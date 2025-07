phân thân | autotomy

Tranh Đinh Cường

Khi lâm nguy, loài sứa biển tự mình chẻ đôi

một nửa phó cho đời nuốt chửng,

nửa còn lại tự tìm lối thoát thân.





xác thịt xé đôi, giữa diệt vong-cứu rỗi

mất gì được gì

giữa những điều đã qua

những gì sắp tới.





rạch vạch nứt giữa thân

mở ra ranh giới hai đầu



bên đây sống, bên kia chết

đằng này hy vọng, đằng kia tuyệt vọng





chiếu từ bàn cân

hai bên nặng nợ như nhau





chết phần phải chết – không thể chết hết

sống phần còn sống – còn phải sinh sôi.





Chúng ta cũng vậy, cũng biết phân thân

giữa xác phàm – bài thơ ta bay lên

thầm thì không ngơi





bên này cuống họng, bên kia nụ cười

bên này tỏa sáng bên kia vụt tắt





một bên lòng tàn lụi, một bên non omnis moriar –

chỉ là những thanh âm, nhẹ hẫng hút biến





và vạch nứt – không thể tách ta làm hai

mở ra, nuốt ta vào đó.





Wisława Szymborska | Nguyên Yên phỏng dịch



*non omnis moriar – tôi sẽ không chết hết

Câu trích từ thơ Horace. “Non omnis moriar” – nghĩa là: “Tôi sẽ không chết hết.” Hay một phần của ta – lời nói, thơ ca, hay ký ức – sẽ sống tiếp sau cái chết của thân xác.

*

autotomy

When in danger the sea-cucumber divides itself in two:

one self it surrenders for devouring by the world,

with the second it makes good its escape.



It splits violently into perdition and salvation,

into fine and reward, into what was and what will be.



In the middle of its body there opens up a chasm

with two shores that are immediately alien.



On one shore death, on the other life.

Here despair, there hope.



If a scale exists, the balance does not tip.

If there is justice, here it is.



To die as much as necessary, without going too far.

To grow back as much as needed, from the remnant that survives.



We know how to divide ourselves, how true, we too.

But only into a body and an interrupted whisper.

Into body and poetry.



On one side the throat, laughter on the other,

that's light and quickly dying.



Here a heavy heart, there non omnis moriar,

just three little words like three feathers in ascent.



The chasm does not cut us in two. The chasm surrounds us.





wislawa szymbors | English translation by Magnus J. Krynski and Robert A. Maguire

In memoriam Halina Poświatowska