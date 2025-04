Hình trên: phái đoàn tu hạnh đầu đà theo Thầy Minh Tuệ xuống phi cơ chuyến trung chuyển trên đất Ấn Độ chiều ngày 25/4. Hành giả Minh Tuệ và nhóm các tu sĩ người Việt theo hạnh đầu đà đã rời Sri Lanka vào đêm ngày 24/4 để bay tới New Delhi, thủ đô Ấn Độ, vào rạng sáng ngày 25/4/2025 giờ địa phương.

(25.4.2025) - Thầy Minh Tuệ và đoàn tu đã vào Ấn Độ

- VN tăng doanh số bán trái phiếu chính phủ gần 30% trong năm nay, để thúc đẩy tăng trưởng và giảm nhẹ đòn thuế quan của Trump

- Hàn Quốc chống bán phá giá: áp thuế 18,81% và thuế 11,37% đối với các sản phẩm thép không gỉ từ 2 công ty VN

- TQ hủy đơn hàng 12.000 tấn thịt heo từ Mỹ

- Mỹ có thể giảm thuế đối với TQ để thúc đẩy đàm phán

- TQ đã "lặng lẽ" rút lại thuế trả đũa đối với chất bán dẫn được sản xuất tại Mỹ

- Trump: đã thực hiện 200 thỏa thuận kể từ khi áp thuế thương mại.

- Trump: Tập Cận Bình đã gọi điện cho Trump. Bắc Kinh: không có chuyện đó.

- Trump: sẽ là "chiến thắng toàn diện" nếu Mỹ vẫn áp thuế nhập cảng lên tới 50% vào ngày này trong năm tới.

- Thị trường cổ phiếu tương lai Hoa Kỳ chuyển sang thua lỗ sáng nay vì Trump dọa sang năm sẽ thuế quan ít nhất 50%; Giá dầu thô giảm hơn 1%

- Apple Inc. sẽ sản xuất tất cả iPhone tại Ấn từ 2026

- Bán lẻ tại Canada giảm 0,4% trong tháng 2

- Các tiệm bán lẻ Hoa Kỳ hủy các lô hàng từ TQ và dừng các đơn đặt hàng mới vì thuế quan của Trump

- 53% người Mỹ bất đồng về chính sách nhập cư của Trump, 39% ủng hộ trục xuất SV quốc tế chỉ trích chính sách Mỹ

- Musk, DOGE đã chi tới 135 tỷ USD để tiết kiệm chỉ có 150 tỷ USD: sau khi trừ chi phí sa thải, kiện tụng.

- Mỹ trục xuất di dân lậu đến nhà tù Rwanda, nước thứ nhì đón nhận tù Mỹ sau El Salvador

- Chính quyền Trump khủng bố giới luật sư: 2 đặc vụ thường phục không mang tên ban đêm tới gõ cửa nhà 1 luật sư Texas rồi đi

- Trump: cho dù TQ nói chưa có đàm phán thương mại Mỹ-TQ, nhưng thực tế đang có đàm phán

- Liên đoàn công chức liên bang AFGE sẽ sa thải hơn 1/2 nhân viên toàn quốc vì Trump sa thải quá nhiều công chức

- Tòa chặn chỉ thị của Trump đe dọa cắt tài trợ liên bang cho các trường công có các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập DEI.

- Tòa chận lệnh của Trump: cử tri sẽ không cần nộp giấy tờ về quyền công dân để đăng ký bỏ phiếu (khoảng 1/2 dân Mỹ không có hộ chiếu)

- Trump ký lệnh cấm công dân nước ngoài đóng góp tiền có thể ảnh hưởng đến bầu cử Mỹ

- Trump ký lệnh: khai thác khoáng sản biển sâu

- Trump: Ukraine phải cắt Crimea cho Nga

- Moscow: nổ xe hơi, Tướng Nga Yaroslav Moskalik chết

- Thị trưởng Kyiv nhìn nhận hẳn là Ukraine phải cắt đất cho Nga để có hòa bình

- Jeff Bezos đấu với Elon Musk: làm xe điện Slate Auto, rẻ kinh khủng, giá 20.000 USD, kình với Tesla.

- California: nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, chỉ sau Mỹ, TQ và Đức.

- Trump bán đồ lưu niệm: thêm mũ đỏ có thêu dòng chữ “Trump 2028” giá bán lẻ là 50 USD

- Một Thẩm phán do Trump bổ nhiệm xử trái ý Trump: phải đưa 1 người tên ẩn danh Cristian từ nhà tù El Salvador trở về Mỹ. Đây là vụ thứ 2, sau vụ Kilmar Abrego Garcia bị trục xuất nhầm

- Hội Đồng Luật sư California thú nhận đề thi thàng 2 do AI soạn, nên sẽ điều chỉnh điểm thi cho công bằng

- Virginia: 1 người bị bắt vì bí mật quay đoạn băng sex với bạn tình, rồi đe dọa phổ biến

- Canada: 1 người rút súng, bị cảnh sát bắn chết

- Jack in the Box sẽ đóng cửa 200 tiệm

- HỎI 1: Lái xe trong khi bị nhiễm COVID-19 làm tăng nguy cơ tai nạn lên 25%? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nghiên cứu mới cho biết ăn thịt gà và các loại thịt trắng khác có thể rút ngắn tuổi thọ của bạn? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-25/4/2025) ⦿ ---- Giá dầu thô giảm hơn 1% vào hôm thứ Sáu sau khi Tổng thống Hoa Kỳ phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time rằng ông sẽ coi đó là "chiến thắng toàn diện" nếu đất nước của ông vẫn áp thuế thương mại lên tới 50% vào thời điểm này vào năm sau. Các nhà đầu tư cũng vẫn đang nghiền ngẫm các báo cáo rằng OPEC+ có thể tăng sản lượng trong những tháng tới, có khả năng dẫn đến lo ngại về tình trạng cung vượt cầu vốn đã gia tăng thêm do Kazakhstan không muốn tuân thủ các mức sản lượng đã thỏa thuận của nhóm.

West Texas Intermediate (WTI) cho các lô hàng tháng 6 đã giảm 1,43% vào lúc 8:08 sáng theo giờ miền Đông, xuống còn 61,97 đô la một thùng. Trong khi đó, giá thanh toán của Brent trong cùng tháng đã giảm 1,26% và được bán với giá 65,73 đô la một thùng vào lúc 8:09 sáng theo giờ miền Đông.

⦿ ---- Thị trường cổ phiếu tương lai Hoa Kỳ đã chuyển sang thua lỗ vào sáng thứ Sáu sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông sẽ coi đó là "chiến thắng toàn diện" nếu chính quyền của ông vẫn áp thuế lên tới 50% trong một năm tới, tính kể từ bây giờ. Ông cũng tuyên bố rằng ông đã thực hiện 200 thỏa thuận với các đối tác thương mại kể từ lần đầu tiên ông công bố thuế quan nhưng không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào.

Hợp đồng tương lai Dow Jones giảm 41% hoặc 167 điểm vào lúc 7:57 sáng theo giờ miền Đông, Nasdaq 100 mất 0,44% và S&P 500 giảm 0,38%. Đồng euro giao dịch thấp hơn 0,30% so với đồng đô la, bán với giá 1,13572 vào lúc 8:08 sáng theo giờ miền Đông.

⦿ ---- Apple Inc. đang tìm cách sản xuất tất cả iPhone của mình cho thị trường Hoa Kỳ tại Ấn Độ sớm nhất là vào năm 2026, theo tờ Financial Times đưa tin vào thứ sáu, trích dẫn các nguồn tin có hiểu biết về vấn đề này. Theo các nguồn tin, động thái này là một phần trong kế hoạch mở rộng chuỗi cung ứng của công ty công nghệ này ra khỏi Trung Quốc, do mối quan hệ không ổn định giữa Washington và Bắc Kinh. Nếu kế hoạch thành công, hơn 60 triệu chiếc iPhone sẽ được sản xuất tại Ấn Độ hàng năm vào năm tới.

⦿ ---- Doanh số bán lẻ tại Canada đã giảm 0,4% trong tháng 2 so với tháng trước, Cục Thống kê Canada cho biết trong một báo cáo vào thứ sáu. Doanh số bán lẻ cốt lõi, không bao gồm các trạm xăng, nhà cung cấp nhiên liệu và đại lý xe cơ giới và phụ tùng, đã tăng 0,5% trong tháng 2. Các đại lý xe và phụ tùng ghi nhận mức giảm doanh số lớn nhất là 2,6%, trong khi doanh số tại các trạm xăng và nhà cung cấp nhiên liệu tăng 0,3%. Theo ước tính sơ bộ không chính thức, doanh số bán lẻ trong tháng 3 đã tăng 0,7%.

⦿ ---- Theo tin Reuters, Việt Nam đã tăng doanh số bán trái phiếu chính phủ (government bond) gần 30% trong năm nay, theo dữ liệu cho thấy, khi họ đấu thầu để thúc đẩy chi tiêu công nhằm thúc đẩy tăng trưởng và bảo vệ nền kinh tế khỏi nguy cơ bị thuế quan Hoa Kỳ làm tê liệt. Nền kinh tế của trung tâm công nghiệp Đông Nam Á này đã mở rộng nhanh chóng trong những năm gần đây - tăng trưởng hơn 7% vào năm 2024 - nhờ đầu tư nước ngoài vào các nhà máy sản xuất hướng đến xuất cảng, sử dụng lao động giá rẻ và các linh kiện thường được vận chuyển từ Trung Quốc.

Theo số liệu chính thức, xuất cảng chiếm 87% tổng sản phẩm quốc nội vào năm ngoái, trong đó phần lớn là sang Hoa Kỳ. Nhưng hiện tại, quốc gia này phải đối mặt với mức thuế quan 46% từ chính quyền Trump đối với hàng hóa nhập vào Hoa Kỳ, cao hơn nhiều so với hầu hết các đối thủ cạnh tranh trong khu vực, mà các nhà kinh tế tại công ty nghiên cứu BMI ước tính có thể làm giảm tăng trưởng tới 3 điểm phần trăm.

Việt Nam đã khởi động các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ và đang cố gắng thuyết phục Mỹ giảm hoặc xóa bỏ mức thuế quan mới, hiện đã bị tạm dừng cho đến tháng 7. VN cũng đang bán nhiều trái phiếu hơn, mặc dù có sự miễn cưỡng lịch sử trong việc tăng mức nợ công thấp.

Cho đến nay, VN đã huy động được 130,8 nghìn tỷ đồng (5,04 tỷ USD) từ trái phiếu chính phủ với các kỳ hạn khác nhau trong năm nay, tăng 26,7% so với năm ngoái, theo dữ liệu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cập nhật đến ngày 23 tháng 4. Số tiền này được dành để thúc đẩy đầu tư công, chủ yếu vào cơ sở hạ tầng đường sắt và điện, và thúc đẩy tiêu dùng trong nước để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm nay là ít nhất 8%.

Theo Bộ tài chính, chính phủ có kế hoạch huy động khoảng 500 nghìn tỷ đồng (19,25 tỷ USD), hoặc khoảng 4% GDP, để tài trợ trong năm nay. Adam Samdin, từ Oxford Economics, cho biết chính phủ có đủ không gian để tăng mức nợ công, vì nợ chỉ bằng 36% GDP, thấp hơn nhiều so với mức trần bắt buộc là 60%. "Nếu tăng trưởng thấp hơn dự kiến ​​do thuế suất cao hơn, chúng tôi nghĩ rằng chính phủ có thể đủ khả năng để phản ứng bằng nhiều biện pháp kích thích tài khóa hơn", ông nói với Reuters.

⦿ ---- Hình trên: quý Thầy đoàn tu hạnh đầu đà theo Thầy Minh Tuệ xuống phi cơ chuyến trung chuyển trên đất Ấn Độ chiều ngày 25/4. Hành giả Minh Tuệ và nhóm các tu sĩ người Việt theo hạnh đầu đà đã rời Sri Lanka vào đêm ngày 24/4 để bay tới New Delhi, thủ đô Ấn Độ, vào rạng sáng ngày 25/4/2025 giờ địa phương. Sau đó, quý Thầy bay chuyến bay kế tiếp tới một thị trấn, nơi có ngôi chùa bảo lãnh quý Thầy vào Ấn Độ.

Sau hai tuần ở Sri Lanka, quý Thầy trở ngại vì chính quyền đảo quốc không cho đi bộ, trong khi hạnh đầu đà của quý Thầy yêu cầu đi bộ hàng ngày. Hiện nay chưa rõ quý Thầy sẽ được phép đi bộ tại Ấn Độ hay không. Nhưng trước hết, quý Thầy nói có ước vọng đi hành hương tới 4 thánh tích Ấn Độ. Sẽ có nhiều trở ngại nếu quý Thầy giữ nếp sống trước giờ, vì thời tiết Ấn Độ rất khắc nghiệt.

Thầy Minh Tuệ (pháp hiệu, sinh năm 1981), tên khai sinh là Lê Anh Tú, là một khất sĩ thực hành hạnh đầu đà. Sau khi từ bỏ công việc địa chính viên, Thích Minh Tuệ xuất gia vào năm 2015 tại một ngôi chùa, nhưng sau một thời gian ngắn ông rời đi, và từ năm 2018 ông thực hành 13 hạnh đầu đà, bộ hành khất thực khắp đất nước trong nhiều năm. Hành trình đi bộ năm 2024 của ông gây nên sự chú ý với đông đảo quần chúng Việt Nam, thu hút hàng nghìn phật tử mến mộ tìm gặp và có lúc lên đến hàng trăm người theo chân ông, dẫn tới nhiều xáo trộn an ninh trật tự.

Tháng 6 năm 2024, Thích Minh Tuệ bị áp lực buộc phải ngừng bộ hành và ẩn tu. Từ tháng 12 năm 2024, Thích Minh Tuệ cùng đoàn các khất sĩ tu hạnh đầu đà ra nước ngoài tiếp tục bộ hành hay quá cảnh lần lượt ở các nước Lào, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Sri Lanka và bây giờ là Ấn Độ.

Phương pháp tu tập của ông đã gây tranh cãi ở Việt Nam, khi nhiều người tán thán đức tu buông bỏ vật chất của ông, song cũng có ý kiến cho rằng Thầy Minh Tuệ đang vô tình gây chia rẽ Phật giáo. Chính giới Việt Nam lo ngại rằng các nhóm bất đồng chính kiến có thể lợi dụng điều đó để chống lại đường lối của chính phủ và đảng cầm quyền.

⦿ ---- Trung Quốc đã hủy đơn hàng 12.000 tấn thịt heo từ Hoa Kỳ trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai siêu cường. Trung Quốc, một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ, đã hủy 12.000 tấn đơn đặt hàng thịt heo từ Hoa Kỳ, dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho thấy. Đâu là mức hủy đơn đặt hàng thịt heo lớn nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 làm gián đoạn chuỗi cung ứng và đình trệ nền kinh tế trên toàn thế giới, Bloomberg News đưa tin.

Trung Quốc, sau Mexico và Nhật Bản, là thị trường mua thịt heo lớn thứ ba từ Hoa Kỳ vào năm 2024, nhập khoảng 475.000 tấn với giá trị hơn 1,1 tỷ đô la. Theo USDA, về sản xuất, Trung Quốc là nước sản xuất thịt heo lớn nhất thế giới, chiếm gần 50% nguồn cung toàn cầu với khoảng 57 triệu tấn. Hoa Kỳ đứng thứ ba với 11% với 12 triệu tấn.

Sau khi Trump tăng thuế và Bắc Kinh đánh thuế trả đũa, Trung Quốc đã ký hai thỏa thuận thương mại nông nghiệp với Tây Ban Nha, đối với thịt heo và hạt anh đào (cherries), khi Bắc Kinh tìm cách tăng cường quan hệ với các nước châu Âu, Reuters đưa tin. Theo Bloomberg News, Liên đoàn xuất khẩu thịt Hoa Kỳ cho biết, nhập khẩu thịt heo của Hoa Kỳ hiện đang phải đối mặt với mức thuế 172%. Có nghĩa là, nếu một công ty TQ muốn nhập 100 USD trị giá thịt heo Mỹ, sẽ phải trả thuế quan 172 USD, nghĩa là lô thịt heo này tới tiệm ăn TQ với giá ít nhất là 272 USD.

⦿ ---- Hoa Kỳ có thể giảm thuế đối với Trung Quốc để thúc đẩy đàm phán, theo đặc phái viên Hoa Kỳ tại Trung Quốc trong chính quyền đầu tiên của Trump, Terry Branstad. "Sẽ có một số động thái giúp giảm bớt gánh nặng và cho thấy chúng ta muốn giải quyết", Branstad cho biết trong một diễn đàn do công ty quản lý tài sản KraneShares có trụ sở tại New York tổ chức vào thứ Tư.

Nhưng Bắc Kinh sẽ cần phải đáp lại theo cách "cho thấy họ có lợi ích trong việc này", ông nói thêm. Branstad chỉ ra "sự hồi sinh mạnh mẽ" của các thị trường, vốn đã lao dốc sau thông báo của Trump. "Đó là do tín hiệu mà Trump đưa ra rằng những mức thuế ban đầu đối với Trung Quốc này không phải là kết thúc, và chúng sẽ thu hút sự chú ý của họ và cuối cùng là cố gắng đạt được một thỏa thuận tốt hơn", ông nói thêm. "Tôi không biết liệu sẽ có một thỏa thuận hay không, nhưng tôi biết rằng Trump muốn thấy một thỏa thuận vào cuối ngày", ông nói thêm.

⦿ ---- Trung Quốc đã "lặng lẽ" rút lại thuế trả đũa đối với một số chất bán dẫn được sản xuất tại Hoa Kỳ, CNN đưa tin vào thứ Sáu, trích dẫn ba cơ quan nhập cảng tại Thâm Quyến. Theo các cơ quan này, họ đã được thông báo về các miễn trừ vào cuối thứ Năm. Quyết định vẫn chưa được công bố chính thức. Tổng cục Hải quan Trung Quốc và các cơ quan hải quan tại Thâm Quyến và Trung Sơn đều nói với CNN rằng họ không biết về những động thái như vậy. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gần đây tuyên bố rằng Washington và Bắc Kinh đã có các cuộc thảo luận xung quanh các chính sách thương mại.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time được công bố vào sáng thứ sáu rằng ông đã thực hiện 200 thỏa thuận kể từ khi áp thuế thương mại. Ông không cung cấp bất kỳ chi tiết nào, nói rằng chúng sẽ được công bố trong ba đến bốn tuần tới và sau đó "chúng tôi sẽ hoàn thành".

Trump thừa nhận rằng một số quốc gia có thể "quay lại và yêu cầu điều chỉnh" và ông sẽ sẵn sàng xem xét chúng. Ông cũng nhấn mạnh rằng ông "không lo lắng" khi thị trường trái phiếu chịu áp lực vào đầu tháng này, sau đó ông đã tạm dừng hầu hết các mức thuế trong 90 ngày. "Tôi sẽ làm như vậy cho đến khi chúng tôi đưa ra được những con số mà tôi muốn đưa ra", ông nói, ám chỉ đến việc tạm dừng.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Sáu rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gọi điện cho ông. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time, phiên bản đầy đủ đã được phát hành ngày hôm nay, Trump tuyên bố rằng người đứng đầu nhà nước Trung Quốc là người gọi điện, đồng thời nói thêm rằng ông không nghĩ "đó là dấu hiệu yếu kém của [Tập]".

"Nếu mọi người muốn - thì tất cả chúng ta đều muốn thực hiện các giao dịch. Nhưng tôi là cửa hàng khổng lồ này. Đó là một cửa hàng khổng lồ, đẹp đẽ và mọi người đều muốn đến mua sắm ở đó. Và thay mặt cho người dân Mỹ, tôi sở hữu cửa hàng, và tôi đặt giá, và tôi sẽ nói rằng, nếu bạn muốn mua sắm ở đây, thì đây là số tiền bạn phải trả", Trump nhận xét. Hôm Thứ Năm, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói rằng không hề có nói chuyện gì giữa Mỹ-TQ về thương mại cho tới khi nào Trump gỡ bỏ thuế quan.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông sẽ coi đó là "chiến thắng toàn diện" nếu Hoa Kỳ vẫn áp thuế nhập cảng lên tới 50% vào thời điểm này trong năm tới. Ông tuyên bố Hoa Kỳ "sẽ kiếm được một khoản tiền lớn" và các công ty sẽ không chuyển hoạt động sản xuất của họ sang Hoa Kỳ nếu không có thuế quan. "Chúng tôi đang thu về hàng tỷ đô la, số tiền mà chúng tôi chưa từng thu được trước đây", ông nói với tạp chí Time trong một cuộc phỏng vấn.

Trump chỉ ra các khoản đầu tư theo kế hoạch từ các công ty công nghệ lớn, bao gồm Apple và Nvidia, tuyên bố rằng họ "không có lựa chọn nào khác, vì họ sẽ không thể trả thuế quan nếu họ không làm như vậy". Ông cũng tuyên bố các doanh nghiệp nhỏ sẽ là "người hưởng lợi lớn hơn" từ chính sách kinh tế của ông so với các công ty lớn.

⦿ ---- Các nhà bán lẻ Hoa Kỳ đang cảnh báo rằng người tiêu dùng Hoa Kỳ có thể một lần nữa phải đối mặt với tình trạng kệ hàng trống rỗng và tình trạng rối loạn chuỗi cung ứng giống như thời kỳ Covid nếu mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc vẫn ở mức hiện tại. Các công ty đã hủy các lô hàng từ Trung Quốc và dừng các đơn đặt hàng mới sau khi Trump áp mức thuế 145% đối với hầu hết các mặt hàng nhập từ Trung Quốc trong tháng này. Do đó, số lượng tàu chở hàng dự kiến ​​cập Cảng Los Angeles đang trên đà giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 5, theo dữ liệu theo dõi tàu từ Port Optimizer.

Theo thông lệ, các nhà bán lẻ Hoa Kỳ sẽ tăng cường đơn đặt hàng của họ cho hai giai đoạn quan trọng vào cuối năm nay: mùa mua sắm trở lại trường học vào mùa thu và kỳ nghỉ lễ mùa đông. Và sự sụt giảm này đang tạo ra sự không chắc chắn về việc liệu người mua sắm Hoa Kỳ có thể lựa chọn được những mặt hàng mà họ đã quen trong những tháng tới hay không.

Với mức thuế quan hiện tại, một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ sẽ phải trả ít nhất 145 đô la phí thuế quan cho Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới để nhập một mặt hàng có giá trị 100 đô la, ngoại trừ đồ điện tử và dược phẩm, được đánh thuế ở mức thấp hơn. Khoản phí đó có thể xóa sổ mọi lợi nhuận mà một công ty kiếm được và buộc công ty phải bán sản phẩm của mình với giá lỗ hoặc tăng giá lên mức mà người tiêu dùng có thể không muốn trả.

Các nhà cung cấp Trung Quốc đã nói với NBC News trong tháng này rằng các công ty Mỹ, bao gồm cả Target, đã dừng đơn đặt hàng. Một nhà cung cấp bán đinh dán cho các nhà bán lẻ Hoa Kỳ cho biết sản phẩm của cô đã sẵn sàng để vận chuyển nhưng chúng đã nằm ở Trung Quốc. Cô không mong đợi sẽ gửi bất kỳ sản phẩm nào đến Hoa Kỳ trong nửa đầu năm .

⦿ ---- Có tới 53% người Mỹ có quan điểm tiêu cực về chính sách nhập cư của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, theo cuộc thăm dò của ABC News/Washington Post/Ipsos công bố vào thứ Sáu. Tỷ lệ chấp thuận của Trump về vấn đề nhập cư đã giảm 4 phần trăm kể từ cuộc khảo sát trước đó vào tháng 2.

50% số người được hỏi mô tả nỗ lực trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ của Trump là đúng hoặc "chưa đủ xa", trong khi 48% cho rằng ông đang đi quá xa. 51% số người được hỏi ủng hộ chính sách của chính quyền là đưa những người nhập cư không có giấy tờ đến nhà tù ở El Salvador. Tuy nhiên, chỉ có 39% ủng hộ việc trục xuất những sinh viên quốc tế chỉ trích các chính sách của Hoa Kỳ.

⦿ ---- Musk, DOGE có thể đã chi tới 135 tỷ đô la để tiết kiệm chỉ có 150 tỷ đô la: theo các nhà phân tích. Bộ Hiệu quả Chính phủ DOGE đã không tính đến chi phí sa thải, kiện tụng. Elon Musk ban đầu cho biết Bộ phận Hiệu quả Chính phủ có thể tiết kiệm cho người nộp thuế 2 nghìn tỷ đô la. Sau đó, ông hạ mức đó xuống còn 1 nghìn tỷ đô la. Ước tính gần đây nhất của ông thậm chí còn thấp hơn nữa, xuống còn 150 tỷ đô la.

Nhưng theo các chuyên gia về công nhân liên bang đã nói chuyện với tờ New York Times, chi phí cho các đợt cắt giảm hỗn loạn, đầy lỗi của DOGE đối với chính phủ liên bang cuối cùng có thể lên tới 135 tỷ đô la chỉ riêng trong năm tài chính này. Partnership for Public Service (Đối tác vì Dịch vụ Công), một tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu lực lượng lao động liên bang, đã đưa ra con số đó bằng cách xem xét chi phí sa thải, tuyển dụng lại, nghỉ phép có lương và năng suất bị mất có thể do các đợt cắt giảm của DOGE gây ra.

Không bao gồm trong ước tính đó? Chi phí DOGE bảo vệ các quyết định của mình tại tòa án. "Họ có thể làm tất cả những việc họ đang làm, nhưng họ không thể làm theo cách họ đang làm. Họ có thể bắt đầu lại và làm đúng, hoặc họ có thể phải ra tòa mãi mãi", theo lời Jeri Buchholz, người đã dành hơn 30 năm trong dịch vụ công xử lý việc tuyển dụng và sa thải tại bảy cơ quan liên bang, cho biết.

Toàn bộ bài báo của NY Times xem xét các con số cụ thể hơn, bao gồm 25% công chức liên bang được tuyển dụng lại sau khi ban đầu bị sa thải. Để biết thêm về một chủ đề liên quan, Bloomberg gần đây đã xem xét "sự xáo trộn chưa từng có" do DOGE gây ra cho nền kinh tế vẫn thường ổn định của Washington, DC.

⦿ ---- Chính phủ Hoa Kỳ đang chuẩn bị trục xuất những người nhập cư đến Rwanda, những người không thể bị trục xuất về nước gốc của họ do lo sợ bị truy tố. Bản tin Handbasket đưa tin hôm thứ Ba rằng một bức điện tín của Bộ Ngoại giao được gửi từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thủ đô Kigali của Rwanda vào ngày 13 tháng 3 nêu rõ rằng đất nước này sẽ sẵn sàng tiếp nhận những người như vậy. Một bức điện tín mới được gửi hôm thứ Ba từ Bộ Ngoại giao cho biết một người tị nạn từ Iraq, Omar Abdulsattar Ameen, đã trở thành người đầu tiên chính thức bị trục xuất về Rwanda nhờ thỏa thuận này.

Đây là một sự thay đổi lớn so với thỏa thuận công khai mà Hoa Kỳ đã ký với El Salvador để tiếp nhận những người nhập cư bị trục xuất vào tháng 1, dẫn đến những thách thức pháp lý và ít nhất một người nhập cư, Kilmar Abrego Garcia, đã bị gửi nhầm đến nước này. Việc sử dụng Rwanda làm quốc gia thứ ba để trục xuất vẫn chưa được quốc gia này hoặc chính phủ Hoa Kỳ tiết lộ công khai.

“Việc di dời thành công này—và thỏa thuận tiếp theo của Rwanda về việc chấp nhận thêm công dân nước thứ ba (TCN: third-country nationals)—đã chứng minh khái niệm phát triển một chương trình di dời mới để di dời TCN từ Hoa Kỳ đến Rwanda”, theo The Handbasket, bản tin điện tử hôm thứ Ba.

Bản tin điện tử đề cập đến một “danh sách mong muốn” từ Rwanda, bao gồm các nhượng bộ về chính sách cũng như khoản thanh toán duy nhất 100.000 đô la cho “các dịch vụ xã hội, giấy tờ cư trú và giấy phép lao động”. Bản tin xác nhận rằng khoản thanh toán đã được thực hiện, nhưng không rõ Hoa Kỳ đã phản ứng như thế nào đối với các mục khác trong danh sách.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói với tạp chí Time trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào sáng thứ Sáu rằng "Crimea sẽ ở lại với Nga". Trump nói: "[Tổng thống Ukraine Volodymyr] Zelensky hiểu điều đó, và mọi người đều hiểu rằng nó đã ở bên họ trong một thời gian dài. Nó đã ở bên họ từ lâu trước khi Trump xuất hiện. Một lần nữa, đây là cuộc chiến của [cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack] Obama. Đây là một cuộc chiến không bao giờ nên xảy ra. Tôi gọi đó là cuộc chiến không bao giờ nên xảy ra."

Trump đổ lỗi cho Obama vì đã "giao" khu vực này cho Nga trong nhiệm kỳ của mình. Ông nhấn mạnh rằng Crimea sẽ không bị "lấy khỏi [ông]" nếu ông là tổng thống vào thời điểm đó. Khi Trump vận động bầu cử 2024, Trump cam kết sẽ có hòa bình tại Ukraine trong vòng 24 giờ, và bây giờ là gần 100 ngày Trump nhậm chức.

Trước đó, Trump cho biết Nga đã "nhượng bộ khá lớn" để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine bằng cách không chiếm "toàn bộ đất nước Ukraine". Trump khẳng định ông đang gây "nhiều áp lực lên Nga" và đó là lý do tại sao Tổng thống Vladimir Putting "đang lên tiếng ngay lúc này". Trump đưa ra những bình luận này trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre.

⦿ ---- Moscow: Một vụ nổ xe hơi ở khu vực Balashikha thuộc tỉnh Moscow của Nga đã khiến một người tử vong, theo truyền thông Nga đưa tin hôm thứ Sáu. Đại diện chính thức của Ủy ban điều tra Nga Svetlana Petrenko xác nhận rằng cá nhân tử vong là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tác chiến của Bộ Tổng tham mưu Nga, Thiếu tướng Yaroslav Moskalik, đồng thời cho biết thêm rằng một vụ án hình sự đã được mở ra.

Các nguồn tin thực thi pháp luật nói với TASS rằng thiết bị nổ tự chế "chứa đầy mảnh đạn", với các mảnh vỡ văng ra gần đó. "Vụ nổ được khuếch đại bởi một bình gas trong xe", một trong những nguồn tin cho biết thêm. Trong khi đó, RIA Novosti nêu chi tiết rằng vụ việc xảy ra trong sân của một tòa nhà dân cư trên Đại lộ Nesterov.

⦿ ---- Vitali Klitschko, thị trưởng Kyiv, thủ đô của Ukraine, đã nói với BBC trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào thứ Sáu rằng Ukraine có thể phải nhượng bộ lãnh thổ như một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga. "Hiện tại, có nhiều cuộc thảo luận về một giải pháp khả thi. Một kịch bản là từ bỏ lãnh thổ. Điều đó không công bằng, nhưng vì hòa bình, có lẽ đó có thể là một giải pháp. Tạm thời", ông tuyên bố trong đoạn trích phỏng vấn. Klitschko nhấn mạnh trách nhiệm của mình đối với Kiev, gọi đó là "trái tim" của Ukraine và lưu ý rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể phải đưa ra một "giải pháp đau đớn" cho hòa bình.

Bình luận của ông được đưa ra một ngày sau cuộc tấn công của Nga vào thủ đô, làm dấy lên mối quan ngại và nghi ngờ của quốc tế về thiện chí đàm phán một giải pháp lâu dài của Moscow. Đáp lại, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thúc giục Tổng thống Nga Vladimir Putin dừng các cuộc tấn công, đồng thời thừa nhận rằng nỗ lực giành lại Crimea của Ukraine sẽ rất khó khăn.

⦿ ---- Jeff Bezos đấu với Elon Musk: Một công ty khởi nghiệp xe điện mới của Mỹ có tên Slate Auto đã ra mắt và công ty này gần như chống lại Tesla. Giá cả phải chăng, có thể tùy chỉnh sâu và rất tương tự. Xe có cửa sổ chỉnh bằng tay và không có màn hình thông tin giải trí chính. Thậm chí, xe còn không được phủ lớp sơn. Xe cũng có thể biến đổi từ xe bán tải hai chỗ thành SUV năm chỗ.

Công ty khởi nghiệp ba năm tuổi này đã tiết lộ chiếc xe của mình trong một sự kiện diễn ra vào tối thứ Năm tại Long Beach, California và cam kết những chiếc xe tải đầu tiên sẽ được bán cho khách hàng với giá dưới 20.000 đô la với khoản tín dụng thuế EV của liên bang vào cuối năm 2026. Nghĩa là rẻ kinh khủng.

Sự kiện này diễn ra chỉ vài tuần sau khi TechCrunch tiết lộ thông tin chi tiết về kế hoạch thâm nhập thị trường EV của Slate Auto tại Hoa Kỳ, sản xuất xe tải tại Indiana và công ty này được hỗ trợ tài chính bởi người sáng lập Amazon Jeff Bezos.

Ngành công nghiệp xe “đã quá tập trung vào tính tự chủ và công nghệ trong xe, điều này đã đẩy giá lên mức mà hầu hết người Mỹ không đủ khả năng chi trả”, giám đốc thương mại Jeremy Snyder cho biết trong sự kiện được phát trực tiếp trên Inside EVs. “Nhưng chúng tôi ở đây để thay đổi điều đó”. Giám đốc điều hành Chris Barman nói thêm: “Chúng tôi đang chế tạo một chiếc xe giá cả phải chăng đã được hứa hẹn từ lâu nhưng chưa bao giờ được giao.”

⦿ ---- California đã trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới — chỉ sau Hoa Kỳ, Trung Quốc và Đức — theo văn phòng của Thống đốc Gavin Newsom (D) đã công bố trong tuần này, trích dẫn dữ liệu mới từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ (BEA).

"California không chỉ bắt kịp thế giới — chúng tôi đang dẫn đầu", Newsom cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư. "Nền kinh tế của chúng tôi đang phát triển mạnh mẽ vì chúng tôi đầu tư vào con người, ưu tiên tính bền vững và tin vào sức mạnh của sự đổi mới".

California trước đây xếp hàng thứ năm, nhưng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa của tiểu bang đã đạt 4,1 nghìn tỷ đô la vào năm ngoái, theo dữ liệu sơ bộ của BEA cho năm 2024, vượt qua GDP 4,02 nghìn tỷ đô la của Nhật Bản trong cùng kỳ, theo IMF.

Dữ liệu của BEA cho thấy trong số các tiểu bang, Texas đứng sau California, với GDP là 2,7 nghìn tỷ đô la và New York đứng thứ hai với 2,3 nghìn tỷ đô la. Nhưng đảng viên Dân chủ California đã cảnh báo rằng việc Tổng thống Trump tăng thuế quan toàn diện có thể đe dọa vị thế của tiểu bang ông như một cường quốc kinh tế toàn cầu.

Tuần trước, Newsom cũng đã đệ đơn kiện thay mặt cho tiểu bang, thách thức các chính sách thuế quan của chính quyền Trump, lập luận rằng các động thái thương mại sẽ tác động không cân xứng đến California. Vị thống đốc, người không thể tái tranh cử Thống đốc vào năm tới vì giới hạn nhiệm kỳ, đã được coi là ứng cử viên tiềm năng cho chức tổng thống vào năm 2028.

⦿ ---- Bản tin Yonhap ghi rằng heo Bộ Công nghiệp Seoul, cơ quan giám sát thương mại Hàn Quốc đã quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm thép không gỉ cán nguội (cold-rolled stainless steel products) từ hai công ty Việt Nam vào thứ năm.

Ủy ban Thương mại Hàn Quốc (KTC) đã đưa ra quyết định cuối cùng là khuyến nghị Bộ Tài chính áp thuế 18,81% đối với các sản phẩm thép không gỉ nhập từ Công ty Công nghệ Kim loại Yongjin của Việt Nam và thuế 11,37% đối với các sản phẩm từ Công ty Cổ phần TVL trong năm năm tới.

Quyết định này được đưa ra sau khi tập đoàn thép khổng lồ của Hàn Quốc POSCO Holdings Inc. đệ đơn khiếu nại các công ty Việt Nam lên KTC một năm trước. KTC kết luận rằng việc bán phá giá các sản phẩm thép của Việt Nam tại đây đã gây ra thiệt hại "đáng kể" cho ngành thép trong nước.

Hôm thứ năm, KTC cũng khuyến nghị Bộ Tài chính áp thuế chống bán phá giá tạm thời lên tới 33,97% đối với các sản phẩm natri dithionite của Trung Quốc sau cuộc điều tra sơ bộ. Ngoài ra, theo Bộ này, cơ quan giám sát thương mại đã đề xuất mức thuế chống bán phá giá tạm thời lên tới 17,19% đối với ván dăm nhập từ Thái Lan.

⦿ ---- Chính quyền Trump khủng bố giới luật sư. Nhà báo Radley Balko đã đưa tin vào thứ Tư rằng một luật sư Texas đã bị 2 người đàn ông mặc thường phục không đeo phù hiệu và từ chối tiết lộ danh tính gặp tại cửa trước nhà vào một đêm tháng trước. Theo báo cáo, chuyến thăm diễn ra vài ngày sau khi ông cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí cho một gia đình nhập cư, báo cáo cũng cho biết thêm rằng luật sư Clay Jackson tin rằng các đặc vụ phải chịu trách nhiệm về việc Wi-Fi của ông bị tắt.

"Chính quyền Trump muốn khiến chúng ta quá sợ hãi để trông chừng lẫn nhau", Balko đã viết vào thứ Tư trên trang Substack của mình khi ông kể chi tiết về câu chuyện của Jackson. "Đừng để họ làm vậy". Báo cáo nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng luật sư.

“Câu chuyện điên rồ từ @radleybalko về các đặc vụ xuất hiện tại nhà của một luật sư để đe dọa anh ta về việc đại diện cho những người nhập cư”, chuyên gia về nhập cư của Viện Cato David J. Bier đã viết trên X. “Họ dường như đã cắt wifi của anh ta để tắt chế độ ghi hình của camera vòng. Như Radley lưu ý, điều này phù hợp với mô hình đe dọa luật sư nhập cư”.

Luật sư Tu chính án thứ nhất Alex Morey đã nói với những người theo dõi cô trên X: “Hãy chuẩn bị đón nhận tiếng gõ cửa ẩn danh”. Morey nói thêm trong một bài đăng tiếp theo: “Đây sẽ là khoảnh khắc dũng cảm đối với nhiều người”.

Luật sư Michigan Jesse Sweeney coi báo cáo điều tra là lời kêu gọi hành động. “Trong khi đọc những điều này, tôi đã quyết định rằng mình sẽ học cách xử lý một số vụ án này miễn phí”, Sweeney đã viết trên một bài đăng trên X vào thứ Tư.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump khẳng định hôm thứ Năm rằng các cuộc đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang diễn ra, phản bác lại tuyên bố của Trung Quốc rằng không có cuộc thảo luận nào diễn ra để xoa dịu cuộc chiến thương mại đang diễn ra. "Họ đã có một cuộc họp sáng nay", Trump nói với các phóng viên, từ chối nói rằng ông đang ám chỉ đến ai. "Không quan trọng 'họ' là ai. Chúng tôi có thể tiết lộ sau, nhưng họ đã có các cuộc họp sáng nay và chúng tôi đã họp với Trung Quốc".

Trung Quốc hôm thứ Năm cho biết họ không tổ chức các cuộc đàm phán thương mại với Washington mặc dù Hoa Kỳ đã nhiều lần đưa ra bình luận cho rằng đã có sự tham gia. "Trung Quốc và Hoa Kỳ chưa tiến hành tham vấn hoặc đàm phán về thuế quan, chứ đừng nói đến việc đạt được thỏa thuận", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo, gọi các báo cáo về thông tin như vậy là "tin giả". Một quan chức Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán trực tiếp cấp thấp cũng như một cuộc gọi điện thoại giữa nhân viên Hoa Kỳ và Trung Quốc đã diễn ra trong tuần này.

⦿ ---- Liên đoàn lớn nhất của các công chức liên bang đang có kế hoạch sa thải hơn một nửa số nhân viên trên toàn quốc sau khi các sắc lệnh của Tổng thống Trump đã nhanh chóng làm suy yếu tình hình tài chính của tổ chức, liên đoàn cho biết hôm thứ Năm. Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Hoa Kỳ (AFGE: American Federation of Government Employees) sẽ tiến hành cắt giảm biên chế, có thể cắt giảm 355 nhân viên xuống còn khoảng 150 người, loại bỏ những người tổ chức, đại diện quốc gia, nhân viên hỗ trợ và những người khác.

Việc sa thải sẽ làm suy yếu một đối thủ chính trong việc tái cấu trúc mạnh mẽ chính phủ liên bang của Trump. AFGE đã đệ đơn kiện hàng loạt nhằm ngăn chặn mọi thứ, từ việc sa thải hàng loạt nhân viên thử việc đến việc chia sẻ dữ liệu nhạy cảm với Bộ Hiệu quả Chính phủ của tỷ phú Elon Musk. Liên đoàn cũng đã giúp tổ chức các cuộc biểu tình và các cuộc phản kháng khác chống lại Trump và DOGE.

Trong một tuyên bố sau khi hội đồng điều hành quốc gia của liên đoàn chấp thuận kế hoạch vào thứ Năm, liên đoàn đổ lỗi cho các chính sách của Trump về việc sa thải, gọi đó là một bước lùi, "nhưng không phải là sự kết thúc của AFGE — không phải là một bước lùi xa vời".

“Chúng tôi sẽ không bị ngăn cản, bị bịt miệng hoặc bị đe dọa để khuất phục”, tuyên bố cho biết. “Cho dù là tại tòa án, trên Đồi Capitol hay trên báo chí, AFGE sẽ tiếp tục đứng vững và bảo vệ quyền của các công chức Hoa Kỳ miễn là cần thiết”.

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang hôm thứ Năm đã chặn các chỉ thị của chính quyền Trump đe dọa cắt giảm nguồn tài trợ liên bang cho các trường công lập có các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập DEI. Phán quyết này được đưa ra trong một vụ kiện do Hiệp hội Giáo dục Quốc gia và Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ đệ đơn, cáo buộc chính quyền Cộng hòa đưa ra hướng dẫn "mơ hồ vi hiến" và vi phạm quyền Tu chính án thứ nhất của giáo viên.

Một thẩm phán thứ hai tại Maryland hôm thứ Năm đã hoãn ngày có hiệu lực của một số hướng dẫn chống DEI của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ và một thẩm phán thứ ba tại Washington, D.C. đã chặn một điều khoản khác có hiệu lực.

Vào tháng 2, bộ này đã yêu cầu các trường học và cao đẳng chấm dứt mọi hành vi phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc của họ. Đầu tháng này, bộ này đã ra lệnh cho các tiểu bang thu thập chữ ký từ các hệ thống trường học địa phương để chứng nhận việc tuân thủ luật dân quyền, bao gồm cả việc bác bỏ những gì chính phủ liên bang gọi là "các hành vi DEI bất hợp pháp".

Các chỉ thị này không có hiệu lực pháp luật nhưng đe dọa sử dụng việc thực thi dân quyền để loại bỏ các hành vi DEI khỏi trường học. Các trường học đã được cảnh báo rằng việc tiếp tục các hoạt động như vậy "vi phạm luật liên bang" có thể dẫn đến việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kiện tụng và chấm dứt các khoản tài trợ và hợp đồng liên bang.

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Landya McCafferty tại New Hampshire cho biết bức thư vào tháng 4 không nêu rõ bộ tin rằng chương trình DEI bao gồm những gì hoặc khi nào bộ tin rằng các chương trình như vậy vượt quá giới hạn vi phạm luật dân quyền. McCafferty viết: "Thậm chí bức thư còn không định nghĩa 'chương trình DEI' là gì".

Thẩm phán cũng cho biết có lý do để tin rằng hành động của bộ vi phạm quyền tự do ngôn luận của giáo viên. "Một cô giáo sư vi phạm Bức thư năm 2025 (2025 Letter) nếu cô bày tỏ quan điểm trong bài giảng của mình rằng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có cấu trúc tồn tại ở Hoa Kỳ, nhưng không làm như vậy nếu cô phủ nhận sự tồn tại của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có cấu trúc. Đó là sự phân biệt quan điểm trong sách giáo khoa", McCafferty viết.

⦿ ---- Người bỏ phiếu sẽ không phải cung cấp bằng chứng về quyền công dân để đăng ký bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử Hoa Kỳ trong khi vụ kiện tại tòa án liên bang vẫn tiếp diễn. Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận Columbia, Thẩm phán Colleen Kollar-Kotelly đã chấp thuận lệnh cấm tạm thời để tạm ngăn chặn chính quyền liên bang yêu cầu những người muốn bỏ phiếu phải xuất trình bằng chứng về quyền công dân khi đăng ký bỏ phiếu.

"Hiến pháp của chúng ta trao cho Quốc hội và các tiểu bang -- chứ không phải tổng thống -- thẩm quyền quản lý các cuộc bầu cử liên bang", Kollar-Kotelly viết. "Quốc hội hiện đang tranh luận về luật sẽ ảnh hưởng đến nhiều thay đổi mà tổng thống muốn ra lệnh", bà cho biết. "Không có sự ủy quyền theo luật định nào cho nhánh hành pháp cho phép tổng thống làm gián đoạn quá trình thảo luận của Quốc hội bằng lệnh hành pháp".

Kollar-Kotelly đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với việc thực thi yêu cầu chứng minh quyền công dân khi đăng ký bỏ phiếu trong khi vụ kiện tại tòa án vẫn đang diễn ra. Vụ kiện này kết hợp ba khiếu nại pháp lý riêng biệt đối với yêu cầu chứng minh quyền công dân do Ủy ban Quốc gia Dân chủ, Liên đoàn Công dân Mỹ Latinh Thống nhất, Quỹ Giáo dục Liên đoàn Cử tri Nữ và các tổ chức khác đệ trình, đồng thời nêu tên Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông là bị đơn.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm thực thi lệnh cấm công dân nước ngoài đóng góp có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Hoa Kỳ, theo Nhà Trắng. Sắc lệnh này nêu ra những lo ngại về việc các tác nhân nước ngoài lách luật hiện hành cấm đóng góp của nước ngoài vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ. "Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy công dân nước ngoài đang tìm cách sử dụng sai mục đích các nền tảng gây quỹ trực tuyến để gây ảnh hưởng không đúng mực đến cuộc bầu cử Hoa Kỳ", sắc lệnh của Trump viết. Trump đã chỉ thị cho Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng tài chính điều tra các cáo buộc.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo các cơ quan liên bang "xúc tiến" cấp phép khai thác biển sâu và báo cáo về các cơ hội dọc theo Thềm lục địa ngoài của Hoa Kỳ, theo Nhà Trắng.

Sắc lệnh tập trung vào việc phát triển hoạt động thăm dò trong nước, cũng như năng lực thu thập và xử lý. Mục đích của sắc lệnh là cho phép đất nước thăm dò hơn 1 tỷ tấn các khối đá ngầm dưới biển sâu, chứa các khoáng sản chính như coban, mangan và đồng.

⦿ ---- Cửa hàng bán đồ lưu niệm chính thức của Trump hiện đang bán những chiếc mũ có thêu dòng chữ “Trump 2028”. Với giá bán lẻ là 50 đô la, chiếc mũ có chữ “MAGA” màu đỏ đặc trưng của Tổng thống Donald Trump và cũng có chi tiết lá cờ ở bên hông. “Hãy đưa ra tuyên bố”, mô tả sản phẩm của Cửa hàng Trump viết, quảng cáo rằng nó “sẽ trở thành chiếc mũ mới của bạn”. Tài khoản War Room của Trump trên X cũng đã ra mắt mạnh mẽ việc phát hành chiếc mũ này bằng một bức ảnh con trai của tổng thống, Eric, đang đội chiếc mũ này.

Trump đã nói với NBC News vào tháng trước rằng ông “không đùa” về việc tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, nói rằng có “những phương pháp” cho phép ông làm như vậy bất chấp Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp, trong đó nêu rõ rằng “không ai được bầu vào chức vụ Tổng thống quá hai lần”. “Tôi không đùa. Tôi không đùa”, Trump nói với NBC. “Nhưng ... còn quá sớm để nghĩ đến điều đó”. Ông tiếp tục, “Nhiều người muốn tôi làm điều đó… Nhưng chúng tôi đã làm—tôi nghĩ là chúng tôi còn một chặng đường dài phải đi. Tôi tập trung vào hiện tại.”

⦿ ---- Thêm một Thẩm phán do Trump bổ nhiệm xử trái ý Trump. Chính quyền Trump đã phải chịu một lệnh tòa khác "nhằm tạo điều kiện" cho một người đàn ông Venezuela mà họ đã gửi đến một nhà tù ở El Salvador trở về. Một thẩm phán tại Maryland đã ra phán quyết vào thứ Tư rằng vụ trục xuất vào tháng trước đã phá vỡ một thỏa thuận được tòa án chấp thuận trong một vụ kiện vào năm ngoái, trong đó chính phủ cam kết không trục xuất những người di cư đến Hoa Kỳ với tư cách là trẻ vị thành niên không có người đi kèm cho đến khi các yêu cầu xin tị nạn của họ được giải quyết hoàn toàn, tờ Washington Post đưa tin.

Vụ này tương tự như vụ của Kilmar Abrego Garcia, người đã bị trục xuất mặc dù có lệnh của tòa án năm 2019 cấm việc này. Thẩm phán quận Stephanie Gallagher, một người được Trump bổ nhiệm có trụ sở tại Maryland, đã trích dẫn vụ của Abrego Garcia trong phán quyết của bà về một người đàn ông đang sống ở Maryland và chỉ được xác định trong các giấy tờ của tòa án bằng một bút danh là Cristian. Bà cũng ra lệnh cho chính quyền không trục xuất bất kỳ ai khác được bao gồm trong thỏa thuận, đã đạt được với chính quyền Biden, theo ABC News.

.

Chính quyền Trump: Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan xác định Cristian phải chịu sự trục xuất sau khi anh ta bị kết tội tàng trữ cocaine ở Texas. Theo Politico, việc Tổng thống Trump viện dẫn Đạo luật Kẻ thù người nước ngoài có giá trị hơn thỏa thuận năm 2024 bảo vệ Christian trong khi vụ kiện xin tị nạn của anh vẫn đang được tiến hành.

Nguyên đơn: Thỏa thuận này biến vụ kiện này thành vấn đề hợp đồng, không phải là vụ kiện về Đạo luật Kẻ thù người nước ngoài.

Thẩm phán: Thỏa thuận vẫn có hiệu lực. Chính quyền Trump phải "tạo điều kiện thuận lợi cho Cristian trở về Hoa Kỳ để anh có thể tiếp nhận quy trình mà anh được hưởng". Gallagher dự đoán chính quyền sẽ diễn giải "tạo điều kiện thuận lợi" theo nghĩa hẹp, như trong phán quyết của một tòa án khác về Abrego Garcia. Bà viết rằng "Đứng im và không hành động không phải là tạo điều kiện thuận lợi".

⦿ ---- Hội Đồng Luật sư Tiểu bang California đã tiết lộ rằng một số câu hỏi trắc nghiệm trong kỳ thi luật sư đầy rẫy vấn đề đã được soạn ra với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Cơ quan cấp phép hợp pháp cho biết trong một thông cáo báo chí rằng họ sẽ yêu cầu Tòa án Tối cao California điều chỉnh điểm thi cho những người đã tham gia kỳ thi luật sư vào tháng 2.

"Thảm họa của kỳ thi luật sư vào tháng 2 năm 2025 còn tệ hơn chúng ta tưởng tượng", Mary Basick, phó khoa kỹ năng học thuật tại Trường Luật, Đại học California, Irvine, nói với tờ Los Angeles Times. "Tôi gần như không nói nên lời. Việc không phải luật sư soạn thảo các câu hỏi bằng trí tuệ nhân tạo quả là điều không thể tin được".

Vào tháng 2, kỳ thi mới đã dẫn đến nhiều khiếu nại sau khi nhiều người dự thi không thể hoàn thành kỳ thi luật sư của mình. Các nền tảng kiểm tra trực tuyến liên tục bị sập trước khi một số ứng viên thậm chí bắt đầu. Những người khác gặp khó khăn trong việc hoàn thành và lưu bài luận, gặp phải tình trạng màn hình bị trễ và thông báo lỗi, và không thể sao chép và dán văn bản, tờ L.A. Times đã đưa tin trước đó.

Theo một bài thuyết trình gần đây của State Bar, 100 trong số 171 câu hỏi trắc nghiệm được chấm điểm do công ty Kaplan Exam Services thực hiện và 48 câu được rút ra từ kỳ thi của sinh viên luật năm nhất, AP đưa tin. Một tập hợp con nhỏ hơn gồm 23 câu hỏi được chấm điểm do ACS Ventures, cỗ máy tâm lý của State Bar, thực hiện và được phát triển bằng trí tuệ nhân tạo.

"Đây là một sự thừa nhận đáng kinh ngạc", Katie Moran, phó giáo sư tại Khoa Luật của Đại học San Francisco, người chuyên về luyện thi luật sư, cho biết. "State Bar đã thừa nhận rằng họ đã thuê một công ty để một người không phải là luật sư sử dụng AI để soạn thảo các câu hỏi được đưa ra trong kỳ thi luật sư thực tế", bà nói. "Sau đó, họ trả tiền cho cùng một công ty đó để đánh giá và cuối cùng phê duyệt các câu hỏi trong kỳ thi, bao gồm cả các câu hỏi do công ty biên soạn".

⦿ ---- Virginia: Cựu nhà khí tượng học truyền hình Josh Fitzpatrick, 42 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Ba sau khi bị cáo buộc quay một đoạn băng sex và đe dọa sẽ phát tán. Fitzpatrick, người đã làm việc với tư cách là nhà khí tượng học trong hơn hai thập niên, đã bị cáo buộc tội tống tiền tình dục và tạo ra hình ảnh bất hợp pháp của người khác. Cảnh sát cho biết nạn nhân đã bị đe dọa bằng một đoạn video bí mật mà Fitzpatrick đã quay trong một cuộc gặp gỡ tình dục có sự đồng thuận.

Đại úy Darrell Byers của Sở Cảnh sát Quận Albemarle ở Virginia cho biết: "Chúng tôi cảm thấy rằng có thể có một số nạn nhân khác ngoài kia, chúng tôi biết rằng người này đã bị ghi hình mà không hề hay biết". Nếu bị kết tội tống tiền, Fitzpatrick có thể phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù. Cuộc điều tra về Fitzpatrick đã được mở khi nạn nhân lần đầu tiên báo cáo vụ việc với chính quyền địa phương vào tháng 2.

Cựu nhà khí tượng học này trước đây đã làm việc tại đài WVIR-TV ở Charlottesville, Virginia, nhưng cảnh sát cho biết ông đã rời vị trí của mình và chuyển đến Ohio vào đầu tháng 3, vài tuần sau khi cuộc điều tra bắt đầu. Ông đã bị bắt theo lệnh truy nã ở Ohio. Trong bài đăng trên Facebook kỷ niệm 20 năm trong nghề, ông viết: "Trong thời đại mà nhiều người đang rời bỏ nghề, tôi hy vọng sẽ tiếp tục trong 20 năm tới!" WVIR-TV đưa tin về vụ bắt giữ ông, nhưng không đưa ra tuyên bố nào. Fitzpatrick đang ở Ohio chờ dẫn độ về Virginia.

⦿ ---- Canada: Một người đàn ông 30 tuổi đã bị cảnh sát bắn chết bên ngoài Sân bay Pearson của Toronto vào sáng thứ năm, các quan chức cho biết, trong vụ việc được mô tả là một vụ việc riêng lẻ và không có mối đe dọa nào khác đối với an toàn công cộng. Các cảnh sát ở Peel đã nhận được báo cáo về một "người đàn ông gặp nạn" trong một chiếc SUV tại tầng khởi hành của Nhà ga 1 ngay trước 7 giờ sáng giờ địa phương, cơ quan giám sát cảnh sát Ontario cho biết.

Cảnh sát trưởng Peel Nishan Duraiappah cho biết ba cảnh sát đã phản ứng với cuộc gọi đã sử dụng "một lượng lớn biện pháp giảm leo thang" để cố gắng giải quyết tranh chấp giữa một nhóm du khách, tờ Toronto Star đưa tin. "Đột nhiên, một trong những cá nhân đó rút súng" và chĩa vào các cảnh sát, Duraiappah cho biết. Hai cảnh sát sau đó đã bắn người đàn ông "để bảo vệ bản thân, cộng đồng và hành khách tại sân bay này", cảnh sát trưởng cho biết.

Sau vụ nổ súng, có thể nhìn thấy băng cảnh sát và các dấu hiệu bằng chứng gần một chiếc SUV tối màu với cốp xe mở, theo AP đưa tin. Một tấm vải màu vàng dường như phủ lên một thi thể trên vỉa hè. Không có mối đe dọa nào được biết đến đối với công chúng và không có cảnh sát nào bị thương, Đơn vị điều tra đặc biệt, đơn vị điều tra tất cả các vụ nổ súng của cảnh sát trong tỉnh, cho biết. Duraiappah cho biết "vụ việc bi thảm" không phải là một cuộc tấn công vào sân bay và "không có gì gây ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay", CBC đưa tin.

⦿ ---- Nhà hàng Jack in the Box sẽ đóng cửa tới 200 địa điểm hoạt động kém hiệu quả. Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh của Mỹ Jack in the Box cho biết họ sẽ đóng cửa tới 200 nhà hàng "hoạt động kém hiệu quả" để củng cố bảng cân đối kế toán khi khách hàng cắt giảm chi tiêu. Công ty có trụ sở tại San Diego này cũng đang theo đuổi việc bán thương hiệu nhà hàng Del Taco đang gặp khó khăn, công ty cho biết trong một "bản cập nhật kinh doanh" và cuộc gọi hội nghị với các nhà đầu tư vào thứ Tư.

Jack in the Box cho biết họ sẽ đóng cửa 150-200 địa điểm ít lợi nhuận nhất, hầu hết trong số đó đã tồn tại hơn 30 năm. Công ty cho biết từ 80-120 nhà hàng sẽ đóng cửa trước khi kết thúc năm, trong khi số còn lại trong số 200 nhà hàng sẽ đóng cửa dựa trên các thỏa thuận nhượng quyền thương mại. Kế hoạch sẽ diễn ra theo "chương trình đóng cửa theo khối" khác với các kế hoạch đóng cửa nhà hàng khác, lên tới 2% các cửa hàng hiện có.

⦿ ---- HỎI 1: Lái xe trong khi bị nhiễm COVID-19 làm tăng nguy cơ tai nạn lên 25%?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu được công bố vào ngày 8 tháng 4 bởi Tạp chí Journal of Global Public Health của Thư viện Public Library of Science phát hiện ra rằng lái xe trong khi bị nhiễm COVID-19 làm tăng nguy cơ tai nạn lên 25%. Nghiên cứu đã phân tích dữ liệu về sức khỏe cộng đồng và giao thông từ bảy tiểu bang từ năm 2020-2023. Kết quả cho thấy có mối liên hệ đáng kể giữa các ca nhiễm COVID-19 cấp tính và sự gia tăng các vụ tai nạn xe cộ. Chi tie61t:

https://www.aha.org/news/headline/2025-04-24-study-finds-driving-covid-19-raises-crash-risk-25

⦿ ---- HỎI 2: Nghiên cứu mới cho biết ăn thịt gà và các loại thịt trắng khác có thể rút ngắn tuổi thọ của bạn?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Nghiên cứu mới cho biết ăn thịt gà và các loại thịt trắng khác có thể rút ngắn tuổi thọ của bạn. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients đã theo dõi 4.869 người ở miền Nam nước Ý, những người tham gia vào các nghiên cứu theo nhóm dài hạn lớn và đồng ý điền vào các cuộc khảo sát về chế độ ăn uống và lối sống. Trong thời gian nghiên cứu, kéo dài từ năm 2006 đến năm 2024, họ đã chia sẻ thông tin về lượng thịt tiêu thụ của mình, chia thành thịt đỏ và thịt trắng, và các nhà nghiên cứu đã theo dõi nguyên nhân tử vong của những người tham gia đã qua đời. Chi tiết:

https://www.realsimple.com/white-meat-longevity-study-11721531

.