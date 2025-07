Hình: 4 nghi can được báo Ấn Độ che mặt, khi đứng chụp hình bên 1 cảnh sát. Bản tin không nói rõ, nhưng có thể (?) nhóm YouTubers này liên hệ tới những người đang quay phim nhóm sư tu hạnh đầu đà của Thầy Minh Tuệ. Bản tin viết rằng 4 người Việt chuyên làm YouTube đã bị bắt vì âm mưu giết người đồng nghiệp sáng tạo nội dung tại Gaya, Bihar.

(16.7.2025) - Báo Ấn Độ: bắt 4 người Việt âm mưu giết người cùng nghề YouTube (hình như họ cùng theo quay hình Thầy Minh Tuệ)

- Trump trục xuất 5 di dân (có 1 người Việt) tới quốc gia Eswatini ở châu Phi.// ICE có thể trục xuất người nhập cư đến nước thứ 3 chỉ với thông báo trước 6 giờ đồng hồ

- Mỹ thiêu hủy 550 tấn viện trợ (USAID) lương thực khẩn cấp - đủ để nuôi sống 1,5 triệu trẻ em suy dinh dưỡng trong một tuần

- Chủ tịch UFC: nhiều võ sĩ ghi danh để xin dự các trận đấu võ Trump tổ chức trong Nhà Trắng năm tới

- Trump nói với báo chí: hồ sơ Epstein do Obama, Comey, Biden bịa đặt ra. Trump (bay trên phi cơ riêng của Epstein ít nhất 7 lần) bị chỉ trích vì dìm hồ sơ Epstein vì khi tranh cử Trump nhiều lần hứa công bố toàn bộ “Epstein files”//Cộng Hòa rạn vỡ, nhức nhối vì hồ sơ Epstein bị dìm. Đa số Cộng Hòa đồng ý với TRump, Bondi là nên quên chuyện Epstein.// David Schoen (cựu luật sư của Epstein): không có danh sách khách hàng của Epstein.// Alan Dershowitz (cựu luật sư khác của Epstein): có người có tên trong hồ sơ Epstein nhưng họ chỉ là bạn, vô tội.

- Trump không chỉ từ chối công bố hồ sơ Epstein mà còn trì hoãn hàng loạt yêu cầu công khai hồ sơ theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA)

- California: Tìm thấy 21 trẻ em sinh ra bằng cách mang thai hộ, bắt 2 người nghi kinh doanh thuê bụng.

- Trump: sẽ áp thuế quan cao hơn 10% đối với khoảng 100 nước nhỏ (Châu Phi và Caribe)

- Nợ 4 tháng tiền thuê nhà 85.009 đô chưa trả, Dân Biểu Cộng hòa Cory Mills bị lôi ra tòa

- Pentagon triệu hồi 2.000 lính Vệ binh ra khỏi Los Angeles: Thị trưởng nói biểu tình chống Trump thành công

- Mua nhà chậm lại, đơn vay giảm 10%, kinh tế lo ngại: Chỉ số Mua hàng PI giảm 7,4%, Chỉ số Thị trường giảm 9%

- Trump dàn xếp Cộng Hòa để Hạ Viện sẽ thuận các dự luật tiền mã hóa (cryptocurrency bills).

- Báo động: Đã có 17 thẩm phán tòa án di trú ở 10 tiểu bang bị sa thải gần đây.

- Tòa: Trump cấm nhập cảnh từ các nước, nhưng không có quyền cấm người từ đó xin tỵ nạn ở Mỹ.

- Trump nói Đảng Dân Chủ đã soạn ra hồ sơ Epstein. Chủ tịch Hạ Viện nói Bộ trưởng Tư pháp nên giải thích và phổ biến

- Trump: hàng Mỹ vào Indonesia miễn thuế, hàng Indonesia vào Mỹ bị thuế 19% // Indonesia chịu thuế chung 19%, đầu tư 15 tỷ USD vào năng lượng của Mỹ, 4,5 tỷ USD vào nông sản Mỹ và mua 50 máy bay Boeing.

- Trump: 20 công ty hứa đầu tư 92 tỷ đô vào năng lượng Pennsylvania

- Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer dùng chữ ký máy trong khi điều tra Biden đã xài chữ ký máy

- Trump: Ukraine không nên bắn vào Moscow, sẽ chết dân. Để chờ hòa bình 50 ngày tới. //Financial Times: Trump hỏi Zelensky: sẽ bắn vào Moscow hay không? Zelensky nói sẽ bắn.

- Jamie Dimon (CEO của JPMorgan) nói Trump đừng gây sự với Fed, sẽ hại kinh tế Mỹ

- Cảng Los Angeles tháng 6 bận rộn nhất từ trước đến nay, xử lý hơn 892.000 container vận chuyển gấp để né thuế quan

- Nhiều giám đốc rủ nhau rời bỏ Tesla.

- Hy Lạp: 1 giáo sư UC Berkeley bị bắn chết khi đi bộ ban ngày khi thăm 2 con gần nơi ở của vợ cũ.

- Anh nhận 36.000 người Afghanistan tỵ nạn từ 2021.

- Ấn Độ: cụ già nhất chạy Marathon chết, thọ 114 tuổi

- Đại học USC: sinh viên quốc tế giảm (vì Trump), sẽ cắt giảm, sa thải ào at vì lủng hơn 200 triệu đô

- California: nhạc sĩ Robin Kaye của "American Idol" và chồng bị bắn chết, nghi can bị bắt

- HỎI 1: Đa số dân Mỹ tin vào các thông tin y tế do AI tìm ra? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Chatbot không khả tín để trị liệu tâm thần? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-16/7/2025) ⦿ ---- Chính quyền Trump đã ra lệnh thiêu hủy 550 tấn viện trợ lương thực khẩn cấp - đủ để nuôi sống 1,5 triệu trẻ em suy dinh dưỡng trong một tuần - vào hôm nay thay vì cho phân phối như một phần của cuộc thanh trừng đang diễn ra đối với USAID. "Bánh quy năng lượng cao" (high-energy biscuits), dành cho trẻ em dưới năm tuổi sống trong các khu vực chiến tranh và thảm họa, hiện đang được lưu trữ trong một nhà kho ở Dubai và dự kiến sẽ được vận chuyển trong năm nay, nhưng thay vào đó sẽ bị lãng phí do Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) cắt giảm, trên thực tế đã dừng gần như tất cả các hình thức viện trợ nước ngoài.

.

Các nhân viên cứu trợ hiện tại và trước đây, phát biểu ẩn danh vì sợ bị trả thù, nói với The Atlantic rằng quy mô lãng phí là nhiều chưa từng có. Bất chấp những lời đảm bảo nhiều lần từ chính quyền là không loại bỏ viện trợ lương thực, các nhà kho của Hoa Kỳ trên khắp thế giới hiện đang chứa 60.000 tấn thực phẩm, bao gồm đậu Hoà Lan và ngũ cốc ban đầu được gửi đến Sudan đang bị nạn đói hoành hành, mà chính quyền hiện không thể giao hàng ngay cả khi muốn sau khi cắt bỏ USAID và sa thải các chuyên gia hậu cần. Theo tờ The Atlantic, lượng thực phẩm được chuẩn bị thiêu hủy vào hôm nay sẽ đủ để cứu đói toàn bộ trẻ em đang chết đói ở Gaza.

.

⦿ ---- Chính quyền Trump đã trục xuất 5 người di dân bị kết án về tội bạo lực về quốc gia Eswatini ở châu Phi. Những di dân hình sự này từ Việt Nam, Jamaica, Lào, Cuba và Yemen đã đến Eswatini, quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Phi, vào tối hôm qua, thứ Ba, theo Trợ lý Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa (DHS) Tricia McLaughlin cho biết trên mạng xã hội, đồng thời thông báo rằng chuyến bay của họ đã hạ cánh. Phần lớn người hạ cánh xuống Eswatini vào cuối ngày thứ Ba đã bị kết tội giết người, cùng với các tội danh khác. Một người bị kết án 20 năm tù vì tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.

.

Thông báo này đánh dấu lần thứ hai chính quyền Trump trục xuất người di dân đến một quốc gia thứ ba kể từ khi Tòa án Tối cao đầu tháng này cho biết họ có thể trục xuất 8 di dân đến Nam Sudan. Phán quyết đã hợp pháp hóa việc Hoa Kỳ trục xuất những người không phải là công dân đến một quốc gia thứ ba ngoài quốc gia gốc của họ mà không cho họ cơ hội để tranh luận ở tòa rằng họ sẽ bị tra tấn hoặc bị đối xử tàn tệ ở quốc gia mới.

.

⦿ ---- Chính quyền Trump có thể trục xuất người nhập cư đến một quốc gia mà họ không có mối liên hệ nào, trong một số trường hợp chỉ với thông báo trước 6 giờ đồng hồ và không có sự đảm bảo từ quốc gia đến rằng những người bị trục xuất "sẽ không bị bức hại hoặc tra tấn", theo một bản ghi nhớ mới từ một quan chức nhập cư cấp cao.

.

Bản ghi nhớ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan, trong đó nêu rõ chính sách này "có hiệu lực ngay lập tức", đã được Quyền Giám đốc Todd Lyons ban hành vào ngày 9 tháng 7. Bản ghi nhớ này cung cấp hướng dẫn cho nhân viên ICE về cách trục xuất người dân đến các quốc gia khác ngoài quốc gia gốc của họ và, "trong những trường hợp cấp bách", ngay cả khi có nguy cơ họ sẽ bị bức hại hoặc tra tấn tại đó.

.

Trina Realmuto, giám đốc điều hành của Liên minh Tranh tụng Di trú Quốc gia (National Immigration Litigation Alliance), đơn vị đang tham gia vào một vụ kiện liên bang phản đối việc trục xuất người di cư sang các quốc gia khác ngoài quốc gia của họ, cho biết trong một tuyên bố với NBC News rằng bản ghi nhớ này thiết lập một chính sách "hoàn toàn bỏ mặc các yêu cầu theo luật định, quy định và Hiến pháp".

.

⦿ ---- Bản tin sau đây dịch từ thông tín Ấn Độ: ETV Bharat. Các lỗi chính tả trong tên sẽ giữ y nguyên. Bản tin không nói rõ, nhưng có thể (?) nhóm YouTubers này liên hệ tới những người đang quay phim nhóm sư tu hạnh đầu đà của Thầy Minh Tuệ. Dịch như sau: Bản tin viết rằng 4 người Việt chuyên làm YouTube đã bị bắt vì âm mưu giết người đồng nghiệp sáng tạo nội dung tại Gaya, Bihar. Các bị cáo đã tấn công La Anh Tuan và những người khác khi họ đang đi dạo buổi sáng.

.

Các bị cáo là: Bui Van Sang, Van Kan Senh, Taran Hai và Van Tawan đã bị bắt vì cáo buộc tấn công Le Anh Tuan, Pe. Le Xuan Tuong, Sa. Quang Chi, Vietnam (Mai Trang Thuy, Hai Lang, Quang Chi).

.

Theo đơn khiếu nại của Le Anh Tuan, các bị cáo đã tấn công anh và những người khác khi họ đang đi dạo buổi sáng. Le Anh Tuan cáo buộc ý định của những kẻ tấn công là giết anh. Một hồ sơ đã được lập biên bản tại đồn cảnh sát Bodh Gaya và bốn bị cáo đã bị bắt giữ.

.

Công an thành phố Ramanand Kaushal cho biết vì những vụ việc như vậy đã được báo cáo trước đó, nên các YouTuber Việt Nam đã được cảnh báo. Tuy nhiên, bị cáo vẫn thực hiện vụ tấn công. Dựa trên đơn khiếu nại của nạn nhân, bốn bị cáo đã bị bắt giữ, ông nói.

.

Vài ngày trước, một YouTuber người Việt đã bị thương nặng sau khi bị đâm trong một cuộc ẩu đả dữ dội với những người sáng tạo nội dung khác tại Bodh Gaya. Vụ việc xảy ra gần khu vực Kalachakra, liên quan đến hai nhóm người Việt Nam được cho là thường xuyên sản xuất và xuất bản nội dung video từ khu vực này. Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra sau một cuộc tranh cãi gay gắt gần khu vực Công viên Trẻ em, dẫn đến bạo lực.

.

YouTuber bị thương được xác định là Yugen Van Dou. Anh đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Cộng đồng Bodh Gaya. (Nguồn: https://www.etvbharat.com/en/!state/gaya-police-arrested-four-vietnamese-youtubers-on-charges-of-assault-enn25071605341 )

.

⦿ ---- Năm tới sẽ tưng bừng võ đài: Chủ tịch UFC Dana White cho biết rằng nhiều võ sĩ đang xếp hàng chờ đợi trận đấu dự kiến diễn ra vào năm sau tại Bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng. "Ai cũng muốn có mặt trong sự kiện này. Ý tôi là, bạn thậm chí không cần biết ai đang làm nổ tung điện thoại của tôi", White phát biểu hôm Chủ nhật trong buổi họp báo sau trận đấu tại Bridgestone Arena ở Nashville, Tenn. "Bạn có thể xem tất cả trên Internet. Nhưng, bạn biết đấy, trận đấu còn một năm nữa, vì vậy bối cảnh sẽ thay đổi rất nhiều trong năm tới", ông nói thêm.

.

Tổng thống Trump, người đã tham dự một trận đấu UFC hồi đầu năm nay cùng các đồng minh và thành viên Nội các, đã đưa ra ý tưởng về một trận đấu tại Bãi cỏ phía Nam vài tuần trước như một phần của lễ kỷ niệm 250 năm quốc khánh Hoa Kỳ. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang tăng cường sự hiện diện của các tập đoàn tại khuôn viên Nhà Trắng.

.

Động thái của UFC diễn ra sau khi Trump tổ chức một sự kiện cho Tesla tại South Lawn vào đầu năm nay — khi ông mua một chiếc xe điện cùng với đồng minh Elon Musk khi đó trong một tuyên bố gửi đến những người biểu tình phản đối nhà sản xuất xe hơi — bên cạnh sự kiện lăn trứng Phục sinh đầu tiên do doanh nghiệp tài trợ tại Nhà Trắng.

.

"Chúng tôi sẽ có mặt tại South Lawn, và theo nghĩa đen, khi bạn xem trận đấu, tất cả sẽ là Nhà Trắng ở đây, và sau lưng tôi sẽ là, bạn biết đấy, Đài tưởng niệm Washington," White nói trong buổi họp báo. "Chúng tôi đang bắt tay vào khâu hậu cần ngay bây giờ. Đội của tôi đã đi bộ quanh Nhà Trắng cùng với các nhân viên ở đó, và bây giờ chúng tôi đang cùng nhau thiết kế," giám đốc UFC nói thêm. "Và sau đó tất cả chúng tôi sẽ bay đến thủ đô D.C. và ngồi lại với [Trump] để xem ông ấy muốn làm gì."

.

White xác nhận trận đấu sẽ được truyền hình trả tiền theo lượt xem nhưng không nêu rõ bất kỳ trận đấu nào trước buổi biểu diễn tại South Lawn. Đầu tháng này, tổng thống đã gợi ý rằng sự kiện này sẽ là một "cuộc chiến vô địch" thực sự và có thể đón tiếp tới 25.000 người.

.

⦿ ---- Các quan chức Nhà Trắng đã vô cùng bối rối sau khi một phóng viên thẳng thừng hỏi liệu Donald Trump có biết tên ông xuất hiện trong các hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein hay không, theo Axios. Cuộc điều tra của giới truyền thông được đưa ra sau khi có thông tin Phó Giám đốc FBI Dan Bongino đã có cuộc cãi vã nảy lửa với Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi về cách Bộ Tư pháp xử lý hồ sơ về kẻ ấu dâm đã chết năm 2019.

.

Câu hỏi này đã giúp chính quyền nhận ra việc trì hoãn công bố hồ sơ Epstein đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới MAGA. Trong một bản ghi nhớ, Bộ Tư pháp và FBI phủ nhận sự tồn tại của bất kỳ cái gọi là "danh sách khách hàng" nào thuộc về Epstein, trong đó có những cái tên tiềm năng gây chú ý, và cho biết họ sẽ không công bố thêm bất kỳ thông tin nào liên quan đến Epstein. Các cơ quan này cũng tuyên bố rằng tỷ phú tài chính này đã tự sát trong phòng giam ở Thành phố New York, chứ không phải bị giết để bịt miệng, một thuyết âm mưu đã được những người trung thành với Trump, bao gồm cả Bongino, đưa ra trong nhiều năm.

.

Sau tranh cãi Bongino-Bondi, một phóng viên đã hỏi liệu Bondi có nói với Trump rằng tên của ông Trump có trong hồ sơ Epstein hay không. Lần đầu tiên, các nhân viên Nhà Trắng và Bộ Tư pháp nhận ra hậu quả nghiêm trọng của việc từ chối công bố thêm thông tin về Epstein sau khi nhiều nhân vật của MAGA, bao gồm cả chính Trump, tuyên bố sẽ phổ biến hồ sơ Epstein. Các quan chức lo ngại rằng việc này đột nhiên có vẻ như họ đang che chắn cho Trump khỏi những tiết lộ có khả năng gây tổn hại.

.

"Điều này khiến mọi người bối rối", một nguồn tin giấu tên quen thuộc với vấn đề này nói với Axios. Một nguồn tin trong chính quyền cho biết thêm, "Vào thời điểm đó, việc chính quyền Trump ngừng công bố hồ sơ Epstein dường như không phải là ngẫu nhiên".

.

Các nguồn tin cũng nói với Axios rằng tất cả các quyết định của Bondi liên quan đến hồ sơ Epstein đều theo lệnh Trump, hoặc dựa trên những gì bà tin rằng Trump muốn. Hậu quả của hồ sơ Epstein đã gây ra những chia rẽ lớn trong phong trào MAGA, ngay cả một số người ủng hộ trung thành nhất của Trump cũng quay lưng lại với tổng thống vì những gì họ coi là hành vi đánh tráo hồ sơ Epstein.

.

Trump và Epstein đã thân thiết trong nhiều năm, và nhà tài chính này từng mô tả Trump là "người bạn thân nhất" của mình. Không có bằng chứng nào cho thấy Trump có liên quan hoặc thậm chí biết về tội ác của Epstein, và hai người được cho là đã bất hòa vào khoảng năm 2004 vì tranh chấp bất động sản.

.

Hôm thứ Ba, Trump phủ nhận việc Bondi thông báo với ông rằng ông có tên trong hồ sơ Epstein. "Không, không. Cô Bondi chỉ cung cấp cho chúng tôi một bản tóm tắt rất ngắn gọn về độ tin cậy của những điều khác nhau mà họ đã thấy", Trump nói với các phóng viên.

.

Trump cũng tuyên bố hồ sơ Epstein là "bịa đặt" bởi cựu Giám đốc FBI James Comey, cựu Tổng thống Barack Obama và chính quyền Biden. Điều này xảy ra bất chấp việc Epstein đã bị bắt vì tội buôn bán tình dục và chết trong nhà tù liên bang trong nhiệm kỳ đầu của Trump.

.

⦿ ---- Trump bị chỉ trích vì “phản bội” người ủng hộ trong vụ Jeffrey Epstein. Trong tháng 7/2025, cựu Tổng thống Donald Trump đối mặt với làn sóng chỉ trích từ chính những người ủng hộ trung thành của mình sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố một bản ghi nhớ tuyên bố sẽ không công bố thêm tài liệu nào liên quan đến Jeffrey Epstein — tỷ phú bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và qua đời trong tù năm 20192.

.

Epstein từng là bạn xã hội của Trump trong thập niên 1990s; cả hai từng tham dự các buổi tiệc chung và Trump được ghi nhận đã bay trên chuyên cơ của Epstein ít nhất 7 lần. Trong chiến dịch tranh cử, Trump từng hứa sẽ công bố toàn bộ “Epstein files”, bao gồm danh sách khách hàng bị nghi ngờ liên quan đến đường dây buôn bán tình dục trẻ em.

.

Tuy nhiên, Bản ghi nhớ ngày 7/7/2025 của Bộ Tư pháp khẳng định không có danh sách khách hàng nào và không có bằng chứng để điều tra thêm. Những người ủng hộ như Tucker Carlson, Charlie Kirk và Dinesh D’Souza bày tỏ thất vọng, cho rằng chính quyền Trump đang che giấu sự thật. Trump phản hồi trên Truth Social rằng người dân không nên “lãng phí thời gian” vào vụ Epstein, gọi đây là “chuyện nhàm chán”.

.

Sự im lặng và né tránh của Trump khiến nhiều người nghi ngờ ông có liên quan đến vụ án hoặc đang bảo vệ các nhân vật quyền lực khác. Các đồng minh như Mike Johnson và Laura Loomer kêu gọi công bố toàn bộ tài liệu, trong khi phe Dân chủ tận dụng cơ hội để gây áp lực chính trị.

.

⦿ ---- Cộng Hòa rạn vỡ, nhức nhối vì hồ sơ Epstein. Cuộc chiến xoay quanh hồ sơ Jeffrey Epstein, vốn đã chia rẽ những người trung thành với MAGA, cũng đang nổi lên ở Quốc hội, nơi các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đang tranh cãi gay gắt về việc Tổng thống Trump từ chối công bố hồ sơ về Epstein, nhà tài chính kiêm tội phạm tình dục trẻ em đã qua đời.

Cuộc tranh luận đang làm rạn nứt hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, với những người bảo thủ cứng rắn - những đồng minh nhiệt thành của MAGA - đồng tình với yêu cầu của phe bảo thủ về việc công khai các tài liệu, trong khi các đảng viên Cộng hòa khác đang hưởng ứng lời kêu gọi của Trump là hãy dìm hồ sơ Epstein vì "đừng lãng phí Thời gian và Công sức cho Jeffrey Epstein, một người mà chẳng ai quan tâm".

.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hòa - Louisiana) đã khiến Washington sửng sốt hôm thứ Ba khi - sau khi ban đầu nhượng bộ chính quyền - ông hoàn toàn đứng về phía nhóm đầu tiên, kêu gọi Bộ Tư pháp công bố tất cả các hồ sơ liên quan đến Epstein mà Bộ nắm giữ. "Đây là một vấn đề rất tế nhị, nhưng chúng ta nên công khai mọi thứ và để người dân quyết định", Johnson nói trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình podcast bảo thủ Benny Johnson.

.

Nhưng những phát biểu của ông chỉ làm nổi bật thêm việc Trump và Bondi lần nữa đòi dìm hồ sơ, và những thất vọng của phe bảo thủ sau đó. Bằng cách thách thức Trump, Johnson cũng có nguy cơ vấp phải sự phản đối dữ dội từ tổng thống, người đóng vai trò quan trọng trong việc Johnson lên nắm quyền Chủ tịch Hạ viện và đã giúp ông vượt qua những cuộc đấu tranh nội bộ gay gắt kể từ đó.

.

Chỉ vài giờ sau, Dân biểu Thomas Massie (Đảng Cộng hòa-Ky.), người dường như rất vui mừng khi trở thành cái gai trong mắt tổng thống, cho biết ông sẽ cố gắng sử dụng một thủ tục pháp lý khó có thể thực hiện được, được gọi là kiến nghị miễn nhiệm, để buộc Bộ Tư pháp phải bỏ phiếu yêu cầu công bố hồ sơ Epstein. Dân biểu Ro Khanna (Đảng Dân chủ-California) đồng bảo trợ cho nghị quyết này.

.

Đảng Dân chủ chỉ vui vẻ lợi dụng sự chia rẽ trong Đảng Cộng hòa. Họ đang ủng hộ câu chuyện Epstein — và hy vọng sẽ khơi dậy sự vỡ mộng của công chúng với Trump — bằng cách gây sức ép buộc chính quyền công bố hồ sơ, và sử dụng nhiều công cụ thủ tục khác nhau để cố gắng buộc bỏ phiếu về vấn đề này.

“Tôi không thể nói rằng tôi không thích xem chương trình này,” Dân biểu Debbie Dingell (Mich.), người đứng đầu bộ phận truyền thông của Đảng Dân chủ, cho biết. Niềm hả hê càng tăng thêm khi nhiều nhân vật cánh hữu từng thổi bùng các thuyết âm mưu xoay quanh mối quan hệ của Epstein với “giới tinh hoa” toàn cầu quyền lực giờ đây lại nắm giữ những vị trí hàng đầu trong chính quyền — và đã từ bỏ chính những luận điệu mà họ từng ủng hộ. Nhiều người Cộng Hòa tin rằng khách hàng của Epstein có Bill Clinton, và Dân Chủ tin rằng danh sách khách hàng có tên Donald Trump.

.

“Đảng Cộng hòa là nạn nhân của chính những thuyết âm mưu của họ,” Dân biểu Jim McGovern (D-Mass.) cho biết. “Và âm mưu này đang cắn thẳng vào mông họ.” Những động lực hội tụ đang làm cho một điều chắc chắn: Tranh cãi về Epstein khó có thể lắng xuống trong thời gian tới, bất chấp lệnh trực tiếp của Trump yêu cầu dẹp vấn đề này. Một số nhà lập pháp cho biết cử tri đang lên tiếng.

.

“Tôi không hài lòng về điều đó; các cử tri của tôi cũng không hài lòng về điều đó,” Dân biểu Tim Burchett (R-Tenn.) nói với The Hill sáng thứ Ba. “Tôi nhận được bốn hoặc năm cuộc gọi từ bạn bè thân thiết, điều này khá bất thường đối với bất kỳ vấn đề nào. Ngay cả các thành viên trong gia đình cũng khó chịu, không hiểu. Một số đồng nghiệp lính cứu hỏa của tôi cũng khó chịu về điều đó, và tôi cũng vậy.”

.

Trong một dấu hiệu cho thấy sự bất mãn ngày càng tăng với tình hình hiện tại, Dân biểu Lauren Boebert (Đảng Cộng hòa-Colo.), một thành viên của Nhóm Tự do Hạ viện bảo thủ, đã kêu gọi bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để giám sát vụ việc Epstein, cùng với những nhân vật có tiếng nói trong phong trào MAGA. Bà đã đề cử cựu Dân biểu Matt Gaetz (Đảng Cộng hòa-Fla.) cho vị trí này.

.

“Tất nhiên chúng tôi muốn có câu trả lời. Không ai hài lòng với những gì đã nhận được, hoặc thiếu sót. Không ai hài lòng với việc triển khai điều này,” Boebert nói trong một cuộc phỏng vấn khác với người dẫn chương trình podcast bảo thủ Benny Johnson. “Tôi nghĩ rằng trong tương lai, chúng ta cần một công tố viên đặc biệt. Điều đó phải xảy ra. Phải có một cuộc điều tra đặc biệt về việc này nếu chúng ta không được cung cấp thông tin.”

.

Một số nhà lập pháp đã đề xuất sử dụng quyền lực của Quốc hội để thúc đẩy vấn đề này, với thành viên cấp cao của Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jamie Raskin (Dân chủ-Maryland) đề xuất rằng chủ tịch ủy ban, Dân biểu Jim Jordan (Cộng hòa-Ohio), triệu tập Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, Giám đốc FBI Kash Patel và Phó Giám đốc FBI Dan Bongino ra khai ở Hạ Viện. "Họ đang bị dồn vào thế bí, sau khi đã tạo ra một vụ ồn ào lớn về vấn đề này và giờ chỉ muốn che giấu mọi chuyện", Raskin nói.

.

Về phần mình, Jordan đã trả lời một loạt câu hỏi của phóng viên vào thứ Ba về các quan chức đó và vụ án Epstein bằng cách liên tục nói: "Tôi tin tưởng vào tổng thống và đội ngũ của ông ấy".

.

Dân biểu Anna Paulina Luna (Cộng hòa-Florida), người đang lãnh đạo một nhóm đặc nhiệm trong Ủy ban Giám sát Hạ viện về việc giải mật bí mật liên bang, bày tỏ sự thất vọng với quyết định này, nhưng cho biết bước tiếp theo sẽ không đến từ Quốc hội. “Tôi đã làm gần như mọi thứ có thể làm từ góc độ lập pháp, và thật không may, tôi không còn làm việc tại Bộ Tư pháp nữa — mặc dù nếu tôi làm việc tại Bộ Tư pháp, đó sẽ là một khoảng thời gian tuyệt vời,” Luna nói.

Nhưng Luna nói thêm rằng chính quyền “nhận thức được mong muốn và nhu cầu về sự minh bạch, vì vậy chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra.”

.

Cuộc tranh cãi dai dẳng đang đặt Đảng Cộng hòa vào thế khó. Họ không muốn gạt bỏ những lo ngại của nhóm cử tri trung thành đang khao khát trả thù những người giàu có và quyền lực — nhưng lại rất muốn tránh làm tổng thống tức giận hoặc chỉ trích những người được ông ta ưu ái bổ nhiệm như Bondi.

.

Những tình huống đó đã được thể hiện rõ ràng vào chiều hôm qua, thứ Ba, khi tất cả các đảng viên Cộng hòa — mặc dù nhiều người trong số họ muốn công bố các hồ sơ — phản đối nỗ lực do Đảng Dân chủ dẫn đầu nhằm kích hoạt một cuộc bỏ phiếu về một sửa đổi buộc phải công bố các tài liệu Epstein. Đảng Dân chủ đã kêu gọi các đồng nghiệp Đảng Cộng hòa của họ phá hủy một cuộc bỏ phiếu thủ tục vốn sẽ thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu tiếp theo về việc công bố các tài liệu, nhưng tất cả các đảng viên Cộng hòa đều để cuộc trưng cầu dân ý tiếp tục.

.

“Đúng như dự đoán. Toàn là chuyện nhảm nhí,” Dân biểu Eric Swalwell (Đảng Dân chủ-California) viết trên X sau cuộc bỏ phiếu. “@RepMTG bỏ phiếu để giữ kín Hồ sơ Epstein. *Sau khi đăng dòng tweet vô nghĩa nói rằng bà ấy muốn công bố chúng.”

.

Thực tế, ban đầu Bộ trưởng Tư pháp Bondi đã cho báo chí hy vọng có thêm đề tài khai thác, khi nói rằng danh sách khách hàng của Epstein đang ở trên bàn giấy của bà và bà sẽ phổ biến, nhưng vài hôm sau rồi lại dẹp bỏ, nói không có danh sách.

.

Tại Ủy ban Nội quy Hạ viện chiều thứ Hai, một nỗ lực tổ chức bỏ phiếu cho cùng một tu chính án cũng đã thất bại với tỷ lệ 8-4. Tuy nhiên, Dân biểu Ralph Norman (Đảng Cộng hòa-Nam Carolina) đã bất ngờ thay đổi lập trường khi ủng hộ việc tổ chức bỏ phiếu cho biện pháp này.

.

Một số đảng viên Cộng hòa, tương tự, cũng đang lựa chọn ngôn từ cẩn thận khi cố gắng giải quyết áp lực từ phe đối lập và Trump. “Cá nhân tôi, bạn biết đấy, tôi sẽ công bố mọi hồ sơ, mọi hình ảnh — ngoại trừ việc tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả tên của các nạn nhân đều được biên tập lại,” Dân biểu Derrick Van Orden (Đảng Cộng hòa-Wisconsin) nói. Nhưng ông nói thêm: “Tôi muốn nói rõ ràng, tôi hoàn toàn tin tưởng Tổng thống Trump, Pam Bondi và Kash Patel. Đây là quyết định của họ.”

.

⦿ ---- David Schoen, cựu luật sư của tội phạm hình sự quá cố Jeffrey Epstein, hôm thứ Ba cho biết Tổng thống Trump và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi không hề che giấu cái gọi là danh sách khách hàng của ông trùm đường dây ấu dâm Epstein. Schoen, người đã giúp Epstein đạt được thỏa thuận nhận tội để giảm tội năm 2008 về cáo buộc mại dâm cấp tiểu bang, lập luận rằng việc công chúng thúc đẩy việc công bố danh tính là dựa trên những ngụy biện.

.

"Tôi không tin dù chỉ một giây rằng có một danh sách khách hàng ngoài kia. Đó không phải là Jeffrey Epstein", ông nói khi xuất hiện trên chương trình "Cuomo" của NewsNation. Luật sư cũng ám chỉ rằng thân chủ của ông ta lúc bấy giờ "không có kế hoạch" tống tiền những người thân cận của mình - một thuyết âm mưu nổi lên sau cái chết bị cho là tự tử của Epstein vào năm 2019.

.

Theo một bản ghi nhớ do Bộ Tư pháp và FBI công bố vào tháng 7, các nhà điều tra đã thu hồi được 300 gigabyte dữ liệu do Epstein nắm giữ, bao gồm hình ảnh chi tiết về trẻ vị thành niên, danh sách tên và đặc điểm nhận dạng của nạn nhân, mô tả ngoại hình, nơi sinh, cộng sự và lịch sử công việc của họ. Bản ghi nhớ đó, vốn đã gây ra nhiều phản ứng dữ dội, cũng kết luận rằng Epstein không lưu giữ danh sách và cái chết của ông ta trong phòng giam ở Thành phố New York là một vụ tự tử.

.

Cựu luật sư của Epstein cho rằng mối quan hệ của thân chủ mình với những người nổi tiếng và các quan chức chính trị đã tạo ra một cơ hội cho những suy đoán. “Việc công khai tên tuổi, việc ông ta quen biết Bill Richardson, [Bill Clinton, Hoàng tử Andrew, v.v.] không có nghĩa là họ đã có hành vi bất chính, bất hợp pháp với ông ta,” ông nói. “Nhưng mọi người bắt đầu lan truyền tin đồn và đưa ra cáo buộc.”

.

“Ngoài ra, những nạn nhân tố cáo yêu cầu một mức độ riêng tư nhất định, vì vậy thẩm phán đã cân nhắc điều đó khi các bên trình diện trước ông, và đó là lý do tại sao ông giữ kín một số hồ sơ đó,” Schoen nói thêm.

.

Alan Dershowitz, một cựu luật sư bào chữa khác của Epstein, cũng cho biết chưa bao giờ có danh sách khách hàng, nhưng ông lưu ý rằng những người tố cáo đã nêu tên những người đàn ông giàu có trong bản khai của họ.

.

“Có một số người trong số họ là những người tố cáo Jeffrey — những người tố cáo nhiều người khác nhau về hành vi quan hệ tình dục không đúng mực, và điều đó đã bị lược bỏ, tên của những người bị tố cáo đã bị bôi đen. Giờ đây, tất nhiên, vì tôi là luật sư và tôi đã thực hiện tất cả các cuộc điều tra, tôi biết tất cả những người này là ai,” Dershowitz nói hôm thứ Hai trên chương trình “Cuomo.”

.

“Một số người trong số họ đã từng tại vị. Một số đã qua đời. Nhưng không có danh sách khách hàng nào cả,” ông nói thêm. “Và những thông tin bị biên tập có thể bị xóa bỏ nếu ra tòa.”

.

⦿ ---- Donald Trump đạt thỏa thuận chấm dứt cuộc nổi loạn trong Đảng Cộng hòa về các dự luật tiền mã hóa (cryptocurrency bills). Vào tối thứ Ba, 15/7/2025, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với 11 trong số 12 Dân Biểu Cộng hòa từng bỏ phiếu chống lại một quy trình lập pháp quan trọng, khiến ba dự luật về tiền mã hóa bị đình trệ tại Hạ viện. Cuộc gặp diễn ra tại Phòng Bầu dục, với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tham gia qua điện thoại.

.

Trọng tâm của thỏa thuận là dự luật có tên GENIUS Act (Đạo luật Hướng dẫn và Thiết lập Đổi mới Quốc gia cho Stablecoin Hoa Kỳ), nhằm thiết lập khung pháp lý cho stablecoin — loại tiền mã hóa được neo giá theo đồng USD. Dự luật này đã được Thượng viện thông qua vào tháng 6 với sự ủng hộ lưỡng đảng. Trump nhấn mạnh: “Tài sản kỹ thuật số là tương lai, và nước Mỹ đang dẫn đầu.” Dự kiến Hạ viện sẽ bỏ phiếu lại vào sáng thứ Tư để thông qua quy trình lập pháp, mở đường cho việc xem xét các dự luật tiền mã hóa và ngân sách quốc phòng năm 2026.

.

Các dự luật liên quan:

. GENIUS Act: Quy định về stablecoin.

. Anti-CBDC Surveillance State Act: Cấm Cục Dự trữ Liên bang phát hành CBDC.

. Digital Asset Market Clarity Act: Phân định quyền giám sát thị trường tiền mã hóa giữa các cơ quan quản lý.

.

⦿ ---- California: cho thuê bụng. 21 trẻ em được sinh ra nhờ phương pháp mang thai hộ được tìm thấy tại một ngôi nhà ở Arcadia. Phát hiện này được thực hiện sau khi cảnh sát được một bệnh viện địa phương thông báo về một trẻ sơ sinh bị thương ở đầu được đưa đến bệnh viện chăm sóc. Gần một chục trẻ nhỏ đã được tìm thấy tại một ngôi nhà ở Arcadia sau khi phát hiện ra rằng tất cả những đứa trẻ này đều là con của những người mang thai hộ.

.

Kallie Fell, Giám đốc Điều hành của Mạng lưới Trung tâm Đạo đức Sinh học & Văn hóa phi lợi nhuận, cho biết bà đã nói chuyện với một phụ nữ Texas tên là Kayla, một trong những người mang thai hộ đã sinh con cho một cặp vợ chồng tại nhà ở thị trấn Arcadia. Kayla cho biết cô được hứa sẽ giúp đỡ một cặp vợ chồng đang gặp khó khăn trong việc có con, nhưng sau đó cô đã rất sốc khi biết rằng điều đó không đúng.

.

"Đó là lần đầu tiên cô ấy làm mẹ mang thai hộ", Fell nói. “Đứa bé mà cô ấy sinh ra, hiện cô ấy đang cố gắng giành quyền nuôi con. Cô ấy được cha mẹ dự kiến nói rằng cô ấy là người mang thai hộ duy nhất của họ, rằng họ chỉ có một đứa con…”

.

Silvia Zhang và Guojun Xuan, những người được liệt kê là cha mẹ hợp pháp của đứa bé mà Kayla mang thai, đã bị bắt sau khi một bệnh viện địa phương gọi cảnh sát đến điều tra vụ việc một em bé 2 tháng tuổi được họ chăm sóc với chấn thương ở đầu. Cảnh sát đã đến nhà của cặp đôi ở Arcadia và phát hiện 15 đứa trẻ, độ tuổi từ 2 tháng đến 13 tuổi. Sáu đứa trẻ khác có liên quan đến cặp đôi này được tìm thấy đang được gia đình và bạn bè chăm sóc.

.

Cảnh sát Arcadia cho biết ngôi nhà được thiết kế giống như một trường học. Theo cơ quan thực thi pháp luật, camera thu giữ được từ ngôi nhà cho thấy những đứa trẻ bị ít nhất sáu bảo mẫu bạo hành về mặt tinh thần và thể chất. “Không có luật nào cấm thuê nhiều người mang thai hộ cùng một lúc,” Fell nói. “… nhưng như chúng ta thấy, vụ việc này cho thấy những nguy hiểm tiềm ẩn của việc mang thai hộ thương mại.”

Hiện tại, đứa bé mà Kayla sinh ra đang được nuôi dưỡng tại một trung tâm chăm sóc trẻ em. Cô đang nỗ lực giành quyền nuôi con. Người ta không rõ liệu những đứa trẻ còn lại trong gia đình có được đưa vào trại trẻ mồ côi hay không.

.

⦿ ---- Tổng thống Trump phát biểu với các phóng viên hôm thứ Ba rằng ông dự định áp dụng mức thuế quan cao hơn 10% đối với các quốc gia nhỏ hơn, bao gồm các nước ở Châu Phi và Caribe, theo hãng tin AP. "Chúng tôi có thể sẽ áp dụng một mức thuế quan cho tất cả các quốc gia này", ông Trump nói, mức thuế quan này có thể "trên 10% một chút" đối với hàng hóa từ ít nhất 100 quốc gia.

.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick xen vào rằng các quốc gia có hàng hóa bị đánh thuế thấp ở mức này sẽ là Châu Phi và Caribe, những nơi giao thương khiêm tốn với Mỹ. Trong tháng này, tổng thống đã gửi thư cho khoảng hai chục quốc gia và Liên minh Châu Âu EU, những nước này chỉ đơn giản áp dụng mức thuế quan bắt đầu từ ngày 1 tháng 8. Các quốc gia này nhìn chung phải chịu mức thuế đối với hàng hóa gần với mức thuế ngày 2 tháng 4 do tổng thống Hoa Kỳ công bố, người đã áp dụng mức thuế cao kỷ lục đối với Hoa Kỳ khiến thị trường tài chính hoảng loạn và dẫn đến việc Trump đặt ra thời hạn đàm phán 90 ngày, hết hạn vào ngày 9 tháng 7.

Trump cũng cho biết ông "có thể" sẽ công bố mức thuế đối với dược phẩm vào "cuối tháng". Tổng thống cho biết ông sẽ bắt đầu với mức thuế suất thấp hơn và cho các công ty một năm để xây dựng nhà máy trong nước trước khi họ phải đối mặt với mức thuế nhập khẩu cao hơn. Trump cho biết chip máy tính cũng sẽ phải chịu mức thuế tương tự.⦿ ---- Một Dân Biểu liên bang thuộc Đảng Cộng hòa đến từ Florida đang phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý với chủ nhà ở thủ đô DC về khoản tiền thuê nhà khổng lồ chưa thanh toán. Theo đơn kiện do Công ty Quản lý Bozzuto đệ trình, Dân biểu Cory Mills đã trốn 85.009 đô la tiền thuê nhà từ tháng 3 đến tháng 7/2025 cho một căn hộ sang trọng ở Washington, DC, với khoản thanh toán hàng tháng lên tới hơn 20.000 đô la.Chủ nhà đang yêu cầu trục xuất Mills và yêu cầu tòa án ra lệnh thanh toán tiền thuê nhà trong tương lai trực tiếp cho tòa án cho đến khi tranh chấp được giải quyết, với phiên điều trần đầu tiên được ấn định vào ngày 8 tháng 9/2025. Mills, 45 tuổi, người chuyển đến căn hộ đắt đỏ này vào giữa năm 2023, được cho là có tiền sử trễ hạn trả tiền thuê nhà và tích lũy các khoản phí trả chậm trong quá trình này.⦿ ---- Chính quyền Trump đã triệu hồi 2.000 lính Vệ binh Quốc gia ra khỏi Los Angeles, nơi họ được Trump triển khai tháng trước để dập tắt các cuộc biểu tình phản đối bố ráp di dân. Vào ngày 6 tháng 6, các đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan ICE đã bắt đầu tiến hành các cuộc đột kích tại Los Angeles, gây ra các cuộc biểu tình trong thành phố. Để đáp trả, Trump đã triển khai khoảng 2.000 Vệ binh Quốc gia California, sau đó tăng quân số lên hơn 4.000, cùng với hàng trăm lính Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, khiến các chính trị gia địa phương tức giận.Thị trưởng Los Angeles Karen Bass, một đảng viên Dân chủ, đã hoan nghênh động thái rút quân ra khỏi thành phố vào thứ Ba, coi đó là kết quả của các cuộc biểu tình phản đối việc triển khai quân của thành phố. "Điều này xảy ra là nhờ người dân Los Angeles đã đoàn kết và kiên cường. Chúng tôi đã tổ chức các cuộc biểu tình ôn hòa, chúng tôi đã cùng nhau tham gia các cuộc mít tinh, chúng tôi đã đưa chính quyền Trump ra tòa -- tất cả những điều này đã dẫn đến sự thoái lui hôm nay", bà nói trong một tuyên bố.⦿ ---- Mua nhà chậm lại: Khảo sát Đơn xin Vay Thế chấp Hàng tuần của Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp (MBA) được công bố hôm thứ Tư cho thấy số lượng đơn xin vay thế chấp tại Hoa Kỳ đã giảm 10% trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 7.Báo cáo cho thấy lãi suất hợp đồng trung bình cho các khoản vay thế chấp lãi suất cố định 30 năm đã tăng lên 6,82% từ mức 6,77% của tuần trước đó. Chỉ số Mua hàng -- Purchase Index -- (đã điều chỉnh theo mùa) giảm 7,4% so với tuần trước đó, xuống còn 159,6, trong khi Chỉ số Tái cấp vốn (Refinance Index) giảm 11,8% so với tuần trước, xuống còn 767,6. Trong khi đó, Chỉ số Thị trường giảm 9%, từ 281,6 xuống còn 253,5."Lợi suất trái phiếu kho bạc đã tăng trung bình vào tuần trước mặc dù có sự sụt giảm trong tuần, một phần do lo ngại mới về tác động của thuế quan đối với nền kinh tế. Kết quả là, lãi suất thế chấp đã tăng sau hai tuần giảm, góp phần làm chậm hoạt động đăng ký", Phó Chủ tịch kiêm Phó Chuyên gia Kinh tế Trưởng của MBA, Joel Kan, nhận xét.⦿ ---- Trump không chỉ từ chối công bố các hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein mà còn trì hoãn hoặc phớt lờ hàng loạt yêu cầu công khai hồ sơ theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA). Trump từng cam kết sẽ minh bạch các hồ sơ về Epstein, vụ ám sát JFK và thậm chí cả UFO (vật bay lạ). Tuy nhiên, ông đã đảo ngược lập trường, đặc biệt với hồ sơ Epstein, gây thất vọng cho cả những người ủng hộ trung thành.Các nhà báo, học giả và nhà nghiên cứu chính trị thường xuyên gửi yêu cầu FOIA để điều tra hoạt động của chính phủ, nhưng hiện nay họ gặp phải sự trì hoãn kéo dài, thiếu phản hồi, hoặc bị từ chối thẳng thừng. Thông tin FOIA dưới thời Trump: Nhiều cơ quan liên bang không có nhân sự chuyên trách xử lý yêu cầu FOIA; Một số cơ quan như USAID mất hàng tháng mới phản hồi, thậm chí không cung cấp bất kỳ tài liệu nào. Văn phòng Quản lý Thông tin Chính phủ (OGIS) cũng không phản hồi yêu cầu giải quyết tranh chấp FOIA.Theo chuyên gia David Cuillier, tỷ lệ công bố đầy đủ hồ sơ FOIA đã giảm từ 38% năm 2011 (thời Obama) xuống còn 12% năm 2024 (thời Biden), và tiếp tục suy giảm dưới nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Thời gian phản hồi trung bình tăng từ 24 lên 44 ngày.FOIA – vốn được thiết kế để người dân tiếp cận thông tin – giờ đây chỉ hiệu quả với những ai có đủ tài chính để kiện ra tòa. Việc chính quyền Trump ngăn chặn công bố hồ sơ Epstein là biểu hiện rõ ràng của xu hướng che giấu thông tin, đi ngược lại nguyên tắc “chính phủ thuộc về nhân dân”.⦿ ---- Đã có 17 thẩm phán tòa án di trú bị sa thải trong những ngày gần đây, theo thông tin từ liên đoàn đại diện cho họ, khi chính quyền Trump tiếp tục tiến hành các cuộc trục xuất hàng loạt người nhập cư trong nước. Liên đoàn Quốc tế về Kỹ sư Chuyên nghiệp và Kỹ thuật (International Federation of Professional and Technical Engineers), đại diện cho các thẩm phán tòa án di trú cũng như các chuyên gia khác, cho biết trong một thông cáo báo chí rằng 15 thẩm phán đã bị sa thải "không có lý do" vào thứ Sáu và thêm hai người nữa vào thứ Hai. Liên đoàn cho biết họ đang làm việc tại các tòa án ở 10 tiểu bang khác nhau trên toàn quốc — California, Illinois, Louisiana, Maryland, Massachusetts, New York, Ohio, Texas, Utah và Virginia."Thật là vô lý và đi ngược lại lợi ích công cộng khi cùng lúc Quốc hội đã ủy quyền cho 800 thẩm phán di trú, chúng ta lại sa thải một số lượng lớn thẩm phán di trú mà không có lý do," Chủ tịch công đoàn Matt Biggs nói. "Điều này thật vô lý." Câu trả lời là ngừng sa thải và bắt đầu tuyển dụng. Việc sa thải diễn ra khi các tòa án ngày càng trở thành trung tâm của nỗ lực thực thi chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Trump, với các nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan ICE bắt giữ người nhập cư khi họ xuất hiện tại tòa án để tham gia các phiên tòa.Các cuộc bắt giữ quy mô lớn bắt đầu từ tháng Năm và đã gây ra nỗi sợ hãi trong số những người xin tị nạn và người nhập cư xuất hiện tại tòa án. Trong một cảnh tượng đã trở nên quen thuộc, một thẩm phán sẽ chấp thuận yêu cầu của một luật sư chính phủ để bác bỏ các thủ tục trục xuất đối với một người nhập cư. Trong khi đó, các nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ đang chờ đợi ở hành lang để bắt giữ người đó và đưa họ vào đường nhanh chóng để trục xuất ngay khi họ rời khỏi phòng xử án.Các thẩm phán tòa án di trú cũng đang phải đối mặt với một khối lượng công việc khổng lồ khoảng 3,5 triệu vụ án đã tăng vọt trong những năm gần đây. Các vụ án có thể mất nhiều năm để đi đến quyết định cuối cùng, với việc các thẩm phán và luật sư thường xuyên lên lịch các phiên điều trần cuối cùng về nội dung của một vụ án cách đây hơn một năm. Khác với các tòa án hình sự, người nhập cư không có quyền được luật sư, và nếu họ không đủ khả năng chi trả, họ tự bào chữa cho mình — thường sử dụng một thông dịch viên để trình bày trường hợp của mình.Theo luật mới được thông qua sẽ sử dụng 170 tỷ đô la để tăng cường thực thi luật nhập cư, các tòa án sẽ nhận được một khoản bổ sung 3,3 tỷ đô la. Điều đó sẽ được sử dụng để tăng số lượng thẩm phán lên 800 và thuê thêm nhân viên để hỗ trợ họ. Nhưng liên đoàn cho biết rằng kể từ khi chính quyền Trump nhậm chức, hơn 103 thẩm phán đã bị sa thải hoặc tự nguyện rời bỏ sau khi nhận những lời đề nghị được gọi là "Ngã ba đường" vào đầu nhiệm kỳ của chính quyền này.Hiện tại có khoảng 600 thẩm phán, theo số liệu của liên đoàn. Các tòa án di trú thuộc Bộ Tư pháp.⦿ ---- Tòa: Trump cấm nhập cảnh từ các nước, nhưng không có quyền cấm họ xin tỵ nạn ở Mỹ. Thẩm phán liên bang Jamal Whitehead ở Seattle đã nói trong phán quyết của mình vào cuối thứ Hai rằng lệnh của tổng thống vào tháng Sáu cấm nhập cảnh đối với người từ 12 quốc gia "rõ ràng nêu rõ" rằng nó không giới hạn khả năng của mọi người trong việc tìm kiếm tình trạng tị nạn. Lệnh này bao gồm một điều khoản nói rằng không có gì trong đó “sẽ được hiểu là hạn chế khả năng của một cá nhân tìm kiếm quy chế tị nạn, quy chế tị nạn, tạm hoãn trục xuất, hoặc bảo vệ theo CAT, phù hợp với luật pháp của Hoa Kỳ.”Trong phán quyết của mình, Whitehead nói rằng “theo các điều khoản rõ ràng của nó, Tuyên bố này loại trừ người tị nạn khỏi phạm vi áp dụng.”Việc cấm người tị nạn nhập cảnh sẽ hạn chế khả năng của họ trong việc tìm kiếm tình trạng tị nạn và do đó trái với lệnh, thẩm phán đã thêm vào. Ông đã ra lệnh cho chính quyền ngay lập tức tiếp tục giải quyết hồ sơ 80 "người tị nạn được bảo vệ theo giả định" đã bị từ chối dựa trên lệnh cấm du lịch.⦿ ---- Trump nói Đảng Dân Chủ đã soạn ra hồ sơ dâm tặc Epstein và bây giờ mọi người hãy quên đi. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-La.) đã nói hôm thứ Ba rằng Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi cần giải thích các tuyên bố của bà về hồ sơ Jeffrey Epstein sau khi Bộ Tư pháp thông báo sẽ không công bố thêm thông tin nào trong vụ nhà tài chính bị tai tiếng tổ chức bán dâm trẻ em cho các tài phiệt Mỹ.Tuyên bố này đánh dấu một sự khác biệt đáng chú ý với Tổng thống Trump, người đã đứng về phía Bondi và khuyến khích các ủng hộ viên của ông bỏ qua vấn đề này, ngay cả khi Johnson nhấn mạnh rằng ông tin tưởng Tổng thống. Phỏng vấn hôm thứ Ba với nhà bình luận và người có ảnh hưởng bảo thủ Benny Johnson, Chủ tịch Hạ viện đã được hỏi về khả năng Ghislaine Maxwell — bạn gái một thời của Epstein, người đã bị kết án vì buôn bán trẻ em — ra làm chứng trước Quốc hội, hoặc khả năng triệu hồi tài liệu từ Bộ Tư pháp về vấn đề này."Tôi ủng hộ sự minh bạch," Chủ tịch Johnson đáp lại. "Chúng tôi nhất quán trong vấn đề này." Nhìn này, [cựu Tổng thống] Reagan thường nói với chúng ta rằng chúng ta nên tin tưởng vào người dân Mỹ, và tôi tin vào nguyên tắc đó, và tôi biết Tổng thống Trump cũng vậy. Tôi tin tưởng ông ấy. Ý tôi là, chúng ta nên công khai mọi thứ và để người dân quyết định. Nhà Trắng và đội ngũ Nhà Trắng biết những thông tin mà tôi không biết. Nhưng tôi đồng ý với cảm xúc rằng chúng ta cần công khai nó ra ngoài.”Đảng viên Cộng hòa Louisiana đã đề cập đến tuyên bố của Bondi từ đầu năm nay, trong đó bà nói trên Fox News rằng danh sách khách hàng của Epstein đang "nằm trên bàn làm việc của tôi ngay bây giờ để xem xét" — một câu nói mà những người tức giận với động thái tiếp theo của bà chống lại việc công khai đã nhiều lần nhắc đến. Bondi kể từ đó đã nói rằng bà đang đề cập đến các hồ sơ vụ án Epstein một cách tổng quát hơn, không phải là một "danh sách khách hàng" cụ thể."Cô Bondi cần đứng ra và giải thích điều đó với mọi người," Johnson nói. “Tôi thích Pam.” Ý tôi là, tôi nghĩ cô đã làm tốt công việc của mình. Chúng ta cần Bộ Tư pháp tập trung vào các ưu tiên chính, vì vậy hãy giải quyết vấn đề này để họ có thể xử lý tội phạm bạo lực, an toàn công cộng, tính toàn vẹn của cuộc bầu cử và truy quét ActBlue cùng những vấn đề mà tổng thống đang rất quan tâm, như chúng ta đang làm."Trong khi Chủ tịch Hạ viện thường đồng hành cùng Trump trong các vấn đề lớn, tuyên bố của ông đánh dấu một sự khác biệt không bình thường so với quan điểm của Trump. Trump đã kêu gọi những người ủng hộ ông bỏ qua vấn đề Epstein. Vào thứ Ba, Trump nói rằng các tài liệu về Epstein đã được "bịa đặt" bởi đảng Dân chủ, và nói rằng Bondi đã xử lý tình huống "rất tốt."Nhưng sự phẫn nộ của cơ sở bảo thủ vẫn tiếp tục, gây lo ngại — và thất vọng — trong số các đảng viên Cộng hòa. “Tôi rất muốn vượt qua chuyện này,” Johnson nói, tiếc nuối rằng “chúng ta đang phải dành thời gian nói về điều này” sau khi Quốc hội gửi luật thuế và chi tiêu lớn của Trump đến bàn làm việc của ông. "Hãy giải quyết nó."“Những gì Epstein tham gia là một điều ác không thể tả. Chúng ta cần đứng lên chống lại nó không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động,” Johnson nói.⦿ ---- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo vào thứ Ba rằng như một phần của thỏa thuận thương mại với Indonesia và ngoài mức thuế chung 19%, nước này đã đồng ý đầu tư 15 tỷ USD vào xuất cảng năng lượng của Mỹ, 4,5 tỷ USD vào sản phẩm nông nghiệp, và mua 50 máy bay Boeing."Là một phần của Thỏa thuận, Indonesia đã cam kết mua 15 tỷ đô la năng lượng của Mỹ, 4,5 tỷ đô la sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, và 50 máy bay Boeing, nhiều chiếc trong số đó là 777," Trump viết trên Truth Social. "Nếu có bất kỳ hàng hóa nào được chuyển tải từ một quốc gia có thuế quan cao hơn, thì thuế quan đó sẽ được cộng thêm vào thuế quan mà Indonesia đang trả."⦿ ---- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố vào thứ Ba gói đầu tư lớn nhất trong lịch sử Pennsylvania mà ông gọi là trong sự kiện Năng lượng và Đổi mới Pennsylvania đầu tiên được tổ chức tại Pittsburgh. Phát biểu trước các nhà ủng hộ và các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp, Trump thông báo rằng 20 công ty công nghệ và năng lượng hàng đầu đã cam kết tổng cộng 92 tỷ đô la để phát triển trí tuệ nhân tạo và cơ sở hạ tầng năng lượng trên toàn tiểu bang.Gọi ngày hôm đó là "một chiến thắng cho Pennsylvania và cho Hoa Kỳ," Trump đã liên kết khoản đầu tư này với chiến lược quốc tế rộng lớn hơn của ông, bao gồm một thỏa thuận NATO mới trong đó "họ trả tiền cho mọi thứ" trong khi Hoa Kỳ cung cấp các tài sản quân sự mà các đồng minh cần.⦿ ---- Một đảng viên Cộng hòa dẫn đầu cuộc điều tra về việc cựu Tổng thống Joe Biden sử dụng máy ký tự động đã tự mình dựa vào chữ ký số. Trong một trường hợp điển hình của câu nói "làm theo lời tôi nói, đừng làm theo những gì tôi làm," Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer đã dùng máy ký nhiều tài liệu liên quan đến cuộc điều tra của ông về cáo buộc suy giảm trí tuệ của Biden trong khi ông còn tại chức bằng chữ ký số, thay vì trực tiếp ký tay, theo báo cáo của NBC News.Comer đã sử dụng cái được gọi là "chữ ký ướt" (wet signature) trên các bức thư triệu tập yêu cầu lời khai từ bác sĩ cũ của Nhà Trắng, Dr. Kevin O’Connor, trợ lý cũ của Jill Biden, Antony Bernal, và trên 16 bức thư khác gửi các quan chức Nhà Trắng yêu cầu phỏng vấn ghi chép. Nhưng phân tích siêu dữ liệu của NBC News đã tiết lộ rằng chữ ký số dày, đen trên các tài liệu này thậm chí không phải do chính Comer ký trực tiếp.Trong một tuyên bố, Comer gọi việc so sánh giữa việc ông sử dụng chữ ký số và việc Biden sử dụng máy ký tự động để ký các hành động có hiệu lực pháp lý, như ân xá và khoan hồng, là "vô lý và gây hiểu lầm." Hai điều này không thể so sánh được." Biden đã thừa nhận việc sử dụng autopen, như nhiều tổng thống khác trong lịch sử gần đây, nhưng đã mạnh mẽ bác bỏ các tuyên bố của Cộng Hòa rằng chữ ký của ông từng được sử dụng trên các tài liệu mà không có sự chấp thuận của ông.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố vào thứ Ba rằng Ukraine không nên bắn vào Moscow. Những bình luận của ông theo sau một báo cáo trước đó cho biết Trump đã khuyên Tổng thống Zelensky nên mang cuộc chiến đến Nga. Nói chuyện với báo chí trên đường đến Pennsylvania, tổng thống đã lảng tránh các câu hỏi về sự tham gia của Mỹ vào cuộc xung đột, nói rằng, "Các bạn nên hỏi Biden tại sao ông ấy lại tham gia vào cuộc chiến này." Trump chưa bao giờ đổ tội cho Putin mà chỉ đổ tội cho Biden.Trump nói rằng ông "không đứng về phía ai cả" và chỉ muốn "ngừng việc giết chóc" trong cuộc xung đột ở Ukraine. Trump cảnh báo rằng thời hạn để Nga đồng ý hòa bình hoặc đối mặt với thuế quan thứ cấp 100% có thể ngắn hơn 50 ngày. "Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra với Tổng thống [Nga] [Vladimir] Putin," ông lưu ý.⦿ ---- The Financial Times báo cáo một chi tiết đáng chú ý từ một cuộc gọi điện thoại giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tháng này. Nó đến dưới dạng một câu hỏi từ Trump: "Volodymyr, bạn có thể bắn vào Moscow không?" Tổng thống hỏi, theo các nguồn tin của tờ báo. "Bạn cũng có thể bắn vào St. Petersburg?"Zelensky được báo cáo đã trả lời: "Hoàn toàn. Chúng tôi có thể nếu bạn cho chúng tôi vũ khí."Cuộc gọi điện thoại ngày 4 tháng 7 đến một ngày sau khi Trump nói chuyện với Vladimir Putin và không đạt được tiến bộ trong một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine. Người phát ngôn của Nhà Trắng, Karoline Leavitt, không phủ nhận rằng Trump đã hỏi câu hỏi về việc bắn trúng Moscow, nhưng cô nói với Newsweek rằng tờ báo kia diễn dịch sai: "Báo The Financial Times khét tiếng là trích ra ngoài ngữ cảnh để có được những cú nhấp chuột vì báo của họ sắp chết. Tổng thống Trump chỉ đơn thuần là hỏi một câu hỏi, không khuyến khích giết người thêm."⦿ ---- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo vào thứ Ba rằng Mỹ sẽ không phải trả thuế quan tại Indonesia, trong khi hàng hóa của Indonesia sẽ bị đánh thuế 19%. "Họ sẽ trả 19% và chúng ta sẽ không phải trả gì cả ..." Chúng tôi sẽ có quyền truy cập đầy đủ vào Indonesia, và chúng tôi có một vài thỏa thuận như vậy sẽ được công bố," Trump nói khi phát biểu với các phóng viên trước Nhà Trắng.Trước đó, Trump đã đăng trên nền tảng Truth Social của mình rằng ông đã đạt được một thỏa thuận "tuyệt vời" với Indonesia mà không cung cấp chi tiết về thỏa thuận này một tuần sau khi đe dọa áp thuế 32% lên quốc gia Đông Nam Á này.⦿ ---- Jamie Dimon đang cảnh báo chính quyền Trump là đừng cố gắng hất cẳng Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên Bang Jerome Powell trước khi nhiệm kỳ của ông hết hạn vào năm tới. "Tôi nghĩ rằng sự độc lập của Fed là hoàn toàn quan trọng", CEO của JPMorgan nói với các phóng viên trong một cuộc gọi hội nghị. "Quậy phá với Fed có thể có những hậu quả bất lợi, trái ngược hoàn toàn với những gì bạn có thể hy vọng," ông nói thêm, theo Reuters.Tạp chí Wall Street Journal cung cấp bối cảnh, lưu ý rằng Dimon là "nhà lãnh đạo đầu tiên của một tổ chức tài chính lớn của Hoa Kỳ nói công khai chuyện chính quyền chống lại người đứng đầu ngân hàng trung ương." Trump đã nhiều lần chỉ trích Powell vì không cắt giảm lãi suất, mặc dù tổng thống đã khẳng định ông sẽ không sa thải Powell. Tuy nhiên, suy đoán mới trong thủ đô là Nhà Trắng có thể cố gắng sử dụng chi phí vượt trội khi cải tạo trụ sở được Fed là một lý do để sa thải Powell vì lý do xài cho xây dựng quá lố.Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói rằng quá trình chính thức để chọn một người thay thế đã bắt đầu. Nhiệm kỳ của Powell đã tăng lên vào tháng 5 năm 2026, và chính Bessent được coi là một ứng cử viên cho công việc [thay cho Powell].⦿ ---- Cảng Los Angeles đã ghi nhận vào tháng 6 bận rộn nhất từ trước đến nay, xử lý hơn 892.000 container vận chuyển khi các công ty nhập cảng tranh giành để vượt qua thuế quan đến hàng hóa Trung Quốc. Kỷ lục mới, một bước nhảy 8% so với năm ngoái, đã được thúc đẩy bởi các công ty tăng tốc các lô hàng trước thời hạn ngày 12 tháng 8 lờ mờ cho các cuộc đàm phán thuế quan với Trung Quốc, báo cáo của CNBC. Sự vội vàng bắt nguồn từ cái mà các quan chức cảng gọi là "hiệu ứng đánh giá thuế", một mô hình biến động khối lượng vận chuyển được kích hoạt bằng cách thay đổi chính sách thương mại của Mỹ-Trung.Trong khi hoạt động của tháng 6 đặt dấu ấn nước cao trong lịch sử 117 năm của cảng, giám đốc điều hành Gene Seroka cảnh báo chống lại việc dán nhãn cho nó một sự đột biến, lưu ý rằng sự tăng đột biến là tạm thời và bị điều khiển bởi sự không chắc chắn. Ông dự đoán rằng tháng 7 có thể là một tháng kỷ lục khác khi các nhà nhập cảng vội vã đánh bại mức thuế "đối ứng" do đá vào ngày 1 tháng 8, sau khi giảm mạnh từ tháng 8 trở đi khi mức thuế mới đẩy chi phí cao hơn cho các doanh nghiệp Mỹ. "Có lẽ chúng tôi sẽ nhận được một cú hích cuối cùng đối với hàng nhập cảng đến Hoa Kỳ", Seroka nói với CNN. Liên đoàn bán lẻ quốc gia dự kiến sẽ giảm tỷ lệ phần trăm hai chữ số về khối lượng hàng hóa tại các cảng của Hoa Kỳ từ tháng 8 đến tháng 11.Các nhà nhập cảng nói rằng chi phí thuế quan đã leo thang đáng kể. Bobby Djavaheri của Yedi Houseware nói rằng hóa đơn thuế đối với một lượng lớn các thiết bị nhà bếp từ Trung Quốc hiện có giá lên tới 50.000 đô la từ 2.000 đô la tiền thuế. Nhiều công ty chỉ mang lại hàng hóa thiết yếu, và một số đang chuyển chuỗi cung ứng sang các nước châu Á khác, mặc dù thuế quan và rào cản hậu cần mới vẫn tồn tại. Ngay cả khi một số đa dạng hóa sản xuất, các thành phần chính thường vẫn bắt nguồn ở Trung Quốc, hạn chế tính linh hoạt.⦿ ---- Rủ nhau rời bỏ Tesla. Các nguồn tin nói với Tạp chí Wall Street Journal, công ty sản xuất xe điện Tesla đã mất đi giám đốc bán hàng hàng đầu của Bắc Mỹ, người đã ở với công ty trong 15 năm. Troy Jones -- Phó giám đốc về bán hàng, dịch vụ và giao hàng cho khu vực -- cũng đã được báo cáo chạy ra ra. Electrek báo cáo rằng trong năm năm qua, Jones đã được xem "là người lãnh đạo nỗ lực bán lẻ của Tesla ở Mỹ."Omead Afshar, một phụ tá chỉ huy quan trọng của Giám đốc điều hành Elon Musk, người gần đây đã điều hành bán hàng và sản xuất cho Bắc Mỹ và Châu Âu, rời Tesla vào tháng 6 (báo cáo của Electrek, ông được cho là đã bị sa thải trong bối cảnh doanh số của công ty), cũng như người đứng đầu nhân sự Jenna Ferrua.Một trong những người dẫn đầu AI và robot của Tesla, Milan Kovac, đã chuyển sang đầu năm nay. Kovac đã có một tay trong việc phát triển Optimus, lõi robot hình người để tham vọng biến Tesla của Musk thành nhiều hơn chỉ là một nhà sản xuất xe hơi. Reuters bổ sung kỹ sư pin trưởng Drew Baglino và người đứng đầu chính sách công toàn cầu Rohan Patel vào danh sách các cấp chỉ huy rời bỏ Tesla gần đây đáng chú ý khác.⦿ ---- Hy Lạp: Một giáo sư UC Berkeley đã bị bắn chết dưới ánh sáng ban ngày trên một con đường yên tĩnh của Athens và cảnh sát ở Hy Lạp vẫn đang tìm kiếm câu trả lời. Như CNN báo cáo, nhà kinh tế Przemyslaw Jeziorski đã bị bắn chết vào ngày 4 tháng 7. Người đàn ông 43 tuổi này đã đến thăm thành phố để gặp hai đứa con của mình và tham dự phiên điều trần khi anh bị bắn nhiều lần ở cự ly gần ở Agia Paraskevi, một vùng ngoại ô gần nơi ở của vợ cũ.Cảnh sát nói rằng một kẻ tấn công đeo mặt nạ đã tiếp cận Jeziorski đi bộ vào khoảng 4:15 chiều giờ địa phương và nổ súng bằng một khẩu súng ngắn 9mm trước khi chạy trốn khỏi hiện trường. "Tất cả các kịch bản đang được kiểm tra, bao gồm cả các thành viên thân thiết trong gia đình", một nguồn tin cảnh sát nói với CNN. Nhưng không có vụ bắt giữ nào hơn một tuần sau vụ nổ súng, gia đình và bạn bè của Jeziorski đang công khai kêu gọi cảnh sát tăng cường tìm kiếm."Cái chết của anh ta và hoàn cảnh xung quanh không thể chấp nhận", NBC News trích dẫn anh trai mình nói. Các nhà điều tra cho biết vụ giết người mang dấu hiệu của một vụ thuê giết người theo hợp đồng. Berkeley, trong khi đó, đã đăng một cáo phó rộng rãi đề cập đến Jeziorski, một người gốc Ba Lan, với tư cách là một "giáo viên đam mê và học giả tiếp thị hàng đầu".⦿ ---- Hàng ngàn người Afghanistan, bao gồm nhiều người làm việc với lực lượng Anh, đã được bí mật tái định cư ở Anh sau khi rò rỉ dữ liệu về danh tính của họ làm dấy lên lo ngại rằng Taliban có thể nhắm mục tiêu vào họ, chính phủ Anh tiết lộ hôm thứ ba. Chính phủ cho biết họ đang kết thúc chương trình, mà một lệnh của tòa án hiếm hoi đã cấm các phương tiện truyền thông tiết lộ, AP báo cáo.Bộ trưởng Quốc phòng John Healey nói với các nhà lập pháp rằng một bảng tính chứa thông tin cá nhân của gần 19.000 người đã nộp đơn xin đến Anh sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan đã vô tình được phát hành vào năm 2022 vì lỗi email của quan chức quốc phòng. Chính phủ chỉ nhận thức được sự rò rỉ khi một số dữ liệu được công bố trên Facebook 18 tháng sau đó.Tòa án tối cao đã ban hành một lệnh được gọi là một siêu lệnh cấm bất cứ ai tiết lộ sự tồn tại của nó. Chính phủ sau đó đã thiết lập một chương trình bí mật để tái định cư người Afghanistan được đánh giá là có mối đe dọa lớn nhất từ các nhà cai trị Taliban của đất nước. Khoảng 4.500 người nộp đơn Afghanistan và khoảng 3.600 thành viên gia đình, đã được đưa đến Anh theo chương trình tuyến đường phản ứng Afghanistan và khoảng 6.900 người dự kiến sẽ được chuyển nhượng vào thời điểm đóng cửa, với tổng chi phí khoảng 1,1 tỷ đô la.Lệnh cấm đã được dỡ bỏ vào thứ ba kết hợp với quyết định của chính phủ Đảng Lao động hiện tại của Anh để công khai chương trình. Nó cho biết một đánh giá độc lập đã tìm thấy rất ít bằng chứng cho thấy dữ liệu bị rò rỉ sẽ khiến người Afghanistan có nguy cơ bị trừng phạt cao hơn từ Taliban. Đánh giá cho biết Taliban có các nguồn thông tin khác về những người đã làm việc với chính phủ Afghanistan và các lực lượng quốc tế trước đây.Khoảng 36.000 người Afghanistan đã được chuyển đến Vương quốc Anh theo các tuyến tái định cư khác kể từ năm 2021. Các nhà phê bình nói rằng vẫn khiến hàng ngàn người giúp quân đội Anh làm phiên dịch viên hoặc trong các vai trò khác có nguy cơ bị tra tấn, tù đày hoặc tử vong.⦿ ---- Ông cụ già nhất chạy đua Marathon đã chết. Một người đàn ông được cho là người chạy marathon khi cao niên nhất thế giới, đã chết trong một vụ tai nạn đường bộ ở độ tuổi rõ ràng năm 114. Fauja Singh, một người đàn ông người Anh gốc Ấn vào năm 2011 đã trở thành người trăm tuổi đầu tiên hoàn thành một cuộc đua marathon, đang đi dạo ở Beas Pind, ngôi làng tiếng Ba Tư mà cụ sinh ra, thì bị một chiếc xe đâm và vội vã đến bệnh viện, sau đó cụ chết vì bị thương.Singh, người sinh năm 1911, đã chạy cuộc đua marathon đầu tiên ở London vào năm 2000 và hoàn thành thêm 8 cuộc đua nữa cho đến khi ông nghỉ hưu năm 2013 ở tuổi 101. Hộ chiếu của cụ cho thấy ngày sinh của cụ và cụ nhận được một lá thư từ Nữ hoàng Elizabeth II để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 có mục đích của anh ta.Huấn luyện viên của Singh, đã xác nhận cái chết của cụ vào thứ ba, viết những người chạy bộ thân yêu nhất. Thật đáng buồn khi chúng tôi có thể xác nhận biểu tượng về loài người và sức mạnh tích cực của Fauja Singh, đã qua đời ở Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã vinh danh ông khi qua đời, gọi Singh là một vận động viên đặc biệt của người Hồi giáo với quyết tâm đáng kinh ngạc.⦿ ---- Đại học Nam California (USC: University of Southern California) sẽ tiến hành sa thải như một phần của loạt biện pháp tài chính để giải quyết những gì Chủ tịch lâm thời Beong-Soo Kim mô tả là một "thiếu hụt cấu trúc tái diễn" trong một thông điệp gửi đến giảng viên và nhân viên vào thứ Hai. USC đã kết thúc năm tài chính 2025 với thâm hụt hoạt động hơn 200 triệu đô la — tăng từ 158 triệu đô la trong năm tài chính trước đó.Kim cho rằng sự thiếu hụt này là do cả áp lực nội bộ và bên ngoài, bao gồm sự mất cân bằng cấu trúc ngày càng xấu giữa chi phí và doanh thu của trường đại học, kết quả tài chính yếu kém từ hệ thống y tế của USC, sự sụt giảm trong số lượng sinh viên quốc tế và khả năng giảm mạnh trong nguồn tài trợ liên bang.“Ảnh hưởng. cuối cùng của những thay đổi này rất khó dự đoán,” Kim viết, “nhưng đối với một trường đại học quy mô của chúng ta, tiềm năng mất doanh thu hàng năm chỉ từ nguồn tài trợ nghiên cứu do liên bang tài trợ có thể lên tới 300 triệu đô la hoặc hơn.” Ông lưu ý rằng áp lực tài chính tương tự đang ảnh hưởng đến các cơ sở giáo dục đồng cấp nhưng nhấn mạnh rằng “chúng ta không thể dựa vào hy vọng rằng sự hỗ trợ từ liên bang sẽ trở lại mức lịch sử.”Để đối phó với những thách thức này, trường đại học dự định thực hiện cắt giảm nhân sự cùng với một loạt các biện pháp thắt lưng buộc bụng bổ sung. Các biện pháp khác đã được thực hiện bao gồm tạm dừng tuyển dụng, cắt giảm ngân sách trường học và đơn vị, kiểm soát chi tiêu tùy ý, loại bỏ một số dịch vụ bên thứ ba, hạn chế đi lại và không tăng lương merit cho năm tài chính 2026.⦿ ---- California: Hai người được phát hiện đã bị bắn chết trong một ngôi nhà sang trọng ở Encino vào chiều thứ Hai là một giám sát âm nhạc của "American Idol" và chồng của cô, theo TMZ. Báo chí đã đưa tin đầu tiên rằng Robin Kaye và chồng cô, Thomas Deluca, là nạn nhân vào sáng thứ Ba. LAPD đã cho biết rằng các sĩ quan đã được gọi đến để kiểm tra phúc lợi tại ngôi nhà, nằm ở khu vực 4700 của đại lộ White Oak, và khi đến nơi, họ phát hiện ra người đàn ông và người phụ nữ bị thương do súng bắn vào đầu. Cả hai đều được tuyên bố đã chết tại hiện trường.Hôm thứ Ba, các thám tử cảnh sát Los Angeles đã bắt nghi can 22 tuổi bị tình nghi giết cặp vợ chồng trên. Nghi phạm là Raymond Boodarian, 22 tuổi, đến từ Encino, một khu vực thuộc Thung lũng San Fernando của Los Angeles. Cảnh sát tin rằng nghi phạm đã đột nhập vào nhà qua một cánh cửa không khóa khi Deluca và Kaye ra ngoài. Sau đó, họ quay lại khi nghi phạm vẫn còn ở trong nhà. "Một cuộc đối đầu đã xảy ra, dẫn đến việc nghi phạm tự sát", Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết. "Các nạn nhân đã tử vong do nhiều vết thương do súng bắn và nghi phạm đã bỏ chạy khỏi nhà."⦿ ---- HỎI 1: Đa số dân Mỹ tin vào các thông tin y tế do AI tìm ra?ĐÁP 1: Đúng vậy. Người Mỹ thấy thông tin sức khỏe do AI tạo ra hữu ích, nhưng thận trọng về việc sử dụng nó trong chăm sóc lâm sàng, chỉ có 36% thoải mái với AI trong các quyết định lâm sàng. Tóm tắt do AI tạo thường gặp trong các tìm kiếm trực tuyến, với 63% tìm thấy chúng ít nhất là một chút đáng tin cậy, nhưng nhiều người vẫn xác minh thông tin trên các trang web đáng tin cậy. Trong một cuộc khảo sát quốc gia mới từ Trung tâm chính sách công Annenberg của Đại học Pennsylvania, gần 80% người trưởng thành Hoa Kỳ cho biết họ có thể tìm kiếm trực tuyến để trả lời câu hỏi về hệ thống hoặc tình trạng y tế. Trong số đó, khoảng hai phần ba cho biết họ đã bắt gặp các bản tóm tắt do AI tạo ra ở đầu kết quả trên các công cụ tìm kiếm-như tổng quan “AI Overview” của Google, hoặc câu trả lời “Copilot Answer” của Bing. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Chatbot không khả tín để trị liệu tâm thần?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu gần đây của Đại học Stanford đưa ra một cảnh báo rằng các chatbot trị liệu có thể gây ra rủi ro an toàn đáng kể cho người dùng bị các vấn đề sức khỏe tâm thần. Nghiên cứu của Stanford về việc sử dụng các chatbot mô hình Langue lớn sẽ được trình bày công khai vào cuối tháng này tại Hội nghị ACM thường niên lần thứ tám về tính công bằng, trách nhiệm và minh bạch từ ngày 23-26 tháng 6 tại Athens, Hy Lạp, trong một nghiên cứu có tiêu đề: "Thể hiện sự kỳ thị và phản ứng không phù hợp. Chi tiết: