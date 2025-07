Quận Los Angeles: Mục sư Ara Tororsian cho biết khi ông chứng kiến ​​các đặc vụ liên bang bắt giữ các thành viên trong giáo đoàn của mình, điều đó đã nhắc nhở ông về nỗi kinh hoàng mà ông đã trải qua khi lớn lên ở Iran.

(27.6.2025) - Los Angeles: ICE bố ráp nhà thờ, bắt người

- Mỹ cắt tài trợ dân chủ ở nước ngoài, chỉ trừ ở TQ và Yemen. Ưu tiên chi tiền tái định cư người tị nạn da trắng Nam Phi tới Mỹ và hỗ trợ chính khách phe hữu người Pháp Marine Le Pen.

- Los Angeles: ICE bố ráp dân gốc Á. Nhiều cha mẹ gốc Á không dám chở con tới trường, sợ mai phục

- Con của 1 lính Mỹ, sinh tại Đức, bỗng nhiên bị ICE bắt, trục xuất tới Jamaica.

- Di dân không tiền án cũng bắt để trục xuất: ICE bố ráp, bắt trong tháng 6 tại California, giam giữ 11.800 người chưa có tiền án hình sự, với 14.500 người bị giam có tiền án.

- Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent: Trump và Tập tôn kính lẫn nhau, dẫn tới thỏa thuận: hàng nhập từ TQ vào Mỹ có thuế quan 30%, hàng Mỹ vào TQ bị thuế 10%. Thuế fentanyl 20% đối với TQ. Trump: TQ sẽ cho bán đất hiếm vào Mỹ.

- Thỏa thuận thương mại các nước khác có thể xong vào ngày 1 tháng 9.

- Kinh tế Mỹ suy giảm 0,5% từ tháng 1 đến tháng 3 do cuộc chiến thương mại của Trump

- Chi tiêu cá nhân dân Mỹ giảm 0,1% hoặc 29,3 tỷ đô vào tháng 5 so với tháng 4

- ICE mai phục trước các bãi đậu xe trước các tiệm Home Dep, Lowes

- Kenneth Chesebro (Cựu luật sư của Trump) nhận tội can thiệp bầu cử ở Georgia bị tước giấy phép hành nghề luật tại New York

- Chính quyền Trump kiện tất cả 15 thẩm phán liên bang tại Maryland vì dám chặn trục xuất miễn lệnh tòa

- 45% dân Mỹ nói Trump dội bom Iran làm Mỹ kém an toàn hơn, 36% nói an toàn hơn. 46% nói Iran sẽ trả thù đánh vào đất Mỹ

- TNS Cộng Hòa Mike Lee ra Dự luật Rút Mỹ ra khỏi NATO

- Netanyahu nói là Gaza sẽ không có 2 chính phủ.

- Israel không kích Gaza, bom vô lều trại, giết ít nhất 2 người (có 1 bác sĩ Palestine)

- Thăm dò cho ứng viên Tổng Thống Cộng Hòa 2028: PTT Vance 46% ủng hộ, Marco Rubio 12%, Ron DeSantis 9%.

- Nam Hàn: bắt 6 công dân Mỹ vì gửi 1.600 chai nhựa đựng gạo, tiền USD, Kinh thánh tới Bắc Hàn theo đường biển

- Xem tin BBC từ Hoa Kỳ phải trả tiền.

- Trump suy tính giúp Iran 30 tỷ đô lđể xây chương trình hạt nhân sản xuất năng lượng dân sự

- Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth chỉ trích truyền thông về cách dùng chữ hậu quả vụ Trump dội bom Iran: xài chữ nào cũng được, xóa sổ, phá hủy, thiệt hại cũng đúng

- Nữ Dân biểu Cộng Hòa Kat Cammack di tản khỏi văn phòng vị "những lời đe dọa giết người sắp xảy ra"

- Tòa Tối cao cho các tiểu bang cắt tiền Medicaid cho Planned Parenthood

- Los Angeles: 2 thị trấn dẹp các sự kiện lễ Độc lập 4 tháng 7 vì đặc vụ ICE sẽ rình bố ráp

- New York: Ứng viên Thị trưởng Zohran Mamdani ca ngợi vợ là họa sĩ tuyệt vời

- Thị trường chứng khoán Wall Street không vui, rủ nhau bơm tiền phá phiếu ứng cử viên Zohran Mamdani

- "Dự luật lớn tuyệt đẹp" của Trump bị khuyến cáo rằng giảm Medicaid và cải tổ thuế vi phạm Quy tắc Byrd

- Tổng thư ký NATO Mark Rutte gọi Trump là "bố" (daddy), Trump hài lòng, in áo "Bố" bán gây quỹ

- Bắc Hàn: ra mắt khu nghỉ dưỡng bãi biển hy vọng hốt bạc

- Anh quốc: chụp hình tự sướng với nữ trang chôm, 1 cựu quản lý cửa hàng trang sức bị bắt

- Sân bay hàng đầu: 1. Portland International Airport (OR); 2. Long Beach Airport (CA); 3. Ronald Reagan Washington National Airport (VA); 4. Minneapolis-St. Paul International Airport (MN); 5. Seattle Paine Field International Airport (WA)

- HỎI 1: Một biến thể của nhóm máu A có nguy cơ đột quỵ cao hơn 16% trước 60 tuổi, so với những người có nhóm máu khác. Đối với những người có gen nhóm O1, nguy cơ thấp hơn 12%? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Một trận động đất trượt chậm đang chuyển động trong quá trình giải phóng áp lực kiến tạo trên một đới đứt gãy lớn ở đáy đại dương? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-27/6/2025) ⦿ ---- Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận thương mại, đồng thời cho biết thêm rằng ông hy vọng sẽ sớm đạt được thỏa thuận với Ấn Độ. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick nói với Bloomberg TV rằng thỏa thuận đã được ký vào đầu tuần này. Cả Lutnick và Trump đều không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về thỏa thuận, AP đưa tin. "Chúng tôi vừa ký với Trung Quốc vào hôm kia", Trump cho biết vào cuối ngày thứ Năm. Lutnick cho biết thỏa thuận đã được "ký và đóng dấu" hai ngày trước đó.

Thỏa thuận này diễn ra sau các cuộc đàm phán ban đầu tại Geneva vào đầu tháng 5 khiến cả hai bên hoãn các đợt tăng thuế quan lớn đang đe dọa đóng băng nhiều hoạt động thương mại giữa hai nước. Các cuộc đàm phán sau đó tại London đã đặt ra khuôn khổ cho các cuộc đàm phán và thỏa thuận mà Trump đề cập dường như đã chính thức hóa thỏa thuận đó. "Tổng thống thích tự mình ký kết các thỏa thuận này. Ông ấy là người đàm phán. Chúng ta sẽ có thỏa thuận này đến thỏa thuận khác", Lutnick cho biết. Trung Quốc chưa công bố bất kỳ thỏa thuận mới nào, nhưng đầu tuần này, họ đã tuyên bố rằng họ đang đẩy nhanh việc phê duyệt xuất cảng đất hiếm, vật liệu được sử dụng trong các sản phẩm công nghệ cao như xe điện. Các hạn chế của Bắc Kinh đối với xuất cảng đất hiếm là một điểm gây tranh cãi chính.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hôm thứ Năm rằng Bắc Kinh đang đẩy nhanh quá trình xem xét các đơn xin cấp phép xuất cảng đất hiếm và đã chấp thuận "một số lượng đơn xin tuân thủ nhất định". Kiểm soát xuất cảng khoáng sản dường như đã làm lu mờ thuế quan trong vòng đàm phán thương mại mới nhất giữa Bắc Kinh và Washington sau khi Trung Quốc áp đặt các yêu cầu cấp phép đối với bảy nguyên tố đất hiếm vào tháng 4, đe dọa làm gián đoạn hoạt động sản xuất xe hơi, robot, tua-bin gió (wind turbines) và các sản phẩm công nghệ cao khác tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Các chính sách thay đổi nhanh chóng đang gây thiệt hại cho cả hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

⦿ ---- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết hôm thứ Sáu rằng tiến triển gần đây trong quan hệ thương mại giữa nước ông và Trung Quốc đại diện cho một "sự xuống thang", và bày tỏ sự tin tưởng rằng thỏa thuận thương mại sẽ đảm bảo rằng nguồn cung cấp nam châm sẽ lưu thông bình thường giữa hai nước. Ông cũng tuyên bố rằng hiện tại thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng nhập từ Trung Quốc sẽ ở mức 30%, trong khi thuế quan của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ sẽ vẫn ở mức 10%. Thuế fentanyl 20% đối với Trung Quốc cũng sẽ vẫn được áp dụng.

"Khi đối phó với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, chúng tôi tiếp cận nhau bằng sự tôn trọng lẫn nhau. Tổng thống [Hoa Kỳ] [Donald] Trump đã sắp xếp một cuộc điện đàm rất quan trọng với Chủ tịch Đảng [Chủ tịch Trung Quốc] Tập [Cận Bình], họ có mối quan hệ rất tốt", Bessent cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business, lưu ý rằng Hoa Kỳ không muốn "tách khỏi Trung Quốc".

⦿ ---- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết hôm thứ Sáu rằng các thỏa thuận thương mại để giải quyết tranh chấp thuế quan có thể được "hoàn tất" vào Ngày Lao động, rơi vào ngày 1 tháng 9. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm qua, Thứ Năm, rằng "chúng tôi vừa ký với Trung Quốc hôm kia", mà không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào.

Bình luận về lệnh tạm dừng thuế quan chung đã hết hạn vào ngày 12 tháng 8, Bessent nói với Fox Business rằng điều đó "tùy thuộc vào Trung Quốc" nhưng ông nghĩ rằng sự hạ nhiệt có thể được "kiểm soát" khi thỏa thuận được thực hiện. "Chúng tôi sẽ xem liệu Trung Quốc có muốn trở thành đối tác có trách nhiệm hay không", ông nói thêm.

⦿ ---- Nền kinh tế Hoa Kỳ đã suy giảm với tốc độ 0,5% hàng năm từ tháng 1 đến tháng 3 do các cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump làm gián đoạn hoạt động kinh doanh, theo Bộ Thương mại báo cáo hôm thứ Năm trong một sự suy giảm bất ngờ so với các ước tính trước đó và dẫn tới nỗi lo suy thoái kinh tế.

Tăng trưởng quý đầu tiên bị kìm hãm bởi sự gia tăng nhập cảng khi các công ty và hộ gia đình Hoa Kỳ vội vã mua hàng hóa nước ngoài trước khi Trump có thể áp thuế đối với chúng. Bộ Thương mại trước đó ước tính rằng nền kinh tế đã giảm 0,2% trong quý đầu tiên. Các nhà kinh tế đã dự báo không có thay đổi nào trong ước tính thứ ba và cuối cùng của bộ.

Sự sụt giảm trong tổng sản phẩm quốc nội từ tháng 1 đến tháng 3 - sản lượng hàng hóa và dịch vụ của quốc gia - đã đảo ngược mức tăng 2,4% trong ba tháng cuối năm 2024 và đánh dấu lần đầu tiên trong ba năm nền kinh tế suy thoái. Nhập cảng tăng 37,9%, nhanh nhất kể từ năm 2020 và đẩy GDP giảm gần 4,7 điểm phần trăm. Chi tiêu của người tiêu dùng cũng chậm lại mạnh mẽ, chỉ tăng 0,5%, giảm so với mức 4% mạnh mẽ trong quý IV năm ngoái. Đây là một sự hạ cấp đáng kể so với ước tính trước đó của Bộ Thương mại.

Người tiêu dùng đã trở nên lo lắng kể từ khi Trump bắt đầu áp thuế nhập cảng lớn, dự đoán rằng thuế quan sẽ tác động trực tiếp đến tài chính của họ. Và Hội đồng Hội nghị đã báo cáo trong tuần này rằng quan điểm của người Mỹ về nền kinh tế Hoa Kỳ đã xấu đi vào tháng 6, tiếp tục đà giảm đã kéo niềm tin của người tiêu dùng vào tháng 4 xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19 cách đây năm năm.

Hội đồng Hội nghị cho biết hôm thứ Ba rằng chỉ số niềm tin của người tiêu dùng đã giảm xuống 93 vào tháng 6, giảm 5,4 điểm so với mức 98,4 của tháng trước. Một thước đo về kỳ vọng ngắn hạn của người Mỹ đối với thu nhập, điều kiện kinh doanh và thị trường việc làm của họ đã giảm 4,6 điểm xuống còn 69. Con số này thấp hơn nhiều so với mức 80, mức có thể báo hiệu một cuộc suy thoái sắp tới.

⦿ ---- Cục Phân tích Kinh tế cho biết chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE: personal consumption expenditures) của Hoa Kỳ đã giảm 0,1% hoặc 29,3 tỷ đô la vào tháng 5 so với tháng 4 vào thứ sáu. Thu nhập cá nhân giảm 0,4% hoặc 109,6 tỷ đô la, trong khi thu nhập cá nhân khả dụng giảm 0,6% hoặc 125 tỷ đô la.

Chỉ số giá PCE, được Cục Dự trữ Liên bang theo dõi chặt chẽ, đã tăng 2,3% theo năm, so với mức 2,1% vào tháng 5, trong khi chỉ số cốt lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 2,7%, tăng từ mức 2,5% vào tháng 4. So với tháng trước, lạm phát PCE tăng 0,1%, trong khi lạm phát PCE cốt lõi tăng 0,2%.

⦿ ---- ICE mai phục: Các bãi đậu xe trước các tiệm bán đồ sửa chữa nhà Home Dep, Lowes từng tràn ngập những người lao động đang tìm kiếm một công việc làm thêm trong ngày. Các nhà thầu cần sự giúp đỡ tạm thời sẽ ghé qua và tuyển dụng một vài công nhân trong ngày, và một hệ sinh thái cộng sinh phát triển mạnh mẽ. Người lao động có thể giành được một ngày lương và các nhà thầu có thể nhận được sự giúp đỡ tạm thời, giá rẻ mà không cần tất cả các thủ tục giấy tờ.

Kể từ khi Tổng thống Trump tái đắc cử, các chuyên gia lao động đã cảnh báo về những hậu quả khó lường đối với các ngành phụ thuộc vào lao động nhập cư, bao gồm xây dựng và nhà ở dân dụng. Các cuộc đột kích của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan gần đây tại các bãi đỗ xe của cửa hàng Home Depot ở khu vực Los Angeles đã gây ra các cuộc biểu tình và phủ bóng đen lên cộng đồng lao động làm việc theo ngày trên toàn quốc. Nhưng ngoài việc triển khai quân đội và chỉ trích chính trị, các chuyên gia lao động cho biết các cuộc càn quét bãi đậu xe của Home Depot có thể có tác động rộng khắp đến việc liệu các công việc quan trọng tại Hoa Kỳ có được hoàn thành hay không.

George Carrillo, Tổng giám đốc điều hành của Hội đồng Xây dựng Tây Ban Nha, ước tính có hàng chục nghìn "người lao động làm việc công nhật tìm việc tại bãi đậu xe" trên khắp cả nước và các cuộc đột kích gần đây của ICE sẽ có tác động đáng sợ lan tỏa khắp toàn bộ nền kinh tế.

Thực tế là công nhân tụ tập tại bãi đậu xe của cửa hàng cải tạo nhà để tìm việc làm là một phần lâu đời của bối cảnh lao động và nhiều người trong số những công nhân này đến từ các quốc gia Mỹ Latinh, bao gồm Mexico, Guatemala, Honduras và El Salvador, là một trong những quốc gia bị chính quyền Trump nhắm đến trong chính sách thắt chặt nhập cư.

"Họ đang cố gắng kiếm sống và phải đưa ra quyết định khó khăn: thò đầu ra ngoài và bị trục xuất hoặc không và không thể nuôi sống gia đình", Carrillo nói. Carrillo cho biết ông nghe ngày càng nhiều báo cáo về các cuộc đột kích của ICE nhắm vào các công trường xây dựng, nơi toàn bộ các nhóm công nhân bị bắt giữ.

Cuộc đàn áp lao động ban ngày sẽ làm trầm trọng thêm thị trường lao động vốn đã mong manh ở Hoa Kỳ. Hội đồng xây dựng của người gốc Tây Ban Nha ước tính thiếu hụt lực lượng lao động xây dựng trên toàn quốc là 500.000 công nhân. Carrillo cho biết các dự án xây dựng chậm tiến độ 14% khi Trump nhậm chức, nhưng hiện mức chậm là 22% do lệnh trục xuất và thực thi luật nhập cư đã làm thị trường lao động xây dựng trở nên mỏng hơn.

"Chúng ta đang tụt hậu xa hơn trong các dự án và chúng ta thấy trên khắp đất nước, bất cứ nơi nào có cuộc đàn áp, mọi người đều không đến làm việc", Carrillo cho biết. Những người lao động thời vụ không phải là công nhân trong các dự án xây dựng lớn, mà có nhiều khả năng được các nhà thầu phụ tuyển dụng để sơn hoặc đóng lại tủ quần áo. Nhưng ông nói thêm, "Nếu nhà thầu phụ nhỏ hơn không thể hoàn thành những công việc đó, điều đó sẽ gây ra hiệu ứng lan tỏa trong toàn ngành xây dựng".

Jason Greer, một cố vấn lao động và là người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty tư vấn Greer, cho biết cuộc đàn áp đang khiến ngành xây dựng chậm lại do thiếu hụt lao động. "Những người lao động thời vụ rất sợ phải đến những nơi như Lowes, Home Depot, v.v. vì họ không muốn bị ICE bắt giữ", ông cho biết.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Một mục sư ở West LA đã lên tiếng sau khi các thành viên trong giáo đoàn của ông bị các đặc vụ liên bang bắt giữ vào hôm thứ Ba, một trong số họ đã gặp phải tình trạng cấp cứu y tế khi bị giam giữ. Ara Tororsian cho biết khi ông chứng kiến ​​các đặc vụ liên bang bắt giữ các thành viên trong giáo đoàn của mình, điều đó đã nhắc nhở ông về nỗi kinh hoàng mà ông đã trải qua khi lớn lên ở Iran.

"Có lúc, tôi cảm thấy mình đang ở trên đường phố Tehran, dưới sự sợ hãi, dưới chế độ độc tài", Tororsian, mục sư tại Nhà thờ Cornerstone Church ở West Los Angeles cho biết. Vì giáo đoàn của ông, nhiều người trong số họ là thành viên của cộng đồng người Iran, hiện đang sợ hãi, nên ông đã đưa ra quyết định khó khăn là hủy bỏ buổi lễ nhà thờ. "Với rất nhiều đau đớn, tôi đã gọi điện cho họ và nói, 'Làm ơn đừng đến nhà thờ'", Tororsian cho biết. "Tôi sẽ nhớ họ, và hy vọng tôi có thể ôm họ, yêu thương họ và rao giảng cho họ một lần nữa".

Trong chiến dịch hôm thứ Ba, một phụ nữ Iran đã lên cơn hoảng loạn nghiêm trọng sau khi chứng kiến ​​chồng mình bị bắt. Người phụ nữ đã gọi cho mục sư của mình, Torosian, để giúp can thiệp, nhưng ông không thể làm gì khi chứng kiến ​​cơn hoảng loạn của bà leo thang thành co giật.

Tororsian cho biết hai vợ chồng này là người xin tị nạn và đã chạy trốn khỏi Iran một phần vì họ đang bị đàn áp vì đức tin Cơ đốc của mình. Cả hai không có gia đình ở Los Angeles, vì vậy phản ứng đầu tiên của họ là gọi cho mục sư của họ. Mục sư cho biết các đặc vụ đã nói với họ rằng họ có lệnh bắt giữ cặp đôi này nhưng không bao giờ xuất trình lệnh khi ông yêu cầu xem. Ông cho biết 2 người này không có tiền án và đã đến nhà thờ của ông trong hơn một năm.

Tororsian nói thêm rằng tổng cộng 5 người trong giáo đoàn của ông đã bị các đặc vụ liên bang bắt giữ trong tuần này, bao gồm một gia đình có con gái 3 tuổi.

⦿ ---- Los Angeles: ICE bố ráp dân gốc Á. Các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức vận động cho biết trong một cuộc họp báo tại Little Tokyo hôm thứ Năm rằng căng thẳng leo thang và các hoạt động tăng cường đã âm thầm chia rẽ cộng đồng AAPI. "Nếu bạn ủng hộ những gì đang xảy ra hiện nay vì bạn không nghĩ rằng điều đó đang xảy ra với cộng đồng của chúng tôi, hãy suy nghĩ lại vì các gia đình đã bị chia rẽ rồi", Manjusha Kulkarni, Giám đốc điều hành của AAPI Equity Alliance cho biết.

Theo Connie Chung Jo, Giám đốc điều hành của Asian American Advancing Social Justice tại Nam California, nhiều vụ bắt giữ thường diễn ra ngoài tầm nhìn của công chúng và hiếm khi được đưa tin trên phương tiện truyền thông. "Thông thường, chúng tôi thấy mọi người bị bắt ngay tại nhà hoặc bị bắt từ tòa án", Chung Jo cho biết. "Cộng đồng người Châu Á của chúng tôi sợ phải cho con cái đến trường. Họ sợ phải đi làm".

Các nhà lãnh đạo cũng đang kêu gọi các thành viên trong cộng đồng hãy cập nhật thông tin và chuẩn bị cho những gì có thể xảy ra. "Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi ICE đến gõ cửa nhà hàng chục nghìn gia đình người châu Á không có giấy tờ đang sống tại Los Angeles." Kulkarni cho biết.

Nhiều tổ chức AAPI cũng đã thông báo trong cuộc họp báo rằng họ sẽ tham gia vào các cuộc biểu tình chống thực thi luật nhập cư được lên kế hoạch trên khắp thành phố vào ngày 1 tháng 7/ để đoàn kết với ngày của người nhập cư. "Người Mỹ gốc Á và người dân đảo Thái Bình Dương sát cánh cùng tất cả người dân Los Angeles, đặc biệt là cộng đồng người Mỹ gốc Latinh. Chúng ta có thể kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc đột kích," Kulkarni cho biết.

⦿ ---- Con của 1 lính Mỹ, sinh tại Đức, bỗng nhiên bị ICE bắt, trục xuất tới Jamaica. Một người đàn ông sinh ra trong gia đình là quân nhân đang tại ngũ của quân đội Hoa Kỳ tại một căn cứ quân sự ở Đức vào năm 1986 trước khi đến Hoa Kỳ khi còn nhỏ đã bị trục xuất vào tuần trước đến Jamaica, một quốc gia mà anh chưa từng đến, theo một báo cáo của The Austin Chronicle.

Jermaine Thomas, người cha sinh ra ở Jamaica đã trở thành công dân Hoa Kỳ trong suốt 18 năm sự nghiệp quân sự của mình, đã dành phần lớn thời thơ ấu của mình để chuyển từ căn cứ này sang căn cứ khác với cha và mẹ, người sau là công dân Kenya vào thời điểm anh chào đời.

Năm 11 tuổi, sau khi cha mẹ ly hôn và mẹ anh kết hôn lần thứ hai với một người lính khác, anh đã đến sống với cha mình, người đã nghỉ hưu, ở Florida. Thật không may, cha anh đã qua đời vào năm 2010 vì suy thận, ngay sau khi Thomas đến. The Chronicle đưa tin rằng phần lớn cuộc đời của anh sau đó đã trôi qua ở Texas, vô gia cư và ra vào tù.

Không rõ Thomas lần đầu tiên bị lệnh rời khỏi đất nước khi nào, nhưng hồ sơ tòa án từ năm 2015 cho thấy một vụ án đã được đưa lên tận Tòa án Tối cao, trong đó Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lập luận rằng anh ta không phải là công dân chỉ vì anh ta sinh ra tại một căn cứ của Quân đội Hoa Kỳ ở Đức.

Tòa án Tối cao đã ra phán quyết có lợi cho Bộ Tư pháp, duy trì quyết định của Tòa Kháng án Hoa Kỳ và bác bỏ đơn xin xem xét lại lệnh trục xuất của Thomas, một phần nói rằng "cha anh ta không đáp ứng yêu cầu về sự hiện diện vật lý của luật có hiệu lực tại thời điểm Thomas chào đời". Tòa án cũng lưu ý đến các bản án hình sự trước đây của Thomas, một bản án về bạo lực gia đình và hai bản án "tội liên quan đến đạo đức đồi trụy".

Không có quốc tịch Hoa Kỳ, Đức hoặc Jamaica, Thomas trở thành người vô quốc tịch, mặc dù anh ta vẫn ở lại Hoa Kỳ, gần đây nhất là sống ở Killeen, một thành phố cách Austin khoảng một giờ về phía bắc. Anh ta nói với The Chronicle rằng việc trục xuất đến Jamaica bắt đầu bằng việc trục xuất khỏi căn hộ của anh ta. Trong khi chuyển đồ đạc ra khỏi căn hộ, anh đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ vì nghi ngờ xâm phạm trái phép, một hành vi phạm tội nhẹ ở Texas.

Được một luật sư do tòa chỉ định nói rằng anh muốn ở tù trong phần lớn thời gian của một năm trong khi chờ xét xử, Thomas, người đã mất việc khi bị giam giữ, đã ký một thỏa thuận tại ngoại với một số điều kiện nhất định, nhưng thay vì được thả khỏi Nhà tù Quận Bell, anh đã bị chuyển đến trại giam của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan ICE ngay phía bắc Houston, nơi anh bị giam giữ trong hai tháng rưỡi.

Hiện tại ở Kingston, anh nói với The Chronicle rằng anh đang sống trong một khách sạn, mặc dù anh không chắc ai sẽ trả tiền cho việc này, chính phủ Hoa Kỳ hay Jamaica, và không biết anh có thể ở đó bao lâu. Không chắc chắn làm thế nào để có được việc làm hoặc thậm chí liệu anh có được phép hay không, Thomas nói thêm rằng anh không chắc liệu anh có được phép ở lại đất nước này hay không.

⦿ ---- California: không có tiền án cũng bị ICE bắt giam. Một phân tích của SF Chronicle về dữ liệu bắt giữ của ICE, được công bố vào tuần trước bởi Dự án Dữ liệu Trục xuất liên kết với UC, dường như mâu thuẫn với tuyên bố dai dẳng của chính quyền Trump rằng những nỗ lực trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ của họ nhắm vào "những kẻ tồi tệ nhất trong những kẻ tồi tệ nhất".

ICE đã bắt giữ khoảng 1.730 người tại "khu vực trách nhiệm" của San Francisco chỉ trong hơn năm tháng từ đầu năm 2025 đến ngày 10 tháng 6, tăng 70% so với sáu tháng cuối cùng của chính quyền Biden. Khu vực này bao phủ một vùng rộng lớn của California — Quận Kern và các quận phía bắc của nó — cũng như Hawaii, Guam và Saipan. Phân tích của Chronicle không bao gồm các vụ bắt giữ xảy ra bên ngoài California.

Trong khi số vụ bắt giữ tội phạm bị kết án có tăng lên, thì số vụ bắt giữ những người chỉ bị tình nghi vi phạm liên quan đến nhập cư — hoặc những người vẫn đang chờ xét xử — lại tăng nhanh hơn nhiều. Vào tháng 12, khoảng 10% số người bị ICE bắt giữ không có tiền án. Tỷ lệ đó đã tăng lên gần 30% vào tháng 1 và sau đó là khoảng 40% vào tháng 5. Dữ liệu từ 10 ngày đầu tiên của tháng 6 cho thấy hơn 1/2 số người bị bắt không có tiền án hình sự.

Những bản án đó rất đa dạng, từ giết người và tấn công tình dục đến tàng trữ cần sa và lái xe liều lĩnh. Việc ở lại Hoa Kỳ mà không có giấy tờ hợp pháp là một hành vi vi phạm dân sự chứ không phải là tội phạm, mặc dù các quan chức chính quyền Trump gọi những người di cư trái phép là "tội phạm". Nhiều người bị ICE bắt giữ đang trong quá trình xin tị nạn hoặc cứu trợ khác. Trong khi một số người bị ICE bắt giữ được phép tránh bị giam giữ trong khi chờ ngày ra tòa, thì nhiều người khác bị đưa vào trại giam hoặc bị trục xuất.

Dữ liệu quốc gia do Transaction Records Access Clearinghouse tại Đại học Syracuse biên soạn cho thấy số người bị ICE giam giữ — không bao gồm những người bị Hải quan và Bảo vệ Biên giới bắt giữ — đã tăng đột biến vào cuối tháng 1, tăng gần gấp đôi từ khoảng 14.900 vào ngày 26 tháng 1 lên 28.900 vào ngày 6 tháng 4.

Sự gia tăng tương đối lớn nhất về số người bị giam giữ cũng nằm trong số những người không có tiền án hình sự trên toàn quốc, tăng từ 900 vào cuối tháng 1 lên hơn 5.000 vào tháng 3. Con số này sớm tăng trở lại khi ICE tiếp tục nỗ lực trục xuất hàng loạt, đạt gần 11.800 vào giữa tháng 6, so với 14.500 người bị giam giữ có tiền án.

Trên toàn quốc, số vụ bắt giữ của ICE đã tăng vọt sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, mặc dù con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu 3.000 vụ bắt giữ mỗi ngày của phó chánh văn phòng Stephen Miller. Các nhà nghiên cứu và những người ủng hộ nhập cư trước đây đã cảnh báo rằng việc đặt ra mức tối thiểu cao như vậy sẽ yêu cầu ICE và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới bắt đầu bắt giữ những người không bị tình nghi phạm tội nghiêm trọng mà chính quyền Trump cho biết họ đang tập trung vào.

Những lệnh đó đã dẫn đến các cuộc truy quét nhập cư hỗn loạn ở Nam California, chủ yếu dẫn đến việc bắt giữ những người không có tiền án, tờ Los Angeles Times đưa tin. Bản tin vừa dịch không ghi số liệu người Việt hay các sắc dân cụ thể.

⦿ ---- Hoa Kỳ cắt giảm gần như toàn bộ nguồn tài trợ cho các sáng kiến ​​ủng hộ dân chủ ở nước ngoài. Các chương trình ở Trung Quốc và Yemen là hai trường hợp ngoại lệ đối với các khoản cắt giảm. Theo một báo cáo trên tờ The Guardian vào thứ năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã được khuyến cáo cắt giảm gần 1,3 tỷ đô la tiền tài trợ cho các sáng kiến ​​ủng hộ dân chủ toàn cầu.

Động thái này sẽ cắt giảm khoảng 80% các chương trình thuộc Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động (DRL: Bureau for Democracy, Human Rights, and Labour), ngoại trừ hai chương trình hoạt động tại Trung Quốc và Yemen. Theo báo cáo, lệnh này đã được nêu trong bản đánh giá viện trợ nước ngoài do Văn phòng Quản lý và Ngân sách thực hiện và sẽ tác động đến 391 khoản tài trợ đang hoạt động. Bản đánh giá này đã được ba quan chức Bộ Ngoại giao xem xét, những người được tờ The Guardian cung cấp thông tin.

Các chương trình như vậy tài trợ cho các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ hoặc cộng đồng ở nước ngoài tại những nơi như Cuba và Venezuela, với rất ít thông tin về các sáng kiến ​​này, vì Bộ Ngoại giao lo ngại rằng điều này sẽ khiến những cá nhân liên quan gặp nguy hiểm.

Theo trang web của Bộ Ngoại giao, DRL được thành lập vào năm 1977 để "giúp thúc đẩy quyền tự do cá nhân và quyền tự do dân chủ trên toàn thế giới" và hỗ trợ những người muốn "sống trong tự do và dưới các chính phủ dân chủ như một phương tiện để chống lại chủ nghĩa khủng bố và sự lan rộng của chủ nghĩa độc tài".

Báo cáo tiếp tục nói rằng một cố vấn cấp cao mới của DRL đã khuyến nghị sử dụng các khoản tiền do Quốc hội phân bổ để chi trả cho các dự án chính quyền quan trọng, chẳng hạn như tái định cư những người tị nạn da trắng Nam Phi đến Hoa Kỳ và hỗ trợ biện hộ hợp pháp cho chính trị gia cánh hữu người Pháp Marine Le Pen. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu DRL có tuân theo các khuyến nghị hay không.

Một thay đổi quan trọng sẽ là việc loại bỏ một bộ phận phụ trách "an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền", tuyên bố tiếp tục nêu rõ. Văn phòng này sẽ được thay thế bằng một văn phòng mới "điều phối viện trợ nước ngoài và các vấn đề nhân đạo" sẽ tiếp quản các chức năng của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Cơ quan này đã bị Bộ Hiệu quả Chính phủ mới thành lập cắt giảm khi chính quyền Trump bắt đầu. Việc cắt giảm tại USAID đã xóa bỏ hơn 80 phần trăm các chương trình. Gần 3.400 nhân viên sắp bị sa thải bất cứ lúc nào.

⦿ ---- Cựu luật sư của Trump mất giấy phép hành nghề luật tại New York: Phán quyết được đưa ra sau khi Kenneth Chesebro nhận tội trong vụ can thiệp bầu cử ở Georgia. Kenneth Chesebro, một kiến ​​trúc sư chủ chốt đứng sau những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, đã bị tước giấy phép hành nghề luật sư tại New York vì những nỗ lực đó.

Vào hôm thứ năm, một tòa kháng án tiểu bang đã phán quyết rằng luật sư 64 tuổi này nên bị tước giấy phép hành nghề luật sư, trích dẫn một vụ án bắt chẹt hình sự ở Georgia liên quan đến đại cử tri giả mạo, theo báo cáo của Politico. Chesebro đã nhận tội trong âm mưu thay thế những đại cử tri mới cho những đại cử tri thực sự đã ủng hộ Joe Biden với hy vọng lật ngược kết quả bầu cử.

Trong phán quyết của mình, hội đồng thẩm phán tại Tòa Kháng án đã viết rằng hành động của Chesebro "đã tấn công vào trọng tâm của việc quản lý công lý" và rằng nó "làm suy yếu chính khái niệm về nền dân chủ hiến định của chúng ta mà ông ta, với tư cách là một luật sư, đã tuyên thệ sẽ duy trì". Hội đồng cũng trích dẫn "thái độ ngạo mạn" của ông ta trong quyết định của mình.

Chesebro, người đã được nhận vào đoàn luật sư tiểu bang vào năm 2007, đã bị đình chỉ giấy phép vào tháng 10 năm ngoái. Trước đó, ông đã nhận tội về một tội danh trọng tội là âm mưu nộp tài liệu gian lận, mặc dù sau đó ông đã cố gắng "làm mất hiệu lực" lời nhận tội đó, nhưng không thành công, theo tờ The Hill. Chesebro cũng có liên quan đến một âm mưu tương tự liên quan đến đại cử tri giả ở Wisconsin và ông đã hợp tác với các công tố viên ở cả Georgia và Arizona.

Các đại cử tri thay thế đã họp tại ba tiểu bang đó, cũng như ở Pennsylvania, Michigan, New Mexico và Nevada—tất cả các tiểu bang mà Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020. Các luật sư khác có liên quan đến Trump cũng phải đối mặt với hậu quả vì sự tham gia của họ vào âm mưu bầu cử của Trump, bao gồm cựu Thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani, người cũng bị tước quyền hành nghề luật sư ở New York và DC, và Jenna Ellis, bị cấm hành nghề luật sư trong ba năm ở Colorado, theo NBC News.

⦿ ---- Trump kiện 15 thẩm phán: Chính quyền Trump hôm thứ Ba đã đệ đơn kiện tất cả 15 thẩm phán liên bang tại Maryland về lệnh chặn trục xuất ngay lập tức những người di cư phản đối lệnh trục xuất của họ, làm gia tăng cuộc chiến với ngành tư pháp liên bang về quyền hành pháp của Tổng thống Donald Trump.

Hành động đáng chú ý này cho thấy quyết tâm của chính quyền Trump trong việc sử dụng ý chí của mình, vặn vẹo luật để trục xuất, cũng như sự tức giận ngày càng tăng đối với các thẩm phán liên bang đã nhiều lần bác bỏ các hành động của nhánh hành pháp mà họ coi là phi pháp và không có giá trị pháp lý. "Thật kinh dị", Laurie Levenson, giáo sư tại Trường Luật Loyola, cho biết về vụ kiện của Bộ Tư pháp. "Và nó đang gia tăng nỗ lực của Bộ Tư pháp nhằm thách thức các thẩm phán liên bang".

Vấn đề đang được tranh cãi là lệnh do Chánh án George L. Russell III ký và đệ trình vào tháng 5, lệnh chặn chính quyền trục xuất ngay lập tức khỏi Hoa Kỳ bất kỳ người nhập cư nào nộp giấy tờ lên tòa án quận Maryland để yêu cầu xem xét lại việc giam giữ của họ. Lệnh này sẽ chặn việc trục xuất cho đến 4 giờ chiều ngày làm việc thứ hai sau khi đơn xin lệnh bảo vệ nhân thân được đệ trình.

Chính quyền cho biết việc tự động tạm dừng trục xuất vi phạm phán quyết của Tòa án Tối cao (tòa này cho Trump miễn tội trong cương vị Tổng Thống) và cản trở thẩm quyền thực thi luật nhập cư của tổng thống. Chính quyền Trump đã bị khóa trong nhiều tuần trong một cuộc đối đầu ngày càng gia tăng với ngành tư pháp liên bang trong bối cảnh một loạt các thách thức pháp lý đối với những nỗ lực của tổng thống nhằm thực hiện các ưu tiên chính xung quanh vấn đề nhập cư và các vấn đề khác. Bộ Tư pháp ngày càng thất vọng vì các phán quyết chặn chương trình nghị sự của tổng thống, cáo buộc các thẩm phán cản trở quyền hạn của tổng thống một cách không đúng mực.

"Quyền hành pháp của Tổng thống Trump đã bị suy yếu ngay từ những giờ đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống bởi một loạt các lệnh cấm vô tận được thiết kế để ngăn chặn chương trình nghị sự của ông ấy", Bộ trưởng Tư pháp Pamela Bondi cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư. "Người dân Mỹ đã bầu Tổng thống Trump để thực hiện chương trình nghị sự chính sách của ông ấy: mô hình lạm quyền của ngành tư pháp này làm suy yếu tiến trình dân chủ và không thể được phép tồn tại".

⦿ ---- Theo một cuộc khảo sát của Axios công bố hôm thứ Sáu, 45% người Mỹ cho rằng các cuộc tấn công gần đây vào các địa điểm hạt nhân của Iran khiến Hoa Kỳ kém an toàn hơn, trong khi 36% cho rằng an toàn hơn. 46% cũng tin rằng Iran sẽ tiến hành một cuộc tấn công thành công vào đất Mỹ để trả đũa.

Trong khi 55% số người được hỏi ủng hộ các cuộc tấn công, 47% cũng đồng ý rằng hoạt động này là "cùng loại can thiệp quân sự đã dẫn Hoa Kỳ vào các cuộc xung đột kéo dài và có vấn đề". Cuộc khảo sát tương tự cho thấy Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có tỷ lệ chấp thuận ròng là âm 6 điểm (nghĩa là người chống Trump nhiều hơn ủng hộ 6%), với tỷ lệ lạm phát âm 16 điểm nhưng là dương 4 điểm về nhập cư. Cuộc thăm dò bao gồm 1.027 cử tri Hoa Kỳ và được tiến hành vào ngày 25 và 26 tháng 6.

⦿ ---- Dự luật Rút Mỹ khỏi NATO: Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Lee đã đưa ra một dự luật rút Hoa Kỳ khỏi NATO, được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh liên minh kéo dài hai ngày tại The Hague. Liên quan đến từ viết tắt của liên minh, nhà lập pháp Utah đã đưa ra Đạo luật Không phải là Tổ chức đáng tin cậy (NATO: Not A Trusted Organization) để đưa Hoa Kỳ ra khỏi khối, mà ông cho biết đã "chạy hết chặng đường" khi ông cáo buộc các thành viên châu Âu của khối này "bắt người nộp thuế Hoa Kỳ phải trả tiền trong nhiều thập niên".Đạo luật này sẽ chỉ đạo Tổng thống Donald Trump đưa ra thông báo về việc lên án tư cách thành viên của Hoa Kỳ trong NATO, phù hợp với Điều 13 của hiệp ước liên minh, Lee cho biết. Tuy nhiên, dự luật này phải đối mặt với triển vọng không chắc chắn do các động thái lưỡng đảng trước đó nhằm ngăn chặn việc Hoa Kỳ rút khỏi NATO. Cũng tại cuộc họp của liên minh vào thứ Tư, Trump hoan nghênh việc tăng chi tiêu quốc phòng trong số các thành viên.Dự luật của Lee xuất hiện trong bối cảnh cuộc tranh luận mới về chi tiêu quốc phòng của châu Âu, các cam kết toàn cầu của Hoa Kỳ và những câu hỏi về vai trò tương lai của Hoa Kỳ trong an ninh châu Âu. Trump trước đây đã nêu nghi ngờ về cam kết của Hoa Kỳ đối với liên minh, việc rút khỏi liên minh này sẽ đại diện cho sự đảo ngược lớn trong chính sách của Hoa Kỳ với những tác động đến an ninh xuyên Đại Tây Dương, hợp tác quân sự và các liên minh toàn cầu.Đạo luật Không phải là Tổ chức đáng tin cậy (NATO) do Lee đề xuất sẽ yêu cầu tổng thống phải chính thức thông báo cho Hội đồng Bắc Đại Tây Dương về việc Hoa Kỳ rút lui theo Điều 13 của hiệp ước và cấm Hoa Kỳ tài trợ cho liên minh. Michael Williams, phó giáo sư về quản trị công và các vấn đề quốc tế tại Trường Maxwell thuộc Đại học Syracuse, đã tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO hôm thứ Tư và nói với Newsweek rằng căng thẳng tại cuộc họp liên minh đầu tiên của chính quyền Trump đang ở mức cao.⦿ ---- Netanyahu nói là Gaza sẽ không có chuyện 2 chính phủ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không đồng ý với đề xuất của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về cách giải quyết cuộc khủng hoảng ở Gaza và thêm những quốc gia ký kết mới vào Hiệp định Abraham, văn phòng của ông cho biết với giới truyền thông vào thứ Sáu."Cuộc trò chuyện được mô tả trong bài báo trên báo Israel Hayom đã không diễn ra", tuyên bố của văn phòng viết. "Israel không được trình bày về đề xuất chính trị được cho là đã mô tả trong bài báo và rõ ràng là họ không đồng ý với đề xuất đó".Một ngày trước đó, Israel Hayom đưa tin rằng Netanyahu đã đồng ý với kế hoạch của Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza trong vòng hai tuần sau khi Hoa Kỳ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, với việc Israel áp dụng giải pháp hai nhà nước cho Palestine và đổi lại, giành được chủ quyền đối với một số khu vực ở Bờ Tây. Ngoài ra, bốn quốc gia Ả Rập sẽ quản lý dải đất này trong giai đoạn tạm thời.⦿ ---- Một cuộc không kích của Israel đã giết chết ít nhất hai người sau khi đánh trúng một chiếc lều trại của những người Palestine phải di dời ở khu vực Al-Mawasi, phía nam Gaza, Al Jazeera Arabic đưa tin, trích dẫn một nguồn tin giấu tên từ Bệnh viện Nasser.Một bác sĩ Palestine và cháu gái của ông là những người thương vong trong cuộc không kích, theo Trung tâm thông tin Palestine. Một báo cáo trước đó cho biết lực lượng Israel đã giết chết một người và làm bị thương năm người Palestine đang chờ viện trợ lương thực.⦿ ---- Phó Tổng thống Vance là ứng cử viên sáng giá nhất cho đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2028, bỏ xa các ứng cử viên khác, theo một cuộc thăm dò mới. Cuộc khảo sát của Emerson College Polling công bố vào thứ Sáu cho thấy Vance nhận được 46% sự ủng hộ, với các đối thủ cạnh tranh gần nhất của ông là Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio với 12% và Thống đốc Florida Ron DeSantis (R) với 9%. Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr., một ứng cử viên độc lập, 5%, sau đó là Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem và cựu Đại sứ Liên hợp quốc Nikki Haley với 2% mỗi người.Sáu cái tên được liệt kê khác nhận được 1% trở xuống, trong khi 17% cho biết họ chưa quyết định và 4% cho biết họ thích một người khác không được liệt kê. Điều này đánh dấu sự cải thiện đối với Vance so với cuộc thăm dò của Emerson vào tháng 11 nhằm khám phá cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa năm 2028. Vance dẫn đầu trong cuộc thăm dò đó với số phiếu ít hơn, với 30% so với 5% của DeSantis và 3% của ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa năm 2024 Vivek Ramaswamy. Một nửa số người được hỏi cho biết tại thời điểm đó rằng họ vẫn chưa quyết định.Tổng thống Trump đã cân nhắc phần nào về việc ai có thể là người kế nhiệm ông với tư cách là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa vào năm 2028 nhưng đã tránh tuyên bố ủng hộ một ứng cử viên. Ông nói với Fox News vào tháng 2 rằng "còn quá sớm" để tuyên bố Vance là người kế nhiệm ông nhưng cho biết ông và những người khác "rất có năng lực".⦿ ---- Nam Hàn: 6 người Mỹ đã bị bắt giữ tại Nam Hàn vào hôm thứ Sáu vì cố gắng gửi 1.600 chai nhựa đựng gạo, tiền đô la Mỹ và Kinh thánh tới Bắc Hàn bằng đường biển, theo cảnh sát cho biết. Một cảnh sát cho biết những người Mỹ này đã cố gắng ném những chai này xuống biển từ Đảo Gwanghwa nơi tiền tuyến để chúng có thể trôi về phía bờ biển Bắc Hàn theo thủy triều, theo AP. Ông nói thêm rằng những người Mỹ này đang bị điều tra về cáo buộc vi phạm luật quản lý an toàn và thảm họa.Các nhà hoạt động thả chai nhựa hoặc bóng bay mang theo tờ rơi tuyên truyền chống Bắc Hàn qua biên giới từ lâu đã gây ra căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Bắc Hàn đã bày tỏ sự tức giận đối với các chiến dịch thả bóng bay bằng cách thả những quả bóng bay mang rác của riêng mình vào Nam Hàn, bao gồm ít nhất hai quả khí cầu đã rơi xuống khu phức hợp tổng thống ở Seoul vào năm ngoái. Vào năm 2023, Tòa án Hiến pháp Nam Hàn đã bãi bỏ một luật năm 2020 hình sự hóa hành vi gửi tờ rơi và các mặt hàng khác tới Bắc Hàn, gọi đó là hành vi hạn chế quá mức quyền tự do ngôn luận.Nhưng kể từ khi nhậm chức vào đầu tháng 6, chính phủ tự do mới của Tổng thống Lee Jae-myung đang thúc đẩy việc đàn áp các chiến dịch dân sự như vậy bằng các luật liên quan đến an toàn khác để tránh bùng phát căng thẳng với Bắc Hàn và thúc đẩy sự an toàn cho cư dân tuyến đầu của Nam Hàn. Vào ngày 14 tháng 6, cảnh sát đã bắt giữ một nhà hoạt động vì cáo buộc thả bóng bay về phía Bắc Hàn từ Đảo Gwanghwa. Lee nhậm chức với lời hứa sẽ khởi động lại các cuộc đàm phán đã bị đình trệ từ lâu với Bắc Hàn và thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Bắc Hàn có đáp lại cử chỉ hòa giải của Lee hay không sau khi nước này tuyên bố cắt đứt quan hệ với Nam Hàn và từ bỏ mục tiêu thống nhất Triều Tiên một cách hòa bình vào năm ngoái.⦿ ---- Xem tin BBC từ Hoa Kỳ phải trả tiền. BBC đã đưa ra bức tường phí đầu tiên cho dịch vụ tin tức của mình—và nó chỉ dành cho người dùng Hoa Kỳ. Đài truyền hình công cộng của Anh đã thông báo vào thứ năm rằng những người dùng Hoa Kỳ muốn truy cập không giới hạn vào các câu chuyện tin tức và báo cáo chuyên đề trên BBC.com sẽ phải trả 8,99 đô la một tháng hoặc 49,99 đô la cho quyền truy cập một năm, theo báo cáo của Verge.Rạng sáng Thứ Sáu 27/6/2025 từ Hoa Kỳ vẫn có thể xem BBC Tiếng Việt. "Những người không trả tiền vẫn sẽ có quyền truy cập được hỗ trợ quảng cáo vào các câu chuyện tin tức toàn cầu được chọn, BBC Radio 4 và World Service, cũng như các dịch vụ ngôn ngữ và một số bản tin và podcast", BBC cho biết. BBC cho biết trang web của họ được gần 140 triệu người trên toàn thế giới sử dụng, bao gồm 60 triệu người ở Hoa Kỳ.Khoảng 2/3 nguồn tài trợ của đài truyền hình đến từ phí cấp phép truyền hình do các hộ gia đình Anh trả, tăng lên 240 đô la trong năm nay, mặc dù BBC.com hoạt động riêng biệt với các nền tảng khác của BBC, theo báo cáo của Variety. Không rõ người Mỹ vẫn có thể nhận được bao nhiêu nội dung của BBC miễn phí.⦿ ---- Chính phủ Hoa Kỳ đã cân nhắc khả năng giúp đỡ Iran, để giúp nước này có được 30 tỷ đô la để xây dựng một chương trình hạt nhân sản xuất năng lượng dân sự, CNN đưa tin hôm thứ Năm trích dẫn các nguồn tin. Khoản đầu tư đang được đề cập sẽ được tài trợ bởi các đối tác Ả Rập của Hoa Kỳ.Các nguồn tin cho biết thêm rằng việc gỡ bỏ lệnh trừng phạt và cho phép tiếp cận hàng tỷ đô la trong các quỹ hạn chế của Iran cũng đang được thảo luận để đưa Tehran trở lại đàm phán. Các quan chức từ Hoa Kỳ và Trung Đông đã có các cuộc đàm phán với các quan chức Iran trong thời gian xảy ra bất ổn giữa Israel và Iran, với các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra.Các phương tiện truyền thông tiết lộ rằng trong khi chính quyền Trump tiếp tục thúc đẩy điều khoản làm giàu uranium bằng không, một dự thảo đề xuất sơ bộ cho thấy Washington có thể sẵn sàng cung cấp cho Tehran một số ưu đãi.⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã chỉ trích giới truyền thông vào hôm thứ năm vì đã thổi phồng một đánh giá sơ bộ bị rò rỉ về các cuộc không kích của Iran, một đánh giá cho thấy cú dội bom của Mỹ không làm sứt mẻ bao nhiêu đối với chương trình hạt nhân của Tehran. Và trong buổi họp báo, ông đã nhắm vào một cựu đồng nghiệp tại Fox News nói riêng, theo báo The Hill. Cuộc trao đổi diễn ra khi Jennifer Griffin đặt câu hỏi liệu Hoa Kỳ có thể chắc chắn rằng Iran đã không di chuyển kho uranium đã làm giàu của mình đến nơi an toàn trước các cuộc không kích hay không."Jennifer, cô là người tệ nhất. Người cố tình bóp méo sự thật nhất", Hegseth nói với cô ấy.Sau đó, Griffin phản pháo, nói rằng: "Trên thực tế, tôi là người đầu tiên mô tả máy bay ném bom B-2, việc tiếp nhiên liệu, toàn bộ nhiệm vụ với độ chính xác cao. Vì vậy, tôi không đồng tình với điều đó". Hegseth trả lời, "Tôi đánh giá cao điều đó".Trong buổi họp báo, Hegseth thường cáo buộc giới truyền thông tìm kiếm những câu chuyện tiêu cực về Tổng thống Trump. "Khi tìm kiếm những vụ bê bối, bạn sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc lịch sử như tuyển dụng tại Pentagon, các cấp độ lịch sử trong Lục quân, Không quân và Hải quân", ông cho biết, theo tờ New York Times. Và liên quan đến cuộc tranh luận về cách mô tả thiệt hại ở Iran, theo ABC News: "Bạn muốn gọi là bị phá hủy, bạn muốn gọi là bị đánh bại, bạn muốn gọi là bị xóa sổ—hãy chọn từ của bạn. Đây là một cuộc dội bom thành công trong lịch sử".Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine đã nói về kế hoạch chi tiết trước các cuộc tấn công và ca ngợi các quân nhân tham gia, theo NBC News, nhưng không ai cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc phá hủy các địa điểm hạt nhân của Iran. Một phóng viên đã hỏi Tướng Caine rằng liệu ông có bị ép phải đưa ra đánh giá lạc quan không. "Không, tôi chưa từng và không, tôi sẽ không", theo tờ NY Times.⦿ ---- Dân biểu Kat Cammack cho biết bà buộc phải di tản khỏi văn phòng của mình vào hôm thứ Tư do "những lời đe dọa giết người sắp xảy ra" đối với bà và gia đình. Trong một bài đăng trên X, đảng viên Cộng hòa Florida đã viết rằng bà đã nhận được "hàng ngàn tin nhắn đầy thù hận và hàng chục lời đe dọa đáng tin cậy từ các nhà hoạt động ủng hộ phá thai" sau khi bà công khai nói về quá trình điều trị của mình vào năm ngoái cho "thai ngoài tử cung đe dọa tính mạng". Không thấy tin gì từ cảnh sát.Trong bài viết trên tờ Wall Street Journal, Cammack đã chia sẻ những thách thức mà bà phải đối mặt khi được điều trị y tế cho thai kỳ không khả thi khi lệnh cấm phá thai sáu tuần của Florida có hiệu lực ngay khi bà phát hiện ra mình đã mang thai năm tuần. Bà cho biết các bác sĩ và y tá sợ bị mất giấy phép hành nghề hoặc phải vào tù nếu họ cung cấp cho bà thuốc để chấm dứt thai kỳ, có thể làm vỡ ống dẫn trứng của bà, nhưng cuối cùng đã đồng ý cung cấp cho bà phương pháp điều trị. Cammack thường phản đối phá thai nhưng ủng hộ thủ thuật này trong trường hợp bị hiếp dâm hoặc loạn luân hoặc khi tính mạng của người mẹ gặp nguy hiểm.Cammack nói với tờ The Wall Street Journal rằng bà đã mang thai năm tuần vào thời điểm thực hiện thủ thuật, diễn ra ngay sau khi lệnh cấm phá thai nghiêm ngặt trong sáu tuần của tiểu bang có hiệu lực. (Luật không cấm chấm dứt thai ngoài tử cung.) Nữ dân biểu, người phản đối quyền phá thai và là đồng chủ tịch của Nhóm ủng hộ sự sống tại Hạ viện, hiện đang mang thai lần nữa và dự tính sinh vào mùa hè này.⦿ ---- Tòa án Tối cao đã cho phép các tiểu bang cắt tiền Medicaid cho Planned Parenthood trong một phán quyết được đưa ra vào thứ năm trong bối cảnh có động thái rộng rãi hơn do Đảng Cộng hòa hậu thuẫn nhằm cắt quỹ cho cơ sở cung cấp dịch vụ phá thai lớn nhất của đất nước. Vụ việc tập trung vào việc tài trợ cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác mà Planned Parenthood cung cấp tại South Carolina, nhưng phán quyết này có thể có tác động rộng hơn đối với bệnh nhân Medicaid, theo AP.Tiền chăm sóc sức khỏe cộng đồng thường không được sử dụng để chi trả cho phá thai. Bệnh nhân Medicaid đến Planned Parenthood để được cung cấp các dịch vụ như tránh thai, tầm soát ung thư và thử thai, một phần là do rất khó tìm được bác sĩ chấp nhận bảo hiểm do công chúng tài trợ, tổ chức này cho biết.Dự luật ngân sách được Tổng thống Trump ủng hộ tại Quốc hội cũng sẽ cắt quỹ Medicaid cho Planned Parenthood. Tổ chức này cho biết điều đó có thể buộc phải đóng cửa khoảng 200 trung tâm, hầu hết trong số đó nằm ở các tiểu bang nơi phá thai là hợp pháp. Henry McMaster, thống đốc đảng Cộng hòa của South Carolina, cho biết không nên để tiền thuế của người nộp thuế vào tổ chức này.McMaster lần đầu tiên có động thái cắt nguồn tài trợ Medicaid cho Planned Parenthood vào năm 2018 nhưng đã bị tòa án chặn lại sau vụ kiện của bệnh nhân Julie Edwards. Cô Edwards muốn tiếp tục đến đó để kiểm soát sinh đẻ vì bệnh tiểu đường của cô khiến việc mang thai có khả năng gây nguy hiểm, vì vậy cô đã kiện về một điều khoản trong luật Medicaid cho phép bệnh nhân tự chọn nhà cung cấp đủ điều kiện của mình. Tuy nhiên, South Carolina lập luận rằng bệnh nhân không nên được phép đệ đơn kiện đó.Tiểu bang này chỉ ra các tòa án cấp dưới đã bị thuyết phục bởi các lập luận tương tự và cho phép các tiểu bang như Texas chặn nguồn tài trợ Medicaid cho Planned Parenthood. Ngược lại, các nhóm y tế công cộng như Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ đã tuyên bố trong các giấy tờ của tòa án rằng các vụ kiện là cách thực sự duy nhất mà bệnh nhân Medicaid có thể thực thi quyền được chọn bác sĩ của riêng mình. Việc mất đi quyền đó sẽ làm giảm khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người tham gia chương trình, ước tính bao gồm một phần tư mọi người ở Hoa Kỳ.Những người ủng hộ cho biết trong các giấy tờ của tòa án rằng các vùng nông thôn có thể bị ảnh hưởng đặc biệt. Tại South Carolina, 90.000 đô la tiền tài trợ Medicaid được chuyển đến Planned Parenthood mỗi năm, chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng chi tiêu Medicaid của tiểu bang. Tiểu bang đã cấm phá thai khi thai nhi được khoảng sáu tuần tuổi sau khi tòa án tối cao hủy bỏ quyền này trên toàn quốc vào năm 2022.⦿ ---- Los Angeles: Hai cộng đồng chủ yếu là người gốc La-tinh ở Quận Los Angeles đã hủy các sự kiện vào dịp lễ Độc lập 4 tháng 7, viện dẫn lý do lo ngại về an toàn khi các nhân viên di trú liên bang tiến hành các cuộc đột kích trên khắp khu vực.Cudahy, nơi 97% dân số tự nhận là người gốc Tây Ban Nha hoặc La-tinh, đã thông báo trên mạng xã hội vào thứ Tư rằng họ sẽ hoãn lễ kỷ niệm Ngày Độc lập 2025, ban đầu được lên lịch vào ngày 3 tháng 7. Sự kiện này sẽ diễn ra tại Công viên Cudahy từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối, có nhạc sống, xe bán đồ ăn và trình diễn pháo hoa."Thành phố Cudahy đã quyết định hoãn lễ kỷ niệm Ngày Độc lập ... do các sự kiện gần đây và lo ngại về sự an toàn của cư dân. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của bạn", thành phố cho biết trong một tuyên bố. Các quan chức lưu ý rằng các công viên của thành phố sẽ vẫn mở cửa.Ngoài các cuộc đột kích nhập cư, Cudahy gần đây đã trở thành tiêu điểm do những bình luận gây tranh cãi của Phó thị trưởng Cynthia Gonzalez. Trong một video được đăng trên mạng xã hội, Gonzalez đã kêu gọi "cholos" hay các thành viên băng đảng, đứng lên chống lại các nhân viên di trú liên bang ICE.Liên đoàn Bảo vệ Cảnh sát Los Angeles, đại diện cho khoảng 9.000 cảnh sát, đã kêu gọi Gonzalez từ chức và có khả năng bị truy tố. Bell Gardens, giáp ranh với Cudahy, cũng thông báo vào thứ Tư rằng họ sẽ hủy một buổi hòa nhạc và hai đêm chiếu phim ngoài trời "vì quá thận trọng liên quan đến những lo ngại về an toàn của cư dân đối với các hoạt động thực thi di trú của liên bang". Các sự kiện được lên lịch vào ngày 26 tháng 6, ngày 3 tháng 7 và ngày 10 tháng 7.Công viên Huntington gần đó, cũng chủ yếu là người gốc La-tinh, đã thông báo vào thứ Ba rằng họ sẽ hoãn lễ kỷ niệm Ngày Độc lập vào ngày 3 tháng 7 nhưng không nêu rõ lý do.⦿ ---- Vinh danh vợ: Sau chiến thắng gần như chắc chắn của Zohran Mamdani trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ cho chức thị trưởng thành phố New York, sự chú ý đã chuyển sang vợ ông, Rama Duwaji, người đã không xuất hiện trước công chúng trong suốt phần lớn chiến dịch của ông. Duwaji, một nghệ sĩ tài năng và người ủng hộ công lý xã hội, hiện đang bước vào ánh đèn sân khấu cùng với chồng mình khi họ ăn mừng thành công chính trị của ông, tờ New York Times đưa tin.Theo một phát ngôn viên của chiến dịch, Duwaji, 27 tuổi, là người Mỹ gốc Syria sinh ra ở Texas. Cô có bằng thạc sĩ về minh họa từ Trường Nghệ thuật Thị giác New York. Duwaji, một họa sĩ hoạt hình và minh họa, đã chứng kiến hồ sơ của mình được nâng cao—tác phẩm nghệ thuật của cô đã được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông lớn như New Yorker, Washington Post và BBC.Tờ NY Times lưu ý rằng lượng người theo dõi trên mạng xã hội của Duwaji đã tăng vọt kể từ khi Mamdani dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ, với Instagram của cô hiện có gần 100.000 người theo dõi. Các bài đăng của cô thường nêu bật chủ đề về văn hóa Trung Đông và công lý xã hội, bao gồm cả những lời chỉ trích về hành động của Israel ở Gaza. Cặp đôi này—gặp nhau trên ứng dụng hẹn hò Hinge—đã kết hôn tại Văn phòng Thư ký Thành phố New York vào mùa đông.Mamdani đã phản pháo bằng một bài đăng trên Instagram vào tháng 5 sau khi anh bị chỉ trích vì tổ chức lễ cưới tại Dubai, nơi gia đình Duwaji sinh sống trước lễ cưới dân sự của họ tại New York, theo báo The Cut đưa tin. Những người chỉ trích gọi đó là "xa hoa", mặc dù tờ New York Post lưu ý rằng các gói dịch vụ cưới tại địa điểm này có giá "72 đô la thân thiện với chủ nghĩa xã hội cho mỗi người"."Ba tháng trước, tôi đã kết hôn với tình yêu của đời mình, Rama, tại Văn phòng Thư ký Thành phố. Bây giờ, những kẻ phá hoại cánh hữu đang cố biến cuộc đua này—đáng lẽ phải dành cho bạn—thành cuộc đua [tranh cử] dành cho nàng", Mamdani viết trực tuyến. "Rama không chỉ là vợ tôi, nàng là một họa sĩ đáng kinh ngạc, người xứng đáng được biết đến theo cách riêng của mình", anh nói thêm. "Bạn có thể chỉ trích quan điểm của tôi, nhưng không thể chỉ trích gia đình tôi".⦿ ---- Có thể nói rằng Thị trường chứng khoán Wall Street không vui khi một đảng viên xã hội chủ nghĩa dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ để có thể tháng 11 này sẽ trở thành thị trưởng tiếp theo. Sau chiến thắng bất ngờ của Zohran Mamdani trước Andrew Cuomo, tỷ phú quỹ đầu cơ Bill Ackman đã đăng một dòng tweet dài kêu gọi một ứng cử viên độc lập khả thi xuất hiện càng sớm càng tốt, theo Fortune đưa tin. Ông viết rằng bất kỳ chiến dịch nào của ứng cử viên như vậy cũng sẽ nhận được khoản tiền mặt ngay lập tức."Điều quan trọng là có hàng trăm triệu đô la vốn có sẵn để hỗ trợ một đối thủ cạnh tranh với Mamdani có thể được tập hợp lại chỉ sau một đêm (tin tôi đi, tôi đang ở trong chuỗi tin nhắn và nhóm WhatsApp) để một ứng cử viên thay thế tuyệt vời sẽ không mất thời gian gây quỹ."Ackman khẳng định rằng "Thành phố New York dưới thời Mamdani sắp trở nên nguy hiểm hơn nhiều và không khả thi về mặt kinh tế", và tâm lý u ám này phổ biến trong giới siêu giàu.Tỷ phú Dan Loeb của quỹ đầu cơ Third Point đã đăng dòng tweet rằng "chính thức là mùa hè nóng gay gắt của cộng sản" sau chiến thắng của Mamdani, Forbes lưu ý. Một bài viết trên Axios có cái nhìn rộng hơn về vấn đề này và lý do tại sao cộng đồng doanh nghiệp thành phố lại "sợ hãi" trước viễn cảnh Mamdani trở thành thị trưởng. Mamdani gây kinh hoàng khi cam kết nếu thắng chức Thị trưởng New York, ông sẽ cho xe buýt miễn phí, y tế toàn dân, đóng băng tiền thuê nhà. Trump lập tức mắng là "100% cộng sản"⦿ ---- Nghị sĩ Thượng viện (Senate parliamentarian: cố vấn phi đảng phái về tính pháp lý của các dự luật) đã khuyến cáo rằng một cuộc cải tổ thuế quan trọng đối với nhà cung cấp Medicaid, vốn là trọng tâm của "Dự luật lớn tuyệt đẹp" của Tổng thống Trump, không tuân thủ các quy tắc thủ tục, nhận định như thế đã giáng một đòn chí mạng vào những người Cộng hòa đang vội vã hoàn thành gói khổng lồ này trong tuần này.Nghị sĩ Elizabeth MacDonough đã ra phán quyết vào thứ năm rằng phần cắt giảm thuế và dự luật chi tiêu bao gồm các khoản cắt giảm Medicaid và cải tổ thuế vi phạm Quy tắc Byrd, quy định luật nào có thể được thông qua với đa số phiếu đơn giản thông qua quá trình điều chỉnh ngân sách, tờ Hill đưa tin.Hướng dẫn của nghị sĩ hiếm khi bị bỏ qua và nó buộc các nhà lãnh đạo Cộng Hòa phải cân nhắc các lựa chọn, AP đưa tin. Các nhà lãnh đạo Thượng viện có thể cố gắng sửa đổi hoặc loại bỏ các phần không chắc chắn khỏi gói. Nếu không, điều khoản này có thể bị thách thức trong quá trình bỏ phiếu tại sàn, yêu cầu ngưỡng 60 phiếu để giữ nguyên - một yêu cầu khó khăn trong Thượng viện gồm 100 thành viên bị chia rẽ sít sao. Đảng Dân chủ thống nhất phản đối dự luật.Theo ABC News đưa tin, điều khoản này sẽ siết chặt việc các tiểu bang sử dụng thuế của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để thu tiền tài trợ cho Medicaid. Dự luật do Hạ viện thông qua sẽ đóng băng thuế nhà cung cấp ở mức hiện tại, trong khi đề xuất của Thượng viện đi sâu hơn bằng cách giảm thuế mà một số tiểu bang có thể áp dụng.Đảng Cộng hòa đã vội vã phản ứng, một số người tấn công chính trị vào nghị sĩ phi đảng phái, trong khi đảng Dân chủ cho biết quyết định của bà sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến gói của đảng Cộng hòa. Thượng nghị sĩ Ron Wyden, đảng viên Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Tài chính Thượng viện, cho biết đề xuất của đảng Cộng hòa sẽ cắt giảm tới 250 tỷ đô la cho chương trình chăm sóc sức khỏe, "cắt giảm Medicaid lớn gây tổn hại đến trẻ em, người cao tuổi, người Mỹ khuyết tật và gia đình lao động".Một số đảng viên Cộng hòa thậm chí còn kêu gọi thách thức hoặc sa thải nghị sĩ, người đã làm việc từ năm 2012 với tư cách là trọng tài chính của các quy tắc lịch sử và thường phức tạp của viện. Nhưng các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa đã phải vật lộn để tập hợp sự ủng hộ cho sự thay đổi này. Một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cảnh báo rằng điều này sẽ gây tổn hại đến các bệnh viện nông thôn phụ thuộc vào nguồn quỹ. Các tổ chức bệnh viện đã cảnh báo rằng điều này có thể xóa sổ bảng cân đối kế toán của họ và dẫn đến việc đóng cửa nhiều bệnh viện.⦿ ---- Tổng thư ký NATO Mark Rutte dường như đã gọi Tổng thống Trump là "bố" (daddy) tại hội nghị thượng đỉnh liên minh hôm thứ Tư—và Nhà Trắng đã chấp nhận biệt danh này, mặc dù sau đó Rutte đã làm rõ phát biểu của mình. Nhà Trắng đã công bố một đoạn phim nổi bật từ chuyến thăm hội nghị thượng đỉnh của Trump với bài hát "Hey Daddy (Daddy's Home)" của Usher làm nhạc nền, theo USA Today đưa tin. Vào hôm qua, thứ Năm, ủy ban gây quỹ chính trị của Trump đã bắt đầu bán một chiếc áo phông Trump trị giá 35 đô la và một email gây quỹ của Trump có tiêu đề "Họ gọi tôi là bố", NJ.com đưa tin.Khi Rutte được hỏi hôm thứ Tư về việc Trump chửi thề khi nói về Iran và Israel vào ngày hôm trước, ông đã cười khúc khích và, khi Trump ngồi cạnh, ông nói, "Bố đôi khi phải dùng ngôn ngữ mạnh mẽ", Time đưa tin. Rutte sau đó nói với Reuters rằng ông đang ám chỉ cách một số quốc gia nhìn nhận Hoa Kỳ, không phải nói riêng về Trump. "Ở châu Âu, đôi khi tôi nghe các quốc gia nói, 'Này, Mark, Hoa Kỳ có ở lại với chúng tôi không?'" ông nói. "Và tôi nói rằng nghe có vẻ hơi giống một đứa trẻ nhỏ hỏi bố mình, 'Này, bố vẫn ở với gia đình chứ?'"Sau đó vào hôm thứ Tư, một phóng viên đã hỏi Trump về việc Rutte dường như gọi ông là "bố", tự hỏi liệu tổng thống có coi các quốc gia NATO khác là trẻ con không. Trump trả lời, "Ông ấy thích tôi. Nếu không, tôi sẽ cho bạn biết, tôi sẽ quay lại và tôi sẽ đánh ông ấy thật mạnh." Ông nói thêm, "Ông ấy đã làm điều đó rất trìu mến, 'Bố ơi, bố là bố của con.'" Có thể thấy Ngoại trưởng Marco Rubio đang cười ở phía sau.⦿ ---- Bắc Hàn: du lịch là kho tiền quốc tế. Bắc Hàn đang triển khai một khu nghỉ dưỡng bãi biển mới trên bờ biển phía đông của mình, hy vọng sẽ thu hút khách du lịch—và nguồn doanh thu rất cần thiết—vào một trong những quốc gia bí mật nhất thế giới. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un ca ngợi khu nghỉ dưỡng Wonsan Kalma là một trong những "thành tựu vĩ đại nhất" của đất nước trong năm nay, mặc dù nó diễn ra 6 năm sau cuộc thi theo kế hoạch.Ban đầu, dự kiến khu nghỉ dưỡng sẽ mở cửa vào tháng 10 năm 2019 trước khi quá trình xây dựng bị chậm trễ và đại dịch do vi-rút corona đã phá hỏng kế hoạch, theo BBC. Kim, người lớn lên ở thị trấn được giới thượng lưu của đất nước ưa chuộng, đã tham dự một sự kiện để ăn mừng việc hoàn thành khu nghỉ dưỡng vào thứ Ba, cùng với vợ, con gái và đại sứ Nga Alexander Matsegora.Theo tờ Guardian, Kim cho biết khu vực này sẽ "đóng vai trò hàng đầu trong việc thiết lập nền văn hóa du lịch" của Bắc Hàn. Truyền thông nhà nước đưa tin khu nghỉ dưỡng nằm trên một bãi biển dài 2,5 dặm với các khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm và công viên nước, có thể chứa tới 20.000 du khách.Nó mở cửa cho khách du lịch trong nước vào ngày 1 tháng 7. Một số công ty lữ hành tin rằng sau đó nó sẽ chấp nhận khách du lịch Nga—"hiện tại là công dân nước ngoài duy nhất được phép vào một số khu vực của đất nước", theo BBC. Hai nước đã thắt chặt quan hệ đối tác và, vào hôm qua, thứ năm, đã mở lại tuyến tàu chở khách trực tiếp giữa Bình Nhưỡng và Moscow sau 5 năm đóng cửa liên quan đến đại dịch vi-rút corona.⦿ ---- Anh quốc: Một quản lý cửa hàng trang sức đã đánh cắp số kim cương, vàng và bạc trị giá khoảng 170.000 đô la từ chủ của mình—và cô ta không hề giấu giếm. Lucy Roberts, người đã bị kết án hơn hai năm tù ở Anh, đã khoe những món đồ trang sức bị đánh cắp trong những bức ảnh tự sướng mà cô đăng trực tuyến và gửi cho các đồng nghiệp cũ trong khi đang đi du ngoạn, theo Hull Live đưa tin.Người phụ nữ 39 tuổi này được cho là đã lấy những món đồ trang sức này trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018 khi điều hành cửa hàng trang sức ở thị trấn Beverley, East Yorkshire. Theo BBC, cô ta được cho là đã nói với các nhân viên lo lắng rằng cô ta chỉ mang những món đồ trang sức này về nhà như một phần công việc phân loại hàng tồn kho của mình.Sau đó, cô ta đã nghỉ việc và đi du ngoạn, đăng những bức ảnh lên mạng xã hội cho thấy cô ta "vô tư lự, ngập tràn kim cương, nghĩ rằng mình đã lừa dối được mọi người", theo lời thám tử Krista Wilkinson của Sở cảnh sát Humberside. Cô ta đã bị bắt khi trở về sân bay London, nơi cô ta bị phát hiện có số đồ trang sức bị đánh cắp trị giá 20.000 đô la.Một cuộc khám xét nhà cô đã phát hiện thêm 269 món đồ bị đánh cắp trị giá 148.000 đô la. Cảnh sát cho biết cô đã thực hiện các giao dịch trả lại gian lận và làm giả số liệu kiểm kê kho. Cô đã cáo buộc một đồng nghiệp đã trồng những món đồ này trước khi nhận tội trộm cắp của một nhân viên vào tháng 4, theo CNN. Cô đã bị kết án 28 tháng.⦿ ---- Trải nghiệm chuyến đi của bạn thường bắt đầu và kết thúc tại sân bay, và một số thì dễ chịu hơn những sân bay khác. Tờ Washington Post đã khảo sát độc giả của mình để tìm ra những lựa chọn hàng đầu, thu hút hơn 2.300 phản hồi. Nhà báo chuyên mục "Bộ phận dữ liệu" của tờ báo, Andrew Van Dam, đã thêm phân tích của riêng mình thông qua một thuật toán mà ông đã xây dựng, sử dụng những phản hồi đó, cộng với hơn 450.000 đánh giá trên Yelp về các nhà hàng và cửa hàng bên trong sân bay, cũng như chính các tòa nhà của sân bay. Phát hiện của ông là gì? Sân bay quốc tế Portland của Oregon đứng số 1, mà ông mô tả là "một sân bay vui vẻ và muốn bạn cũng làm như vậy". Sau đây là 10 sân bay hàng đầu:Sau đây là 10 sân bay hàng đầu:1. Portland International Airport (Oregon)2. Long Beach Airport (California)3. Ronald Reagan Washington National Airport (Virginia)4. Minneapolis-St. Paul International Airport (Minnesota)5. Seattle Paine Field International Airport (Washington)6. Rhode Island TF Green International Airport (Rhode Island)7. Albuquerque International Sunport (New Mexico)8. Indianapolis International Airport (Indiana)9. Salt Lake City International Airport (Utah)10. Detroit Metro Airport (Michigan)⦿ ---- HỎI 1: Một biến thể của nhóm máu A có nguy cơ đột quỵ cao hơn 16% trước 60 tuổi, so với những người có nhóm máu khác. Đối với những người có gen nhóm O1, nguy cơ thấp hơn 12%?ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu cho thấy mối liên hệ đáng ngạc nhiên giữa nhóm máu và nguy cơ đột quỵ, với những người mang một nhóm máu A cụ thể có nguy cơ đột quỵ cao hơn trước 60 tuổi. Bạn có thể đã nghe nói về các nhóm A, B, AB và O, đề cập đến các dấu hiệu hóa học khác nhau, được gọi là kháng nguyên (antigens), được tìm thấy trên bề mặt tế bào hồng cầu của chúng ta. Ngay cả trong các nhóm máu chính này, vẫn có những biến thể tinh tế do đột biến ở các gen liên quan gây ra. Phát hiện của họ đã tiết lộ mối quan hệ rõ ràng giữa gen chịu trách nhiệm cho nhóm máu A1 và đột quỵ khởi phát sớm. Sau đó, một phân tích thứ hai về các loại gen nhóm máu cụ thể đã phát hiện ra rằng những người có bộ gen được mã hóa cho một biến thể của nhóm máu A có nguy cơ đột quỵ cao hơn 16% trước 60 tuổi, so với những người có nhóm máu khác. Đối với những người có gen nhóm O1, nguy cơ thấp hơn 12%. Chi tiết:https://www.sciencealert.com/your-blood-type-affects-your-risk-of-an-early-stroke-study-finds⦿ ---- HỎI 2: Có phải đang có một trận động đất chậm diễn ra ở đáy biển, nhằm xả bớt áp lực tích tụ trên một vết đứt gãy lớn?



ĐÁP 2: Đúng vậy. Lần đầu tiên các nhà khoa học ghi nhận một trận động đất dạng trượt chậm dưới đáy đại dương, đang xả bớt áp lực kiến tạo tại một vết đứt gãy lớn. Hiện tượng này được phát hiện gần khu vực từng xảy ra trận động đất gây sóng thần ngoài khơi Nhật Bản. Trận động đất chậm này hoạt động giống như một bộ giảm chấn tự nhiên, giúp từ từ xả bớt năng lượng tích tụ giữa hai mảng kiến tạo.





Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học thuộc Đại học Texas tại Austin, kết quả vừa được đăng trên tạp chí Science. Động đất trượt chậm là loại động đất xảy ra một cách từ từ, kéo dài trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, thay vì diễn ra đột ngột chỉ trong vài giây như các trận động đất thông thường. Kiểu động đất này khá mới mẻ trong nghiên cứu khoa học, nhưng được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc giảm dần áp lực kiến tạo và hạn chế nguy cơ xảy ra các trận động đất lớn hơn.





Xem chi tiết tại đây:

https://phys.org/news/2025-06-scientists-capture-motion-earthquake-action.html

.