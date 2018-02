Mỹ Đòi VN Thả Hết Tù Lương Tâm

HANOI -- Tình hình nhân quyền VN ngày càng tệ hại... quốc tế phải lên tếng.Bản tin VOA ghi rằng hôm 7/2/2018 Hoa Kỳ đã lên tiếng quan ngại về bản án đối với hai nhà hoạt động Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong, và kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm ngay lập tức.Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert nói: “Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về việc một tòa án của Việt Nam đã kết án và tuyên án các nhà hoạt động ôn hòa về lao động và môi trường Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong lần lượt 14 năm tù và 2 năm tù với các quy định mơ hồ của Bộ luật Hình sự.”Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ thì bản án đối với ông Bình và ông Phong là bản án thứ sáu chỉ nội trong tuần vừa qua đối với những cá nhân biểu đạt quan điểm của họ một cách ôn hòa. Trong số nhiều cá nhân bị tuyên án trong năm qua chỉ vì đã thực hiện các quyền cơ bản của mình, còn có Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn được biết đến với tên là Mẹ Nấm, và Trần Thị Nga. Xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ, kết án và những bản án hà khắc đối với các nhà hoạt động ôn hòa từ đầu năm 2016 là “rất đáng quan ngại”.Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả tất cả tù nhân lương tâm ngay lập tức, và cho phép người dân ở Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm và tụ họp một cách ôn hòa mà không sợ bị trừng phạt.Chính phủ Hoa Kỳ hối thúc Hà nội đảm bảo những hành động và luật pháp Việt Nam, kể cả Bộ luật Hình sự, phải phù hợp với những điều khoản về nhân quyền trong Hiến pháp Việt Nam và với những cam kết cũng như nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam.Bản tin VOA nhắc rằng hôm 6/2/2018, tòa án tỉnh Nghệ An tuyên án 14 năm tù đối với nhà hoạt động vì môi trường Hoàng Đức Bình, và 2 năm tù đối với nhà hoạt động Nguyễn Nam Phong về tội mà chính quyền Việt Nam cho là “lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển để kích động, tổ chức các cuộc tuần hành, biểu tình” phản đối nhà máy Formosa.Trả lời phỏng vấn VOA sau khi dự phiên tòa, ông Hoàng Đức Hòa, thân phụ của nhà hoạt động Hoàng Đức Bình nói rằng đó là một phiên tòa bất chấp pháp luật, kỷ cương.Ông nói: “Kết quả phiên tòa như thế không thể chấp nhận được. Bình không thể bị kết tội gì cả. Trên đường đi kiện Formosa thì bị bắt cóc và quy cho tội chống người thi hành công vụ. Từ trước đến nay chưa bao giờ gặp một phiên tòa nào như phiên tòa này. Bây giờ cộng sản Việt Nam bất chấp pháp luật, không còn pháp luật kỷ cương nữa.”Trong khi đó, bản tin RFA ghi lời một người dân Hà Tĩnh, hiện sống tại Hà Nội, anh Nguyễn Quang Chung, là thành viên của nhóm Cây Xanh Hà Nội, nói với đài Á Châu Tự Do:“Theo tôi việc làm của anh Hoàng Bình là việc làm của một người yêu nước, quan tâm đến nỗi khổ của ngư dân sau cái thảm họa miền Trung do nhà máy Formosa gây ra. Anh Hoàng Bình hướng dẫn người dân thực hiện đúng pháp luật là làm đơn khởi kiện Formosa.”Bản tin khác của RFA ghi tình hình sức khỏe một tù nhân lương tâm khác: Sức khỏe blogger Mẹ Nấm trong tù không tốt.RFA ghi lời bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho Đài Á Châu Tự Do biết thông tin này vào ngày 7 tháng 2 sau khi đi thăm con gái tại trại giam hôm 5 tháng 2 năm 2018.Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan cho biết thêm:“Thứ hai tuần này ngày 5 tháng 2 thì tôi đi thăm Quỳnh như quy định thì tôi được gặp con tôi chưa đầy 10 phút. Ngoài thăm hỏi thì tôi thấy Quỳnh có vẻ buồn, tôi có hỏi tại sao thì Quỳnh có nói là tiền sử gia đình là huyết áp thấp. Nhưng sao vô đây con mệt và đau đầu, người ta đo cho con thì huyết áp trên 150. Ở nhà thì con vẫn uống Para bình thường nhưng vô đây uống thì bị phản ứng mặt sưng lên. Khi đi ra tôi có trình bày tình hình sức khỏe Quỳnh với anh quản giáo trại giam thì anh nói trong này có thuốc. Tôi nói tôi có thể gởi thẻ bảo hiểm y tế và thuốc vô cho Quỳnh theo yêu cầu không, thì anh vẫn nói trong này có thuốc. Tôi cũng không biết làm sao?”Bà Lan bày tỏ thắc mắc tại sao con gái của bà liên tiếp có những căn bệnh và hiện tượng lạ xuất hiện trên cơ thể trong nhà tù. Bà Lan cho biết dù trước đây có khối u trong người nhưng blogger Mẹ Nấm cũng chưa bao giờ bị co quắp tay hay sưng phù mặt mày như thế.Blogger Mẹ Nấm, tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bị bắt giam từ tháng 10/2016 vì tội Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam theo Điều 88 - Bộ Luật Hình sự.Công an tỉnh Khánh Hòa cáo buộc bà đã "soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video có nội dung chống đối đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bôi nhọ các cá nhân...".Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh hòa vào tháng 6 năm ngoái đã tuyên án blogger Mẹ Nấm 10 năm tù theo điều 88.Bà từng bị bắt nhiều lần trước đó trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược biển đảo và đòi nhân quyền, cũng như biểu tình đòi một môi trường biển sạch cho người dân.Hoa Kỳ vinh danh blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người phụ nữ can đảm vào dịp tháng 3 năm ngoái.