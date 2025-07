(13.7.2025) - Đức Giáo Hoàng kêu gọi yêu thương hàng xóm, ám chỉ tới quê nhà của ngài ở Mỹ nơi di dân bị Trump bố ráp - Bị Trump nện búa thuế quan 20%, chính phủ VN níu áo hội doanh nghiệp Mỹ - Nhà văn Thom Hartmann: Trump đã thành công y hệt các giáo chủ tà phái, khi giáo dân chỉ tin lời Trump nói dối và không tin sự thật và những người Trump bôi nhọ.

Đức Giáo Hoàng kêu gọi yêu thương những người hàng xóm, người láng giềng trong một thông điệp ám chỉ tới quê nhà của ngài ở Hoa Kỳ nơi Tổng Thống Trump thúc đẩy sôi động những cuộc bố ráp di dân.

.

- Bị Trump nện búa thuế quan 20%, chính phủ VN níu áo hội doanh nghiệp Mỹ

- Nhà văn Thom Hartmann: Trump đã thành công y hệt các giáo chủ tà phái, khi giáo dân chỉ tin lời Trump nói dối và không tin sự thật và những người Trump bôi nhọ.

- Tiểu bang đỏ Louisiana nổi giận: bầu cho Trump chỉ tự hại thêm. Nhiều người da trắng bực dọc vì dân gốc Việt vừa làm móng, vừa xin trợ cấp

- Elon Musk: Trump từng nói hồ sơ trùm ấu dâm Epstein là do Obama, Hillary dựng lên, vậy thì Trump nên "công bố hồ sơ Epstein như Trump đã hứa" vì Bondi nói có "trẻ em bị lạm dụng sex, chính phủ có video ghi lại" thì sao chưa kẻ lạm dụng nào bị truy tố // Trump nói hãy quên Epstein đi, FBI nên điều tra vụ bầu cử 2020

- Bộ trưởng Tư pháp Bondi: hủy vụ án chống BS Michael Kirk Moore (người đã vứt bỏ 28.000 đô la liều vaccine COVID-19 do chính phủ Biden cấp và thay vào đó là tiêm nước muối cho trẻ em) vì dân có quyền không tin vaccine

- Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sa thải 20 nhân viên liên hệ hồ sơ điều tra vụ Trump trộm hồ sơ mật

- Báo động thê thảm cho kinh tế Mỹ vì Trump áp thuế quan hàng vào Mỹ, sẽ làm sức bán giảm, việc làm mất

- Luật mới của Trump đóng cửa đại học đối với rất nhiều sinh viên hậu cử nhân.

- Từ California, mua một chiếc bàn cổ với giá 1.980 đô từ Mexico, bị cộng thêm 1.170 đô tiền thuế quan và phí giao hàng

- Đức: Châu Âu phải độc lập khỏi thị trường Mỹ trong khi bị Trump áp thuế 30%

- Tổng thống Pháp: Liên Âu phải cứng rắn đối phó nếu bị Trump áp thuế 30%

- Trump lên án đảng Cộng Hòa: tại sao truy vấn Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi về hồ sơ Epstein // Nhà văn Tina Brown: hiếm khi đồng ý với MAGA, bây giờ mới đồng ý rằng Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đang dìm hồ sơ Epstein

- FEMA sa thải nhân viên tổng đài 1 ngày sau trận lũ lụt ở Texas. Không đủ người trả lời phone xin cấp cứu

- Trump dọa tước quốc tịch diễn viên, nghệ sĩ hài Rosie O'Donnell (đang ở Ireland) nhưng Hiến pháp cấm tước quốc tịch người sinh ở Mỹ

- Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem: bàn với 5 tiểu bang mở thêm trại tù theo mô hình trại tù cá sấu Florifa

- Phát súng thứ 9 đã ngăn kẻ định ám sát Trump ở Butler, Pennsylvania, năm ngoái.

- Florida: Các nhà lập pháp thăm trại tù di dân giữa đầm cá sấu. Dân Chủ nói trại tù phải dẹp, vì tệ hại quá. Cộng Hòa nói tù mà, đâu phải ở khách sạn

- Tìm việc làm ở Mỹ khó hơn, làm việc sẽ gian nan hơn, ngành kỹ thuật 60 giờ/tuần là bình thường

- San Jose: nhà của 1 phụ nữ bị tràn ngập đồ trả về từ Amazon vì bị 1 hãng TQ ghi là địa chỉ trả về

- Pháp: trao quyền tự chủ cho vùng lãnh thổ New Caledonia ở Nam Thái Bình Dương, cho "quốc tịch Caledonia" bên cạnh quốc tịch Pháp

- Mississippi: linh mục tập sự Jonathan Tu Nguyen-Vuong bị bắt vì có phim sex trẻ em.

- Boston: Truong Nguyen sau 2 thập niên xài danh tính người chết, bị kêu án 25 tháng tù, rồi sẽ trục xuất về VN

- Canada: cô Trang Phạm lại trúng số 250.000 đô, vài tháng sau khi cùng 4 bạn trúng 60 triệu đô

- HỎI 1: Cao niên ăn trứng hơn một lần một tuần có thể ít có khả năng mắc chứng mất trí nhớ Alzheimer? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Sử dụng thuốc gabapentin thường xuyên để điều trị co giật, đau dây thần kinh và hội chứng chân không yên có thể liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-13/7/2025) ⦿ ---- Bị Trump búa thuế quan, Việt Nam níu áo hội doanh nghiệp Mỹ: Theo tin Bloomberg, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã kêu gọi một nhóm doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ nỗ lực của Việt Nam nhằm đạt được thỏa thuận thuế quan cuối cùng với chính quyền Trump sau khi hai nước về cơ bản đạt được sự đồng thuận về khuôn khổ của thỏa thuận, truyền thông địa phương đưa tin.

.

Ông Chính đã đưa ra yêu cầu này trong cuộc họp hôm thứ Sáu tại Hà Nội với Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN (U.S.-Asean Business Council), trang web The Investor đưa tin, trích dẫn cổng thông tin của chính phủ Việt Nam. Nhóm này đại diện cho các công ty như Apple Inc., Boeing Co. và Amazon.com Inc., theo trang web của họ.

.

Các nhà lãnh đạo của quốc gia Đông Nam Á đã bất ngờ trước thông báo của Tổng thống Donald Trump vào tuần trước rằng họ đã đồng ý mức thuế 20%, Bloomberg News đưa tin, gần gấp đôi lời Trump đã hứa. Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết Việt Nam đang tìm cách giảm mức thuế này.

.

Việt Nam, quốc gia có thặng dư thương mại lớn thứ ba thế giới với Hoa Kỳ vào năm ngoái, là quốc gia thứ hai sau Vương quốc Anh mà Trump công bố một thỏa thuận thương mại. Kể từ đó, Tổng thống Hoa Kỳ đã ban hành thư áp thuế cho hàng chục đối tác thương mại, áp đặt mức thuế cao tới 50% trước thời hạn ngày 1 tháng 8.

.

Ông Chính cho biết hai nước về cơ bản đã đạt được sự đồng thuận về khuôn khổ thỏa thuận, nhưng ông kêu gọi nhóm doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam đạt được một thỏa thuận thuế quan hợp lý và chi tiết cho từng sản phẩm và một số nhóm hàng hóa, theo The Investor.

.

Theo báo cáo, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các đại biểu Hội đồng phản đối việc sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng xuất cảng của Việt Nam và các hành động làm suy yếu quan hệ song phương giữa hai nước. Ông cũng đề nghị các doanh nghiệp thúc đẩy Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

.

⦿ ---- Elon Musk kêu gọi Trump phổ biến hồ sơ Epstein. Elon Musk, sau cuộc tranh cãi công khai với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã nhảy vào cuộc tranh cãi liên quan đến tội phạm ấu dâm Epstein. Musk đã trả lời nhiều bài đăng về vụ án Epstein trên nền tảng mạng xã hội X của mình và nói rằng Trump nên "công bố hồ sơ Epstein như Trump đã hứa".

.

Cứ công bố hồ sơ Epstein như đã hứa: "Thật đấy. Ông Trump đã nói 'Epstein' đến sáu lần trong khi bảo mọi người đừng nói về Epstein nữa. Hãy cứ công bố hồ sơ như đã hứa", Musk trả lời một bài đăng trên X. Bài đăng mà ông Musk trả lời có ảnh chụp màn hình bài đăng của Trump về hồ sơ Epstein, mà Tổng thống Mỹ tuyên bố là do Obama, "Hillary gian xảo" và "những kẻ thua cuộc và tội phạm" của các quan chức Biden tạo ra. Khi Trump công nhận có hồ sơ Epstein do Obama, Hillary và các quan chức Biden tạo ra, tại sao không phổ biến để thanh minh?

.

"Hàng ngàn trẻ em đã bị lạm dụng...' Trong một bình luận khác, ông Musk viết, "Đây là một vấn đề rất lớn." "Chúng ta đang sống trong một hệ thống kiểu quái gì thế này, nếu hàng ngàn trẻ em bị lạm dụng sex, chính phủ có video ghi lại những kẻ lạm dụng mà chẳng có kẻ lạm dụng nào phải đối mặt với cáo buộc!?" ông hỏi thêm.

.

Trong bài đăng dài lê thê trên Truth Social, Trump đã bác bỏ các hồ sơ liên quan đến Epstein và kêu gọi những người làm việc trong chính quyền của ông, bao gồm cả Kash Patel, đừng "lãng phí thời gian và công sức" vào "gã [Epstein] không bao giờ chết".

.

"Chuyện gì đang xảy ra với 'những chàng trai' của tôi, và đôi khi là cả 'những cô gái' nữa? Họ đều nhắm vào Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, người đang làm rất tốt! Chúng ta cùng một đội, MAGA, và tôi không thích những gì đang xảy ra", ông Trump viết trên Truth Social.

.

Ông Trump viết thêm: “Tại sao chúng ta lại công khai các hồ sơ do Obama, Hillary Gian Lận, Comey, Brennan, và những kẻ thua cuộc, tội phạm của Chính quyền Biden, những kẻ đã lừa dối thế giới bằng trò lừa bịp Nga, Nga, Nga, 51 điệp viên ‘Tình báo’, ‘Máy tính xách tay địa ngục’ và nhiều thứ khác nữa? Họ đã tạo ra Hồ sơ Epstein, giống như họ đã tạo ra Hồ sơ Hillary Clinton/Christopher Steele giả mạo mà họ đã sử dụng để chống lại tôi, và giờ đây những người được gọi là ‘bạn bè’ của tôi lại đang lợi dụng họ,” trước khi đặt câu hỏi: “Tại sao những kẻ cực đoan cánh tả này lại không công bố Hồ sơ Epstein? Nếu có bất cứ điều gì trong đó có thể gây tổn hại đến Phong trào MAGA, tại sao họ lại không sử dụng nó?

.

Ông Trump nói thêm rằng bất kể “chính quyền hoàn hảo” của ông đã đạt được bao nhiêu thành tựu trong sáu tháng, như bảo vệ biên giới, trục xuất tội phạm và khôi phục nền kinh tế, thì “không bao giờ là đủ đối với một số người”.

.

“Kash Patel, và FBI, phải tập trung vào việc điều tra Gian lận Bầu cử, Tham nhũng Chính trị, ActBlue, Cuộc bầu cử gian lận và bị đánh cắp năm 2020, và việc bắt giữ những tên côn đồ và tội phạm, thay vì tháng này qua tháng khác chỉ nhìn vào những tài liệu cũ rích, lấy cảm hứng từ cánh tả cực đoan về Jeffrey Epstein. Hãy để Pam Bondi làm công việc của bà ấy - bà ấy rất tuyệt vời!”, ông nói tiếp.

.

Trump cũng tuyên bố rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị “gian lận và bị đánh cắp” và điều tương tự sắp xảy ra vào năm 2024. Ông nói rằng Pam Bondi hiện đang điều tra vấn đề này. “Một năm trước, đất nước chúng ta đã chết; giờ đây nó là quốc gia nóng nhất trên thế giới. Hãy giữ nguyên như vậy, và đừng lãng phí thời gian và năng lượng vào Jeffrey Epstein, một người mà chẳng ai quan tâm”, ông viết thêm, trước khi kết thúc bài đăng của mình bằng câu nói tiêu chuẩn “Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến vấn đề này!”

.

Hôm thứ Hai, Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã cùng nhau đưa ra một tuyên bố dài hai trang, phủ nhận sự tồn tại của "danh sách khách hàng" liên quan đến những cá nhân mà Jeffrey Epstein đã buôn bán trẻ em gái vị thành niên. Họ cũng kết luận rằng không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy Epstein đã tống tiền các nhân vật nổi tiếng như một phần trong hoạt động tội phạm của mình.

.

Chính quyền Trump thậm chí còn công bố một đoạn video từ phòng giam của Epstein để giải quyết dứt điểm những tin đồn dai dẳng rằng ông ta không tự tử. Tuy nhiên, đoạn video bị mất tích làm dấy lên lo ngại về việc liệu ông ta có thực sự tự tử hay không.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã sa thải một số nhân viên Bộ Tư pháp (DOJ) trong tuần này có liên quan đến cựu cố vấn đặc biệt Jack Smith, người đã điều tra việc Tổng thống Trump xử lý các tài liệu mật và nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, theo báo cáo của một số hãng thông tấn, bao gồm cả Associated Press.

.

Ít nhất 9 nhân viên DOJ đã bị Bondi sa thải vào hôm thứ Sáu, tờ New York Times đưa tin, trong khi các hãng thông tấn khác bao gồm Axios và The Washington Post đưa tin rằng 20 nhân viên đã bị cắt giảm, bao gồm các cảnh sát liên bang, nhân viên hỗ trợ và luật sư. Trong khuôn khổ cuộc thanh trừng, hai công tố viên làm việc dưới quyền Smith đã bị sa thải, nhiều hãng tin đưa tin vào thứ Bảy, trích dẫn nhiều nguồn tin ẩn danh. Reuters lần đầu tiên đưa tin về vụ sa thải vào cuối ngày thứ Sáu.

.

Vào cuối tháng 1, ngay khi Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai, Bộ Tư pháp đã sa thải ít nhất một chục công tố viên từng làm việc trong các vụ án hình sự của Trump, với lý do họ không đáng tin cậy.

.

Patty Hartman, một chuyên gia quan hệ công chúng hàng đầu, đã bị sa thải vào hôm thứ Hai. Hartman là thành viên của nhóm truyền thông thuộc Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Quận Columbia. “Các quy tắc không còn tồn tại nữa. Trước đây, Nhà Trắng và Bộ Tư pháp từng có một ranh giới rất rõ ràng, bởi vì bên này không được can thiệp vào công việc của bên kia. Ranh giới đó chắc chắn đã không còn nữa”, Hartman nói với CBS News.

.

⦿ ---- Mây đen bất ổn bao trùm nền kinh tế Hoa Kỳ trong nửa đầu năm 2025 đang đe dọa tạo ra một cơn giông bão làm giảm tốc độ tăng trưởng trong nửa cuối năm khi mức thuế quan cao hơn của Tổng thống Donald Trump ảnh hưởng đến người tiêu dùng và cuộc đàn áp nhập cư của ông làm rung chuyển thị trường việc làm.

.

Mặc dù tăng trưởng đã có dấu hiệu chậm lại, nhưng vào ngày 10 tháng 7, Trump đã làm tăng nguy cơ suy thoái rõ rệt hơn khi công bố kế hoạch tăng thuế suất đối với nhiều mặt hàng nhập cảng từ Canada từ 25% lên 35% và áp đặt mức thuế chung từ 15% đến 20% đối với hầu hết các quốc gia khác, tăng từ 10%. Vào ngày 12 tháng 7, các mối đe dọa về thuế quan lại gia tăng trở lại khi Trump công bố mức thuế 30% đối với tất cả hàng nhập từ Mexico và Liên minh Châu Âu.

.

Vào mùa xuân, Trump đã tuyên bố tạm dừng áp dụng mức thuế quan hai chữ số đối với Trung Quốc và nhiều quốc gia khác trong 90 ngày, làm giảm bớt lo ngại về suy thoái kinh tế và đảo ngược làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán. Tuần này, các quan chức Nhà Trắng đã gia hạn lệnh hoãn áp thuế đến ngày 1 tháng 8 để có thêm thời gian cho các cuộc đàm phán.

.

Nhưng trong những ngày gần đây, Trump lại một lần nữa gia tăng các mối đe dọa thương mại, công bố kế hoạch áp thuế 50% đối với đồng nhập cảng, 50% đối với tất cả các lô hàng từ Brazil và mức phí cao đối với 14 quốc gia không đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ trước ngày 1 tháng 8. Các biện pháp này đã có hiệu lực: thuế 50% đối với kim loại, 25% đối với xe hơi và 30% đối với Trung Quốc, bên cạnh mức thuế chung 10% dường như sắp tăng mạnh.

.

Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã giảm gần 280 điểm vào hôm Thứ Sáu ngày 11 tháng 7 sau những lời đe dọa áp thuế mới nhất của Trump. "Rủi ro đang gia tăng rằng chúng ta có thể thấy mức thuế quan cao hơn nhiều, dẫn đến những tác động tiêu cực đến lạm phát và tăng trưởng", Jonathan Millar, chuyên gia kinh tế cấp cao của Barclays tại Hoa Kỳ, cho biết.

.

Theo một cuộc khảo sát vào tháng 6 của Vistage, một nhóm kết nối CEO, chỉ 42% CEO của các công ty vừa và nhỏ có kế hoạch tăng thêm nhân sự trong năm tới, mức thấp nhất được ghi nhận kể từ năm 2003.

.

⦿ ---- Mua một chiếc bàn phụ từ Mexico: Thuế quan đã cộng thêm khoản phí giao hàng bất ngờ là 1.170 đô la. Vào tháng 6, Dave Yeske, một chuyên gia lập kế hoạch tài chính được chứng nhận tại San Francisco, California, đã mua một chiếc bàn phụ từ một người bán ở Mexico thông qua một chợ đồ cổ trực tuyến. Trước khi UPS giao chiếc bàn đã tháo rời vào tháng 7, công ty giao hàng yêu cầu Yeske và vợ anh phải trả khoảng 585 đô la phí Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ cho mỗi thùng hàng — tổng cộng khoảng 1.170 đô la, trên một chiếc bàn phụ vốn đã có giá khoảng 1.980 đô la.

.

"Chúng tôi rất thất vọng", Yeske, giám đốc điều hành của Yeske Buie, một công ty quản lý tài sản tại San Francisco, California, cho biết. "Chúng tôi biết rằng thuế quan thể hiện trên giá cả bất kể giá cả ra sao, nhưng đây là điều rõ ràng nhất có thể tưởng tượng được."

.

Theo người phát ngôn của UPS, các khoản phí được đánh giá do chính phủ Hoa Kỳ quy định, chứ không phải do hãng vận chuyển. Các khoản phí này phụ thuộc vào giá trị của sản phẩm và nguồn gốc của nó. Khi UPS đưa một lô hàng vào Hoa Kỳ, công ty giao hàng sẽ trở thành nhà nhập cảng chính thức, nghĩa là công ty chịu trách nhiệm về thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc giao hàng. Người phát ngôn cho biết, nhà bán lẻ có thể chọn trả phí hoặc chuyển chi phí cho người tiêu dùng cuối cùng.

.

Trường hợp của Yeske không phải là hiếm. Sau khi đợt thuế quan đầu tiên của Trump được áp dụng vào mùa xuân này, người tiêu dùng bắt đầu báo cáo rằng họ nhận được yêu cầu thanh toán từ các công ty vận chuyển sau khi mua hàng để nhận hàng. Các chuyên gia cũng cảnh báo về những trò lừa đảo bắt chước những yêu cầu hợp pháp đó.

.

Theo Bernie Hart, phó chủ tịch hải quan của Flexport, một công ty logistics, mặc dù người tiêu dùng từ lâu đã phải đối mặt với thuế, phí và lệ phí đối với hàng nhập cảng, nhưng thuế quan của Trump đang làm trầm trọng thêm vấn đề này.

.

⦿ ---- Trump đóng cửa đại học đối với rất nhiều sinh viên hậu cử nhân. Cô Vashti Trujillo hy vọng sẽ lấy được bằng thạc sĩ. Nhưng cô lo lắng rằng Tổng thống Donald Trump đã đặt điều đó ngoài tầm với. Luật thuế và chi tiêu lớn của tổng thống sẽ cắt giảm các chương trình cho vay sinh viên liên bang mà cô sinh viên năm ba 21 tuổi tại Đại học Tiểu Bang Colorado Pueblo có thể sẽ phải trả. Các chuyên gia giáo dục cũng dự đoán luật này sẽ gây áp lực lên ngân sách của nhiều trường đại học công lập như trường Trujillo đang theo học.

.

Nguyên nhân là vì luật này có thể thúc đẩy các cơ quan lập pháp tiểu bang chuyển hướng ngân sách từ giáo dục đại học sang các chương trình an sinh xã hội, chẳng hạn như Medicaid, vốn bị cắt mạnh bởi luật chi tiêu. Những thay đổi đó cuối cùng có thể làm tăng học phí cho những sinh viên như Trujillo - hoặc buộc họ phải tạm dừng kế hoạch học sau cử nhân để hỗ trợ các thành viên gia đình đã mất bảo hiểm y tế. "Dự luật này đang tấn công mọi khía cạnh của cuộc sống sinh viên", cô nói.

.

Trujillo, người đang theo học hai chuyên ngành kỹ thuật cơ điện tử và phân tích dữ liệu, nằm trong số nhiều sinh viên đại học Hoa Kỳ đang băn khoăn liệu thành tựu lập pháp đầu tiên mang dấu ấn của Trump trong nhiệm kỳ thứ hai có làm tăng chi phí cho họ hay không.

.

Sự bất an không chỉ ảnh hưởng đến sinh viên; mà còn hiện hữu ở khắp nơi đối với các nhà quản lý đại học. Ngân sách liên bang đang bị cắt cạn kiệt. Nguồn cung sinh viên đóng học phí đang bắt đầu một sự suy giảm kéo dài. Và các chính sách thực thi luật nhập cư của chính quyền Trump đã làm lung lay triển vọng học đại học của sinh viên quốc tế, một nhóm dân số mà nhiều trường đại học Hoa Kỳ cần để tồn tại.

.

Mặc dù biện pháp chi tiêu lớn của Trump giúp ổn định một số nguồn tài trợ cho các chương trình giáo dục đại học, bao gồm cả Pell Grants, nhưng nó chủ yếu lấy đi tiền vào thời điểm mà ngay cả những đại học giàu nhất cũng đang gặp khó khăn về tài chính.

.

Trong những năm tới, các chương trình hoàn trả khoản vay sinh viên mới do luật này tạo ra sẽ làm tăng hóa đơn cho hàng triệu người vay. Các đại học sẽ cảm thấy cần phải chuyển hướng hỗ trợ nhiều hơn sang sinh viên hậu cử nhân và giảm bớt hỗ trợ cho sinh viên đại học. Trong khi đó, nhiều cơ quan lập pháp tiểu bang có thể sẽ giảm ưu tiên hỗ trợ cho giáo dục đại học.

.

Tuy nhiên, chính quyền Trump và các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Quốc hội vẫn tin rằng luật ngân sách mới sẽ tăng giám sát đại học và cuối cùng là giảm học phí cho sinh viên. "Bằng cách thiết lập giới hạn cho vay, dự luật này sẽ đóng lại nguồn trợ cấp liên bang đang mở rộng, vốn làm tăng chi phí đại học và gây gánh nặng cho các gia đình", Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon đăng trên X sau khi Thượng viện thông qua dự luật. "Dự luật cũng đơn giản hóa và hợp lý hóa việc trả nợ vay sinh viên cho hàng triệu người vay." Nhưng các sinh viên không thấy như thế.

.

⦿ ---- Sau đây là bài phân tích của một nhà văn Thom Hartmann, một nhà bình luận chính trị tiến bộ, tác giả và người dẫn chương trình radio nổi tiếng tại Mỹ, chuyên phân tích sâu sắc về xã hội và dân chủ: Cựu đặc vụ FBI Michael Fienberg đã lên tiếng chỉ ra rằng cơ quan này, FBI, dưới sự lãnh đạo của Dan Bongino và Kash Patel, đang thanh trừng những người không phải là thành viên của giáo phái Trump. Hành vi sùng bái giáo chủ tương tự cũng được thể hiện rõ nét qua thư ký báo chí Nhà Trắng, người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa (DHS) và người đứng đầu Bộ Tư pháp — cùng nhiều quan chức chính quyền khác và các nghị sĩ Cộng hòa đắc cử — thường xuyên nói dối và nói nửa sự thật nhắm vào phụ nữ, người nhập cư và đảng Dân chủ.

.

Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Đảng Cộng hòa-Georgia) ngụ ý rằng những đứa trẻ thiệt mạng trong trận lũ lụt ở Texas là nạn nhân của một âm mưu đen tối — có lẽ do đảng Dân chủ hoặc người Do Thái vận hành tia laser vũ trụ — nhằm thay đổi thời tiết, hoàn toàn phớt lờ sự thật rằng các tỷ phú nhiên liệu hóa thạch liên kết với đảng Cộng hòa đã tham gia vào một âm mưu kéo dài nửa thế kỷ nhằm phá hoại bầu khí quyển của chúng ta bằng khí thải carbon dioxide để đổi lấy hàng nghìn tỷ đô la lợi nhuận. Một phần trong số đó, chắc chắn đã được chia sẻ với Greene hoặc chiến dịch của bà.

.

Nhiều quan chức chính quyền, các đảng viên Cộng hòa đắc cử, và các nhà lãnh đạo sùng bái truyền thông cánh hữu trên các nền tảng như Fox News đã và đang khuếch đại "Lý thuyết Thay thế Vĩ đại" (Great Replacement Theory) mang tính phân biệt chủng tộc, bài Do Thái, rằng những người Do Thái giàu có đang trả tiền để "thay thế" người da trắng ở Mỹ bằng người da đen, người Mexico và những người da màu khác. Điều này đã dẫn đến việc ICE trở thành lực lượng cảnh sát lớn nhất nước Mỹ, với ngân sách lớn hơn cả toàn bộ quân đội Nga, và sẽ sớm càn quét một khu phố gần bạn trong cuộc săn lùng không hồi kết nhắm vào những người da nâu.

.

Donald Trump không cần phải dụ dỗ những người ủng hộ mình vào một khu rừng rậm rạp, như giáo chủ tà phái Jim Jones đã làm ở Guyana. Ông Trump không cần phải cô lập họ về mặt vật lý với phần còn lại của thế giới. Thay vào đó, Trump đã xây dựng Jonestown của mình ngay tại quê nhà, trong ranh giới của nền cộng hòa của chúng ta, từng viên gạch một. Ông ta đã làm điều đó bằng hơn 30.000 lời nói dối được ghi chép lại, nỗi sợ hãi, cơn thịnh nộ và lời hứa say đắm làm tín đồ MAGA.

.

Ngày nay, hàng chục triệu người Mỹ đang bị mắc kẹt trong giáo phái bóp méo thực tế của Trump. Và cũng giống như những người theo Jones uống Kool-Aid tẩm độc với niềm tin rằng đó là sự cứu rỗi, những người theo Trump đã nuốt trọn những Lời Nói Dối Trắng Trợn của ông ta và giờ đây sẵn sàng hy sinh Hiến pháp, nền dân chủ và tương lai của chúng ta trên bàn thờ của cái tôi không bao giờ thỏa mãn của một người đàn ông.

.

Đây là một câu chuyện cũ nhưng được đóng gói mới. Jim Jones không phải lúc nào cũng là một kẻ điên. Ban đầu, ông ta đã mang đến thứ mà mọi người khao khát: cộng đồng, sự thuộc về, sự bình đẳng. Ông ta thu hút những người cô đơn, bị gạt ra ngoài lề, những người vỡ mộng. Ông ta mang đến cho họ ý nghĩa, phẩm giá và hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng dần dần, ông ta biến hy vọng đó thành công cụ kiểm soát, biến lòng tin của những người theo mình thành vũ khí cho sự giàu có, quyền lực và sự tự tôn của bản thân y.

.

Donald Trump cũng đi theo con đường của một nhà lãnh đạo sùng bái tương tự. Ông ta không hề bịa ra những bất bình mà ông ta lợi dụng. Trong nhiều thập niên, tầng lớp trung lưu của Mỹ đã bị tàn phá bởi chính sách kinh tế Reagan và các chính sách thương mại tân tự do. Việc làm bị chuyển ra nước ngoài. Các công đoàn bị nghiền nát. Tiền lương trì trệ trong khi những tỷ phú như Trump tích lũy khối tài sản khổng lồ.

.

Trump không gây ra nỗi đau đó, nhưng ông đã truyền tải nó. Ông nói với tầng lớp lao động Mỹ rằng chỉ mình ông mới có thể khôi phục lại sự vĩ đại đã mất của họ. Tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa năm 2016, ông đã gầm lên: "Chỉ mình tôi mới có thể sửa chữa nó."

.

Đó không phải là một lời hứa tranh cử. Đó là lời tuyên bố của một thủ lĩnh giáo phái. Giống như Jones, Trump không tự định vị mình là người phục vụ nhân dân, mà là vị cứu tinh của họ, một người đàn ông không thể thiếu mà nếu không có ông, mọi hy vọng sẽ tan thành mây khói.

.

Tất cả các giáo phái, dù là tôn giáo hay chính trị, đều phát triển nhờ sự chia rẽ và cảm giác bị coi là nạn nhân. Jim Jones đã dạy những người theo ông rằng những kẻ bên ngoài đang tìm cách hủy diệt họ, rằng họ bị bao vây bởi kẻ thù, những kẻ phản bội và những kẻ phá hoại. Ông cảnh báo rằng CIA, giới truyền thông và những kẻ âm mưu mờ ám sẽ hủy diệt Jonestown trừ khi người dân của ông tuân theo ông một cách tuyệt đối.

.

Trump cũng vận hành theo chiến thuật tương tự. Danh sách kẻ thù của Trump dài dằng dặc: người nhập cư, cử tri da đen, người Hồi giáo, phụ nữ, đảng Dân chủ, nhà báo, nhà khoa học, "nhà nước ngầm", các quan chức bầu cử, thậm chí cả những thành viên trong chính đảng của ông ta dám nói lên sự thật. Ông ta đã dành nhiều năm trời nhồi nhét vào đầu những người ủng hộ mình một chế độ ăn uống liên tục của sự hoang tưởng, nạn nhân và bất bình, thuyết phục họ rằng thứ duy nhất ngăn cách họ với sự sụp đổ chính là ông ta.

.

Và cũng giống như những người ủng hộ Jones được dạy phải coi bất đồng chính kiến là phản quốc, những người ủng hộ Trump được dạy phải coi bất kỳ lời chỉ trích nào nhắm vào ông ta là một cuộc tấn công vào chính họ. Họ đã giao phó bản sắc cá nhân của mình cho ông ta và giáo phái của ông ta. Khi ông ta nói với họ rằng cuộc bầu cử mà họ thua là bị đánh cắp, họ tin điều đó; không phải vì bằng chứng cho thấy như vậy, mà vì Trump nói như vậy. Và trong một giáo phái, lời của thủ lĩnh giáo phái chính là sự thật.

.

Jones giữ những người ủng hộ mình trong một khu rừng thực sự, tách biệt với thế giới bên ngoài. Trump cũng làm điều tương tự về mặt tâm lý với sự trợ giúp của truyền thông được các tỷ phú hậu thuẫn. Việc ông liên tục công kích báo chí là "kẻ thù của nhân dân" không phải là ngẫu nhiên: chúng là một chiến lược có chủ đích nhằm cô lập những người ủng hộ ông trong một kho thông tin, nơi chỉ có tiếng nói của ông mới có giá trị.

.

Fox "News", Truth Social, podcast MAGA, và một mạng lưới những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tạo nên những bức tường của Jonestown mới này. Những sự thật thay thế đã thay thế những sự thật thực tế. Và khi thực tế ập đến — khi tòa án bác bỏ các vụ kiện của Trump, khi kiểm toán xác nhận những tổn thất của ông — những người ủng hộ ông chỉ đơn giản là tăng cường niềm tin. "Đó chính là điều kẻ thù muốn chúng ta tin."

.

Đó là hành vi sùng bái kinh điển. Và đó là lý do tại sao hàng triệu người vẫn tin rằng Trump đã thắng cử năm 2020, rằng vắc-xin COVID chỉ là một trò lừa bịp hoặc một âm mưu, rằng ngày 6 tháng 1/2021 là "biểu tình chính trị hợp pháp". Giống như Jones, Trump đã dạy những người ủng hộ mình nhìn thế giới không phải như nó vốn có, mà như những gì ông nói với họ.

.

Khi thế giới lý tưởng của Jones bắt đầu sụp đổ — khi những cuộc đào tẩu và điều tra đe dọa quyền lực của ông ta, và một phái đoàn quốc hội đến vạch trần những lời dối trá và thao túng của ông ta — ông ta đã dẫn dắt những người ủng hộ mình vào cuộc tự sát hàng loạt. Hơn 900 đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng, uống Kool-Aid bị đầu độc để chứng minh lòng trung thành.

.

Trump, đối mặt với thực tế thất bại năm 2020, đã kích động những người ủng hộ mình bạo lực thay vì thừa nhận thất bại. Ngày 6 tháng 1/2021 là Jonestown chính trị của nước Mỹ: một cuộc chiến cuối cùng tuyệt vọng, ảo tưởng để giữ cho vị cứu tinh của họ nắm quyền. Trump không chỉ ngồi yên nhìn Điện Capitol bị tấn công. Ông ta đã quan sát với sự hài lòng, từ chối hành động trong nhiều giờ, trong khi chính trái tim của nền dân chủ của chúng ta bị xúc phạm nhân danh ông ta.

.

Và cho đến ngày nay, ông ta vẫn bảo vệ cuộc nổi loạn đó, gọi những người bị kết án về tội ác bạo lực là "con tin", ân xá và khuyến khích bạo lực hơn nữa nếu ông ta bị truy tố hoặc thua cuộc lần nữa. Jones đã hủy hoại những người ủng hộ mình; Trump sẵn sàng hủy hoại đất nước chúng ta.

.

Tôi [Thom Hartmann] đã viết về điều này vào mùa hè năm 2023 trong một bài báo có tựa đề "Liệu nước Mỹ có phải đối mặt với "Sự sụp đổ của chủ nghĩa tự luyến" khi Trump sa vào Địa ngục pháp lý?". Sự sụp đổ của chủ nghĩa tự luyến là điều xảy ra khi những kẻ tự luyến tâm thần đối mặt với thất bại, sự sỉ nhục và chống lại thế giới xung quanh.

.

Hãy tưởng tượng Hitler trong hầm trú ẩn của hắn khi người bạn cũ Armin Lehmann của tôi, lúc đó là một thành viên của Đoàn Thanh niên Hitler 16 tuổi, báo cho hắn tin rằng cuộc chiến đã thất bại. Armin đã viết một cuốn sách về trải nghiệm của mình, "Trong hầm trú ẩn của Hitler: Lời kể của một cậu bé chiến binh về những ngày cuối cùng của Quốc trưởng", mà chúng tôi đã thảo luận rất nhiều khi anh ấy viết cuốn sách đó và trong ba năm chúng tôi cùng nhau đi khắp thế giới, chủ yếu là diễn thuyết khắp châu Âu và Viễn Đông.

.

Trong những tuần cuối cùng đó, — Armin kể với tôi và hồ sơ lịch sử đã chứng minh — Hitler thực sự hoan nghênh việc Đức bị bom và xe tăng của Mỹ và Liên Xô hủy diệt. Ông ta không hề thất bại: tính tự luyến của ông ta và cái giáo phái mà ông ta tự tạo ra và vây quanh đã ngăn cản ông ta đối mặt với điều đó.

.

Thay vào đó, trong tâm trí ông ta, người dân Đức đã thất bại, các tướng lĩnh của ông ta đã thất bại, binh lính của ông ta đã thất bại. Họ đã làm nước Đức thất vọng, nhưng quan trọng hơn, họ đã làm ông ta và giáo phái của ông ta thất bại — và ông ta muốn họ bị trừng phạt vì đã làm ông ta thất vọng.

.

Khi cuối cùng ông ta bị đẩy vào sự suy sụp hoàn toàn do tự luyến — những ngày cuối cùng mà Armin ở bên ông ta — ông ta đã chịu số phận của nhiều người tự luyến nghiêm trọng, những người trải qua một thất bại không thể chối cãi đến mức nó gây ra sự suy sụp hoàn toàn do tự luyến: ông ta giết vợ mình rồi tự sát. Trong giai đoạn cuối của sự suy sụp do tự luyến, rất lâu trước khi tự tử trở thành một lựa chọn, đầu tiên là sự đổ lỗi và những nỗ lực trừng phạt người khác.

.

Chúng ta thấy điều này bây giờ khi Trump đổ lỗi cho truyền thông, tòa án và đảng Dân chủ, giờ đây ông ta công khai khoe khoang rằng mình "ghét" và khuyến khích những người theo giáo phái của mình cũng ghét bỏ ông ta.

.

Các nhà sử học và khoa học chính trị từ lâu đã cảnh báo chúng ta về những người đàn ông như Trump. Trong cuốn Strongmen và trên bản tin Lucid Substack của mình, Ruth Ben-Ghiat lần theo dấu vết của những nhà độc tài như Mussolini, Putin và Trump: tất cả họ đều liên tục nuôi dưỡng một thứ sùng bái cá nhân, bôi nhọ đối thủ, phá hoại báo chí, thao túng tòa án, hợp tác với các nhà tài phiệt và sử dụng bạo lực như một công cụ chính trị. Trump đã tuân thủ tuyệt đối chiến thuật đó.

.

Trong cuốn How Fascism Works và trên Forward Substack của mình, Jason Stanley đã chỉ ra các chiến thuật của Trump: khơi gợi lại quá khứ hoang đường, dối trá không ngừng, tôn vinh bạo lực và tạo ra một bản sắc "nạn nhân" cho nhóm thống trị. Steven Hassan, một trong những chuyên gia hàng đầu của Mỹ về các giáo phái, gọi chủ nghĩa Trump là một "giáo phái chính trị hủy diệt" trong cuốn sách The Cult of Trump và trên bản tin Freedom of Mind của trang Substack.

.

Đây không phải là những lý thuyết hoang đường. Chúng là những đánh giá nghiêm túc của các học giả và sử gia chuyên nghiệp, những người đã nghiên cứu về sự sụp đổ của các nền dân chủ và sự trỗi dậy của các giáo phái. Thật dễ dàng để coi Kool-Aid của Jones là biểu tượng cho sự độc ác của ông ta, nhưng đừng quên: Những lời nói dối của Trump đã cướp đi sinh mạng của nhiều người.

.

Việc ông Trump hạ thấp tầm quan trọng của COVID, hạ thấp giá trị của vắc-xin và khẩu trang, quảng bá những phương pháp chữa trị bệnh lậu như hydroxychloroquine và thuốc tẩy không chỉ vô trách nhiệm: mà còn gây chết người. Hàng trăm nghìn người Mỹ đã có thể sống sót nếu Trump không biến sức khỏe cộng đồng thành một chiến trường chiến tranh văn hóa.

.

Và giờ đây, những lời dối trá trắng trợn của ông ta về cuộc bầu cử và "nhà nước ngầm" đang đầu độc niềm tin vào chính nền dân chủ của chúng ta. Trong nhiều cuộc thăm dò, đa số đảng viên Cộng hòa cho biết họ tin Trump đã thắng cử năm 2020. Họ tin tưởng sâu sắc đến mức thông qua luật để ngăn chặn phiếu bầu, đưa những người trung thành vào giám sát bầu cử và chuẩn bị bác bỏ bất kỳ kết quả nào trong tương lai không có lợi cho Lãnh tụ Kính yêu của họ. Chất độc đang lan truyền nhanh chóng.

.

Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Jim Jones không bắt đầu bằng âm mưu tự sát hàng loạt. Ông ta đã đạt được điều đó bằng một lời nói dối, một cuộc tranh giành quyền lực, một hành động tàn ác. Con đường của Trump cũng không khác gì. Nhiệm kỳ đầu tiên của ông ta đã thử thách những ranh giới. Nhiệm kỳ thứ hai của ông ta đang phá vỡ chúng.

.

Ngay từ ngày đầu tiên, Trump đã công khai hứa hẹn chế độ độc tài. Ông ta đã và đang theo đuổi "sự trả thù", thanh trừng chính phủ, và dồn người nhập cư vào các trại tập trung. Ông ta đã moi ruột hệ thống công chức, vũ trang hóa bộ tư pháp, và giờ đây đang sử dụng quân đội để đàn áp trong nước. Đây không phải là lời nói cường điệu. Tất cả đều được ghi chép lại. Và đó là điều xảy ra khi một thủ lĩnh giáo phái nắm quyền lực nhà nước, như thế giới đã chứng kiến nhiều lần trong lịch sử.

.

Chúng ta không cần phải theo chân Trump xuống vực thẳm. Chúng ta có thể từ chối chất độc. Chúng ta có thể chọn công việc khó khăn là sửa chữa nền dân chủ của mình, nói lên sự thật và buộc kẻ muốn trở thành kẻ mạnh này phải chịu trách nhiệm. Nhưng thời gian không còn nhiều. Giáo phái đã ăn sâu bén rễ, và thủ lĩnh của nó không ngừng nghỉ.

.

Lịch sử cho chúng ta biết con đường này sẽ kết thúc ở đâu. Jonestown. Berlin năm 1933. Rome năm 1922. Moscow năm 2020. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có đủ can đảm để thay đổi hướng đi trước khi quá muộn hay không.

.

Trump có thể không dẫn chúng ta vào một khu rừng rậm, nhưng ông ta đã dẫn hàng triệu người vào một vùng hoang dã tâm lý, nơi dối trá là sự thật, kẻ thù ở khắp mọi nơi, và chỉ có ông ta mới có thể dẫn đường thoát ra. Jim Jones đã dẫn dắt dân tộc mình đến sự hủy diệt, tất cả đều nhân danh sự cứu rỗi. Trump đang dẫn dắt nước Mỹ đi theo con đường tương tự. Chúng ta phải nói không. Chúng ta phải nói sự thật. Và chúng ta phải làm điều đó ngay bây giờ.

.

⦿ ---- Đức Giáo Hoàng kêu gọi yêu thương những người hàng xóm, người láng giềng trong một thông điệp ám chỉ tới quê nhà của ngài ở Hoa Kỳ nơi Tổng Thống Trump thúc đẩy sôi động những cuộc bố ráp di dân. Đức Giáo hoàng Leo XIV nói rằng thế giới cần một “cuộc cách mạng tình yêu” và đã suy ngẫm về dụ ngôn Người Samari nhân hậu khi cử hành Thánh lễ tại Giáo xứ Thánh Tôma Villanova ở Castel Gandolfo, một thị trấn ven hồ ngoại ô Rome.

.

Nói về dụ ngôn trong Phúc âm Luca, Đức Giáo hoàng Lêô nói rằng nó “thật khó khăn cho mỗi người chúng ta”. Trong dụ ngôn, Chúa Jesus được hỏi: “Ai là người hàng xóm của tôi?” Ngài trả lời bằng câu chuyện về một người đàn ông đang trên đường từ Jerusalem xuống Jericho, thì bị bọn cướp tấn công. Sau khi bị hai người Do Thái đi ngang qua – một tư tế và một người Lêvi – làm ngơ, một người Samari nhìn thấy anh ta, chăm sóc vết thương cho anh ta và đưa anh ta đến một quán trọ để đảm bảo an toàn.

.

“Nếu Chúa Kitô cho chúng ta thấy dung mạo của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, thì việc tin vào Người và trở thành môn đệ của Người có nghĩa là để cho mình được biến đổi và đón nhận những cảm xúc tương tự của Người. Điều đó có nghĩa là học cách có một trái tim biết rung động, đôi mắt biết nhìn và không ngoảnh mặt làm ngơ, đôi tay biết giúp đỡ người khác và xoa dịu vết thương của họ, đôi vai biết gánh vác những người đang cần giúp đỡ,” Đức Giáo Hoàng Leo nói.

.

“Nếu chúng ta nhận ra sâu thẳm bên trong rằng Chúa Kitô, Người Samari nhân hậu, yêu thương và chăm sóc chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ được thúc đẩy để yêu thương theo cùng một cách thức và trở nên giàu lòng trắc ẩn như Người. Một khi chúng ta được Chúa Kitô chữa lành và yêu thương, chúng ta cũng có thể trở thành chứng nhân cho tình yêu và lòng trắc ẩn của Người trong thế giới này,” Đức Giáo Hoàng tiếp tục.

.

“Anh chị em thân mến, ngày nay chúng ta cần ‘cuộc cách mạng tình yêu’ này. Ngày nay, con đường từ Jerusalem xuống Jericho là con đường mà tất cả những ai sa vào tội lỗi, đau khổ và nghèo đói đã đi qua. Đó là con đường mà tất cả những ai bị đè nặng bởi những rắc rối hoặc bị tổn thương bởi cuộc sống đã đi qua. Con đường mà tất cả những ai vấp ngã, mất phương hướng và chạm đáy,” ngài nói.

.

“Con đường mà tất cả những con người bị bóc lột, cướp bóc và cướp bóc đã đi qua, họ là nạn nhân của các chế độ chính trị chuyên chế, của một nền kinh tế đẩy họ vào cảnh nghèo đói, và của những cuộc chiến tranh giết chết ước mơ và chính cuộc sống của họ,” Đức Leo tiếp tục.

.

“Chúng ta làm gì? Chúng ta nhìn và bước đi, hay chúng ta mở lòng mình ra với người khác, như người Samari? Đôi khi chúng ta chỉ bằng lòng làm tròn bổn phận của mình, hay chỉ coi những người cùng nhóm, cùng suy nghĩ, cùng quốc tịch hay tôn giáo là người thân cận? Chúa Jesus đã đảo ngược lối suy nghĩ này bằng cách giới thiệu cho chúng ta một người Samari – một người ngoại quốc, một kẻ dị giáo – hành động như một người thân cận với người bị thương. Và Người cũng yêu cầu chúng ta làm như vậy,” Đức Leo nói.

.

⦿ ---- Chính phủ liên bang đã bác bỏ các cáo buộc chống lại một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở Utah bị cáo buộc vứt bỏ vắc-xin COVID và thay vào đó là tiêm nước muối cho trẻ em, theo AP. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pam Bondi cho biết hôm thứ Bảy rằng các cáo buộc chống lại Bác sĩ Michael Kirk Moore, đến từ Midvale, Utah, đã bị bác bỏ theo chỉ đạo của bà. Moore và các bị cáo khác phải đối mặt với mức án lên đến 35 năm tù sau khi bị buộc tội âm mưu lừa đảo chính phủ; âm mưu chuyển đổi, bán, chuyển nhượng và xử lý tài sản của chính phủ; và tiếp tay cho những hành vi đó. Các cáo buộc được đưa ra khi Joe Biden còn là tổng thống.

.

"Bác sĩ Moore đã cho bệnh nhân của mình một lựa chọn khi chính phủ liên bang từ chối làm như vậy", Bondi viết. "Ông ấy không đáng phải chịu những năm tháng tù giam như vậy. Mọi chuyện sẽ kết thúc vào hôm nay." Felice John Viti, quyền Biện lý Hoa Kỳ tại Utah, đã đệ đơn vào thứ Bảy, nói rằng "việc bác bỏ như vậy là vì lợi ích của công lý." Phiên tòa đã bắt đầu vào hôm thứ Hai tại Salt Lake City với việc lựa chọn bồi thẩm đoàn. Phiên tòa lúc đó dự kiến kéo dài 15 ngày.

.

Vào ngày 11 tháng 1/2023, một bồi thẩm đoàn liên bang đã đưa ra cáo trạng chống lại Moore, y viện Plastic Surgery Institute of Utah Inc. của ông, những người khác liên quan đến phòng khám và một người hàng xóm của Moore. Bản cáo trạng cáo buộc hơn 28.000 đô la liều vắc-xin COVID-19 do chính phủ cung cấp đã bị tiêu hủy. Họ cũng bị cáo buộc cung cấp thẻ tiêm chủng giả mạo cho hơn 1.900 liều vắc-xin. Bộ trưởng Y tế Robert Kennedy Jr., một nhà hoạt động chống vắc-xin hàng đầu trước khi trở thành quan chức y tế hàng đầu của quốc gia, đã đăng bài ủng hộ Moore vào tháng 4, nói trên X rằng Moore "xứng đáng được tặng huy chương vì lòng dũng cảm và cam kết chữa lành của ông!"

.

⦿ ---- Tiểu bang đỏ nổi giận: bầu cho Trump chỉ tự hại thêm. Ít có tiểu bang nào chịu thiệt hại nặng nề từ dự luật khổng lồ mà Tổng thống Trump đã ký thành luật như Louisiana. Với tình trạng nghèo đói và bệnh tật nhiều hơn hầu hết các tiểu bang khác trên cả nước, Louisiana phụ thuộc rất nhiều vào các phúc lợi Medicaid dành cho những người không có đủ khả năng tự chi trả cho việc khám bệnh. Mạng sống mong manh đó giờ đây đang bị đe dọa.

.

Dự luật "To lớn và Đẹp đẽ" mà Trump đã vận động thông qua Quốc hội sẽ cắt giảm chi tiêu cho Medicaid gần 1 nghìn tỷ đô la trong thập niên tới. Vì lợi ích cá nhân, Louisiana có vẻ như là một tiểu bang sẽ đấu tranh để bảo vệ Medicaid. Khoảng 35% người dân Louisiana dưới 65 tuổi được Medicaid chi trả vào năm 2023, năm gần đây nhất có dữ liệu. Con số này là cao thứ hai trong số 50 tiểu bang, theo KFF, một tổ chức chính sách y tế phi đảng phái.

.

Tiểu bang này đã bỏ phiếu ủng hộ Trump rất nhiều trong cuộc bầu cử năm 2024 và, theo các cuộc thăm dò, họ đánh giá cao công việc mà ông đang làm với tư cách là tổng thống. Louisiana yêu mến Trump nhưng cần Medicaid. Làm thế nào một tiểu bang cực kỳ đỏ lại có thể dung hòa được hai điều này? Bây giờ, nhiều người tỉnh rồi."Ông Trump là một thằng khốn nạn - ông ta là thằng khốn nạn nhất - mà chúng ta có", Jason Kahl, 56 tuổi, mặc chiếc áo được trang trí giống như quốc kỳ Mỹ trong lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 7 tại Mandeville, bờ bắc Hồ Pontchartrain, cho biết."Nhiều khi ông ta nói những điều mà chúng ta đang nghĩ nhưng không muốn nói ra", Lydia DeRouen, 66 tuổi, một khách hàng tại Cat's Coffee and Creamery ở DeRidder, Louisiana, cho biết vào một buổi sáng gần đây.Việc tiểu bang chấp nhận luật mới cho thấy một động thái phổ biến trong thời đại Trump: Nếu Trump nói rằng Trump muốn gì đó, thì điều đó đã đủ tốt cho nhiều cử tri của ông. “Tôi chỉ ủng hộ Tổng thống Trump. Hầu hết mọi việc ông ấy làm, tôi đều tham gia”, Sue Armand, một người về hưu 65 tuổi, người vừa tham dự một lễ hội gần đây tại một công viên ở Walker, một thành phố bên ngoài thủ phủ Baton Rouge của tiểu bang, cho biết.Trên toàn quốc, đạo luật này sẽ cắt giảm gần 12 triệu người nhận Medicaid trong 10 năm tới, mức cắt giảm lớn nhất kể từ khi Tổng thống Lyndon Johnson tạo ra chương trình này 60 năm trước như một phần trong chương trình nghị sự “Xã hội Vĩ đại” của ông.Một trong những điều khoản của dự luật là yêu cầu những người từ 19 đến 64 tuổi phải làm việc tối thiểu 20 giờ một tuần, trừ khi họ đang chăm sóc con nhỏ hoặc bị khuyết tật. Dự luật cũng hạn chế khả năng của các tiểu bang trong việc tăng một số loại thuế nhất định để giúp chi trả cho phần đóng góp của họ cho các chương trình Medicaid, điều này có thể dẫn đến việc cắt giảm trên diện rộng.Những hậu quả thực tế có thể rất nghiêm trọng. “Nhiều người sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nhất là những người bỏ phiếu cho Trump”, Silas Lee, một nhà thăm dò dư luận tại New Orleans, cho biết. “Chúng tôi thấy điều đó ở nhiều khu vực khác nhau trên cả nước, nơi nhiều cộng đồng khác ủng hộ Trump sẽ phải chịu sự cắt giảm nghiêm trọng các dịch vụ thiết yếu cho sự sống còn của họ”, Lee nói thêm.Alyssa Custard đến từ New Orleans lo lắng về việc cắt giảm ngân sách Medicaid sẽ ảnh hưởng đến gia đình cô như thế nào. Mẹ cô, 88 tuổi, mắc chứng mất trí nhớ và phải vào một trung tâm chăm sóc người lớn ban ngày ở New Orleans. Mẹ của Custard, người đã làm giáo viên mầm non gần như cả đời, có rất ít tiền tiết kiệm hưu trí và không đủ để chi trả cho việc chăm sóc tại nhà tư nhân dài hạn.Custard và các anh chị em của cô đã tự mình chăm sóc và có thể tiếp tục làm việc nhờ chương trình chăm sóc người lớn ban ngày. Nhưng nguồn ngân sách đó giờ đây có thể bị đe dọa do việc cắt giảm Medicaid. “Mẹ tôi đã làm việc chăm sóc con cái của người khác trong hệ thống giáo dục trong 50 năm”, Custard nói. “Bà ấy đã đóng góp vào tất cả những thứ này, và giờ đây, khi đến lúc bà ấy được hưởng lợi từ những gì bà ấy đã đóng góp bấy lâu nay, thì lại có dự luật này tước đi quyền lợi của bà ấy và tất cả những người khác.”(GHI CHÚ: các đoạn dưới đây có chỗ ám chỉ người gốc Việt vừa làm móng, vừa làm móng, vừa xin tiền trợ cấp. Có lẽ, vừa làm móng, vừa bầu cho Trump. Và dân bản xứ ngộ nhận dân gốc Việt là di dân lậu. Thực tế, nhiều người gốc Việt lãnh Medicaid và trợ cấp thực phẩm vì lương thấp và có con nhỏ.)Một luận điểm mà những người ủng hộ đã sử dụng để thông qua dự luật là Medicaid đang tràn lan tình trạng lạm dụng và những thay đổi này sẽ loại bỏ những người hưởng lợi không xứng đáng khỏi danh sách. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, một người trung thành với Trump, người đã giúp đưa dự luật được Quốc hội thông qua, đại diện cho một vùng rộng lớn ở phía tây Louisiana, nơi gần 25% người lớn dưới 65 tuổi phụ thuộc vào Medicaid. Ông Johnson đã đề xuất rằng những người thụ hưởng bao gồm những người khỏe mạnh nhưng không muốn làm việc và do đó đang "lừa đảo hệ thống"."Những gì chúng tôi đang làm có một yếu tố đạo đức. Và khi bạn bắt những người đàn ông trẻ tuổi làm việc, điều đó tốt cho họ, tốt cho phẩm giá của họ, tốt cho lòng tự trọng của họ và tốt cho cộng đồng nơi họ sinh sống", ông nói vào tháng 5. Lý lẽ biện minh đó nghe có vẻ đúng với nhiều người ở tiểu bang quê hương ông, những người tin rằng các phúc lợi liên bang nói chung đang được trao nhầm người.Jason Wallace, 37 tuổi, một kế toán viên đang làm việc tại quầy "Nibbles and Noshes" tại lễ hội Walker, cho biết khi nói đến Medicaid, "Một số điều tôi nghe được [về luật mới] là nó đang cố gắng ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp lợi dụng các phúc lợi mà họ không hề đóng góp."Một niềm tin phổ biến là những công dân đóng thuế đang bị thiệt thòi, gây ra cảm giác bất bình mà Trump đã khai thác được. Luật mới cũng cắt giảm một chương trình hỗ trợ thực phẩm được gọi là SNAP. Cùng với Medicaid, Quốc hội đã cắt giảm các phúc lợi SNAP để tạo ra khoản tiết kiệm giúp bù đắp chi phí gia hạn các khoản cắt giảm thuế mà Trump đã ký trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình."Bạn đi xếp hàng và thấy người phụ nữ trước mặt tôi đã làm móng, làm tóc và có tem phiếu thực phẩm. Tôi làm việc quá sức so với những gì tôi nhận được", Charles Gennaro, 78 tuổi, một trong số những người có mặt trên bờ Hồ Pontchartrain ở Mandeville vào ngày 4 tháng 7, cho biết khi một ban nhạc bluegrass biểu diễn trên sân khấu ngoài trời. "Mọi người đến đất nước này mà không có lý do gì và nhận được những thứ mà họ không nên nhận", ông nói thêm.Nancy Adams, 50 tuổi, người cũng tham dự lễ kỷ niệm ở Mandeville, cho biết: "Tôi là một bà mẹ đơn thân. Tôi đã nuôi con gái mình, vật lộn mỗi ngày. Vậy mà những người nhập cư bất hợp pháp này lại đến và họ có thể có được mọi thứ. Tôi đang trả tiền cho họ. Nhưng tôi đang phải vật lộn để nuôi con gái mình và tôi không đủ điều kiện nhận tem phiếu thực phẩm hay bất cứ thứ gì khác."Các phân tích độc lập về chương trình Medicaid cho thấy hầu hết người nhận đã có việc làm. KFF đã công bố một báo cáo vào tháng 5 cho thấy vào năm 2023, gần 2/3 số người dưới 65 tuổi nhận Medicaid chứ không phải các hình thức hỗ trợ liên bang khác đang làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian. Những người thiếu việc làm đã nêu lý do bao gồm việc đi học, nghĩa vụ chăm sóc, bệnh tật, khuyết tật hoặc các nguyên nhân khác.Một báo cáo riêng của KFF trong tháng đó cho thấy 95% khoản thanh toán Medicaid năm ngoái được thực hiện đúng, trong khi phần lớn các khoản thanh toán không đúng là do lỗi giấy tờ hoặc hành chính. Robin Rudowitz, giám đốc chương trình Medicaid và người không có bảo hiểm của KFF, đã trích dẫn ước tính của chính phủ rằng 10 triệu người có thể mất bảo hiểm y tế theo luật mới. “Đây không phải là những người gian lận khi tham gia chương trình,” bà nói.Trên đường đến DeRidder ở phía tây tiểu bang, một tài xế nhìn thấy các biển quảng cáo dịch vụ pháp lý dành cho những người gặp tai nạn xe hơi, bị thương hoặc đang phá sản. Là một thành phố với khoảng 10.000 dân, DeRidder thuộc khu vực bầu cử quốc hội của Johnson.Một siêu thị Walmart trong thành phố đã kinh doanh nhộn nhịp vào Chủ nhật tuần trước, với người dân đổ xô đi mua sắm hàng tạp hóa và nhu yếu phẩm. Một số khách hàng ở nhiều độ tuổi khác nhau không thể đi lại và phải sử dụng xe đẩy hàng. Bên ngoài cửa hàng, Don Heston, 41 tuổi, làm việc trong ngành dầu khí, mô tả Medicaid là một “ý tưởng tuyệt vời”, nhưng “cần được cải tổ nghiêm túc”.“Rất nhiều người đang hưởng trợ cấp này không nên như vậy. Có những người đã đóng góp cả đời vào đó. Họ bị tàn tật về mặt thể chất. Họ không thể làm việc nữa và cũng không thể có được trợ cấp. Nhưng có những người chưa bao giờ làm một công việc có ý nghĩa mà họ lại có được trợ cấp nhanh như vậy”, ông nói, búng tay, “bởi vì họ biết rõ những ngóc ngách của hệ thống”.Việc loại bỏ những người đang lạm dụng chương trình có thể là một mục tiêu xứng đáng, nhưng những người ủng hộ Medicaid lo ngại rằng việc cắt giảm sẽ không được thực hiện một cách chính xác như vậy. Theo Keith Liederman, Giám đốc điều hành của Clover, tổ chức phục vụ mẹ của Alyssa Custard, những người thực sự cần sự giúp đỡ có thể bị cuốn vào cuộc thanh trừng này.“Tại tiểu bang Louisiana, rất nhiều người ủng hộ trung thành của tổng thống chúng ta sẽ phải chịu hậu quả từ dự luật này, đặc biệt là ở các vùng nông thôn của tiểu bang, nơi có rất nhiều cá nhân và gia đình đang gặp khó khăn, nhiều người trong số họ là những người ủng hộ tổng thống”, Liederman nói. Hội Clover đang chuẩn bị cho những khoản cắt giảm nghiêm trọng có thể khiến họ phải đóng cửa hoàn toàn dịch vụ chăm sóc ban ngày cho người lớn, Liederman nói thêm.“Tôi thấy thật khó hiểu khi rất nhiều người trên khắp đất nước chúng ta, khi nghĩ về những người nghèo khó và đang gặp khó khăn về kinh tế, lại nghĩ rằng họ có vấn đề, rằng họ chưa cố gắng hết sức, rằng họ chưa làm việc đủ chăm chỉ, rằng họ là những kẻ trốn tránh trách nhiệm và đang cố gắng lợi dụng hệ thống,” ông nói.“Điều đó hoàn toàn sai sự thật dựa trên kinh nghiệm trực tiếp của tôi khi làm việc với hàng ngàn người đang ở trong những tình huống này. Tôi chưa bao giờ thấy những người làm việc chăm chỉ hơn và đang cố gắng thoát khỏi cảnh nghèo đói hơn những người mà chúng tôi phục vụ và rất nhiều người khác trong cộng đồng của chúng tôi.”Nếu các trung tâm y tế phụ thuộc vào bệnh nhân Medicaid bị buộc phải đóng cửa, điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến những bệnh nhân có các hình thức bảo hiểm y tế khác, những người cũng phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ đó trong cộng đồng của họ.Tại các Trung tâm Y tế Cộng đồng David Raines ở tây bắc Louisiana, bao gồm một số phòng khám thuộc khu vực của Johnson, các quan chức đang chuẩn bị cắt giảm dịch vụ của họ vì họ dự đoán số lượng bệnh nhân có bảo hiểm y tế sẽ giảm đáng kể do những thay đổi trong dự luật, Giám đốc điều hành David Raines, Willie White, cho biết.“Ít nhất thì điều này sẽ thực sự gây ra hậu quả nghiêm trọng cho các bệnh nhân mà chúng tôi phục vụ và cho các trung tâm y tế cộng đồng khác nói chung, về việc làm thế nào chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp mức độ tiếp cận như hiện tại”, White nói. “Tôi không chắc nó sẽ hoạt động như thế nào.”Với gần 900 trang, đạo luật này chứa đầy những thay đổi về chính sách mà cử tri trên khắp đất nước sẽ cần thời gian để tiếp nhận. Trump đã chỉ đạo các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa thông qua đạo luật này trước ngày 4 tháng 7, và họ đã tuân thủ. Cho đến nay, phần lớn người dân tiểu bang đỏ này ủng hộ Trump dường như hài lòng với quyết định của họ. Nhưng một số người đã bỏ phiếu cho Trump vẫn đang chờ đợi và theo dõi. Họ biết luật mới này rất quan trọng; họ chỉ chưa chắc chắn liệu nó có thực sự tốt đẹp hay không.Jennifer Bonano, 52 tuổi, là một nhân viên bán lẻ đã đến dự lễ hội ở Walker. Ngồi trên chiếc ghế gấp, bà cho biết bà đã bỏ phiếu cho Trump nhưng vẫn chưa tin rằng luật mới là tất cả những gì được quảng cáo. "Bạn không muốn những người cần Medicaid và những người cần hỗ trợ thực phẩm phải chịu đựng", bà nói.Về lá phiếu bà đã bỏ vào tháng 11/2024, bà nói: "Tôi vẫn đang băn khoăn. Bạn vẫn chưa biết kết quả sẽ ra sao, bởi vì với Trump, ông ấy không biết khi nào nên im lặng. Bạn không biết liệu đó sẽ là kết quả tốt hay xấu, bất kể ông ấy làm gì." Bản tin này dịch theo NBC News.⦿ ---- Hôm thứ Bảy, Chủ tịch Liên đoàn Bán Sỉ, Ngoại thương và Dịch vụ Đức (BGA) Dirk Jandura đã chỉ trích quyết định áp thuế 30% đối với Liên minh Châu Âu EU của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. "Nền kinh tế toàn cầu đã hỗn loạn kể từ động thái áp thuế đầu tiên của Trump vào tháng Tư", Jandura tuyên bố, viện dẫn chuỗi cung ứng bị gián đoạn, nhu cầu sụt giảm và sự bất ổn lan rộng.Ông cảnh báo rằng Washington đang gây tổn hại cho nền kinh tế và người dân của chính Hoa Kỳ, đồng thời kêu gọi Châu Âu tìm kiếm sự độc lập lâu dài khỏi thị trường Mỹ. Ông cũng thúc đẩy hành động nhanh chóng đối với các thỏa thuận thương mại với ASEAN và MERCOSUR. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen xác nhận khối này đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận với Hoa Kỳ trước hạn chót ngày 1 tháng 8.⦿ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ trích quyết định áp thuế 30% đối với hàng hóa của Liên minh Châu Âu EU của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đồng thời chỉ trích Washington đã thực hiện động thái này bất chấp các cuộc đàm phán thiện chí và căng thẳng kéo dài nhiều tuần của khối.Trong tuyên bố của mình, Macron kêu gọi EU "kiên quyết" bảo vệ lợi ích của mình, thúc giục khối này đẩy nhanh "việc chuẩn bị các biện pháp đối phó đáng tin cậy, bằng cách huy động tất cả các công cụ có sẵn, bao gồm cả chống cưỡng chế, nếu không đạt được thỏa thuận nào trước ngày 1 tháng 8".Ông Macron kết luận rằng Pháp hoàn toàn ủng hộ Ủy ban Châu Âu và những nỗ lực của Ủy ban này trong việc tăng cường đàm phán với Hoa Kỳ để đạt được một thỏa thuận thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích đảng của mình, Cộng Hòa, vì "truy đuổi" Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pam Bondi về cách bà xử lý hồ sơ trùm ấu dâm Jeffrey Epstein. Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump tuyên bố rằng "chúng ta cùng một đội, MAGA [Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại] và tôi không thích những gì đang xảy ra. Chúng ta có một chính quyền hoàn hảo, là chủ đề bàn tán của cả thế giới, và 'những kẻ ích kỷ' đang cố gắng làm tổn hại đến nó, tất cả chỉ vì một người không bao giờ chết, Jeffrey Epstein. Trong nhiều năm, đó là Epstein, hết lần này đến lần khác."Ngoài ra, Trump tuyên bố rằng "phe cánh tả đang sụp đổ" và Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Kash Patel "phải tập trung vào việc điều tra gian lận cử tri, tham nhũng chính trị, ActBlue, cuộc bầu cử gian lận và bị đánh cắp năm 2020, và bắt giữ những kẻ côn đồ và tội phạm, thay vì dành hết tháng này qua tháng khác chỉ để xem xét những tài liệu cũ kỹ, lấy cảm hứng từ cánh tả cấp tiến về Jeffrey Epstein."⦿ ---- Cựu biên tập viên tờ Daily Beast, nhà văn Tina Brown, viết rằng bà hiếm khi đồng tình với MAGA, nhưng bà lại đồng tình với trường hợp của Jeffrey Epstein. Trong một bài tiểu luận trên Substack, Brown không nghĩ rằng kẻ săn mồi tình dục này đã tự tử trong tù, và bà đồng ý với nhiều người cánh hữu rằng chính phủ - đặc biệt là Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi - đang che giấu thông tin.Brown đã nêu chi tiết về những bài báo trước đây của tờ báo cũ của bà về Epstein để chứng minh cho lập luận của mình, và bà kể lại một chuyến thăm "rùng rợn" của chính Epstein vào năm 2010 sau khi bài báo tiêu cực đầu tiên xuất hiện. Bà trở về sau bữa trưa và thấy ông ta đang ngồi trong văn phòng của bà ở Manhattan: "Ông ta ủ rũ và đe dọa, đôi mắt rắn nheo lại. 'Dừng lại đi,' ông ta nói nặng nề khi tôi nhìn chằm chằm vào ông ta từ cửa ra vào. 'Sẽ có hậu quả nếu cô không làm vậy.'Tôi yêu cầu ông Epstein rời đi và đề nghị ông ta nói chuyện với luật sư của chúng tôi. 'Cô nghe tôi nói rồi đấy,' ông ta nói với giọng điệu chết chóc. 'Dừng các bài lại đi.' Chúng tôi không dừng lại. Nhưng Epstein không còn gây thêm rắc rối pháp lý nào nữa. Dường như ông ta đã tính toán đúng rằng câu chuyện sẽ chìm vào quên lãng nếu ông ta không thổi bùng nó lên.⦿ ---- Báo cáo: FEMA sa thải nhân viên tổng đài một ngày sau trận lũ lụt ở Texas. Cơ quan này đã không trả lời hàng nghìn cuộc gọi. Vào ngày 5 tháng 7, một ngày sau trận lũ lụt tàn khốc ở Texas, đường dây hỗ trợ thiên tai của FEMA đã nhận được 3.027 cuộc gọi và trả lời 99,7% trong số đó, theo các tài liệu mà tờ New York Times xem được. Tuy nhiên, các tài liệu cho thấy hàng trăm nhân viên tổng đài tại 4 công ty đã bị sa thải cùng ngày sau khi Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem không gia hạn hợp đồng.Theo các tài liệu, FEMA, vốn là một phần của Bộ An ninh Nội địa từ năm 2003, chỉ trả lời khoảng 36% trong số 2.363 cuộc gọi nhận được vào ngày 6 tháng 7. Vào ngày 7 tháng 7, FEMA đã nhận được 16.419 cuộc gọi và chỉ trả lời 2.613 cuộc gọi trong số đó, chiếm khoảng 16%. Hợp đồng của nhân viên tổng đài không được gia hạn cho đến thứ Năm, năm ngày sau khi hết hạn."Việc trả lời chưa đến một nửa số câu hỏi là điều khá kinh khủng", Jeffrey Schlegelmilch, giám đốc Trung tâm Quốc gia về Phòng ngừa Thảm họa tại Đại học Columbia, chia sẻ với tờ NY Times. "Hãy đặt mình vào vị trí của một người sống sót: Bạn đã mất tất cả, bạn đang cố gắng tìm hiểu xem những gì được bảo hiểm và những gì không, và bạn đang điều hướng qua nhiều chương trình hỗ trợ khác nhau."Những người sống sót sau thảm họa có thể nộp đơn xin nhiều loại hỗ trợ khác nhau thông qua FEMA, và Schlegelmilch cho biết việc hỗ trợ mọi người trong quá trình này là một trong những "dịch vụ quan trọng nhất trong quá trình phục hồi sau thảm họa". Tháng trước, chính quyền đã chấm dứt hoạt động đi từng nhà của FEMA tại các khu vực thảm họa.Một nguồn tin nội bộ nói với tờ NY Times rằng các quan chức FEMA đã rất thất vọng vì sự chậm trễ trong việc gia hạn hợp đồng. Noem gần đây đã đưa ra một quy định yêu cầu tất cả các hợp đồng và chi phí trên 100.000 đô la phải được bà đích thân phê duyệt. Các nguồn tin nói với CNN rằng quy định này cũng đã trì hoãn việc triển khai các đội Tìm kiếm và Cứu nạn Đô thị từ khắp cả nước để đáp ứng các yêu cầu khẩn cấp. Các nguồn tin cho biết Noem đã không ký duyệt việc triển khai các đội cứu hộ cho đến thứ Hai, ba ngày sau trận lũ.Tờ NY Times lưu ý rằng FEMA cũng đã không thể đáp ứng kịp thời các cuộc gọi trong thảm họa dưới thời các chính quyền trước. Theo E&E News, các tổng đài đã không thể trả lời khoảng 50% số cuộc gọi trong suốt một tuần sau cơn bão Milton và bão Helene năm ngoái. Cơ quan này cũng đã bị quá tải sau các thảm họa vào năm 2012 và 2017.⦿ ---- Diễn viên, nghệ sĩ hài Rosie O'Donnell đã chuyển đến Ireland vài ngày trước khi Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai—và Trump, người đã bất hòa với bà trong gần 20 năm, không muốn bà trở về Mỹ. Trong một bài đăng trên Truth Social vào sáng thứ Bảy, tổng thống đã đe dọa sẽ tước quốc tịch của bà, mặc dù ông không có thẩm quyền tước quốc tịch của một người sinh ra tại Mỹ, theo Deadline đưa tin."Vì Rosie O'Donnell không vì lợi ích tốt nhất của Đất nước Vĩ đại của chúng ta, tôi đang nghiêm túc cân nhắc việc tước quốc tịch của bà," Trump viết. "Bà ấy là một mối đe dọa đối với nhân loại, và nên ở lại Ireland, đất nước tuyệt vời, nếu họ muốn bà ấy."Lời đe dọa này được đưa ra sau một bài đăng TikTok gần đây của O'Donnell khiến những người ủng hộ Trump tức giận, theo Raw Story. Bà đổ lỗi cho Trump về số người chết do lũ lụt ở Texas, nói rằng: "Khi tổng thống phá hủy tất cả các hệ thống cảnh báo sớm và khả năng dự báo thời tiết của chính phủ, đây là những hậu quả mà chúng ta sẽ bắt đầu thấy hàng ngày bởi vì ông ấy đã đặt đất nước này vào tình thế nguy hiểm quá lớn bằng những quyết định khủng khiếp, khủng khiếp của mình."Trong một cuộc phỏng vấn sâu rộng với tờ Irish Times được công bố hôm thứ Bảy, O'Donnell cho biết một số người đã chỉ trích bà vì vẫn tiếp tục lên tiếng phản đối Trump sau khi chuyển đến Ireland. "Tôi không hiểu nổi những người nói rằng, 'Ồ, bà đã chuyển đến Ireland rồi, quên chuyện đó đi.' Tôi không thể hiểu nổi. Đó là đất nước tôi, nơi tôi sinh ra và lớn lên, và tôi sẽ không quên chuyện đó đâu," bà nói. "Tội ác thì vô tận."Nữ diễn viên hài kịch đã phản pháo Trump trong một bài đăng trên TikTok sau khi ông Trump đe dọa tước quốc tịch của bà, viết rằng ông Trump là "nỗi ô nhục đối với tất cả những gì đất nước tươi đẹp của chúng ta đại diện—ông ta là mối nguy hiểm cho quốc gia—một tên tội phạm tâm thần chưa được điều trị đã nói dối nước Mỹ suốt một thập niên trong thời gian học việc.""Công dân Hoa Kỳ có thể tự nguyện từ bỏ quốc tịch, và tòa án liên bang có thể tước quốc tịch của công dân nhập tịch nếu có bằng chứng gian lận, trình bày sai sự thật hoặc nguyên nhân quan trọng khác," Julia Gelatt thuộc Viện Chính sách Di cư cho biết, theo tờ New York Times. "Nhưng công dân sinh ra tại Hoa Kỳ không thể bị tước quốc tịch."⦿ ---- Có vẻ như phát súng do một cảnh sát địa phương bắn ra chính là phát súng đã ngăn chặn kẻ định ám sát Donald Trump ở Butler, Pennsylvania, năm ngoái. Giờ đây, tờ Washington Post đã đăng tải bài phỏng vấn chi tiết đầu tiên của Aaron Zaliponi về diễn biến sự việc ngày hôm đó. Zaliponi, 46 tuổi, thành viên đội SWAT của Quận Butler, kể lại việc phát hiện tay súng trên nóc một tòa nhà vài giây sau khi tiếng súng nổ ra. "Về mặt lý thuyết, đáng lẽ tôi nên đi cùng đội của mình", anh nói về những thành viên khác trong đội SWAT đang tản ra. "Tôi không biết đó là gì, nhưng có điều gì đó mách bảo tôi ở lại đó."Câu chuyện kể lại lời khai sau đây khi anh phát hiện ra tay súng Matthew Crooks: "Zaliponi giơ khẩu súng trường của mình lên, một khẩu súng trường SWAT M4 tiêu chuẩn với kính ngắm điểm đỏ không có độ phóng đại, nghĩa là mục tiêu dường như không gần hơn so với khi nhìn bằng mắt thường. Anh nhắm vào cằm Crooks, nghĩ rằng thà liều bắn trượt ở tầm thấp - và bắn trúng người Crooks hoặc mái nhà - còn hơn bắn trượt ở tầm cao."Cựu chiến binh quân đội chắc chắn mình đã bắn trúng mục tiêu. Tay súng "giật mạnh sang phải và gục xuống vũ khí", ông nói. "Hắn ta không hề né tránh hay chùn bước. Có thứ gì đó đập vào hắn. Dù là viên đạn của tôi bắn trúng báng súng hay báng súng nổ tung vào mặt hắn, tôi biết mình đã bắn trúng hắn." Dù chuyện gì xảy ra, tay súng đã ngừng bắn, và các quan chức công quyền gọi viên đạn vô hiệu hóa của Zaliponi là "phát súng thứ chín". Vài phút sau, một tay súng bắn tỉa của Mật vụ đã bắn phát đạn được cho là đã giết chết tay súng.⦿ ---- Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Kristi Noem cho biết hôm thứ Bảy rằng bà đang thảo luận với 5 tiểu bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo để mô phỏng cơ sở giam giữ người nhập cư "Alligator Alcatraz" của Florida."Chúng tôi đã có một số tiểu bang khác thực sự sử dụng Alligator Alcatraz làm hình mẫu để hợp tác với chúng tôi", bà Noem phát biểu trong một cuộc họp báo tại Florida. Cơ sở ban đầu, nổi tiếng với vành đai an ninh cao và vùng nước xung quanh đầy cá sấu, đã thu hút sự chú ý của cả nước vì cách tiếp cận giam giữ độc đáo sau khi đi vào hoạt động vào ngày 3 tháng 7, hai ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến thăm địa điểm mà ông ủng hộ.⦿ ---- Florida: Các nhà lập pháp đã có cái nhìn đầu tiên về trại tù di dân giữa đầm cá sấu Everglades vào thứ Bảy—và mặc dù chuyến tham quan bị giới hạn, ngắn ngủi và do các quan chức Florida kiểm soát, các đảng viên Dân chủ cho biết họ đã thấy đủ. "Điều kiện ở đây thực sự đáng lo ngại, tồi tệ, và nơi này cần phải bị đóng cửa ngay lập tức", Dân biểu Hoa Kỳ Debbie Wasserman Schultz nói với các phóng viên sau đó. "Nơi này chỉ là một trò hề, và họ đang ngược đãi con người ở đây."Một nhà lập pháp tiểu bang thuộc Đảng Cộng hòa cho biết đó không phải là những gì ông thấy. "Những lời lẽ của Đảng Dân chủ không phù hợp với thực tế", Thượng nghị sĩ Blaise Ingoglia nói với AP sau đó qua điện thoại. "Đó là một trung tâm giam giữ, không phải là khách sạn Four Seasons."Sau khi để lại điện thoại di động, nhóm tham quan "Alligator Alcatraz" đã gặp gỡ các quản trị viên, xem thức ăn được cung cấp cho những người bị giam giữ và được giới thiệu một ký túc xá mới, trống rỗng tại khu phức hợp tạm bợ mà các quan chức chính phủ cho biết là tạm thời, trong suốt hai giờ."Tự do!": Theo tờ Miami Herald, hướng dẫn viên có lúc đã mở hé cửa một khu nhà ở đang có người ở, và những người bị giam giữ bắt đầu hét lên "Libertad" - "Tự do". Lính canh đứng giữa nhóm và những người bị giam giữ. Ingoglia cho biết một vài người bị giam giữ đã "hơi ồn ào" khi nhìn thấy khách, nhưng ông nói rằng ông không thể nghe rõ họ đang nói gì.Không được lẫn lộn: Dân biểu Hoa Kỳ Maxwell Frost đã mang theo một tập ảnh của những người mà cử tri của ông yêu cầu ông tìm kiếm trong chuyến tham quan. Ông và các nhà lập pháp khác cho biết họ bị ngăn cản không được nói chuyện với những người bị giam giữ và không được giải thích về quyết định này.Điều kiện: Hầu hết các đảng viên Dân chủ không trực tiếp phản đối lập luận của Ingoglia rằng nơi này sạch sẽ, nhưng họ cho biết họ không được nhìn kỹ phòng vệ sinh và các tiện nghi sinh hoạt mà những người bị giam giữ đang sử dụng. Họ báo cáo rằng mỗi "lồng" giam giữ 32 người bị giam giữ, những người này đeo vòng tay để xác định những người có tiền án, theo tờ Herald. Đảng Dân chủ cho biết nhân viên canh gác bên trong dường như chủ yếu là các nhà thầu tư nhân.Cáo buộc: Những người bị giam giữ, người nhà và các nhà hoạt động đã nói với AP rằng điều kiện sống bao gồm thức ăn bị nhiễm giun và nhà vệ sinh bị tràn. Một báo cáo cho biết đôi khi những người bị giam giữ phải mất nhiều ngày mới được tắm. Một phát ngôn viên của Florida cho biết những lời kể như vậy là "hoàn toàn sai sự thật", đồng thời nói thêm rằng những người bị giam giữ được cung cấp ba bữa ăn mỗi ngày, nước uống không giới hạn, tắm rửa và các nhu yếu phẩm khác.Chuyến tham quan được sắp xếp sau khi các đảng viên Dân chủ cấp tiểu bang cố gắng vào bên trong vào ngày 3 tháng 7 nhưng bị từ chối. Nhóm này sau đó đã kiện. Mặc dù họ được phép vào vào hôm thứ Bảy, nhưng các nhà báo thì không. Đảng Dân chủ cho biết họ sẽ quay lại để thực hiện thêm các chuyến thăm bất ngờ.⦿ ---- Tìm việc khó hơn, làm việc sẽ gian nan hơn. Tờ Wall Street Journal nhận thấy một sự thay đổi trong phương thức tuyển dụng - các công ty dường như lại nắm thế thượng phong trong việc quyết định điều kiện làm việc và phúc lợi. Đây là một sự tương phản rõ rệt so với chỉ vài năm trước, khi những nhân viên tương lai có thể quyết định và được lựa chọn công việc. Bài viết này điểm qua hàng loạt ví dụ về những lời mời làm việc thẳng thắn, giúp ứng viên điều chỉnh quan niệm của mình về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.Mệt hơn: ứng viên không cần phải đọc kỹ những gì được viết: "Nếu bạn đang tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, thì đây không phải là nơi dành cho bạn", công ty thị trường chăm sóc sức khỏe Solace nói với người tìm việc. Công ty phần mềm Rilla đang tìm kiếm một kỹ sư - với điều kiện người đó sẵn sàng làm việc 70 giờ một tuần. Và cứ thế tiếp tục. Bài viết cũng lưu ý rằng Sergey Brin của Google đã nói với nhân viên vào đầu năm nay rằng 60 giờ một tuần là một mục tiêu tốt.Nhìn chung, các công ty đang "thử thách giới hạn những gì họ có thể yêu cầu ở nhân viên, hiểu rõ mức độ khao khát làm việc của mọi người, và biết rằng họ đang nắm quyền kiểm soát", Lori Reed của công ty tuyển dụng Schechter Reed nói với tờ báo. "Con lắc đã đổi chiều, và các công ty lại nắm quyền kiểm soát." Đọc toàn bộ bài viết, trong đó lưu ý rằng mặc dù lực lượng lao động Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tuyển dụng thêm người mới mỗi tháng, nhưng tốc độ tuyển dụng mới đã chậm lại.⦿ ---- Một phụ nữ ở San Jose đã mở cửa nhà khoảng một năm trời và thấy hết hộp này đến hộp khác được giao đến, mặc dù bà chưa từng đặt hàng. Tất cả các gói hàng Amazon đều chứa cùng một sản phẩm: một tấm bọc ghế xe hơi giả da hiệu Etkin do Liusandedian của Trung Quốc bán, theo UPI. Có hàng trăm gói hàng như vậy. Các gói hàng này dường như là hàng trả lại; người mua phàn nàn trong các bài đánh giá trực tuyến rằng tấm bọc ghế không vừa."Chúng tôi đã xin lỗi khách hàng", Amazon cho biết trong một tuyên bố. Người bán dường như đã liệt kê địa chỉ của người phụ nữ, người yêu cầu giấu tên, là nơi gửi hàng trả lại. Các gói hàng chất đống, chắn lối vào nhà và cửa ra vào. Bà đã liên hệ với Amazon nhiều lần và điền sáu phiếu khiếu nại."Và mỗi lần tôi được đảm bảo chắc chắn rằng điều này sẽ dừng lại ... bạn sẽ không nhận được bất kỳ gói hàng nào như thế này nữa, bạn sẽ nhận được phản hồi từ chúng tôi sau 24, 48 giờ nữa", bà nói, theo WABC. Nhưng việc giao hàng vẫn không dừng lại. "Nó chỉ là một hình thức địa ngục khác", người phụ nữ nói. Tuần này, Amazon đã nhận một số gói hàng và cho biết họ đang nỗ lực giải quyết triệt để vấn đề.⦿ ---- Pháp đã công bố một thỏa thuận toàn diện và khó khăn vào thứ Bảy nhằm mục đích trao thêm quyền tự chủ cho vùng lãnh thổ bất ổn New Caledonia ở Nam Thái Bình Dương, nhưng kế hoạch này không đạt được mục tiêu độc lập mà nhiều người Kanak bản địa mong muốn. Thỏa thuận này - được Tổng thống Emmanuel Macron ca ngợi là "lịch sử" - sẽ cần được phê duyệt cuối cùng tại New Caledonia, một quần đảo giàu niken nằm ở phía đông Úc, cách Paris 10 múi giờ. Theo AP, thỏa thuận này có thể được người dân New Caledonia bỏ phiếu vào tháng 2/2026.Một quốc gia mới: Thỏa thuận đề xuất thành lập một "quốc tịch Caledonia" bên trong nước cộng hòa Pháp và được ghi nhận trong hiến pháp Pháp, cũng như việc thành lập một "quốc tịch Caledonia" bên cạnh quốc tịch Pháp, theo các đoạn trích mà AP xem được. Thỏa thuận đã đạt được sau 10 ngày đàm phán - bao gồm cả một cuộc họp kéo dài qua đêm cuối cùng - với đại diện của chính quyền trung ương và những người ở cả hai phía của vấn đề độc lập. Các cuộc đàm phán bắt nguồn từ vụ bạo loạn chết người năm ngoái do những thay đổi được đề xuất đối với các quy tắc bầu cử mà các nhóm ủng hộ độc lập cho rằng sẽ gây thiệt thòi cho cử tri bản địa.Sự ủng hộ: Thỏa thuận sẽ giúp "chúng ta thoát khỏi vòng xoáy bạo lực", Emmanuel Tjibaou, một nhà lập pháp Kanak tham gia các cuộc đàm phán, cho biết khi ông và những người khác Các nhà đàm phán thiếu ngủ đã công bố thỏa thuận tại một hội trường dát vàng vào tối thứ Bảy tại điện Elysee ở Paris. Ông mô tả một "con đường khó khăn" phía trước nhưng sẽ cho phép người Kanak và những người Caledonia khác tiến về phía trước với tư cách "chúng ta" thay vì bị chia rẽ. Những người muốn giữ New Caledonia vững chắc trong vòng tay của Pháp đã hoan nghênh thỏa thuận này. Nghị sĩ Nicolas Metzdorf gọi đây là một sự thỏa hiệp xuất phát từ "cuộc đối thoại đòi hỏi" và mô tả quốc tịch Caledonia là một "sự nhượng bộ thực sự".Quy trình: Một đại hội đặc biệt sẽ được tổ chức để hoàn thiện các bước tiếp theo, có thể bao gồm việc trao thêm chủ quyền cho New Caledonia đối với các vấn đề quốc tế, an ninh và tư pháp, theo các trích đoạn được đài truyền hình công cộng New Caledonia công bố. Thỏa thuận cuối cùng cũng có thể cho phép người New Caledonia đổi tên, quốc kỳ và quốc ca của lãnh thổ.Mục tiêu kinh tế: Những người tham gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phục hồi và đa dạng hóa nền kinh tế đang nợ nần của New Caledonia, vốn phụ thuộc rất nhiều vào khai thác niken, và giảm bớt sự phụ thuộc vào lục địa Pháp. Cử tri New Caledonia trước đây đã ủng hộ việc tiếp tục hợp tác với Pháp.⦿ ---- OLIVE BRANCH, Mississippi (WMC) - Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận DeSoto đã bắt giữ một linh mục tập sự bị cáo buộc tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em. Jonathan Tu Nguyen-Vuong đã bị bắt giữ tại nơi làm việc trong khuôn khổ Chiến dịch Trừ tà, nhằm ngăn chặn các trường hợp bóc lột trẻ em. Anh bị cáo buộc tội tàng trữ, truy cập và phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em. Nguyen-Vuong từng là giáo viên giáo dục tôn giáo tại Nhà thờ Công giáo Queen of Peace ở Olive Branch.Các thám tử đã thu giữ các thiết bị điện tử chứa nội dung khiêu dâm liên quan đến trẻ vị thành niên tại hiện trường. Các nhà điều tra cho biết anh ta đang tích cực tải xuống thêm nội dung vào thời điểm họ đến. Nguyen-Vuong hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Quận DeSoto mà không được bảo lãnh.⦿ ---- Boston: Một người đàn ông Việt Nam từng sống tại Braintree đã bị kết án 25 tháng tù giam liên bang vào thứ Tư vì tội đánh cắp danh tính của một thiếu niên đã chết và sử dụng danh tính này để làm nhân viên y tế và lính cứu hỏa.Các công tố viên đã trình bày chi tiết cách Truong Nguyen, 50 tuổi, trốn tránh việc trục xuất và chịu trách nhiệm về các tội danh bị cáo buộc khác trong gần hai thập niên, một phần bằng cách sử dụng danh tính bị đánh cắp. Nguyen làm việc cho Sở Cứu hỏa Melrose khi bị bắt vào năm 2024. Đầu năm nay, anh ta đã nhận tội gian lận hộ chiếu và trộm danh tính nghiêm trọng. Anh ta sẽ bị trục xuất sau khi hoàn thành bản án.Anh nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ Việt Nam vào năm 1979 với tư cách là Thường trú nhân Hợp pháp, nhưng Nguyen đã bị kết án tội trộm cắp cấp độ hai vào năm 1991 và tư cách pháp lý của anh đã bị thu hồi vào năm 1995. Anh đã bị ra lệnh trục xuất, nhưng vẫn ở lại Hoa Kỳ. Năm 2010, Nguyen bị bắt và bị buộc tội biển thủ và trộm cắp sau khi bị cáo buộc ăn cắp hơn 46.000 đô la từ Công đoàn Cứu hỏa Norwell khi đang làm việc cho công đoàn, theo văn phòng của Luật sư Hoa Kỳ Leah Foley.Các quan chức xác nhận rằng Nguyen sau đó bắt đầu sử dụng danh tính của một thiếu niên 13 tuổi đã chết ở Boston vào năm 2002. Anh đã lấy và sử dụng nhiều giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp mang tên của thiếu niên quá cố. Văn phòng của Luật sư Foley cho biết, những giấy tờ này bao gồm đơn xin cấp bằng lái xe Massachusetts vào các năm 2018, 2019 và 2023, cũng như đơn xin cấp thẻ An sinh Xã hội vào năm 2018.Nguyen là đối tượng của một phiên điều trần về gian lận RMV (gian lận về bằng lái xe: Registry of Motor Vehicles) vào năm 2018 khi sử dụng danh tính của nạn nhân. Nhận dạng khuôn mặt xác định rằng anh ta đã được cấp hai bằng lái xe dưới hai danh tính riêng biệt: tên của chính anh ta và danh tính của thiếu niên quá cố. Tại phiên điều trần về gian lận, Nguyen khai rằng danh tính của thiếu niên là danh tính thật của mình và đã xuất trình thẻ An sinh Xã hội cùng giấy khai sinh được cấp dưới tên nạn nhân. Văn phòng của Foley cho biết, RMV đã khép lại vụ án sau phiên điều trần, tin rằng tên nạn nhân chính là danh tính thật của Nguyen.Anh ta đã sử dụng danh tính này để lấy chứng chỉ EMT-Basic (Cứu cấp y khoa: Emergency Medical Technician-Basic) vào năm 2021 và chứng chỉ EMT-Paramedic vào năm 2023. Các công tố viên cho biết Nguyen sau đó đã nộp đơn xin việc làm nhân viên y tế bằng danh tính bị đánh cắp. Nguyen đã sử dụng danh tính này để theo học tại Học viện Cứu hỏa Massachusetts từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024. Anh ta tốt nghiệp và bắt đầu làm việc tại Sở Cứu hỏa Melrose dưới cái tên này cho đến khi bị bắt vào năm ngoái.Cơ quan thực thi pháp luật bắt đầu điều tra Nguyen sau khi anh ta nộp đơn xin hộ chiếu tại một bưu điện ở Weymouth vào tháng 3 năm 2023 bằng danh tính của thiếu niên quá cố. Nguyen đã cung cấp tên, ngày sinh và số An sinh Xã hội của nạn nhân, cùng với bản sao giấy khai sinh tại Hoa Kỳ và bằng lái xe Massachusetts có thông tin của nạn nhân.Cơ quan Hộ chiếu Boston đã xác minh hồ sơ tử vong của thiếu niên mà Nguyen đã đánh cắp danh tính. Vào tháng 6 năm 2023, cơ quan này đã gửi cho cơ quan thực thi pháp luật liên bang đơn xin cấp hộ chiếu và các tài liệu hỗ trợ do Nguyen cung cấp. Các quan chức xác nhận rằng các tài liệu này trùng khớp với hồ sơ của thiếu niên đã chết. Nguyen đã bị từ chối cấp hộ chiếu."Bị cáo này đã cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ hơn 30 năm, sử dụng danh tính giả để trốn tránh trục xuất do bị kết án trọng tội năm 1991", Foley cho biết trong một tuyên bố. "Trong sáu năm qua, ông Nguyen đã lợi dụng danh tính của một đứa trẻ đã chết để trốn tránh trách nhiệm cho một loạt các tội hình sự, bao gồm cả việc cố gắng xin hộ chiếu Hoa Kỳ và làm giả thông tin để trở thành lính cứu hỏa."⦿ ---- Canada: Một phụ nữ ở Mississauga, người đã trúng giải độc đắc 60 triệu đô la cùng các đồng nghiệp hồi đầu năm nay, lại một lần nữa trúng độc đắc. (Ghi chú: bản tin ghi "$60 million" cũng có thể là 60 triệu Gia Kim.) Trong một thông cáo báo chí, OLG cho biết Trang Phạm đã thêm 250.000 đô la vào tài khoản ngân hàng của mình sau khi giành được giải thưởng cao nhất với trò chơi Instant Golden Multiplier.“Thật không thể tin được,” Trang Phạm nói. “Tôi cảm thấy như bị sét đánh hai lần trong một năm. Phải tự tát mình một cái mới biết đó là thật.” Trang Phạm đã mua một tấm vé số Lotto Max cho cô và bốn đồng nghiệp vào tháng 1 năm nay để chào đón Tết Nguyên đán. Cả nhóm đã trúng giải độc đắc 60 triệu đô la, và mỗi người nhận được 12 triệu đô la.Giờ đã nghỉ hưu, Trang Phạm cho biết cô đã mua tấm vé số trúng thưởng mới nhất của mình một cách ngẫu hứng. “Tôi đang mua sắm tại một trung tâm thương mại và thấy khát nước, vì vậy tôi dừng lại ở một trạm xăng gần đó (ở Hornby) để mua một chai nước. Khi ở đó, tôi đã mua được vài tấm vé.”Sáng hôm sau, cô ấy đã chơi tờ vé số trong xe và phát hiện mình đang sở hữu một tờ vé số trúng thưởng khác. Pham nói với OLG rằng cô đã chơi xổ số từ khi đủ tuổi mua vé số. Cô ấy cho biết cô dự định sẽ dùng số tiền trúng thưởng mới nhất của mình để thanh toán các hóa đơn và đi du lịch.⦿ ---- HỎI 1: Cao niên ăn trứng hơn một lần một tuần có thể ít có khả năng mắc chứng mất trí nhớ Alzheimer?ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng (Journal of Nutrition), người lớn tuổi ăn trứng hơn một lần một tuần có thể ít có khả năng mắc chứng mất trí nhớ Alzheimer hơn. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia ăn trứng hàng tuần có tỷ lệ chẩn đoán lâm sàng thấp hơn và ít thay đổi não bộ liên quan đến Alzheimer hơn sau khi chết. Nghiên cứu cũng xác định choline trong chế độ ăn uống, một chất dinh dưỡng quan trọng có trong trứng, là một yếu tố có thể góp phần vào tác dụng bảo vệ này. Bệnh Alzheimer là dạng mất trí nhớ phổ biến nhất và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở người lớn tuổi. Bệnh biểu hiện bằng chứng mất trí nhớ, suy giảm nhận thức và thay đổi hành vi, đồng thời có liên quan đến các đặc điểm sinh học trong não như sự tích tụ của các mảng bám amyloid và đám rối tau. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Sử dụng thuốc gabapentin thường xuyên để điều trị co giật, đau dây thần kinh và hội chứng chân không yên có thể liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho biết một loại thuốc được sử dụng để điều trị co giật, đau dây thần kinh và hội chứng chân không yên có thể liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Việc sử dụng gabapentin thường xuyên dường như làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ lên 29% và suy giảm nhận thức nhẹ lên 85%, các nhà nghiên cứu đã báo cáo hôm thứ Năm trên tạp chí Regional Anesthesia & Pain Medicine. Chi tiết: