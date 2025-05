Hình trên: một hình ảnh tháng 4/1975, khi chiến binh VNCH từ Miền Trung chạy về Sài Gòn, hy vọng đó sẽ là phòng tuyến cuối cùng của cuộc chiến vì tự do. VVFH yêu cầu Trump mở các hồ sơ mật về Chiến tranh Việt Nam dành cho Cựu chiến binh sống sót và người Mỹ gốc Việt. Vì "Nếu không có sự giải mật tự động, Lịch sử của chúng ta sẽ bị chôn vùi mãi mãi."

(1/5/2025) - Cựu chiến binh Mỹ xin Trump giải mật các hồ sơ về cựu chiến binh Mỹ sống sót và người Mỹ gốc Việt.

- CSVN kỷ niệm 50 năm: Trên sân khấu xem diễn hành có mặt Susan Burns, tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn

- Hãng xe GM: Năm nay sẽ mất 5 tỷ đô vì thuế quan

- Cựu Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen: thuế quan của Trump làm hại tăng trưởng kinh tế Mỹ, làm tê liệt các công ty dựa vào khoáng sản TQ, cơ nguy Mỹ suy thoái.

- Nhật Bản báo nguy vì Trump: thuế quan của Mỹ sẽ gây bất ổn thương mại

- Phòng Thương mại xin Trump lập "quy trình miễn trừ thuế quan" để ngăn chặn suy thoái kinh tế và tránh "tổn hại không thể khắc phục" cho doanh nghiệp nhỏ.

- Bạch Ốc ra mắt trang web mô hình Drudge Report (nhưng toàn màu hồng cho Trump)

- Các tàu hàng cuối cùng (không bị thuế quan) từ TQ sắp tới cảng của Mỹ, tuần sau là sẽ áp thuế các tàu tới sau. Hàng TQ sẽ giảm, công nhân bến cảng và tài xế xe tải sẽ bị sa thải bớt.

- ABC News: Trump nói không đúng. Thực tế, giá trứng sỉ giảm, nhưng giá trứng bán lẽ tăng.

- Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã tăng 18.000 người lên tới 241.000 trong tuần

- Nhóm giám sát CREW kiện: Công ty của gia đình Trump ký hợp đồng xây khu nghỉ dưỡng tại Qatar, dấu hiệu Trump có thể định hình chính sách công để kiếm lợi tài chính cá nhân.

- Thượng Viện không đủ phiếu cho nghị quyết ngăn chặn thuế quan của Trump (thực tế, cũng sẽ bị Hạ Viện bác bỏ).

- Cựu PTT Kamala Harris: Trump dẫn nước Mỹ tới chỗ từ bỏ những lý tưởng cao cả nhất của nước Mỹ, cắt giáo dục, tư doanh hóa dịch vụ chính phủ để phục vụ cho người giàu

- Báo WSJ: Hội đồng quản trị Tesla tìm CEO mới để thay Musk. Elon Musk: tìm CEO mới cho Tesla là tin giả

- Mỹ-Ukraine ký thỏa thuận lập Quỹ chung Ukaine-Mỹ để khai thác chung các mỏ khoáng sản quý hiếm. Quỹ sẽ thu hút đầu tư toàn cầu. Quỹ giúp trả khoản viện trợ 175 tỷ đô.

- Thủ tướng Canada Mark Carney: Zelensky muốn hòa bình, nhưng Putin không muốn. Tôi sẽ không cho Trump sáp nhập Canada vào Mỹ.

- Đặc phái viên Bạch Ốc Steve Witkoff bị chỉ trích từ các chuyên gia: một mình họp với Putin mà dùng phiên dịch viên của Putin, phái đoàn không có chuyên gia phụ tá nên sẽ là loa kèn cho Putin

- Trump phê duyệt bán Ukraine vũ khí 50 triệu đô

- Putin lo sợ: Ukraine sẽ nổ bom nhắm vào Diễn binh Ngày Chiến Thắng.

- Liên Âu: có "kế hoạch B" nếu Mỹ bỏ rơi Ukraine

- Nvidia: chạy đua AI với TQ, hơn TQ sát nút

- Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick: "thẻ vàng" 5 triệu đô được ưa chuộng

- Trump lại thua kiện: tòa kháng án cấm DOGE tiếp cận hồ sơ tại Cơ quan An sinh Xã hội.

- Lớn tiếng chống Elon Musk, nhạc sĩ Sheryl Crow bị tay súng xuất hiện khủng bố.

- Trump: đã thu hút khoản đầu tư 8 nghìn tỷ đô

- AlixPartners: 78% từ bỏ việc mua giày dép do chi phí cao, tăng 12% so với năm ngoái

- Trump: bất bình vì TQ cứng rắn, kinh tế TQ sẽ thiệt hại vì không chịu tìm thỏa thuận với Mỹ

- Trump: vừa nói phone với Thủ tướng Canada Mark Carney: sẽ có thỏa thuận thuế quan

- Mỹ xin nói chuyện thuế quan với TQ thông qua nhiều kênh, nhưng TQ lạnh nhạt

- GDP giảm, Trump liền nói là vì Biden, vài tuần lễ sau khi Trump tự ca ngợi rằng thị trường đã tăng điểm nhờ Trump

- Tờ New York Times cứng rắn: bị Trump đòi bịt miệng vì loan tin Trump bắt nạt Paramount Global, công ty mẹ của CBS News.

- Tòa buộc ICE thả Mohsen Mahdawi (sinh viên Đại học Columbia bĩ ICE bắt khi thi quốc tịch)

- Các bệnh viện Texas: 122 triệu đô/tháng chi phí chăm sóc sức khỏe cho di dân lậu

- South Carolina: Đại học Limestone University (Cơ đốc giáo 180 năm tuổi) đóng cửa vì cạn tiền, vắng sinh viên

- Đan Mạch: 1 xe lên lề, làm 5 người bị thương

- HỎI 1: Nghiên cứu cho thấy uống cà phê giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Giao tiếp trò chuyện với bạn bè, ra thiên nhiên, làm việc trí óc sẽ làm sức khỏe tinh thần tốt hơn? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-01/5/2025) ⦿ ---- Bộ Lao động tiết lộ trong báo cáo công bố hôm thứ Năm rằng số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã điều chỉnh theo mùa tại Hoa Kỳ đã tăng 18.000 người lên tới 241.000 trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 4. Con số này cao hơn dự báo của các nhà phân tích.

Trung bình động bốn tuần tăng 5.500 người so với tuần trước, đạt 226.000. Tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm đã điều chỉnh theo mùa trước cho tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 4 là 1,3%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với tỷ lệ chưa điều chỉnh của tuần trước. Tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm là 1.916.000, tăng 83.000 so với tuần trước. Trung bình động 4 tuần là 1.867.750, tăng 5.750 so với mức trung bình đã điều chỉnh của tuần trước.

⦿ ---- Mất 5 tỷ đôla vì thuế quan, GM tiên đoán. Hãng xe General Motors đã hạ dự báo thu nhập năm 2025 vào hôm thứ Năm, chỉ hai ngày sau khi tạm dừng dự báo cả năm. Công ty đã trích dẫn khoản phải chịu thuế quan của Hoa Kỳ gần đây lên tới 5 tỷ đô la. Hiện tại, công ty kỳ vọng lợi nhuận đã điều chỉnh theo EBIT (Earnings Before Interest and Taxes: lợi nhuận trước thuế và lãi suất) từ 10 tỷ đến 12,5 tỷ đô la, với thu nhập ròng dự kiến ​​từ 8,2 tỷ đến 10,1 tỷ đô la.

"Chúng tôi mong muốn duy trì cuộc đối thoại mạnh mẽ với Chính quyền về thương mại và các chính sách khác khi chúng tiếp tục phát triển. Như các bạn đã biết, có những cuộc thảo luận đang diễn ra với các đối tác thương mại chính cũng có thể có tác động. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhanh nhẹn và kỷ luật và cập nhật cho các bạn khi chúng tôi biết thêm", Giám đốc điều hành của GM, Mary Barra, cho biết trong một lá thư gửi cho các cổ đông.

⦿ ---- Cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã cảnh báo rằng các khoản thuế thương mại của Tổng thống Donald Trump sẽ tạo ra tác động "cực kỳ bất lợi" đối với tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ vì chúng "làm tê liệt" các doanh nghiệp phụ thuộc vào nguồn khoáng sản thiết yếu nhập từ Trung Quốc và có khả năng đẩy Hoa Kỳ vào suy thoái.

"[Chiến lược thuế quan] sẽ gây ra hậu quả cực kỳ bất lợi cho Hoa Kỳ, cho người tiêu dùng, cho khả năng cạnh tranh của các công ty phụ thuộc vào đầu vào nhập khẩu", Yellen nói với tờ Financial Times vào thứ năm, đồng thời nhấn mạnh rằng khoảng 40% hàng nhập cảng của Hoa Kỳ đóng vai trò là nguyên liệu cho sản xuất trong nước. "Tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói rằng tôi đang dự báo về một cuộc suy thoái, nhưng chắc chắn tỷ lệ cược đã tăng lên rất nhiều".

Các tuyên bố của bà được đưa ra sau dữ liệu gần đây cho thấy GDP của Hoa Kỳ đang giảm lần đầu tiên sau gần ba năm. Trump đã áp đặt các mức thuế "có đi có lại" nặng nề đối với nhiều quốc gia vào ngày 2 tháng 4, gây ra sự biến động đáng kể trên thị trường. Mặc dù ông đã tạm dừng hầu hết trong 90 ngày, nhưng mức thuế 145% đối với hàng nhập từ Trung Quốc vẫn tiếp tục gây ra lo ngại thị trường Mỹ sẽ thiếu hàng cho mùa lễ Giáng sinh và Tân niên.

⦿ ---- Nhật nguy vì Trump: Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda đã cảnh báo vào hôm thứ năm rằng chính sách thuế quan của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể làm gián đoạn lạm phát dịch vụ và cản trở sự truyền giá (price pass-through: nghĩa là dân Nhật phải chi trả thêm vì tăng giá mọi thứ Nhật Bản phải nhập).

Trong một cuộc họp báo, Ueda cho biết "có khả năng" là sự bất ổn thương mại gia tăng có thể làm méo mó động lực giá của Nhật Bản, làm phức tạp thêm triển vọng chính sách của ngân hàng trung ương. Ông làm rõ rằng hiện tại không có đợt tăng lãi suất nào được lên kế hoạch trong khi xu hướng giá vẫn bị đình trệ. Tuy nhiên, Ueda nói thêm rằng nếu Trump giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, thì việc tăng lãi suất nhanh hơn "có thể xảy ra".

⦿ ---- Bản tin này của NBC News: Nhà nước Việt Nam đã kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng của cộng sản trước quân đội Hoa Kỳ vào thứ Tư — nhưng vẫn hướng đến mối quan hệ với Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ trong những thập kỷ gần đây nhưng có nguy cơ bị rạn nứt dưới thời Tổng thống Donald Trump. Hàng ngàn người, một số người đã cắm trại qua đêm, xếp hàng trên các con phố của nơi hiện được gọi là Thành phố Hồ Chí Minh, trước đây là Sài Gòn, phất cờ đỏ và hát những bài hát yêu nước khi họ xem một cuộc diễu hành lớn dọc theo đại lộ chính đến Dinh Độc Lập.

Chính tại đó, một chiếc xe tăng của Bắc Việt đã đâm sầm qua cổng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, đưa sự tham gia của Hoa Kỳ vào Chiến tranh Việt Nam đến hồi kết đầy kịch tính khi người Mỹ di tản và nhiều người Nam Việt Nam mà họ đã hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại miền Bắc do cộng sản điều hành đã bị bỏ lại phía sau. Trong 20 năm cho đến khi Sài Gòn sụp đổ, cuộc xung đột đã giết chết hơn 58.000 quân nhân Hoa Kỳ và khoảng 3 triệu người Việt Nam.

Cuộc diễn hành được tổ chức hàng năm vào ngày mà Việt Nam gọi là "Ngày Giải phóng", có sự tham gia của quân đội diễu hành, cũng như một buổi trình diễn hàng không với các máy bay chiến đấu và trực thăng do Nga sản xuất bay qua cung điện. Ngay cả các nhà ngoại giao Hoa Kỳ cũng được phát hiện trên sân khấu ở đây sau khi chính quyền Trump được cho là đã nới lỏng lệnh không tham dự các sự kiện. (GHI CHÚ: Không phải cấp Đại sứ, mà là cấp lãnh sự tham dự.)

Kỷ niệm diễn ra khi quốc gia Đông Nam Á với 100 triệu dân này đang ở ngã ba đường trong mối quan hệ với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bất chấp di sản của chiến tranh, Hoa Kỳ vẫn rất được ưa chuộng ở Việt Nam và hai nước có mối quan hệ chặt chẽ. Thương mại đã tăng trưởng theo cấp số nhân và Hoa Kỳ coi Việt Nam là đối tác an ninh quan trọng trong việc chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc.

Daniel Kritenbrink, cựu phụ tá ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương dưới thời Tổng thống Joe Biden và cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, hiện là đối tác tại Nhóm Châu Á (Asia Group), cho biết: "Tôi thấy thật phi thường khi Hoa Kỳ và Việt Nam, sau khi trải qua một giai đoạn tàn khốc và bi thảm như vậy, giờ đây đã xây dựng được mối quan hệ đối tác và tình bạn tuyệt vời này sau 50 năm mà chúng ta đang tận hưởng ngày hôm nay". “Nhưng công việc đó không hề dễ dàng,” ông nói, “và thậm chí 50 năm sau, nhiều vấn đề lịch sử và các vấn đề liên quan đến quá khứ bi thảm của chúng ta vẫn còn rất nhạy cảm.”

Các quan chức Hoa Kỳ không trực tiếp giải quyết các báo cáo rằng các nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ đã được yêu cầu không tham gia vào lễ kỷ niệm, trùng với ngày thứ 100 tại nhiệm của Trump. Susan Burns, tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã được nhìn thấy tại cuộc diễn hành vào thứ Tư. “Hoa Kỳ và Việt Nam có mối quan hệ song phương bền chặt và chúng tôi cam kết làm sâu sắc và mở rộng mối quan hệ đó,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tammy Bruce cho biết vào thứ Ba.

Mối quan hệ đó đã bị lung lay bởi một số hành động của Trump. Mặc dù một số khoản tài trợ đã được khôi phục, nhưng việc cắt giảm viện trợ nước ngoài và việc giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID đã làm gián đoạn các chương trình nhằm giải quyết di sản của chiến tranh, bao gồm việc loại bỏ bom mìn chưa nổ và tác động của Chất độc da cam, một loại thuốc diệt cỏ của Mỹ gây ung thư và dị tật bẩm sinh.

“Ngay cả ngày nay, vì chất này gây ung thư, nó vẫn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác”, cựu chiến binh Hoa Kỳ Matthew Keenan, 75 tuổi, người đã trở về Việt Nam cách đây khoảng 10 năm và làm tình nguyện viên tại một trung tâm ở Đà Nẵng dành cho các nạn nhân chất độc da cam, mà ông tin rằng đã gây ra căn bệnh ung thư của chính mình, cho biết.

Đầu tháng này, Trump cũng đã áp thuế quan 46% đối với Việt Nam - quốc gia mà Hoa Kỳ có thâm hụt thương mại hàng hóa cao thứ tư sau Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Mexico - vào mức thuế cao nhất đối với bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, Việt Nam đã nhấn mạnh đến sự hòa giải trong quá trình chuẩn bị cho các sự kiện kỷ niệm.

“Tôi đã chứng kiến ​​nhiều cuộc đoàn tụ cảm động giữa các cựu chiến binh Việt Nam và cựu chiến binh Hoa Kỳ - những người từng đứng ở hai bên chiến trường và từng chĩa súng vào nhau, nhưng giờ đây có thể bắt tay, nói chuyện và chia sẻ với sự hiểu biết chân thành và không còn mặc cảm tự ti”, Tô Lâm, nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và là tổng bí thư của Đảng Cộng sản cầm quyền, cho biết trong một bài báo được xuất bản trong tuần này.

Giống như các quốc gia khác ở Đông Nam Á, Việt Nam thường thấy mình bị kẹt giữa Hoa Kỳ và nước láng giềng Trung Quốc. Việt Nam, nơi bị các triều đại Trung Quốc cai trị trong 1.000 năm, có mối quan hệ phức tạp với Bắc Kinh, đối tác thương mại lớn nhất của mình, nơi có nhiều tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đã cố gắng miêu tả đất nước mình là một thế lực ổn định trong trật tự toàn cầu bị Trump đảo lộn, đã đến thăm thủ đô Hà Nội của Việt Nam vào đầu tháng này. Tuần trước, Bắc Kinh đã cảnh báo các quốc gia khác không nên thực hiện các thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ bằng cái giá phải trả của Trung Quốc. Người Việt Nam "sống trong một khu phố khá hỗn loạn", Kritenbrink nói, nhưng là "những người cân bằng khéo léo" [uốn cong như cây tre] khi nói đến quan hệ địa chính trị của họ.

Năm 2023, trong chuyến thăm của Tổng thống khi đó là Joe Biden, Việt Nam đã nâng cấp Hoa Kỳ lên "đối tác chiến lược toàn diện", cấp độ quan hệ ngoại giao cao nhất của nước này, đưa Hoa Kỳ lên ngang hàng với Trung Quốc và Nga. "Họ sẽ không phải là đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng Hoa Kỳ có thể tin tưởng rằng họ sẽ không chỉ làm theo lệnh của Trung Quốc", Carl Thayer, giáo sư danh dự về chính trị tại Đại học New South Wales Canberra cho biết.

Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ có một cơ hội khác để kỷ niệm vào tháng 7, kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Kritenbrink cho biết người Mỹ nên "vô cùng tự hào" về những gì hai nước đã cùng nhau đạt được bất chấp lịch sử của họ. "Tôi nghĩ rằng đây là một ví dụ tuyệt vời, không chỉ đối với người dân Hoa Kỳ và Việt Nam, mà thực sự là đối với thế giới, rằng hai cựu thù không nhất thiết phải chịu số phận mắc phải những sai lầm trong quá khứ", ông nói.

⦿ ----

Lá thư sau đây là của Stephen Sherman, Giám đốc Vietnam Veterans for Factual History (VVFH): Cựu chiến binh Cuộc chiến Việt Nam yêu cầu Tổng thống Trump mở các hồ sơ mật về Chiến tranh Việt Nam dành cho Cựu chiến binh sống sót và người Mỹ gốc Việt. Nếu không có sự giải mật tự động, Lịch sử của chúng ta sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Sherman viết: "Chúng tôi, những Cựu chiến binh Cuộc chiến VN, đã và đang già đi và chết dần. Trước khi ra đi, chúng tôi muốn thực hiện một nỗ lực cuối cùng để câu chuyện của chúng tôi được kể lại một cách đúng đắn.” Thư này, trước ngày hôm nay còn giữ bí mật, bây được VB dịch ra toàn văn như sau.

Ngày 30 tháng 4 là Kỷ niệm 50 năm Tháng Tư Đen (Sự sụp đổ của Sài Gòn), ngày mà Tổng thống Donald J. Trump phải ghi nhận sự phục vụ của Cựu chiến binh Việt Nam và những đóng góp của người Mỹ gốc Việt. Ronald Reagan đã nói "Hãy mở cánh cổng này" tại Bức tường Berlin - Chúng tôi yêu cầu Tổng thống Trump "Mở sổ sách và giải mật các hồ sơ về Chiến tranh Việt Nam." Tại sao?

Trong hơn năm mươi năm, lịch sử của cuộc chiến đã bị các học giả bóp méo, bị truyền thông bóp méo, bị các nhà phê bình sử dụng sai và bị người dân hiểu sai. Chúng tôi, những Cựu chiến binh Cuộc chiến Việt Nam, đã già đi và chết dần. Trước khi ra đi, chúng tôi muốn thực hiện một nỗ lực cuối cùng để câu chuyện của mình được kể lại một cách chính xác.

Tổng thống Trump đang trong quá trình giải mật các hồ sơ "ám sát". Bất kỳ thông tin nào trong các hồ sơ này sẽ làm sáng tỏ những tin đồn và suy đoán đã lan truyền trong nhiều năm. Chúng tôi muốn đề xuất rằng trước hoặc vào ngày 30 tháng 4 năm 2025, ngài hãy ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo giải mật hoàn chỉnh hơn các hồ sơ từ Chiến tranh Việt Nam, bao gồm các khía cạnh liên quan đến Thái Lan, Lào và Campuchia cũng như Việt Nam và Lực lượng Hỗ trợ Quân sự Thế giới Tự do đã tham gia.

Có rất ít, nếu có, cần phải được giữ bí mật về cuộc chiến đó (hoặc nhiều thứ khác) từ 50 năm trước. Có thể cũng nên yêu cầu hạ cấp [sự bí mật] hướng dẫn đối với tất cả các tài liệu hiện tại hoặc mới được phân loại là mật. Nếu việc giải mật toàn diện được coi là không phù hợp, chúng tôi đề xuất rằng các nhân viên lưu trữ hồ sơ mật tại NARA, Carlisle (Lục quân), Montgomery (Không quân) và Washington Navy Yard (Hải quân) được trao quyền rộng rãi để giải mật các tài liệu trong phạm vi kiểm soát của họ và họ có thể quyết định xem một số tài liệu hiếm có đảm bảo được xem xét rộng rãi hơn hay không. (Sẽ rất tuyệt nếu một số khoản tài trợ cho nỗ lực này và số hóa tài liệu có thể đi kèm với lệnh của ngài.)

Các hướng dẫn hiện tại, có lẽ vẫn còn hiệu lực, có từ năm 1987, duy trì mức độ bảo mật được đánh dấu ban đầu cho Hải quân, Không quân và MACV/USARV (bao gồm MACV-SOG) và có thể là Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng. (Có thể đề xuất các hồ sơ cụ thể đảm bảo được công bố tại mỗi kho lưu trữ này.) Nếu ngài chọn duy trì giữ bí mật cho hồ sơ CIA, DIA, NSA và các đơn vị tình báo khác, thì đó có thể là một sự thỏa hiệp, nhưng các cơ quan đó có thể đã mắc nhiều lỗi như chúng ta. Vì việc hạ cấp tự động độ mật không còn được ưa chuộng nữa, nên nội dung của các hồ sơ có ở đó để giúp chúng ta hiểu lịch sử của mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy. Các cơ sở lưu trữ hồ sơ mật sẽ trở thành bãi rác tốn kém. Có khả năng là nhiều kho lưu trữ như vậy thậm chí không thể tìm thấy các tài liệu mà họ được giao nhiệm vụ bảo quản.

Hy vọng ngài sẽ cân nhắc nghiêm túc đề xuất này.

Stephen Sherman

Giám đốc Vietnam Veterans for Factual History.

⦿ ---- Phòng Thương mại Hoa Kỳ đang kêu gọi chính quyền Trump nhanh chóng thiết lập "quy trình miễn trừ thuế quan" để ngăn chặn suy thoái kinh tế và tránh gây ra "tổn hại không thể khắc phục" cho các doanh nghiệp nhỏ. Tổng giám đốc điều hành của phòng, Suzanne Clark đã viết: "Phòng Thương mại yêu cầu chính quyền hành động ngay lập tức để cứu các doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ và ngăn chặn suy thoái. Cụ thể, trong khi các bạn tiếp tục đàm phán, chúng tôi yêu cầu chính quyền ngay lập tức sử dụng tính linh hoạt của thuế quan để thực hiện quy trình miễn trừ thuế quan."

"Chúng tôi vô cùng lo ngại rằng ngay cả khi chỉ mất vài tuần hoặc vài tháng để đạt được thỏa thuận, nhiều doanh nghiệp nhỏ sẽ phải chịu tổn hại không thể khắc phục", bức thư gửi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer nêu rõ thêm.

⦿ ---- Bạch Ốc đã ra mắt trang web theo mô hình Drudge Report-esque (tin giựt gân và thiên vị Cộng Hòa kiểu Drudge Report) của riêng mình để nêu bật những câu chuyện tin tức tích cực về Tổng thống Donald Trump. Được gọi là White House Wire, hay WHWire, trang web này là một cửa hàng cung cấp tin tức một cửa về tổng thống và cho đến nay có các tiêu đề về "thành công vang dội" trong 100 ngày đầu tiên của ông, liên kết đến các kênh như Fox News Digital, Breitbart và thậm chí là một bài xã luận do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Marshall viết cho Newsweek.

Ngay sau khi Bạch Ốc ra mắt trang web, Drudge đã chế giễu dự án mới của tổng thống và viết trên trang chính của mình: "Đang phát triển: Trump ra mắt Drudge Report của riêng mình bằng tiền của người nộp thuế!" "Đây là nơi những người ủng hộ chương trình nghị sự của tổng thống có thể cập nhật tin tức thực tế tại một nơi theo định dạng dễ chia sẻ và dễ đọc", một quan chức Bạch Ốc chia sẻ với Axios về trang web mới hôm thứ Tư, đồng thời nói thêm rằng đây là "một phần trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm mang lại sự minh bạch và thiết lập các chính sách đặt nước Mỹ lên hàng đầu".

Nếu bạn là MAGA, hiển nhiên bạn ưa trang này: https://www.whitehouse.gov/wire/

⦿ ---- Sau nhiều tháng đàm phán, Hoa Kỳ và Ukraine cuối cùng đã ký một thỏa thuận cho phép Hoa Kỳ tiếp cận các khoáng sản quý hiếm, có giá trị của Ukraine. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trong một video được đăng trên X vào thứ Tư rằng "mối quan hệ đối tác này cho phép Hoa Kỳ đầu tư cùng với Ukraine, để mở khóa các tài sản tăng trưởng của Ukraine, huy động nhân tài, vốn và tiêu chuẩn quản trị của Hoa Kỳ sẽ cải thiện môi trường đầu tư của Ukraine và đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế của Ukraine".

Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko xác nhận với AP rằng bà đã ký thỏa thuận tại Washington thay mặt cho chính phủ Ukraine. Trong một bài đăng trên X, bà cho biết, "Cùng với Hoa Kỳ, chúng tôi đang tạo ra Quỹ sẽ thu hút đầu tư toàn cầu vào đất nước chúng tôi".

"Thỏa thuận hôm nay báo hiệu rõ ràng với giới lãnh đạo Nga rằng chính quyền Trump cam kết thực hiện một tiến trình hòa bình tập trung vào một Ukraine tự do, có chủ quyền và thịnh vượng trong dài hạn", Bessent cho biết. "Đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến tàn khốc và vô nghĩa này".

Thỏa thuận kinh tế được đưa ra sau khi Trump thúc đẩy Ukraine bồi thường cho Hoa Kỳ hàng tỷ đô la viện trợ quân sự và kinh tế để giúp Ukraine đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga. Thỏa thuận này thiết lập Quỹ đầu tư tái thiết Hoa Kỳ-Ukraine mà chính quyền cho biết sẽ giúp hoàn trả khoản viện trợ ước tính là 175 tỷ đô la, theo tờ Guardian đưa tin.

Nhưng một bản dự thảo thỏa thuận mà BBC xem được cho thấy thỏa thuận đã được đàm phán lại kể từ cuộc họp căng thẳng tại Nhà Trắng giữa Volodymyr Zelensky và Trump vào tháng 2, với một số nhượng bộ đối với Ukraine. "Bản dự thảo nêu rõ chi phí hỗ trợ quân sự trong tương lai của Hoa Kỳ dành cho Ukraine sẽ được tính là một phần trong khoản đầu tư của Hoa Kỳ vào quỹ này", phóng viên BBC Tom Bateman viết. "Điều đó có nghĩa là Ukraine sẽ, trên thực tế, trao cho Washington quyền tiếp cận một số tài nguyên thiên nhiên của mình để đổi lấy hỗ trợ an ninh trong tương lai của Hoa Kỳ". Nội các Ukraine đã phê duyệt thỏa thuận vào thứ Tư, trao quyền cho Svyrydenko ký, theo AP đưa tin.

⦿ ---- Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời nói thêm rằng Kiev đã thể hiện "cam kết của mình đối với hòa bình" và Nga phải "tham gia bàn đàm phán một cách thiện chí".

"Tôi mong muốn được chào đón Tổng thống Zelenskyy đến G7 tại Kananaskis, Alberta vào mùa hè này. Cuộc chiến này phải kết thúc — và Canada sẽ tiếp tục nỗ lực của chúng tôi với các đồng minh để mang lại tự do, hòa bình và an ninh cho Ukraine", Carney viết trên X, chỉ vài ngày sau khi đảng của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

⦿ ---- Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết trong một cuộc phỏng vấn tuần này rằng tham vọng mở rộng lãnh thổ của Tổng thống Trump sẽ "không bao giờ" xảy ra dưới sự lãnh đạo của ông. Phát biểu với BBC khi các cuộc thăm dò ý kiến ​​đang kết thúc trong bối cảnh cuộc bầu cử của Canada tuần này, Carney nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia láng giềng trước khi họ gặp nhau để thảo luận về bản chất của quan hệ đối tác trong tương lai.

"Đúng, ông Trump có quan điểm này về... quan điểm mở rộng lãnh thổ của Mỹ. Điều đó sẽ không bao giờ, không bao giờ xảy ra đối với Canada", Carney nói, ám chỉ đến những suy ngẫm thường xuyên của Trump về việc nước láng giềng phía bắc của Hoa Kỳ trở thành tiểu bang thứ 51. Thủ tướng tiếp tục, "Thành thật mà nói, tôi không nghĩ điều đó sẽ bao giờ xảy ra đối với bất kỳ quốc gia nào khác — dù là Panama hay Greenland hay bất kỳ nơi nào khác — vì vậy câu hỏi đặt ra là, khi nào chúng ta sẵn sàng thảo luận về điều đó?"

Chương trình nghị sự chính sách đối ngoại của Trump cũng bao gồm việc giành lại quyền kiểm soát Kênh đào Panama và mua lại lãnh thổ Greenland của Đan Mạch. Về việc ông có dự định đến thăm Tổng thống Hoa Kỳ hay không, Carney cho biết, “Tùy thuộc vào từng trường hợp. Tôi đã đến Washington. Tôi đã đến Bạch Ốc. Tôi đã thấy nó. Tôi đã thấy tất cả các tượng đài. Tôi thậm chí đã đến Florida”, nhà lãnh đạo mới đắc cử tiếp tục. “Vì vậy, tôi không đi với tư cách là khách du lịch. Tôi sẽ đi khi có một cuộc thảo luận nghiêm túc”.

⦿ ---- Đặc phái viên Bạch Ốc Steve Witkoff đã bị chỉ trích từ các chuyên gia về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia vì phong cách đàm phán không chính thống của ông với Nga - và giờ đây, những người trong chính quyền Trump trước đây thậm chí còn chỉ trích cách tiếp cận của tỷ phú bất động sản này.

Witkoff, một người bạn lâu năm của Donald Trump và là bạn chơi golf, được cho là đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ít nhất bốn lần mà không có sự tháp tùng của nhóm cố vấn thường đi cùng các quan chức trong các cuộc đàm phán cấp cao như vậy. Ông cũng đã tham gia vào các cuộc đàm phán ở Trung Đông liên quan đến tình hình phức tạp với Israel và Hamas, tờ Daily Beast đưa tin.

Nhưng chiến lược tự mình hành động mà Witkoff đang thực hiện khi ông giải quyết những đối thủ khó khăn nhất của Hoa Kỳ đang khiến ngay cả những đồng minh của chính tổng thống Trump cũng cảm thấy không hài lòng.

"Một người tốt bụng, nhưng lại là một thằng ngốc vụng về. Ông ta không nên làm điều này một mình", một thành viên trong chính quyền đầu tiên của Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Post được công bố hôm thứ Tư. Lời lăng mạ có pha chút tục tĩu xuất hiện khi có thông tin cho rằng Witkoff đôi khi đã sử dụng phiên dịch viên của Điện Kremlin trong các cuộc gặp với Putin, "một sự vi phạm nghiêm trọng trong nghi thức ngoại giao".

"Bất kỳ ai tham gia vào những cuộc đàm phán như thế này với Putin đều sẽ được hưởng lợi khi có những người có kinh nghiệm về Nga trong nhóm của mình và đưa họ đến các cuộc họp với Điện Kremlin", John Hardie, giám đốc chương trình Nga của Foundation for Defense of Democracy, nói với tờ NY Post. Bài báo nói thêm rằng Witkoff đã tham dự một cuộc họp với Putin vào thứ Sáu tuần trước, nơi ông "chào đón bạo chúa Điện Kremlin như một người bạn cũ", trong khi Putin đi cùng với hai phụ tá người Nga.

"Nếu Trump cuối cùng cũng nghiêm túc về việc làm trung gian chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, ông Trump sẽ chỉ định một người để nói chuyện với cả hai bên - ngoại giao con thoi - và tốt nhất là một người có kinh nghiệm về ngoại giao. Witkoff đóng vai trò là người đưa thư cho Putin. Ông ấy không đàm phán bất cứ điều gì", cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga Michael McFaul viết trong một bài đăng trên X.

⦿ ---- Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phê duyệt một hợp đồng bán vũ khí trị giá 50 triệu đô la cho Ukraine thông qua cơ chế bán hàng thương mại trực tiếp, đánh dấu thỏa thuận đầu tiên như vậy kể từ khi ông trở lại Bạch Ốc và báo hiệu lập trường phức tạp hơn về hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Kyiv so với dự kiến ​​trước đây.

Thỏa thuận, được ủy quyền theo Đạo luật Kiểm soát Xuất cảng Vũ khí (Arms Export Control Act), cho phép xuất cảng các mặt hàng quốc phòng, dữ liệu kỹ thuật và dịch vụ do Hoa Kỳ sản xuất sang Ukraine. Không giống như các giao dịch quân sự nước ngoài - được công bố công khai và được quản lý giữa chính phủ với chính phủ - các giao dịch thương mại trực tiếp (DCS) được đàm phán riêng giữa các nhà thầu quốc phòng Hoa Kỳ và người mua nước ngoài nhưng vẫn cần có sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao. Các giao dịch này thường ít nhận được sự chú ý của công chúng, mặc dù phải tuân theo các yêu cầu thông báo của Quốc hội.

⦿ ---- Một số tàu chở hàng cuối cùng chở hàng Trung Quốc mà không bị áp thuế quan đang vào các cảng của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đến tuần tới, tình hình sẽ thay đổi. Hàng hóa trên các tàu từ Trung Quốc được chất lên sau ngày 9 tháng 4/2025 sẽ mang theo mức thuế 145% mà Tổng thống Donald Trump đã áp dụng đối với hàng hóa từ quốc gia này vào tháng trước. Tuần tới, những hàng hóa đó sẽ đến, nhưng sẽ có ít tàu hơn trên biển và chúng sẽ chở ít hàng hóa hơn. Đối với nhiều nhà nhập khẩu, việc kinh doanh với Trung Quốc là quá tốn kém.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Đây là nơi Mỹ nhận hầu hết quần áo, giày dép, đồ điện tử và vi mạch, cung cấp năng lượng cho các thiết bị gia dụng, bộ điều nhiệt và bất kỳ thứ gì khác phát ra tiếng bíp. Các doanh nghiệp đang phải đưa ra một lựa chọn khó khăn: Tiếp tục bán các sản phẩm từ Trung Quốc với giá cao gấp đôi giá trước đây hoặc ngừng bán hoàn toàn các sản phẩm đó. Đối với người tiêu dùng, điều đó có nghĩa là một số sản phẩm sẽ khó tìm hoặc có thể quá đắt để mua.

“Bắt đầu từ tuần tới, chúng ta sẽ bắt đầu thấy lượng hàng cập cảng sau thông báo (thuế quan) vào ngày 2 tháng 4”, Gene Seroka, giám đốc điều hành của Cảng Los Angeles, nơi gần một nửa hoạt động kinh doanh đến từ Trung Quốc, cho biết. “Lượng hàng hóa đến Los Angeles sẽ giảm 35% so với một năm trước”.

Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia, lượng hàng nhập vào Hoa Kỳ trong nửa cuối năm 2025 dự kiến ​​sẽ giảm ít nhất 20% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm từ Trung Quốc thậm chí còn nghiêm trọng hơn: JP Morgan dự kiến ​​lượng hàng nhập khẩu từ đó sẽ giảm từ 75% đến 80%. Tại Cảng Thượng Hải ở Trung Quốc, các tàu chở hàng lớn nhất đang nằm im. Các công ty vận tải đã bắt đầu sử dụng các tàu nhỏ hơn để vận chuyển hàng hóa khi nhu cầu giảm.

Mặc dù vậy, lượng hàng hóa vận chuyển từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ đã giảm 60% vào tháng 4, theo Flexport, một công ty môi giới hậu cần và giao nhận hàng hóa. Hoạt động kinh doanh từ Trung Quốc chiếm 45% danh mục đầu tư của Cảng Los Angeles, đây là thị phần đáng kể nhất trong bất kỳ cảng nào của Hoa Kỳ. Nếu không có khối lượng đó, nhu cầu về công nhân sẽ giảm.

“Tôi không thấy có tình trạng sa thải nhân viên hàng loạt tại cảng, nhưng tôi thấy rằng một tài xế xe tải đang vận chuyển bốn hoặc năm container ngày hôm nay có khả năng sẽ vận chuyển hai hoặc ba container sau tuần tới”, Seroka cho biết. “Và công nhân bến tàu, người đã được làm thêm giờ và làm ca đôi có khả năng làm việc ít hơn một tuần làm việc đầy đủ vì có ít container đến hơn. Tương tự với những người làm kho bãi”.

⦿ ---- Bản tin này của ABC News, nơi đã phỏng vấn Trump: rằng Trump nói không đúng. Tuần này, Tổng thống Donald Trump đã phản bác những lời chỉ trích về giá trứng cao trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với ABC News, đổ lỗi cho người tiền nhiệm của mình về việc tăng giá và tuyên bố rằng giá trứng đã giảm gần đây. "Bạn còn nhớ vấn đề lớn với trứng không? Họ đã tấn công tôi vào tuần đầu tiên, 'Trứng, trứng, trứng', như thể đó là lỗi của tôi. Tôi đã nói, 'Tôi không gây ra vấn đề này. Vấn đề này là do [Joe] Biden gây ra'", Trump nói với Terry Moran của ABC News. "Giá trứng đã giảm", Trump sau đó nói thêm.

Những nhận xét này lặp lại những tuyên bố mà Trump đã nhiều lần đưa ra kể từ khi ông nhậm chức, nhưng đánh giá của ông về giá trứng có khả năng gây hiểu lầm, một số nhà kinh tế thực phẩm nói với ABC News. Giá trứng bán lẻ, hoặc giá mà người mua hàng phải trả, đã tăng trong những tháng đầu nhiệm kỳ của Trump, có nghĩa là ngân sách hộ gia đình đã bị ảnh hưởng nặng nề do chi phí trứng ngày càng tăng, các nhà kinh tế cho biết.

Ngược lại, giá trứng bán buôn (bán sỉ) - số tiền mà người bán hàng tạp hóa trả cho các nhà cung cấp - đã giảm đáng kể kể từ khi Trump nhậm chức, mặc dù Trump dường như đã phóng đại mức giảm trong cuộc phỏng vấn của ABC News. Các nhà kinh tế cho biết thêm rằng vẫn chưa rõ khi nào và ở mức độ nào thì sự sụt giảm giá trứng bán buôn sẽ chuyển thành sự nhẹ nhõm cho người tiêu dùng.

"Giá trứng đã tăng ở mức bán lẻ và điều đó thực sự quan trọng khi đánh giá tuyên bố mà Tổng thống Trump đưa ra ngày hôm qua", David Ortega, một nhà kinh tế thực phẩm tại Đại học tiểu bang Michigan cho biết.

Parke Wilde, một nhà kinh tế thực phẩm tại Đại học Tufts, cho biết thêm: "Tôi khuyến khích những người đang đọc tin tức về giá thực phẩm tập trung vào giá tiêu dùng, không phải giá bán buôn, vì đó là điều mà người tiêu dùng thực sự quan tâm".

Các nhà kinh tế cũng phần lớn bác bỏ việc đổ lỗi cho bất kỳ tổng thống nào về giá trứng, bất kể là cựu Tổng thống Joe Biden hay Trump, nói rằng một tổng thống có ảnh hưởng tối thiểu đến chi phí mua trứng hàng ngày. "Tổng thống hầu như không kiểm soát được giá trứng", Ortega cho biết. "Bất kỳ thay đổi nào, cho dù giá trứng tăng hay giảm, hầu như không liên quan gì đến những gì tổng thống hoặc bất kỳ nhà hoạch định chính sách nào khác đang làm".Các nhà kinh tế thực phẩm cho biết mặc dù Trump tuyên bố rằng giá trứng đang giảm, nhưng giá mà người mua sắm phải trả đã tăng đáng kể kể từ khi ông nhậm chức. Giá bán lẻ trung bình của một tá trứng đã tăng từ 4,95 đô la vào tháng 1 lên 6,22 đô la vào tháng 3, tháng gần đây nhất có dữ liệu. Dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ cho thấy sự thay đổi về giá đó lên tới 25%. Trong những năm gần đây, cúm gia cầm -- còn được gọi là cúm gia cầm -- đã làm giảm nguồn cung trứng trong khi nhu cầu vẫn tiếp tục, đẩy giá lên cao hơn.⦿ ---- Công ty của gia đình Trump đã đạt được thỏa thuận xây dựng một khu nghỉ dưỡng chơi golf sang trọng tại Qatar vào hôm thứ Tư, một dấu hiệu cho thấy họ không có kế hoạch kiềm chế các giao dịch với nước ngoài trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump, bất chấp những lo ngại rằng một tổng thống có thể định hình chính sách công của Hoa Kỳ để kiếm lợi nhuận tài chính cá nhân.Dự án này, bao gồm các biệt thự ven biển mang thương hiệu Trump và một sân golf 18 lỗ do một công ty Ả Rập Saudi xây dựng, là giao dịch nước ngoài đầu tiên của Tổ chức Trump Organization kể từ khi Donald Trump nhậm chức lần thứ hai và không giống bất kỳ giao dịch nào trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, AP đưa tin. Trong một cuộc họp báo khi đó, ông đã từ bỏ các giao dịch nước ngoài được bao quanh bởi các chồng tài liệu pháp lý và cam kết tránh ngay cả sự xuất hiện của xung đột lợi ích.Noah Bookbinder, chủ tịch của một nhóm giám sát đã kiện Trump vì những gì họ gọi là vi phạm đạo đức, đã chỉ trích thỏa thuận với Qatar. Bookbinder, của tổ chức Citizens for Responsibility and Ethics tại Washington, cho biết: "Bạn muốn một tổng thống đưa ra quyết định vì lợi ích tốt nhất của Hoa Kỳ, chứ không phải lợi nhuận ròng của ông ấy". Ngoài một đối tác Saudi Arabia, có tên là Dar Global, khu nghỉ dưỡng được lên kế hoạch ở phía bắc thủ đô Doha của Qatar sẽ được phát triển bởi một công ty Qatar có tên là Qatari Diar, thuộc sở hữu của chính phủ Qatar. Điều đó có vẻ vi phạm lời cam kết về đạo đức nhiệm kỳ thứ hai của Trump Organization rằng, mặc dù sẽ theo đuổi các thỏa thuận với nước ngoài, nhưng không có thỏa thuận nào bao gồm các chính phủ nước ngoài.Khi được yêu cầu làm rõ, Trump Organization cho biết thỏa thuận của họ là với công ty Saudi, không phải công ty Qatar, mặc dù con trai của Trump là Eric, người phụ trách doanh nghiệp, đã đề cập đến cả hai công ty trong một tuyên bố trước đó. "Chúng tôi vô cùng tự hào khi mở rộng thương hiệu Trump sang Qatar thông qua sự hợp tác đặc biệt này với Qatari Diar và Dar Global", ông cho biết, theo AP.Thỏa thuận hôm thứ Tư cho Trump International Golf Club và Trump Villas diễn ra sau một số thỏa thuận được thực hiện trước khi Trump tuyên thệ nhậm chức. Một trong số đó là một khu nghỉ dưỡng chơi golf ở Việt Nam vào cuối năm ngoái với một công ty có quan hệ với Đảng Cộng sản . Các thỏa thuận đã gây ra sự phẫn nộ từ các cơ quan giám sát của chính phủ nhưng chủ yếu là sự im lặng từ những người Cộng hòa đồng cấp của Trump tại Quốc hội.⦿ ---- Một vài Thượng nghị sĩ vắng mặt tại Thượng viện vào thứ Tư đã khiến một biện pháp lưỡng đảng nhằm ngăn chặn thuế quan của Tổng thống Trump bị hủy bỏ. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitch McConnell và Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Sheldon Whitehouse đều bày tỏ sự ủng hộ đối với nghị quyết nhưng đã không bỏ phiếu vì vắng mặt, NBC News đưa tin. Điều đó dẫn đến tỷ lệ hòa 49-49; biện pháp này cần đa số phiếu đơn giản để thông qua.Theo báo The Hill, mọi đảng viên Dân chủ có mặt đều bỏ phiếu có [để khai tử thuế quan], cũng như ba đảng viên Cộng hòa: Thượng nghị sĩ Susan Collins, Lisa Murkowski và Rand Paul. Theo Politico, TNS Whitehouse đang trên đường trở về từ một hội nghị ở Nam Hàn về bảo vệ các đại dương trên thế giới khỏi nhiều mối đe dọa khác nhau. Một đồng nghiệp của ông là TNS McConnell đã nói với The Hill rằng ông bị bệnh.Nghị quyết này, vốn sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia mà Trump viện dẫn khi áp đặt thuế quan, được suy đoán là không có hiệu lực và sẽ rất khó được chấp nhận tại Hạ viện do đảng Cộng hòa điều hành. Tuy nhiên, Bạch Ốc và các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện vẫn nỗ lực ngăn chặn việc khiển trách Trump.Trong bài phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, TNS Paul cho biết thuế quan trừng phạt các gia đình Mỹ thay vì chính phủ nước ngoài, "Khi chúng ta đánh thuế nhập cảng, chúng ta sẽ làm tăng giá mọi thứ". Ông cho biết chi phí sinh hoạt cao đã giúp đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024, đồng thời nói thêm, "Chúng ta không nên học hỏi từ thành công của mình sao?"⦿ ---- Cựu Phó Tổng thống Kamala Harris đã có bài phát biểu gây chú ý vào hôm thứ Tư để chỉ trích gay gắt Tổng thống Trump trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về việc bà sẽ tham gia một chiến dịch tranh cử tổng thống khác hay lựa chọn tranh cử thống đốc California. Trong bài phát biểu công khai sâu rộng nhất kể từ khi rời nhiệm sở vào tháng 1 sau thất bại trước Trump, Harris cho biết bà lấy cảm hứng từ người Mỹ đấu tranh chống lại chương trình nghị sự của Trump bất chấp các mối đe dọa đối với quyền tự do hoặc sinh kế của họ, theo AP đưa tin."Thay vì một chính quyền nỗ lực thúc đẩy những lý tưởng cao cả nhất của nước Mỹ, chúng ta đang chứng kiến ​​sự từ bỏ hoàn toàn những lý tưởng đó", theo lời Harris một ngày sau khi Trump nhậm chức được 100 ngày. Trước thứ Tư, Harris hầu như không nhắc đến tên Trump kể từ khi bà thừa nhận thất bại trước ông vào tháng 11. Trong bài phát biểu dài 15 phút tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Emerge America, một tổ chức tuyển dụng và đào tạo phụ nữ Dân chủ để tranh cử, bà đã nói về sự lo lắng và bối rối đã bao trùm nhiều người ủng hộ bà kể từ khi Trump nhậm chức nhưng đã ngăn chặn được sự tuyệt vọng.Bà cũng cảnh báo người Mỹ không nên coi chính quyền Trump chỉ là hỗn loạn, thay vào đó coi đó là "sự kiện tốc độ cao", đỉnh điểm của công việc rộng lớn về cánh hữu để tái thiết chính phủ. Bà cảnh báo rằng mọi thứ có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi trở nên tốt hơn. "Một con tàu đang được sử dụng để thực hiện nhanh chóng một chương trình nghị sự đã được xây dựng trong nhiều thập niên", Harris nói. "Một chương trình nghị sự cắt giảm giáo dục công. Một chương trình nghị sự thu hẹp chính phủ và sau đó tư nhân hóa các dịch vụ của chính phủ. Tất cả trong khi giảm thuế cho những người giàu nhất trong chúng ta".Bà ca ngợi những người theo đảng Dân chủ đã đặc biệt chỉ trích Trump, nhưng bà không đưa ra lập trường về một trong những chia rẽ trung tâm của đảng mình, không kêu gọi huy động quần chúng như Thống đốc Illinois JB Pritzker, cũng không đặt câu hỏi về lập trường của đảng Dân chủ về các vấn đề quan trọng như Thống đốc California Gavin Newsom. Về phần mình, Trump cũng chỉ trích Biden và Harris trong một cuộc biểu tình theo phong cách vận động tranh cử vào thứ Ba đánh dấu ngày thứ 100 tại nhiệm của ông.⦿ ---- Hội đồng quản trị Tesla đã bắt đầu tìm kiếm một CEO để thay thế Elon Musk từ cách đây khoảng một tháng, khi Musk dành phần lớn thời gian và công sức cho chính quyền Trump và Bộ Hiệu quả Chính phủ DOGE, theo các nguồn tin cho biết với tờ Wall Street Journal. Các nguồn tin cho biết trong bối cảnh doanh số bán hàng sụt giảm và cổ phiếu lao dốc, hội đồng quản trị đã trao đổi với một số công ty tìm kiếm giám đốc điều hành và thu hẹp phạm vi lựa chọn xuống còn một lựa chọn hàng đầu.Nhưng trong thời gian này, hội đồng quản trị cũng nói với Musk rằng ông cần dành nhiều thời gian hơn cho Tesla - một yêu cầu mà Musk đã công khai đồng ý. Không rõ liệu thỏa thuận đó có thay đổi kế hoạch tìm kiếm người kế nhiệm hay không, cũng như không rõ các kế hoạch đó hiện đang ở đâu.Cũng không rõ liệu Musk, người đã lãnh đạo Tesla trong hai thập niên và bản thân là thành viên hội đồng quản trị (mặc dù ông đã rời khỏi vai trò chủ tịch hội đồng quản trị vào năm 2018), có biết về cuộc tìm kiếm này hay không. Các nguồn tin cũng cho biết hội đồng quản trị gồm tám người của Tesla đã tìm kiếm một giám đốc độc lập. Dĩ nhiên, Elon Musk phải la làng rằng.⦿ ---- Tỷ phú và người đứng đầu Chính phủ Hoa Kỳ về Hiệu quả Chính phủ (DOGE), Elon Musk, hôm thứ Năm đã chỉ trích tờ Wall Street Journal vì đã xuất bản cái mà ông gọi là "bài báo cố tình sai sự thật" tuyên bố rằng hội đồng quản trị của Tesla đang tìm kiếm một CEO mới. Trong một bài đăng trên X, Musk cáo buộc bản tin WSJ là "vi phạm đạo đức cực kỳ nghiêm trọng" vì bị cáo buộc đã bỏ qua lời phủ nhận trước đó của hội đồng quản trị Tesla trước khi xuất bản câu chuyện. Tranh cãi nổ ra sau một tuyên bố trước đó từ tài khoản X chính thức của Tesla, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị Robyn Denholm đã kiên quyết phủ nhận bản tin, gọi đó là "hoàn toàn sai sự thật".⦿ ---- Putin lo sợ: Ukraine sẽ nổ bom nhắm vào Diễn binh Ngày Chiến Thắng. Thông điệp chiến tranh của Zelensky khiến Nga rùng mình: Ukraine có kế hoạch ném bom nhắm vàp cuộc diễn hành Ngày Chiến thắng? Những phát biểu mới nhất của Zelensky đã gây báo động ở Moscow, khi ông ám chỉ rằng cuộc diễn hành Ngày Chiến thắng mang tính biểu tượng của Nga vào ngày 9 tháng 5 có thể nằm trong tầm ngắm.Trong khi kêu gọi ngừng bắn lâu hơn, Zelensky gợi ý rằng Nga nên lo lắng nhiều hơn về cuộc chiến đang diễn ra hơn là lễ kỷ niệm — một tuyên bố mà các quan chức Nga tuyên bố là một lời đe dọa công khai. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Kiev đang âm mưu tấn công theo kiểu khủng bố trong khi giả vờ tìm kiếm hòa bình.⦿ ---- Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas đã trả lời phỏng vấn của tờ Financial Times vào thứ Tư rằng khối này đang xây dựng "kế hoạch B" trong trường hợp Hoa Kỳ quyết định rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine-Nga."Vấn đề là liệu người Mỹ có muốn rời đi hay không. Chúng tôi thấy những dấu hiệu cho thấy họ đang cân nhắc liệu họ có nên rời khỏi Ukraine và không cố gắng đạt được thỏa thuận với người Nga vì điều đó rất khó khăn", bà tuyên bố.Kallas lưu ý rằng mặc dù kế hoạch B có tồn tại, nhưng sẽ tốt hơn nếu thực hiện kế hoạch A. Kế hoạch thứ hai tập trung vào việc đảm bảo áp lực kinh tế đối với Nga được duy trì nếu Hungary quyết định chặn "việc gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế của EU vào tháng 7".⦿ ---- Tổng giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang trả lời CNBC hôm thứ Tư rằng ông "chắc chắn" Hoa Kỳ có thể sản xuất chip trong nước bằng chính nguồn lực của mình. Ông cho biết việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI trị giá 500 tỷ đô la sẽ đòi hỏi khoản đầu tư lớn từ nhiều đối tác."Trung Quốc không tụt hậu (về mặt phát triển AI). Trung Quốc đang bám sát chúng ta. Ý tôi là, họ đang rất, rất gần. Nhưng hãy nhớ rằng, đây là một cuộc đua dài hạn, đây là một cuộc đua vô hạn", Huang cảnh báo, nhấn mạnh đến nhu cầu cạnh tranh bền vững. Ông cũng chỉ ra rằng một nửa số nhà nghiên cứu AI trên thế giới là người Trung Quốc và gọi Huawei là một trong những công ty công nghệ đáng lo nhất trên toàn cầu.⦿ ---- Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết ý tưởng "thẻ vàng" của Donald Trump khiến ông trở nên "nổi tiếng" đến mức một người lạ đã tiếp cận ông khi ông đang ăn tối một đêm và yêu cầu mua 10 thẻ.Trong một khoảnh khắc kỳ lạ tại cuộc họp Nội các "giáo phái phát xít" của tổng thống vào thứ Tư, Lutnick đã ca ngợi về những tấm thẻ này, về cơ bản là Thẻ xanh được tôn vinh cho phép những người không phải công dân mua vé dịnh cư vào Mỹ với giá 5 triệu đô la một tấm."Khi tôi đi khắp nơi, sự chú ý dành cho thẻ vàng của Trump — ý tôi là, nó khiến tôi trở nên rất nổi tiếng", Lutnick nói với Nội các của Trump. "Tối qua, tôi đi ăn tối, và có người đến và nói, 'Tôi có thể mua 10 thẻ không?' Và tôi kiểu như, 'Mua 10 thẻ?' Và tôi kiểu như, 'Tốt lắm. 50 triệu đô la cho bữa tối.' Vì vậy, bạn biết đấy, nó đang trả tiền cho bữa tối của tôi."⦿ ---- Tổng thống Donald Trump lại thua một vụ kiện nữa, lần này là trong một cuộc bỏ phiếu của Tòa Kháng án Liên bang số 4. Trưởng ban Democracy Docket (nơi phụ trách hồ sơ kiện từ Dân chủ) Marc Elias gọi đây là "chiến thắng LỚN" cho các vụ kiện đang diễn ra của họ chống lại chính quyền.Khi nhậm chức, Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp thành lập Bộ Hiệu quả Chính phủ, giao cho tỷ phú công nghệ Elon Musk nhiệm vụ tìm kiếm nhân sự và cắt giảm ngân sách. Một trong những tranh cãi là nhóm của ông đã có thể truy cập thông tin cá nhân của người Mỹ thông qua hồ sơ tại Cơ quan An sinh Xã hội.Một thẩm phán của Tòa án Quận Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với nhóm Musk và chính quyền đã kiện để ngăn chặn lệnh này. Trong quyết định của mình vào thứ Tư, chín thẩm phán đã phán quyết chống lại chính quyền Trump. Elias lưu ý, "Dữ liệu sẽ không nằm trong tay Musk/DOGE."⦿ ---- Lớn tiếng chống Elon Musk, nhạc sĩ bị khủng bố. Nhạc sĩ Sheryl Crow tiết lộ rằng một người đàn ông có vũ trang đã vào nhà cô sau khi cô công khai từ bỏ chiếc Tesla của mình để phản đối "Tổng thống Musk". Trong một cuộc phỏng vấn với Variety, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ đã mô tả ví dụ đáng báo động về phản ứng dữ dội của phe cánh hữu đối với video lan truyền của cô vào tháng 2."Cảm giác thật khác, bởi vì khi tôi lên tiếng phản đối Walmart mang theo súng [trong một bài hát năm 1996], không phải ai cũng có vũ trang - và chắc chắn tôi không sống ở Tennessee, nơi mọi người đều có vũ trang", cô nói. "Vâng, có một khoảnh khắc mà tôi thực sự cảm thấy rất sợ hãi: Một người đàn ông có vũ trang đã vào nhà tôi, trong chuồng của tôi. Thật không an toàn khi bạn phải đối phó với những người quá quyết tâm".Tuy nhiên, Crow cho biết cô sẽ đăng lại video, ngay cả khi biết phản ứng mà nó sẽ tạo ra. "Tôi không thể kiềm chế được", cô nói. "Tôi cảm thấy như mình đang chiến đấu vì các con mình". Crow đã cam kết sẽ quyên góp lợi nhuận từ chiếc xe điện mà cô bán được cho đài NPR, "đài đang bị Tổng thống Musk đe dọa, với hy vọng rằng sự thật sẽ tiếp tục đến được với những người sẵn sàng biết sự thật", cô viết trong bài đăng trên Instagram chia sẻ video vào thời điểm đó.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một lần nữa tuyên bố rằng chính quyền của ông đã mang lại khoản đầu tư trị giá 8 nghìn tỷ đô la và đã nhân cơ hội này để chỉ trích chính quyền của người tiền nhiệm trong sự kiện "Đầu tư vào nước Mỹ" tại Nhà Trắng. "Chưa bao giờ có điều gì như thế ở đất nước này, chúng ta chưa bao giờ có điều gì gần như vậy", Trump nói, cáo buộc cựu Tổng thống Joe Biden là "thảm họa kinh tế"."Cuối cùng chúng ta cũng có một vị tổng thống muốn đặt đất nước lên hàng đầu, chúng ta có một vị tổng thống tin tưởng vào nước Mỹ trên hết", ông nói thêm. Ông cũng nói về các số liệu kinh tế ngày nay, nói rằng đây là "nền kinh tế của Biden", sau khi nền kinh tế Hoa Kỳ suy giảm 0,3% trong quý đầu tiên của năm 2025 so với cùng kỳ năm ngoái.⦿ ---- Nghiên cứu về người tiêu dùng mới nhất của AlixPartners đã tiết lộ một số lượng lớn người mua sắm đang từ bỏ việc mua giày dép do chi phí cao. "Giá cả là yếu tố hàng đầu mà người tiêu dùng quan tâm khi mua giày dép, với 78% cho biết họ đã từ bỏ việc mua giày dép do chi phí, tăng 12% so với năm ngoái", các tác giả của báo cáo cho biết. Những phát hiện này đến từ Khảo sát người tiêu dùng giày dép Hoa Kỳ của AlixPartners mùa xuân năm 2025, được thực hiện hợp tác với Hiệp hội các nhà phân phối và bán lẻ giày dép Hoa Kỳ (FDRA).Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3, với 1.006 người tiêu dùng giày dép Hoa Kỳ từ 15 tuổi trở lên đại diện cho một nhóm nhân khẩu học và khu vực rộng lớn. Các tác giả của báo cáo cũng cho biết người mua sắm ở Hoa Kỳ có kế hoạch cắt giảm chi tiêu cho giày thể thao "vào mùa xuân và mùa hè này như một phần của đợt phản kháng rộng rãi hơn đối với giá cả tăng cao đang được thúc đẩy bởi thuế quan thương mại". Báo cáo lưu ý rằng doanh số bán giày thể thao "không giảm trong bất kỳ năm nào trong bốn năm trước của cuộc khảo sát và giày thể thao, giày thể thao và giày đa năng là phân khúc sôi động nhất trong những năm gần đây".⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát biểu vào thứ Tư trong một cuộc họp Nội các rằng Trung Quốc "đang làm rất tệ ngay lúc này" do thuế quan. "Tôi vừa thấy một số báo cáo. Và tôi không muốn điều đó xảy ra với Trung Quốc. Tôi rất thích Chủ tịch [Trung Quốc] Tập [Cận Bình]. Tôi thực sự buồn khi nghe [điều đó], nhưng họ đang bị đập tan hoàn toàn ở Trung Quốc", Trump bình luận.Ông một lần nữa bày tỏ hy vọng rằng Washington và Bắc Kinh sẽ đạt được thỏa thuận "vào một thời điểm nhất định", đồng thời nói thêm rằng các nhà máy Trung Quốc đang đóng cửa trên khắp cả nước, vì Hoa Kỳ không nhập sản phẩm của họ. Trong khi đó, khi nói về các con số tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ sụt giảm, Trump một lần nữa đổ lỗi cho chính quyền Biden. Ông tiếp tục nhấn mạnh rằng GDP cốt lõi đã "tăng".⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chia sẻ vào thứ Tư rằng Thủ tướng Canada Mark Carney đã liên lạc với ông vào thứ Ba, đề xuất, "Chúng ta hãy thực hiện một thỏa thuận". Mặc dù Trump không cung cấp thông tin chi tiết, tuyên bố này ám chỉ đến các cuộc đàm phán tiềm năng hoặc nỗ lực giải quyết các vấn đề song phương đang diễn ra.Trả lời câu hỏi trong cuộc họp nội các vào thứ Tư về việc xây dựng lại quan hệ với Canada, Trump đã bày tỏ sự lạc quan. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một mối quan hệ tuyệt vời", Trump tuyên bố. Ông đề cập rằng cách tiếp cận của Carney dễ chịu hơn so với một số cách tiếp cận khác, bao gồm cả các phe phái bảo thủ. Trump nói thêm, "Tôi đã nói chuyện với ông ấy ngày hôm qua. Không thể tử tế hơn được. Ông ấy sẽ sớm đến Nhà Trắng, trong tuần tới hoặc gần hơn".Bình luận của ông được đưa ra sau khi Carney cho biết quan hệ đối tác lâu dài của Canada với Hoa Kỳ, dựa trên sự hội nhập kinh tế ngày càng tăng, đã kết thúc. "Chúng ta đã vượt qua cú sốc về sự phản bội của Hoa Kỳ, nhưng chúng ta không bao giờ được quên những bài học đó".⦿ ---- Hoa Kỳ đã tìm cách liên lạc tích cực với Trung Quốc thông qua nhiều kênh, tìm cách bắt đầu đàm phán với Bắc Kinh về thuế quan, Yuyuan Tantian, một tài khoản mạng xã hội liên kết với Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin vào thứ Tư. Washington đã bắt đầu liên lạc với Trung Quốc với hy vọng đàm phán một thỏa thuận với Bắc Kinh, báo cáo được công bố trên ứng dụng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cho biết, trích dẫn các nguồn tin giấu tên.Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trước đó cho biết ông đã nhận được một cuộc gọi điện thoại từ người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau đó, Trung Quốc đã phủ nhận rằng đã diễn ra cuộc gọi điện thoại như vậy và cũng bác bỏ các tuyên bố trước đó về các cuộc tham vấn đang diễn ra với Hoa Kỳ về thuế quan.⦿ ---- Vài tuần lễ sau khi Trump tự ca ngợi rằng nhờ Trump, thị trường đã tăng điểm, hôm Thứ Tư Trump nói tổng sản lượng GDP Hoa Kỳ đang suy giảm là vì Biden. Trump đổ lỗi cho Biden về những khó khăn của thị trường chứng khoán — nhiều tuần sau khi nhận công. Trump khăng khăng rằng Joe Biden — người đã rời nhiệm sở trong ba tháng — phải chịu trách nhiệm cho sự lao dốc của thị trường chứng khoán do các mức thuế quan toàn diện của Trump.100 ngày đầu tiên tại nhiệm của Tổng thống Donald Trump là thời gian tồi tệ nhất đối với thị trường chứng khoán kể từ chính quyền Richard Nixon, với mức giảm đáng kể sau thông báo về mức thuế quan của ông. Nhưng theo Trump, tất cả là lỗi của Joe Biden."Đây là thị trường chứng khoán của Biden, không phải của Trump", ông đăng trên Truth Social vào sáng thứ Tư. "Tôi không tiếp quản cho đến ngày 20 tháng 1. Thuế quan sẽ sớm bắt đầu có hiệu lực và các công ty đang bắt đầu chuyển đến Hoa Kỳ với số lượng kỷ lục"."Đất nước chúng ta sẽ bùng nổ, nhưng chúng ta phải loại bỏ 'Bẫy' Biden", ông nói thêm. "Điều này sẽ mất một thời gian, KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN THUẾ QUAN, chỉ là ông ấy để lại cho chúng ta những con số tồi tệ, nhưng khi sự bùng nổ bắt đầu, nó sẽ không giống bất kỳ điều gì khác. HÃY KIÊN NHẪN!!!"Trump dường như đang phản hồi báo cáo của Bộ Thương mại hôm thứ Tư cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đã suy giảm 0,3% trong quý đầu tiên của năm 2025, mức đọc tiêu cực đầu tiên kể từ năm 2022. Sau báo cáo, cũng cho thấy lạm phát vẫn vững chắc, cổ phiếu đã lao dốc.Trump đã đưa ra những nhận xét tương tự, kêu gọi sự kiên nhẫn vào thứ Tư trong cuộc họp với Nội các của mình, khuyến khích những người chỉ trích "cho chúng tôi một cơ hội trong tháng đầu tiên", nói rằng họ "đang quen với mọi thứ, phải không?""Có lẽ bạn đã thấy một số con số ngày hôm nay, và tôi phải bắt đầu bằng cách nói rằng đó là Biden — đó không phải Trump — vì chúng tôi đã tham gia vào tháng 1", Trump nói. "Chúng tôi đã tham gia và tôi rất phản đối mọi thứ mà Biden đã làm về mặt kinh tế. … Chúng tôi đã tiếp quản mớ hỗn độn của ông ấy theo rất nhiều cách khác nhau."Khi được hỏi vào cuối cuộc họp tại sao ông tin rằng Biden phải chịu trách nhiệm, sau khi đã nhận công trước đó, Trump nói: "Tôi không nhận công hay mất uy tín cho thị trường chứng khoán. Tôi chỉ nói rằng chúng ta đã thừa hưởng một mớ hỗn độn".Dữ liệu trái ngược với đánh giá của Trump về thị trường chứng khoán. S&P 500 tăng vọt sau chiến thắng bầu cử của Trump, cho thấy sự lạc quan từ thị trường về nơi ông sẽ đưa nền kinh tế đi đến. Vào thời điểm đó, Trump rất vui khi nhận công cho những biến động của thị trường.⦿ ---- Tờ New York Times đã đưa ra lời cứng rắn đối với Tổng thống Trump vào thứ Tư sau khi tổng thống đe dọa bịt miệng hãng tin này bằng hành động pháp lý vì đưa tin về vụ kiện tụng mà ông đang vướng vào với Paramount Global, công ty mẹ của CBS News."Bài đăng hôm nay của Tổng thống Trump tiếp nối một danh sách dài các lời đe dọa pháp lý nhằm ngăn cản hoặc trừng phạt việc đưa tin độc lập về chính quyền. Luật pháp rất rõ ràng và bảo vệ nền báo chí tự do mạnh mẽ, đồng thời ủng hộ công chúng Mỹ có hiểu biết", tờ NY Times cho biết trong một tuyên bố gửi tới The Hill.Tờ báo này đã trích dẫn một bài đăng trên mạng xã hội của Trump vào sáng thứ Tư, trong đó tổng thống cáo buộc các nhà báo của tờ NY Times mắc "HỘI CHỨNG RỐI LOẠN VỀ TRUMP, có thể đến mức sự xen vào của tờ Times khiến họ phải chịu trách nhiệm về hành vi can thiệp trái pháp luật, bao gồm cả trong các cuộc bầu cử, mà chúng tôi đang nghiên cứu kỹ lưỡng".Tờ Times đã công bố một báo cáo nêu rõ nỗ lực của các luật sư đại diện cho tổng thống và Paramount Global nhằm đạt được một thỏa thuận giải quyết liên quan đến vụ kiện mà ông đã đệ đơn về cuộc phỏng vấn với cựu Phó Tổng thống Kamala Harris trên "60 Minutes", một chương trình của CBS News.Báo cáo lưu ý rằng "các chuyên gia pháp lý đã gọi vụ kiện là vô căn cứ và là chiến thắng dễ dàng cho CBS", một lời khẳng định mà Trump đã phản đối mạnh mẽ trong bài đăng trên Truth Social của mình."New York Times sẽ không bị ngăn cản bởi các chiến thuật đe dọa của chính quyền", NY Times cho biết trong tuyên bố của mình vào thứ Tư. "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi sự thật mà không sợ hãi hay thiên vị và bảo vệ quyền của các nhà báo theo Tu chính án thứ nhất được đặt câu hỏi thay mặt cho người dân Mỹ".Đầu tuần này, Trump đã tấn công Times cùng với một số tổ chức tin tức về cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ chấp thuận của ông đang giảm và cử tri đánh giá ông thấp hơn về thuế quan và nền kinh tế so với các vấn đề như nhập cư và an ninh biên giới.⦿ ---- Một sinh viên Đại học Columbia bị cơ quan di trú bắt giam từ ngày 14 tháng 4 đã được tại ngoại vào thứ Tư theo lệnh của một thẩm phán liên bang. Mohsen Mahdawi đã bị các nhân viên ICE bắt giữ tại một văn phòng di trú ở Colchester, Vermont, khi anh ta đến để phỏng vấn nhập tịch. Anh ta là người Palestine, lớn lên ở Bờ Tây, đã sống ở Hoa Kỳ từ năm 2014 và đã có thẻ xanh từ năm 2015.

"Tôi nói rõ ràng và to", Mahdawi nói bên ngoài tòa án liên bang ở Burlington, Politico đưa tin. "Gửi Tổng thống Trump và Nội các của ông ấy: Tôi không sợ các người." Ông Mahdawi nói thêm, theo AP: "Nếu không có nỗi sợ hãi, thì điều gì sẽ thay thế nó? Tình yêu. Tình yêu là con đường của chúng ta." Hãng tin đưa tin rằng Mahdawi đã dẫn đầu những người ủng hộ hô vang khẩu hiệu "nhân dân đoàn kết sẽ không bao giờ bị đánh bại", "không sợ hãi" và "giải phóng Palestine".

Thẩm phán quận Hoa Kỳ Geoffrey Crawford đã thả Mahdawi trong khi chờ giải quyết đơn xin bảo vệ nhân thân của ông, trong đó lập luận rằng chính quyền đang cố trục xuất ông bất chấp quyền tự do ngôn luận, theo báo cáo của tờ New York Daily News. Thẩm phán đã cho phép ông rời Vermont để tham dự lễ tốt nghiệp vào tháng 5/2025 tại Đại học Columbia, nơi ông sẽ bắt đầu chương trình thạc sĩ vào mùa thu.

AP đưa tin rằng khi đang học tại Columbia, Mahdawi đã tổ chức các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza cho đến tháng 3 năm 2024. Ông đã đồng sáng lập Liên đoàn sinh viên Palestine tại Columbia với Mahmoud Khalil, người cũng đã bị các cơ quan quản lý nhập cư giam giữ. Theo AP, các nhà chức trách cho biết "sự hiện diện và hoạt động" của Mahdawi tại Hoa Kỳ là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Chính phủ lập luận rằng việc giam giữ ông là "một khía cạnh hợp hiến của quá trình trục xuất" và các tòa án quận "không đóng vai trò gì trong quá trình đó". Cũng nên ghi nhận: anh là một nhà hoạt động Phật giáo, đã tổ chức cac lớp thiền trong đại học.

⦿ ---- Các bệnh viện Texas đã đưa ra thống kê gần 122 triệu đô la chi phí chăm sóc sức khỏe do những di dân không có giấy tờ phải chịu trong một tháng trong lần đo lường đầu tiên của tiểu bang về những chi phí đó. Dữ liệu được thu thập và công bố sau lệnh hành pháp do Thống đốc Greg Abbott ký vào tháng 8/2024 yêu cầu các bệnh viện phải theo dõi những bệnh nhân "không có mặt hợp pháp" tại Hoa Kỳ, Fox News đưa tin. Báo cáo đầu tiên từ Ủy ban Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Texas (THHSC) đã ghi nhận hơn 31.000 lượt khám bệnh của những cá nhân như vậy trong tháng đó, với tổng chi phí là 121,8 triệu đô la. Các di dân lậu không được khám định kỳ, nhưng khi cấp cứu hay gặp tai nạn vẫn được bệnh viện chữa trị.

Dallas Morning News lưu ý rằng không rõ các bệnh viện đã được trả bao nhiêu cho dịch vụ chăm sóc đó, một điểm mà Dân biểu đảng Dân chủ Ramón Romero đã nêu rõ. Các bệnh viện được yêu cầu ghi lại chi phí, chứ không phải phí, của các lần khám; họ không được yêu cầu cung cấp "khoản bù trừ doanh thu". Romero nói với Morning News rằng ông muốn THHSC thu thập và công bố thêm dữ liệu. Romero cho biết "Nhiều người muốn biết số tiền đó được hoàn trả bao nhiêu".

Texas Tribune cho biết thêm rằng các nhà phân tích chính sách đã bày tỏ lo ngại rằng dữ liệu sẽ không phản ánh toàn bộ tình hình. Ví dụ, nhóm nghiên cứu cấp tiến Every Texan lưu ý rằng số liệu thống kê vào tháng 11 có thể chỉ bằng một phần nhỏ chi phí mà tất cả công dân Texas không có bảo hiểm phải chịu; tỷ lệ không có bảo hiểm 19% của tiểu bang là cao nhất cả nước.

Sắc lệnh của Abbott yêu cầu các bệnh viện phải hỏi bệnh nhân về tình trạng nhập cư của họ. Họ có thể từ chối trả lời và THHSC lưu ý rằng luật liên bang yêu cầu bệnh nhân phải được thông báo rằng việc chia sẻ tình trạng của họ sẽ không ảnh hưởng đến việc chăm sóc họ. Thật vậy, Hiệp hội Bệnh viện Texas cho biết trong một tuyên bố rằng việc thu thập dữ liệu này "không nên là sự ngăn cản đối với những người cần được chăm sóc. Các bệnh viện vẫn mở cửa và sẵn sàng phục vụ nhu cầu chăm sóc cấp tính của người dân Texas", theo Fox. Một dự luật do Dân biểu Cộng hòa Mike Olcott của Fort Worth soạn thảo sẽ biến sắc lệnh hành pháp của Abbott thành luật của tiểu bang.

⦿ ---- Một trường đại học Cơ đốc giáo tư thục 180 năm tuổi ở South Carolina sẽ đóng cửa vào cuối học kỳ sau khi không huy động được 6 triệu đô la để duy trì hoạt động. Các viên chức của Đại học Limestone University cho biết sau hai tuần gây quỹ rầm rộ và các hành động khác, họ chỉ thu được hơn 2 triệu đô la một chút và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đóng cửa cơ sở tại Gaffney và các chương trình trực tuyến của trường. Trường đã gây sửng sốt cho sinh viên, cựu sinh viên và cộng đồng khi thông báo vào đầu tháng 4 mà không báo trước rằng trường đang trong tình trạng tài chính tồi tệ đến mức nếu không được hỗ trợ ngay 6 triệu đô la, trường sẽ phải đóng cửa.

AP đưa tin hơn 200 người đã quyên góp tổng cộng khoảng 2,1 triệu đô la, nhưng vẫn chưa đủ. Trường đại học cho biết số tiền quyên góp sẽ được trả lại. Các nhà lập pháp South Carolina đã quyết định không can thiệp vì Đại học Limestone là một tổ chức tư nhân. Theo Hiệp hội các viên chức điều hành giáo dục đại học của tiểu bang, các trường cao đẳng và đại học tư thục như Limestone đã đóng cửa với tốc độ khoảng hai trường mỗi tháng. Việc đóng cửa diễn ra khi các trường đại học đang cố gắng đối phó với tình trạng sụt giảm mạnh về số lượng tuyển sinh, hậu quả của cả sự thay đổi về nhân khẩu học và tác động của đại dịch.

Đại học Limestone hứa sẽ giúp tất cả sinh viên chuyển sang các trường khác. Việc đóng cửa cũng sẽ khiến hàng trăm giáo sư và nhân viên hỗ trợ mất việc làm tại Gaffney, một thành phố có khoảng 12.500 người trên Xa lộ Liên tiểu bang 85 giữa Charlotte, North Carolina và Spartanburg. Khoảng 50 sinh viên đã tụ tập bên ngoài nơi các ủy viên hội đồng họp vào tối thứ Ba và ôm nhau khi họ nhận được email thông báo trường sẽ đóng cửa. Đại học Limestone, được thành lập vào năm 1845, sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp cuối cùng vào thứ Bảy.

⦿ ---- Đan Mạch: Một chiếc xe màu đỏ đã đâm vào một nhóm người đang ngồi bên ngoài tiệm bánh Lagkagehuset trên phố Sortedam Dossering gần Dronning Louises Bro ở trung tâm Copenhagen, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin vào thứ Tư.

Theo báo cáo, các dịch vụ khẩn cấp, bao gồm nhiều xe cứu thương, xe cứu hỏa và đơn vị cảnh sát, đã phản ứng nhanh chóng tại hiện trường, nơi có một số người bị thương. Các nhân chứng mô tả rằng họ đã nhìn thấy chiếc xe lao với tốc độ tối đa vào chỗ ngồi ngoài trời. Một nạn nhân đã được hô hấp nhân tạo và sau đó đã tỉnh lại, theo một nhân chứng.

Sau đó, cảnh sát Copenhagen xác nhận tài xế là một người đàn ông lớn tuổi đã mất kiểm soát chiếc xe. Năm người bị thương và ít nhất bảy xe cứu thương đã được điều động. Một số nạn nhân đã được chăm sóc y tế ngay tại hiện trường. Các nhà chức trách đã phong tỏa khu vực trong khi cuộc điều tra về vụ tai nạn vẫn đang tiếp tục.

⦿ ---- HỎI 1: Nghiên cứu cho thấy uống cà phê giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu trình bày trên tạp chí của Alzheimer’s Association phi lợi nhuận cung cấp bằng chứng mới cho thấy uống cà phê giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí. Do một nhóm tại Đại học Chiết Giang ở Trung Quốc dẫn đầu, nghiên cứu đã theo dõi hơn 6.000 người lớn tuổi để tìm hiểu mức độ tiêu thụ cà phê và trà khác nhau ảnh hưởng đến sức khỏe nhận thức theo thời gian như thế nào. Chi tiết:

https://dailycoffeenews.com/2025/04/30/study-of-6001-adults-reaffirms-coffees-protective-effects-against-dementia/

⦿ ---- HỎI 2: Giao tiếp trò chuyện với bạn bè, ra thiên nhiên, làm việc trí óc sẽ làm sức khỏe tinh thần tốt hơn?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo nghiên cứu mới của Đại học Curtin, trò chuyện thường xuyên với bạn bè, dành thời gian ở ngoài thiên nhiên và các hoạt động trí óc có liên quan chặt chẽ đến sức khỏe tinh thần tốt hơn, nghiên cứu này nhấn mạnh sức mạnh của các hành vi đơn giản, hàng ngày trong việc cải thiện sức khỏe tinh thần. Nghiên cứu đã khảo sát hơn 600 người lớn ở Tây Úc và phát hiện ra rằng những người trò chuyện với người khác hàng ngày đạt điểm cao hơn 10 điểm trên thang điểm sức khỏe tinh thần chuẩn so với những người trò chuyện ít hơn một lần một tuần. Kết quả được công bố trên tạp chí SSM - Mental Health. Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2025-04-everyday-actions-behaviors-linked-mental.html

.