Hồng Kông: Tổ Chức Dân Chủ Cuối Cùng Tuyên Bố Giải Thể

Liên minh Dân chủ Xã hội của Hồng Kông đã tự giải thể sau khi gần như toàn bộ ban lãnh đạo bị cầm tù và mọi tài sản bị đóng băng. Thành phố giờ đây không còn bất kỳ tổ chức dân chủ chính thức nào. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(Hồng Kông, ngày 29 tháng 6, Reuters) – Liên minh Dân chủ Xã hội (League of Social Democrats, LSD), tổ chức dân chủ cuối cùng còn hoạt động tại Hồng Kông, hôm Chủ nhật cho biết sẽ chính thức giải thể, vì “áp lực chính trị ghê gớm” dưới làn sóng trấn áp an ninh trong suốt 5 năm qua. Kể từ nay, thành phố do TQ kiểm soát sẽ không còn bất kỳ đại diện chính thức nào của phe đối lập dân chủ.

LSD được thành lập năm 2006 bởi cựu nghị sĩ Lương Quốc Hùng (Leung Kwok-hung), đại diện cho khuynh hướng cấp tiến trong phong trào dân chủ Hồng Kông. Trong năm 2025, họ cũng là nhóm cuối cùng còn có thể tổ chức được các cuộc biểu tình nhỏ trên đường phố Hồng Kông.

Trước năm 2020, các cuộc tuần hành công cộng do các tổ chức chính trị và xã hội dân sự lãnh đạo từng là hình ảnh quen thuộc tại Hồng Kông. Tuy nhiên, cơ nguy bị truy tố hình sự đã khiến các cuộc biểu tình có tổ chức gần như hoàn toàn biến mất trong những năm gần đây.

Sau làn sóng biểu tình rầm rộ đòi dân chủ vào năm 2019, Bắc Kinh đã áp đặt Luật An ninh Quốc gia lên Hồng Kông vào năm 2020, với các quy định nghiêm ngặt. Những ai bị khép tội lật đổ chính quyền có thể bị kết án tù chung thân.

Đến năm 2024, bộ luật thứ hai, được gọi là Article 23, được thông qua, hình sự hóa thêm các hành vi như tuyên truyền kích động và phản quốc.

Trần Bảo Anh (Chan Po-ying), Chủ tịch của LSD, cho biết: “Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.” Sau khi xem xét đến sự an toàn cho các thành viên trong đảng, LSD buộc phải đưa ra quyết định giải thể. Tuy nhiên, bà từ chối nêu rõ những loại áp lực mà tổ chức phải đối mặt.

Phát biểu trước báo giới, Chan nói: “Chúng tôi đã trải qua bao gian khó, từ những mâu thuẫn nội bộ cho đến việc gần như toàn bộ ban lãnh đạo bị cầm tù; tận mắt chứng kiến xã hội dân sự bị xói mòn, tiếng nói của tầng lớp lao động ngày càng mờ nhạt, những ‘lằn ranh đỏ’ xuất hiện khắp nơi và sự đàn áp hà khắc nhắm vào mọi ý kiến bất đồng.” Bên cạnh bà là sáu thành viên nòng cốt gồm Tsang Kin-shing, Dickson Chau, Raphael Wong, Figo Chan và Jimmy Sham.

Hồi tháng Hai, Đảng Dân Chủ, đảng đối lập lớn nhất và có ảnh hưởng nhất tại Hồng Kông, cũng đã tuyên bố giải thể. Một số người trong ban lãnh đạo cho biết họ đã bị phía Bắc Kinh cảnh báo rằng nếu không tự giải tán, họ sẽ tự gánh chịu hậu quả (trong đó có cơ nguy bị bắt bớ và bỏ tù).

Đầu tháng này, Hạ Bảo Long (Xia Baolong), người đứng đầu phụ trách vấn đề Hồng Kông của chính quyền TQ, nhấn mạnh rằng cần phải tiếp tục bảo vệ an ninh quốc gia, vì các thế lực thù nghịch vẫn đang tìm cách can thiệp vào thành phố.

Phát biểu tại Hồng Kông, ông nói rõ:“Chúng ta phải biết rõ các phần tử chống TQ và gây rối Hồng Kông vẫn còn rất quyết liệt và đang nghĩ ra nhiều cách ‘kháng cự mềm’ tinh vi hơn.”

LSD là một trong các tổ chức dân chủ nhỏ tại Hồng Kông, nổi tiếng vì lập trường đấu tranh mạnh mẽ và thường xuyên xuống đường nhằm kêu gọi quyền bầu cử phổ thông và lên tiếng cho các tầng lớp dân nghèo, như việc đề nghị xây dựng quỹ hưu trí cho toàn dân.

Đặc biệt, năm 2016, Leung từng chọi đồ vào cựu Trưởng Đặc khu Lương Chấn Anh trong trụ sở lập pháp.

Ngày 12 tháng 6 năm 2025, ba thành viên của LSD bị phạt vì dựng một quầy trên đường phố, chỉ trưng một tấm vải đen và kêu gọi quyên góp mà không có giấy phép. Chan cho biết tổ chức không còn tài sản nào để thanh lý và cũng không còn tiền sau khi nhiều tài khoản ngân hàng bị đóng băng vào năm 2023.

Tuy không được lòng đông đảo cử tri bằng các đảng trung dung hơn như Đảng Dân Chủ (Democratic Party) hay Đảng Công Dân (Civic Party), LSD cũng từng giành được ba ghế trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2008.

Người sáng lập LSD, Leung (69 tuổi), bị bắt vào năm 2021 và bị truy tố tội âm mưu lật đổ trong vụ án “47 nhà dân chủ.” Ông hiện đang thụ án sáu năm chín tháng tù. Một thành viên khác là Jimmy Sham, cũng bị bỏ tù trong cùng vụ án đó, vừa mới được trả tự do vào tháng 5 năm nay.

Các đạo luật an ninh đã bị Hoa Kỳ và Anh chỉ trích gay gắt là công cụ đàn áp quyền tự do chính trị. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh khẳng định các luật này giúp lập lại trật tự xã hội; cho đến nay, đã có 332 người bị bắt.

Phát biểu sau tuyên bố giải thể, Figo Chan cho biết: “Tôi mong rằng người dân Hồng Kông sẽ không ngoảnh mặt với những mảnh đời yếu thế và sẽ tiếp tục lên tiếng đấu tranh vì công lý.”