Hình: Giám mục Giáo phận San Bernardino, Alberto Rojas, phản đối ICE xông vào nhiều nhà thờ bắt di dân, gây lo sợ

.

(26.6.2025) - Seattle: gia đình biểu tình, đòi trả Tuấn Phan bị trục xuất nhầm qua Châu Phi

- Giám mục Alberto Rojas: ICE xông vào nhiều nhà thờ Nam California bắt di dân, gây lo sợ

- Michigan: ACLU kiện thay mặt 1 học sinh gốc Palestine 14 tuổi, bị cô giáo làm nhục vì em từ chối đứng lên đọc Lời tuyên thệ trung thành để phản đối Mỹ giúp Israel diệt chủng Palestine

- Trump lớn tiếng chửi mắng tòa án Israel: hãy hủy bỏ phiên tòa truy tố Netanyahu

- Trump cặp bồ với Putin, thế là mất 1 đề cử Giải Nobel Hòa Bình.

- Kari Lake: Xóa sổ Đài VOA, cắt 85% nhân sự, để sẽ bắt đầu lại, vì cần nói giọng MAGA

- Bộ Ngoại giao Mỹ tuần này sẽ sa thải 3.400 nhân viên

- Lặng lẽ thú nhận điện thoại Trump sắp bán không phải sản xuất ở Mỹ: xóa chữ "MADE IN THE USA".

- Bộ Tư pháp kiện Quận Cam đòi nộp đầy đủ hồ sơ, Quận nòi nhiều chi tiết cá nhân cần che đen vì luật quyền riêng tư

- Meta chiêu mộ 3 nhà nghiên cứu của OpenAI

- Nhật: không chấp nhận thuế quan xe hơi 25%

- Trump tung tin đồn: NYT và CNN sẽ sa thải các phóng viên viết "tin giả" về Trump

- Trump cân nhắc công bố sớm người ông chọn để kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell

- Cựu PTT Mike Pence thư cảm ơn Pam Hemphill, người từng bạo loạn 6/1/2021 nhưng từ chối lệnh Trump ân xá, vì thà ở tù hơn là ân xá

- DB LaMonica McIver (Dân chủ-NJ) ra tòa: vô tội, vào xem nhà tù di dân chỉ để kiểm tra ICE và Trump có vi hiến không

- TNS Bernie Sanders: chiến thắng của Mamdani cần được Đảng Dân Chủ học theo: kinh tế phải đứng về dân nghèo, nhân quyền phải ủng hộ cứu nguy Palestine.

- Ứng cử viên thị trưởng Mamdani thắng nhờ lá cờ chủ nghĩa xã hội dân chủ: đi xe buýt miễn phí, chăm sóc sức khỏe toàn dân, đóng băng tiền thuê nhà.

- Trump chửi mắng Zohran Mamdani (thắng sơ bộ Dân Chủ cho ghế Thị Trưởng New York) là "100% Cộng sản điên khùng", cực tả, mặt xấu, giọng chói tai

- CIA: tin tình báo mới, nói chương trình hạt nhân Iran thiệt hại nghiêm trọng vì bom Mỹ

- Trump hù dọa sẽ siết thuế quan Tây Ban Nha sau khi TBN không muốn tăng chi quốc phòng tới 5%. TBN nói Châu Âu có thể tự vệ

- Israel: 1 khách sạn sang trọng đang xây tại Tel Aviv sẽ cao nhất thành phố—và có thể mang tên Trump.

- Bay 15 giờ rồi chuyến bay Qantas từ Perth đến Paris quay về chốn cũ Perth vì bầu trời Trung Đông cấm bay

- Đức Giáo hoàng Leo XIV: linh mục phải sống độc thân và các giám mục phải có hành động cứng rắn giải quyết kẻ lạm dụng sex

- Las Vegas: vừa cất cánh, liền bốc khói, phi cơ American Airlines quay trở lại.

- California: Giá nhà biệt lập tháng 5/2025 là $900.170 đô, thấp hơn 1% so với 5/2024. Giá nhà trung bình Nam California (bao gồm Quận Cam) là $888,000 trong tháng 5/2025, trong khi có giá $880,000 hồi tháng 5/2024.

- San Diego: nghị viên đề xuất tăng lương tối thiểu lên 25 đô/giờ cho nhân viên du lịch, các chủ doanh nghiệp phản đối

- San Jose: Buu Trinh đâm chết 1 người, đâm bị thương 1 người khác, bị bắt

- Pennsylvania: Elliot Nguyen gửi tin nhắn [như tiểu thuyết] cho nạn , thú nhận "anh tự ghê tởm vì đã hiếp em" liền bị bắt, bị truy tố

- HỎI 1: Hơn 1/2 quận nông thôn Hoa Kỳ vắng luật sư? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Sóng nhiệt cực kỳ nóng, nguy hiểm đang ảnh hưởng đến một nửa dân số Hoa Kỳ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-26/6/2025) ⦿ ---- Seattle: Những người biểu tình đã tập trung bên ngoài văn phòng Thống Đốc Bob Ferguson của tiểu bang Washington, văn phòng ở thị trấn Seattle, vào hôm thứ ba, yêu cầu ông can thiệp vào trường hợp một người di cư Việt Nam bị trục xuất đến Châu Phi, nơi không hề liên hệ gì với di dân này.

.

Tuân Phan, người đã ngồi tù hơn 20 năm vì tội giết người cấp độ một và tấn công cấp độ hai, đã bị giam giữ bởi các đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) vào tháng 3 ngay sau khi anh ta ra khỏi nhà tù tiểu bang ở phía đông Washington. Gia đình anh đã mong đợi anh sẽ bị trục xuất đến Việt Nam. Thay vào đó, anh và 7 người trước đây bị giam giữ khác đã được đưa vào một chuyến bay đi đến Nam Sudan. Máy bay cuối cùng đã được chuyển hướng đến Cộng Hòa Djibouti ở Đông Phi, nơi Phan vẫn bị giam giữ.

.

"Chồng tôi hiện đang ở trong một căn cứ của Hải quân Hoa Kỳ ở Djibouti, Đông Phi," theo vợ của Phan là bà Ngọc Phan, nói. Anh ấy đang bị giam trong một thùng container vận chuyển trong xiềng xích. Anh đang chờ quá trình tòa án diễn ra.

.

Cuộc biểu tình bắt đầu trên vỉa hè bên ngoài văn phòng của thống đốc ở trung tâm thành phố Seattle nhưng chuyển đến sảnh của tòa nhà khi những người biểu tình hô vang "Mang Tuân về nhà!" Vợ ông, Ngoc Phan, người đã lãnh đạo cuộc biểu tình, đã yêu cầu một cuộc họp với Thống đốc Ferguson, nhưng được an ninh của tòa nhà nói rằng ông Thống đốc không ở trong tòa nhà.

.

Tôi đã rất thất vọng, cô ấy nói lặng lẽ, sau khi biết Thống đốc sẽ không xuất hiện. Ngoc và những người ủng hộ đang kêu gọi thống đốc ban hành một sự tha thứ, mà họ tin rằng có thể giúp đưa Phan trở lại Hoa Kỳ.

.

Devon Knowles, một người hành nghề luật sư bảo vệ công cộng với Dự án kháng án Washington, người quen thuộc với vụ án Phan, cho biết đây là con đường pháp lý có ý nghĩa và kịp thời của một người có ý nghĩa.

.

Đài truyền hình King 5 đã liên hệ với văn phòng Thống đốc để nhận xét và được cung cấp tuyên bố sau đây từ người phát ngôn: "Tôi có thể xác nhận rằng một thành viên của nhóm Thống đốc đã gặp gia đình ông Phan, trong tuần qua. Tiểu bang Washington có một hội đồng quản trị và ân xá, trong đó xem xét các yêu cầu về ân xá. Nếu ông Phan muốn tìm kiếm một sự tha thứ cho các bản án của mình về tội giết người cấp độ một và tấn công cấp độ hai, đó là quá trình chính xác. Tôi hiểu rằng đại diện của ông Phan, đã nộp đơn thỉnh cầu thay mặt ông [Phan]."

.

Việc trục xuất Phan xảy ra sau phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bị chia rẽ cho phép chính phủ liên bang trục xuất người di cư đến các quốc gia khác ngoài nước xuất xứ của họ. Quyết định đã lật lại một lệnh của tòa án trước đó yêu cầu người di cư được trao cơ hội để thách thức các vụ trục xuất đó. Đây không phải là riêng về chồng tôi, vợ Phan nói. Đây là về hàng ngàn người bây giờ có thể đã bị lặng lẽ trục xuất ở bất cứ đâu trên thế giới mà không hề qua thủ tục tòa án.

.

⦿ ---- Quận Cam: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện Quận Cam, California vào hôm thứ Tư, cáo buộc viên chức bầu cử cấp cao của quận này đã che giấu hồ sơ đăng ký cử tri, vi phạm luật bỏ phiếu liên bang. Chỉ một ngày trước đó, các quản trị viên bầu cử của quận đã đề nghị làm việc với Bộ Tư pháp để cung cấp thông tin có vấn đề trong khi vẫn bảo vệ quyền riêng tư của cử tri.

.

Vào hôm thứ Ba, Luật sư Quận Cam James D. P. Steinmann đã liên hệ với Luật sư cấp cao của Bộ Tư pháp và Quyền Trưởng phòng Bầu cử Maureen Riordan, xác nhận việc chuyển giao các tài liệu đăng ký cử tri [Quận Cam trình lên Bộ Tư Pháp] và đưa ra lộ trình hợp tác.

.

“Để tránh bị kiện, liệu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có cân nhắc một cơ chế khác để cho phép Quận cung cấp thông tin nhạy cảm này cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ không?”, Steinmann viết trong một email. “Liệu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể chấp nhận ký kết một thỏa thuận bảo mật cho phép chúng tôi cung cấp hồ sơ với sự đảm bảo rằng các thông tin nhận dạng cá nhân nhạy cảm như vậy sẽ được giữ bí mật và chỉ được sử dụng cho mục đích của chính phủ không?”

.

Chưa đầy 24 giờ sau, Bộ Tư pháp đã kiện Quận Cam yêu cầu cung cấp thông tin chưa được biên tập, bao gồm số giấy phép lái xe, số An sinh xã hội và dữ liệu ID cử tri. Vụ kiện bắt nguồn từ cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về việc liệu những người không phải công dân có được đăng ký hay nhận được lá phiếu qua thư ở Quận Cam hay không. Sau khi nhận được khiếu nại vào tháng 5, Bộ Tư pháp đã yêu cầu cung cấp tài liệu chi tiết về tất cả các lần đăng ký cử tri bị hủy do tình trạng người nộpkhông phải công dân kể từ năm 2020.

.

Để đáp lại, Văn phòng Đăng ký cử tri Quận Cam Robert Page đã cung cấp hồ sơ về 17 trường hợp như vậy (Ghi chú: nghĩa là 17 người không phải công dân nhưng xin đăng ký cử tri và bị từ chối), một số trong số đó đã được Văn phòng Biện lý Quận xác nhận. Nhưng trích dẫn luật bảo mật của California, Quận đã biên tập thông tin cá nhân nhạy cảm.

.

"Những nội dung biên tập được áp dụng ở đây là cần thiết để cân bằng mục tiêu của NVRA là đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quá trình đăng ký cử tri với quyền riêng tư theo luật định của người đăng ký", Quận đã viết cho Bộ vào thứ Sáu tuần trước. "Nếu Bộ Tư pháp có thể cung cấp thẩm quyền pháp lý yêu cầu Văn phòng Đăng ký cử tri cung cấp thông tin nhạy cảm... chúng tôi chắc chắn sẽ sẵn sàng xem xét thêm vấn đề này".

.

Riordan [đại diện Bộ Tư pháp] đã bác bỏ những biện pháp bảo vệ đó, khẳng định rằng các hồ sơ đã biên tập không đủ để xác định việc tuân thủ Đạo luật Giúp người Mỹ Bỏ phiếu (HAVA) và rằng "các luật lệ của California mà bạn dựa vào để biên tập thông tin sẽ bị hủy bỏ khi nó xung đột với thẩm quyền thực thi của chúng tôi".

.

Tuy nhiên, các viên chức của Quận lập luận rằng luật liên bang không cấp cho Bộ quyền truy cập không bị hạn chế vào dữ liệu cử tri bí mật, ít nhất là không có lệnh triệu tập hoặc lệnh của tòa án. Trong các thông báo của mình, họ liên tục bày tỏ mong muốn hợp tác thông qua các kênh an toàn, hợp pháp. "Chúng tôi có thể giải quyết các chi tiết theo cách phù hợp với nhu cầu của tất cả các bên", Steinmann viết.

.

Các luật sư của Bộ tuyên bố rằng khi được hỏi vào ngày 23 tháng 6 liệu Quận có tuân thủ hay không, Steinmann "xác nhận qua điện thoại rằng Bị đơn sẽ không cung cấp các hồ sơ chưa biên tập theo yêu cầu".

.

Khiếu nại của Bộ Tư pháp được nhiều luật sư ký, bao gồm Bilal Essayli, Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm California và Michael Gates, Phó Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp của Ban Dân quyền.

.

Essayli trước đây từng phục vụ tại Đại hội đồng Tiểu bang California, nơi ông công khai ủng hộ luật yêu cầu cử tri phải xuất trình thẻ căn cước và các biện pháp xác minh chặt chẽ hơn để đăng ký cử tri. Gates, cựu luật sư thành phố Huntington Beach, đã ủng hộ một sửa đổi hiến chương địa phương để yêu cầu cử tri phải xuất trình thẻ căn cước tại các cuộc bầu cử thành phố, một sắc lệnh bất chấp luật bầu cử của tiểu bang và gây ra các cuộc chiến pháp lý với Bộ trưởng Tư pháp California.

.

Đây là vụ kiện thứ hai do Ban Bầu cử của Bộ Tư pháp đệ trình theo Maureen Riordan, cả hai đều chống lại siết quyền bầu cử. Riordan, cựu luật sư của Quỹ Pháp lý vì Lợi ích Công cộng, có thành tích lâu dài trong việc áp đặt các hạn chế bỏ phiếu. Vụ kiện đầu tiên của Bộ Tư pháp, được đệ trình vào tháng 5 chống lại North Carolina, cũng nhằm mục đích áp đặt gánh nặng đăng ký mới và có thể tước quyền bầu cử của hàng nghìn cử tri.

.

Theo một luật sư phân tích, Quận Cam cần biên tập (redaction) trước khi nộp hồ sơ? Mục đích bảo vệ danh tính cá nhân khỏi bị lạm dụng, như trộm danh tính hoặc quấy rối; Tuân thủ luật tiểu bang về quyền riêng tư, vốn nghiêm ngặt hơn luật liên bang; Giảm nguy cơ chính trị hóa dữ liệu cử tri, đặc biệt trong bối cảnh nhạy cảm về nhập cư và gian lận bầu cử. Nếu lộ ra toàn bộ hồ sơ chưa biên tập thì có thể gây ra lạm dụng thông tin cá nhân: Ví dụ, kẻ xấu có thể dùng số an sinh xã hội hoặc chữ ký để giả mạo danh tính; Đe dọa hoặc quấy rối cử tri: Nhất là những người thuộc nhóm thiểu số, dễ bị tổn thương; Làm suy giảm lòng tin vào hệ thống bầu cử, nếu người dân cảm thấy thông tin của họ không được bảo vệ.

.

⦿ ---- Bố ráp nhà thờ bây giờ là bình thường ở Nam California: Các nhân viên di trú liên bang đã tiến hành bố ráp trong nhà thơ và nơi xung quanh một số nhà thờ ở Nam California. Các nhân viên của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đã vào các cơ sở của giáo xứ Công giáo ở Montclair và Highland vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 6, theo The San Bernardino Sun.

.

Bộ An ninh Nội địa đã đảo ngược chính sách của chính quyền Biden về việc cấm các nhân viên ICE hoạt động trong hoặc gần trường học, nhà thờ và các "địa điểm nhạy cảm" khác. Các nhà thờ ở Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người di cư bằng cách cung cấp các nguồn lực, viện trợ và hỗ trợ. Họ thường đóng vai trò là nơi trú ẩn tạm thời, đặc biệt là cho những người mới đến hoặc những người đi qua. Nhiều nhà thờ cung cấp các khu vực được chỉ định để nghỉ ngơi và phục hồi, đồng thời điều hành các ngân hàng thực phẩm, phân phối quần áo và cung cấp các nhu yếu phẩm khác để giúp người di cư giải quyết các nhu cầu cấp thiết của họ.

.

ICE đã bắt một số cá nhân tại bãi đậu xe của Nhà thờ St. Adelaide ở Highland, không ai trong số họ là nhân viên giáo xứ hoặc giáo dân đã đăng ký, theo The San Bernardino Sun. Các đặc vụ ICE đã bắt giữ một giáo dân nam tại Nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức ở Montclair, theo hãng tin đưa tin.

.

"Chúng tôi đã chứng kiến ​​ít nhất một trường hợp các đặc vụ ICE đột nhập vào một khu đất của giáo xứ và bắt giữ một số người. Không có gì ngạc nhiên khi điều này tạo ra nỗi sợ hãi, bối rối và lo lắng vô cùng lớn đối với nhiều người. Điều này không nằm trong Phúc âm của Chúa Jesus Christ - Đấng hướng dẫn chúng ta trong mọi việc chúng ta làm", Giám mục Giáo phận San Bernardino, Alberto Rojas, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba.

.

Rojas kêu gọi chính phủ dừng các hoạt động thực thi luật nhập cư khi chính phủ thực hiện các kế hoạch trục xuất hàng loạt của Tổng thống Donald Trump. Động thái này diễn ra khi các cơ quan thực thi luật nhập cư của Trump đã tăng cường các hoạt động thực thi ở khu vực Los Angeles sau khi tổng thống ra lệnh cho cơ quan này nhắm vào các thành phố trú ẩn.

.

Theo các nhà lãnh đạo nhà thờ, những hành động lan rộng này đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể về số lượng người tham dự tại các nhà thờ Công giáo và các nhà thờ khác, vì ngay cả những người gốc Tây Ban Nha có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc tình trạng nhập cư hợp pháp cũng bày tỏ nỗi sợ bị thẩm vấn hoặc giam giữ. Rojas cho biết "Chúng ta hiện đang chứng kiến ​​các nhân viên bắt giữ mọi người khi họ rời khỏi nhà, nơi làm việc và các địa điểm công cộng được chọn ngẫu nhiên khác", bao gồm cả trên tài sản của nhà thờ.

.

Giám mục Alberto Rojas, trong một tuyên bố: "Nhiều người đang xuống đường để lên tiếng phản đối các chiến thuật thực thi nhập cư hiện tại. Họ có quyền Hiến pháp để làm như vậy và tôi kêu gọi tất cả những người biểu tình hành động mà không thô tục, bạo lực với người khác hoặc phá hoại tài sản. Căng thẳng xung quanh vấn đề này đã tăng cao hơn nữa do quyết định triển khai quân đội Vệ binh Quốc gia liên bang và quân nhân đến các địa điểm diễn ra các cuộc biểu tình này. Vào thời điểm này, điều này dường như chỉ làm tăng mức độ tức giận và sợ hãi về bạo lực trên đường phố".

.

⦿ ---- Hai Bộ trưởng Quốc Phòng và Ngoại Giao cùng với Nhà Trắng đã nổi giận vì các bản đánh giá mật của họ bị lộ cho báo chí cho thấy chương trình nguyên tử của Iran chưa bị Tổng Thống Trump dội bom xóa sổ hay thiệt hại nhiều như lời Trump nói với mọi người. Không hài lòng với việc rò rỉ đánh giá sơ bộ về thiệt hại gây ra cho các cơ sở hạt nhân của Iran trong vụ đánh bom của Hoa Kỳ trái ngược với đánh giá của chính ông, Tổng thống Trump có kế hoạch hạn chế thông tin mật mà chính quyền của ông chia sẻ với Quốc hội.

.

"Chúng tôi đang tuyên chiến với những kẻ tiết lộ thông tin", một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với Axios vào thứ Tư. Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Marco Rubio, cố vấn an ninh quốc gia ngoài việc là ngoại trưởng, đã tức giận phản đối việc rò rỉ đánh giá ban đầu của Cơ quan Tình báo Quốc phòng, mà họ cho rằng nhằm phản bác lại tuyên bố của tổng thống rằng các mục tiêu đã bị "xóa sổ".

.

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Hoà Lan, Hegseth nói với các phóng viên rằng vụ rò rỉ đang được điều tra, theo tờ Hill. FBI đã tiến hành cuộc điều tra riêng. Và Rubio lập luận rằng "xóa sổ" chính xác hơn là "bị hư hại". Vị quan chức này cho biết các cơ quan tình báo đang tìm cách thay đổi quy trình của họ để ngăn chặn việc công bố các phân tích "có 'mức độ tin cậy thấp' đối với giới truyền thông". Trong tương lai, các quan chức chính quyền cho biết, sẽ có ít thông tin được đăng tải hơn trên CAPNET, hệ thống được sử dụng để chia sẻ thông tin mật với Quốc hội. Các đảng viên Dân chủ tại Quốc hội đã phàn nàn rằng họ không được thông báo trước vụ tấn công.

.

⦿ ---- Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Tướng Dan Caine cho biết hôm thứ Năm rằng cả sáu tên lửa xuyên hầm "bunker buster" tấn công cơ sở nguyên tử Fordow của Iran "đều bay đúng đến nơi chúng dự định". Tuy nhiên, ông không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại tại ba địa điểm bị nhắm mục tiêu.

.

Caine cũng cho biết chiến dịch đẩy lùi cuộc tấn công của Iran vào căn cứ Al Udeid của Hoa Kỳ tại Qatar được cho là "cuộc giao tranh Patriot lớn nhất trong lịch sử quân sự Hoa Kỳ", ám chỉ đến hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Hoa Kỳ sản xuất.

.

⦿ ---- Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết hôm thứ Năm rằng đất nước của ông đã "tát một cái vào mặt nước Mỹ" trong bình luận công khai đầu tiên của ông kể từ khi lệnh ngừng bắn được tuyên bố với Israel. Khamenei phát biểu trong một đoạn video phát trên truyền hình nhà nước Iran, lần đầu tiên ông xuất hiện kể từ ngày 19 tháng 6, trông và nghe có vẻ mệt mỏi hơn so với chỉ một tuần trước, theo AP.

.

Ông nói với người xem rằng Hoa Kỳ chỉ can thiệp vào cuộc chiến vì "họ cảm thấy rằng nếu không can thiệp, chế độ Zionist [người Israel chủ trương chiếm đất Palestine để phục quốc] sẽ bị phá hủy hoàn toàn". Nhưng ông nói rằng Hoa Kỳ "không đạt được lợi ích nào từ cuộc chiến này".

.

"Cộng hòa Hồi giáo đã chiến thắng và để trả đũa, đã tát một cái vào mặt nước Mỹ", ông nói, ám chỉ rõ ràng đến cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào một căn cứ của Mỹ ở Qatar gần đó vào thứ Hai, không gây ra thương vong. Khamenei cảnh báo rằng "một hành động như vậy cũng có thể lặp lại trong tương lai", nói rằng Iran "có quyền tiếp cận các trung tâm quan trọng của Hoa Kỳ trong khu vực và có thể hành động bất cứ khi nào họ thấy cần thiết". "Nếu có bất kỳ hành động xâm lược nào xảy ra, kẻ thù chắc chắn sẽ phải trả giá đắt", ông nói.

.

Khamenei, 86 tuổi, đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi ẩn náu tại một địa điểm bí mật sau khi chiến tranh nổ ra vào ngày 13 tháng 6 khi Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran và nhắm vào các chỉ huy quân sự và nhà khoa học hàng đầu. Sau cuộc tấn công của Mỹ vào ngày 22 tháng 6 đánh vào các địa điểm hạt nhân bằng bom phá hầm, Tổng thống Trump đã làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào thứ Ba.

.

⦿ ---- Giám đốc điều hành của Meta Platforms Inc., Mark Zuckerberg đã chiêu mộ được ba nhà nghiên cứu của OpenAI để hỗ trợ cho nỗ lực phát triển siêu trí tuệ của công ty, tờ Wall Street Journal đưa tin. Meta đã thuê Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov và Xiaohua Zhai, tất cả đều đang làm việc tại văn phòng Zurich của OpenAI, theo hãng thông tấn này cho biết, trích dẫn nguồn tin thân cận với vấn đề này.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Ryosei Akazawa đã nhắc lại với các phóng viên trước khi lên đường đến Hoa Kỳ để tham gia vòng đàm phán thương mại thứ bảy rằng đất nước của ông không thể chấp nhận mức thuế 25% của Hoa Kỳ đối với xe hơi. "Chúng tôi đã nhiều lần giải thích với Hoa Kỳ rằng ngành công nghiệp xe của Nhật Bản đã đóng góp rất lớn cho nền kinh tế Hoa Kỳ và chúng tôi dự định sẽ tiếp tục giải thích rõ ràng điều này và tìm kiếm sự hiểu biết", Akazawa cho biết.

.

⦿ ---- Trump tung tin đồn: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Năm về sự tồn tại của "tin đồn" rằng tờ New York Times (NYT) và CNN, mà ông mô tả là các hãng tin "thất bại" và "tin giả", sẽ sa thải các phóng viên, những người mà ông cáo buộc là đã "bịa đặt" những câu chuyện rằng các cuộc không kích của Washington không ảnh hưởng đến hoạt động của ba địa điểm hạt nhân chính của Iran.

.

"Hãy xem điều gì xảy ra?" đã viết trên Truth Social. Kể từ các cuộc không kích, Trump đã nhiều lần cáo buộc một số hãng tin bóp méo thông tin và khẳng định rằng các cơ sở của Iran đã phải chịu "thiệt hại to lớn". Trong khi đó, Iran thừa nhận rằng các địa điểm này đã "bị hư hại nghiêm trọng".

.

⦿ ---- Tổng thống Trump đang cân nhắc công bố sớm người được ông chọn để kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell nhằm làm suy yếu Powell, người mà ông gọi là "một người rất ngu ngốc" vì không cắt giảm lãi suất. Nhiệm kỳ của Powell sẽ không kết thúc cho đến tháng 5/2026. Người thay thế thường được công bố trước ba đến bốn tháng, nhưng Trump đang cân nhắc công bố người thay thế Powell vào tháng 9/2025 hoặc tháng 10/2025, hoặc thậm chí sớm hơn, theo tờ Wall Street Journal đưa tin, lưu ý rằng điều này "có thể cho phép chủ tịch tương lai tác động đến kỳ vọng của các nhà đầu tư về con đường có thể xảy ra đối với lãi suất". Trump tiếp tục chỉ trích Powell là "chỉ số IQ thấp" và "rất ngu ngốc" vào thứ Tư, theo CNN, lưu ý rằng ông Trump đã giảm danh sách xuống còn "ba hoặc bốn" người kế nhiệm tiềm năng.

.

Ông được cho là đang cân nhắc cựu thống đốc Fed Kevin Warsh, thống đốc Fed Christopher Waller, giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và cựu Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass. Tên của thống đốc Fed Michelle Bowman cũng đã được đề cập. Trọng tâm của Trump là cách họ xem xét việc cắt giảm lãi suất và mức độ thuyết phục của họ trong việc thuyết phục ủy ban thiết lập lãi suất của Fed thông qua chính sách lãi suất dễ dàng hơn, theo tờ WS Journal đưa tin. Trump khẳng định hôm thứ Tư rằng chính phủ sẽ tiết kiệm được 900 tỷ đô la tiền lãi mỗi năm nếu lãi suất thấp hơn ba điểm, theo USA Today.

.

Trump được cho là đã nói chuyện với Walsh, người mà trước đây ông đã cân nhắc làm Bộ trưởng Tài chính, về việc thay thế Powell cách đây vài tháng. "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu tổng thống đề cử sớm hơn thông lệ, chỉ để ... cố gắng biến một con vịt què thành một con vịt què hay đại loại thế", Walsh cho biết tại một sự kiện riêng trong tháng này. Nhưng một số người cho rằng thông báo sớm sẽ khiến chủ tịch mới vào thế khó khi "công khai chỉ trích các đồng nghiệp tương lai của Fed - những người sẽ cần sự ủng hộ nếu ông hoặc bà giành được sự chấp thuận của Thượng viện - và bị những người tham gia thị trường coi là kẻ nịnh hót Trump", theo tờ WS Journal. Powell, người ủng hộ "cách tiếp cận thận trọng" là chờ xem liệu thuế quan của Trump có thúc đẩy lạm phát hay không, có thể vẫn ở lại hội đồng quản trị của Fed cho đến năm 2028.

.

⦿ ---- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence hồi đầu tháng này đã viết một lá thư cho một cựu bị cáo ngày 6 tháng 1/2021 đã từ chối lệnh ân xá của Tổng thống Trump, bày tỏ "sự ngưỡng mộ" đối với quyết định từ chối ân xá và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Lá thư được gửi cho Pam Hemphill, một cựu bị cáo ngày 6 tháng 1 đã nhận tội vào năm 2022 về một tội nhẹ là diễn hành, biểu tình hoặc tuần hành tại tòa nhà Điện Capitol. Bà đã bị kết án 60 ngày tù, bà đã chấp hành án tù và ba năm quản chế.

.

Khi Trump ban hành lệnh ân xá toàn diện cho hầu hết các bị cáo bạo loạn Điện Capitol khi trở về Nhà Trắng, Hemphill đã công khai từ chối lệnh ân xá của bà. Vào thời điểm đó, bà nói với BBC rằng những người ủng hộ Trump đã "sai" khi xông vào Điện Capitol và việc chấp nhận lệnh ân xá sẽ "chỉ xúc phạm đến cảnh sát Điện Capitol, pháp quyền và tất nhiên là cả quốc gia của chúng ta".

.

"Quyết định danh dự của bà nói lên rất nhiều điều về cam kết của bà đối với Pháp quyền và tôi muốn gửi lời tri ân chân thành nhất của mình", lá thư của Pence viết. “Tôi chắc chắn rằng ý chí sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm của bà đã truyền cảm hứng cho nhiều người Mỹ bằng tấm gương về sự chính trực và đức tin của bà”. Người phát ngôn của Pence đã xác nhận tính xác thực của bức thư.

.

Trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X, Hemphill bày tỏ lòng biết ơn đối với những lời của cựu phó tổng thống. “Đó là một hành trình dài và khó khăn, nhưng bức thư tôi nhận được hôm nay đã khiến mọi nỗi đau, chiến dịch bôi nhọ và đêm mất ngủ trở nên xứng đáng hơn!” bà nói vào thứ Tư.

.

Trong một tuyên bố với The Hill, bà cho biết việc lên tiếng phản đối “hành vi gaslighting (nhồi sọ để xúi giục) và tự luyến” của Trump có thể giúp những người khác “rời khỏi giáo phái MAGA nguy hiểm của ông ta”, gọi đó là một phần trong “sự đền bù” của bà đối với quốc gia.

.

Vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, đám đông người biểu tình đã chuyển sự tức giận của họ sang Pence, người đã từ chối chứng nhận danh sách đại cử tri thay thế để Trump có thể tiếp tục nắm quyền.

.

Ngày hôm đó, ông Pence đã được đưa vội ra khỏi Thượng viện, nơi ông đang chủ trì phiên họp chung để chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, và được đưa đến một bến tàu ngầm, nơi ông đã đợi cùng vợ và con gái trong nhiều giờ. Trong khi đó, những kẻ bạo loạn đã xông vào Điện Capitol, một số người hô vang khẩu hiệu "Treo cổ Mike Pence".

.

Pence đã nhiều lần lên án hành động của Trump vào ngày hôm đó và bảo vệ quyết định của riêng mình trong việc chứng nhận kết quả cuộc bầu cử mà cựu Tổng thống Biden đã giành chiến thắng. Bà Hemphill cho biết rằng đất nước sẽ "mãi mãi biết ơn" vì hành động của Pence vào ngày hôm đó.

.

⦿ ---- Michigan: Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ ACLU đã đệ đơn kiện vào thứ Tư thay mặt cho một học sinh 14 tuổi, người cho biết một giáo viên đã làm nhục em vì từ chối đứng lên đọc Lời tuyên thệ trung thành để phản đối việc Hoa Kỳ ủng hộ cuộc chiến của Israel diệt chủng dân Palestine ở Gaza. Theo đơn kiện, giáo viên của Danielle Khalaf đã nói với em rằng, "Vì em sống ở đất nước này và tận hưởng sự tự do của đất nước, nếu em không thích, em nên quay trở lại đất nước của mình".

.

Danielle, người có gia đình gốc Palestine, đã từ chối đọc Lời tuyên thệ trong ba ngày vào tháng 1/2025. "Chúng tôi chỉ có thể kinh ngạc trước sự tin tưởng và lòng dũng cảm đáng kinh ngạc mà cô bé đã có để làm theo lương tâm và trái tim mình", luật sư Mark Fancher của ACLU cho biết. Đơn kiện cho biết giáo viên của cô bé đã khiển trách và nói rằng cô bé đã thiếu tôn trọng.

.

Kết quả là, Danielle "phải chịu đựng những tổn thương về mặt cảm xúc và xã hội nghiêm trọng", bao gồm cả ác mộng, căng thẳng và tình bạn căng thẳng, đơn kiện cho biết. ACLU và Liên đoàn Dân quyền Người Mỹ gốc Ả Rập cho biết quyền Tu chính án thứ nhất của Danielle đã bị vi phạm và vụ kiện đòi bồi thường tài chính. “Thật đau thương, tổn thương và tôi biết cô ấy có thể làm như vậy với những người khác”, Danielle nói tại một cuộc họp báo vào tháng 2, ám chỉ đến cách cô giáo đối xử.

.

Vào thời điểm đó, khu học chánh cho biết họ đã thực hiện “hành động thích hợp”, mặc dù không nêu rõ. Khu học chánh cho biết “Trường cộng đồng Plymouth-Canton không dung thứ cho bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào và chúng tôi rất nghiêm túc thực hiện việc này”. Michigan có hơn 300.000 cư dân gốc Trung Đông hoặc Bắc Phi, đứng thứ hai tại Hoa Kỳ sau California, theo Cục Thống kê Dân số.

.

⦿ ---- Tại sao Trump chưa can thiệp vào nền tư pháp Việt Nam để cứu các nhà hoạt động nhân quyền, mà chỉ lớn tiếng bênh vực cho một kẻ bị xem là diệt chủng ở Trung Đông? Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng ông "sốc" khi Israel tiếp tục cái mà ông gọi là "cuộc săn phù thủy" chống lại Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cho biết ông nghĩ rằng phiên tòa xét xử tham nhũng "nên bị hủy bỏ".

.

Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump đã ca ngợi Netanyahu vì vai trò của ông trong cuộc chiến chống lại "kẻ thù lâu năm rất cứng rắn và thông minh của Israel, Iran", nói rằng Netanyahu "không thể tốt hơn, sắc sảo hơn hoặc mạnh mẽ hơn trong tình yêu của mình" dành cho Israel. Ông bày tỏ sự lo lắng khi biết rằng thủ tướng đã bị triệu tập ra tòa vào thứ Hai vì cái mà Trump gọi là "vụ án có động cơ chính trị".

.

Ngoài ra, tổng thống tuyên bố rằng Netanyahu "xứng đáng được hưởng điều tốt đẹp hơn nhiều", cũng như "nhà nước Israel". Hơn nữa, ông nói rằng thủ tướng nên được ân xá, nói thêm rằng "chính Hoa Kỳ đã cứu Israel, và bây giờ chính Hoa Kỳ sẽ cứu [Benjamin] Netanyahu".

.

⦿ ---- Nếu chiến thắng của Zohran Mamdani, ứng cử viên yếu thế trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại New York, là một dấu hiệu, thì Đảng Dân chủ cần bắt đầu ủng hộ các ứng cử viên cấp tiến ngay bây giờ, theo Bernie Sanders. Những người theo đảng Dân chủ lớn tuổi, theo định hướng thành lập "có một bài học cần rút ra", ở đây, thượng nghị sĩ độc lập của Vermont, người đã ủng hộ Mamdani, nói với Politico. Ông cho biết Andrew Cuomo đã thua cuộc mặc dù nhận được sự ủng hộ từ các tỷ phú và "tất cả các ứng cử viên và chính trị gia thành lập lâu năm".

.

Mặt khác, Mamdani đã điều hành "một chiến dịch cơ sở mạnh mẽ xung quanh chương trình nghị sự cấp tiến" với trọng tâm là khả năng chi trả. "Điều đó cho tôi biết rằng tương lai của Đảng Dân chủ nằm ở chương trình nghị sự cấp tiến", Sanders nói. "Thay vì lấy tiền từ các tỷ phú và phát những quảng cáo ngu ngốc trên truyền hình ... bạn huy động hàng nghìn người xung quanh chương trình nghị sự cấp tiến phản ánh nhu cầu của tầng lớp lao động và bạn ra ngoài và gõ cửa từng nhà", Sanders nói. Nếu Kamala Harris làm như vậy, "bà ấy sẽ là tổng thống Hoa Kỳ ngày hôm nay".

Nhắc đến lời chỉ trích của Mamdani đối với Israel, Sanders cho biết đảng cần phải thừa nhận rằng "phần lớn đảng viên Dân chủ và phần lớn người dân Mỹ không muốn tiếp tục trao hàng tỷ đô la" cho Israel vì nước này đang "làm trẻ em Palestine chết đói". Mamdani, một người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ, coi Sanders là "nhân vật chính trị có ảnh hưởng nhất trong cuộc đời tôi". "Những gì Mamdani, tôi và những người khác đang nói đến là loại thay đổi có lợi cho tầng lớp lao động của đất nước này và sẵn sàng đối đầu với tầng lớp tỷ phú chưa bao giờ có cuộc sống tốt đẹp như vậy", Sanders nói."Đó là cách bạn giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử". Liệu giới lãnh đạo Dân chủ "lạc lõng" có rút ra được bài học không? "Có lẽ là không. Họ có lẽ sẵn sàng chìm cùng Titanic hơn là chuyển sang một hướng đi mới", Sanders nói. Theo Axios, một số đảng viên Dân chủ thành lập coi Mamdani, người đã xúc phạm cử tri Do Thái và kêu gọi cắt giảm ngân sách cho cảnh sát, là "độc hại về mặt chính trị đối với một đảng mà thành công trên toàn quốc phụ thuộc vào khả năng thu hút phiếu bầu ở những nơi ít tiến bộ hơn trên toàn quốc". Cử tri New York là dân thành thị, nhiều thông tin và phần lớn học cao hơn cử tri nông thôn, nơi ít thông tin và tin vào các lời đồn rỉ nơi nhà thờ hơn.⦿ ---- Ứng cử viên thị trưởng Mamdani của thành phố New York đã mượn một chủ đề chính từ Trump: tập trung vào khả năng chi trả. Nhà lập pháp tiểu bang đã đảo lộn chính trường New York City tuần này là một người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ được Tổng thống Trump mô tả là "Kẻ điên cộng sản", theo báo cáo của Guardian. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, Zohran Mamdani cho biết chiến dịch tranh cử thị trưởng thành công của ông trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ đã lấy cảm hứng chính từ Trump.Khi đến thăm những khu vực của thành phố nơi Trump giành chiến thắng vào tháng 11, Mamdani cho biết ông nhận ra rằng cử tri ở đó đã bị thuyết phục bởi lời hứa của Trump về việc làm cho mọi thứ trở nên dễ chi trả hơn. "Cả Donald Trump và chiến dịch của chúng tôi đều có thể thấy sự vỡ mộng trong chính trường, sự bất lực của rất nhiều người khi ăn mừng những mẩu vụn không thể nuôi sống bản thân và gia đình họ", Mamdani nói với tờ báo. "Sự khác biệt là Trump tìm cách khai thác tình cảm này mà không thực sự muốn giải quyết nó".Dân biểu tiểu bang 33 tuổi, người sẽ trở thành thị trưởng Hồi giáo đầu tiên của thành phố nếu được bầu vào tháng 11, đã hứa hẹn một loạt các sáng kiến ​​liên quan, từ đi xe buýt miễn phí, đến chăm sóc sức khỏe toàn dân, đến đóng băng tiền thuê nhà. "Chúng ta đã có những người cánh tả cấp tiến trước đây, nhưng điều này đang trở nên hơi nực cười", Trump viết sau chiến thắng sơ bộ của mình. Mamdani hiện có đường đua bên trong để giành chiến thắng vào tháng 11, nhưng ông vẫn có thể phải đối mặt với đương kim Thị trưởng Eric Adams và đối thủ sơ bộ Andrew Cuomo với tư cách là ứng cử viên độc lập.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích đảng Dân chủ vào thứ Tư, tuyên bố rằng họ "đã vượt quá giới hạn" sau khi thành viên Đại hội đồng Tiểu bang New York Zohran Mamdani giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ thị trưởng của đảng Dân Chủ tại Thành phố New York.Tổng thống gọi Mamdani là "100% Cộng sản điên khùng", đồng thời mô tả ông là một người theo chủ nghĩa cực tả. "Ông ta trông THẬT TỆ HẠI, giọng nói của ông ta chói tai, ông ta không thông minh cho lắm", Trump viết trên Truth Social.Mamdani trước đây đã đánh bại cựu Thị trưởng New York Andrew Cuomo trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ và nổi lên là ứng cử viên có nhiều khả năng kế nhiệm Thị trưởng đương nhiệm Eric Adams.⦿ ---- Cặp bồ với Putin, thế là mất đề cử Giải Nobel Hòa Bình. Một trong những đề cử Giải Nobel Hòa bình của ông Trump chính thức bị rút lại, và tất cả là do mối quan hệ của ông với một siêu cường đối thủ. Tuần này, Tổng thống đã xoay xở để làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn 'mong manh' giữa Israel và Iran sau 12 ngày không kích và phản công trên khắp Trung Đông.Tuy nhiên, hy vọng của Trump về việc được công nhận cho thành tựu này với giải thưởng lịch sử và đáng thèm muốn đã bị ảnh hưởng, vì một chính trị gia cấp cao của Ukraine đã đề cử ông cho giải thưởng vào cuối năm ngoái hiện đã suy nghĩ lại. Oleksandr Merezhko, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Ukraine, đã rút lại đơn trình bày mà ông đã đưa ra vào cuối năm ngoái, cáo buộc Trump 'xoa dịu' nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, người vẫn đang cố gắng xâm lược quốc gia châu Âu này.Trong một lá thư gửi cho ủy ban Nobel, ông viết: "Việc xoa dịu sự xâm lược này khuyến khích Putin tiếp tục tấn công, Trump chỉ nhắm mắt làm ngơ trước tất cả những điều đó. Tôi đã mất hết niềm tin rằng Trump sẽ thực hiện bất kỳ lời hứa nào của mình. Tôi hiểu lập trường của ông ấy liên quan đến Israel, đó là điều đúng đắn cần làm để giúp Israel tồn tại vì Iran đã nói rằng họ muốn phá hủy Israel. Tôi ước ông ấy cũng làm như vậy với Ukraine. Nga cũng muốn phá hủy Ukraine, Nga và Iran giúp đỡ lẫn nhau, Trump nên nhất quán và giúp Ukraine. Ukraine đã làm mọi thứ Trump muốn. Chúng tôi đã đồng ý với tất cả các yêu cầu ngừng bắn, bao gồm cả thỏa thuận khoáng sản. Mục tiêu của tôi là thúc đẩy theo hướng hòa bình thông qua đề cử. Ông ấy đã không thực hiện được lời hứa của mình. Điều này làm suy yếu nghiêm trọng uy tín của Hoa Kỳ trên trường thế giới. Mỗi ngày chúng tôi đều bị tấn công nhưng Trump không quan tâm. Mục tiêu của tôi với đề cử là thúc đẩy theo hướng hòa bình."⦿ ---- Bản tin The Verge ghi rằng Trump lặng lẽ thú nhận điện thoại Trump sắp bán không phải sản xuất ở Mỹ. Khi Trump Organization ra mắt nhà mạng không dây Trump Mobile, họ cũng ra mắt một chiếc điện thoại hàng đầu có tên là T1 Phone 8002 (phiên bản vàng). Một trong những điểm bán hàng chính của chiếc điện thoại này là lúc đó ghi là nó được sản xuất tại Hoa Kỳ. Chúng tôi (báo The Verge) cho rằng điều đó không đúng. Và chúng tôi đã đúng: trong vài ngày trở lại đây, trang web Trump Mobile dường như đã xóa sạch mọi ngôn ngữ cho biết điện thoại này được sản xuất tại Hoa Kỳ. (Ví dụ như biểu ngữ lớn trên trang chủ ghi rằng T1 là "MADE IN THE USA". Chỉ nêu một ví dụ.)Thay vào đó, trang web Trump Mobile hiện bao gồm những gì chỉ có thể được mô tả là những cử chỉ mơ hồ, ủng hộ Hoa Kỳ theo hướng sản xuất điện thoại thông minh. Khẩu hiệu mới của T1 là "Hiệu suất cao cấp. Tự hào là người Mỹ". Trang web của họ cho biết thiết bị này "được thiết kế theo các giá trị của người Mỹ" và có "bàn tay người Mỹ đằng sau mỗi thiết bị". Trong mục Tính năng chính, điều đầu tiên được liệt kê là "Thiết kế tự hào của người Mỹ". Không có điều nào trong số này chỉ ra, ừm, bất kỳ điều gì. Chắc chắn là nó không nói rằng thiết bị này được sản xuất tại Hoa Kỳ, hoặc thậm chí được thiết kế tại Hoa Kỳ.Đó không phải là điều duy nhất có vẻ đã thay đổi về chiếc điện thoại này kể từ khi ra mắt vào tuần trước. Ban đầu, nó được quảng cáo là có màn hình AMOLED 6,78 inch, nhưng giờ trang web của T1 lại nói rằng nó là 6,25 inch. Trang web từng liệt kê điện thoại có RAM 12 GB, và giờ thì không liệt kê RAM nữa. Không rõ điều gì đang xảy ra ở đây — Tổ chức Trump Organization vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận — nhưng có vẻ như Trump Mobile có thể đã chuyển nhà cung cấp cho T1. Dù chuyện gì đang xảy ra, thì đây chắc chắn là một lý do khác để nghi ngờ liệu chiếc điện thoại này có phải là hàng thật hay không. (Tuy nhiên, hình ảnh chỉnh sửa kém của chiếc điện thoại vẫn không thay đổi, vì vậy đó là điều gì đó.)Khi Trump Mobile lần đầu ra mắt, họ cũng hứa rằng T1 Phone 8002 sẽ được giao vào tháng 9. Bây giờ, thời điểm duy nhất tôi có thể tìm thấy là "cuối năm nay". Có lẽ tốt nhất là đừng nín thở chờ.⦿ ---- Xóa sổ Đài VOA để bắt đầu lại: Quyết định của chính quyền Trump giám sát các cơ quan thông tấn do chính phủ điều hành như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA đã nói với một ủy ban quốc hội vào thứ Tư rằng "tốt nhất là hủy bỏ toàn bộ và bắt đầu lại". Kari Lake, cựu phát thanh viên Arizona chuyển sang làm chính trị gia đảng Cộng hòa, đã làm chứng rằng Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ đã "thối nát đến tận gốc" và bất kỳ bộ phận nào có thể cứu vãn được đều phải được đặt dưới sự kiểm soát của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.Lake đã xuất hiện trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện vài ngày sau khi thông báo sa thải được gửi đến hàng trăm nhân viên tại cơ quan này và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, cắt giảm 85% nhân sự. Với các chính trị gia nói chuyện qua lại với nhau, phiên điều trần này giống như một cuộc tranh luận về vai trò mà báo chí nên có trong việc truyền bá ảnh hưởng của Hoa Kỳ ra nước ngoài.Lake cho biết bà đang tuân theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump nhằm cắt giảm hàng chục cơ quan thông tấn đến tận gốc, trong đó hầu hết đã đóng cửa hoặc cắt giảm mạnh. Bà mô tả nhiều chương trình phát sóng là chống Mỹ hoặc cổ xúy cho khuynh hướng tự do, chỉ ra những nỗ lực của các đại diện chính phủ Trung Quốc tại Hoa Kỳ nhằm tác động đến nội dung tiếng Quan Thoại trên Đài Á Châu Tự Do RFA (Các bạn RFA tiếng Việt có thể thanh minh cho RFA tiếng Quan Thoại hay không? MAGA chụp mũ nặng nề quá.).Trump ủng hộ Lake qua bài đăng trên mạng xã hội. Cơ quan này đang điều tra các cuộc gọi điện thoại đe dọa tới một thành viên của Quốc hội từ bên trong Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA, Lake cho biết, ám chỉ — nhưng không nói thẳng — rằng mục tiêu là một đảng viên Cộng hòa.Trump đã ủng hộ bà qua bài đăng trên Truth Social vào thứ Tư: "Tại sao một đảng viên Cộng hòa lại muốn Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) của đảng Dân chủ tiếp tục hoạt động? Đây là một THẢM HỌA TẢ HOÀN TOÀN — Không đảng viên Cộng hòa nào nên bỏ phiếu để duy trì nó. GIẾT NÓ ĐI!"Lake cho biết, một bức tường lửa do quốc hội chỉ định "khiến ban quản lý cơ quan không thể ngăn chặn các báo cáo thiên vị, chống Mỹ hoặc gian lận". "Bức tường lửa" mà bà nhắc đến đã có từ năm 1994, cấm bất kỳ sự can thiệp nào của một quan chức chính phủ Hoa Kỳ vào việc đưa tin độc lập.Ngoài phiên điều trần, giám đốc VOA Mike Abramowitz, người đang trong thời gian nghỉ hành chính, cho biết ông không biết có nhà báo gian dối nào phát tán thông tin sai lệch. Ông cho biết các phóng viên mắc lỗi sẽ được chỉnh sửa, còn những người vi phạm tiêu chuẩn sẽ bị kỷ luật.Kể từ khi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ra đời trong Thế chiến II, các kênh truyền thông này đã hoạt động theo lý thuyết rằng các bản tin khách quan được truyền tải đến những công dân có chính phủ phản đối các quyền tự do như vậy là một cách "quyền lực mềm" để thúc đẩy lợi ích của quốc gia."Tôi cảm thấy như mình đang phải chịu đựng một cuộc chiến tuyên truyền thông qua lời khai của ông", Dân biểu Hoa Kỳ Madeleine Dean, một đảng viên Dân chủ Pennsylvania cho biết. "Đối với những người trong số các bạn nghĩ rằng đây là về cải cách, thì không phải vậy. Đây là về việc đóng cửa phương tiện truyền thông".Abramowitz, trong một lưu ý gửi cho các đồng nghiệp vào thứ Tư, cho biết ông "buồn bã và tức giận" khi động cơ và lòng yêu nước của các nhân viên VOA bị chất vấn trong phiên điều trần..⦿ ---- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho đợt sa thải hàng loạt dự kiến diễn ra vào thứ Sáu, Semafor đưa tin vào thứ Tư, lưu ý rằng một người quen thuộc với vấn đề này cho biết bộ này có thể chờ phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Theo báo cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bắt đầu chuẩn bị cho việc cắt giảm việc làm, có thể bao gồm khoảng 3.400 vị trí việc làm, với việc các nhân viên đã được yêu cầu cung cấp sơ yếu lý lịch của họ vào đầu tháng này "để chuẩn bị cho việc tái tổ chức".Kế hoạch tái tổ chức bộ của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio trước đây đã bị Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ tại California Susan Illston hoãn lại, người đã cập nhật phán quyết trước đó đã chặn các cơ quan liên bang lớn tiến hành sa thải, bằng cách bác bỏ lập luận của chính quyền Trump rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nên là một ngoại lệ.⦿ ---- Trong phiên điều trần vào hôm thứ Tư, Dân biểu LaMonica McIver, Dân chủ-N.J., đã không nhận tội đối với các cáo buộc liên bang phát sinh từ hành vi bị cáo buộc tấn công một nhân viên của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan vào tháng 5. Phiên điều trần diễn ra tại Tòa án Quận Hoa Kỳ của New Jersey ở Newark, nơi McIver bị truy tố ba tội danh chống đối, tấn công, cản trở và can thiệp vào các sĩ quan liên bang tại Cơ sở Di trú Liên bang Delaney Hall ở Newark vào ngày 9 tháng 5. Hai tội danh mỗi tội có mức án tối đa lên đến tám năm tù, trong khi tội danh thứ ba có mức án tối đa là một năm tù.McIver vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội. Đội ngũ pháp lý của McIver cho biết bà đã thực hiện trách nhiệm của mình với tư cách là thành viên của Quốc hội và không phạm bất kỳ tội nào. "Bà ấy đến đó để kiểm tra một cơ sở giam giữ của ICE và tự mình xem liệu chính quyền Trump có tuân thủ luật pháp và Hiến pháp Hoa Kỳ hay không", luật sư Paul Fishman nói với giới truyền thông vào thứ Tư.⦿ ---- Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) John Ratcliffe hôm thứ Tư tuyên bố rằng cơ quan này đã thu thập được thông tin tình báo đáng tin cậy rằng chương trình hạt nhân của Iran đã bị thiệt hại nghiêm trọng do các cuộc không kích của Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 6, trái ngược với một số báo cáo của phương tiện truyền thông đã xuất hiện trước đó."Điều này bao gồm thông tin tình báo mới từ một nguồn/phương pháp đáng tin cậy và chính xác trong lịch sử rằng một số cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran đã bị phá hủy và sẽ phải được xây dựng lại trong nhiều năm", Ratcliffe tuyên bố trong một thông cáo báo chí mà ông đăng trên X. Cơ quan này cho biết họ sẽ tiếp tục cập nhật cho công chúng Hoa Kỳ về vấn đề này và "cố gắng cung cấp sự minh bạch" do tầm quan trọng của nó.⦿ ---- Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Tư rằng ông rời khỏi hội nghị thượng đỉnh NATO với "một chút khác biệt" về NATO sau khi chứng kiến "tình yêu... không thể tin nổi" và "niềm đam mê" mà các nhà lãnh đạo thế giới dành cho đất nước của họ, theo báo Guardian. Quan điểm hào phóng đó không mở rộng đến Tây Ban Nha, quốc gia không đồng ý cam kết chi 5% GDP hàng năm cho quốc phòng.AP đưa tin rằng Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez "đứng tách biệt hẳn khỏi các nhà lãnh đạo khác trong bức ảnh gia đình tại hội nghị thượng đỉnh" và nhắc lại sau cuộc họp rằng Tây Ban Nha không thể vượt quá 2%. Trump ngụ ý rằng có thể có hậu quả về thuế quan đối với lập trường như vậy, theo Guardian: "Họ muốn duy trì ở mức 2%. Tôi nghĩ điều đó thật khủng khiếp. ... Các bạn là quốc gia duy nhất không trả tiền. Tôi không biết vấn đề là gì. ... Chúng tôi sẽ bù đắp. Các bạn biết đấy ... chúng tôi đang đàm phán với Tây Ban Nha về một thỏa thuận thương mại. Chúng tôi sẽ bắt họ trả gấp đôi. Và tôi thực sự nghiêm túc về điều đó."Bloomberg đưa tin rằng các quốc gia thành viên EU (Tây Ban Nha là một trong số đó) không đàm phán riêng với Hoa Kỳ trước thời hạn ngày 9 tháng 7; thay vào đó, Ủy ban Châu Âu đang giám sát các cuộc đàm phán. Trump cho biết ông sẽ bỏ qua quá trình đó. "Tôi sẽ đàm phán trực tiếp với Tây Ban Nha. Tôi sẽ tự mình làm điều đó", Trump nhấn mạnh. "Họ sẽ trả, họ sẽ trả nhiều tiền hơn theo cách này".⦿ ---- Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Carlos Cuerpo cho biết hôm thứ Tư rằng "Châu Âu có các công cụ cần thiết để tự bảo vệ mình" nếu không đạt được thỏa thuận nào với Hoa Kỳ, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích chính phủ Tây Ban Nha vào đầu ngày hôm nay vì từ chối tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trước đó do NATO đặt ra.Trump tuyên bố rằng "thật không công bằng khi họ [Tây Ban ] không trả tiền. Tôi sẽ đàm phán với họ; họ sẽ trả bất kể thế nào", và đe dọa sẽ tăng gấp đôi thuế quan đối với Madrid. Sau tuyên bố của Trump, Cuerpo trả lời rằng theo khuôn khổ của Ủy ban Châu Âu, các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức giữa Liên minh Châu Âu và Washington.Ông cũng nhận xét rằng mối liên kết giữa EU và Hoa Kỳ là "mối quan hệ thương mại quan trọng nhất thế giới" và phải "tiến tới để đạt được một thỏa thuận công bằng và cân bằng", đồng thời nói thêm rằng Tây Ban Nha sẽ là "đối tác chủ động".⦿ ---- Một khách sạn sang trọng đang được xây dựng tại Tel Aviv sẽ là khách sạn cao nhất thành phố—và có thể mang tên Trump. Eric Trump, người điều hành Tổ chức Trump, đã nói chuyện với chủ sở hữu của khách sạn tại quận Sarona thời thượng vào mùa xuân này về một quan hệ đối tác, tờ New York Times đưa tin. "Israel luôn là thị trường mà chúng tôi muốn khám phá", con trai của tổng thống nói với tờ NY Times, mặc dù ông cho biết chưa có thỏa thuận nào được thực hiện và "mọi cuộc thảo luận đều chỉ mang tính sơ bộ". Các cuộc đàm phán với chủ sở hữu của nơi hiện được gọi là Khách sạn Sarona đã diễn ra trước khi tên lửa tấn công quận này trong các cuộc phản công của Iran.Tuy nhiên, các nguồn tin cho tờ NY Times biết rằng Eric Trump đã nói với các giám đốc điều hành bất động sản Israel rằng dự án "có cảm giác như một bất động sản của Trump" và thảo luận về việc thêm các tầng vào kế hoạch xây dựng tòa nhà 47 tầng. Kể từ chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024 của Donald Trump, tên Trump đã được cấp phép cho các tòa nhà ở Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Qatar, tờ Times lưu ý, và Israel có thể là mục tiêu tiếp theo mặc dù lo ngại rằng một tòa nhà của Trump ở đó có thể trở thành mục tiêu.Công ty đã rút lui khỏi dự án khách sạn Jerusalem sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 và từ bỏ kế hoạch xây dựng khách sạn Tel Aviv trước đó sau chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016 của Trump. "Bạn không thể xây dựng tòa nhà cao nhất ở Tel Aviv và cố gắng đàm phán hòa bình ở Trung Đông", Eric Trump đã nói vào thời điểm đó.⦿ ---- Bay 15 giờ rồi về chốn cũ. Hành khách trên chuyến bay của Qantas từ Perth đến Paris thấy mình trở lại nơi họ đã bắt đầu sau 15 giờ trên không sau khi không phận đột ngột đóng cửa ở Trung Đông. Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, chuyến bay QF33 rời Úc vào đêm Thứ Hai nhưng lại quay trở lại Perth vào sáng Thứ Ba. Theo tờ New York Times đưa tin, máy bay đã quay đầu gần Biển Ả Rập khi không phận Trung Đông bị đóng cửa do các cuộc tấn công gần đây liên quan đến Hoa Kỳ, Israel và Iran khiến máy bay không thể tiếp tục. Qantas đã trích dẫn "các lần đóng cửa không phận và tình trạng tắc nghẽn bổ sung" là lý do cho việc chuyển hướng.Đây là một trong nhiều sự trục trặc gián đoạn chuyến bay toàn cầu do không phận đột ngột đóng cửa trong khu vực. Không phận tạm thời đóng cửa trên Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Iraq, Kuwait và Bahrain, theo báo cáo của CNBC và Al Jazeera. Một chuyến bay khác của Qantas từ Perth đến London cũng đã bị chuyển hướng, hạ cánh xuống Singapore. Sự gián đoạn xảy ra sau cuộc tấn công của Iran vào một căn cứ của Hoa Kỳ tại Qatar, bản thân cuộc tấn công này là phản ứng đối với các cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào các địa điểm hạt nhân của Iran.Bộ trưởng ngoại giao Úc, Penny Wong, cảnh báo rằng các chuyến bay toàn cầu có thể bị chậm trễ và hủy chuyến do đóng cửa không phận xung quanh các trung tâm trung chuyển chính. (Mặc dù lệnh ngừng bắn hiện đã có hiệu lực.) Qantas cho biết chuyến bay từ Perth đến London vào thứ Ba của hãng vẫn hoạt động theo kế hoạch, nhưng không có chuyến khởi hành theo lịch trình nào đến Paris vào ngày hôm đó. Hành khách, bao gồm 216 người trên chuyến bay đến Paris và 199 người trên chuyến bay đến London, đã được cung cấp chỗ ở sau khi hạ cánh ngoài lịch trình. Một hành khách mô tả tình hình được phi hành đoàn xử lý tốt.⦿ ---- Đức Giáo hoàng Leo XIV khẳng định hôm thứ Tư rằng các linh mục phải sống độc thân và nhấn mạnh rằng các giám mục phải có hành động "kiên quyết và quyết đoán" để giải quyết những kẻ lạm dụng tình dục, khi ngài ra lệnh hành quân vào thứ Tư cho các giáo sĩ Công giáo trên thế giới. Ngài đã đưa ra thông điệp của mình trong một cuộc họp tại Vương cung thánh đường Thánh Peter với khoảng 400 giám mục và hồng y từ 38 quốc gia tham dự lễ kỷ niệm Năm Thánh đặc biệt dành cho giáo sĩ vào tuần này, theo AP.Đức Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử, cựu Hồng y Robert Prevost, cho biết các giám mục phải sống độc thân "và trình bày với tất cả mọi người hình ảnh đích thực của nhà thờ, thánh thiện và trong sạch trong các thành viên của mình cũng như trong đầu mình". Đề cập đến các trường hợp lạm dụng, Leo cho biết các giám mục "phải kiên quyết và quyết đoán trong việc giải quyết các tình huống có thể gây ra tai tiếng và với mọi trường hợp lạm dụng, đặc biệt là liên quan đến trẻ vị thành niên, và tôn trọng hoàn toàn luật hiện hành".Đây là lần thứ hai trong một tuần, Leo bình luận công khai về vụ bê bối lạm dụng. Vào đêm thứ sáu, trong một tuyên bố bằng văn bản gửi cho một nhà báo Peru nhiệt thành đã ghi lại những vụ lạm dụng nghiêm trọng trong một phong trào Công giáo Peru, Leo cho biết Giáo hội Công giáo không nên dung thứ cho bất kỳ loại lạm dụng nào. Ông xác định các vụ lạm dụng tình dục và tinh thần, cũng như lạm dụng thẩm quyền và quyền lực khi kêu gọi "các quy trình minh bạch" để tạo ra một nền văn hóa phòng ngừa trên toàn giáo hội.⦿ ---- Las Vegas: vừa cất cánh, liền bốc khói, phi cơ quay trở lại. Một chuyến bay của American Airlines đã trở về an toàn tại Sân bay quốc tế Harry Reid của Las Vegas ngay sau khi cất cánh do "sự trục trặc cơ học" vào sáng thứ Tư, hãng hàng không cho biết.Cục Hàng không Liên bang mô tả sự cố này là "sự trục trặc động cơ". Trong khi American Airlines cho biết "không có bằng chứng nào về hỏa hoạn trong động cơ", các video mà ABC News thu thập được cho thấy những ngọn lửa bùng phát ngắn từ động cơ.Matthew Villasista đang ở Câu lạc bộ Golf Quốc gia Las Vegas thì nhìn thấy thứ gì đó giống khói bốc ra từ máy bay. "Chúng tôi có thể nghe thấy rất nhiều tiếng nổ, gần giống như tiếng máy phát thanh. Chúng tôi phải dừng lại khi nghe thấy tiếng động đó", anh nói với ABC News.Mark Jackson đang ở trong bãi đậu xe thì nghe tiếng động giống như "pháo bông lớn". "Khi chúng tôi nhìn lên và thấy những gì thực sự đang xảy ra, tôi đã bị sốc và vô cùng buồn khi nghĩ đến việc mọi người trên máy bay phải sợ hãi như thế nào", Jackson nói với ABC News. "Những phi công dũng cảm đó đang làm việc dưới áp lực lớn. Trông giống như nó đang rơi xuống rất nhanh".⦿ ---- California: Giá nhà ở California nhìn chung chỉ biến động theo một hướng: tăng. Tuy nhiên, dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội môi giới bất động sản California cho thấy giá nhà không phải là đường thẳng. Giá trung bình của một ngôi nhà gia đình đơn lẻ vào tháng 5 là 900.170 đô la, thấp hơn khoảng 1% so với giá trung bình là 908.000 đô la vào tháng 5 năm 2024. Hiệp hội cho biết đây là lần đầu tiên giá nhà giảm theo năm trong 23 tháng.Nhà chung cư (condominiums) và nhà phố (townhomes) giảm mạnh hơn 15.000 đô la, tương đương 2,2%. Các chuyên gia cho biết lãi suất thế chấp tăng cao tiếp tục tác động đến cả giá cả và doanh số bán hàng nói chung ở California, vốn đã giảm 4% theo năm, theo dữ liệu. Nhà ở cũng tồn tại trên thị trường lâu hơn, trung bình là 21 ngày — tăng 31,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Dữ liệu có thay đổi tùy theo khu vực. Khu vực đô thị Los Angeles và Bờ biển Trung tâm (Central Coast) chứng kiến giá nhà tăng theo năm lần lượt là 1,8% và 6,2%, trong khi Khu vực Vịnh San Francisco chứng kiến mức giảm 3,8%. Giá nhà trung bình Nam California (bao gồm Quận Cam) là $888,000 trong tháng 5/2025, trong khi có giá $880,000 hồi tháng 5/2024.⦿ ---- San Diego: Một đề xuất tăng lương tối thiểu lên 25 đô la/giờ cho nhân viên du lịch đang được Nghị viên Hội đồng Thành phố San Diego Sean Elo-Rivera dẫn đầu. Tuy nhiên, vào thứ Ba, Phòng Thương mại Khu vực San Diego đã tổ chức một cuộc họp báo, trong đó các quan chức cho biết đề xuất này sẽ gây tổn hại đến các doanh nghiệp. “Nó sẽ xóa bỏ việc làm, đóng cửa các doanh nghiệp của chúng tôi và làm tê liệt các ngành công nghiệp thúc đẩy nền kinh tế của San Diego,” chủ tịch phòng Chris Cate cho biết.Đề xuất này sẽ bao gồm du lịch, trung tâm sự kiện và nhân viên dịch vụ vệ sinh. Một số nhà tuyển dụng đã có mặt vào thứ Ba để bày tỏ sự không hài lòng của họ. “Chúng tôi sẽ không thể tiếp tục kinh doanh,” chủ doanh nghiệp địa phương Steven Pinard cho biết. "Đơn giản là vậy thôi.” Bất chấp sự phản đối, Nghị viên Hội đồng Thành phố San Diego Sean Elo-Rivera vẫn bảo vệ đề xuất của mình.⦿ ---- San Jose: Cảnh sát San Jose đã bắt giữ một người đàn ông 44 tuổi bị tình nghi đâm chết người tại một ngôi nhà sau một cuộc tranh chấp gia đình. Buu Trinh đến từ San Jose đã bị bắt giữ vào lúc hơn 10 giờ tối thứ Ba sau khi anh ta bị cáo buộc đâm hai người đàn ông, giết chết một người trong số họ, bên trong một ngôi nhà ở khu 1300 Alvernaz Drive, theo cảnh sát cho biết.Khi các cảnh sát phản ứng đến ngôi nhà, họ thấy hai người đàn ông, mỗi người bị ít nhất một vết đâm, cảnh sát cho biết. Các cảnh sát được thông báo rằng nghi phạm đã biết vẫn còn trong nhà và họ đã bắt giữ Trinh. Một trong những nạn nhân được tuyên bố đã chết tại hiện trường và vết thương của nạn nhân thứ hai không đe dọa đến tính mạng, cảnh sát cho biết.Các thám tử điều tra giết người đã biết được ba người đàn ông đã cãi nhau trước khi đâm dao. Cảnh sát cho biết động cơ và toàn bộ hoàn cảnh vẫn đang được điều tra. Trinh đã bị giam giữ tại Nhà tù chính của Quận Santa Clara vì tình nghi giết người. Cảnh sát cho biết danh tính nạn nhân chưa được công bố ngay mà phải chờ thông báo cho gia đình.⦿ ---- Pennsylvania: Một người đàn ông ở Quận Lancaster đã thừa nhận đã cưỡng hiếp một người phụ nữ tại nhà riêng của cô trong một tin nhắn văn bản, nói với cô rằng anh ta cảm thấy "ghê tởm" sau đó, cảnh sát cho biết trong các tài liệu của tòa án. "Tôi không muốn mọi người cảm thấy đó là lỗi của cô", Elliot Nguyen đã nhắn tin cho người phụ nữ vào ngày 10 tháng 6, một ngày sau khi anh ta tấn công cô tại nhà riêng của cô ở East Earl Township, theo cảnh sát.Nguyen, 24 tuổi, đến từ Narvon, đã bị truy tố vào hôm thứ Sáu về tội hiếp dâm, trọng tội, cũng như ba trọng tội khác và hai tội nhẹ. Một bản tuyên thệ về nguyên nhân có thể xảy ra do cảnh sát East Earl đệ trình cho biết Nguyen đã vào phòng ngủ của người phụ nữ vào ngày 9 tháng 6 khi cô đang gấp quần áo và yêu cầu cô quan hệ tình dục với anh ta.Nguyen đã thò tay vào quần cô và bắt đầu quấy rối cô khi cô liên tục nói không và "cầu xin anh dừng lại", các tài liệu của tòa án cho biết. Theo bản tuyên thệ, sau đó anh ta đã cưỡng hiếp cô khi cô cố gắng chống trả anh ta. Sáng hôm sau, Nguyen nhắn tin cho người phụ nữ rằng anh ta cảm thấy lo lắng về những gì đã xảy ra, bản tuyên thệ cho biết."Anh đã tấn công tình dục (sexually assaulted) em. Em không làm khó anh đâu", người phụ nữ trả lời, theo các tài liệu của tòa án. "Em đang giải quyết những cảm xúc khó khăn của riêng mình sau khi anh xâm phạm em"."Vậy thì hãy đến thảo luận với anh vì em nói đúng, anh đã làm vậy", Nguyen nhắn lại, theo bản tuyên thệ. Bản tuyên thệ cho biết sau đó anh ta đã nhắn tin: "Anh không biết tại sao anh lại làm vậy. Anh thực sự đã làm điều tồi tệ nhất có thể [mà anh] có thể làm để làm tổn thương em".Hồ sơ tòa án trực tuyến cho thấy Nguyen đã được thả vào ngày bị bắt sau khi nộp tiền bảo lãnh 100.000 đô la. Một phiên điều trần sơ bộ được lên lịch vào thứ Tư trước Thẩm phán Tòa án Quận Jonathan Heisse.⦿ ---- HỎI 1: Hơn 1/2 quận nông thôn Hoa Kỳ vắng luật sư?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu của Đại học Tiểu bang Iowa phát hiện ra rằng hơn một nửa trong số 2.307 quận nông thôn ở Hoa Kỳ liền kề không có đủ số lượng luật sư tư nhân đang hành nghề. Các quận vắng luật sư phổ biến hơn ở phía Tây và Tây Nam, đặc biệt là 11% các quận nông thôn được phân loại là quan trọng. Khoảng 29% các quận nông thôn là vắng luật sư cấp bách và 23% là vắng luật sư mới nổi. Mười tám trong số 99 quận của Iowa được phân loại là vắng luật sư. Chi tiết:https://www.news.iastate.edu/news/more-half-rural-counties-are-legal-deserts-isu-study-finds⦿ ---- HỎI 2: Sóng nhiệt cực kỳ nóng, nguy hiểm đang ảnh hưởng đến một nửa dân số Hoa Kỳ?ĐÁP 2: Đúng vậy. Hàng chục triệu người Mỹ đã phải chịu đựng cái nóng oi ả bên ngoài hoặc tìm nơi trú ẩn có máy lạnh khi một đợt nắng nóng "cực kỳ nguy hiểm" bao phủ miền đông Hoa Kỳ vào thứ Ba với nhiệt độ cao kỷ lục. Khi mặt trời gay gắt phản chiếu trên các tòa nhà chọc trời của New York, Quảng trường Times Square vốn náo nhiệt đã gần như vắng tanh vào giữa trưa khi nhiệt độ lên tới 99 độ F (37 độ C), nóng nhất kể từ năm 2012 tại Thành phố New York. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, vào giữa buổi chiều, nhiệt độ tại Newark, New Jersey đạt 103° F (39,4° C) và Philadelphia cũng đạt 100° F (38° C). Người dân New York đi bộ dưới những chiếc ô khi họ đi trên đường phố Manhattan, trong khi những người khác tắm nắng trong bộ đồ bơi trong công viên. Chi tiết:https://www.sciencealert.com/extremely-dangerous-heat-wave-now-affecting-half-of-us-population