(13.6.2025) - San Diego: 3 Giám mục (có GM Michael Phạm) kêu gọi linh mục, giáo dân biểu tình ngày 20/6 trước tòa án để đoàn kết với di dân ra tòa.

- San Jose: thành phố chi 1 triệu đô để giúp gia đình di dân lậu nếu có người bị bắt (không phải tội phạm)

- Quận Cam: ICE hôm nay sẽ đột kích Irvine, hứa chỉ nhắm vào tội phạm. DB Lou Correa báo đõng: nhiều người không tội phạm cũng bị bắt oan

- California: ICE bắt 30 di dân lậu từ nông trại

- Trump đổi ý, nói vì lý do kinh tế sẽ cho giữ di dân lậu ở lại để làm nông nghiệp và khách sạn.

- Trump gỡ quy chế tạm trú, rồi ra lệnh trục xuất 500.000 người nhập cư Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela

- Israel dội bom Iran: ít nhất 78 người chết, 329 người bị thương, giết nhiều tướng cấp cao và khoa học gia của Iran. Trump: Israel dội bom Iran tình cờ đúng ngày 61, khi tối hậu thư 60 ngày Trump cho Iran vừa hết hạn. Israel: Trump giả vờ không biết, nhưng Israel được Trump giúp trận bom vào Iran. Hamas: Iran bị Israel tấn công vì hỗ trợ dân Palestine. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Israel kéo thế giới vào thảm họa. NATO kêu gọi hạ nhiệt Trung Đông. Iran xin HĐBA/LHQ họp khẩn vì bị Israel tấn công. Iran: hủy bỏ đàm phán với Mỹ vì Israel tấn công bất hợp pháp. Trump hy vọng đàm phán tiếp.

- Diễn binh sinh nhật Trump có thể gặp mưa, nếu có sấm sét sẽ hủy bỏ

- TNS Dân Chủ Alex Padilla xin nói ý kiến, liền bị mật vụ của Bộ trưởng Nội An Kristi Noem áp giải, xô té, còng tay

- Chính quyền Trump dùng biểu tượng thời kỳ thị da màu, tuyên truyền dân tộc chủ nghĩa Cơ đốc giáo

- Thẩm phán Charles Breyer chặn lệnh Trump sử dụng Vệ binh ở California, nhưng tòa kháng án hoãn lệnh tòa dưới, nói sẽ xét tuần sau

- Quảng cáo giả trên Craigslist tuyển người ủng hộ Trump

- Hạ viện bỏ phiếu, cho Trump quyền hủy các khoản tài trợ USAID, NPR, PBS

- Texas: Mưa lớn ở San Antonio trôi nhiều xe, 5 người chết, 2 mất tích

- Nữ thừa kế Walmart Christy Walton quảng cáo 1 trang báo NY Times, kêu gọi dân Mỹ biểu tình lớn vào Thứ Bảy 14/6. Cộng Hòa nổi giận kêu gọi tẩy chay Walmart

- Pentagon đưa Vệ Binh tới Los Angeles, quên thủ tục giấy tờ, làm lính kẹt tiền lương và phúc lợi. Vệ Binh nói rất buồn khi vâng lệnh Trump vì dân địa phương lạnh nhạt.

- Trump: dự kiến Israel sắp tấn công Iran

- Trump nói đang có 500.000 SV từ TQ đang học ở Mỹ, hy vọng họ ở lại giúp kinh tế và khoa học Mỹ

- Trump: thuế quan đối với xe hơi có thể tăng trong tương lai gần để bảo vệc hãng xe Mỹ

- Trump: xóa sổ lệnh California ép xài xe điện

- Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nói tòa án địa phương không có quyền ngăn cản liên bang đưa lính tới tiểu bang

- Trump: hơn 15,000 người ghi tên trên danh sách chờ thẻ vàng (5 triệu USD/người) vào cư trú và thành công dân Mỹ.

- Pew thăm dò 24 nước trước ngày Trump ra thuế quan: ưa thích Mỹ chỉ còn 29% dân Mexico, 19% dân Thụy Điển. Hơn 50% người lớn ở 19 trong số 24 nước nói không tin Trump.

- Sở Thuế IRS có tân ủy viên: Cựu Dân biểu Billy Long, người chủ trương xóa sổ IRS

- Chính phủ Anh: kẹo Mỹ Jolly Rancher có độc chất, ăn nhiều sẽ ung thư

- Boston: chuyến bay JetBlue hạ cánh, lăn xuống bãi cỏ. May không ai bị thương.

- Ấn Độ: vụ phi cơ rớt, chỉ 1 hành khách sống sót. 241 khách và phi hành đoàn chết, và 20 người dưới đất thương vong. Gia đình mỗi người tử nạn sẽ nhận được 117.000 đô

- Florida: bơi coi chừng... bé gái 9 tuổi sống sót, bị cá mập táp gần đứt bàn tay

- Giả tiếp viên hàng không, bay chùa 120 chuyến, bị bắt, cơ nguy tù 20 năm

- HỎI 1: Khi bạn ngủ, nằm ngửa là tư thế có hại nhất? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Sinh viên y khoa lưỡng tính, đồng tính nam và đồng tính nữ có nhiều khả năng bỏ học trước khi tốt nghiệp hơn? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-13/6/2025) ⦿ ---- Israel đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran và giết chết một số nhà lãnh đạo quân sự và nhà khoa học hạt nhân vào sáng sớm thứ Sáu trong những gì có thể là sự khởi đầu của một chiến dịch kéo dài. Trong một tuyên bố video gửi đến đất nước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cuộc chiến sẽ tiếp tục trong "nhiều ngày tùy theo nhu cầu", tờ New York Times đưa tin.

"Chúng tôi đã tấn công vào trung tâm chương trình làm giàu hạt nhân của Iran. Chúng tôi đã tấn công vào trung tâm chương trình vũ khí hóa hạt nhân của Iran", ông nói. "Chúng tôi nhắm vào các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran đang làm việc trên quả bom Iran. Chúng tôi cũng đã tấn công vào trung tâm chương trình tên lửa đạn đạo của Iran". Ông cho biết "Chiến dịch Rising Lion" có thể mất nhiều tháng hoặc một năm để "loại bỏ mối đe dọa này". Ông cho biết Iran đã có đủ uranium làm giàu để sản xuất chín quả bom hạt nhân, tờ Telegraph đưa tin.

Trả đũa. Iran cho biết sẽ trả đũa "khắc nghiệt và quyết liệt". Quân đội Israel cho biết Iran đã phóng ít nhất 100 máy bay không người lái vào Israel nhưng họ "kiểm soát được tình hình", tờ Times of Israel đưa tin. Chính quyền Israel đã nói với người dân rằng họ không cần phải ở gần hầm trú bom nữa, mặc dù lệnh cấm tụ tập đông người vẫn có hiệu lực.

100 mục tiêu bị tấn công. Israel cho biết 200 máy bay đã tham gia vào cuộc tấn công vào khoảng 100 mục tiêu và tất cả các phi công đều quay trở lại, AP đưa tin. Các quan chức cho biết cơ quan tình báo Mossad cũng đã bố trí máy bay không người lái nổ bên trong Iran trước cuộc tấn công. Không quân Israel cho biết họ đã phá hủy hàng chục hệ thống phòng không.

Lãnh đạo quân đội bị tiêu diệt. Reuters có danh sách các chỉ huy Iran thiệt mạng trong các cuộc không kích, bao gồm Thiếu tướng Mohammed Bagheri, người đứng đầu lực lượng vũ trang của nước này và Hossein Salami, tổng tư lệnh Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết các cuộc không kích cũng đã tiêu diệt toàn bộ lãnh đạo không quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng, những người đã tập trung trong một căn phòng ngầm.

Các cơ sở hạt nhân bị tấn công. Tổ chức năng lượng nguyên tử của Iran xác nhận rằng cơ sở hạt nhân Natanz đã bị tấn công, tờ Guardian đưa tin. "Cuộc tấn công đã làm hư hại một số bộ phận của cơ sở. Các cuộc điều tra đang được tiến hành để đánh giá mức độ thiệt hại", tổ chức này cho biết. Tờ Times mô tả địa điểm này là "trái tim đang đập của chương trình hạt nhân Iran". Các báo cáo ban đầu từ Nournews của Iran vào thứ sáu cho biết các cuộc không kích của Israel vào các khu dân cư ở Tehran đã khiến ít nhất 78 người tử vong và 329 người bị thương.

Người đứng đầu IAEA lên tiếng. Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc gọi các cuộc tấn công là "rất đáng lo ngại", theo BBC đưa tin. "Tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng các cơ sở hạt nhân không bao giờ được phép bị tấn công, bất kể bối cảnh hay hoàn cảnh nào, vì điều đó có thể gây hại cho cả con người và môi trường", Rafael Grossi cho biết.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bình luận trên Truth Social vào hôm nay, thứ Sáu rằng ông đã đưa ra tối hậu thư 60 ngày cho Iran cách đây hai tháng để đạt được thỏa thuận hạt nhân. "Hôm nay là ngày thứ 61. Tôi đã nói với họ phải làm gì, nhưng họ không thể đạt được. Bây giờ, có lẽ, họ có cơ hội thứ hai!" ông viết, mà không đưa ra thêm lời giải thích nào.

Sớm hơn hôm nay, Trump cho biết các cuộc tấn công của Israel vào Iran, bắt đầu vào sáng sớm thứ Sáu, "sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn" và thúc giục Tehran đạt được thỏa thuận "trước khi không còn gì nữa". Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ca ngợi cuộc tấn công quân sự của Israel vào Iran trong một cuộc phỏng vấn với ABC News vào thứ Sáu, gọi các cuộc tấn công là "tuyệt vời" và cảnh báo rằng có khả năng sẽ có hành động tiếp theo. "Tôi nghĩ là rất tuyệt vời. Chúng tôi đã cho họ một cơ hội và họ đã không nắm bắt", Trump nói.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và các quan chức khác trong chính quyền của ông bị cáo buộc chỉ giả vờ phản đối các cuộc tấn công của Israel vào Iran, theo Axios đưa tin vào thứ Sáu, trích dẫn lời của hai quan chức Israel. "Chúng tôi đã có đèn xanh rõ ràng từ Hoa Kỳ", một nguồn tin tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng không có sự phản đối nào đối với các hành động của Iran sau cánh cửa đóng kín. Người ta giải thích thêm rằng chiến thuật này được sử dụng để gây bất ngờ cho Tehran và bảo đảm rằng tất cả các cá nhân trong danh sách mục tiêu vẫn ở các địa điểm cụ thể tại Iran.

Các nguồn tin cũng nói thêm rằng các phụ tá của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói với báo chí Israel rằng Trump đang cố gắng ngăn cản Israel tấn công Iran trong một cuộc điện thoại, được cho là một trò diễn vì cuộc gọi được cho là về sự phối hợp trước các cuộc tấn công. Trong khi đó, các quan chức Hoa Kỳ trước đó đã phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến các hành động của Israel.

⦿ ---- Chính quyền Trump vẫn hy vọng sẽ tổ chức vòng đàm phán tiếp theo về thỏa thuận hạt nhân với Iran, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 15 tháng 6 tại Oman, CNN đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn hai nguồn tin có hiểu biết về vấn đề này. Theo các nguồn tin, Đặc phái viên Hoa Kỳ tại Trung Đông Steve Witkoff đã nói chuyện với các quan chức Oman qua đêm.

Iran đã nói sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán vào Chủ Nhật sau khi Israel thực hiện các cuộc tấn công vào chương trình hạt nhân và các địa điểm quân sự của Tehran. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trước đó đã đề cập rằng vẫn còn thời gian để Iran đạt được thỏa thuận và cảnh báo nước này rằng các cuộc tấn công "thậm chí còn tàn bạo hơn" có thể xảy ra.

⦿ ---- Hamas cho biết hôm thứ Sáu rằng Iran đang "trả giá" cho sự ủng hộ lâu dài của mình đối với nhóm chiến binh Hamas, sau các cuộc không kích quy mô lớn của Israel vào lãnh thổ Iran. "Iran hiện đang phải trả giá cho lập trường kiên định của mình trong việc ủng hộ Palestine và cuộc kháng chiến của họ, cũng như việc tuân thủ quyết định quốc gia độc lập của mình", Hamas cho biết trong một tuyên bố, đồng thời tái khẳng định liên minh chiến lược giữa hai bên. Iran từ lâu đã cung cấp viện trợ quân sự và tài chính cho Hamas, bao gồm cả trong cuộc xung đột hiện tại bắt đầu vào tháng 10 năm 2023.

⦿ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết hôm thứ Sáu rằng chính phủ Israel đang cố gắng "kéo khu vực của chúng ta và toàn thế giới vào thảm họa bằng những hành động liều lĩnh, hung hăng và vô luật pháp của mình". Israel đã bắt đầu các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran vào đầu ngày hôm nay.

Erdogan kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng phản đối các hành động của Israel, những hành động "hoàn toàn coi thường luật pháp quốc tế". Ông lưu ý rằng Israel đang thực hiện các cuộc tấn công vào thời điểm các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran đang "tăng cường và áp lực quốc tế đang gia tăng đối với các hành động vô nhân đạo của Israel ở Gaza".

⦿ ---- Cuộc tấn công vào Iran là hành động đơn phương của Israel và các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO phải đóng góp vào việc hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh vào thứ sáu. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Thụy Điển, Rutte lưu ý rằng thế giới không gần với một cuộc chiến tranh hạt nhân hay chiến tranh rộng lớn hơn.

Ông tiết lộ rằng tất cả các đồng minh, bao gồm cả Hoa Kỳ, hiện đang tập trung vào việc hạ nhiệt căng thẳng. Người đứng đầu NATO tiếp tục nói rằng "khó có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong 24 đến 48 giờ tới". Trước đó, Israel đã phát động một cuộc tấn công vào Tehran, và Tehran đã tuyên bố sẽ đáp trả.

⦿ ---- Iran đã khẩn cấp kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức một cuộc họp khẩn cấp sau các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân của nước này và vụ ám sát các nhân vật quân sự và khoa học cấp cao, theo một lá thư từ Phái bộ Iran tại Liên hợp quốc vào thứ sáu. Lá thư do Đại sứ Amir Saeed Iravani gửi vào hôm nay, thứ sáu, đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Israel đe dọa đến hòa bình khu vực và toàn cầu.

"Chế độ Zionist, trong một hành động liều lĩnh, bất hợp pháp và có chủ đích, đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công quân sự phối hợp nhằm vào các cơ sở hạt nhân và cơ sở hạ tầng dân sự của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Những hành động này được coi là vi phạm rõ ràng Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, và hậu quả nguy hiểm của chúng đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế." Iran nhấn mạnh quyền tự vệ của mình và cảnh báo rằng Israel sẽ "phải trả giá đắt" vì "các hành động phối hợp gần đây được coi là lời tuyên chiến".

⦿ ---- Sau mưa bom là ngưng đàm phán: Iran không còn có kế hoạch tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân với Hoa Kỳ theo lịch trình dự kiến diễn ra tại Oman vào Chủ Nhật, các nhà lãnh đạo Iran tuyên bố hôm thứ Sáu sau các cuộc không kích chết người của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân và địa điểm quân sự của Tehran. Hãng thông tấn Oman và phương tiện truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng các cuộc đàm phán đã bị đình chỉ vô thời hạn.

"Cuộc tấn công đơn phương của Israel vào Iran là bất hợp pháp, không thể biện minh và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định của khu vực", Bộ trưởng Ngoại giao Oman Badr Albusaidi đã đăng trên nền tảng xã hội X sau các cuộc tấn công. "Tôi lên án hành động này và kêu gọi cộng đồng toàn cầu cùng nhau phản đối hành động xâm lược của Israel và ủng hộ việc hạ nhiệt căng thẳng và ngoại giao bằng một tiếng nói".

Trong khi đó, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thề sẽ trả thù kẻ thù lâu năm của mình là Israel. "Với tội ác này, chế độ Do Thái đã tự chuốc lấy số phận cay đắng và đau đớn, và họ sẽ phải nhận lấy điều đó", ông nói trong bài phát biểu được phát trên phương tiện truyền thông nhà nước.

Tổng thống Trump và chính quyền của ông đã làm việc trong nhiều tuần để tìm đạt được thỏa thuận với Tehran về một thỏa thuận hạt nhân. Cuộc họp vào Chủ Nhật sẽ là vòng đàm phán cấp cao thứ sáu kể từ tháng 4, khi Hoa Kỳ và Iran cố gắng đưa ra một thỏa thuận thay thế Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPA) mà Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Trump tiếp tục thúc giục Iran tham gia vòng đàm phán mới nhất với ý định nghiêm túc là đạt được một thỏa thuận, bất chấp cuộc tấn công bất ngờ của Israel.

⦿ ---- Diên binh trong mưa: Có thể mưa trong cuộc diễn binh của Tổng thống Trump vào thứ Bảy tại thủ đô D.C., vì vậy Quân đội đang cân nhắc các biện pháp phòng ngừa trong trường hợp có sấm sét. Người phát ngôn của Quân đội Steve Warren nói với tờ báo Anh The Times: "Mưa sẽ không ngăn cản chúng tôi, xe tăng không tan chảy, nhưng nếu có sấm sét thì đám đông sẽ gặp nguy hiểm. Nếu có sấm sét, sẽ phải giải tán đám đông và thậm chí hủy hoặc hoãn cuộc diễn binh."

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, dự báo sẽ có mưa rào và giông vào buổi tối. Cuộc diễn binh dự kiến ​​bắt đầu lúc 6:30 giờ chiều và chạy dọc theo Đại lộ Constitution, kéo dài từ Đường 23 NW gần Đài tưởng niệm Lincoln đến Đường 15 NW gần Đài tưởng niệm Washington.

Tổng thống Trump coi cuộc diễn binh Ngày Quốc kỳ — đánh dấu kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội và trùng với sinh nhật lần thứ 79 của ông — là một màn trình diễn về sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ. Việc lập kế hoạch cho sự kiện — có sự tham gia của khoảng 7.000 lính và hơn 100 máy bay, xe tăng, bệ phóng tên lửa và tên lửa — đã tiến hành trong nhiều tháng.

Các đội đã dựng hàng rào an ninh xung quanh chu vi Nhà Trắng và một khán đài trên Ellipse để Trump có thể xem cuộc diễn binh. Đỉnh điểm của cảnh tượng này được lên kế hoạch là cảnh lính dù của Quân đội hạ cánh xuống để tặng Trump một lá cờ Mỹ đã gấp.

Tiếp theo, Trump sẽ chủ trì lễ tái nhập ngũ cho 250 binh lính, trước khi kết thúc bằng màn bắn pháo bông. Quân đội đang sử dụng ngân sách 45 triệu đô la cho sự kiện này, trong đó khoảng một phần ba sẽ được dùng để sửa chữa những con phố dự kiến ​​sẽ bị xe tăng và các xe quân sự hạng nặng khác cày bể đường phố. Ước tính chi phí chưa bao gồm chi tiêu cho an ninh của Cơ quan Mật vụ.

Những người chỉ trích cuộc diễn binh đã gọi đây là hành động chính trị không cần thiết và đã so sánh việc Trump thúc đẩy cuộc diễn binh — cụ thể là mong muốn trưng bày vũ khí quân sự và kỷ niệm ngày sinh của chính mình — giống như kiểu việc mà các nhà độc tài thường làm. Trump đã muốn có một cuộc duyệt binh kể từ khi tham dự lễ duyệt binh Ngày Bastille của Pháp năm 2017.

⦿ ---- San Doego: Giám mục Hoa Kỳ đầu tiên được Đức Giáo hoàng Leo XIV bổ nhiệm đã kêu gọi các linh mục, phó tế và lãnh đạo giáo xứ đi cùng những người di cư đến tòa án và đoàn kết với họ. Đức giám mục Michael Pham, người được Đức Giáo hoàng Leo bổ nhiệm làm giám mục của San Diego, California vào tháng 5, đã viết một lá thư về hành động này vào thứ Tư, cùng với Giám Mục Felipe Pulido và Giám Mục Ramón Bejarano, cả hai đều được Đức Giáo hoàng trước đó, Đức Giáo hoàng Francis bổ nhiệm.

"Vào sáng ngày 20 tháng 6, là Ngày Người tị nạn Quốc tế, một nhóm linh mục và nhà lãnh đạo tôn giáo đang có kế hoạch đến thăm tòa án liên bang để đoàn kết với những người di cư đang ra hầu tòa", họ viết. Lời kêu gọi hành động này của các nhà lãnh đạo Công giáo nêu bật sự phản đối ngày càng tăng dựa trên đức tin đối với chính sách trục xuất hàng loạt của Tổng thống Donald Trump, chính sách đã bị các nhóm tôn giáo và Vatican chỉ trích.

Ngay sau khi Đức Giáo hoàng Leo được bầu vào tháng 5, anh trai của ông là John Prevost đã nói với giới truyền thông rằng anh/em trai của mình "không hài lòng với những gì đang diễn ra với vấn đề nhập cư". Prevost cho biết: "[Đức Giáo hoàng Leo XIV] có mong muốn lớn lao, rất lớn là giúp đỡ những người bị áp bức và bị tước quyền, những người bị bỏ mặc."

Văn phòng giám mục Pham cũng kêu gọi các Thánh lễ đồng thời trên khắp giáo phận "dành riêng cho những người anh chị em nhập cư của chúng ta". Ba vị giám mục Pham, Bejarano và Pulido đã viết trong thư của họ: "Chúng tôi biết rằng những người di cư và người tị nạn thấy mình trong tình thế khó khăn khi được triệu tập để trình diện, đó là điều mà chính phủ yêu cầu họ, và sau đó được lệnh trục xuất nhanh chóng khỏi đất nước của chúng tôi", họ tiếp tục.

Họ tiếp tục nói thêm rằng "sự hiện diện của các nhà lãnh đạo tôn giáo tạo nên sự khác biệt trong cách đối xử với những người di cư. Những người có đức tin ủng hộ những người nhập cư và người tị nạn."

Kể từ tháng 1 năm 2025, chính quyền của Tổng thống Trump đã tăng cường các hành động thực thi luật nhập cư, theo yêu cầu của chiến thắng trong cuộc bầu cử của ông. Tuy nhiên, các biện pháp can thiệp của ICE đã trở nên chia rẽ sau các trường hợp bắt giữ sai trái, hoặc bắt nhầm, hoặc bắt cả di dân thường trú nhân không phải tội phạm. Thứ sáu tuần trước, các cuộc biểu tình nổ ra ở Los Angeles để phản ứng lại nhiều cuộc đột kích của ICE trong khu vực.

Trump đã cử quân đội Vệ binh Quốc gia và Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đến Los Angeles, cho rằng họ cần thiết để giúp kiểm soát tình hình bất ổn vào cuối tuần, trái với mong muốn của Thống đốc California Gavin Newsom. Các cuộc đụng độ bạo lực đã diễn ra với cảnh xe cộ bốc cháy, người đi xe máy đâm vào hàng rào cảnh sát và hơi cay được sử dụng chống lại những người biểu tình.

Michael Pham, vị giám mục Hoa Kỳ đầu tiên được Đức Giáo hoàng Leo bổ nhiệm, bản thân Pham cũng là người tị nạn. Xuất thân từ Đà Nẵng, Việt Nam, Pham và gia đình đã vượt biển để đến Hoa Kỳ vào năm 1981 sau khi chạy trốn khỏi sự đàn áp của cộng sản.

⦿ ---- Quận Cam: Các viên chức di trú liên bang dự kiến ​​sẽ tiến hành các hoạt động tại Irvine hôm nay khi Quận Cam tiếp tục chứng kiến ​​nỗi sợ hãi, lo ngại và phản đối ngày càng tăng xung quanh các cuộc đột kích liên bang đang diễn ra trong tuần này.

"Sáng nay, Thành phố Irvine đã được Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) thông báo rằng họ sẽ tiến hành các hoạt động thực thi di trú có mục tiêu tại một số địa điểm trên khắp Thành phố. Đã xác nhận rằng các hoạt động này tập trung vào việc xác định vị trí những cá nhân cụ thể đang bị điều tra về hoạt động tội phạm, những người cũng có hành vi vi phạm liên quan đến luật di trú", bản tin của thành phố vào chiều thứ Năm cho biết. .

Sở Cảnh sát Irvine đã được thông báo qua điện thoại vào sáng nay rằng ICE đang hoạt động trong thị trấn và đã thông báo với công chúng vào chiều thứ Năm, nhấn mạnh rằng các cuộc đột kích chỉ nhằm tìm kiếm những cá nhân cụ thể.

Thông báo của thành phố hoàn toàn trái ngược với cách các viên chức Santa Ana xử lý việc thông báo cho công chúng về các thông báo lịch sự về nhập cư liên quan đến các hành động thực thi của địa phương - một vấn đề mà các thành viên hội đồng thành phố hiện đang tranh luận.

Thị trưởng Irvine là Larry Agran đã đưa ra tuyên bố vào thứ Năm, chỉ ra cho người dân các tổ chức phi lợi nhuận địa phương có thể giúp họ về tình trạng nhập cư của mình và thừa nhận tác động của các cuộc đột kích đối với lòng tin của người dân vào chính phủ.

Agran viết: "Các báo cáo gần đây về các hoạt động thực thi luật nhập cư đã gây ra mối lo ngại và sợ hãi nghiêm trọng trong cư dân của chúng tôi". "Chúng tôi nhận thức được rằng các hành động của liên bang này, bao gồm các cuộc đột kích của ICE, đã phá vỡ các gia đình, gieo rắc sự ngờ vực vào chính quyền địa phương và làm suy yếu cảm giác an toàn mà mọi người xứng đáng được hưởng".

Nghị viên Kathleen Treseder, người đã thông báo về các cuộc đột kích trực tuyến trước khi thành phố thực hiện, cho biết mọi người đang sợ hãi. “Cộng đồng người nhập cư đang vô cùng sợ hãi. Họ thực sự sợ hãi. Tôi là một giáo sư của Đại học UCI và rất nhiều sinh viên của chúng tôi là người nhập cư hoặc có cha mẹ là người nhập cư”, Treseder cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào thứ năm. “Họ lo lắng rằng cha mẹ mình sẽ bị bắt mà họ không hề hay biết, họ lo lắng rằng các đặc vụ sẽ đến và bắt họ rời khỏi lớp học”. (Ghi chú: Tại California, trẻ em di dân bất hợp pháp vẫn được học miễn phí và bị cưỡng bách đi học ở bậc K-12 như các trẻ em khác, và chỉ đóng tiền khi học bậc đại học.)

Các cuộc truy quét nhập cư đang diễn ra như thế nào? Điều này xảy ra khi Sandra De Anda, điều phối viên mạng lưới của Mạng lưới phản ứng nhanh OC, cho biết cô và nhóm của cô chỉ thấy một lệnh hành chính từ ICE và các quan chức liên bang khác trong tuần này khi cô đặt câu hỏi về cách ICE nhắm mục tiêu vào những người trong các cuộc truy quét gần đây.

“Những gì họ có thể đưa ra là một lệnh hành chính không có thẩm quyền về việc khám xét nhà hoặc xe của ai đó”, De Anda cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào thứ năm. “Trong 8 năm qua, tôi có thể nói với bạn rằng tôi chưa bao giờ thấy lệnh của tòa án”.

Bộ An ninh Nội địa đã không trả lời những câu hỏi liên tục về cách họ tiến hành các cuộc truy quét nhập cư và liệu họ có lệnh hay không. De Anda ước tính có ít nhất 50 người đã bị các viên chức liên bang giam giữ hoặc bắt giữ trong các cuộc truy quét nhập cư diễn ra trên khắp Quận Cam trong tuần này.

Cô và mạng lưới – đơn vị giám sát hoạt động nhập cư liên bang và cung cấp nguồn lực cho người nhập cư – đã tiếp nhận các báo cáo về các cuộc đột kích của ICE trên khắp Quận Cam trong tuần này; các đặc vụ liên bang bắt giữ và giam giữ người dân tại Home Depots, tiệm rửa xe, tòa án nhập cư và các văn phòng kiểm tra nhập cư. Cũng có những báo cáo gần đây cho biết các viên chức nhập cư liên bang đã được phát hiện tại Công viên Pearson của Anaheim gần tòa thị chính. (Ghi chú: một phần của 2 thị trấn Santa Ana và Anaheim nằm trong Little Saigon, nhưng Irvine nằm ngoài.)

"Chúng tôi đã xem các video dường như cho thấy các đặc vụ liên bang tại Công viên Pearson vào thứ năm. Chúng tôi đã có mặt tại chỗ và tham khảo ý kiến ​​của Cảnh sát Anaheim. Chúng tôi không có thêm thông tin chi tiết nào nhưng đã biết về các video đó", các viên chức Anaheim cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội vào thứ năm.

"Các sự kiện trên khắp khu vực của chúng tôi là lời nhắc nhở rằng các cơ quan liên bang có thể đến bất kỳ thành phố nào và việc thực thi luật nhập cư đang diễn ra", tuyên bố nêu rõ, đồng thời nói thêm rằng cảnh sát Anaheim và các viên chức thành phố khác không giúp các cơ quan liên bang trong các cuộc truy quét nhập cư. Trong khi đó, Nghị viên Betty Martinez Franco trong Hội đồng thành phố Irvine Bcho biết họ hy vọng sẽ tránh được bất kỳ cuộc đột kích rộng rãi tương tự nào ở Irvine.

Tại một cuộc họp báo vào thứ Ba, Dân biểu Lou Correa cho biết các quan chức liên bang đã chuyển sự chú ý của họ sang hầu hết tất cả những người nhập cư – không chỉ những tội phạm bị kết án. “Tất cả những gì chúng tôi muốn là nói với ICE hãy kiềm chế. Đừng đến và gây ra nỗi sợ hãi trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi là một cộng đồng hòa bình – Quận Cam là nơi hòa bình.”

⦿ ---- San Jose: Khi các vụ bắt giữ ngày càng tăng của các cơ quan di trú liên bang tiếp tục, làm dấy lên nỗi sợ hãi trong cộng đồng người nhập cư, thanh phố San José đang phân bổ ít nhất 1 triệu đô la để hỗ trợ cư dân không có giấy tờ trong thành phố. (Ghi chú: California có rất nhiều di dân lậu, nhưng họ được tiểu bang cấp giấy lao động và nộp thuế hàng năm, và họ là một phần đã giúp Califonria trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới.)

Là một phần trong ngân sách của thành phố San Jose bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, các thành viên hội đồng thành phố đã phê duyệt việc sử dụng quỹ dự trữ để củng cố các dịch vụ bảo vệ pháp lý, hỗ trợ cộng đồng theo thời gian thực trong các cuộc đột kích nhập cư và cứu trợ tài chính cho các gia đình gặp khủng hoảng sau khi bị bắt.

Hội đồng cũng đồng ý xem xét phê duyệt thêm 500.000 đô la cho các dịch vụ đó vào cuối năm nay, nếu có kinh phí trong quá trình xem xét ngân sách giữa năm. Nghị viên Peter Ortiz, người ủng hộ việc tăng kinh phí, cho biết đây là khoản đầu tư lớn nhất từ ​​trước đến nay của San José để bảo vệ người nhập cư, một phần là do những gì ông mô tả là nỗi kinh hoàng mà chính quyền Trump và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan, hay ICE, gây ra cho cư dân thành phố.

“Chúng tôi đã biết cộng đồng người nhập cư của chúng tôi đang sợ hãi. Họ không được đến trường, không được đi làm, mọi người sợ đến cửa hàng góc phố địa phương vì họ sẽ bị bắt. ICE đang theo dõi mọi người ngay khi họ rời khỏi nhà, ngay khi họ ra khỏi xe, họ sẽ bị bắt,” Ortiz cho biết vào tối thứ Ba, sau cuộc bỏ phiếu chấp thuận.

“Điều đó đã tạo động lực cho hội đồng thực hiện những gì tôi tin là giá trị của San José, một cộng đồng chào đón người nhập cư và đứng lên khi họ bị tấn công.” Ortiz cho biết số tiền từ thành phố có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm cả quỹ bảo vệ pháp lý để giúp những người “bị kẹt trong cỗ máy trục xuất”. Số tiền này cũng sẽ giúp xây dựng Mạng lưới phản ứng nhanh, hoạt động để cảnh báo cộng đồng khi ICE có mặt, quan sát các hành động thực thi luật nhập cư và thông báo cho mọi người về quyền của họ khi họ bị giam giữ.

Ortiz cho biết một số tiền có thể được chuyển cho các gia đình cần giúp đỡ để trang trải cuộc sống sau khi người kiếm tiền chính trong gia đình họ bị bắt, và cho công tác vận động người nhập cư dài hạn để đảm bảo các cộng đồng được chuẩn bị.

Hành động này phản ánh cam kết ngày càng rõ ràng trong việc xây dựng khả năng phục hồi và chuẩn bị trong các cộng đồng người nhập cư ở South Bay và để ngang bằng hoặc vượt qua những nỗ lực của các đặc vụ liên bang. (Ghi chú: Thuật ngữ "South Bay" thường ám chỉ phần phía nam của Vùng Vịnh San Francisco—nhưng không hẳn là vịnh đó. Nó bao gồm các nơi đông người Việt, các thành phố như San Jose, Sunnyvale và Santa Clara, và được biết đến là trái tim của Thung lũng Silicon.)

Dự thảo ngân sách của thành phố ban đầu bao gồm khoảng 250.000 đô la cho hỗ trợ người nhập cư và trong một bản ghi nhớ gần đây của Thị trưởng Matt Mahan, người trước đây đã tham dự các cuộc họp cộng đồng để lắng nghe các gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các biện pháp thực thi nhập cư, ông đã khuyến nghị tăng gấp đôi lên 500.000 đô la.

Mahan viết rằng "Điểm mạnh lớn nhất của San José là cộng đồng đa dạng của chúng tôi và những người vô cùng tài năng, những người tiếp tục bị thu hút đến thung lũng của chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới". "Với những hành động chính sách và hùng biện gần đây ở cấp liên bang, chúng tôi có nghĩa vụ phải giúp đỡ cộng đồng người nhập cư của mình".

⦿ ---- California: Sau khi hơn 30 công nhân nông trại bị bắt tại Quận Ventura trong những ngày gần đây, cộng đồng nông dân trong khu vực đang sống trong nỗi kinh hoàng và bị đẩy vào bóng tối, theo một liên minh các nhóm ủng hộ nhập cư cho biết hôm thứ Năm.

Trong số 35 người bị giam giữ, 23 người là công dân Mexico trong khi những người còn lại có nguồn gốc quốc gia khác nhau, theo Giám đốc điều hành 805UndocuFund Primitiva Hernandez, người đã tổ chức một cuộc biểu tình tại Trung tâm Chính phủ của Quận Ventura cùng với các tổ chức phi lợi nhuận khác vào hôm thứ Năm. "Bây giờ, cộng đồng – họ nhìn thấy một người mặc đồng phục là họ nói, 'ICE! ICE!'" bà nói.

Các đặc vụ liên bang cũng đã cố gắng kiểm tra 9 trang trại vào thứ Ba, nhưng họ đã bị từ chối vì không có lệnh, Lucas Zucker, đồng giám đốc điều hành tại Liên minh Bờ biển Trung tâm vì Nền kinh tế Bền vững cho biết. ""Tại tất cả các trang trại đó, ICE đã bị từ chối vì họ không có lệnh", ông nói.

Ngoài việc bắt giữ và đột kích gần đây, tin đồn trực tuyến về các cuộc đột kích chưa được xác nhận đang làm dấy lên nỗi sợ hãi trong cộng đồng. Đó là lý do tại sao các nhà hoạt động cộng đồng lo ngại rằng những người nhập cư không có giấy tờ đang bị đẩy vào bóng tối, không muốn báo cáo tội phạm.

"Công việc chúng tôi đang làm là phản đối các chính sách tàn ác và vô nhân đạo đã được đưa ra từ chính quyền của ông Trump", Hernandez nói. Các video được đăng lên mạng xã hội cho thấy các nhân viên ICE tại các cánh đồng nông trại và bãi đậu xe trong quận. Theo Cục Nông trại của Quận Ventura, hàng chục công nhân nhập cư đã bị bắt giữ vào sáng thứ Ba.

⦿ ---- Trong khi đó, có vẻ như Trump đổi ý, muốn cho di dân lậu làm nông nghiệp và ngành khách sạn. Thú nhận chính sách bố ráp đang tác động lớn đến ngành nông nghiệp ở California và trên khắp Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã nói về tác động của các chính sách nhập cư của mình đối với ngành nông nghiệp và khách sạn trong một bài đăng trên mạng xã hội.

"Những người nông dân vĩ đại của chúng ta và những người trong ngành Khách sạn và Giải trí đã tuyên bố rằng chính sách rất quyết liệt của chúng ta về nhập cư đang lấy đi những công nhân rất giỏi và lâu năm của họ, với những công việc đó gần như không thể thay thế được", Trump viết. “Trong nhiều trường hợp, những tên tội phạm được phép vào đất nước chúng ta theo Chính sách biên giới mở của Biden RẤT ngu ngốc đang nộp đơn xin những công việc đó. Điều này không tốt. Chúng ta phải bảo vệ những người nông dân của mình, nhưng phải ĐUỔI NHỮNG TỘI PHẠM RA KHỎI HOA KỲ.” Để kết thúc bài đăng trên mạng xã hội của mình, Trump đã viết “Những thay đổi đang đến!” mà không giải thích thêm về những sửa đổi có thể xảy ra.

⦿ ---- Chính quyền Trump ra lệnh trục xuất 500.000 người nhập cư đã có giấy cư trú tạm ra khỏi Hoa Kỳ trong khi tìm cách giữ di dân lậu nghề nông. Những người nhập cư được nhận vào Hoa Kỳ theo chương trình ân xá thời Biden dành cho Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela đã bắt đầu nhận được thông báo chấm dứt chương trình, yêu cầu họ rời khỏi Hoa Kỳ.

Những người tham gia chương trình ân xá “CHNV” (CHNV là viết tắt của Quy trình dành cho người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela.) cũng được thông báo rằng quyền làm việc của họ đã bị thu hồi có hiệu lực ngay lập tức trong các email từ Bộ An ninh Nội địa, cơ quan này cho biết hôm thứ Năm.

Các thông báo này được đưa ra sau phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vào tháng trước cho phép DHS tiến hành thu hồi các quyền lợi ân xá cho nửa triệu người nhập cư sau khi một tòa án cấp dưới bảo lưu các biện pháp bảo vệ. Một thách thức pháp lý đối với việc chính quyền Trump xóa bỏ các chương trình ân xá bao gồm cả quy trình CHNV vẫn đang tiếp diễn.

Việc thu hồi các quyền lợi ân xá là một phần trong nỗ lực lớn hơn của chính quyền Trump nhằm chấm dứt các biện pháp bảo vệ nhập cư tạm thời đã được mở rộng trong những năm gần đây. Chính quyền cũng đã chấm dứt các chỉ định Tình trạng được bảo vệ tạm thời (quy chế TPS: Temporary Protected Status) bảo vệ những người nhập cư từ Venezuela, Afghanistan, Nepal và Cameroon khỏi bị trục xuất.

Thông báo thu hồi được đưa ra cùng ngày Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ ban hành lệnh bảo vệ người làm nông khỏi bị trục xuất để đáp lại yêu cầu của những người sản xuất nông nghiệp.

⦿ ---- Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã gây ra tranh cãi mới về chính sách nhập cư sau khi chia sẻ tuyên truyền dân tộc chủ nghĩa Cơ đốc giáo (Christian nationalist propaganda) như một phần của chiến dịch nhắm vào "những kẻ xâm lược nước ngoài". Nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về cách xử lý các cuộc biểu tình phản đối trục xuất ở Los Angeles, với những lời chỉ trích phản đối việc ông triển khai quân đội để dập tắt tình trạng bất ổn.

Bộ An ninh Nội địa đã gây thêm tranh cãi vào thứ Tư, khi đăng một hình ảnh trên X của Chú Sam - một nhân cách hóa lịch sử của Hoa Kỳ thường được sử dụng trong các chiến dịch tuyển quân - khuyến khích mọi người cung cấp thông tin về những người nhập cư bất hợp pháp. Nhân vật mang tính biểu tượng - mặc trang phục sao và sọc đặc trưng của mình - được chụp ảnh đang đóng đinh một tấm áp phích hiển thị đường dây nóng điện thoại và dòng chữ: "Hãy giúp đất nước và chính bạn... Báo cáo tất cả những kẻ xâm lược nước ngoài".

Người có ảnh hưởng cực hữu C.Jay Engel đã đăng cùng một hình ảnh vài ngày trước đó và ăn mừng việc chính quyền Trump áp dụng hình ảnh này. "Hình ảnh này xuất phát từ tài khoản của tôi. KHÔNG BAO GIỜ NGỪNG ĐĂNG", anh ấy đã tweet. Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình ở Los Angeles – thành phố lớn thứ hai của Hoa Kỳ – và nhiều nơi khác trên cả nước phản đối động thái trục xuất hàng triệu người di cư không có giấy tờ của Trump.

Engel đã mô tả người Do Thái là "phần lớn hoạt động trái ngược với lối sống của người Mỹ cổ" và đăng trên mạng xã hội rằng "(chỉ) đức tin Cơ đốc mới có thể duy trì chúng ta trong đêm sắp tới". (Ghi chú: Nhiều tín đồ Thiên Chúa Giáo quy tội dân Do Thái đóng đinh Chúa Jesus). Ông Engel đã kêu gọi một "cuộc phản cách mạng" để đưa nước Mỹ trở lại nguồn gốc "Anh-Tin lành" bằng cách trục xuất những người nhập cư không phải người châu Âu [da trắng].

Việc chính quyền Trump xác nhận áp phích của ông đi kèm với các quan chức sử dụng lời lẽ chống nhập cư ngày càng kích động để biện minh cho việc trục xuất hàng loạt theo yêu cầu của Trump. Người ủng hộ nổi tiếng nhất là phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller – một phụ tá thân cận của Trump – người đã gây ra sự phẫn nộ trong các nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc và những người ủng hộ quyền công dân.Miller, người cũng chia sẻ hình ảnh Chú Sam, gần đây đã coi chiến dịch trục xuất là "cuộc đấu tranh cho sự tồn vong của nền văn minh" và cảnh báo rằng nếu không kiểm soát được tình trạng nhập cư, phương Tây sẽ bị biến thành "đống đổ nát".⦿ ---- Thẩm phán Charles Breyer đã chặn việc Trump ra lệnh sử dụng Vệ binh Quốc gia ở California, nhưng tòa kháng án đã hoãn lệnh ngăn chận đó. Thẩm phán quận Charles Breyer đã phán quyết vào hôm thứ năm rằng Tổng thống Trump đã hành động bất hợp pháp khi Trump liên bang hóa Vệ binh Quốc gia ở California và triển khai Vệ binh đến Los Angeles, và ra lệnh cho tổng thống trả lại quyền kiểm soát Vệ binh cho Thống đốc tiểu bang Gavin Newsom, tờ Los Angeles Times đưa tin. Tuy nhiên, Breyer đã hoãn lệnh của mình cho đến thứ sáu để chính quyền Trump có thể kháng cáo, và họ đã làm như vậy.Đến tối thứ năm, Tòa kháng án Hoa Kỳ vòng 9 đã tạm thời chấp thuận yêu cầu của chính quyền rằng tòa án chặn lệnh của Thẩm phán Breyer, theo CNBC đưa tin. Một phiên điều trần được lên lịch vào thứ ba ngày 17/6/2025, tại đó tòa kháng án dự kiến ​​sẽ ra phán quyết về việc có nên gia hạn lệnh hoãn hay cho phép lệnh của Breyer có hiệu lực [ngăn chận Trump] hay không.⦿ ---- Cuộc diễn binh mừng sinh nhật của Tổng thống Donald Trump đã trở thành chủ đề của một quảng cáo trên Craigslist được Nhà Trắng dán nhãn là "giả". "Chúng tôi khuyến khích những người da màu và các nhóm dân tộc đăng ký để có quyền kiểm soát nhận thức tối đa và những cá nhân này sẽ được hiển thị nổi bật trên chương trình phát sóng trên truyền hình và màn hình xem tại địa phương để nền tảng VIP có thể nhìn thấy", quảng cáo cho biết thêm. Tuy nhiên, Nhà Trắng nói với TMZ rằng quảng cáo đó là "tin giả". Công ty được trích dẫn trong quảng cáo, Fight Fight Fight LLC, nói với TMZ rằng họ không biết gì về bài đăng.⦿ ---- Hạ viện đã bỏ phiếu sít sao vào thứ năm để trao cho Tổng thống Trump thẩm quyền hủy bỏ hàng tỷ đô la tiền tài trợ đã được phê duyệt cho viện trợ nước ngoài và phát thanh công cộng. Một đảng viên Cộng hòa đã bỏ phiếu không (tức là, đồng ý với Dân Chủ), Dân biểu Mark Amodei, đã nói về việc cắt giảm phát sóng khiến các cộng đồng nông thôn không được tiếp cận với các nguồn lực cần thiết, theo tờ New York Times. Hơn 1.500 đài phát thanh công cộng và hệ thống vệ tinh phát thanh cho phép cảnh báo khẩn cấp quốc gia sẽ bị ảnh hưởng.DOGE và các sắc lệnh hành pháp đã đưa nhiều biện pháp cắt giảm vào hiệu lực. Chủ tịch đảng Cộng hòa Mike Johnson, người phải thúc đẩy bỏ phiếu vào phút chót, đã ca ngợi thông qua này. "Đây chỉ là một trong những cách mà đảng Cộng hòa đang mã hóa các phát hiện của DOGE và sử dụng tiền của người nộp thuế một cách hiệu quả hơn", ông nói với các phóng viên, theo NBC. "Sẽ còn nhiều điều như thế này trong những ngày tới". Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ron Johnson cho biết đó là kế hoạch của chính quyền. Arrington cho biết các đội cứu hộ đã đưa chó nghiệp vụ vào chiều thứ năm để giúp tìm kiếm những người mất tích. Đến chiều, có thể thấy các đội cứu hộ đang kéo những chiếc xe bị hư hỏng nặng ra khỏi con lạch. Các quan chức cho biết đã bắt đầu kêu gọi cứu hộ trên mặt nước trước khi mặt trời mọc. Theo Cảnh sát trưởng William McManus, hai phụ nữ và hai người đàn ông đã được tìm thấy đã chết.Sở cứu hỏa đã thực hiện 70 cuộc giải cứu trên mặt nước, các viên chức cho biết. Các viên chức cứu hỏa cho biết trong khi hầu hết các cuộc gọi cứu hộ bao gồm các đội cứu hộ giúp đỡ những người lái xe từ những chiếc xe bị chết máy trong nước cao, một số cuộc gọi "kinh hoàng" liên quan đến các đội cứu hộ của họ đi vào vùng nước chảy xiết để cứu ai đó.Các viên chức cứu hỏa cho biết trong một thông cáo báo chí rằng nỗ lực cứu hộ tại khu vực nơi những người được tìm thấy đã chết là "cực kỳ khó khăn". Báo cáo lưu ý rằng động thái vội vã điều động Vệ binh đến LA, bỏ qua yêu cầu của Thống đốc Gavin Newsom, là một yếu tố góp phần sai quy định. Thêm vào đó, sự không được ưa chuộng của việc quân sự hóa chiếm đóng một thành phố của Hoa Kỳ đã khiến các thương gia địa phương, những người thường ủng hộ quân đội, bây giờ thấy không còn thân thiện nữa.

Theo báo cáo, sự thất bại của chính quyền là "... dấu hiệu của một nhiệm vụ cẩu thả, nơi phúc lợi của quân đội không được ưu tiên. Một số quân nhân mô tả điều kiện sống không đầy đủ tại các khu vực đóng quân như cơ sở quân sự tại Trạm vũ khí Hải quân Seal Beach, ở ngoại ô Los Angeles, nơi binh lính ngủ ngoài trời trên giường do thiếu chỗ. Những người khác nêu ra các vấn đề không liên tục về nguồn cung cấp thực phẩm và nhiên liệu."

Báo cáo nói thêm rằng theo truyền thống, khi Vệ binh Quốc gia được triển khai để hỗ trợ các cộng đồng gặp khó khăn, họ được chào đón nồng nhiệt. Nhưng lần này, binh lính lại bị đối xử lạnh nhạt ra mặt.

"Một sĩ quan cấp trung cho biết đơn vị của họ sẽ nhận được sự hỗ trợ 'cực kỳ hào phóng' khi được triển khai để chống cháy rừng, bao gồm nước, đồ uống thể thao và thực phẩm, đóng vai trò quan trọng trong tinh thần và thắt chặt mối quan hệ giữa Vệ binh và cộng đồng", báo cáo lưu ý, trước khi thêm một sĩ quan thừa nhận, "Đây là tình huống [mà] chúng tôi đang kình chống lại cộng đồng".

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Dân Chủ Hoa Kỳ từ California, Alex Padilla, đã bị Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Kristi Noem buộc phải rời khỏi buổi họp báo tại Los Angeles sau khi ông Padilla bắt đầu nói chuyện với bà Noem, nói rằng ông có câu hỏi cho bộ trưởng.

Bà Noem đang nói về các hoạt động gần đây của cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tại Los Angeles thì TNS Padilla ngắt lời, tuyên bố rằng bà Noem "cố tình phóng đại". Sau đó, ông bị một số mật vụ tiếp cận, đưa ra khỏi phòng và còng tay. Theo văn phòng của ông, ông đang ở trong tòa nhà liên bang để nghe báo cáo tóm tắt với Tướng Gregory Guillot và lắng nghe cuộc họp báo của Noem.

Trong một bài đăng trên X, Bộ An ninh Nội địa cho biết TNS Padilla "lao vào" Bộ trưởng Noem và các sĩ quan Mật vụ "đã hành động đúng mực" vì họ nghĩ ông là kẻ tấn công. "Khi tôi rời khỏi đây, tôi sẽ nói chuyện với anh ta, nhưng tôi nghĩ mọi người sẽ đồng ý rằng điều đó không đúng mực", Noem nói.

Văn phòng của Padilla cho biết ông đang ở trong tòa nhà liên bang để nghe tóm tắt về hoạt động của Vệ binh Quốc gia và đang nghe cuộc họp báo của Noem. Ông "cố gắng hỏi Bộ trưởng một câu hỏi, và bị các đặc vụ liên bang lôi đi, đè xuống đất và còng tay", văn phòng của Thượng nghị sĩ cho biết, theo NBC Los Angeles. DHS cho biết Noem đã có cuộc họp kéo dài 15 phút với Padilla sau cuộc đối đầu.

Thống đốc California Gavin Newsom tuyên bố rằng vụ việc "vô lý, độc đoán và đáng xấu hổ" và nói thêm rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và "lực lượng xung kích" của ông Trump đang "mất kiểm soát". Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cho biết cách Padilla bị đối xử là "ghê tởm và vô lý".

Thượng nghị sĩ Dân Chủ Richard Blumenthal gọi đoạn video về vụ việc là "hoàn toàn ghê tởm", theo AP đưa tin. "Bất kỳ ai tấn công Thượng nghị sĩ đều phải chịu trách nhiệm", Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries cho biết. "Không ai đứng trên luật pháp." Trong buổi họp báo, Noem cho biết các cuộc truy quét người nhập cư ở Los Angeles sẽ tiếp tục bất chấp các cuộc biểu tình và các đặc vụ thực thi đang "xây dựng một mô hình và bản thiết kế" cho các cuộc truy quét ở các cộng đồng khác.

VIDEO: Video dài 53 giây đồng hồ:



https://www.youtube.com/watch?v=DsQ5YvT_28Y

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

⦿ ---- HỎI 1: Khi bạn ngủ, nằm ngửa là tư thế có hại nhất?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Bạn có đang ở phía bên phải của lịch sử khi nói đến tư thế ngủ của mình không? Cách bạn ngủ ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của bạn, ảnh hưởng đến mọi thứ từ hơi thở và tiêu hóa đến sự liên kết của cột sống và thậm chí cả sự phát triển của nếp nhăn.

Nghiên cứu cho thấy mọi người có xu hướng ngủ nghiêng. Nằm ngửa là tư thế phổ biến thứ hai, trong khi nằm sấp là tư thế thứ ba. Chi tiết:

Chi tiết:

⦿ ---- HỎI 2: Sinh viên y khoa lưỡng tính, đồng tính nam và đồng tính nữ có nhiều khả năng bỏ học trước khi tốt nghiệp hơn?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Sinh viên y khoa lưỡng tính, đồng tính nam và đồng tính nữ có nhiều khả năng bỏ học trước khi tốt nghiệp hơn, một nghiên cứu mới cho biết. Theo những phát hiện được công bố hôm thứ Ba trên JAMA Network Open, sinh viên y khoa song tính có khả năng bỏ học hoặc bị đuổi khỏi trường y cao gấp đôi, và sinh viên đồng tính nam và đồng tính nữ có khả năng cao hơn 47%. "Mặc dù các nghiên cứu trong tương lai cần xem xét nguyên nhân của những chênh lệch này trong tỷ lệ bỏ học, nhưng sinh viên LGB phải chịu sự phân biệt đối xử trong môi trường đào tạo y khoa, điều này có thể dẫn đến nguy cơ bỏ học", nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Sarwat Chaudhry, phó khoa phụ trách nghiên cứu sinh viên tại Trường Y Yale, viết. Đối với nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ năm 2014 đến năm 2017 từ Hiệp hội các trường Cao đẳng Y khoa Hoa Kỳ để theo dõi hơn 45.000 sinh viên y khoa đã đăng ký. Chi tiết:

Chi tiết:

.