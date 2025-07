Elon Musk lên án dự luật ghê tởm của Trump sẽ làm dân Mỹ thêm 5 ngàn tỷ nợ vì giảm thuế cho tỷ phú, dọa lập đảng thứ ba. Trump tấn công Musk: 'Nếu không có trợ cấp, Elon có thể sẽ phải đóng cửa công ty và trở về Nam Phi'.

(1.7.2025) - Elon Musk lên án dự luật ghê tởm của Trump sẽ làm dân Mỹ thêm 5 ngàn tỷ nợ vì giảm thuế tỷ phú, dọa lập đảng thứ ba. Trump phản pháo Musk: 'Nếu không có trợ cấp, Elon có thể sẽ phải đóng cửa công ty và trở về Nam Phi'. Musk dọa sẽ phá sơ bộ các dân cử bầu cho dự luật tăng nợ lớn nhất trong lịch sử. Trump dọa sẽ xem xét trục xuất Elon Musk về Nam Phi. Elon Musk dịu giọng, nói sẽ "kiềm chế vào lúc này". Cộng Hòa (Steve Bannon) tấn công Musk.

- Bộ trưởng Bessent: chiều nay, Thượng viện sẽ bỏ phiếu thuận Dự luật bự và đẹp của Trump

- TNS Thom Tillis thổi nụ hôn về phía máy quay ở Thượng viện sau khi tuyên bố chống Dự luật Bự và Đẹp của Trump.

- Trump bán nước hoa, muốn nước Mỹ phải bốc mùi Trump

- Xét vụ các bà bầu và hội dân quyền kiện về lệnh Trump nói trẻ em sẽ không tự động có quốc tịch khi sinh ra trên đất Mỹ nếu ba mẹ không phải công dân Mỹ, Thẩm phán Deborah Boardman ra hạn hôm nay Bộ Tư Pháp phải ghi văn bản về việc thực hành lệnh Trump thế nào thì tòa mới xử.

- Bộ Tư pháp bắt đầu lập ưu tiên tước quốc tịch của người Mỹ nhập tịch khi họ bị truy tố về tội phạm

- Ngày xóa sổ USAID: 2 cựu Tổng thống Obama và Bush chỉ trích Trump công khai, ca sĩ Bono đọc thơ vinh danh nhân viên USAID. Sẽ chết nhiều triệu người/năm vìa xóa sổ USAID

- Thượng Viện bỏ phiếu đồng thuận xóa trợ cấp thất nghiệp cho có lương 1 triệu đô/năm trở lên

- Sau khi Trump xóa tư cách tạm trú của hàng trăm ngàn di dân, các tiệm Walmart thiếu người vì sa thải ào ạt

- Bộ tư lệnh miền Bắc Hoa Kỳ xin Bộ trưởng Hegseth trả lại 200 lính đang trấn giữ Los Angeles về giúp cứu hỏa

- Trump: Đại học Harvard đã phạm luật dân quyền vì không bảo vệ được SV Do Thái và Israel

- FBI bắt 320 người (có 25 bác sĩ) gian lận 15 tỷ đô tiền chăm sóc y tế. Tịch thu hơn 245 triệu đô tiền mặt, xe sang, tiền điện tử và các tài sản. Có trụ sở tại Nga, Đông Âu và Pakistan.

- Mỹ bố ráp đường dây tin tặc từ Bắc Hàn, bắt 1 người, khám xét 29 'trang trại máy tính xách tay' trên 16 tiểu bang, tịch thu 29 tài khoản tài chính rửa tiền và 21 trang web gian lận

- Trump: sẽ gửi thư áp thuế tới Nhật vì Nhật từ chối nhập cảng gạo từ Mỹ.

- Thủ tướng Ukraine cảm ơn Canada sau khi Ukraine nhận 1,7 tỷ USD sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga.

- Mỹ thu hồi thị thực, cấm cửa song ca nhạc rap người Anh Bob Vylan dự kiến lưu diễn ở Mỹ từ tháng 10 vì hô hào ủng hộ Palestine, chống Israel

- Đan Mạch: lần đầu liên nữ giới tới 18 tuổi bị cưỡng bách xổ số để nhập ngũ như nam giới.

- Khoảng 200 nhân viên Sở Môi Trường và 20 người Giải Nobel ký thư chung, chỉ trích chính sách phá môi trường của Trump

- Dân Chủ dàn trận bầu cử 2028, ra Dự án 2029 để cố vấn các ứng cử viên ra sơ bộ, không nói kiểu kinh tế gia đại học (vì dân không hiểu), phải kể chuyện (vì dân ưa nghe cổ tích)

- Chính quyền Trump kiện Los Angeles, đòi xóa bỏ luật thành phố bảo vệ người nhập cư vì gây ra bạo loạn, cướp bóc

- Pennsylvania: Dân biểu Dân Chủ Dwight Evans, 71 tuổi, sẽ nghỉ hưu 2026

- Florida: Trump sẽ thăm nhà tù giam di dân xung quanh là hào sâu nuôi cá sấu và trăn sắp đón tù vào.

- Thế hệ tốt nghiệp đại học vào mùa xuân và mùa hè 2025 tìm việc làm khó khăn nhất trong hơn một thập niên.

- Tất cả thuế quan của Mỹ năm 2025 sẽ làm giảm 0,6% tăng trưởng GDP thực tế trong năm dương lịch 2025

- PIIE: thỏa thuận Mỹ-TQ có kết quả dân Mỹ gánh chịu thuế quan trung bình đối với hàng từ TQ là 51,1%. Điện thoại thông minh: tăng giá 31%; Màn hình (Monitors): tăng 32%; Máy tính xách tay và máy tính bảng: tăng 34%

- Khu vực thành phố học cao nhất: 1. Ann Arbor, MI; 2. Durham-Chapel Hill, NC; 3. Madison, WI; 4. San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA; 5. Washington-Arlington-Alexandria (VA và thủ đô).

- Khu vực thành phố học thấp nhất: 150. Visalia, CA. 149. Brownsville-Harlingen, TX. 148. McAllen-Edinburg-Mission, TX. 147. Bakersfield, CA. 146. Modesto, CA.

- Los Angeles: 2 người di dân dựng bàn bán hoa bị đặc vụ ICE bắt.

- Minnesota: Thuong Nguyen bị bắt vì trói bạn, lấy trộm xe của bạn.

- HỎI 1: Sống gần sân golf, cơ nguy dễ bệnh Parkinson's? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Viêm là yếu tố gây lão hóa, nhưng viêm lại là sản phẩm phụ của lối sống công nghiệp hóa? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-1/7/2025) ⦿ ---- Khi Thượng viện tiến tới cuộc bỏ phiếu cuối cùng về "Dự luật bự và đẹp" của Tổng thống Trump, tỷ phú Elon Musk đã tăng cường chỉ trích dự luật mà ông từng gọi là "sự ghê tởm đáng ghê tởm"—và tiếp tục đe dọa thành lập một đảng chính trị mới. "Nếu dự luật chi tiêu điên khùng này được thông qua, Đảng Hoa Kỳ (America Party) sẽ được thành lập vào ngày hôm sau", Musk cho biết trong một bài đăng trên X Monday.

Musk nói rằng hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa giả vờ là hai, thực sự chỉ là một, "Đất nước chúng ta cần một giải pháp thay thế cho đảng Dân chủ-Cộng hòa đơn đảng để người dân thực sự có TIẾNG NÓI". Trong một bài đăng trước đó vào hôm thứ Hai, Musk cho biết, "Rõ ràng là với việc chi tiêu điên khùng của dự luật này, làm tăng trần nợ lên mức kỷ lục NĂM NGHÌN TỶ ĐÔ LA, chúng ta đang sống trong một quốc gia độc đảng - ĐẢNG CON HEO TRÒ CON HEO (PORKY PIG PARTY: đảng cho lợi ích các nhà tỷ phú)! Đã đến lúc cần một đảng chính trị mới thực sự quan tâm đến người dân".

Trong cuộc bất đồng công khai với Tổng thống Trump vào đầu tháng 6, Musk đã đăng một cuộc thăm dò trên X, hỏi rằng, "Đã đến lúc thành lập một đảng chính trị mới ở Hoa Kỳ thực sự đại diện cho 80% ở giữa chưa?" Khoảng 80% đã bỏ phiếu đồng ý. Sau nhiều tuần giữ im lặng về các vấn đề chính trị, Musk đã tiếp tục chỉ trích dự luật cắt giảm chi tiêu và thuế vào thứ Bảy.

Musk cũng đưa ra những gì CNN gọi là "mối đe dọa chính trị rõ ràng nhất" của ông kể từ cuộc bầu cử, tuyên bố sẽ ủng hộ những người thách thức chính đối với các nhà lập pháp bỏ phiếu cho dự luật.

"Mọi thành viên của Quốc hội đã vận động cắt giảm chi tiêu của chính phủ và sau đó ngay lập tức bỏ phiếu cho khoản tăng nợ lớn nhất trong lịch sử nên cúi đầu xấu hổ!" ông Musk nói trong một bài đăng trên X. "Và họ sẽ thua cuộc bầu cử sơ bộ vào năm tới nếu đó là điều cuối cùng tôi làm trên Trái đất này."

Musk dường như không có hành động nào hướng tới việc thành lập một đảng mới, nhưng ông đã cam kết vào thứ Hai sẽ ủng hộ Dân biểu Thomas Massie (R-Kentucky), một trong những người phản đối hàng đầu của Đảng Cộng hòa về dự luật này, tờ New York Times đưa tin. Hoạt động chính trị của Trump đã phát động một chiến dịch nhằm hạ bệ nhà lập pháp Kentucky.

⦿ ---- Cộng Hòa tấn công Musk: Trong podcast của mình vào thứ Hai, cựu cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon đã chỉ trích Musk về mối đe dọa của bên thứ ba, cáo buộc ông không thực hiện cắt giảm chi tiêu sau khi ban đầu hứa DOGE sẽ cắt giảm 2 nghìn tỷ đô la "lãng phí, gian lận và lạm dụng", sau đó hạ ước tính xuống còn 1 nghìn tỷ đô la.

"Tôi không biết, các bạn ạ, tôi biết một số người hâm mộ cuồng nhiệt nói rằng chúng ta đã nhận được 160 tỷ đô la, nhưng chúng ta chưa thấy 160 tỷ đô la", Bannon nói, theo Mediaite. "Những gì chúng ta có là khoản hủy bỏ 9 tỷ đô la. Và tất cả những điều đó đều là chương trình. Tôi chưa thấy bất kỳ điều gì cụ thể về gian lận và lạm dụng được đưa ra từ Lầu Năm Góc hay bất kỳ nơi nào khác."

⦿ ---- Trump tấn công Musk: 'Nếu không có trợ cấp, Elon có thể sẽ phải đóng cửa công ty và trở về Nam Phi'. Mối bất hòa giữa Elon Musk và Tổng thống Trump dường như lại tiếp diễn. Sau khi Musk chỉ trích "Dự luật bự và đẹp" của Trump vào hôm thứ Hai, đe dọa sẽ thành lập một đảng chính trị mới nếu dự luật này được thông qua, Trump đã phản pháo bằng một bài đăng trên Truth Social vào sáng thứ Ba. Ông Trump đề xuất rằng Bộ Hiệu quả Chính phủ DOGE, trước đây do Musk lãnh đạo, nên xem xét cắt các khoản trợ cấp mà công ty của tỷ phú này nhận được, theo Reuters đưa tin.

"Elon Musk đã biết từ lâu trước khi ông ấy ủng hộ tôi làm Tổng thống, rằng tôi phản đối mạnh mẽ Lệnh [Biden] trợ cấp xe điện", Trump viết. "Điều đó thật nực cười và luôn là một phần quan trọng trong chiến dịch của tôi. Xe điện thì tốt, nhưng không phải ai cũng nên bị ép phải sở hữu một chiếc. Elon có thể nhận được nhiều trợ cấp hơn bất kỳ con người nào trong lịch sử, và nếu không có trợ cấp, Elon có thể sẽ phải đóng cửa hàng và trở về Nam Phi. Không còn phóng tên lửa, vệ tinh hay sản xuất xe điện nữa, và đất nước chúng ta sẽ tiết kiệm được một TÀI SẢN. Có lẽ chúng ta nên để DOGE xem xét kỹ lưỡng vấn đề này? TIẾT KIỆM SỐ TIỀN LỚN!"

Trong một bài đăng trên X, Musk trả lời, theo nghĩa đen, tôi đang nói "CẮT TẤT CẢ. Ngay bây giờ." Trong các bài đăng trước đó, ông Musk gọi dự luật chi tiêu và cắt giảm thuế là "điên khùng" và nói rằng các nhà lập pháp "đã vận động cắt giảm chi tiêu của chính phủ rồi ngay lập tức bỏ phiếu cho mức tăng nợ lớn nhất trong lịch sử" sẽ "thua cuộc bầu cử sơ bộ vào năm tới nếu đó là điều cuối cùng tôi làm trên Trái đất này."

Khi Trump và Musk xung đột về dự luật vào đầu tháng 6, Trump nói rằng cách dễ nhất để chính phủ tiết kiệm tiền là "chấm dứt các khoản trợ cấp và hợp đồng của chính phủ của Elon." Musk phản bác rằng mặc dù dự luật cắt giảm các ưu đãi về xe điện và năng lượng mặt trời mà không động đến các khoản trợ cấp dầu khí là "rất bất công", nhưng ông lại khó chịu hơn về "NÚI THỊT HEO Ghê TỞM" (MOUNTAIN of DISGUSTING PORK: núi thịt heo ghê tởm; ám chỉ giảm thuế cho các tỷ phú) của dự luật.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã trả lời những lời kêu gọi trục xuất CEO tỷ phú Tesla Elon Musk vào hôm thứ Ba trước khi rời Nhà Trắng đến Alligator Alcatraz, hứa sẽ xem xét vấn đề này. Trả lời câu hỏi của một nhà báo về lý do có thể trục xuất Musk, tổng thống cho biết chính quyền sẽ "phải xem xét" vấn đề này. Trump cũng tuyên bố Musk rất buồn vì Trump xóa bỏ lệnh Biden tài trợ xe điện, cảnh báo rằng "ông Musk có thể mất nhiều hơn thế nữa". Musk một lần nữa chỉ trích dự luật thuế "bự, đẹp" được ca ngợi của Trump vào hôm qua, khiến Tổng thống Trump phải kêu gọi điều tra các khoản trợ cấp được cấp cho các công ty của Musk.

⦿ ---- Elon Musk dịu giọng: CEO của SpaceX và Tesla Elon Musk đã lên trang X profile của mình vào hôm nay, thứ Ba, và nói rằng việc leo thang xung đột với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là "rất, rất hấp dẫn", nhưng ông sẽ "kiềm chế vào lúc này". Musk đã đưa ra tuyên bố này trong một bài trả lời cho một đoạn video ghi lại cảnh Trump nói với các nhà báo rằng ông có thể "phải xem xét" vấn đề trục xuất Musk. Trump cũng cho biết Musk "bực bội" vì mất lệnh cấm xe điện, cảnh báo rằng "ông có thể mất nhiều hơn thế". Xung đột giữa tổng thống và CEO tỷ phú bắt đầu vào tháng 5 khi Musk rời khỏi vị trí trong chính phủ tại Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) và sau đó chỉ trích "dự luật lớn, đẹp" của Trump.

⦿ ---- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết hôm thứ Ba rằng Thượng viện đang "tiến tới bỏ phiếu vào hôm nay (Thứ Ba) cho một dự luật bự và đẹp" (OBBB) và bày tỏ hy vọng rằng dự luật sẽ được chấp thuận sớm nhất là vào chiều nay. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Bessent tuyên bố rằng dự luật thuế là "một thỏa thuận dành cho người lao động" và chia sẻ rằng ông không đồng ý với bình luận của Elon Musk rằng dự luật sẽ làm tăng thâm hụt liên bang. Ông lưu ý rằng luật được đề xuất "tự trả tiền cho chính nó" và rằng đất nước có thể có thặng dư.

Về các cuộc đàm phán thương mại, Bessent cho biết trọng tâm hiện tại là dự luật, vì các thỏa thuận thương mại sẽ có trong chương trình nghị sự vào tuần tới. Ông cũng nói thêm rằng Washington đang tiến gần đến một thỏa thuận với Ấn Độ và phản ánh về thỏa thuận của Hoa Kỳ với Trung Quốc, bày tỏ niềm tin rằng Bắc Kinh sẽ tuân thủ thỏa thuận của mình.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Thom Tillis đã tiết lộ lý do tại sao ông thổi nụ hôn về phía máy quay trên sàn Thượng viện sau khi ông từ chối ủng hộ Đạo luật Bự và Đẹp của Tổng thống Donald Trump. Tillis, một đảng viên Cộng hòa đến từ North Carolina, đã gây ra sự nhầm lẫn trên mạng khi ông bị phát hiện vẫy tay và thổi nụ hôn về phía máy quay của C-SPAN. Trump đã nổi giận với Tillis sau khi ông phản đối dự luật, nhưng người đàn ông 64 tuổi này khẳng định cử chỉ của ông về phía máy quay không phải là một hành động chính trị thách thức, chỉ là một thông điệp dễ thương gửi đến gia đình ông.

Sau khi một nhà bình luận trực tuyến hỏi trên X rằng "ai đã yêu cầu" Tillis làm điều đó, ông đã trả lời: "Các cháu của tôi, sau khi chúng hỏi 'Nếu Papa bỏ lỡ tất cả những ngày' trong kỳ nghỉ của gia đình chúng ta thì sao". Một số nhà bình luận coi cử chỉ này là Tillis vẫy tay tạm biệt chính trị, đặc biệt là kể từ khi thượng nghị sĩ - người đã phục vụ tại Quốc hội trong một thập niên - tuyên bố ông sẽ không tái tranh cử. Điều này xảy ra sau khi ông bị Trump chỉ trích vì phản đối dự luật. Tillis cho biết những người có tư tưởng độc lập ở Washington, D.C., đã trở thành "một loài có nguy cơ tuyệt chủng", và tổng thống đã gọi ông là "kẻ nói nhiều và hay phàn nàn" để đáp trả.

⦿ ---- Trump muốn nước Mỹ phải bốc mùi Trump: Tổng thống Trump đã cho mượn tên của mình cho một sản phẩm đắt tiền khác. Vào thứ Hai, Trump đã tung ra một dòng nước hoa, có giá từ 199 đến 249 đô la một chai, với mùi hương được mô tả là "lời kêu gọi đoàn kết trong một chai". Các phiên bản "Fight Fight Fight" và "Victory 45-47" có phiên bản dành cho nam và nữ. Nước hoa "Fight Fight Fight" dành cho "những người yêu nước không bao giờ lùi bước", trong khi loại nước hoa này dành cho những người "thể hiện sức mạnh và sự duyên dáng, như Tổng thống Trump", theo GetTrumpFragrances.com.

Trump rao bán những loại nước hoa này trên Truth Social. "Hãy mua cho mình một chai và đừng quên mua cho những người thân yêu của bạn nữa", ông viết, theo Newsweek. Các loại nước hoa "Victory 45-47" được đựng trong một chai giống như một Giải thưởng Viện hàn lâm, với hình ảnh Trump rất mảnh khảnh đứng trên một đế có chữ ký của ông bằng vàng. Các loại nước hoa "Fight Fight Fight" có hình ảnh Trump giơ nắm đấm trên chai.

Các loại nước hoa được mô tả là "giàu", "nam tính" và "trao quyền", với rất ít dấu hiệu cho biết chúng thực sự có mùi như thế nào. CNN đưa tin rằng không có thành phần nào được liệt kê. Các bài đánh giá trên trang web đánh giá nước hoa Fragrantica đưa ra một số thông tin chi tiết, với một người đánh giá lưu ý rằng một loại nước hoa cụ thể "không tệ" nhưng "có giá quá cao", có mùi "giống như thứ bạn có thể mua ở tiệm Ross với giá 26 đô la", theo Independent.

Trang web lưu ý rằng các loại nước hoa này không phải do Trump sản xuất hoặc bán mà được sản xuất theo giấy phép thương hiệu, giống như nhiều sản phẩm khác mang tên Trump, bao gồm kinh thánh, giày thể thao, đồng hồ và điện thoại. Đảng Cộng hòa chống Trump gọi đó là "tham nhũng trắng trợn". "Từ lừa đảo tiền điện tử đến các giao dịch bất động sản mờ ám, điện thoại và nước hoa Trump. Ông Trump chưa bao giờ ngừng sử dụng chức tổng thống để làm giàu cho bản thân và gia đình", nhóm này viết trên X. Một tiết lộ tài chính gần đây cho thấy Trump đã kiếm được 3 triệu đô la từ cuốn sách Save America của mình và 2,8 triệu đô la từ việc bán đồng hồ Trump, theo Independent.

⦿ ---- Không tự động có quốc tịch nếu sinh ra trên đất Mỹ nếu ba mẹ không phải công dân Mỹ? Một thẩm phán liên bang đã cho các luật sư của Bộ Tư pháp đến trưa hôm nay, thứ Ba, để xác nhận, bằng văn bản, các kế hoạch của chính quyền về việc thực hiện lệnh hành pháp về quyền công dân theo nơi sinh sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm trên toàn quốc đối với lệnh này vào hôm thứ Sáu.

Luật sư của Bộ Tư pháp Brad Rosenberg cho biết tại phiên điều trần tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Maryland vào thứ Hai rằng chính quyền Trump không có kế hoạch bắt đầu thực hiện lệnh này — lệnh sẽ từ chối quyền công dân đối với bất kỳ ai sinh ra ở Hoa Kỳ nếu cả cha và mẹ đều không phải là công dân — trong bốn tuần nữa. Đó là thời gian gia hạn được ấn định trong phán quyết của Tòa án Tối cao vào hôm thứ Sáu.

Nhưng Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Deborah Boardman đang tìm kiếm nhiều hơn những lời đảm bảo bằng lời nói. "Tôi muốn biết liệu chính phủ có nghĩ rằng họ có thể bắt đầu đưa những đứa trẻ phải tuân theo các điều khoản của lệnh hành pháp khỏi Hoa Kỳ hay không, những đứa trẻ không phải là nguyên đơn hoặc thành viên của tổ chức nguyên đơn", Boardman cho biết.

Bà đã ra lệnh cho Rosenberg phải nộp bằng văn bản, trước trưa thứ Ba, quan điểm của chính phủ về những gì họ có thể làm theo lệnh hành pháp. Bà cũng cho Rosenberg đến thứ Hai tuần sau để trả lời động thái của cha mẹ nhập cư và những người sắp trở thành cha mẹ nhằm chuyển vụ việc thành vụ kiện tập thể — lý do cho phiên điều trần vào thứ Ba.

Phán quyết của hôm thứ Sáu tuần trước cho phép lệnh cấm cấp quyền công dân theo nơi sinh của Trump có hiệu lực tại 28 tiểu bang, bao gồm cả South Carolina, không phải là một phần của các vụ kiện ban đầu thách thức lệnh này.

Tòa án Tối cao phán quyết rằng Boardman và các thẩm phán ở hai quận khác tại Hoa Kỳ chỉ có thể chặn lệnh hành pháp đối với các nguyên đơn đã đệ trình các vụ kiện tương ứng, nhưng cho biết các thẩm phán quận không có thẩm quyền áp đặt lệnh cấm [tước quốc tịch của trẻ em sinh ở Mỹ mà không có ba mẹ là công ] trên toàn quốc.

Nhưng phán quyết, cũng như ý kiến ​​đồng tình và không đồng tình, đều nói rằng "tòa án có thể cấp lệnh cứu [di dân] bằng lệnh cấm vượt quá các bên được nêu tên khi vụ kiện được đưa ra dưới dạng vụ kiện tập thể (class action)". (vì kiện tập thể, class action, sẽ hiệu lực toàn quốc.)

Vì vậy, các luật sư đại diện cho những người nhập cư đang mang thai đã trở lại tòa án vào thứ Hai với đơn khiếu nại liên quan đến 15 phụ nữ sống tại chín tiểu bang, bao gồm cả South Carolina. Họ muốn biến vụ kiện thành vụ kiện tập thể cho "tất cả trẻ em đã hoặc sẽ sinh ra tại Hoa Kỳ vào hoặc sau ngày 19 tháng 2 năm 2025, những người bị Sắc lệnh Hành pháp 14.160 chỉ định là không đủ điều kiện để được hưởng quyền công dân theo nơi sinh, và cha mẹ của các em".

Theo đơn kiện, nhóm này bao gồm hàng nghìn trẻ sơ sinh được sinh ra kể từ ngày 19 tháng 2/2025, ngày sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực, và hàng nghìn trẻ khác sẽ được sinh ra trong khi vụ kiện được giải quyết, cũng như cha mẹ của các em. Một nghiên cứu gần đây của Viện Chính sách Di trú ước tính rằng việc xóa bỏ quyền công dân theo nơi sinh có thể ảnh hưởng đến 250.000 trẻ sơ sinh mỗi năm.

Các luật sư cũng yêu cầu Boardman cấp lệnh tạm thời chống lại lệnh của Trump ngay lập tức, để ngăn chặn mọi tác hại đối với khách hàng của họ trong khi yêu cầu chứng nhận nhóm được tiến hành.

William Powell, luật sư của nguyên đơn, cho biết trong phiên điều trần hôm thứ Hai rằng "Việc xóa bỏ không phải là tác hại không thể khắc phục duy nhất mà chúng tôi lo ngại". “Rõ ràng là chúng tôi cũng lo ngại về những cách thức tiềm tàng khác mà lệnh này có thể được thực thi để tước đi các quyền tiềm tàng của trẻ sơ sinh”.

Powell cho biết các thành viên tiềm năng của lớp học cũng đang ghi lại tình trạng căng thẳng và lo lắng. Ông đã chia sẻ một giai thoại về một nguyên đơn đang trải qua một thai kỳ căng thẳng và khó khăn hơn vì cô ấy sợ những gì sẽ xảy ra sau khi đứa con của cô ấy chào đời. Powell cho biết “Họ không hiểu chính xác những điều này có nghĩa là gì”. “Chúng tôi không thể thực sự đảm bảo với họ rằng lệnh này đã bị chặn hoàn toàn, vì nó không phải như vậy”.

Tổng thống Donald Trump đã ban hành lệnh này vào ngày 20 tháng 1/2025, ngày đầu tiên ông trở lại nhiệm sở. Lệnh này tuyên bố rằng quyền công dân không tự động mở rộng cho tất cả mọi người sinh ra tại Hoa Kỳ, ngoại trừ những bà mẹ ở đây bất hợp pháp hoặc có thị thực tạm thời trừ khi người cha có quyền công dân hoặc ở đây với tư cách thường trú nhân hợp pháp.

Vụ kiện do CASA và Dự án ủng hộ người xin tị nạn đệ trình bao gồm 15 phụ nữ — dưới các tên giả vì tình trạng pháp lý của họ — ở chín tiểu bang: Maryland, Florida, Georgia, Louisiana, New Jersey, North Carolina, South Carolina, Texas và Washington. Một số người ở Hoa Kỳ mà không có giấy tờ, một số người ở đây theo thị thực, nhiều người có đơn xin tị nạn hoặc đơn xin nhập cư khác đang chờ xử lý ở nhiều giai đoạn khác nhau.

Người phụ nữ mang thai ở Nam Carolina, được xác định là "Monica", dự kiến sẽ ​​sinh con vào tháng 8. Cô và chồng đến từ Venezuela, sống tại Hoa Kỳ từ năm 2019. Cả hai đều có tình trạng được bảo vệ tạm thời. Cô là một bác sĩ y khoa đang tìm cách xác nhận bằng cấp y khoa của mình tại Hoa Kỳ, theo hồ sơ của tòa án.

“Nếu con cô không được cấp quốc tịch Hoa Kỳ, Monica lo sợ con cô sẽ trở thành người vô quốc tịch, không có quyền ở đất nước này hay bất kỳ quốc gia nào khác”, hồ sơ trích dẫn. “Mặc dù Monica và chồng cô rất vui mừng chào đón đứa con của họ đến với thế giới, họ cũng tràn ngập sự bất định và sợ hãi về vị thế mà đứa con của họ sẽ có”.

⦿ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt đầu ưu tiên tước quốc tịch của người Mỹ nhập tịch khi họ truy tố về tội phạm, theo một bản ghi nhớ gần đây. Chính sách này đẩy mạnh cuộc đàn áp người nhập cư của chính quyền Trump, mà họ đã mở rộng để nhắm mục tiêu, trục xuất và giam giữ các thường trú nhân hợp pháp và công dân. Bộ Tư pháp đã chỉ đạo các luật sư chính phủ ưu tiên tước quốc tịch trong các trường hợp công dân nhập tịch phạm tội, theo bản ghi nhớ.

Bộ Tư pháp kêu gọi "tước quốc tịch dân sự" trong trường hợp "tội ác chiến tranh", "giết người ngoài vòng pháp luật", "vi phạm nhân quyền" và đối với những người "bị kết án về tội gây ra mối đe dọa liên tục cho Hoa Kỳ", cũng như "những kẻ khủng bố". Bản ghi nhớ cho biết: "Bộ phận Dân sự sẽ ưu tiên và theo đuổi tối đa các thủ tục tước quốc tịch trong mọi trường hợp được pháp luật cho phép và được chứng minh bằng bằng chứng."

Công dân nhập tịch là gì? Nhập tịch "là quá trình cấp quyền công dân Hoa Kỳ cho thường trú nhân hợp pháp sau khi đáp ứng các yêu cầu do Quốc hội quy định trong Đạo luật Di trú và Quốc tịch (INA)", theo Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS).

Có bao nhiêu người nhập cư là công dân nhập tịch? Trong số 46,2 triệu người nhập cư đang sinh sống tại Hoa Kỳ vào năm 2022, có 24,5 triệu người – 53% – là công dân nhập tịch, theo phân tích dữ liệu của chính phủ của Viện Chính sách Di trú.

Những người nào đủ điều kiện để trở thành công dân nhập tịch? Theo số liệu: Trong thập niên qua, Hoa Kỳ đã nhập tịch cho hơn 7,9 triệu công dân, theo USCIS. Công dân nhập tịch phải trải qua một quá trình nộp đơn phức tạp, nhưng tiêu chí đủ điều kiện thường bao gồm việc là thường trú nhân hợp pháp trong ít nhất 5 năm, ngoại trừ vợ/chồng của công dân và quân nhân Hoa Kỳ.

Số năm trung bình dành cho thường trú nhân đối với tất cả công dân nhập tịch vào năm 2024 là 7,5 năm. INA yêu cầu người nộp đơn xin nhập tịch phải có khả năng đọc, viết và nói các từ thông dụng trong tiếng Anh và có kiến ​​thức và hiểu biết về lịch sử và chính phủ Hoa Kỳ.

Có bao nhiêu công dân đã bị tước quốc tịch? Từ năm 1990 đến năm 2017, Bộ tư pháp đã nộp 305 vụ tước quốc tịch, khoảng 11 vụ mỗi năm. Con số này đã tăng vọt kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump.

"Việc tước quốc tịch không còn quá hiếm nữa", Cassandra Burke Robertson, một giáo sư tại trường luật của Đại học Case Western Reserve, lưu ý vào năm 2019, cho biết sự gia tăng này bắt đầu dưới thời chính quyền Obama, "chính quyền đã sử dụng các công cụ kỹ thuật số cải tiến để xác định các trường hợp gian lận nhập tịch tiềm ẩn từ nhiều năm trước. Nhưng chính quyền Trump, với cuộc đàn áp nhập cư nói chung, đang đưa việc tước quốc tịch lên một tầm cao mới".

Robertson cũng lưu ý rằng việc tước quốc tịch là một công cụ chính trị phổ biến của thời kỳ McCarthy. Kể từ tháng 1 năm 2017, USCIS đã chọn khoảng 2.500 trường hợp có thể bị tước quốc tịch và chuyển ít nhất 110 trường hợp bị tước quốc tịch đến Bộ Tư pháp để truy tố vào cuối tháng 8 năm 2018.

Bộ đã đệ trình ít nhất 30 trường hợp bị tước quốc tịch vào năm 2017 — gấp đôi số lượng đã đệ trình vào năm 2016, theo The Miami Herald.

Hướng dẫn của Bộ thay đổi những điều gì đối với quyền công dân nhập tịch? Trong bản ghi nhớ, Phụ tá Bộ trưởng Tư pháp Brett Shumate đã viết rằng việc theo đuổi việc tước quốc tịch sẽ là một trong năm ưu tiên thực thi hàng đầu của cơ quan này đối với bộ phận dân sự.

⦿ ---- Hai cựu Tổng thống Barack Obama và George W. Bush đã đưa ra lời chỉ trích công khai hiếm hoi đối với chính quyền Trump—và ca sĩ Bono đã đọc một bài thơ—trong một video chia tay đầy cảm xúc vào hôm thứ Hai với các nhân viên tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID. Thứ Hai là ngày cuối cùng với tư cách là một cơ quan độc lập cho tổ chức nhân đạo và phát triển đã tồn tại sáu thập niên này, được Tổng thống John F. Kennedy thành lập như một cách hòa bình để thúc đẩy an ninh quốc gia Hoa Kỳ bằng cách thúc đẩy thiện chí và thịnh vượng ở nước ngoài.

Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio đã ra lệnh sáp nhập USAID vào Bộ Ngoại giao. Các cựu tổng thống và Bono đã nói chuyện với hàng nghìn người trong cộng đồng USAID trong một cuộc họp video, được coi là một sự kiện báo chí kín để cho phép những người tham gia có sự riêng tư để đưa ra những nhận xét đôi khi tức giận và thường là rơi nước mắt. Một số phần của video đã được chia sẻ với AP.

Obama: Tổng thống số 44, phát biểu trong một tuyên bố được ghi âm, gọi việc chính quyền Trump giải thể USAID là "một sai lầm to lớn" và đưa ra lời đảm bảo với các nhân viên: "Công việc của các bạn đã và sẽ có ý nghĩa đối với nhiều thế hệ sau", ông nói với họ. "Việc cắt giảm USAID là một trò hề, và đó là một thảm kịch. Bởi vì đó là một trong những công việc quan trọng nhất đang diễn ra trên thế giới."

Cựu Tổng thống Bush, cũng phát biểu trong một bản ghi âm, đã đi thẳng đến việc cắt giảm một chương trình AIDS và HIV mang tính bước ngoặt do chính quyền của ông khởi xướng và được ghi nhận là đã cứu sống 25 triệu người trên toàn cầu. "Các bạn đã thể hiện sức mạnh to lớn của nước Mỹ thông qua công việc của mình—và đó là tấm lòng nhân hậu của các bạn," Bush nói với các nhân viên. "Liệu lợi ích quốc gia của chúng ta có phải là khi 25 triệu người đáng lẽ đã chết giờ lại được sống không? Tôi nghĩ là có, và các bạn cũng vậy."

Bono: Người ủng hộ nhân đạo lâu năm này đã được công bố là "vị khách bất ngờ." Bono đã nói một cách đầy nhiệt huyết khi ông đọc một bài thơ mà ông đã viết cho cơ quan này. Ông nói về những đứa trẻ đang chết vì suy dinh dưỡng, ám chỉ đến những người—hàng triệu người, các chuyên gia đã nói—sẽ chết vì việc Hoa Kỳ cắt giảm tài trợ cho y tế và các chương trình khác ở nước ngoài. "Họ gọi các bạn là kẻ gian, khi các bạn là những người xuất sắc nhất trong số chúng ta," Bono nói.

Bộ Ngoại giao: Cơ quan này cho biết họ sẽ giới thiệu chương trình hỗ trợ nước ngoài kế nhiệm USAID của bộ này, được gọi là America First, trong tuần này. "Quy trình mới sẽ đảm bảo có sự giám sát phù hợp và mỗi đô la thuế chi tiêu sẽ giúp thúc đẩy lợi ích quốc gia của chúng ta", bộ này cho biết.

⦿ ---- Các thượng nghị sĩ bỏ phiếu nhất trí chấm dứt trợ cấp cho những người có mức lương 1 triệu đô la. Khi Thượng viện tiếp tục cuộc bỏ phiếu marathon liên quan đến "dự luật lớn tuyệt đẹp", tờ New York Times chỉ ra một khoảnh khắc lưỡng đảng xuất hiện trong đêm qua: bỏ phiếu đồng thuận chấm dứt trợ cấp thất nghiệp cho những người có mức lương 1 triệu đô la trở lên trong năm trước khi họ mất việc.

Người bảo trợ cho tu chính án, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Joni Ernst, gọi những người thụ hưởng là "những kẻ ăn bám" và trước đó đã đưa ra lý lẽ để cắt giảm trợ cấp của họ, theo Financial Regulation News.

Vào năm 2022, văn phòng của bà cho biết trong một thông cáo, gần 6.000 người như vậy đã thu được hơn 57 triệu đô la tiền trợ cấp thất nghiệp, hay khoảng 10.000 đô la mỗi người. Ernst viết: "Những triệu phú khỏe mạnh không nên mong đợi những khoản tiền trợ cấp do những người Mỹ bị đánh thuế quá mức và làm việc quá sức, những người đang điều hành doanh nghiệp và tạo ra việc làm, thực hiện".

⦿ ---- Nhân viên nhiều tiệm Walmart cho biết họ mất nhiều đồng nghiệp chỉ sau một đêm. Công ty chuỗi bán lẻ, công ty tư nhân lớn nhất nước Mỹ, đang tuân thủ phán quyết toàn diện của Tòa án Tối cao cho phép chính quyền Trump thu hồi các biện pháp bảo vệ lao động đối với nửa triệu nhân viên nhập cư. Nhân viên Walmart cho biết công ty đang phản ứng bằng cách cắt giảm nhân sự nhanh chóng tại các cửa hàng. Họ lo lắng rằng không có đủ nhân viên.

'Có ai khác vừa mất một loạt nhân viên vì chính sách của Trump không?' một người dùng mạng Reddit đã hỏi trong một chủ đề dành riêng cho Walmart. '[Cửa hàng của tôi] vừa mất 10 nhân viên đang ở đây theo thị thực lao động.'

Một người khác cho biết cửa hàng của họ đã mất 40 nhân viên tại một cửa hàng có 400 nhân viên, chiếm 10% lực lượng lao động. Họ cho biết những nhân viên còn lại hiện đang phải vật lộn để duy trì hoạt động của cửa hàng. Một số người cho biết cửa hàng của họ đang chuyển sang những nhân viên cấp cao hơn để lấp đầy khoảng trống. 'Hầu hết các cộng sự cao hơn của chúng tôi liên tục yêu cầu giúp đỡ', một người khác nói thêm. 'Điều đó không thực sự lý tưởng.'

Các chuyên gia bán lẻ nói với DailyMail.com rằng tác động đối với người tiêu dùng tại các cửa hàng bị ảnh hưởng có thể chỉ là tạm thời và mang tính khu vực. Việc Walmart cắt giảm việc làm được báo cáo diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump đột ngột chấm dứt chương trình ân xá thời Biden.

Biden đã tạo ra chương trình có tên là CHNV vào tháng 1 năm 2023, tạm thời bảo vệ hơn 534.000 người di cư Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela khỏi bị trục xuất cho đến cuối năm 2025. Chương trình cấp giấy phép lao động. Người nhận được phép hợp pháp làm việc tại Hoa Kỳ và các quan chức đã thông báo cho người sử dụng lao động của họ rằng thị thực cần được gia hạn vào cuối năm nay.

Nhưng vào cuối tháng 5 năm nay, Tòa án Tối cao đã chấp thuận yêu cầu khẩn cấp của chính quyền Trump về việc nhanh chóng xóa bỏ chương trình thời Biden, tạo ra sự bất ổn rộng rãi cho nhân viên và người sử dụng lao động của họ. Đối với nhân viên, hậu quả đã thấy rõ bên trong các cửa hàng Walmart.

⦿ ---- Tư lệnh quân đội muốn Vệ binh quốc gia dập lửa, không phải ở LA. Lãnh đạo Bộ tư lệnh miền Bắc Hoa Kỳ yêu cầu Bộ trưởng Hegseth trả lại 200 lính sau các cuộc biểu tình của người di cư. Chỉ huy quân sự cấp cao phụ trách quân đội được triển khai đến Los Angeles để ứng phó với các cuộc biểu tình phản đối các cuộc đột kích nhập cư đã hỏi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth liệu 200 trong số các lực lượng đó có thể được đưa trở lại làm nhiệm vụ chữa cháy rừng hay không, theo hai quan chức Hoa Kỳ nói với AP vào hôm thứ Hai.

Tổng thống Trump đã ra lệnh triển khai khoảng 4.000 quân Vệ binh quốc gia California và 800 lính Thủy quân lục chiến đang tại ngũ trái với mong muốn của Thống đốc Gavin Newsom vào đầu tháng 6 để ứng phó với một loạt các cuộc biểu tình phản đối các cuộc đột kích của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan tại Los Angeles.Việc triển khai quân đội liên bang trong nước đã đặt ra nhiều câu hỏi pháp lý, bao gồm cả việc liệu chính quyền có tìm cách sử dụng các quyền hạn khẩn cấp theo Đạo luật Chống nổi loạn để trao quyền cho các lực lượng đó thực hiện hành vi thực thi pháp luật trên đất Hoa Kỳ hay không, điều mà họ không được phép làm ngoại trừ trong những trường hợp hiếm hoi. Thủy quân lục chiến chủ yếu được giao nhiệm vụ bảo vệ các tòa nhà liên bang và Đạo luật chống nổi loạn chưa được sử dụng—nhưng trong ít nhất một trường hợp, Thủy quân lục chiến đã tạm thời giam giữ dân thường ở Los Angeles.California vừa bước vào mùa cháy rừng cao điểm và Thống đốc Newsom đã cảnh báo rằng Lực lượng Vệ binh hiện đang thiếu nhân sự do triển khai biểu tình ở Los Angeles. Chỉ huy quân sự cấp cao của những đội quân đó, Tướng Gregory Guillot, chỉ huy Bộ tư lệnh miền Bắc Hoa Kỳ, gần đây đã đệ trình yêu cầu lên Hegseth để đưa 200 binh sĩ Vệ binh Quốc gia trở lại Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Rattlesnake, đơn vị phòng cháy rừng của Vệ binh Quốc gia California.Trump đã lập luận rằng "đã có một cuộc xâm lược" của những người di dân vào nước này mà không có sự cho phép hợp pháp. Vào thời điểm cao điểm của các cuộc triển khai, một số thành viên của Quốc hội trong phiên điều trần ngân sách hàng năm với Hegseth đã đặt câu hỏi liệu ông có thấy trước việc mở rộng việc triển khai trên toàn quốc hay không; Hegseth đã không đưa ra câu trả lời trực tiếp. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, vào thời điểm đó đã nói với các nhà lập pháp, "Tôi không thấy bất kỳ người nước ngoài nào được chính phủ nước ngoài nào tài trợ xâm lược, nhưng ... đã có một số vấn đề về biên giới."⦿ ---- Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết hôm thứ Hai rằng đất nước Ukraine của ông đã nhận được 1,7 tỷ đô la (2,3 tỷ đô la Canada) từ Canada như một phần của Sáng kiến Khoản vay Tăng tốc Doanh thu Bất thường (ERA: Extraordinary Revenue Acceleration) sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga."Tôi biết ơn Canada và tất cả mọi người tham gia vào chương trình này. Chúng tôi nhấn mạnh vào việc tịch thu toàn bộ số tiền bị đóng băng của Nga. Chúng cần thiết để bồi thường cho các nạn nhân của hành vi xâm lược và xây dựng lại nhà nước của chúng tôi. Đây cũng sẽ là một hành động công lý để ngăn chặn các cuộc chiến tranh xâm lược trong tương lai", Shmyhal cho biết trong một bài đăng trên kênh Telegram của mình.Thủ tướng Ukraine lưu ý rằng kể từ đầu năm, Ukraine đã nhận được khoảng 17,6 tỷ đô la từ các tài sản bị đóng băng của Nga, với mục đích "bắt Nga phải trả giá cho tội ác và sự tàn phá của mình".⦿ ---- Song ca nhạc rap punk người Anh Bob Vylan dự kiến sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn tại Hoa Kỳ vào tháng 10, nhưng những tiếng hô phản đối Israel mà họ dẫn đầu tại một lễ hội âm nhạc ở Anh vào cuối tuần dường như đã chấm dứt những kế hoạch đó. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thu hồi thị thực của bộ đôi này vào hôm thứ Hai, những người đã dẫn đầu những tiếng hô bao gồm "Death, death to the IDF" (Bọn lính Do Thái hãy chết đi) trên sân khấu ở Glastonbury, theo CNN đưa tin.

"Bộ Ngoại giao đã thu hồi thị thực Hoa Kỳ của các thành viên trong ban nhạc Bob Vylan sau khi họ chỉ trích gay gắt tại Glastonbury, bao gồm cả việc dẫn đầu đám đông hô vang những tiếng hô chết chóc", Thứ trưởng Ngoại giao Christopher Landau đã tweet. "Những người nước ngoài tôn vinh bạo lực và thù hận không được chào đón đến đất nước chúng tôi".

Theo BBC, bộ đôi này biểu diễn dưới nghệ danh Bobby và Bobbie Vylan. Ca sĩ Bobby đầu tiên đã dẫn đầu những tiếng hô "Free Palestine" trước khi chuyển sang "death, death to the IDF", ám chỉ quân đội Israel. BBC đã phát sóng trực tiếp buổi hòa nhạc và kể từ đó đã nói rằng họ nên cắt bỏ khi những tiếng hô bắt đầu. "BBC tôn trọng quyền tự do ngôn luận nhưng kiên quyết phản đối việc kích động bạo lực", một phát ngôn viên cho biết. Cảnh sát ở Anh đang xem xét các video từ buổi biểu diễn để xem liệu có thể buộc tội hay không.

⦿ ---- Đan Mạch: lần đầu liên thiếu nữ tới 18 tuổi bị cưỡng bách xổ số để nhập ngũ như nam giới. Một thay đổi đáng chú ý đối với quân đội Đan Mạch sẽ diễn ra trong tuần này: Quốc gia Scandinavia này đang tìm cách tăng số lượng thanh niên trong quân đội bằng cách mở rộng chế độ nhập ngũ bắt buộc cho phụ nữ lần đầu tiên. Theo AP, phụ nữ Đan Mạch đủ 18 tuổi sau thứ Ba sẽ được đưa vào hệ thống xổ số, giống như những người đồng hương nam của họ. Phụ nữ hiện có thể phục vụ trong quân đội, nhưng tất cả những người làm như vậy đều là tình nguyện viên. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Nga gây hấn và đầu tư quân sự ngày càng tăng trên khắp các quốc gia NATO.

"Trong tình hình thế giới hiện nay, điều đó là cần thiết", Katrine, một quân nhân 20 tuổi cho biết. "Tôi nghĩ rằng thật công bằng và đúng đắn khi phụ nữ tham gia bình đẳng với nam giới". Các cải cách về bình đẳng giới của Đan Mạch ban đầu được vạch ra vào năm 2024 như một phần của một thỏa thuận quốc phòng lớn. Chương trình ban đầu dự kiến sẽ được triển khai vào đầu năm 2027, nhưng đã được chuyển sang mùa hè năm nay. Đan Mạch, một quốc gia có 6 triệu người, có khoảng 9.000 quân nhân chuyên nghiệp. Thỏa thuận mới này dự kiến sẽ đưa tới 6.500 người nhập ngũ hàng năm vào năm 2033, tăng từ 4.700 người vào năm ngoái.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"ngăn cản ý chí của người dân Mỹ". Các quan chức Los Angeles đang cân nhắc một vụ kiện của riêng họ. Hội đồng thành phố có kế hoạch yêu cầu luật sư thành phố vào hôm thứ Ba thực hiện "hành động pháp lý ngay lập tức" để bảo vệ cư dân Los Angeles khỏi bị phân biệt chủng tộc hoặc bị khám xét hoặc giam giữ bất hợp pháp, theo tờ LA Times. Chính quyền Trump đã kiện các thành phố trú ẩn khác, bao gồm cả Chicago.

⦿ ---- Một dân biểu Dân chủ nói sẽ nghỉ hưu ở Pennsylvania, và quyết định của Dân biểu Dwight Evans được coi là một phần của sự thay đổi thế hệ đang diễn ra trong đảng. Evans năm nay 71 tuổi và ban đầu ông đã lên kế hoạch tái tranh cử sau khi bị đột quỵ vào năm ngoái, theo Politico đưa tin. "Tôi vẫn khỏe mạnh và hoàn toàn có khả năng tiếp tục phục vụ", Evans cho biết trong một tuyên bố. Nhưng "sau một số cuộc thảo luận vào cuối tuần này và suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi đã quyết định rằng đã đến lúc tuyên bố rằng tôi sẽ không tái tranh cử vào năm 2026".

Axios lưu ý rằng ông là Dân biểu Dân chủ thứ ba tại Hạ viện trên 70 tuổi tuyên bố nghỉ hưu trong năm nay, bao gồm Dân biểu Jan Schakowsky 81 tuổi của Illinois. Vào tháng 4, Dân biểu Gerry Connolly của Virginia tuyên bố ông sẽ nghỉ hưu và ông đã qua đời vào tháng sau. Schakowsky sẽ phải đối mặt với một đối thủ trẻ tiến bộ nếu bà quyết định tái tranh cử, và tại Pennsylvania, Politico hiện dự kiến sẽ có "một cuộc chiến khốc liệt giữa những người Dân chủ truyền thống và những người tiến bộ cho ghế ở khu vực Philadelphia".

⦿ ---- Florida: nhà tù giam di dân xung quanh là hào sâu nuôi cá sấu và trăn sắp đón tù vào. Có vẻ như "Alligator Alcatraz" đã sẵn sàng mở cửa và Tổng thống Trump sẽ có mặt trong tuần này để kiểm tra cơ sở được cải tạo tại Everglades, Florida. Thống đốc Ron DeSantis đã thông báo vào thứ Hai rằng Trump sẽ ghé thăm Sân bay chuyển tiếp và đào tạo Dade-Collier vào thứ Ba, một trung tâm giam giữ người nhập cư mới được cho là được bao quanh bởi cá sấu và trăn để ngăn chặn thêm các nỗ lực trốn thoát, theo CBS News. DeSantis cho biết địa điểm này đã được sửa đổi "trong vòng vài ngày" và ông nghĩ rằng "nó sẽ sẵn sàng hoạt động" kịp thời cho chuyến thăm của Trump, theo AP.

DeSantis cho biết ông đã nói chuyện với Trump "rất hào hứng" vào cuối tuần về địa điểm này, nơi có đường băng máy bay riêng và DeSantis cho biết có thể chứa tới 5.000 người bị giam giữ. DeSantis cũng có vẻ phấn khích về viễn cảnh này. "Họ sẽ không đi đâu cả sau khi đã ở đó, trừ khi bạn muốn họ đi đâu đó", ông nói tại cuộc họp báo hôm thứ Hai về những người di cư cuối cùng được đưa đến đó. "Vì chúc may mắn khi đến được nền văn minh. Vì vậy, an ninh thật tuyệt vời—tự nhiên và ngược lại."

Cơ sở tù này có nơi ở cho tù nhân là các trailer (nhà xe) và lều bạt trị giá 450 triệu đô la, rộng 25.000 mẫu Anh được cho là "lớn nhất trong loại hình này và củng cố vị thế của Florida là tiểu bang hàng đầu hợp tác với cuộc đàn áp nhập cư của Trump", theo Axios. Những người chỉ trích đã lên án địa điểm này là tàn ác với người nhập cư và có thể tàn phá hệ sinh thái địa phương, theo AP. Một số người Mỹ bản địa cũng đã cố gắng chặn địa điểm này, vì họ nói rằng vùng đất ở đó là thiêng liêng.

⦿ ---- Trong khi hoàn thành bằng thạc sĩ về phân tích dữ liệu, Palwasha Zahid đã chuyển từ Dallas đến một thị trấn gần Thung lũng Silicon. Zahid, 25 tuổi, đã hoàn thành chương trình học của mình vào tháng 12/2024, nhưng cho đến nay cô vẫn chưa tìm được việc làm trong ngành xung quanh mình. "Nó hơi đau một chút", cô nói. "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc đặt chân vào cánh cửa lại khó khăn đến vậy".

Theo AP, những người trẻ tốt nghiệp đại học vào mùa xuân và mùa hè này đang phải đối mặt với một trong những thị trường việc làm khó khăn nhất trong hơn một thập niên. Tỷ lệ thất nghiệp của những người có bằng cấp trong độ tuổi từ 22 đến 27 đã đạt mức cao nhất trong một chục năm, không tính đến đại dịch. Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm này hiện cao hơn tỷ lệ thất nghiệp chung và khoảng cách này lớn hơn so với hơn ba thập niên qua.

Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đã khiến nhiều nhà kinh tế, cũng như các quan chức tại Cục Dự trữ Liên bang, lo lắng vì đây có thể là dấu hiệu ban đầu của rắc rối đối với nền kinh tế. Điều này cho thấy các doanh nghiệp đang trì hoãn việc tuyển dụng lao động mới do tình trạng bất ổn lan rộng bắt nguồn từ việc tăng thuế quan của chính quyền Trump, điều này có thể làm chậm tăng trưởng. "Những người trẻ đang gánh chịu hậu quả nặng nề của rất nhiều bất ổn kinh tế", Brad Hershbein, nhà kinh tế cấp cao tại Viện Upjohn cho biết. "Những người mà bạn thường do dự nhất khi tuyển dụng khi điều kiện kinh tế không chắc chắn là những vị trí cấp đầu vào".

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo có thể đóng một vai trò bổ sung bằng cách chiếm mất các vị trí dành cho người mới bắt đầu trong các ngành nghề lao động trí óc như công nghệ thông tin, tài chính và luật. Tỷ lệ thất nghiệp cao hơn đối với những sinh viên mới tốt nghiệp cũng làm dấy lên mối lo ngại về giá trị của bằng đại học. Ngày càng có nhiều người lao động có bằng cấp bốn năm, điều này khiến nó ít trở thành yếu tố phân biệt trong đơn xin việc.

⦿ ---- Tất cả các mức thuế quan của Hoa Kỳ năm 2025—cùng với sự trả đũa của nước ngoài—sẽ làm giảm 0,6 điểm phần trăm tăng trưởng GDP thực tế trong năm dương lịch 2025 (calendar year 2025: từ 1/1/2025 tới 31/12/2025, không phải Financial Year). Về lâu dài, nền kinh tế Hoa Kỳ được dự đoán sẽ liên tục giảm 0,3% do các mức thuế quan này, tương đương với khoảng 100 tỷ đô la hàng năm (theo giá trị năm 2024).

Tăng trưởng kinh tế chậm lại thường có nghĩa là ít cơ hội việc làm hơn và tăng trưởng tiền lương giảm. J.P. Morgan Research ước tính rằng trên cơ sở tĩnh—trước khi tính đến bất kỳ hiệu ứng thay thế hoặc thay đổi nào trong hành vi của người tiêu dùng—mức thuế quan mới ước tính sẽ tạo ra gần 400 tỷ đô la doanh thu bổ sung, tương đương với khoảng 1,3% GDP của Hoa Kỳ. Điều này khiến đây trở thành mức tăng thuế lớn nhất kể từ Đạo luật Doanh thu năm 1968, áp dụng mức phụ thu tạm thời 10% đối với thuế thu nhập. Khi dân Mỹ mua hàng nhập cảng, dân Mỹ chi trả thuế quan đó.

⦿ ----Tỷ phú Mark Cuban nhận xét: Thuế quan của Trung Quốc đang khiến bạn tốn kém hơn nhiều so với bạn nhận ra. Thuế quan không chỉ thay thế lẫn nhau. Chúng chồng chất lên nhau. Chúng được xây dựng trên mức thuế hiện có. Tính đến tháng 6/2025, là mức thuế trung bình 51,1% đối với hàng Mỹ nhập từ Trung Quốc, theo Viện Kinh tế Quốc tế Peterson. Chúng ta đang nói về mức thuế có thể tăng cao tới 55% khi bạn tính đến mức thuế cơ sở 10%, mức thuế "fentanyl" 20% và mức thuế 25% theo Mục 301, tất cả đều chồng lên nhau.

Mặc dù đã có những biến động và giảm tạm thời (chẳng hạn như lệnh ngừng áp thuế 90 ngày gần đây đã hạ một số mức thuế xuống còn 30%), mức trung bình hiệu quả hiện tại vẫn trên 50% đối với hầu hết các mặt hàng nhập từ TQ. Nhưng nhiều người Mỹ chỉ thấy tỷ lệ phần trăm mới trên các tiêu đề, bỏ qua hiệu ứng tích lũy.

Viện Kinh tế Quốc tế Peterson (PIIE) báo cáo rằng mức thuế quan trung bình đối với hàng hóa Trung Quốc hiện ở mức 51,1%. Mức thuế quan tăng cao này đang trực tiếp làm tăng giá các mặt hàng hàng ngày. Ví dụ, các phân tích gần đây cho thấy các sản phẩm công nghệ tiêu dùng đang phải đối mặt với tình trạng tăng giá mạnh:

Điện thoại thông minh: tăng giá 31%

Máy tính xách tay và máy tính bảng: tăng 34%

.

.

1. Ann Arbor, Michigan

3. Madison, Wisconsin

5. Washington-Arlington-Alexandria, DC-Virginia-Maryland-West Virginia

7. San Francisco-Oakland-Berkeley, California

9. Seattle-Tacoma-Bellevue, Washington

.

141. Beaumont-Port Arthur, Texas

143. Salinas, California

145. Fresno, California

147. Bakersfield, California

149. Brownsville-Harlingen, Texas

.

.

.

.

.

.

.

.

.

https://www.foxnews.com/health/living-near-golf-course-linked-parkinsons-risk-study-some-cite-limitations

⦿ ---- HỎI 2: Viêm là yếu tố gây lão hóa, nhưng viêm lại là sản phẩm phụ của lối sống công nghiệp hóa?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Viêm, từ lâu được coi là dấu hiệu của lão hóa, có thể không phải là trải nghiệm phổ biến của con người, theo một nghiên cứu mới từ Trường Y tế Công cộng Mailman thuộc Đại học Columbia. Nghiên cứu cho thấy rằng "viêm" - tình trạng viêm mãn tính, cấp độ thấp liên quan đến lão hóa - dường như là sản phẩm phụ của lối sống công nghiệp hóa và thay đổi đáng kể giữa các nhóm dân số trên toàn cầu. Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2025-06-aging-inflammation-universal-human-populations.html

.