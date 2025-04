Hình trên: Hồng y Luis Antonio Tagle (Philippines, 67 tuổi), một trong 3 Hồng y được suy đoán có thể là Đức giáo hoàng tương lai. Thường được gọi là "Đức Giáo hoàng Francis của châu Á", Tagle được biết đến với sự khiêm nhường và nhấn mạnh vào lòng trắc ẩn.

(28.4.2025) - Minh Phương Ngọc Vong, 40 tuổi, cư dân Maryland bị bắt, thú tội đã cho 13 tin tặc Bắc Hàn thuê căn cước Mỹ của Vong nhận việc hợp đồng làm qua mạng cho chính phủ Mỹ.

- Nhật cam kết hợp tác kinh tế sâu rộng hơn với VN, sẽ đào tạo 1/2 trong số 500 ứng viên tiến sĩ mà VN đặt mục tiêu ở lĩnh vực bán dẫn.

- NBC phỏng vấn Tang Lap, doanh nhân đã giúp San Jose trở thành khu kinh doanh phồn thịnh của tỵ nạn Việt

- 135 hồng y sẽ bầu tân giáo hoàng từ ngày 7/5

- Hồng y Luis Antonio Tagle (Philippines, 67 tuổi) có thể sẽ là Đức giáo hoàng tương lai.

- CEO của Flexport: thuế quan của Mỹ bây giờ sẽ làm 80% doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ mua hàng từ TQ sẽ sập tiệm

- Trump thúc giục dân Canada hãy bầu một thủ tướng chịu sáp nhập Canada vào Mỹ để có thuế quan zero

- Canada: Trump chỉ muốn tài nguyên Canada, nên sáp nhập là khỏi cần mua

- Bộ trưởng Tài chính Mỹ: TQ hãy hạ nhiệt chiến tranh thương mại. TQ im lặng.

- Mất điện diện rộng ở Tây Ban Nha và các khu vực lân cận tại Pháp và Bồ Đào Nha.

- Hệ thống siêu thị Albertsons đòi ghìm giá thấp, nhiều hãng cung cấp thú nhận sẽ sập tiệm

- Thủ tướng Đức sắp nhậm chức Friedrich Merz: chưa rõ NATO có tiếp tục tồn tại trong [những] thập niên tới hay không

- Putin: sẽ ngừng bắn 3 ngày để kỷ niệm 80 năm "Ngày Chiến thắng". Ukraine: Putin hãy ngừng bắn tức khắc và lâu dài

- Putin bày tỏ lòng biết ơn Kim Jong-un đã gửi quân Bắc Hàn chiến đấu giúp quân Nga

- Trump sẽ ký lệnh đòi liệt kê các tiểu bang và thành phố không hỗ trợ ICE bố ráp di dân lậu

- Cựu PTTHarris sẽ chỉ trích Trump trong bài diễn văn ngày 30/4/2025 tại sự kiện Emerge, tổ chức hỗ trợ phụ nữ trong chính trị

- 60 Minutes: đạo diễn Bill Owens ra đi vì tự trọng, trong khi kinh doanh của Đài CBS bị áp lực Trump

- Trump đổi ngược tên, hồi phục Ngày Columbus

- Thủ tướng Greenland họp báo chung với Thủ Tướng Đan Mạch: Greenland sẽ không bao giờ bán

- TQ sẽ cải thiện chính sách hoàn thuế (tax refund) cho khách du lịch nước ngoài để câu du khách

- Trung tâm Y khoa Đại học Vanderbilt đã chấm dứt tất cả các chương trình Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) theo ý Trump để giữ ngân sách

- Thẩm phán thứ nhì bị bắt: Cựu thẩm phán New Mexico Joel Cano và vợ Nancy Cano đã bị bắt vì giúp di dân lậu nơi cư trú

- Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem: 2 tên trộm xách tay đã bị bắt

- Trump: thuế thu nhập của dân sẽ được xóa bỏ, tập trung cho người lương dưới 200.000 đô/năm.

- Cựu giám đốc Cục Tình báo Quân đội Đài Loan: số lượng điệp viên TQ ở Đài Loan có khả năng cao hơn 5.000 người.

- 73,7% người Đài Loan tin rằng Đảng CSTQ đang tăng nỗ lực xâm nhập vào Đài Loan, và 85% muốn giữ nguyên trạng

- Nguy cơ dính ung thư từ chụp CT scan. Chụp CT dẫn tới 5% bị ung thư mới hàng năm. Năm 2023 có 103.000 trường hợp ung thư do bức xạ

- HỎI 1: Xe hơi chạy điện càng nhiều trên đường phố sẽ có lợi cho sức khỏe trẻ em? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Trẻ em sinh trước 34 tuần tuổi cho thấy sự chậm trễ nhận thức kéo dài so với các bạn cùng lứa? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-28/4/2025) ⦿ ---- Minh Phương Ngọc Vong, 40 tuổi, ở Bowie, Maryland sẽ bị tòa kết án vào tháng 8 sau khi anh ta nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng trong tháng này. Lời nhận tội của Vong là âm mưu mới nhất trong những gì mà các nhà chức trách cho là một âm mưu làm giả nhân viên CNTT lớn nhằm tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp của Bắc Hàn. Các nhà chức trách cáo buộc Vong về cơ bản đã cho thuê căn cước danh tính Hoa Kỳ của mình cho các kỹ sư có trụ sở tại Trung Quốc, những người đã sử dụng nó để nhận được hơn một chục công việc công nghệ từ xa, một số trong đó liên quan đến công việc hợp đồng cho các cơ quan chính phủ nhạy cảm.

Vong đang phải đối mặt với án tù hàng thập niên sau khi anh bị cáo buộc làm việc với những người nước ngoài ở Trung Quốc để nhận các công việc CNTT làm việc từ xa với ít nhất 13 công ty khác nhau của Hoa Kỳ từ năm 2021 đến năm 2024. Những công việc này đã trả cho anh hơn 970.000 đô la tiền lương cho các nhiệm vụ phát triển phần mềm (nhu liệu) thực sự được thực hiện bởi các đặc vụ mà các nhà chức trách cáo buộc là người Bắc Hàn và làm việc tại một chi nhánh ở Thẩm Dương, Trung Quốc, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Các công ty phát triển nhu liệu có trụ sở tại Trung Quốc đã sử dụng các công việc CNTT của công ty, một số trong đó liên quan đến việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm cho các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ như Cục Hàng không Liên bang FAA, để có quyền truy cập vào các hệ thống chính phủ cực kỳ nhạy cảm mà họ đã đăng nhập từ nước ngoài, các nhà chức trách cho biết. Theo Bộ Tư pháp, âm mưu của người đàn ông Maryland này là một phần của hoạt động gian lận lớn trong đó các công dân Bắc Hàn được đào tạo làm việc với những người điều phối người Mỹ để gian lận có được các công việc CNTT làm việc từ xa dưới nhiều danh tính khác nhau, làm việc từ Nga hoặc Trung Quốc, sau đó chuyển lương bất hợp pháp cho Kim Jong Un, nhà lãnh đạo độc tài của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK).

Đã có hàng chục bản cáo trạng trong âm mưu này, bao gồm cả những người Mỹ đã nhận tội tổ chức các trang trại máy tính, nơi họ giữ hàng chục máy tính xách tay do công ty cấp trong nhà của họ để trả phí để có vẻ như công việc đang được thực hiện tại Hoa Kỳ. Liên Hợp Quốc ước tính rằng âm mưu này tạo ra doanh thu từ 250 triệu đến 600 triệu đô la mỗi năm và tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân bất hợp pháp của Bắc Hàn. FBI, Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp cho biết hàng nghìn nhân viên CNTT của CHDCND Triều Tiên đã được tuyển dụng vào các vị trí tại hàng trăm công ty Fortune 500 trong những năm gần đây.

Trong vụ án liên quan đến người đàn ông Maryland Minh Phương Ngọc Vong, Bộ Tư pháp tuyên bố anh đã hợp tác với các nhà phát triển ở Trung Quốc, bao gồm một người tự xưng là "William James". Hồ sơ tòa án cho thấy các nhà chức trách tin rằng James và những người John Does khác trong kế hoạch này là người bản xứ Bắc Hàn. Vong bị cáo buộc đã nói với một đặc vụ FBI rằng "William" đã tiếp cận anh ta thông qua một ứng dụng trò chơi điện tử trên điện thoại di động và nói với Vong rằng anh ta có thể "hợp pháp" kiếm tiền bằng cách nhận các công việc phát triển nhu liệu và sau đó cung cấp cho William thông tin đăng nhập máy tính của mình.

Theo Bộ Tư pháp và các tài liệu của tòa án, Vong bị cáo buộc đã để James và những kẻ đồng mưu giấu tên khác lập một bản lý lịch gian lận cho anh ta, nói rằng anh ta có bằng cấp của Đại học Hawaii, 16 năm kinh nghiệm làm nhà phát triển phần mềm và trước đó đã duy trì quyền truy cập an ninh cấp độ bí mật. Bộ Tư pháp cho biết Vong, người làm việc tại một tiệm làm móng và spa, không có bằng cấp cũng như không có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển.

Tại một trong 13 công việc, một người tự nhận mình là Vong được cho là đã tham gia một cuộc phỏng vấn trực tuyến với một nhà phát triển phần mềm cấp cao, người đã giới thiệu anh ta nhận việc và chụp ảnh màn hình của anh ta trong cuộc họp. Sau đó, giám đốc điều hành của công ty có trụ sở tại Virginia đã tuyển dụng anh ta sau một cuộc phỏng vấn cuối cùng thành công, trong đó Vong được cho là đã trình giấy phép lái xe Maryland và hộ chiếu Hoa Kỳ để xác nhận danh tính của mình, và công ty đã chụp ảnh màn hình Vong lần thứ hai khi giơ các tài liệu. (Hồ sơ tòa án cho thấy các nhà chức trách tin rằng những ảnh chụp màn hình này là của hai người khác nhau—một người được cho là nhân viên CNTT của Bắc Hàn đóng giả là Vong và một người khác là Vong thực sự đến từ Maryland đang cầm giấy phép và hộ chiếu của mình.)

Theo hồ sơ tòa án, công ty đã giao cho Vong làm việc theo hợp đồng của FAA liên quan đến một ứng dụng giám sát tài sản hàng không đang bay tại Hoa Kỳ. Phần mềm này được các cơ quan chính phủ như Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Mật vụ sử dụng. Hồ sơ tòa án cho thấy công ty Virginia đã gửi cho Vong một máy tính xách tay MacBook Pro có quyền quản trị để tải xuống phần mềm và FAA đã cấp cho Vong thẻ Xác minh Danh tính Cá nhân để anh ta có thể vào các cơ sở và hệ thống của chính phủ. Vong bị cáo buộc đã cài đặt phần mềm truy cập từ xa trên thiết bị của công ty để James và nhóm của anh ta có thể sử dụng từ Trung Quốc.

Bộ Tư pháp cho biết, từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2023, công ty Virginia đã trả cho Vong hơn 28.000 đô la trong khi công việc được thực hiện bởi James và những người không rõ danh tính khác. Trong thời gian làm việc tại đó, một người tên là Vong đã tham dự các cuộc họp Zoom để làm việc và nói chuyện với nhóm của mình về danh sách nhiệm vụ của mình tại một cuộc họp hàng ngày. Là một phần trong lời nhận tội của mình, Vong thừa nhận công việc ở Virginia chỉ là một trong số 13 công ty khác nhau đã thuê anh ta từ năm 2021 đến năm 2024. Một số công ty đã làm việc theo hợp đồng cho chính phủ Hoa Kỳ, ngoài FAA. Vong đã bị công ty Virginia sa thải sau khi họ gửi thông tin của anh ta cho Cơ quan Phản gián và An ninh Quốc phòng để xin giấy phép bí mật và phát hiện ra anh ta có thể có một công việc khác.

Sau khi bị sa thải, người CEO [của công ty Virginia] đã cho nhà phát triển cấp cao xem ảnh của Vong, người ban đầu đã giới thiệu anh ta. Nhà phát triển nói với CEO rằng cá nhân mà anh ta gọi là "Vong" trong ảnh không phải là "Vong" mà anh ta đã phỏng vấn và chụp ảnh màn hình ban đầu. Anh ta cũng không phải là người tham gia các cuộc họp ảo hàng ngày và làm việc. Vong đã nhận tội âm mưu thực hiện gian lận chuyển tiền và phải đối mặt với mức án 20 năm tù. Khi được liên lạc qua điện thoại, Vong từ chối bình luận.

⦿ ---- Tiến trình lựa chọn Giáo hoàng mới, được gọi là mật nghị, sẽ bắt đầu từ ngày 7 tháng 5, sau khi kết thúc thời gian để tang cố Đức Giáo hoàng Francis, người phát ngôn của Vatican Matteo Bruni cho biết vào thứ Hai.

Có 135 hồng y đủ điều kiện bỏ phiếu trong mật nghị sẽ được tổ chức tại Nhà nguyện Sistine, trong Điện Tông tòa, nơi ở chính thức của các giáo hoàng. Đồng thời, cũng có thông tin rằng nhà nguyện đã đóng cửa để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Giáo hoàng mới sẽ kế nhiệm Giáo hoàng Francis, người đã qua đời vào ngày 21 tháng 4 ở tuổi 88, sau 12 năm tại vị.

⦿ ---- Ai sẽ là giáo hoàng tiếp theo? Quyết định này có thể có tác động sâu sắc đến Giáo hội Công giáo và 1,4 tỷ người Công giáo La Mã đã rửa tội trên thế giới. Với 80% hồng y do chính Đức Giáo hoàng Francis bổ nhiệm, họ không chỉ bầu ra một giáo hoàng lần đầu tiên mà còn đưa ra một góc nhìn toàn cầu rộng lớn. Các hồng y có thể bầu ra một giáo hoàng châu Phi hoặc châu Á, hay họ có thể thiên vị một trong những người cũ của chính quyền Vatican?

Năm 2020, Edward Pentin, một phóng viên lâu năm của National Catholic Register, đã phát hành một cuốn sách về chủ đề này có tựa đề: "Giáo hoàng tiếp theo: Các ứng cử viên hồng y hàng đầu" (The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates). Trong cuốn sách, Pentin đã liệt kê 19 hồng y mà ông coi là những ứng cử viên sáng giá, hay "có thể trở thành giáo hoàng".

Một số cái tên mà ông đưa vào là Hồng y Pietro Parolin, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, Matteo Zuppi, Luis Antonio Tagle, Robert Sarah và những người khác. Trong danh sách của ông cũng có hai người Mỹ: Hồng y Seán Patrick O'Malley và Hồng y Raymond Leo Burke. Đối với O'Malley, cựu tổng giám mục Boston 80 tuổi, tuổi tác của ông có thể là một yếu tố làm phức tạp khả năng ứng cử của ông. Giáo hoàng lớn tuổi nhất được bầu là Giáo hoàng Clement X vào năm 1670 ở tuổi 79. Như thế, trong các Hồng y Mỹ, nhiều triển vọng nhất là Raymond Leo Burke, nhưng lập trường bảo thủ của ngài có thể là trở ngại để đổi mới.

Các hồng y người Mỹ là ai? Burke, người từng là tổng giám mục của St. Louis, Missouri, là một trong 10 hồng y người Mỹ đủ điều kiện bỏ phiếu trong mật nghị. Các hồng y Hoa Kỳ khác (sinh ra tại Hoa Kỳ, được thụ phong hoặc phục vụ tại Hoa Kỳ) hiện dưới 80 tuổi là: Hồng y Blase Joseph Cupich (75), Hồng y Daniel Nicholas DiNardo (75), Hồng y Timothy Michael Dolan (75), Hồng y Kevin Joseph Farrell (77), Hồng y Wilton Daniel Gregory (77), Hồng y James Michael Harvey (75), Hồng y Robert Walter McElroy (71), Hồng y Robert Francis Prevost (69), Hồng y Joseph William Tobin (72).

Nhưng ngay cả với tất cả những suy đoán, vẫn có cơ hội cho một bất ngờ. Hồng y Jorge Mario Bergoglio được coi là quá già nhưng lại được bầu làm giáo hoàng vào năm 2013 ở tuổi 76 và Hồng y Karol Wojtyla không có tên trong bất kỳ danh sách ứng cử viên hàng đầu nào trước mật nghị năm 1978, nhưng ngài được bầu làm Giáo hoàng John Paul II.

Theo tổng hợp nhiều báo, 3 Hồng y hàng đầu có thể được mật nghị bầu làm Đức giáo hoàng là:

-- Hồng y Pietro Parolin (Ý, 70) Hiện đang giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, Parolin là một nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm với nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề quốc tế của Giáo hội. Ông được coi là một người ôn hòa có thể duy trì tính liên tục với các chính sách của Giáo hoàng Francis. Tuy nhiên, sự tham gia của ông vào thỏa thuận gây tranh cãi giữa Vatican và Trung Quốc và vụ bê bối bất động sản ở London có thể ảnh hưởng đến việc ứng cử của ông.

-- Hồng y Matteo Zuppi (Ý, 69) Là Tổng giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, Zuppi được biết đến với cách tiếp cận mục vụ và cam kết của mình đối với các vấn đề xã hội. Là một cộng sự thân cận của Giáo hoàng Francis, ông đã tham gia vào các sứ mệnh hòa bình và được coi là ứng cử viên sáng giá để tiếp tục tầm nhìn của Francis.

.

-- Hồng y Luis Antonio Tagle (Philippines, 67) Thường được gọi là "Đức Giáo hoàng Francis của châu Á", Tagle được biết đến với sự khiêm nhường và nhấn mạnh vào lòng trắc ẩn. Là Tổng trưởng Bộ Truyền giáo cho các Dân tộc, ông có vai trò quan trọng trong các hoạt động truyền giáo của Giáo hội. Việc bầu chọn ông đánh dấu vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Á và báo hiệu sự chuyển dịch sang cộng đồng Công giáo đang gia tăng ở châu Á.

⦿ ---- Hai người đàn ông đã bị bắt vì liên quan đến vụ trộm ví của Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem vào Chủ Nhật Phục sinh tại thủ đô Hoa Kỳ. Mario E. Bustamante Leiva, 49 tuổi, đã bị bắt vào thứ Bảy; anh ta là công dân Chile bị buộc tội ăn cắp túi xách của Noem, bên trong có 3.000 đô la tiền mặt, khi cô dùng bữa tại một nhà hàng burger cao cấp ở Washington, DC, cùng gia đình. Một nghi phạm thứ hai đã bị bắt vào Chủ Nhật, các nguồn tin cho biết với NBC News. "Kẻ phạm tội thứ hai này có liên quan đến một loạt vụ trộm cắp và cướp với bị cáo chính bị buộc tội trộm túi xách của Bộ trưởng", một phát ngôn viên của Sở Mật vụ cho biết.

Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia Ed Martin cho biết cả hai nghi phạm đều nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Noem gọi Bustamante Leiva là "công dân nước ngoài" và là tội phạm chuyên nghiệp trong một bài đăng trên mạng xã hội về vụ bắt giữ anh ta, tờ New York Times đưa tin. Người phát ngôn của cô trước đó đã nói rằng anh ta đã khều túi xách của cô bằng chân, kéo nó về phía mình, phủ áo khoác lên trên rồi rời khỏi cơ sở. Mật vụ cho biết anh ta là "kẻ phạm tội hàng loạt", theo Martin, có khả năng đã lấy chiếc túi xách vì anh ta có thể nói rằng nó "tốt"; anh ta không được cho là nhắm vào Noem vì vị trí của cô trong chính quyền Trump.

.

Bustamante Leiva bị buộc tội hai tội trộm, liên quan đến hai vụ y bị cáo buộc trước vụ trộm túi xách của Noem, trong đó các cáo buộc vẫn đang chờ xử lý. Nghi phạm thứ hai bị cáo buộc tội sở hữu giấy phép lái xe/tàng trữ giấy tờ tùy thân bị đánh cắp hoặc giả mạo. Martin cho biết Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan cũng tham gia vào vụ án.

⦿ ---- Nhật Bản đã đẩy mạnh chiến dịch quyến rũ thương mại của mình tại Đông Nam Á bằng cách cam kết hợp tác kinh tế sâu rộng hơn với Việt Nam, khi cả hai nước đều phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn kinh tế chưa từng có do thuế quan của Hoa Kỳ và đang tìm cách giảm thiểu thiệt hại tiềm tàng.

Trong chuyến thăm Hà Nội kéo dài hai ngày, Thủ tướng Shigeru Ishiba đã gặp gỡ các quan chức Đảng Cộng sản và lãnh đạo nhà nước VN để thảo luận về thuế quan của Hoa Kỳ. Theo Bộ Ngoại giao Nhật tại Tokyo, họ đã thảo luận về tác động của các biện pháp này đối với nền kinh tế toàn cầu và tác động của thuế quan trả đũa của Trung Quốc.

Ishiba đã đề cập đến lời đề nghị của Nhật Bản nhằm tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế và giao lưu nhân dân. Về mặt kinh tế, Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam đào tạo một nửa trong số 500 ứng viên tiến sĩ mà quốc gia Đông Nam Á này đặt mục tiêu có trong các lĩnh vực liên quan đến chất bán dẫn, thủ tướng tuyên bố tại một cuộc họp báo tại Hà Nội vào thứ Hai với người đồng cấp Việt Nam Phạm Minh Chính.

Tổng cộng có 600.000 người Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Cả hai nước đều cam kết sẽ thúc đẩy 20 tỷ đô la cho các nỗ lực phi carbon hóa và các dự án hợp tác năng lượng sạch, cũng như thúc đẩy sự hợp tác trong tương lai về cơ sở hạ tầng thành phố, phòng chống thiên tai và nông nghiệp.

Quốc phòng và an ninh cũng nằm trong số các chủ đề thảo luận. Nhật Bản và Việt Nam đã nhất trí thiết lập một khuôn khổ truyền thông ở cấp thứ trưởng giữa bộ ngoại giao và bộ quốc phòng của họ, Ishiba và Chinh cho biết. Họ cũng nhất trí tăng cường hợp tác an ninh trong lĩnh vực thiết bị và công nghệ quốc phòng.

Dù vậy, không đạt được sự đồng thuận nào về sáng kiến ​​Hỗ trợ an ninh chính thức của Nhật Bản - một chương trình cung cấp thiết bị và vật tư để tăng cường năng lực an ninh và răn đe của các quốc gia đối tác. Ishiba cho biết tại cuộc họp báo rằng đã diễn ra "cuộc trao đổi quan điểm mang tính xây dựng" về đề xuất của Nhật Bản.

Phạm Minh Chinh của Việt Nam bày tỏ sự đánh giá cao đối với cam kết phát triển quan hệ của Ishiba và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư nước ngoài, bao gồm cả đầu tư từ Nhật Bản.

⦿ ---- San Jose, theo tin NBC: Thành phố San Jose tự hào là thành phố có đông người Việt Nam nhất bên ngoài đất nước Việt Nam. Không có gì ngạc nhiên khi có một khu vực mang tên Little Saigon ở đó. Tại đó, bạn sẽ tìm thấy một vài quảng trường nhộn nhịp như một phần của Viet Nam Town. (GHI CHÚ: San Jose ở Bắc California là thành phố đông dân gốc Việt nhất ngoài Hoa Kỳ, nhưng ở cấp quận thì Quận Cam, tức Orange County, là quận đông dân gốc Việt nhất ngoài Hoa Kỳ.)

Tại Viet Nam Town ở Bắc California, hiện có hơn 300 doanh nghiệp và hầu hết đều do người Việt làm chủ. Lap Tang là người đã xây dựng nên nơi này. "Tôi có tầm nhìn", Tang nói. Ông Tang, như những người trong cộng đồng gọi ông, không phải lúc nào cũng là một nhà phát triển. Ở Việt Nam, ông là một đại úy cảnh sát quốc gia. Ông ở đó cùng vợ và con gái cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.

"Vào ngày 30 tháng 4, ngày Sài Gòn sụp đổ, chúng tôi đã đi và kết thúc ở biển. Chúng tôi chạy trốn nhưng không biết đi đâu, nhưng cuối cùng chúng tôi lại ở biển", ông nói. Họ trôi dạt trên một chiếc thuyền đánh cá cho đến khi họ đến Singapore. Ông Tang cho biết họ được đưa đến Philippines trên một chiếc thuyền lớn hơn và sau đó được đến Hoa Kỳ. Họ đã cập bến Nam California.

“Họ đã gửi chúng tôi đến đó và họ tìm thấy một nhà thờ để bảo trợ cho chúng tôi, cũng ở Quận Cam, chúng tôi ở lại Quận Cam,” ông Tang nói. “Vì vậy, thực ra tôi làm ba công việc. Từ 4 giờ sáng, tôi đến Register, Orange County Register, lấy báo và giao báo, và 7 giờ tôi đi làm ở hội đồng. Và sau đó 4 giờ, tôi bắt đầu làm việc tại trường cho đến 11 giờ."

Ông là người lao công trông coi tại trường. “Thay vì làm việc tại công ty điện tử, tôi mở một rạp chiếu phim,” ông Tang nói. “Tôi liên hệ với đài truyền hình ở Hồng Kông và Đài Loan để mua bản quyền, ký hợp đồng mua bản quyền để lồng tiếng Việt cho đĩa DVD, vì vậy tôi có quyền độc quyền lồng tiếng Việt cho tất cả các chương trình truyền hình của họ và bán trên toàn thế giới,” ông Tang nói.

Đó là một doanh nghiệp có lợi nhuận cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài hiện nay. Doanh nghiệp lồng tiếng thành công của ông nằm ở trung tâm thành phố San Jose, và đến những năm 80 đã có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam ở đó. Nhưng vấn đề an toàn là mối quan tâm. Vì vậy, ông Tang quyết định sẽ tìm một nơi để chuyển đến và đưa bất kỳ ai muốn đi cùng ông.

"Rất nhiều người đã mở cửa hàng nhỏ, vì vậy tôi đã nói với họ rằng tôi sẽ xây dựng một cái gì đó ở đây để chúng ta có thể cùng nhau", ông nói. Ông đã tìm thấy bất động sản tại Đường McLaughlin và Đường Story Rd. "Tôi quyết định mua nó để mua bất động sản đó nhằm cố gắng phát triển thành trung tâm của người Việt", ông Tang nói.

Với các đối tác và khoản vay ngân hàng, họ đã khởi công xây dựng và biển hiệu mang tính biểu tượng của Grand Century Mall đã mở cửa vào năm 2000, nhanh chóng được lấp đầy. "Những người Việt Nam đến đây thích kinh doanh, họ thích mở một cái gì đó", ông Tang nói. “Tôi nói với họ rằng nếu họ không có tiền để đặt cọc, hay gì đó, họ có thể đến đây và kinh doanh mà không cần đặt cọc, chỉ cần mở cửa hàng là được.”

Các cửa hàng đã thay đổi đáng kể kết cấu của hành lang. Nhưng ngày nay, với sự thay đổi trong cách mọi người mua sắm, ông Tang cũng đang tìm cách phát triển. “Phá bỏ mọi thứ và sau đó tôi xây dựng một cửa hàng riêng hoàn toàn mới,” ông Tang nói. “Tôi muốn mỗi người trong số họ, khi họ kinh doanh riêng, họ sở hữu tài sản.”

Ông Tang, một Phật tử, cho biết ông không cần nhiều thứ khác. Ông chỉ muốn cộng đồng người Việt của mình có những câu chuyện hậu trường giống như ông có được một phần của họ. “Tôi muốn mọi doanh nhân đến đây đều sở hữu,” ông nói. “Một miếng bánh Mỹ,” ông Tang nói.

⦿ ---- Trung tâm mật mã quốc gia Tây Ban Nha (CCN: National Cryptologic Center), một bộ phận của Trung tâm tình báo quốc gia (CNI), chịu trách nhiệm giám sát an ninh mạng của các tổ chức chính phủ, hiện đang điều tra xem liệu vụ mất điện diện rộng ảnh hưởng đến lưới điện bán đảo kể từ đầu giờ chiều có phải là kết quả của một cuộc tấn công mạng hay không, theo El Pais đưa tin vào thứ Hai.

Sự trục trặc mất điện này đã buộc mọi hoạt động đường sắt phải dừng lại, ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, gây gián đoạn hệ thống giao thông công cộng và thậm chí khiến tín hiệu giao thông bị tắt ở nhiều khu vực. Ngoài ra, nhà điều hành lưới điện Tây Ban Nha Red Electrica cho biết họ đang xem xét nguyên nhân của vụ này và xác nhận rằng nguồn cung cấp điện đang dần được khôi phục ở phía bắc và phía nam Bán đảo, với những tác động lan rộng đến tận Bồ Đào Nha và Paris. Nguyên nhân của mất điện hiện vẫn chưa được biết.

⦿ ---- Theo các nguồn tin truyền thông địa phương đưa tin vào thứ Hai, một vụ mất điện diện rộng đã xảy ra ở Tây Ban Nha và các khu vực lân cận tại Pháp và Bồ Đào Nha. "Vào khoảng 12:30 trưa thứ Hai 28/4 tuần này, đèn trong nhà, doanh nghiệp và cửa hàng trên khắp cả nước đã tắt. Dần dần, người dùng cũng bắt đầu báo cáo sự cố khi truy cập dữ liệu và Wi-Fi trên điện thoại di động của họ", tờ báo địa phương La Vanguardia viết.

Giao thông công cộng đã dừng lại, dịch vụ tàu điện ngầm bị đình chỉ, các doanh nghiệp đóng cửa và các phương tiện công cộng bị đình trệ do tín hiệu giao thông không hoạt động. Cho đến nay, chính quyền vẫn chưa xác định được lý do đằng sau vụ mất điện.

⦿ ---- Albertsons thông báo với các nhà cung cấp hàng rằng họ sẽ từ chối tăng giá trái phép liên quan đến thuế quan. Albertsons, chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn thứ hai của Bắc Mỹ với hơn 2.200 địa điểm, đã kiên quyết thông báo với các nhà cung cấp rằng họ sẽ không chấp nhận tăng giá liên quan đến thuế quan nếu không được chấp thuận trước. Trong một lá thư mà BIG có được, công ty có trụ sở tại Idaho, điều hành các thương hiệu bao gồm siêu Safeway, Kings và Balducci's, đã nêu rõ rằng họ sẽ "không chấp nhận bất kỳ đợt tăng giá trái phép nào".

Công ty đã cảnh báo các nhà cung cấp không được chuyển chi phí thuế quan sang Albertsons mà không được phép, đồng thời nói thêm rằng "trừ một số ít trường hợp ngoại lệ, chúng tôi không chấp nhận việc tăng chi phí do thuế quan". Các nhà cung cấp phải thông báo trước ít nhất 90 ngày và cung cấp bằng chứng về việc tăng chi phí thực sự trước khi bất kỳ điều chỉnh nào được xem xét - một quá trình xem xét có thể mất tới một tháng.

Bất chấp lập trường cứng rắn, một số nhà phân tích đã chỉ trích chính sách của Albertsons là không thực tế. Matt Stoller của Dự án Tự do Kinh tế Hoa Kỳ lập luận rằng "các nhà cung cấp sẽ phá sản nếu họ không thể trang trải những chi phí tăng thêm đó", gọi bức thư này là một ví dụ về "sự kiêu ngạo" và phản ánh sức mạnh thị trường của Albertsons.

⦿ ---- Tổng giám đốc điều hành của công ty hậu cần Flexport có một dự báo ảm đạm về những gì có thể xảy ra nếu Hoa Kỳ duy trì mức thuế quan đối với Trung Quốc. Tổng giám đốc điều hành của Flexport, Ryan Petersen, cho biết trong một chương trình "The Prof G Pod" phát sóng vào thứ sáu rằng mức thuế 145% của Hoa Kỳ đối với các sản phẩm của Trung Quốc có thể dẫn đến "phá sản hàng loạt".

.

"Bạn đang nói đến việc 80% doanh nghiệp nhỏ mua hàng từ Trung Quốc sẽ sập tiệm", ông nói. "Và hàng triệu nhân viên sẽ thất nghiệp". Tổng giám đốc điều hành hậu cần nói thêm rằng rất nhiều thứ mà người Mỹ mua từ Trung Quốc là "chi tiêu tùy ý" — các mặt hàng tùy chọn có thể được thay thế nếu chúng trở nên đắt đỏ.

.

"Chúng tôi có những khách hàng mua lò nướng pizza ở Trung Quốc, giống như để làm bánh sau nhà vậy. Chúng thực sự là những sản phẩm tuyệt vời", ông nói. "Khi giá tăng 50% trở lên, bạn có thể ra ngoài và mua pizza từ Domino's hoặc một nơi nào đó, đúng không?" Ông cho biết đây là lý do tại sao ông nghĩ rằng Hoa Kỳ có thể "lùi bước" trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.Tháng trước, Petersen cho biết khách hàng cảm thấy "bị tê liệt" trước thuế quan, đặc biệt là vì cách thức thực hiện. Ông cho biết không có quốc gia nào cảm thấy an toàn cho chuỗi cung ứng, đặc biệt là sau khi Tổng thống Donald Trump áp thuế đối với Canada và Mexico, hai trong số những đối tác thương mại gần gũi nhất của Hoa Kỳ.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thúc giục người dân Canada vào sáng nay, thứ Hai, hãy bầu một thủ tướng có khả năng cắt giảm thuế, đồng thời nhắc lại rằng sẽ có "mức thuế quan hoặc thuế bằng số không [zero]" nếu Canada trở thành "tiểu bang Hoa Kỳ thứ 51 được yêu mến"."Không còn ranh giới được vạch ra một cách giả tạo từ nhiều năm trước. Hãy xem vùng đất này sẽ đẹp như thế nào. Tự do tiếp cận mà KHÔNG CÓ BIÊN GIỚI. TẤT CẢ MỌI ĐIỀU TÍCH CỰC MÀ KHÔNG CÓ ĐIỀU TIÊU CỰC. ĐÓ LÀ Ý ĐỊNH! Hoa Kỳ không còn có thể trợ cấp cho Canada bằng hàng trăm tỷ đô la mỗi năm mà chúng ta đã chi trong quá khứ. Sẽ vô nghĩa nếu Canada không phải là một tiểu bang!", tổng thống Hoa Kỳ lập luận trong một bài đăng trên Truth Social. Thực tế không có chuyện Hoa Kỳ bao cấp Canada trước giờ, theo các thống kê.Một cuộc bầu cử liên bang bất ngờ sẽ được tổ chức tại Canada vào thứ Hai, với Thủ tướng đương nhiệm Mark Carney và đối thủ của ông là Pierre Poilievre thuộc Đảng Bảo thủ được coi là những ứng cử viên có nhiều khả năng nhất sẽ đứng đầu nội các mới.⦿ ---- Cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã được Đài Phát thanh Truyền hình Canada CBC đưa tin rằng trong tháng 2 đã cảnh báo một nhóm lãnh đạo doanh nghiệp và lao động rằng những lời đe dọa của Tổng thống Trump đòi sáp nhập Canada là nghiêm trọng. "Ông Trump nghĩ rằng cách dễ nhất để làm điều đó là tiếp quản đất nước của chúng ta và đó là điều có thật", Trudeau nói, theo CBC. "Họ rất hiểu biết về các nguồn lực tài nguyên của chúng ta, về những gì chúng ta có và họ rất muốn có thể hưởng lợi từ những nguồn lực đó", ông Trudeau tiếp tục.Mark Carney, thủ tướng hiện tại của Canada, đã tiết lộ vào tuần trước rằng Trump đã nêu ra những tham vọng tương tự với ông trong một cuộc gọi gần đây. "Tổng thống Trump luôn nêu vấn đề này. Ông ấy đã nêu vấn đề này vào hôm qua. Ông ấy đã nêu vấn đề này trước đây", Carney cho biết vào thứ năm tại một cuộc họp báo khi ông vận động tranh cử cho một nhiệm kỳ thủ tướng đầy đủ. Carney nói thêm: "Để nói rõ, như tôi đã nói với bất kỳ ai nêu vấn đề này ở nơi riêng tư hoặc công khai, kể cả ổng thống Trump, thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra".⦿ ---- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent trả lời CNBC sáng nay, thứ Hai, rằng "tùy thuộc vào Trung Quốc" trong việc hạ nhiệt căng thẳng thương mại trong khi lưu ý rằng mối quan hệ với Bắc Kinh là "phức tạp". Đồng thời, Bessent cho biết Washington đã nhận được "những đề xuất thương mại rất tốt" từ "nhiều" trong số 17 đối tác thương mại quan trọng nhất của Hoa Kỳ đang tìm cách tránh thuế quan.Ông nói thêm rằng quyết định gần đây của Bắc Kinh về việc loại trừ một số mặt hàng nhập cảng của Hoa Kỳ khỏi các khoản thuế trả đũa là bằng chứng cho thấy ý định hạ nhiệt căng thẳng thương mại của Trung Quốc. Bộ trưởng tuyên bố các cuộc đàm phán thương mại với các nước châu Á đang diễn ra rất tốt, đồng thời nói thêm rằng Ấn Độ có thể là quốc gia đầu tiên ký một thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ.⦿ ---- Thủ tướng Đức sắp nhậm chức Friedrich Merz tuyên bố hôm thứ Hai rằng vẫn "chưa rõ liệu NATO có tiếp tục tồn tại trong [những] thập niên tới hay không". "Nhưng chúng ta sẽ phải mất nhiều năm để xây dựng cả năng lực phòng thủ thực tế và tinh thần của Đức", ông phát biểu trong bài phát biểu trước Ủy ban Liên bang của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU).Đồng thời, Merz tuyên bố Đức "sẽ tránh một cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ" và theo đuổi các chính sách "thương mại mở". Ông tuyên bố ý định của Berlin là cung cấp cho Washington "thuế quan bằng không [zero] đối với thương mại với Đức và Liên Âu EU". "Cần phải giảm bớt tình trạng quan liêu ở Đức và châu Âu, thương mại tự do phải là khẩu hiệu", Merz kết luận.⦿ ---- Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai đã tuyên bố lệnh ngừng bắn tạm thời, kéo dài 3 ngày, vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông tin rằng người đồng cấp Ukraine của mình, Volodymyr Zelenskyy, đã sẵn sàng từ bỏ yêu sách của mình đối với Bán đảo Crimea như một phần của thỏa thuận ngừng bắn dài hạn hơn.Điện Kremlin cho biết trong một lưu ý gửi đến giới truyền thông rằng lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu vào nửa đêm giờ địa phương ngày 8 tháng 5 và kết thúc vào nửa đêm ngày 11 tháng 5, trùng với kỷ niệm 80 năm "Ngày Chiến thắng", khi Nga ăn mừng chiến thắng trước Đức Quốc xã.Lưu ý nói thêm rằng mọi hành động quân sự sẽ bị đình chỉ trong thời gian này, đồng thời nói thêm rằng "phía Ukraine nên noi gương này". Lưu ý cho biết bất kỳ hành động nào bất chấp lệnh ngừng bắn sẽ phải chịu phản ứng.Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha đã trả lời thông báo này bằng cách kêu gọi Nga "ngừng bắn ngay lập tức" nếu "thực sự muốn hòa bình". "Tại sao phải đợi đến ngày 8 tháng 5?", Sybiha đặt câu hỏi trong một bài đăng trên X vào thứ Hai.Sự việc diễn ra sau khi Trump ám chỉ Zelenskyy có thể sẵn sàng từ bỏ Crimea, nơi Nga đã sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014. Khi được hỏi liệu ông có nghĩ Zelenskyy đã sẵn sàng nhượng lại bán đảo này hay không, Trump trả lời, "Tôi nghĩ vậy". Nếu nhà lãnh đạo Ukraine đồng ý với biện pháp như vậy, điều đó sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn trong lập trường của Ukraine về việc từ bỏ đất đai để đổi lấy hòa bình.⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ lòng biết ơn đối với người đồng cấp Bắc Hàn Kim Jong-un. Vào sáng thứ Hai, Putin đã cảm ơn nhà lãnh đạo Bắc Hàn vì "sự hỗ trợ" trong "cuộc giải phóng" khu vực Kursk. "Chúng tôi ca ngợi lòng dũng cảm của những người lính Bắc Hàn và sự huấn luyện tuyệt vời cùng sự tận tụy của họ trong các cuộc chiến, sát cánh cùng những người lính Nga", một tuyên bố chính thức từ Điện Kremlin nêu rõ. "Chúng tôi vô cùng trân trọng điều này và vô cùng biết ơn đồng chí Kim Jong-un (...) và nhân dân Bắc Hàn". Theo Điện Kremlin, quyết định của Bắc Hàn tham gia trận chiến Kursk xuất phát từ "ý thức đoàn kết, công lý và tình đồng chí chân chính". Moscow cũng tuyên bố rằng mọi việc diễn ra theo đúng luật pháp quốc tế.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào hôm nay, thứ Hai, nhắm vào các tiểu bang và thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo không hợp tác đầy đủ với các cơ quan quản lý nhập cư liên bang, tờ Wall Street Journal đưa tin vào thứ Hai, trích dẫn một quan chức cấp cao của Nhà Trắng.Chỉ thị này yêu cầu Bộ Tư pháp và An ninh Nội địa xác định "các khu vực bảo vệ" trong vòng 30 ngày, cảnh báo về khả năng cắt giảm tài trợ và hành động pháp lý nếu họ không sửa đổi các chính sách và luật hiện hành của mình. Một thẩm phán liên bang ở California trước đây đã chặn động thái này. Ngoài ra, Trump sẽ chỉ thị cho Bộ Tư pháp khởi xướng vụ kiện dân sự chống lại các khu vực được coi là ưu tiên người nhập cư không có giấy tờ hơn công dân Hoa Kỳ.⦿ ---- Cựu Phó Tổng thống Harris sẽ chỉ trích Tổng thống Trump trong bài phát biểu quan trọng tại sự kiện Emerge vào thứ Tư 30/4/2025, đánh dấu bài phát biểu công khai đầu tiên của bà kể từ khi rời nhiệm sở vào tháng 1, theo một nguồn tin cho biết với The Hill. Trong bài phát biểu của mình, cựu phó tổng thống, người đã thua phiếu Tổng thống Trump vào tháng 11, dự kiến ​​sẽ đưa ra lời chỉ trích gay gắt đối với chính quyền, nguồn tin cho biết.Harris cũng dự kiến ​​sẽ vinh danh tổ chức này vì vai trò trao quyền cho phụ nữ trong chính trị và đưa ra lời kêu gọi hành động để chống lại các chính sách kinh tế của Trump và nỗ lực cải tổ chính phủ liên bang của ông. Emerge, tổ chức đang kỷ niệm 20 năm thành lập với sự kiện này, là một tổ chức giúp tuyển dụng và đào tạo phụ nữ Dân chủ để tranh cử. Harris đã làm việc với người đồng sáng lập Emerge Andrea Dew Steele trong cuộc chạy đua vào vị trí công tố viên quận San Francisco năm 2003 của bà.Đầu tháng này, Harris đã bất ngờ xuất hiện tại một hội nghị thượng đỉnh về lãnh đạo dành cho phụ nữ da đen ở California và nói với đám đông rằng "Tôi sẽ không đi đâu cả". Bà cũng đã ký hợp đồng với Creative Artists Agency (CAA), một công ty giải trí, vào đầu năm nay.Người ta đồn đoán rằng liệu Harris có đang cân nhắc chạy đua vào vị trí thống đốc California năm 2026 hay không và bà dự kiến ​​sẽ đưa ra quyết định chính thức vào cuối mùa hè. Các cuộc thăm dò ý kiến ​​ban đầu cho thấy nếu Harris ra tranh cử, bà sẽ là ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ. Cựu phó tổng thống đã giành được gần 6 trong số 10 cử tri sơ bộ tiềm năng trong cuộc khảo sát vào tháng 2 của Emerson College Polling/Inside California Politics/The Hill.⦿ ---- Vào cuối tập phim 60 Minutes phát sóng vào hôm qua, Chủ Nhật, phóng viên Scott Pelley đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Bill Owens, nhà sản xuất điều hành đã rời khỏi chương trình vào tuần trước trong bối cảnh cuộc chiến pháp lý đang diễn ra với Tổng thống Trump. Khi làm như vậy, Pelley cho biết rằng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp gần đây đang giám sát chặt chẽ hơn các nhà báo của chương trình TV này."Những câu chuyện mà chúng tôi theo đuổi trong 57 năm qua thường gây tranh cãi - gần đây là cuộc chiến tranh Israel-Gaza và chính quyền Trump", Pelley cho biết, theo tờ Washington Post. "Bill đảm bảo rằng chúng chính xác và công bằng - ông ấy rất cứng rắn theo cách đó. Nhưng công ty mẹ của chúng tôi, Paramount, đang cố gắng hoàn tất một vụ sáp nhập. Chính quyền Trump phải chấp thuận. Paramount bắt đầu giám sát nội dung của chúng tôi theo những cách mới. Không có câu chuyện nào của chúng tôi bị chặn, nhưng Bill cảm thấy mình đã mất đi sự độc lập mà báo chí trung thực đòi hỏi".Cả CBS và Paramount đều chưa bình luận ngay lập tức về những gì mà tờ Wasington Post gọi là "lời khiển trách hiếm hoi" được đưa ra trên sóng. Việc Owen từ chức diễn ra khi ông đang cố gắng ngăn CBS và Paramount giải quyết vụ kiện do Trump đệ đơn, Trump cáo buộc chương trình này đã biên tập một cách gian dối một cuộc phỏng vấn với Kamala Harris khi gần bầu cử 2024. Trong khi đó, Paramount đang đàm phán với chính quyền Trump để được chấp thuận sáp nhập với Skydance Media của David Ellison, và các giám đốc điều hành của Paramount coi việc giải quyết là một bước quan trọng trong quá trình đó. "Không ai ở đây vui mừng về" sự ra đi của Owen, Pelley nói. "Nhưng khi từ chức, Bill đã chứng minh rằng ông là người phù hợp để lãnh đạo 60 Minutes ngay từ đầu."⦿ ---- Tổng thống Trump tuyên bố hôm Chủ Nhật rằng ông sẽ "mang Ngày Columbus trở lại từ đống tro tàn" và ông sẽ không công nhận Ngày của Người bản địa (Indigenous Peoples Day) cùng với Ngày Columbus vào tháng 10, AP đưa tin. "Đảng Dân chủ đã làm mọi cách có thể để hủy hoại Christopher Columbus, danh tiếng của ông ấy và tất cả những người Ý yêu mến ông ấy", Trump nói trong một bài đăng trên mạng xã hội, hứa hẹn rằng mọi chuyện đã kết thúc. Theo Yahoo News, ông cho biết "Christopher sẽ có sự trở lại ngoạn mục. Tôi xin khôi phục Ngày Columbus theo cùng các quy tắc, ngày tháng và địa điểm như đã từng trong nhiều thập niên trước!"Ngày Columbus thực sự chưa bao giờ biến mất. Thứ Hai thứ nhì của tháng 10 vẫn là "Ngày Columbus" trên lịch liên bang, nhưng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Biden, ngày này cũng được gọi là Ngày của Người bản địa. Các nhà hoạt động từ lâu đã tìm cách chuyển trọng tâm khỏi hoạt động hàng hải của Columbus sang châu Mỹ và thay vào đó, thu hút sự chú ý đến tình trạng bóc lột người bản địa sau đó. Biden là tổng thống đầu tiên chính thức kỷ niệm Ngày của Người bản địa, và vào năm 2021, ông đã ban hành một tuyên bố tôn vinh "những đóng góp vô giá và khả năng phục hồi của người bản địa" và công nhận "chủ quyền vốn có của họ".Tuyên bố của Biden cho biết: Nước Mỹ "được hình thành dựa trên lời hứa về bình đẳng và cơ hội cho tất cả mọi người" nhưng thừa nhận, "lời hứa đó chúng ta chưa bao giờ thực hiện được đầy đủ. Điều đó đặc biệt đúng khi nói đến việc bảo vệ quyền và phẩm giá của người bản địa đã ở đây từ lâu trước khi quá trình thực dân hóa châu Mỹ bắt đầu". Tuy nhiên, Trump đã phản đối việc thảo luận về lịch sử Hoa Kỳ thông qua cái mà AP gọi là lăng kính của sự đa dạng và áp bức. Columbus chưa bao giờ thực sự đến Bắc Mỹ, nhưng người bản địa Genoa đã trở thành một biểu tượng khi những người nhập cư Ý đến Mỹ, và lễ kỷ niệm Ngày Columbus đầu tiên vào năm 1891 diễn ra sau vụ hành quyết 11 người Mỹ gốc Ý ở New Orleans.⦿ ---- Thủ tướng Greenland tân nhiệm Jens-Frederik Nielsen cho biết hôm Chủ Nhật rằng các tuyên bố của Mỹ [đòi sáp nhập] hòn đảo Bắc Cực giàu khoáng sản này là thiếu tôn trọng và Greenland "sẽ không bao giờ, không bao giờ là một mảnh đất mà bất kỳ ai cũng có thể mua được".Nielsen đưa ra những phát biểu này để thách thức mong muốn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong việc kiểm soát lãnh thổ chiến lược này khi Nielsen đứng cạnh Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen vào ngày thứ hai trong chuyến thăm chính thức kéo dài ba ngày. Greenland là một lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch."Các cuộc đàm phán từ Hoa Kỳ không tôn trọng", Nielsen cho biết tại một cuộc họp báo tại dinh thự chính thức Marienborg của thủ tướng ở Lyngby, cách Copenhagen 12 km (8 dặm) về phía bắc. "Những lời lẽ được sử dụng không tôn trọng. Đó là lý do tại sao trong tình huống này, chúng ta cần phải đoàn kết", ông nói thêm.Các đảng phái chính trị ở Greenland, nơi đã có xu hướng giành độc lập khỏi Đan Mạch trong nhiều năm, gần đây đã đồng ý thành lập một chính phủ liên minh mới có cơ sở rộng rãi trước những toan tính của Trump đối với lãnh thổ này.⦿ ---- Trung Quốc cho biết vào Chủ Nhật rằng họ sẽ cải thiện chính sách hoàn thuế (tax refund) cho khách du lịch nước ngoài để thúc đẩy tiêu dùng trong nước, một phần trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế khi nhu cầu trong nước vẫn còn yếu.Theo một tuyên bố chung do Bộ Thương mại và các bộ khác đưa ra, Trung Quốc sẽ thúc đẩy việc mở rộng các cửa hàng hoàn thuế tại các khu mua sắm, danh lam thắng cảnh, sân bay và khách sạn. Theo tuyên bố, điểm hoàn thuế tối thiểu cho một du khách nước ngoài tại cùng một cửa hàng hoàn thuế trong cùng ngày sẽ được hạ xuống còn 200 nhân dân tệ (27,45 đô la) từ mức 500 nhân dân tệ trước đó.⦿ ---- Trung tâm Y khoa Đại học Vanderbilt đã chấm dứt tất cả các chương trình Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) sau các lệnh liên bang gần đây. Trung tâm đã xóa nội dung liên quan khỏi các trang web của mình, tham gia cùng 45 trường cao đẳng và đại học đang bị Chính quyền Trump điều tra vì các hành vi có thể loại trừ chủng tộc. Quyết định này phản ánh các hành động của các tổ chức khác, một số trong số đó đã phải đối mặt với lệnh đóng băng tài trợ của liên bang vì không tuân thủ.Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt tuyên bố, “Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt đang xóa bỏ tất cả các chương trình DEI và tuân thủ đầy đủ các Hành động Hành pháp về DEI. Ngay sau khi các Lệnh Hành pháp được ban hành, VUMC đã bắt đầu xóa nội dung liên quan trên các trang web nội bộ và bên ngoài để phản ánh việc chấm dứt các chương trình này. VUMC sẽ tiếp tục tuân thủ các chỉ thị và nhiệm vụ của liên bang.”⦿ ---- Chính quyền liên bang đã bắt một cựu thẩm phán Tòa án sơ thẩm ở New Mexico vì cáo buộc giúp đỡ một người di cư không có giấy tờ, đồng thời xác nhận các cáo buộc chống lại một thẩm phán Milwaukee bị bắt trước đó vì những lý do tương tự. "Không ai đứng trên luật pháp", Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi cho biết trong một tuyên bố do Bộ Tư pháp ban hành.Cựu thẩm phán New Mexico Joel Cano và vợ Nancy Cano đã bị bắt vào đầu tuần này vì cáo buộc cung cấp nhà ở cho Cristhian Ortega-Lopez, một công dân Venezuela không có giấy tờ trên một bất động sản mà cặp đôi này sở hữu. Các quan chức cho rằng Ortega-Lopez có quan hệ với băng đảng mà cả hai đều biết nhưng đã bỏ qua.Ortega-Lopez đã bị bắt cùng với một số người khác vào cuối tháng 2 tại một bất động sản thuộc sở hữu của Cano gần Las Cruces, N.M. Các nhà chức trách cũng đã thu hồi được một số vũ khí tại thời điểm đó. Jose Cano phải đối mặt với một tội danh là làm giả bằng chứng trong khi Nancy Cano bị buộc tội một tội danh là âm mưu làm giả bằng chứng. Cả hai đều phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù nếu bị kết tội.Các nhà chức trách cũng chính thức xác nhận các cáo buộc đối với Thẩm phán Tòa án Quận Milwaukee Hannah Dugan, người đã bị bắt tại phòng xử án của bà vào thứ sáu.⦿ ---- Tổng thống Donald Trump cho biết vào Chủ Nhật rằng khi thuế quan của ông "cắt giảm" thì thuế thu nhập của công dân sẽ "giảm đáng kể" và thậm chí có thể được xóa bỏ. "Chúng tôi sẽ tập trung vào những người có thu nhập dưới 200.000 đô la một năm. Ngoài ra, một số lượng lớn việc làm đã được tạo ra, với các nhà máy và xí nghiệp mới hiện đang được xây dựng hoặc lên kế hoạch", Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social.Tổng thống Hoa Kỳ cũng tự hào về tỷ lệ 99,9% tại biên giới, tuyên bố rằng đây là "con số tốt nhất từng được ghi nhận, chỉ có ba người nhập cảnh vào đất nước, trái ngược với "hàng trăm nghìn người trong Chính quyền trước".⦿ ---- Cựu giám đốc Cục Tình báo Quân đội Lưu Đức Lượng (Liu Te-liang: 劉德良) cho biết số lượng điệp viên Trung Quốc ở Đài Loan có khả năng cao hơn ước tính trước đó là 5.000 người. TQ đã tăng cường các nỗ lực của Mặt trận Thống nhất đối với Đài Loan, với một loạt các vụ gián điệp gần đây đã đưa vấn đề này vào tầm ngắm. Lưu nói với China Times rằng các cơ quan an ninh quốc gia đã đánh giá nhiều năm trước rằng có khoảng 5.000 điệp viên Trung Quốc đang hoạt động ở Đài Loan.Với tình hình quan hệ xuyên eo biển hiện nay, Lưu tin rằng số lượng điệp viên địch thực sự bị xâm nhập còn cao hơn. Ông cảnh báo rằng nếu những điệp viên này được cài vào các cơ quan chính phủ, đảng phái chính trị, nhóm nghiên cứu hoặc tập đoàn, đặc biệt là ở những khu vực mà Trung Quốc nhắm tới, họ sẽ gây ra mối đe dọa lớn. Lưu cho biết thông thường phải mất hai đến ba năm để thu thập đủ bằng chứng trong các vụ gián điệp của Trung Quốc. Ông cho biết việc phá thành công các vụ gián điệp gần đây là một dấu hiệu tích cực, cho thấy các cơ quan an ninh quốc gia sở hữu năng lực phản gián.Hiện là giảng viên về an ninh quốc gia và quan hệ xuyên eo biển tại Đại học Chính trị Quốc gia, Đại học Quốc phòng và Cục An ninh Quốc gia, Liu liên tục tuyên bố rằng con số này vượt quá 5.000. Năm 1999, khi đó là Giám đốc Cục An ninh Quốc gia Đinh Vũ Châu (Ting Yu-chou) đã nói với Viện Lập pháp rằng có khoảng 2.000 công dân Trung Quốc, cả người nhập cảnh hợp pháp và bất hợp pháp, đang hoạt động tại Đài Loan. Sau đó, cựu giám đốc NSB Sung Hsin-lien và Yin Tsung-wen đều công khai ước tính rằng có 5.000 điệp viên Trung Quốc đang hoạt động bí mật tại Đài Loan.Một quan chức tình báo cấp cao đã nghỉ hưu nói với tờ China Times rằng không nên nhầm lẫn giữa người nhập cư bất hợp pháp và gián điệp Trung Quốc. Cựu quan chức này tuyên bố rằng ĐCSTQ hiếm khi cử gián điệp thực sự đến Đài Loan. Thay vào đó, nguồn tin cho biết các điệp viên Trung Quốc hoạt động từ các nước thứ ba, nơi họ giao nhiệm vụ cho những cá nhân được tuyển dụng. Ví dụ, trong vụ án gián điệp liên quan đến cựu Thiếu tướng Lục quân La Hiển Triết (Lo Hsien-che), tất cả các cuộc tiếp xúc của La với các sĩ quan tình báo Trung Quốc đều diễn ra ở Thái Lan và những nơi khác ở Đông Nam Á.⦿ ---- Cuộc thăm dò của Hội đồng các vấn đề Đại lục vào thứ năm cho biết 73,7% người Đài Loan tin rằng Đảng CSTQ đang tăng cường các nỗ lực xâm nhập vào Đài Loan. Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu bầu cử của Đại học Chính trị quốc gia qua điện thoại từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4, theo CNA. Cuộc khảo sát thu thập ý kiến của xã hội Đài Loan về ảnh hưởng của Trung Quốc, cách quản lý quan hệ xuyên eo biển và các tranh cãi trong năm nay.Cuộc thăm dò cho thấy 71% người Đài Loan ủng hộ việc yêu cầu các đại diện và nhà lập pháp phải xin phép chính phủ trước khi tiếp xúc với Bắc Kinh. 57% số người được hỏi khác cho biết chính phủ Đài Loan nên cân nhắc liệu công dân Trung Quốc có liên quan đến chiến lược thống nhất của Bắc Kinh hay không khi xem xét đơn xin nhập cảnh của họ.Nhìn vào quan hệ giữa hai bờ eo biển, 70,9% số người được hỏi tin rằng chính phủ Trung Quốc không thân thiện với Đài Bắc, trong khi chỉ có 15,5% cho biết họ thân thiện. Ngoài ra, 84,5% số người được hỏi không đồng ý với đề xuất "một quốc gia, hai chế độ" để giải quyết quan hệ giữa hai bờ eo biển. 82,5% khác bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc rằng "Đài Loan là một phần của Trung Quốc và chưa bao giờ là một quốc gia".Hơn nữa, 80,6% phản đối việc Bắc Kinh khăng khăng theo nguyên tắc "một Trung Quốc". Khoảng 79% đồng ý rằng Trung Hoa Dân quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không thuộc về nhau.Trong khi đó, 85% muốn duy trì nguyên trạng trong quan hệ giữa hai bờ eo biển. Trong số những người được hỏi, 36% muốn giữ nguyên trạng thái hiện tại, 26% muốn quyết định sau và 20% ủng hộ độc lập nhưng muốn duy trì nguyên trạng ngay bây giờ.⦿ ---- Các nhà nghiên cứu thấy nguy cơ ung thư từ chụp CT scan. Chụp CT có thể 'chiếm 5% trong tổng số các ca chẩn đoán ung thư mới hàng năm'. Mỗi năm, khoảng 93 triệu lần chụp CT được thực hiện trên 62 triệu bệnh nhân trên khắp Hoa Kỳ như một công cụ chẩn đoán quan trọng của y học hiện đại. Tuy nhiên, CBS News đưa tin có thể có một tác dụng phụ đáng lo ngại: nguy cơ ung thư tiềm ẩn lâu dài liên quan đến phơi nhiễm bức xạ.Trong một nghiên cứu mới tại JAMA Internal Medicine, các nhà nghiên cứu ước tính rằng chỉ riêng chụp CT được thực hiện vào năm 2023 cuối cùng có thể dẫn đến khoảng 103.000 trường hợp ung thư do bức xạ trong suốt cuộc đời của những bệnh nhân tiếp xúc. Các tác giả của nghiên cứu đã viết, "Nếu các hoạt động hiện tại vẫn tiếp diễn, ung thư liên quan đến CT cuối cùng có thể chiếm 5% trong tổng số các ca chẩn đoán ung thư mới hàng năm".Và các rủi ro ung thư dự kiến không được phân bổ đều. Trong khi trẻ em và thanh thiếu niên dễ bị tổn thương hơn với bức xạ, người lớn chụp CT thường xuyên hơn, vì vậy họ chiếm phần lớn các trường hợp dự kiến. Các lần chụp CT thường liên quan nhất đến ung thư trong tương lai là chụp CT bụng và vùng chậu, tiếp theo là chụp CT ngực. Các loại ung thư thường gặp nhất bao gồm ung thư phổi, đại tràng, bệnh bạch cầu và bàng quang, trong đó ung thư vú đứng thứ hai ở bệnh nhân nữ. Nghiên cứu nhấn mạnh rằng công nghệ CT là cần thiết, nhưng phải sử dụng một cách thận trọng—với nhu cầu ngày càng tăng về việc cân nhắc lợi ích của hình ảnh nhanh, chính xác so với tác hại tiềm ẩn lâu dài.Đây không phải là lần đầu tiên bức xạ từ chụp CT được xem xét kỹ lưỡng. Một cuộc điều tra của Consumer Reports năm 2015 phát hiện ra rằng có tới một phần ba tổng số lần chụp CT có thể không cần thiết về mặt y tế, trong khi các chuyên gia cảnh báo rằng có thể khó hạn chế chụp CT vì tốc độ và khả năng chi trả tương đối đã khiến nó trở nên phổ biến. Tuy nhiên, các biên tập viên của nghiên cứu cho biết những dự đoán mới này cần được xem xét nghiêm túc, ví rủi ro ung thư do CT gây ra với các yếu tố rủi ro đã xác định khác như uống rượu và béo phì. Là một phần của giải pháp, họ khuyến nghị sử dụng các phương pháp thay thế chụp không bức xạ khi có thể, giảm liều bức xạ trong các quy trình chụp CT và giáo dục các bác sĩ lâm sàng tránh các lần chụp không cần thiết.⦿ ---- HỎI 1: Xe hơi chạy điện càng nhiều trên đường phố sẽ có lợi cho sức khỏe trẻ em?ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu mới tiết lộ lợi ích sức khỏe lớn mà trẻ em có thể đạt được từ xe điện: 'Tác động sẽ rất sâu sắc'. "Những phát hiện của chúng tôi chỉ ra rằng đã có một lợi ích sức khỏe cộng đồng có thể đo lường được". Theo một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Environmental Research, việc chuyển xe chạy xăng sang xe điện có thể ngăn ngừa các trường hợp hen suyễn mới ở trẻ em.

Các nhà nghiên cứu đã nêu bật những phát hiện của họ trong The Conversation, giải thích rằng việc thay thế khoảng một nửa số xe ngốn xăng bằng xe điện có thể đủ để giảm thiểu bệnh hen suyễn ở trẻ em do ô nhiễm giao thông. Nhưng tỷ lệ xe điện cần thiết để tạo ra sự khác biệt khác nhau tùy theo từng tiểu bang. Ví dụ, một số tiểu bang sẽ chỉ cần thay thế 7% doanh số bán xe chạy bằng xăng bằng xe điện, trong khi những tiểu bang khác sẽ cần thay thế 42%. Chi tiết:

https://www.thecooldown.com/green-business/childhood-asthma-electric-vehicles-ev/

⦿ ---- HỎI 2: Trẻ em sinh trước 34 tuần tuổi cho thấy sự chậm trễ nhận thức kéo dài so với các bạn cùng lứa?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Trẻ em sinh trước 34 tuần tuổi cho thấy sự chậm trễ nhận thức kéo dài so với các bạn cùng lứa. Các nhà nghiên cứu của Viện Karolinska báo cáo rằng trẻ em sinh trước 34 tuần tuổi thai cho thấy những khiếm khuyết dai dẳng về khả năng nhận thức ở độ tuổi từ 9 đến 10. Những khiếm khuyết này dường như không liên quan đến tình trạng kinh tế xã hội, khuynh hướng di truyền và các yếu tố rủi ro trước khi sinh hoặc đặc thù của trẻ. Điểm số thấp hơn được ghi nhận trong các nhiệm vụ từ vựng, trí nhớ làm việc, trí nhớ theo giai đoạn và nhớ lại. Trẻ em sinh non muộn (34–36 tuần) hoặc đủ tháng sớm (37–38 tuần) có thành tích tương đương với trẻ sinh đủ tháng. Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2025-04-children-born-weeks-cognitive-lag.html

.