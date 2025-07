Đức Đạt Lai Lạt Ma: sẽ tái sinh, chọn theo truyền thống. TQ nổi giận: chính phủ TQ sẽ chọn vị tái sinh. (Hình: dalailama.com)

(2.7.2025) - Đức Đạt Lai Lạt Ma: sẽ tái sinh, chọn theo truyền thống. TQ nổi giận: chính phủ TQ sẽ chọn vị tái sinh.

- Trump nói thỏa thuận thương mại Mỹ-Việt đã xong, "Thuế quan 20% đối với bất kỳ và tất cả hàng hóa nào được gửi vào Lãnh thổ của chúng tôi và mức Thuế quan 40% đối với bất kỳ Hàng hóa trung chuyển nào. Hàng Mỹ vào VN sẽ có 0% thuế quan." Tô Lâm sắp thăm Mỹ

- Bloomberg: Viêt-Mỹ sắp phổ biến khung thương mại, nếu hàng VN có thành phần từ nước khác thì sẽ bị thuế 20% khi vào Mỹ. Thấp hơn thì sẽ 10% như hiện hành. Tô Lâm sẽ tới Mỹ để ký.

- Chuyên gia nhận xét: Trump có dấu hiệu lãng trí, tổ chức Giải bóng đá FIFA 2026 ở Mỹ sẽ nguy vì có 2,6 triệu du khách vào xem, trong khi Trump cấm dân nhiều nước vào Mỹ

- Ngày 4 tháng 7 sẽ biểu tình chống Trump khắp nước Mỹ

- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson hứa Hạ Viện sẽ có dự luật bự và đẹp trình lên bàn Trump vào Thứ Sáu. Nhiều Dân Biểu nổi giận vì cắt Medicaid nhiều triệu người để có gần 1 nghìn tỷ đô cho giảm thuế, sẽ làm tăng nợ thêm 3,3 nghìn tỷ đô

- Cộng hòa Thượng viện đã thông qua dự luật bự và đẹp của Trump với tỷ lệ 51-50 (nhờ phiếu PTT Vance). Dự luật sẽ về Hạ Viện bỏ phiếu lần cuối trước khi đưa Trump ký.

- Các TNS Dân chủ tại Thượng viện xóa tên "Đạo luật Một dự luật lớn tuyệt đẹp" (ne Big Beautiful Bill Act)

- Nhiều Thượng nghị sĩ Cộng hòa bất ngờ vì không biết ai chèn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các dự án năng lượng gió và mặt trời trong dự luật dài 940 trang

- Thẩm phán Richard Leon: Trump qua mặt Quốc Hội để bổ nhiệm người nhằm sa thải hầu hết Quỹ Phát triển Châu Phi Hoa Kỳ (USDAF)

- Paramount sẽ nộp Trump 16 triệu đô để Trump rút đơn kiện, bất kể là các bản tin CBS không viết hay nói gì sai. Quỹ Tự do Báo chí sẽ kiện vụ cúng tiền cho Trump

- Trump dọa sẽ bắt ứng cử viên Thị trưởng New York Zohran Mamdani nếu can thiệp chuyện ICE bắt di dân

- Trump, Thống đốc Florida Ron DeSantis và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem thị sát trung tâm giam người di dân "Alligator Alcatraz" giữa vòng vây cá sấu và trăn. Trump: cá sấu đóng vai gác tù là tuyệt vời

- Trump thú nhận đang suy tính: Sẽ trục xuất những công dân sinh tại Mỹ nếu quá khứ có tội phạm.

- Thẩm phán Melissa DuBose: Bộ Y TẾ sa thải ào ạt là bất hợp pháp, gây tổn hại không thể khắc phục, cần ngưng ngay

- New York: hoàn tất đếm phiếu, Zohran Mamdani thắng sơ bộ Dân chủ, hơn Cuomo 12% phiếu.

- Los Angeles: 1 giám sát viên đòi kiện vì ICE bố ráp và giam di dân bất công. Và yêu cầu dạy thanh thiếu niên các biểu tình ôn hòa hợp pháp.

- Bức vẽ mới chân dung Trump dựng lên ở Điện Capitol của tiểu bang Colorado

- Thượng viện với tỷ lệ 99-1 bác bỏ đề xuất cấm các tiểu bang quản lý trí tuệ nhân tạo trong 10 năm

- Các hãng Mỹ sẽ gánh chi phí trực tiếp 82,3 tỷ đô vì Trump thuế quan, phải tăng giá, sa thải, đóng băng tuyển dụng

- Putin hoan hỷ: Mỹ ngưng cấp Ukraine vũ khí, lấy cớ đếm kho

- Ukraine: Mỹ ngưng quân viện là "đau đớn", khiến Nga sẽ tấn công táo bạo hơn

- Iran ngưng hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế

- Trump công khai giễu Dân biểu Marjorie Taylor Greene rằng "không dễ" để trở thành bạn trai của cô.

- Trump: Nhật có thể phải trả thuế quan từ 30% đến 35%.

- Vượt biên vào Mỹ trái phép đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào tháng 6, với chỉ 6.070 người bị bắt

- California: nhà kho chứa pháo bông nổ, bốc cháy

- Úc: 1 con rắn bò trên chuyến bay hãng Virgin Australia, hoãn bay 2 giờ để bắt rắn

- Florida: Trại tù cá sấu giam di dân mang tiền tới cho Cộng Hòa MAGA

- California: Thống đốc Gavin Newsom ký thành luật, giảm điều kiện môi trường, ô nhiễm để xây nhà dễ hơn vì chi phí nhà ở tăng cao,

- Gần 40% dân tại Tuvalu, quốc đảo Thái Bình Dương nơi sẽ bị nước biển nhấn chìm, đã nộp đơn xin dọn qua Úc.

- Maryland: kẹt xe vì một cánh quạt gió khổng lồ nằm chắn ngang qua xa lộ 70

- Xem phim ở rạp AMC: thêm quảng cáo trước khi phim chính thức được chiếu.

- HỎI 1: Vaccine mới để ngừa cúm chứng minh hiệu lực hơn khoảng 27%? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nhiều thành phố Mỹ cấm quẹo trái ở nhiều ngã tư vì dễ đụng xe, hơn 60% đụng xe là rẽ trái? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-2/7/2025) ⦿ ---- Đức Đạt Lai Lạt Ma, 90 tuổi, tiết lộ kế hoạch tái sinh. Trung Quốc bác bỏ, nói rằng chính phủ Bắc Kinh sẽ quyết định về người tái sinh kế nhiệm của ngài. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chấm dứt nhiều năm đồn đoán về tương lai của định chế 600 năm tuổi này bằng cách tuyên bố dòng dõi tâm linh của ngài sẽ tiếp tục sau khi ngài qua đời, tái khẳng định rằng chỉ có sự tin tưởng mà ngài lựa chọn—không phải Trung Quốc—mới có thể chỉ định người kế nhiệm ngài.

Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng lưu vong đã tuyên bố ý định tái sinh của mình trong một thông điệp video được truyền tải từ trụ sở của ngài ở Dharamshala, Ấn Độ, vào thứ Tư, theo BBC. Theo truyền thống Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma được lựa chọn bằng cách xác định sự tái sinh của họ. Tuy nhiên, vấn đề này đã trở nên gây tranh cãi kể từ khi Đức Đạt Lai Lạt Ma chạy trốn khỏi Tây Tạng sau khi Trung Quốc nắm quyền kiểm soát vào những năm 1950s.

Trung Quốc đã phản ứng với thông báo của ngài bằng cách nhấn mạnh rằng bất kỳ người kế nhiệm nào cũng phải đến từ Trung Quốc và phải được chính phủ của họ chấp thuận. Đức Đạt Lai Lạt Ma, người sắp bước sang tuổi 90, đã nhắc lại rằng người kế nhiệm của ngài phải ở bên ngoài Trung Quốc. Hàng trăm nhà sư và tín đồ đã tập trung tại Dharamshala để nghe thông báo, được đưa ra trong lễ kỷ niệm sinh nhật theo lịch âm của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Diễn viên Hollywood Richard Gere, một người ủng hộ lâu năm, cũng có mặt. Đức Đạt Lai Lạt Ma trước đó đã để ngỏ khả năng chấm dứt thể chế này, bắt đầu từ năm 1587, nhưng tuần này đã nói rõ rằng nó sẽ tiếp tục miễn là người Tây Tạng lưu vong ủng hộ nó.

Việc Đức Đạt Lai Lạt Ma nói một người kế nhiệm phải được chọn theo truyền thống, thay vì do chính quyền Trung Quốc, được các học giả coi là một thông điệp trực tiếp gửi đến Bắc Kinh. Các chuyên gia dự đoán rằng Trung Quốc cuối cùng sẽ chỉ định ứng cử viên của riêng mình—AP nêu ra khả năng có "các Đức Đạt Lai Lạt Ma đối thủ"—nhưng các nhà lãnh đạo và quan sát viên Tây Tạng dự đoán rằng một sự lựa chọn như vậy sẽ bị người Tây Tạng và cộng đồng Phật giáo nói chung phản đối rộng rãi. Vào hôm thứ Tư, giám đốc Trung Quốc của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết những nỗ lực của nước này nhằm kiểm soát việc lựa chọn Đức Đạt Lai Lạt Ma kế tiếp chính là một "cuộc tấn công trực tiếp" vào quyền tự do tôn giáo, theo AP.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố trong một bài đăng trên Truth Social: “Tôi rất vinh dự khi thông báo rằng tôi vừa đạt được Thỏa thuận thương mại với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi trao đổi với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Đây sẽ là Thỏa thuận hợp tác lớn giữa hai nước chúng ta. Các điều khoản là Việt Nam sẽ trả cho Hoa Kỳ mức Thuế quan 20% đối với bất kỳ và tất cả hàng hóa nào được gửi vào Lãnh thổ của chúng tôi và mức Thuế quan 40% đối với bất kỳ Hàng hóa trung chuyển nào. Đổi lại, Việt Nam sẽ làm một điều mà họ chưa từng làm trước đây, trao cho Hoa Kỳ QUYỀN TIẾP CẬN HOÀN TOÀN vào Thị trường thương mại của họ. Nói cách khác, họ sẽ 'MỞ THỊ TRƯỜNG CỦA HỌ CHO HOA KỲ', nghĩa là chúng tôi sẽ có thể bán sản phẩm của mình vào Việt Nam với mức Thuế quan KHÔNG (thuế quan: 0%). Theo tôi, SUV hay đôi khi được gọi là Xe động cơ lớn, vốn rất được ưa chuộng tại Hoa Kỳ, sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho các dòng sản phẩm khác nhau tại Việt Nam. Được làm việc với Tổng Bí thư Tô Lâm, mà cá nhân tôi đã làm, thực sự là một niềm vui lớn. Cảm ơn vì chú ý đến vấn đề này!”

Việt Nam xuất cảng hàng hóa như hàng may mặc, bao gồm quần áo và giày dép, và máy móc điện sang Hoa Kỳ. Tổng giá trị hàng hóa Hoa Kỳ nhập từ Việt Nam là hơn 136 tỷ đô la vào năm 2024 trong khi giá trị hàng hóa xuất cảng của Hoa Kỳ sang Việt Nam chỉ hơn 13 tỷ đô la, theo Đại diện Thương mại Hoa Kỳ. Thâm hụt thương mại hàng hóa của Hoa Kỳ với Việt Nam là hơn 123 tỷ đô la.

⦿ ---- Theo tin Bloomberg: Theo những người hiểu rõ về các cuộc đàm phán, Việt Nam và Hoa Kỳ được cho là đang tiến gần đến một khuôn khổ thương mại, theo đó hàng hóa sẽ được áp dụng mức thuế suất theo tỷ lệ phần trăm cu3a thành phần nước ngoài. Những người này cho biết, hàng xuất cảng sang Hoa Kỳ có tỷ lệ thành phần nước ngoài cao nhất sẽ được tính ở mức cao nhất, khoảng 20% ​​trở lên, và yêu cầu không nêu tên vì các cuộc đàm phán là bí mật.

Những sản phẩm có tỷ lệ thành phần nước ngoài thấp hơn sẽ được áp dụng mức thuế suất giảm nhẹ, trong khi những sản phẩm hoàn toàn từ Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế suất thấp nhất — có khả năng là mức thuế phổ cập 10% hiện hành, những người này cho biết. Các chi tiết vẫn đang được thảo luận và vẫn có thể thay đổi.

Việt Nam đã tham gia nhiều tuần ngoại giao căng thẳng với Hoa Kỳ, thị trường xuất cảng lớn nhất của nước này, trong đó Hoa Kỳ đã gây sức ép buộc Hà Nội phải cứng rắn hơn trong vấn đề gian lận thương mại và hành động nhiều hơn nữa để ngăn chặn hàng hóa Trung Quốc được chuyển hướng và đóng gói lại thông qua Việt Nam để né tránh mức thuế suất cao hơn.

Tuần trước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết ông hy vọng sẽ thấy "kết quả tích cực" từ các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ sớm hơn thời hạn ngày 9 tháng 7, khi mức thuế quan có đi có lại là 46% có hiệu lực. Chính cũng cho biết quốc gia cần cân bằng quan hệ với Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai đối tác thương mại quan trọng nhất của mình, nhấn mạnh thách thức mà giới lãnh đạo đất nước đang phải đối mặt.

Ngay cả mức thuế vừa phải hơn cũng sẽ tạo ra những thách thức đáng kể cho các nhà xuất cảng, bao gồm cả việc điều hướng các yêu cầu bảo hộ thương mại chặt chẽ hơn và các cuộc điều tra về quy tắc xuất xứ, theo ông Cần Văn Lực, thành viên của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính và tiền tệ quốc gia. "Nếu thuế quan là 10%-15%, thì sẽ có khoảng 25 tỷ đô la thuế bổ sung phải trả, nhưng có khả năng sẽ không có tác động đáng kể", ông Lực cho biết.

Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc về nguyên liệu thô cần thiết để duy trì tăng trưởng do sản xuất thúc đẩy. Theo dữ liệu hải quan, Trung Quốc chiếm khoảng 38% tổng lượng hàng nhập khẩu của Việt Nam vào năm ngoái. Trong năm tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 69,4 tỷ đô la, trở thành nguồn cung cấp lớn nhất cho các mặt hàng như máy tính và linh kiện điện tử, máy móc và vải vóc của quốc gia này. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Trong một dấu hiệu cho thấy mức độ phụ thuộc vào một hiệp ước, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Tô Lâm đang chuẩn bị tới Hoa Kỳ trong những tuần tới cùng với một phái đoàn gồm các quan chức và giám đốc điều hành doanh nghiệp Việt Nam, khi quốc gia này đang tìm cách ký kết thêm nhiều thỏa thuận mua thêm hàng hóa của Mỹ.

⦿ ---- Đá banh, túc cầu... Du khách xem túc cầu sợ Trump nổi cơn độc tài. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã phải chịu áp lực rất lớn khi kêu gọi chính quyền của Tổng thống Donald Trump đảm bảo các quyền cơ bản của người hâm mộ muốn tham dự World Cup 2026. Hoa Kỳ sẽ đồng tổ chức giải đấu bốn năm một lần này trong vòng chưa đầy 12 tháng nữa nhưng đã có những lo ngại về khả năng chào đón hàng triệu người hâm mộ bóng đá của quốc gia này trong bối cảnh tình hình hiện tại dưới "chính phủ ngày càng độc đoán" của Trump.

Đã có những nghi ngờ về việc ai có thể và không thể tham dự giải đấu năm sau sau lệnh cấm đi lại của Tổng thống Trump đối với nhiều quốc gia, bao gồm cả Iran, quốc gia đã giành được suất tham dự giải đấu. Sự việc xảy ra khi một chuyên gia phát hiện ra bốn dấu hiệu cảnh báo khẩn cấp cho thấy Trump mắc chứng mất trí nhớ (dementia).

Hiện tại, trong bối cảnh tình hình bất ổn hơn nữa do chính sách nhập cư của Trump gây ra, hơn 90 nhóm xã hội dân sự đã ký một bức thư gửi Infantino yêu cầu FIFA tận dụng vị thế của mình để "công khai" thúc giục Trump đảo ngược các chính sách và hoạt động gây rủi ro cho cả người tham dự giải đấu nước ngoài và cộng đồng người di cư đang sinh sống tại Hoa Kỳ, The Athletic đưa tin.

Các nhóm đã tham khảo "các hoạt động cấp cao" của Infantino tại Nhà Trắng, cũng như các chuyến đi gần đây của ông tới Saudi Arabia và Qatar với Trump, như bằng chứng cho thấy sự gần gũi của ông với Tổng thống Hoa Kỳ. Bức thư tiếp tục cảnh báo FIFA rằng nếu họ tiếp tục im lặng, thì "thương hiệu FIFA sẽ được sử dụng như một công cụ quan hệ công chúng để tẩy trắng danh tiếng của một chính phủ ngày càng độc đoán".

Bức thư có đoạn: "Chúng tôi kêu gọi FIFA sử dụng ảnh hưởng của mình để khuyến khích chính phủ Hoa Kỳ đảm bảo các quyền cơ bản của hàng triệu du khách và người hâm mộ nước ngoài muốn nhập cảnh vào Hoa Kỳ để tham dự các giải đấu, cũng như các quyền hiến định của nhiều người nhập cư đã sinh sống, làm việc và đóng góp có ý nghĩa cho các thành phố được chọn để tổ chức họ".

Theo The Athletic, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Tổ chức Ân xá Quốc tế, NAACP - một tổ chức dân quyền của Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1909 - và Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU) 105 năm tuổi nằm trong số các nhóm đã đồng ký vào bức thư.

Các nhóm xã hội dân sự và công đoàn có trụ sở tại tất cả các tiểu bang sẽ tổ chức các trận đấu World Cup - New York, Florida, Georgia, California, Texas, Massachusetts, Missouri và Pennsylvania - đã ký vào bức thư. Tuy nhiên, bức thư từ các nhóm nhân quyền bày tỏ mối quan tâm nhiều hơn đến 2,6 triệu du khách dự kiến ​​đến tham dự giải đấu vào mùa hè năm sau so với chính người Mỹ, đáng chú ý nhất là ám chỉ đến các chính sách nhập cư của Trump.

⦿ ---- Vào ngày 4 tháng 7 này, một số người Mỹ đang có kế hoạch hủy bỏ các buổi tiệc nướng mừng Ngày Độc lập và thay vào đó là xuống đường biểu tình phản đối Tổng thống Donald Trump và Chính quyền của ông. Các cuộc biểu tình tập thể sẽ là cuộc biểu tình mới nhất trong một loạt các cuộc biểu tình đã diễn ra kể từ khi Trump trở lại Nhà Trắng cho nhiệm kỳ thứ hai. Vào ngày 14 tháng 6, khi Trump tổ chức một cuộc diễn hành quân sự toàn quốc tại Washington, D.C., - cuộc diễn hành lớn nhất mà thủ đô này từng chứng kiến ​​trong nhiều thập niên - người dân trên khắp Hoa Kỳ đã tụ tập để phản đối, tham dự các cuộc biểu tình "No Kings" để công khai "phản đối chủ nghĩa độc tài". Trước ngày trọng đại, Trump đã cảnh báo rằng "những người muốn biểu tình sẽ phải đối mặt với vũ lực lớn", nói rằng những người tham gia là "những người ghét đất nước chúng ta".

Bây giờ, một vòng biểu tình mới sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 7, Ngày Độc lập của Hoa Kỳ. Sau đây là những gì chúng ta biết về hành động đã được lên kế hoạch. Women’s March tổ chức “Free America Weekend”. Women’s March, tổ chức điều phối các cuộc biểu tình trên khắp Hoa Kỳ chống lại nạn phân biệt giới tính và áp bức, đã công bố danh sách hơn 140 sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 7. Các cuộc biểu tình bao gồm từ các cuộc mít tinh và diễu hành đến các bữa tiệc khu phố. Women’s March đã kêu gọi các cộng đồng trên khắp đất nước tổ chức nhiều sự kiện hơn nữa.

Theo tổ chức, Free America Weekend nhằm mục đích nêu bật các vấn đề chính mà người dân trên khắp Hoa Kỳ đang phải đối mặt, chẳng hạn như đói nghèo, lệnh phi pháp và “sự kìm kẹp của lòng căm thù và chính trị của nỗi sợ hãi”.

"Vào ngày 4 tháng 7 này, trong khi Hoa Kỳ kỷ niệm Ngày Độc lập, chúng ta sẽ tập trung trên khắp đất nước—trên hiên nhà, tại quảng trường thị trấn, sân sau và đường phố—để đấu tranh cho tự do thực sự và xây dựng tầm nhìn về một nước Mỹ Tự do, từng viên gạch một", một tuyên bố trong lời kêu gọi hành động của Women March nêu rõ. “Họ muốn chúng ta sợ hãi, chia rẽ và đơn độc. Họ không muốn chúng ta mơ về tự do. Nhưng đó chính xác là những gì chúng ta phải làm", tổ chức này cho biết.

Biểu tình “No Kings 2.0”. Sau khi các cuộc biểu tình “No Kings” lan rộng diễn ra trên khắp Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 6, một vòng biểu tình khác sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 7. Các sự kiện “No Kings 2.0” đã được lên lịch tại Wisconsin, Louisiana và Wyoming, cùng với ít nhất mười địa điểm khác trên khắp Hoa Kỳ. Trong khi các cuộc biểu tình “No Kings” vào tháng 6 chủ yếu là biểu tình phản đối “chủ nghĩa độc tài”, trang sự kiện cho cuộc biểu tình ngày 4 tháng 7 của Wisconsin tại Green Bay cho biết trọng tâm lần này là các cuộc đột kích của ICE và hoạt động trong bối cảnh cuộc đàn áp nhập cư trên toàn quốc của Trump.

Trang sự kiện biểu tình khuyến khích những người tham dự đứng lên vì “cộng đồng, công lý [trong] sự đoàn kết với những người hàng xóm nhập cư của chúng ta”. Vào tháng 6, các vụ bắt giữ của ICE được thực hiện trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump được báo cáo là đã lên tới hơn 100.000. Những người tổ chức các sự kiện “No Kings 2.0” tại Louisiana và Wyoming đã nhấn mạnh các cuộc biểu tình bất bạo động là nguyên tắc cốt lõi của các cuộc tụ họp.

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang hôm thứ Ba đã tạm thời chặn chính quyền Trump giải thể một cơ quan liên bang của Hoa Kỳ đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ của Châu Phi. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Richard Leon tại Washington, D.C., đã phán quyết rằng Trump đã vi phạm luật liên bang khi bổ nhiệm Pete Marocco làm người đứng đầu mới của Quỹ Phát triển Châu Phi Hoa Kỳ, hay USDAF, vì Marocco chưa bao giờ được Quốc hội phê chuẩn. Do đó, hành động của Marocco — sa thải hầu hết nhân viên của cơ quan và chấm dứt hiệu quả các khoản tài trợ của cơ quan — là vô hiệu và phải được hoàn tác, thẩm phán phát hiện.

Quốc hội đã thành lập USADF như một cơ quan độc lập vào năm 1980 và các thành viên hội đồng quản trị của cơ quan này phải được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn. Vào năm 2023, Quốc hội đã phân bổ 46 triệu đô la cho cơ quan này để đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng nông nghiệp và năng lượng nhỏ và các sáng kiến ​​phát triển kinh tế khác tại 22 quốc gia Châu Phi.

Vào ngày 19 tháng 2, Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp nói rằng USADF, Viện Hòa bình Hoa Kỳ, Quỹ Liên Mỹ và Quỹ Presidio Trust nên được thu hẹp xuống mức hiện diện tối thiểu theo yêu cầu của luật. Trump cũng đã sa thải các thành viên hội đồng quản trị của cơ quan này và bổ nhiệm Marocco làm chủ tịch hội đồng quản trị.

Hai nhân viên của USDAF và một công ty tư vấn có trụ sở tại Zambia hợp tác chặt chẽ với USADF đã kiện vào ngày 21 tháng 5, phản đối việc bổ nhiệm Marocco và nói rằng việc cắt giảm sâu đối với cơ quan này đã ngăn cản cơ quan này thực hiện các chức năng do quốc hội giao phó.

⦿ ---- Một đại diện cho nhóm luật sư của Tổng thống Trump gọi đây là "một chiến thắng khác cho người dân Mỹ" trong lĩnh vực "tin giả": Vào cuối ngày thứ Ba, Paramount đã thông báo rằng họ sẽ trả 16 triệu đô la để giải quyết vụ kiện của Trump về việc biên tập cuộc phỏng vấn 60 Minutes vào tháng 10/2024 với đối thủ tổng thống khi đó là Kamala Harris. Khoản thanh toán này sẽ trang trải các chi phí pháp lý của Trump, phần còn lại sẽ được dành cho thư viện tổng thống tương lai của ông.

CBS cho biết trong một tuyên bố rằng số tiền này sẽ không được trả cho Trump "trực tiếp hoặc gián tiếp", theo Reuters đưa tin. "Thỏa thuận giải quyết không bao gồm tuyên bố xin lỗi hoặc hối tiếc", công ty nói thêm. Theo một phần của thỏa thuận, Paramount sẽ công bố bản ghi chép bằng văn bản các cuộc phỏng vấn 60 Minutes trong tương lai với các ứng cử viên tổng thống.

Ban đầu, Trump đã kiện Paramount đòi bồi thường 10 tỷ đô la, cáo buộc rằng 60 Minutes đã biên tập một cuộc phỏng vấn với Harris theo cách bóp méo bình luận của bà để khiến bà có vẻ thông minh hơn, qua đó có lợi cho Đảng Dân chủ. (Ông đã tăng gấp đôi số tiền mà ông yêu cầu trong đơn khiếu nại đã sửa đổi vào tháng 2/2025.)

Theo tờ New York Times giải thích, kênh này đã phát sóng một đoạn clip dài 21 giây về việc Harris trả lời một câu hỏi về Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong phần xem trước; khi tập phim thực sự được phát sóng, nó đã phát một phần 7 giây khác trong câu trả lời của bà. Bà đã được trích dẫn chính xác trong cả hai trường hợp.

CBS ban đầu mô tả vụ kiện là "hoàn toàn không có căn cứ" và các chuyên gia pháp lý cho rằng CBS sẽ thắng trong một trận chiến pháp lý cuối cùng. Các tổ chức tin tức có quyền tự do biên tập rộng rãi và CBS đã không đưa tin bất cứ điều gì không chính xác về mặt thực tế. Tờ NY Times gọi thỏa thuận này là "một sự nhượng bộ phi thường đối với một tổng thống đương nhiệm của một tổ chức truyền thông lớn".

Tuy nhiên, chủ tịch Paramount là bà Shari Redstone đã nói với hội đồng quản trị rằng bà nghĩ rằng việc cân nhắc một thỏa thuận là điều đáng giá, với một số giám đốc điều hành lo ngại rằng vụ kiện tụng có thể gây nguy hiểm cho việc bán Paramount cho Skydance với giá hàng tỷ đô la đang chờ xử lý, cần có sự chấp thuận của cơ quan liên bang FCC, theo báo cáo của tờ Los Angeles Times. Redstone đã tự rút lui khỏi các cuộc thảo luận do lợi ích tài chính quá lớn của bà trong thỏa thuận Skydance.

Số tiền 16 triệu đô la tương đương với số tiền mà ABC News đã trả cho Trump trong một thỏa thuận giải quyết phỉ báng vào tháng 12 năm ngoái. Hội đồng quản trị của Paramount được cho là lo ngại rằng số tiền cao hơn có thể gây ra rắc rối pháp lý từ các cổ đông, những người có thể cáo buộc hối lộ.

Nhưng, khi loan tin hoàn toàn không gì sai hết, mà phải cúng tiền cho Trump? Quỹ Tự do Báo chí (Freedom of the Press Foundation) đã tuyên bố sẽ kiện vụ cúng tiền thay mặt cho các cổ đông của công ty nếu Paramount giải quyết xong.

⦿ ---- Theo thời hạn chót ngày 4 tháng 7 của Đảng Cộng hòa, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson chỉ có hai ngày để thúc đẩy những thay đổi của Thượng viện đối với cái gọi là "dự luật bự và đẹp" của Tổng thống Trump, điều này sẽ không dễ dàng. Hàng chục phiếu "không" sẽ cần phải được lật ngược, theo Axios đưa tin. Johnson thừa nhận hôm thứ Ba rằng những thay đổi trong dự luật của Thượng viện "đã đi xa hơn một chút so với mong muốn của nhiều người trong chúng ta".

Dân biểu đảng Cộng hòa Ralph Norman nói khác: "Dự luật của chúng tôi [Hạ Viện] đã bị thay đổi hoàn toàn ... Đây là một sự khởi đầu không thành công". Phiên bản của Thượng viện, được thông qua với phiếu bầu phá vỡ thế bế tắc của Phó Tổng thống JD Vance, cung cấp 175 tỷ đô la cho thực thi nhập cư và an ninh biên giới, 150 tỷ đô la cho chi tiêu quân sự mới, 4,5 nghìn tỷ đô la cắt giảm thuế, gần 1 nghìn tỷ đô la cắt giảm Medicaid và ước tính sẽ làm tăng nợ thêm 3,3 nghìn tỷ đô la trong một thập niên, so với 2,4 nghìn tỷ đô la với phiên bản trước đó được Hạ viện thông qua, theo tờ New York Times.

"Họ đang rút lui khỏi việc cắt giảm chi tiêu, hạn chế chi tiêu. Họ đang rút lui khỏi các cải cách mà chúng tôi nghĩ là làm cho phép tính hiệu quả", Dân biểu Cộng hòa Chip Roy cho biết hôm thứ Ba. Ông nói thêm rằng việc Thượng viện loại bỏ dần các khoản tín dụng thuế năng lượng sạch không đủ xa và là "kẻ giết chết thỏa thuận của một thỏa thuận vốn đã tồi tệ", theo tờ NY Times.

Dân biểu Cộng hòa David Valadao cho biết ông sẽ không ủng hộ "những khoản cắt giảm có hại như vậy đối với Medicaid". Những người Cộng hòa khác lo ngại rằng dự luật sẽ khiến các cử tri tức giận, như những người Dân chủ đã nhấn mạnh hôm thứ Ba. "Cuộc bỏ phiếu hôm nay sẽ ám ảnh các đồng nghiệp Cộng hòa của chúng ta trong nhiều năm tới, trong khi người dân Mỹ chứng kiến ​​thiệt hại do các bệnh viện đóng cửa, khi mọi người bị sa thải, khi chi phí tăng lên, khi nợ tăng lên", theo Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết. Bất chấp sự phản đối, Johnson đã thề sẽ thông qua dự luật và sẽ đưa lên bàn làm việc của Trump vào thứ Sáu.

⦿ ---- Một bức chân dung tổng thống được Tổng thống Trump chấp thuận hiện đang được treo tại Điện Capitol của tiểu bang Colorado sau khi những lời phàn nàn của ông đã khiến một bức trước đó của ông bị gỡ xuống, theo AP đưa tin. Bức chân dung mới của họa sĩ Vanessa Horabuena ở Tempe, Arizona, là một hình ảnh nghiêm khắc hơn, sắc nét hơn so với bức tranh Trump của Sarah Boardman được treo từ năm 2019.

Mùa xuân năm ngoái, Trump đã đăng trên mạng xã hội rằng họa sĩ Boardman "chắc hẳn đã mất đi tài năng khi bà già đi" và "cố tình bóp méo" ông, những lời chỉ trích mà họa sĩ ở Colorado Springs phủ nhận. Ngày hôm sau, các nhà lập pháp tuyên bố họ sẽ gỡ bức chân dung khỏi bức tường trưng bày các cựu tổng thống. Đến ngày hôm sau, bức tranh của Boardman đã biến mất, được đưa vào kho lưu trữ của bảo tàng.

Bức chân dung Horabuena do Nhà Trắng tặng cách đây khoảng một tháng đã được treo lên vào tuần này sau quyết định vào thứ Năm của Lois Court, một cựu nhà lập pháp tiểu bang, người chủ trì Ủy ban Cố vấn Xây dựng Điện Capitol, đơn vị giúp lựa chọn tác phẩm nghệ thuật cho Điện Capitol ở trung tâm thành phố Denver. "Có một khoảng trống trên bức tường. Có vẻ không phù hợp. Chúng tôi biết rằng Nhà Trắng đã gửi cho chúng tôi bức tranh thay thế này và việc treo nó lên là điều hợp lý", Court cho biết. Nhà Trắng đã tặng bức chân dung Horabuena cách đây khoảng một tháng, Court cho biết.

Horabuena là một "nghệ sĩ thờ phượng Cơ đốc giáo" đã thực hiện một số bức chân dung khác về Trump cũng như Abraham Lincoln, Núi Rushmore và Chúa Jesus Christ, theo trang web của cô. Hôm thứ Ba, tòa nhà quốc hội Colorado đã buồn ngủ vì các nhà lập pháp không họp và không có học sinh nào đến thăm tòa nhà lịch sử này. Một số ít khách du lịch đã chụp ảnh bức chân dung mới. "Cảm ơn Nghệ sĩ tài năng Vanessa Horabuena và những người dân tuyệt vời của Colorado", Trump đã đăng trên nền tảng truyền thông xã hội của mình, Truth Social, vào thứ Ba. Bức chân dung này và những bức chân dung khác của các tổng thống trước đây có thể sẽ không được lưu giữ lâu. Ủy ban cố vấn đang xem xét liệu có nên thay thế chúng bằng chân dung của các thống đốc trước đây để kỷ niệm 150 năm thành lập tiểu bang Colorado vào năm tới hay không.

⦿ ---- Một đề xuất ngăn cản các tiểu bang quản lý trí tuệ nhân tạo trong một thập niên đã bị Thượng viện bác bỏ vào thứ Ba, ngăn cản các nỗ lực đưa biện pháp này vào dự luật giảm thuế và cắt giảm chi tiêu lớn của Tổng thống Trump. Thượng viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 99-1 để xóa bỏ điều khoản AI khỏi luật sau nhiều tuần bị chỉ trích từ cả thống đốc đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ và các quan chức tiểu bang. Ban đầu được đề xuất là lệnh cấm các tiểu bang thực hiện bất kỳ hành động nào để quản lý AI trong 10 năm, các nhà lập pháp sau đó đã gắn nó với nguồn tài trợ của liên bang để chỉ những tiểu bang lùi bước trước các quy định về AI mới có thể nhận được trợ cấp cho cơ sở hạ tầng internet băng thông rộng hoặc AI, theo AP đưa tin.

Một nỗ lực cuối cùng của đảng Cộng hòa nhằm cứu vãn điều khoản này sẽ rút ngắn khung thời gian xuống còn 5 năm và tìm cách miễn trừ một số luật AI được ưa chuộng, chẳng hạn như luật bảo vệ trẻ em hoặc nghệ sĩ nhạc đồng quê khỏi các công cụ AI có hại. Nhưng nỗ lực đó đã bị từ bỏ khi Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marsha Blackburn hợp tác với Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Maria Cantwell vào tối thứ Hai để đưa ra một sửa đổi nhằm xóa bỏ toàn bộ đề xuất.

TNS Blackburn phát biểu trên sàn rằng "thật đáng thất vọng" khi Quốc hội không thể ban hành luật về công nghệ mới nổi, bao gồm quyền riêng tư trực tuyến và "deepfake" (hình giả như thật) do AI tạo ra, bắt chước giọng nói hoặc hình ảnh của nghệ sĩ. "Nhưng bạn biết ai đã thông qua luật này không? Đó là các tiểu bang của chúng ta", Blackburn nói. "Họ là những người bảo vệ trẻ em trong không gian ảo. Họ là những người bảo vệ những người nghệ sĩ giải trí của chúng ta—tên, hình ảnh, hình ảnh—người phát sóng, người làm podcast, tác giả".

Những người ủng hộ lệnh hoãn thi hành AI đã lập luận rằng một mớ hỗn độn các luật AI của tiểu bang và địa phương đang cản trở sự tiến bộ trong ngành AI và khả năng các công ty Hoa Kỳ cạnh tranh với Trung Quốc. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ted Cruz, người đã đưa ra ý tưởng này tại phiên điều trần vào tháng 5, đã cố gắng làm trung gian cho một thỏa hiệp với Blackburn để cứu vãn điều khoản này.

Cruz cuối cùng đã rút lại sửa đổi thỏa hiệp và đổ lỗi cho một số người và tổ chức mà ông cho là "ghét lệnh hoãn", bao gồm Trung Quốc, Thống đốc California Gavin Newsom, một nhà lãnh đạo công đoàn giáo viên, và "các nhóm chuyển giới và các nhóm cánh tả cấp tiến muốn sử dụng các quy định của tiểu bang xanh để bắt buộc AI thức tỉnh". Ông đã không đề cập đến nhóm lớn các nhà lập pháp tiểu bang Cộng hòa, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang và thống đốc cũng phản đối nó.

Ngay cả Cruz cuối cùng cũng tham gia bỏ phiếu vào sáng thứ Ba để bãi bỏ đề xuất. Chỉ có Thượng nghị sĩ Thom Tillis, một đảng viên Cộng hòa phản đối dự luật ngân sách rộng hơn của Trump, đã bỏ phiếu chống lại việc loại bỏ điều khoản AI.

⦿ ---- Một phân tích cho thấy một nhóm quan trọng các công ty Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với chi phí trực tiếp là 82,3 tỷ đô la từ các kế hoạch thuế quan hiện tại của Tổng thống Donald Trump, một khoản tiền có thể được quản lý thông qua việc tăng giá, sa thải, đóng băng tuyển dụng hoặc giảm biên lợi nhuận.

Phân tích của Viện JPMorganChase là một trong những phân tích đầu tiên đo lường chi phí trực tiếp do thuế nhập cảng tạo ra đối với các doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ 10 triệu đến 1 tỷ đô la, một danh mục bao gồm khoảng một phần ba số lao động tư nhân của Hoa Kỳ. Các công ty này phụ thuộc nhiều hơn các doanh nghiệp khác vào hàng nhập cảng từ Trung Quốc, Ấn Độ và Thái Lan — và các lĩnh vực bán lẻ và bán buôn sẽ đặc biệt dễ bị tổn thương trước thuế nhập cảng do tổng thống Cộng hòa áp dụng.

Các phát hiện cho thấy sự đánh đổi rõ ràng từ thuế nhập cảng của Trump, trái ngược với tuyên bố của ông rằng các nhà sản xuất nước ngoài sẽ chịu chi phí thuế quan thay vì các công ty Hoa Kỳ phụ thuộc vào hàng nhập cảng. Trong khi mức thuế quan được áp dụng dưới thời Trump vẫn chưa thúc đẩy lạm phát nói chung, các công ty lớn như Amazon, Costco, Walmart và Williams-Sonoma đã trì hoãn khả năng tính toán bằng cách tích trữ hàng tồn kho trước khi áp dụng thuế.

⦿ ---- Putin hoan hỷ: Hoa Kỳ tạm dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Việc giao tên lửa, đạn dược đã dừng lại khi Lầu Năm Góc xem xét lại mức tồn kho. Pentagon đã tạm dừng một lô hàng tên lửa và đạn dược cho Ukraine, với lý do lo ngại về việc kho dự trữ của Hoa Kỳ đang cạn kiệt, theo nhiều quan chức và nguồn tin quen thuộc với quyết định này. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã thực hiện lệnh tạm dừng sau khi bắt đầu xem xét kho đạn dược của quốc gia, vốn đã bị kéo căng do cả cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Đông, theo NBC News.

Lệnh tạm dừng gửi quân viện, được Politico đưa tin đầu tiên, ảnh hưởng đến một loạt vũ khí, bao gồm hàng chục tên lửa đánh chặn Patriot, hàng nghìn quả đạn pháo 155mm, hơn 100 tên lửa Hellfire và nhiều hệ thống tên lửa và bệ phóng khác. Sự chậm trễ có thể kéo dài cho đến khi quá trình xem xét hoàn tất và có thể kéo dài nếu nguồn cung được cho là quá ít hoặc cần thiết ở nơi khác.

Một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết động thái này nhằm ưu tiên các lợi ích của Hoa Kỳ, nhấn mạnh rằng "sức mạnh của Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ vẫn không bị nghi ngờ - chỉ cần hỏi Iran". Tại hội nghị NATO tuần trước, Tổng thống Trump thừa nhận khó khăn trong việc cung cấp hệ thống Patriot cho Ukraine do nhu cầu toàn cầu hiện nay, bao gồm cả các cam kết của Hoa Kỳ đối với Israel.

⦿ ---- Các quan chức Ukraine đã gọi việc dừng quân viện lại là "đau đớn", cảnh báo rằng bất kỳ sự do dự nào trong việc hỗ trợ đều có thể khiến Nga trở nên táo bạo hơn trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái gia tăng. Bộ Quốc phòng Ukraine gần đây đã báo cáo về cuộc tấn công trên không lớn nhất kể từ khi bắt đầu chiến tranh.

Theo AP, Hoa Kỳ đã chuyển hơn 66 triệu đô la vũ khí và viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ năm 2022. Các lô hàng bị dừng đã được chấp thuận và trong một số trường hợp, đã gần đến ngày giao hàng. Mặc dù không có gì lạ khi một chính quyền mới xem xét lại việc chuyển giao vũ khí, một số quan chức đã bày tỏ lo ngại về thời điểm, lập luận rằng Ukraine cần thể hiện sức mạnh để đàm phán.

⦿ ---- Tổng thống Iran hôm thứ Tư đã ra lệnh đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân quan trọng nhất của nước này, có khả năng sẽ hạn chế hơn nữa khả năng theo dõi chương trình làm giàu uranium của Tehran lên mức gần bằng cấp độ vũ khí của các thanh tra viên. Theo AP, lệnh của Tổng thống Masoud Pezeshkia không bao gồm thời gian biểu hoặc thông tin chi tiết về việc đình chỉ đó sẽ kéo theo điều gì. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã ám chỉ trong một cuộc phỏng vấn với CBS News rằng Tehran vẫn sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Hoa Kỳ.

Iran đã hạn chế các cuộc thanh tra của IAEA trong quá khứ như một chiến thuật gây sức ép trong quá trình đàm phán với phương Tây—mặc dù cho đến thời điểm hiện tại, Tehran đã phủ nhận rằng có bất kỳ kế hoạch ngay lập tức nào để nối lại các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ đã bị đảo lộn bởi cuộc chiến tranh Iran-Israel kéo dài 12 ngày. "Tôi không nghĩ các cuộc đàm phán sẽ khởi động lại nhanh như vậy", Araghchi nói, ám chỉ đến bình luận của Trump rằng các cuộc đàm phán có thể bắt đầu sớm nhất là vào tuần này. Nhưng "cánh cửa ngoại giao sẽ không bao giờ đóng sầm lại".

Đài truyền hình nhà nước Iran đã công bố lệnh của Pezeshkian, theo sau một đạo luật do quốc hội Iran thông qua nhằm đình chỉ sự hợp tác đó. Dự luật đã nhận được sự chấp thuận của cơ quan giám sát hiến pháp của Iran, Hội đồng Bảo vệ, vào thứ năm và có khả năng nhận được sự ủng hộ của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của nước này, nơi Pezeshkian làm chủ tịch.

Đài truyền hình nhà nước trích dẫn dự luật nói rằng "việc đình chỉ này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi đáp ứng được một số điều kiện nhất định, bao gồm cả việc đảm bảo an ninh cho các cơ sở hạt nhân và các nhà khoa học". Hiện vẫn chưa rõ điều đó sẽ có ý nghĩa gì đối với IAEA, cơ quan của Liên hợp quốc từ lâu đã theo dõi chương trình hạt nhân của Iran. Gọi động thái này là "hoàn toàn từ bỏ mọi nghĩa vụ và cam kết hạt nhân quốc tế", Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar đã thúc giục các quốc gia châu Âu tham gia thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran thực hiện cái gọi là điều khoản khôi phục, điều khoản này sẽ áp đặt lại tất cả các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đã được dỡ bỏ.

⦿ ---- Biên giới vắng hoe. "Chúng tôi chưa bao giờ thấy số lượng thấp như vậy. Chưa bao giờ", Tom Homan, chuyên gia biên giới, đã viết như vậy vào thứ Ba trong một bài đăng trên X ca ngợi "hiệu ứng Trump". CBS News đưa tin ông đã đúng: Các vụ vượt biên trái phép đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào tháng 6, với chỉ 6.070 vụ bắt giữ người di cư được ghi nhận, theo dữ liệu sơ bộ của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới. Con số này đã giảm so với mức thấp trước đó là khoảng 7.200 vụ bắt giữ được thiết lập vào tháng 3.

Tờ New York Post đưa tin rằng con số này đã giảm 93,1% so với cùng kỳ năm ngoái, với Biên phòng ghi nhận 87.606 vụ chạm trán như vậy vào tháng 6 năm ngoái. Dưới thời chính quyền Biden, số vụ bắt giữ hàng ngày thường vượt quá 6.000, đôi khi đạt đỉnh hơn 10.000 vào cuối năm 2023.

CBS News đưa tin dữ liệu bắt giữ hàng tháng công khai của Biên phòng có từ năm 2000, nhưng các số liệu lịch sử cho thấy con số này chưa bao giờ thấp như vậy kể từ cuối những năm 1960s.

Công cụ theo dõi của NBC News cho thấy tính đến tháng 5 đã có 108.658 vụ cố gắng vượt biên giới Tây Nam. Cùng thời điểm năm 2024, con số này là 905.920.

Các quan chức cho rằng sự sụt giảm này là do những nỗ lực trục xuất mạnh mẽ của chính quyền Trump. Homan nói thêm rằng không một ai trong số 6.070 người di cư được thả vào Hoa Kỳ, đánh dấu tháng thứ hai không có vụ thả nào xảy ra. Ngược lại, hàng chục nghìn người đã được đưa ra ngày ra tòa di trú và được thả theo chính sách của Biden.

⦿ ---- California: Một nhà kho chứa pháo bông ở California đã bốc cháy và phát nổ vào thứ Ba, tạo ra một quả cầu lửa trên không, bắn tung các mảnh vỡ và khiến pháo bông phát nổ phía trên địa điểm, theo các quan chức và video từ hiện trường. Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Yolo cho biết nhà kho, gần khu vực Esparto ở phía tây bắc Sacramento, đã phát nổ và cháy dữ dội.

Theo NBC News, Trưởng phòng Phòng cháy chữa cháy Esparto Curtis Lawrence không bình luận với các phóng viên về việc có thương vong vào đêm thứ Ba hay không. "Mọi thứ hiện vẫn còn rất sơ bộ", ông nói.

Lính cứu hỏa đã phản ứng với đám cháy vào khoảng 5:50 giờ chiều và phát hiện "một vài tòa nhà thương mại bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cũng như nhiều vụ nổ và nhiều đám cháy nhỏ trên khắp khu vực", Lawrence cho biết. Video trực thăng do đài NBC liên kết KCRA của Sacramento quay cho thấy các đám cháy tại cơ sở này, bao gồm ít nhất một tòa nhà bốc cháy, và pháo bông bắn lên không trung và phát nổ.

⦿ ---- Úc: Một chuyến bay nội địa của Virgin Australia đã bị hoãn hai giờ sau khi phát hiện một con rắn trốn trong khoang hàng của máy bay. Người bắt rắn Mark Pelley đã tìm thấy con rắn ẩn mình một nửa trong khoang hàng thiếu sáng khi hành khách lên chuyến bay VA337 từ Melbourne đến Brisbane vào thứ Ba. "Mãi đến khi bắt được con rắn, tôi mới nhận ra rằng nó không có nọc độc. Cho đến lúc đó, nó trông rất nguy hiểm với tôi", Pelley nói.

Sinh vật này hóa ra là một con rắn cây xanh dài 60 cm (2 feet), một loài không có nọc độc có nguồn gốc từ vùng Brisbane. Pelley cho biết anh lo lắng rằng nó sẽ biến mất sâu hơn trong máy bay. Anh cảnh báo nhân viên hãng hàng không: "Nếu tôi không chụp được nó trong một lần, nó sẽ lẻn qua các tấm chắn và các bạn sẽ phải di tản khỏi máy bay vì lúc đó tôi không biết đó là loài rắn gì". Anh cho biết con rắn có thể đã đi nhờ từ Brisbane trong hành lý của hành khách. Con rắn này không thể được thả về tự nhiên vì lý do kiểm dịch và đã được giao cho một bác sĩ thú y ở Melbourne để chăm sóc bởi một người nuôi rắn có giấy phép.

⦿ ---- Trại tù cá sấu giam di dân mang tiền tới cho Cộng Hòa MAGA: Những người Cộng hòa MAGA và những người khác đã tìm cách tận dụng trung tâm giam giữ "Alligator Alcatraz" khét tiếng mới bằng cách bán các mặt hàng như áo liền quần trẻ em, áo phông và mũ lưỡi trai. Khi Tổng thống Donald Trump tham quan cơ sở gây tranh cãi ở Florida Everglades vào thứ Ba, trang web của đảng Cộng hòa tiểu bang và các cửa hàng trực tuyến khác đã rao bán một dòng thời trang mới, khiến những người chỉ trích tức giận vì coi trung tâm này là vô nhân đạo. Một trang web đã bán một bộ đồ liền quần trẻ em cổ điển "Alligator Alcatraz" có hình một con cá sấu lớn trong đầm lầy với giá 26,89 đô la.

Trang web của đảng Cộng hòa Florida cũng tràn ngập hàng hóa, bao gồm áo phông giá 30 đô la, mũ lưới đen giá 27 đô la và một cặp koozie (tấm foam bọc để cầm ly nước) giá 15 đô la. "Mỗi chiếc áo sơ mi, mũ hoặc koozie mà bạn mua đều tài trợ cho nỗ lực của chúng tôi nhằm duy trì sự cứng rắn của Florida đối với tội phạm và chặt chẽ hơn đối với biên giới", theo đảng Cộng hòa Florida đã viết trong một email gây quỹ trước chuyến thăm của Trump.

Alligator Alcatraz là một trung tâm giam giữ người di dân do nhà nước quản lý mới đang được xây dựng trên một địa điểm sân bay, ở Ochopee, phía tây Miami. Nhưng trung tâm này, nơi có thể tiếp nhận tới 5.000 người, đã gây ra các cuộc biểu tình hàng ngày từ những người ủng hộ nhập cư và các nhà môi trường. Khi được hỏi vào thứ Ba rằng liệu ý tưởng đằng sau cơ sở này có phải là để cá sấu hoặc rắn ăn thịt những người nhập cư bất hợp pháp cố gắng trốn thoát hay không, Trump trả lời: "Tôi đoán đó là ý tưởng. Đây không phải là một hoạt động kinh doanh tốt đẹp."

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói với các phóng viên vào hôm thứ Ba rằng ông "nghi ngờ" Washington sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại với Nhật Bản. Ông cho rằng Tokyo có khả năng phải trả mức thuế từ 30% đến 35%. Mặt khác, ông vẫn lạc quan về Ấn Độ, tuyên bố rằng Hoa Kỳ "có khả năng" sẽ đạt được một thỏa thuận với quốc gia này. Trong khi đó, khi nói về khả năng gia hạn thời hạn ngày 9 tháng 7 khi nói đến các cuộc đàm phán về thuế, Trump chia sẻ rằng ông không nghĩ đến việc kéo dài thời hạn này.

⦿ ---- Tổng thống Trump, cùng với các quan chức bao gồm Thống đốc Florida Ron DeSantis và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, đã đi tham quan trung tâm giam người di cư "Alligator Alcatraz" mới xây dựng tại Florida vào thứ Ba—và gợi ý rằng nó có thể trở thành một phần của mạng lưới các trại giam tương tự. "Tôi nghĩ chúng ta muốn thấy chúng ở nhiều tiểu bang. Thực sự là nhiều tiểu bang", Trump cho biết, theo ABC News. "Và, bạn biết đấy, tại một thời điểm nào đó, chúng có thể biến thành một hệ thống".

Trump khen ngợi các quan chức Florida vì đã chuẩn bị cơ sở này chỉ trong tám ngày, WFLA đưa tin. "Rất sớm thôi, cơ sở này sẽ giam giữ một số người di cư đáng sợ nhất, một số người hung dữ nhất trên hành tinh", tổng thống cho biết. "Chúng ta bị bao quanh bởi nhiều dặm đầm lầy nguy hiểm và cách duy nhất để thoát ra thực sự là trục xuất". DeSantis cho biết các hoạt động sẽ bắt đầu ngay sau khi tổng thống rời đi, với cơ sở này sẽ giam giữ khoảng 3.000 người bị giam giữ.

Khu phức hợp tại Sân bay huấn luyện và chuyển tiếp Dade-Collier ở Everglades, cách Miami khoảng 50 dặm về phía tây, bao gồm lều, xe kéo và các tòa nhà tạm thời, theo AP đưa tin. "Bạn không phải lúc nào cũng có vùng đất đẹp và an toàn như vậy", Trump nói. "Bạn có rất nhiều cá sấu đóng vai vệ sĩ và cảnh sát canh gác. Bạn không phải trả cho họ [cá sấu và trăn] nhiều tiền như vậy". Ông nói đùa về việc dạy những người bị giam giữ chạy theo kiểu ngoằn ngoèo để tăng cơ hội trốn thoát của họ lên "khoảng 1%" nếu họ phải chạy trốn khỏi một con cá sấu rượt sau lưng.

Những người chỉ trích dự án này bao gồm Bacardi Jackson, giám đốc điều hành của ACLU Florida, theo Miami Herald đưa tin. Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, Jackson cho biết việc xây dựng thương hiệu cho trại giam này "phản ánh ý định mô tả những người chạy trốn khỏi khó khăn và cố gắng xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình họ là mối đe dọa, điều này vừa không cần thiết vừa mang tính lạm dụng".

Khu vực này là nơi sinh sống của các loài thú có nguy cơ tuyệt chủng. Elise Pautler Bennett, một luật sư tại Trung tâm Đa dạng Sinh học, mô tả đây là nơi "nhạy cảm nhất" trong tiểu bang, theo BBC đưa tin. "Bất kỳ dự án nào khác được đề xuất ở Everglades đều phải trải qua quá trình phê duyệt môi trường nghiêm ngặt", bà nói. "Tôi tin rằng dự án này không được thông qua vì đây là một chiêu trò chính trị".

⦿ ---- Trump thú nhận đang suy tính: Sẽ trục xuất những công dân sinh tại Mỹ. Tuần này, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra khả năng trục xuất công dân Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm Florida vào thứ Ba, một phóng viên đã hỏi Trump rằng ông cần bao nhiêu trung tâm giam giữ để thực hiện chính sách trục xuất hàng loạt đối với những người nhập cư không có giấy tờ.

"Tôi muốn nói rằng, bạn biết đấy, có một chút gây tranh cãi, nhưng tôi không quan tâm", Trump trả lời, lạc đề. "Chúng ta có rất nhiều tội phạm xấu xa đã đến đất nước này và họ đã đến một cách ngu ngốc. Và điều đó đã xảy ra, nhưng chúng ta cũng có rất nhiều người xấu đã ở đây trong một thời gian dài. Những người đánh vào đầu người khác bằng gậy bóng chày từ phía sau khi họ không nhìn thấy và giết họ. Nhiều người trong số họ sinh ra ở đất nước chúng ta. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên trục xuất họ khỏi đây, nếu bạn muốn biết sự thật. Vì vậy, có lẽ đó sẽ là công việc tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện".

Trước đây, Trump đã đe dọa sẽ trục xuất những công dân mà ông gọi là "người bản xứ".

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Ba rằng ứng cử viên thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani sẽ bị bắt nếu ông Mamdani can thiệp vào vụ bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).

"Chúng ta không cần một người cộng sản ở đất nước này", Trump nói với các phóng viên ở Florida, sau khi kiểm tra một trung tâm giam giữ người di dân mới. "Nhưng nếu chúng ta có một người, tôi sẽ giám sát anh ta rất cẩn thận thay mặt cho quốc gia", tổng thống nhấn mạnh. "Lý tưởng nhất là anh ta sẽ trở thành một người ít cộng sản hơn nhiều, nhưng ngay bây giờ, anh ta [] là một người cộng sản", Trump nói về Mamdani.

⦿ ---- New York: hoàn tất đếm phiếu. Zohran Mamdani đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại thành phố New York, một cuộc bỏ phiếu mới được xác nhận vào thứ Ba, củng cố chiến thắng bất ngờ của ông trước cựu Thống đốc Andrew Cuomo và đưa ông vào cuộc tổng tuyển cử. AP đã đưa tin về cuộc đua sau khi kết quả bỏ phiếu theo thứ hạng của thành phố được công bố và cho thấy Mamdani đã đánh bại Cuomo với 12 điểm phần trăm.

Mamdani cho biết ông cảm thấy khiêm nhường trước sự ủng hộ mà ông nhận được trong cuộc bầu cử sơ bộ và đã bắt đầu chuyển sự chú ý của mình sang bầu chung kết vào tháng 11/2025. "Thứ Ba tuần trước, đảng Dân chủ đã lên tiếng rõ ràng, đưa ra nhiệm vụ cho một thành phố có giá cả phải chăng, một nền chính trị của tương lai và một nhà lãnh đạo không sợ chống lại chủ nghĩa độc tài đang gia tăng", ông cho biết trong một tuyên bố.

Mamdani, một người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ 33 tuổi và là thành viên của Dân Biểu Hạ Viện tiểu bang kể từ năm 2021, hầu như không được biết đến khi ông ra mắt ứng cử của mình tập trung vào một loạt các ý tưởng dân túy táo bạo. Nhưng ông đã xây dựng một chiến dịch đầy năng lượng, xoay quanh Cuomo khi đảng viên Dân chủ ôn hòa và lớn tuổi hơn cố gắng vượt qua vụ bê bối quấy rối tình dục dẫn đến việc ông từ chức bốn năm trước.

Chiến thắng của Mamdani đã được nhiều người mong đợi kể từ khi ông dẫn đầu và tuyên bố chiến thắng sau khi các cuộc thăm dò kết thúc một tuần trước, nhưng lại thiếu 50% số phiếu cần thiết để tránh phải kiểm phiếu lại theo mô hình bỏ phiếu theo thứ hạng. Hệ thống này cho phép tính các sở thích khác của cử tri nếu ứng cử viên hàng đầu của họ bị loại khỏi cuộc đua.

Bây giờ, ông sẽ phải đối mặt với một cuộc bầu cử chung bao gồm Thị trưởng đương nhiệm Eric Adam, người đang tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập, cũng như ứng cử viên độc lập Jim Walden và ứng cử viên Cộng hòa Curtis Sliwa.

Cuomo đã thừa nhận thất bại vào đêm diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ nhưng đang cân nhắc liệu có nên tranh cử trong cuộc bầu cử chung theo đường bỏ phiếu độc lập hay không. Sau khi công bố số phiếu bầu vào thứ Ba, người phát ngôn của Cuomo, Rich Azzopardi cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục trò chuyện với mọi người trên khắp thành phố trong khi xác định các bước tiếp theo". Trump đã tuyên bố sẽ trừng phạt New York, sẽ cắt ngân sách liên bang đối với thành phố cấp tiến này nếu Mamdani thắng chức Thị trưởng.

⦿ ---- Los Angeles: Một giám sát viên của Quận LA cho biết bà muốn chính quyền liên bang chịu trách nhiệm về các cuộc truy quét nhập cư đang diễn ra. Giám sát viên Hilda Solis đang đề xuất kiện đối với những gì bà tin là các vụ bắt giữ và giam giữ bất công. Cả hai động thái đều nhằm mục đích bảo vệ quyền của người dân, những quyền mà Solis cho rằng đang bị vi phạm. Động thái này diễn ra sau một đoạn video lan truyền về một vụ bắt giữ gần đây, trong đó một người đàn ông ở Valinda bị đẩy xuống đất, đầu chảy máu, trước khi bị các đặc vụ liên bang đưa đi.

Solis cho biết động thái đầu tiên mà bà đưa ra sẽ theo đuổi hành động pháp lý chống lại những gì bà cho là các hoạt động thực thi luật nhập cư bất hợp pháp, tại Quận LA, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực quá mức. Ngoài ra, dừng lại, thẩm vấn, giam giữ và bắt giữ mà không có nghi ngờ hợp lý hoặc lý do chính đáng.

"Những điều này không nên xảy ra. Việc sử dụng vũ lực quá mức là không cần thiết", Solis cho biết. “Tôi thực sự tin rằng chúng ta cần phải lên tiếng. Và những cá nhân này nói rằng họ là nhân viên thực thi pháp luật, dù là ICE hay Bộ An ninh Nội địa, hay bất cứ ai, họ nên chia sẻ tài liệu phù hợp.”

Đề xuất còn lại hướng đến thanh thiếu niên, đặc biệt là những người tham gia biểu tình chống ICE. Đề xuất này sẽ khởi động sáng kiến toàn quận nhằm trang bị và trao quyền cho thanh thiếu niên thông qua chương trình giáo dục “Biết quyền của bạn” như biết điều gì là hợp pháp trong cuộc biểu tình và điều gì là không hợp pháp. Solis dự kiến sẽ giới thiệu các đề xuất này vào sáng nay, thứ Ba.

⦿ ---- Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã thông qua dự luật chi tiêu của Tổng thống Trump vào hôm thứ Ba với tỷ lệ sít sao nhất, vượt qua sự phản đối của đảng Dân chủ và chính hàng ngũ đảng Cộng hòa của họ sau phiên họp đêm đầy biến động. Phó Tổng thống JD Vance đã phá vỡ thế cân bằng 50-50 để đưa dự luật lên vị trí cao nhất, theo AP. Kết quả này khép lại một tuần làm việc căng thẳng bất thường tại Điện Capitol, nơi ưu tiên lập pháp mang tính biểu tượng của tổng thống đôi khi đứng bên bờ vực sụp đổ. Dự luật vẫn phải được chuyển lại Hạ viện để phê duyệt lần cuối. Trump muốn ký vào ngày 4 tháng 7.

Ba phiếu phản đối: Cuối cùng, ba thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chống lại biện pháp này: Susan Collins của Maine đã cùng Thom Tillis của North Carolina và Rand Paul của Kentucky, theo Washington Post.

Sự không chắc chắn của Hạ viện: Việc thông qua tại Hạ viện không phải là điều chắc chắn. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã cảnh báo các thượng nghị sĩ không nên đi quá xa so với những gì cơ quan của ông đã phê duyệt. Nhưng Thượng viện đã thực hiện các thay đổi, đặc biệt là đối với Medicaid, có nguy cơ gặp nhiều vấn đề hơn khi họ chạy đua để hoàn thành trước thời hạn nghỉ lễ của Trump.

Tác động: Một phân tích từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội CBO phi đảng phái cho thấy 11,8 triệu người Mỹ nữa sẽ không có bảo hiểm y tế vào năm 2034 nếu dự luật này trở thành luật. Thượng nghị sĩ Tillis đã đặc biệt trích dẫn tác động đến những người nhận Medicaid tại tiểu bang quê nhà của ông. CBO cho biết gói này sẽ làm tăng thâm hụt gần 3,3 nghìn tỷ đô la trong thập niên này.

⦿ ---- Các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện không thể ngăn cản các đối tác Cộng hòa của họ thông qua cái được gọi là "Đạo luật Một dự luật lớn tuyệt đẹp" (ne Big Beautiful Bill Act), nhưng họ đã giành được một chiến thắng mang tính biểu tượng bằng cách xóa bỏ cái tên, theo báo cáo của tờ Washington Post. Các đảng viên Dân chủ đã sử dụng các quy tắc của quốc hội để xóa bỏ nhãn hiệu "tuyệt đẹp" lấy Trump làm trung tâm.

"Các đảng viên Dân chủ đang buộc các đảng viên Cộng hòa xóa tên dự luật lố bịch của họ", tuyên bố từ văn phòng của Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Charles Schumer cho biết. "Không có gì trong dự luật này là tuyệt đẹp cả—đó là sự phản bội đối với các gia đình Mỹ và không xứng đáng với một cái tên ngu ngốc như vậy". Politico lưu ý rằng những cái tên như vậy thường bị đảng đối lập xóa bỏ, nhưng điều đó không ngăn cản đảng cầm quyền tiếp tục sử dụng nó. "Vì vậy, hãy mong đợi 'Dự luật lớn tuyệt đẹp' sẽ tồn tại, nếu không phải trong văn bản lập pháp".

⦿ ---- Cuộc đua thông qua luật chi tiêu trong nước và chính sách của Tổng thống Donald Trump đã khiến một số đảng viên Cộng hòa không biết nội dung thực sự của dự luật. NBC News đưa tin hôm thứ Hai rằng một số đảng viên Cộng hòa đã phát hiện ra thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các dự án năng lượng gió và năng lượng mặt trời trong dự luật dài 940 trang — một điều khoản gây bất ngờ ngay cả với các nhà lập pháp đã giúp soạn thảo dự luật.

"Tôi đoán đó là bí mật", Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (R-SC) nói với NBC News. "Tôi không biết nó đến từ đâu". Các thành viên Cộng hòa khác cũng không biết về loại thuế mới này. Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski (R-AK) nói với hãng tin rằng loại thuế này dường như đã được "thả từ trên không" vào dự luật trước cuộc bỏ phiếu vào cuối tuần. Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis (R-WY) cũng tỏ ra bối rối, mặc dù về nguyên tắc bà đồng ý với điều khoản này.

Việc một số thành viên Cộng hòa không biết về thuế tiêu thụ đặc biệt cho thấy tốc độ mà đảng Cộng hòa đang cố gắng thông qua dự luật. Hạ viện đã tranh luận về dự luật này chỉ trong năm ngày trước khi chuyển đến Thượng viện vào ngày 22 tháng 5. Thượng viện đã tranh luận về dự luật này trong hơn một tháng và một số thành viên của đảng đã bắt đầu rút lui khỏi dự luật.

Ví dụ, Thượng nghị sĩ Rand Paul (R-KY) đã nói rằng ông sẽ không ủng hộ dự luật này vì tác động của nó đến thâm hụt ngân sách liên bang. Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn cũng đã nói rằng bà không đồng ý với một số điều khoản liên quan đến quy định về AI.

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, từng là cố vấn thân cận của Trump, cũng đã chỉ trích mạnh mẽ dự luật này. "Hoàn toàn điên khùng và phá hoại", Musk nói trong một bài đăng trên X, mạng xã hội mà ông sở hữu. "Nó mang lại lợi ích cho các ngành công nghiệp trong quá khứ trong khi lại gây tổn hại nghiêm trọng đến các ngành công nghiệp trong tương lai".

⦿ ---- Donald Trump đã công khai chế giễu Dân biểu Marjorie Taylor Greene trong chuyến thăm Florida vào thứ Ba, ám chỉ rằng "không dễ" để trở thành bạn trai của cô. Trong khi bắt đầu chuyến tham quan cơ sở giam giữ "Alligator Alcatraz" mới ở Florida với Thống đốc Ron DeSantis và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, Trump đã tình cờ gặp Brian Glenn, phóng viên của Real America's Voice, người hiện đang hẹn hò với Greene.

"Đây là bạn trai, rất may mắn, của Marjorie Taylor Greene", Trump nói khi giới thiệu anh với DeSantis. "Bạn có nghĩ rằng ở bên Marjorie là điều dễ dàng không?" ông nói thêm. "Cô ấy đã tập luyện rất chăm chỉ vào cuối tuần này", Noem nói đùa trước khi bộ ba tiếp tục chuyến tham quan cơ sở này. DB Greene, một người trung thành với MAGA, đã làm mất lòng tổng thống trong những tuần gần đây sau khi từ chối ủng hộ "Dự luật bự và đẹp" của ông Trump tại Quốc hội sau khi không đồng tình với một phần trong cơ quan lập pháp sẽ ngăn cản các tiểu bang quản lý AI trong mười năm.

"Tôi kiên quyết PHẢN ĐỐI điều này, và nó vi phạm quyền của tiểu bang, và tôi sẽ bỏ phiếu KHÔNG nếu tôi biết điều này có trong đó", bà Greene đã tweet vào tháng 6. Dự luật đã được thông qua tại Thượng viện ngày hôm qua, Thứ Hai, với tỷ lệ 51-50, với Phó Tổng thống JD Vance bỏ phiếu quyết định.

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang đã phán quyết rằng các đợt sa thải hàng loạt gần đây tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ có khả năng là bất hợp pháp và đã ra lệnh cho chính quyền Trump phải dừng các kế hoạch cắt giảm và tổ chức lại lực lượng lao động y tế. Vào hôm thứ Ba, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Melissa DuBose đã ban hành lệnh cấm sơ bộ do liên minh các Bộ trưởng Tư pháp từ 19 tiểu bang và Quận Columbia yêu cầu trong một vụ kiện được đệ trình vào đầu tháng 5.

DuBose cho biết các tiểu bang đã cho thấy "tổn hại không thể khắc phục" từ các đợt cắt giảm và có khả năng sẽ thắng kiện trong các khiếu nại của họ rằng "hành động của HHS vừa tùy tiện vừa thất thường cũng như trái luật". DuBose đã viết trong một lệnh dài 58 trang được ban hành tại tòa án quận Hoa Kỳ ở Providence: "Ngành hành pháp không có thẩm quyền ra lệnh, tổ chức hoặc thực hiện các thay đổi toàn diện đối với cơ cấu và chức năng của các cơ quan do Quốc hội thành lập."

Lệnh của bà ngăn chính quyền Trump hoàn tất các đợt sa thải công bố hồi tháng 3 hoặc ban hành thêm các đợt sa thải. HHS được chỉ đạo nộp báo cáo tình hình trước ngày 11 tháng 7. HHS cho biết chính quyền đang xem xét quyết định và cân nhắc các bước tiếp theo.

Phán quyết này áp dụng cho nhân viên ở bốn bộ phận khác nhau của HHS: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ; Trung tâm Sản phẩm Thuốc lá thuộc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm; Văn phòng Head Start thuộc Cục Trẻ em và Gia đình và nhân viên của các văn phòng khu vực làm việc về các vấn đề Head Start; và Văn phòng Phụ tá Bộ trưởng về Kế hoạch và Đánh giá.

Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. đã sa thải hơn 10.000 nhân viên vào cuối tháng 3 và hợp nhất 28 cơ quan thành 15 cơ quan. Kể từ đó, các cơ quan bao gồm CDC đã hủy bỏ việc sa thải ảnh hưởng đến hàng trăm nhân viên, bao gồm cả những người theo dõi HIV, viêm gan và các bệnh khác.

Các Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang lập luận rằng việc tái cấu trúc lớn là tùy tiện và nằm ngoài phạm vi thẩm quyền của cơ quan. Vụ kiện cũng cho biết hành động này đã phá hủy các chương trình thiết yếu và đẩy chi phí nặng nề lên các tiểu bang. DuBose viết rằng các tiểu bang đã mất quyền truy cập vào "các quỹ, hướng dẫn, nghiên cứu, sàng lọc, giám sát tuân thủ, dữ liệu và quan trọng là chuyên môn và hướng dẫn mà họ đã dựa vào từ lâu".

Việc tái cấu trúc đã loại bỏ các nhóm chủ chốt quản lý an toàn thực phẩm và thuốc, cũng như hỗ trợ nhiều chương trình về thuốc lá, phòng ngừa HIV và sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh. Kennedy kể từ đó đã nói rằng do sai lầm, 20% số người bị sa thải có thể được phục chức.

⦿ ---- California đã phá bỏ một trụ cột di sản môi trường của mình, đẩy nhanh các dự án phát triển xây dựng trong một động thái táo bạo nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở và tình trạng vô gia cư đang ngày càng trầm trọng. Các nhà lãnh đạo tiểu bang hôm thứ Hai đã bãi bỏ Đạo luật Chất lượng Môi trường California (CEQA), một đạo luật trong hơn 50 năm qua vừa là mô hình quốc gia về bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu thường xuyên bị chỉ trích vì vai trò của nó trong việc trì hoãn xây dựng mới.

Những thay đổi, được Thống đốc Gavin Newsom ký thành luật, phản ánh sự thay đổi đáng kể về các ưu tiên khi các nhà lãnh đạo tiểu bang vật lộn với chi phí nhà ở tăng cao, tình trạng vô gia cư dai dẳng và sự thất vọng ngày càng tăng của công chúng, theo tờ New York Times. "Nếu chúng ta không thể giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ mất lòng tin và đó là sự thật", Newsom cho biết.

Thống đốc đã ký 2 dự luật với sự ủng hộ hiếm hoi của lưỡng đảng, cho một số dự án phát triển nhất định bỏ qua các đợt đánh giá môi trường nghiêm ngặt và hy vọng là các vụ kiện thường làm chậm tiến độ xây dựng. Các cải cách này miễn trừ các dự án nhà ở mật độ cao khỏi CEQA nếu chúng không nằm ở các địa điểm nhạy cảm với môi trường hoặc nguy hiểm, cũng như hợp lý hóa việc phê duyệt các dự án như nhà ở cho công nhân nông trại và trung tâm chăm sóc trẻ em.

Đầu năm nay, Newsom đã kêu gọi "sử dụng đất thông minh hơn—không phải là sự chậm trễ vô tận về quy định đã kìm hãm chúng ta trong nhiều thập niên", theo KQED. Những người ủng hộ lâu năm của CEQA, bao gồm nhiều nhà môi trường, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ, cảnh báo rằng các quy định mới có thể gây hại cho các hệ sinh thái mong manh và khiến việc xây dựng các địa điểm công nghiệp gây ô nhiễm trở nên dễ dàng hơn.

⦿ ---- Gần 40% người dân sống tại Tuvalu, quốc đảo Thái Bình Dương được dự đoán sẽ bị nước biển dâng nhấn chìm, đã nộp đơn xin chuyển đến Úc. Quốc gia này đang cung cấp 280 thị thực cho cư dân Tuvalu. Những người chiến thắng, được chọn ngẫu nhiên từ tháng 7 đến tháng 1, sẽ được thường trú tại Úc, nghĩa là họ sẽ có thể làm việc, đi học và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. CNN đưa tin rằng điều này vô cùng hấp dẫn đối với khoảng 10.000 cư dân Tuvalu đang sinh sống trên chín đảo san hô và rạn san hô, lưu ý rằng hơn 4.000 người đã nộp đơn xin cơ hội này kể từ khi thời hạn nộp đơn kéo dài một tháng mở ra cách đây hai tuần. Một số nhà phân tích dự đoán rằng tất cả cư dân cuối cùng sẽ nộp đơn, theo Conversation.

Thủ tướng Tuvalu Feleti Teo cho biết ít nhất 50% đất nước sẽ thường xuyên bị ngập lụt do thủy triều dâng vào năm 2050 và 90% sẽ thường xuyên chìm dưới nước vào năm 2100. "Không có lựa chọn nào để... di chuyển đến vùng đất cao hơn, vì không có vùng đất cao hơn nào cả", ông phát biểu tại Hội nghị Đại dương của Liên hợp quốc vào tháng trước, theo CNN. Chương trình thị thực, theo hiệp ước năm 2023 trong đó Úc đồng ý bảo vệ quốc đảo này về mặt quân sự và chống lại mực nước biển dâng cao, "thực hiện tầm nhìn chung của chúng ta về khả năng di chuyển một cách có phẩm giá, bằng cách cung cấp cho người Tuvalu cơ hội sống, học tập và làm việc tại Úc khi tác động của khí hậu trở nên tồi tệ hơn", Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong cho biết.

New Zealand cũng đã thiết lập các lộ trình di cư vĩnh viễn cho người Tuvalu. Theo chương trình thị thực do Úc và New Zealand cung cấp, gần 4% dân số Tuvalu có thể di cư mỗi năm, theo Conversation. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump được cho là đang cân nhắc thêm Tuvalu vào lệnh cấm đi lại của chính quyền ông. Theo ABC Australia, chính phủ Tuvalu hiện đang yêu cầu đảm bảo rằng công dân của họ sẽ không bị "ảnh hưởng bất công" bởi các hành động của Hoa Kỳ.

⦿ ---- Những người lái xe ở Maryland đã khá bất ngờ trong chuyến đi làm sáng thứ Hai của họ: một cánh quạt gió khổng lồ, nằm ngang qua một xa lộ địa phương. Một đại diện của Sở Giao thông Vận tải của tiểu bang nói với đài WTOP rằng một xe đầu kéo chở mảnh tua-bin gió đã đâm vào lan can và lật ngay sau 5 giờ sáng giờ địa phương trên Xa lộ Liên tiểu bang 70, không xa Hagerstown ở Quận Washington. ABC 7 có video của Sở Giao thông Vận tải tiểu bang về cánh quạt kéo dài qua làn đường mà nó bị kẹt, băng qua dải phân cách có cỏ và vào dòng xe đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Tờ Hill lưu ý rằng mặc dù các báo cáo ban đầu cho biết không có thương tích nào, cảnh sát tiểu bang xác nhận rằng một người đã phải nhập viện với những vết thương không đe dọa đến tính mạng. Hầu như tất cả các làn đường ở cả hai bên xa lộ liên bang đều bị đóng cửa, các làn đường hướng về phía tây trong gần ba giờ trong khi các nhà chức trách cố gắng kéo cánh quạt bị rơi ra khỏi xa lộ. Đến hơn 8 giờ sáng một chút, cánh quạt đã biến mất và giao thông một lần nữa được nhìn thấy lưu thông bình thường.

⦿ ---- Xem phim ở rạp: Giữa các quảng cáo, đoạn giới thiệu, có thể mất gần nửa giờ từ khi đèn mờ dần tại rạp chiếu phim cho đến khi bộ phim chính thức được chiếu. Hãy chuẩn bị cho một vài phút nữa sẽ được thêm vào, ít nhất là nếu bạn đang xem bộ phim yêu thích của mình tại rạp AMC: CNN đưa tin rằng, bắt đầu từ thứ Ba, thậm chí nhiều quảng cáo hơn sẽ xuất hiện trên màn hình lớn, nhờ vào thỏa thuận gần đây giữa AMC Entertainment và nền tảng quảng cáo National CineMedia.

Các rạp chiếu phim AMC hiện sẽ chiếu những quảng cáo đó tại "vị trí bạch kim" được thèm muốn ngay trước khi bộ phim bắt đầu, với chuỗi rạp chiếu phim nhận được một phần doanh thu quảng cáo, theo Bloomberg đưa tin vào tháng trước.

⦿ ---- HỎI 1: Vaccine mới để ngừa cúm chứng minh hiệu lực hơn khoảng 27%?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Vaccine cúm mới của Moderna, dựa trên cùng công nghệ mRNA được sử dụng trong mũi tiêm COVID-19, đã cho thấy kết quả khả quan trong một thử nghiệm lớn, công ty thông báo. Vaccine có tên mRNA-1010, đã được thử nghiệm trong một nghiên cứu Giai đoạn 3 ở người lớn từ 50 tuổi trở lên. Công ty cho biết vaccine này có hiệu quả tốt hơn vaccine cúm liều chuẩn, cung cấp khả năng bảo vệ chống lại bệnh cúm nói chung cao hơn 26,6%. Ở người lớn từ 65 tuổi trở lên, vaccine cho thấy sự cải thiện 27,4%. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/07/01/flu-vaccine-moderna-seniors/4961751389440/

⦿ ---- HỎI 2: Nhiều thành phố Mỹ cấm quẹo trái ở nhiều ngã tư vì dễ đụng xe, hơn 60% đụng xe là rẽ trái?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Hơn 60% các vụ va chạm giao thông tại các ngã tư liên quan đến việc rẽ trái. Một số thành phố của Hoa Kỳ – bao gồm San Francisco, Salt Lake City và Birmingham, Alabama – đang hạn chế việc rẽ trái. Chi tiết:

https://www.sciencealert.com/cities-are-stopping-you-from-turning-left-heres-why

.