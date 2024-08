Đại Nhạc Hội Vinh Danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Và Tôn Vinh Chữ Quốc Ngữ

Nhạc hội Vinh Danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Tôn Vinh chữ Quốc Ngữ, được tổ chức tại hội trường nhà thờ The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, 10332 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683, lúc 1 giờ ngày 27/7/2024. (Hình: Christina Kim Lê)

Ngoài trời thì nóng nhưng trong hội trường của nhà thờ The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, ở đường Bolsa, thành phố Westminster mát rười rượi.



Nhạc hội Vinh Danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Tôn Vinh chữ Quốc Ngữ khai mạc đúng 1 giờ ngày Chúa nhật ngày 27/7/2024, với sự tham gia của 4 thế hệ. Các cháu 4- 5 tuổi mặc quân phục thiếu sinh quân, Không Quân, Hải Quân, Bộ Binh, Thủy Quân Lục Chiến, rất dễ thương. Các cháu gái mặc áo dài màu vàng, màu xanh, thành viên của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ của nhạc sĩ Cao Minh Hưng. Đoàn nghệ sĩ này đã đi trình diễn khắp California, Arizona, Houston, Seattle, ..., hoàn toàn miễn phí.

Lực lượng trình diễn văn nghệ hôm nay rất hùng hậu, với phần trình diễn của các nghệ sĩ: Hương Thơ, Mỹ Lan, Phương Hồng Quế, Đào Anh Tuấn, Trang Thanh Lan, Như Hảo, Chu Tất Tiến, Triệu Mỹ Ngân, Chế Tùng, Ngô Hoàng Oanh, Tuấn Khải, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, ban nhạc Quốc Vũ, Tom Võ, Ngọc Đăng, Thanh Nguyên, Hoàng Sĩ Phú, ...

Mở đầu, ca sĩ Hương Thơ và ca sĩ Ngọc Đăng giới thiệu chương trình, chào cờ Mỹ, Việt, một phút mặc niệm để tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc, tưởng niệm 59.000 các chiến sĩ đồng minh đã hy sinh ở Việt Nam, để tưởng nhớ đồng bào đã bỏ mình trên biển cả cũng vì hai chữ Tự Do.



Ca sĩ Phương Hồng Quế trình bày bài hát "Giờ này anh ở đâu?", ca sĩ Trang Thanh Lan với bài hát "Người yêu của lính". Những bài hát về lính luôn để lại nhiều cảm xúc cho người nghe. Những bài hát bất hủ đi cùng năm tháng.

Trong hội trường, lính Không Quân, cựu sinh viên Võ Bị mặc áo đại lễ như Quốc Nam, ca sĩ Đào Anh Tuấn, trong quân phục Không Quân, Tom Võ trong quân phục Không Quân, cựu sinh viên Võ Bị khóa 22- Ngọc Đăng hãnh diện về trường Võ Bị của mình.

Quan khách tham dự: Dân biểu Tạ Đức Trí (ngồi thứ hai từ trái sang), giáo sư Dương Đại Hải, bà Như Hảo- giám đốc đài phát thanh Mẹ Việt Nam. (Hình: Christina Kim Lê)

Trong hội trường, khán thính giả là lính, vợ lính, con lính, cháu lính, chít lính, lính ông nội, ông ngoại, lính cháu nội, cháu ngoại. Nơi nào, sinh hoạt có liên quan đến chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thì nơi đó có truyền thông, báo chí, truyền hình tham dự đông đảo. Nơi nào có lính thì có các phu nhân với tà áo dài tha thướt. Như Hảo, giám đốc đài Mẹ Việt Nam trong chiếc áo dài rực rỡ. Không Quân Đào Anh Tuấn với bài hát "Lạy Mẹ con đi" lấy nước mắt của người nghe: người chiến sĩ trong bài hát lạy mẹ con đi, rồi vĩnh viễn không trở về để mẹ già trông ngóng con yêu. Những chiến sĩ đi biền biệt, không bao giờ trở về nữa.



Thi sĩ Quốc Nam, cựu sinh viên Võ Bị Đà Lạt về từ Houston, trưởng ban tổ chức và giới thiệu DVD về đại hội Vinh Danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Tôn Vinh chữ Quốc Ngữ. (Hình: Christina Kim Lê)

Diễn giả chính hôm nay là thi sĩ Quốc Nam, trưởng ban tổ chức đại nhạc hội Vinh Danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Tôn Vinh chữ Quốc Ngữ, được mời lên sân khấu. Thi sĩ Quốc Nam phát biểu ngắn gọn và đầy ý nghĩa như sau: "Trong hơn 49 năm qua, do sự tuyên truyền dối trá của Đảng Việt Cộng, một số người Việt Quốc Gia nghĩ rằng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã thua trận, nhưng thực ra trong cuộc chiến Quốc- Cộng hơn 90 năm qua, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã rất hào hùng, thường thắng trận trên hầu hết các chiến trường tại miền Nam. Bằng cớ là bộ đội Việt Cộng được sự hậu thuẫn tối đa bởi khối Cộng Sản Quốc Tế, song chúng vẫn bị thua nhục nhã trong mặt trận An Lộc 93 ngày đêm tử chiến năm 1972, từng được dư luận quốc tế đánh giá là trận An Lộc thắng lợi dữ dội hơn 2 trận Điện Biên Phủ và Khe Sanh.



Như vậy, Việt Nam Cộng Hòa chỉ tồn tại 20 năm nhưng tất cả đã lưu lại trong dòng lịch sử dân tộc Việt những dấu ấn không thể phai mờ đối với ngày nay và các thế hệ tương lai. Bởi vì chế độ Việt Nam Cộng Hòa khởi đầu từ năm 1954 bắt đầu xuất hiện nền "Tự Do, Dân Chủ, Hạnh Phúc, Ấm No" cho toàn dân miền Nam Việt Nam, sau hàng ngàn năm dân chúng bị thống trị dưới các chế độ Quân Chủ, Độc Tài, Đô Hộ và Cộng Sản.



Ngày nay, các bạn trẻ Việt ở hải ngoại có thể không nói và viết được Việt ngữ nhưng các em vẫn nghe được tiếng Việt. Cơ sở văn hóa Đông Phương chúng tôi sản xuất bộ DVD sử liệu về Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và chữ Quốc ngữ, để các thế hệ tiếp nối nhiều trăm năm sau vẫn còn biết đến "Hình mẫu Việt Nam Cộng Hòa mơ ước" với những bộ quân phục của các quân binh chủng oai hùng, để có thể dựng lại cơ đồ Việt Nam theo hướng đi của thế giới "Tự Do Dân Chủ" cho mọi người cùng sinh sống hạnh phúc trên hành tinh chúng ta."

DVD Đại Hội Tôn Vinh chữ Quốc Ngữ và Vinh Danh QLVNCH

Bộ DVDs sử liệu "Đại Hội Tôn Vinh chữ Quốc Ngữ và Vinh Danh QLVNCH" xuất hiện 2 nhân chứng sống Việt- Mỹ giá trị nhất của Việt Nam Cộng Hòa là cố Đại Tá Trần Ngọc Thống (tác giả tác phẩm "Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa", Trưởng phòng Tổng Quản Trị Bộ Tham Mưu QLVNCH cạnh Đại Tướng Cao Văn Viên) - đã tạ thế năm 98 tuổi; và cố Đại Tá/ bác sĩ Sterling Mutz (vào cuối thập niên 1960, bác sĩ là y sĩ Đại Tá Chỉ Huy Trưởng bệnh viện 3 dã chiến của quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam) - đã tạ thế năm 96 tuổi.

Kiều Mỹ Duyên chụp hình lưu niệm với nhạc sĩ Cao Minh Hưng và các em trong Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (Hình: Christina Kim Lê)

Dân biểu Tạ Đức Trí, đại diện cho Hạ Viện của tiểu bang California được mời trao tặng tưởng lục cho thi sĩ Quốc Nam về việc vinh danh chữ Quốc ngữ. Dân biểu trẻ tuổi nói tiếng Việt lưu loát, không cần nhìn vào giấy. Dân biểu Tạ Đức Trí cũng là thi sĩ, đã từng xuất bản thơ, là hậu duệ của sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông ca ngợi thi sĩ Quốc Nam và ban tổ chức đã bỏ ra nhiều công sức đem bộ DVD "Đại Hội Tôn Vinh chữ Quốc Ngữ và Vinh Danh QLVNCH " đến cho mọi người.



Dân biểu Tạ Đức Trí trao tặng tưởng lục cho thi sĩ Quốc Nam, đại diện ban tổ chức đại nhạc hội Vinh Danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Tôn Vinh chữ Quốc Ngữ (Hình: Christina Kim Lê)

Nhà văn Chu Tất Tiến trong bộ quân phục của sinh viên Thủ Đức. Ông Chu Tất Tiến nói đây là lần đầu tiên đại hội vinh danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và tôn vinh chữ Quốc ngữ được tổ chức. Ông trình bày bài hát "Đêm nguyện cầu" với câu hỏi chưa tìm được lời giải đáp: "Quê hương non nước tôi ai gây hận thù tội tình. Nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình?"



Triệu Mỹ Ngân đem niềm vui cho đồng hương bằng cách xổ số lô tô. Nhiều sĩ quan khác cũng giúp cho đại nhạc hội hôm nay bằng tiếng hát ngọt ngào về lính.



Đại nhạc hội thành công về âm nhạc. Đồng hương tham dự ở lại từ đầu đến cuối. Những bài hát về lính hào hùng, đầy tình cảm. Các cháu thiếu nhi của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trình diễn rất đẹp. Các cháu ca rất hay, nói tiếng Việt, phát âm rất chuẩn.



Nhạc sĩ Cao Minh Hưng bỏ ra biết bao công sức đào tạo các cháu sinh ra và lớn lên ở đây nói tiếng Việt, hát tiếng Việt, được nhiều đồng hương khen ngợi. Một ban nhạc cả trăm người đi trình diễn qua nhiều tiểu bang, luyện tập mỗi tuần, bài hát mới, điệu vũ mới, rất công phu.



Nhiều đồng hương tham gia đại nhạc hội Vinh Danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Tôn Vinh chữ Quốc Ngữ cho đây là lần đầu tiên làm việc này cho nên được nhiều người ngưỡng mộ, đi vào lịch sử của người tị nạn với DVD. Mỗi gia đình nên có DVD này để cho con cháu của mình biết về lịch sử của người Việt Nam tị nạn.

Cuối đại hội, thi sĩ Quốc Nam hẹn ngày tái ngộ với mọi người và thông báo vào ngày 15/9/2024, lúc 4 giờ chiều đến 9 giờ tối, thi sĩ Quốc Nam sẽ tổ chức đại hội phụ nữ làm truyền thông thế giới ở Houston, gồm các văn nghệ sĩ nữ viết văn, làm báo, truyền hình, truyền thanh, ...



Mong các chị em ở khắp nơi trên thế giới về Houston họp mặt. Ngày đó chắc chắn sẽ vui lắm. Mấy thập niên đã qua, mỗi lần họp về phụ nữ cầm bút thì người về từ Pháp, Thụy Sĩ, Việt Nam, Đài Loan, Canada, Úc, Đức, Na Uy, các tiểu bang của Hoa Kỳ về hội tựu. Chị em tham dự nên ghi danh trước. Thi sĩ Quốc Nam cho biết chừng 400 chị em sẽ về Houston ngày đó.



Mong chị em ghi danh với thi sĩ Quốc Nam ở email: quocnam.poet@gmail.com.

Orange County, 29/7/2024

KIỀU MỸ DUYÊN

(kieumyduyen1@yahoo.com)