Biểu Tình Đòi Chấm Dứt Bạo Động Súng

Khoảng cuối tháng 09/2019, Facebook đã bị Ủy Ban An Ninh Và Trao Đổi (Securities and Exchange Commission - SEC) thuộc Trung Tâm Tố Giác Quốc Gia Hoa Kỳ (The National Whistleblower Center - NWC) tố cáo tính năng tự tạo trang (Page) với tên cá nhân đã vô tình trao cho 2 nhóm cực đoan là IS và Al-Qaeda một công cụ để tuyển thành viên và kết nối với nhau.