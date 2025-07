Viện Việt-Học mời tham dự buổi giới thiệu Tập tài-liệu "Những Tù Khúc Tháng Tư" ngày 3 tháng 8



Kính thưa Quí-vị Giáo-sư, Quí thân-hưũ và đồng-hương,

Viện Việt-Học trân trọng giới thiệu và kính mời Quí Giáo-sư, Quí-vị tham dự buổi giới thiệu Tập tài-liệu "Những Tù Khúc Tháng Tư" vào

Chủ Nhật ngày 3 tháng Tám, 2025 từ 1:00 PM đến 4:30 PM tại Phòng Sinh hoạt Nhật báo Người Việt.



“NHỮNG TÙ KHÚC THÁNG TƯ” là những bản Tù ca do các cựu Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà (QDCC/VNCH) sáng tác trong khi còn đang bị giam cầm trong các trại tù khổ sai của cộng sản sau biến cố 30.4.1975, và sự sáng tác trong lúc tại tù chính thức chấm dứt sau khi trại tù "cải tạo" cuối cùng được đóng cửa, vào năm 1992.





“NHỮNG TÙ KHÚC THÁNG TƯ” mang một dấu ấn văn hoá rất đặc thù và rất riêng. Đây là tiếng nói của những con dân miền Nam Việt Nam bị chế độ cộng sản Hà Nội giam cầm khổ sai nhiều năm và không bản án, chỉ vì họ yêu gia đình, yêu quê hương, yêu Tổ Quốc, và yêu Tự do.



“NHỮNG TÙ KHÚC THÁNG TƯ” quy tập lại thành DÒNG NHẠC TÙ, một dòng nhạc riêng biệt của các cựu QDCC/VNCH, không phải để thưởng thức hay giải trí như dòng nhạc đời thường, mà là để an ủi, nâng đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, cũng như bày tỏ thái độ bất khuất trước nhà cầm quyền hung bạo, và niềm tin sắc son vào chính nghĩa quốc gia.



“NHỮNG TÙ KHÚC THÁNG TƯ“ hay DÒNG NHẠC TÙ có thể được xem là DI SẢN ĐẶC BIỆT của các cựu QDCC/VNCH từng đì tù cộng sản thời sau Tháng Tư 1975 để lại cho các thế hệ tiếp nối, vì suốt dòng lịch sử Việt Nam từ khởi nguyên dựng nước cho đến ngày nay, hầu như chưa từng có.



“NHỮNG TÙ KHÚC THÁNG TƯ” được cựu tù Nam Hà Tạ Quang Hoàng sưu tập, phân tích, và đúc kết lại thành những dữ liệu, góp phần vào kho dữ liệu lịch sử Việt Nam thời cận đại, giúp cho các nhà sử học sau này thêm dữ liệu trong việc đánh giá sự sai lầm của một chế độ, vì theo đuổi một chủ thuyết đầy dối trá và không tưởng, dẫn đến sự phân hoá và hận thù giữa những người cùng chung dòng máu Lạc Hồng, mà sau hơn nửa thế kỷ vẫn chưa thể hàn gắn lại được hầu giúp cho đất nước được thật sự phục hồi và vươn lên, nhất là trên lãnh vực văn hoá, tinh thần.



Diễn tiến Chương trình:

1:00PM – 1:30PM: Tiếp tân và phát hành sách (miễn phí).

1:30PM: Nghi thức chào Quốc kỳ, và tiếp sau đó, đi vào Chương trình.



Do hoàn cảnh thời gian và không gian giới hạn, Tập tài liệu chưa là sưu tập toàn bộ của tất cả tù ca được sáng tác trong các trại tù khổ sai dành cho QDCC/VNCH trên khắp ba miền của đất nước. Tập tài liệu “NHỮNG TÙ KHÚC THÁNG TƯ” là tuyển tập dày trên 300 trang, khổ giấy 8.5 x 11 in., do Viện Việt-Học xuất bản, in và phát hành tại Hoa Kỳ. Số ấn bản có giới hạn, không bán, chỉ dành cho những ai muốn lưu giữ làm tài liệu để tìm hiểu, nghiên cứu, hay sử dụng vào mục đích tưởng niệm, hướng về phục vụ Cộng Đồng.



Ban Tổ Chức/Viện Việt-Học trân trọng kính mời.