Idaho: 2 lính cứu hỏa bị bắn chết, 1 bị bắn trọng thương khi cứu hỏa tới dập tắt cháy rừng. Tay súng đã chết, chưa rõ là tự sát hay bị cảnh sát bắn.

.

(30.6.2025) - Trump: sẽ cấp giấy thông hành tạm (temporary pass) cho di dân lậu làm ở nông trại và khách sạn

- Florida: người lao xuống biển chống cá mập, cứu mạng em bé, gặp cơ nguy bị trục xuất.

- Hội đồng Nghị viên Santa Ana họp ngày mai, dự kiến bàn về: đòi đặc vụ ICE đeo thẻ nhận dạng, cấm che mặt khi bố ráp, hỗ trợ tài chánh các gia đình có người bị bố ráp, yêu cầu ICE ra khỏi thành phố. Xin hỗ trợ từ các Dân biểu (DB Derek Trần sẽ có lựa chọn khó khăn)

- Khi thuế xe hơi của Trump hiệu lực, người mua xe Mỹ có thể sẽ tốn thêm trung bình 1.760 đô/xe (tức là, người tiêu dùng chịu 80% gánh nặng thuế quan)

- Dự luật ngân sách "bự và đẹp" Trump hy vọng Thượng Viện thông qua hôm nay, thứ Hai. Nhưng 5 bản thăm dò nói dân Mỹ chống nhiều hơn ủng hộ (từ -19% tới -29%). Trump hối thúc Thượng Viện. CBO: Dự luật Thượng viện sẽ làm tăng thâm hụt thêm 3,3 ngàn tỷ đô.

- Canada chiều ý Trump: Canada hủy kế hoạch đánh thuế công nghệ, sẽ nối lại đàm phán thương mại

- Idaho: 2 lính cứu hỏa bị bắn chết, 1 bị bắn trọng thương khi cứu hỏa tới dập tắt cháy rừng.

- Báo Nam Hàn: bắt 1 người Việt quỵt lương 1 người Việt khác trên đất Hàn

- Nhật: có thể sẽ mua dầu Mỹ theo gợi ý của Trump để giảm mất cân bằng thương mại

- Báo chí: Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem nhận 80.000 đô từ các nhà tài trợ chính trị năm 2023 nhưng không báo cáo

- Mỹ nghe lén: Các quan chức Iran nói với nhau, thắc mắc vì sao bom của Trump không gây thiệt hại nhiều cho Iran

- Louisiana: giáo viên bị trường đạo sa thải sau 22 năm dạy vì lộ bản cáo phó "người chồng" nhà giáo này.

- Ohio: máy bay rớt sau 7 phút cất cánh, 6 người chết

- Trump: ngày 9 tháng 7/2025 là hết hạn đàm phán, sẽ gửi thư tới các nước chưa có thỏa thuận: "quý vị sẽ phải trả mức thuế 25%, hoặc 35% hoặc 50% hoặc 10%".

- Trump ưa xài điện thoại, tương tác cả trăm người, hình như đang xài 2 hay 3 iPhone bất kể bị cảnh báo cơ nguy bị gián điệp nghe lén.

- Fox News bất ngờ khi Trump nói có vẻ như Mỹ gây tội ác chống TQ như tin tặc, đưa mầm bệnh vào (hay là giỡn?)

- TNS Cộng Hòa Thom Tillis nói sẽ không tái tranh cử năm tới sau kkhi Trump kêu gọi bứng ghế Tillis.

- Trump đe dọa cắt quỹ liên bang (hơn 100 tỷ USD) đối với Thành phố New York nếu Zohran Mamdani thắng cử chức Thị Trưởng (Mamdani hứa sẽ chống bố ráp di dân, và hứa sẽ bắt Netanyahu nếu ông này tới NY). Tranh cử chức Thị trưởng New York, Zohran Mamdani kiếm được phiếu cử tri Do Thái cho dù anh kêu gọi cứu Palestine và lên án Israel.

- Trump không vui vì Giám đốc IAEA nói trên đài CBS: Iran chỉ bị khựng vài tháng, bom chẳng làm sứt mẻ bao nhiêu, cách duy nhất phải là ngoại giao

- AAA: giá xăng California sẽ tăng từ Thứ Ba vì thuế. Nhiều người lo đổ đầy bình trước.

- HỎI 1: Bệnh rung tâm nhĩ, AFib (Atrial fibrillation) sẽ bớt loạn nhịp tim với người uống cà phê nhiều. Chỉ trừ người dị ứng cafein phải tránh vì 1 tách cà phê cũng sẽ rối loạn giấc ngủ?ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Vitamin D quan trọng đối với xương và sức khỏe não bộ, giảm rủi ro mất trí nhớ và đột quỵ, có nhiều trong Lòng đỏ trứng, Sữa tăng cường (Fortified Milk), Nấm, Cá hồi, Dầu gan cá tuyết (Cod liver oil)? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-30/6/2025) ⦿ ---- Idaho: 2 lính cứu hỏa bị bắn chết, 1 bị bắn trọng thương khi cứu hỏa tới dập tắt cháy rừng. Chi tiết vẫn còn ít ỏi vào sáng thứ Hai sau một cuộc tấn công phục kích bằng súng nhắm vào lính cứu hỏa ở Idaho, nhưng có một điều rõ ràng: "Những lính cứu hỏa này không có cơ hội", Cảnh sát trưởng Quận Kootenai Bob Norris cho biết, theo báo Spokesman-Review. Vụ tấn công xảy ra gần Coeur d'Alene vào chiều Chủ Nhật khi lính cứu hỏa phản ứng với một cuộc gọi về cháy rừng.

.

Các nhà chức trách cho biết một tay súng đã xả súng vào các lính cứu hỏa khoảng 2 giờ chiều Chủ Nhật 29/6/2025, ngay sau khi lính cứu hỏa bắt đầu chiến đấu với đám cháy ở địa hình đồi núi cách Spokane khoảng 30 dặm về phía đông, theo NBC News. Hai lính cứu hỏa đã chết và một người thứ ba đang "chiến đấu để giành giật mạng sống" sau ca phẫu thuật, Norris cho biết.

.

Tay súng: Cảnh sát đã đấu súng với tay súng và đã sử dụng dữ liệu điện thoại di động để xác định vị trí của hắn ở địa hình đồi núi. Họ đã tìm thấy một nghi phạm đã chết tại hiện trường, mặc dù vẫn chưa rõ liệu hắn đã tự tử hay bị cảnh sát bắn chết. Cảnh sát chưa xác định được danh tính tay súng hoặc đưa ra động cơ.

.

Một cái bẫy: "Chúng tôi tin rằng ... nghi phạm đã gây ra vụ hỏa hoạn, và chúng tôi tin rằng đó là một vụ phục kích, và đó là cố ý", Norris nói. "Đây là một vụ phục kích hoàn toàn" và là một "hành động tàn ác". Cảnh sát trưởng cho biết tay súng có một "súng trường công suất lớn", nói thêm rằng có khả năng họ sẽ tìm thấy nhiều vũ khí hơn tại hiện trường sau khi đám cháy được kiểm soát hoàn toàn.

.

⦿ ---- Florida: người lao xuống biển chống cá mập, cứu mạng em bé, gặp cơ nguy bị trục xuất. Một người đàn ông lao xuống nước để giúp đỡ sau khi một bé gái 9 tuổi bị cá mập cắn ở Florida vào đầu tháng này được cho là đã bị bắt vài ngày sau đó vì lái xe không có giấy phép và có thể phải đối mặt với việc trục xuất. Luis Alvarez, 30 tuổi, đến từ Lehigh Acres, Florida, đã bị Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Collier bắt giữ vào ngày 14 tháng 6 khi lái xe không bật đèn pha, theo Fort Myers News-Press.

.

Anh ta đến từ Boaco, Nicaragua và hiện đang phải đối mặt với lệnh trục xuất của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan ICE, theo tờ báo địa phương đưa tin. Anh dự kiến ​​sẽ ra hầu tòa vào ngày 9 tháng 7. Vài ngày trước khi bị bắt, vào ngày 11 tháng 6, co6 be1 Leah Lendel, 9 tuổi, đang lặn bằng ống thở ở Boca Grande thì bị một con cá mập tấn công. Cô bé gần như mất đi một bàn tay, nhưng bàn tay đã được gắn lại thành công sau những hành động nhanh chóng của những người chứng kiến ​​và một chuyến bay đưa đến bệnh viện Tampa.

.

Gia đình cô cho biết trong một tuyên bố vào thời điểm đó rằng những công nhân xây dựng gần đó đã giúp họ làm một chiếc garô để cầm máu và gọi 911. Một trong những người đàn ông đã giúp đỡ, Raynel Lugo, nói với Fox 4 News rằng anh Alvarez đã chạy xuống nước để cố gắng dọa con cá mập và đưa chị gái của Leah vào bờ. "Anh ta là một người đàn ông thực sự tử tế, một người đàn ông của gia đình", anh nói với đài truyền hình.

.

⦿ ---- Theo báo Korea Herald: Báo Nam Hàn nói, người Việt bóc lột người Việt trên đất Hàn, cảnh sát phải can thiệp. Một chủ doanh nghiệp người Việt tại Nam Hàn đã bị cáo buộc lợi dụng tình trạng thị thực của một người Việt Nam khác bằng cách từ chối trả lương lên tới 3,5 triệu won (2.592 đô la), theo một cơ quan truyền thông địa phương đưa tin hôm thứ Hai.

.

Nạn nhân bị cáo buộc đang ở lại Nam Hàn với thị thực du học, trong đó cấm người sở hữu thị thực làm việc mà không có sự cho phép của trường và Cục Di trú Hàn Quốc. Mặc dù vậy, nghi phạm bị cáo buộc đã tuyển dụng nam sinh viên kia tại cửa hàng thực phẩm của mình, nơi xảy ra tranh chấp về tiền lương, theo News1, trích dẫn văn phòng Cheonan của Bộ Lao động và Việc làm.

.

Bị cáo đã phớt lờ lệnh triệu tập của hội đồng lao động trong bảy tháng, khiến các quan chức bắt giữ y tại nơi cư trú của y ở Osan, tỉnh Gyeonggi. Cuộc điều tra cho thấy bị cáo đã nhập cảnh bất hợp pháp vào Nam Hàn và đã đăng ký và điều hành nhiều doanh nghiệp dưới nhiều tên khác nhau. Vụ việc của y đã được chuyển đến văn phòng di trú địa phương thuộc Cục Di trú Hàn Quốc.

.

Luật lao động của Nam Hàn và phán quyết mang tính bước ngoặt năm 1995 của Tòa án Tối cao nêu rõ rằng một nhân viên không nên bị từ chối trả lương ngay cả khi việc làm đó là vi phạm pháp luật. Những nạn nhân của những hành động bóc lột như vậy nên báo cáo với cơ quan lao động địa phương. Trong khi đó, vi phạm các điều kiện của thị thực sinh viên D-2 có thể dẫn sinh viên vi phạm đến bị phạt tiền hoặc hủy thị thực.

.

⦿ ---- Quận Cam: Ngày mai, Thứ Ba, sẽ là một ngày thảo luận sôi nổi cho Hội đồng Nghị viên Santa Ana để ra quyết định có thể buộc các đặc vụ ICE phải đeo thẻ nhận dạng, cấm họ mang khăn che mặt khi bố ráp di dân lậu, tăng áp lực các Dân biểu đòi ICE ra khỏi thành phố có tới 3/4 cư dân là gốc Latino này. Santa Ana có một phần nằm trong Little Saigon và hiện có một nghị viên là người gốc Việt. Thành phố có thể sẽ đưa ra quyết định gay gắt hơn với các viên chức thân thiện với ICE hay không, trong khi có vận động từ cưd ân đòi Thị trưởng từ .

.

Nhiều cư dân Santa Ana đang tự hỏi phải làm gì để các dân cử tại thành phố của họ - nơi có hơn 75% cư dân là người gốc La tinh - ủng hộ và bảo vệ người dân trong bối cảnh các cuộc truy quét di dân và cuộc khủng hoảng trục xuất đang diễn ra. Hàng ngàn cư dân đã tham gia biểu tình dọc các con phố Santa Ana, trong nhiều trường hợp bị cảnh sát bắn hơi cay và đạn cao su - phản ứng này đã thúc đẩy hàng trăm người tham dự một cuộc họp công khai yêu cầu thị trưởng từ chức và thậm chí còn thúc đẩy sự ủng hộ cho việc bãi nhiệm.

.

Trong bối cảnh áp lực, tuần này các viên chức Santa Ana sẽ xem xét một loạt các đề xuất nhằm ứng phó với các cuộc truy quét của ICE liên bang trên diện rộng trong bối cảnh người dân liên tục gây áp lực đòi hành động tại thành phố trú ẩn duy nhất của Quận Cam. Tại cuộc họp lúc 5:30 chiều mai, thứ Ba ngày 1 tháng 7/2025, các thành viên hội đồng thành phố dự kiến ​​sẽ thảo luận về việc lấy hồ sơ từ chính quyền liên bang về các cuộc truy quét trục xuất.

.

Họ sẽ cân nhắc thúc đẩy các Dân biểu Quốc hội địa phương đưa các đặc vụ ICE ra khỏi thành phố. Và họ sẽ tranh luận về việc cung cấp viện trợ tài chính cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi các cuộc đột kích nhập cư – một việc mà các quan chức Anaheim đã bắt đầu thực hiện. (Ghi chú: điều này sẽ khó khăn cho Dân Biểu Derek Trần, vì không lẽ ủng hộ cư dân thành phố Santa Ana trong nỗ lực cấm đặc vụ ICE vào đây? Cả Santa Ana và Anaheim đều nằm trong địa hạt của DB Derek Trần.)

.

Các quan chức Santa Ana cũng sẽ thảo luận về việc chỉ đạo nhân viên thành phố soạn thảo một sắc lệnh yêu cầu tất cả các nhân viên thực thi pháp luật phải đeo thẻ nhận dạng có thể nhìn thấy cũng như cấm họ đeo khẩu trang khi giao tiếp với cư dân theo yêu cầu của Nghị viên Jessie Lopez. Lopez, người đang tranh cử vào Dân Biểu tiểu bang, cho biết viện trợ tài chính gia đình có người bị ICE bắt để trục xuất được đề xuất là để giữ cho cộng đồng đoàn kết trong thời kỳ khủng hoảng.

.

"Những gì chúng ta đang chứng kiến ​​ngay bây giờ là một cuộc tấn công trực tiếp vào những người đang cố gắng kiếm sống, những người lao động đang bị đối xử tàn bạo ở nơi công cộng", ông nói.

.

Nghị viên Ben Vazquez cho biết điều quan trọng là cộng đồng biết rằng các quan chức được bầu đang sát cánh cùng họ. "Đây chính xác là những gì đã xảy ra trong thời kỳ COVID khi mọi người mất việc làm, mất phương tiện trả tiền thuê nhà và tự nuôi sống bản thân và giờ đây điều đó quan trọng hơn", Vazquez cho biết về chương trình viện trợ tài chính được đề xuất trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào thứ Năm. "Trước hết, chúng tôi muốn hỗ trợ các gia đình của mình, chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi biết cách giúp đỡ họ".

.

Các đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh một loạt các cuộc truy quét trục xuất liên bang đang diễn ra – đáng chú ý nhất là vụ bắt giữ Narciso Barranco, một người làm vườn 48 tuổi bị các nhân viên di trú liên bang bắt giữ sau khi đấm vào đầu anh ta khi anh ta nằm sấp trên phố Santa Ana. Bi hài là: Barranco có 3 con là lính Thủy quân Lục chiến.

.

Nghị viên David Penaloza, người cũng đang tranh cử vào Dân Biểu tiểu bang, cho biết việc chứng kiến ​​những gì đã xảy ra với Barranco đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có loại quỹ này. “Họ không phải là những người cắt cỏ hay bán hoa quả để giải trí. Họ làm việc này như một nghề kiếm sống, như một phương tiện để sinh tồn và nuôi sống gia đình. Và khi bạn khiến mọi người sợ hãi không dám đi làm vì có khả năng bị truy quét nhập cư, hoặc bị cuốn vào một cuộc truy quét, như chúng ta đã thấy với ông Narciso Barranco – Điều đó không ổn”, ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào hôm thứ năm. “Đằng sau người đó, người đàn ông hay người phụ nữ đó, là một gia đình. Có một gia đình phụ thuộc vào khoản thu nhập thêm đó, phụ thuộc vào tấm séc trả lương đó”.

.

⦿ ---- Hôm nay, Thứ Hai 30/6/2025, Thượng Viện sẽ tranh luận tiếp, trong khi Trump hối thúc. Cuộc tranh luận đã diễn ra tại Thượng viện vào đêm hôm qua, với việc đảng Cộng hòa tranh cãi về dự luật giảm thuế và cắt giảm chi tiêu lớn của Tổng thống Trump trước sự phản đối ngày càng tăng của đảng Dân chủ—và thậm chí một số người phản đối việc cắt giảm ngân sách của chính tổng thống. Cuộc bỏ phiếu qua đêm đã bị hoãn lại cho đến thứ Hai, theo báo cáo của AP.

.

Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa đang gấp rút đáp ứng thời hạn 4 tháng 7 của Trump để thông qua gói dự luật này, nhưng họ hầu như không giành được đủ sự ủng hộ để vượt qua rào cản thủ tục vào tối thứ Bảy trong một bối cảnh căng thẳng. Một số ít đảng viên Cộng hòa đã phản đối, và phải nhờ đến cuộc gọi điện thoại từ Trump và chuyến thăm của Phó Tổng thống JD Vance để giữ cho nó đi đúng hướng.

.

Một phân tích mới từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội phi đảng phái cho thấy sẽ có thêm 11,8 triệu người Mỹ không có bảo hiểm vào năm 2034 nếu dự luật được thông qua. Văn phòng này cũng cho biết gói này sẽ làm tăng thâm hụt gần 3,3 nghìn tỷ đô la trong thập niên này.

.

Đảng Dân chủ đã chuẩn bị đề xuất hàng chục sửa đổi cho gói này, một quá trình được gọi là vote-a-rama. Nhưng đảng Cộng hòa đã hoãn phiên họp qua đêm dự kiến ​​vào sáng sớm thứ Hai. Nếu Thượng viện có thể thông qua dự luật, dự luật sẽ cần phải được chuyển lại cho Hạ viện. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã yêu cầu các nhà lập pháp trực để trở lại Washington vào tuần này, và vào hôm Chủ Nhật, đảng đa số của Hạ viện cho biết cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra vào sáng thứ Tư ngày 2 tháng 7/2025, theo tờ The Hill đưa tin.

.

⦿ ---- CBO: Dự luật thuế của Thượng viện sẽ làm tăng thâm hụt thêm 3,3 nghìn tỷ đô la. Con số này cao hơn 500 tỷ đô la so với số tiền sẽ được thêm vào nợ theo phiên bản của Hạ viện. Theo ước tính mới của Văn phòng Ngân sách Quốc hội CBO, một kế hoạch của Thượng viện nhằm gia hạn các đợt cắt giảm thuế thời Trump có thể khiến thâm hụt của Hoa Kỳ tăng vọt thêm 3,3 nghìn tỷ đô la trong thập niên tới, khiến các nhà lập pháp phải đối mặt với nhiều câu hỏi về việc đất nước có đủ khả năng cắt giảm thuế bao nhiêu.

.

CBO và các nhà phân tích tài chính khác cho biết phiên bản dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu của Tổng thống Trump do Thượng viện đưa ra, trong đó gia hạn các đợt cắt giảm thuế năm 2017 và thay đổi một số chương trình an toàn, sẽ làm tăng thêm hàng nghìn tỷ đô la vào nợ quốc gia trong 10 năm, chủ yếu là do các đợt cắt giảm thuế quy mô lớn và thay đổi mô hình chi tiêu, theo Bloomberg.

.

Theo báo cáo của Axios, ước tính 3,3 nghìn tỷ đô la cao hơn khoảng 500 tỷ đô la so với số tiền sẽ được thêm vào nợ theo phiên bản dự luật được Hạ viện thông qua vào tháng trước. Ủy ban chung về thuế ước tính dự luật bao gồm 4,5 nghìn tỷ đô la cắt giảm thuế, đồng thời cũng cắt giảm chi tiêu 1,2 nghìn tỷ đô la.

.

⦿ ---- Dự luật ngân sách "bự và đẹp" mà đảng Cộng hòa tại Thượng viện hy vọng sẽ được thông qua với một cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra vào hôm nay, thứ Hai có thể khiến Donald Trump vui mừng — nhưng cử tri lại không hề vui mừng với nó. Thậm chí không phải trong phạm vi dự luật, theo nhà phân tích dữ liệu của CNN Harry Enten. Khi ông tiếp tục giải thích, ý kiến ​​ủng hộ ròng về dự luật lớn này là điều mà đảng Cộng hòa nên rất lo lắng.

.

Phát biểu với người dẫn chương trình của CNN Sara Sidner khi cuộc tranh luận về ngân sách của Thượng viện diễn ra sôi nổi, Enten mô tả cuộc thăm dò ý kiến ​​về dự luật này là "Thật kinh khủng, khủng khiếp và, trích lời người bạn thân mến của chúng tôi, ngài Sir Charles Barkley, thật kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng". Nghĩa là, lòng dân đa số không đồng ý với dự luật Cộng Hòa này.

.

Khi giải thích thêm, ông nói với người dẫn chương trình rằng, "Chúng ta đang nói về điều gì ở đây? Vậy thì, tại sao chúng ta không xem xét dự luật lớn tuyệt đẹp này. Tôi có bốn, năm, năm, không chỉ bốn, đúng ra là năm cuộc thăm dò khác nhau trên màn hình dành cho bạn".

.

Chú ý: điểm âm, tức điểm trừ, có nghĩa là chống lại dự luật "bự và đẹp" nhiều hơn ủng hộ. Chỉ vào màn hình hiển thị phía sau mình, ông nói thêm, "Đây là tỷ lệ đánh giá thuận lợi ròng. Tỷ lệ đánh giá cao nhất đến từ báo Washington Post ở mức -19 điểm! Còn từ Pew thì sao? -20 điểm. Còn Fox thì sao? -21. Quinnipiac là -26. và KFF ở mức -29 điểm."

.

"Khi bạn có một dự luật có tỷ lệ đánh giá thuận lợi ròng dao động từ -19 điểm, vốn đã tệ cho đến -29 điểm, thì điểm mấu chốt là người dân Mỹ không coi đây là một dự luật lớn, đẹp", ông nhận xét. "Họ coi đó là một dự luật lớn, tệ . Họ ghét nó, ghét nó, ghét nó. Họ nghĩ nó thật tệ, tệ, tệ."

.

⦿ ---- Khi mức thuế xe hơi mới do Tổng thống Donald Trump ủng hộ có hiệu lực, người mua xe Mỹ có thể sẽ phải chịu bất ngờ tốn kém tại đại lý. Một phân tích gần đây của công ty tư vấn AlixPartners, được Bloomberg đưa tin, dự đoán rằng giá xe tại Hoa Kỳ sẽ tăng gần 2.000 đô la cho mỗi xe. Khoảng 80% gánh nặng thuế quan đó - khoảng 1.760 đô la - dự kiến ​​sẽ được chuyển trực tiếp cho người tiêu dùng.

.

"Những mức thuế quan này gây ra một bức tường chi phí lớn", Mark Wakefield, người đứng đầu thị trường xe hơi toàn cầu tại AlixPartners cho biết. "Chúng tôi thấy người tiêu dùng phải chịu phần lớn thiệt hại". Mức thuế quan dự kiến ​​là 30 tỷ đô la có thể làm giảm doanh số bán xe một triệu chiếc trong ba năm tới. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng hàng năm sẽ ổn định trở lại, với doanh số hàng năm dự kiến ​​sẽ phục hồi lên 17 triệu chiếc vào năm 2030.

.

Trong khi đó, các công ty như GM và Ford đang chuẩn bị cho những khoản thiệt hại lên tới hàng tỷ đô la, trong khi người mua có thể phải đối mặt với việc các ưu đãi dành cho xe điện bị thu hẹp, sự thống trị của xe chạy bằng xăng ngày càng tăng và những thách thức bắt nguồn từ việc phụ thuộc vào công nghệ pin xe điện của Trung Quốc.

.

⦿ ---- Canada trao cho Trump một chiến thắng về thương mại: Canada hủy bỏ kế hoạch đánh thuế công nghệ, cho biết các cuộc đàm phán thương mại sẽ được nối lại. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ đã được nối lại vào cuối Chủ Nhật sau khi Canada hủy bỏ kế hoạch đánh thuế các công ty công nghệ của Hoa Kỳ, theo AP đưa tin. Tổng thống Hoa Kỳ Trump cho biết vào thứ Sáu rằng ông đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại với Canada về kế hoạch tiếp tục đánh thuế các công ty công nghệ của nước này, mà ông gọi là "một cuộc tấn công trực tiếp và trắng trợn vào đất nước chúng tôi".

.

Chính phủ Canada cho biết "để chuẩn bị" cho một thỏa thuận thương mại, "Canada sẽ hủy bỏ" Thuế dịch vụ kỹ thuật số. Thuế này dự kiến sẽ có hiệu lực vào hôm nay thứ Hai. Carney và Trump đã nói chuyện qua điện thoại vào hôm qua, Chủ Nhật và văn phòng của Carney cho biết họ đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán.

.

"Thông báo hôm nay sẽ ủng hộ việc nối lại các cuộc đàm phán theo mốc thời gian ngày 21 tháng 7 năm 2025, được nêu tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 vào tháng này tại Kananaskis", Carney cho biết trong một tuyên bố. Carney đã đến thăm Trump vào tháng 5 tại Nhà Trắng, nơi ông lịch sự nhưng kiên quyết. Trump đã đến Canada để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Alberta, nơi Carney cho biết Canada và Hoa Kỳ đã đặt ra thời hạn 30 ngày cho các cuộc đàm phán thương mại.

.

Daniel Béland, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học McGill ở Montreal, gọi sự rút lui của Carney là "một chiến thắng rõ ràng cho cả Nhà Trắng và các công ty công nghệ lớn [của Mỹ]", khiến Carney trông dễ bị tổn thương trước những cơn bùng nổ của Trump.

.

⦿ ---- Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba nói hôm thứ Hai rằng ông hiện đang cân nhắc một đề xuất của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người nói rằng Nhật Bản nên mua dầu từ Hoa Kỳ để giảm mất cân bằng thương mại song phương. Trong một cuộc phỏng vấn với Nikkei Asia, Ishiba tiết lộ rằng "đó là một khả năng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn". Ông tuyên bố rằng Hoa Kỳ "thực sự là nhà sản xuất dầu lớn nhất", nhưng quốc gia này "phải cân nhắc về giá cả và loại dầu mà họ sản xuất".

.

Ishiba cũng lưu ý đến sự khác biệt giữa dầu và khí đốt tự nhiên, nói rằng quyết định như vậy không dễ đưa ra. Trump kêu gọi Nhật Bản và Nam Hàn cùng các quốc gia khác đầu tư vào các mỏ khí đốt tự nhiên ở Alaska, trong bối cảnh lo ngại về năng lượng ngày càng tăng liên quan đến cuộc xung đột kéo dài 12 ngày gần đây giữa Israel và Iran.

.

⦿ ---- Tổng thống Trump cho biết sẽ cấp giấy thông hành tạm thời (temporary pass) cho những người di dân lậu đang làm việc tại các trang trại và trong ngành dịch vụ khách sạn để cho phép các chủ Hoa Kỳ có lao động làm việc nhiều hơn, sau khi chính quyền gửi thông điệp trái chiều về các trường hợp ngoại lệ trong nỗ lực trục xuất hàng loạt của mình.

Trump đã được hỏi trên chương trình "Sunday Morning Futures" của Fox News cùng với Maria Bartiromo về những phát biểu gần đây của ông cho rằng chính quyền sẽ nới lỏng lệnh trục xuất những người làm việc tại các trang trại và khách sạn.

.

"Tôi không lùi bước", ông nói. "Những gì tôi có, tôi trân trọng những người nông dân của chúng ta. Và khi chúng ta vào một trang trại và đưa những người đã làm việc ở đó trong 15 và 20 năm, những người làm tốt, những người có thể đã nhập cảnh không đúng cách. Và những gì chúng ta sẽ làm là chúng ta sẽ làm điều gì đó cho những người nông dân, nơi chúng ta có thể để người nông dân tự chịu trách nhiệm. Người nông dân biết rằng họ sẽ không thuê một kẻ giết người."

.

Trump cho biết ông muốn hỗ trợ những người chủ nông trại và chính quyền sẽ thiết lập một chương trình cấp giấy thông hành cho những người lao động nhập cư trong ngành. “Nhưng bạn biết đấy, khi bạn vào một trang trại và bạn để ai đó làm việc với họ trong chín năm để làm loại công việc này, đó là công việc khó khăn và rất nhiều người sẽ không làm, và cuối cùng bạn phá hủy một người chủ nông trại vì bạn đã bắt đi tất cả mọi người — đó là một vấn đề,” tổng thống nói thêm.

.

Ông tiếp tục, “Chúng tôi đang làm việc về vấn đề này ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ làm việc để tạo ra một loại giấy thông hành tạm thời, nơi mọi người nộp thuế, nơi người chủ nông trại có thể kiểm soát một chút thay vì bạn bước vào và bắt đi tất cả mọi người di dân.”

.

Đầu tháng này, Trump đã thừa nhận những lo ngại trong ngành nông nghiệp và dịch vụ khách sạn rằng việc bố ráp người nhập cư đang bắt đi những người lao động quan trọng đối với các doanh nghiệp đó. Sự thừa nhận của ông đã dẫn đến việc tạm dừng thực thi tại các trang trại, khách sạn và các địa điểm khác, nhưng vài ngày sau, chính quyền dường như đã đảo ngược hướng đi.

.

Ông trùm biên giới Tom Homan nói với các phóng viên rằng chính quyền sẽ "tiếp tục thực hiện các hoạt động thực thi tại nơi làm việc, ngay cả tại các trang trại và khách sạn, nhưng dựa trên cơ sở ưu tiên". Vài ngày sau, Trump nói với các phóng viên rằng ông vẫn đang tìm cách giúp đỡ các chủ nông trại.

.

⦿ ---- Tổ chức phóng viên điều tra ProPublica đang đặt ra những câu hỏi về đạo đức liên quan đến việc Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem nhận tiền của các nhà tài trợ chính trị khi bà còn là thống đốc Nam Dakota. Theo bài báo, Noem đã đích thân nhận 80.000 đô la vào năm 2023 từ một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy sự nghiệp chính trị của bà. Tổ chức phi lợi nhuận có tên là Quỹ Chính sách American Resolve đã mô tả số tiền này là khoản thanh toán cho Noem cho hàng trăm nghìn đô la mà bà đã quyên góp cho nhóm.

.

Bài báo viết rằng "Không có gì đáng chú ý khi một chính trị gia quyên góp tiền cho các tổ chức phi lợi nhuận và các nhóm khác thúc đẩy chiến dịch hoặc chương trình nghị sự của họ. Điều bất thường, theo các chuyên gia, là một chính trị gia giữ lại một phần tiền cho riêng mình".

.

Luật sư bào chữa cho Noem: "Lúc đó, Thống đốc Noem đã tuân thủ đầy đủ theo đúng nghĩa đen và tinh thần của luật pháp" về những vấn đề như vậy, theo luật sư của bà, Trevor Stanley cho biết. Ông cho biết Văn phòng Đạo đức Chính phủ, nơi xử lý các biểu mẫu tiết lộ từ các quan chức liên bang, "đã phân tích và xóa thông tin tài chính của bà liên quan đến tổ chức này".

.

Không tiết lộ: Noem đã không tiết lộ thu nhập—một khoản tăng đáng kể so với mức lương 130.000 đô la của bà vào thời điểm đó—trên mẫu khai báo của bà khi được đề cử điều hành Bộ Nội An DHS, theo ProPublica. Luật sư của bà đã không trả lời các câu hỏi cụ thể về việc liệu văn phòng đạo đức có biết về số tiền này hay không.

.

'Tiền đen': Tổ chức phi lợi nhuận được phân loại là "nhóm tiền đen" và do đó không bắt buộc phải tiết lộ danh tính của những người tài trợ. Theo câu chuyện, việc Noem không tiết lộ thu nhập có thể cấu thành hành vi vi phạm các quy tắc đạo đức liên bang.

.

⦿ ---- Các quan chức Iran nói chuyện với nhau qua điện thoại bày tỏ thắc mắc với nhau rằng vì sao Trump dội bom không làm chương trình nguyên tử của họ sứt mẻ bao nhiêu. Các cuộc trò chuyện bị chặn giữa các quan chức cấp cao của Iran cho thấy các cuộc tấn công gần đây của Hoa Kỳ vào các địa điểm hạt nhân của Iran gây ra ít thiệt hại hơn so với các quan chức dự kiến, trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Trump về "sự xóa sổ". Bốn người quen thuộc với các thông tin liên lạc bị chặn của Iran đã chia sẻ thông tin ẩn danh với tờ Washington Post, khiến chính quyền Trump phản ứng.

.

"Thật đáng xấu hổ khi tờ Washington Post lại giúp mọi người phạm tội bằng cách công bố các thông tin rò rỉ không đúng ngữ cảnh", thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết. "Quan niệm cho rằng các quan chức Iran giấu tên biết chuyện gì đã xảy ra dưới hàng trăm feet đống đổ nát là vô lý. Chương trình vũ khí nguyên tử của họ đã kết thúc".

.

Các thông tin liên lạc bị nghe lén cho thấy sự ngạc nhiên rằng các cuộc tấn công của Hoa Kỳ ít gây thiệt hại hơn dự kiến, với suy đoán về lý do tại sao các cuộc tấn công không gây ra sự tàn phá lớn hơn. Cuộc tranh luận về mức độ thiệt hại thực sự vẫn tiếp tục diễn ra; một quan chức khác của chính quyền Trump cho biết thông tin liên lạc bị chặn là không chính xác vì Hoa Kỳ đã phá hủy các yếu tố quan trọng trong cơ sở hạ tầng nguyên tử của Iran, bao gồm một cơ sở chuyển đổi kim loại quan trọng, mà các quan chức tuyên bố sẽ mất nhiều năm để xây dựng lại. Giám đốc CIA John Ratcliffe đã nói với các nhà lập pháp điều tương tự trong một cuộc họp báo mật tuần trước.

Trong khi đó, Amir-Saeid Iravani, đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, cho biết vào Chủ Nhật rằng hoạt động làm giàu nguyên tử của nước cộng hòa Hồi giáo này "sẽ không bao giờ dừng lại" vì nó được phép cho mục đích "năng lượng hòa bình", tờ Guardian đưa tin. "Hoạt động làm giàu là quyền của chúng tôi, một quyền bất khả xâm phạm, và chúng tôi muốn thực hiện quyền này", ông nói với CBS News.⦿ ---- Louisiana: giáo viên bị sa thải sau 22 năm dạy vì lộ bản cáo phó "người chồng" nhà giáo này. Một giáo viên âm nhạc được ca ngợi là "ngọn hải đăng của lòng tốt và sự hiểu biết" đối với học sinh tại một trường Công giáo ở New Orleans đã bị sa thải vào tuần trước sau khi một phụ huynh phát hiện ra cáo phó của người chồng quá cố của nhà giáo này, tiết lộ cuộc hôn nhân đồng giới của nhà giáo dục này—gây ra phản ứng dữ dội của cộng đồng và một cuộc tranh luận về chính sách tuyển dụng của trường, theo tờ Guardian đưa tin.Mark Richards, người đã làm việc tại trường St. Francis Xavier ở Metairie, Louisiana trong 22 năm, đã nói trong một email gửi cho cộng đồng trường rằng ông đã bị sa thải vì có cuộc hôn nhân đồng giới, vi phạm điều khoản đạo đức của tổng giáo phận cấm "kết hôn vi phạm các quy tắc của nhà thờ Công giáo" và "tích cực tham gia vào hoạt động đồng tính luyến ái".Theo Richards, anh đã ký hợp đồng có điều khoản đạo đức với "một cái nháy mắt và một cái huých nhẹ vì không có gì là bí mật lớn khi tôi là người đồng tính", đồng thời nói thêm rằng cộng đồng trường học "rất thông cảm và ủng hộ" sau cái chết của chồng ông —cho đến khi phụ huynh khiếu nại. Richards nói với WDSU rằng anh đã bị sa thải vào ngày 25 tháng 6 và các viên chức nhà trường nói với anh rằng lý do là vì anh đã sống chung với một người đàn ông, đồng thời nói thêm rằng họ "không kết hôn theo quan điểm của Chúa".Trong một email gửi cho cộng đồng nhà trường sau phản ứng dữ dội xảy ra sau đó, các viên chức cho biết quyết định này là quyết định cuối cùng và dựa trên việc duy trì các giáo lý Công giáo. Richards, người đã kết hôn với chồng mình vào năm 2014, cho biết anh không vi phạm điều khoản đạo đức và bày tỏ cảm giác bị trường phản bội.Richards đã giúp trường K-8 thành lập chương trình ban nhạc của mình. Việc sa thải anh đã khiến nhiều người trong cộng đồng nhà trường nổi giận. Một bản kiến ​​nghị ủng hộ Richards đã thu thập được hơn 1.500 chữ ký, với các bậc phụ huynh đặt câu hỏi về sự liên quan của điều khoản đạo đức và gọi đó là bất công. Một người mẹ cho biết bà hy vọng câu nói về đồng tính luyến ái sẽ bị xóa khỏi các hợp đồng trong tương lai. Một phụ huynh khác gọi việc sa thải là "vi phạm nhân quyền". Vụ việc xảy ra khi tổng giáo phận đang vướng vào các thủ tục phá sản liên quan đến nhiều thập niên khiếu nại về lạm dụng tình dục của các linh mục.⦿ ---- Ohio: Sáu người đã chết trong một tai nạn máy bay ở Youngstown, Ohio vào sáng Chủ Nhật. Một chiếc Cessna 441 chở bốn hành khách và hai thành viên phi hành đoàn đã rơi sau một ngôi nhà ở Howland Township chỉ bảy phút sau khi cất cánh, theo đài tin tức địa phương WKBN đưa tin. Các nạn nhân vẫn chưa được xác định. Các nhà chức trách cho biết trong một cuộc họp báo rằng máy bay đang hướng đến Bozeman, Montana nhưng được tìm thấy trong một khu vực nhiều cây cối cách cuối đường băng của Sân bay khu vực Youngstown-Warren hai dặm.Nguyên nhân của tai nạn vẫn chưa được xác định. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết họ đang điều tra vụ việc. Joe Nuskievicz, một cư dân, cho biết anh nghe thấy tiếng va chạm từ hiên nhà của mình. "Tôi nghe thấy tiếng máy bay ở đằng xa, tiếng động cơ có vẻ không bình thường. Nghe có vẻ rất yếu - giống như nó không có đủ công suất để thực sự có thể bay, và tôi nhận thấy rằng tôi đã không nhìn thấy nó. Nó nằm dưới các hàng cây", anh nói. “Tôi nghe thấy tiếng va chạm lớn, một tiếng va chạm khủng khiếp. Tôi có thể nghe thấy tiếng cây gãy, bạn biết đấy, tiếng va chạm mạnh, và tôi biết rằng nó đã bị rơi, nhưng tôi không thể nhìn thấy nó.”⦿ ---- Tổng thống Trump cho biết hôm Chủ Nhật rằng ông không có kế hoạch gia hạn lệnh tạm dừng áp thuế đối với hầu hết các quốc gia trong 90 ngày sau ngày 9 tháng 7/2025, thời điểm thời hạn đàm phán mà ông đặt ra sẽ hết hạn. Ông cho biết chính quyền của ông sẽ thông báo cho các quốc gia "sớm thôi" rằng các lệnh trừng phạt thương mại sẽ có hiệu lực trừ khi có thỏa thuận với Hoa Kỳ, theo AP đưa tin."Chúng tôi sẽ xem xét cách một quốc gia đối xử với chúng tôi—họ có tốt không, họ không tốt lắm—một số quốc gia chúng tôi không quan tâm, chúng tôi sẽ chỉ gửi một số lượng lớn", Trump nói trên chương trình Sunday Morning Futures của Fox News Channel. Cuộc phỏng vấn được ghi hình vào thứ Sáu và phát sóng vào Chủ Nhật. Trump cho biết các lá thư được gửi [tới các nước khác] sẽ có nội dung: "Xin chúc mừng, chúng tôi cho phép bạn mua sắm tại Hoa Kỳ, bạn sẽ phải trả mức thuế 25%, hoặc 35% hoặc 50% hoặc 10%".Trump đã hạ thấp thời hạn tại một cuộc họp báo của Nhà Trắng vào thứ Sáu bằng cách lưu ý rằng sẽ rất khó để đạt được các thỏa thuận riêng với từng quốc gia. Chính quyền đã công bố mục tiêu đạt được 90 thỏa thuận thương mại trong 90 ngày. Các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục, nhưng "có 200 quốc gia, bạn không thể đàm phán với tất cả các quốc gia đó được", ông nói trong cuộc phỏng vấn.⦿ ---- Trong một cuộc họp báo gần đây tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump đã phải tắt điện thoại vì nó reo hai lần khác nhau trong suốt sự kiện. Trump giải thích rằng các cuộc gọi đến từ hai Dân biểu khác nhau. Không phải là sự tình cờ: Báo The Atlantic xem xét cách điện thoại của Trump "đã trở thành, theo nhiều cách, thiết bị công nghệ quan trọng nhất trong chính phủ liên bang, kết nối trực tiếp Trump với thế giới bên ngoài"."Ai đang gọi?" Trump thường trả lời (như ông đã làm khi một phóng viên của The Atlantic gọi điện). Một đồng minh nói với hãng tin rằng "hơn 100" người có số điện thoại cá nhân của Trump, bao gồm cả các nhà lãnh đạo thế giới khác. Trump dường như sử dụng ít nhất hai, có thể là ba chiếc iPhone khác nhau. Một chiếc được cho là chỉ dành cho mạng xã hội. Đôi khi ông thay đổi số.Bài viết đào sâu vào rủi ro rất thực tế của tin tặc, đặc biệt là từ Trung Quốc, nghe lén các cuộc gọi điện thoại của tổng thống. Nhưng Nhà Trắng khẳng định rằng Trump đã tăng cường bảo mật điện thoại mà không giải thích thêm, và những người ủng hộ an toàn từ lâu đã từ bỏ ý tưởng Trump từ bỏ thiết bị. "Rõ ràng là một rủi ro lớn", Ben Rhodes, cựu phó cố vấn an ninh quốc gia và là người viết diễn văn dưới thời cựu Tổng thống Obama, cho biết.Trump không chỉ thích nhận cuộc gọi mà còn thích thực hiện cuộc gọi, và ông sẽ để lại thư thoại, giống như ông đã làm với người sáng tạo ra Dilbert là Scott Adams sau khi Adams được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, họa sĩ truyện tranh kể lại.Bài viết xem xét các chiến lược đã xuất hiện giữa các phụ tá Trump về việc có nên gọi điện hay không và khi nào nên gọi. Một cố vấn cho biết ông sẽ hỏi những người gần Trump để được báo trước: Họ sẽ nói, "Ông Trump vừa rời khỏi bữa tối và đi vào dinh thự", cố vấn cho biết. "Và tôi biết nhiều người cũng làm như vậy, những người lên kế hoạch và nói chuyện với những người xung quanh ông Trump và nói, 'Nói cho tôi biết khi nào là thời điểm thích hợp.'"⦿ ---- Tổng thống Donald Trump khiến người dẫn chương trình của Fox News Maria Bartiromo không nói nên lời sau khi ông dường như thừa nhận tội ác chống lại Trung Quốc. "Ông đã công bố một thỏa thuận với Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo đó Trung Quốc sẽ xuất khẩu khoáng sản đất hiếm", Bartiromo giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Trump vào Chủ Nhật."Nhưng lẽ ra không bao giờ nên như vậy vì chúng ta nên làm, họ gọi đó là nam châm, đó là đất hiếm, nhưng họ gọi đó là nam châm", Trump đưa ra ý kiến. "Và họ đang sản xuất những nam châm đó cho chúng ta ngay bây giờ, và mọi thứ đều tốt đẹp"."Vâng, tôi nhận thấy điều đó vì có vẻ như ngài đã đi quá xa với Trung Quốc, nhưng ngài không sử dụng đòn bẩy mà ngài có thể sử dụng", Bartiromo nói. "Vâng, chúng ta vừa bắt giữ ba hoặc bốn công dân Trung Quốc đã cố gắng đưa một mầm bệnh vào đất nước khiến mọi người bị bệnh và phá hủy nguồn cung cấp thực phẩm"."Tuy nhiên, bạn không biết điều đó đến từ đâu", Trump trả lời."Vâng, có một điều mà ông ấy [Tập Cận Bình] đã ký, rằng ông ấy sẽ là, một trong số họ đã ký một tờ giấy nói rằng ông ấy sẽ coi trọng hệ thống giá trị của Mao Trạch Đông", Bartiromo phản bác. "Và sau đó họ đã hack và họ đã hack vào hệ thống viễn thông của chúng tôi. Họ đã đánh cắp tài sản trí tuệ. Họ — fentanyl, COVID. Ý tôi là, ngài biết đấy, tất cả những thứ này. Vậy, làm thế nào để ngài đàm phán với một diễn viên xấu rõ ràng và tin tưởng họ về mặt kinh tế?""Bạn không nghĩ chúng ta làm điều đó với họ sao?" Trump nhấn mạnh. "Vì vậy, chúng ta làm rất nhiều thứ." (Ghi chú: Theo đối thoại này, Trump nhìn nhận Mỹ làm nhiều thứ chống TQ, kể cả tin tặc, đưa mầm bệnh vào TQ...)Bartiromo đã bị choáng váng trong giây lát. "Đó là cách thế giới vận hành sao?" cô hỏi."Đó là cách thế giới vận hành", Trump trả lời. "Đó là một thế giới tồi tệ.""Và sau đó ngài chỉ cần thực hiện một thỏa thuận thương mại?" Bartiromo tự hỏi."Chúng ta làm. Vâng, chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền từ thỏa thuận thương mại này", Trump nhận xét.⦿ ---- Vài giờ sau khi bỏ phiếu sơ bộ vòng thủ tục đêm Thứ Bảy 28/9 chống lại dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu của Tổng thống Trump, gây ra một loạt các cuộc tấn công dữ dội từ lãnh đạo đảng của ông trên Truth Social, Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Thom Tillis tuyên bố ông sẽ không tái tranh cử vào năm tới. Đảng viên Cộng hòa North Carolina đã đưa ra tuyên bố vào hôm Chủ Nhật 28/9/2025 rằng ông đã không còn nhiệt tình tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, mô tả quyết định này là giữa "dành thêm sáu năm nữa để điều hướng sân khấu chính trị và sự bế tắc đảng phái ở Washington hoặc dành thời gian đó" cho gia đình, tờ Hill đưa tin. "Đó không phải là một lựa chọn khó khăn", ông nói.Theo Politico, chiến dịch này được cho là sẽ rất khó khăn đối với TNS Tillis. Trong một bài đăng vào tối thứ Bảy, Trump cho biết ông sẽ tìm kiếm một người trong vài tuần tới để tranh cử chống Tillis trong cuộc bầu cử sơ bộ trong khi chỉ trích sự phản đối của ông đối với dự luật. Vào Chủ Nhật, Trump gọi thượng nghị sĩ là "người nói và phàn nàn, không phải người hành động". Tillis đã nói rằng ông sẽ phản đối phiên bản dự luật của Thượng viện vì những khoản cắt giảm "tàn khốc" đối với Medicaid, theo tờ The Hill. Ông đã bỏ phiếu chống lại cuộc tranh luận mở đầu về luật này vào tối hôm thứ Bảy.Các ứng cử viên Cộng Hòa tiềm năng cho ghế này bao gồm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Cộng hòa Michael Whatley và Phó Chủ tịch Lara Trump. Đoàn đại biểu quốc hội của tiểu bang có một số tân binh có thể tham gia tranh cử, theo Axios, chẳng hạn như các Dân biểu Pat Harrigan, Tim Moore và Brad Knott. Dân biểu Dân chủ Wiley Nickel đã tuyên bố [sẽ ứng cử], và các nhà lãnh đạo đảng quốc gia muốn cựu Thống đốc North Carolina Roy Cooper tham gia cuộc đua, theo Politico. "Khi mọi người nhìn thấy tư duy độc lập ở phía bên kia [Đảng Dân Chủ], họ [Trump và Cộng Hòa] cổ vũ", Tillis cho biết vào Chủ Nhật, theo NBC News. "Nhưng khi chính những người đó nhìn thấy tư duy độc lập đến từ phía họ [Cộng Hòa], họ khinh thường, tẩy chay và thậm chí chỉ trích họ [ám chỉ Cộng Hòa chỉ trích ]".⦿ ---- Donald Trump hôm Chủ Nhật đã đe dọa sẽ cắt nguồn quỹ liên bang của Thành phố New York nếu ứng cử viên thị trưởng được ưa chuộng Zohran Mamdani, một người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ, "không cư xử đúng mực" nếu Mamdani thắng cử Thị trưởng. Trong khi đó, Mamdani phủ nhận rằng ông - như tổng thống đã nói - là một người cộng sản. Nhưng ông tái khẳng định cam kết tăng thuế đối với những người New York giàu có nhất khi nói rằng: "Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên có những tỷ phú".Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Maria Bartiromo của Fox News, Trump lập luận rằng chiến thắng của Mamdani là "không thể tưởng tượng được" vì ông coi ứng cử viên này là "một người cộng sản thuần túy". Ông nói thêm: "Hãy nói thế này - nếu ông ấy trúng cử, tôi sẽ trở thành tổng thống, và ông ấy sẽ phải làm điều đúng đắn, nếu không họ sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào. Ông ấy phải làm điều đúng đắn nếu không họ sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào".Theo kiểm toán viên của thành phố vào năm ngoái, hơn 100 tỷ đô la chảy vào thành phố từ chính quyền liên bang thông qua các thực thể và chương trình khác nhau. Phát biểu vào Chủ Nhật với chương trình Meet the Press on Sunday của NBC, Mamdani nói rằng "không, tôi không phải" một người cộng sản. Ông cũng nói rằng ông "đã phải bắt đầu làm quen với thực tế là tổng thống sẽ giễu cợt về ngoại hình của tôi, giọng nói của tôi, tôi đến từ đâu, tôi là ai - cuối cùng là vì ông Trump muốn đánh lạc hướng khỏi những gì tôi đang đấu tranh".Mamdani cho biết ông lấy cảm hứng từ nhà hoạt động dân quyền Hoa Kỳ Martin Luther King Jr., người đã từng nhận xét: "Gọi là dân chủ hoặc gọi là chủ nghĩa xã hội dân chủ. Phải có sự phân phối của cải tốt hơn cho tất cả những người con của Chúa ở đất nước này".Sau đó, ông nhắc lại ý định tăng thuế đối với những người giàu nhất New York như một phần của lời cam kết trong chiến dịch "chuyển gánh nặng thuế từ những chủ nhà bị đánh thuế quá mức ở các quận ngoại thành sang những ngôi nhà đắt tiền hơn ở những khu phố giàu có và nhiều người da trắng hơn"."Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên có những tỷ phú vì, thành thật mà nói, đó là quá nhiều tiền trong thời điểm bất bình đẳng như vậy - và cuối cùng, điều chúng ta cần nhiều hơn là sự bình đẳng trên khắp thành phố, trên khắp tiểu bang và trên khắp đất nước", Mamdani cho biết. "Và tôi mong muốn được làm việc với tất cả mọi người, bao gồm cả các tỷ phú, để tạo ra một thành phố công bằng hơn cho tất cả họ".Mamdani cho biết đề xuất này phản ánh "mô tả về những gì chúng ta đang thấy hiện nay". "Nó không bị thúc đẩy bởi chủng tộc", ông nói. "Nó giống như một đánh giá về những khu phố nào đang bị đánh thuế quá thấp so với những khu phố nào bị đánh thuế quá cao. Không phải là để làm ngược lại từ đánh giá chủng tộc về các khu phố hoặc thành phố của chúng ta. Thay vào đó, nó là để đảm bảo rằng chúng ta thực sự có một sân chơi bình đẳng".Nhiều người dân New York và các chính trị gia Dân chủ ôn hòa đã bày tỏ lo ngại về chiến thắng của Mamdani trước cựu thống đốc Andrew Cuomo trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 24/6 để giành đề cử của đảng Dân chủ.Trong số những người ủng hộ ông có nữ nghị sĩ cấp tiến Alexandria Ocasio-Cortez. Nhưng ông không được nhiều nhân vật nổi tiếng khác của đảng Dân chủ ủng hộ, bao gồm cả thống đốc New York, Kathy Hochul, người đã bình tĩnh nói sau chiến thắng của ông: "Rõ ràng là có những điểm khác biệt trong lập trường của chúng tôi, nhưng tôi cũng nghĩ rằng chúng tôi cần phải có những cuộc trò chuyện đó".Khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng những người Dân chủ ôn hòa sợ ông không, Mamdani cho biết: "Tôi nghĩ rằng mọi người đang theo kịp cuộc bầu cử này. Cuối cùng, những gì chúng ta đang thể hiện là bằng cách đặt người lao động lên hàng đầu, bằng cách quay trở lại cội nguồn của đảng Dân chủ, chúng ta thực sự có một con đường thoát khỏi thời điểm này, khi chúng ta phải đối mặt với chủ nghĩa độc tài ở Washington DC” dưới thời chính quyền Trump.Khi được hỏi về đề xuất của Mamdani nhằm phản đối cuộc đàn áp nhập cư của chính quyền ông và bắt giữ thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nếu ông này đặt chân đến New York, Trump cho biết ứng cử viên thị trưởng sẽ “rất không thành công” về cả hai mặt. “Ông Mamdani là một kẻ điên cuồng cực đoan cánh tả”, Trump nói.Về phần mình, Mamdani cho biết đảng Dân chủ “cần phải là một đảng không chỉ chống lại Donald Trump – mà còn vì một điều gì đó”. Mamdani cho biết: “Chiến dịch của chúng tôi là vì người lao động, mang lại phẩm giá cho cuộc sống của họ”.⦿ ---- Khi chọn Zohran Mamdani làm ứng cử viên thị trưởng, những người theo đảng Dân chủ tại thành phố Do Thái nhất nước Mỹ đã đề cử một người chỉ trích Israel thẳng thắn, khiến một số người trong cộng đồng Do Thái ở New York lo ngại và báo hiệu sự thay đổi lớn trong các ưu tiên của một trong những nhóm bỏ phiếu trung thành nhất của đảng.Thành tích đáng ngạc nhiên của đảng viên xã hội dân chủ 33 tuổi này trước cựu Thống đốc Andrew Cuomo cho thấy rõ rằng việc có lập trường chống lại Israel không còn là lý do khiến đảng Dân chủ không đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử sơ bộ. Mamdani đã từ chối ủng hộ quyền tồn tại của Israel như một quốc gia Do Thái, từ chối lên án thuật ngữ "intifada toàn cầu" và ủng hộ nỗ lực có tổ chức nhằm gây áp lực kinh tế lên Israel để cứu dân Palestine thông qua các cuộc tẩy chay và các chiến thuật khác.Tuy nhiên, ông đã xuất sắc thắng phiếu sơ bộ ở thành phố có dân số Do Thái lớn nhất bên ngoài Israel và nhận được sự ủng hộ của nhiều cử tri Do Thái. Thành công của Mamdani phản ánh sự thay đổi về mặt tư tưởng của nhiều người Do Thái ở Mỹ kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas vào Israel dẫn đến cuộc xâm lược Gaza của Israel. Nhiều cử tri Dân chủ, bao gồm cả người Do Thái, đã trở nên thất vọng trước hành vi của Israel trong cuộc chiến và chỉ trích sâu sắc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Điều đó đặc biệt đúng đối với những cử tri trẻ tuổi, tiến bộ hơn, nhiều người trong số họ đã bác bỏ quan niệm từng được chấp nhận rộng rãi rằng tình cảm chống Israel vốn có bản chất là bài Do Thái, mà họ chấp nhận rằng tình cảm chống Israel chỉ vì chính phủ Israel đang diệt chủng dân Palestine.Đối với những người khác, màn thể hiện của Mamdani đã làm dấy lên nỗi sợ hãi mới về sự an toàn và ảnh hưởng đang suy yếu của cử tri Do Thái tại một thành phố nơi tội phạm thù hận chống Do Thái đã gia tăng. Năm ngoái, người Do Thái là mục tiêu của hơn một nửa số tội phạm thù hận trong thành phố. "Chắc chắn mọi người đều lo ngại", Rabbi Shimon Hecht, thuộc Giáo đoàn B'nai Jacob ở Brooklyn, cho biết, ông đã nghe từ những người theo giáo đoàn trong những ngày gần đây rằng họ hy vọng Mamdani sẽ bị đánh bại trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11, nơi ông sẽ đối mặt với Thị trưởng Eric Adams, người đang tranh cử với tư cách là một ứng cử viên độc lập, Curtis Sliwa của Đảng Cộng hòa và có thể là Cuomo, nếu ông vẫn tiếp tục tranh cử.“Tôi nghĩ giống như mọi cuộc bầu cử gây bất ổn khác, đây là lời cảnh tỉnh cho mọi người”, Hecht nói. “Tôi tin chắc rằng ông ấy sẽ không được bầu làm thị trưởng tiếp theo của chúng ta, nhưng sẽ cần rất nhiều sự đoàn kết giữa người Do Thái và những người khác quan tâm đến những vấn đề này. Chúng ta phải đoàn kết lại".Chiến lược gia chính trị kỳ cựu của đảng Dân chủ New York Hank Sheinkopf đã nói thẳng thắn hơn, dự đoán rằng người Do Thái sùng đạo sẽ nhanh chóng rời khỏi thành phố và sự suy giảm ảnh hưởng lâu đời của người Do Thái sẽ được tái hiện ở những nơi khác. Đối thủ Dân chủ hàng đầu của Mamdani, cựu thống đốc, đã gọi chủ nghĩa bài Do Thái và sự ủng hộ dành cho Israel là "vấn đề quan trọng nhất" của chiến dịch.Những người ủng hộ Mamdani liên tục cáo buộc Cuomo cố gắng biến vấn đề này thành vũ khí. Nhiều người đã so sánh với cách mà Tổng thống Cộng hòa Donald Trump coi mọi lời chỉ trích hành động của Israel là bài Do Thái, tuyên bố rằng những người Do Thái bỏ phiếu cho đảng Dân chủ "ghét Israel" và tôn giáo của chính họ.Đối với một số người ủng hộ Mamdani, kết quả bầu cử báo hiệu sự bác bỏ của cử tri đối với một trong những lập luận của Cuomo: rằng một người theo chủ nghĩa xã hội mới nổi với quan điểm ủng hộ người Palestine gây ra mối đe dọa cho cộng đồng Do Thái ở New York.Aiyana Leong Knauer, một nhân viên pha chế 35 tuổi ở Brooklyn là người Do Thái và ủng hộ Mamdani, cho biết cuộc bỏ phiếu đại diện cho "người dân New York, nhiều người trong số họ là người Do Thái, nói rằng chúng tôi quan tâm đến việc có một thành phố có giá cả phải chăng hơn là gieo rắc sự chia rẽ"."Nhiều người trong chúng tôi thực sự cảm thấy bị xúc phạm khi lịch sử của chúng tôi bị lợi dụng để chống lại chúng tôi", cô nói. "Người Do Thái trên khắp thế giới có nỗi lo sợ chính đáng về sự an toàn của họ, nhưng người Do Thái ở New York nhìn chung vẫn an toàn".Những người khác đồng ý với quan điểm của Mamdani về Israel. Beth Miller, giám đốc chính trị của Jewish Voice for Peace Action, một nhóm tiến bộ chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái làm việc thay mặt cho Mamdani, cho biết Mamdani "thực sự khá được lòng nhiều cử tri Do Thái"."Điều đó không phải bất chấp việc ông ấy ủng hộ quyền của người Palestine. Đó là vì ông ấy ủng hộ quyền của người Palestine", bà nói. "Đã có một sự rạn nứt lớn trong cộng đồng Do Thái và ngày càng nhiều người Do Thái ở mọi thế hệ, nhưng đặc biệt là các thế hệ trẻ", bà nói, hiện từ chối bị ràng buộc với những gì họ coi là một chính phủ Israel lưu manh đang phạm tội ác chống lại thường dân.⦿ ---- Tổng thống Trump sẽ không vui với cuộc phỏng vấn mới của người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA: International Atomic Energy Agency). Phát biểu với Face the Nation trên CBS News, Rafael Grossi đã hạ thấp thiệt hại do bom Mỹ gây ra cho các địa điểm hạt nhân của Iran. Iran có thể bắt đầu làm giàu uranium trở lại, ít nhất là ở mức độ nhỏ, trong "vài tháng nữa", Grossi cho biết.Trong cuộc phỏng vấn với Margaret Brennan, Grossi cho biết "rõ ràng là đã có thiệt hại nghiêm trọng, nhưng không phải là thiệt hại hoàn toàn". Hơn nữa, "Iran có năng lực ở đó; năng lực công nghiệp và công nghệ. Vì vậy, nếu họ muốn, họ sẽ có thể bắt đầu làm điều này một lần nữa".Bình luận của Gross trùng khớp với đánh giá sơ bộ bị rò rỉ của tình báo Hoa Kỳ, mặc dù kết luận của đánh giá đã bị Trump và Bộ trưởng quốc phòng Pete Hegseth phản đối mạnh mẽ. Gần đây nhất, Trump khẳng định rằng chương trình hạt nhân của Iran đã bị chậm lại nhiều năm, nếu không muốn nói là "nhiều thập niên". Nhưng Grossi khẳng định rằng ngoại giao, chứ không phải các cuộc tấn công quân sự, là cách duy nhất để có được giải pháp lâu dài.⦿ ---- Hàng ngàn du khách trên khắp Nam California đã lên đường di chuyển 50 dặm trở lên cho kỳ nghỉ Ngày Độc lập sắp tới vào cuối tuần này. Theo Câu lạc bộ Auto Club of Southern California. AAA cũng đang theo dõi khả năng giá xăng tăng vào thứ Ba. Đầu tiên, thuế tiêu thụ đặc biệt của tiểu bang sẽ tăng từ 59,6 xu lên 61,2 xu một gallon. Điều đó sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 7 với đồng xu rưỡi được cộng vào giá tại trạm xăng.Haley Hersley đã đổ đầy bình xăng cho chiếc xe tải Silverado 4 X 4 của mình vào sáng Chủ Nhật tại trạm xăng Summit ở Quận Midway. Cô và chồng cùng hai đứa con đang trên đường trở về nhà ở Eastern Sierras. Họ đang ở San Diego để tổ chức sinh nhật lần thứ 6 của cậu con trai Jackson tại SeaWorld. "Cá mập có lẽ là thứ mà thằng bé thích nhất", Iriel Santana, cha của cậu bé cho biết. Gia đình không thể cưỡng lại mức giá thông thường được quảng cáo là 4,25 đô la một gallon xăng.Một nghiên cứu từ Trung tâm Chính sách Năng lượng Kleinman của Đại học Pennsylvania cho thấy người lái xe ở California có thể phải trả đáng kể. Nghiên cứu dự đoán rằng thay đổi này sẽ làm tăng giá bán lẻ xăng thêm 65 xu một gallon trong tương lai gần. Con số này sẽ tăng thêm 1,50 đô la một gallon trong vòng một thập niên.⦿ ---- HỎI 1: Bệnh rung tâm nhĩ, AFib (Atrial fibrillation) sẽ bớt loạn nhịp tim với người uống cà phê nhiều. Chỉ trừ người dị ứng cafein phải tránh vì 1 tách cà phê cũng sẽ rối loạn giấc ngủ?ĐÁP 1: Đúng vậy. Rung nhĩ, hay AFib (Atrial fibrillation), là loại loạn nhịp tim phổ biến nhất ở Hoa Kỳ và dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hơn 12 triệu người vào năm 2030. Trong khi các phương pháp điều trị thông thường như thuốc chẹn beta (beta blockers) và thuốc làm loãng máu được sử dụng rộng rãi, nghiên cứu mới cho thấy cà phê có thể mang lại thêm lợi ích cho sức khỏe cho những người mắc tình trạng này. Một nghiên cứu gần đây của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (American Heart Association) phát hiện ra rằng uống cà phê có thể giúp giảm viêm và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở những người mắc AFib. Các phát hiện cho thấy những người uống năm tách cà phê mỗi ngày có các dấu hiệu viêm thấp hơn 20 phần trăm so với những người uống ít hơn một tách mỗi ngày. Nghiên cứu cũng liên kết việc tiêu thụ nhiều cà phê hơn với việc cải thiện hiệu suất não. Những người tham gia uống từ ba đến năm tách mỗi ngày cho thấy sự cải thiện tới 11 phần trăm ở các lĩnh vực như tốc độ xử lý, phối hợp vận động thị giác và sự chú ý so với những người không uống cà phê. Caffeine dường như đóng vai trò quan trọng, với lợi ích tăng lên đến năm hoặc sáu tách mỗi ngày. Tuy nhiên, những người nhạy cảm với caffeine nên thận trọng, vì ngay cả một hoặc hai tách cũng có thể dẫn đến tình trạng bồn chồn hoặc rối loạn giấc ngủ. Chi tiết:https://www.newson6.com/story/68614b1030c13cb5f35c8d32/study-shows-coffee-may-help-protect-brain-health-in-people-with-afib⦿ ---- HỎI 2: Vitamin D quan trọng đối với xương và sức khỏe não bộ, giảm rủi ro mất trí nhớ và đột quỵ, có nhiều trong Lòng đỏ trứng (Egg yolks), Sữa tăng cường (Fortified Milk), Nấm, Cá hồi (Salmon), Dầu gan cá tuyết (Cod liver oil)?ĐÁP 2: Đúng vậy. Vitamin D không chỉ quan trọng đối với xương mà còn đối với sức khỏe não bộ của bạn. Thiếu hụt vitamin D có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và đột quỵ. Mặc dù ánh sáng mặt trời là nguồn tự nhiên, nhưng việc bổ sung một số loại thực phẩm giàu Vitamin D vào chế độ ăn hàng ngày của bạn cũng có thể giúp cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung, cũng như hiệu suất chung của não. Thực phẩm có hàm lượng Vitamin D cao, có thể tăng cường sức mạnh trí nhớ: Lòng đỏ trứng (Egg yolks), Sữa tăng cường (Fortified Milk), Nấm, Cá hồi (Salmon), Dầu gan cá tuyết (Cod liver oil). Chi tiết:https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/diet/vitamin-d-and-brain-health-5-foods-with-high-vitamin-d-levels-which-can-boost-memory-power/photostory/122024748.cms?picid=122037503