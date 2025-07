Steve Lamar, Tổng giám đốc điều hành của Hiệp hội may mặc và giày dép Hoa Kỳ, nói với CNBC rằng thuế quan của Trump dù ở mức nào cũng sẽ không ngăn giá tăng. Mức thuế 30% được áp dụng trên mức thuế hiện hành theo Mục 301 và mức thuế MFN "vẫn sẽ khiến mùa tựu trường và kỳ nghỉ lễ trở nên tốn kém đối với hầu hết người Mỹ."

(17.6.2025) - Chuyên gia: Trump sẽ nhập phụ tùng (giá rẻ, vì Trump đã miễn thuế quan) từ TQ, ráp thành phone T1 rồi dán nhãn làm tại Mỹ

- Tiền sẽ tới tay Trump từ nhiều dự án quốc tế, kể cả từ VN

- Tăng giá: Thời trang, Đồ chơi, Hàng gia dụng giá rẻ, đồ dùng học tập và đồ trang trí nhà cửa. Đồ điện tử và thiết bị gia dụng

- Trump làm du lịch Mỹ mất 21 tỷ đô trong năm 2025.

- Texas (tiểu bang Cộng Hòa): Các chủ nông trại la trời vì công nhân biến mất vì sợ ICE bố ráp

- Upland, California: ICE bố ráp di dân lậu trước tiệm Home Depot, nhiều công dân Mỹ ra cản, cứu các di dân.

- San Diego: các dân cử gây nhau sau khi Trump nói ICE sẽ ưu tiên bố ráp các thành phố do Dân Chủ điều hành

- Có thẻ xanh cũng phải coi chừng: từ Mexico về lại Mỹ, bị ICE giam cả tháng, chưa có tin gì

- Colorado: bồi thẩm đoàn phạt Mike Lindell có tội bôi nhọ (vu khống bầu cử 2020 gian lận cho Biden), phải đền 2,3 triệu đô cho 1 nhân viên hệ thống bỏ phiếu Dominion

- San Diego: Giám mục Michael Pham và 2 giám mục phụ tá sẽ xuống đường, làm thánh lễ ngày 20/6 để đoàn kết với các di dân ra hầu tòa.

- Dự luật "bự và đẹp" ở phiên bản Thượng Viện sẽ tăng trần nợ thêm 5 nghìn tỷ USD, thay vì mức tăng 4 nghìn tỷ USD do Hạ viện thông qua.

- Annals of Internal Medicine: cắt Medicaid trong dự luật Cộng hòa Hạ viện có thể khiến khoảng 7,6 triệu người Mỹ mất bảo hiểm y tế, dẫn đến hàng ngàn ca tử vong có thể phòng ngừa được.

- NAACP (Hội quốc gia thăng tiến dân da màu) sẽ không mời TT Trump dự đại hội toàn quốc vào tháng tới (lần đầu NAACP không mời tổng thống đương nhiệm trong lịch sử 116 năm)

- Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ (ABA) kiện liên bang vì Trump "đe dọa luật sư và các hãng luật"

- California: dự luật cấm các viên chức (kể cả đặc vụ ICE) che mặt. Đưa ra sau khi tay súng Vance Boelter mặc trang phục cảnh sát tới gõ cửa 2 nhà lập pháp giữa đêm, tự xưng là cảnh sát để họ mở cửa, đã bắn chết vợ chồng một DB/TB và bắn trọng thương vợ chồng một TNS/TB

- Dân biểu Dân Chủ Hillary Scholten ở Michigan hoãn cuộc họp thị trấn sau khi biết tên bà nằm trong danh sách tay súng Vance Boelter sẽ tìm giết

- Bị ABC News sa thải vì viết câu "Trump là kẻ thù ghét tầm cỡ thế giới", nhà báo Terry Moran nói không có gì ân hận, vì ông chỉ viết sự thật

- Trump, Starmer: Mỹ-Anh đã ký thỏa thuận thương mại để giảm thuế quan, trừ vài mặt hàng sẽ bàn thêm.

- Ukraine: Putin dội bom vào khu dân cử Kyev, làm 15 người chết, 100 người bị thương. Putin không nể Trump chút nào.

- Trump: chưa liên lạc với Iran, vì ông "không có tâm trạng để đàm phán" với Iran.

- Israel: kêu gọi dân Iran ra khỏi thủ đô, nơi sẽ liên tục dội bom

- Iran cấm công chức sử dụng các thiết bị kết nối internet vì lo ngại Israel dò địa chỉ để ám sát

- Họp G7 ở Canada, Trump nói G8 loại Nga ra là sai lầm lớn. (năm 2014, Nga bị loại ra vì xâm chiếm Bán đảo Crimea và miền Đông Ukraine).

- Massachusetts: Thẩm phán William Young phán rằng Trump cắt giảm tài trợ của Viện Y tế Quốc gia NIH là bất hợp pháp và vô hiệu. Thẩm phán: làm thẩm phán 40 năm mà chưa thấy chính phủ nào kỳ thị chủng tộc như Trump

- Tòa bác vụ 2 công đoàn giáo sư Đại học Columbia kiện vụ Trump cắt tài trợ nghiên cứu. 2 công đoàn sẽ kháng cáo.

- Thẩm phán Allison Burroughs gia hạn lệnh cấm đối với lệnh Trump cấm du học sinh Đại học Harvard nhập cảnh tới tuần sau

- Thế giới suy nghĩ lại về giấc mơ Mỹ: Trump làm thiệt hại các đại học, chợ búa, nhà thờ, du lịch, thương mại

- 97% số iPhone do Foxconn sản xuất tại Ấn từ tháng 3 đến tháng 5/2025 đã được xuất cảng sang Mỹ, tăng so với mức 50% cùng kỳ năm ngoái.

- Mỹ có thể sẽ tham chiến giúp Israep chống Iran

- Người xem TV tại Iran đã bất ngờ chứng kiến trên màn hình trận bom của Israel làm gián đoạn bản tin

- Luật tiểu bang Iowa: dân cử chỉ có thể nhận quà tặng trị giá 3 đô la (3 USD) hoặc ít hơn. Dân Iowa thắc mắc vì sao Trump nhận phi cơ Qatar 400 triệu đô, tốn tiền gỡ ra, ráp thiết bị để làm Air Force One tốn bạc tỷ, rồi khi Trump về vườn lại tốn cả tỷ để gỡ thiết bị quân sự ra để Trump xài riêng.

- West Virginia: Lũ quét, mưa xối xả, khiến 6 người chết, 3 người mất tích, nhiều nhà sập, ngập lụt

- Chủ trại nuôi bò sữa ở Wisconsin kiện chính quyền Trump kỳ thị nông dân da trắng trong kế hoạch miễn nợ nông dân

- Minnesota: 2 dân cử Dân Chủ suýt chết. Tay súng Vance Boelter trong buổi rạng sáng bắn chết DB/TB Melissa Hortman và chồng, bắn trọng thương TNS/TB John Hoffman và vợ đã tới tận nhà 2 dân cử Dân Chủ khác nhưng họ không có mặt ở nhà. Boelter là mục sư truyền giáo, đăng ký Cộng Hòa, cuồng nhiệt mê Trump.

- Utah: cậu nhóc 16 tuổi bị bắt vì bắn 5 người (trong đó 3 người chết)

- Michael Madigan (Dân Chủ), chủ tịch Hạ viện Illinois, bị kết án 7,5 năm tù vì tội tham nhũng

- Cả 50 tiểu bang đồng ý nhận thương lượng từ Purdue Pharma và gia đình Sackler với số tiền 7,4 tỷ đô để gỡ đơn kiện thuốc gây nghiện opioid

- Các hãng giữ chính sách DEI, bất kể áp lực Trump, thấy cổ phiếu tăng. Các hãng xóa sổ DEI, bị xuống giá cổ phiếu. Các hãng luật đầu hàng Trump mất nhiều khách hàng lớn.

- Trump rời thượng đỉnh G7 ở Canada sớm, sau khi kêu gọi dân Iran di tản khỏi thủ đô Iran

- Connecticut: Thanh Pham bị bắt vì tội ma túy.

- HỎI 1: Dân Mỹ đa số mập phì vì thoi quen ăn để giảm căng thẳng, để bớt buồn, để ngưng âu lo? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Trẻ em tiếp xúc sớm với thuốc kháng sinh có nguy cơ bệnh hen suyễn, nguy cơ nhiễm trùng và sử dụng thuốc kháng sinh cao hơn sau này trong thời thơ ấu? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-17/6/2025) ⦿ ---- Texas: Các chủ nông trại tại tiểu bang Cộng Hòa này cũng la làng vì bố ráp di dân lậu đã gây thiệt hại cho họ. Những người nông dân ở Thung lũng Rio Grande của Texas cho biết họ đang cảm thấy khó khăn khi công nhân không đến làm việc do các cuộc đột kích của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đang diễn ra.

.

Người nông dân Nick Billman ở Donna nói với KVEO của Nexstar rằng các cuộc đột kích đang ngăn cản công nhân đến làm việc, khiến những người chủ nông trại không có bất kỳ sự giúp đỡ nào. Ông cho biết mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ hơn chỉ vài tuần trước. "Tôi cho rằng trong vòng ba tuần qua, mọi thứ bắt đầu chậm lại, nhưng tuần vừa rồi là rất lớn", Billman cho biết. "Đó là khi không có ai muốn ra ngoài và bị phơi bày, để có thể bị bắt, bất kể họ là hợp pháp hay bất hợp pháp".

.

Tuy nhiên, có một số sự lạc quan khi Tổng thống Trump thừa nhận rằng các chính sách nhập cư của ông đang ảnh hưởng đến những người nông dân Hoa Kỳ, thúc đẩy ông nói rằng ông đang cân nhắc một sắc lệnh hành pháp để giúp những người nông dân duy trì hoạt động. Tuần trước, chính quyền Trump đã chỉ đạo các viên chức nhập cư tạm dừng bắt giữ tại các trang trại, nhà hàng và khách sạn, theo một quan chức đã xác nhận.

.

Billman báo cáo rằng không có công nhân nào ở trang trại của ông trong tuần qua. “Một trăm phần trăm vắng mặt. Một trăm phần trăm không muốn ra ngoài vì sợ bị bắt ngay cả khi họ đang làm đúng cách”, Billman nói. Billman bị bỏ lại một mình, dọn dẹp đống đổ nát từ cơn bão di chuyển qua vào thứ năm. Mặc dù việc dọn dẹp đống đổ nát do bão rất dễ dàng, Billman nói với KVEO rằng ông tin rằng nguồn cung cấp thực phẩm của đất nước có thể bị ảnh hưởng nếu áp lực lên các trang trại vẫn tiếp tục.

.

“Có thể đến mức chúng ta mất mùa và không có đất để chuẩn bị, và ngay cả khi đó, tại sao phải lập kế hoạch nếu chúng ta thậm chí không thể thu hoạch?” người nông dân này cho biết. “Gia đình tôi và tôi có thể tự thu hoạch bằng tay, nhưng số lượng chúng tôi cần để trang trải chi phí trồng trọt đó, chúng tôi phải có nhân sự rộng hơn nhiều so với chỉ gia đình trực tiếp làm”.

.

Các nông trại ở California cũng chia sẻ quan điểm tương tự, cho biết các cuộc đột kích vào các xưởng đóng gói và các cánh đồng ở tiểu bang của họ đang đe dọa các doanh nghiệp cung cấp phần lớn thực phẩm của đất nước.

.

Billman giải thích rằng những người di dân lậu giúp duy trì và chuẩn bị đất để trồng trọt, đảm nhận một số công việc nặng nhọc nhất. Các cuộc đột kích của ICE cũng khiến những người nông dân như anh lo lắng, vì họ không muốn gặp rắc rối vì những người họ thuê.

.

“Chúng tôi không yêu cầu mọi người cung cấp giấy tờ, vì đó không phải là công việc của chúng tôi,” Billman cho biết. “Nếu ai đó sẵn sàng làm việc, chúng tôi sẽ cung cấp cho họ mẫu đơn 1098, họ đã ký vào đó, họ được trả tiền và việc họ có nộp thuế hay không, đó là trách nhiệm của họ. Chúng tôi lo rằng chúng tôi sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ nếu họ đến đột kích vào các cánh đồng của chúng tôi, vì chúng tôi không biết ai là người hợp pháp hay không vì chúng tôi không yêu cầu điều đó.”

.

Billman và những người khác đã nói rằng cải cách là giải pháp tốt nhất để bảo vệ nguồn cung cấp thực phẩm của đất nước. Cục Nông trại Texas cũng đã đưa ra một tuyên bố về vấn đề này, nói rằng, “Nhân viên nông trại làm việc chăm chỉ mỗi ngày để giúp sản xuất thực phẩm lành mạnh, được trồng tại Hoa Kỳ. Một lực lượng lao động đủ trong Nông nghiệp Hoa Kỳ là một thách thức liên tục phải được giải quyết và giải quyết. … Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Chính quyền Trump và Quốc hội về các giải pháp cung cấp lực lượng lao động hợp pháp và ổn định.”

.

Billman cho biết các chính trị gia Washington được chào đón đến thăm trang trại của ông để xem thực tế mà ông đang phải đối mặt khi không có lực lượng lao động quan trọng này và ông hy vọng giải pháp sẽ sớm được đưa ra. "Thay vì cuộc rượt đuổi này, chúng ta hãy đưa ra các ưu đãi cho những người đang nhập cư vào đất nước chúng ta, như Chương trình Bracero", Billman cho biết.

.

Theo Cục Lưu trữ Quốc gia, từ đầu những năm 1940 đến giữa những năm 1960, Chương trình Bracero do liên bang tài trợ đã được khởi xướng để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động của Hoa Kỳ do Thế chiến II gây ra. Chương trình này cung cấp các hợp đồng ngắn hạn cho những người di cư đến Hoa Kỳ từ Mexico để làm việc theo mùa và gửi tiền về quê cho gia đình. Sau khi Thế chiến II kết thúc, chương trình này giới hạn người lao động vào công việc nông nghiệp.

.

Người ta ước tính rằng hơn 4,5 triệu người lao động — hay braceros, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "người đàn ông vũ trang" — đã đến Hoa Kỳ trong suốt 22 năm của chương trình. Hiệp hội Lịch sử Tiểu bang Texas cho biết hầu hết những người này không bao giờ quay trở lại Mexico, một số người đã nhận được tư cách hợp pháp hoặc ân xá thông qua Đạo luật Kiểm soát Cải cách Di trú năm 1986.

.

“Những động lực để những người nhập cư này đến, nộp thuế và mọi người đều được an toàn, được thẩm tra, và theo cách đó sẽ hiệu quả hơn nhiều”, Billman cho biết.

.

⦿ ---- Nam California: ICE bố ráp di dân lậu trước tiệm Home Depot, nhiều công dân Mỹ ra cản, cứu các di dân. Một nhóm đặc vụ di trú đã cố gắng bắt giữ những người lao động thời vụ không có giấy tờ tại bãi đậu xe của một cửa hàng Home Depot ở Inland Empire vào thứ Hai cho đến khi các thành viên cộng đồng can thiệp, theo các nhân chứng và một tổ chức phi lợi nhuận.

.

Những người lao động thời vụ và thành viên cộng đồng ở Upland cho biết khoảng 20 đặc vụ liên bang đã có mặt tại Home Depot trên Đường Mountain ở Upland vào sáng sớm thứ Hai. "Tôi đến lúc 5:30 sáng. Có khoảng 20 cảnh sát ở đây. Họ tự tổ chức lại và họ đi tổ chức ở nơi khác", một người lao động thời vụ từ chối nêu tên cho biết bằng tiếng Tây Ban Nha. "(Các nhân viên) đã đến đây hai lần rồi".

Những nhân chứng khác cũng cho biết một hoạt động bố ráp nhập cư khác đã diễn ra tại cùng địa điểm vào Chủ Nhật. Alexis Teodoro từ Trung tâm Pomona Day Labor Center xác nhận các viên chức nhập cư đã tiếp cận một nhóm lao động ban ngày đang tìm việc tại bãi đậu xe nhưng cho biết không có ai bị bắt giữ trong hoạt động vào sáng Thứ Hai.

.

“Một vài chiếc xe không có biển số đã ở đây để cố gắng bắt những người lao động ban ngày,” Teodoro mô tả, đồng thời nói thêm rằng một số người lao động ban ngày, là công dân Hoa Kỳ, đã đánh lạc hướng các nhân viên ICE, tạo thời gian cho những người bạn không có giấy tờ trốn thoát.

.

“(Những công dân Hoa Kỳ) đã ở đó và hỏi, ‘Này, thuê tôi làm việc nhé.’ Điều đó đã giúp một số người trốn thoát,” Teodoro nói. Tina Silva, một công dân Hoa Kỳ khác, đã nhảy vào và yêu cầu các nhân viên liên bang rời khỏi bãi đậu xe Home Depot. “Tôi đã nói tạm biệt họ,” Silver nói. “Tôi đã nói với họ qua loa phóng thanh rằng hãy biến đi – bất cứ điều gì tôi có thể làm để đe dọa họ và đuổi họ ra khỏi cộng đồng của chúng tôi.”

.

Một người lao động ban ngày khác, người muốn giấu danh tính vì lý do an toàn, cho biết anh đã bị một trong những nhân viên tiếp cận vào sáng Thứ Hai. “Cục di trú đã chặn tôi lại ở đó, cạnh cái cây nhỏ tại Home Depot và hỏi tôi, ‘Chào buổi sáng. Xin hãy xuất trìnhgia61y căn cước,’” anh ta mô tả bằng tiếng Tây Ban Nha. “Tôi cho anh ta xem giấy phép lái xe, và anh ta hỏi tôi có giấy tờ tùy thân nào khác không. Tôi lấy thẻ xanh ra, và anh ta nói, ‘Chúc ông một ngày tốt lành.’”

.

Teodoro nhẹ nhõm vì không có ai bị bắt trong cuộc đột kích vào sáng thứ Hai trên Đường Mountain, nhưng anh ta nghi ngờ rằng Home Depot đang gọi điện cho chính quyền để đưa những người làm công nhật ra khỏi bãi đậu xe. “Xin hãy làm ơn, Home Depot,” Teodoro nói. “Chúng tôi không muốn các anh gọi cảnh sát. Họ chỉ đang tìm việc thôi.”

.

Teodoro cũng yêu cầu các thành viên cộng đồng quay phim bất kỳ cuộc đột kích hoặc hoạt động nhập cư nào miễn là chúng không can thiệp vào cuộc điều tra.

.

⦿ ---- San Diego: Các nhà lãnh đạo địa phương trên khắp Quận San Diego đang cân nhắc sau lời kêu gọi của Tổng thống Trump về việc mở rộng nỗ lực trục xuất tại các thành phố do đảng Dân chủ điều hành tại Hoa Kỳ. Trump đã bình luận về việc nhắm bố ráp mục tiêu cụ thể vào Los Angeles, Chicago và New York, trong số các thành phố khác, nơi mà hai ngày trước, hàng nghìn người tuần hành đã tham gia vào cái gọi là các cuộc biểu tình No Kings.

.

Tuyên bố của Trump được đưa ra sau nhiều tuần tăng cường thực thi và chính quyền của ông kêu gọi bắt giữ 3.000 người mỗi ngày, tăng hơn 400% so với mức bắt để trục xuất 650 người mỗi ngày trong năm tháng đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai của Trump.

.

"Ông ấy là một Tổng thống thật nực cười khi nói đến cách ông ấy quyết định thực hiện công việc kinh doanh của mình, ban hành các nhiệm vụ hoặc tuyên bố thông qua Truth Social", Nghị viên Hội đồng Thành phố San Diego Sean Elo-Rivera cho biết. "Mặc dù ông ấy có thể là một trò đùa của một tổng thống, nhưng những gì ông ấy đang làm là cực kỳ nghiêm trọng và là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Đó là mối đe dọa đối với tiểu bang và thành phố của chúng ta."

.

Tuy nhiên, một số quan chức được bầu lại ủng hộ lập trường nhập cư của Trump. "Toàn bộ sự việc này thực sự là hậu quả của việc hàng triệu người vượt biên giới của chúng ta, không được kiểm tra, và, bạn biết đấy, không phải tất cả mọi người, nhưng một số người có ý định gây hại cho chúng ta, và thành thật mà nói, tôi ủng hộ việc trục xuất những tội phạm bất hợp pháp, những người ở đây bất hợp pháp", Giám sát viên Quận San Diego Jim Desmond cho biết.

.

Người dân ở San Diego đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của các nỗ lực trục xuất mở rộng tại các thành phố do Đảng Dân chủ lãnh đạo. Những người trong các gia đình có tình trạng hỗn hợp, trong đó một số người có giấy tờ và một số người thì không, đang theo dõi chặt chẽ những gì sẽ xảy ra tiếp theo. "Tôi không biết tương lai thực sự sẽ ra sao, nhưng tôi chỉ biết rằng đó sẽ là một hành trình dài", Sarah, một thành viên của một gia đình có tình trạng hỗn hợp, cho biết.

.

Nỗ lực nhắm vào các thành phố do Dân Chủ điều hành diễn ra không lâu sau khi chính quyền Trump chỉ đạo các nhân viên quản lý xuất nhập cảnh tạm dừng hầu hết các vụ bắt giữ tại các khách sạn, nhà hàng và trang trại.

.

⦿ ---- Các chuyên gia cho biết Trump đang chơi cú lừa với kinh doanh điện thoại: Khi doanh nghiệp gia đình Trump công bố một dự án điện thoại thông minh mới vào thứ Hai, thông cáo báo chí đi kèm đã hứa rằng chiếc điện thoại Android giá 499 đô la sẽ được "thiết kế và sản xuất một cách đầy tự hào tại Hoa Kỳ". Nhưng đánh giá của các chuyên gia công nghệ khá đồng thuận khi kết luận rằng lời hứa đó không thể thực hiện được, ít nhất là trong tương lai gần.

.

"Không đời nào chiếc điện thoại này được thiết kế từ đầu và không đời nào nó được lắp ráp tại Hoa Kỳ hoặc được sản xuất hoàn toàn tại Hoa Kỳ", Francisco Jeronimo, phó chủ tịch của International Data Corporation, nói với CNBC. "Điều đó hoàn toàn không thể".

.

Theo tờ Wall Street Journal, Hoa Kỳ vẫn còn cách xa nhiều năm nữa—và hàng tỷ đô la—để có được khả năng sản xuất như vậy. Dựa trên các thông số kỹ thuật có sẵn của chiếc điện thoại, gần như chắc chắn nó sẽ phải được sản xuất tại Trung Quốc, theo cả tờ WS Journal và CNBC. (Điều đó làm dấy lên viễn cảnh rằng mức thuế mà tổng thống đe dọa áp dụng đối với điện thoại do nước ngoài sản xuất có thể phải được áp dụng cho chính công ty của ông.)

.

Theo BBC, Eric Trump dường như đã né tránh ngôn từ trong thông cáo báo chí vào thứ Hai trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình podcast Benny Johnson. "Cuối cùng, tất cả điện thoại đều có thể được sản xuất tại Hoa Kỳ", ông nói, mà không giải thích thêm về phần "cuối cùng". "Chúng ta phải đưa hoạt động sản xuất trở lại đây".

.

Nhà phân tích Leo Gebbie của CCS Insight thấy một sự thỏa hiệp tiềm năng, nói với BBC rằng "có khả năng thiết bị này có thể được lắp ráp tại Hoa Kỳ với các bộ phận nhập từ nước ngoài". Ông nói thêm rằng "đó có thể là kết quả có khả năng xảy ra nhất cho phép T1 tuyên bố là chủ quyền của Hoa Kỳ".

.

Dự án "T1 Mobile" dự kiến ​​ra mắt vào tháng 9 và Reuters giải thích một chi tiết kỹ thuật: Tên Trump đang được sử dụng theo giấy phép nhãn hiệu, giống như các dự án mang thương hiệu Trump khác. "Do đó, Trump Organization không tham gia vào việc thiết kế điện thoại thông minh, sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ di động".

.

⦿ ---- Tiền sẽ tới tay Trump: Bản tin dịch theo Forbes. Kể từ khi giành lại chức tổng thống vào tháng 11, công ty bất động sản của gia đình Donald Trump đã thực hiện một loạt các giao dịch. Kể từ đầu năm 2024, Trump Organization đã khởi động và ký kết các thỏa thuận để phát triển các tòa nhà chọc trời dân cư sang trọng và câu lạc bộ golf tại nhiều quốc gia nước ngoài, bao gồm Qatar, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Việt Nam. Bản công bố tài chính mới nhất của tổng thống, được nộp vào thứ Sáu, tiết lộ mức độ hưởng lợi của ông từ các dự án này vào năm ngoái.

.

Không có tổ chức nào dường như trả cho Trump nhiều hơn Dar Al Arkan, một công ty phát triển bất động sản Saudi được giao dịch công khai do triệu phú Yousef Al Shelash đồng sáng lập và làm chủ tịch. Theo bản công bố, công ty đã trả cho Trump Organization 21,9 triệu đô la tiền phí cấp phép vào năm 2024 cho các dự án ở Dubai và Oman. Đó là ngoài số tiền 5,35 triệu đô la mà công ty đã trả cho công ty của Trump trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022 để cấp phép tên Trump cho một khu phức hợp khách sạn, câu lạc bộ golf và biệt thự tại Oman. Tổng cộng, Forbes ước tính Trump đã nhận được hơn 27 triệu đô la từ Dar Al Arkan kể từ năm 2021. (Trump cũng báo cáo 2,5 triệu đô la phí từ Dar Al Arkan trong bản tiết lộ vào tháng 8 năm 2024 của mình, mặc dù con số này bao gồm năm 2023 và một phần năm 2024, có khả năng trùng với hồ sơ mới nhất của ông.)

.

Al Shelash đã vun đắp mối quan hệ thân thiết với gia đình Trump, gọi đó là "tình bạn" tại sự kiện ra mắt Trump Tower Jeddah vào tháng 12, một tòa nhà chọc trời dân cư sang trọng cao 47 tầng trên bờ biển Biển Đỏ của Saudi Arabia. Eric Trump, con trai giữa của tổng thống và là phó chủ tịch điều hành của Trump Organization, đã gọi Al Shelash là "một thành viên của gia đình Trump và là người mà tôi thực sự yêu quý" tại cùng sự kiện. Ông trùm bất động sản người Saudi này rất giàu có, với khối tài sản ước tính là 900 triệu đô la, phần lớn được nắm giữ bằng cổ phiếu của Dar Al Arkan.

.

Dar Al Arkan hiện có ít nhất sáu dự án đang triển khai với Trump Organization, bao gồm các khách sạn, câu lạc bộ golf, biệt thự và căn hộ cao cấp tại Dubai, Oman, Qatar và Saudi Arabia. Al Shelash cũng nói với CNBC Arabia vào tháng 1 rằng công ty của ông đang hợp tác với Trump Organization trong dự án thứ bảy tại Hy Lạp vẫn chưa được công bố chính thức. Nhiều dự án đã được thống nhất sau khi Trump kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên của mình với tư cách là tổng thống. Dự án phát triển câu lạc bộ golf và biệt thự tại Qatar, được công bố vào tháng 4, là dự án đầu tiên được khởi công kể từ khi Trump trở lại Phòng Bầu dục.

.

Trump Organization cũng đang theo đuổi các thỏa thuận ở những nơi khác tại Châu Á. Vào tháng 5, công ty đã công bố việc xây dựng một dự án sân golf và nhà ở mang thương hiệu Trump tại Việt Nam đã bắt đầu hợp tác với Hung Yen Hospitality, một công ty con của công ty phát triển bất động sản Kinh Bắc City Development Holding Corp. của Việt Nam. Theo tiết lộ mới nhất của Trump, Hưng Yên đã trả cho công ty của tổng thống 5 triệu đô la phí cấp phép vào năm 2024. Eric Trump đã đến Việt Nam vào tháng 5 để tham dự lễ động thổ cho dự án phát triển này - dự kiến ​​sẽ tốn 1,5 tỷ đô la để xây dựng trong bốn năm - cùng với chủ tịch của Kinh Bắc, Đặng Thành Tâm.

.

Dang bắt đầu sự nghiệp phát triển công nghiệp của mình bằng cách xây dựng Kinh Bắc thành một công ty phát triển công nghiệp lớn với nhiều khách hàng, từ tập đoàn LG của Hàn Quốc đến Foxconn, nhà cung cấp của Apple. Cổ phiếu của ông và gia đình tại Kinh Bắc và SaigonTel, một công ty phát triển công nghiệp và viễn thông được giao dịch công khai, có giá trị ước tính là 160 triệu đô la. Trong một cuộc phỏng vấn với Forbes Việt Nam vào tháng 5, ông cho biết công ty của ông đã bắt đầu tìm hiểu về việc xây dựng một sân golf vào năm 2023 và đã ký một thỏa thuận với Trump Organization vào cuối tháng 9, sáu tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.

.

"Tổng thống Donald Trump đã đến thăm Việt Nam hai lần trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình và bày tỏ tình yêu của mình đối với đất nước chúng tôi", Dang nói với Forbes Việt Nam, lưu ý rằng dự án đã được chính quyền Việt Nam nhanh chóng chấp thuận. "Khi các điều kiện phù hợp, chúng tôi đã hành động rất nhanh chóng! Đồng thời, chúng tôi hiểu được giá trị của thương hiệu Trump và có niềm tin lớn vào Trump Organization cũng như các tiêu chuẩn quốc tế cao của họ".

.

Trump có khả năng sẽ nhận được thêm hàng triệu đô la tiền cấp phép và phí quản lý từ các dự án của công ty ông trong suốt nhiệm kỳ thứ hai của mình với tư cách là tổng thống. Bên cạnh thỏa thuận tại Việt Nam và các dự án Dar Al Arkan ở Dubai và Oman, ông vẫn chưa khai báo bất kỳ khoản thu nhập nào từ các dự án Dar Al Arkan tại Qatar và Saudi Arabia.

.

Không phải tất cả các giao dịch quốc tế của gia đình Trump đều diễn ra theo đúng kế hoạch: một dự án phát triển khách sạn hạng sang trị giá 500 triệu đô la tại thủ đô Belgrade của Serbia, hợp tác với công ty cổ phần tư nhân Affinity Partners của con rể ông là Jared Kushner và tỷ phú người Emirati Mohamed Alabbar, đã bị đặt vào tình trạng nghi ngờ vào tháng trước khi các công tố viên địa phương tiết lộ rằng một viên chức văn hóa đã làm giả một tài liệu được sử dụng để giúp dự án tiến triển. Người phát ngôn của Trump Organization vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận về tình trạng của dự án Belgrade.

.

⦿ ---- Những thứ sắp tăng giá. Steve Lamar, Tổng giám đốc điều hành của Hiệp hội may mặc và giày dép Hoa Kỳ, nói với CNBC rằng thuế quan của Trump dù ở mức nào cũng sẽ không ngăn giá tăng. Mức thuế 30% được áp dụng trên mức thuế hiện hành theo Mục 301 và mức thuế MFN "vẫn sẽ khiến mùa tựu trường và kỳ nghỉ lễ trở nên tốn kém đối với hầu hết người Mỹ", Lamar nói với CNBC. "Nếu giá cước vận chuyển tăng đột biến do sự gián đoạn vận chuyển do thuế quan gây ra, sẽ mất nhiều tháng để khắc phục, chúng ta có thể thấy chi phí và giá cả tăng cao hơn nữa".

.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt liên quan đến thuế quan sẽ không giống như tình trạng thiếu hụt liên quan đến đại dịch. Quay trở lại những ngày đầu của đại dịch Covid-19, tình trạng thiếu hụt các nguồn cung cấp như giấy vệ sinh và nước rửa tay là do tình trạng mua hàng hoảng loạn và gián đoạn chuỗi cung ứng.

.

Thay vào đó, tình trạng thiếu hụt liên quan đến thuế quan là kết quả của các chính sách thương mại làm tăng chi phí nhập cảng. Vì vậy, mặc dù một số mặt hàng nhất định có thể không biến mất khỏi các kệ hàng trong cửa hàng, nhưng chúng có thể trở nên đắt đỏ hơn. Và một số nhà nhập cảng có thể đánh giá lại những gì họ bán, làm giảm các lựa chọn mà người tiêu dùng Hoa Kỳ đã quen.

.

Ngay cả khi người Mỹ ngừng mua hàng giá rẻ từ Trung Quốc, nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn sẽ bị tổn hại vì nhiều cửa hàng nhỏ lẻ phụ thuộc vào những giao dịch mua tùy ý đó. Ví dụ, mặc dù có đợt mua sắm trước khi áp thuế, nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn suy giảm 0,3% trong quý đầu tiên của năm 2025. Các nhà bán lẻ cũng khó có thể lên kế hoạch trước với những thay đổi chính sách đột ngột, điều này đang bắt đầu kìm hãm chuỗi cung ứng khi các doanh nghiệp Hoa Kỳ hủy hoặc hoãn các lô hàng. Vậy bạn nên tích trữ những mặt hàng nào ngay bây giờ?

.

1. Thời trang nhanh (trang phục rẻ): Người tiêu dùng Hoa Kỳ đã thấy giá thời trang nhanh tăng từ các thương hiệu như Shein và Temu. Và mặc dù thuế quan đã giảm, thời trang nhanh khó có thể quay trở lại như trước khi áp thuế.

.

2. Đồ chơi: Năm nay, bạn có thể muốn mua sắm cho kỳ nghỉ lễ thật sớm. Điều này đã được nêu bật khi Trump gần đây nói với các phóng viên rằng "có thể trẻ em sẽ có hai con búp bê thay vì 30 con". Theo hội The Toy Association, gần 80% đồ chơi được bán ở Mỹ được sản xuất tại Trung Quốc, vốn chịu tác động của thuế quan. Nhưng giá cao hơn không chỉ gây tổn hại cho người tiêu dùng; chúng cũng sẽ tác động đến các công ty sản xuất đồ chơi ở Hoa Kỳ, phần lớn trong số đó (96%) là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

.

3. Hàng gia dụng giá rẻ, đồ dùng học tập và đồ trang trí nhà cửa: Giống như đồ chơi và thời trang nhanh, nhiều đồ gia dụng giá rẻ sẽ trở nên đắt hơn vì chúng đã có biên lợi nhuận eo hẹp. Điều đó bao gồm mọi thứ từ đĩa giấy đến pin đến kem đánh răng. Tương tự như vậy đối với đồ dùng học tập và đồ trang trí nhà cửa, phần lớn được sản xuất tại Trung Quốc và cũng có biên lợi nhuận eo hẹp.

.

4. Đồ điện tử và thiết bị gia dụng: Khi nói đến đồ điện tử và thiết bị gia dụng tiêu dùng, nhiều thành phần và bộ phận được sản xuất tại Trung Quốc — và nhiều công ty công nghệ, bao gồm Apple và LG Electronics, dựa vào các cơ sở sản xuất và đội ngũ nhân viên lành nghề tại đó.

.

Mặc dù người Mỹ vẫn cần mua điện thoại thông minh, máy tính, máy giặt, máy rửa chén và tủ lạnh, nhưng những mặt hàng đó có thể trở nên đắt hơn nhiều. Nếu bạn thực sự cần thay thế một trong những mặt hàng này, thì việc thay thế sớm hơn là muộn có thể là hợp lý.

.

5. Linh kiện phụ tùng thay thế: Mặc dù có thể không được quan tâm hàng đầu, nhưng phụ tùng linh kiện thay thế cũng có thể trở nên khó tìm hơn, như bộ lọc và dây điện.

.

⦿ ---- California: dự luật cấm các viên chức (kể cả đặc vụ ICE) che mặt. Để ứng phó với các cuộc đột kích nhập cư của các sĩ quan liên bang đeo mặt nạ ở Los Angeles và trên toàn quốc, hai nhà lập pháp California đã đề xuất một luật tiểu bang mới vào hôm thứ Hai nhằm cấm các thành viên của lực lượng thực thi pháp luật che mặt khi làm việc.

.

Dự luật sẽ coi việc che mặt của các sĩ quan thực thi pháp luật địa phương, tiểu bang và liên bang là hành vi phạm tội nhẹ, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ, đồng thời khuyến khích họ đeo một loại giấy tờ tùy thân trên đồng phục. "Chúng ta thực sự có nguy cơ có cảnh sát mật ở đất nước này", Thượng nghị sĩ Scott Wiener (D-San Francisco), đồng tác giả của dự luật, cho biết.

.

Trong một cuộc họp báo tại San Francisco công bố luật, Wiener đã chỉ trích chính quyền Trump vì nhắm vào những người nhập cư bất hợp pháp không có tiền án và cáo buộc rằng các chiến thuật hiện tại cho phép các đặc vụ ICE tự biến mình thành cảnh sát địa phương trong một số trường hợp. Theo đề xuất, các sĩ quan thực thi pháp luật sẽ được miễn lệnh cấm đeo mặt nạ nếu họ phục vụ trong đội SWAT hoặc nếu cần đeo mặt nạ vì lý do y tế hoặc sức khỏe, bao gồm cả việc ngăn ngừa hít phải khói.

.

Các cuộc truy quét thực thi luật nhập cư gần đây đã khiến cộng đồng khắp California và cả nước sợ hãi và không chắc chắn liệu các viên chức liên bang có hợp pháp hay không vì khuôn mặt bị che khuất và không có giấy tờ tùy thân, Thượng nghị sĩ Jesse Arreguín (D-Berkeley), đồng tác giả và chủ tịch Ủy ban An toàn Công cộng Thượng viện, cho biết. Ông cho biết dự luật sẽ mang lại sự minh bạch và ngăn chặn những kẻ mạo danh.

.

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, cơ quan giám sát các cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan và Bảo vệ Biên giới và Hải quan, gọi đề xuất này là "đáng khinh", nói rằng nó gây ra mối đe dọa đối với các nhân viên thực thi pháp luật bằng cách xác định danh tính của họ và khiến họ phải chịu sự trả thù.

.

"Chúng tôi sẽ truy tố những người dox (làm lộ tên và địa chỉ) các nhân viên ICE theo mức cao nhất của luật pháp. Những người đàn ông và phụ nữ của ICE đã liều mạng sống của mình mỗi ngày để bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp tội phạm hung bạo nhằm bảo vệ và bảo vệ mạng sống của công dân Hoa Kỳ", bộ này cho biết trong một bài đăng trên trang mạng xã hội X. "Đừng nhầm lẫn, kiểu hùng biện này đang góp phần làm gia tăng các vụ tấn công vào các viên chức ICE thông qua việc họ liên tục bôi nhọ và làm mất uy tín của ICE".

.

Tuy nhiên, Wiener cho biết các thành viên của lực lượng thực thi pháp luật là công chức và mọi người cần nhìn thấy khuôn mặt của họ để họ có thể chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Ông ví các viên chức ICE với Stormtroopers, những người lính đội mũ bảo hiểm hư cấu trong bộ phim "Star Wars", và cho biết việc che mặt và che giấu tên của các viên chức thực thi pháp luật sẽ bảo vệ họ khỏi sự giám sát của công chúng và khỏi cộng đồng mà họ được giao nhiệm vụ phục vụ.

.

"Chúng tôi không muốn hướng tới mô hình mà lực lượng thực thi pháp luật gần giống như một đội quân chiếm đóng, tách biệt khỏi cộng đồng và đó là điều xảy ra khi bạn bắt đầu che giấu khuôn mặt của họ, che giấu danh tính", ông nói.

.

Luật pháp California đã cấm đeo mặt nạ hoặc ngụy trang khác, bao gồm cả ria mép, tóc giả hoặc râu giả để che giấu danh tính và trốn tránh lực lượng thực thi pháp luật trong khi phạm tội, nhưng không có luật hiện hành nào quy định cảnh sát có thể hoặc không thể mặc gì. Không rõ liệu đề xuất này có ảnh hưởng đến cảnh sát chìm hay cảnh sát mặc thường phục hay không, hoặc liệu luật của tiểu bang có thể áp dụng cho lực lượng cảnh sát liên bang hay không.

.

Đề xuất này được đưa ra như một sửa đổi cho Dự luật Thượng viện 627, một biện pháp nhà ở về cơ bản sẽ bị xóa bỏ. Dự luật cũng bao gồm một điều khoản về ý định, không ràng buộc về mặt pháp lý, nêu rằng cơ quan lập pháp sẽ làm việc để yêu cầu tất cả các lực lượng thực thi pháp luật trong tiểu bang phải hiển thị tên của họ trên đồng phục của họ.

.

"Việc tìm ra sự cân bằng giữa tính minh bạch và lòng tin của công chúng, cùng với sự an toàn của cảnh sát, là rất quan trọng khi chúng ta nói về việc tạo ra luật của tiểu bang để thay đổi các quy tắc đối với các cảnh sát đang được đưa vào các tình huống xung đột", Jason Salazar, chủ tịch của Hiệp hội Cảnh sát trưởng California, cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi đã liên lạc với Thượng nghị sĩ Wiener, người đã liên hệ trước khi dự luật này được đưa ra và chúng tôi sẽ tham gia thảo luận với ông ấy và văn phòng của ông ấy để chia sẻ mối quan tâm của chúng tôi để chúng tôi đảm bảo an toàn cho những người ứng cứu đầu tiên của lực lượng thực thi pháp luật là ưu tiên hàng đầu".

.

Wiener cho biết biện pháp mới sẽ làm rõ hơn ai là cảnh sát và ai không phải, điều này sẽ rất cần thiết sau vụ giết người có động cơ chính trị đối với một nhà lập pháp tiểu bang Minnesota và chồng bà, và vụ cố gắng giết một chính trị gia khác và vợ ông ta. Nghi phạm, Vance Boelter, bị cáo buộc đã gõ cửa các nhà lập pháp vào giữa đêm và tự xưng là cảnh sát để họ mở cửa, theo các nhà chức trách cho biết.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha đã chỉ trích Moscow vào hôm thứ Ba, nói rằng Nga đã không tôn trọng Hoa Kỳ và các đối tác khác khi tấn công Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh G7. "Đêm nay, Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn và tàn bạo vào Ukraine. Hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào dân thường. Kyiv đã phải chịu những cuộc tấn công đặc biệt nghiêm trọng. [Tổng thống Nga Vladimir] Putin cố tình làm điều này, ngay trong hội nghị thượng đỉnh G7. Ông ấy gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không tôn trọng Hoa Kỳ và các đối tác khác đã kêu gọi chấm dứt giết chóc", Sybiha viết trên tài khoản X của mình.

.

Ông cáo buộc Moscow "thô lỗ" tấn công Kiev trong khi giả vờ theo đuổi một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột và nói thêm rằng mục tiêu của tổng thống Nga là "khiến các nhà lãnh đạo G7 tỏ ra yếu đuối". Các cuộc tấn công đêm của Nga đã giết chết 15 người và làm bị thương khoảng 100 người ở Kiev, sau khi 27 địa điểm ở thủ đô Ukraine bị tấn công, theo các quan chức Ukraine.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Ba rằng ông chưa liên lạc với Iran để đàm phán chấm dứt xung đột hiện tại với Israel "bằng bất kỳ cách nào, hình thức nào". Truyền thông Israel đưa tin hôm qua rằng Trump dự kiến ​​sẽ gửi một đề xuất "cơ hội cuối cùng" cho một thỏa thuận hạt nhân, nhằm chấm dứt chương trình làm giàu uranium của Tehran.

.

"Nếu họ muốn nói chuyện, họ biết cách liên lạc với tôi. Họ nên chấp nhận thỏa thuận đã được đưa ra - Sẽ cứu được rất nhiều sinh mạng!!!" Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social của mình. Trước đó, Trump cho biết ông "không có tâm trạng để đàm phán" với Iran.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đã nói với các phóng viên vào thứ Ba rằng Không quân Israel có kế hoạch tấn công "các mục tiêu rất quan trọng, mục tiêu chiến lược, mục tiêu của chế độ Iran và cơ sở hạ tầng" tại Tehran ngày hôm nay, Thứ Ba. Ông lưu ý rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ đưa ra cảnh báo di tản trước các cuộc tấn công cho những người trong khu vực.

.

Bộ trưởng Israel cũng tuyên bố rằng có "hơn mười mục tiêu hạt nhân" ở Tehran mà Không quân Israel "đang nhắm vào phá hủy" và nói thêm rằng cơ sở làm giàu hạt nhân ngầm Fordow của Iran là "một vấn đề chắc chắn sẽ được giải quyết".

.

⦿ ---- Bộ Tư lệnh An ninh mạng của Iran đã cấm các quan chức và nhân viên an ninh sử dụng các thiết bị kết nối internet vì lo ngại Israel có thể sử dụng theo dõi điện thoại di động để ám sát có chủ đích ở Iran, theo Fars News Agency đưa tin hôm thứ Ba.

.

Theo báo cáo, quyết định này có thể nhằm mục đích ngăn chặn các vụ tương tự như vụ tấn công máy nhắn tin và máy tính xách tay do Israel thực hiện, khiến hàng chục điệp viên Hezbollah ở Lebanon thiệt mạng vào năm ngoái. Một ngày trước đó, cùng một cơ quan truyền thông này tuyên bố rằng Israel đã sử dụng công nghệ theo dõi thiết bị để định vị và tiêu diệt mọi người, bao gồm cả các nhà khoa học hạt nhân, trong các cuộc tấn công vào tuần trước.

.

⦿ ---- Dự luật "bự và đẹp" trong phiên bản Thượng Viện: Ủy ban Tài chính Thượng viện hôm thứ Hai đã công bố phần của mình trong "dự luật lớn, đẹp" của Tổng thống Trump, bao gồm các điều khoản về Medicaid, thuế và tín dụng thuế năng lượng xanh. Văn bản của ủy ban là phần cuối cùng của phiên bản dự luật của viện thượng viện sắp được công bố và là phần được mong đợi nhất. Văn bản này bao gồm một số điều khoản gai góc nhất mà những người theo đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã bày tỏ lo ngại và các vấn đề có thể khiến viện thượng viện xung đột với Hạ viện.

.

Hạ viện đã thông qua phiên bản luật của mình vào tháng trước. Sau đây là nội dung trong dự luật của Thượng viện.

.

Giảm thuế năm 2017: Dự luật này biến nhiều yếu tố cốt lõi trong các đợt cắt giảm thuế năm 2017 của họ thành vĩnh viễn nhưng cắt giảm thêm các đợt cắt giảm so với những gì Hạ viện đã thông qua. Dự luật của Thượng viện khóa chặt các mức thuế liên bang hiện có, tăng mức khấu trừ tiêu chuẩn và duy trì việc chấm dứt các khoản miễn trừ cá nhân — tất cả đều không có thời hạn. Ngược lại với phiên bản của Hạ viện, dự luật này đặt mức tăng thấp hơn cho khoản tín dụng thuế trẻ em, tăng lên 2.200 đô la cho mỗi trẻ em so với mức 2.500 đô la của Hạ viện.

.

Thuế đối với tiền boa: Dự luật này tạo ra các khoản khấu trừ mới cho thuế đối với tiền boa, tiền làm thêm giờ và lãi suất vay mua ô tô — một ưu tiên của Trump mà ông đã vận động — nhưng không làm cho chúng được khấu trừ hoàn toàn. Tiền boa được khấu trừ lên đến 25.000 đô la cho đến năm 2028. Tiền làm thêm giờ được khấu trừ lên đến 12.500 đô la hoặc 25.000 đô la cho những người nộp đơn chung, cho đến năm 2028. Lãi suất vay mua ô tô được khấu trừ lên đến 10.000 đô la, cũng cho đến năm 2028.

.

Tiền tài trợ Medicaid: Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đang có động thái lớn hơn đối với Medicaid trong phiên bản dự luật của họ. Dự luật này sẽ giới hạn thuế đối với nơi cung cấp chăm sóc y tế ở mức 3,5 phần trăm vào năm 2031, giảm so với mức 6 phần trăm hiện tại, nhưng chỉ áp dụng cho các tiểu bang mở rộng Medicaid theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ObamaCare). Mức giới hạn sẽ được áp dụng dần dần bằng cách hạ 0,5 phần trăm hàng năm, bắt đầu từ năm 2027.

.

Các tiểu bang không mở rộng sẽ bị cấm áp dụng thuế mới, nhưng giống như phiên bản do Hạ viện thông qua, mức thuế của họ sẽ được giữ nguyên ở mức hiện tại. Mức giới hạn thấp hơn sẽ không áp dụng cho các viện dưỡng lão hoặc cơ sở chăm sóc trung gian.

.

Hạn chế thuế đối với công ty cung cấp chăm sóc y tế là mục tiêu của Cộng Hòa từ lâu, vì họ cho rằng các tiểu bang đang chơi trò gian lận hệ thống hiện tại và thúc đẩy chi tiêu Medicaid của liên bang. Các chính sách này được thiết kế để thổi phồng chi tiêu Medicaid trên giấy tờ để cho phép các tiểu bang nhận được nhiều tiền hoàn trả của liên bang hơn.

.

Dự luật của Thượng viện cũng cắt giảm một số khoản thanh toán do tiểu bang chỉ đạo hiện có cho các bệnh viện, điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của các bệnh viện. Ngược lại, phiên bản của Hạ viện hạn chế các khoản thanh toán trong tương lai nhưng vẫn giữ nguyên các thỏa thuận hiện có.

.

Sự thay đổi trong dự luật của Thượng viện chắc chắn sẽ khiến những người Cộng hòa tức giận, những người đã bày tỏ lo ngại về tác động của lệnh đóng băng trong phiên bản do Hạ viện thông qua, bao gồm những người phản đối chính như Thượng nghị sĩ Susan Collins (R-Maine), Lisa Murkowski (R-Alaska) và Josh Hawley (R-Mo.). Thuế của nhà cung cấp đã trở thành một đường dây cứu sinh quan trọng đối với các bệnh viện và các bệnh viện nông thôn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các khoản cắt giảm. Vào đêm Thứ Hai, Hawley đã bày tỏ sự không hài lòng với văn bản mới được công bố.

.

Điều kiện đủ để được hưởng Medicaid: Giống như dự luật của Hạ viện, luật của Thượng viện áp đặt các yêu cầu về công việc đối với những người hưởng lợi Medicaid bắt đầu từ 19 tuổi. Nhưng phiên bản của Thượng viện nói rằng những người lớn có con phụ thuộc trên 14 tuổi cũng sẽ phải chứng minh rằng họ làm việc, đi học hoặc tham gia dịch vụ cộng đồng trong 80 giờ một tháng, trong khi phiên bản do Hạ viện thông qua sẽ miễn trừ cho tất cả những người lớn có con phụ thuộc.

.

Tín dụng thuế năng lượng xanh: Dự luật bao gồm những thay đổi đối với tín dụng thuế năng lượng xanh linh hoạt hơn so với những thay đổi do Hạ viện thông qua — nhưng vẫn sẽ là một sự đảo ngược đáng kể. Văn bản của Thượng viện dường như xóa bỏ điều khoản nghiêm ngặt nhất trong dự luật của Hạ viện, xóa bỏ biện pháp yêu cầu các nguồn năng lượng thân thiện với khí hậu phải bắt đầu xây dựng trong vòng 60 ngày kể từ ngày ban hành dự luật để đủ điều kiện nhận tín dụng.

.

Thay vào đó, những thứ như tấm pin mặt trời và trang trại gió sẽ cần phải bắt đầu xây dựng trong năm nay để nhận được toàn bộ số tiền tín dụng. Các dự án bắt đầu xây dựng vào năm 2026 sẽ nhận được 60 phần trăm tín dụng, trong khi các dự án bắt đầu xây dựng vào năm 2027 sẽ nhận được 20 phần trăm. Các dự án được xây dựng vào năm 2028 trở đi sẽ không đủ điều kiện nhận tín dụng.

.

Điều này cũng có vẻ linh hoạt hơn so với văn bản của Hạ viện, yêu cầu các dự án không chỉ bắt đầu xây dựng mà còn thực sự phải sản xuất điện vào cuối năm 2028 để đủ điều kiện nhận tín dụng. Tuy nhiên, các điều khoản của Thượng viện vẫn là một sự đảo ngược lớn đối với các khoản tín dụng thuế mà đảng Dân chủ đã thông qua trong Đạo luật Giảm lạm phát năm 2022 của họ. Theo luật đó, các khoản tín dụng sẽ kéo dài đến năm 2032 hoặc khi lượng khí thải từ ngành điện của Hoa Kỳ thấp hơn 25 phần trăm so với mức năm 2022, tùy theo điều kiện nào đến sau.

.

Dự luật sẽ tăng trần nợ thêm 5 nghìn tỷ đô la, thay vì mức tăng 4 nghìn tỷ đô la do Đảng Cộng hòa tại Hạ viện thông qua.

.

⦿ ---- Một đảng viên Dân chủ ở tiểu bang Michigan đã hoãn một cuộc họp thị trấn được lên kế hoạch vào thứ Hai sau khi biết tên của bà nằm trong danh sách các mục tiêu rõ ràng mà cảnh sát đã liên kết với nghi phạm trong vụ xả súng vào thứ Bảy nhằm vào hai nhà lập pháp Minnesota và hôn phối của họ.

.

"Gửi các bạn ở West Michigan, tôi không muốn gì hơn là được nghe trực tiếp từ các bạn trong các cuộc họp thị trấn và các sự kiện khác", theo Dân biểu Hoa Kỳ Hillary Scholten cho biết trong một bài đăng trên mạng X được Hill trích dẫn. "Tuy nhiên, sau các sự kiện vào cuối tuần này, Nhóm Scholten đã quyết định hoãn sự kiện của chúng tôi tối nay tại Muskegon vì sự an toàn của tất cả những người liên quan".

.

Cảnh sát đã tìm thấy danh sách mà tay súng Vance Boelter muốn giết trong một chiếc xe để lại tại hiện trường vụ án. Cảnh sát cũng tiết lộ rằng nghi phạm Vance Boelter đã đến nhà của hai nhà lập pháp khác vào hôm thứ Bảy (hôm gây án), một Dân biểu tiểu bang và một Thượng nghị sĩ tiểu bang, nhưng không có ai ở cả hai nơi cư trú, Guardian đưa tin.

.

Trong danh sách có tên của hàng chục nhà lập pháp Dân chủ, nhiều người trong số họ là quan chức tiểu bang và liên bang tại Minnesota, nhưng cũng bao gồm các nhà lập pháp từ Ohio, Michigan và Wisconsin. AP tổng hợp phản hồi của một số nhà lập pháp đó, bao gồm một nữ dân cử khác, Dân biểu Debbie Dingell của Michigan, người đã tổ chức một cuộc họp thị trấn vào thứ Hai theo kế hoạch và nói với đám đông, "Chúng ta không thể để khủng bố khủng bố chúng ta."

.

Những người khác cũng tuyên thệ sẽ tiếp tục công việc của họ. "Chúng ta không thể để mọi người chia rẽ chúng ta rồi sau đó sử dụng bạo lực để duy trì sự chia rẽ đó," Dân biểu tiểu bang Minnesota Esther Agbaje, người cũng có tên trong danh sách, cho biết. Vụ nổ súng đã giết chết cựu Chủ tịch Hạ viện Dân chủ Melissa Hortman và chồng bà, Mark, và làm bị thương Thượng nghị sĩ Dân chủ John Hoffman và vợ ông, Yvette. Tay súng Vance Boelter đã bị bắt. Y là một mục sư nhiệt tình truyền giáo, căm thù những người cho phép phá thai, cuồng nhiệt mê Trump, và là một người đăng ký Cộng Hòa.

.

⦿ ---- Nhà báo nổi tiếng Terry Moran cho biết ông không hối hận. Cựu phóng viên quốc gia cấp cao của đài ABC News đã lên tiếng sau khi kênh này cắt đứt quan hệ với ông do bài đăng trên mạng xã hội của ông về Tổng thống Trump và phó chánh văn phòng của Trump, Stephen Miller. "Tôi viết bài đó vì tôi nghĩ nó đúng", Moran nói trong một cuộc phỏng vấn với Bulwark trên Substack, được USA Today trích dẫn.

.

Bài đăng đã bị xóa của Moran gọi Trump là "kẻ thù ghét tầm cỡ thế giới" (world-class hater) và Miller là "người đàn ông được ban tặng dày đặc khả năng căm thù" (a man who is richly endowed with the capacity for hatred). Phát biểu với Bulwark, Moran lập luận rằng với tư cách là một nhà báo, công việc của ông không phải là "khách quan" mà là "công bằng và chính xác"—và ông cho biết bài đăng của mình là "chính xác và đúng sự thật".

.

Moran, người hiện đang tự đăng bài lên trang Substack, cũng làm rõ rằng, mặc dù ông đã đăng những phát biểu gây tranh cãi của mình sau nửa đêm, nhưng đó "không phải là một dòng tweet say xỉn". Ông cho biết ông chỉ đơn giản là đang suy nghĩ về tình hình đất nước và quyết định đăng tải suy nghĩ của mình sau khi cho bọn trẻ đi ngủ, theo tờ New York Times đưa tin.

.

"Tôi đã gõ những dòng chữ ra và tôi nhìn vào nó, và tôi nghĩ, 'Điều đó đúng.' Và tôi nhấn gửi." Ông lập luận rằng ông "cần" sử dụng "ngôn ngữ rất mạnh mẽ" mà ông đã chọn để mô tả Miller "một cách chính xác", như các nhà báo nên làm. Ông nói rằng ông tin Miller là người nguy hiểm. "Tôi không nghĩ bạn nên hối hận khi nói sự thật. Và tôi thì không."

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã ký một thỏa thuận thương mại sẽ cắt giảm thuế đối với hàng nhập cảng từ ngành công nghiệp xe hơi và hàng không vũ trụ của Anh—nhưng họ vẫn đang thảo luận về cách xử lý sản xuất thép, theo AP đưa tin. Hai người này đã nói chuyện với các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 ở Dãy núi Rocky của Canada, với Trump giơ cao những trang giấy mà ông cho là một thỏa thuận được mong đợi từ lâu. Dù vậy, Trump có luộm thuộm, làm rớt xấp giấy tờ và lúc đầu nói nhầm rằng chính quyền của ông đã đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu EU trong khi ông muốn nói đến Vương quốc Anh.

.

Tuy nhiên, tổng thống Trump vẫn khẳng định rằng hiệp ước này là "một thỏa thuận công bằng cho cả hai bên" và sẽ "tạo ra nhiều việc làm, nhiều thu nhập". "Chúng tôi vừa ký kết", Trump nói, "và đã hoàn tất". Starmer cho biết điều đó có nghĩa là "một ngày rất tốt lành cho cả hai quốc gia chúng ta, một dấu hiệu thực sự của sức mạnh". Việc đạt được một thỏa thuận là rất quan trọng vì Trump đã đe dọa nhiều nơi trên thế giới bằng mức thuế nhập cảng cao khiến thị trường bất ổn và làm dấy lên khả năng xảy ra chiến tranh thương mại toàn cầu. Kể từ đó, ông đã rút lại nhiều khoản thuế đề xuất của mình nhưng cũng tiếp tục ám chỉ rằng các quan chức chính quyền đang đàm phán sôi nổi các hiệp định thương mại mới với hàng chục quốc gia—mặc dù thực tế chỉ có một số ít được thực hiện. Trump nói rằng "Vương quốc Anh được bảo vệ rất tốt" khỏi thuế quan. "Bạn biết tại sao không? Bởi vì tôi thích họ".

.

Việc ký kết thỏa thuận tại G7 (trước khi Trump rời khỏi hội nghị thượng đỉnh sớm) diễn ra sau thông báo của Trump và Starmer vào tháng 5 rằng họ đã đạt được khuôn khổ cho một hiệp định thương mại sẽ cắt giảm thuế nhập cảng của Hoa Kỳ đối với xe hơi, thép và nhôm của Anh để đổi lấy việc tiếp cận nhiều hơn với thị trường Anh đối với các sản phẩm của Hoa Kỳ, bao gồm thịt bò và ethanol. Nhưng thỏa thuận của hôm Thứ Hai chỉ bao gồm đầy đủ xe hơi và vật liệu hàng không vũ trụ của Anh, với nhiều công việc hơn sẽ diễn ra đối với thép. Ngoài ra, cũng không có thỏa thuận cuối cùng nào về dược phẩm và các sản phẩm nhôm.

⦿ ---- Theo một phân tích được công bố hôm thứ Hai trên tờ Annals of Internal Medicine, các khoản cắt giảm Medicaid được đề xuất trong dự luật chính sách trong nước rộng lớn của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện có thể khiến khoảng 7,6 triệu người Mỹ mất bảo hiểm y tế, dẫn đến hàng nghìn ca tử vong có thể phòng ngừa được.Nghiên cứu ước tính các khoản cắt giảm có thể khiến gần 2 triệu người mất bác sĩ gia đình, 1,3 triệu người không được kê đơn thuốc cần thiết và 380.270 phụ nữ không chụp nhũ ảnh. Các nhà nghiên cứu ước tính hơn 16.600 người có thể tử vong do mất quyền tiếp cận hoặc từ chối dịch vụ chăm sóc.Tiến sĩ Adam Gaffney, tác giả chính của nghiên cứu, một bác sĩ chăm sóc đặc biệt và là phó giáo sư tại Trường Y Harvard, cho biết: "Những bệnh nhân không được chăm sóc vì không đủ khả năng chi trả thường ngày càng ốm yếu hơn, cho đến khi họ mắc bệnh mãn tính".⦿ ---- NAACP (National Association for the Advancement of Colored People: Hội quốc gia thăng tiến dân da màu) đã thông báo vào thứ Hai rằng nhóm sẽ không mời Tổng thống Donald Trump đến dự đại hội toàn quốc của mình vào tháng tới tại Charlotte, North Carolina, lần đầu tiên tổ chức dân quyền nổi tiếng này quyết định loại trừ một tổng thống đương nhiệm trong lịch sử 116 năm của mình.Chủ tịch NAACP Derrick Johnson đã thông báo động thái này tại một cuộc họp báo buổi chiều, cáo buộc Trump chống lại sứ mệnh của mình. "Điều này không liên quan gì đến đảng phái chính trị", Johnson cho biết trong một tuyên bố. "Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy quyền công dân và tổng thống hiện tại đã nói rõ rằng sứ mệnh của ông là xóa bỏ quyền công dân".Trong những tháng gần đây, NAACP đã đệ đơn kiện Trump nhiều lần. Ví dụ, vào tháng 4, nhóm đã kiện để ngăn Bộ Giáo dục giữ lại tiền của liên bang cho các trường học không chấm dứt các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập, với lý do bộ này đang cấm các nỗ lực pháp lý nhằm cung cấp cơ hội bình đẳng cho học sinh da đen."Có một lịch sử lâu đời về cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ tham dự đại hội của chúng tôi", nhóm này cho biết trong một tuyên bố. Đảng viên Dân chủ Harry Truman, năm 1947, đã trở thành tổng thống đầu tiên tham dự đại hội toàn quốc của NAACP. Các quan chức của NAACP lưu ý rằng quyết định này có trọng lượng vì tổ chức này đã mời các tổng thống có bất đồng chính sách từ lâu.Đáng chú ý, Tổng thống Cộng hòa George W. Bush đã phát biểu tại đại hội của nhóm vào tháng 7 năm 2006, sau nhiều tháng bị chỉ trích về cách chính quyền của ông xử lý cơn bão Katrina năm 2005, cơn bão đã gây ra tác động không cân xứng đối với cư dân da đen ở New Orleans và khu vực Bờ biển Vịnh.Nhóm cũng lưu ý rằng Tổng thống Cộng hòa Ronald Reagan đã chấp nhận lời mời của nhóm trong năm đầu tiên nhậm chức. Các nhà lãnh đạo dân quyền đã chỉ trích việc Reagan sử dụng thuật ngữ "nữ hoàng phúc lợi" trong chiến dịch tranh cử năm 1980 để chỉ những người lạm dụng viện trợ liên bang. Nhiều người coi thuật ngữ này là ngôn ngữ phân biệt chủng tộc được mã hóa dành cho phụ nữ da đen.⦿ ---- Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ (ABA) đã đệ đơn kiện liên bang vào hôm thứ Hai chống lại chính quyền Trump, cáo buộc chính quyền này "đe dọa luật sư và công ty luật" một cách có hệ thống thông qua các biện pháp trừng phạt. ABA lập luận rằng nhiều cơ quan liên bang đã áp dụng các chính sách nhằm ngăn cản các công ty thách thức chính phủ, sử dụng "chiến thuật" như "chấm dứt quyền miễn trừ an ninh, cắt đứt hợp đồng chính phủ của các công ty luật và khách hàng của họ, hạn chế quyền ra vào các tòa nhà liên bang và không tuyển dụng nhân viên của một số công ty cho các công việc trong chính phủ liên bang".Theo đơn khiếu nại của ABA, một số công ty đã phản kháng tại tòa án, nhưng nhiều công ty đã chấp nhận các thỏa thuận không chính thức với các quan chức để tránh bị trả thù thêm. "Chính quyền đã chứng minh rằng họ có ý định tiếp tục Chính sách đe dọa công ty luật nhằm đe dọa các luật sư và công ty luật không tiếp nhận các vụ án bất lợi cho lợi ích của tổng thống", ABA cho biết.⦿ ---- Tổng thống Trump đang ở Canada, đất nước mà ông đã nói đến việc nên trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Trước hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 tại Kananaskis, Alberta, Trump đã nói chuyện với Thủ tướng Mark Carney trong khoảng 70 phút. Tổng thống nói với các phóng viên rằng ông hy vọng sẽ "đi đến tận cùng" của một thỏa thuận thương mại mới với Canada nhưng hai nhà lãnh đạo có "khái niệm khác nhau" về một thỏa thuận, theo CBC đưa tin."Tôi có khái niệm về thuế quan và Mark có khái niệm khác", ông nói. "Chúng ta sẽ xem liệu chúng ta có thể đi đến tận cùng của vấn đề này hôm nay hay không". Trong bài phát biểu sau cuộc họp, Carney đã chúc mừng sinh nhật Trump và lưu ý rằng G7 sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 vào năm nay, theo Globe and Mail đưa tin. "Và G7 chẳng là gì nếu không có sự lãnh đạo của Hoa Kỳ", ông nói. Các nhà lãnh đạo khác có kế hoạch đàm phán với Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh và Carney đã quyết định phá vỡ truyền thống đưa ra tuyên bố chung vào cuối hội nghị.Trong bài phát biểu của mình, Trump cho biết việc loại Nga khỏi nhóm G8 là một sai lầm. Ông đổ lỗi cho Barack Obama và Justin Trudeau, người tiền nhiệm của Carney, mặc dù quyết định này được đưa ra vào năm 2014, khi Stephen Harper còn là thủ tướng. Lúc đó, loại Nga ra khỏi G8 để trừng phạt vì Nga xâm chiếm Bán đảo Crimea và miền Đông Ukraine.Giống như các nhà lãnh đạo thế giới khác, Trump đã được chiến binh Canada và các nhà lãnh đạo địa phương đón tiếp khi ông đến Sân bay quốc tế Calgary vào Chủ Nhật. Tù trưởng của Tsuut'ina First Nation Steven Crowchild sau đó cho biết ông "vô cùng tức giận" và cân nhắc việc rời đi trước khi Trump đến vì tổng thống đã "gây ra nhiều đau đớn và đau khổ cho thế giới", theo AP đưa tin.Ông cho biết ông quyết định ở lại—"vì tầm nhìn là chìa khóa và ngoại giao là quan trọng và không có đại diện thổ dân nào ở đó vào thời điểm đó"—và cuối cùng đã có một cuộc trò chuyện "thực sự căng thẳng" với Trump trên đường băng sân bay. Lần gần nhất Canada đăng cai hội nghị thượng đỉnh là vào năm 2018, khi Trump chỉ trích Trudeau là "yếu đuối" và từ chối ký vào tuyên bố chung.⦿ ---- Một thẩm phán liên bang tại Massachusetts, William Young, đã phán quyết rằng quyết định cắt giảm các khoản tài trợ của Viện Y tế Quốc gia (NIH: National Institutes of Health) của chính quyền Trump - được cho là để đáp trả các lệnh hành pháp nhắm vào các chính sách về giới tính và đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) - là "bất hợp pháp" và "vô hiệu".Trong phán quyết của mình, Thẩm phán Young, người được Ronald Reagan bổ nhiệm, cho biết ông đang khôi phục các khoản tài trợ đã được trao cho các tổ chức và các tiểu bang do đảng Dân chủ lãnh đạo đã kiện về việc chấm dứt, Reuters đưa tin. Young đang chủ trì một phiên tòa không có bồi thẩm đoàn liên quan đến hai vụ kiện chống lại chính quyền Trump về việc cắt giảm tài trợ.Trong một trường hợp, Hiệp hội Y tế Công cộng Hoa Kỳ ( American Public Health Association), Liên đoàn Công nhân Xe hơi Hoa Kỳ (United Auto Workers Union) và những người khác cáo buộc rằng NIH đã ban hành các chỉ thị bất hợp pháp dẫn đến việc chấm dứt các khoản tài trợ. Trong trường hợp thứ hai, một nhóm các tiểu bang do đảng Dân chủ lãnh đạo cáo buộc NIH đã hủy bỏ các khoản tài trợ nghiên cứu bất hợp pháp.Thẩm phán Young đã cáo buộc chính phủ phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử với cộng đồng LGBTQ+ tại tòa án vào thứ Hai, Bloomberg Law đưa tin. "Điều này thể hiện sự phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử với cộng đồng LGBTQ của Hoa Kỳ. Đây chính là sự việc này", Young nói. "Tôi sẽ là kẻ mù quáng nếu không lên tiếng. Nhiệm vụ của tôi là phải lên tiếng".Thẩm phán William Young, tại tòa án vào thứ Hai: "Tôi đã ngồi trên băng ghế này trong 40 năm. Tôi chưa bao giờ thấy chính phủ phân biệt chủng tộc (racial discrimination) như thế này".⦿ ---- Một thẩm phán liên bang đã bác bỏ vụ kiện chống lại chính quyền Trump của hai công đoàn lao động dành cho giảng viên của Đại học Columbia, vụ kiện này đã thách thức việc cắt giảm tài trợ và yêu cầu cải tổ kỷ luật sinh viên và tăng cường giám sát khoa nghiên cứu Trung Đông.Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Mary Kay Vyskocil tại Manhattan cho biết Hiệp hội Giáo sư Đại học Hoa Kỳ (American Association of University Professors) và Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ (American Federation of Teachers) không có tư cách pháp lý để kiện, trong khi bản thân Đại học Columbia "rõ ràng không có mặt" trong vụ kiện."Nền dân chủ của chúng ta không thể hoạt động tốt nếu các thẩm phán riêng lẻ ban hành biện pháp cứu trợ đặc biệt cho mọi nguyên đơn kêu gọi phản đối hành động hành pháp", Vyskocil viết."Nếu bất kỳ khoản tiền nào bị giữ lại một cách sai trái, thì khoản tiền đó có thể được thu hồi sau khi kết thúc vụ kiện thành công của nguyên đơn thích hợp tại một diễn đàn thích hợp", bà nói thêm. "Một thẩm phán tòa án quận không có vai trò chỉ đạo các chính sách của nhánh hành pháp trước rồi mới đặt câu hỏi sau".

Cả hai nguyên đơn đều có kế hoạch kháng cáo. "Những lời đe dọa và sự ép buộc của chính quyền Trump tại Đại học Columbia là một phần của chương trình nghị sự độc đoán vượt xa Columbia", Todd Wolfson, chủ tịch liên đoàn giáo sư, cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi sẽ tiếp tục phản công".

.

Vyskocil, một người được Trump bổ nhiệm, đã ra phán quyết 12 ngày sau khi Bộ Giáo dục đe dọa sẽ thu hồi giấy phép công nhận của Columbia vì trường đại học này bị cáo buộc không bảo vệ được sinh viên Do Thái, bao gồm cả các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine.

.

Columbia là trường đại học lớn đầu tiên của Hoa Kỳ bị nhắm mục tiêu trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm điều chỉnh giáo dục đại học theo các chính sách của ông. Trường đã chấp thuận một số yêu cầu của Nhà Trắng, bao gồm tăng cường an ninh và công bố đánh giá lại khoa Nghiên cứu Trung Đông, Nam Á và Châu Phi.

.

Trong khi đó, các trường khác, bao gồm Đại học Harvard, đã kiện Trump ra tòa. Vụ kiện của các công đoàn lao động ban đầu nhắm vào khoản cắt giảm 400 triệu đô la tiền tài trợ của Columbia, và sau đó tìm kiếm lệnh cấm để ngăn chính quyền Trump can thiệp vào hơn 5 tỷ đô la tiền tài trợ và hợp đồng.

.

⦿ ---- Lệnh cấm tạm thời đối với Tổng thống Donald Trump cấm sinh viên nước ngoài của Đại học Harvard nhập cảnh vào Hoa Kỳ sẽ vẫn có hiệu lực cho đến thứ Hai tuần tới trong khi một thẩm phán liên bang xem xét các lập luận đưa ra cho lệnh cấm sơ bộ. Lệnh cấm tạm thời dự kiến sẽ hết hạn vào thứ Năm trước khi được Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Allison Burroughs gia hạn vào thứ Hai.

.

Các luật sư của Harvard lập luận rằng tuyên bố của Trump vi phạm quyền Tu chính án thứ nhất của trường và nằm ngoài thẩm quyền của nhánh hành pháp. Liệt kê các hành động mà chính phủ thực hiện đối với Harvard trong những tuần gần đây, luật sư Ian Gershengorn lập luận tại phiên tòa hôm thứ Hai ở Boston rằng động thái này là hành động trả đũa và phân biệt quan điểm đối với tổ chức này.

.

Chính phủ phản đối, cho rằng chính quyền không "tin tưởng" Harvard và rằng trường này không giám sát "người nước ngoài" mà trường đưa vào Hoa Kỳ. Theo Tiberius Davis, cố vấn của trợ lý Bộ trưởng Tư pháp, chính phủ cho biết việc đưa người nước ngoài vào là một đặc quyền chứ không phải là quyền.

.

⦿ ---- Thế giới có thể đang suy nghĩ lại về giấc mơ Mỹ. Trong nhiều thế kỷ, người dân ở các quốc gia khác coi Hoa Kỳ là nơi chào đón và có nhiều cơ hội. Giờ đây, động thái trục xuất hàng loạt người di cư của Tổng thống Donald Trump đang làm náo loạn các đường phố ở Los Angeles, các trường đại học, thậm chí cả nhà thờ — và thúc đẩy sự suy nghĩ lại toàn cầu về các đức tính và lời hứa hẹn khi đến Mỹ.

.

Edwin van Rest, Giám đốc điều hành của Studyportals, đơn vị theo dõi các tìm kiếm theo thời gian thực của sinh viên quốc tế đang cân nhắc việc học tập tại các quốc gia khác, cho biết: "Thông điệp đến từ Washington là bạn không được chào đón tại Hoa Kỳ". Theo nghiên cứu, sở thích học tập tại Hoa Kỳ của sinh viên đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19. "Thực tế là vẫn còn nhiều cơ hội tuyệt vời ở những nơi khác".

.

Từ lâu đã có một quan niệm lãng mạn về vấn đề nhập cư và nước Mỹ. Thực tế luôn khác biệt, với chủng tộc và dân tộc đóng vai trò không thể phủ nhận trong sự căng thẳng về việc ai có thể là người Mỹ. Hoa Kỳ vẫn vẫy gọi "những đám đông tụ tập" từ bệ Tượng Nữ thần Tự do. Nền kinh tế mạnh mẽ đã giúp thu hút thêm hàng triệu người mỗi năm, với dòng người đổ vào đưa dân số Hoa Kỳ lên hơn 340 triệu người.

.

Những manh mối ban đầu trong các ngành công nghiệp — như du lịch, thương mại, giải trí và giáo dục — cho thấy giấc mơ Mỹ đang phai nhạt đối với những người nước ngoài vốn đã tràn vào Hoa Kỳ. Cuộc thăm dò của Trung tâm nghiên cứu Pew từ tháng 1 đến tháng 4 cho thấy quan điểm về Hoa Kỳ đã xấu đi trong năm qua tại 15 trong số 24 quốc gia được khảo sát.

.

Trump và nhiều người ủng hộ ông cho rằng những người di cư vào nước này bất hợp pháp đe dọa đến sự an toàn, việc làm và văn hóa của người Mỹ. Nhưng những người ở trong nước một cách hợp pháp cũng đã bị mắc vào lưới của Trump. Và điều đó khiến những du khách tiềm năng đến Hoa Kỳ, ngay cả với tư cách là khách du lịch, trở nên cảnh giác.

.

Cuộc chiến thuế quan toàn cầu của Trump và chiến dịch của ông chống lại sinh viên quốc tế đã bày tỏ sự đồng cảm với người Palestine đặc biệt bám chặt vào tâm trí của những người ở bên kia biên giới Hoa Kỳ, những người trong nhiều thập niên đã kêu gọi tham gia vào vùng đất của tự do ngôn luận và cơ hội. Bây giờ thì cơ hội chỉ còn là của chữ của người chủ trương da trắng thượng đẳng.

.

"Khả năng xảy ra điều gì đó thực sự khủng khiếp gần như chắc chắn là rất nhỏ", Duncan Greaves, 62 tuổi, đến từ Queensland, Úc, đã khuyên một người dùng Reddit hỏi liệu có nên mạo hiểm đi nghỉ ở vùng đất của tiệc nướng, bầu trời rộng lớn và pháo hoa ngày 4 tháng 7 hay không. "Về cơ bản, nó giống như câu trích dẫn của Dirty Harry: 'Bạn có cảm thấy may mắn không?'"

.

⦿ ---- Những chiếc iPhone sản xuất tại Ấn Độ từng được xuất cảng sang nhiều quốc gia, nhưng hiện nay chúng gần như chỉ được xuất cảng sang Hoa Kỳ nhằm né tránh thuế quan của Tổng thống Trump đối với hàng nhập cảng từ Trung Quốc. Theo dữ liệu hải quan mà Reuters có được, 97% số iPhone do Foxconn sản xuất tại Ấn Độ từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay đã được xuất cảng sang Hoa Kỳ, tăng so với mức 50% trong cùng kỳ năm ngoái.

.

Chỉ riêng lượng hàng xuất cảng của Foxconn sang Hoa Kỳ trong tháng 5 đã trị giá gần 1 tỷ đô la. Tata Electronics, một nhà cung cấp nhỏ hơn, đã xuất cảng 86% số iPhone mà họ sản xuất sang Hoa Kỳ. Theo một thỏa thuận thương mại được nêu ra vào tuần trước, hàng xuất cảng của Trung Quốc sang Hoa Kỳ sẽ bị đánh thuế 55%, trong khi hàng xuất cảng của Ấn Độ bị đánh thuế 10%, với các cuộc đàm phán đang được tiến hành để tránh mức thuế "có đi có lại" 26% hiện đang bị tạm dừng, Reuters đưa tin.

.

Vào tháng 4, Apple đã công bố kế hoạch chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất iPhone được xuất cảng sang Hoa Kỳ từ Trung Quốc sang Ấn Độ vào cuối năm sau, Quartz đưa tin. Tuy nhiên, Trump đã chỉ trích công ty sau khi Foxconn công bố kế hoạch chi 1,5 tỷ đô la cho một nhà máy mới ở Ấn Độ. "Tôi đã thông báo với Tim Cook của Apple từ lâu rằng tôi mong đợi iPhone của họ sẽ được bán tại Hoa Kỳ sẽ được sản xuất và lắp ráp tại Hoa Kỳ, không phải Ấn Độ hay bất kỳ nơi nào khác", Trump nói trong bài đăng trên Truth Social vào tháng trước.

.

Ông đe dọa sẽ áp thêm thuế 25% đối với iPhone được sản xuất ở bất kỳ nơi nào bên ngoài Hoa Kỳ. Bloomberg lưu ý rằng Apple và chính phủ Ấn Độ đang cố gắng thuyết phục Trump chấp nhận rằng iPhone sẽ được sản xuất tại Ấn Độ, nhưng họ "có thể cần phải lôi kéo cả Chủ tịch Tập Cận Bình nữa". Trung Quốc, coi động thái này là mối đe dọa đối với sự thống trị của mình trong lĩnh vực sản xuất, đã cấm một số nhân viên có kinh nghiệm đi công tác đến Ấn Độ.

.

⦿ ---- ‘Họ sẽ không đến nữa’ – 21 tỷ đô la doanh thu du lịch của Hoa Kỳ sẽ biến mất trong năm 2025. Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới, Hoa Kỳ là điểm đến lớn duy nhất trong số 184 nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ chứng kiến sự sụt giảm doanh thu du lịch quốc tế vào năm 2025. Khi thế giới quay lưng lại với Hoa Kỳ, không chỉ các kỳ nghỉ bị hủy bỏ. Chính ý tưởng về Hoa Kỳ như một điểm đến chào đón đang dần mất đi, và hậu quả đang nhanh chóng tăng lên.

.

Việc Canada âm thầm tẩy chay du lịch Hoa Kỳ đã trở thành một sự rạn nứt kinh tế toàn diện. Từ tháng 2 đến tháng 3/2025, lượng khách du lịch Canada đến Hoa Kỳ đã giảm 23% bằng đường bộ và 4% bằng đường hàng không. Còn các chuyến bay? Giảm tới 76%. Lý do không chỉ nằm ở chính trị hay thuế quan. Ngày càng nhiều người Canada hiện coi Hoa Kỳ không phải là nơi nghỉ ngơi thân thiện mà là vùng đất không chào đón. Các công ty lữ hành báo cáo lượng đặt phòng tại Hoa Kỳ giảm 40%, với 20,5 tỷ đô la chi tiêu hướng đến Châu Âu, Mexico hoặc gần nhà hơn.

.

Du khách Châu Âu cũng đang rút lui, và rất nhanh. Tháng 3 năm 2025 chứng kiến lượng khách đến từ Tây Âu giảm 17%, trong đó Đức, Tây Ban Nha và Ireland dẫn đầu. Khi 64% người Mỹ cho biết họ không còn tin tưởng vào sự an toàn của các chuyến bay, du khách quốc tế thậm chí còn cảnh giác hơn. Việc chính quyền Trump sa thải hàng loạt nhân viên của FAA đã làm tăng thêm nhận thức về sự bất ổn. Đối với những du khách đang cân nhắc các lựa chọn kỳ nghỉ, ý tưởng vượt đại dương để đối mặt với sự hỗn loạn trên bầu trời đang trở thành một câu trả lời "không" dễ dàng.

.

Du lịch không chỉ là ngành công nghiệp riêng của nó, mà còn thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế. Và sự sụp đổ đang lan rộng ra bên ngoài. Tại Florida, nơi du lịch thúc đẩy 10% GDP, hậu quả đe dọa nền kinh tế trị giá 131 tỷ đô la. Las Vegas đã cảm thấy khó khăn với lượng khách giảm 7,8% và doanh thu cờ bạc thấp hơn. Các khách sạn đang cắt giảm dự báo vì công suất phòng và doanh thu tụt hậu.

.

Các doanh nghiệp biên giới đang bị đè bẹp, một số báo cáo lỗ tới 80%. Ngay cả các sân bay cũng đang chịu thiệt hại khi các cửa hàng miễn thuế và nhà hàng trống rỗng. Đây không chỉ là mất tiền nghỉ dưỡng, mà còn là sự chảy máu chậm chạp của việc làm, tiền lương và cơ sở hạ tầng gắn liền trực tiếp với lượng du khách đang biến mất.

.

Hawaii phụ thuộc rất nhiều vào du khách quốc tế chi tiêu cao; giờ đây, nơi này phải đối mặt với sự suy giảm mạnh. Las Vegas của Nevada, nơi phụ thuộc vào du lịch cho gần một phần ba lực lượng lao động, đang trượt dốc. Và tại California, lượng du khách quốc tế giảm 9,2% đang cắt giảm mọi thứ, từ việc đặt chỗ ở Yosemite đến các hội nghị ở Thung lũng Silicon. Đây không chỉ là những con số; chúng phản ánh sinh kế.

.

Thói quen du lịch thay đổi chậm, nhưng chúng có thay đổi. Các điểm đến cạnh tranh đã và đang thu hút du khách quay lại, xây dựng cơ sở hạ tầng và giữ chân khách hàng trung thành. Trong khi đó, nước Mỹ đang mất các tuyến bay, đóng cửa khách sạn và sa thải nhân viên mà có thể không lấy lại được. Khoản lỗ 21 tỷ đô la vào năm 2025 chỉ là khởi đầu. Thế giới càng thích nghi với cuộc sống không có du lịch Hoa Kỳ thì càng khó giành lại được.

.

⦿ ---- Hoa Kỳ được cho là có thể tham gia cuộc chiến chống lại Iran của Israel nếu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chấp thuận hành động này, i24News đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn lời một quan chức Hoa Kỳ. Theo quan chức này, trong khi Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ ủng hộ việc tham gia chiến dịch chống lại Tehran của Israel, thì "một số quan chức cấp cao trong chính quyền" lại phản đối động thái này.

.

Nguồn tin này cũng lưu ý thêm rằng thông thường, những quyết định như vậy sẽ được Bộ trưởng Quốc phòng bật đèn xanh. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Trump sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng.

.

⦿ ---- Người xem một kênh truyền hình nhà nước tại Iran đã bất ngờ chứng kiến trên màn hình cuộc ném bom của Israel khi một vụ nổ làm gián đoạn bản tin trực tiếp vào thứ Hai, theo DW đưa tin. Hãy xem khoảnh khắc này qua Al Jazeera. Axios cũng có cảnh quay. Vụ nổ đã làm rung chuyển trường quay ở Tehran, khiến một người dẫn chương trình thời sự phải bỏ chạy và làm trường quay tối đen. Theo AP, chương trình phát sóng sau đó đã chuyển sang chương trình đã ghi hình trước.

.

Vụ nổ xảy ra sau khi Israel cảnh báo người dân ở một số khu vực của Tehran phải di tản, bao gồm cả khu vực có trường quay. Bộ trưởng Quốc phòng Israel sau đó đã khoe khoang về cuộc tấn công. "Cơ quan phát sóng tuyên truyền và kích động của chế độ Iran đã bị IDF tấn công sau khi người dân trong khu vực phải sơ tán trên diện rộng", Israel Katz cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi sẽ tấn công bọn độc tài Iran ở mọi nơi".

.

⦿ ---- Tuần trước, Pentagon đã chấp nhận món quà của Tiểu vương quốc Qatar là một chiếc Boeing 747, một món trang sức trị giá 400 triệu đô la được tặng cho tổng thống của chúng ta từ một vị vua mà gia đình đã cai trị quốc gia Mideast nhỏ bé trong hơn một thế kỷ. Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ rất ngu ngốc khi từ chối món quà mà ông hy vọng sẽ sử dụng như một sự thay thế tạm thời cho chiếc Không quân Một (Air Force One). Một sự thay thế tạm thời.

.

Cần tranh cãi vì một vài lý do. Trước tiên, theo luật quà tặng công cộng của tiểu bang Iowa, cung cấp bối cảnh quan trọng về cuộc tranh cãi. Đầu tiên, Boeing 747 còn lâu mới được tự do. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ cần chi tới 1 tỷ đô la, theo tạp chí Business Insider, trước khi tổng thống có thể leo lên phi cơ được mô tả như một cung điện trên bầu trời khi xem xét việc sử dụng đá cẩm thạch và gỗ đánh bóng sang trọng.

.

Trước tiên, các chuyên gia của Hoa Kỳ phải kiểm tra máy bay phản lực để xác nhận Qatar không che giấu bất kỳ thiết bị nào có thể nghe lén hay gây nguy hiểm cho sự an toàn hoặc an ninh của Tổng thống. Sau đó, Pentagon cần trang bị thêm máy bay với các thiết bị truyền thông, an ninh và phòng thủ cấp cao, cấp độ quân sự để phiên bản mới của phi cơ có thể đóng vai trò là trụ sở Bộ chỉ huy trên không trong thời gian chiến tranh.

.

Khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống Donald Trump, vào tháng 1 năm 2029, Nhà Trắng và Pentagon cho biết quyền sở hữu máy bay sẽ được chuyển đến Tổ chức Thư viện Tổng thống của ông Trump - nơi chiếc máy bay có thể trở thành một di tích bảo tàng hoặc vẫn phục vụ cho du lịch cá nhân của công dân Trump.

.

Các luật đạo đức của chính phủ tiểu bang Iowa, áp đặt các hạn chế vô nghĩa đối với việc chấp nhận quà tặng của các quan chức và nhân viên. Ví dụ, chính phủ tiểu bang không thể chấp nhận một vùng ngoại ô Chevy được quyên góp 75.000 đô la để sử dụng bởi Thống đốc Kim Reynold khi cô đang ở trong văn phòng và sau đó trao chìa khóa của cô khi nhiệm kỳ của cô kết thúc vào tháng 1 năm 2027.

.

Thực tế là, các quan chức ở Iowa có thể chấp nhận quà tặng chỉ trị giá 3 đô la (3 USD) hoặc ít hơn. Bạn đọc chính xác - 3 đô la, không phải 3 triệu đô la, và chắc chắn không phải là 300 triệu đô la. Thật hợp lý khi lo lắng về cuộc xung đột lợi ích với Qatar cho phần còn lại của tổng thống Trump và hơn thế nữa.

.

Công quỹ sẽ tốn bộn bạc cho món quà của Trump. Chi phí cho người nộp thuế ở Hoa Kỳ để chuẩn bị chiếc Qatar 747 cho tổng thống sẽ gây ra nhức nhối chính trị cho đảng Cộng hòa tại Quốc hội. Hình ảnh khủng khiếp: hai chiếc Boeing 747 giống hệt nhau (dùng làm Air Force One) - được trang trí với cờ Hoa Kỳ trên khắp thân máy bay của chúng - lúc đó sẵn sàng bay tổng thống tới bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào.

.

Tổng thống và đa số đảng Cộng hòa trong Quốc hội nói về chi tiêu liên bang ngoài tầm kiểm soát. Họ muốn sắp xếp các chương trình mạng an toàn của chính phủ cho người nghèo, như Snap và Trợ cấp y tế. Họ muốn trị vì ở Fema, Cơ quan Phục hồi Thảm họa Liên bang và giảm ngân sách Dịch vụ Thời tiết Quốc gia. Họ muốn cắt giảm tài trợ cho các công viên quốc gia, nghiên cứu y tế, kiểm tra an toàn thực phẩm và nghệ thuật.

.

Nhưng không ai bên Cộng Hòa nói về giá của việc trang bị lại máy bay Qatar cho tổng thống sử dụng trong 36 tháng tới và sau đó giá gỡ bỏ các thiết bị truyền thông và vũ khí bí mật trước khi máy bay dùng cho thư viện tổng thống hoặc chở riêng cho cựu Tổng Thống.

.

Chính phủ liên bang đã chi 4 tỷ đô la cho hai chiếc 747 của Air Force One mới hiện đang được sản xuất. Máy bay phản lực Qatar sẽ không tiết kiệm được một xu trong hợp đồng đó. Hạ Viện tuần trước đã phê duyệt một đề xuất ngân sách từ Nhà Trắng và các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa mà Văn phòng Ngân sách Quốc hội cho biết sẽ nợ thêm 2 nghìn tỷ đô la, với một khoản nợ quốc gia trị giá 36 nghìn tỷ đô la trong 10 năm tới. Đồng thời, Nhà Trắng và Pentagon đã sẵn sàng chi cho một cuộc diễn binh ở Washington với giá ước tính 45 triệu đô la.

.

Có một lý do nữa: món quà Qatar rất xấu hổ, mắc cỡ. Tổng thống Trump, áp thuế quan đối với các sản phẩm nhập cảng dự kiến sẽ tăng giá tiêu dùng của Hoa Kỳ. Tổng thống đã giảng cho người Mỹ về nhu cầu cần ít hơn trong thời gian gần vì lợi ích của nền kinh tế Hoa Kỳ. Bạn biết đấy, hai con búp bê thay vì 30 búp bê, 5 cây bút chì, không phải 250 cây. Bây giờ là thêm Qatar 747.

.

⦿ ---- West Virginia: Lũ quét do mưa xối xả đã khiến 6 người thiệt mạng và 3 người khác mất tích ở West Virginia. Wheeling và các khu vực lân cận Triadelphia và Valley Grove bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Lũ lụt ập đến nhanh chóng vào ngày 14 tháng 6, khiến một số xe hơi bị mắc kẹt và khiến những chiếc khác lao xuống lạch, theo Wheeling News-Register.

.

Tờ báo đưa tin, nước "kéo nhà cửa khỏi móng và phá hủy chúng. Những mảnh vỡ khổng lồ - xe hơi, thùng chứa kim loại lớn, tủ lạnh, v.v. - đã đâm vào cầu, buộc phải đóng cửa cho đến khi có thể đánh giá được tính toàn vẹn của kết cấu cầu".

.

Weather.com đưa tin, lượng mưa từ 2 đến 4 inch đã rơi trong vòng vài giờ vào cuối ngày 14 tháng 6, làm ngập lụt và nhấn chìm các lạch và đường thủy Appalachian gần đó. Trang web cho biết "Mực nước ở Wheeling Creek dâng cao từ 3 feet lúc 8:45 tối lên khoảng 10 feet lúc 10:15".

.

Thống đốc West Virginia Patrick Morrisey đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 15 tháng 6. Tờ Wheeling News-Register cho biết, tuyên bố tình trạng khẩn cấp này giúp các nguồn lực của tiểu bang, chẳng hạn như Vệ binh Quốc gia Tây Virginia, có thể được sử dụng để hỗ trợ liên quan đến lũ lụt.

.

⦿ ---- Một nông dân chăn nuôi bò sữa ở Wisconsin đã cáo buộc trong một vụ kiện liên bang được đệ trình vào thứ Hai rằng chính quyền Trump đang từ chối hỗ trợ tài chính cho nông dân da trắng một cách bất hợp pháp bằng cách tiếp tục các chương trình ưu tiên cho nhóm thiểu số. Viện Luật và Tự do Wisconsin bảo thủ đã đệ đơn kiện Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ lên tòa án liên bang ở Wisconsin thay mặt cho một nông dân chăn nuôi bò sữa da trắng, Adam Faust. Faust là một trong số nhiều nông dân đã kiện thành công chính quyền Biden vào năm 2021 vì phân biệt chủng tộc trong Kế hoạch Miễn nợ cho Nông dân của USDA, theo báo cáo của AP.

.

Vụ kiện mới cáo buộc chính phủ đã tiếp tục thực hiện các chương trình DEI được thiết lập dưới thời cựu Tổng thống Biden. Viện Wisconsin đã viết thư cho USDA vào tháng 4 để cảnh báo về hành động pháp lý và sáu nghị sĩ đảng Cộng hòa của Wisconsin đã kêu gọi USDA điều tra và chấm dứt các chương trình. "USDA nên tôn trọng lời hứa của Tổng thống với người dân Hoa Kỳ về việc chấm dứt phân biệt chủng tộc trong chính phủ liên bang", Faust cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản. "Sau khi bị một cơ quan liên bang được cho là hỗ trợ nông nghiệp phớt lờ, tôi hy vọng vụ kiện của mình sẽ mang lại câu trả lời, trách nhiệm giải trình và kết quả từ USDA".

.

Viện Wisconsin đã đệ đơn kiện như vậy tại 25 tiểu bang để tấn công các chương trình DEI trong chính phủ. Trong bức thư gửi USDA vào tháng 4, công ty luật có lịch sử lâu đời đại diện cho đảng Cộng hòa cho biết họ không muốn kiện, "nhưng không có lý do gì để tiếp tục phân biệt đối xử này".

.

⦿ ---- Vụ đột nhập nhà và bắn chết các dân cử cuối tuần qua ở Minnesota thậm chí có thể còn tồi tệ hơn. Các công tố viên cho biết người đàn ông bị tình nghi xả súng tại nhà của hai nhà lập pháp tiểu bang vào thứ Bảy đã đến thăm nhà của ít nhất hai nhà lập pháp khác vào cùng buổi sáng sáng, theo báo Washington Post.

.

Joseph H. Thompson, quyền luật sư Hoa Kỳ tại Quận Minnesota cho biết, tay súng cũng đã đến nhà của một Dân biểu tiểu bang ở Maple Grove và một thượng nghị sĩ tiểu bang ở New Hope. Thompson cho biết, anh ta đã làm như vậy giữa các cuộc tấn công vào nhà của Dân biểu tiểu bang Melissa Hortman—khiến bà và chồng Mark thiệt mạng—và Thượng nghị sĩ tiểu bang John Hoffman, khiến ông và vợ Yvette bị thương nặng.

.

Hai nhà lập pháp khác không được xác định danh tính. Một người không có nhà vào thời điểm đó và các nhà chức trách cho biết tay súng đã rời khỏi nhà còn lại khi cảnh sát đến, theo AP. Theo tờ New York Times, Luật sư Quận Hennepin Mary Moriarty cho biết văn phòng của bà có kế hoạch buộc tội Vance Boelter về tội giết người cấp độ một, điều này sẽ khiến anh ta đủ điều kiện nhận án tử hình.

.

Hiện tại, các cáo buộc bao gồm hai tội danh giết người cấp độ hai và cố ý giết người cấp độ hai, nhưng điều đó sẽ thay đổi sau khi các công tố viên tiểu bang trình bày vụ án của họ trước bồi thẩm đoàn. "Boelter đã lên kế hoạch tấn công một cách cẩn thận", Thompson nói. "Anh ta đã nghiên cứu các nạn nhân và gia đình của họ". Qua bản tuyên ngôn tay súng để lại, Boelter từng là một mục sư Tin lành truyền giáo nhiệt tình, là người cuồng nhiệt mê Trump, người căm thù những người có lập trường cấp tiến về phá thai.

.

⦿ ---- Utah: Một cậu bé 16 tuổi đã bắn 5 người trong cuộc đối đầu giữa hai nhóm tại một lễ hội ở vùng ngoại ô Salt Lake City vào hôm Chủ Nhật, khiến 3 người trong số họ thiệt mạng, bao gồm một trẻ sơ sinh 8 tháng tuổi, cảnh sát cho biết. Vụ nổ súng ở West Valley City xảy ra một ngày sau khi một vụ nổ súng dường như không liên quan đã giết chết một người đàn ông tại cuộc biểu tình "No Kings" ở khu vực Salt Lake City, theo AP đưa tin.

.

Cảnh sát làm việc tại WestFest ở Centennial Park, cách trung tâm thành phố Salt Lake City khoảng 6 dặm về phía tây nam, đã nhìn thấy hai nhóm vào tối Chủ Nhật. "Khi họ tiến đến để giải tán cuộc ẩu đả, một nam thanh niên 16 tuổi từ một trong hai nhóm đã rút súng ra và bắn", sở cảnh sát đăng trên X. Một cảnh sát đã bắn trả nhưng không trúng ai.

.

Cảnh sát cho biết kẻ nổ súng đã bắn và giết chết một người đàn ông 18 tuổi trong một trong hai nhóm. Ngoài đứa trẻ sơ sinh, một người phụ nữ 41 tuổi đứng xem cũng đã thiệt mạng. Hai thiếu niên khác, một bé gái 17 tuổi và một bé trai 15 tuổi, đều bị trúng đạn vào cánh tay, cảnh sát cho biết. Không rõ liệu họ có liên quan đến các nhóm liên quan hay không. Một phụ nữ mang thai đã bị thương khi cố gắng vượt qua hàng rào để chạy trốn, cảnh sát cho biết.

.

Cảnh sát cho biết, thanh niên 16 tuổi đã nhanh chóng bị bắt giữ. Vụ nổ súng xảy ra ngay trước một số trò chơi lễ hội, tờ Salt Lake Tribune đưa tin. "Bạo lực và tử vong tại lễ hội WestFest ở West Valley thật bi thảm và có vẻ là hậu quả của bạo lực thanh thiếu niên", Thị trưởng Quận Salt Lake Jenny Wilson cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai. "Tôi vô cùng đau buồn trước sự mất mát về sinh mạng, đặc biệt là một người ngoài cuộc vô tội và một trẻ sơ sinh".

.

⦿ ---- Michael Madigan, nhà lãnh đạo lập pháp phục vụ lâu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đã bị kết án 7,5 năm tù vì tội tham nhũng trong những năm làm chủ tịch Hạ viện Illinois. Đảng viên Dân chủ 83 tuổi này cũng bị phạt 2,5 triệu đô la. Madigan bị truy tố vào năm 2022 và bị kết án vào tháng 2 với các tội danh bao gồm âm mưu, hối lộ và gian lận chuyển tiền.

.

Các công tố viên liên bang cho biết Madigan đã lãnh đạo một "doanh nghiệp tội phạm có mục đích là nâng cao quyền lực chính trị và phúc lợi tài chính của Madigan đồng thời tạo ra thu nhập cho các đồng minh chính trị và cộng sự của ông ta", tờ New York Times đưa tin.

.

⦿ ---- Một cuộc chiến pháp lý kéo dài về nạn dịch opioid của quốc gia đã tiến gần hơn đến hồi kết vào hôm thứ Hai: Cả 50 tiểu bang đã đồng ý giải quyết với Purdue Pharma và gia đình Sackler với số tiền 7,4 tỷ đô la, theo Axios đưa tin. Thỏa thuận này cũng được thủ đô DC và tất cả các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ ủng hộ. NPR đưa tin rằng các thành viên của gia đình Sackler dự kiến sẽ đóng góp tới 7 tỷ đô la.

.

Không giống như phiên bản giải quyết trước đó đã bị Tòa án Tối cao bác bỏ, phiên bản này để ngỏ một cánh cửa quan trọng: Những cá nhân bị opioid gây hại vẫn có thể kiện gia đình Sackler—nếu họ chọn không tham gia vào thỏa thuận. "Các chủ nợ có thể bảo lưu quyền khởi kiện", Purdue, nhà sản xuất OxyContin, cho biết trong một tuyên bố. Nếu thỏa thuận được hoàn tất tại tòa án, số tiền sẽ được trả trong vòng 15 năm, với phần lớn sẽ được trả trong ba năm đầu.

.

Theo ABC News, số tiền này được dành cho việc điều trị chứng nghiện, giáo dục và phòng ngừa. Gia đình Sackler cũng sẽ chính thức cắt đứt quan hệ với Purdue và doanh nghiệp kinh doanh thuốc phiện trong khi công ty thoát khỏi tình trạng phá sản. "Không có thỏa thuận nào có thể khắc phục được tác hại, nhưng điều này sẽ cung cấp các nguồn lực quan trọng để chống lại dịch bệnh", Bộ trưởng Tư pháp New Jersey Matthew Platkin cho biết.

.

Gia đình Sackler vẫn tiếp tục phủ nhận mọi hành vi sai trái hoặc hoạt động tội phạm. Nhưng Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James cho biết thỏa thuận này sẽ "buộc gia đình Sackler phải chịu trách nhiệm" về "vai trò hàng đầu của họ trong việc thúc đẩy dịch bệnh nghiện thuốc phiện và dùng thuốc quá liều".

.

⦿ ---- Đứng lên chống lại Donald Trump không chỉ quan trọng về mặt chính trị và đạo đức. Nó cũng có tăng lợi nhuận. Sự đa dạng, ví dụ, là tốt cho kinh doanh. Các đã thu nhỏ lại các chương trình đa dạng của các công ty của họ để đối phó với các cuộc tấn công của Trump, đã đọc sai thị trường và hiện đang phải chịu hậu quả.

.

Khi công ty Target quay mặt với chính sách DEI, công ty đã phải đối mặt với việc tẩy chay của người tiêu dùng, dẫn đến giảm 17% giá trị cổ phiếu của mình. Một cuộc tẩy chay tương tự của Walmart đã góp phần giảm 18% giá trị cổ phiếu của hãng này trong tháng qua. Mặt khác, các tập đoàn như Costco và Apple, những hãng đứng vững chống lại Trump và có lợi cho DEI, đã làm tốt hơn cho cổ phiếu.

.

Điều đó bởi vì sự đa dạng là tốt cho kinh doanh. Các nhà đầu tư và người tiêu dùng thường xem xét một cam kết của công ty về sự đa dạng trong việc đưa ra quyết định của họ. Hầu hết các cổ đông tổ chức lớn như BlackRock và Vanguard tin rằng lực lượng lao động và cơ sở khách hàng đa dạng làm tăng lợi nhuận của công ty.

.

Tương tự, các công ty luật đã từ chối đầu hàng Trump, đang được các khách hàng tán thưởng, trong khi những hãng luật đã đầu hàng Trump thì đang bị tẩy chay. Ít nhất 11 công ty lớn - trong số đó có Oracle, Morgan Stanley, Microsoft và McDonald, - đã chuyển công việc pháp lý của họ sang các công ty đã đứng lên chống lại Trump và tránh xa các công ty đầu hàng Trump.

.

Microsoft đã bỏ hãng luật Paul, Weiss - một trong những công ty luật đầu tiên đầu hàng Trump, và ký hợp đồng với Jenner & Block, công ty đã đưa chính quyền ra tòa. Một thẩm phán liên bang đã bác bỏ lệnh hành pháp của Trump, khi Trump chống lại Jenner, nói rằng đó là vi phạm nhân đôi của Hiến pháp.

.

Tài năng pháp lý cũng chia tay với các công ty đầu hàng Trump. Các luật sư chính và các nhà sản xuất mưa đang gia nhập các công ty đã giữ vững lập trường của họ. Hãng luật Paul, Weiss đã mất bốn đối tác sau khi đầu hàng. Tương tự, có đến bảy đối tác đang rời khỏi Willkie Farr & Gallagher sau khi hãng luật này đầu hàng Trump và gia nhập công ty luật đối thủ Cooley, nơi đã giúp thách thức thành công một trong những lệnh của Trump tại tòa án.

.

Trong một bữa tiệc trưa gần đây tại Cipriani ở Midtown Manhattan, Brooke Cucinella, một luật sư hàng đầu của Citadel - một quỹ phòng hộ lớn do đảng Cộng hòa Megadonor Ken Griffin đứng đầu - nói với một nhóm luật sư của công ty rằng công ty thích làm việc với các công ty luật không biết sợ Trump.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhấn mạnh rằng Iran nên "ký thỏa thuận mà tôi bảo họ ký hợp đồng" và cảnh báo rằng "mọi người nên di tản ngay lập tức ra khỏi thủ đô Tehran". "Thật là một sự xấu hổ và lãng phí cuộc sống của con người. Đơn giản là tuyên bố, Iran không thể có vũ khí hạt nhân. Tôi đã nói đi nói lại nhiều lần", ông viết trên Truth Social.

.

Đồng thời, tiếng Anh quốc tế Iran đã báo cáo về X rằng những vụ nổ lớn đã được nghe thấy ở phía tây Tehran và thành phố Kashan. "Các báo cáo đến cũng về sự tham gia của phòng không ở trung tâm Tehran," cửa hàng nói.

.

⦿ ---- Tổng thống Trump rời nhóm G7 họp thượng đỉnh ở Canada sớm, một quyết định mà Nhà Trắng quy cho các cuộc tấn công giữa Israel và Iran. "Nhiều thứ đã được hoàn thành, nhưng vì những gì đang diễn ra ở Trung Đông, Tổng thống Trump sẽ rời đi tối nay sau bữa tối với các nguyên thủ quốc gia", thư ký báo chí Karoline Leavitt đăng trên phương tiện truyền thông xã hội, theo AP. Cuộc họp thượng đỉnh sẽ tiếp tục vào thứ ba. Trước khi rời Alberta, Trump kêu gọi cư dân của Tehran rời đi, ra khỏi thủ đô.

.

Trump sẽ bỏ lỡ các cuộc họp dự kiến vào thứ ba sẽ gặp Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Lịch trình ban đầu của Trump là trở lại Mỹ vào sáng sớm thứ Tư. Không rõ ràng ngay lập tức điều gì khiến Trump rời khỏi hội nghị thượng đỉnh sớm vào đêm Thứ Hai.

.

⦿ ---- Thẻ xanh cũng phải coi chừng: Awoman cho biết chồng cô, một cư dân Hoa Kỳ thường trú nhân (LPR: Lawful Permanent Resident, còn gọi là thẻ xanh) hợp pháp kể từ năm 2003, đã bị các đặc vụ liên bang bắt giữ vào tháng trước và phải đối mặt với cáo buộc sau khi anh trở về từ việc trải tro cốt của mẹ mình ở Mexico.

.

Những người nắm giữ thẻ màu xanh lá cây ở Hoa Kỳ phải đối mặt với sự xem xét kỹ lưỡng và các biện pháp thực thi mới dưới thời chính quyền Trump. Vào tháng Tư, Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã cảnh báo LPRS rằng tình trạng của họ có thể bị thu hồi nếu được coi là mối đe dọa đối với lợi ích quốc gia, nêu bật cam kết của chính quyền đối với việc thực thi nhập cư tăng cường, với sự tập trung mở rộng ngoài những người nhập cư không có giấy tờ, nhắm vào một số cư dân hợp pháp.

.

Vào tháng Năm, Gonzalo Ladron de Guevara, 53 tuổi, đã bị các đặc vụ liên bang giam giữ tại Sân bay Quốc tế O'Hare của Chicago và vẫn bị giam giữ về các cáo buộc liên bang, theo vợ ông, Jodi, người đã nói chuyện với Newsweek hôm thứ Hai.

.

Jodi nói rằng chồng cô đã rời khỏi đất nước đến Mexico vào ngày 6 tháng 5 để gặp anh em của mình và phân tán tro tàn của mẹ họ. Khi anh ta trở lại vào ngày 24 tháng 5, anh ta đã bị giam giữ trong bảy ngày để sàng lọc thứ cấp bởi Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) trước khi được chuyển sang giam giữ nhập cư và thực thi hải quan (ICE).

.

"Anh ấy và tôi đã nhắn tin trong suốt, và sau đó anh ấy đã gọi cho tôi để nói với tôi rằng anh ấy đã qua đêm ở đó và giữ anh ấy qua đêm", Jodi, sống ở vùng ngoại ô Chicago nói. Cô nói rằng cô đã nói chuyện với một chỉ huy đồng hồ CBP, người "có vẻ rất lạc quan" rằng việc giam giữ sẽ không kéo dài và có thể chỉ là một vấn đề giấy tờ.

.

Ban đầu, không có mối quan tâm lớn nào về một cái gì đó như thế này xảy ra. Jodi, một công nhân hàng không trong hơn 20 năm, nói rằng cô và chồng đã đi du lịch rộng rãi trong những năm qua. "Chúng tôi hoàn toàn không mong đợi nó," cô nói. "Có một chút do dự. Tuy nhiên, dựa trên thực tế là không có gì xảy ra trước đây, và thực tế là anh ta đã về rải tro của mẹ mình và muốn chắc chắn rằng điều đó đã được thực hiện, đó là những gì anh ta đã làm."

.

Việc giam giữ có mối tương quan trực tiếp với một tội nghiêm trọng trong quá khứ đối với chồng cô nhưng tội này đã được tòa cho xóa khoảng 13 năm trước, Jodi nói. Gia đình anh đã không nhìn thấy anh trong hơn một tháng. Jodi nói rằng Gonzalo có được một thẻ xanh vào khoảng năm 2003, cùng thời gian họ kết hôn. Họ có một cô con gái 21 tuổi và một đứa con trai 20 tuổi. "Thật là buồn cho hai con," Jodi nói. "Hai con nhớ anh ấy khủng khiếp. Hai con chưa bao giờ rời xa anh ấy lâu như vậy."

.

⦿ ---- Một bồi thẩm đoàn liên bang ở Colorado hôm thứ Hai cho thấy người sáng lập hãng gối MyPillow Mike Lindell, một trong những nhà lý luận âm mưu bầu cử nổi bật nhất của quốc gia, đã nói quy chụp một cựu nhân viên cho một công ty thiết bị bỏ phiếu hàng đầu sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

.

Eric Coomer đã được bồi thường thiệt hại 2,3 triệu đô la. Anh Coomer đã kiện sau khi Lindell gọi anh Coomer là kẻ phản bội và những lời buộc tội về việc anh Coomer ăn cắp cuộc bầu cử [cho Biden] đã được phát trực tuyến trên nền tảng truyền thông trực tuyến của Lindell, theo AP đưa tin. Coomer cho biết trong phiên tòa kéo dài hai tuần rằng sự nghiệp và cuộc sống của anh đã bị phá hủy bởi những tuyên bố quy chụp sai trái của Lindell về anh.

.

Coomer là giám đốc chiến lược an ninh và sản phẩm tại các hệ thống bỏ phiếu Dominion có trụ sở tại Denver, người đã trở thành mục tiêu của các lý thuyết âm mưu công phu giữa các đồng minh của Tổng thống Trump, người tiếp tục tuyên bố sai lầm rằng sự mất mát của ông đối với đảng Dân chủ Joe Biden vào năm 2020 là do gian lận rộng rãi.

.

Dominion đã thắng một thỏa thuận trị giá 787 triệu đô la trong một vụ kiện phỉ báng mà họ đã đệ trình chống lại Fox News về việc Fox News phát sóng các khiếu nại sai đối với công ty và có một vụ kiện khác chống lại Newsmax Network. Newsmax đã xin lỗi Coomer vào năm 2021 vì đã phát sóng những cáo buộc sai lầm chống lại anh ta.

.

Lindell bị mắc kẹt bởi những tuyên bố sai lầm của mình rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị đánh cắp trong phiên tòa nhưng không gọi bất kỳ chuyên gia nào để trình bày bằng chứng về tuyên bố của ông. Ông nói rằng ông trị giá khoảng 60 triệu đô la trước khi ông bắt đầu lên tiếng về cuộc bầu cử năm 2020 và hiện là gánh 10 triệu đô la nợ.

.

⦿ ---- San Diego: Các viên chức di trú liên bang ICE đã liên tục bố ráp, bắt giữ những người nhập cư và người tị nạn tại tòa án liên bang San Diego, từ chối cho họ được hưởng quy trình tố tụng hợp pháp tại các phiên điều trần có thể cấp cho họ tình trạng pháp lý tại Hoa Kỳ. Do vậy, hiện tại, Giám mục Michael Pham và hai giám mục phụ tá địa phương đã tuyên bố rằng vào Ngày Người tị nạn Thế giới 20 tháng 6/2025, họ sẽ đoàn kết với những người di cư ra hầu tòa. Họ cũng kêu gọi tất cả các giáo xứ trong giáo phận tham gia cùng họ và cử hành thánh lễ dành riêng cho những người nhập cư.

.

Pham, người đến Hoa Kỳ với tư cách là người tị nạn từ Việt Nam khi mới 8 tuổi, hiểu được những khó khăn mà những người tị nạn và người di cư phải đối mặt. Gia đình ông đã chạy trốn khỏi Đà Nẵng đến Malaysia, sau đó trốn thoát trên một chiếc xà lan chở gạo không có thức ăn hoặc nước uống, chen chúc giữa những xác chết trước khi tìm thấy tự do. Ông là giám mục đầu tiên được Đức Giáo hoàng Leo IV bổ nhiệm, người đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cho những người tị nạn và người nhập cư.

.

Giám mục Pham đã ký bức thư gửi cho các nhà lãnh đạo giáo xứ, cùng với các giám mục phụ tá Ramona Bejarano và Felipe Pulido. Bức thư của họ nêu rõ, “Chúng tôi biết rằng những người di cư và người tị nạn thấy mình đang ở trong tình thế khó khăn khi bị triệu tập ra hầu tòa, đó là điều mà chính phủ yêu cầu họ, và sau đó bị ra lệnh trục xuất nhanh khỏi đất nước chúng tôi”.

.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo bày tỏ hy vọng rằng sự hiện diện của họ có thể cải thiện cách đối xử với những người di cư, nhưng thừa nhận rằng điều đó có thể sẽ không thay đổi được kết quả. Các nhà lãnh đạo Công giáo có kế hoạch tổ chức một cuộc họp báo sau khi ra tòa để theo lời họ, “thông điệp rõ ràng rằng những người có đức tin ủng hộ những người nhập cư và người tị nạn có thể được truyền tải đến công chúng rộng rãi hơn”.

.

⦿ ---- Connecticut: Thanh Pham bị cảnh sát South Windsor điều tra vì tội trộm cắp vặt đã bị bắt vì tội ma túy. Thanh Pham, 39 tuổi, đến từ Hartford, bị buộc tội sử dụng dụng cụ ma túy, tàng trữ chất gây nghiện và trộm cắp cấp độ sáu. Cảnh sát cho biết họ đã phản hồi cửa hàng Target trên Đường Buckland Hills vào thứ Sáu.

.

Một báo cáo cho biết Pham đã đánh cắp khoảng 150 đô la hàng hóa từ cửa hàng. Trong ba lô của anh ta, họ cho biết họ tìm thấy crack cocaine và một chiếc tẩu thủy tinh. Anh ta được thả sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh không thế chấp là 10.000 đô la và dự kiến sẽ ra hầu tòa vào ngày 2 tháng 7 tại Manchester.

.

⦿ ---- HỎI 1: Dân Mỹ đa số mập phì vì thoi quen ăn để giảm căng thẳng, để bớt buồn, để ngưng âu lo?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Việc với tay lấy một ly kem sau một ngày làm việc vất vả chắc chắn có thể giúp bạn thoải mái hơn. Nhưng khi ăn để đáp lại cảm giác tồi tệ thay vì cơn đói về mặt thể chất trở thành một thói quen, thì nó cũng trở thành một vấn đề. Loneke Blackman Carr, phó giáo sư khoa học dinh dưỡng tại Cao đẳng Nông nghiệp, Sức khỏe và Tài nguyên thiên nhiên, gần đây đã công bố một nghiên cứu trên tạp chí Eating Behaviors chứng minh tính khả thi của một phương pháp mới để ngăn ngừa tăng cân, giải quyết tình trạng ăn uống theo cảm xúc. Blackman Carr đã tiến hành công trình này với sự hợp tác của Rachel Goode, phó giáo sư tại Khoa Công tác xã hội thuộc Đại học North Carolina Chapel Hill. "Ăn uống theo cảm xúc" có thể gây tăng cân, dẫn đến nhiều rủi ro sức khỏe liên quan đến tình trạng thừa cân hoặc béo phì, bao gồm bệnh tim mạch và tiểu đường.

.

Một yếu tố của chương trình tập trung vào nhận thức (tỉnh thức, chánh niệm) về sự thèm ăn. “Chương trình đào tạo cụ thể này thực sự hữu ích vì nó nhắm đến những cá nhân đang trải qua tình trạng ăn uống rối loạn hoặc cảm xúc để giúp họ giảm ăn liên quan đến trạng thái tinh thần đó”, Blackman Carr cho biết. “Nó có thể giúp ngăn ngừa tăng cân và thực sự giúp mọi người nhận thức rõ hơn về cơn đói thực sự của họ [thay vì] phản ứng với nhu cầu sức khỏe tinh thần hoặc cảm xúc nhiều hơn”. Chi tiết:

https://today.uconn.edu/2025/06/eating-your-feelings-a-new-study-offers-hope-for-emotional-eaters/

.

⦿ ---- HỎI 2: Trẻ em tiếp xúc sớm với thuốc kháng sinh có nguy cơ bệnh hen suyễn, nguy cơ nhiễm trùng và sử dụng thuốc kháng sinh cao hơn sau này trong thời thơ ấu?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu trên hơn 20.000 trẻ em ở Iceland phát hiện ra rằng những trẻ tiếp xúc sớm với thuốc kháng sinh có nguy cơ nhiễm trùng và sử dụng thuốc kháng sinh cao hơn sau này trong thời thơ ấu. Nghiên cứu được công bố gần đây trên Tạp chí Bệnh truyền nhiễm Nhi khoa (The Pediatric Infectious Disease Journal), phát hiện ra rằng trẻ em tiếp xúc sớm với thuốc kháng sinh có nguy cơ mắc một số loại nhiễm trùng và sử dụng thuốc kháng sinh cao hơn đáng kể so với những trẻ không tiếp xúc sớm, với nguy cơ cao nhất được ghi nhận ở những trẻ dùng thuốc kháng sinh trong tuần đầu tiên sau khi sinh. Trẻ em tiếp xúc sớm với thuốc kháng sinh cũng có nguy cơ mắc bệnh hen suyễn cao hơn đáng kể. Chi tiết:

https://www.cidrap.umn.edu/antimicrobial-stewardship/study-early-antibiotics-tied-higher-risk-childhood-infections-antibiotic

.

.