra một bước ngoặt mà hầu hết các biên kịch Hollywood sẽ tránh. Trump không chỉ cố gắng tránh xa hoàn toàn vụ án Jeffrey Epstein, bất chấp hàng thập niên bằng chứng cho thấy ông quen biết Epstein, mà Trump còn yêu cầu những người ủng hộ mình coi đồng phạm của Epstein, Ghislaine Maxwell, là nạn nhân thay vì là tội phạm. Năm 2022, Maxwell bị kết án 20 năm tù vì tội buôn bán tình dục trẻ em.

"Đối với MAGA, mùa đông này luôn luôn đến. Nó đã được chuẩn bị cho khoảnh khắc này", Sykes viết. Trump và những người đại diện của ông đã sử dụng các thuyết âm mưu về Epstein và Maxwell trong nhiều năm trước khi Trump trở lại Nhà Trắng. Ông cũng đã hứa với những người ủng hộ mình rằng ông sẽ công bố hồ sơ vụ án Epstein sau khi đắc cử, một lời hứa mà kể từ đó tổng thống đã cố gắng rút lại.

Điều này xảy ra vào thời điểm nhiều cơ quan truyền thông đang đưa tin về mối quan hệ mới giữa Epstein và Trump như là 2 bạn chí thân, và Đảng Cộng hòa đang cố gắng ngăn chặn các nỗ lực lập pháp nhằm công khai hồ sơ.

Những người có ảnh hưởng bảo thủ như Charlie Kirk dường như đang thử nghiệm các lý lẽ để tổng thống ân xá cho Maxwell để đổi lấy lời khai gây tổn hại đến kẻ thù của ông, Sykes lưu ý. Ông trích dẫn một phần trong chương trình gần đây của Kirk, trong đó ông nói rằng việc ân xá cho Maxwell là "điều đáng khen ngợi và đáng được chúng ta khuyến khích".

"Nếu việc chấp nhận một kẻ buôn bán tình dục quốc tế độc hại hiện là cần thiết để bảo vệ giáo phái, thì MAGA đã sẵn sàng", Sykes lập luận.

⦿ ---- Đảng Dân chủ đang gặp khó khăn trong việc đặt chỗ họp tại Điện Capitol Hoa Kỳ — và một số người trong số họ bắt đầu nghi ngờ rằng phe Cộng hòa chiếm đa số có thể đang ngăn cản họ.

Nhiều đảng viên Dân chủ và nhân viên của họ nói với NOTUS rằng họ đã gặp khó khăn trong việc đặt chỗ cho các cuộc họp ủy ban hoặc họp kín và các sự kiện khác trên Đồi Capitol, điều này đã tạo ra những trở ngại thực sự cho việc thực hiện công việc và gặp gỡ cử tri của họ.

"Nếu chúng tôi chiếm đa số, tôi nghĩ chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo có các công cụ giảm xung đột để tránh xung đột, và đôi khi nó không phải là xung đột", Dân biểu Joe Morelle (D-NY) phát biểu. "Có lẽ còn nhiều điều hơn thế nữa. Mọi người đều xứng đáng có quyền có không gian để làm việc tại đây, và tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng tạo điều kiện cho mọi người ở mức độ tối đa có thể."

Một số đảng viên Dân chủ đồng ý rằng "có lẽ còn nhiều điều hơn thế nữa" và suy đoán rằng Đảng Cộng hòa có thể đang cố tình chiếm dụng chỗ họp để ngăn họ phản kháng. Notus gọi đây là "cuộc chiến nhỏ nhen ti tiện nhất trên Đồi Capitol".

“Từ việc bác bỏ các nghị quyết điều tra tìm kiếm câu trả lời về các hành động bất hợp pháp của Trump khi còn đương chức cho đến việc gây khó khăn hơn cho Đảng Dân chủ trong việc đặt phòng để tổ chức các phiên điều trần trọng điểm”, một trợ lý ủy ban Dân chủ nói với NOTUS. “Đảng Cộng hòa đang làm mọi cách có thể để đảm bảo không ai có thể buộc tội Trump.”

Chánh văn phòng hành chính, văn phòng Chủ tịch Hạ viện và các ủy ban riêng lẻ cùng chịu trách nhiệm phê duyệt phòng họp trên Đồi Capitol, và Trung tâm Tiếp đón Khách đến Điện Capitol phụ trách ba không gian, còn ban lãnh đạo Đảng Dân chủ kiểm soát một phòng ở tầng hầm, nơi họ tổ chức các cuộc họp kín hàng tuần.

“Lần cuối cùng Đảng Dân chủ kiểm soát Điện Capitol, nơi này đã bị phong tỏa khỏi công chúng trong hơn hai năm”, người phát ngôn của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết trong một tuyên bố, đề cập đến khoảng thời gian sau vụ tấn công ngày 6 tháng 1 năm 2021. “Dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng hòa kể từ năm 2023, khu phức hợp Điện Capitol đã mở cửa trở lại hoàn toàn cho công chúng tham quan và cho các thành viên và nhân viên tụ tập tự do trở lại. Dưới thời Chủ tịch Hạ viện Johnson, không có thay đổi nào về quy trình hoặc tỷ lệ yêu cầu và phê duyệt phòng họp.”

Nhưng đảng Dân chủ cho rằng vấn đề này là mới và đáng chú ý, mặc dù một số người đã không đổ lỗi trực tiếp cho đảng Cộng hòa. "Đó là một vấn đề," Dân biểu Emanuel Cleaver (D-MO) phát biểu. Kể từ khi tôi vào Quốc hội, mọi thứ đều tồi tệ hơn. Bạn phải có mức độ hoang tưởng cao hơn mới thực sự đi đến đó."

⦿ ---- Trump tái phối trí cho trận đánh rừng núi sình lầy Epstein. Tổng thống Donald Trump đã dành cả cuối tuần để công kích Barack Obama, Kamala Harris và Mục sư Al Sharpton — và các thành viên tham gia chương trình "Morning Joe" của MSNBC đã nhận thấy một điểm chung. Tổng thống vẫn bị ám ảnh bởi mối quan hệ với Jeffrey Epstein, một tội phạm tình dục quá cố, và dường như đã quay lại với chiến thuật quen thuộc khi ông tìm cách thay đổi chủ đề.

"Donald Trump đang gặp rắc rối rất nghiêm trọng liên quan đến Epstein," Sharpton nói. "Vì vậy, tuần trước, ông ta đã cố gắng gây áp lực nhiều hơn chuyện Epstein để giảm bớt áp lực và cố gắng củng cố lại lực lượng ủng hộ MAGA của mình.

"Sự thật là, ông ta bắt đầu bằng việc nói rằng sẽ sa thải Chủ tịch Fed – điều đó không hiệu quả. Sau đó, ông ta lại nói về thuế quan – điều đó cũng không hiệu quả. Sau đó, ông ta quyết định làm điều mà ông ta đã bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình, bắt đầu bằng việc kích động chủng tộc, tức là ông ta bắt đầu bằng việc phân biệt chủng tộc, rằng Obama không sinh ra ở Hoa Kỳ. Tuần trước, ông Trump đã công bố hồ sơ của Martin Luther King Jr., một số trong đó rất đáng ngờ, và gia đình ông ta đã phản đối việc này – nhưng không hiệu quả. Ngày hôm sau, ông Trump lại công kích Barack Obama, nói rằng ông Obama nên bị truy tố – nhưng cũng không hiệu quả."

Trump đã lặp lại những tuyên bố sai sự thật vào cuối tuần rằng ca sĩ Beyoncé đã được trả 11 triệu đô la để ủng hộ Harris vào năm ngoái, và ông ta cáo buộc đối thủ đảng Dân chủ của mình trả tiền cho sự ủng hộ của Oprah Winfrey và Sharpton, nói rằng tất cả họ đều nên bị truy tố.

"Vấn đề ở đây là vấn đề chủng tộc, và đó là điều ông Trump đang cố gắng làm," Sharpton nói. "Họ đang trao đổi tiền bạc, họ đang làm những việc giống như Obama đã kiềm chế với Nga. Tất cả chỉ là để mọi người quên chuyện Epstein. Chúng tôi đã trình bày với Mạng lưới Hành động Quốc gia và các nhóm khác những gì chúng tôi đã làm và không làm trong chiến dịch tranh cử. Ngay cả khi tôi phát biểu tại đại hội, tôi đã nói rằng chúng tôi không ủng hộ các ứng cử viên. Chúng tôi đã mang theo hồ sơ của mình. Hãy công bố hồ sơ Epstein, ông Trump. Làm những gì chúng tôi đã làm hoặc im lặng."

Người đồng dẫn chương trình Jonathan Lemire đồng ý rằng xu hướng này là không thể nhầm lẫn. "Bốn cái tên trong bài đăng đó - phó tổng thống Harris, Oprah, Beyoncé, và chính ông - rất rõ ràng về điểm chung của họ," Lemire nói. "Trump cố gắng ném mọi thứ vào tường để đánh lạc hướng khỏi câu chuyện về Epstein vốn không thể nào biến mất."

Trump thường có thể chuyển hướng chủ đề khỏi những câu chuyện gây hại trong suốt sự nghiệp chính trị của mình, nhưng những chiến thuật đó đã không hiệu quả trong trường hợp này.

"Tôi nghĩ rằng phần cuối cùng của điều đó mới quan trọng, đó là, tôi hiểu, tại sao họ lại điên cuồng, bởi vì ông Trump đã ném rất nhiều thứ vào tường, và không có thứ nào trong số đó mang lại hiệu quả như bình thường, đó là để lay động mọi người, khiến mọi người phân tâm, và thường thì bạn có "Những người dễ bị phân tâm nhất là những người trong nhóm ủng hộ ông ấy", nhà phân tích chính trị cấp cao John Heilemann cho biết.

Heilemann nói thêm, "Tất cả đều chỉ là những trò đánh lạc hướng, và thực tế dai dẳng duy nhất là vụ Jeffrey Epstein sẽ không biến mất, bởi vì lần đầu tiên, Donald Trump phải đối mặt với một vấn đề, một cuộc tranh cãi mà ông ta bất đồng quan điểm với những người đã ủng hộ ông ta, tin tưởng ông ta, và tin tưởng ông ta nhất, và tất cả những gì họ nhìn thấy là ông ta đã nói, 'Khoan đã, ông toàn nói nhảm.'"

⦿ ---- Tỷ phú Elon Musk đã gây chú ý khi lên tiếng về khả năng cựu Tổng thống Donald Trump có thể ân xá cho Ghislaine Maxwell — người từng là cộng sự thân cận của Jeffrey Epstein và hiện đang thụ án 20 năm tù vì tội liên quan đến buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. Musk đưa ra bình luận trên mạng xã hội, đặt câu hỏi về việc tại sao truyền thông không điều tra kỹ hơn về danh sách khách hàng của Epstein, thay vì chỉ tập trung vào Maxwell.

Ghislaine Maxwell bị kết án vào năm 2022 với các tội danh liên quan đến việc tuyển dụng và lạm dụng trẻ em cùng với Epstein. Bà từng là nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu, có quan hệ với nhiều chính trị gia và người nổi tiếng, bao gồm cả Trump và Clinton.

Bình luận của Elon Musk:. Musk không trực tiếp ủng hộ việc ân xá, nhưng đặt nghi vấn về sự thiên lệch trong cách truyền thông đưa tin. Ông cho rằng công chúng xứng đáng được biết ai là những người đã sử dụng dịch vụ mau dâm trẻ em của Epstein, thay vì chỉ tập trung vào những người bị kết án.

Một số người ủng hộ Musk vì ông dám đặt câu hỏi về sự minh bạch. Những người khác chỉ trích ông vì đưa ra bình luận có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của tội ác Maxwell đã gây ra. Việc Musk đề cập đến khả năng ân xá làm dấy lên tranh luận về đạo đức và chính trị trong các quyết định ân xá của tổng thống. Bình luận của Elon Musk về Ghislaine Maxwell và khả năng ân xá từ Trump đã mở ra một cuộc tranh luận rộng lớn về công lý, truyền thông và quyền lực. Dù không có bằng chứng cụ thể về việc Trump sẽ ân xá, sự kiện này cho thấy mức độ nhạy cảm và phức tạp của các vấn đề liên quan đến giới tinh hoa và tội phạm tình dục.

⦿ ---- Phe MAGA nhận ra Trump nói dối họ suốt nhiều năm, nhưng lần này MAGA sẽ nhắm mắt bỏ qua vụ Trump dính tới Epstein? Bình luận gia Rex Huppke viết trên USA Today. Vụ Jeffrey Epstein đang diễn ra đã phá vỡ, ít nhất là một phần, giấc mơ hão huyền của nhóm MAGA và khiến nhiều người nhận ra điều mà họ chưa bao giờ nghĩ là có thể: Trump có khả năng nói dối.

Trong chiến dịch tái tranh cử 2024, ông tuyên bố sẽ công bố hồ sơ về Epstein, một tội phạm tình dục bị kết án đã chết trong tù chờ xét xử tội buôn bán tình dục. Cựu nhà tài chính này là một nhân vật tai tiếng với bất kỳ ai, nhưng đã trở thành một nhân vật nền tảng trong câu chuyện âm mưu của phe cực hữu về những kẻ tinh hoa toàn cầu bất khả xâm phạm điều hành các đường dây mại dâm trẻ em. Trump là người sẽ lật đổ âm mưu này, hay ít nhất là theo thuyết âm mưu. Lúc đó MAGA hy vọng Trump sẽ truy vấn thẳng Bill Clinton như một chàng dân chơi.

Và bây giờ, sau đó… Trump và đồng bọn đã cố gắng bỏ qua vụ việc Epstein. Họ nói rằng đó là chuyện nhỏ. Trump gọi đó là chuyện nhàm chán. Chuyện cũ rích. Ông Trump nói với những người trung thành của mình rằng họ là "những kẻ yếu đuối" vì đã không buông tha. Đó là một bước ngoặt mà ít ai trong thế giới yêu mến Trump dự đoán được. Nói một cách đơn giản, ông Trump đã nói dối về việc công bố hồ sơ. Và rồi, như chúng ta vừa biết, ông Trump đã nói dối về việc tên mình có xuất hiện trong hồ sơ hay không.

Những nỗ lực đánh lạc hướng thất bại, việc ông Trump chỉ trích những người khác là bạn của Epstein và quyết định cử một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp (người trước đây từng là luật sư bào chữa riêng của tổng thống) đến nói chuyện với cô Ghislaine Maxwell, bạn tình buôn bán tình dục đang bị giam giữ của Epstein, tất cả đều khiến Trump có vẻ tuyệt vọng.

Và điều đó đã mang đến cho những người ủng hộ MAGA một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi. Hãy để tôi nói với họ điều này: Chào mừng họ trở lại với thực tại. Vị tổng thống anh hùng của các bạn là một kẻ nói dối, nói dối về mọi thứ. Trump nói dối không ngừng. Những người ủng hộ ông ta có thể bắt đầu nhận ra.

Ông Trump đã nói dối về việc cuộc bầu cử năm 2020 bị đánh cắp. Ông ta đã nói dối về quy mô đám đông trong lễ nhậm chức đầu tiên của mình. Ông ta đã nói dối về tình trạng kinh tế dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Ông ta đã nói dối về tỷ lệ tội phạm. Gần đây, ông ta đã nói dối về việc cựu Tổng thống Barack Obama tham gia vào một cuộc đảo chính hoặc phạm tội phản quốc, hoặc bất cứ tuyên bố mới nhất nào không có bằng chứng của ông ta. Ông ta đã nói dối về việc người di cư ăn thịt chó. Ông ta đã nói dối về việc các thành phố của Hoa Kỳ bị các băng đảng nhập cư phá hủy. Ông ta nói dối về số phiếu bầu của mình, vốn gần đây rất tệ.

Cách đây không lâu, ông ta được hỏi liệu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi có nói với ông ta rằng tên của ông ta xuất hiện trong hồ sơ Epstein hay không. Ông ta trả lời: "Không, không." Tờ Wall Street Journal đưa tin ngày 23 tháng 7 rằng Bondi đã nói với Trump rằng tên của ông ta xuất hiện "nhiều lần". Vậy đó là một lời nói dối trắng trợn sao?

Và dựa trên cơn thịnh nộ của MAGA về cách chính quyền Trump xử lý hồ sơ Epstein, đó là một trong những lời nói dối đã phá vỡ rào cản "Mọi điều Trump nói đều là Phúc âm [của Chúa Jesus]" vốn từ lâu đã bảo vệ những người ủng hộ ông ta khỏi sự thật đau lòng về thói gian dối thường thấy của ông ta.

Làm sao những gì Trump nói về vụ án Epstein có thể đáng tin cậy? Vì vậy, câu hỏi của tôi dành cho những người ủng hộ Trump, lần đầu tiên chứng kiến tổng thống chơi trò gian dối, là: Khi câu chuyện về Epstein tiếp tục được phơi bày, làm sao các bạn có thể tin bất cứ điều gì Trump nói với các bạn?

Sự lừa dối của ông ta cho thấy ông ta có điều gì đó cần che giấu, và việc che giấu liên quan đến Epstein là một trong những dấu hiệu đáng ngờ nhất. Bạn đã tin rằng Trump sẽ hạ bệ những kẻ tinh hoa đê tiện vốn là một phần của một âm mưu toàn cầu, nhưng giờ đây bạn đã thoáng thấy khả năng tổng thống, trong trường hợp tốt nhất, đang cố gắng bảo vệ những người có quyền lực, hoặc tệ hơn, đang cố gắng tự bảo vệ mình.

Trump đã tự biến mình thành một phần không thể tách rời của âm mưu Epstein. Một ngày nào đó, khi chính quyền bắt đầu công bố một cách kỳ diệu những thông tin mà họ từ chối công bố ngay bây giờ, và nếu cái tên "Trump" một cách kỳ diệu bị xóa khỏi thông tin đó, và nếu chúng ta biết rằng cựu luật sư bào chữa của Trump và hiện là Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche đã đề nghị khoan hồng hoặc ân xá cho Maxwell để đổi lấy lời khai một cách kỳ diệu minh oan cho Trump trong khi nhắm vào những người Dân chủ quyền lực, bạn sẽ nghĩ gì?

MAGA có một lựa chọn với Epstein: Đón nhận ánh sáng hoặc rút lui vào bóng tối. Những người như tôi đã nói trong nhiều năm rằng Trump không đáng tin cậy. Ông đã phớt lờ những tuyên bố như vậy từng bước một, nhưng giờ ông ta đã chạm đến điểm yếu của ông ta, và sẽ cần đến một mức độ phủ nhận phi thường để bỏ qua những bước đi vòng vo và sự giả dối.

Nếu bạn quan tâm đến vụ án Epstein - và dù nó liên quan đến đảng Dân chủ hay Cộng hòa, người nổi tiếng hay bất kỳ ai, tất cả chúng ta đều nên quan tâm - thì bạn cũng biết rõ như tôi rằng Trump và chính quyền này không đáng tin cậy. Chiếc máy bay riêng đó đã cất cánh. Trump đã tự đưa mình vào âm mưu này bằng cách hành xử theo cách đầy thuyết âm mưu.

Vậy nên, bạn có một lựa chọn, MAGA: một thực tế khắc nghiệt hoặc sự an ủi của những lời dối trá. Tôi không tin bạn sẽ chọn thực tế. Nhưng ít nhất tôi hy vọng quyết định sẽ khó khăn hơn bình thường.

⦿ ---- Cô Ghislaine Maxwell, người từng là cộng sự thân cận của Jeffrey Epstein, đang thụ án 20 năm tù vì tội buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. Trong khi đang ở trong tù, cô vẫn là tâm điểm của nhiều tranh cãi, đặc biệt liên quan đến mối quan hệ với Hoàng tử Andrew của Anh.

Maxwell từng là bạn thân của Hoàng tử Andrew và bị cáo buộc đã giới thiệu ông với các nạn nhân của Epstein. Dù FBI đã kết thúc cuộc điều tra chính thức về Andrew, các luật sư đại diện cho nạn nhân như Virginia Giuffre vẫn khẳng định ông chưa hoàn toàn “thoát tội”. Một số nguồn tin cho biết Maxwell từng gửi tin nhắn bí mật liên quan đến việc “sắp xếp” các cô gái trẻ cho các nhân vật quyền lực, trong đó có thể bao gồm Andrew.

Diễn biến trong tù và nỗ lực pháp lý: Gia đình Maxwell đang tìm cách sử dụng “bằng chứng mới” để yêu cầu giảm án hoặc ân xá. Maxwell cũng được cho là đang tìm kiếm sự khoan hồng từ các nhân vật chính trị, bao gồm cả Donald Trump. Anh trai của cô lo ngại cô có thể bị sát hại trong tù giống như Epstein, người đã chết trong hoàn cảnh gây tranh cãi.

Elon Musk và một số nhân vật nổi tiếng đã lên tiếng yêu cầu công khai danh sách khách hàng của Epstein, cho rằng truyền thông đang “che giấu” những người thực sự có quyền lực. Vụ án Ghislaine Maxwell còn là biểu tượng của sự đan xen giữa tội phạm, quyền lực và sự im lặng trong giới tinh hoa. Mối liên hệ với Hoàng tử Andrew tiếp tục là điểm nóng, dù ông chưa bị truy tố. Những diễn biến mới cho thấy cuộc chiến pháp lý và dư luận xung quanh Maxwell vẫn chưa kết thúc.

⦿ ---- Công bố hồ sơ Epstein và ân xá cho Ghislaine Maxwell: 2 Dân Biểu lưỡng đảng dẫn đầu nỗ lực minh bạch. DB Thomas Massie (Cộng hòa, Kentucky) và DB Ro Khanna (Dân chủ, California) đang thúc đẩy một dự luật buộc chính quyền Trump phải công bố toàn bộ hồ sơ chưa phân loại liên quan đến Jeffrey Epstein. Họ nhấn mạnh rằng việc công bố là cần thiết để đem lại công lý cho các nạn nhân và khôi phục niềm tin vào chính phủ.

Tranh cãi về việc ân xá cho Ghislaine Maxwell: Cô Maxwell, cộng sự lâu năm của Epstein, đang thụ án 20 năm tù vì tội buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. DB Massie cho rằng nếu việc ân xá giúp Maxwell khai báo trung thực thì ông sẽ ủng hộ. DB Khanna phản đối mạnh mẽ, cho rằng Maxwell đã hai lần bị truy tố vì khai man và không nên được giảm án hay ân xá.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói ông sẽ không can thiệp vào quyết định ân xá, nhưng cá nhân ông cho rằng 20 năm là quá nhẹ, và Maxwell đáng bị tù chung thân. Ông cũng chỉ trích dự luật của Massie và Khanna là thiếu biện pháp bảo vệ danh tính nạn nhân, gọi đó là “liều lĩnh”.

Tổng thống Trump tuyên bố đã chỉ đạo Bộ Tư pháp công bố mọi lời khai trước đại bồi thẩm đoàn, nếu được tòa án chấp thuận. Bộ Tư pháp đã đệ đơn yêu cầu tòa án liên bang tại Manhattan giải mật hồ sơ liên quan đến Epstein và Maxwell. Tuy nhiên, một thẩm phán liên bang ở Florida đã từ chối yêu cầu công bố hồ sơ đại bồi thẩm đoàn trong một vụ án khác.

Tranh cãi nội bộ đảng Cộng hòa: DB Massie cáo buộc Chủ tịch Hạ viện Johnson cho Hạ viện nghỉ sớm để tránh bỏ phiếu về hồ sơ Epstein. Johnson phản bác, nói rằng Ủy ban Quy tắc đã bị phe Dân chủ “chiếm dụng” để biến thành phiên điều trần về Epstein. Johnson cho rằng việc công bố hồ sơ cần bảo vệ nạn nhân, còn Massie gọi đó là ngụy biện, khẳng định dự luật đã giấu tên nạn nhân và loại bỏ nội dung khiêu dâm trẻ em.

DB Massie tuy là Cộng Hòa nhưng đang bị các cố vấn của Trump tấn công chính trị, với hơn 1 triệu USD chi cho quảng cáo chống lại ông. DB Dân Chủ Khanna bênh vực DB Massie, ca ngợi ông là người “dám nói thật” dù bị tổn thất chính trị. Cả hai đều cho rằng việc không công bố hồ sơ sẽ làm suy giảm lòng tin của cử tri và ảnh hưởng đến bầu cử giữa kỳ năm 2026.

⦿ ---- Tới Châu Âu cũng bị hỏi về Epstein. Tổng thống Donald Trump tỏ ra bực bội với một phóng viên đã hỏi về Jeffrey Epstein trong buổi công bố thỏa thuận thương mại với Liên minh Châu Âu. "Thưa Tổng thống, ông có tham gia vào việc vội vã hoàn tất thỏa thuận này để xóa bỏ câu chuyện về Jeffrey Epstein [ra khỏi các tiêu đề báo] không?", phóng viên hỏi trong một cuộc họp báo ở Scotland hôm Chủ nhật.

"Ôi, chắc ông đang đùa đấy!" Trump kêu lên. "Không, không liên quan gì cả. Chỉ có ông mới nghĩ vậy thôi. Chuyện đó không liên quan gì cả."

⦿ ---- Trump lãng đãng rồi. Trump gặp khó khăn với câu hỏi đơn giản, dấy lên lo ngại về cái đầu. Trong bài phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) ngày 24 tháng 2, ông Trump đã gây tranh cãi khi dường như quên tên vợ mình, Melania, và gọi bà là “Mercedes”. Ông nói: “Vợ tôi, Đệ nhất phu nhân tuyệt vời… mọi người yêu quý bà ấy,” rồi sau đó thốt lên: “Mercedes, thật tuyệt!”

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nghi vấn về sự suy giảm nhận thức của ông Trump. Bình luận viên chính trị Luke Beasley cho rằng đây là dấu hiệu rõ ràng của suy giảm trí tuệ, và chỉ trích truyền thông vì không đưa tin đầy đủ. Một số người so sánh với Tổng thống Biden, nói rằng nếu ông Biden mắc lỗi tương tự, truyền thông sẽ đưa tin rầm rộ.

Mercedes Schlapp hay Melania Trump? Đồng minh của Trump phản bác, nói rằng ông thực ra đang nhắc đến Mercedes Schlapp, cựu Giám đốc Truyền thông Chiến lược của Nhà Trắng. Mercedes Schlapp cũng đăng bài trên mạng xã hội, gọi các cáo buộc là “tin giả điển hình”.

Không phải lần đầu. Trump từng gây tranh cãi khi nhầm lẫn tên các nhân vật chính trị như Nikki Haley và Nancy Pelosi. Nhà bình luận bảo thủ Rick Wilson nói rằng nếu Biden gọi vợ là “Janice” thay vì “Jill”, sẽ có hàng chục bài báo chỉ trích tuổi tác của ông. Bình luận viên Keith Olbermann phản bác, cho rằng Trump đang gặp vấn đề nghiêm trọng hơn.

⦿ ---- Căm thù điện gió. "Hãy dừng xây các cối xay gió lại", Tổng thống Trump phát biểu vào cuối ngày thứ Sáu sau khi đến Scotland—và rồi lại nhắc lại chủ đề này vào Chủ nhật. Trong một buổi họp báo nhằm làm nổi bật các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Liên Âu EU, Trump đã đề cập đến nhiều chủ đề, từ tuabin gió đến cá voi, và có lúc một phóng viên đã hỏi thẳng tổng thống: "Tôi có thể hỏi tại sao ngài lại có tâm trạng không tốt không? Có phải buổi sáng chơi golf của ngài không tốt không?" Trump trả lời: "Không. Sân golf rất đẹp." Thứ dường như kém đẹp hơn chính là những tuabin gió.

Tờ Times of London ghi lại những bình luận của Trump: "Tôi nói với châu Âu rằng chúng tôi sẽ không cho phép xây dựng cối xay gió ở Hoa Kỳ. Chúng đang giết chết chúng tôi. Chúng đang hủy hoại vẻ đẹp của phong cảnh, thung lũng và đồng bằng tươi đẹp của chúng tôi. Hôm nay, tôi đang chơi ở sân golf tốt nhất thế giới, tôi nghĩ vậy. Turnberry, mặc dù tôi sở hữu nó, nhưng có lẽ nó là sân golf tốt nhất thế giới. Và tôi nhìn về phía chân trời và thấy chín cối xay gió. Kiểu như, 'Tuyệt vời, cuối hố 18 rồi'. Tôi tự nhủ, 'Thật đáng tiếc phải không?' Thật đáng tiếc."

"Đó là dạng năng lượng đắt đỏ nhất. Hầu hết chúng đều được sản xuất tại Trung Quốc. Khi chúng bắt đầu rỉ sét và mục nát sau tám năm, bạn không thể tắt chúng, bạn không thể đốt chúng. Họ không cho bạn chôn chân vịt, vì có một loại sợi nhất định không phù hợp với đất. ... Toàn bộ chuyện này chỉ là một trò lừa đảo."

"Nó giết chết các loài chim. Chúng rất ồn ào. Bạn biết đấy, có một khu vực nhất định ở Massachusetts, nơi trong 20 năm qua chỉ có một hoặc hai con cá voi dạt vào bờ, và trong khoảng thời gian ngắn gần đây nhất, chúng đã có tới 18 con, bởi vì nó khiến chúng phát điên. Nó khiến chúng phát điên."

Tạp chí Rolling Stone đưa tin, khẳng định của Trump về việc các tuabin gió gây hại cho cá voi đã nhiều lần bị các khoa học gia bác bỏ. Bộ Năng lượng tuyên bố vào tháng 4 năm 2023 rằng không có bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ giữa phát triển năng lượng gió với cái chết của cá voi.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một lần nữa bày tỏ sự thất vọng của mình đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm thứ Hai. "Tôi sẽ rút ngắn thời hạn 50 ngày mà tôi đã dành cho ông ấy xuống còn một con số nhỏ hơn vì tôi nghĩ tôi đã biết câu trả lời [cho] điều gì sẽ xảy ra", ông Trump nói với các phóng viên tại Scotland, ám chỉ đến thời hạn ngừng bắn mà ông đã đặt ra trước đó với hy vọng một thỏa thuận giữa Kiev và Moscow sẽ đạt được trong khung thời gian đó. Ông Trump lên án các cuộc không kích liên tục của Nga vào Ukraine. "Xác người nằm la liệt trên đường phố và tôi nói rằng đó không phải là cách nên làm", ông bình luận.

⦿ ---- Hãng luật góp tiền từ thiện, bị Trump ra sắc lệnh siết cổ (chiến thuật mới của Trump: siết cổ tự do ngôn luận). Bài viết sau đây là của David McGowan (Giáo sư Luật Cạnh tranh và Đổi mới Lyle L. Jones tại Khoa Luật, Đại học San Diego) về khía cạnh mới: Trump siết cổ tự do ngôn luận. Nỗ lực trừng phạt các công ty luật của Tổng thống Trump lại một lần nữa thất bại trước tòa vào ngày 27 tháng 6, khi Thẩm phán Liên bang Loren AliKhan ra lệnh thi hành sắc lệnh hành pháp nhắm vào công ty luật Susman Godfrey. Tuy nhiên, một khía cạnh dường như ít được biết đến của vụ án này đáng được quan tâm hơn, vì nó cho thấy một mối đe dọa rộng lớn hơn đối với hệ thống tự do ngôn luận của Hoa Kỳ.Sắc lệnh hành pháp về Susman là sắc lệnh khác biệt ngay từ đầu. Các sắc lệnh chống lại các hãng luật Perkins Coie, Paul Weiss, Jenner và WilmerHale đều nêu ra những mối hận thù cá nhân mà Trump dành cho những người có liên quan đến các công ty luật. Chắc chắn cũng có những phản đối về mặt ý thức hệ trong mỗi sắc lệnh, nhưng các sắc lệnh này mang tính cá nhân đối với tổng thống theo một cách mà sắc lệnh về Susman thì không.Có lẽ vì lý do này, những bất bình được nêu trong sắc lệnh Susman không cụ thể. Sắc lệnh đề cập đến công tác bầu cử mà không trích dẫn bất kỳ thông tin nào, nhưng mỗi bên đều kết luận rằng Nhà Trắng có lẽ đã nghĩ đến việc Susman đại diện cho các quan chức nhà nước trong các vụ kiện tụng bầu cử năm 2020 và có lẽ là khoản dàn xếp 787,5 triệu đô la về tội phỉ báng mà công ty này đã giành được cho Dominion Voting Systems trong một vụ kiện chống lại Fox News.Nhưng sau đó, sắc lệnh lại nói rằng: "Susman cũng tài trợ cho các nhóm tham gia vào các nỗ lực nguy hiểm nhằm làm suy yếu hiệu quả của quân đội Hoa Kỳ thông qua việc tiêm nhiễm tư tưởng chính trị và cực đoan." Điều này là gì? Dường như không ai biết.Tại phiên điều trần về lệnh cấm tạm thời, Donald Verrilli Jr., cựu Tổng Thanh Tra Hoa Kỳ đại diện cho Susman, cho biết công ty "hoàn toàn bối rối về điều đó." Kỳ lạ thay, chính phủ cũng bối rối không kém: "Rất tiếc, thưa ngài, tôi không có thêm thông tin nào ngoài những gì được nêu trong sắc lệnh."Sau khi lệnh cấm tạm thời được ban hành, Susman đã đệ đơn xin phán quyết tóm tắt, và, trong hồ sơ phản đối của chính phủ, bí ẩn về cáo buộc tài trợ cho âm mưu đảo chính đã được giải đáp.Năm 2017, trong nhiệm kỳ đầu tiên của chính quyền Trump, tổng thống đã ban hành một bản ghi nhớ hành pháp cấm người chuyển giới nhập ngũ. Nhiều vụ kiện đã diễn ra sau đó. Một trong số đó là vụ Stockman kiện Trump do Latham & Watkins đệ trình. Susman đã không đệ trình vụ kiện và không bao giờ xuất hiện trong vụ kiện.Cuối cùng, các luật sư liên kết với nhóm bảo vệ quyền của người đồng tính GLAD, một tổ chức vận động uy tín và hiệu quả được thành lập năm 1978, đã tham gia. Nhưng những luật sư đó cũng không làm việc cho Susman.Phản đối kiến nghị phán quyết tóm tắt của Susman, chính phủ đã đệ trình đơn khiếu nại Stockman và "Bản tóm tắt GLAD", một ấn phẩm dạng tạp chí thảo luận về công tác vận động của GLAD. Giống như nhiều ấn phẩm tương tự, ấn phẩm này đã cảm ơn những người ủng hộ GLAD và liệt kê họ. Một số luật sư (như Walter Dellinger) và các công ty (bao gồm Gibson Dunn, Paul Weiss và WilmerHale) được liệt kê là cung cấp hỗ trợ pháp lý. Tuy nhiên, Susman lại không có tên trong danh sách này.Một danh sách khác đã cảm ơn những người ủng hộ tài chính, bao gồm Matt Damon, Quỹ Elton John AIDS và Wells Fargo. Và cuối cùng, chúng ta cũng tìm thấy Susman. Trong Bản tin tóm tắt GLAD Mùa đông 2018, ở cột cuối cùng trong sáu cột trên trang 11, công ty được liệt kê là đã đóng góp từ 3.000 đến 4.999 đô la cho GLAD. Bí ẩn đã được giải đáp.Vấn đề, tất nhiên, là việc đóng góp từ thiện cho một tổ chức vận động như GLAD được bảo vệ theo hiến pháp theo quyền tự do ngôn luận và quyền lập hội của Tu chính án thứ nhất. Quy tắc đó đã rõ ràng kể từ vụ kiện NAACP kiện Alabama (1958) và đã được củng cố theo thời gian.Vì vậy, khi bảo vệ một lệnh trả đũa bất hợp pháp đối với Susman vì những quan điểm được bày tỏ với tư cách đại diện, chính phủ đã mở rộng phạm vi trả đũa của mình để bao gồm cả các khoản đóng góp từ thiện — thêm một vi phạm nữa vào danh sách dài dằng dặc hiển hiện trên mặt lệnh. Chính phủ đã bảo vệ quan điểm cho rằng tổng thống có thể ban hành các sắc lệnh hành pháp mang tính trừng phạt dựa trên các khoản đóng góp từ thiện cho các tổ chức vận động mà ông không ưa, một lập trường vượt xa các công ty luật.Hôm nay, GLAD là mục tiêu; ngày mai có thể là Tổ chức Luật Thái Bình Dương (Pacific Legal Foundation) thiên hữu. Tôi đồng cảm với các luật sư của chính phủ được giao nhiệm vụ bảo vệ những sắc lệnh này. Tôi nghi ngờ họ đã nghĩ đến điều này khi nộp đơn xin việc. Chắc hẳn thật xấu hổ khi phải đối mặt với tòa án quận mà không biết những thông tin cơ bản về sắc lệnh Susman, và việc tìm ra câu trả lời là một hành động luật sư tận tâm.Tuy nhiên, về mặt chiến thuật, câu trả lời còn tệ hơn cả việc không thể đưa ra câu trả lời. Một trong những quy tắc quan trọng hơn của nghề luật sư là "quy tắc đầu tiên về hố": Khi bạn thấy mình đang ở trong hố, hãy ngừng đào.Nhưng điểm cốt lõi đáng lo ngại hơn. Việc cho rằng một tổng thống có thể đe dọa một doanh nghiệp vì ông ta không thích hoạt động từ thiện của doanh nghiệp đó không nên được xem xét một cách nghiêm túc. Xét theo góc nhìn của học thuyết pháp lý về tự do ngôn luận từ những năm 1950, và hệ thống tự do ngôn luận mà nó ủng hộ, tuyên bố này thật điên khùng.Việc chính phủ sẵn sàng đưa ra một tuyên bố vô lý như vậy càng củng cố thêm một điểm mà mỗi tòa án quận đã từng xử lý một trong những lệnh này đều hiểu rõ, và Tòa Kháng án Quận Columbia nên nắm bắt khi vụ án Perkins đang tiến triển. Điều này cần phải chấm dứt ngay tại đây, và cần phải chấm dứt ngay bây giờ.⦿ ---- Các công ty Mỹ đang bắt đầu cảm nhận rõ rệt tác động tiêu cực từ các mức thuế mà chính quyền Trump áp đặt lên hàng hóa nhập cảng, đặc biệt là từ Trung Quốc. Mục tiêu ban đầu của các mức thuế này là nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước và giảm thâm hụt thương mại. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp Mỹ đang phải gánh chịu chi phí cao hơn, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, và khả năng cạnh tranh bị suy giảm.Nhiều công ty sản xuất phải đối mặt với giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, đặc biệt là thép và nhôm. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa bị ảnh hưởng nặng nề hơn do ít khả năng chuyển chi phí sang người tiêu dùng. Một số công ty buộc phải sa thải nhân viên hoặc chuyển hoạt động sản xuất ra nước ngoài để giảm chi phí.Phản ứng từ thị trường và người tiêu dùng: Giá cả hàng hóa tiêu dùng tăng lên, ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ. Các nhà bán lẻ và nhà sản xuất cảnh báo về nguy cơ lạm phát và giảm sức mua.Một số chuyên gia kinh tế cho rằng các mức thuế này không đạt được mục tiêu đề ra, mà còn gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ. Các tiểu bang có nền công nghiệp phát triển như Michigan, Ohio và Pennsylvania bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chính sách thuế quan cũng làm phức tạp thêm mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung.Chính sách thuế của Trump, dù nhằm mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia, đang tạo ra những hệ quả không mong muốn cho các doanh nghiệp Mỹ. Tác động lan rộng từ sản xuất đến tiêu dùng, và đặt ra câu hỏi về hiệu quả lâu dài của các biện pháp bảo hộ thương mại.⦿ ---- Tập đoàn PepsiCo vừa thông báo sẽ đóng cửa ngay lập tức 5 nhà máy sản xuất tại Mỹ, gây chấn động trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chi phí vận hành tăng cao, nhu cầu tiêu dùng thay đổi, và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các thương hiệu nội địa và quốc tế.Lý do đóng cửa: Chi phí sản xuất tăng do giá nguyên liệu, năng lượng và nhân công leo thang. Thay đổi trong hành vi tiêu dùng, với xu hướng chuyển sang các sản phẩm “tốt cho sức khỏe” và ít đường. Tái cấu trúc chiến lược toàn cầu, nhằm tập trung vào các thị trường có lợi nhuận cao hơn và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.Hàng ngàn nhân viên bị ảnh hưởng trực tiếp, với nguy cơ mất việc làm hoặc phải chuyển công tác. Các cộng đồng địa phương nơi đặt nhà máy sẽ đối mặt với suy giảm kinh tế, đặc biệt là các thị trấn phụ thuộc vào hoạt động của PepsiCo. Một số tổ chức lao động và chính quyền địa phương đang yêu cầu công ty hỗ trợ tái đào tạo và chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động.Cổ phiếu PepsiCo có biến động nhẹ sau thông báo, phản ánh sự lo ngại về triển vọng dài hạn. Một số nhà phân tích cho rằng đây là bước đi cần thiết để duy trì hiệu quả tài chính trong môi trường kinh tế đầy biến động. Việc đóng cửa 5 nhà máy của PepsiCo tại Mỹ là dấu hiệu rõ ràng cho thấy các tập đoàn lớn đang phải điều chỉnh chiến lược để thích ứng với thực tế mới. Dù có thể giúp công ty tiết kiệm chi phí và tái định vị thị trường, quyết định này cũng đặt ra nhiều thách thức về mặt xã hội và đạo đức kinh doanh.Vào tháng 2/2025, PepsiCo thông báo đóng cửa nhà máy Frito-Lay tại Liberty, New York, nơi sản xuất đồ ăn nhẹ PopCorners, khiến gần 300 nhân viên bị sa thải. Vào tháng 6/2025, PepsiCo đã ngừng hoạt động sản xuất tại nhà máy Frito-Lay 55 năm tuổi ở Rancho Cucamonga, California, dẫn đến việc sa thải khoảng 480 nhân viên. Vào tháng 7/2025, PepsiCo thông báo đóng cửa hoạt động sản xuất, vận chuyển và bảo trì tại nhà máy Detroit, Michigan, ảnh hưởng đến hơn 80 nhân viên. Cũng trong tháng 7/2025, PepsiCo thông báo đóng cửa một nhà máy ở Middletown, New York, khiến lực lượng lao động giảm một phần ba.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai cho biết ông không có ý định đưa ra lập trường về việc công nhận một nhà nước Palestine, đồng thời nhấn mạnh rằng ông "không bận tâm" nếu Thủ tướng Anh Keir Starmer "bày tỏ quan điểm" về vấn đề này. "Tôi đang tìm cách cung cấp thực phẩm cho người dân ngay bây giờ", Trump nói với các phóng viên trước cuộc gặp chính thức với Starmer tại Scotland, đồng thời khẳng định rằng Hoa Kỳ đã tài trợ 60 triệu đô la để cứu trợ tình hình nhân đạo ở Gaza, và "không ai nói lời cảm ơn".Ông cũng nhấn mạnh rằng "dựa trên truyền hình", ông "không hoàn toàn" đồng ý với tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng không có nạn đói ở Gaza, nhấn mạnh rằng "những đứa trẻ đó trông rất đói". Ngoài ra, tổng thống kêu gọi các quốc gia khác "tăng cường" hỗ trợ Gaza, tiết lộ rằng Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã thông báo với ông rằng EU "cũng sẽ tăng cường đáng kể".⦿ ---- Hai hội nhân quyền nổi tiếng tại Israel đã đưa ra báo cáo cho rằng Israel đang phạm tội diệt chủng đối với người Palestine ở Gaza. B’Tselem, tổ chức từ lâu đã ghi nhận các hành vi vi phạm nhân quyền của Israel trên lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, cho biết: “Nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng tôi là phải nói lên sự thật: Tội diệt chủng đang diễn ra, ngay tại đây và ngay lúc này.”“Toàn bộ các thành phố bị san phẳng; cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục, tôn giáo và văn hóa bị phá hủy một cách có hệ thống; 2 triệu người Palestine bị buộc phải di dời với mục đích trục xuất họ khỏi Gaza; và tất nhiên, nạn đói và giết chóc hàng loạt - tất cả những điều này đồng nghĩa với một nỗ lực rõ ràng nhằm hủy hoại người dân Gaza và áp đặt những điều kiện sống thảm khốc đến mức xã hội Palestine không thể tiếp tục tồn tại ở đó,” B’Tselem cho biết trong bài đăng chia sẻ báo cáo mới nhất của mình. “Đó chính xác là định nghĩa của tội diệt chủng.”Tổ chức Bác sĩ Nhân quyền (PHR), cũng có trụ sở tại Israel, cho biết “ý định diệt chủng của Israel có thể được suy ra từ mô hình hành vi” trong suốt cuộc chiến. Giám đốc điều hành PHR Guy Shalev cho biết: "Israel đã có đủ thời gian và cơ hội để ngăn chặn cuộc tấn công có hệ thống dần dần này".⦿ ---- Ít nhất 43 người Palestine đã thiệt mạng trên khắp Gaza kể từ rạng sáng hôm Thứ Hai, bao gồm chín người đang tìm kiếm sự cứu trợ, theo các nguồn tin từ bệnh viện.. Có 14 người Palestine nữa đã chết vì suy dinh dưỡng trong 24 giờ qua, bao gồm một trẻ sơ sinh khác, khi nạn đói ngày càng trầm trọng hơn trên khắp vùng đất này. Văn phòng Truyền thông Chính phủ Gaza cảnh báo về tình trạng thiếu sữa bột trẻ em nghiêm trọng, cho biết hơn 40.000 trẻ sơ sinh dưới một tuổi có nguy cơ "chết dần chết mòn" do lệnh phong tỏa của Israel.. Cơ quan quân sự COGAT của Israel cho biết 120 xe tải cứu trợ đã vào Gaza hôm qua, do Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế phân phối. Liên Hợp Quốc hoan nghênh việc tiếp cận viện trợ được mở rộng, nhưng cho biết các hạn chế quan trọng vẫn còn hiệu lực, ngăn chặn việc cung cấp các nguồn cung cấp cứu sinh.⦿ ---- Hầu hết công dân Hoa Kỳ đều ủng hộ chính sách trấn áp nhập cư bất hợp pháp của Tổng thống Donald Trump, tuy nhiên, họ cho rằng cách tiếp cận của chính quyền "đã đi quá xa", một cuộc thăm dò của tờ Wall Street Journal cho thấy hôm thứ Hai. Cụ thể, 51% số người được hỏi cho biết họ tán thành cách xử lý vấn đề của Trump và 62% chia sẻ rằng họ ủng hộ việc trục xuất người nhập cư không có giấy tờ.Tuy nhiên, 53% số người tham gia trả lời rằng chính quyền của tổng thống Hoa Kỳ đang "vượt qua ranh giới bằng cách trục xuất người nhập cư mà không có bằng chứng chứng minh họ đang ở đây bất hợp pháp, phớt lờ tòa án khi họ yêu cầu họ dừng lại, và từ chối cho người dân được xét xử." Trong khi đó, 45% số người được hỏi tin rằng Trump đang làm "những gì cần thiết" liên quan đến vấn đề này.Cuộc thăm dò cũng cho thấy 58% số người được hỏi phản đối việc trục xuất người nhập cư không có giấy tờ đến các nhà tù ở các quốc gia khác, nơi họ không có mối liên hệ cá nhân.⦿ ---- San Francisco: Các đặc vụ liên bang đã xông vào buồng lái của một chuyến bay của Delta Air Lines ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống San Francisco vào tối thứ Bảy, bắt giữ phi công phụ trước sự ngỡ ngàng của hành khách. Vụ bố ráp đầy kịch tính xảy ra sau khi chuyến bay Delta 2809 đến từ Minneapolis vào khoảng 9:35 tối tại Sân bay Quốc tế San Francisco. Chiếc Boeing 757 đã bị trì hoãn do sương mù dày đặc và một lần hạ cánh thứ hai.Trong khi hành khách đang chờ ra ngoài, các đặc vụ mặc thường phục đã lên máy bay và di chuyển nhanh chóng qua khoang hành khách. "Một nhóm người đeo huy hiệu, súng và mặc áo vest/dấu hiệu của các cơ quan khác nhau đang chen lấn qua lối đi lên buồng lái", một hành khách nói với tờ San Francisco Chronicle. Cô mô tả ít nhất 10 đặc vụ, bao gồm nhân viên Điều tra An ninh Nội địa và cảnh sát hàng không. Cô cho biết các sĩ quan "xông vào buồng lái, còng tay phi công phụ, bắt giữ anh ta và đưa anh ta ra khỏi máy bay".Một nhóm thứ hai đã quay lại để lấy lại đồ đạc của người đàn ông. Tên và lý do bắt giữ anh ta vẫn chưa được công bố. Bộ An ninh Nội địa cho biết họ đã hỗ trợ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Contra Costa ban hành lệnh bắt giữ trong một cuộc điều tra đang diễn ra tại địa phương. Delta đã chuyển tờ Daily Beast cho "cơ quan thực thi pháp luật", trong khi DHS cho biết Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đang xử lý vấn đề này. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai cho biết ông sẽ "xem xét" mức thuế 10% đối với hàng nhập cảng từ Vương quốc Anh khi gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Scotland. "Chúng tôi muốn làm Thủ tướng hài lòng", ông Trump tuyên bố. Hoa Kỳ và Anh đã ký kết một thỏa thuận thương mại vào tháng 6, cho phép Anh được hưởng mức thuế ưu đãi đối với thép và nhôm xuất khẩu, cũng như 100.000 xe đầu tiên được bán ra mỗi năm. Tuy nhiên, mức thuế chung 10% đối với tất cả hàng hóa vẫn được giữ nguyên.⦿ ---- Hiệp hội các nhà sản xuất xe châu Âu (ACEA) hôm thứ Hai đã đánh giá thỏa thuận thương mại mới được công bố giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) là một bước đi tích cực hướng tới việc giảm căng thẳng, mặc dù ACEA cảnh báo rằng mức thuế 15% của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp xe hơi."Thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng hướng tới việc giảm bớt sự bất ổn sâu sắc xung quanh quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương trong những tháng gần đây, và ACEA hoan nghênh diễn biến này về nguyên tắc. Tuy nhiên, Hoa Kỳ sẽ vẫn duy trì mức thuế cao hơn đối với xe và phụ tùng xe, và điều này sẽ tiếp tục gây ra tác động tiêu cực không chỉ đối với ngành công nghiệp ở EU mà còn ở Hoa Kỳ", Tổng Giám đốc ACEA Sigrid de Vries (ảnh) cho biết trong một tuyên bố.Hiệp hội cũng kêu gọi cả hai bên nỗ lực hơn nữa để "giảm bớt những trở ngại đối với hoạt động thương mại xe hơi xuyên Đại Tây Dương quan trọng" nhằm đảm bảo "sự thịnh vượng chung".⦿ ---- Ủy viên Thương mại và An ninh Kinh tế Châu Âu Maros Sefcovic đã hoan nghênh thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ hôm thứ Hai, tuyên bố rằng đây là kết quả của "nhiều tháng nỗ lực thực sự và không ngừng nghỉ", đồng thời nhấn mạnh rằng nó "mang lại sự ổn định mới và mở ra cánh cửa cho hợp tác chiến lược". Ông lưu ý rằng danh sách hàng hóa trong danh sách thuế suất 0% là "đáng kể" và "có thể được bổ sung thêm".Sefcovic nhắc lại rằng EU sẽ cam kết mua khí đốt, dầu mỏ, năng lượng hạt nhân và chip trí tuệ nhân tạo từ Hoa Kỳ theo chiến lược. Thỏa thuận này cũng đặt ra triển vọng về hành động chung về thép, nhôm, đồng và các sản phẩm phái sinh của chúng, bao gồm cả việc giải quyết tình trạng dư thừa công suất. Ông giải thích rằng EU cũng đã đàm phán với Trung Quốc, nhưng bất chấp những nỗ lực "cố gắng", "danh sách các vấn đề tích tụ trên bàn đàm phán sẽ không hề ngắn lại mà chỉ ngày càng dài ra".⦿ ---- Thủ tướng Pháp Francois Bayrou hôm thứ Hai đã chỉ trích thỏa thuận thương mại được ký kết giữa Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu, gọi đó là một "sự khuất phục". "Thật là một ngày ảm đạm khi một liên minh của những dân tộc tự do, tập hợp lại để khẳng định các giá trị và bảo vệ lợi ích của mình, lại phải chịu khuất phục", Bayrou viết trong một bài đăng trên trang X. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Bộ trưởng Đặc phái viên Pháp phụ trách các vấn đề Châu Âu Benjamin Haddad gọi thỏa thuận này là "không cân bằng", khẳng định nó chỉ đảm bảo "an ninh tạm thời".Một ngày trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố họ đã đạt được một thỏa thuận khung, trong đó đặt mức thuế cơ sở 15% đối với hầu hết hàng xuất khẩu của EU sang Hoa Kỳ, bao gồm ô tô và chất bán dẫn.⦿ ---- Đức quốc: Một đoàn tàu chở khách khu vực đã trật đường rầy ở miền Nam nước Đức vào Chủ nhật, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng, theo nhà chức trách. Cảnh sát liên bang và địa phương cho biết nguyên nhân vụ tai nạn gần Riedlingen, cách Munich khoảng 100 dặm về phía tây, vẫn đang được điều tra. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một phần của đoàn tàu bị nghiêng sang một bên khi lực lượng cứu hộ trèo lên các toa tàu, theo AP. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người bị thương. Khoảng 100 người có mặt trên tàu khi ít nhất hai toa tàu bị trật bánh trong một khu vực rừng rậm vào khoảng 6:10 chiều.Khu vực này đã có mưa lớn trước khi xảy ra vụ tai nạn và các nhà điều tra đang tìm cách xác định xem mưa có phải là một yếu tố gây ra tai nạn hay không. Thủ tướng Đức Friedrich Merz, trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X, cho biết ông thương tiếc các nạn nhân và gửi lời chia buồn đến gia đình họ. Deutsche Bahn, nhà điều hành đường sắt quốc gia chính của Đức, cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang hợp tác với các nhà điều tra. Công ty cũng gửi lời chia buồn. BBC dẫn lời Deutsche Bahn cho biết đoàn tàu đang di chuyển trên tuyến đường dài 55 dặm giữa Sigmaringen và Ulm khi tai nạn xảy ra.⦿ ---- Thái Lan: Ít nhất 6 người đã chết trong vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại chợ Or Tor Kor ở Bangkok, cảnh sát địa phương xác nhận hôm thứ Hai. Theo nhà chức trách, các nạn nhân bao gồm bốn nhân viên bảo vệ, một người bán hàng trong chợ, và nghi phạm, người đã tự sát. Hai phụ nữ khác đã được đưa đến bệnh viện để chăm sóc. Cảnh sát cho biết giấy tờ tìm thấy cùng nghi phạm xác định anh ta là một cư dân Thái Lan 61 tuổi, sống tại tỉnh Nakhon Ratchasima. Họ không tiết lộ tên. Động cơ gây án vẫn chưa được làm rõ.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm Chủ nhật rằng Liên minh Châu Âu EU sẽ mua một lượng lớn thiết bị quân sự và năng lượng từ Hoa Kỳ theo thỏa thuận thương mại mới được đàm phán."Liên minh Châu Âu sẽ đồng ý mua từ Hoa Kỳ lượng năng lượng trị giá 750 tỷ đô la", ông Trump tuyên bố trong cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen. "Họ sẽ đồng ý đầu tư vào Hoa Kỳ nhiều hơn 600 tỷ đô la so với mức hiện tại", ông Trump nói, đồng thời tuyên bố khối này cũng sẽ mua "một lượng lớn" vũ khí của Mỹ. Cả hai nhà lãnh đạo đều hoan nghênh thỏa thuận khung áp dụng mức thuế quan 15% trên toàn bộ hàng hóa của EU.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen hôm Chủ nhật tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận thương mại, áp dụng mức thuế 15% đối với hầu hết hàng nhập cảng từ các nước Liên Âu EU."Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận. Đây là một thỏa thuận tốt cho tất cả mọi người", ông Trump nói, đồng thời cho biết thêm rằng thỏa thuận này sẽ đưa hai nền kinh tế "gần nhau hơn", đồng thời nhận định "đây là một mối quan hệ đối tác theo một nghĩa nào đó". Chủ tịch EU cũng ca ngợi đây là một "thỏa thuận lớn", đạt được sau "những cuộc đàm phán khó khăn".Thỏa thuận khung đặt mức thuế cơ bản 15% đối với hầu hết hàng xuất cảng của EU sang Hoa Kỳ, giới hạn mức thuế biên giới nghiêm ngặt hơn trước đây được áp dụng đối với hàng hóa EU nhập cảng vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, mức thuế 50% đối với thép xuất cảng vẫn được duy trì, và ông Trump cũng lưu ý rằng dược phẩm không phải là một phần của thỏa thuận và vẫn có thể bị áp dụng thuế quan trừng phạt.⦿ ---- Các bác sĩ lắc đầu: Bộ trưởng Y Tế nịnh Trump, quảng bá khoai tây chiên trong mỡ bò. Một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump dường như đang cố gắng giúp tổng thống đổi thương hiệu cho món ăn ưa thích của mình bằng cách gây bất lợi cho nông dân Mỹ.Robert F. Kennedy, Jr., người được Trump bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, đã đi khắp đất nước để quảng bá khoai tây chiên nấu trong mỡ bò (french fries cooked in beef tallow) như một cách thúc đẩy sức khỏe quốc gia, theo Biên tập viên Thực phẩm Cấp cao của Salon, Ashlie Stevens, đã viết trong một bài báo gần đây. Đồng thời, chính quyền đã cắt giảm hàng tỷ đô la ngân sách cho các chương trình sản xuất nông nghiệp ở trường học và hệ thống thực phẩm của các bộ lạc."Kennedy đã đưa ra một nền tảng khi gọi thực phẩm siêu chế biến là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng — một chẩn đoán mà nhiều chuyên gia y tế cộng đồng đồng tình", Stevens viết. "Nhưng trên thực tế, chiến dịch 'thực phẩm thật' của ông ấy trông giống như một sự đổi mới thương hiệu của đồ ăn nhanh hơn là một sự tái đầu tư vào nông nghiệp."Bài báo tiếp tục: "Kết quả là một chiến lược y tế cộng đồng bỏ qua trang trại và hướng thẳng đến lò chiên". Cách tiếp cận của Kennedy dường như cũng mâu thuẫn với kết luận được rút ra trong báo cáo dài 78 trang mà Ủy ban Làm Cho Nước Mỹ Khỏe Mạnh Trở Lại của Kennedy công bố đầu năm nay về nguyên nhân gây ra bệnh mãn tính ở trẻ em. Báo cáo chẩn đoán các yếu tố như "thực phẩm siêu chế biến, phơi nhiễm hóa chất và dùng thuốc quá liều" và đưa ra các giải pháp như thực phẩm lành mạnh do nông dân Mỹ sản xuất.Những nỗ lực đổi mới thương hiệu của ông cũng diễn ra vào thời điểm nông dân Mỹ đang chứng kiến sự cạn kiệt nguồn hỗ trợ của liên bang. Ví dụ, Bộ Nông nghiệp đã đóng cửa các văn phòng khu vực cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân và chấm dứt nhiều chương trình tài trợ."Nếu đây được coi là sự đổi mới trong phong trào MAHA, thì thật khó để không tự hỏi phương pháp 'thực phẩm như thuốc' thực sự điều trị cái gì - cơ thể hay thương hiệu?" Stevens viết.⦿ ---- Thẩm phán liên bang bác đơn kiện của chính quyền Trump về chính sách cho di dân trú ẩn ở Chicago. Chính quyền Trump đã đệ đơn kiện Illinois và Quận Cook (bao gồm Chicago) vào tháng 2, nhằm ngăn chặn các chính sách “thành phố trú ẩn” mà họ cho là cản trở việc thực thi luật nhập cư liên bang. Đây là vụ kiện đầu tiên của Bộ Tư pháp Trump nhằm vào các khu vực có chính sách trú ẩn, vốn hạn chế sự hợp tác giữa chính quyền địa phương và cơ quan nhập cư liên bang.Thẩm phán liên bang Lindsay C. Jenkins, do Tổng thống Biden bổ nhiệm, đã bác đơn kiện trong một quyết định dài 64 trang. Bà Jenkins cho rằng Chính phủ Liên bang không có cơ sở pháp lý để kiện, và các chính sách trú ẩn của Illinois được bảo vệ bởi Tu chính án thứ 10 của Hiến pháp Mỹ. Tu chính án thứ 10 quy định rằng những quyền không được trao cho chính phủ liên bang sẽ thuộc về các tiểu bang, do đó Illinois có quyền từ chối tham gia thực thi luật nhập cư dân sự. “Các chính sách trú ẩn phản ánh quyết định của bị đơn không tham gia thực thi luật nhập cư dân sự — một quyết định được bảo vệ bởi Tu chính án thứ 10,” thẩm phán viết.Thống đốc Illinois JB Pritzker hoan nghênh phán quyết, khẳng định tiểu bang sẽ hợp tác với chính phủ liên bang khi có lệnh bắt giữ hợp pháp, nhưng không tham gia vào các hành vi vi phạm luật pháp hoặc lạm quyền.Phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson phản đối phán quyết, cho rằng các thành phố trú ẩn như Chicago đe dọa an toàn công dân Mỹ bằng cách cản trở thực thi luật nhập cư. Bộ Tư pháp vẫn có thể sửa đổi đơn kiện và nộp lại, vì vụ án bị bác bỏ “không có định kiến” (without prejudice).Các chính sách bị Trump kiện.. Luật TRUST của Illinois: Cấm cảnh sát tiểu bang hỗ trợ thực thi luật nhập cư dân sự, trừ khi có lệnh bắt giữ hình sự.. Sắc lệnh Thành phố Chào đón của Chicago và chính sách của Quận Cook: Tương tự, hạn chế sự hợp tác với ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan).Chính quyền Trump đã kiện nhiều khu vực khác như New York và Los Angeles vì các chính sách trú ẩn. Trump cũng ký sắc lệnh yêu cầu cắt ngân sách liên bang cho các địa phương không hợp tác, nhưng đã bị tòa án liên bang chặn lại vì vi phạm nguyên tắc phân quyền.⦿ ---- Xuất cảng cà chua Mexico bị ảnh hưởng bởi thuế 17% của Trump. Chính quyền Trump đã áp đặt thuế nhập khẩu 17% lên cà chua tươi từ Mexico kể từ ngày 14 tháng 7. Đây là một phần trong loạt biện pháp bảo hộ thương mại nhằm bảo vệ nông dân Mỹ khỏi hàng nhập cảng giá rẻ. Mexico là nhà cung cấp cà chua lớn nhất cho thị trường Mỹ, chiếm hơn 70% lượng tiêu thụ.Ảnh hưởng đến doanh nghiệp Mexico: Veggie Prime, một công ty trồng cà chua công nghệ cao ở tiểu bang Querétaro, Mexico, đang chịu thiệt hại nặng. Họ xuất cảng khoảng 100 tấn cà chua mỗi tuần sang công ty Mastronardi Produce (Canada), nhà phân phối lớn nhất tại Mỹ, cung cấp cho các chuỗi siêu thị như Costco và Walmart.Do hợp đồng kéo dài đến năm 2026, Veggie Prime không thể chuyển hướng thị trường ngay lập tức. Trong tuần đầu tiên, công ty phải gánh toàn bộ chi phí thuế, và đến tuần thứ hai, khách hàng đồng ý tăng giá mua lên 10% để chia sẻ gánh nặng.Xuất cảng cà chua của Mexico năm ngoái đạt 3 tỷ USD, tạo ra khoảng 500.000 việc làm. Các chuyên gia dự báo thuế mới có thể khiến xuất cảng giảm từ 5% đến 10%, dẫn đến mất khoảng 200.000 việc làm.Giá cà chua tại Mỹ dự kiến tăng 8.5% đến 10%, tùy khu vực. Người tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả giá cao hơn cho các loại cà chua đặc sản như loại cà chua Roma, cà chua bi, cà chua cocktail. Các nhà sản xuất tại Florida và California có thể hưởng lợi, nhưng phần lớn sản lượng của họ là cà chua chế biến, không phải cà chua tươi.Phản ứng từ chính phủ Mexico: Tổng thống Claudia Sheinbaum lên án chính sách thuế của Trump và đang tìm cách đàm phán để tránh mức thuế 30% dự kiến áp dụng vào tháng 8.Bộ trưởng Nông nghiệp Mexico đề xuất tìm thị trường mới như Nhật Bản, nhưng chi phí vận chuyển bằng đường hàng không khiến phương án này không khả thi. Chính phủ cũng đang khảo sát các nhà trồng cà chua để hỗ trợ, đặc biệt là các hộ nhỏ đang chịu ảnh hưởng từ việc giá cà chua nội địa giảm hơn 10% do lo ngại dư thừa nguồn cung. Veggie Prime đang thử nghiệm trồng ớt để tìm hướng đi mới nếu thị trường cà chua tiếp tục bị ảnh hưởng.⦿ ---- Trường công nào tốt nhất? Để xác định những tiểu bang nào của Hoa Kỳ có hệ thống trường công lập tốt nhất, WalletHub đã so sánh tất cả 50 tiểu bang, cộng với Washington D.C., theo 32 tiêu chí thuộc hai hạng mục chính: chất lượng (bao gồm mọi thứ, từ số trường đạt chuẩn Blue Ribbon trên đầu người và tỷ lệ giáo viên/học sinh đến tỷ lệ tốt nghiệp và bỏ học trung học phổ thông cũng như điểm thi), và an toàn, bao gồm tỷ lệ kỷ luật và bắt nạt, tỷ lệ thanh thiếu niên bị giam giữ, số vụ xả súng trong trường học và tỷ lệ học sinh trung học có hành vi bạo lực, tiếp cận ma túy hoặc không đến trường vì lo ngại về an toàn. Bờ Đông sở hữu phần lớn các hệ thống giáo dục tốt nhất, với Massachusetts nổi lên như một "con cưng" của giáo viên.Tiểu bang có trường công tốt nhất:1. Massachusetts; 2. Connecticut; 3. New Jersey; 4. Virginia; 5. New Hampshire; 6. Wisconsin; 7. Rhode Island; 8. Indiana; 9. Maryland; 10. New York.Tiểu bang có trường công kém nhất: 42. Hawaii; 43. Alabama; 44. Louisiana; 45. West Virginia; 46. Nevada; 47. Oregon; 48. Arizona; 49. Alaska; 50. Oklahoma; 51. New Mexico.⦿ ---- Chưởng môn Thiếu Lâm: Ngôi chùa Thiếu Lâm nổi tiếng của Trung Quốc đã thông báo vào Chủ nhật rằng trụ trì của chùa đang bị điều tra vì nghi ngờ biển thủ quỹ dự án cũng như tài sản của chùa. Sư Vĩnh Tín (Shi Yongxin) bị cáo buộc đã phạm tội hình sự và vi phạm giới luật Phật giáo khi duy trì quan hệ với nhiều phụ nữ trong thời gian dài và có ít nhất một đứa con, theo thông báo từ ban quản lý chùa trên tài khoản WeChat. Thông báo cho biết một cuộc điều tra chung đang được nhiều phòng ban thực hiện và kết quả sẽ được công bố trong thời gian tới.Danh tiếng của Thiếu Lâm Tự, tọa lạc tại tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, đã vượt ra ngoài phạm vi một tổ chức tôn giáo. Ngôi chùa này còn nổi tiếng với văn hóa võ thuật, hay còn gọi là kung fu, đã được nhắc đến trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình, bao gồm cả bộ phim "Thiếu Lâm Tự" năm 1982, với sự tham gia của siêu sao võ thuật Lý Liên Kiệt.⦿ ---- Quận Cam: cá rủ nhau chết. Cá đang chết hàng loạt tại một hồ ở Quận Cam. Ngư dân cho biết họ rất buồn vì nguyên nhân khiến rất nhiều loài cá chết. Video cho thấy vô số cá lớn chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước vào tuần trước. Trong nhiều thập niên, người dân đã đến Hồ Laguna Niguel để giải trí, và đối với cư dân Quận Cam, nơi này gần hơn nhiều so với San Diego, Los Angeles hay Inland Empire."Hồ này là một hồ giải trí dành cho câu cá, thư giãn, đi bộ, đi bộ đường dài, đạp xe", Billy Egan, một người đam mê câu cá của Western Outdoor News, cho biết. Egan cho biết nguồn tài nguyên này, dành cho những người muốn câu cá, hiện đã bị tàn phá. "Có cá rô xanh, cá trê, cá chép, và thật không may, cả những loài cá lớn hơn, vốn là những loài duy trì sự sống của hệ sinh thái", Egan nói. Egan cho biết lần chết hàng loạt gần đây nhất xảy ra vào năm 2013, nhưng nó không giống như lần này."Mục đích của tôi khi làm việc này chỉ là để công khai sự việc với công chúng, để chuyện này không xảy ra nữa, vì vậy đã có những biện pháp được thiết lập để giảm thiểu điều này", Egan nói. "Bởi vì Sở Công viên OC đã có phản ứng tuyệt vời ngay ngày hôm sau với khoảng 12 nhân viên, 3 thuyền, 2 xuồng, một máy xúc, xe tải, vớt hết cá chết, nhưng nếu họ chỉ dành một nửa nguồn lực để dọn dẹp để ngăn chặn, thì chúng ta đã không ở đây để nói về chuyện này."⦿ ---- Nam California: Giá trung bình của một gallon xăng thường tự phục vụ tại Quận Los Angeles đã tăng nhẹ 0,25 cent vào Chủ nhật, lên 4,468 đô la, một ngày sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 15 tháng 1.Giá xăng trung bình tại Quận Cam giảm 1,5 xu so với một tuần trước, giảm 11,2 xu so với một tháng trước và giảm 16 xu so với một năm trước. Giá xăng đã giảm 2,043 đô la kể từ khi tăng lên mức kỷ lục 6,458 đô la vào ngày 5 tháng 10 năm 2022.Giá xăng trung bình toàn quốc giảm nửa xu xuống còn 3,145 đô la, mức giảm thứ ba liên tiếp sau ba lần tăng liên tiếp với tổng cộng 2,2 xu. Giá xăng đã giảm 1,7 xu trong ba ngày qua, bao gồm cả 1 xu vào thứ Bảy.⦿ ---- HỎI 1: Các phòng khám cấp cứu thường cấp thuốc vô ích?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho biết các phòng khám cấp cứu đang phát hàng loạt thuốc kháng sinh, steroid và opioid cho những tình trạng mà các loại thuốc này không có tác dụng. "Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng bệnh nhân vẫn tiếp tục được kê đơn thuốc kháng sinh cho những chẩn đoán không được chỉ định, chẳng hạn như nhiễm trùng đường hô hấp do virus, đặc biệt là trong các cơ sở cấp cứu", đồng tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Shirley Cohen-Mekelburg, phó giáo sư nội khoa tại Trường Y Đại học Michigan, cho biết. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Thuốc điều trị tăng huyết áp rilmenidine có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa?ĐÁP 2: Đúng vậy. Thuốc điều trị tăng huyết áp rilmenidine đã được chứng minh là có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa ở giun, một tác dụng mà về mặt lý thuyết có thể giúp chúng ta sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn ở người trong những năm cuối đời. Chi tiết: