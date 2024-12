California: Một cơn lốc xoáy rõ ràng đã đổ bộ vào một thành phố nhỏ ở Bắc California vào thứ Bảy, lật xe, gây thiệt hại lớn và khiến nhiều người phải nhập viện.

.

- California: lốc xoáy, 5 người bị thương, lật nhiều xe, cây ngã, mất điện

- Trump suy tính cho tư nhân hóa Bưu điện

- ABC News và George Stephanopoulos chi 15 triệu đô để Trump ngưng kiện tội phỉ báng (tòa nói Trump "lạm dụng tình dục" mà ABC News loan tin là Trump "hiếp dâm")

- Cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi phẫu thuật thay khớp xương hông

- Trump cử cựu Dân biểu Devin Nunes làm chủ tịch Hội đồng cố vấn tình báo

- Trump chọn Richard Grenell làm đặc phái viên cho các nhiệm vụ đặc biệt.

- Anh quốc: nổ súng, làm chết 1 phụ nữ, bị thương 2 người khác.

- Trong khi Trump kéo nước Mỹ về co cụm, chính phủ Anh đang mở rộng thương mại tự do tới Châu Á.

- Trump chủ trường Mỹ về thế cô lập, Nhật Bản (nơi đang có 50.000 quân Mỹ) và Nam Hàn (nơi có 28.500 quân Mỹ) lo ngại

- New York: Bị một người lạ chém trên tàu điện ngầm, liền kiện Sở giao thông MTA không giữ an toàn cho khách

- Nhiều người Mỹ mua hàng ào ạt để tích trữ, trước khi Trump tăng thuế nhập khẩu sẽ đẩy giá tăng cao.

- Iran: Israel sẽ trả "giá đắt" vì xâm lược lãnh thổ Syria

- Hungary: Zelensky từ chối nói điện thoại với Thủ tướng Hungary về ngưng bắn Lễ Giáng Sinh với Nga

- Ukraine: bị Nga không kích 429 máy bay không người lái, 119 đợt pháo kích vào 19 khu định cư 24 giờ qua.

- Nhật Bản: Tòa án cấp cao phán quyết Hiến pháp không cấm kết hôn đồng giới

- Cảnh báo về đại dịch có thể xảy ra: sau khi cúm gia cầm lây từ chim sang bò, có thể đột biến để lây qua người

- Quận Los Angeles: 1 ông bị bắt vì xuất khẩu 40 con rùa quý sang Hồng Kông.

- California: xa lộ và sân bay mùa lễ 12 ngày năm nay, sẽ có kỷ lục 119,3 triệu người (với 10 triệu người Nam California) sẽ đi xa nhà hơn 50 dặm.

- Lô độc đắc Mega Millions lên mức 740 triệu đô

- Đài Loan: suy tính cho phép 80.000 lao động nhập cư không còn giấy tờ hợp pháp được ở lại Đài Loan làm việc hợp pháp (kể cả nhiều người Việt ở lậu).

- Wisconsin: học sinh Andy Nguyen mở CLB dạy học sinh toàn trường cách sửa xe đạp

- Đài Loan: một sinh viên VN đi xe máy, tông xe, chết

- TIN VN. Dư luận kêu gọi làm cho rõ "luận án tiến sĩ siêu tốc" của nhà sư Thích Chân Quang.

- TIN VN. Hà Nội sắp xếp, tinh gọn bộ máy: Giảm 5 sở, giải thể nhiều đơn vị, gom 4 tờ báo thành một báo.

- TIN VN. Một số hãng ô tô ngưng sản xuất, lắp ráp xe và chuyển sang nhập khẩu để được hưởng lợi nhiều hơn.

- HỎI 1: Thực phẩm chế biến nhiều quá sẽ làm hại khả năng chống ung thư của cơ thể? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Có tới 40% phụ nữ da đen tuổi 21-44 chăm sóc bệnh nhân cơ nguy căng thẳng tới bị huyết áp? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-15/8122024) ⦿ ---- Nhật Bản và Nam Hàn, hai đồng minh an ninh và kinh tế chính của Hoa Kỳ tại Đông Á, đang chuẩn bị cho lễ nhậm chức vào tháng tới của chính quyền Donald Trump thứ nhì, dự kiến ​​sẽ kêu gọi chia sẻ gánh nặng tài chính nhiều hơn cho quân đội Hoa Kỳ đóng tại hai quốc gia này và áp dụng mức thuế quan khắc nghiệt đối với hàng nhập khẩu từ Châu Á. Có 28.500 quân bộ binh Hoa Kỳ tại Nam Hàn theo hiệp ước phòng thủ chung và khoảng 50.000 quân Mỹ tại Nhật Bản, cũng theo hiệp ước phòng thủ chung.

.

Vấn đề chia sẻ chi phí cho sự hiện diện của họ đã được thống nhất hàng năm. Yêu cầu của Trump dự kiến ​​sẽ tạo ra căng thẳng đáng kể, đặc biệt là với Seoul, nơi vừa ký kết một thỏa thuận mới với Washington theo đó họ đã đồng ý trả 1,1 tỷ đô la Mỹ cho chi phí chia sẻ gánh nặng năm 2026. Trong chiến dịch tranh cử của mình, Trump đã yêu cầu Seoul phải trả ít nhất gấp chín lần, khẳng định Seoul đủ giàu và gọi Nam Hàn là "cỗ máy kiếm tiền".

.

Vấn đề thứ hai có khả năng gây khó khăn cho mối quan hệ song phương là lời kêu gọi của Trump về việc áp thuế 25% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ Mexico. Theo các nguồn tin trong ngành tại Seoul, các mức thuế này có thể có tác động mạnh đến hàng hóa Nam Hàn được sản xuất tại Mexico bởi các công ty do Nam Hàn đầu tư. Chúng bao gồm Hyundai Motors, Samsung Electronics và các thương hiệu nổi tiếng khác do công nhân Mexico sản xuất tại các công ty do Nam Hàn đầu tư. Theo các quan chức thương mại địa phương, vấn đề này sẽ được đưa ra tham vấn tại Washington.

.

Tuy nhiên, mối quan tâm chính về mặt chính trị nằm ở nỗi ám ảnh của Trump trong việc giải quyết chương trình hạt nhân của Bắc Hàn. Các quan chức Nam Hàn đang căng thẳng về lời khoe khoang của Trump trong chuyến công du vận động tranh cử rằng ông có thể khởi động lại các cuộc đàm phán với nhà độc tài Bắc Hàn Kim Jong Un, người mà ông cho biết vẫn nóng lòng muốn gặp lại ông. "Thật tuyệt khi hòa thuận khi ai đó có nhiều vũ khí hạt nhân", ông nói. "Ông ấy muốn gặp lại tôi, tôi nghĩ ông ấy nhớ tôi", Trump tuyên bố. Cho đến nay, ông là nhà lãnh đạo phương Tây duy nhất đã gặp và nói chuyện với Kim, đầu tiên là tại hội nghị thượng đỉnh Singapore năm 2018 và sau đó là tại Hội nghị thượng đỉnh Hà Nội vào năm sau. Những cuộc họp đó đã tạo ra rất nhiều sự chú ý, nâng cao vị thế của Kim trên trường quốc tế, nhưng không có thỏa thuận nào được đưa ra, với việc Kim từ chối mở các cơ sở hạt nhân chính của mình để bên ngoài kiểm tra.

.

Với danh tiếng đã được chứng minh của Trump là một nhà lãnh đạo khó đoán, khả năng ông tái đề xuất một cuộc hội đàm thượng đỉnh với Kim Jong Un khiến các quan chức Nam Hàn vô cùng lo lắng, đặc biệt là vào thời điểm khủng hoảng chính trị nghiêm trọng này về việc Tổng thống Yoon Suk Yeol bị luận tội về tội phản quốc. Với tuyên bố thiết quân luật bị hủy bỏ vào ngày 3 tháng 12, hiện đã dẫn đến việc ông bị luận tội tại tòa án hiến pháp, đất nước này khó có thể tiến hành các cuộc đàm phán kéo dài và khó khăn với Bắc Hàn. Bất kỳ triển vọng nào về việc Hoa Kỳ đơn phương hoặc tham vấn với Seoul đàm phán với Bắc Hàn trong giai đoạn bất ổn này đều được coi là không thể tưởng tượng được. Cuộc khủng hoảng hiến pháp ở Seoul đã thực tế đình chỉ mọi hoạt động ngoại giao nghiêm túc.

.

Tại Tokyo, mối quan tâm trước mắt là Tổng thống Trump sẽ tiến hành như thế nào về vấn đề chấm dứt chiến tranh Ukraine và các cuộc tập trận quân sự ngày càng thường xuyên của Trung Quốc đối với Đài Loan. Thủ tướng mới của Nhật Bản Shigeru Ishiba, người đã tiếp quản từ cựu thủ tướng Kishida vào tháng 10, đang có lập trường cứng rắn đối với các cuộc tập trận quân sự thường xuyên của Trung Quốc xung quanh Đài Loan, nơi lãnh thổ Nhật Bản chỉ cách nhau 100 km. Mối quan tâm chính của Ishiba có hai mặt: thứ nhất, các hành động khiêu khích của Bắc Hàn bằng cách bắn tên lửa qua Biển Nhật Bản và các cuộc tập trận quân sự ngày càng thường xuyên của Nga trên lãnh thổ phía bắc của Nhật Bản gần Biển Okhotsk. Trong những ngày gần đây, Nga và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung gần Biển Nhật Bản, làm gia tăng căng thẳng ở Nhật Bản cũng như ở Nam Hàn.

.

Quyết định của Bắc Hàn gửi 10.000 quân chiến đấu đến Ukraine để chiến đấu cùng với các lực lượng Nga là một hành động khiêu khích địa chính trị nghiêm trọng, không chỉ ở châu Âu mà còn ở châu Á. Trên bề mặt, họ đã được điều động đến Ukraine để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, lần đầu tiên họ tiếp xúc với kinh nghiệm này kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên năm 1950 kết thúc. Nhưng quyết định này liên quan đến một sự đánh đổi nguy hiểm, với việc Nga đồng ý cung cấp công nghệ tên lửa và hướng dẫn sản xuất tàu ngầm hạt nhân. Công nghệ tên lửa của Bắc Hàn đã gây ra mối lo ngại, vì Bình Nhưỡng hiện có khả năng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng vươn tới lục địa Hoa Kỳ. Và bây giờ thì Trump đòi cô lập Hoa Kỳ, một viễn ảnh u ám cả cho Ukraine và Biển Đông.

.

⦿ ---- Anh quốc: Một vụ nổ súng ở phía tây bắc London đã khiến một phụ nữ thiệt mạng và hai người khác bị thương, theo truyền thông Anh đưa tin vào Chủ Nhật, đồng thời cho biết thêm rằng Cảnh sát Thủ đô đã được gọi đến hiện trường tại Đường Gifford ở Harlesden vào cuối ngày thứ Bảy. Một trong những người bị thương hiện đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi các con đường xung quanh khu vực vẫn đóng cửa và chưa có ai bị bắt vì hành vi này.

.

"Tôi muốn trấn an mọi người rằng một nhóm thám tử giàu kinh nghiệm đã và đang khẩn trương làm việc để ghép nối các sự kiện xảy ra đêm qua và xác định kẻ chịu trách nhiệm cho hành vi bạo lực tàn bạo này", Thanh tra Tony Josephs, thuộc Đơn vị Chỉ huy Tây Bắc, đưa trong một tuyên bố.

.

⦿ ---- Trong khi Trump kéo nước Mỹ về co cụm, chính phủ Anh đang mở rộng thương mại tự do tới Châu Á. Anh sẽ trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên chính thức tham gia khối thương mại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào hôm nay, Chủ Nhật, để "thúc đẩy thương mại và tạo ra cơ hội" cho các công ty Anh ở nước ngoài. Anh sẽ trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP: Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) vào Chủ Nhật, sau nhiều năm tiến hành thủ tục.

.

Anh sẽ trở thành quốc gia thứ 12 tham gia hiệp định thương mại này, sau khi nộp đơn xin gia nhập lần đầu tiên vào đầu năm 2021 và các quan chức hy vọng rằng thỏa thuận này có thể đóng góp hàng tỷ đô la vào nền kinh tế Anh. Anh sẽ ký thỏa thuận với tám trong số 11 thành viên hiện tại của khối đã phê chuẩn việc gia nhập lần đầu tiên vào Chủ Nhật. Các quốc gia này là Nhật Bản, Singapore, Chile, New Zealand, Việt Nam, Peru, Malaysia và Brunei.

.

Sau đó, thỏa thuận sẽ có hiệu lực vào đêm Giáng sinh với Úc, quốc gia sau đó sẽ phê chuẩn thỏa thuận. Canada và Mexico vẫn chưa chính thức phê chuẩn tư cách thành viên của Anh, nhưng có thông tin cho rằng các quan chức hy vọng họ sẽ làm như vậy vào một thời điểm nào đó trong tương lai. hy vọng động thái này có thể thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng tới 2 tỷ bảng Anh mỗi năm so với mức GDP dự kiến ​​vào năm 2040 nếu không có thỏa thuận CPTPP.

.

⦿ ---- New York: Gideon Moncrieffe, một giám đốc điều hành TikTok bị một người lạ chém trên tàu điện ngầm Thành phố New York vào năm 2023, hiện đang kiện Sở giao thông MTA vì "thiếu trách nhiệm hệ thống", theo tờ New York Post. Cơ quan này, nơi có được hồ sơ tòa án, đưa tin rằng Moncrieffe đang kiện một số tiền không xác định vì "chấn thương tâm lý sâu sắc" mà anh phải đối mặt kể từ vụ tấn công ngẫu nhiên của một hành khách tên là Sean Lewis. Vụ chém, xảy ra ngay sau cái chết của Jordan Neely, xảy ra khi Moncrieffe can thiệp trong một cuộc cãi vã giữa Lewis và một hành khách khác.

.

"Tôi đã nói, 'Nhìn này, có người đã chết trên tàu cách đây hai tuần, họ bị bóp cổ vì có người tiếp tục hung hăng'", Moncrieffe nói với Lewis trước khi bị Lewis chém vào mặt. Cần một trăm mũi khâu để khâu vết thương dài 8 inch. Ngay trước khi tấn công Moncrieffe, Lewis đã bị bắt vì tội bóp cổ và đe dọa bạn gái bằng dao. Trong đơn kiện, Moncrieffe gọi vụ việc là "có thể lường trước được" và thúc giục MTA tiếp tục thực hiện chính sách cấm một số người nguy hiểm đi xe cùng với các biện pháp an toàn khác. Lewis đã bị kết án năm tù vì chém Moncrieffe.

.

⦿ ---- Nhiều người Mỹ mua hàng ào ạt để tích trữ, trước khi Trump tăng thuế nhập khẩu sẽ đẩy giá tăng cao. Trong làn sóng chi tiêu gợi nhớ đến những ngày tích trữ hàng hóa năm 2020 trước khi lệnh phong tỏa vì đại dịch có hiệu lực, một số người tiêu dùng Hoa Kỳ đang chi tiêu trước khi họ cần để chuẩn bị cho mức thuế mà Tổng thống đắc cử Trump đã hứa. Nhiều nhà kinh tế cho rằng mức thuế này sẽ khiến giá hàng hóa của người Mỹ tăng cao hơn, theo tờ Wall Street Journal đưa tin. "Mọi người có thể đưa ra phán đoán rằng, 'Ồ, tôi nghĩ mình sẽ mua một chiếc TV trong 12 tháng tới. Có lẽ tôi nên mua nó trong 12 tuần tới'", Robert Barbera thuộc Trung tâm Kinh tế Tài chính tại Đại học Johns Hopkins cho biết.

.

Trump sẽ không nhậm chức cho đến tháng tới và mức thuế vẫn chưa được ban hành, nhưng Gerard Szarek vẫn đang lấp đầy tầng hầm rộng 800 foot vuông của mình ở Massachusetts bằng những túi cà phê, chai dầu ô liu và khăn giấy mua số lượng lớn. "Tôi tin lời ông Trump", người đàn ông 66 tuổi này cho biết. Anh đến Câu lạc bộ bán giả rẻ BJ vào mỗi cuối tuần và đã thay máy giặt, máy sấy và xe của mình - với số tiền lên tới 44.000 đô la - để chuẩn bị cho bốn năm tới. Szarek cho biết anh cũng lo ngại rằng kế hoạch trục xuất người di cư của Trump sẽ làm tăng chi phí lao động và khiến giá hàng hóa sản xuất tại Hoa Kỳ tăng cao, theo Tạp chí này.

.

Các nhà kinh tế cho biết loại chi tiêu đó có thể đẩy giá lên cao, bất kể có áp thuế hay không. Một cuộc khảo sát cho thấy 1/3 số người được hỏi cho biết họ mua nhiều hơn bình thường vì khả năng bị áp thuế, theo Tạp chí. "Nếu lượng hàng đủ lớn và tình trạng thiếu hụt đủ lớn", một nhà bán lẻ có thể bị thúc đẩy tăng giá, theo Harrison Hong, giáo sư kinh tế tại Đại học Columbia cho biết.

.

Các nhà kinh tế cho biết, những mặt hàng có khả năng tăng giá cao nhất là những mặt hàng hiện đang chịu mức thuế thấp và những mặt hàng chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc; Trump đã đe dọa áp thuế 60% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo CNN, chúng bao gồm máy móc và đồ điện tử. Ngoài ra còn có đồ chơi. Và dụng cụ thể thao. Và giày dép. Một nhóm thương mại cho biết hơn một nửa số giày được bán ở Hoa Kỳ được sản xuất tại Trung Quốc.

.

⦿ ---- California: Một cơn lốc xoáy rõ ràng đã đổ bộ vào một thành phố nhỏ ở Bắc California vào thứ Bảy, lật xe, gây thiệt hại lớn và khiến nhiều người phải nhập viện. Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết cơn lốc xoáy đã đổ bộ vào khoảng 1:40 chiều giờ địa phương tại Scotts Valley, cách San Jose khoảng 30 dặm về phía nam.

.

Theo thông cáo báo chí từ Sở cảnh sát Scotts Valley, một số người đã được đưa đến bệnh viện do bị thương, nhưng không có trường hợp tử vong nào được báo cáo. "Các đội y tế khẩn cấp đang ưu tiên những người cần được chăm sóc nhất và chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình", cảnh sát cho biết trong thông cáo báo chí. Cảnh sát cho biết cơn lốc xoáy đã gây ra "thiệt hại đáng kể" ở một số khu vực.

.

Những bức ảnh do cảnh sát chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều ô tô lật nghiêng dọc theo đường và trong bãi đậu xe của một trung tâm mua sắm. Cơ quan thời tiết đã xác nhận cơn lốc xoáy dựa trên các video, ảnh, lời kể của nhân chứng và radar và cho biết một nhóm khảo sát sẽ tiếp tục điều tra thiệt hại trên mặt đất để xác định mức độ nghiêm trọng của cơn lốc xoáy.

.

Một hình ảnh sau cơn lốc.

.

Cảnh sát trưởng Scott Garner cho biết người, hầu hết là trên những chiếc xe bị lốc xoáy hất tung hoặc di chuyển, đã bị thương, nhưng không ai trong số họ bị thương nặng. Ba người đã được đưa vào bệnh viện với những vết thương không đe dọa đến tính mạng trong khi hai người từ chối điều trị tại hiện trường, ông cho biết. Vào tối thứ Bảy, hơn 8.800 khách hàng tiện ích ở Quận Santa Cruz đã bị mất điện, theo công ty theo dõi tiện ích PowerOutage.us.

.

⦿ ---- Tổng tư lệnh Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Thiếu tướng Hossein Salami đã nhấn mạnh hôm Chủ Nhật trong bài phát biểu rằng Israel sẽ phải trả "giá đắt" vì xâm lược lãnh thổ Syria sau cuộc hỗn loạn gần đây và sự sụp đổ của chế độ Assad. Bình luận về sự hiện diện của Tehran tại Syria, Salami khẳng định rằng lực lượng Iran không đến đó để "sáp nhập một phần lãnh thổ Syria" hay biến nơi này thành "lãnh thổ phục vụ cho lợi ích đầy tham vọng của chúng tôi". Trước đó, Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết gần đây, Israel đã phóng 61 tên lửa trên khắp đất nước .

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto tuyên bố trên Đài phát thanh Kossuth vào Chủ Nhật rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối yêu cầu gọi điện thoại của Thủ tướng Hungary Viktor Orban, khi ông này muốn thảo luận về khả năng ngừng bắn giữa Ukraine và Nga trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Szijjarto nói rằng ông đã gửi yêu cầu tới các quan chức Ukraine có liên quan sau cuộc nói chuyện của Orban với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng đã sớm bị từ chối. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary đã gọi phản hồi này là "một cử chỉ hoàn toàn chưa từng có trong ngoại giao".

"Các cuộc đàm phán là cần thiết, nhưng đối với các cuộc đàm phán hòa bình, một lệnh ngừng bắn [trên chiến trường] là cần thiết", Szijjarto bình luận, đồng thời nói thêm rằng Hungary đã cố gắng hết sức để sử dụng chức chủ tịch Hội đồng châu Âu của mình để "đạt được lệnh ngừng bắn và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình". Zelensky nhiều lần nói rằng, hòa đàm với Nga theo Hungary đề nghị thì bây giờ Ukraine sẽ mất đất cho Nga, và là dịp cho Nga dưỡng quân để lại xâm lược Ukriane ở tương lai nếu không có bảo đảm an ninh của NATO.

.

⦿ ---- Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Quân sự Khu vực Zaporizhzhia Ivan Fedorov cho biết vào Chủ Nhật rằng Nga đã tấn công khu vực này với 429 cuộc không kích vào 19 khu định cư trong ngày qua. Các cuộc tấn công bao gồm 294 máy bay không người lái, 119 cuộc tấn công bằng pháo binh và bốn cuộc pháo kích bằng bệ phóng tên lửa. Fedorov cho biết ít nhất hai người đã bị thương. Chính quyền địa phương cũng nhận được 16 báo cáo về các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng bị phá hủy.

.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã chọn Richard Grenell làm đặc phái viên cho các nhiệm vụ đặc biệt. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, Grenell đã làm đại sứ tại Đức từ năm 2018 đến 2020, sau đó ông giữ chức Quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia. Ông cũng là đặc phái viên cho các cuộc đàm phán giữa Serbia và Kosovo từ năm 2019 đến năm 2021. "Ric sẽ làm việc tại một số điểm nóng nhất trên thế giới, bao gồm Venezuela và Triều Tiên", Trump cho biết. "Ric sẽ tiếp tục đấu tranh cho Hòa bình thông qua Sức mạnh và luôn đặt NƯỚC MỸ LÊN HÀNG ĐẦU".

.

⦿ ---- Chữ "hiếp dâm" (rape) khác với chữ "lạm dụng tình dục" (sexual abuse) xa tới 15 triệu đôla. Thông tấn ABC News và người dẫn chương trình George Stephanopoulos đã đồng ý đưa ra tuyên bố công khai về sự hối tiếc và trả 15 triệu đô la để chấm dứt vụ bị Trump kiện phỉ báng vì

Stephanopoulos đã nói trên sóng ABC News rằng bồi thẩm đoàn New York đã phát hiện Trump "có tội hiếp dâm".

.

Các tài liệu của tòa án được đệ trình vào thứ Bảy cho thấy số tiền này sẽ được chuyển đến một thư viện tổng thống trong tương lai cho Trump, theo tờ The Hill đưa tin. ABC cũng sẽ trả 1 triệu đô la để trang trải chi phí luật sư. Thỏa thuận này cho phép Trump và Stephanopoulos tránh phải ngồi làm chứng mà tòa án đã ra lệnh vào tuần tới.

.

Cô E. Jean Carroll đã cáo buộc Trump cưỡng hiếp (rape) cô trong một tiệm bách hóa vào những năm 1990s. Trong một vụ án dân sự, bồi thẩm đoàn đã phát hiện ra rằng, theo luật của New York, Trump đã lạm dụng tình dục (sexually abuse) cô. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3 với Dân biểu Cộng hòa Nancy Mace, Stephanopoulos đã nói 10 lần rằng bồi thẩm đoàn đã phán quyết Trump "cưỡng hiếp" (raped) nhà văn nữ kia, theo CNN.

.

Trump đã lập luận trong một vụ kiện được đệ trình lên tòa án liên bang Florida rằng những tuyên bố của người dẫn chương trình này cấu thành tội phỉ báng. Trump đang kháng cáo các phán quyết để trả cho Carroll gần 90 triệu đô la trong các vụ kiện phỉ báng của cô chống lại ông, theo AP.

.

ABC cũng đồng ý đăng một ghi chú trên trang web của mình nói rằng kênh truyền hình và George "hối tiếc về những tuyên bố liên quan đến Tổng thống Donald J. Trump được đưa ra trong cuộc phỏng vấn của George Stephanopoulos với Dân biểu Nancy Mace." Đổi lại, Trump, người đã tìm kiếm khoản bồi thường không xác định, đã đồng ý hủy đơn kiện và từ bỏ mọi khiếu nại pháp lý liên quan đến cuộc phỏng vấn. Trump đã thất bại trong khiếu nại phỉ báng chống lại Carroll vì sử dụng từ "hiếp dâm" (rape) bên ngoài tòa án khi một thẩm phán nói rằng lời kể của cô ấy về cơ bản là đúng và chỉ có một sự khác biệt tối thiểu giữa "hiếp dâm" (rape) và "lạm dụng tình dục" (sexually abuse), theo The Hill.

Indonesia, Việt Nam , Philippines, Thái Lan và Ấn Độ.

Andy Nguyen

một sinh viên Việt Nam

Dư luận kêu gọi làm cho rõ "luận án tiến sĩ siêu tốc" của nhà sư Thích Chân Quang

Hà Nội sắp xếp, tinh gọn bộ máy: Giảm 5 sở, giải thể nhiều đơn vị, gom 4 tờ báo thành một báo

Một số hãng ô tô ngưng sản xuất, lắp ráp xe và chuyển sang nhập khẩu để được hưởng lợi nhiều hơn.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump được cho là đang cân nhắc tư nhân hóa dịch vụ bưu chính của Mỹ, theo tờ The Washington Post đưa tin vào thứ Bảy. Các cuộc thảo luận về vấn đề này được cho là đã diễn ra tại khu điền trang Mar-a-Lago của Trump với Howard Lutnick, người được ông đề cử làm bộ trưởng thương mại. Những người trong cuộc cũng tiết lộ rằng Trump đã triệu tập một nhóm các quan chức chuyển giao để đánh giá quan điểm của họ về khả năng tư nhân hóa Bưu điện.Lý do đằng sau sự quan tâm được báo cáo của Trump đối với dịch vụ bưu chính tư nhân hóa vẫn chưa rõ ràng. Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ đã chứng kiến khoản lỗ ròng 9,5 tỷ đô la trong năm tài chính 2024 so với mức lỗ 6,5 tỷ đô la của năm trước, với mức tăng chủ yếu là do "chi phí bồi thường cho người lao động (workers' compensation expense) không phải tiền mặt tăng theo năm". (Ghi chú: đó là chi phí y tế, bị thương hay bệnh.)⦿ ---- Cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã trải qua ca phẫu thuật thay khớp háng thành công sau khi bị thương trong chuyến thăm chính thức tới Luxembourg, văn phòng của bà xác nhận vào thứ Bảy. "Chủ tịch Pelosi rất biết ơn đội ngũ nhân viên quân sự Hoa Kỳ tại Trung tâm Y tế Khu vực Landstuhl thuộc Căn cứ Quân đội Landstuhl và đội ngũ nhân viên y tế tại Bệnh viện Kirchberg ở Luxembourg vì sự chăm sóc tuyệt vời và lòng tốt của họ", người phát ngôn Ian Krager tuyên bố. Trung tâm Y tế Khu vực Landstuhl nằm ở Đức.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố vào thứ Bảy rằng ông sẽ bổ nhiệm Devin Nunes làm chủ tịch Hội đồng cố vấn tình báo của Tổng thống (PIAB). Là một thành viên của Đảng Cộng hòa, Nunes đã giữ một ghế tại Hạ viện từ năm 2003 đến năm 2022, giữ chức chủ tịch Ủy ban tình báo từ năm 2015 đến năm 2019. Ông đã từ chức khỏi Hạ viện để làm giám đốc điều hành của Trump Media & Technology Group.Trump cho biết Nunes sẽ tiếp tục lãnh đạo công ty, đồng thời cũng dựa vào kinh nghiệm của mình từ Ủy ban tình báo Hạ viện "để cung cấp cho tôi những đánh giá độc lập về hiệu quả và tính phù hợp của các hoạt động của Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ" với tư cách là người đứng đầu PIAB.⦿ ---- Nhật Bản: Tòa án cấp cao Fukuoka hôm thứ sáu đã trở thành tòa án cấp cao thứ ba tại Nhật Bản ra phán quyết rằng việc không công nhận hợp pháp hôn nhân đồng giới là vi hiến, nhưng vẫn giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp dưới bác bỏ yêu cầu bồi thường thiệt hại của nguyên đơn. Trong phán quyết, tòa án lần đầu tiên phán quyết rằng các điều khoản luật dân sự không cho phép kết hôn đồng giới đã vi phạm Điều 13 của Hiến pháp Nhật, điều khoản đảm bảo quyền mưu cầu hạnh phúc.Tòa án cũng cho biết lệnh cấm này vi phạm các điều khoản của Hiến pháp đảm bảo bình đẳng theo luật pháp và tôn trọng phẩm giá cá nhân cũng như sự bình đẳng cơ bản của cả hai giới. Các nguyên đơn vui mừng trước Tòa án cấp cao Fukuoka tại Fukuoka vào ngày 13 tháng 12 năm 2024, sau khi tòa kháng án phán quyết lệnh cấm kết hôn đồng giới của Nhật Bản là vi hiến. (Kyodo) "Không còn lý do gì để không công nhận hợp pháp hôn nhân giữa các cặp đôi đồng giới nữa", Thẩm phán chủ tọa Takeshi Okada cho biết.Sau phán quyết, bốn nguyên đơn đứng bên ngoài tòa án và giơ một tấm biển đặt câu hỏi tại sao quốc hội Nhật Bản vẫn chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Tại một cuộc họp báo, một nguyên đơn 35 tuổi có tên là Kosuke đã ca ngợi phán quyết của tòa án về Điều 13, nói rằng nó "làm thay đổi bầu không khí của xã hội đối với hôn nhân đồng giới". Anh mô tả rằng mình không thể ngừng khóc khi thẩm phán phát biểu.Người bạn đời của anh ấy, một người đàn ông 37 tuổi tự nhận mình là Masahiro, cho biết phán quyết "hiểu được nỗi đau khổ của chúng tôi và tôi cảm thấy rất yên tâm". Phán quyết này trái ngược với quyết định của tòa án cấp dưới vào năm ngoái khi nói rằng lệnh cấm đang ở "tình trạng vi hiến" -- một thuật ngữ được coi là lời kêu gọi Quốc hội giải quyết sự không nhất quán của luật với Hiến pháp.Ba cặp đôi đồng giới từ Fukuoka và Kumamoto ở phía tây nam Nhật Bản đã yêu cầu bồi thường 1 triệu yên (6.540 đô la) cho mỗi người. Họ lập luận rằng các điều khoản luật dân sự không cho phép kết hôn đồng giới vi phạm quyền bình đẳng theo Hiến pháp và sự bảo đảm của Hiến pháp về quyền tự do kết hôn.Các nguyên đơn đã đệ đơn kháng cáo sau khi Tòa án Quận Fukuoka vào tháng 6 năm 2023 bác bỏ yêu cầu bồi thường thiệt hại của họ và phán quyết rằng chính phủ không có nghĩa vụ phải ban hành các biện pháp lập pháp ngay lập tức mặc dù đang ở "tình trạng vi hiến".⦿ ---- Các nhà nghiên cứu của Scripps Research Institute đang cảnh báo về một đại dịch khác có thể xảy ra. Khi họ thấy cúm gia cầm lây từ chim sang bò, họ cho biết hiện nay có nguy cơ lớn hơn là vi-rút có thể đột biến và lây lan từ người sang người. "Vi-rút đã tiến hóa theo cách mà chúng tôi nghĩ rằng chỉ cần một đột biến là đủ để gây ra điều đó", Tiến sĩ James Paulson từ Viện nghiên cứu Scripps cho biết. Ông là Giáo sư tại Khoa Miễn dịch học và Vi sinh vật học.Khi chim bị cúm gia cầm, chúng có vẻ say xỉn và thậm chí có thể rơi từ trên trời xuống, chết khá nhanh. Hiện tại, các Nhà nghiên cứu Scripps địa phương cho biết chỉ cần một đột biến cũng có thể làm tăng nguy cơ vi-rút bám vào tế bào người. Vi-rút này được gọi là cúm gia cầm, cúm chim (avian flu, bird flu) — hay khoa học là H5N1.Các nhà nghiên cứu đang theo dõi chặt chẽ, nhưng cho biết nếu vi-rút thích nghi, nó có thể lây lan dễ dàng như cúm thông thường - bằng cách hít phải một giọt trong không khí hoặc chạm vào tay nắm cửa bẩn. Giáo sư Paulson dự đoán phản ứng ban đầu sẽ là tăng khả năng tiếp cận các loại thuốc như Tamiflu và ông chắc chắn rằng các công ty dược phẩm lớn đã nghiên cứu vaccine.⦿ ---- Một người đàn ông Hồng Kông đã nhận tội vào thứ sáu sau khi các thanh tra ở Torrance (quận Los Angeles) bắt quả tang anh ta đang cố buôn lậu rùa hộp phương Đông (eastern box turtles). Sai Keung Tin, 54 tuổi, đã nhận tội tại tòa án liên bang Los Angeles về bốn tội danh xuất khẩu hàng hóa trái luật. Theo báo cáo, Tin đã hỗ trợ bất hợp pháp cho việc xuất khẩu 40 con rùa hộp phương Đông từ Hoa Kỳ sang Hồng Kông.Những con rùa được gửi trong bốn hộp chứa 8–12 con rùa mỗi hộp, được bọc trong vớ (tất). Một trong số 40 con rùa được phát hiện đã chết. Các nhà chức trách đã chặn lô hàng ở Torrance vào đầu năm nay. Lô hàng được chuyển đến Ji Yearlong, một cái tên được cho là một trong những bí danh của Tin. Những con rùa này cũng được chuyển đến nơi được cho là địa chỉ của Tin ở Hồng Kông,Để đưa những con rùa qua hải quan, Tin đã dán nhãn giả lên các gói hàng chứa hạnh nhân và bánh quy sô cô la. Rùa hộp phương Đông - một phân loài của rùa hộp thông thường - có nguồn gốc từ các vùng phía đông và trung tây Hoa Kỳ và Canada. Rùa thường có các đốm màu sắc, khiến chúng trở thành vật nuôi được ưa chuộng ở Trung Quốc và Hồng Kông.⦿ ---- Theo AAA, du khách đi nghỉ lễ trên khắp California có thể sẽ thấy đường cao tốc và sân bay đông đúc trong năm nay, dự kiến sẽ có kỷ lục 119,3 triệu người — bao gồm gần 10 triệu người Nam California — sẽ đi xa nhà 50 dặm trong thời gian du lịch nghỉ lễ kéo dài 12 ngày.Với Giáng sinh — và ngày đầu tiên của Hanukkah — rơi vào thứ Tư, thời gian du lịch nghỉ lễ năm 2024 sẽ diễn ra từ thứ Bảy, ngày 21/12/2024 đến thứ Tư, ngày 1/1/2025. Theo AAA, cả cuối tuần trước và sau Giáng sinh đều được dự kiến là thời điểm du lịch đông đúc nhất. Câu lạc bộ xe hơi cho biết năm nay có thêm khoảng 3 triệu người đi du lịch so với năm ngoái, giải thích rằng một phần của sự gia tăng này là do thời gian du lịch năm nay dài hơn.Trong số những du khách trong nước, khu vực Los Angeles nằm trong số 10 điểm đến hàng đầu của cả nước, theo AAA. Gần 107 triệu người, 90 phần trăm những người đi ra khỏi thị trấn để nghỉ lễ, sẽ lái xe đến các điểm đến của họ. Con số đó là 2,5 triệu người trên đường cao tốc nhiều hơn so với giai đoạn đi lại của năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn kỷ lục 108 triệu người của năm 2019.Những người bay đến đích — kỷ lục 7,85 triệu người, tăng so với 7,5 triệu người của năm ngoái — sẽ phải trả thêm khoảng 4 phần trăm cho các chuyến bay nội địa, với giá vé trung bình là 830 đô la. Các chuyến bay quốc tế đắt hơn 13% so với năm ngoái, với giá vé trung bình là 1.360 đô la một vé.⦿ ---- Không có vé trúng giải độc đắc Mega Millions nào được bán trước đợt quay số vào đêm thứ Sáu, nghĩa là giải thưởng sắp đạt mức kỷ lục. Giải độc đắc mới được ấn định ở mức 740 triệu đô la, với đợt quay số tiếp theo diễn ra vào thứ Ba 17/12/2024, theo Ty Xổ số California.Trong đợt quay số vào đêm thứ Sáu 13/12/2024, các số trúng thưởng là 36, 43, 52, 58 và 65 với số Mega là 16. Để trúng giải độc đắc, một vé phải hiển thị cả sáu số đó. Tuy nhiên, có một người chơi may mắn ở Nam California không phàn nàn vào thứ Bảy. Chỉ có một vé được bán ra với năm số, chỉ thiếu số Mega. Vé đó đến từ tiệm OK Liquor, có địa chỉ tại 301 East South Street ở Long Beach. Chủ nhân của tấm vé đó đã trúng 359.992 đô la. Đợt quay số Mega Millions tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ Ba 17/12/2024 lúc 8 giờ tối.⦿ ---- Đài Loan: Bộ Lao động hôm thứ Ba cho biết họ có thể cho phép 80.000 lao động nhập cư nước ngoài không có giấy tờ ở lại Đài Loan để làm việc hợp pháp. Chủ tịch Phòng Thương mại Paul Hsu đã chủ trì một cuộc họp vào thứ Ba với Thủ tướng Cho Jung-tai và các quan chức Nội các khác, trong đó có 63 động thái được trình bày, 18 trong số đó đã được thảo luận, theo CNA. Các chủ đề được đề cập bao gồm mở cửa lĩnh vực dịch vụ cho lao động nhập cư và tái hòa nhập lao động nhập cư không có giấy tờ vào việc làm hợp pháp.Sau cuộc họp, Hsu giải thích rằng đại diện doanh nghiệp quan tâm nhất đến tình trạng thiếu hụt lao động. Cho đã chỉ thị cho bộ lao động đề xuất một kế hoạch toàn diện sau Tết Nguyên đán. Hsu cho biết cuộc họp đã thảo luận về việc tái hòa nhập khoảng 80.000 lao động nước ngoài bỏ trốn. Thay vì trục xuất họ ngay lập tức, đề xuất kêu gọi cho phép họ nộp đơn xin việc làm hợp pháp.Các cơ quan chính phủ sẽ cân nhắc xem điều này có yêu cầu sửa đổi pháp lý hay không. Ngoài ra, Hsu cho biết có một đề xuất gia hạn thời gian đủ điều kiện làm việc cho những lao động nhập cư đã ở Đài Loan hơn 10 năm và vượt quá giới hạn hiện tại là 12-14 năm.Hus cho biết những đề xuất này có thể giúp Đài Loan giữ chân nhân tài và ngăn chặn việc trở thành "nơi đào tạo cho các quốc gia khác". Hsu cho biết thêm chính phủ đang tìm cách thu hút người Đài Loan ở nước ngoài và sinh viên nước ngoài ở lại Đài Loan, ổn định cuộc sống và trở thành công dân.Khi được giới truyền thông hỏi liệu có hạn chế nào đối với các quốc gia nguồn đối với lao động nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ hay không, Hsu cho biết lao động sẽ được tuyển dụng từ các quốc gia nguồn hiện có của Đài Loan. Nhóm 5 quốc gia hàng đầu mà Đài Loan có nguồn lao động nhập cư là⦿ ---- Wisconsin: Học sinh tại Trường trung học Madison East đang học các kỹ năng có giá trị về cơ khí xe đạp và lãnh đạo. Giờ ăn trưa không chỉ dành để ăn tại Trường trung học Madison East. Học sinh trong câu lạc bộ sửa xe đạp đang dành thời gian để học cách sửa xe đạp. "Chúng tôi đã dần xây dựng một tiến trình các kỹ năng về xe đạp mà chúng tôi đang dạy cho học sinh", Ben Varick, cố vấn câu lạc bộ và tình nguyện viên của Wisconsin Bike Fed cho biết.Câu lạc bộ được thành lập sau khi, học sinh cuối cấp, nhận thấy các bạn của mình gặp vấn đề với xe đạp. "Các em không nhận ra rằng xe đạp của mình không được bảo dưỡng và đó là một vấn đề", Nguyen cho biết. "Các em cứ tiếp tục đi cho đến khi xe không hoạt động". Khoảng 20 thành viên họp mặt hàng tuần để hướng dẫn thực hành và tổ chức các ngày sửa chữa toàn trường. Cố vấn khoa của câu lạc bộ cho biết sứ mệnh của họ phù hợp với nhu cầu của trường."East có rất nhiều trẻ em đi xe đạp đến trường mỗi ngày", Emily Sonnneman cho biết. Cô tổ chức các cuộc họp câu lạc bộ sửa xe đạp tại lớp học của mình. “Chúng tôi đã có rất nhiều trẻ em đến các phòng khám sửa xe đạp tạm thời mà chúng tôi đã thực hiện, và có một nhóm liên tục đến đây mỗi tuần.”Nguyen cho biết việc lãnh đạo câu lạc bộ đã mang lại cho anh kinh nghiệm sống thực tế. “Mỗi bước đi đều là một trải nghiệm học tập lớn,” anh nói. “Việc thành lập và điều hành câu lạc bộ sửa xe đạp đã mang lại cho tôi rất nhiều kinh nghiệm về lãnh đạo, quản lý thời gian và lập ngân sách.”Các cố vấn của anh đồng ý rằng câu lạc bộ rất quan trọng đối với sự phát triển của thanh thiếu niên. “Anh ấy đang quản lý một ngân sách 5.000 đô la, đây là một trách nhiệm và nhiệm vụ rất lớn đối với một học sinh trung học,” Varick cho biết. “Anh ấy đặt câu hỏi khi không chắc chắn về mọi thứ và anh ấy đưa ra chuyên môn của mình khi anh ấy nghĩ rằng, ‘Ồ không, đây là cách chúng ta nên tiến về phía trước.’”Emily Sonneman nói thêm về cách học sinh đang học cách tự bảo vệ mình. Cô cho biết “Trẻ em thực sự lao vào và không sợ hãi khi xe bị hỏng vì chúng có thể sửa chữa và chúng có thể làm được,” cô nói. Câu lạc bộ có kế hoạch tiếp tục giảng dạy các kỹ năng để thúc đẩy nỗ lực sửa chữa trên toàn trường và đang thúc đẩy việc lắp đặt giá để xe đạp mới để đáp ứng nhu cầu của học sinh.⦿ ---- Đài Loan: Báo Taiwan News ghi rằngvà một phụ nữ Singapore đã tử vong trong hai vụ tai nạn riêng biệt cách nhau 4 km trên Đường cao tốc tỉnh số 3 tại thị trấn Shitan, huyện Miaoli, theo các báo cáo hôm thứ Bảy. Sinh viên tên là Hoang, 19 tuổi, đã mất kiểm soát xe máy và trượt sang làn đường ngược chiều, đâm vào một chiếc Toyota Camry đang chạy tới do một người đàn ông họ Ku, 42 tuổi lái, vào khoảng 10 giờ sáng, theo Liberty Times đưa tin. Sinh viên này đã được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi vết thương nghiêm trọng.Các báo cáo cho biết Hoang không có giấy phép lái xe máy hợp lệ. Anh là sinh viên năm nhất ngành kỹ thuật tại Đại học Khoa học và Công nghệ Yu Da ở Zaoqiao, huyện Miaoli. Trường đã liên lạc với người thân của anh để hỗ trợ họ đi Đài Loan.Theo UDN, vào khoảng 2 giờ chiều, một chiếc xe hơi chở ba thành viên trong một gia đình từ Singapore đã đâm vào một cột điện cách đó chỉ 4 km trên cùng một con đường. Khi đội cứu hộ đến hiện trường, một người đàn ông 36 tuổi và một bé gái 5 tuổi đã rời khỏi xe, nhưng một người phụ nữ 33 tuổi bị kẹt ở ghế sau. Cô được chẩn đoán bị ngừng tim ngoài bệnh viện và được tuyên bố tử vong sau khi đến bệnh viện gần đó. Cảnh sát lưu ý rằng con đường này nổi tiếng với nhiều khúc cua và dốc, yêu cầu người lái xe phải thận trọng.⦿ ---- TIN VN.. Théo Báo Lao Động. "Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Đại học Huế đánh giá lại luận án tiến sĩ đạo văn ở Huế để có hình thức kỷ luật. Liên quan đến vụ đạo văn xảy ra ở Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã có kết luận tố cáo đạo văn là đúng. Qua kết luận của Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Đại học Huế tổ chức đánh giá lại nội dung luận án; từ đó, xác định hình thức kỷ luật đối với bà Lê Thị An Hòa. Trong trường hợp luận án không còn đáp ứng yêu cầu của một luận án tiến sĩ, Đại học Huế cần xem xét trách nhiệm của Hội đồng đã thông qua luận án của bà Lê Thị An Hòa. Thời gian Đại học Huế triển khai thực hiện và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31.1.2025... Từ luận án tiến sĩ đạo văn này, xin trở lại với luận án siêu tốc của Vương Tấn Việt. Vương Tấn Việt sử dụng bằng cấp ba bổ túc giả nên bị thu hồi bằng tiến sĩ là rõ rồi, luật quy định phải thực hiện, không có gì phải bàn cãi. Nhưng còn một việc quan trọng, đó là phải làm rõ chất lượng nội dung của bằng tiến sĩ "siêu tốc" của Vương Tấn Việt, để làm rõ trách nhiệm của Hội đồng đã thông qua luận án này. Một vụ việc liên quan đến chất lượng tiến sĩ, liêm chính khoa học không thể xuê xoa cho qua, mà phải làm rõ."⦿ ---- TIN VN.. Theo VTC News. Hà Nội sẽ sáp nhập, giải thể một số sở và tương đương sau khi thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy. Ngày 13/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài ký ban hành thông báo kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố về tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về sắp xếp lại bộ máy của TP Hà Nội. Thông báo cho biết sẽ thực hiện việc sáp nhập Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy. Tổ chức lại Báo Hà Nội Mới trên cơ sở sáp nhập 3 cơ quan báo chí của các tổ chức chính trị - xã hội thành phố (Báo Lao động Thủ đô, Báo Phụ nữ Thủ đô và Báo Tuổi trẻ Thủ đô) vào Báo Hà Nội Mới.⦿ ---- TIN VN.Theo báo Người Lao Động. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), 11 tháng năm 2024, doanh số bán ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước chỉ tăng nhẹ 1,6%, còn xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng mạnh đến 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng xe Đức Mercedes-Benz mới đây thành lập công ty phân phối tại Việt Nam với vốn điều lệ 6,7 tỉ đồng. Tuy chưa đi vào hoạt động nhưng việc thành lập công ty phân phối được xem như sự chuẩn bị để rút hẳn hoạt động của liên doanh lắp ráp đang đặt tại TP HCM, đồng thời chuyển đổi sang nhập khẩu xe nguyên chiếc. Một số hãng xe khác có nhà máy ở Việt Nam gần đây cũng giảm dần số mẫu lắp ráp trong nước. Chẳng hạn, Toyota trước đây có gần 20 mẫu xe lắp ráp trong nước nhưng nay chỉ còn 4 mẫu, còn lại được nhập khẩu từ Thái Lan hoặc Indonesia. Hãng Ford từ đầu năm 2020 đã tuyên bố đầu tư thêm 82 triệu USD để mở rộng nhà máy ở Hải Dương cũng như lắp ráp nhiều mẫu xe mới, song thực tế đến nay chỉ còn lắp ráp 2 mẫu.⦿ ---- HỎI 1: Thực phẩm chế biến nhiều quá sẽ làm hại khả năng chống ung thư của cơ thể?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có một số loại thực phẩm mà mọi người nên tránh ăn vì chúng ảnh hưởng đến khả năng chống lại bệnh tật của một người. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí British Society of Gastroenterology Journal phát hiện ra rằng thực phẩm siêu chế biến có thể ảnh hưởng đến khả năng chống lại các tế bào ung thư trong ruột kết của cơ thể. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mọi người có thể gặp phải các vấn đề tiềm ẩn khi tiêu thụ quá nhiều một số axit béo omega-6 có trong thực phẩm chế biến.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Có tới 40% phụ nữ da đen tuổi 21-44 chăm sóc bệnh nhân cơ nguy căng thẳng tới bị huyết áp?ĐÁP 2: Đúng vậy. Việc chăm sóc trẻ em hoặc người thân bị bệnh có thể rất căng thẳng. Nghiên cứu mới cho thấy căng thẳng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của bạn. Theo kết quả được công bố gần đây trên tạp chí Hypertension, căng thẳng khi chăm sóc làm tăng nguy cơ mắc bệnh huyết áp cao gần 40% ở phụ nữ da đen từ 21 đến 44 tuổi.Chi tiết: