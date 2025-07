(25.6.2025) - Quận Cam: các chợ trời vắng vì ICE bố ráp - Trump tính dẹp toàn bộ đơn xin tị nạn của 250.000 người, và sẽ trục xuất không cần thủ tục tòa án - San Diego: ICE đập vỡ cửa sổ, vào nhà còng tay gia đình di dân, bắt đi

Quận Cam: nhiều chợ trời vắng vì sợ ICE bố ráp.

.

- Trump tính dẹp toàn bộ đơn xin tị nạn của 250.000 người, và sẽ trục xuất không cần thủ tục tòa án

- San Diego: ICE đập vỡ cửa sổ, vào nhà còng tay gia đình di dân, bắt đi

- Florida: 1 nhà tù giam di dân, xung quanh đào hào thả cá sấu và trăn

- California: thiếu nhân viên điều dưỡng, cơ sở điều dưỡng sẽ bị kiện.

- Tài xế xe vận tải coi chừng, bài thi tiếng Anh có thể làm di dân mất việc.

- Thăm dò bầu cử giữa kỳ 2026: phát ngôn nhân Viet Shelton của Democratic Congressional Campaign Committee tin sẽ có làn sóng xanh, đẩy nhiều dân cử Cộng Hòa về vườn

- TQ cấm các khoa học gia đất hiếm xuất cảnh.

- Bố ráp người nhập cư là khẩu hiệu kiếm phiếu của Trump. Bây giờ mới trở ngại kinh tế hiện ra. Chỉ còn 44% ủng hộ Trump về nhập cư, thấp nhất trước giờ.

- Xe Tesla tại châu Âu bán giảm 27,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Xe TQ bán tăng gấp đôi thị phần ở Châu Âu, chiếm 5,9%.

- Tòa án bảo Trump: hãy gỡ tạm lệnh đóng băng tài trợ chương trình hạ tầng bộ sạc xe điện tại 14 tiểu bang

- Trump: cần cú đánh dẫn tới hòa bình, nhưng không muốn cú đánh kiểu Hiroshima

- Đức Giáo hoàng thúc giục hòa bình Iran-Israel

- Pháp đã chuyển lời Mỹ tới Iran xin đừng trả đũa để giúp ngưng bắn

- Iran xác nhận các cơ sở hạt nhân hư hại lớn

- Trump: không tin các báo cáo CIA nói Trump dội bom chưa làm sứt mẻ khả năng hạt nhân Iran. Trump nói đã đẩy Iran lùi nhiều thập niên

- Iran treo cổ 3 người bị cho là gián điệp cho Israel, đang giam 700 nghi can liên hệ Israel

- Israel đã giết ít nhất 14 nhà khoa học Iran, nhưng không thể xóa sổ chương trình hạt nhân

- Ứng cử viên Zohran Mamdani (Hồi giáo, cấp tiến) thắng sơ bộ Dân Chủ tranh chức Thị trưởng New York

- Tàu chở hơn 3.000 xe mới từ TQ dự định đến Mexico bị chìm ở Thái Bình Dương gần biển Alaska, 22 thủy thủ di tản an toàn

- Trung tướng Alexus Grynkewich (Trump đề cử làm tư lệnh quân Mỹ ở Châu Âu) nói ở Thượng Viện: Ukraine có thể chiến thắng Nga

- Cựu viên chức cấp cao Bộ Tư pháp bị sa thải vì tố quan chức của Trump bất kể lệnh tòa, chửi f..k lệnh tòa khi trục xuất di dân qua Venezuela

- CNN thăm dò: 56% dân Mỹ không đồng ý Trump dội bom Iran, 44% ủng hộ. Trump nổi giận, mắng CNN là tin giả, đồ cặn bã

- Tài sản Elon Musk tăng 19 tỷ đô sau khi Tesla ra mắt dịch vụ taxi robot. Musk hiện giàu hơn Mark Zuckerberg (người giàu thứ 2 thế giới) 139 tỷ đô, hơn Jeff Bezos 155 tỷ đô

- Anh quốc: cây vĩ cầm thế kỷ 18 trị giá 200.000 đô la bị trộm từ một quán rượu.

- New Jersey: lễ tốt nghiệp trung học dưới trời nắng, hơn 100 người phải điều trị, 16 nhập viện

- Bệnh viện Đại học UC San Diego Health cắt 230 người

- HỎI 1: Phơi nhiễm thuốc lá đã giết chết hơn 7 triệu người vào năm 2023? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Những người thường xuyên gặp ác mộng có nguy cơ tử vong sớm gấp ba lần? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-25/6/2025) ⦿ ---- TQ cấm các khoa học gia đất hiếm xuất cảnh. Bộ Thương mại Trung Quốc đã bắt đầu yêu cầu một số chuyên gia đất hiếm giao nộp hộ chiếu để ngăn họ tiết lộ bí mật thương mại cho các quốc gia khác, tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Tư. Những người hiểu rõ vấn đề này cho biết bộ cũng yêu cầu các công ty đất hiếm biên soạn thông tin về "chuyên môn cụ thể, trình độ học vấn, lý lịch nghiên cứu và thông tin cá nhân" của nhân viên.

.

Theo báo cáo, chính phủ Trung Quốc đang tìm cách có được danh sách chi tiết về những người lao động trong mọi giai đoạn chế biến đất hiếm. Những người nộp giấy tờ đi lại sẽ phải xin phép để được đi nước ngoài, giống như trường hợp của nhân viên trong các doanh nghiệp nhà nước.

.

⦿ ---- San Diego: Các đặc vụ liên bang đập vỡ cửa sổ, còng tay những thiếu niên trong chiến dịch bố ráp dân nhập cư ở Oceanside. Video mới thu được cho thấy các đặc vụ liên bang có vũ trang đập vỡ cửa sổ, triển khai lựu đạn gây choáng và còng tay hai công dân Hoa Kỳ tuổi teen trong một chiến dịch thực thi luật nhập cư ở Oceanside vào tuần trước, trong đó cha mẹ của những thiếu niên này đã bị bắt giữ. Bộ An ninh Nội địa chưa trả lời các yêu cầu bình luận hoặc thông tin chi tiết về chiến dịch diễn ra vào khoảng 6 giờ sáng tại nhà của gia đình trên phố Buena.

.

Video do một người hàng xóm ghi lại cho thấy các đặc vụ được trang bị vũ khí hạng nặng với vũ khí bao quanh ngôi nhà và đập vỡ cửa sổ trong khi họ thông báo với những người bên trong bằng tiếng Tây Ban Nha rằng họ có lệnh của thẩm phán. Kevin Robles, 17 tuổi, cho biết: "Chúng tôi bị đánh thức bởi những tiếng nổ lớn và những tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài khu phức hợp tòa nhà".

.

Kevin cho biết các đặc vụ đã phá vỡ tất cả các cửa sổ, gửi một máy bay không người lái vào bên trong, sau đó ném lựu đạn gây choáng, khiến anh và em gái 14 tuổi của anh, Raquel, bị chấn thương. “Thật đáng sợ,” Kevin nói. “Hãy tưởng tượng chỉ cần mở cửa và bị 20 tia laser và tất cả những khẩu súng trường này chĩa vào người.”

.

Những thiếu niên ở bên trong cùng với cha mẹ của họ, Arnoldo Robles và Angelica Ortega. Các đặc vụ đang thực hiện lệnh bắt giữ liên bang được niêm phong đối với Arnoldo với một tội danh là "người nước ngoài bị trục xuất được tìm thấy ở Hoa Kỳ." Hồ sơ tòa án cho thấy anh ta đã bị kết tội lái xe khi say rượu vào năm 2023, mà Văn phòng Biện lý Quận San Diego cho biết anh ta đã nhận bản án 358 ngày giam giữ và năm năm quản chế. Cuối cùng, các đặc vụ đã dẫn cặp ba mẹ và hai thiếu niên ra khỏi nhà, từng người một, trong còng tay.

.

⦿ ---- California: thiếu nhân viên điều dưỡng, sẽ bị kiện. Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp California đã thông báo vào thứ Ba rằng họ đang kiện chuỗi cơ sở điều dưỡng Sweetwater Care có trụ sở tại San Diego vì cáo buộc không cấp đủ nhân sự cho các cơ sở của mình. Vụ kiện tuyên bố tình trạng thiếu nhân sự tại 19 cơ sở của Sweetwater tại California đã trực tiếp gây hại cho bệnh nhân và vi phạm mức nhân sự tối thiểu theo yêu cầu của luật tiểu bang.

.

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp tuyên bố rằng theo một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp, các cơ sở của Sweetwater đã thiếu nhân sự tối thiểu trong hơn 14.126 lần riêng biệt từ năm 2020 đến năm 2024, điều này được cho là khiến một số bệnh nhân bị bỏ bê "vì quá ít nhân viên hoặc không muốn chăm sóc".

.

Theo Văn phòng, một số bệnh nhân không được chăm sóc mặc dù bị thương nghiêm trọng, bao gồm "gãy xương không được đánh giá hoặc chăm sóc y tế trong nhiều ngày", trong khi những bệnh nhân khác bị ngã và các trường hợp cấp cứu y tế khác không được phản ứng kịp thời.

.

"Sweetwater và các cơ sở điều dưỡng lành nghề của họ đã vi phạm luật pháp và phản bội lòng tin của cộng đồng khi không bảo vệ được sức khỏe và sự an toàn của cư dân. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được", Bộ trưởng Tư pháp California Rob Bonta cho biết trong một tuyên bố. "Bộ Tư pháp California sẽ can thiệp bất cứ khi nào sức khỏe của bệnh nhân bị đe dọa. Với vụ kiện ngày hôm nay, chúng tôi đang buộc Sweetwater phải chịu trách nhiệm vì đã vi phạm luật pháp bằng cách thiếu nhân sự tại các cơ sở của mình và khiến cư dân dễ bị bỏ bê và thương tích nghiêm trọng. Không ai được đứng trên luật pháp và những bệnh nhân dễ bị tổn thương của chúng tôi xứng đáng được tôn trọng, an toàn và chăm sóc chất lượng cao".

.

⦿ ---- Quận Cam: chợ trời thê thảm. Một cuộc đột kích của cơ quan di trú liên bang gần đây tại một khu chợ ngoài trời (open-air market) địa phương khiến một số cư dân Quận Cam lo ngại về tác động của nó đối với tương lai của chợ trởi, còn gọi là chợ trao đổi (swap meet) ở Nam California.

.

Đây là nơi công nhân xây dựng và người làm vườn có thể mua quần áo và dụng cụ, những người bán hàng rong có thể mua đĩa và cốc, trẻ em có thể mua đồ chơi, các gia đình có thể mua đồ dùng cho lễ quinceañera, nông sản và giấy vệ sinh và khách hàng có thể ăn uống với mức giá phải chăng. Và nơi này thường được tạo ra bởi những người bán hàng chủ yếu là người Mỹ Latinh và người nhập cư cùng với những khách hàng mà họ phục vụ.

.

Cho đến khi các nhân viên di trú liên bang đột kích vào Khu chợ trao đổi lịch sử Santa Fe Springs vào tháng này trong bối cảnh có nhiều cuộc biểu tình "No Kings" trên khắp cả nước phản đối các cuộc đột kích của ICE. Bây giờ, một số người lo ngại rằng cuộc đột kích vào cuối tuần gần đây cũng như sự gia tăng rõ rệt trong việc thực thi luật di trú đang có tác động tiêu cực đến những người tham dự các khu chợ ngoài trời giá rẻ trong khu vực, nơi nhiều người bán hàng và khách hàng là người nhập cư.

.

“Các cuộc đột kích của lực lượng nhập cư đang ảnh hưởng đến chúng tôi, có những người không đến các điểm bán hàng của họ”, Maria Lopez, 60 tuổi, một người bán quần áo tại chợ trao đổi của Cao đẳng Orange Coast, chỉ vào tất cả các gian hàng trống rỗng. “Điều này đang ảnh hưởng đến nền kinh tế, đến toàn thế giới”, Lopez, người đã bán hàng tại các chợ trao đổi từ những năm 80, cho biết. “Tôi phải đến đây vì cần thiết”.

.

Sự việc xảy ra sau khi các chợ trao đổi trên khắp khu vực bị ảnh hưởng bởi lệnh đóng cửa bắt buộc của chính phủ và suy thoái kinh tế trong đại dịch do vi-rút Corona, buộc một số chợ trao đổi phải đóng cửa vĩnh viễn – bao gồm cả Chợ trao đổi OC tại khu hội chợ ở Costa Mesa.

.

Dulce Ramirez, một người bán hàng rong 15 năm bán hàng tại hội chợ trao đổi của Golden West College cùng gia đình, cho biết trong thời gian đại dịch, ít nhất những người bán hàng rong cũng nhận được hỗ trợ tài chính từ chính phủ. "Chính phủ không hỗ trợ gì cả", cô nói. "Khó khăn hơn. Nếu điều đó đã khó khăn, thì bây giờ còn khó khăn hơn vì mọi người không muốn ra ngoài chút nào".

.

Greg Silva, một cư dân Placentia đã là người bán hàng rong tại hội chợ trao đổi trong 50 năm, cho biết trên khắp Quận Cam và Quận Los Angeles, hiện tại có 50 phần trăm hoặc hơn những người bán hàng rong không đến hội chợ trao đổi địa phương của họ vì sợ ICE. Và khi những người bán hàng rong không đến, Silva cho biết, thì khách hàng cũng vậy.

.

"Mọi người đều sợ hãi. Tôi đã ở đây cả đời. Bố mẹ tôi đã ở đây cả đời. Nhưng tôi thậm chí còn mang theo hộ chiếu của mình, để phòng ngừa, vì tôi sẽ cố gắng bảo vệ bất kỳ ai đang bị quấy rối", Silva, người bán hàng rong tại Hội chợ trao đổi Paramount, cho biết.

.

“Làm sao một số người bán hàng này muốn quay lại? Họ sợ, bất kể họ có giấy tờ hay không,” ông nói. “Nếu chúng ta không lên tiếng và nói rằng điều đó đang gây tổn hại – làm sao chúng ta có thể nhận được sự giúp đỡ?” Ở Quận Cam, nhiều phiên chợ như vậy được tổ chức những ngày cuối tuần tại các trường cao đẳng địa phương như Cao đẳng Golden West, Cao đẳng Orange Coast và Cao đẳng Cypress.

.

⦿ ---- Chính quyền Trump đang có kế hoạch bác bỏ các yêu cầu xin tị nạn của hàng trăm nghìn người di cư tại Hoa Kỳ và sau đó trục xuất họ ngay lập tức như một phần trong chiến dịch trấn áp nhập cư toàn diện của tổng thống, theo 2 nguồn tin. Đây là động thái mới nhất trong một loạt động thái của chính quyền nhằm ngăn chặn người di cư nhận được sự bảo vệ tại Hoa Kỳ. Khi các nhà chức trách liên bang chịu áp lực phải công bố số lượng vụ bắt giữ người nhập cư lịch sử, các quan chức chính quyền đã âm thầm nỗ lực để gom nhiều người đủ điều kiện bị trục xuất hơn.

.

Những người bị nhắm mục tiêu trong trường hợp này là những người nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp và sau đó nộp đơn xin tị nạn, các nguồn tin cho biết. Các trường hợp của họ dự kiến ​​sẽ được đóng lại, do đó khiến họ có nguy cơ bị trục xuất. Điều này có thể ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người nộp đơn xin tị nạn.

.

Trong thập niên qua, phần lớn những người nộp đơn xin tị nạn với Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã tự khai báo cách họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ, với khoảng 25% cho biết họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp. Theo báo cáo của liên bang phân tích những người xin tị nạn vào năm 2023, con số này tương đương ít nhất 1/4 triệu người. Những người khác nhập cảnh hợp pháp qua một cửa khẩu nhập cảnh thông qua nhiều loại thị thực khác nhau.

.

Theo luật pháp Hoa Kỳ, trên nguyên tắc trước giờ, những người tìm kiếm sự bảo vệ khỏi bạo lực hoặc đàn áp ở quốc gia của họ có thể xin tị nạn để ở lại Hoa Kỳ. Nhưng Trump đã phong tỏa quyền tiếp cận để xin tị nạn tại biên giới phía nam của Hoa Kỳ sau khi nhậm chức. Dữ liệu liên bang cho thấy hiện có khoảng 1,45 triệu người đang chờ xử lý đơn xin tị nạn. Những người không trong quá trình trục xuất có thể nộp đơn xin tị nạn thông qua USCIS.

.

USCIS — trực thuộc Bộ An ninh Nội địa và chịu trách nhiệm quản lý các chế độ phúc lợi nhập cư liên bang — cũng đã được Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem ủy quyền đưa những cá nhân đó vào quá trình trục xuất nhanh cũng như "thực hiện các hành động bổ sung để thực thi các hành vi vi phạm dân sự và hình sự đối với luật nhập cư", theo một bản ghi nhớ mà CNN có được. Điều đó đánh dấu sự thay đổi chưa từng có so với giao thức kéo dài hàng thập kỷ của USCIS.

.

Các chuyên gia và người ủng hộ cảnh báo rằng việc đưa USCIS vào trung tâm chiến dịch trục xuất của tổng thống có thể sẽ gây ra tác động tiêu cực đối với những người đang cố gắng xin cứu trợ và ở lại Hoa Kỳ. “Họ đang biến cơ quan mà chúng ta nghĩ là cung cấp các lợi ích nhập cư thành một nhánh thực thi cho ICE” Sarah Mehta, phó giám đốc phụ trách các vấn đề chính phủ của bộ phận bình đẳng của Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ cho biết.

.

Những người di cư có vụ án bị bác bỏ theo kế hoạch mới của chính quyền sẽ phải chịu sự trục xuất nhanh chóng. Thủ tục trục xuất nhanh chóng đó cho phép các cơ quan di trú trục xuất một cá nhân mà không cần phải có phiên điều trần trước thẩm phán di trú. Nghĩa là, bị trục xuất mà không cần ra tòa.

.

⦿ ---- Bố ráp người nhập cư là khẩu hiệu kiếm phiếu của Trump. Bây giờ mới thấy vấn đề, khi trở ngại kinh tế hiện ra. Trump đã làm hài lòng những người ủng hộ mình trong 5 tháng đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, tích cực thực hiện lời cam kết tăng cường trục xuất, trấn áp các cửa khẩu biên giới và trao quyền cho các đặc vụ liên bang làm việc trong lĩnh vực thực thi luật nhập cư.

.

Nhưng trong những tuần gần đây, Trump đã gặp phải một số trục trặc trong thông điệp. Tổng thống và chính quyền đã đưa ra những thông điệp trái ngược nhau về việc liệu di dân lậu ở nông trại và ngành dịch vụ lưu trú, khách sạn có nhận được một số loại đối xử đặc biệt hay miễn trừ khỏi các nỗ lực trục xuất rộng rãi hơn hay không. Đầu tháng này, Trump đã thừa nhận trục xuất di dân lậu đã gây ra những lo ngại trong ngành nông nghiệp và dịch vụ lưu trú rằng việc trục xuất đang lấy đi những người lao động chủ chốt của các doanh nghiệp đó, dẫn đến việc tạm dừng thực thi tại các trang trại, khách sạn và các địa điểm khác.

.

Nhưng trong vòng vài ngày, có vẻ như chính quyền đã đảo ngược hướng đi. Ông trùm biên giới Tom Homan nói với các phóng viên rằng chính quyền sẽ "tiếp tục thực hiện các hoạt động thực thi tại nơi làm việc, ngay cả tại các trang trại và khách sạn, nhưng dựa trên cơ sở ưu tiên".

.

Vào thứ Sáu tuần trước, Trump đã làm cho bức tranh trở nên phức tạp hơn khi một lần nữa ám chỉ rằng ông đang tìm cách giúp đỡ nông dân. "Chúng tôi đang xem xét thực hiện một điều gì đó, trong trường hợp của những người nông dân có uy tín, họ có thể chịu trách nhiệm về những người mà họ thuê và để họ chịu trách nhiệm vì chúng tôi không thể khiến các trang trại phá sản", Trump nói tại New Jersey.

.

Các nguồn tin cho biết với The Hill rằng sự qua lại này là bằng chứng cho thấy sự giằng co trong chính quyền về việc theo đuổi mạnh mẽ việc trục xuất và thực thi luật nhập cư như thế nào trong khi vẫn cân bằng với các mối quan tâm về kinh tế. Nông dân đặc biệt dựa vào những người lao động không có tư cách pháp lý để làm những công việc nặng nhọc mà nhiều người Mỹ sẽ không làm.

.

Một lĩnh vực mà Trump và phe ủng hộ ông đồng thuận là tăng cường thực thi luật nhập cư tại các thành phố lớn do đảng Dân chủ điều hành. Tuần trước, Trump đã kêu gọi Cơ quan Thực thi Luật Di trú và Hải quan "làm mọi cách trong khả năng của họ" để giúp đạt được mục tiêu trục xuất hàng loạt của chính quyền, đặc biệt là Los Angeles, Chicago và Thành phố New York để tăng cường các nỗ lực thực thi.

.

Một cuộc thăm dò của The Economist và YouGov được tiến hành từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6, vài ngày sau khi Lực lượng Vệ binh Quốc gia được triển khai, cho thấy tỷ lệ chấp thuận của Trump về vấn đề nhập cư là 44% trong số các cử tri, đây là mức thấp nhất của ông cho đến nay trong cuộc thăm dò đó trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Một cuộc thăm dò của Fox News được tiến hành trong cùng khung thời gian cho thấy tỷ lệ chấp thuận của Trump về vấn đề nhập cư là 46%.

.

⦿ ---- Theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe châu Âu (ACEA), doanh số bán xe mới của Tesla tại châu Âu đã giảm trong tháng thứ năm liên tiếp vào tháng 5, khi khách hàng chuyển sang xe điện giá rẻ của Trung Quốc. Dữ liệu do ACEA công bố hôm thứ Tư cho thấy doanh số bán xe của Tesla tại Liên minh châu Âu, Anh và Hiệp hội thương mại tự do châu Âu đã giảm xuống còn 13.863 chiếc vào tháng 5, giảm 27,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

.

Các số liệu này củng cố xu hướng giảm trong khu vực đối với nhà sản xuất xe điện của Hoa Kỳ, vốn đã bị tổn hại về thương hiệu và danh tiếng một phần do lời lẽ kích động và hoạt động chính trị của CEO Elon Musk. Tesla tiếp tục phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các nhà sản xuất xe truyền thống cũng như các công ty Trung Quốc. Ví dụ, hãng xe BYD đã đăng ký gần như nhiều xe như Tesla vào tháng 5 sau khi bán chạy hơn công ty của Musk lần đầu tiên vào tháng 4. Theo dữ liệu công bố hôm thứ Ba bởi JATO Dynamics, các nhà sản xuất xe Trung Quốc đã bán được 65.808 xe vào tháng trước và tăng gấp đôi thị phần của họ trong khu vực châu Âu lên 5,9%.

.

⦿ ---- Các bạn lái xe vận tải coi chừng, bài thi tiếng Ang có thể làm bạn mất việc. Tại một trường đào tạo lái xe tải ở New Jersey, học sinh đang điều khiển xe đầu kéo 18 bánh quanh các nón giao thông. Những tài xế tương lai khác nhìn dưới mui xe để thực hiện kiểm tra an toàn, tường thuật khi họ kiểm tra các ống lái xem có vết nứt và rò rỉ không. Việc ôn lại tiếng Anh đã trở nên cấp thiết đối với các tài xế xe tải tương lai và hiện tại sau khi Tổng thống Donald Trump ban hành lệnh hành pháp nói rằng những tài xế xe tải không đọc và nói thành thạo ngôn ngữ này sẽ bị coi là không đủ điều kiện để làm việc.

.

"Một tài xế không hiểu tiếng Anh sẽ không được lái xe thương mại ở đất nước này. Chấm hết", Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy cho biết vào tháng trước khi công bố các hướng dẫn thực thi có hiệu lực vào thứ Tư. Các thủ tục cập nhật của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ yêu cầu tăng cường kiểm tra để xác định xem các nhà điều hành xe cơ giới thương mại có thể trả lời các câu hỏi và chỉ dẫn bằng tiếng Anh hay không, cũng như hiểu các biển báo giao thông trên đường cao tốc và bảng tin điện tử.

.

Tài xế xe tải học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai lo ngại rằng họ có thể mất việc nếu mắc lỗi hoặc nói giọng nặng khi bị thẩm vấn. Một số người đã nỗ lực cải thiện khả năng nói tiếng Anh lưu loát của mình bằng cách tham gia các lớp học, đọc thuộc lòng kịch bản và xem video hướng dẫn.

.

“Nếu đó không phải là ngôn ngữ mà bạn thích sử dụng hàng ngày, bạn có thể hơi lo lắng và bạn có thể cảm thấy, 'Nếu tôi nói sai thì sao?'”, Jerry Maldonado, chủ tịch hội đồng quản trị của Hiệp hội vận tải Laredo Motor Carriers Association, một hiệp hội thương mại tại Laredo, Texas, đại diện cho khoảng 200 công ty vận tải, cho biết. “Cuối cùng thì đó sẽ là cách diễn giải của cảnh sát, vì vậy điều đó khiến mọi người lo lắng”.

.

⦿ ---- Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Tana Lin đã tạm thời dừng lệnh đóng băng tài trợ của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với cơ sở hạ tầng bộ sạc xe điện tại 14 tiểu bang, một hồ sơ tòa án cho thấy.

.

Lệnh này cho phép chính quyền có bảy ngày để kháng cáo và chỉ áp dụng cho 14 tiểu bang đã đệ đơn kiện. Phán quyết của bà đã loại trừ Quận Columbia, Minnesota và Vermont, những nơi cũng là nguyên đơn nhưng không đưa ra bằng chứng về tác hại tức thời sẽ xảy ra do chính phủ giữ lại hàng tỷ đô la để các tiểu bang xây dựng các trạm sạc xe điện.

.

⦿ ---- Sau khi chỉ trích các báo cáo rằng bom của Mỹ đã gây ra một trở ngại tương đối nhỏ đối với vấn đề hạt nhân của Iran, Tổng thống Trump đã mô tả cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Iran theo những thuật ngữ lịch sử: bằng cách so sánh nó với quyết định chấm dứt chiến tranh bằng cách thả vũ khí nguyên tử xuống Nhật Bản.

.

The Guardian đưa tin rằng trong khi tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague hôm thứ Tư, Trump đã nói như sau, theo Guardian và Reuters: "Chúng ta đã không thành công với cú đánh đó sao? Cú đánh đó đã chấm dứt chiến tranh. Cú đánh đó đã chấm dứt chiến tranh. Tôi không muốn lấy ví dụ về Hiroshima, tôi không muốn lấy ví dụ về Nagasaki, nhưng về cơ bản đó là điều tương tự đã chấm dứt chiến tranh đó. Điều đó đã chấm dứt chiến tranh đó. Điều này đã chấm dứt chiến tranh. Nếu chúng ta không loại bỏ điều đó, họ sẽ phải chiến đấu ngay bây giờ."

.

Về những gì tương lai nắm giữ, Financial Times trích lời Trump nói với các phóng viên, "Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ kết thúc bằng một mối quan hệ nào đó với Iran."

.

⦿ ---- Đức Giáo hoàng Leo XIV đã thúc giục Iran và Israel "từ chối logic của sự bắt nạt và trả thù" vào thứ Tư. Phát biểu tại buổi tiếp kiến ​​chung hàng tuần của mình tại Vatican, giáo hoàng đã kêu gọi đối thoại và ngoại giao và bày tỏ hy vọng rằng lệnh ngừng bắn hiện tại sẽ được duy trì.

.

"Một quốc gia không được giơ kiếm chống lại một quốc gia khác", Đức Giáo hoàng Leo nói. Ngài lên án tình trạng bạo lực trong những ngày gần đây và thúc giục chữa lành "vết thương" do chiến tranh gây ra. Giáo hoàng lên án vụ tấn công chết người gần đây vào một nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp ở Damascus, Syria, được cho là do các chiến binh Nhà nước Hồi giáo thực hiện.

.

⦿ ---- Pháp đã chuyển một đề xuất ngừng bắn của Hoa Kỳ tới Iran chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn với Israel có hiệu lực, AFP đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn một nguồn tin ngoại giao của Pháp. Theo yêu cầu của Washington, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã gọi điện cho Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot vào tối thứ Hai để truyền đạt rằng lệnh ngừng bắn là có thể nếu Iran kiềm chế trả đũa.

.

Sau đó, Barrot đã chuyển thông điệp tới Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi, bao gồm các điều khoản đã thảo luận giữa Washington và Tel Aviv. Araghchi được cho là đã bày tỏ sự sẵn sàng của Iran trong việc nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Pháp, Đức và Anh. Nguồn tin cho biết lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngay sau những cuộc trao đổi này, cho thấy rằng hoạt động làm trung gian của Pháp đã đóng vai trò ngăn chặn sự leo thang hơn nữa và khôi phục lại đối thoại ngoại giao.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, đã xác nhận với Al Jazeera vào hôm thứ Tư rằng các cơ sở làm giàu hạt nhân của nước này đã "bị hư hại nghiêm trọng" sau các cuộc không kích của Hoa Kỳ vào Chủ Nhật. "Đúng vậy, các cơ sở hạt nhân của chúng tôi đã bị hư hại nghiêm trọng. Điều đó chắc chắn là do [chúng] đã bị tấn công liên tục", Baghaei nói, đồng thời cho biết thêm rằng Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran và các cơ quan khác đang xem xét vấn đề này.

.

Trong khi các nguồn tin của Israel đã đánh giá rằng chương trình hạt nhân của Tehran đã phải chịu "thiệt hại rất đáng kể", và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhiều lần tuyên bố rằng các địa điểm hạt nhân đã "bị phá hủy hoàn toàn", tuyên bố này đánh dấu lần đầu tiên một người nào đó từ Iran thừa nhận chương trình hạt nhân của nước này đã bị hư hại nghiêm trọng.

.

⦿ ---- Tổng thống Trump dường như không tin tưởng vào các báo cáo cho rằng bom của Mỹ đã gây ra một trở ngại chỉ tương đối nhỏ đối với vấn đề hạt nhân của Iran. Khi được hỏi về vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Hoà Lan vào hôm thứ Tư, Trump phản bác rằng chương trình của Iran có khả năng bị chậm lại "hàng thập niên", theo BBC đưa tin. Trump cho biết Israel có "những người [gián điệp] vào đó xem sau trận bom... và họ nói rằng đó là sự xóa sổ hoàn toàn", theo Haaretz.Khi được hỏi chương trình đã bị chậm lại bao lâu, ông trả lời: "Về cơ bản là hàng thập niên vì tôi không nghĩ họ sẽ làm điều đó một lần nữa". Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ tấn công một lần nữa nếu Iran cố gắng xây dựng lại các địa điểm, nhưng ông cho biết kịch bản đó không có khả năng xảy ra vì chương trình đã "biến mất trong nhiều năm. Rất khó để xây dựng lại vì toàn bộ mọi thứ đã sụp đổ".Bình luận của Trump tại Hague được đưa ra sau khi các chi tiết về một báo cáo tình báo bị rò rỉ của Hoa Kỳ kết luận rằng các cuộc tấn công của Hoa Kỳ chỉ làm chậm lại chương trình của Tehran trong vài tháng, theo tờ Wall Street Journal. Nhưng Trump đã bày tỏ sự nghi ngờ về đánh giá sơ bộ. "Tình báo nói rằng, 'Chúng tôi không biết. Nó có thể rất nghiêm trọng'", Trump nói. "Đó là những gì tình báo nói. Vì vậy, tôi đoán là đúng, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể lấy 'chúng tôi không biết nó rất quan trọng'. Đó là sự xóa sổ."Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, ngồi cạnh Trump, gọi các cuộc không kích của Hoa Kỳ là "hoàn hảo" và cũng hạ thấp phân tích tình báo, theo tờ New York Times. "Bất kỳ đánh giá nào cho bạn biết điều gì đó khác đều là suy đoán với động cơ khác, và chúng tôi biết điều đó bởi vì khi bạn thực sự xem xét báo cáo - nhân tiện, đó là một báo cáo tuyệt mật - thì đó là báo cáo sơ bộ, có độ tin cậy thấp." Trump dự kiến ​​sẽ có một cuộc họp báo vào cuối ngày hôm nay, thứ Tư khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh NATO.⦿ ---- Iran đã treo cổ ba người đàn ông bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel, theo hãng thông tấn tư pháp Mizan. Những người đàn ông này cũng bị kết tội buôn lậu thiết bị vào Iran để "thực hiện ám sát", Mizan cho biết hôm thứ Tư. "Họ giấu các công cụ ám sát trong một lô hàng rượu, cuối cùng dẫn đến cái chết của một viên chức", hãng này nói thêm. Edris Aali, Azad Shojaei và Rasoul Ahmad Rasoul đã bị hành quyết tại Nhà tù Urmia. Riêng Iran cũng bắt giữ 700 người bị cáo buộc có quan hệ với Israel trong cuộc xung đột giữa hai nước, theo Nour News.⦿ ---- Bản thống kê thiệt hại do chiến tranh gây ra cho Iran của Israel bao gồm các vụ giết người có chủ đích và đã giết ít nhất 14 nhà khoa học Iran, một cuộc tấn công chưa từng có vào bộ não đằng sau chương trình hạt nhân của Iran mà các chuyên gia bên ngoài cho rằng chỉ có thể đẩy lùi chứ không thể ngăn chặn. Trong một cuộc phỏng vấn với Associated Press, đại sứ Israel tại Pháp cho biết các vụ giết người sẽ khiến Iran "gần như" không thể chế tạo vũ khí từ bất kỳ cơ sở hạ tầng và vật liệu hạt nhân nào có thể sống sót sau gần hai tuần không kích của Israel và những quả bom phá boongke khổng lồ do máy bay ném bom tàng hình của Hoa Kỳ thả xuống. "Thực tế là toàn bộ nhóm biến mất về cơ bản là đã đẩy lùi chương trình lại nhiều năm, khá nhiều năm", Đại sứ Joshua Zarka cho biết.Nhưng các nhà phân tích hạt nhân cho biết Iran có các nhà khoa học khác có thể thay thế họ, và quan điểm của họ trùng khớp với ý kiến ​​của các nhà phân tích khác rằng chương trình hạt nhân Iran không bị "xóa sổ". Các chính phủ châu Âu cho biết chỉ riêng lực lượng quân sự không thể xóa bỏ bí quyết hạt nhân của Iran, đó là lý do tại sao họ muốn có một giải pháp đàm phán để xoa dịu những lo ngại về chương trình của Iran. "Các cuộc không kích không thể phá hủy kiến ​​thức mà Iran đã có được trong nhiều thập niên, cũng như không thể phá hủy bất kỳ tham vọng nào của chế độ này trong việc sử dụng kiến ​​thức đó để chế tạo vũ khí hạt nhân", theo Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy phát biểu với các nhà lập pháp tại Hạ viện.Iran từ lâu vẫn khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ là hòa bình, và các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã đánh giá rằng Tehran không tích cực theo đuổi bom. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Israel đã lập luận rằng Iran có thể nhanh chóng chế tạo vũ khí hạt nhân. Zarka nói với AP rằng các cuộc không kích của Israel đã giết chết ít nhất 14 nhà vật lý và kỹ sư hạt nhân, những nhà lãnh đạo khoa học hàng đầu của Iran, những người "về cơ bản đã có mọi thứ trong đầu". Họ bị giết "không phải vì họ biết vật lý, mà vì cuộc chiến mà họ đích thân tham gia, đó là việc tạo ra, chế tạo và sản xuất (một) vũ khí hạt nhân", ông nói.Quân đội Israel cho biết chín người trong số họ đã chết trong làn sóng tấn công mở màn của Israel vào ngày 13 tháng 6. Họ cho biết họ "có nhiều thập niên kinh nghiệm tích lũy trong việc phát triển vũ khí hạt nhân" và bao gồm các chuyên gia về hóa học, vật liệu và chất nổ cũng như các nhà vật lý.⦿ ---- New York: Zohran Mamdani tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại Thành phố New York vào tối thứ Ba sau khi Andrew Cuomo thừa nhận thất bại trong một cuộc bỏ phiếu bất ngờ, khi ứng cử viên Mamdani trẻ tuổi, cấp tiến đã tạo ra một khoảng cách đáng kể so với cựu thống đốc Cuomo giàu kinh nghiệm hơn nhưng đầy tai tiếng. Mặc dù kết quả cuối cùng của cuộc đua vẫn sẽ được quyết định bằng số phiếu bầu được xếp hạng, Mamdani, một người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ 33 tuổi, người hầu như không được biết đến bên ngoài các vòng tròn chính trị một năm trước, đã ở một vị trí hơn phiếu chắc chắn sẽ chiến thắng.Kết quả chưa chính thức của Hội đồng bầu cử cho thấy hơn 200.000 cử tri chỉ liệt kê lựa chọn đầu tiên, điều đó có nghĩa là thành tích của Mamdani trong vòng đầu tiên cuối cùng có thể đủ để vượt qua ngưỡng 50%. Trong bài phát biểu trước những người ủng hộ, Mamdani nói rằng, "Tối nay, chúng ta đã tạo nên lịch sử", hứa rằng, "Tôi sẽ là ứng cử viên của đảng Dân chủ cho chức thị trưởng Thành phố New York".Cuomo, người đang cố gắng trở lại sau vụ bê bối quấy rối tình dục, đã nói với những người ủng hộ rằng ông đã gọi điện cho Mamdani để chúc mừng ông. "Đêm nay là đêm của ông Mamdani. Ông Mamdani xứng đáng với điều đó. Mamdani đã chiến thắng", Cuomo nói với những người ủng hộ. Ông đã tụt lại phía sau Mamdani với biên độ lớn trong các lá phiếu lựa chọn đầu tiên và phải đối mặt với một con đường cực kỳ khó khăn để bắt kịp khi các lá phiếu được phân phối lại trong quy trình bỏ phiếu lựa chọn xếp hạng của Thành phố New York. Như thế, Mamdani sẽ là thị trưởng người Mỹ gốc Ấn Độ và Hồi giáo đầu tiên của thành phố nếu được bầu chung cuộc.⦿ ---- Một tàu chở hàng đang chuyển xe mới đến Mexico đã bị chìm ở Bắc Thái Bình Dương, nhiều tuần sau khi các thành viên thủy thủ đoàn bỏ tàu vì không thể dập tắt đám cháy trên tàu khiến tàu chở hàng khổng lồ này chết máy dưới nước, AP đưa tin. Công ty quản lý tàu, Zodiac Maritime có trụ sở tại London, cho biết trong một tuyên bố rằng tàu Morning Midas đã chìm vào thứ Hai tại vùng biển quốc tế ngoài khơi quần đảo Aleutian của Alaska. "Không có ô nhiễm nào có thể nhìn thấy được", Petty Officer Cameron Snell, người phát ngôn của Cảnh sát biển Hoa Kỳ có trụ sở tại Alaska cho biết. "Hiện tại, chúng tôi cũng có các tàu tại hiện trường để ứng phó với bất kỳ ô nhiễm nào".Tuyên bố cho biết thiệt hại do hỏa hoạn kết hợp với thời tiết xấu và rò rỉ nước đã khiến tàu hàng bị chìm ở độ sâu khoảng 16.404 feet và cách đất liền khoảng 415 dặm. Con tàu chở đầy xe mới từ Trung Quốc dự định đến một cảng lớn ở Thái Bình Dương tại Mexico. Theo MarineLog, tàu chở 3.048 xe, trong đó có 70 xe chạy hoàn toàn bằng điện và 681 xe lưỡng năng điện/xăng. Không rõ có xe nào được di dời trước khi tàu chìm hay không.Cảnh sát biển cho biết họ đã nhận được cảnh báo cấp cứu vào ngày 3 tháng 6 về một vụ cháy trên tàu Morning Midas, khi đó cách Đảo Adak khoảng 300 dặm về phía tây nam. Có 22 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Morning Midas. Tất cả đã được sơ tán đến một xuồng cứu sinh và được một tàu buôn gần đó cứu. Cảnh sát biển và Zodiac Maritime cho biết vào thời điểm đó, một luồng khói lớn ban đầu được nhìn thấy ở đuôi tàu bốc ra từ boong tàu chở đầy xe điện. Đám cháy đã không còn hoạt động khi Morning Midas bị chìm, nhưng công ty vẫn đang chờ một tàu kéo đến để kéo đường dài, Marine Link đưa tin.⦿ ---- Theo Reuters, người được Tổng thống Donald Trump đề cử trở thành vị tướng hàng đầu của Hoa Kỳ tại Châu Âu cho biết ông tin rằng Ukraine có thể chiến thắng cuộc xâm lược kéo dài hơn ba năm của Nga."Tôi nghĩ Ukraine có thể chiến thắng", Trung tướng Không quân Alexus Grynkewich phát biểu trong lời khai tại phiên điều trần phê chuẩn của Thượng viện vào ngày 24 tháng 6. "Tôi nghĩ rằng bất cứ khi nào quê hương của bạn bị đe dọa, bạn sẽ chiến đấu với sự kiên trì mà chúng ta khó có thể hình dung được".⦿ ---- Theo một cuộc thăm dò mới, cơ hội của đảng Cộng hòa trong việc ngăn chặn đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 dường như đã tăng vọt. Trong khi đó, một số cuộc khảo sát gần đây vẫn chỉ ra khả năng gặp rắc rối đối với đảng Cộng hòa và một phát ngôn viên của Ủy ban vận động tranh cử của đảng Dân chủ đã dự đoán "môi trường chính trị thuận lợi" cho năm 2026 với Newsweek.Đảng Dân chủ đang tìm kiếm một "làn sóng xanh" theo phong cách năm 2018 trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi tất cả các ghế trong Hạ viện và 1/3 số ghế tại Thượng viện sẽ được bầu lại. Theo truyền thống, đảng tại Nhà Trắng mất ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và đảng Dân chủ đã thể hiện tốt trong các cuộc bầu cử đặc biệt trên khắp cả nước, điều mà họ hy vọng là một dấu hiệu tốt cho đảng vào năm tới.Mặc dù thể hiện tốt trên một số lá phiếu chung, các cuộc thăm dò cho thấy rằng, mặc dù tỷ lệ chấp thuận của Tổng thống Donald Trump đang giảm dần, Đảng Dân chủ vẫn không được nhiều cử tri ủng hộ. Các nhà lãnh đạo đảng tiếp tục vật lộn với cách tốt nhất để giành lại các nhóm cử tri đã chuyển sang Cộng hòa, bao gồm cử tri trẻ và người Mỹ gốc Latinh và gốc Á, những người có xu hướng thiên hữu vào năm 2024. Trong khi đó, nhiều đảng viên Dân chủ cảm thấy rằng đảng của họ chưa phản đối đủ mạnh mẽ chính quyền Trump và đã kêu gọi một ban lãnh đạo mới trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.Một cuộc thăm dò mới từ Napolitan News Service và RMG Research cho thấy đảng Cộng hòa có lợi thế mạnh nhất so với đảng Dân chủ cho đến nay vào năm 2025, mang lại cho đảng Cộng hòa lợi thế 8 điểm trên lá phiếu chung.Có tới 52% số người được hỏi trong cuộc thăm dò cho biết họ có kế hoạch bỏ phiếu cho một đảng viên Cộng hòa, trong khi 44% cho biết họ có kế hoạch bỏ phiếu cho đảng Dân chủ. Đây là sự thay đổi so với tháng 5, khi đảng Dân chủ có lợi thế nhỏ - 48% có kế hoạch ủng hộ đảng Dân chủ, trong khi 45% nghiêng về đảng Cộng hòa, theo đơn vị thăm dò.Vào tháng 4, đơn vị thăm dò cho biết đảng Dân chủ tăng năm điểm - 50% so với 45%. Cuộc thăm dò mới, được tiến hành từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6, đã khảo sát 1.000 cử tri đã đăng ký và có biên độ sai số cộng hoặc trừ 3,1 điểm phần trăm.Người phát ngôn của DCCC (Ủy ban Vận động Quốc hội Dân Chủ: Democratic Congressional Campaign Committee) Viet Shelton đã nói với Newsweek trong một tuyên bố: "Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang định hình thành một cuộc trưng cầu dân ý về việc ai sẽ hạ thấp chi phí và giúp cải thiện cuộc sống của người Mỹ bình thường, chứ không phải những người giàu có và có nhiều mối quan hệ. Theo mọi tính toán, Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang thất bại thảm hại. Hầu hết người Mỹ ghét Dự luật lớn, xấu xí của Đảng Cộng hòa và đó là lý do tại sao Đảng Dân chủ tại Hạ viện sẽ giành lại đa số. Đảng Dân chủ tại Hạ viện có thông điệp tốt hơn, ứng cử viên mạnh hơn, nhiều nguồn lực hơn và môi trường chính trị thuận lợi khi chúng ta bước vào năm 2026."⦿ ---- Một viên chức cấp cao của Bộ Tư pháp cho rằng chính quyền Trump có thể đã phớt lờ lệnh của tòa án khi chuẩn bị trục xuất những người di cư Venezuela bị cáo buộc là thành viên băng đảng, theo một luật sư của bộ đã bị sa thải trong đơn khiếu nại của người tố giác được công khai vào thứ Ba. Trong một lá thư yêu cầu quốc hội và cơ quan giám sát của Bộ Tư pháp điều tra, cựu luật sư chính phủ, Erez Reuveni, cáo buộc rằng ông đã bị đẩy ra và bị công khai trừng trị sau khi chống lại các nỗ lực thách thức thẩm phán và đưa ra các lập luận tại tòa là sai hoặc không có cơ sở pháp lý, AP đưa tin. Ông đã làm việc cho Bộ Tư pháp trong gần 15 năm dưới thời cả chính quyền Cộng hòa và Dân chủ.Các khiếu nại được đưa ra một ngày trước phiên điều trần của Bove. Các khiếu nại của người tố giác về phụ tá Thứ Trưởng Tư Pháp Emil Bove được đưa ra một ngày trước khi Bove chuẩn bị đối mặt với các nhà lập pháp vào thứ Tư cho phiên điều trần xác nhận của ông để trở thành thẩm phán tòa kháng án liên bang.Một cáo buộc gây chấn động. Cáo buộc gây sốc nhất trong bức thư từ các luật sư của Reuveni tập trung vào cuộc họp của Bộ Tư pháp vào tháng 3 sau khi Tổng thống Trump viện dẫn Đạo luật Kẻ thù người nước ngoài về những gì ông tuyên bố là cuộc xâm lược của băng đảng Tren de Aragua của Venezuela, AP đưa tin. Reuveni cho biết Bove đã nêu khả năng tòa án có thể chặn lệnh trục xuất trước khi chúng có thể được thực hiện. Reuveni tuyên bố Bove đã chửi thề, nói rằng bộ sẽ cần cân nhắc việc nói với tòa án "f--- you" và "bỏ qua bất kỳ lệnh nào như vậy", theo hồ sơ.Ông đã "sững sờ". "Ông Reuveni đã rất sửng sốt trước tuyên bố của Bove vì theo hiểu biết của ông Reuveni, không ai trong ban lãnh đạo Bộ Tư pháp—trong bất kỳ Chính quyền nào—từng gợi ý rằng Bộ Tư pháp có thể trắng trợn bỏ qua các lệnh của tòa án, đặc biệt là với" một câu chửi thề, hồ sơ cho biết."Những tác động nghiêm trọng". "Hậu quả của hành động của Bộ mà ông Reuveni báo cáo có tác động nghiêm trọng không chỉ đến sự an toàn của những cá nhân bị trục xuất khỏi đất nước do vi phạm lệnh của tòa án, mà còn đến các quyền hiến định và sự bảo vệ của tất cả mọi người - cả công dân và người không phải công dân - những người có khả năng là nạn nhân của việc cố tình phớt lờ trắng trợn quy trình tố tụng hợp pháp và pháp quyền của cơ quan có trách nhiệm duy trì quy trình tố tụng hợp pháp", luật sư của Reuveni viết.Việc sa thải ông. Reuveni đã bị đình chỉ, sau đó bị sa thải, sau khi ông thừa nhận trong phiên tòa vào tháng 4 rằng Kilmar Abrego Garcia không nên bị trục xuất đến nhà tù El Salvador, và bày tỏ sự thất vọng vì thiếu thông tin về hành động của chính quyền.Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche đã phủ nhận các cáo buộc trong một bài đăng trên X Tuesday. Blanche cho biết những tuyên bố của Reuveni là "hoàn toàn sai sự thật", đồng thời nói thêm rằng ông đã có mặt tại cuộc họp và "không có lúc nào có ai đề xuất không nên tuân theo lệnh của tòa án". Tuy nhiên, tờ New York Times lưu ý rằng hồ sơ này "cho thấy một loạt email, tin nhắn và hồ sơ cuộc gọi" có thể hỗ trợ cho phiên bản sự kiện của Reuveni.⦿ ---- Công việc đã bắt đầu để biến một sân bay cũ ở Florida Everglades thành một trung tâm giam giữ người nhập cư, có biệt danh là "Alligator Alcatraz" (nhà tù Alcatraz Cá sấu). Một đại diện của Bộ trưởng Tư pháp Florida James Uthmeier, một đồng minh của Tổng thống Trump và là người đầu tiên đề xuất ý tưởng này, cho biết công việc tại địa điểm này đã bắt đầu vào sáng thứ Hai, theo tờ New York Times. Các quan chức có ý định dựng những chiếc lều lớn và các cơ sở khác để làm nơi ở cho 1.000 người di cư với chi phí 450 triệu đô la mỗi năm, với Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang có thể đóng góp kinh phí, một đại diện của Bộ An ninh Nội địa cho biết và nói thêm rằng hy vọng là một số lều có thể được dựng lên và hoạt động vào tháng 7.Tổng thống Trump chưa công khai chia sẻ quan điểm của mình về kế hoạch này, mặc dù tờ Times lưu ý rằng ông đã nói trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình về việc muốn xây một con hào dọc theo biên giới phía nam để chứa đầy cá sấu và rắn. Uthmeier lưu ý rằng Sân bay Đào tạo và Chuyển tiếp Dade-Collier được bao quanh bởi cá sấu và trăn để ngăn chặn việc di dân có thể trốn thoát. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết "chúng tôi đang làm việc với tốc độ chóng mặt về những cách thức hiệu quả về mặt chi phí và sáng tạo" để thực hiện các cuộc trục xuất hàng loạt và "chúng tôi sẽ mở rộng các cơ sở và không gian giường chỉ trong vài ngày, nhờ vào quan hệ đối tác của chúng tôi với Florida", theo BBC.Nhưng những người bênh vực người nhập cư có vấn đề với kế hoạch này. Việc chính quyền thậm chí còn xem xét cơ sở này "trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, không có kế hoạch rõ ràng về cách bố trí đủ nhân sự cho các dịch vụ y tế và các dịch vụ cần thiết khác, giữa cái nóng mùa hè của Florida cho thấy sự coi thường vô cảm của họ đối với sức khỏe và sự an toàn của những con người mà họ định giam giữ ở đó", Mark Fleming của Trung tâm Công lý Di dân Quốc gia nói với tờ Times. Thị trưởng Quận Miami-Dade Daniella Levine Cava, một đảng viên Dân chủ, cũng đã phàn nàn về "tốc độ nỗ lực nhanh chóng của tiểu bang" và những tác động "tàn khốc" tiềm tàng đến môi trường.⦿ ---- Một cuộc thăm dò của CNN cho thấy phần lớn người Mỹ không tán thành quyết định không kích Iran của Tổng thống Trump. Cuộc thăm dò cho thấy 56 phần trăm người Mỹ không tán thành hành động quân sự ở Iran, trong khi chỉ có 44 phần trăm ủng hộ. Cuộc thăm dò cũng cho thấy 58 phần trăm những người được khảo sát tin rằng hành động của Trump sẽ khiến Iran trở thành mối đe dọa lớn hơn đối với Hoa Kỳ.Phần lớn đảng viên Dân chủ (88 phần trăm) và hầu hết những người độc lập (60 phần trăm) cho biết họ phản đối các cuộc không kích, trong khi hầu hết đảng viên Cộng hòa (82 phần trăm) đều tán thành. Nhưng chỉ có 44 phần trăm đảng viên Cộng hòa cho biết họ rất tán thành hành động của Trump—một nhóm nhỏ hơn nhiều so với 60 phần trăm đảng viên Dân chủ phản đối mạnh mẽ.Kết quả thăm dò được đưa tin trong một phân đoạn trên CNN lúc 6:40 sáng theo giờ miền Đông vào thứ Ba. Trong vòng 20 phút, Trump đã giận dữ chỉ trích kênh truyền hình này khi nói chuyện với các phóng viên trên bãi cỏ Nhà Trắng như một phần của một bài chỉ trích rõ ràng, chỉ trích CNN là "cặn bã".Khi chỉ trích các báo cáo từ CNN và MSNBC rằng các cuộc không kích của ông có thể không phá hủy hoàn toàn kho dự trữ hạt nhân của Iran, Trump đã nổi giận: "CNN là đồ cặn bã. Và MSDNC cũng vậy ... Tất cả đều là tin giả. Họ không nên làm như vậy. Những phi công đó đã bắn trúng mục tiêu, những mục tiêu đó đã bị xóa sổ, và những phi công đó nên được ghi nhận. Họ không nhắm vào các phi công, họ nhắm vào tôi."⦿ ---- Giá trị tài sản ròng của Elon Musk tăng vọt 19 tỷ đô la vào thứ Hai, khiến ông trở thành người kiếm được nhiều tiền nhất trong ngày sau khi Tesla ra mắt dịch vụ taxi tự lái -- txi robot -- được mong đợi từ lâu tại Austin, theo Chỉ số tỷ phú của Bloomberg. Tesla chính thức ra mắt dịch vụ taxi tự lái vào Chủ Nhật cho một nhóm người dùng được chọn tại quê nhà, với mức phí cố định là 4,20 đô la cho mỗi chuyến đi.Nhân viên của nhà sản xuất xe điện vẫn đi cùng hành khách để đảm bảo an toàn, nhưng dịch vụ này, đã được Musk xây dựng trong nhiều năm và liên tục quảng cáo rầm rộ, đã thúc đẩy cổ phiếu của Tesla. Cổ phiếu đã tăng tới 11% trong phiên giao dịch thứ Hai trước khi đóng cửa tăng 8% ở mức 348,68 đô la, cắt giảm mức lỗ từ đầu năm xuống chỉ còn dưới 7%.Đợt tăng giá trong một ngày đó đã mang lại khoản lãi 19 tỷ đô la cho Musk, người hiện nắm giữ khối tài sản trị giá 385 tỷ đô la. Điều này giúp ông giữ vững vị trí đầu danh sách những người giàu nhất thế giới mặc dù đã lỗ 47,5 tỷ đô la kể từ đầu năm 2025. Tính đến sáng thứ Ba, Musk có giá trị tài sản cao hơn 139 tỷ đô la so với người giàu thứ hai thế giới, Mark Zuckerberg của Meta, và cao hơn 155 tỷ đô la so với người sáng lập Amazon Jeff Bezos.⦿ ---- Anh quốc: Cảnh sát London đang điều tra một vụ trộm bất thường: Có người đã lấy trộm một cây vĩ cầm thế kỷ 18 trị giá 200.000 đô la từ một quán rượu. Cảnh sát vừa công bố hình ảnh của nghi phạm (mặc dù vụ trộm xảy ra vào tháng 2) và đang yêu cầu công chúng giúp nhận dạng nghi phạm, theo BBC đưa tin. Cây vĩ cầm này thuộc sở hữu của một doanh nhân người Đức, nhưng ông đã cho một thành viên của Dàn nhạc giao hưởng London mượn cách đây tám năm. Nghệ sĩ vĩ cầm, David Lopez Ibanez, cho biết anh đã đến quán rượu với một người bạn để ăn nhẹ sau buổi tập, theo tờ Guardian."Tôi để nó ngay cạnh mình", anh nói. Tuy nhiên, tên trộm đã lấy được nó và đi ra ngoài mà không bị phát hiện, rõ ràng là bằng cách nhét nó vào bên dưới chiếc áo khoác dài của mình. "Bạn đã mất cảnh giác trong một giây", Lopez Ibanez nói với tờ New York Times. "Tôi cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ trên đầu mình". Chủ sở hữu người Đức của nhạc cụ này - được nghệ nhân người Ý Lorenzo Carcassi chế tạo vào năm 1740 - nói với tờ Times rằng anh hy vọng bảo hiểm sẽ chi trả cho tổn thất của mình. Sebastian Kutscha nói thêm rằng anh không vui khi Lopez Ibanez mang nó đến quán rượu nhưng sẽ không làm quá lên. "Anh ấy thực sự đang đau khổ", Kutscha nói. "Vậy tại sao tôi lại khiến anh ấy tệ hơn?"⦿ ---- New Jersey: Nắng nóng khắc nghiệt trong tuần đã gây thiệt hại cho Paterson, New Jersey, nơi có hơn 100 người được điều trị do phơi nhiễm vào thứ Hai tại hai buổi lễ tốt nghiệp trung học, theo NBC News đưa tin. Theo Sở Cứu hỏa Paterson, ít nhất 16 người tại Sân vận động Hinchliffe đã phải nhập viện. Theo Weather Channel, nhiệt độ ở mức trên 90 độ và chỉ số nhiệt là trên 105.Thị trưởng Paterson Andre Sayegh kể từ đó đã ban bố tình trạng khẩn cấp và hủy bỏ các hoạt động giải trí công cộng, theo News 12. Trường công lập Paterson vẫn chưa trả lời yêu cầu của các phương tiện truyền thông về lý do tại sao họ không hủy các buổi lễ ngoài trời. "Thật kiệt sức - tôi không thể thở được, ngực tôi đau như bị đau vậy", một học sinh từ Trường trung học Rosa Parks nói với đài.⦿ ---- San Diego: Bệnh viện Đại học UC San Diego Health sẽ cắt 230 nhân viên, theo các viên chức tại đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông báo.

"Vào thứ Hai, ngày 23 tháng 6, UC San Diego Health đã đưa ra quyết định khó khăn là cắt giảm khoảng 230 vị trí thành viên nhóm tại các phòng khám và bệnh viện của mình. "Quyết định này được đưa ra chỉ để ứng phó với áp lực tài chính gia tăng do tác động của liên bang đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sự không chắc chắn về quy định và chi phí chăm sóc tăng cao kết hợp với tỷ lệ hoàn trả từ Medicare, Medicaid và các công ty bảo hiểm không theo kịp chi phí chăm sóc thực tế", tuyên bố nêu rõ, một phần. Theo các viên chức tại UC San Diego Health, việc cắt giảm nhân viên y tế đang diễn ra trên toàn quốc.

.

⦿ ---- HỎI 1: Phơi nhiễm thuốc lá đã giết chết hơn 7 triệu người vào năm 2023?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu cho thấy phơi nhiễm thuốc lá đã giết chết hơn 7 triệu người vào năm 2023. Các nhà nghiên cứu cho biết thuốc lá liên quan đến khoảng một trong tám ca tử vong trên toàn thế giới và con số này đang tăng mạnh ở một số quốc gia. Chi tiết:

https://www.theguardian.com/society/2025/jun/24/tobacco-exposure-killed-more-than-7m-people-worldwide-2023-study

.

⦿ ---- HỎI 2: Những người thường xuyên gặp ác mộng có nguy cơ tử vong sớm gấp ba lần?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. "Sợ chết khiếp" có thể không chỉ là một câu nói, khi nói đến ác mộng. Theo một nghiên cứu mới được trình bày tại cuộc họp thường niên của Viện Hàn lâm Thần kinh học Châu Âu (EAN), những người thường xuyên gặp ác mộng có nguy cơ tử vong sớm gấp ba lần. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/06/23/frequent-nightmares-risk-premature-death/6711750690996/

.

.