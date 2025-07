(27.7.2025) - Trump lặng lẽ đầu hàng Putin: không áp thuế Nga, Trump áp thuế phân bón urê từ Qatar và Algeria, thế là tính đến tháng 5, Nga đã cung cấp 64% lượng urê nhập cảng cho Mỹ. Kinh tế gia Mỹ: Trump là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng và trục lợi.

Tổng thống Donald Trump đã chơi golf vào thứ Bảy tại sân golf của ông ở bờ biển Scotland trong khi người biểu tình trên khắp đất nước Scotland đã xuống đường chỉ trích chuyến thăm của ông và cáo buộc các nhà lãnh đạo Vương quốc Anh chiều chuộng người Mỹ.

- Mặt trận vẽ bản đồ địa hạt Dân Biểu: Texas vẽ lại địa hạt quốc hội để Cộng Hòa thắng thêm ghế ở Hạ Viện. Các thống đốc California và Illinois dự tính vẽ lại để Dân Chủ giữ ghế.

- Trump kêu gọi: Không cần tự do phát biểu nữa, phải bịt miệng các đài (NBC, ABC) vì tội thân với Dân Chủ

- Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton: Giám đốc Tình báo Gabbard bịa chuyện vu cáo Obama phản quốc vì Gabbard sợ bị Trump sa thải

- Trump lại vu khống Kamala Harris chi tiền cho ca sĩ để đánh lạc hướng chuyện Epstein

- Đệ nhất Phu nhân Melania bị cuốn vào vòng xoáy của Trump và Epstein: lần đầu trao thân cho Trump là trên phi cơ của Epstein.

- Luật sư George Conway: nếu ân xá cho cô Maxwell, Trump sẽ tự nổ bom tự sát

- Dân biểu Adam Smith (Dân chủ) nói trên MSNBC: Trump là kẻ khốn nạn dối trá, Trump sờ mó các bé gái nạn nhân của Epstein

- Lời Trump nói: chưa từng nghĩ đến việc ân xá cho Ghislaine Maxwell, dù có quyền ân xá. Trump: kiện New York là bình thường. Trump: Hamas "muốn chết", cứu hết con tin về thì họ sẽ biết

- Trump lo ngại sẽ bể chuyện Epstein lớn hơn

- Fox: Mỹ không cần nhập di dân nghề nông, vì thiếu lao động thì nên cho lao động trẻ em

- Chi phí khôi phục chiếc máy bay Qatar tặng Trump vẫn còn là một bí ẩn, giấu nhẹm, nghi tớn công quỹ 1 tỷ đô

- Michigan: 11 người đã bị đâm bị thương tại 1 siêu thị Walmart, hung thủ bị bắt

- Ấn Độ: bắt 1 ông điều hành 1 đại sứ quán giả cho các nước tưởng tượng để hốt bạc

- Nevada: Hành khách kinh hoàng vì chiếc Southwest Airline lao xuống vì suýt đâm vào 1 máy bay khác trước khi hạ cánh an toàn ở Las Vegas.

- Thái Lan, Campuchia giao chiến ngày thứ tư, với 33 người chết và hơn 200.000 người phải di dời.

- Gaza: Israel đã bắn chết ít nhất 53 người Palestine trong rạng sáng Chủ nhật, trong khi 6 người Palestine khác chết vì đói. WFP: 1/3 dân Gaza đã không được ăn trong nhiều ngày.

- Darren Beattie vẫn điều hành US Institute of Peace bất kể Beattie công khai theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, từng ca ngợi TQ đàn áp sắc dân Duy Ngô Nhĩ, từng nói nên để Đài Loan sáp nhập TQ

- Luật sư: Chỉ có Trump được miễn tố, người khác (Stephen Miller và các đặc vụ ICE) vâng lời Trump sẽ phải trả giá.

- Trump hăm dọa sẽ thuế quan cao hơn đối với Campuchia và Thái Lan nếu không ngừng bắn, dàn hòa

- Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) nói sẽ siết thị thực dành cho lao động có tay nghề và bài kiểm tra nhập tịch Mỹ sẽ khó hơn.

- Danh hài David Letterman và nhiều danh hài khác chỉ trích CBS News ngừng phát sóng "The Late Show" để vuốt ve Trump

- Dân Chủ tin rằng Đảng thứ ba nếu Elon Musk thành lập sẽ có lợi cho Dân Chủ, hại cho Cộng Hòa.

- Lãnh đạo thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries (Dân chủ) kêu gọi Trump đòi ngưng bắn tức khắc ở Gaza, thúc đẩy giải pháp 2 nhà nước.

- Cảnh báo nắng nóng ở Bờ Đông, từ miền Trung Florida đến Virginia. Nhiệt độ cao nhất được dự báo ở mức trên 90 độ F đến 110 độ F. Cơ nguy cháy rừng nhiều tiểu bang.

- HỎI 1: Lên ứng dụng hẹn hò tìm bạn tình, đa số phụ nữ muốn tìm nam giới ngang tầm, nhưng các ông lại muốn tìm các cô ở tầng cao ngoài tầm với? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Báo động: tiếng ồn có liên quan đến các vấn đề sức khỏe kém như rối loạn giấc ngủ, suy giảm nhận thức, huyết áp cao, bệnh tim mạch, mất thính lực? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-27/7/2025) ⦿ ---- Xung đột giữa Thái Lan và Campuchia về khu vực biên giới tranh chấp đã tiếp diễn sang ngày thứ tư, với 33 người được xác nhận đã chết và hơn 200.000 người phải di dời. Các cuộc đụng độ mới đã nổ ra gần hai ngôi đền cổ mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, Maly Socheata, cáo buộc lực lượng Thái Lan đã nổ súng trước, dẫn đến phản ứng quân sự. Trong khi đó, Phó phát ngôn viên Quân đội Thái Lan, Ritcha Suksuwanon, tuyên bố rằng quân đội Campuchia đã chủ động giao tranh bằng các cuộc tấn công bằng pháo binh.

.

Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố cả hai nước đã đồng ý gặp nhau và "nhanh chóng" đạt được một lệnh ngừng bắn sau khi ông kêu gọi chấm dứt ngay lập tức xung đột, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ ngừng đàm phán thương mại với 2 nước nếu nổ súng tiếp diễn.

.

⦿ ---- Israel đã bắt đầu "tạm dừng chiến thuật" trong các cuộc giao tranh vì "mục đích nhân đạo" từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương tại al-Mawasi, Deir el-Balah và Thành phố Gaza, bắt đầu từ Chủ nhật. Bất chấp những tạm dừng này, lực lượng Israel đã giết chết ít nhất 53 người Palestine trong các cuộc tấn công vào Gaza kể từ sáng sớm Chủ nhật, trong khi 6 người Palestine khác chết đói.

.

Họ đã bắt giữ tàu Handala của Đội Freedom Flotilla, giam giữ 21 thành viên thủy thủ đoàn, khi họ cố gắng phá vỡ vòng vây của Israel tại Dải Gaza.

.

Cuộc chiến của Israel ở Gaza đã khiến ít nhất 59.733 người thiệt mạng và 144.477 người bị thương. Ước tính có 1.139 người đã thiệt mạng tại Israel trong các cuộc tấn công do Hamas lãnh đạo vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, và hơn 200 người đã bị bắt làm tù binh.

.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết 1/3 người dân Gaza đã không được ăn trong nhiều ngày. Và gần nửa triệu người đang phải chịu đựng "tình trạng giống như nạn đói", cơ quan của Liên Hợp Quốc cho biết.

.

⦿ ---- Trên báo Business Times International, bài viết của Anne O Krueger (cựu kinh tế gia trưởng của World Bank và hiện là GS Đại học John Hopikins) phân tích. Trump lặng lẽ đầu hàng Putin: Trump không áp thuế Nga, Trump áp thuế phân bón urê từ Qatar và Algeria, thế là tính đến tháng 5, Nga đã cung cấp 64% lượng urê nhập cảng cho Mỹ. Kinh tế Mỹ: thành mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng và trục lợi. Tính khó lường trong chính sách thương mại của ông Trump đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu. Các tuyên bố áp thuế của Trump đã bị trì hoãn và điều chỉnh liên tục, và thời hạn chót để hoàn tất các thỏa thuận thương mại mới của ông cứ đến rồi lại đi, rồi lại được gia hạn.

.

Chính sách thương mại thất thường này, cùng với thái độ miễn cưỡng thực hiện các lời đe dọa của ông, đã làm nảy sinh biệt danh "Taco", hay "Trump Luôn Chùn Bước". Cho đến nay, chính quyền Trump mới chỉ đạt được các thỏa thuận thương mại mới với một số ít quốc gia, và ngay cả những thỏa thuận đó cũng đi kèm với những điều kiện bất ngờ.

.

Ví dụ, đầu tháng này, Trump đã công bố một thỏa thuận thương mại với Việt Nam, theo đó áp dụng mức thuế 20% đối với hàng vào Mỹ nhập từ Việt Nam, nhưng chỉ khi Việt Nam xóa bỏ thuế quan của chính họ đối với hàng hóa Mỹ và hàng xuất cảng của Việt Nam không chứa linh kiện Trung Quốc; nếu không, mức thuế sẽ tăng lên 40%. Mặc dù mức thuế này thấp hơn mức thuế ban đầu là 46% của Trump, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức 11% mà các nhà hoạch định chính sách Việt Nam được cho là đã đàm phán.

.

Về phần mình, Indonesia đã chấp nhận mức thuế 19% để đổi lấy việc miễn thuế cho hầu hết hàng hóa của Hoa Kỳ vào thị trường nội địa. Sự công bằng và có đi có lại đã bị bác bỏ.

.

Tương tự, thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc đã tăng từ 10% lên 145%, sau đó được đưa trở lại mức 10% - ít nhất là tạm thời. Tuy nhiên, mức thuế trung bình của Hoa Kỳ đối với hàng nhập từ Trung Quốc vẫn ở mức 51,1%, và Trump có thể sẽ tăng trở lại nếu hai nước không đạt được thỏa thuận thương mại trước ngày 12 tháng 8.

.

Trump cũng đã đe dọa sẽ áp đặt mức thuế 30% đối với Liên minh Châu Âu (EU) và Mexico. Mặc dù các nhà hoạch định chính sách của EU hy vọng tránh được mức thuế này thông qua các cuộc đàm phán, nhưng họ được cho là đang cân nhắc các biện pháp "chống cưỡng chế" trả đũa của riêng mình.

.

Thêm vào sự bất ổn là việc tổng thống tăng thuế và các hạn chế mới đối với hàng hóa nhập cảng. Kể từ tháng 1, Hoa Kỳ đã tăng thuế thép, nhôm và đồng lên 50% và áp đặt mức thuế 25% đối với phụ tùng xe hơi. Mặc dù ông Trump tuyên bố rằng thỏa thuận với Trung Quốc sẽ đảm bảo Hoa Kỳ tiếp cận được nguồn khoáng sản đất hiếm, nhưng vị thế của chúng vẫn còn bấp bênh trong bối cảnh căng thẳng thương mại đang diễn ra.

.

Hơn một triệu mức thuế quan khác nhau: Toàn bộ quá trình này được đánh dấu bằng sự nhầm lẫn và thiếu nhất quán. Ví dụ, chính quyền đã áp thuế đối với urê nhập cảng - một nguyên liệu đầu vào quan trọng cho phân bón - từ Qatar và Algeria, nhưng không áp thuế đối với Nga. Kết quả là, đến tháng 5, Nga đã cung cấp 64% lượng urê nhập cảng cho Hoa Kỳ, gấp đôi so với trước đó.

.

Như thể điều đó vẫn chưa đủ, một số hành động của Trump không phục vụ mục đích kinh tế rõ ràng nào. Đáng chú ý nhất, ông đã đe dọa sẽ áp thuế 50% lên Brazil để gây áp lực buộc chính phủ nước này không truy tố cựu tổng thống - và đồng minh của Trump - Jair Bolsonaro.

.

Tương tự, ông đã tái áp thuế đối với nhôm và thép nhập cảng, bất chấp bằng chứng rõ ràng cho thấy tình trạng mất việc làm do chi phí đầu vào tăng cao hơn nhiều so với mức tăng việc làm trong các ngành được bảo hộ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

.

Khi thuế quan thay đổi tùy theo quốc gia và có thể thay đổi bất cứ lúc nào, hỗn loạn là điều không thể tránh khỏi. Hiện có hơn 10.000 phân loại thuế quan áp dụng cho hàng nhập cảng từ hơn 160 quốc gia. Điều này có nghĩa là có thể có hơn một triệu mức thuế quan khác nhau, khiến các quan chức hải quan và người vận chuyển phải điều hướng một hệ thống ngày càng khó kiểm soát.

.

Nhiều mức thuế quan của Trump bề ngoài được cho là nhằm mục đích tăng cường an ninh quốc gia, nhưng thật khó để thấy việc nhắm mục tiêu vào các đồng minh như Canada giúp đạt được mục tiêu đó như thế nào, đặc biệt là khi việc cắt giảm các nhà cung cấp nước ngoài sẽ chỉ làm tăng chi phí mua sắm quốc phòng. Hơn nữa, các nước đồng minh có thể giúp Hoa Kỳ tăng sản lượng một số mặt hàng nhất định khi cần thiết, từ đó hỗ trợ năng lực trong nước.

.

Thuế quan của Trump sẽ gây tổn hại đáng kể đến nền kinh tế Mỹ theo nhiều cách. Trước hết, trái với tuyên bố của ông, việc tăng thuế quan không làm giảm thâm hụt thương mại. Trên thực tế, nó làm suy yếu đầu tư và thương mại, cũng như làm tăng chi phí thực tế của hàng hóa nhập cảng và kích động các biện pháp trả đũa - gây tổn hại đến xuất cảng.

.

Điều trớ trêu là việc tăng sản lượng trong nước, được thúc đẩy bởi các chính sách bảo hộ, lại làm giảm khối lượng nhập cảng - và cùng với đó là doanh thu từ thuế quan. Trong một số trường hợp, thuế quan lại gây ra những tác động trái chiều: ví dụ, thuế thép làm tăng chi phí đầu vào cho các nhà sản xuất xe. Do đó, doanh thu từ thuế quan có thể sẽ không đạt được kỳ vọng của chính quyền.

.

Về vấn đề tạo việc làm, một số công ty được hưởng lợi từ việc bảo hộ thuế quan có thể đầu tư vào tự động hóa để thay thế lao động con người, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp phụ thuộc vào lao động tay nghề thấp. Ngược lại, các công ty trong các lĩnh vực cạnh tranh với hàng nhập cảng hoặc định hướng xuất cảng có thể sẽ ứng phó với sự bất ổn đang diễn ra về thuế quan trong tương lai bằng cách trì hoãn việc mở rộng năng lực sản xuất.

.

Một hậu quả đáng lo ngại khác của chế độ thuế quan hiện tại là sự trỗi dậy ngày càng rõ rệt của chủ nghĩa tư bản thân hữu, khi một dòng chảy ổn định các quan chức nước ngoài và giám đốc điều hành doanh nghiệp Mỹ đổ về Washington để vận động hành lang cho việc miễn trừ và bảo hộ thuế quan.

.

Sáu tháng sau nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, rõ ràng là không có lý do chính đáng nào đằng sau các biện pháp thuế quan của Trump. Chúng tốn kém và tùy tiện, làm suy yếu tăng trưởng kinh tế và biến thị trường tự do, vốn từng thúc đẩy năng suất của Hoa Kỳ, thành mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng và trục lợi.

.

⦿ ---- Mặt trận vẽ bản đồ địa hạt Dân Biểu: Trong khi Lập pháp Texas có kế hoạch vẽ lại bản đồ quốc hội nhằm tăng số lượng thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ, các thống đốc của California và Illinois có thể sẽ tự thiết kế đường biên giới mới cho bầu cử của riêng họ.

.

Theo truyền thống, ranh giới bầu cử được thay đổi 10 năm một lần theo dữ liệu Điều tra Dân số Hoa Kỳ mới nhất, nhưng Thống đốc Texas Greg Abbott đã triệu tập một phiên họp lập pháp đặc biệt sau áp lực từ Nhà Trắng nhằm duy trì thế đa số của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ.

.

Tổng thống Donald Trump tin rằng việc thay đổi đường biên giới có thể tạo ra thêm 5 ghế Cộng Hòa. Trong số 38 khu vực bầu cử của tiểu bang Texas, 25 khu vực do Đảng Cộng hòa nắm giữ. Đảng Dân chủ nắm giữ ghế tại các thành phố lớn là Austin, Dallas, El Paso, Fort Worth, Houston, Laredo, McAllen và San Antonio.

.

Trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026, Đảng Cộng hòa đang nắm giữ lợi thế 219-212 tại Hạ viện với bốn ghế trống - ba thành viên Đảng Dân chủ đã qua đời và một thành viên Đảng Cộng hòa đã từ chức trong tuần này.

.

Hơn một chục thành viên Hạ viện Texas đã bay đến Illinois và California - hai tiểu bang Dân chủ - vào thứ Sáu để gặp Thống đốc California Gavin Newsom và Thống đốc Illinois JB Pritzker, trong đó họ đã tiết lộ ý định của mình.

.

"Donald Trump đã gọi điện cho Thống đốc Abbott vì một lý do đơn giản: để gian lận bầu cử năm 2026. Vị thế đạo đức cao cả của California chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta bất lực vì điều đó", Newsom phát biểu sau cuộc gặp với các thành viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện Texas. "Thời điểm này đòi hỏi chúng ta phải sẵn sàng "lấy độc trị độc". Cho dù đó là một cuộc bầu cử đặc biệt, một sáng kiến bỏ phiếu, một dự luật, hay một cuộc chiến tại tòa án. Nếu họ tiến hành ở Texas, chúng ta [California] sẽ sẵn sàng."

.

"Đây không phải là lời nói suông. Đây là sự thật, và tin tôi đi, nó càng trở nên thực tế hơn sau khi lắng nghe các nhà lãnh đạo này hôm nay, về tầm quan trọng của vấn đề này", Newsom nói.

.

Là tiểu bang đông dân nhất cả nước, California có 43 thành viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện và chín thành viên Đảng Cộng hòa, trong khi Illinois có 14 thành viên Đảng Dân chủ và ba thành viên Đảng Cộng hòa.

.

"Mọi thứ đều có thể được xem xét", Pritzker nói. Thống đốc Illinois cho biết ông không muốn vẽ lại bản đồ nhưng "nếu họ định thực hiện hành động quyết liệt này, thì chúng tôi cũng có thể hành động quyết liệt để đáp trả."

.

"Chúng tôi muốn đất nước hiểu rằng những gì đang diễn ra ở Texas là một cuộc chiến toàn quốc", Dân biểu Tiểu bang Richard Pena Raymond, một đảng viên Dân chủ đến từ Laredo, cho biết. Raymond nói với Pritzker rằng việc phân chia lại khu vực bầu cử "rõ ràng nhằm mục đích ảnh hưởng đến toàn bộ đất nước".

.

Trách nhiệm xác định bản đồ khu vực bầu cử Quốc hội khác nhau tùy theo từng tiểu bang. Tại California, một ủy ban độc lập được cử tri phê duyệt vào năm 2010 đang làm việc trên bản đồ. Mặt khác, bản đồ Illinois do các nhà lập pháp tiểu bang biên soạn đã được vẽ rất có lợi cho Đảng Dân chủ tại tiểu bang.

.

Newsom cho biết ông đang cân nhắc việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để thay đổi các quy tắc trước cuộc bầu cử năm 2026, trừ khi Cơ quan Lập pháp đưa ra một giải pháp khác, đòi hỏi phải có 2/3 số nhà lập pháp bỏ phiếu thuận. "Chúng ta phải lấy lửa đấu với lửa", Newsom nói.

.

Các tiểu bang khác: Hai thống đốc Dân chủ khác đang xem xét bản đồ mới - Phil Murphy ở New Jersey và Kathy Hochul ở New York. "Có những tiểu bang khác đang vi phạm quy định", Hochul phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Năm. "Tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng vấn đề này cùng với Hakeem Jeffries", một thành viên Hạ viện New York, cũng là lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện.

.

Tại New York, Đảng Dân chủ đang có lợi thế 19-7 nhờ bản đồ phân chia khu vực bầu cử của họ.

"Thật đáng chê trách", Murphy nói trong một cuộc phỏng vấn tại cuộc họp mùa hè của Hiệp hội Thống đốc Quốc gia lưỡng đảng ở Colorado Springs. "Nếu họ định chơi trò này, chúng ta cũng sẽ phải quyết liệt không kém. Chúng ta không thể mang dao vào đấu súng."

.

Đảng Dân chủ nắm giữ chín trong số 12 ghế tại New Jersey. Tại Florida, Tòa án Tối cao tiểu bang đã giữ nguyên bản đồ quốc hội mới nhất vào ngày 17 tháng 7. Ông cho biết ông tin rằng tiểu bang đã bị "phân bổ sai mục đích" và việc phân chia lại khu vực bầu cử "sẽ là phù hợp" trong vài năm tới. Phái đoàn Quốc hội của Florida do Đảng Cộng hòa kiểm soát, với tỷ lệ 20-8.

.

Tại Ohio, các nhà lập pháp được yêu cầu vẽ lại bản đồ trước năm 2026. Đảng Cộng hòa nắm giữ 10 trong số 15 ghế. Thống đốc Colorado, Jared Polis, phản đối việc phân chia lại khu vực bầu cử thường xuyên hơn. Bản đồ của tiểu bang được giám sát bởi một ủy ban độc lập và tám ghế tại Hạ viện Hoa Kỳ của tiểu bang này được chia đều theo tỷ lệ 4-4.

.

⦿ ---- Không cần tự do phát biểu nữa, phải bịt miệng các đài thân với Dân Chủ, Trump kêu gọi: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố, theo quan điểm của ông, giấy phép của các kênh truyền hình "là con tốt chính trị cho Đảng Dân chủ" nên bị thu hồi. Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump viết rằng "các kênh truyền hình không được phép trở thành con tốt chính trị cho Đảng Dân chủ. Điều này đã trở nên quá đáng đến mức, theo tôi, giấy phép của họ có thể, và nên, bị thu hồi!"

.

Trong một bài đăng khác, tổng thống viết rằng "chương trình phát sóng của NBC rất tệ, và ban quản lý của họ còn tệ hơn". Ông gọi kênh truyền hình này là "một nhánh của Đảng Dân chủ và cần phải chịu trách nhiệm về điều đó", cũng như "ABC đưa tin giả". Thực tế, Trump vu khống, vò không có đài nào là của Dân Chủ, vì tất cả các dân cử hai đảng đều được phỏng vấn trên các đài này. Chỉ đứng giữa mới có tiền quảng cáo.

.

⦿ ---- Trump chơi golf ở Scotland trong khi người biểu tình xuống đường phản đối Trump. Tổng thống Donald Trump đã chơi golf vào thứ Bảy tại sân golf của ông ở bờ biển Scotland trong khi người biểu tình trên khắp đất nước Scotland đã xuống đường chỉ trích chuyến thăm của ông và cáo buộc các nhà lãnh đạo Vương quốc Anh chiều chuộng người Mỹ.

.

Trump và con trai Eric đã chơi golf với Đại sứ Hoa Kỳ tại Anh, Warren Stephens, gần Turnberry, một sân golf lịch sử mà công ty của gia đình Trump đã tiếp quản vào năm 2014. An ninh được thắt chặt, và những người biểu tình được giữ ở khoảng cách xa đã không bị nhóm này phát hiện trong suốt vòng golf của Trump. Ông mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai màu trắng có chữ "USA" và được phát hiện lái xe golf.



Tổng thống dường như đã chơi chín lỗ đầu tiên, dừng lại để ăn trưa, sau đó tiếp tục chơi chín lỗ nữa. Đến giữa buổi chiều, các nhân viên an ninh mặc thường phục bắt đầu rời đi, cho thấy Trump đã hết giờ làm việc.

.

Hàng trăm người biểu tình đã tập trung trên con phố lát đá cuội và rợp bóng cây trước Lãnh sự quán Hoa Kỳ, cách đó khoảng 100 dặm (160 km) tại Edinburgh, thủ đô của Scotland. Các diễn giả nói với đám đông rằng Trump không được chào đón và chỉ trích Thủ tướng Anh Keir Starmer vì đã đạt được một thỏa thuận thương mại gần đây để tránh thuế quan cứng rắn của Hoa Kỳ đối với hàng hóa nhập từ Anh.



Các cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch ở các thành phố khác khi các nhà hoạt động môi trường, những người phản đối cuộc chiến của Israel với Hamas ở Gaza và các nhóm ủng hộ Ukraine đã thành lập một "Liên minh Ngăn chặn Trump". Anita Bhadani, một người tổ chức, cho biết các cuộc biểu tình "giống như một lễ hội phản kháng".

.

Mẹ quá cố của Trump, Mary Anne MacLeod, sinh ra trên đảo Lewis ở Scotland và tổng thống đã nói rằng ông cảm thấy như ở nhà tại đất nước này. Nhưng những người biểu tình đã cố gắng hết sức để thay đổi điều đó.

.

"Tôi không nghĩ mình có thể chỉ đứng nhìn mà không làm gì cả", Amy White, 15 tuổi, đến từ Edinburgh, người tham dự cùng cha mẹ, cho biết. Cô ấy cầm một tấm biển bìa cứng có dòng chữ "Chúng tôi không đàm phán với bọn phát xít". Cô ấy nói "rất nhiều người ở đây căm ghét ông ta. Chúng tôi không bị chia rẽ. Chúng tôi không bị chia rẽ bởi tôn giáo, chủng tộc hay lòng trung thành chính trị, chúng tôi ở đây cùng nhau vì chúng tôi ghét ông ta".

.

Những người biểu tình khác giơ cao tấm biển có ảnh chụp Trump và Jeffrey Epstein khi cơn sốt hồ sơ vụ án ngày càng khiến tổng thống thất vọng.

.

Theo quan điểm của Mark Gorman, 63 tuổi, đến từ Edinburgh, "đại đa số người Scotland có cảm giác về Trump rằng, mặc dù ông ta có nguồn gốc Scotland, nhưng ông ta là một nỗi ô nhục". Gorman, làm việc trong ngành quảng cáo, cho biết ông ta công khai "vì tôi vô cùng khinh miệt Donald Trump và tất cả những gì ông ta đại diện".

.

Các cuộc biểu tình hôm thứ Bảy không lớn bằng đám đông biểu tình trên khắp Scotland khi Trump biểu diễn tại Turnberry trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông vào năm 2018.

.

Nhưng, khi tiếng kèn túi vang lên, mọi người hô vang "Trump Out!" và giương cao hàng chục tấm biển tự chế với những dòng chữ như "Không thảm đỏ cho nhà độc tài", "Chúng tôi không muốn các người ở đây" và "Ngăn chặn Trump. Người di cư được chào đón".

.

Một chú chó cầm tấm biển ghi "Không có đồ ăn cho bạo chúa". Một số người cực hữu đã lên mạng xã hội kêu gọi các cuộc tụ họp ủng hộ Trump ở những nơi như Glasgow.

.

Trump cũng có kế hoạch thảo luận về thương mại với Starmer và Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban Châu Âu. Tuy nhiên, golf là trọng tâm chính. Gia đình Trump cũng sẽ đến thăm một sân golf khác của Trump gần Aberdeen ở đông bắc Scotland, trước khi trở về Washington vào thứ Ba. Gia đình Trump sẽ cắt băng khánh thành và chơi tại sân golf thứ hai mới trong khu vực đó, sân golf này sẽ chính thức mở cửa đón công chúng vào tháng tới.

.

Tại một cuộc biểu tình hôm thứ Bảy ở Aberdeen, nghị sĩ Quốc hội Scotland Maggie Chapman đã phát biểu trước đám đông hàng trăm người: “Chúng tôi đoàn kết, không chỉ chống lại Trump mà còn chống lại tất cả những gì ông ta và chính trị của ông ta ủng hộ.”

.

Tổng thống từ lâu đã vận động hành lang để Turnberry đăng cai Giải British Open, điều mà nơi này đã không làm được kể từ khi ông tiếp quản quyền sở hữu. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Bảy, Trump đã trích dẫn lời của cựu golf thủ Gary Player nói rằng Turnberry nằm trong “Năm sân golf tuyệt vời nhất” mà ông từng chơi khi còn là một vận động viên chuyên nghiệp. Trong bài đăng, tổng thống đã viết sai chính tả tên thành phố nơi sân golf của ông tọa lạc.

.

⦿ ---- Trump chi 10 triệu đô la tiền thuế của người dân để quảng bá sân golf của mình tại Scotland. Chuyến đi kéo dài năm ngày này cũng sẽ nâng tổng chi phí chơi golf trong nhiệm kỳ thứ hai của ông lên 52 triệu đô la chỉ trong sáu tháng. Ông đã chi 152 triệu đô la trong nhiệm kỳ đầu tiên.

.

Người dân Mỹ sẽ chi ít nhất 10 triệu đô la trong vài ngày tới để Tổng thống Donald Trump có thể tham gia vào một buổi chụp ảnh quảng cáo tại khu nghỉ dưỡng golf của ông ở Aberdeen, Scotland — lợi nhuận từ đó sẽ chảy thẳng vào túi ông.

.

Trump đang lên kế hoạch đến thăm các khu nghỉ dưỡng golf của mình ở cả Aberdeen ở bờ biển phía đông và Turnberry ở bờ biển phía tây. Sự xuất hiện của ông tại Aberdeen trùng với lễ khai trương sân golf 18 lỗ thứ hai tại đó, mà Trump đã đích thân quảng bá trong những năm gần đây.

.

Chuyến đi này không liên quan đến chuyến thăm cấp nhà nước dự kiến tới Vương quốc Anh vào tháng 9, khiến đây trở thành kỳ nghỉ golf đắt đỏ nhất từ trước đến nay trong cả hai nhiệm kỳ của ông. Chuyến đi cũng sẽ nâng tổng chi phí chơi golf trong nhiệm kỳ thứ hai của ông lên ít nhất 52 triệu đô la. Ông đã chi 152 triệu đô la tiền thuế của người dân để chơi golf tại các khu nghỉ dưỡng của riêng mình trong nhiệm kỳ đầu tiên.

.

“Ông ấy đang lợi dụng chức vụ tổng thống để tiếp thị các sân golf của mình,” Richard Painter, luật sư đạo đức hàng đầu tại Nhà Trắng nhiệm kỳ thứ hai của George W. Bush, cho biết. “Bằng chi phí của người dân, ông ấy đang tự quảng bá bản thân.”

.

“Chúng ta đã đạt đến điểm mà Phòng Bầu dục là một phần mở rộng của Tổ chức Trump Organization, và người dân Mỹ đang phải gánh chịu chi phí,” Jordan Libowitz thuộc nhóm Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức tại Washington, nói thêm. “Một tổng thống không nên dành thời gian cố gắng kiếm tiền ở nước ngoài khi đang tại nhiệm, nhưng nếu họ làm vậy, ít nhất họ cũng có thể tự chi trả cho các chuyến công tác của mình.”

.

Các quan chức Nhà Trắng của Trump đã không trả lời nhiều câu hỏi của HuffPost về vấn đề này, bao gồm cả việc liệu Trump có kế hoạch hoàn trả cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ hay không. Trong các tuyên bố công khai, cả Trump và các phụ tá của ông đều chỉ nói về một cuộc gặp đã được lên kế hoạch với Thủ tướng Anh Keir Starmer.

.

Một phân tích của HuffPost về chi phí cần thiết cho một chuyến công du nước ngoài của tổng thống đã đưa ra ước tính thận trọng là 9,7 triệu đô la cho chuyến đi kéo dài năm ngày. Con số này dựa trên giá của các thành phần khác nhau — chi phí vận hành theo giờ của Không lực Một; nhu cầu vận chuyển trực thăng Marine One và đoàn xe hộ tống qua Đại Tây Dương trên máy bay vận tải C-17; chi phí làm thêm giờ của Mật vụ, v.v. — như được nêu trong báo cáo của Văn phòng Kế toán Tổng hợp về các chuyến đi của Trump đến câu lạc bộ đồng quê Palm Beach, Florida, vào năm 2017.

.

Con số của HuffPost dựa trên số tiền năm 2017 được sử dụng trong báo cáo của GAO, vì vậy tổng số tiền thực tế gần như chắc chắn cao hơn đáng kể nếu tính theo giá trị đô la hiện nay. Ví dụ, nếu điều chỉnh con số này để tính đến lạm phát trong tám năm tiếp theo, tổng chi phí sẽ là 12,8 triệu đô la.

.

Một chuyến công du nước ngoài của tổng thống đắt hơn đáng kể so với một chuyến công du trong nước. Một chuyến bay từ Căn cứ Liên hợp Andrews đến Sân bay Quốc tế Palm Beach mất hai giờ mỗi chiều. Nhưng một chuyến bay từ vùng ngoại ô Washington, D.C., đến Scotland sẽ mất sáu giờ theo một chiều và gần bảy giờ theo chiều ngược lại. Không lực Một có chi phí vận hành mỗi giờ là 273.063 đô la, nghĩa là tổng chi phí chỉ riêng cho việc điều khiển máy bay của tổng thống sẽ là 3,8 triệu đô la cho chuyến đi Scotland.

.

Một chuyến công du nước ngoài cũng đòi hỏi phải sử dụng một máy bay thứ hai cho số lượng lớn nhân viên phải đi công tác, bao gồm cả những người từ Bộ Ngoại giao và các cơ quan khác thường không đi công tác trong nước. Hiện chưa rõ loại máy bay thứ hai nào sẽ được sử dụng. Ước tính 9,7 triệu đô la giả định rằng một chiếc Boeing 757 được cải tiến rẻ hơn nhiều sẽ là máy bay thứ hai, nhưng nếu thay vào đó là một chiếc 747 được cải tiến giống như Không lực Một chính, thì tổng chi phí sẽ tăng đáng kể.

.

Trump đã đến thăm các khu nghỉ dưỡng chơi golf của mình ở Turnberry và Doonbeg, Ireland, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, nhưng cả hai đều được tính vào các chuyến thăm chính thức. Chuyến đầu tiên tốn của người nộp thuế 3 triệu đô la nhiều hơn so với việc ông chỉ ở lại London, và chuyến thứ hai làm tăng thêm 3,6 triệu đô la vào chi phí chuyến đi. Ngược lại, chuyến đi Scotland, khởi hành bằng chuyến bay Không lực Một đến đó vào sáng thứ Sáu, chủ yếu là về golf, với một cuộc gặp gỡ với Starmer.

.

“Chuyến thăm của Trump không nhằm mục đích phục vụ người dân Mỹ hay văn phòng tổng thống,” Norm Eisen, luật sư đạo đức tại Nhà Trắng thời Obama, cho biết. “Nó chỉ phục vụ lợi ích kinh doanh cá nhân của ông ấy.”

.

Sân golf mới, được đặt theo tên mẹ của Trump, Mary Anne MacLeod, dự kiến sẽ khai mạc với một giải đấu PGA dành cho người cao tuổi vào thứ Năm, ngày 31 tháng 7, trước khi mở cửa đón công chúng vào ngày 13 tháng 8. “Chúng tôi sẽ có một cuộc họp với - một cuộc họp cấp nhà nước với thủ tướng, và cuộc họp đó sẽ được tổ chức tại Aberdeen,” Trump nói với BBC hồi đầu tháng này.

.

Nhưng nguyên thủ quốc gia của Vương quốc Anh là Vua Charles, và cuộc họp đó sẽ không diễn ra cho đến tháng Chín. Hơn nữa, Aberdeen không phải là thủ đô của Vương quốc Anh, hay thậm chí là của Scotland.

.

Tuy nhiên, đây chính là nơi có sân golf mới của Trump, hướng ra Biển Bắc, sân golf thứ hai tại khu nghỉ dưỡng Aberdeen, mà Trump đã khoe khoang trong một video được công ty cổ phần Trump International Scotland của ông đăng tải trên mạng xã hội vào năm 2023.

.

"Chúng tôi đã xây dựng một sân golf được công nhận là một trong những sân golf tuyệt vời nhất thế giới. Một số người nói rằng đây là sân golf tuyệt vời nhất từng được xây dựng", ông nói, trong khi video cho thấy ông đang đi bộ trên công trường với chiếc mũ mùa đông màu xanh nhạt đính tua rua. "Chúng tôi sẽ tổ chức rất nhiều giải vô địch ở đây... Tôi nghĩ nó sẽ rất thành công."

.

Chuyến công du tiếp thị đến Scotland không phải là lần đầu tiên Trump sử dụng nguồn lực của người đóng thuế và uy tín cũng như sự hấp dẫn của một tổng thống để quảng bá các sự kiện mang lại tiền cho tài khoản ngân hàng của mình.

.

Vào tháng 4, ông đã bay trên chuyên cơ Không lực Một từ Palm Beach đến Sân bay Quốc tế Miami và sau đó đi trực thăng của Thủy quân Lục chiến đến khu nghỉ dưỡng golf Doral của mình cách đó chưa đầy hai dặm. Tại đó, ông đã tham dự một bữa tối riêng tư cho giải đấu golf LIV do Saudi Arabia tài trợ - một đối tác kinh doanh của ông - trước khi trở về Mar-a-Lago theo đúng đường đã đi.

.

Tháng sau, Trump đã bay trực thăng Marine One từ Nhà Trắng đến khu nghỉ dưỡng golf của mình ở Bắc Virginia để tham dự một bữa tối dành cho 220 người chiến thắng trong một cuộc thi xem ai có thể mua được nhiều đồng tiền điện tử "meme" nhất mà ông tạo ra.

.

Cả hai sự kiện đều tạo nên cảnh tượng trực thăng tổng thống hạ cánh xuống sân golf của ông. Hình ảnh đó có thể sẽ được lặp lại trong các chuyến thăm sắp tới của Trump tới cả Turnberry và Aberdeen. (Sau chuyến thăm Doonbeg, khu nghỉ dưỡng đã đăng video trực thăng Marine One hạ cánh tại đó lên mạng xã hội, nhưng đã xóa chúng sau khi HuffPost bắt đầu tìm hiểu.)

.

Tương tự, Trump cũng đã lợi dụng chức vụ của mình để làm giàu cho bản thân trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ông đã yêu cầu Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa sử dụng các bất động sản mà ông sở hữu cho các cuộc họp của họ, và khuyến khích các ứng cử viên và ủy ban khác của Đảng Cộng hòa làm điều tương tự. Ông và những người được ông bổ nhiệm đã khuyến khích sử dụng khách sạn mà ông sở hữu vào thời điểm đó, cách Nhà Trắng năm dãy nhà, làm nơi tụ tập cho các quan chức chính quyền và các nhà vận động hành lang trong và ngoài nước tìm kiếm sự ủng hộ. Một số phái đoàn nước ngoài đã thuê nhiều phòng, thậm chí cả một tầng trong các chuyến thăm của họ. Mỗi xu lợi nhuận từ các nhà hàng và cho thuê phòng đều được chuyển vào một quỹ tín thác mang lại lợi ích cá nhân cho ông.

.

Mặc dù điều đó đã rất trắng trợn, nhưng hành vi của ông trong nhiệm kỳ thứ hai thậm chí còn nghiêm trọng hơn, theo những người chỉ trích. “Ông ấy đã làm điều này trong nhiệm kỳ đầu tiên, nhưng tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn”, Painter nói, đồng thời chỉ ra rằng nếu Trump nhận tiền từ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ hoặc các cơ quan chính phủ khác cho nhân viên lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng của mình, điều đó sẽ vi phạm điều khoản “thù lao” của Hiến pháp.

.

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng một tổng thống trở lại nhiệm kỳ mặc dù đã cố gắng đảo chính [ngày 6/1/2021] để duy trì quyền lực và vẫn giữ lại các tài liệu mật mà ông mang theo đến câu lạc bộ đồng quê thì khó có thể quan tâm đến việc sử dụng chức vụ của mình cho mục đích cá nhân. "Đó chính là tình hình hiện tại của chúng ta," Painter nói. "Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ dung dưỡng hơn nhiều với những hành động sai trái trong nhiệm kỳ thứ hai so với nhiệm kỳ đầu tiên."

.

⦿ ---- Trump cần đánh lạc hướng. Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, người thường xuyên chỉ trích Tổng thống Trump, đã bác bỏ cáo buộc mà Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) Tulsi Gabbard đưa ra chống lại cựu Tổng thống Obama, lập luận rằng bà "đã tưởng tượng ra những bằng chứng không hề tồn tại".

.

"Bà ấy đã bịa ra một loạt những điều không nhất thiết liên quan, bà ấy đã phóng đại những gì các báo cáo thực tế của Quốc hội đã nói, bà ấy đã tưởng tượng ra những bằng chứng không hề tồn tại", Bolton, một người có quan điểm cứng rắn về chính sách đối ngoại, phát biểu trong buổi xuất hiện hôm thứ Sáu trên chương trình "On Balance" của NewsNation. "Vì vậy, nếu ai đó thực sự dính líu đến vụ việc, nó sẽ sụp đổ khá nhanh chóng, nhưng với tư cách là một chiến dịch nhằm cứu vãn công việc của bà ấy [để bà khỏi bị Trump đuổi], tôi nghĩ nó thực sự đã mang lại hiệu quả khá tốt cho bà ấy."

.

"Liệu nó có thành công trong việc đánh lạc hướng dư luận khỏi vụ Jeffrey Epstein hay không, tôi không biết", Bolton nói thêm, ám chỉ đến những tranh cãi đang diễn ra liên quan đến cách chính quyền xử lý vụ án của tội phạm tình dục đã bị kết án quá cố. "Nhưng về cơ bản, không có gì trong bản báo cáo tình báo đó và chắc chắn không có lý do chính đáng nào để Bộ Tư pháp mở một cuộc điều tra hình sự."

.

Hôm thứ Tư, Gabbard đã công bố một báo cáo năm 2020 của Ủy ban Tình báo Hạ viện, vốn trước đây được phân loại là báo cáo mật, đặt ra nghi ngờ về sự quan tâm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và thiện chí của ông trong việc giúp đỡ ứng cử viên Donald Trump khi đó.

.

Báo cáo cho biết CIA "đã không tuân thủ các nguyên tắc" của các tiêu chuẩn phân tích và kết luận rằng nhà lãnh đạo Điện Kremlin đã hành động để hỗ trợ Trump dựa trên "một đoạn văn ngắn gọn, không rõ ràng và không thể kiểm chứng từ một trong những báo cáo kém chất lượng".

.

Gabbard cho biết báo cáo đã vạch trần "sự vũ khí hóa và chính trị hóa tình báo nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ". Tuy nhiên, nhiều đánh giá tình báo khác đã nói rằng Moscow đã cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc đua vào Phòng Bầu dục và Putin đã ủng hộ Trump.

.

Tuần trước, Gabbard cũng đã công bố một báo cáo cáo buộc các quan chức cấp cao của chính quyền Obama thao túng thông tin tình báo liên quan đến sự can thiệp của Nga vào cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016, trích dẫn cụ thể Obama cũng như giám đốc CIA John Brennan, cựu giám đốc FBI James Comey và cựu giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper.

.

Hôm thứ Ba, Trump đã cáo buộc Obama phạm tội phản quốc và rằng ông Obama nên bị Bộ Tư pháp điều tra. Gabbard đã gửi các văn bản chuyển giao hình sự cho Bộ Tư pháp liên quan đến báo cáo này.

.

Tuy nhiên, vào thứ Sáu, Bolton cho biết nỗ lực của Gabbard không mang lại bất kỳ thông tin mới nào về cuộc bầu cử năm 2016 và cảnh báo không nên tiến hành bất kỳ cuộc điều tra hình sự nào, đồng thời chỉ ra rằng các báo cáo trước đây đã "có vấn đề" với cách chính quyền Obama xử lý một số đánh giá. "Nhưng không có gì đạt đến mức độ của một tiền vị ngữ [predicate] cho một cuộc điều tra tội phạm hợp pháp", Botlon nói với người dẫn chương trình khách mời Chris Cillizza

.

⦿ ---- Trump lại vu khống để đánh lạc hướng. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Trump tiếp tục cáo buộc cựu Phó Tổng thống Kamala Harris đã trả tiền cho những người nổi tiếng để ủng hộ bà trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Trump nhắc lại những tuyên bố trước đó rằng Harris đã trả tiền cho Beyoncé, Oprah và Al Sharpton để ủng hộ bà trong suốt chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng, cho biết Harris và những người nổi tiếng liên quan nên bị "truy tố".

.

"BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TRẢ TIỀN CHO MỘT SỰ ỦNG HỘ. LÀM NHƯ VẬY LÀ HOÀN TOÀN BẤT HỢP PHÁP. Bạn có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu các chính trị gia bắt đầu trả tiền cho người khác để họ ủng hộ họ không? Mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ", tổng thống viết trong một bài đăng trên Truth Social.

.

"Kamala, và tất cả những người nhận tiền ủng hộ, ĐÃ VI PHẠM PHÁP LUẬT. Tất cả bọn họ nên bị truy tố! Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đối với vấn đề này", ông nói thêm. Trump đã đưa ra những tuyên bố tương tự về cựu Phó Tổng thống vào đầu năm nay và cuối năm ngoái. "Beyoncé không hát, Oprah chẳng làm gì nhiều (cô ấy gọi đó là 'chi phí'), và Al chỉ là một kẻ lừa đảo hạng ba", ông nói vào tháng 12. Trong bài đăng hôm thứ Bảy, tổng thống tuyên bố Harris đã trả 11 triệu đô la cho Beyoncé, 3 triệu đô la cho Oprah, và 600.000 đô la cho Sharpton.

.

Thực tế, Trump bịa đặt. Trước đó, Oprah nói rằng cô "không được trả một xu nào" để xuất hiện cùng Harris tại một sự kiện phát trực tiếp. Tuy nhiên, chi phí sản xuất đã được chiến dịch chi trả. "Những người làm việc cho sản phẩm đó cần được trả tiền. Và đã được trả. Hết chuyện rồi", cô Oprah viết vào mùa thu năm ngoái.

.

Chiến dịch tranh cử của Harris trước đây đã phủ nhận việc trả tiền cho ca sĩ Beyoncé để được chứng thực. Hồ sơ từ Ủy ban Bầu cử Liên bang cho thấy chiến dịch của Harris đã trả cho công ty sản xuất Parkwood Production Media LLC của Beyoncé 165.000 đô la. Các khoản hoàn trả như vậy thường liên quan đến việc sản xuất sự kiện lớn và không thể được quyên góp cho các chiến dịch chính trị.

.

⦿ ---- Theo một chuyên gia, Đệ nhất Phu nhân Melania đã thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy rắc rối của chồng. Michael Wolff, tác giả bốn cuốn sách về Tổng thống Donald Trump, hôm thứ Bảy cho biết Melania Trump "rất dính líu" đến vụ bê bối Jeffrey Epstein. Ông đã đưa ra những bình luận này trên chương trình podcast cùng tên của tờ The Daily Beast do Joanna Coles, giám đốc nội dung của tờ báo, dẫn chương trình. "Bà ấy rất dính líu đến mối quan hệ với Epstein", Wolff nói.

.

Ông cho biết thêm rằng Melania được giới thiệu với Trump thông qua một công ty người mẫu tên là Paolo Zampolli, người từng có quan hệ với cả Trump và Epstein. "Epstein nói rằng lần đầu tiên Donald và Melania quan hệ tình dục là trên máy bay của Epstein", Wolff tiếp tục.

.

Trump đã cố gắng hết sức để tránh xa câu chuyện về Epstein, câu chuyện đã chiếm hết nhiệm kỳ tổng thống của ông trong vài tuần qua. Ví dụ, ông đã cố gắng đổ lỗi cho đảng Dân chủ vì đã tạo ra các hồ sơ. Ông cũng mô tả các hồ sơ này là một "cuộc săn phù thủy" và một "trò lừa bịp".

.

Tuy nhiên, nhiều tờ báo đã đưa tin về mối quan hệ cá nhân giữa hai người đàn ông. Tờ Wall Street Journal đã đăng bài về bức thư mừng sinh nhật mà Trump viết cho Epstein. Tờ New York Times cũng đưa tin về những mối quan hệ khác giữa hai người. CNN đã công bố ảnh chụp Epstein và Trump cùng nhau tại nhiều sự kiện.

.

"Đây lại là một vấn đề phức tạp khác," Wolff nói. "Cô Melania có liên quan gì đến tất cả những chuyện này? Cô Melania có liên quan gì đến câu chuyện Epstein? Có liên quan gì đến toàn bộ nền văn hóa của những người mẫu có độ tuổi không xác định này?"

.

⦿ ---- Theo một luật sư Cộng Hòa, bất kỳ ý nghĩ nào của Donald Trump về việc ân xá cho Ghislaine Maxwell, kẻ buôn bán tình dục người bị kết án, nên bị dập tắt ngay lập tức nếu ông muốn có cơ hội sống sót sau cơn bão hồ sơ Jeffrey Epstein. Trong một lần xuất hiện trên chương trình "The Weekend" của đài MNBC, luật sư bảo thủ George Conway, người không ủng hộ tổng thống, đã đưa ra một số lời khuyên cho Trump khi Bộ Tư pháp của ông đang làm việc với Maxwell để có thể đưa ra lời khai.Về việc ân xá cho Maxwell sau khi bà bị kết án về tội buôn bán tình dục trẻ em và âm mưu phạm tội nghiêm trọng cùng các tội danh khác, Conway cho rằng Trump đang đùa giỡn với số phận. Nói chuyện với người dẫn chương trình, ông đã hỏi họ về những lần ân xá trước đây của Trump bằng cách hỏi: "Roger Stone và [Paul] Manafort đã bị buộc tội gì và họ bị kết tội gì?""Ôi trời, ý tôi là, chuyện đó đã xảy ra cách đây cả thập niên rồi. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi," Jonathan Capehart thừa nhận."Bạn sẽ luôn nhớ Ghislaine Maxwell đã bị kết án vì tội gì – đó mới là vấn đề," Conway thốt lên. "Rất đơn giản. Nó còn tệ hơn cả những điều trừu tượng này. Anh biết đấy, chuyện này đã diễn ra trong nhiều năm. Cái này là gì nhỉ, một nghìn nạn nhân ư? Hai trong số những người phụ nữ đã kể lại, họ là những cô bé khi bị xâm hại. Hai trong số những nạn nhân đã làm chứng, hoặc hai trong số bốn người đã làm chứng tại phiên tòa, là những cô bé 14 tuổi khi Epstein quan hệ tình dục với họ lần đầu tiên.""Ghislaine Maxwell đã ở đó bảo họ phải làm gì, phải làm như thế nào, tịch thu hộ chiếu của họ để họ không thể rời khỏi đảo Epstein, được chứ?" ông giải thích thêm. "Điều này sẽ không hiệu quả với Donald Trump, được chứ? Ông ta làm điều này, ông ta đang đẩy một quả bom lớn để tự kích nổ chính mình."⦿ ---- Dân biểu Adam Smith (Dân chủ-Washington) đã nhiều lần gọi Donald Trump là "kẻ khốn nạn dối trá" trên đài MSNBC vào sáng thứ Bảy, đồng thời cáo buộc tổng thống đã "sờ mó" các nạn nhân bị tấn công tình dục của Jeffrey Epstein, một kẻ ấu dâm bị kết án.Được người dẫn chương trình Ali Velshi mời đến để nói về việc Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hòa-LA) đóng cửa Hạ viện sớm trong kỳ nghỉ hè để tránh một nỗ lực lưỡng đảng nhằm thu thập cái gọi là hồ sơ Epstein, việc Smith liên tục sử dụng từ "kẻ khốn nạn" ("scumbag") làm bộ mặt của đảng Cộng hòa dường như đã khiến người dẫn chương trình MSNBC sửng sốt.Khi được hỏi về cơn bão hồ sơ Epstein, DB Smith trả lời: "Có hai điều quan trọng. Ý tôi là, một là, điều này thực sự vạch trần Donald Trump là một kẻ khốn nạn dối trá. Ý tôi là –– và nhìn xem, còn rất nhiều vấn đề chính sách khác, nhưng sự thiếu bản lĩnh căn bản của Donald Trump đang được thể hiện ở đây. Ông Trump đã nói dối về hồ sơ Epstein trong nhiều năm, cố gắng sử dụng chúng để chống lại đảng Dân chủ, bằng cách bịa ra những thuyết âm mưu hoàn toàn là dối trá, và ý tôi là, những lời nói dối đó xuất hiện ở khắp mọi nơi.""Và tuần này, quý vị đã thấy những lời nói dối về những gì Tổng thống Obama đã làm trong cuộc điều tra Nga. Ý tôi là, dối trá là nền tảng cho cách ông ta điều hành đất nước, và chúng ta cần phải vạch trần ông ta về điều đó," ông nói thêm. "Và rồi đến chuyện của một kẻ khốn nạn, ông ta đang ở đây, đang đi chơi với Jeffrey Epstein. Và nhân tiện, một số cô gái bị Epstein lạm dụng và tấn công tình dục đã cáo buộc Donald Trump sờ soạng họ và có những hành vi tình dục không phù hợp khác đối với họ.""Quý vị biết đấy, chúng tôi đang cố gắng giành lại thế đa số tại Hạ viện và hy vọng là cả Thượng viện để chúng ta có thể bắt đầu ngăn chặn chuỗi những điều khủng khiếp mà chính quyền Trump đang làm, và giờ đây chúng ta thấy Đảng Cộng hòa đang làm theo lệnh của một kẻ khốn nạn dối trá và làm suy yếu các nạn nhân của tấn công tình dục bằng cách quay lưng lại với họ," ông cáo buộc.⦿ ---- Lời Trump nói: Sáng thứ Sáu, ngày 25 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát biểu với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng trước khi lên đường đến Scotland. Ông Trump đã đề cập đến nhiều vấn đề trong buổi họp báo, thảo luận về mọi thứ, từ cuộc điều tra Jeffrey Epstein đến chính sách kinh tế của Hoa Kỳ. Dưới đây là năm khoảnh khắc "đáng ghi nhớ" nhất từ buổi họp báo.1. Trump cho biết ông chưa từng nghĩ đến việc ân xá cho Ghislaine Maxwell. Một ngày trước buổi họp báo, Thứ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Todd Blanche đã gặp Ghislaine Maxwell, cộng sự của Epstein - người đang thụ án 20 năm tù vì vai trò của bà trong các tội ác tình dục của Epstein. Cuộc gặp đã làm dấy lên suy đoán rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) có thể đang xem xét một số loại thỏa thuận liên quan đến việc giảm án, và nhà phân tích pháp lý Lisa Rubin của MSNBC đã suy đoán rằng một lệnh ân xá của tổng thống dành cho Maxwell có thể đang được thảo luận.Các phóng viên đã hỏi Trump về khả năng ân xá cho Maxwell vào ngày 25 tháng 7, và ông trả lời: "Đó là điều tôi chưa từng nghĩ đến... Tôi được phép làm vậy." Trump không đi sâu vào chi tiết, nhưng ông không loại trừ khả năng ân xá cho Maxwell nếu bà hợp tác với Bộ Tư pháp.2. Trump ngụ ý rằng Jerome Powell có thể sẵn sàng hạ lãi suất. Trump đã tức giận chỉ trích Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Jerome Powell vì không hạ lãi suất, gọi ông bằng đủ mọi từ "kẻ đần độn" đến "kẻ ngu ngốc". Nhưng hai người đã gặp nhau vào thứ Năm, ngày 24 tháng 7, và trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 7, Trump nói với các phóng viên: "Chúng tôi đã có một cuộc họp rất tốt.... Tôi nghĩ chúng tôi đã có một cuộc họp rất tốt về lãi suất."3. Trump khoe khoang về một thỏa thuận với Nhật Bản. Trump đang hứng chịu sự chỉ trích từ nhiều nhà kinh tế, cả cánh tả lẫn cánh hữu, vì áp đặt mức thuế quan cao đối với Canada và các đồng minh lâu năm khác của Hoa Kỳ. Nhưng trong buổi họp báo sáng thứ Sáu, Trump đã khoe khoang về thỏa thuận thương mại với Nhật Bản (bao gồm mức thuế quan 15%).Trump nói với các phóng viên: "Chúng tôi có những con số kinh tế tuyệt vời. Thỏa thuận với Nhật Bản thật tuyệt vời. Các bạn cho chúng tôi 550 tỷ đô la, và chúng tôi hoàn toàn được tự do tiếp cận thị trường Nhật Bản. Những con số đó thật tuyệt vời." Nhiều hãng xe Mỹ không hài lòng.4. Trump mô tả vụ kiện ở New York là một "vụ kiện khá thông thường". Trong buổi họp báo, Trump được hỏi về vụ kiện của ông chống lại Thành phố New York và Thị trưởng Eric Adams liên quan đến luật thành phố cho di dân trú ẩn của thành phố này. Trump nói với các phóng viên: "Đó là Bộ Tư pháp chống lại New York, nhưng chúng tôi cũng chống lại nhiều nơi khác nữa. Chúng tôi muốn mang lại sự an toàn cho các thành phố của mình, nhưng đó sẽ là một vụ kiện khá thông thường... Chúng tôi đã bắt đầu nhiều vụ kiện với các thành phố khác."5. Trump nói rằng những kẻ khủng bố Hamas "muốn chết". Khi các phóng viên hỏi Trump về hoạt động quân sự đang diễn ra của Israel ở Gaza, ông lập luận rằng nhóm khủng bố Hamas đang phản đối một thỏa thuận hòa bình.Trump nói với các phóng viên: "Họ đã rút khỏi Gaza; họ đã rút khỏi đàm phán. Thật tệ. Hamas không thực sự muốn đạt được thỏa thuận. Tôi nghĩ họ muốn chết, và điều đó rất tệ. Và mọi chuyện đã đến lúc họ phải hoàn thành nhiệm vụ… Đừng quên, chúng ta đã giải cứu được rất nhiều con tin. Vậy nên, giờ đây, chúng ta chỉ còn lại những con tin cuối cùng, và họ biết điều gì sẽ xảy ra sau khi giải cứu được những con tin cuối cùng." (nguyên văn lạnh : and they know what happens after you get the final hostages...)⦿ ---- Lạnh cẳng. Donald Trump lo ngại rằng mối quan hệ của ông với Jeffrey Epstein sắp đổ vỡ, tờ Politico đưa tin hôm thứ Năm. Gần đây, tại Phòng Bầu dục, Trump đang loay hoay tìm hướng giải quyết hậu quả từ việc chính quyền của ông xử lý hồ sơ về tội phạm tình dục trẻ em."Họ sẽ buộc tội tôi về một số việc mờ ám", Trump cảnh báo, theo một thành viên Đảng Cộng hòa thân cận với Nhà Trắng, người đã tận mắt chứng kiến sự lo lắng của tổng thống. Tại Phòng Bầu dục, Trump khẳng định ông không liên quan đến hoạt động phạm tội bị cáo buộc của Epstein nhưng điều đó không quan trọng. "Dù sao thì họ cũng sẽ chơi tôi", Trump nói.Trong những tuần gần đây, Trump đã bị giám sát chặt chẽ hơn vì mối quan hệ thân thiết giữa ông và Epstein. Bộ Tư pháp đã công bố một bản ghi nhớ vào đầu tháng này, khẳng định rằng kẻ bị cáo buộc buôn bán tình dục không hề giữ danh sách khách hàng có liên quan, mặc dù Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi trước đó đã tuyên bố rằng bà có sở hữu một tài liệu như vậy, khiến những người ủng hộ Trump vô cùng phẫn nộ. Bản ghi nhớ cũng nêu rõ rằng sẽ không có thêm bằng chứng nào từ các hồ sơ được tiết lộ, nhiều tháng sau khi chính quyền Trump phân phát các tập tài liệu "Giai đoạn 1" vào tháng 2, do không có thông tin mới nào.Vào tháng 5, Bondi và phó của bà đã nói với Trump rằng tên của ông đã xuất hiện trong các hồ sơ chính phủ về Epstein "nhiều lần". Đến tháng 7, chính phủ đã tuyên bố rằng cái gọi là "Giai đoạn 1" sẽ là lần cuối cùng.Trump vẫn tiếp tục tuyên bố giữ khoảng cách với Epstein, người từng tự nhận mình là "người bạn thân nhất" của tổng thống. Epstein đã chỉ đạo một đường dây buôn bán tình dục trẻ em, trong đó hắn ta đã cưỡng hiếp ít nhất hàng chục bé gái và giúp đỡ những người giàu có và nổi tiếng làm điều tương tự.⦿ ---- Không cần di dân? Nên cho lao động trẻ em? Đài Fox gợi ý như thế. Người dẫn chương trình Charlie Hurt của Fox News lập luận rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump nên đưa lao động trẻ em trở lại để thay thế cho những người nhập cư không có giấy tờ. Sau chuyến thăm một trang trại việt quất vào cuối tuần, Hurt đã tranh luận với người dẫn chương trình Rachel Campos-Duffy và Charlie Kirk của Fox News về việc chính phủ có nên trợ cấp cho các nông trại nhỏ hay không."Và cuộc tranh luận, các bạn ạ, là chính phủ nên làm gì - ý tôi là, ví dụ như trồng cây việt quất (blueberries) rất tốn công sức," Campos-Duffy nói. "Vậy chính phủ nên trợ cấp cái gì?" "Tôi hoàn toàn đồng ý với việc chính phủ trợ cấp cho lao động, để có nhiều trái cây và rau quả tươi hơn, đặc biệt là loại hữu cơ cho người dân," cô nhấn mạnh."Không," Hurt trả lời. "Không, giải pháp của tôi cho tất cả những điều này là ngừng trả tiền cho người dân không làm việc. Và khi ngừng trả tiền cho người dân không làm việc, họ phải ra ngoài kiếm việc làm. Và những công việc đầu tiên họ kiếm được là những công việc tuyệt vời và bổ ích như hái việt quất.""Tôi lớn lên với nghề hái thuốc lá," anh tiếp tục. "Có những công việc tuyệt vời trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, tất cả những việc này đã được giao cho phần lớn người nhập cư bất hợp pháp được phép vào nước này để làm tất cả những công việc lao động giá rẻ này.""Ngoài ra, hãy cho phép trẻ em làm những công việc này như những công việc mùa hè. Thật khó tin khi biết rằng chính phủ của các bạn, chính phủ đáng kính của các bạn, lại không cho phép trẻ em làm việc mùa hè trên các cánh đồng việt quất."Campos-Duffy lưu ý rằng việc hái việt quất là "công việc rất khó khăn". "Tôi hoàn toàn đồng ý với tất cả những gì bạn nói," cô nói thêm. "Nhưng vấn đề là, nếu người Mỹ muốn làm những công việc này dù chi phí cao hơn, tôi hoàn toàn đồng ý với việc trợ cấp cho lao động đó vì tôi nghĩ khi đó chúng ta sẽ có nhiều trái cây và rau quả hơn."⦿ ---- Chi phí phục hồi chiếc máy bay hạng sang gây tranh cãi được chính phủ Qatar hào phóng tặng cho Donald Trump vẫn còn là một bí ẩn, khi các con số không được công bố cùng lúc với những nghi vấn về một khoản chuyển tiền "bí ẩn" của Pentagon. Theo một bài báo của David E. Sanger và Eric Schmitt của tờ New York Times, Pentagon đã rất nỗ lực để che giấu chi phí thực hiện những thay đổi cho chiếc máy bay "miễn phí" được cho là sẽ thay thế chiếc Không Lực Một đã cũ.Bài báo lưu ý, "Chính thức và thuận tiện, mức giá đã được giữ bí mật. Nhưng ngay cả theo tiêu chuẩn của Washington, nơi "ngân sách đen" thường được dùng làm cái cớ để tránh tiết lộ chi phí của các vệ tinh do thám lỗi thời và những bữa tiệc cuối năm xa hoa", đồng thời cho biết thêm rằng lý do đằng sau việc che giấu chi phí là "sáng tạo".

Điều đó đã dẫn đến những đồn đoán về một khoản chuyển tiền gần đây không rõ nguyên nhân trị giá gần một tỷ đô la trong Pentagon.

.

Bài báo viết rằng, "không ai muốn thảo luận về khoản tiền bí ẩn 934 triệu đô la chuyển từ một trong những dự án vượt ngân sách và mất kiểm soát nhất của Pentagon - dự án hiện đại hóa tên lửa hạt nhân mặt đất cũ kỹ của Mỹ", Sanger và Schmitt nói thêm, "các thám tử ngân sách của Quốc hội đã nghĩ rằng số tiền đó, được đưa vào một tài liệu bí ẩn của Pentagon gửi đến Đồi Capitol dưới dạng 'chuyển giao' cho một dự án mật không được nêu tên, gần như chắc chắn bao gồm cả việc cải tạo" chiếc máy bay Qatar tặng Trump được mô tả là "cung điện trên trời".

.

Báo cáo cho biết thêm rằng chiếc máy bay sẽ không sớm sẵn sàng, nếu có, trong khi tổng thống còn tại nhiệm, và "sẽ được chuyển đến thư viện tổng thống Trump sắp được thành lập sau khi ông rời nhiệm sở vào năm 2029, tổng thống đã nói." Lý do phải cải tạo máy bay Qatar tặng Trump: phải gỡ toàn bộ để biết chắc là không bị gài thiết bị điện tử gì để do thám, ráp lại toàn bộ và gắn thêm các thiết bị truyền tin và quốc phòng đặc biệt để máy bay trở thành Bộ tư lệnh khi có chiến tranh thế giới. Gỡ ra và ráp lại là tốn bạc tỷ đôla.

.

⦿ ---- Ít nhất 11 người đã bị đâm tại một siêu thị Walmart ở Traverse City, Michigan vào thứ Bảy—trong đó 6 người trong tình trạng nguy kịch—trong một vụ mà cảnh sát trưởng cho biết dường như là một hành động ngẫu nhiên. Nhà chức trách cho biết một nghi phạm đang bị giam. Nghi phạm là một người đàn ông 42 tuổi, cư dân Michigan, và nhà chức trách tin rằng y hành động một mình, theo CNN đưa tin.

.

Munson Healthcare cho biết 11 người đang được điều trị tại bệnh viện lớn nhất miền bắc Michigan, theo AP. Tất cả đều là nạn nhân bị đâm, trong đó 6 người nguy kịch và 5 người bị nghiêm trọng. Vũ khí liên quan dường như là một con dao gấp. Vụ đâm dao bắt đầu gần khu vực thanh toán của Walmart và nghi phạm bị bắt trong vòng ba phút nhờ nhiều người dân.

.

⦿ ---- Ấn Độ: Một người đàn ông đã bị bắt vì điều hành một đại sứ quán giả cho các quốc gia không tồn tại tại một tòa nhà chung cư cho thuê ở ngoại ô New Delhi, Ấn Độ. Cảnh sát cáo buộc Harshvardhan Jain, 47 tuổi, tự nhận mình là đại sứ cho các quốc gia hư cấu như "Seborga" và "Westarctica", và đã lấy tiền của mọi người dưới vỏ bọc giúp họ tìm việc làm ở nước ngoài.

.

Seborga là tên một ngôi làng ở miền bắc nước Ý, trong khi Westarctica là tên của một quốc gia nhỏ không được công nhận ở Nam Cực. Cảnh sát tìm thấy những chiếc xe mang biển số ngoại giao giả, ảnh giả của nghi phạm chụp cùng nhiều nhà lãnh đạo thế giới, và con dấu giả thuộc về Bộ Ngoại giao Ấn Độ và hơn 30 quốc gia khác tại nhà riêng của Jain, cũng như hơn 50.000 đô la rupee Ấn Độ, ngoài tiền mặt bằng ngoại tệ.

.

Hãng thông tấn Associated Press đưa tin Sushil Ghule, một sĩ quan cảnh sát cấp cao thuộc lực lượng đặc nhiệm của bang Uttar Pradesh ở miền bắc Ấn Độ, cho biết nghi phạm cũng đang bị điều tra về tội rửa tiền. Hiện tại, y đang phải đối mặt với cáo buộc làm giả, mạo danh và sở hữu tài liệu giả.

.

⦿ ---- Nevada: Hành khách trên một chiếc máy bay phản lực của Southwest Airline đã lao xuống một cách ngoạn mục cho biết phi công đã nói với họ rằng họ suýt đâm vào một máy bay khác trước khi hạ cánh an toàn ở Las Vegas. Theo một trang web theo dõi chuyến bay, chiếc Boeing 737 đã lao xuống hàng trăm feet chỉ trong hơn 30 giây vào thứ Sáu. Caitlin Burdi, người có mặt trên máy bay, cho biết máy bay đã lao xuống một đoạn ngắn và sau đó lao xuống mạnh hơn khiến hành khách la hét kinh hoàng, theo AP đưa tin. "Chúng tôi thực sự nghĩ rằng mình đang lao xuống một vụ tai nạn máy bay", Burdi nói với Fox News Digital tại sân bay Las Vegas. Cô cho biết phi công đã nói với hành khách rằng họ vừa tránh được một vụ va chạm.

.

Cục Hàng không Liên bang, đơn vị đang điều tra, cho biết chuyến bay Southwest 1496 đã phản hồi cảnh báo trên máy bay về một máy bay khác ở gần đó. Southwest cho biết phi hành đoàn đã phản hồi hai cảnh báo yêu cầu phi công phải tăng độ cao rồi hạ độ cao. Chuyến bay đã rời Sân bay Hollywood Burbank ngay trước buổi trưa.

.

Một hành khách khác, diễn viên hài Stef Zamorano, cho biết cô nhìn thấy một người phụ nữ không thắt dây an toàn lao lên và bật ra khỏi ghế ngồi, và một người đàn ông bên cạnh cô đang giữ chặt cánh tay cô. Một phụ nữ ngồi phía bên kia đường đang hoảng loạn, cô kể. "Cô ấy gần như diễn tả cảm xúc của tất cả chúng tôi, nói rằng, 'Tôi muốn xuống máy bay. Tôi muốn xuống đất'", Zamorano nói với AP.

.

⦿ ---- Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao, người đã bị sa thải trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump vì xuất hiện tại một hội nghị có sự tham dự của những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, và từng có tiền sử đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi về chủng tộc, đã được chọn để điều hành Viện Hòa bình Hoa Kỳ (US Institute of Peace).

.

Darren Beattie sẽ vẫn giữ công việc hiện tại của mình trong khi đảm nhiệm vai trò quyền chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận độc lập do Quốc hội tài trợ, theo Bộ Ngoại giao cho biết. Chính quyền Trump đã cố gắng giải thể tổ chức này vào đầu năm nay, vốn hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho các cuộc xung đột, theo tờ New York Times đưa tin. Thông báo về nhiệm vụ mới của Beattie cho biết: "Chúng tôi mong muốn được chứng kiến ông ấy thúc đẩy chương trình nghị sự Nước Mỹ Trên Hết của Tổng thống Trump trong vai trò mới này."

.

Những bình luận của Beattie đã thu hút sự chú ý bao gồm:

. Quyền lực của người da trắng: "Những người đàn ông da trắng có năng lực phải là người lãnh đạo nếu muốn mọi việc suôn sẻ", ông đăng trên các tài khoản mạng xã hội của mình vào tháng 10/2024. Hệ tư tưởng của quốc gia này dựa trên việc "chiều chuộng cảm xúc của phụ nữ và các nhóm thiểu số, và làm suy yếu tinh thần của những người đàn ông da trắng có năng lực", ông đăng, theo Reuters. Beattie cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với quan điểm dân tộc chủ nghĩa da trắng.

.

. So sánh: "Mỹ đối xử với người da trắng ở nông thôn tệ hơn nhiều so với Trung Quốc đối xử với người Duy Ngô Nhĩ", Beattie đăng vào tháng 10/2024. Năm 2021, ông nói rằng Trung Quốc không "diệt chủng". Chính phủ Trung Quốc phủ nhận việc ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ, nhưng trong nhiệm kỳ đầu của Trump, Hoa Kỳ đã xác định rằng các cuộc đàn áp này lên tới mức diệt chủng. Trung Quốc đã đưa các thành viên của nhóm này cùng các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác vào các trại tập trung.

.

. Đài Loan: Việc Trung Quốc chiếm lấy hòn đảo được quản lý dân chủ này là điều không thể tránh khỏi, Beattie nói, đồng thời đánh giá rằng "không đáng để tốn bất kỳ khoản tiền nào để ngăn chặn". Mùa hè năm ngoái, ông đăng rằng sự thay đổi này "có thể đồng nghĩa với việc ít cuộc tuần hành drag queen (ủng hô đồng tính) hơn ở Đài Loan, nhưng ngoài ra không phải là tận thế".

.

Beattie là người viết diễn văn trong chính quyền đầu tiên của Trump khi ông bị sa thải sau khi xuất hiện trong một hội thảo với người sáng lập một trang web chống nhập cư tại một hội nghị có sự tham dự của những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng. Trump đã đưa ông trở lại nhiệm kỳ này để làm việc tại Bộ Ngoại giao, nơi Ông chịu trách nhiệm "tiếp cận ngoại giao công chúng, bao gồm việc truyền tải thông điệp chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực", theo trang web của bộ.

.

Hàng chục Dân Biểu Dân chủ tại Hạ viện đã phản đối việc bổ nhiệm ông vào vị trí này trong một lá thư gửi Ngoại trưởng Marco Rubio hồi tháng 2, theo Politico. Họ phản đối "lòng trung thành với chủ nghĩa dân tộc da trắng và việc công khai ca ngợi hệ thống độc tài của đối thủ".

.

⦿ ---- Chỉ có Trump được miễn tố, người khác vâng lời Trump sẽ phải trả giá. Những nhân viên chính phủ đã làm việc bẩn thỉu cho Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai của ông nên lưu ý rằng tổng thống gần đây đã thừa nhận rằng họ có thể không được miễn trừ cho hành động của mình. Điều này bao gồm cả Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và các đặc vụ ICE, những người đã tấn công và bắt cóc người nhập cư trên đường phố Hoa Kỳ bất kể họ có nhập cảnh hợp pháp hay không.

.

Đó là lời cảnh báo của luật sư bảo thủ George Conway trên MSNBC vào sáng thứ Bảy, trong đó ông nói về việc, cùng với những chủ đề khác, những người được Trump bổ nhiệm đã vượt quá giới hạn và đôi khi vi phạm pháp luật.

.

Phát biểu với người dẫn chương trình "The Weekend", Conway tuyên bố: "Không còn bất kỳ sự kiểm soát nào đối với ông ấy nữa, không còn bất kỳ sự kiểm soát nào nữa. Nhân tiện, thực ra, ông ấy đã minh mẫn hơn nhiều so với vài năm trước, nhưng hãy gạt chuyện đó sang một bên."

.

"Sự minh mẫn của ông ấy," người đồng dẫn chương trình Eugene Daniels xen vào.

.

"Ừ, không," Conway trả lời. "Mọi thứ đều là –– Trump là một kẻ tự luyến. Ông ta là kẻ tự luyến sâu sắc nhất mà chúng ta từng thấy trong nền chính trị Mỹ. Ông ta chỉ biết có mình, mình, mình, mình, mình, không còn ai khác. Chính phủ thuộc về ông ta, ông ta nói về các tướng lĩnh của mình. Bộ Tư pháp luôn là của ông ta, và ông ta luôn coi Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Tư pháp và tất cả những người làm việc cho Bộ trưởng Tư pháp là một trợ lý cấp thấp nhất của Hoa Kỳ, một công tố viên Hoa Kỳ ở quận nhỏ nhất cả nước."

.

"Và tôi xin nói thẳng, ý tôi là, ông ta đang làm việc cho tất cả những người muốn có những công việc tốt đẹp, đúng vậy, mà họ không đủ điều kiện, như Alina Habba và anh chàng ở Quận Bắc New York," ông nói thêm.

.

"Nhưng anh biết đấy, Trump đã nói điều gì đó trước giờ nghỉ theo cách không mạch lạc mà, thực ra, những người làm việc cho ông ta bây giờ nên nhớ," ông chỉ ra. "Ông ấy [Trump] nói rằng những người làm việc cho Obama không được bảo vệ bởi quyết định miễn tố [đối với Tổng Thống]. Vậy thì, tất cả những người đang làm việc cho Donald Trump, dù là nhân viên ICE cấp thấp nhất hay chính Stephen Miller, thì nên cẩn thận vì các người không được miễn tố, miễn trừ gì cả."

.

Điều đó khiến phóng viên Jonathan Capehart thốt lên "Ồ!".

.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump dường như đang tận dụng mức thuế quan cao đối với Campuchia và Thái Lan để cố gắng chấm dứt xung đột giữa hai nước, vốn đã bước sang ngày thứ ba vào hôm thứ Bảy. Trong nhiều bài đăng trên Truth Social hôm thứ Bảy, Trump cho biết ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo của cả hai nước, kêu gọi họ đi đến một thỏa thuận chấm dứt xung đột, nếu không sẽ phải đối mặt với mức thuế quan cao.

.

"Cả hai bên đều đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn và hòa bình ngay lập tức", Trump viết trong bài đăng gần đây nhất. "Họ cũng đang tìm cách quay lại 'Bàn đàm phán' với Hoa Kỳ, điều mà chúng tôi cho là không phù hợp cho đến khi giao tranh CHẤM DỨT."

.

Cuộc gọi đầu tiên của ông vào thứ Bảy là với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, tại đó ông kêu gọi "CHẤM DỨT Chiến tranh" và nói rằng nếu hai nước không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, ông sẽ "không muốn ký bất kỳ Thỏa thuận nào với cả hai nước".

.

Trump đang có chuyến công du ngoại giao tới Scotland, và theo các phóng viên tháp tùng tổng thống, ông đã lên kế hoạch chơi golf tại sân golf Turnberry với một trong những người con trai của mình và Đại sứ Hoa Kỳ tại Vương quốc Anh, Warren Stephens. "Cuộc gọi với Campuchia đã kết thúc, nhưng dự kiến sẽ gọi lại về việc ngừng chiến và ngừng bắn dựa trên những gì Thái Lan nói", tổng thống viết. "Tôi đang cố gắng đơn giản hóa một tình huống phức tạp!"

.

Vài phút sau, Trump đăng bài cho biết ông đã nói chuyện với quyền thủ tướng Thái Lan, Phumtham Wechayachai, và Trump nói rằng ông "muốn có một lệnh ngừng bắn và HÒA BÌNH ngay lập tức".

.

Các cuộc đụng độ đã khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và hơn 168.000 người phải di dời trên cả hai quốc gia. Trump đã so sánh tình hình ở châu Á với lệnh ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian mà Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý hồi đầu năm nay. Vào thời điểm đó, tổng thống cho biết ông đã nói với các nước rằng "Nếu các vị dừng lại, chúng tôi sẽ giao thương", đồng thời nói thêm rằng "Nếu các vị không dừng lại, chúng tôi sẽ không giao thương".

.

Nhưng chính phủ Ấn Độ đã bác bỏ tuyên bố này của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. "Vấn đề thương mại không được đề cập trong bất kỳ cuộc thảo luận nào", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết.

.

Campuchia và Thái Lan là hai trong số những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc chiến thương mại của Trump, khi tổng thống gần đây đã công bố mức thuế 36% đối với hầu hết hàng xuất cảng của Campuchia và Thái Lan, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8.

.

⦿ ---- Khó hơn: Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times hôm thứ Năm, tân Giám đốc Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cho biết chính quyền Trump sẽ thay đổi hệ thống thị thực dành cho lao động có tay nghề và xem xét việc làm bài kiểm tra nhập tịch Hoa Kỳ khó hơn.

.

“Bài kiểm tra hiện tại không quá khó”, Joseph Edlow, người đảm nhiệm vị trí này vào giữa tháng 7, cho biết. “Việc ghi nhớ câu trả lời rất dễ dàng. Tôi không nghĩ chúng tôi thực sự tuân thủ tinh thần của luật pháp.”

.

Chính quyền Trump đầu tiên đã thiết lập một phiên bản bài kiểm tra với số lượng câu hỏi mở rộng, sau đó đã bị bãi bỏ dưới thời cựu Tổng thống Biden. Edlow nói với tờ NY Times rằng chính phủ đã lên kế hoạch quay trở lại phiên bản bài kiểm tra từ nhiệm kỳ đầu tiên. Edlow cũng nói với tờ Times rằng chính quyền sẽ tìm cách sửa đổi chương trình thị thực H1-B dành cho lao động có tay nghề bằng cách ưu tiên những người có mức lương cao hơn.

.

“Tôi thực sự nghĩ rằng cách sử dụng thị thực H-1B, và đây là một trong những cụm từ yêu thích của tôi, là, cùng với nhiều khía cạnh khác của nhập cư, bổ sung chứ không phải thay thế, cho nền kinh tế Hoa Kỳ, doanh nghiệp Hoa Kỳ và người lao động Hoa Kỳ”, Edlow nói.

.

Chương trình này là một điểm nóng trong số các đồng minh của Trump vào tháng 12, trước khi tổng thống nhậm chức. Elon Musk và Vivek Ramaswamy đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ phe MAGA sau khi họ bảo vệ việc sử dụng chương trình này để tuyển dụng các kỹ sư có tay nghề cao.

.

Bên cạnh việc thúc đẩy mạnh mẽ việc trục xuất người nhập cư, Trump cũng đã nhắm đến một số con đường nhập cư hợp pháp vào đầu nhiệm kỳ của mình. Một ứng dụng điện thoại do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) sử dụng trong chính quyền Biden để đăng ký đơn xin tị nạn hiện cho phép người nhập cư đăng ký việc rời khỏi Hoa Kỳ nếu họ chọn tự trục xuất.

.

⦿ ---- Hôm thứ Sáu, danh hài David Letterman đã cùng những người dẫn chương trình đêm khuya chỉ trích CBS News sau khi hãng này tuyên bố sẽ ngừng phát sóng "The Late Show" sau hơn ba thập niên, đồng thời ca ngợi người dẫn chương trình Stephen Colbert là một "người tử vì đạo" [vì giễu Trump nên bị CBS hủy giờ hài độc thoại].

.

Letterman — người dẫn chương trình đầu tiên của chương trình — đã ám chỉ đến thỏa thuận dàn xếp trị giá 16 triệu đô la gần đây giữa công ty mẹ của CBS là Paramount Global và chính quyền Trump, cùng với vụ sáp nhập dự kiến của công ty này với công ty khổng lồ giải trí Skydance, khi ông gọi quyết định hủy bỏ chương trình là "hèn nhát".

.

"Tôi nghĩ một ngày nào đó, nếu không phải hôm nay, những người ở CBS đã thao túng và xử lý vụ việc này sẽ phải xấu hổ vì sự hèn nhát này", ông nói trong một cuộc trò chuyện được ghi âm với các nhà sản xuất cũ của "Late Show" là Barbara Gaines và Mary Barclay. "Tôi chỉ ước điều này có thể xảy ra với tôi. Điều này sẽ thật tuyệt vời đối với tôi."

.

Paramount gọi động thái này là "hoàn toàn là một quyết định tài chính" và không liên quan đến hiệu suất hay nội dung của chương trình. Letterman, giống như những người ủng hộ báo chí khác và một số đảng viên Dân chủ, dường như không hài lòng với câu trả lời đó.

.

Thay vào đó, cựu binh của chương trình "Late Show" lại đổ lỗi cho những người mà ông gọi là "cặp song sinh Oracle", ám chỉ tỷ phú Larry Ellison và con trai David Ellison, người sẽ lãnh đạo "New Paramount" sau khi Ủy ban Truyền thông Liên bang bật đèn xanh cho Skydance mua lại công ty. Thương vụ sáp nhập dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 7 tháng 8.

.

"Không có sự công bằng nào dành cho những kẻ côn đồ này", Letterman nói và nói thêm "Những kẻ này là những kẻ ăn bám. Chính xác là như vậy. Tất nhiên, họ biết rằng truyền hình phát sóng đang suy tàn, vì vậy giờ đây họ muốn, chỉ muốn chắc chắn rằng họ sẽ mua một thứ không còn giá trị như 30 năm trước. Họ không muốn bị chính phủ Hoa Kỳ làm phiền. Vì vậy, họ muốn CBS giải quyết tất cả những rắc rối đó."

.

Nam diễn viên hài cũng chỉ trích quyết định dàn xếp với Trump của CBS sau khi ông kiện "60 Minutes" về cuộc phỏng vấn với cựu Phó Tổng thống Harris trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 là "hoàn toàn hèn nhát".

.

Những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực truyền hình đêm khuya — chẳng hạn như Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Jon Stewart và Seth Meyers — đã lên tiếng bảo vệ Colbert, người đã công khai bày tỏ lo ngại về những quyết định gần đây của Paramount. Letterman cũng không ngoại lệ.

.

Colbert, người đã tiếp quản vị trí từ Letterman vào năm 2015, đã có những bất đồng quan điểm với Trump trong những ngày gần đây. "Tôi hoàn toàn thích việc Colbert bị sa thải. Tài năng của anh ấy thậm chí còn kém hơn cả lượng người xem", Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social đầu tuần này sau khi công ty tiết lộ sẽ kết thúc chương trình vào tháng 5 năm 2026.

.

Diễn viên hài đáp lại: "Sao ông dám chứ, thưa ông. Một người bất tài như ông có thể nghĩ ra câu châm biếm dí dỏm thế này không: 'Cút đi.'"

.

⦿ ---- Dân Chủ tin rằng Đảng thứ ba nếu Elon Musk thành lập sẽ có lợi cho Dân Chủ, hại cho Cộng Hòa. Elon Musk hứa hẹn sẽ khuấy động cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ bằng đảng do Musk thành lập. Đảng Dân chủ không hề lo lắng về điều này. Các đảng viên Dân chủ lập luận rằng kế hoạch thành lập một "Đảng Mỹ" vẫn chưa hoàn thành của Musk có thể đe dọa Đảng Cộng hòa vốn đang đấu tranh để bảo vệ ghế của mình với tỷ lệ sít sao trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm tới, bằng cách thu hút nhiều người bảo thủ bất mãn từ Đảng Cộng hòa hơn là những người theo chủ nghĩa tự do bất mãn từ Đảng Dân chủ.

.

Chủ tịch Đảng Dân chủ Michigan Curtis Hertel cho biết: "Tôi nghĩ điều này sẽ mang lại vị thế tốt hơn cho Đảng Dân chủ, một vị thế mà tôi cho là khá tốt cho đến năm 2026".

.

Musk là một trong những nhà hảo tâm lớn nhất của Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024, đã chi hàng trăm triệu đô la để giúp ông và các đảng viên Cộng hòa khác đắc cử. Nhưng kể từ khi chia tay với tổng thống, Musk đã công khai kêu gọi các ứng cử viên tranh cử sơ bộ cho những người Cộng hòa đã bỏ phiếu cho Đạo luật Một Dự luật Tuyệt vời, bên cạnh việc hứa hẹn sẽ thành lập đảng thứ ba của riêng mình.

.

Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa từ lâu đã phàn nàn về hiệu ứng phá đám của các đảng thứ ba — như Đảng Xanh hoặc Đảng Tự do — trong các cuộc đua tranh cử sát nút. Nhưng cả hai đảng này đều không thể huy động được nguồn lực như Musk.

Và cuộc thăm dò mới nhất trong tuần này từ Trường Luật Đại học Marquette cho thấy 40% đảng viên Cộng hòa cho biết họ sẽ phần nào hoặc rất có thể sẽ ủng hộ một ứng cử viên của Đảng Cộng hòa tại tiểu bang hoặc khu vực bầu cử quốc hội của họ, trái ngược với chỉ một trong bốn đảng viên Dân chủ.

.

Đảng này, mà Musk vẫn chưa thực hiện các bước chính thức quan trọng để thành lập, vẫn đang đối mặt với một số rào cản về thủ tục và chiến lược. Tuy nhiên, nếu ông quyết định, cựu giám đốc Bộ Hiệu quả Chính phủ đề xuất đảng của ông có thể "tập trung cao độ" vào hai đến ba ghế Thượng viện và tám đến 10 khu vực Hạ viện để tạo cho đảng thứ ba một sự hiện diện đủ lớn để gây ảnh hưởng lên các đạo luật gây tranh cãi.

.

Do nhiệm vụ hạn hẹp đó - và việc Musk đặc biệt tập trung vào việc chỉ trích Đảng Cộng hòa về sự vô trách nhiệm tài chính - nên việc ứng cử của đảng thứ ba có thể là một điểm yếu đối với Đảng Cộng hòa, theo Heath Mayo, một nhà hoạt động bảo thủ chống Trump và là người sáng lập nhóm vận động Principles First.

.

"Phản ứng đầu tiên của tôi là, nó có vẻ khá hạn chế về mặt nội dung", Mayo nói. "Và vì vậy, tôi nghĩ rằng nó thu hút một số người ủng hộ mà ông ấy có, những người đã tìm được đường vào cơ sở của Đảng Cộng hòa."

.

⦿ ---- Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries (Dân chủ-New York) đã chỉ trích Tổng thống Trump về cách ông xử lý cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, tăng cường viện trợ cho vùng đất bị chiến tranh tàn phá này và trả tự do cho tất cả các con tin còn lại do nhóm chiến binh Palestine này giam giữ.

.

“Trong sáu tháng đầu nhiệm kỳ của Donald Trump, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza đã lên đến đỉnh điểm, các con tin vẫn bị Hamas giam giữ bất chấp lời hứa của Tổng thống sẽ thả họ, và lệnh ngừng bắn mà chính quyền kế thừa đã bị vi phạm,” Jeffries cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu. “Việc trẻ em và thường dân Palestine chết đói trong một vùng chiến sự đang diễn ra là không thể chấp nhận được. Chính quyền Trump có khả năng chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo này. Họ phải hành động ngay bây giờ.”

.

Đặc phái viên của Trump về Trung Đông, Steve Witkoff, hôm thứ Năm cho biết Hoa Kỳ sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình trong khu vực và hiện đang xem xét các phương án thay thế để giải cứu các con tin bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công bất ngờ vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023.

.

"Chúng tôi hiện sẽ xem xét các phương án thay thế để đưa các con tin về nhà và cố gắng tạo ra một môi trường ổn định hơn cho người dân Gaza", Witkoff nói trong một tuyên bố. "Thật đáng xấu hổ khi Hamas lại hành động ích kỷ như vậy. Chúng tôi kiên quyết tìm kiếm sự chấm dứt xung đột này và một nền hòa bình lâu dài ở Gaza."

.

Hàng chục nhóm cứu trợ đã cảnh báo rằng Dải Gaza đang bên bờ vực của nạn đói, với 1/5 trẻ em ở Thành phố Gaza bị suy dinh dưỡng, theo Cơ quan Cứu trợ và Công trình của Liên Hợp Quốc dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 1.000 người Palestine đã bị quân đội Israel giết hại trong khi xếp hàng chờ nhận thực phẩm.

.

Israel lập luận rằng Hamas, một nhóm bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách khủng bố, "hoạt động hàng ngày để tạo ra nhận thức về khủng hoảng". Các đồng minh của Hoa Kỳ, bao gồm Úc, Anh và Pháp, cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo tương tự về điều kiện nhân đạo tại Dải Gaza và kêu gọi thêm viện trợ. Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện cũng tái khẳng định lời kêu gọi về giải pháp hai nhà nước trong cuộc xung đột kéo dài gần hai năm. Trong khi đó, Trump không ngừng hỗ trợ Israel bất kể bị cho là giúp diệt chủng và chủ trương đưa dân Palestine đi nơi khác, để Gaza sẽ được khai thác thành thành phố du lịch.

.

"Điều cấp thiết là phải ngay lập tức đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza, thả các con tin Israel còn lại và khôi phục lệnh ngừng bắn do chính quyền Biden đàm phán. Chúng ta cần một nền hòa bình công bằng và lâu dài", Jeffries phát biểu trong tuyên bố của mình.

.

"Cuối cùng, điều đó sẽ chỉ xảy ra thông qua giải pháp hai nhà nước, tạo điều kiện cho một Israel an toàn và ổn định chung sống bên cạnh một nhà nước Palestine mang lại phẩm giá, quyền tự quyết và thịnh vượng cho người dân", vị nghị sĩ Đảng Dân chủ đến từ New York này nói thêm.

.

⦿ ---- Ngay cả theo tiêu chuẩn của Florida và hai tiểu bang Nam/Bắc Carolina, cái nóng oi bức đang tấn công vùng Đông Nam Hoa Kỳ cũng cực kỳ khắc nghiệt. Theo ABC News, phần lớn khu vực Đông Nam đang được cảnh báo "nguy cơ nắng nóng cực độ" ở mức 4/4. Và tình hình cũng không khá hơn là bao ở vùng Trung Tây.

.

Từ Florida đến Virginia: Cơ quan Thời tiết Quốc gia đã ban hành cảnh báo nắng nóng cho một vùng rộng lớn ở Bờ Đông, từ miền Trung Florida đến Virginia. Nhiệt độ cao nhất được dự báo ở mức trên 90 độ F (khoảng 32 độ C) cho miền Trung Florida, với chỉ số nhiệt từ 105 độ F (khoảng 43 độ C) đến 110 độ F (khoảng 43 độ C). Dự báo tương tự cũng được đưa ra cho vùng Georgia và hai tiểu bang Nam/Bắc Carolina đến Virginia.

.

Cảnh báo nắng nóng cực độ đã được đưa ra cho phần lớn miền Đông North Carolina, sâu trong đất liền như Raleigh, và lan rộng đến một góc South Carolina, bao gồm cả Myrtle Beach. Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo về tình trạng nắng nóng nguy hiểm với nhiệt độ vượt quá 100 độ F (khoảng 37 độ C) ở một số khu vực vào Chủ nhật và chỉ số nhiệt lên tới 115 độ F (khoảng 33 độ C) cho đến tối Chủ nhật. Hơn 30 triệu người có thể sẽ bị ảnh hưởng khi đợt nắng nóng lên đến đỉnh điểm vào giữa tuần.

.

Lo ngại cháy rừng: Cảnh báo thời tiết cháy rừng đã được ban hành cho một số khu vực của Utah, Colorado và Wyoming do gió giật và điều kiện khô hạn vào thứ Bảy. Thời tiết khô và gió này sẽ hỗ trợ bất kỳ đám cháy nào đang diễn ra cũng như giúp nhanh chóng phát triển bất kỳ đám cháy mới nào.

.

⦿ ---- HỎI 1: Lên ứng dụng hẹn hò tìm bạn tình, đa số phụ nữ muốn tìm nam giới ngang tầm, nhưng các ông lại muốn tìm các cô ở tầng cao ngoài tầm với?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Từ lâu đã có một giả thuyết cho rằng, trên các ứng dụng hẹn hò, 80% phụ nữ theo đuổi 20% nam giới hàng đầu — nhưng nghiên cứu mới cho thấy thực ra chính các chàng trai mới là người đặt mục tiêu quá cao khi vuốt màn hình để tìm kiếm tình yêu. Các nhà nghiên cứu quốc tế đã phân tích hành vi của gần 3.000 người dùng dị tính của một ứng dụng hẹn hò ở Czech, và phát hiện của họ được công bố đầu tuần này trên tạp chí PLOS One. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng "Đàn ông có xu hướng thể hiện sự quan tâm đến những người phụ nữ hấp dẫn hơn họ, trong khi phụ nữ thường theo đuổi những người đàn ông có mức độ hấp dẫn tương tự". Chi tiết:

https://nypost.com/2025/07/26/lifestyle/men-need-to-lower-their-standards-on-dating-apps-new-study-shows/

.

⦿ ---- HỎI 2: Báo động: tiếng ồn có liên quan đến các vấn đề sức khỏe kém như rối loạn giấc ngủ, suy giảm nhận thức, huyết áp cao, bệnh tim mạch, mất thính lực?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới từ Đại học Tiểu Bang Oregon cho thấy mức độ tiếng ồn ở Portland có thể gây nguy cơ cho sức khỏe. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi và ghi lại mức độ âm thanh trong 24 giờ tại các địa điểm khác nhau trong thành phố. Họ phát hiện mức độ ô nhiễm tiếng ồn của thành phố vượt quá các hướng dẫn do cả Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới đặt ra. Theo bản đồ, nhiều khu vực ồn ào nhất nằm xung quanh các tuyến đường chính và khu công nghiệp ở Bắc Portland. Các nghiên cứu được thực hiện ở Châu Âu cho thấy ô nhiễm tiếng ồn có liên quan đến các vấn đề sức khỏe kém như rối loạn giấc ngủ, suy giảm nhận thức, huyết áp cao, bệnh tim mạch, mất thính lực, v.v. Chi tiết:

https://www.kptv.com/2025/07/26/portland-noise-pollution-could-pose-health-risks-study-says/

.

.