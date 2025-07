Bangladesh: Một máy bay huấn luyện của Không quân Bangladesh đã đâm vào khuôn viên trường học ở thủ đô Dhaka ngay sau khi cất cánh hôm thứ Hai, khiến ít nhất 18 người thiệt mmạng

.

(21.7.2025) - Hawaii: áp thuế VN, Brazil, Trump hại Hawaii

- Trump nghe ngứa lỗ tai: đòi đội bóng bầu dục Washington Commanders trở lại tên cũ là Washington Redskins, dọa cấm xây sân vận động ở thủ đô nếu không đổi tên. Cũng đòi đội bóng chày Cleveland Guardians đổi về tên cũ là Cleveland Indians. Hai đội từ chối.

- Trump hô hào bắt giam Obama. // Giám đốc Tình báo Tulsi Gabbard lại lên Fox News: Obama âm mưu làm mất tính hợp pháp của chiến thắng bầu cử năm 2016 của Trump.

- Cô Maria Farmer (người đầu tiên tố cáo Jeffrey Epstein) nói đã 2 lần báo cáo FBI về Trump là cộng sự của Epstein, cô và em gái bị Epstein xâm phạm // Luật gia Allison Gill xác nhận: nhiều tin mật cho biết cả ngàn nhân viên FBI phải dò tìm tên Trump trong các hồ sơ Epstein // Hồ sơ ở đại bồi thẩm đoàn chủ yếu để kết án, không nói nhiều về các khách hàng của Epstein.// Alan Dershowitz (luật sư cũ của Jeffrey Epstein) kêu gọi Bộ tư pháp phổ biến thêm hồ sơ Epstein, và hãy miễn tố để cho cô Maxwell ra khai hết ở Quốc hội

- Todd Lyons (quyền giám đốc ICE) thú nhận cần chỉ tiêu: đặc vụ sẽ bắt bất kỳ ai di dân lậu, ngay cả khi họ không có tiền án tiền sự

- Bị chính quyền Trump sa thải, bất mãn với chính sách Trump, nhiều công tố tranh cử cho Dân Chủ

- Trump lại tố báo WSJ viết là Bộ trưởng Tài chính Bessent đã nói với Trump rằng việc sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell "sẽ bất lợi cho thị trường".// Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent không trả lời: có phải Bessent nói Trump đừng sa thải Powell

- Trump Media nắm giữ 2 tỷ đô la giá trị Bitcoin

- Trump kêu gọi truy tố Dân Biểu Adam Schiff

- TQ: chưa xác nhận tin Trump, Tập gặp nhau năm nay

- Hãng xe Stellantis lỗ 2,68 tỷ đô trong nửa đầu năm vì thuế quan của Mỹ

- Bangladesh: phi cơ huấn luyện đâm vào khuôn viên trường học ở thủ đô Dhaka, 18 chết, 160 bị thương

- Alaska Airlines dừng tất cả các chuyên bay trọn đêm qua vì trục trặc vi tính. Sáng nay bay lại.

- Zelensky gặp Ngoại trưởng Pháp: kế hoạch các công ty Pháp về sản xuất máy bay không người lái tại Ukraine

- Tranh cử chức Thị trưởng New York, lại nói giỡn nếu thất cử thì sẽ dọn về Florida, bị dân chống dữ dội

- Thời bất ổn kinh tế: Dân Mỹ giảm du lịch xa, tốn kém, ưa du lịch gần, giá rẻ

- Giới tính không tình cờ: cha mẹ có 3 con gái có 58% khả năng đứa thứ tư cũng sẽ là gái; đối với 3 con trai, tỷ lệ sinh trai thứ tư tăng lên 61%.

- Dân Mỹ nông thôn rủ nhau nuôi, mua bán những "thú cưng kỳ lạ" như kangaroo, ngựa vằn, chim công, nhím...

- Los Angeles: 1 phi cơ Delta Air Lines bốc cháy ngay khi cất cánh, liền đáp, di tản, không ai bị thương

- HỎI 1: Cây dương (Aspen trees) làm giảm cháy rừng? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Việc hít phải bụi nông trại có thể gây ra những rủi ro cho sức khỏe đường ruột của người lao động trong ngành chăn nuôi? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-21/7/2025) ⦿ ---- Hawaii la trời: Trump áp thuế quan Việt Nam và Brazil, làm hại dân Mỹ. Người trồng cà phê Hawaii không tin vào chiến lược chiến tranh thương mại của Trump. Họ thẳng thừng nói với ông ta: những mức thuế quan này sẽ không giúp ích gì cho chúng tôi, mà sẽ đè bẹp chúng tôi.

.

Theo Bloomberg, nông dân trên khắp Hawaii hiện đang phản đối ý tưởng rằng thuế quan đối với Brazil và Việt Nam bằng cách nào đó sẽ có lợi cho hoạt động của họ. Họ cho rằng điều ngược lại. Nếu Trump thực hiện việc áp thuế 50% đối với Brazil và 20% đối với Việt Nam, người trồng cà phê ở Hawaii sẽ chịu thiệt hại cùng với phần còn lại của thị trường cà phê.

.

Giả định này nghe có vẻ hay ho trên lý thuyết. Vì Hawaii là tiểu bang duy nhất của Hoa Kỳ trồng cà phê thương mại, có lẽ những mức thuế quan này sẽ mang lại lợi thế cho các nhà sản xuất địa phương, phải không? Nhưng nông dân thì rõ ràng: mọi chuyện không diễn ra như vậy.

.

“Thuế quan có lẽ sẽ gây thiệt hại cho chúng tôi nhiều như nó sẽ gây thiệt hại cho các nhà rang xay ở đại lục”, Suzanne Shriner, người điều hành Lions Gate Farms và cũng là phó chủ tịch của Hiệp hội Nông dân Cà phê Kona, cho biết. Giá tăng sẽ bóp nghẹt nhu cầu và đè bẹp người trồng cà phê địa phương.

.

Shriner cho biết bà đang theo dõi diễn biến của vấn đề này theo thời gian thực. Nếu giá cả tăng vọt trên diện rộng, người uống cà phê sẽ bắt đầu bỏ qua tách cà phê buổi sáng hoặc chuyển sang các lựa chọn thay thế rẻ hơn. Giá cà phê vốn đã cao do các vấn đề sản xuất toàn cầu. Giờ thì lại thêm thuế quan nữa. Starbucks có thể mất 1,4% lợi nhuận nếu mức thuế Brazil tăng từ 10% lên 50%, theo nhà phân tích Andrew Charles của TD Cowen.

.

Trump tuyên bố ông chỉ đang cố gắng cân bằng sân chơi. Ông muốn sửa chữa những gì ông gọi là các hoạt động thương mại không công bằng và đưa sản xuất trở về nước. Nhưng cà phê không phải là thép. Nó không thể chỉ đơn giản là được đưa trở lại. Như Bill Murray (không phải nam diễn viên, mà là người đứng đầu Hiệp hội Cà phê Quốc gia) đã chỉ ra trong một lá thư gửi Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, "cà phê đơn giản là không thể trồng được ở hầu hết các vùng của Hoa Kỳ."

.

Chỉ còn lại Hawaii. Và đây là vấn đề: họ không có đủ chỗ để tăng sản lượng. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự kiến Hawaii sẽ chỉ sản xuất 12.040 tấn cà phê quả (coffee cherries) trong giai đoạn 2024-2025, và con số đó sẽ còn giảm hơn nữa sau khi chế biến thành hạt cà phê có thể sử dụng được.

.

Trong khi đó, chỉ riêng năm 2024, Hoa Kỳ đã nhập hơn 450.000 tấn hạt cà phê chưa rang từ Brazil, trị giá gần 2 tỷ đô la. "Con số này chưa đạt đến mức cần thiết", Murray cảnh báo. Và hiệp hội thậm chí còn chưa lên tiếng về những đe dọa thuế quan mới nhất. Hạt cà phê cao cấp không thể tồn tại nếu cà phê hàng ngày trở nên quá đắt đỏ.

.

Còn một lý do khác khiến người trồng cà phê Hawaii căng thẳng. Hai phần ba người Mỹ uống cà phê mỗi ngày, trung bình ba tách mỗi ngày. Nếu lạm phát và thuế quan đẩy giá một túi cà phê Maxwell House cơ bản lên cao, mọi người sẽ không chuyển sang cà phê Kona nữa. Họ sẽ chuyển sang Red Bull. Hoặc họ sẽ ngừng mua hoàn toàn.

.

"Nếu giá của, chẳng hạn như Maxwell House, tăng gấp đôi tại các cửa hàng tạp hóa, tôi không nghĩ mọi người sẽ nghĩ, 'Ồ, giờ tôi sẽ mua cà phê Kona'", Tony Tate, đồng sở hữu Ka'awaloa, một trang trại cà phê và ca cao rộng 7 mẫu Anh, cho biết. Một pound hạt Kona rang có giá bán lẻ là 60 đô la, và giá trung bình tại Mỹ là 8 đô la một pound cho cà phê rang xay. Giá hạt cà phê xanh Hawaii hiện tại là 21,90 đô la một pound, nhưng khi chúng được bày bán trên kệ hàng, giá có thể sẽ tăng gấp đôi.

.

⦿ ---- Hồ sơ Epstein trong bản chép các tranh luận ở đại bồi thẩm đoàn nếu phổ biến sẽ không tiết lộ bao nhiêu ngoài các luận điểm do công tố đưa ra để truy tố Epstein. Dù vậy, tình hình đang rất khó khăn đối với các Dân biểu Cộng hòa tại Quốc hội, những người đang cân nhắc việc lắng nghe ý kiến của nhóm MAGA và kêu gọi công bố các tài liệu chống lại Tổng thống Trump, người đã thúc giục đảng của mình từ bỏ vấn đề này.

.

Ngoài Epstein, Quốc hội tuần này sẽ dành thời gian tập trung vào ngân sách chính phủ, khi thời hạn đóng cửa chính phủ vào ngày 30 tháng 9 đang đến gần. Thượng viện dự kiến sẽ xem xét dự luật đầu tiên trong số 12 dự luật ngân sách cho cả năm, mặc dù nỗ lực này có thể trở nên phức tạp sau khi Đảng Cộng hòa thông qua dự luật cắt giảm 9 tỷ đô la ngân sách liên bang.

.

Cũng trong tuần này, Thượng viện dự kiến sẽ bỏ phiếu về một số đề cử của Trump khi tổng thống thúc giục Thượng viện hủy bỏ kỳ nghỉ tháng Tám. Và Cộng hòa tại Hạ viện dự kiến sẽ bầu một chủ tịch mới của Ủy ban An ninh Nội địa sau khi cựu Chủ tịch Mark Green (Đảng Cộng hòa-Tenn.) rời khỏi Quốc hội.

.

Sự phẫn nộ về cách chính quyền Trump xử lý hồ sơ Epstein có thể sẽ tiếp tục trong tuần này, khi các Dân Biểu Cộng hòa chờ đợi lời khai trước bồi thẩm đoàn mà Trump chỉ đạo được công bố và một số người tiếp tục kêu gọi công bố tất cả các tài liệu trong vụ án. Thêm vào tranh cãi là một cuộc bỏ phiếu tiềm năng - mặc dù khó có khả năng xảy ra - tại Hạ viện về một nghị quyết không ràng buộc, do các Dân Biểu Cộng hòa chuẩn bị, kêu gọi công bố một số tài liệu từ vụ án Epstein nhưng cho phép Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi được miễn trừ một số phần.

Ủy ban Nội quy Hạ viện đã thông qua nghị quyết này sau nhiều giờ thảo luận vào tuần trước, trì hoãn việc bỏ phiếu về gói cắt giảm 9 tỷ đô la ngân sách liên bang. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hòa-Los Angeles) vẫn chưa cam kết tổ chức bỏ phiếu về nghị quyết này, một lập trường có thể sẽ vấp phải sự chỉ trích từ Đảng Dân chủ, và thậm chí cả một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa muốn công khai các tài liệu.

.

“Chúng tôi sẽ quyết định điều gì sẽ xảy ra với tất cả những điều đó”, Johnson nói khi được hỏi liệu ông có đưa nghị quyết về Epstein ra thảo luận hay không. “Vẫn còn nhiều điều đang diễn ra. Tổng thống đã đưa ra tuyên bố chiều nay, ông ấy đã yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp công bố thông tin, tôi chắc chắn bà ấy sẽ làm vậy, và mọi người đều có thể tự quyết định về vấn đề này.”

.

Khi được hỏi liệu ông có cam kết tổ chức bỏ phiếu về dự luật này hay không, Johnson lại ngừng lại, nói với các phóng viên: “Chúng ta sẽ xem mọi chuyện diễn biến như thế nào.” Johnson nói thêm, “Chúng tôi đồng quan điểm với Nhà Trắng, không có bất kỳ sự khác biệt nào giữa chúng tôi. Chúng tôi muốn sự minh bạch, và tôi nghĩ điều đó sẽ được thực hiện vì người dân.”

.

Johnson cho rằng cuộc bỏ phiếu này là một cách để tạo điều kiện cho các Dân Biểu Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Quy tắc sau khi họ bỏ phiếu chống lại một dự luật khác vào tuần trước, kêu gọi công bố các tài liệu.

.

Trong khi đó, phản ứng có thể sẽ tiếp tục lan rộng về bài báo của tờ Wall Street Journal rằng Trump, vào năm 2003, bị cáo buộc đã gửi cho Epstein một lá thư "thô tục sex" nhân dịp sinh nhật của ông ta. Đảng Cộng hòa đã chỉ trích mạnh mẽ bài báo này, và Trump đã kiện tờ báo này và Rupert Murdoch, chủ sở hữu của tờ báo.

.

Các nhà lập pháp đang chờ đợi biên bản lời khai của bồi thẩm đoàn mà Trump đã chỉ đạo Bondi công bố. Dân biểu Tim Burchett (Đảng Cộng hòa-Tenn.), người đã kêu gọi công bố hồ sơ Epstein, cho biết: "Tôi tin rằng điều đó sẽ bao quát gần như toàn bộ nội dung", ám chỉ đến các biên bản, nhưng ông lưu ý rằng ông vẫn muốn tất cả các hồ sơ được công bố.

.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ đang hạ thấp tầm quan trọng của các biên bản đại bồi thẩm, lập luận rằng chúng chỉ liên quan đến Epstein và Ghislaine Maxwell, một tội phạm tình dục bị kết án đang thụ án vì hành vi sai trái liên quan đến Epstein.

.

Bao trùm toàn bộ cuộc tranh cãi là nỗ lực lưỡng đảng, do Dân biểu Thomas Massie (Đảng Cộng hòa-Kentucky) và Ro Khanna (Đảng Dân chủ-California) dẫn đầu, nhằm buộc phải bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu công bố hồ sơ của Epstein. Hai người này tuyên bố sẽ đệ kiến nghị xin công bố hồ sơ của Epstein, vốn đã nhận được sự ủng hộ của 10 người Cộng hòa khác.

.

⦿ ---- Donald Trump, người đã công khai vận động tranh cử năm 2016 chống lại Hillary Clinton bằng những khẩu hiệu "bỏ tù bà ta" nhưng cuối cùng đã bị thuyết phục không truy tố bà, giờ đây dường như đang mơ tưởng đến việc bỏ tù người tiền nhiệm của mình, cựu Tổng thống Barack Obama. Và Chính quyền của ông đang tích cực thực hiện các bước theo hướng đó.

.

Hôm Chủ nhật, Tổng thống đương nhiệm đã chia sẻ trên nền tảng Truth Social của mình một video từ người dùng TikTok @neo8171, bắt đầu bằng một đoạn phim ghép các chính trị gia Đảng Dân chủ, bao gồm cả Obama, nói rằng: "Không ai đứng trên luật pháp", theo giai điệu bài hát "Frolic" của Luciano Michelini (nổi tiếng là bài hát chủ đề của bộ phim sitcom Curb Your Enthusiasm). Sau khoảng 40 giây, nhạc nền chuyển sang bài hát "YMCA" của Village People, với video dường như được tạo ra bởi AI, mô tả cảnh Trump và Obama ngồi trong Phòng Bầu dục và các sĩ quan FBI đang còng tay Obama trong khi Trump mỉm cười và cười phá lên. Video kết thúc bằng cảnh Obama đi đi lại lại trong phòng giam do AI tạo ra.

.

Trump cũng chia sẻ một hình ảnh do AI tạo ra được cho là của người dùng X @sirtemplemount, cho thấy ảnh chụp giả mạo Obama và các quan chức trong Chính quyền của ông kèm theo dòng chữ "The Shady Bunch" (Bọn người mờ ám).

.

Và Tổng thống đã chia sẻ một ảnh chụp màn hình từ người dùng X @Real_JaredMarsh, người đã phản hồi một đoạn clip của Dân biểu Anna Paulina Luna (Đảng Cộng hòa, Florida) phát biểu trên Fox News rằng "cần phải truy tố hình sự và bắt giữ". Marsh đã đăng, "Tôi đồng ý với @RepLuna!" cùng với hình ảnh những người đàn ông bị bắt bên ngoài Điện Capitol Hoa Kỳ với dòng chữ "Nếu điều này không xảy ra, sẽ không có gì thay đổi" được phủ lên hình ảnh.

.

Bài đăng của Trump xuất hiện sau khi Giám đốc Tình báo Quốc gia của ông, Tulsi Gabbard, một cựu đảng viên Dân chủ chuyển sang đảng viên Cộng hòa MAGA, hôm thứ Sáu tuyên bố rằng bà sẽ chuyển bằng chứng về "Âm mưu của Chính quyền Obama nhằm phá hoại Chiến thắng và Chức vụ Tổng thống của Trump năm 2016" cho Bộ Tư pháp "để chuyển giao hình sự".

.

⦿ ---- Putin sẽ đổi tên quốc gia Ukraine sau khi chiến thắng? Chưa, đây là chuyện Trump và thể thao, chỉ đơn giản vì nghe ngứa lỗ tai của . Tổng thống Trump muốn đội bóng bầu dục Washington Commanders phải trở lại tên gọi cũ là Washington Redskins—và giờ ông Trump đang đe dọa sẽ chặn thỏa thuận xây sân vận động ở thủ đô nếu đội bóng từ chối, theo CNN đưa tin.

.

"Tôi có thể đặt ra một hạn chế cho họ nếu họ không đổi tên lại về tên cũ thành 'Washington Redskins' và bỏ cái biệt danh lố bịch 'Washington Commanders'", theo Trump viết trên Truth Social. "Tôi sẽ không thỏa thuận để họ xây dựng một sân vận động ở Washington. Đội bóng sẽ có giá trị hơn nhiều, và thỏa thuận sẽ thú vị hơn cho tất cả mọi người."

.

Đội bóng, đã đổi tên vào năm 2020 do những lời phàn nàn rằng tên gọi này xúc phạm đến người da đỏ bản địa, hiện đang thi đấu tại Maryland nhưng dự định sẽ quay trở lại Washington D.C. bằng cách xây dựng một sân vận động mới ở đó, theo tờ Athletic. Lời đe dọa của tổng thống được đưa ra sau một bài đăng trước đó, trong đó ông kêu gọi cả đội Commanders và đội bóng chày Cleveland Guardians, có tên gọi tắt trước đây là Indians (viết tắt của Cleveland Indians), "ngay lập tức" trở lại tên gọi cũ. "Thời thế bây giờ đã khác so với ba hoặc bốn năm trước. Chúng ta là một đất nước của nhiệt huyết và lẽ phải", ông viết, đồng thời viết hoa toàn bộ nội dung: "Các ông chủ hãy làm điều đó!!!"

.

Đầu năm nay, chủ sở hữu Commanders, Josh Harris, đã tuyên bố rằng tên đội bóng của ông sẽ không được đổi lại, theo AP. Và vào Chủ nhật, chủ tịch điều hành bóng chày của Guardians, Chris Antonetti, cũng tỏ ra không mấy hào hứng với việc xem xét lại việc đổi tên. "Chúng tôi hiểu rằng có nhiều quan điểm khác nhau về quyết định mà chúng tôi đã đưa ra vài năm trước, nhưng rõ ràng đó là quyết định của chúng tôi", ông nói. "Chúng tôi có cơ hội xây dựng thương hiệu với tư cách là Guardians trong bốn năm qua và rất hào hứng về tương lai phía trước."

.

⦿ ---- Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump (Trump Media and Technology Group Corp) cho biết hôm thứ Hai rằng họ hiện sở hữu khoảng 2 tỷ đô la giá trị Bitcoin và các chứng khoán liên quan đến Bitcoin. Công ty cho biết số Bitcoin nắm giữ chiếm 2/3 tài sản thanh khoản trị giá khoảng 3 tỷ đô la và cho biết thêm rằng họ dự định tiếp tục mua Bitcoin và các tài sản liên quan, đồng thời "chuyển đổi các quyền chọn của mình thành Bitcoin giao ngay, tùy thuộc vào điều kiện thị trường". Trump Media có kế hoạch sử dụng những tài sản này để "tạo doanh thu và có khả năng mua thêm tài sản tiền điện tử".

.

Giám đốc điều hành của Trump Media, Devin Nunes, tuyên bố rằng những giao dịch mua như vậy sẽ giúp đảm bảo "tự do tài chính, giúp bảo vệ chúng tôi khỏi sự phân biệt đối xử của các tổ chức tài chính và sẽ tạo ra sự tương tác với token tiện ích mà chúng tôi đang lên kế hoạch giới thiệu trên toàn hệ sinh thái Truth Social".

.

⦿ ---- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent hôm thứ Hai nhấn mạnh rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump cần xem xét lại toàn bộ tổ chức Cục Dự trữ Liên bang Fed. Phát biểu với CNBC, Bessent cho biết ông sẽ đến thăm trụ sở Fed vào tối thứ Hai. Ông không đề cập đến tương lai của Chủ tịch Jerome Powell, mà nhấn mạnh rằng "cuối cùng, quyết định vẫn thuộc về Trump".

.

Ông cũng từ chối xác nhận bài báo của The Wall Street Journal (WSJ) rằng chính Bessent là người đã khuyên Trump không nên sa thải Powell, cho rằng những cáo buộc này chỉ dựa trên thông tin chưa đầy đủ. Bộ trưởng cũng kêu gọi Fed hạ lãi suất, nhấn mạnh rằng động thái này sẽ "mở khóa" thị trường thế chấp và nhà ở. Những bình luận của Bessent được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng chính quyền Trump sẽ đến thăm trụ sở Fed trong tuần này để xem xét dự án cải tạo trị giá 2,5 tỷ đô la của trụ sở. Và co thể sẽ tìm cớ sa thải Powell.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn (Guo Jiakun) hôm thứ Hai đã không xác nhận thông tin trước đó rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Tập Cận Bình có thể gặp nhau vào cuối năm nay. "Tôi không có thông tin nào để cung cấp vào lúc này", ông Quách nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo. Đồng thời, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của các mối quan hệ ngoại giao đối với quan hệ Mỹ-Trung.

.

Cũng có tin đồn rằng ông Trump có thể thăm Trung Quốc vào khoảng tháng 10 hoặc gặp ông Tập tại Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Nam Hàn vào cuối tháng đó. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau lần cuối trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

.

⦿ ---- Hãng xe khổng lồ Stellantis dự kiến lỗ ròng 2,3 tỷ euro (2,68 tỷ đô la) trong nửa đầu năm do chi phí ròng trước thuế và những ảnh hưởng ban đầu của thuế quan Hoa Kỳ, công ty cho biết hôm thứ Hai trong số liệu sơ bộ. Stellantis, công ty sở hữu các thương hiệu quen thuộc như Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler và Peugeot, ước tính doanh thu ròng nửa đầu năm là 74,3 tỷ euro, giảm so với mức 85 tỷ euro của cùng kỳ năm ngoái.

.

Số liệu sơ bộ được đưa ra trong bối cảnh không có hướng dẫn tài chính, mà công ty đã tạm dừng vào ngày 30 tháng 4. Stellantis cho biết họ đã thực hiện động thái bất thường này để công bố thông tin tài chính sơ bộ và chưa được kiểm toán cho nửa đầu năm do sự khác biệt giữa dự báo đồng thuận của các nhà phân tích và hiệu suất của công ty trong giai đoạn này.

.

Bản cập nhật này khẳng định lại quy mô thách thức phía trước đối với tân CEO Antonio Filosa, người được bổ nhiệm vào tháng 5 sau khi người tiền nhiệm Carlos Tavares bất ngờ từ chức trong bối cảnh lợi nhuận sụt giảm mạnh, doanh số sụt giảm và các vấn đề tại Mỹ. Cổ phiếu Stellantis niêm yết tại Milan giảm 2,1% vào sáng thứ Hai, bù đắp một phần mức lỗ trước đó. Giá cổ phiếu đã giảm khoảng 39% từ đầu năm đến nay.

.

⦿ ---- Bangladesh: Một máy bay huấn luyện của Không quân Bangladesh đã đâm vào khuôn viên trường học ở thủ đô Dhaka ngay sau khi cất cánh hôm thứ Hai, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, theo AP. Phi công nằm trong số những người thiệt mạng, nhưng thông tin chi tiết về các trường hợp tử vong vẫn chưa được công bố.

.

Chiếc máy bay F-7 BGI do Trung Quốc sản xuất đã đâm vào khuôn viên trường Milestone School and College ở khu vực Uttara khi học sinh đang học vào buổi chiều. Hơn 160 người được báo cáo bị thương, và truyền thông địa phương cho biết hầu hết là học sinh. Quân đội cho biết máy bay phản lực cất cánh lúc 1:06 chiều giờ địa phương và bị rơi ngay sau đó. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ.

.

Rafiqa Taha, một học sinh không có mặt tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, nói với AP qua điện thoại rằng ngôi trường này, với khoảng 2.000 học sinh, có các lớp học từ tiểu học đến lớp 12. "Em đã rất sợ hãi khi xem video trên TV", cô gái 16 tuổi nói. "Trời ơi! Đó là trường của em."

.

⦿ ---- Hãng hàng không Alaska Airlines thông báo sáng hôm thứ Hai rằng các máy bay của hãng đã hoạt động trở lại sau khi phải dừng bay vào đêm Chủ Nhật do trục trặc công nghệ tin học. Trước đó, hãng hàng không Alaska Airlines đã yêu cầu toàn bộ đội bay của mình dừng hoạt động trên mặt đất vào tối Chủ nhật. Hãng hàng không lớn thứ năm tại Hoa Kỳ, tính đến tháng 4 đã khai thác 238 máy bay cộng với 45 máy bay khác thuộc thương hiệu Horizon Air, đã yêu cầu dừng hoạt động trên mặt đất đối với máy bay của hãng cũng như các máy bay thuộc công ty con vào đêm Chủ Nhật.

.

NBC News đưa tin, nguyên nhân là do sự trục trặc với hệ thống công nghệ thông tin của hãng. "Chúng tôi đã yêu cầu tạm dừng hoạt động trên toàn hệ thống đối với các chuyến bay của Alaska và Horizon Air cho đến khi sự trục trặc được giải quyết", hãng hàng không cho biết trong một tuyên bố. "Hoạt động của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng kéo dài trong suốt buổi tối". Sáng nay thì xong rồi, bình thường trở lại.

.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot hôm thứ Hai, nhấn mạnh kế hoạch của các công ty Pháp về việc bắt đầu sản xuất máy bay không người lái tại Ukraine là một bước tiến "rất có giá trị". Các cuộc đàm phán tập trung vào việc tăng cường hỗ trợ phòng không, huấn luyện binh sĩ và mở rộng sản xuất quốc phòng chung, cũng như các lệnh trừng phạt đối với Nga và các cuộc đàm phán gia nhập EU của Ukraine.

.

Trong một bài đăng trên Telegram, Zelensky đã cảm ơn Pháp và Tổng thống Emmanuel Macron vì sự ủng hộ bền bỉ của họ kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu, đồng thời cho biết sự đoàn kết của họ đã được cảm nhận "ngay từ những ngày đầu tiên".

.

⦿ ---- Dò tìm tên Trump trong các hồ sơ Epstein. Theo một chuyên gia pháp lý hôm Chủ nhật, thông tin các nhân viên liên bang được giao nhiệm vụ xem xét hồ sơ của Jeffrey Epstein để đánh dấu bất kỳ đề cập nào đến Donald Trump là hoàn toàn đúng sự thật. Nhà phân tích pháp lý Allison Gill, thường được biết đến với biệt danh Mueller, She Wrote, đã tự mình điều tra một chút sau khi có thông tin cho rằng các đặc vụ FBI được chỉ thị "đánh dấu" bất kỳ đề cập nào đến Donald Trump trong hồ sơ của Jeffrey Epstein.

.

"Khi tôi thấy hơn một nghìn người được giao nhiệm vụ xem xét hồ sơ của Epstein, tôi đã nhắn lên đến tài khoản BlueSky của mình", chuyên gia pháp lý này nói khi giải thích về yêu cầu cung cấp thông tin ẩn danh từ các thành viên FBI được giao nhiệm vụ này. Bà nói thêm, "Trong 24 giờ kể từ đó, tôi đã nhận được một số tin nhắn, bao gồm cả tin nhắn từ một cựu chuyên gia phân tích được giao nhiệm vụ xem xét hồ sơ, và một vài điều khiến tôi chú ý."

.

Theo Gill, "Đầu tiên, khoảng 1.000 nhân viên thuộc Ban Quản lý Thông tin (IMD) và Văn phòng FBI tại New York đã được giao nhiệm vụ này, xác nhận lời khai của người tố giác gửi đến văn phòng Thượng nghị sĩ Durbin. Tôi cũng có thể xác nhận rằng có một bản ghi theo dõi việc đề cập đến Donald Trump trong các hồ sơ, và có khoảng 100.000 hồ sơ, mỗi hồ sơ chứa khoảng 300.000 trang. Các nhà phân tích được yêu cầu đánh dấu các đề cập đến Trump theo tài liệu và số trang bằng cách ghi chúng vào bảng tính Excel, sau đó họ sẽ nộp bảng tính vào cuối ca làm việc (đôi khi là 24 hoặc thậm chí 48 giờ). Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là các đặc vụ không được yêu cầu đánh dấu Trump cho đến tận sau đó trong một quy trình bắt đầu vào giữa tháng 3."

.

Bà cho biết thêm, "Quá trình xem xét hồ sơ Epstein và Maxwell rất hỗn loạn, và các lệnh liên tục thay đổi - đôi khi là hàng ngày."

"Về bản chất luôn thay đổi của các hướng dẫn, mà một nguồn tin mô tả là 'chế độ hoảng loạn hoàn toàn', có ít nhất bốn hướng dẫn xem xét khác nhau", bà viết vào Chủ nhật. Bà tiếp tục mô tả điều có thể là một lỗ hổng lớn trong hoạt động liên bang.

.

"Một người tôi đã nói chuyện với điều kiện giấu tên cho biết nhiều đặc vụ dành nhiều thời gian chờ đợi hướng dẫn mới hơn là xử lý hồ sơ. Nhưng đây là điều khiến tôi chú ý: các hồ sơ được lưu trữ trên một ổ đĩa dùng chung mà bất kỳ ai trong bộ phận cũng có thể truy cập. Thông thường, quyền truy cập chỉ được cấp cho những người làm việc trong một dự án, nhưng do tính chất vội vã của hoạt động, các hạn chế về quyền thông thường đã không được áp dụng", theo chuyên gia. "Ngoài ra, trang SharePoint nội bộ mà cơ quan này sử dụng để phân phối các hồ sơ vào cuối kỳ không có các quyền hạn chế thông thường. Điều này khiến các hồ sơ của Epstein và Maxwell có thể được xem bởi một nhóm người lớn hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây."

.

Nhờ các chương trình đào tạo video, bà lưu ý, "Điều đó có nghĩa là có video hướng dẫn giải thích quy trình đánh dấu các trường hợp Donald Trump xuất hiện trong hồ sơ, và những video đó được phát tán trên các mạng lưới không mật của FBI."

.

"Cũng cần lưu ý rằng những người hướng dẫn ở phần cuối là người của Bộ Tư pháp, chứ không phải FBI," bà nói. "Về nội dung, có một lần xác nhận đề cập đến Donald Trump trong các hồ sơ được một nhà phân tích xem xét, người này cũng xin giấu tên. Ngoài ra, còn có những trường hợp khác Trump xuất hiện trong hồ sơ, nhưng số lần và mức độ như thế nào thì không rõ."

.

Bà nói thêm: "Nhưng nhật ký vẫn có."

.

⦿ ---- Người đầu tiên tố cáo nhà tài chính tai tiếng Jeffrey Epstein cho biết cô đã hai lần cảnh báo Cục Điều tra Liên bang (FBI) điều tra hành vi của Tổng thống Donald Trump với tư cách là cộng sự của tên tội phạm tình dục tai tiếng này. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times, Maria Farmer, người đầu tiên báo cáo các hành vi phạm tội tình dục của Epstein vào năm 1996, đã nhớ lại cuộc gặp gỡ năm 1995 với Trump sau khi cô được triệu tập đến gặp Epstein tại văn phòng sang trọng của ông ta ở Manhattan.

.

Farmer, người đang chuẩn bị làm việc cho Epstein, cho biết cô đang mặc quần đùi chạy bộ khi đến tòa nhà và thấy Trump mặc vest. Farmer nói với tờ Times rằng cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi Trump nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của bà, nhưng Epstein đã bước vào phòng và phá vỡ sự căng thẳng. Farmer cho biết Epstein được cho là đã nói với Trump: "Không, không. Cô ấy không tới đây vì bạn."

.

Sự việc khiến Farmer bàng hoàng, cô cáo buộc rằng cô có thể nghe thấy Trump nói với Epstein ở phòng bên cạnh rằng ông ta nghĩ cô là một vị thành niên, tờ NY Times đưa tin. Năm sau, Farmer khai với FBI rằng cô đã bị Epstein và đồng phạm bị cáo buộc là Ghislaine Maxwell, người đang thụ án 20 năm tù, tấn công tình dục, đồng thời cảnh báo rằng hai người này đã "phạm nhiều tội ác tình dục nghiêm trọng" đối với cô và các bé gái khác, bao gồm cả Annie, em gái cô khi đó 15 tuổi.

.

Mặc dù Farmer, hiện đã ngoài 50 tuổi, cho biết cô chưa từng thấy Trump có bất kỳ hành vi không phù hợp nào và chưa từng có cuộc gặp gỡ khó chịu nào khác với nhân vật đứng đầu MAGA, nhưng vụ việc này đã đủ để cô yêu cầu FBI điều tra những người trong vòng ảnh hưởng của Epstein, bao gồm cả Trump.Theo Farmer, cô rất lo ngại trước những gì cô chứng kiến tại biệt thự của Epstein, bao gồm cả việc ông ta theo đuổi các cô gái trẻ và lợi dụng họ để lấy lòng những người nổi tiếng, bao gồm cả Alan Dershowitz và cựu Tổng thống Bill Clinton. Hồ sơ cảnh sát cho thấy Farmer cũng đã nói chuyện với Đồn cảnh sát số 6 của Sở Cảnh sát New York vào năm 1996.Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung đã bác bỏ cáo buộc của Farmer trong một tuyên bố gửi tới Quốc hội, nói rằng: "Tổng thống chưa bao giờ có mặt tại văn phòng của ông ấy". Ông nói thêm: "Sự thật là Tổng thống đã đuổi ông ấy ra khỏi câu lạc bộ vì ông ấy là một kẻ đáng sợ".Farmer đã đệ đơn kiện chính phủ liên bang vào ngày 29 tháng 5 với lý do chính phủ đã không bảo vệ bà và các nạn nhân khác của Epstein và Maxwell. Farmer cho biết cô đã cảnh báo về các cộng sự của Epstein một lần nữa trong một cuộc phỏng vấn của FBI năm 2006, nhưng không có kết quả nào được đưa ra, tờ NY Times đưa tin. (Ghi chú: bản tin nói kiện ngày 29/5 có lẽ là năm 1996.)Epstein bị truy tố vào năm 2006, sau đó nhận tội với hai tội danh trọng tội, bao gồm cả tội dụ dỗ trẻ vị thành niên. Sau đó, vào năm 2019, ông ta lại bị buộc tội buôn bán hàng chục bé gái, trong đó có trẻ em mới 14 tuổi. Sau đó, ông ta đã tự tử và được phát hiện đã chết trong phòng giam tại Trung tâm Cải huấn Metropolitan ở New York. Trong khi Trump tìm cách che giấu mối liên hệ bị cáo buộc với Epstein trên báo chí - đệ đơn kiện đòi bồi thường 10 tỷ đô la vì bài báo của tờ Wall Street Journal về một bức vẽ khiêu dâm mà Trump được cho là đã gửi cho Epstein nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của mình - thì lời khai của Farmer lại trở nên sôi động hơn khi MAGA yêu cầu chính quyền Trump công khai tất cả các hồ sơ liên quan đến Epstein.Trước đó, Trump đã gọi Epstein là một "anh chàng tuyệt vời" trong một bài báo trên tạp chí New York năm 2022, và một trong những người yêu cũ của Epstein cũng mô tả Trump là "anh bạn" của Epstein. Tuy nhiên, trong một bài đăng dài trên Truth Social vào ngày 16 tháng 7, Trump đã chỉ trích một số người theo dõi mình vì đã tin vào cái mà ông gọi là "Trò lừa bịp Jeffrey Epstein"."Trò LỪA ĐẢO mới của họ chính là thứ mà chúng ta sẽ mãi mãi gọi là Trò lừa bịp Jeffrey Epstein, và những người ủng hộ TRƯỚC ĐÂY của tôi đã hoàn toàn tin vào 'chuyện nhảm nhí' này. Họ vẫn chưa học được bài học của mình, và có lẽ sẽ không bao giờ học được, ngay cả sau khi bị phe cánh tả điên rồ lừa đảo suốt 8 năm trời", ông viết. “Hãy để những kẻ yếu đuối này tiếp tục tiến lên và làm công việc của đảng Dân chủ, đừng nghĩ đến việc nói về thành công đáng kinh ngạc và chưa từng có của chúng ta, vì tôi không muốn sự ủng hộ của họ nữa!”⦿ ---- Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CBS News, người đứng đầu Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) cho biết các đặc vụ của ông sẽ bắt giữ bất kỳ ai họ phát hiện nhập cảnh bất hợp pháp, ngay cả khi họ không có tiền án tiền sự, đồng thời truy quét các công ty tuyển dụng lao động trái phép.Todd Lyons, quyền giám đốc ICE, cho biết cơ quan của ông sẽ ưu tiên "nguồn lực hạn chế" vào việc bắt giữ và trục xuất "những kẻ tồi tệ nhất trong số những kẻ tồi tệ nhất", chẳng hạn như những người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ nhưng lại có tiền án tiền sự nghiêm trọng.Tuy nhiên, Lyons cho biết những người không phải tội phạm sống tại Hoa Kỳ mà không có giấy phép cũng sẽ bị bắt giữ trong các hoạt động bắt giữ, với lý do rằng các tiểu bang và thành phố có chính sách "nơi trú ẩn" hạn chế sự hợp tác giữa ICE và cơ quan thực thi pháp luật địa phương đang buộc các đặc vụ của ông phải đến các cộng đồng bằng cách không giao nộp những tù nhân không phải công dân."Một lần nữa, điều khiến tôi thất vọng là việc chúng tôi muốn tập trung vào những người nhập cư phạm tội đang ở trong các nhà tù", Lyons nói trong cuộc phỏng vấn trực tiếp đầu tiên của ông trên chương trình "Face the Nation with Margaret Brennan". "Một cơ quan thực thi pháp luật địa phương, một cơ quan nhà nước đã coi người đó là mối đe dọa an toàn công cộng và đã bắt giữ họ, hiện họ đang bị giam giữ.""Tôi thà tập trung toàn bộ nguồn lực hạn chế của chúng ta vào việc đó để bắt giữ họ, nhưng chúng ta phải ra cộng đồng và thực hiện các vụ bắt giữ đó, và đó là nơi bạn đang thấy sự gia tăng" trong cái gọi là các vụ bắt giữ "phụ", Lyons nói thêm, ám chỉ những cá nhân không phải là mục tiêu ban đầu của các hoạt động nhưng vẫn bị phát hiện đang ở Hoa Kỳ bất hợp pháp.Nếu ICE phát hiện ai đó "đang ở đây bất hợp pháp, chúng tôi sẽ bắt giữ họ", Lyons nói. "Chúng tôi đã mở rộng toàn bộ phạm vi" Các vụ bắt giữ phụ của ICE về cơ bản đã bị cấm dưới thời chính quyền Biden, khi chính quyền này ban hành các quy định chỉ thị cho các nhân viên trục xuất tập trung chủ yếu vào việc bắt giữ những tội phạm hình sự nghiêm trọng, các mối đe dọa an ninh quốc gia và những người di cư gần đây đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp. Chính sách đó đã bị đảo ngược ngay sau khi Tổng thống Trump nhậm chức lần thứ hai vào tháng 1.Là một phần trong lời hứa của ông Trump về việc trấn áp nhập cư bất hợp pháp, chính quyền của ông đã trao cho ICE một nhiệm vụ rộng rãi, với việc Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller thúc đẩy cơ quan này thực hiện chỉ tiêu bắt 3.000 người/ngày. Mặc dù cho đến nay ICE vẫn chưa đạt được con số đó, nhưng cơ quan này vừa nhận được hàng chục tỷ đô la tiền ngân sách bổ sung từ Quốc hội để đẩy nhanh chiến dịch trục xuất.Lyons cho biết "hoàn toàn có thể" đạt được mục tiêu 1 triệu vụ trục xuất trong một năm của chính quyền với khoản ngân sách mới này. ICE đã ghi nhận gần 150.000 vụ trục xuất trong sáu tháng đầu nhiệm kỳ của ông Trump, theo dữ liệu nội bộ của chính phủ mà CBS News thu thập được. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 24 tháng 6, ICE đã trục xuất khoảng 70.000 người có tiền án, nhưng nhiều vụ vi phạm được ghi nhận là do vi phạm luật nhập cư hoặc giao thông, theo dữ liệu mà CBS News thu thập được.Mặc dù chính quyền thường xuyên nhấn mạnh việc bắt giữ những người không phải công dân bị kết án vì các tội nghiêm trọng như giết người và hiếp dâm, ICE cũng đã gây ra phản ứng dữ dội trong cộng đồng trên khắp đất nước do một số chiến thuật và hành động của họ, bao gồm việc các nhân viên sử dụng khẩu trang (điều mà Lyons cho biết sẽ tiếp tục do lo ngại về sự an toàn của các sĩ quan của ông), bắt giữ những người xin tị nạn tham dự phiên tòa và đột kích vào các công trường.⦿ ---- Hôm Chủ nhật, một trong những luật sư cũ của Jeffrey Epstein đã kêu gọi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố thêm hồ sơ điều tra từ cuộc điều tra buôn bán tình dục, đồng thời thúc giục chính phủ cấp quyền miễn trừ cho bạn gái cũ của Epstein để cô có thể làm chứng về tội ác của ông ta.Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News Sunday, Alan Dershowitz cho biết biên bản lời khai của bồi thẩm đoàn mà Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã yêu cầu một thẩm phán liên bang công khai hôm thứ Sáu sẽ không chứa các loại thông tin mà những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đang tìm kiếm, chẳng hạn như tên của các khách hàng của Epstein."Tôi nghĩ thẩm phán nên công bố, nhưng chúng không có trong biên bản lời khai của bồi thẩm đoàn", Dershowitz nói trên Fox. "Tôi đã xem một số tài liệu này. Ví dụ, có một báo cáo của FBI về các cuộc phỏng vấn với các nạn nhân bị cáo buộc, trong đó ít nhất một trong số các nạn nhân nêu tên những người rất quan trọng", ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng những tên đó đã được biên tập lại.Tổng thống Donald Trump đang chịu áp lực ngày càng lớn từ những người ủng hộ ông về việc công bố thêm thông tin liên quan đến cuộc điều tra buôn bán tình dục của chính phủ đối với Jeffrey Epstein, người đã tự tử trong nhà tù Manhattan năm 2019 khi đang chờ xét xử.Đầu năm nay, Bondi đã hứa rằng Bộ sẽ công bố thêm tài liệu, bao gồm "rất nhiều tên tuổi" và "rất nhiều nhật ký chuyến bay". Bộ đã rút lại lời hứa đó vào đầu tháng này, sau khi công bố một bản ghi nhớ chung với FBI, trong đó dập tắt các thuyết âm mưu lâu nay về Epstein bằng cách nói rằng "không có danh sách khách hàng buộc tội" hay bất kỳ bằng chứng tống tiền nào. Bản ghi nhớ này cũng ủng hộ một cuộc điều tra trước đó của FBI, kết luận rằng Epstein đã tự tử chứ không phải bị sát hại trong phòng giam.Hôm Chủ nhật, Dershowitz nói với "Fox News Sunday" rằng thông tin mà Bondi không yêu cầu công khai sẽ "có nhiều thông tin và liên quan hơn nhiều". Ông nói thêm rằng chính phủ cũng nên cấp quyền miễn trừ cho Maxwell để bà có thể làm chứng trước Quốc hội về những gì bà biết về các tội danh bị cáo buộc của Epstein. "Bà ta biết tất cả mọi thứ. Bà ta là Hòn đá Rosetta", ông nói về Maxwell. "Nếu bà được miễn trừ, bà có thể bị buộc phải khai làm chứng."⦿ ---- Bị chính quyền Trump sa thải, bất mãn với chính sách Trump, nhiều người Dân Chủ ra tranh cử. Trở thành công tố viên liên bang là ước mơ nghề nghiệp lâu năm của Erika Evans, một giấc mơ mà cô đã đạt được gần bốn năm trước. Nhưng Evans đã chán nản với công việc trợ lý luật sư Hoa Kỳ tại Seattle trong năm nay ngay sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Cô trích dẫn việc Bộ Tư pháp đã hủy bỏ các sáng kiến về đa dạng hóa và bảo vệ nỗ lực của Trump nhằm chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh.

“Tôi cứ có cảm giác như, ‘Ôi trời ơi, đây không phải là Bộ Tư pháp mà tôi biết,’” Evans nhớ lại. “Chúng tôi nhận được thông báo báo cáo về các đồng nghiệp làm công tác đa dạng hóa trong văn phòng, và nếu chúng tôi báo cáo trong vòng 10 ngày, chúng tôi sẽ không gặp rắc rối”, cô nói. “Những điều điên khùng.”

.

Cô đã nghỉ việc vào tháng Ba. Giờ đây, cô đang tranh cử để trở thành luật sư thành phố ở Seattle. Evans nằm trong số những người mà một số nhóm Dân chủ xác định là một xu hướng đang gia tăng: Các cựu quan chức liên bang bị xa lánh bởi việc Trump tái cấu trúc chính phủ liên bang quyết định tự mình ra tranh cử. Những nhóm này đang tích cực tuyển dụng nhân viên liên bang hiện tại cũng như những người bị sa thải hoặc tự nguyện rời đi, với hy vọng họ sẽ trở thành những sứ giả hữu ích chống lại Đảng Cộng hòa.

.

Ryan Crosswell đã làm chứng trước Quốc hội về việc từ chức khỏi bộ phận liêm chính công của Bộ Tư pháp sau động thái của cơ quan này nhằm hủy bỏ các cáo buộc tham nhũng đối với Thị trưởng Thành phố New York Eric Adams. Hiện ông đang tranh cử vào Hạ viện Hoa Kỳ, một trong số nhiều ứng cử viên Đảng Dân chủ đang cạnh tranh để đánh bại Dân biểu Đảng Cộng hòa Ryan Mackenzie của Pennsylvania trong cuộc đua vào Hạ viện được dự đoán sẽ là một trong những cuộc đua cạnh tranh khốc liệt nhất vào năm tới. "Tôi đặc biệt có động lực để làm điều này vì những đau thương mà chính quyền này đã gây ra", Crosswell nói với CNN.

.

Một cuộc thăm dò gần đây của CNN cho thấy Đảng Dân chủ có động lực mạnh mẽ hơn nhiều so với Đảng Cộng hòa về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. 72% cử tri Đảng Dân chủ và cử tri ủng hộ Đảng Dân chủ được SSRS khảo sát cho CNN cho biết họ rất muốn bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm sau, so với 50% cử tri Đảng Cộng hòa và cử tri ủng hộ Đảng Cộng hòa.

.

Không có danh sách chính thức nào về các cựu công chức liên bang đang tìm kiếm chức vụ dân cử. Tuy nhiên, các quan chức của Run for Something, một PAC chuyên tuyển dụng và hỗ trợ những người trẻ tiến bộ tranh cử vào các chức vụ cấp tiểu bang và địa phương, cho biết hơn 50.000 người đã đăng ký ứng cử kể từ Ngày Bầu cử năm ngoái, một con số vượt xa tổng số ứng cử viên trong ba năm đầu tiên mà nhóm này tuyển dụng cộng lại.

.

Amanda Litman, người sáng lập và chủ tịch của nhóm, cho biết các ứng cử viên tiềm năng mà bà trò chuyện đều cảm thấy "mong muốn làm điều gì đó cụ thể và thiết thực để phản đối Trump". Sự quan tâm của đảng Dân chủ đối với việc tranh cử vào Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã tăng lên, với số lượng ứng cử viên của đảng Dân chủ nộp đơn lên Ủy ban Bầu cử Liên bang vượt xa số lượng ứng cử viên của đảng Cộng hòa.

.

Không phải tất cả những người nộp đơn ứng cử lên Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) đều sẽ tiếp tục gây quỹ và hoạt động vận động để có một cuộc chạy đua nghiêm túc. Tuy nhiên, lợi thế ban đầu của đảng Dân chủ phản ánh một mô hình đã thấy trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018, khi 527 đảng viên Dân chủ so với 338 đảng viên Cộng hòa báo cáo các chiến dịch Hạ viện đang hoạt động với hoạt động gây quỹ trong sáu tháng đầu của chu kỳ bầu cử đó, theo dữ liệu của FEC. Cuối cùng, Đảng Dân chủ đã giành được hơn 40 ghế để giành lại thế đa số tại Hạ viện trong cuộc bầu cử đó.

.

Đồng thời, nhiệm kỳ thứ hai của Trump đã chứng kiến làn sóng mất việc làm trong số các nhân viên liên bang, khi chính quyền của ông tìm cách thu hẹp đáng kể lực lượng lao động và tái tổ chức hoặc đóng cửa các cơ quan liên bang. Hàng chục nghìn nhân viên liên bang đã bị sa thải hoặc bị nhắm mục tiêu sa thải, và dự kiến sẽ có thêm nhiều đợt cắt giảm sau khi Tòa án Tối cao trong tháng này mở đường cho các đợt sa thải hàng loạt tiếp tục.

.

Tina Moeinian, 37 tuổi, ở Littleton, Colorado, cho biết cô đã bị sa thải khỏi công việc hòa giải viên của Bộ Cựu chiến binh vào tháng 2 như một phần của làn sóng sa thải nhân viên thử việc do Bộ Hiệu quả Chính phủ do Elon Musk lãnh đạo thúc đẩy. Mặc dù Moeinian là một cựu chiến binh gần 10 năm của chính phủ liên bang, nhưng một lần thăng chức gần đây đã dẫn đến tình trạng thử việc của cô, cô nói.

.

Vài tuần sau, cô quyết định tham gia khóa đào tạo "Tranh cử vì một mục đích" (Run for Something) để tìm hiểu thêm về việc ứng cử. Cô được VA tuyển dụng lại vào tháng Tư, nhưng Moeinian kể từ đó đã quyết định theo đuổi một vị trí phi đảng phái trong hội đồng trường học địa phương vào mùa thu này như một cách để thể hiện sự quan tâm của mình đối với dịch vụ công. Cô cho biết việc bị sa thải "giống như một lời cảnh tỉnh để phục vụ theo một cách khác".

.

Một nhóm khác — Emerge, chuyên tuyển dụng và đào tạo phụ nữ Dân chủ để tranh cử — đã quyết định trong năm nay sẽ tiếp cận những nhân viên liên bang có thể đang tìm kiếm những nghề nghiệp mới. Một buổi đào tạo dành riêng cho nhân viên liên bang vào tháng Tư đã thu hút 40 người tham gia.

.

Chương trình đào tạo của nhóm bao gồm mọi thứ, từ cách làm quen với việc yêu cầu mọi người đóng góp cho chiến dịch tranh cử đến cách tốt nhất để các ứng cử viên lần đầu chia sẻ câu chuyện cá nhân của họ với cử tri. “Có một vị trí dành cho các bạn,” Thượng nghị sĩ bang Virginia Danica Roem, một cựu sinh viên của Emerge, phát biểu với những người tham dự trong phiên họp có sự tham gia của các nhân viên liên bang và được CNN ghi lại.

.

“Là những ứng cử viên có kinh nghiệm trong lực lượng lao động liên bang, các bạn biết phục vụ cử tri là gì vì các bạn làm việc đó hàng ngày,” bà nói thêm. “Các bạn đã là những người làm việc đó rồi. Các bạn đã biết cách thức hoạt động của nó từ bên trong.”

.

⦿ ---- Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard hôm Chủ nhật cho biết các tài liệu được giải mật cho thấy cựu Tổng thống Barack Obama và các quan chức cấp cao đã "chỉ đạo một âm mưu phản quốc" nhằm làm mất tính hợp pháp của chiến thắng bầu cử năm 2016 của Donald Trump.

.

Phát biểu trên chương trình Sunday Morning Futures của Fox News, Gabbard mô tả những phát hiện này là "không gì khác ngoài lịch sử". Theo Gabbard, hơn 100 tài liệu mới được công bố cho thấy vài tuần trước khi rời nhiệm sở, đội ngũ của Obama đã "bịa đặt thông tin tình báo" để củng cố cho cáo buộc Nga can thiệp. "Những gì họ đã làm đã làm đảo lộn ý chí của người dân Mỹ và thực hiện một cuộc đảo chính về cơ bản kéo dài nhiều năm chống lại Tổng thống Trump", bà nói với người dẫn chương trình Maria Bartiromo.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích tờ Wall Street Journal vì đã đăng một "câu chuyện bịa đặt" cáo buộc Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã nói với ông Trump rằng việc sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell "sẽ gây bất lợi cho thị trường".

.

Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump viết rằng ông "biết rõ hơn bất kỳ ai điều gì tốt cho thị trường và điều gì tốt cho nước Mỹ". Ông nói thêm rằng nếu không có ông, "thị trường đã không đạt mức cao kỷ lục như hiện nay, mà nó đã sụp đổ rồi!"

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tiếp tục kêu gọi hành động pháp lý chống lại Dân Biểu Adam Schiff vào Chủ nhật, cáo buộc ông này có hành vi sai trái và so sánh vụ việc với những nỗ lực truy tố ông. "Adam Schiff là KẺ TRỘM! Ông ta nên bị truy tố, giống như họ đã cố gắng truy tố tôi… tất cả chỉ là một trò lừa bịp khổng lồ!" Trump đăng trên X. Bài đăng này được đăng tải hai ngày sau khi Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard gây xôn xao dư luận khi cáo buộc chính quyền Obama có thể đã thao túng thông tin tình báo trong cuộc bầu cử năm 2016.

.

Mặc dù không nêu tên những cá nhân bị buộc tội, bà Gabbard cho biết "âm mưu can thiệp vào quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình" cần được điều tra và truy cứu trách nhiệm. Các quan chức đảng Dân chủ, bao gồm Thượng nghị sĩ Mark Warner, đã bác bỏ những cáo buộc này của bà Gabbard là vu khống vô căn cứ.

.

⦿ ---- Tranh cử chức Thị trưởng New York, mà lại nói giỡn là, nếu thất cử thì sẽ dọn về Florida, thua cũng đáng vậy. Trong một câu nói mà một người tham dự gọi là "một câu nói gây sốc", Andrew Cuomo đã nói đùa tại một sự kiện kín ở Hamptons (khu nghỉ dưỡng ở thị trấn sang trọng New York) hôm thứ Bảy rằng việc thua cuộc đua giành chức thị trưởng thành phố New York trước ứng cử viên xã hội chủ nghĩa dân chủ Zohran Mamdani có thể khiến ông phải thay đổi địa chỉ.

.

"Được ăn cả ngã về không", ông nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại một bữa sáng. "Hoặc là chúng ta thắng, hoặc thậm chí tôi sẽ dọn nhà đến Florida. Cầu trời phù hộ!", tờ New York Post đưa tin. "Nó đã thu hút sự chú ý của mọi người", người tham dự nói. Một trong những đối thủ của Cuomo trong cuộc bầu cử là Thị trưởng Eric Adams, người đã tuyên bố tuần trước rằng ông sẽ không rời New York bất kể ai thắng.

.

Dù đùa hay thật, Adams đã phản hồi lại bình luận của Cuomo. "Nếu ông ấy nghiêm túc về việc dọn nhà đến Florida, ông ấy nên làm vậy. Ông ấy đã dành ba cuối tuần ở Hamptons rồi", Adams nói với Fox News. Một phát ngôn viên của Cuomo sau đó đã nói rõ rằng Cuomo đang nói đùa, và ông nói rằng khán giả của ông đã hiểu được câu nói đùa. "Thống đốc Cuomo sẽ không bao giờ từ bỏ New York", Rich Azzopardi nói.

.

⦿ ---- Người Mỹ đang tạm dừng các chuyến du lịch hè xa hoa, nhiều người lựa chọn những chuyến đi ngắn ngày, gần nhà hơn do bất ổn kinh tế đè nặng lên ngân sách hộ gia đình. Dữ liệu gần đây từ Ngân hàng Bank of America cho thấy số gia đình đặt vé máy bay và phòng khách sạn ít hơn so với năm ngoái, trong khi số liệu của Bộ Lao động cho thấy số lượng người lao động nghỉ phép trong tháng 6 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch, theo tờ Washington Post.

.

Trong khi đó, hiện tượng "chia nhỏ chuyến đi" - thực hiện những chuyến đi ngắn ngày nhưng thường xuyên hơn thay vì một kỳ nghỉ lớn hàng năm - đã tăng từ 18% trong tháng 3 lên 28% trong tháng 4, theo Globetrender, một trang web vào tháng 5 đã báo trước "sự trỗi dậy của du lịch chiến lược".

.

Một cuộc khảo sát gần đây của công ty dịch vụ tài chính Empower đã củng cố những báo cáo này, cho thấy gần 1/2 số người Mỹ cho biết nền kinh tế, chi phí sinh hoạt tăng cao và cuộc chiến thương mại sắp xảy ra đang ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch của họ trong năm nay. Sự thay đổi tâm lý này gắn liền với nhiều tháng cảnh báo kinh tế, từ lo ngại về sự ổn định việc làm đến lo ngại giá cả tăng do thuế quan mới đối với hàng nhập từ các quốc gia như Brazil, Nhật Bản và Canada. Kết quả là, chi tiêu tiêu dùng đã giảm trong tháng Năm, khi nhiều người Mỹ lựa chọn tiết kiệm thay vì tiêu xài hoang phí. Năm nay, các hộ gia đình dự định chi trung bình 3.132 đô la cho du lịch mùa hè, giảm 25% so với mùa hè năm ngoái, theo khảo sát của Ipsos cho Generali Global Assistance.

.

Các khách sạn đang ứng phó bằng cách tung ra các chương trình giảm giá và ưu đãi địa phương để thu hút khách du lịch đường dài và những người tìm kiếm "kỳ nghỉ trong ngày", do tỷ lệ lấp đầy phòng trên toàn quốc tiếp tục giảm. Xu hướng này cũng rõ ràng trong ngành hàng không - các hãng hàng không lớn, bao gồm Delta, đang báo cáo lượng đặt vé khoang chính chậm hơn, mặc dù nhu cầu hạng nhất và hạng thương gia vẫn ổn định. Đối với nhiều người, kỳ nghỉ giờ đây chỉ đơn giản là những lựa chọn tiết kiệm hơn: bỏ qua những điểm đến đắt đỏ, mang theo đồ ăn nhẹ và tận dụng điểm thẻ tín dụng để mở rộng ngân sách.

.

⦿ ---- Giới tính trẻ em không phải tình cờ hay hên xui. Một nghiên cứu mới cho thấy giới tính của trẻ sơ sinh không hoàn toàn giống như việc tung đồng xu, phát hiện ra rằng di truyền gia đình và tuổi của người mẹ có nghĩa là nó giống như việc tung một đồng xu có trọng số riêng cho mỗi gia đình. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard đã phân tích dữ liệu thai kỳ của hơn 58.000 y tá Hoa Kỳ trong sáu thập niên và phát hiện ra rằng tỷ lệ sinh con trai hay con gái không phải lúc nào cũng là 50-50 trong các gia đình - mặc dù có vẻ như vậy vì hầu hết tinh trùng đều mang nhiễm sắc thể X hoặc Y. Nghiên cứu, được công bố vào thứ Sáu trên tạp chí Science Advances, phát hiện ra rằng một số gia đình có xu hướng sinh con cùng giới tính, theo tờ Washington Post đưa tin.

.

Ví dụ, cha mẹ có ba con gái có 58% khả năng đứa con thứ tư cũng sẽ là con gái; đối với ba con trai, tỷ lệ sinh con trai thứ tư tăng lên 61%. Tuổi của người mẹ đóng một vai trò khiêm tốn. Phụ nữ bắt đầu sinh con sau 28 tuổi có nhiều khả năng sinh toàn con trai hoặc toàn con gái hơn, có thể là do những thay đổi sinh học ảnh hưởng đến sự tồn tại của nhiễm sắc thể Y. Nghiên cứu đã xác định được hai gen liên quan đến việc sinh con chỉ có một giới tính, nhưng các chuyên gia bên ngoài cảnh báo những phát hiện di truyền này cần được xác nhận thêm.

.

⦿ ---- Những câu chuyện cứ liên tục xuất hiện: một con kangaroo bỏ trốn ở Alabama hay một con ngựa vằn ở Tennessee. Giờ đây, một bài phân tích sâu sắc của Slate giúp giải thích những gì đang diễn ra bằng cách khám phá một ngành buôn bán "thú cưng kỳ lạ" phần lớn bị che giấu nhưng lại đang bùng nổ ở Mỹ. Sam Myers đã đi khắp nước Mỹ để tham dự các cuộc đấu giá ở nông thôn để tận mắt chứng kiến, và bức tranh mà ông vẽ nên không hề đẹp đẽ: Hãy nghĩ đến những con vật bị nhồi nhét trong những chiếc lồng chật chội, hoặc những chiếc lồng tạm bợ làm từ giỏ đựng đồ giặt, xô, hoặc các vật dụng gia đình khác.

.

"Có những con công - một loài chim phổ biến tại các cuộc đấu giá thú cưng kỳ lạ - bị nhét trong những chiếc lồng hình vali: dài và hẹp, không có chỗ cho chúng sải cánh", ông viết. Trong nhiều trường hợp, những người chủ mới không hiểu rõ nhu cầu cụ thể của những con vật. Có lần, Myers tình cờ nghe thấy một nhân viên đấu giá nói với một người đàn ông quan tâm đến loài cáo, "Tôi đoán là ông có thể cho nó ăn thức ăn cho chó."

.

Mặc dù luật pháp hiện nay cấm buôn bán các loài mèo lớn, nhưng vẫn có những loài thú cưng kỳ lạ khác lọt qua được các kẽ hở. Hãy nghĩ đến lạc đà, alpaca (trông như dê hay cừu), nhím, chồn hôi, trăn, vân vân, bao gồm cả kangaroo và ngựa vằn đã đề cập ở trên. Và khi bạn đọc về, chẳng hạn, một con ngựa vằn bỏ trốn, con vật đó có lẽ không đến từ châu Phi mà được lai giống ở Mỹ, hậu duệ của một con ngựa vằn từ rất lâu đời đã trở thành một thú cưng được săn đón.

.

⦿ ---- Los Angeles: Một máy bay của Delta Air Lines bốc cháy ngay sau khi cất cánh. Động cơ bên trái của chiếc Boeing 767 trên đường đến Atlanta đã bốc cháy ngay sau khi rời Sân bay Quốc tế Los Angeles (LAX) vào thứ Sáu. Các phi công buộc phải quay đầu máy bay và quay trở lại LAX. "Chuyến bay 446 của Delta đã quay trở lại Los Angeles ngay sau khi khởi hành sau khi có dấu hiệu cho thấy động cơ bên trái của máy bay có vấn đề", một phát ngôn viên của Delta cho biết.

.

Chuyến bay đang trên đường đến Atlanta với 229 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn trên khoang. Một video từ kênh YouTube L.A. Flights cho thấy động cơ bên trái của máy bay bốc cháy khi máy bay đang cất cánh khỏi đường băng. Sau đó, máy bay bay vòng quanh sân bay một lúc trước khi hạ cánh xuống đường băng một lần nữa, lúc đó không còn nhìn thấy đám cháy nữa.

.

Máy bay đã có thể lăn bánh bình thường tại cổng ra vào và tất cả hành khách đã xuống máy bay an toàn. Delta cho biết, lính cứu hỏa đã kiểm tra máy bay trong khi các hành khách trên chuyến bay lên một máy bay khác đến Atlanta. Không có thương tích nào được báo cáo và Delta hiện đang điều tra.

.

⦿ ---- HỎI 1: Cây dương (Aspen trees) làm giảm cháy rừng?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Cây dương (Aspen trees) không chỉ là một cảnh đẹp vào mùa thu mà còn có thể là một công cụ hữu ích cho các đội cứu hỏa khi họ chiến đấu với cháy rừng trong tiểu bang. Stevens-Rumann là người dẫn đầu nghiên cứu này, hợp tác với các nhà nghiên cứu từ Đại học Tây Colorado và Cơ quan Lâm nghiệp Hoa Kỳ. Sau khi xem xét hơn 300 vụ cháy ở Tây Nam, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng độ ẩm cao hơn của cây dương khiến chúng ít bắt lửa hơn và có khả năng làm chậm đám cháy tốt hơn. Chi tiết:

https://www.denver7.com/news/local-news/new-study-shows-aspen-trees-could-slow-down-wildfires-in-colorado

.

⦿ ---- HỎI 2: Việc hít phải bụi nông trại có thể gây ra những rủi ro cho sức khỏe đường ruột của người lao động trong ngành chăn nuôi?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu của Đại học California, Riverside (UCR) cho thấy việc hít phải bụi nông trại có thể gây ra những rủi ro cho sức khỏe đường ruột của người lao động trong ngành chăn nuôi. Dẫn đầu bởi Declan McCole, giáo sư khoa học y sinh tại Trường Y UCR, nghiên cứu này mở rộng những phát hiện trước đây cho thấy bụi từ trang trại chăn nuôi heo gây viêm đường hô hấp. Các nhà nghiên cứu hiện đang báo cáo trên Tạp chí Độc chất Ứng dụng (Journal of Applied Toxicology) rằng việc hít phải loại bụi này cũng làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột và làm suy yếu chức năng đường ruột, bao gồm tăng tình trạng "ruột rò rỉ" hay còn gọi là tính thấm ruột. Rò rỉ ruột có liên quan đến một loạt các bệnh mãn tính, bao gồm bệnh viêm ruột, bệnh celiac và tiểu đường loại 1. Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2025-07-inhaled-farm-gut-bacteria-weakens.html

.

.