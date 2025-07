Dân biểu tiểu bang Melissa Hortman và Thượng nghị sĩ tiểu bang John Hoffman, cũng như vợ/chồng của họ, đã bị bắn tại nhà riêng của họ ở Brooklyn Park và Champlin, cách nhau khoảng 8 dặm. DB/TB Hortman và chồng đã chết. TNS/TB John Hoffman bị thương.

.

(14.6.2025) - Minnesota: vào tận nhà để bắn 2 dân cử Dân Chủ. DB/TB Melissa Hortman và chồng bị bắn chết. TNS/TB John Hoffman bị thương nặng. 2 nhà ở 2 thị trấn xa 8 dặm.

- 2.000 địa điểm biểu tình chống Trump hôm nay

- Diễn binh hôm nay: Có khả năng mưa và bão ở thủ đô.

- 2 Hội cựu chiến binh vào thủ đô biểu tình, 60 người bị bắt

- Quận Cam: Indigo Vũ (hội VietRise) kêu gọi đoàn kết với những người bị ICE bắt một cách bất công

- Quận Cam: 200 thiện nguyện viên lập mạng lưới đi chợ giùm di dân lậu không dám đi chợ

- Quận Los Angeles: công dân Mỹ cũng bị vật té, bắt đi.

- Quận Cam: Herbert Norris Trotter nhận tội giúp Michael Minh Nguyen biển thủ 5,2 triệu đô từ thị trấn Placentia

- Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth: có thể Mỹ sẽ xâm lược quân sự đối với Greenland và Panama

- Trump xin tòa án Texas hoãn vụ Trump kiện CBS đòi bồi thường 20 tỷ đô nhưng thương lượng đòi 25 triệu đô

- 11% người Mỹ nghèo đói năm 2023.

- Trump khai lợi tức 234 trang, bao gồm 145 trang đầu tư cổ phiếu: lợi tức năm ngoái về cổ phiếu là 57.355.532 đô. Và nhiều lợi tức khác

- Đức Giáo hoàng Leo XIV đã thúc giục Israel và Iran nỗ lực vì "hòa bình và hòa giải".

- Iran suy tính đóng cửa Eo biển Hormuz, tuyến 21% hoạt động buôn bán dầu toàn cầu. Iran trả đũa, bắn tên lửa vào Israel làm ít nhất 3 người chết, hàng chục người bị thương.

- Có một kịch bản: Iran sẽ chế tạo bom nguyên tử, sau khi thấy những cuộc thương thuyết với Mỹ chỉ là màn khói để Israel tấn công. Iran cần 1 năm mới có thể có bom hạt nhân.

- Bộ Ngoại giao ngưng kế hoạch sa thải 2.000 người, theo lệnh Thẩm phán Susan Illston

- CBO: Dự luật thuế Cộng hòa được Hạ viện thông qua sẽ làm dân Mỹ nghèo nhất phải trả 1.600 đô/năm trong khi hộ gia đình giàu nhất tăng 12.000 đô/năm

- Tòa Kháng án bác đơn của Trump xin hủy phán quyết Trump có tội tấn công tình dục và phỉ báng đối với cô E. Jean Carroll (Trump bị phạt 83,3 triệu đô)

- Hãng xe Ford tạm đóng cửa 1 xưởng vì thiếu khoáng chất đất hiếm

- Quân đội Mỹ tham gia đánh chặn tên lửa Iran phóng vào Israel, nơi có hàng trăm ngàn công dân Mỹ

- IAEA: có ô nhiễm phóng xạ và hóa chất bên trong các cơ sở hạt nhân Natanz của Iran sau đợt bom của Israel.

- Trump: không rõ chương trình hạt nhân Iran còn lại bao nhiêu sau đợt bom Israel

- Israel: bắn và phá hủy thêm hàng chục căn cứ Không quân Iran

- Iran: quốc tế kêu gọi kềm chế là nhảm trong khi Israel liên tục tấn công

- Iran bắn trả đũa Israel 2 đợt

- Vụ Trump ký sắc lệnh đòi chứng minh quyền công dân khi bầu cử bị 20 tiểu bang kiện: Tòa xử Trump thua kiện vì tiểu bang chứng minh quyền công dân là đủ

- Los Angeles: Dân biểu Norma Torres yêu cầu điều tra về hành vi ICE cản trở phái đoàn quốc hội ở Tòa nhà Liên bang Roybal ngày 7/6

- Texas: Tiệm ăn kiểu Mexico do gia đình làm chủ tặng hết đồ ăn sau khi ICE bắt chủ tiệm và hầu hết nhân viên

- Gaza: nữ bác sĩ mất 9 trong số 10 đứa con vì 1 quả bom Israel dắt đứa con duy nhất còn lại qua Ý chữa trị

- 1 tỷ phú Anh nuốt 1 con ong, tắt thở.

- Thăm dò ý kiến từ 14 nước: 1/5 người trong tuổi sinh sản không muốn có con vì gánh nặng tài chánh

- Los Angeles: 5 anh trộm vào, bị lộ, bỏ chạy, súng nổ, 1 anh trộm chết

- HỎI 1: Nghiện tập thể dục cường độ cao có thể tạm thời khiến hệ thống miễn dịch của bạn kém hiệu quả hơn? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Trump gỡ bỏ chính sách năng lượng sạch của Biden sẽ làm thiệt hại 1,1 nghìn tỷ đô la trong tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ vào năm 2035? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-14/6/2025) ⦿ ---- Các thành phố lớn và nhỏ đang chuẩn bị cho các cuộc biểu tình lớn vào thứ Bảy trên khắp Hoa Kỳ chống lại Tổng thống Trump, khi các quan chức kêu gọi bình tĩnh, quân đội Vệ binh Quốc gia huy động và Trump tham dự một cuộc diễn binh ở Washington để kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội.

.

Một cuộc tuần hành và mít tinh "No Kings" quan trọng đã được lên kế hoạch tại Philadelphia, nhưng không có sự kiện nào được lên lịch diễn ra tại Washington, DC, nơi cuộc diễn binh sẽ diễn ra vào sinh nhật lần thứ 79 của Trump và Ngày Quốc kỳ, theo AP. Các cuộc biểu tình đang trở nên sôi động hơn nữa khi các cuộc biểu tình bùng phát trên khắp đất nước để phản đối các cuộc đột kích của ICE và việc Trump ra lệnh cho quân đội Vệ binh Quốc gia và Thủy quân Lục chiến đến Los Angeles.

.

Các thống đốc và quan chức thành phố cam kết bảo vệ quyền biểu tình và không dung thứ cho bạo lực. Các thống đốc đảng Cộng hòa ở Virginia, Texas, Nebraska và Missouri đang huy động quân đội Vệ binh Quốc gia để giúp lực lượng thực thi pháp luật quản lý các cuộc biểu tình. Sẽ "không dung thứ" cho bạo lực, phá hoại hoặc gây rối giao thông, và "nếu bạn vi phạm pháp luật, bạn sẽ bị bắt", Thống đốc Virginia Glenn Youngkin nói với các phóng viên vào thứ Sáu.

.

Các thống đốc đảng Dân chủ cũng kêu gọi bình tĩnh, bao gồm Thống đốc tiểu bang Arizona Katie Hobbs, người đã kêu gọi những người biểu tình "giữ thái độ hòa bình và bình tĩnh khi họ thực hiện quyền Tu chính án thứ nhất để lên tiếng".

.

Chủ đề "No Kings" được Phong trào 50501 dàn dựng để ủng hộ nền dân chủ và phản đối những gì họ gọi là hành động độc đoán của chính quyền Trump. Tên "50501" tượng trưng cho 50 tiểu bang, 50 cuộc biểu tình, một phong trào. Các cuộc biểu tình đầu năm nay đã lên án Trump và cố vấn tỷ phú Elon Musk. Những người biểu tình đã kêu gọi "phế truất" Trump, so sánh hành động của ông với hành động của một vị vua chứ không phải của một tổng thống được bầu cử dân chủ.

.

Những người tổ chức cho biết các cuộc biểu tình được lên lịch tại gần 2.000 địa điểm trên khắp cả nước. Nhóm này cho biết một nguyên tắc cốt lõi đằng sau tất cả các sự kiện "No Kings" là cam kết hành động bất bạo động và những người tham gia được kỳ vọng sẽ tìm cách giảm leo thang bất kỳ cuộc xung đột nào. Không được mang bất kỳ loại vũ khí nào đến các sự kiện "No Kings", theo trang web. Những người tổ chức cho biết "Ngày thách thức của No Kings" dự kiến ​​sẽ là cuộc huy động một ngày lớn nhất kể từ khi Trump trở lại nắm quyền. Họ nói thêm rằng họ đang chuẩn bị cho hàng triệu người xuống đường trên khắp 50 tiểu bang và các cộng đồng.

.

⦿ ---- Diễn binh hôm nay: Dự kiến ​​sẽ có nhiều đám đông, giao thông bị gián đoạn, pháo bông, một buổi trình diễn phi cơ quân sự và các màn trình diễn của quân đội và xe tăng lăn bánh trên các đường phố D.C. Cuộc diễn binh buổi tối sẽ có sự tham gia của hàng nghìn quân lính diễn hành theo đội hình, mặc quân phục đại diện cho mọi cuộc chiến của Hoa Kỳ có từ thời Chiến tranh Cách mạng, bắt đầu vào năm 1775. Mỗi cuộc chiến sẽ có 60 quân lính mặc trang phục thời kỳ đó đại diện, tiếp theo là 400 quân lính từ cùng đơn vị đó trong quân phục chiến đấu hiện đại của họ.

.

Dự kiến ​​sẽ có hơn 100 xe quân sự tham gia, bao gồm xe tăng M1A2/Abrams; Trực thăng Black Hawk, Apache và Chinook, xe chiến đấu Bradley và nhiều loại khác, theo tài liệu phát tay từ Quân đội. Cuộc diễn binh sẽ diễn ra trước lễ hội tại National Mall và sau đó là màn nhảy dù của đội Golden Knights của Quân đội, một buổi hòa nhạc và bắn pháo bông.

.

Trump dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu, đưa ra "bài phát biểu kỷ niệm 250 năm phục vụ đặc biệt, những thành tựu quan trọng và di sản lâu dài của Quân đội Hoa Kỳ", theo trang web America250.

.

Sau đây là lịch trình do Quân đội cung cấp:

. 9:30 giờ sáng đến 12:30 trưa — Cuộc thi thể lực và giải thưởng của Quân đội tại National Mall

. 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều — Lễ hội sinh nhật quân đội tại National Mall, mở cửa cho công chúng.

. 6:30 giờ chiều — Lễ diễn binh mừng sinh nhật lần thứ 250 của quân đội. Lễ diễn binh dự kiến ​​sẽ diễn ra dọc theo Constitution Avenue, dọc theo phía bắc của National Mall, từ Đường 23 NW đến Đường 15 NW.

. Khoảng 7:30/8 giờ tối đến 9:30/10 giờ tối — Hòa nhạc và bắn pháo bông tại National Mall.

.

⦿ ---- Có khả năng có mưa và có thể có bão ở thủ đô vào hôm nay, thứ Bảy, dự kiến có thể đổ mưa vào cuộc diễn binh lớn của Tổng thống Donald Trump. Dự báo thứ Bảy cho thủ đô Washington, D.C. ghi rằng hầu hết khu vực D.C. đều khô ráo vào sáng thứ Bảy, nhưng cảnh báo lũ lụt có hiệu lực vào buổi chiều cho toàn bộ khu vực khi mưa và có thể có bão di chuyển qua.

.

Nhiệt độ cao nhất hôm thứ Bảy sẽ lên tới 80 độ và độ ẩm sẽ tăng cao trong các lễ hội ban ngày tại National Mall, Storm Team4 cho biết. Bầu trời sẽ chủ yếu nhiều mây vào buổi sáng và giữa trưa, nhưng bất kỳ ánh nắng nào lọt qua cũng sẽ làm tăng khả năng xảy ra bão sau đó.

.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết hôm thứ Năm rằng dù mưa hay nắng, cuộc diễn binh vẫn sẽ diễn ra. Nhưng nó có thể bị trì hoãn nếu có sấm sét. "Mưa sẽ không ngăn cản chúng ta, xe tăng không tan chảy, nhưng nếu có sấm sét thì đám đông sẽ gặp nguy hiểm", người phát ngôn của Quân đội Steven Warren được cho là đã nói với tờ The Times, một ấn phẩm của Anh. "Nếu có sấm sét, họ sẽ giải tán đám đông và thậm chí hủy hoặc hoãn cuộc diễn binh".

.

⦿ ---- Khoảng 60 người đã bị bắt bên ngoài Điện Capitol Hoa Kỳ vào tối thứ Sáu sau khi một cuộc biểu tình leo thang, theo Cảnh sát Điện Capitol. Sự việc bắt đầu khi một nhóm khoảng 75 người biểu tình, ban đầu tụ tập một cách hòa bình tại Tòa án Tối cao, di chuyển về phía Điện Capitol. Cảnh sát đã dựng giá để xe đạp làm rào chắn, nhưng một số người trong nhóm đã xô đẩy và tiến về phía các bậc thang tròn, CNN đưa tin. Các sĩ quan nhanh chóng can thiệp và bắt giữ. Hai trong số những người bị bắt đã được đưa đến bệnh viện để "điều trị thêm", mặc dù không rõ họ bị thương như thế nào, theo CBS News.

.

Tất cả những người bị bắt đều phải đối mặt với cáo buộc biểu tình bất hợp pháp và vượt qua ranh giới cảnh sát, một số người cũng bị buộc tội tấn công cảnh sát và chống lại việc bắt giữ. Một nguồn tin thực thi pháp luật nói với CNN rằng cuộc biểu tình có liên quan đến một nhóm cựu chiến binh phản đối chủ nghĩa phát xít. Tờ Washington Post đưa tin rằng hai nhóm cựu chiến binh, About Face: Veterans Against the War và Veterans for Peace, đã tổ chức cuộc biểu tình.

.

"Chúng ta được cho là có một chính phủ với các biện pháp kiểm tra và cân bằng, và chúng ta có một vị tổng thống rõ ràng đang hành động bất chấp luật pháp và Hiến pháp", cựu chiến binh Lục quân và là người tổ chức biểu tình Brittany Ramos DeBarros cho biết. "Tổng thống Trump đe dọa rằng người Mỹ đến để thực hiện các quyền [Tu chính án thứ nhất] của họ sẽ bị đáp trả bằng 'vũ lực lớn'", Michael? T.? McPhearson, giám đốc của Veterans for Peace, cho biết trong một bài đăng trên Instagram. "Chúng tôi là những người thực sự mặc quân phục vì chúng tôi tin vào các quyền tự do mà đất nước này được cho là có và chúng tôi sẽ không bị đe dọa để im lặng".

.

⦿ ---- Quận Cam: Những người ủng hộ người nhập cư đang lên án một đoạn video quay bằng điện thoại di động vào thứ Hai tại Quận Cam về một nhân viên liên bang rõ ràng đang hạ gục một người đàn ông trên vỉa hè. Scarlett Soberanis, cô bé 14 tuổi đã quay đoạn video, cho biết cô, mẹ và em gái đang đi ăn trưa vào giữa buổi sáng thứ Hai thì vụ bắt xảy ra ngay trước mặt họ.

.

Trong đoạn video, ba người phụ nữ thở hổn hển không tin nổi khi chứng kiến ​​một nhân viên Hải quan và Biên phòng chạy về phía một người đàn ông gần ngã tư đường Westminster Boulevard và Euclid. Sau đó, viên chức này túm lấy người đàn ông và ném anh ta xuống đất. "Tôi chỉ cảm thấy máu mình sôi lên. Tôi cảm thấy một làn sóng cảm xúc", Soberanis nói. Gia đình Soberanis không biết người đàn ông đó và NBC4 vẫn đang cố gắng xác định danh tính của anh ta và tìm hiểu thêm về lý do tại sao anh ta bị giam giữ. Soberanis cho biết cô rất tức giận và đau lòng khi thấy bất kỳ ai bị đối xử theo cách đó.

.

"Tôi nghĩ rằng điều này đang nâng cao nhận thức rằng cách chúng tôi bị đối xử, đặc biệt là người da màu, là sai trái, vì họ chỉ đi bộ trên phố mà không làm gì cả", Soberanis cho biết. Vụ này diễn ra ngay gần Viterise, một nhóm ủng hộ cộng đồng và nhập cư, nơi đã chia sẻ video của Soberanis. (Ghi chú: giao lộ 2 đường nêu trên là gần Chùa Huệ Quang và Thư Viện Việt Nam.)

.

"Chúng tôi biết rằng người Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi các mối đe dọa trục xuất và giam giữ. Và chúng tôi đoàn kết với những người hàng xóm gốc La tinh đang phải chịu đựng cùng một loại thực thi bất công", Indigo Vũ, giám đốc ủng hộ nhập cư cho biết.

.

Vietrise là một trong số nhiều nhóm ủng hộ hiện đang tuần tra các khu phố để cảnh báo cộng đồng về việc thực thi nhập cư. "Chúng tôi cũng yêu cầu mọi người liên lạc với gia đình, hàng xóm của họ để họ có thể tham gia vào các mạng lưới giúp bảo vệ lẫn nhau", Vũ cho biết.

.

Soberanis cho biết cô đã đăng video của mình để ghi lại những gì cô đã thấy. Cô nói rằng bố mẹ cô ấy hiện quá sợ hãi khi phải ra khỏi nhà. "Tôi là con gái của những người không có giấy tờ, thật đáng sợ khi biết rằng giờ đây bạn thậm chí không thể ra ngoài", Soberanis cho biết. "Bạn không bao giờ biết mình sẽ thấy gì, liệu bạn có bị giam giữ hay không, liệu bạn có nhìn thấy xe tải ICE không. Đây chỉ là thời điểm rất đáng sợ".

.

⦿ ---- Quận Cam: Những người không giấy tờ và do vậy không dám đi chợ sẽ được thiện nguyện viên mang nhu yếu phẩm tới tận nhà. Một nhóm tình nguyện viên ở Quận Cam đang vào cuộc để giúp đỡ các chuyến đi mua sắm và việc vặt cho những gia đình không có giấy tờ quá sợ hãi khi phải rời khỏi nhà do các hoạt động bố ráp nhập cư.

.

Nhóm này bắt nguồn từ khu phố Delhi của Santa Ana và có mục đích hỗ trợ những người sống trong khu phố, nhưng các thành viên trong nhóm nói với NBC4 rằng họ nhanh chóng nhận ra nhu cầu lớn hơn nhiều. Nhóm cho biết họ đã nhận được yêu cầu đi xe đến các cuộc hẹn và giao hàng tạp hóa trên khắp Santa Ana.

.

Một trong những tình nguyện viên, người tự nhận là Cuauhtli, đã hoàn thành chuyến đi mua sắm tạp hóa vào thứ Sáu cho một gia đình mà cô chưa từng gặp, một người mà cô cho biết là quá sợ hãi khi phải rời khỏi nhà.

.

Cuauhtli cho biết: "Cô ấy chỉ yêu cầu một vài món đồ, frijoles (đậu), trái cây, tôi nghĩ là gạo". "Tôi thấy một nhu cầu và tôi chỉ cảm thấy cấp bách phải đáp ứng nhu cầu đó. Đặc biệt là nếu tôi có nguồn lực và khả năng. Đó là lý do tại sao tôi vào cuộc. Đó là một điều đơn giản như mua sắm tạp hóa".

Cuauhtli cho biết công việc của cô bắt đầu với bà nội của đứa con của chính cô. “Bà tôi sợ phải ra khỏi nhà và đó là lúc tôi biết, ‘Ôi trời, chắc hẳn có nhiều người sợ phải ra khỏi nhà hơn'", Cuauhtli nói. Sau đó, cô huy động khu phố của mình, giúp khởi động một mạng lưới hỗ trợ các gia đình trên toàn thành phố và chỉ trong một tuần, họ đã nhận được rất nhiều yêu cầu. Nỗ lực này không chỉ dừng lại ở thức ăn và dịch vụ đi lại.

.

“Tôi nghĩ rằng ngay lúc này, điều quan trọng nhất là cho mọi người biết rằng, ‘Bạn không đơn độc. Chúng tôi ở đây vì bạn", Cuauhtli nói. Cô nói thêm rằng hơn 200 người đã dành thời gian và tiền quyên góp. “Mọi người nghĩ rằng ra ngoài biểu tình và thực hiện hành động vật lý đó là hành động duy nhất bạn có thể thực hiện, nhưng bạn có thể hỗ trợ cộng đồng không có giấy tờ theo nhiều cách", Cuauhtli nói.

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: công dân Mỹ cũng bị bắt. Các thành viên gia đình đang yêu cầu câu trả lời sau khi họ nói rằng một người đàn ông là công dân Hoa Kỳ đã bị các đặc vụ liên bang bắt giữ oan trong một cuộc đột kích nhập cư ở Montebello. Vào ngày 12 tháng 6, video giám sát đã ghi lại khoảnh khắc một số đặc vụ đeo mặt nạ và có vũ trang bao vây một doanh nghiệp xe kéo (tow truck business) ở Montebello.

.

Các đặc vụ nhanh chóng xông vào khu đất và bắt đầu bắt giữ các thợ máy và những công nhân khác tại địa điểm này. Một trong những người đàn ông bị bắt giữ sau đó đã được thả đã nói chuyện với KTLA nhưng yêu cầu không nêu tên vì lo ngại về an toàn. Anh ta nói rằng anh ta đã bị các đặc vụ tóm lấy và đưa đi một cách thô bạo mặc dù anh ta là công dân Hoa Kỳ. "Anh ta đập tôi vào cổng", người đàn ông nói với Ellina Abovian của KTLA. "Anh ta bẻ tay tôi ra sau lưng. Tôi là công dân Hoa Kỳ. Bạn không được làm như vậy với người Mỹ".

.

Nataly Degante, người anh họ của Javier Ramirez, 32 tuổi, đã bị bắt trong cuộc đột kích, cho biết mặc dù các đặc vụ bắt đầu còng tay mọi người, nhưng họ được cho là không bao giờ cung cấp giấy tờ tùy thân hoặc thông tin về lý do họ ở đó.

.

Javier Ramirez, 32 tuổi, đã được quay video khi bị còng tay và bị bắt bởi các đặc vụ liên bang trong một cuộc đột kích ở Montebello vào ngày 12 tháng 6 năm 2025. "Chúng tôi thấy trong video rằng họ không có lệnh bắt giữ", cô nói. "Họ không có bất kỳ giấy tờ nào trong tay". Degante cho biết anh họ của cô là công dân Hoa Kỳ và là cha đơn thân của hai đứa con nhỏ. Cô mô tả anh ấy là một người chăm chỉ và không có tiền án.

.

⦿ ---- Quận Cam: Herbert Norris Trotter, 53 tuổi, đã nhận tội vào hôm thứ sáu và bị quản chế chính thức trong năm năm vì tham gia vào vụ giúp Michael Minh Nguyen biển thủ 5,2 triệu đô la từ chính quyền thành phố Placentia. Trotter đã nhận tội với hai tội danh trọng tội là biển thủ hoặc biển thủ tiền của một viên chức công với mức án tăng nặng cho tội phạm kinh tế nghiêm trọng vượt quá 500.000 đô la.

.

Thẩm phán Tòa án cấp cao Quận Cam Gary Paer đã tuyên án Trotter 10 năm tù, nhưng hoãn bản án miễn là Trotter hoàn thành các điều khoản quản chế của mình. Trotter được giảm án 204 ngày sau song sắt trong vụ án này. Theo một phần của thỏa thuận nhận tội, 25 tội danh trọng tội khác đã bị bác bỏ.

.

Thỏa thuận nhận tội của Trotter diễn ra hơn sáu năm sau khi bị cáo đồng phạm Michael Todd McDonald ở Henderson, Nevada, nhận tội vào ngày 20 tháng 11 năm 2018, với hai tội danh biển thủ hoặc biển thủ tiền của một viên chức công và thừa nhận mức án tăng nặng đối với tội phạm kinh tế vượt quá 500.000 đô la, theo hồ sơ tòa án.

.

Một công tố viên cho biết vào thời điểm đó, các điều tra viên đã thu hồi được tất cả trừ 500.000 đô la mà McDonald có liên quan đến vụ trộm. Một công tố viên cho biết McDonald đã bị lệnh phải trả khoảng 1 triệu đô la tiền bồi thường và khoản tiền phạt 4,6 triệu đô la. McDonald và Trotter đã giúp Michael Minh Nguyen, cựu giám đốc dịch vụ tài chính của Placentia, biển thủ số tiền từ thành phố.

.

Một công tố viên cho biết Nguyen đã chuyển một số tiền cho McDonald ở Las Vegas. Trotter điều hành Tập đoàn Talaton, tự quảng cáo là một công ty giúp khách hàng có nguồn tài trợ kinh doanh, công tố viên cho biết. Nguyen đã nhận tội vào tháng 3 năm 2017 và bị kết án 25 năm tù. Nguyen bị phạt 10,3 triệu đô la và phải bồi thường 2,6 triệu đô la.

.

⦿ ---- Minnesota: Hai dân cử Dân Chủ bị bắn, một chết và một bị thương nặng. Hai nhà lập pháp Dân chủ ở Minnesota đã bị bắn trong các cuộc tấn công "có chủ đích" vào sáng sớm thứ Bảy, với các nguồn tin cáo buộc rằng tay súng đã mạo danh cảnh sát. FOX 9 đưa tin rằng Dân biểu tiểu bang Melissa Hortman và Thượng nghị sĩ tiểu bang John Hoffman, cũng như vợ/chồng của họ, đã bị bắn tại nhà riêng của họ ở Brooklyn Park và Champlin, cách nhau khoảng 8 dặm. Cả hai nhà lập pháp đều được cho là đang trong tình trạng nguy kịch, theo ABC News. Và tin cập nhật: Hortman và chồng đã chết vì đạn.

.

Một cảnh báo trú ẩn tại chỗ đã được ban hành ở Brooklyn Park, và Thống đốc Tim Walz cho biết ông đã được thông báo về tình hình và đã kích hoạt Trung tâm điều hành khẩn cấp của tiểu bang. Cảnh sát cho biết nghi phạm, người mà họ coi là có vũ trang và nguy hiểm, là một người đàn ông da trắng với mái tóc nâu, mặc áo giáp đen bên ngoài áo sơ mi xanh và quần xanh. Anh ta cũng có thể cải trang thành cảnh sát. Mọi người không nên tiếp cận nghi phạm nếu phát hiện ra, mà hãy gọi 911.

.

Tin giờ chót cho biết: Cựu Chủ tịch Hạ viện tiểu bang Melissa Hortman và chồng đã thiệt mạng vào thứ Bảy trong một vụ nổ súng có động cơ chính trị, theo Thống đốc Minnesota Tim Walz. Cũng sáng sớm thứ Bảy, Thị trưởng Ryan Sabas của Champlin cho biết Thượng nghị sĩ tiểu bang John Hoffman và vợ đã bị bắn.

.

Một người quen thuộc với vấn đề này đã nói với The Associated Press rằng các nhà điều tra tin rằng nghi phạm có thể đã đóng giả làm nhân viên thực thi pháp luật. Người này cho biết các nhà điều tra vẫn đang làm việc để xác định động cơ cho các vụ tấn công và vẫn đang trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra.

.

TNS/TB Hoffman đã kết hôn và có một con gái. Trong khi đó, DB/TB Hortman là lãnh đạo đảng Dân chủ hàng đầu của Hạ viện tại Cơ quan lập pháp tiểu bang và là cựu chủ tịch Hạ viện Minnesota. Bà lần đầu tiên được bầu vào năm 2004. Cả hai dân cử Hoffman và Hortman đều đại diện cho các khu vực nằm ở phía bắc Minneapolis. Vụ xả súng xảy ra vào thời điểm các nhà lãnh đạo chính trị trên toàn quốc bị tấn công, quấy rối và đe dọa trong thời kỳ chia rẽ chính trị sâu sắc.

.

⦿ ---- Các luật sư của Tổng thống Donald Trump đang yêu cầu tòa án liên bang Texas hoãn các thời hạn quan trọng trong vụ kiện trị giá 20 tỷ đô la của ông chống lại CBS, với lý do "các cuộc thảo luận giải quyết tích cực" và quá trình hòa giải đang diễn ra với kênh truyền hình này. Vụ kiện bắt nguồn từ cuộc phỏng vấn 60 Minutes năm 2024 với Kamala Harris mà Trump tuyên bố đã bị biên tập gian dối, khiến ông "đau khổ và bối rối về mặt tinh thần".

.

CBS News phủ nhận cáo buộc biên tập gian dối của Trump và cho biết kênh truyền hình này đã giao các cảnh quay và bản ghi cuộc phỏng vấn cho FCC. Trump đã bác bỏ lời đề nghị giải quyết ban đầu trị giá 15 triệu đô la và hiện đang yêu cầu ít nhất 25 triệu đô la cùng lời xin lỗi. Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh Paramount, công ty mẹ của CBS, đang tìm kiếm sự chấp thuận của cơ quan quản lý đối với vụ sáp nhập trị giá 8 tỷ đô la đang chờ xử lý với Skydance Media - một thỏa thuận hiện đang bị chính quyền Trump giám sát chặt chẽ hơn.

.

Các nhà lập pháp California đã mở một cuộc điều tra về việc liệu việc CBS đạt được thỏa thuận với Tổng thống Trump để hoàn tất vụ sáp nhập công ty có vi phạm luật hối lộ liên bang hay không. Tất cả các bên đã đồng ý trì hoãn, điều này sẽ đẩy hồ sơ sang tháng 7.

.

⦿ ---- Một chỉ số nghiên cứu mới đưa phần lớn người Mỹ xuống dưới mức cần thiết để tận hưởng chất lượng cuộc sống "tối thiểu". Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ báo cáo rằng 11% người Mỹ đã rơi vào cảnh nghèo đói vào năm 2023. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, tỷ lệ phần trăm đó không tính đến số lượng người Mỹ không chỉ tìm cách tồn tại mà còn phát triển, với việc làm ổn định và không gian để thăng tiến.

.

"Những gì mọi người đang nghĩ đến - một sự thịnh vượng chung thực sự - không phải là 'Tôi có thể tồn tại', mà là 'Cần gì để sống một cuộc sống trung lưu?'", Gene Ludwig, người sáng lập Viện Ludwig về Thịnh vượng Kinh tế Chia sẻ (LISEP: Institute for Shared Economic Prosperity) cho biết, CNBC đưa tin. ”'Cần gì để đạt được ít nhất là bậc đầu tiên của giấc mơ Mỹ?'”

.

Ludwig tìm cách phát triển câu trả lời cho câu hỏi đó thông qua "Chỉ số Chất lượng Cuộc sống Tối thiểu" của LISEP, thước đo "chi phí thực sự của phúc lợi kinh tế" từ năm 2001 đến năm 2023. Chỉ số này tính đến các yếu tố thiết yếu như chi phí thuê nhà, giá thực phẩm và chi phí sinh hoạt chung. Khi so sánh với các biện pháp này, chỉ số cho thấy 60% người Mỹ không đạt ngưỡng do tiền lương trì trệ trong khi chi phí liên quan đến điều trị y tế, tiền thuê nhà, nuôi con và giáo dục tăng theo cấp số nhân.

.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục hưởng nguồn thu nhập từ hàng loạt bất động sản xa xỉ và các dự án kinh doanh, nhiều dự án trong số đó có giá trị lên tới hàng chục triệu đô la, theo biểu mẫu công bố tài chính được nộp vào cuối hôm thứ Sáu. Văn phòng Đạo đức Chính phủ công bố, bản công bố tài chính năm 2025 của Trump dài tổng cộng 234 trang, bao gồm 145 trang đầu tư cổ phiếu và trái phiếu, và được ký vào thứ Sáu với chữ ký của Trump.

.

Một trong những nguồn thu nhập lớn nhất trên biểu mẫu là 57.355.532 đô la mà ông nhận được từ cổ phần sở hữu của mình tại World Liberty Financial, nền tảng tiền điện tử được ra mắt vào năm ngoái. Biểu mẫu cho thấy doanh số bán mã thông báo kỹ thuật số của World Liberty đã mang lại lợi nhuận cao cho Trump và gia đình ông. Ba người con trai của Trump, Donald Jr., Eric và Barron, được liệt kê trên trang web của công ty là những người đồng sáng lập công ty.

.

Riêng đồng tiền meme của Trump, được biết đến trên thị trường tiền điện tử đơn giản là $TRUMP, không được phát hành cho đến tháng 1 và do đó không phải tuân theo các yêu cầu tiết lộ đối với biểu mẫu này, bao gồm năm dương lịch 2024. Đó là một năm sinh lợi cho Trump khi nói đến khoản thanh toán tiền bản quyền cho nhiều loại hàng hóa được bán có tên và hình ảnh của ông.

.

Trong số các khoản thanh toán tiền bản quyền:

Save America (sách để bàn) — 3.000.000 đô la

Trump Sneakers and Fragrances — 2.500.000 đô la

Trump Watches — 2.800.000 đô la

The Greenwood Bible — 1.306.035 đô la

“45” Guitar — 1.055.100 đô la

Cấp phép NFT và tiền bản quyền — 1.157.490 đô la

.

Hồ sơ cũng bao gồm danh sách các khoản nợ phải trả, bao gồm ít nhất 15.000 đô la trên thẻ tín dụng American Express và các khoản thanh toán phải trả cho E. Jean Carroll, người phụ nữ đã kiện thành công Trump về tội tấn công tình dục và phỉ báng, mặc dù tổng thống vẫn đang tìm cách kháng cáo quyết định.

.

Phần còn lại của tài liệu chứa hàng chục trang chú thích dài về các tài sản khác nhau của tổng thống. Biểu mẫu được nộp để tuân thủ các yêu cầu của liên bang đối với những người giữ chức vụ trong nhánh hành pháp. Để so sánh, mẫu đơn mà cựu Tổng thống Joe Biden nộp vào năm 2024 dài 11 trang và chủ yếu bao gồm các nguồn thu nhập thông thường như tài khoản ngân hàng và hưu trí, trong khi mẫu đơn của Kamala Harris dài 15 trang.

.

Nhiều tài sản quan trọng của Trump được nắm giữ trong một quỹ tín thác do Donald Trump Jr., con trai cả của ông, giám sát. Bao gồm hơn 100.000 cổ phiếu của Trump Media and Technology Group, công ty truyền thông xã hội đã niêm yết vào năm 2024. Trump là cổ đông lớn nhất và gần 53% cổ phần của ông có giá trị hàng tỷ đô la. Những khoản nắm giữ đó vẫn được tiết lộ trong mẫu đơn.

.

⦿ ---- Đức Giáo hoàng Leo XIV đã thúc giục Israel và Iran vào hôm thứ Bảy trong một bài phát biểu tại Vatican hãy nỗ lực vì "hòa bình và hòa giải". "Không ai được phép đe dọa sự tồn tại của người khác", ngài nhấn mạnh. Phát biểu tại Vương cung thánh đường Thánh Peter, Đức Giáo hoàng bày tỏ mối quan ngại về cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông, nói rằng tình hình giữa Israel và Iran "đã xấu đi nghiêm trọng". Ngài nhấn mạnh rằng "một thế giới an toàn hơn, không có mối đe dọa hạt nhân" phải được xây dựng. Đức Giáo hoàng kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột sử dụng đối thoại và "xây dựng một nền hòa bình lâu dài, trên công lý, tình anh em và lợi ích chung".

.

⦿ ---- Các quan chức quân sự cấp cao giấu tên của Iran đã nói với Fars News Agency vào thứ Bảy rằng các cuộc tấn công của Tehran vào Israel sẽ tiếp tục, với các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở khu vực Trung Đông có khả năng bị nhắm mục tiêu trong những ngày tới. "Cuộc đối đầu này sẽ không kết thúc với các hành động hạn chế của đêm qua và các cuộc tấn công của Iran sẽ tiếp tục, và hành động này sẽ rất đau đớn và đáng tiếc cho những kẻ xâm lược", một trong những quan chức nhận xét.

.

Xung đột giữa Israel và Iran đã leo thang vào hôm qua, Thứ Sáu, khi Israel phát động một chiến dịch "phòng ngừa" chống lại các địa điểm quân sự và chương trình hạt nhân của Iran. Phương tiện truyền thông nhà nước Iran trước đây đã viết rằng Tehran đã cảnh báo Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Pháp rằng các căn cứ quân sự và tàu hải quân của họ trong khu vực có thể bị tấn công nếu họ giúp Israel.

.

⦿ ---- Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Avichay Adraee đã phủ nhận vào thứ Bảy rằng Iran đã bắn hạ một trong những máy bay chiến đấu F-35 của nước này. "Những lời nói dối mới do quân đội Iran và các cơ quan truyền thông của họ đưa ra liên quan đến việc bắn hạ máy bay chiến đấu trong không phận Iran. Chính quyền Iran - như thường lệ - nói dối", ông viết trong một bài đăng trên X. Trước đó, bộ phận quan hệ công chúng của quân đội Iran đã tuyên bố rằng hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 1 máy bay chiến đấu F-35 khác của Israel ở phía tây Iran.

.

⦿ ---- Esmail Kosari, một thành viên của ủy ban an ninh quốc hội Iran, cho biết vào thứ Bảy trong một tuyên bố được IRINN trích dẫn, rằng Tehran đang "nghiêm túc" xem xét khả năng đóng cửa Eo biển Hormuz. Bình luận này được đưa ra sau khi Israel tấn công Iran, tấn công các địa điểm hạt nhân và căn cứ quân sự của nước này vào đầu tuần này, sau đó Iran quyết định đáp trả.

.

Eo biển Hormuz nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Ả Rập và được coi là một trong những tuyến vận chuyển dầu quan trọng nhất trên thế giới. Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), vào năm 2022, có 21 triệu thùng dầu mỗi ngày đi qua trạm kiểm soát Hormuz, chiếm khoảng 21% hoạt động buôn bán dầu toàn cầu.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã đưa ra cảnh báo vào hôm thứ Bảy về việc Iran tiếp tục bắn tên lửa vào Israel làm ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương vào sáng sớm hôm đó, sau một loạt các cuộc tấn công dữ dội của Israel vào trung tâm chương trình hạt nhân của Iran và lực lượng vũ trang của nước này. Phát biểu sau cuộc họp đánh giá với tham mưu trưởng quân đội Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết Iran sẽ phải trả giá đắt vì đã gây tổn hại đến công dân Israel, theo AP. "Nếu [Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali] Khamenei tiếp tục bắn tên lửa vào mặt trận nội địa của Israel, Tehran sẽ bị thiêu rụi", Katz nói.

.

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin rằng các hệ thống phòng không đang bắn vào các thành phố Khorramabad, Kermanshah và Tabriz, báo hiệu sự khởi đầu của một cuộc tấn công mới có thể là của Israel. Các cảnh quay từ Tabriz cho thấy khói đen bốc lên từ thành phố. Một quan chức quân đội Israel cho biết vào thứ Bảy rằng quân đội đã sẵn sàng thực hiện nhiều cuộc tấn công hơn vào Iran, nói rằng, "Chuyện này chưa kết thúc".

.

Cuộc tấn công của Israel sử dụng máy bay chiến đấu—cũng như máy bay không người lái được đưa lậu vào trước, theo các quan chức—để tấn công các cơ sở quan trọng và giết chết nhiều tướng lĩnh và nhà khoa học hàng đầu của Iran. Quân đội Israel cho biết hôm thứ Bảy rằng họ đã giết chết 9 nhà khoa học và chuyên gia cấp cao tham gia vào dự án hạt nhân của Iran. Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc cho biết Iran đợt đầu thiệt hại là: 78 người đã thiệt mạng và hơn 320 người bị thương.

.

Iran đã trả đũa bằng cách phóng hàng loạt máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo vào Israel, nơi các vụ nổ thắp sáng bầu trời đêm trên Jerusalem và Tel Aviv và làm rung chuyển các tòa nhà bên dưới. Quân đội Israel kêu gọi người dân, vốn đã bị chấn động bởi 20 tháng chiến tranh ở Gaza do cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas gây ra, hãy đến nơi trú ẩn trong nhiều giờ.

.

Cả Israel và Iran đều cho biết các cuộc tấn công của họ sẽ tiếp tục, làm dấy lên viễn cảnh về một cuộc xung đột kéo dài khác ở Trung Đông. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết hôm thứ Sáu rằng mục tiêu của ông là loại bỏ mọi mối đe dọa từ Iran đối với Israel, nhưng ông cũng kêu gọi người Iran nổi dậy chống lại các nhà lãnh đạo của họ. Israel sẽ hoan nghênh việc lật đổ chính phủ ngay cả khi họ không chủ động tìm kiếm điều đó.

.

Các cuộc tấn công của Israel cũng đặt ra nghi ngờ về các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Hoa Kỳ và Iran về một thỏa thuận hạt nhân trước khi họ chuẩn bị họp vào Chủ Nhật tại Oman. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran gọi các cuộc đàm phán hạt nhân tiếp theo với Hoa Kỳ là "vô nghĩa" sau các cuộc tấn công của Israel vào nước này, truyền hình nhà nước cho biết. Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã thúc giục Iran vào thứ Sáu đạt được một thỏa thuận với Hoa Kỳ về chương trình hạt nhân của mình, cảnh báo trực tuyến rằng các cuộc tấn công của Israel "sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn". Cuộc chiến chống Iran có vẻ như khó hòa giải, vì hình như đây là kéo dài những cuộc thánh chiến nhiều thế kỷ trước.

.

⦿ ---- Có một kịch bản: Iran sẽ quyết định chế tạo bom nguyên tử, sau khi thấy rằng những cuộc thương thuyết với Mỹ chỉ là màn khói để choo Israel tấn công, và tương lai hòa bình sẽ khó có thể tìm được trong tương lai gần. Có một kịch bản mà các cuộc tấn công có thể khiến Tehran từ bỏ các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của mình và thay vào đó là lao vào chế tạo bom, theo các nhà phân tích và cựu quan chức Hoa Kỳ.

.

Việc giết chết các sĩ quan quân đội hàng đầu của Iran cũng như một số nhà khoa học hạt nhân có thể sẽ làm dấy lên nỗi lo ngại ở Tehran rằng tình báo Israel đã thâm nhập sâu vào chế độ và những nhân vật cấp cao khác cũng có thể gặp nguy hiểm. Israel trước đây đã thực hiện các vụ ám sát trắng trợn bên trong Iran, nhắm vào các nhà khoa học chính phủ cấp cao tham gia vào chương trình hạt nhân của nước này và nhà lãnh đạo chính trị của nhóm Hamas do Iran hậu thuẫn khi ông này đến thăm Tehran.

.

"Bạn phải cho rằng hệ thống này bị sốc vì đạn pháo", Alex Vatanka của nhóm nghiên cứu Viện Trung Đông cho biết. "Họ không biết... họ đã bị Israel xâm nhập tệ đến mức nào". Truyền thông Iran và quân đội Israel cho biết các cuộc không kích của Israel hôm thứ Năm đã giết chết sĩ quan quân đội hàng đầu của Iran, Mohammad Hossein Bagheri, cũng như chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Hossein Salami, và một thiếu tướng trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng, Gholam Ali Rashid.

.

Các sĩ quan quân đội cấp cao bị nhắm mục tiêu có mối quan hệ sâu sắc với chế độ Iran và được lãnh tụ tối cao của đất nước, Đại giáo chủ Ali Khamenei, đặc biệt là Bagheri biết đến, theo Vatanka. Khamenei đã thăng chức cho Bagheri lên chức tổng tư lệnh lực lượng vũ trang vào năm 2016. Ông cho biết "Có một yếu tố cá nhân ở đây, có thể là một yếu tố ảnh hưởng đến những gì Khamenei quyết định làm".

.

Đại học Shahid Beheshti cho biết năm giáo sư đã thiệt mạng trong cuộc tấn công hôm thứ Năm cũng như "một số" thành viên gia đình. Nhưng Iran vẫn chôn giấu các cơ sở hạt nhân tại Fordow và những nơi khác mà họ có thể sử dụng nếu họ chọn rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và hủy bỏ cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Trong trường hợp đó, Iran sẽ cần làm giàu uranium đến mức độ vũ khí, một bước kỹ thuật ngắn với kho dự trữ hiện tại của họ, và sau đó chế tạo đầu đạn hạt nhân. Nỗ lực đó có thể mất khoảng một năm hoặc hơn, theo ước tính của hầu hết các chuyên gia.⦿ ---- Một thẩm phán liên bang tại California đã chặn chính quyền Trump sa thải hàng nghìn công chức, buộc một luật sư của Bộ Tư pháp phải tuyên bố Bộ Ngoại giao sẽ không ban hành thông báo sa thải dự kiến được gửi vào sáng nay, thứ Bảy.Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Susan Illston cho biết hôm thứ Sáu rằng phán quyết trước đó của bà vào tháng trước cấm các cơ quan liên bang sa thải hàng chục nghìn nhân viên theo lệnh của Tổng thống Donald Trump đã áp dụng cho kế hoạch cải tổ của Bộ Ngoại giao, trong đó kêu gọi sa thải 2.000 người, Reuters đưa tin.Alexander Resar, một luật sư của Bộ Tư pháp, cho biết bộ này sẽ không gửi thông báo sa thải theo lịch trình vào cuối tuần. Các công đoàn, tổ chức phi lợi nhuận và thành phố đã kiện để ngăn chặn Bộ Ngoại giao, nơi lập luận tại tòa rằng kế hoạch của họ đã được công bố trước khi có lệnh hành pháp và bản ghi nhớ của Trump chỉ đạo chính phủ liên bang cắt giảm nhân viên.Trước đó, chính quyền Trump đã yêu cầu Tòa án Tối cao dừng phán quyết của thẩm phán vào tháng 5 trong khi kháng cáo. Vào tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio cho biết ông đang thực hiện các đợt cắt giảm sâu rộng tại Bộ Ngoại giao, vài ngày sau khi tuyên bố lệnh cắt giảm của Trump là "trò lừa bịp" và "tin giả".Rubio đã đăng lên X vào thời điểm đó, "Hôm nay là ngày đó. Dưới sự lãnh đạo của @POTUS và theo chỉ đạo của tôi, chúng tôi đang đảo ngược tình trạng quan liêu và phình to trong nhiều thập kỷ tại Bộ Ngoại giao. Những thay đổi sâu rộng này sẽ trao quyền cho các nhà ngoại giao tài năng của chúng tôi để đặt nước Mỹ và người dân Mỹ lên hàng đầu".⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth hôm thứ Năm không loại trừ khả năng Hoa Kỳ xâm lược quân sự trong tương lai đối với Greenland và Panama, ám chỉ với các nhà lập pháp rằng Pentagon có thể có kế hoạch cho một cuộc tấn công như vậy trong tương lai. Xuất hiện trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện, Hegseth khẳng định bộ này "có kế hoạch cho bất kỳ tình huống bất trắc cụ thể nào" và nói rằng, "Tôi nghĩ người dân Mỹ muốn Pentagon có kế hoạch cho bất kỳ tình huống bất trắc nào".Bị các nhà lập pháp Cộng hòa gây sức ép để bác bỏ khả năng xảy ra một cuộc tấn công quân sự như vậy của Hoa Kỳ vào Greenland hoặc Panama, Hegseth nhắc lại rằng "Pentagon có kế hoạch cho bất kỳ tình huống bất trắc nào" và các quan chức "mong muốn được làm việc với Greenland để đảm bảo rằng nơi này được bảo vệ khỏi mọi mối đe dọa tiềm tàng".Những người theo đảng Dân chủ trong hội đồng đã chế giễu những câu trả lời đó. "Tôi không nghĩ người dân Mỹ bỏ phiếu cho Tổng thống Trump vì họ hy vọng chúng tôi sẽ xâm lược Greenland", thành viên cấp cao của ủy ban, Dân biểu Adam Smith, D-Wash cho biết. “Thông điệp mà điều này gửi đến phần còn lại của thế giới là Hoa Kỳ chỉ quan tâm đến bản thân và không quan tâm đến các liên minh.”Vấn đề về khả năng can thiệp quân sự của Hoa Kỳ để tiếp quản Greenland, Panama, Canada và các vùng lãnh thổ đồng minh khác đã là một điểm đáng lo ngại trong nhiều tháng giữa những người chỉ trích Tổng thống Donald Trump.Trên phương tiện truyền thông xã hội và trong các bình luận của Nhà Trắng, Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng Đan Mạch nên từ bỏ quyền kiểm soát Greenland vì lợi ích của an ninh toàn cầu và Canada nên trở thành tiểu bang thứ 51 trong liên minh Hoa Kỳ. Các quan chức chính quyền đã hạ thấp tầm quan trọng của những bình luận đó.Trong lần đầu tiên xuất hiện trước ủy ban, Hegseth đã tránh trả lời trực tiếp các tuyên bố, nhưng cho biết chính phủ Hoa Kỳ có lợi ích đáng kể trong việc bảo vệ các khu vực này khỏi ảnh hưởng hoặc sự thao túng của Trung Quốc. Đầu tuần này, Quốc hội Đan Mạch đã thông qua luật cho phép các căn cứ quân sự mới của Hoa Kỳ trên đất Đan Mạch, mở rộng thỏa thuận quân sự trước đây hiện có giữa hai nước.Nhưng Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen trong những tháng gần đây đã tuyên bố sẽ phản đối mọi nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm chiếm lấy lãnh thổ Đan Mạch. Trong khi đó, Pentagon có khả năng sẽ chuyển Greenland từ Bộ Tư lệnh Châu Âu của Hoa Kỳ sang Bộ Tư lệnh Phương Bắc của Hoa Kỳ, cơ quan quân sự chịu trách nhiệm bảo vệ quê hương Hoa Kỳ, Mexico và Canada.Bản thân sự thay đổi này chỉ bao gồm việc vẽ lại bản đồ các bộ tư lệnh chiến đấu của Hoa Kỳ và chuyển giao trách nhiệm cho các lực lượng quân sự ở Greenland, nhưng nó đã gây ra sự lo lắng trong một số người ở Đan Mạch cho rằng chính quyền đang cố gắng đưa lãnh thổ này đến gần Hoa Kỳ hơn.⦿ ---- Theo tin AP. Dự luật thuế của Đảng Cộng hòa được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua sẽ khiến những người Mỹ nghèo nhất phải trả khoảng 1.600 đô la một năm trong khi thu nhập của những hộ gia đình giàu nhất tăng trung bình 12.000 đô la mỗi năm, theo một phân tích mới được Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO: Congressional Budget Office) công bố vào thứ năm.Theo CBO, các hộ gia đình có thu nhập trung bình sẽ thấy mức tăng khoảng 500 đến 1.000 đô la mỗi năm theo dự luật thuế của Tổng thống Cộng hòa Donald Trump. Việc cắt giảm đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp nhất xuất phát từ các đề xuất cắt giảm các chương trình an sinh xã hội bao gồm Medicaid và chương trình hỗ trợ thực phẩm cho những người có thu nhập thấp, được gọi là Chương trình Dinh dưỡng và Hỗ trợ Bổ sung.Dự luật cũng đề xuất mở rộng các yêu cầu về công việc để nhận được viện trợ thực phẩm và "yêu cầu tham gia cộng đồng" mới là ít nhất 80 giờ làm việc, giáo dục hoặc dịch vụ mỗi tháng cho những người lớn khỏe mạnh không có người phụ thuộc để nhận được Medicaid. Một số đề xuất giảm thuế sẽ chỉ là tạm thời, bao gồm giảm thuế đối với tiền boa và tiền làm thêm giờ, lãi suất cho vay mua ô tô và tăng 4.000 đô la trong khoản khấu trừ tiêu chuẩn cho người cao tuổi.Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và những người Cộng hòa khác đã tìm cách làm mất uy tín các phân tích của CBO về dự luật và nói rằng Hoa Kỳ có thể hướng tới thảm họa kinh tế nếu biện pháp này không được thông qua. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Crapo của Idaho cho biết trong phiên điều trần của Ủy ban Tài chính Thượng viện vào thứ Năm rằng dự luật thuế "công nhận giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ của chúng ta không phải là đánh thuế người Mỹ nhiều hơn, mà là chi tiêu ít hơn"."Dự luật công nhận rằng việc mở rộng cải cách thuế đã được chứng minh là rất quan trọng đối với các gia đình lao động", ông nói. Các quan chức chính quyền cho biết chi phí của dự luật thuế sẽ được bù đắp bằng thu nhập thuế quan. Gần đây, CBO ước tính riêng rằng kế hoạch thuế quan toàn diện của Trump sẽ cắt giảm thâm hụt 2,8 nghìn tỷ đô la trong khoảng thời gian 10 năm trong khi làm suy yếu nền kinh tế, làm tăng tỷ lệ lạm phát và làm giảm sức mua của các hộ gia đình nói chung.CBO được thành lập cách đây hơn 50 năm để cung cấp phân tích khách quan, vô tư nhằm hỗ trợ quá trình lập ngân sách. Cơ quan này được yêu cầu lập dự toán chi phí cho hầu hết mọi dự luật được ủy ban Hạ viện hoặc Thượng viện thông qua và sẽ cân nhắc sớm hơn khi các nhà lập pháp yêu cầu.Phân tích của văn phòng được công bố vào thứ năm xem xét "Đạo luật One Big Beautiful Bill" của Trump một cách riêng biệt, không tính đến tác động tiềm tàng của thuế quan mà Trump đã áp đặt và tạm dừng đối với các quốc gia trên thế giới.Dân biểu đảng Dân chủ Brendan Boyle của Pennsylvania, người đã yêu cầu phân tích của CBO được công bố vào thứ năm, cho biết trong một tuyên bố rằng "đây sẽ là một trong những đợt chuyển giao tài sản lớn nhất từ các gia đình lao động sang những người cực kỳ giàu có trong lịch sử Hoa Kỳ. Thật đáng xấu hổ".⦿ ---- Tòa Kháng án Hoa Kỳ tại Khu vực 2 hôm thứ Sáu đã bác bỏ nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm xét xử lại phán quyết nguyên đã kết luận rằng Trump có tội lạm dụng tình dục dân sự và phỉ báng trong vụ án cô E. Jean Carroll kiện. Tòa kháng án đã bác bỏ kháng cáo phán quyết vào tháng 12. Tòa đã bỏ phiếu 8-2 vào hôm thứ Sáu 13/6/2025 để bác bỏ nỗ lực của Trump nhằm lật ngược phán quyết và tái thẩm vụ án.Các luật sư của cô Carroll cho biết trong một tuyên bố, "E. Jean Carroll rất hài lòng với quyết định hôm nay. Mặc dù Tổng thống Trump vẫn tiếp tục thử mọi cách có thể để phản đối kết quả của hai bồi thẩm đoàn riêng biệt, nhưng những nỗ lực đó đã thất bại. Ông Trump vẫn phải chịu trách nhiệm về tội tấn công tình dục và phỉ báng."Sau đó, các luật sư của Trump đã tìm cách tái thẩm, kiến nghị để toàn bộ tòa kháng án phán quyết về vụ án trong phiên tòa toàn thể. Phán quyết của tòa án vào hôm thứ Sáu 13/6 do Thẩm phán Myrna Perez viết cho biết về nỗ lực của Trump, "Việc chỉ đơn giản là tái thẩm một vụ án không phải là cách sử dụng phù hợp của thủ tục toàn thể."Bà nói thêm, "Trong những trường hợp hiếm hoi mà một vụ án đảm bảo sự cân nhắc chung của chúng tôi, thì hầu như luôn luôn là vì nó liên quan đến một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt hoặc xung đột giữa ý kiến của hội đồng và tiền lệ kháng án".Perez nói về đơn kháng cáo bị bác bỏ trước đó của Trump về phán quyết, "Bị đơn-Bị đơn kháng cáo đã kháng cáo bản án dân sự chống lại ông ta về tội tấn công tình dục và phỉ báng, thách thức một số phán quyết về bằng chứng của tòa án quận. Vì những lý do đã được thảo luận chi tiết trong ý kiến nhất trí của mình, hội đồng mà tôi tham gia, không thấy có sự lạm dụng quyền quyết định có thể đảo ngược".Trump phủ nhận việc tấn công tình dục Carroll và phỉ báng bà. Các thẩm phán tòa kháng án do Trump bổ nhiệm là Steven J. Menashi và Michael Park không đồng tình. "Tôi sẽ xét xử lại vụ án en banc để "duy trì tính thống nhất của các quyết định của tòa án" và giải quyết những câu hỏi quan trọng này theo các nguyên tắc lâu đời", Menashi viết.Nhà văn Carroll đã thắng một phán quyết phỉ báng trị giá 83,3 triệu đô la đối với Trump, cũng như một phán quyết dân sự, rằng ông Trump đã tấn công tình dục bà. Trong vụ án đó, bồi thẩm đoàn đã thấy Trump phải chịu trách nhiệm về tội hành hung và phỉ báng trong vụ kiện lạm dụng tình dục của Carroll. Bà đã cáo buộc trong vụ kiện đó rằng Trump đã tấn công tình dục bà tại một cửa hàng bách hóa ở Thành phố New York. Bồi thẩm đoàn đã thấy rằng Trump, ngoài phần lớn bằng chứng, đã tấn công tình dục Carroll.⦿ ---- Tổng giám đốc điều hành hãng xe Ford Jim Farley cho biết tình trạng thiếu hụt khoáng chất đất hiếm đang gây tổn hại đến sản xuất và khiến hãng sản xuất xe này phải tạm thời đóng cửa một trong những nhà máy của mình vào tháng trước, theo một cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV.Khoáng chất đất hiếm, là một tập hợp gồm 17 nguyên tố kim loại, là một phần không thể thiếu trong sản xuất xe và giúp các tính năng như cần gạt nước kính chắn gió, dây an toàn và loa hoạt động. Theo dữ liệu từ Cục Khảo sát Địa chất, khoảng 90% khoáng chất đất hiếm của Hoa Kỳ đến từ Trung Quốc, quốc gia sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới.Trung Quốc đã tận dụng sự kiểm soát của mình đối với đất hiếm và tiện ích rộng rãi của chúng trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Vào tháng 4, Bắc Kinh đã công bố kiểm soát chặt chẽ hơn đối với xuất cảng các vật liệu này — một điểm bế tắc trong các cuộc đàm phán thuế quan — cùng với các biện pháp thương mại trả đũa khác. Các biện pháp kiểm soát này yêu cầu các doanh nghiệp phải xin giấy phép xuất cảng đất hiếm, mà các nhà sản xuất xe Hoa Kỳ cho biết họ đã phải vật lộn để có được.⦿ ---- Quân đội Hoa Kỳ đang tham gia đánh chặn tên lửa mà Iran đã phóng vào Israel, theo phóng viên Barak Ravid của Axios đưa tin vào thứ Sáu, trích dẫn lời một quan chức Israel. Sau đó, một nguồn tin từ Hoa Kỳ cũng nói với Fox News rằng "có hàng trăm ngàn công dân Hoa Kỳ và các tài sản khác của Hoa Kỳ tại Israel, và Hoa Kỳ đang nỗ lực bảo vệ họ".Trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã phủ nhận sự tham gia của Washington vào cái gọi là cuộc tấn công phủ đầu của Israel vào Iran mà nước này đã đáp trả. Sau đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận rằng Hoa Kỳ biết cuộc tấn công sẽ xảy ra. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mô tả cuộc tấn công của Israel là "tuyệt vời" và thúc giục Iran đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của mình trước khi quá muộn.⦿ ---- Phóng xạ trên nhà máy Iran. Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi xác nhận hôm thứ Sáu rằng có ô nhiễm phóng xạ và hóa chất bên trong các cơ sở hạt nhân Natanz của Iran, sau các cuộc không kích của Israel.Phát biểu tại cuộc họp an ninh của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Grossi cho biết nhà máy trên mặt đất của Iran sản xuất uranium làm giàu lên tới 60% đã bị phá hủy. Ông chia sẻ rằng không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc tấn công ngầm vào các hội trường làm giàu, nhưng tuyên bố rằng có khả năng một vụ tấn công vào nguồn cung cấp điện có thể gây hư hỏng cho các máy ly tâm. Ông cũng cho biết Iran đã xác nhận rằng cơ sở hạ tầng hạt nhân Isfahan là mục tiêu của Israel. Trước đó, giám đốc IAEA đã kêu gọi cả hai nước kiềm chế và thông báo về chuyến đi của mình tới Iran.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Sáu rằng "không rõ" chương trình hạt nhân của Iran còn lại bao nhiêu sau cuộc tấn công của Israel vào Tehran. "Tôi đã cố gắng cứu Iran khỏi sự sỉ nhục và cái chết. Tôi đã cố gắng hết sức để cứu họ vì tôi rất muốn thấy một thỏa thuận được thực hiện. Họ vẫn có thể thực hiện một thỏa thuận, tuy nhiên, vẫn chưa quá muộn", Trump nói với Reuters, lưu ý rằng mặc dù Iran đã phải chịu một đòn "tàn khốc", ông không tin rằng điều đó sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh khu vực ở Trung Đông. Tổng thống Hoa Kỳ cũng xác nhận rằng đất nước của ông "biết mọi thứ" về cuộc tấn công của Israel, lặp lại tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã báo cáo vào thứ Sáu rằng họ đã tấn công và phá hủy hàng chục căn cứ quân sự của Không quân Iran vào đầu ngày. "Sáng nay, IDF đã tấn công các căn cứ quân sự của Không quân Iran là 'Hamadan' và 'Tabriz' trên khắp miền tây Iran. Căn cứ 'Tabriz' đã bị phá hủy do cuộc tấn công", quân đội cho biết, đồng thời nói thêm rằng họ cũng đã phá hủy hàng chục mục tiêu trong hệ thống phòng không, máy bay không người lái và bệ phóng tên lửa đất đối đất của Iran.Báo cáo của quân đội Israel được đưa ra sau khi Iran tiến hành một số đợt tấn công bằng tên lửa vào Tel Aviv và các khu vực khác ở miền trung Israel, như một phần của chiến dịch True Promise 3, để đáp trả cuộc tấn công của Israel vào đêm hôm trước.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết hôm thứ Sáu trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Anh, David Lammy, rằng những lời kêu gọi kiềm chế của quốc tế trong cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Iran là "vô căn cứ". "Iran không chấp nhận những lời kêu gọi kiềm chế từ các bên khác", Aragnchi nhấn mạnh.Trước đó, Lammy đã thúc giục cả hai bên kiềm chế không leo thang thêm nữa. "Chúng tôi đang thúc giục ngoại giao, kiềm chế và lùi bước khỏi bất kỳ cuộc xung đột khu vực rộng lớn nào", Bộ trưởng Ngoại giao Anh tuyên bố. Trong khi đó, các quan chức quân sự Iran cảnh báo rằng các cơ sở năng lượng và kinh tế quan trọng của Israel sẽ bị nhắm mục tiêu nếu Israel tiếp tục các cuộc tấn công của mình.⦿ ---- Một thẩm phán liên bang hôm thứ sáu đã chặn nỗ lực cải tổ bầu cử tại Hoa Kỳ của Tổng thống Donald Trump, đứng về phía một nhóm Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang thuộc đảng Dân chủ, những người đã thách thức nỗ lực này là vi hiến. Sắc lệnh hành pháp ngày 25 tháng 3 của Trump nhằm buộc các quan chức phải yêu cầu bằng chứng tài liệu về quyền công dân đối với mọi người đăng ký bỏ phiếu cho các cuộc bầu cử liên bang, chỉ chấp nhận các lá phiếu được gửi qua thư nhận được trước Ngày bầu cử và đặt điều kiện tài trợ cho cuộc bầu cử liên bang cho các tiểu bang tuân thủ thời hạn bỏ phiếu mới.Các Bộ trưởng Tư pháp đã lập luận rằng chỉ thị này "tước đoạt quyền lực hiến pháp của các tiểu bang và tìm cách sửa đổi luật bầu cử bằng sắc lệnh". Nhà Trắng đã bảo vệ lệnh này là "ủng hộ các cuộc bầu cử tự do, công bằng và trung thực" và gọi bằng chứng về quyền công dân là yêu cầu "hợp lý".Thẩm phán Denise J. Casper của Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Massachusetts cho biết trong lệnh tòa của hôm thứ sáu rằng các tiểu bang có khả năng thành công đối với các thách thức pháp lý của họ. Casper viết "Hiến pháp không trao cho Tổng thống bất kỳ quyền hạn cụ thể nào đối với các cuộc bầu cử".Casper cũng lưu ý rằng, khi nói đến quyền công dân, "không có tranh chấp (và không thể có) rằng quyền công dân Hoa Kỳ vẫn là bắt buộc để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang và các mẫu đơn đăng ký cử tri liên bang yêu cầu phải chứng thực quyền công dân".Casper cũng trích dẫn các lập luận của các tiểu bang rằng các yêu cầu này sẽ "gây gánh nặng cho các tiểu bang với những nỗ lực đáng kể và chi phí đáng kể" để cập nhật các thủ tục. Nghĩa là, trước giờ các tiểu bang đã kiểm chứng quyền công dân khi ghi danh bầu cử, nếu liên bang đòi cập nhật thủ tục thì sẽ là gánh nặng giấy tờ, tài chính...Các tin nhắn tìm kiếm phản hồi từ Nhà Trắng và Bộ Tư pháp đã không được trả lời ngay lập tức. Các Bộ trưởng Tư pháp của California và New York đã ca ngợi phán quyết trong các tuyên bố với The Associated Press, gọi lệnh của Trump là vi hiến. "Các cuộc bầu cử tự do và công bằng là nền tảng của quốc gia này và không có tổng thống nào có quyền tước đoạt quyền đó của người dân Mỹ", Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James cho biết.Phán quyết này là thất bại pháp lý thứ hai đối với lệnh bầu cử của Trump. Một thẩm phán liên bang tại Washington, D.C., trước đây đã chặn một số phần của chỉ thị, bao gồm yêu cầu chứng minh quyền công dân đối với mẫu đơn đăng ký cử tri liên bang.Sắc lệnh này là đỉnh điểm của những lời phàn nàn lâu nay của Trump về các cuộc bầu cử. Sau chiến thắng đầu tiên vào năm 2016, Trump đã tuyên bố sai sự thật rằng tổng số phiếu phổ thông của ông sẽ cao hơn nhiều nếu không có "hàng triệu người đã bỏ phiếu bất hợp pháp". Kể từ năm 2020, Trump đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật về gian lận bầu cử và thao túng máy bỏ phiếu tràn lan để giải thích cho việc ông thua ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden.Ông đã nói rằng sắc lệnh hành pháp của mình bảo đảm các cuộc bầu cử chống lại việc bỏ phiếu bất hợp pháp của những người không phải là công dân, mặc dù nhiều nghiên cứu và cuộc điều tra ở các tiểu bang đã chỉ ra rằng điều đó rất hiếm và thường là một sai lầm. Việc bỏ phiếu với tư cách là người không phải là công dân đã vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến tiền phạt và trục xuất nếu bị kết tội.Một phần của sắc lệnh cũng bị chặn trong phán quyết của Thứ Sáu là yêu cầu các tiểu bang loại trừ bất kỳ lá phiếu gửi qua thư hoặc vắng mặt nào nhận được sau Ngày bầu cử. Hiện tại, 18 tiểu bang và Puerto Rico chấp nhận các lá phiếu gửi qua thư nhận được sau Ngày bầu cử miễn là chúng được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước ngày đó, theo Hội đồng Lập pháp Tiểu bang Quốc gia.Oregon và Washington, nơi tiến hành bầu cử gần như hoàn toàn qua thư, đã đệ đơn kiện riêng về thời hạn bỏ phiếu, nói rằng sắc lệnh hành pháp có thể tước quyền bầu cử của cử tri tại các tiểu bang của họ. Khi đơn kiện được đệ trình, Bộ trưởng Hành chánh Washington Steve Hobbs lưu ý rằng hơn 300.000 lá phiếu tại tiểu bang đã đến sau Ngày bầu cử năm 2024.Sắc lệnh của Trump đã nhận được lời khen ngợi từ các quan chức bầu cử cấp cao tại một số tiểu bang Cộng hòa, những người cho rằng sắc lệnh này có thể ngăn chặn các trường hợp gian lận cử tri và sẽ cho phép họ tiếp cận dữ liệu liên bang để duy trì tốt hơn danh sách cử tri của họ. Nhưng nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng sắc lệnh này vượt quá quyền hạn của Trump vì Hiến pháp trao cho các tiểu bang thẩm quyền ấn định "thời gian, địa điểm và cách thức" bầu cử, với Quốc hội được phép đặt ra các quy tắc cho các cuộc bầu cử vào chức vụ liên bang. Hiến pháp không có điều khoản nào cho phép tổng thống đặt ra các quy tắc cho các cuộc bầu cử.Trong phiên điều trần đầu tháng này về yêu cầu của các tiểu bang về lệnh cấm sơ bộ, luật sư của các tiểu bang và luật sư của chính quyền đã tranh luận về những tác động của lệnh của Trump, liệu những thay đổi có thể được thực hiện kịp thời cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới hay không và chi phí cho các tiểu bang là bao nhiêu.Luật sư Bridget O’Hickey của Bộ Tư pháp cho biết trong phiên điều trần rằng lệnh này nhằm mục đích cung cấp một bộ quy tắc duy nhất cho một số khía cạnh nhất định của hoạt động bầu cử thay vì có một mớ hỗn độn các luật của tiểu bang và rằng bất kỳ tác hại nào đối với các tiểu bang đều chỉ là suy đoán.⦿ ---- Los Angeles: Dân biểu Norma Torres của Pomona đang yêu cầu một cuộc điều tra liên bang về các hành động của các nhân viên Thực thi Di trú và Hải quan trong chuyến thăm giám sát ngày 7 tháng 6 tới Tòa nhà Liên bang Roybal ở trung tâm thành phố L.A., cáo buộc họ cản trở việc ra vào trái phép và sử dụng chất độc hóa học đối với một phái đoàn quốc hội ôn hòa.Trong một lá thư chính thức gửi cho Quyền Giám đốc ICE Todd Lyons, đảng viên Dân chủ Nam California này cho biết ICE đã tuyên bố sai sự thật rằng có hơn 1.000 người biểu tình có mặt vào ngày hôm đó - một lời khẳng định mà Torres cho biết đã được sử dụng để biện minh cho việc triển khai các chất độc hóa học (lựu đạn cay) khiến bà phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp và bắt đầu dùng thuốc hô hấp.Theo Torres, phái đoàn bao gồm bốn thành viên của Quốc hội, cùng với cố vấn pháp lý, nhân viên, những người ủng hộ quyền của người nhập cư và các thành viên của phương tiện truyền thông. Luật liên bang cấm ICE từ chối ngăn các thành viên của Quốc hội ra vào và đặc biệt đảm bảo quyền vào các cơ sở giam giữ của quốc hội. Torres cho biết hành động của ICE là "vi phạm trực tiếp luật pháp và vi phạm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình".“Sự mô tả sai lệch này dường như được thiết kế để biện minh cho việc triển khai các tác nhân hóa học nguy hiểm và vô lý”, Torres viết. “Những hành động này không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng mà còn phá vỡ lòng tin của công chúng và vi phạm luật pháp”.Torres tiếp tục chỉ trích ICE vì không duy trì cập nhật chính xác và kịp thời cho Hệ thống định vị người bị giam giữ trực tuyến, mà bà cho biết đã khiến các gia đình chìm trong bóng tối và phải vật lộn để tìm kiếm những người thân bị giam giữ — đôi khi phải nhờ đến báo cáo người mất tích hoặc đến bệnh viện.Trong bức thư của mình, Torres yêu cầu một cuộc điều tra đầy đủ về các sự kiện ngày 7 tháng 6, bao gồm xác định danh tính nhân sự chịu trách nhiệm sử dụng vũ lực, biện minh hợp pháp cho việc từ chối nhập cảnh và xem xét lại hệ thống liên lạc của người bị giam giữ. Tòa nhà Liên bang Roybal đã trở thành điểm nóng trong các hoạt động thực thi luật nhập cư gần đây tại Los Angeles, gây ra các cuộc biểu tình và sự giám sát của toàn quốc. ICE vẫn chưa trả lời công khai bức thư hoặc cáo buộc của Torres.⦿ ---- Texas: Một nhà hàng Mexico do gia đình làm chủ ở Harlingen, Texas, đã hiến tặng đồ ăn sau khi các đặc vụ ICE bắt giữ chủ tiệm và hầu hết nhân viên, theo các thành viên gia đình cho biết. Nhà hàng Mexico El Control đã đóng cửa vào thứ Ba và cho đi đồ ăn sau khi các đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đột kích vào nhà hàng."ICE đã đến và đi thẳng vào bếp để hỏi số An sinh Xã hội, giấy phép lao động và yêu cầu tất cả nhân viên đến bếp", Sheyla Gómez, con gái của chủ sở hữu El Control, giải thích bằng tiếng Tây Ban Nha. Gomez nói với Telemundo 40 ở McAllen rằng trải nghiệm này không chỉ tàn khốc đối với nhà hàng mà còn đối với gia đình cô. "Họ đã bắt mẹ tôi, cha dượng tôi, chị gái tôi và họ bắt hai nhân viên", cô nói thêm.Với gia đình bị giam giữ, Sheila được giao quản lý nhà hàng và các em gái của mình. Cô cho biết cô đã gặp khó khăn trong việc tìm người sẵn sàng đảm nhận các công việc cần thiết để duy trì hoạt động của nhà hàng, bao gồm cả những người có tư cách pháp lý. Mặc dù được cộng đồng ủng hộ, Sheila cho biết cô lo lắng về tương lai lâu dài của gia đình mình ở Harlingen."Tôi thấy gia đình mình khó có thể đoàn tụ trở lại. Đó là điều có thể không xảy ra. Tôi đang dần quen với ý nghĩ rằng có thể chúng tôi sẽ phải đóng cửa ở đây", Sheyla nói bằng tiếng Tây Ban Nha. "Họ đã bắt nhầm người, họ bắt những người đang làm những điều tốt đẹp cho đất nước này".⦿ ---- Một nữ bác sĩ ở Gaza đã mất 9 trong số 10 đứa con của mình trong một cuộc không kích của Israel vào tháng trước đã hạ cánh xuống Ý cùng đứa con còn sống sót của mình, một cậu bé 11 tuổi bị thương nặng trong cuộc tấn công. Tờ Guardian đưa tin rằng bác sĩ nhi khoa Alaa al-Najjar, con trai bà là Adam và những bệnh nhân nguy kịch khác đã được đưa đến Milan vào thứ Tư trên một chiếc máy bay do chính phủ Ý thuê.Reuters lưu ý rằng chồng của Najjar, Hamdi, cũng là một bác sĩ, cũng bị thương nặng trong cuộc không kích ngày 23 tháng 5 và qua đời một tuần sau đó. Điều đó khiến Najjar và Adam, những người bị bỏng nặng khắp cơ thể và phải cắt bỏ một bàn tay, phải tự mình bắt đầu một cuộc sống mới cùng nhau, từ một gia đình 12 người thành một gia đình hai người. Adam hiện đã "ổn định [và] có một vết thương ở đầu đang lành, nhưng cánh tay trái của cháu bị thương nặng, xương bị gãy và dây thần kinh bị tổn thương",theo lời Najjar, 36 tuổi, nói với tờ báo Ý La Repubblica.Bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Nasser khi ngôi nhà của cô ở Khan Younis bị tấn công. Thi thể bị cháy của 7 đứa con của bà được đưa đến bệnh viện trong một túi đựng xác, theo AP; thi thể của 2 đứa trẻ khác sau đó được tìm thấy trong đống đổ nát. Những đứa con đã khuất của Najjar có độ tuổi từ 17 tháng đến 12 tuổi. "Tôi đã sinh ra chúng, tôi yêu thương chúng và tôi đã nuôi dạy chúng lâu nhất có thể", Najjar nói, theo Guardian. "Nếu Chúa cho phép thảm kịch này xảy ra, thì phải có lý do. Phải có lý do. Nhưng tôi không biết lý do là gì".Bây giờ, bà và cậu bé Adam sẽ thích nghi với cuộc sống mới ở Ý, nơi sau khi cậu trải qua ca phẫu thuật chấn thương, cậu sẽ học tiếng Ý và bắt đầu đi học. "Tôi hy vọng sẽ viết một chương mới cho cuộc sống của chúng tôi ở Ý, nhưng trong một cuốn sách khác", Najjar nói. "Tôi sẽ làm mọi thứ có thể". Trong khi đó, Adam đã nói với mẹ rằng anh chỉ muốn sống ở một "nơi tuyệt đẹp", nơi "không có bom. Ở một nơi tuyệt đẹp, những ngôi nhà không bị phá hủy và con được đến trường.... Trường học có bàn ghế, trẻ em học bài nhưng sau đó chúng được chơi trong sân và không ai chết. Một nơi tuyệt đẹp là nơi họ phẫu thuật cánh tay của con và cánh tay con hoạt động trở lại. Ở một nơi tuyệt đẹp, nơi mẹ sẽ không buồn. Họ nói với con rằng Ý là một nơi tuyệt đẹp."⦿ ---- Hình thức trả đũa đầu tiên của Iran đối với Israel vào thứ Sáu là bằng máy bay không người lái. Rồi tới một cuộc tấn công nghiêm trọng hơn: Tehran vừa bắn hàng chục tên lửa đạn đạo theo ba đợt khác nhau, theo báo Axios đưa tin. Còi báo động khẩn cấp đã vang lên ở các thành phố bao gồm Jerusalem và Tel Aviv, cùng với cảnh báo người dân tìm nơi trú ẩn, theo tờ New York Times.Có thể nghe thấy tiếng nổ - rõ ràng là kết quả của hệ thống phòng thủ của Israel đã đánh chặn ít nhất một số tên lửa -. Các tên lửa này là để trả đũa cho cuộc tấn công phủ đầu lớn của Israel vào thứ Sáu nhằm vào các cơ sở hạt nhân và các nhà khoa học của Iran. "Quốc gia Iran sẽ không để máu của những người tử vì đạo đáng kính của mình đổ mà không được trả thù, cũng như sẽ không bỏ qua hành vi vi phạm không phận của mình", Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei phát biểu trong một bài phát biểu trên truyền hình ngay trước khi các tên lửa đạn đạo được phóng đi.Sẽ mất một thời gian để đánh giá mức độ thành công của các cuộc tấn công, nhưng Axios đưa tin rằng nhiều tên lửa đã tấn công vào trung tâm Tel Aviv và USA Today đưa tin có thể nhìn thấy những đám khói ở đó. "Đã có rất nhiều cái chết và sự tàn phá, nhưng vẫn còn thời gian để chấm dứt cuộc tàn sát này...", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội vào thứ sáu. "Iran phải đạt được một thỏa thuận, trước khi không còn gì nữa".⦿ ---- Tỷ phú Anh nuốt một con ong, tắt thở. Cái chết gây sốc trong giới thượng lưu của xã hội Anh: Tỷ phú Sunjay Kapur, được nhiều người mô tả là bạn của Hoàng tử William, đã tử vong sau khi nuốt phải một con ong trong một trận đấu polo, theo báo Telegraph và Mirror đưa tin. Người ta tin rằng người đàn ông 53 tuổi này đã bị sốc phản vệ tại trận đấu ở Windsor, theo People. Trong khi Kapur chơi polo với William và những người hoàng gia khác, không có dấu hiệu nào cho thấy hoàng tử có mặt.Kapur đã tạo dựng nên vận may của mình trong ngành phụ tùng xe hơi với tư cách là chủ tịch của Sona Comstar, công ty mà ông đã tiếp quản từ cha mình. Ông đã kết hôn với ngôi sao điện ảnh Bollywood Karisma Kapoor từ năm 2003 đến năm 2016, sau đó kết hôn với người mẫu Priya Sachdev sau khi họ chia tay. Ông có ba người con từ hai cuộc hôn nhân.⦿ ---- Một báo cáo mới của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) thách thức câu hỏi thường gặp về tỷ lệ sinh giảm, cho rằng vấn đề thực sự không phải là mọi người không muốn có thêm con mà là nhiều người cảm thấy họ không thể có con. Báo cáo, bao gồm cuộc thăm dò ý kiến từ 14 quốc gia, phát hiện ra rằng cứ 5 người trưởng thành trong độ tuổi sinh sản thì có khoảng 1 người không mong muốn có nhiều con như mong muốn, theo CBC.Lý do chính là gì? Tiền bạc. Gần 40% nêu ra rào cản tài chính, trong khi những người khác chỉ ra việc thiếu sự hỗ trợ của bạn đời, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản kém và sự bi quan chung về tương lai.Báo cáo - khảo sát hơn 14.000 người trong độ tuổi từ 18 đến 88, từ các quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Nam Hàn, Ý và Ấn Độ, chiếm 1/3 dân số toàn cầu - lưu ý rằng các chính phủ vẫn tiếp tục mắc phải "lầm tưởng về khả năng sinh sản", tuy nhiên, không hoàn toàn nhận ra rằng tài chính là điểm bế tắc chính đối với nhiều người, theo tờ New York Times. Báo cáo cũng lưu ý rằng các chính sách như "tiền thưởng cho trẻ sơ sinh" hiếm khi tạo ra sự thay đổi, vì chúng không giải quyết được các yếu tố kinh tế và xã hội rộng lớn hơn định hình các quyết định của gia đình.Thay vào đó, các chuyên gia cho rằng việc chăm sóc trẻ em giá cả phải chăng, chế độ phúc lợi tốt hơn cho người lao động và công việc ổn định hơn cuối cùng có thể tạo ra sự khác biệt. Trong khi đó, UNFPA nhấn mạnh rằng quyền sinh sản có thể đi theo cả hai hướng: Một số người sinh ít con hơn mức họ muốn, trong khi những người khác cảm thấy bị áp lực phải sinh con khi họ không muốn.⦿ ---- Los Angeles: Một vụ trộm ở California đã xảy ra, một trong những nghi phạm chết—và cảnh sát hiện cho biết anh ta đã bị một trong những thành viên trong nhóm trộm của mình bắn chết, theo báo Los Angeles Times. Theo thông cáo từ Sở Cảnh sát Quận LA, các cảnh sát đã phản hồi một cuộc gọi về vụ trộm đang diễn ra vào khoảng 2 giờ sáng thứ Năm tại một ngôi nhà ở Lynwood, ngoại ô Los Angeles. Khi họ đến nơi, các nhà chức trách cho biết họ đã tìm thấy một người đàn ông đã bị bắn; anh ta đã được tuyên bố là đã chết tại hiện trường.Cuộc điều tra sâu hơn cho thấy khoảng 20 phút trước đó, khoảng 5 nghi phạm nam mặc đồ đen đã vào nhà, nhưng họ đã bỏ chạy khi bị một người bên trong làm giật mình, theo thông cáo, "Trong khi bỏ chạy, một nghi phạm đã bắn một khẩu súng vào nơi ở"—rõ ràng là một nghi phạm đã chết vì trúng đạn. Những người đàn ông khác được nhìn thấy đang chạy về phía bắc để thoát thân.⦿ ---- HỎI 1: Nghiện tập thể dục cường độ cao có thể tạm thời khiến hệ thống miễn dịch của bạn kém hiệu quả hơn?ĐÁP 1: Đúng vậy. Tin xấu cho những người nghiện tập thể dục cường độ cao: quá nhiều bài tập mạnh có thể tạm thời khiến hệ thống miễn dịch của bạn kém hiệu quả hơn. Ít nhất, đó là những gì bằng chứng cho thấy. Một phân tích từ năm 2023 về hơn 4.700 phân tử chất lỏng sau khi tập thể dục từ lính cứu hỏa cho thấy những người lao động cần tập thể dục cường độ cao, chẳng hạn như nhân viên cứu hộ và vận động viên, có thể tự khiến mình có nguy cơ mắc một số bệnh. "Những người rất khỏe mạnh có thể dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp do vi-rút ngay sau khi tập thể dục mạnh", nhà khoa học y sinh Ernesto Nakayasu của Phòng thí nghiệm quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương (PNNL) cho biết. "Có ít hoạt động gây viêm hơn để chống lại nhiễm trùng có thể là một nguyên nhân". Chi tiết:https://www.sciencealert.com/study-a-finds-potential-downside-to-vigorous-exercise-that-we-didnt-know-about⦿ ---- HỎI 2: Trump gỡ bỏ chính sách năng lượng sạch của Biden sẽ làm thiệt hại 1,1 nghìn tỷ đô la trong tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ vào năm 2035?ĐÁP 2: Đúng vậy. Khi chính quyền Trump tiến hành nhiều mặt trận để bãi bỏ các chính sách về khí hậu của Hoa Kỳ, một phân tích mới đã định lượng các chi phí tiềm ẩn cho sức khỏe cộng đồng, hộ gia đình và nền kinh tế—bao gồm cả khoản giảm đáng kinh ngạc 1,1 nghìn tỷ đô la trong tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ vào năm 2035. Nghiên cứu của Trung tâm Phát triển Bền vững Toàn cầu (Center for Global Sustainability) thuộc Đại học Maryland phát hiện ra rằng bất kỳ lợi ích kinh tế nào đối với sự thoái lui chính sách—mà Cơ quan Bảo vệ Môi trường Lee Zeldin ước tính là 1,2 tỷ đô la một năm chỉ từ việc bãi bỏ quy định về nhà máy điện—sẽ bị lấn át bởi những tác động tiêu cực của ô nhiễm không khí lớn hơn và sự thu hẹp trong sản xuất mới và việc làm liên quan đến quá trình chuyển đổi năng lượng. “Nhìn chung, sẽ có nhiều tổn thất về GDP hơn nếu chúng ta bãi bỏ các chính sách năng lượng sạch”, Alicia Zhao, giám đốc nghiên cứu tại trung tâm và là tác giả chính của báo cáo cho biết. “Điều đó có nghĩa là ngay cả khi một số tiểu bang đang nhận được lợi nhuận từ ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch, thì lợi nhuận đó cũng sẽ bị bù đắp bởi những tổn thất về lợi ích năng lượng sạch”. Chi tiết:https://insideclimatenews.org/news/12062025/clean-energy-rollbacks-will-cost-trillion-by-2035/