.

(24.4.2025) - VN-Mỹ họp thương mại, hy vọng tránh mức thuế quan 46%: VN nói muốn quan hệ kinh tế và thương mại với Mỹ cân bằng, bền vững và hiệu quả.

- Các công ty TQ chạy vào VN mấy năm qua bây giờ lo: đơn hàng giảm, thuế quan tăng, nhân viên VN cũng kinh hoàng

- VN sẽ mua Ấn Độ tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos trị giá 700 triệu đô la.

- TQ nói: Trump cố gắng gọi điện cho Tập nhiều lần, nhưng Tập không trả lời. Chưa hề có đàm phán thuế quan nào đang diễn ra giữa Mỹ-TQ như Trump nói. Mỹ phải hủy mức thuế quan đơn phương trước.

- Tỷ phú Ken Fisher viết trên tờ The Telegraph: "Tôi là một tỷ phú Cộng hòa. Trump rất ngu ngốc và thuế quan của Trump vô nghĩa."

- Giảng viên Đại Học Harvard: Nếu Trump học lớp của tôi, sẽ học cách không làm sụp đổ nền kinh tế.

- Ngày 30/4 của Trump: tới Michigan kỷ niệm 100 ngày tại nhiệm, sẽ tưng bừng ca ngợi kinh tế

- Thăm dò: Trump xuống điểm liên tục

- Thẩm phán Paula Xinis cho Bộ Tư Pháp hoãn cho đến ngày 30/4 để trả lời vì sao chưa đưa người bị trục xuất nhầm về Mỹ

- Chính quyền Trump độc chiêu: Vợ của người bị Trump trục xuất nhầm phải trốn khỏi nhà, vì Bộ Nội An lộ địa chỉ nhà nên bị MAGA đe dọa

- Thủ đô Vilnius của Lithuania: kế hoạch di tản khi Nga xâm lăng.

- Trump chỉ trích Nga dội bom Ukraine là không cần thiết. Trong khi Trump đổ tội cho Ukraine không muốn hòa bình, phía Châu Âu đổ tội cho Nga không ưa hòa bình. Tình báo Nga-Mỹ kết thân, Ukraine lo sợ.

- Tòa: chính phủ Mỹ phải trả cho North Dakota 28 triệu đô bồi thường thiệt hại từ các cuộc biểu tình về ống dẫn dầu Dakota Access vào năm 2016 và 2017.

- Trump ký lệnh: giám sát đại học, chống các nỗ lực DEI, đòi tiết lộ các khoản tặng và hợp đồng từ nước ngoài 250.000 đô trở lên, thay đổi các cơ quan có quyền công nhận đại học, các trường K-12 phải dạy AI.

- Một nhóm dự định dựng lều cắm trại ở sân Đại học Columbia tuần này để phản đối Israel diệt chủng dân Palestine ở Gaza

- Trump: thuế 25% hiện tại đối với xe nhập từ Canada có thể tăng. Thủ tướng Canada: muốn gặp đối mặt với Trump.

- 12 tiểu bang kiện Trump: áp đặt phi pháp việc tăng thuế đối với người Mỹ thông qua thuế quan.

- Bộ trưởng Tài chính Mỹ kêu gọi TQ chuyển kinh tế sang tiêu dùng trong nước

- Trump lùi bước: cắt 1/2 mức thuế với hàng TQ

- Trump: Mỹ sẽ tự đặt mức thuế quan nếu các cuộc đàm phán thương mại với các nước, đặc biệt là TQ, thất bại.

- Trump cân nhắc miễn/giảm thuế quan phụ tùng xe

- Trump chửi mắng Zelensky vì từ chối công nhận Nga có quyền sáp nhập Crimea: Putin đã sẵn sàng ngừng bắn, tại sao Zelensky không chịu. Zelensky lặp lại: hy vọng Mỹ giữ lời hứa (năm 2018) sẽ không công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga. - Bạch Ốc: Trump không yêu cầu Ukraine công nhận Crimea là lãnh thổ Nga, nhưng Zelensky đang đi sai hướng.

- Elon Musk và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent to tiếng cãi nhau nơi cửa Phòng Bầu dục, rồi xuống hành lang cãi tiếp. Musk chụp mũ Bessent là người của Soros, và Bessent nói DOGE chẳng cắt giảm được gì

- TNS Dick Durbin (Dân chủ, Illinois), 80 tuổi, không tái tranh cử vào năm 2026. Dân Chủ lo ngại

- FDA: Miễn kiểm tra sữa vì thiếu người do sa thải

- FBI: người già bị lừa đảo 5 tỷ đô năm 2024

- HỎI 1: Trẻ em gia đình nghèo được tiểu bang tài trợ để chọn trường tư thích nghi sẽ học khá hơn? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Cô đơn phổ biến hơn ở người trung niên so với người cao tuổi tại Hoa Kỳ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-24/4/2025) ⦿ ---- Việt Nam và Hoa Kỳ đã khởi động các cuộc đàm phán thương mại, theo chính phủ Việt Nam cho biết, khi Hà Nội đang cố gắng tránh mức thuế quan 46% tàn khốc do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố. Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson L Greer đã có cuộc điện đàm để chính thức khởi động các cuộc đàm phán về "các vấn đề kinh tế và thương mại song phương", Bộ Thương mại Việt Nam cho biết vào thứ năm.

.

Bộ cho biết Nguyễn Hồng Diên đã nói với Greer rằng Việt Nam muốn phát triển "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện" với Hoa Kỳ và thúc đẩy "quan hệ kinh tế và thương mại theo cách cân bằng, ổn định, bền vững và hiệu quả".

.

"Ông lưu ý rằng các bộ và cơ quan của Việt Nam sẵn sàng đàm phán các giải pháp cho các vấn đề mà Hoa Kỳ quan tâm và hợp tác với Hoa Kỳ để tìm ra các giải pháp hợp lý có lợi cho cả hai bên, dựa trên tinh thần hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro", đồng thời nói thêm rằng Greer bày tỏ sự tin tưởng rằng hai bên "sẽ sớm đạt được các giải pháp phù hợp để thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại ổn định và cùng có lợi".

.

Việt Nam là một trong những nền kinh tế phụ thuộc nhiều nhất vào thương mại trên thế giới, với kim ngạch xuất khẩu năm 2023 chiếm hơn 87% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), theo Ngân hàng Thế giới. Thuế quan 46% của Trump đối với hàng xuất cảng của Việt Nam là một trong những mức thuế cao nhất áp dụng cho một đối tác thương mại theo cái gọi là thuế quan "có đi có lại" của ông.

.

Kể từ khi Trump tuyên bố tạm dừng trong 90 ngày đối với hầu hết các mức thuế quan cao nhất của mình vào ngày 9 tháng 4, hàng xuất cảng của Việt Nam, giống như hàng chục quốc gia khác, đã phải chịu mức thuế cơ bản là 10%. Việt Nam có thặng dư thương mại 123,5 tỷ đô la với Hoa Kỳ vào năm ngoái, là mức mất cân bằng lớn thứ tư sau Trung Quốc, Liên minh Châu Âu và Mexico.

.

⦿ ---- Các công ty Trung Quốc chạy qua Việt Nam để né đạn mấy năm qua bây giờ tính gì? AFP ghi nhận. Một năm trước, Zhang Chundong đã giúp công ty do ông quản lý mở rộng sang Việt Nam, một phần trong làn sóng các doanh nghiệp Trung Quốc lựa chọn trung tâm sản xuất đang bùng nổ kể từ cuộc chiến thương mại trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

.

Hiện tại, công ty - một nhà phân phối xe nâng (forklifts) do hãng BYD của Trung Quốc sản xuất - đang phải vật lộn để đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh như mong đợi khi các dự án nhà máy bị đình trệ và Việt Nam đang chờ xem liệu mức thuế quan khổng lồ 46% mà Trump đe dọa trong tháng này có thành hiện thực hay không.

.

"Một số nhà máy mà chúng tôi nhận được đơn đặt hàng gần như đã sẵn sàng hoạt động, nhưng kể từ khi có tin tức về thuế quan, chúng tôi nhận được thông báo rằng các dự án và việc mua xe nâng của chúng tôi đang bị tạm dừng", Zhang, quản lý tại Huochacha New Energy Group, có khách hàng tại Việt Nam bao gồm công ty điện tử Trung Quốc TCL. "Chúng tôi đáng lẽ phải ở trong giai đoạn tăng trưởng nhanh... (nhưng) do thuế quan, chúng tôi đã không đạt được điều đó", ông nói với AFP.

.

Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp xuất cảng trực tiếp sang Hoa Kỳ, về mặt lý thuyết, thấy mình ở vị thế tốt hơn so với khi ở trong nước, khi Bắc Kinh đã phải đối mặt với mức thuế lên tới 145% đối với nhiều sản phẩm.

.

Hà Nội -- giống như nhiều nơi khác trên thế giới -- đã bị áp mức thuế chung 10 phần trăm và có một khoảng thời gian ngắn trước khi các mức thuế trả đũa bị trì hoãn có hiệu lực vào tháng 7. Vẫn còn hy vọng rằng con số này có thể được đàm phán để giảm xuống. Nhưng tại tỉnh công nghiệp Bắc Ninh ở phía bắc Việt Nam, các doanh nghiệp Trung Quốc mà AFP phỏng vấn -- hầu hết đều có liên quan đến chuỗi cung ứng xuất cảng -- cho biết các nhà đầu tư đang do dự và lo lắng lan rộng.

.

Zhang, 39 tuổi, cho biết anh tin tưởng vào các cuộc đàm phán nhưng giải thích rằng ba hoặc bốn dự án của công ty đã bị hoãn lại. "Tôi đã nói chuyện với một số khách hàng... và câu trả lời hiện tại đều giống nhau, chúng tôi cần phải tiếp tục chờ đợi."

.

Tại Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 40 km theo đường bộ, các nhà hàng, tiệm mát-xa và cửa hàng tiện lợi có biển hiệu tiếng Trung chen chúc nhau để giành không gian với các cửa hàng và quán ăn Hàn Quốc. Hàn Quốc từ lâu đã là nhà đầu tư lớn vào Việt Nam, với các tập đoàn điện tử lớn như Samsung và LG đều có mặt tại Bắc Ninh -- nhưng Trung Quốc đang nhanh chóng bắt kịp.

.

Theo số liệu mới nhất, tính đến cuối năm 2023, tỉnh này có khoảng 10.000 người Trung Quốc sinh sống và những người nước ngoài sống tại khu vực này cho biết con số này có thể đã tăng vọt kể từ đó.

.

"Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển và Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục căng thẳng thương mại, vì vậy nhiều công ty trước đây còn do dự đã đến Việt Nam trong hai năm này", Wang Hongxin, 40 tuổi, người đã chuyển đến Việt Nam hơn một thập kỷ trước để làm việc với một nhà cung cấp của Samsung, cho biết.

.

Một trong số đó là Vietnam Kepai, một công ty Trung Quốc sản xuất máy điều khiển số bằng máy tính và đã mở rộng sang Bắc Ninh vào tháng trước để tìm kiếm thị trường mới và thoát khỏi sự cạnh tranh khốc liệt ở quê nhà.

.

"Có nhiều công ty thành công ở Trung Quốc với hy vọng khai thác thị trường ở Việt Nam. Tôi đã nghe cuộc trò chuyện này rất nhiều lần trong các nhà hàng Trung Quốc (ở đây)", Li Pingwu, giám đốc 33 tuổi của công ty cho biết.

.

Quốc gia này (TQ) đứng thứ ba trong số các nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam vào năm 2024, chỉ sau Singapore và Hàn Quốc, với mức tăng hơn 3% so với năm trước. Quốc gia này (TQ) cũng dẫn đầu về các dự án đầu tư mới [tại VN], chiếm hơn 1/4 tổng số sáng kiến ​​mới được đăng ký.

.

Làn sóng này (sang VN mở hãng) dường như đã khiến Trump tức giận khi ông tuyên bố áp thuế quan lớn đối với Việt Nam vào đầu tháng 4, với việc Washington cáo buộc quốc gia này tạo điều kiện cho hàng Trung Quốc sang Hoa Kỳ và cho phép TQ lách thuế quan.

.

Mặc dù báo cáo năm 2024 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết "không có bằng chứng rõ ràng" về vai trò của Việt Nam trong việc tạo điều kiện cho hàng xuất cảng của Trung Quốc sang Hoa Kỳ, giám đốc Zhang thừa nhận rằng ông đã thấy điều này xảy ra. "Một số khách hàng của chúng tôi, bao gồm những người bán ván sàn hoặc máy đúc, đang thực hiện giao dịch trung chuyển, liên quan đến xuất cảng sang Hoa Kỳ", ông nói.

.

Theo một tài liệu mà AFP xem được vào thứ Ba, Bộ Thương mại Việt Nam đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng thắt chặt kiểm soát nguồn gốc hàng hóa để tránh bị các đối tác thương mại trừng phạt sau khi Hoa Kỳ đe dọa áp thuế quan. Một doanh nhân ở Bắc Ninh cho biết sự gia tăng đầu tư đã từng tạo ra tình trạng thiếu hụt lao động, nhưng tình hình của nhân viên người Việt tại các công ty Trung Quốc hiện không chắc chắn.

.

Hung, người kiếm được khoảng 270 đô la một tháng khi làm việc tại một công ty Trung Quốc sản xuất các bộ phận bên ngoài cho màn hình máy tính để bàn, cho biết giờ làm việc của anh đã bị cắt giảm. "Chúng tôi đã ngừng làm thêm giờ", người đàn ông 30 tuổi này cho biết, anh từ chối cung cấp tên đầy đủ của mình. "Tôi không biết cuộc sống bây giờ sẽ ra sao, vì rất khó để sống ở đây với số tiền tôi kiếm được".

.

Wang thừa nhận anh "lo lắng". "Chúng tôi ban đầu có kế hoạch nâng cấp một số thiết bị để phát triển lâu dài, nhưng... vì khoản đầu tư khá lớn nên hiện chúng tôi hơi do dự", ông nói.

.

⦿ ---- Theo báo Defense Post hôm 24/4/2025: Việt Nam đang hoàn tất thỏa thuận với Ấn Độ để mua tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos trị giá 700 triệu đô la. Các tên lửa này sẽ được sử dụng bởi các hệ thống phóng từ trên không và trên bộ của Hà Nội tương thích với máy bay phản lực Su-30 của Không quân VN, thúc đẩy nỗ lực gần đây của đất nước này nhằm hiện đại hóa lực lượng phòng thủ. Theo Indian Defence Research Wing, thỏa thuận này dự kiến ​​sẽ được hoàn tất trong những tuần tới.

.

Điều này diễn ra sau các báo cáo về việc Hà Nội thể hiện sự quan tâm đến việc mua một gói trị giá 625 triệu đô la bao gồm ba đến năm khẩu đội vào năm 2023. Việt Nam sẽ là quốc gia thứ hai ở châu Á mua tên lửa này, sau thỏa thuận ba khẩu đội trên bờ của Philippines vào năm 2021 với giá 362 triệu đô la.

.

Tên lửa Mach 3 của Ấn Độ: BrahMos là tên lửa hành trình siêu thanh ramjet tầm trung có khả năng đạt tốc độ gấp ba lần tốc độ âm thanh. Nó được trang bị đầu đạn bán xuyên giáp nặng từ 440 đến 660 pound (200 đến 300 kg).

.

Nhiều biến thể của nó cho phép nó được phóng bằng hệ thống phóng trên bộ, trên biển và trên không tùy thuộc vào phạm vi hoạt động ưa thích. Nó theo dõi mục tiêu bằng nền tảng INS và SatNav tích hợp, cũng như hệ thống dẫn đường radar chủ động.

.

Các nhà khai thác tiềm năng trong tương lai bao gồm Brazil, Indonesia và Malaysia, những nước đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua biến thể phóng từ trên không của tên lửa này cho Không quân Hoàng gia Malaysia.

.

⦿ ---- Ngày 30 tháng 4 của Tổng Thống Trump: Tổng thống Trump sẽ tổ chức một cuộc mít tinh tại Quận Macomb, Michigan, vào thứ Ba tuần tới để kỷ niệm 100 ngày đầu tiên tại nhiệm, theo thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo hôm thứ Tư. Đây sẽ là cuộc mít tinh lớn đầu tiên của Trump kể từ khi nhậm chức và là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Michigan kể từ khi giành chiến thắng tại tiểu bang chiến trường này trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, theo NBC News đưa tin.

.

Trước cuộc mít tinh, Trump sẽ đến Rome để dự tang Đức Giáo hoàng Francis vào thứ Bảy, chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. "Tổng thống Trump rất vui mừng được trở lại tiểu bang Michigan vĩ đại vào thứ Ba tuần tới, nơi ông sẽ mít tinh tại Quận Macomb để kỷ niệm 100 NGÀY ĐẦU TIÊN!" Leavitt đăng trên X. Bà nói thêm, theo Detroit News, "Người dân Michigan đang được hưởng lợi từ chương trình nghị sự của Tổng thống Trump nhằm phục hồi ... nền kinh tế của chúng ta và bảo vệ biên giới phía nam, và điều tốt đẹp nhất vẫn chưa đến!"

.

Trump đã đến Michigan khoảng hai chục lần trong chu kỳ bầu cử năm 2024, bao gồm ít nhất ba lần đến Quận Macomb - một quận có xu hướng ủng hộ Đảng Cộng hòa gần Detroit mà cuối cùng ông đã giành chiến thắng với cách biệt hai chữ số. Cuộc biểu tình diễn ra sau cuộc họp gần đây của Trump với Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer về thuế quan và sản xuất, một cuộc thảo luận mà bà mong đợi sẽ được tổ chức riêng tư. Thay vào đó, bà được đưa vào Phòng Bầu dục để tham dự một sự kiện truyền thông vào ngày 9 tháng 4. Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp khi bà ở đó, chỉ đạo Bộ Tư pháp điều tra các quan chức từ chính quyền đầu tiên của ông, những người không đồng tình với tuyên bố sai sự thật của Trump rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp khỏi ông.

.

⦿ ---- Tổng thống Trump xuống điểm trong một loạt các cuộc thăm dò được tiến hành để đánh dấu 100 ngày đầu tiên ông nhậm chức. Tờ New York Times đưa tin rằng tỷ lệ ủng hộ của ông đã giảm đều đặn kể từ tháng 1, từ 52% xuống 45%. Con số này dựa trên mức trung bình thăm dò của tất cả các cuộc thăm dò lớn đo lường số liệu thống kê. Một chú thích đáng chú ý: Nhìn chung, Trump không mất đi sự ủng hộ trong số những người Cộng hòa, nhưng ông đã mất đi sự ủng hộ của những người độc lập.

.

Trong khi đó, Politico nhìn thấy một "bức tranh đáng lo ngại" đối với Trump xuất hiện trong một loạt các cuộc thăm dò cho thấy ông mất đi sự ủng hộ đối với cách xử lý nền kinh tế, vốn theo truyền thống là một trong những vấn đề mạnh nhất của ông. Một trong những cuộc thăm dò đáng chú ý được trích dẫn là từ Reuters/Ipsos, cho thấy 37% chấp thuận các kế hoạch kinh tế của Trump, con số thấp nhất từ ​​trước đến nay của ông.

.

Tương tự như vậy, một cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew đưa ra tỷ lệ chấp thuận chung của Trump là 40% và tỷ lệ chấp thuận cách ông xử lý nền kinh tế là 45%, cả hai đều là mức thấp kể từ khi kênh này bắt đầu theo dõi Trump vào năm 2019. Một cuộc thăm dò mới của Gallup cho thấy hầu hết người Mỹ nghĩ rằng tình hình kinh tế của họ đang xấu đi, lần đầu tiên điều này xảy ra sau hơn 20 năm.

.

Không chỉ là nền kinh tế. Axios ghi nhận một cuộc thăm dò của YouGov cho thấy Trump dường như đang mất đi sự ủng hộ đối với các chiến thuật trục xuất mạnh mẽ, đặc biệt là trong trường hợp của Kilmar Abrego Garcia. (Một nửa trong cuộc thăm dò muốn ông trở về Hoa Kỳ.) Nhìn chung, "Những tài sản lớn nhất của Trump - cứng rắn với biên giới, sắc sảo trong kinh doanh - đang trở thành gánh nặng", Zachary Basu của Axios viết. "Đó là một lá cờ đỏ lớn đối với một tổng thống có phong cách hỗn loạn chỉ được dung thứ khi nó mang lại kết quả".

.

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang hôm thứ Tư đã tạm dừng lệnh của bà yêu cầu chính quyền Trump cung cấp thông tin về những nỗ lực của chính quyền cho đến nay, nếu có, để đưa một người đàn ông bị trục xuất nhầm đến El Salvador, theo AP đưa tin. Drew Ensign, phó phụ tá Bộ trưởng Tư pháp, đã đệ trình một đơn kín yêu cầu hoãn chỉ thị của thẩm phán trong bảy ngày để Hoa Kỳ cung cấp lời khai và tài liệu liên quan đến kế hoạch đưa Kilmar Abrego Garcia (người bị bắt và trục xuất nhầm) trở về.

.

Chính quyền cũng đang tìm cách thoát khỏi việc phải nộp các bản cập nhật hàng ngày về tiến độ của mình. Các luật sư của Abrego Garcia đã đệ trình một phản hồi phản đối động thái của chính phủ nhằm dừng lệnh. Nó cũng được niêm phong tại tòa án liên bang Maryland. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Paula Xinis đã chấp thuận lệnh hoãn cho đến ngày 30 tháng 4, nhưng lệnh của bà không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các bản cập nhật trạng thái hàng ngày bắt buộc. Bà không giải thích lý do pháp lý của mình, nhưng viết rằng nó được thực hiện "với sự đồng ý của các bên".

.

Lệnh ra tối thứ Tư được đưa ra chỉ một ngày sau khi Xinis chỉ trích các luật sư của chính quyền trong một hồ sơ nộp vào thứ Ba vì đã phớt lờ lệnh của bà, cản trở quá trình pháp lý và hành động "thiếu thiện chí" bằng cách từ chối cung cấp thông tin. Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng phần lớn thông tin được bảo vệ vì nó liên quan đến bí mật nhà nước, các cuộc thảo luận của chính phủ và đặc quyền của luật sư khách hàng. Nhưng Xinis đã bác bỏ lập luận này.

.

⦿ ---- Chính quyền ra độc chiêu: Vợ của một người đàn ông Maryland bị chính quyền Trump trục xuất nhầm đến một nhà tù ở El Salvador cho biết bà đã chuyển đến một ngôi nhà an toàn sau khi Bộ An ninh Nội địa đăng địa chỉ của bà lên mạng. Jennifer Vasquez Sura nói với tờ The Washington Post rằng sau khi DHS chia sẻ trên X một tài liệu tòa án chưa được biên tập từ năm 2021, bà bắt đầu lo sợ cho sự an toàn của mình và hạnh phúc của ba đứa con.

.

"Tôi không cảm thấy an toàn khi chính phủ đăng địa chỉ của tôi, ngôi nhà nơi gia đình tôi sống, để mọi người đều có thể xem, đặc biệt là khi vụ án này đã lan truyền và mọi người có đủ loại ý kiến", bà nói với tờ báo. "Vì vậy, điều này chắc chắn có chút đáng sợ. Tôi sợ cho các con mình". Trong một tuyên bố gửi cho tờ The Independent, Bộ DHS đã biện minh cho bài đăng trên mạng xã hội của mình rằng "đây là những tài liệu công khai mà bất kỳ ai cũng có thể truy cập".

.

Chồng của Vasquez Sura, Kilmar Abrego Garcia, đã bị trục xuất vào tháng trước trong những gì chính quyền Trump thừa nhận tại tòa là một "lỗi hành chính". Chính phủ liên bang khẳng định Abrego Garcia sẽ không bao giờ đặt chân đến Hoa Kỳ nữa, mặc dù Tòa án Tối cao đã ra lệnh thực hiện các bước để "tạo điều kiện" cho ông trở về Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Giảng viên Đại Học Harvard chế giễu Trump: "Nếu Trump học lớp của tôi, bạn sẽ học được cách không làm sụp đổ nền kinh tế". Cựu thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio (D) đang lên tiếng ủng hộ Đại học Harvard và quyết định đệ đơn kiện chính quyền Trump sau khi Nhóm Trump đóng băng khoản tài trợ liên bang trị giá 2 tỷ đô la dành cho ngôi trường mang tính biểu tượng này.

.

Viện trưởng Harvard Alan Garber, lựa chọn chống lại chính quyền thay vì đầu hàng trước yêu cầu của Trump giống như một số trường khác có nguồn tài trợ ít mạnh hơn, cho biết việc đóng băng là "phi pháp và vượt quá thẩm quyền của chính phủ".

.

De Blasio đã hưởng ứng sự phản đối của Harvard trên mạng X bằng cách viết: "Đây CHÍNH XÁC là cách bạn ngăn chặn chế độ độc tài! Không nhượng bộ, luôn chiến đấu và KHÔNG BAO GIỜ để những người nắm quyền bình thường hóa con đường chậm chạp và chết chóc dẫn đến Chủ nghĩa phát xít. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Alan Garber và Harvard".

.

Như có thể thấy trong bức ảnh bên dưới, De Blasio đã ở Trường Kennedy Harvard vào tuần trước và viết: "Tôi chưa bao giờ tự hào hơn khi được gắn bó với @Harvard như ngày hôm nay. Có người đã phải từ chối lệnh của Trump và thách thức Chủ nghĩa McCarthy Mới của ông ta, và họ đang làm điều đó ngay tại Cambridge. Những sinh viên mà tôi gặp hôm nay tự hào rằng trường của họ đang bảo vệ quyền tự do của chúng tôi".

.

De Blasio đã ở Trường Kennedy Harvard vào tuần trước và viết: "Tôi chưa bao giờ tự hào hơn khi được gắn bó với @Harvard như ngày hôm nay." (Hình: mạng X từ tài khoản của De Blasio)

.

Khi Trump công bố kế hoạch ngừng gửi tiền tài trợ liên bang cho Harvard trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng, Tổng thống cũng phàn nàn về việc trường tuyển dụng De Blasio, người mà Trump gọi là "thị trưởng tệ nhất trong lịch sử New York".

De Blasio, một giảng viên tại Học Viện Harvard’s Institute of Politics, đã trả lời Tổng thống bằng cách chỉ trích sự quản lý kinh tế và thuế quan toàn cầu của Trump: "Ồ, Donald... nếu ông học lớp của tôi, ông sẽ học được cách không làm sụp đổ nền kinh tế và tạo ra sự hỗn loạn toàn cầu..."

.

⦿ ---- Trung Quốc tuyên bố không hề có cuộc đàm phán thuế quan nào đang diễn ra, trái ngược với Trump. Trung Quốc tuyên bố rằng họ không tích cực tham gia vào quá trình đàm phán về thuế quan với Hoa Kỳ, trái ngược với Tổng thống Trump, người bày tỏ sự tự tin rằng ông có thể đạt được một thỏa thuận thương mại mới với Bắc Kinh.

.

Bloomberg ghi rằng Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ hủy bỏ mọi mức thuế quan đơn phương và phủ nhận việc có các cuộc đàm phán về việc đạt được thỏa thuận thương mại, duy trì lập trường thách thức bất chấp việc Tổng thống Donald Trump gần đây đã nới lỏng chỉ trích đối với nước này. Trump đã cố gắng gọi điện cho Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều lần kể từ khi ông trở lại nhiệm sở, nhưng cho đến nay, nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn từ chối. Bắc Kinh muốn thấy một số bước đi từ Washington trước khi đồng ý đàm phán thương mại, bao gồm thể hiện sự tôn trọng hơn và chỉ định một người đứng đầu cho cuộc đối thoại, Bloomberg News trước đó đã đưa tin.

.

Người phát ngôn Bộ Thương mại He Yadong cho biết hôm thứ Năm rằng bất kỳ "tuyên bố nào về tiến trình đàm phán thương mại Trung Quốc-Hoa Kỳ đều vô căn cứ vì cố gắng bắt gió và không có cơ sở thực tế". "Lập trường của Trung Quốc là nhất quán và chúng tôi sẵn sàng tham vấn và đối thoại, nhưng bất kỳ hình thức tham vấn và đàm phán nào cũng phải được tiến hành trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và theo cách bình đẳng", He nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo.

.

Trump thừa nhận rằng mức thuế quan bổ sung 125% mà ông áp dụng đối với Trung Quốc vào đầu tháng này — kết hợp với mức thuế 20% hiện tại — là "rất cao" trong khi ra tín hiệu rằng ông có thể đạt được một thỏa thuận thương mại mới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. “Chúng tôi đang đàm phán với rất nhiều quốc gia ngay lúc này và có thể là với Trung Quốc, nhưng có lẽ chúng tôi sẽ thực hiện một thỏa thuận đặc biệt — bạn biết đấy, một thỏa thuận — và chúng ta sẽ xem nó sẽ như thế nào. Hiện tại, mức thuế là 145%, rất cao”, ông cho biết hôm thứ Tư.

.

Một ngày trước đó, tổng thống đã đưa ra bình luận tương tự, cho rằng mức thuế 145% đối với hàng hóa Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ sẽ “giảm đáng kể”, nhưng ông nói, “sẽ không bằng không”. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng đã nói với một cuộc họp riêng của các nhà đầu tư vào thứ Ba rằng ông mong đợi một “sự giảm leo thang” giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo các báo cáo.

.

Sau khi áp dụng mức thuế quan cao đối với Trung Quốc, Bắc Kinh đã trả đũa bằng mức thuế 125 phần trăm đối với các sản phẩm của Hoa Kỳ. Trump đã tạm dừng phần lớn các mức thuế quan có đi có lại đối với hầu hết các quốc gia trong 90 ngày, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán, nhưng Trung Quốc đáng chú ý là không được hưởng sự hoãn lại này.

.

Trung Quốc đã sử dụng các biện pháp kinh tế khác để trả đũa Hoa Kỳ về cuộc chiến thương mại leo thang, bao gồm cả việc hạn chế xuất cảng các khoáng sản và nam châm quan trọng. "Hoa Kỳ nên phản hồi những tiếng nói hợp lý trong cộng đồng quốc tế và trong biên giới của mình và xóa bỏ hoàn toàn mọi mức thuế quan đơn phương áp đặt lên Trung Quốc, nếu thực sự muốn giải quyết vấn đề", He, người phát ngôn của Bộ Thương mại, cho biết hôm thứ Năm.

.

⦿ ---- Tỷ phú Ken Fisher viết trên tờ The Telegraph: Tôi là một tỷ phú Cộng hòa. Trump thật ngu ngốc và thuế quan của ông Trump vô nghĩa. Bài học lớn nhất cho các nhà đầu tư từ thuế quan của Tổng thống Trump không phải là chúng được hình thành không tốt, là chính sách kém (mà chúng đúng là kém như vậy), hay là cổ phiếu ghét chúng (mà chúng thực sự ghét). Bài diễn văn về thuế quan "Ngày giải phóng" của Trump đã làm giảm 12,1% khỏi S&P 500 và 7,9% khỏi FTSE trong bốn ngày giao dịch. Sau đó, việc Trump tạm dừng áp dụng thuế quan "có đi có lại" trong 90 ngày đã tạo ra sự bùng nổ 9,5% cho S&P 500 - mức tăng hàng ngày lớn thứ chín trong lịch sử.

.

Do đó, nhiều người tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, như mua vàng. Nếu bạn là một trong số những người này, hãy tự hỏi: bạn biết điều gì mà những người khác không biết? Câu trả lời có lẽ là không có gì và nếu vậy, bạn không có cơ sở để hành động. Nhà kinh tế học huyền thoại, Ben Graham, nổi tiếng với lý thuyết cho rằng cổ phiếu là cỗ máy bỏ phiếu ngắn hạn, nhưng là cỗ máy cân đo dài hạn. Cổ phiếu dao động mạnh theo phản ứng bản năng trước những bất ngờ hàng ngày nhưng về lâu dài, chúng cân đo các yếu tố kinh tế và chính trị thúc đẩy khả năng tăng trưởng thu nhập.

.

Thuế quan có lịch sử kéo dài nhiều thế kỷ và đã được xem xét kỹ lưỡng gần như vô tận. Hầu như không có ngoại lệ, chúng luôn tệ hại. Những ngoại lệ đó chỉ tồn tại ở những nền kinh tế rất hẹp, không phải ở những nơi như Hoa Kỳ, nền kinh tế rộng lớn và sâu sắc nhất thế giới.

.

Một quy tắc cơ bản: thuế quan gây tổn hại cho bên áp đặt nhiều hơn bên bị áp đặt. Những mức thuế quan này, nếu thực sự được áp dụng, sẽ gây tổn hại cho Hoa Kỳ nhiều hơn những nơi khác. Chúng cũng vô nghĩa. Vấn đề ở đây không phải là cân bằng thuế suất, nếu không, mức thuế suất trung bình 5,1% của Việt Nam, theo Tổ chức Thương mại Thế giới, sẽ không được hưởng mức thuế suất "có đi có lại" là 46%.

.

Vấn đề ở đây là quan điểm sai lầm một cách lố bịch về thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ. Thặng dư và thâm hụt thương mại đã tồn tại từ lâu và đối với nhiều nền kinh tế khác nhau, chúng không gây ra hoặc dự đoán được điều gì. Ví dụ, Đức và Pháp là những nước láng giềng và là đối tác thương mại lớn nhất của nhau - họ chia sẻ một loại tiền tệ, thuế suất và chính sách tiền tệ. Đức từ lâu đã đạt được thặng dư thương mại hàng năm lớn trong khi Pháp lại có thâm hụt thương mại lớn nhưng nhỏ hơn.

.

Trong 15 và 25 năm qua, kết quả kinh tế chung của họ rất giống nhau, với Pháp làm tốt hơn một chút. Điều này sẽ không xảy ra nếu thâm hụt thương mại so với thặng dư quan trọng! Thuế quan cũng sẽ không khôi phục sản xuất, điều chưa bao giờ biến mất. Hoa Kỳ sản xuất nhiều hơn bao giờ hết, chỉ với ít nhân viên hơn. Tuy nhiên, việc xây dựng một nhà máy của Hoa Kỳ dễ như đường băng thứ ba của Heathrow.

.

Các công ty phải điều hướng vô số quy định và quy trình cấp phép phức tạp của tiểu bang và địa phương, mất nhiều năm và đầu tư lớn. Không có giám đốc điều hành có năng lực nào sẽ làm điều đó khi biết rằng thuế quan có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Cũng giống như lệnh phong tỏa Covid năm 2020, cổ phiếu định giá các kịch bản xấu nhất một cách nhanh chóng. Thuế quan được công bố còn tệ hơn bất kỳ điều gì mà Trump đã báo hiệu trước đó. Ngay cả các cố vấn của ông cũng không biết gì.

.

Thuế quan toàn diện 10% và tỷ lệ hỗ trợ cao hơn thực sự là một cú sốc tiêu cực. Đợt tăng giá [thị trường chứng khoán] ngày 9 tháng 4 đã xoa dịu sự lo lắng trong thời gian ngắn, nhưng sự bất an vẫn còn. Bật, tắt, bật, tắt, luôn là chính sách tồi.

.

Tôi đã là một đảng viên Cộng hòa kể từ những ngày còn học đại học về kinh tế và thương mại quốc tế – và là một nhà tài trợ lớn cho các chiến dịch của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội. Nhưng tôi gọi họ theo cách tôi thấy. Thật là ngu ngốc. Vậy thì sao, khi cuộc chiến thương mại và các cuộc đàm phán với Trung Quốc đang thống trị các tiêu đề? Hãy mong đợi ba kết quả tiềm năng.

Một, thuế quan của Trump sụp đổ vì chúng không khả thi và một phần là vi hiến. Hai, các đối tác thương mại thực hiện các thỏa thuận, có thể hạ thấp các rào cản thương mại nói chung. Ba, thế giới trả đũa đáng kể, khiến cổ phiếu rơi vào vòng xoáy giảm mạnh.Theo tình hình hiện tại, kịch bản một và hai đang thắng thế. Trong khi kịch bản thứ ba có thể xảy ra – may mắn thay, nó có vẻ xa vời. Ngay cả trước khi Trump tạm dừng trong 90 ngày, hầu hết các đối tác thương mại đã noi gương Anh và tìm kiếm các thỏa thuận.Riêng cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới của Hoa Kỳ thu thuế đã thiếu nhân sự. Họ chỉ có 2.500 nhân viên thu thuế trải dài trên hàng trăm địa điểm và một hệ thống máy tính lỗi thời, dễ bị thao túng. Việc tuyển dụng và đào tạo những nhân viên chuyên môn này tốn nhiều thời gian và công sức. Những mức thuế quan có hiệu lực này sẽ nhấn chìm họ. Hoàn toàn không khả thi!Trong khi đó, mức thuế quan phổ cập 10% của ông là vi hiến vì chúng đòi hỏi hành động của quốc hội. Các thách thức pháp lý đã được đệ trình sẽ nhanh chóng đến Tòa Tối cao Hoa Kỳ. Nhìn chung, mặc dù tệ, nhưng tất cả những điều này có thể sẽ kết thúc tốt hơn so với lo ngại. Đợt tăng giá ngày 9 tháng 4 có thể không phải là hồi kết của sự suy thoái, nhưng nó chứng minh sức mạnh tăng giá của sự cứu trợ.Đừng cố gắng đi nhẹ chân quanh sự biến động tiêu cực, thường đi kèm với sự tích cực. Như cố nghệ sĩ vĩ đại Lucien Hooper đã nói: "Bạn thường kiếm được nhiều tiền hơn khi ngồi trên tay hơn là nhảy múa trên đôi chân của mình."⦿ ---- Thủ đô Vilnius của Lithuania đã công bố một kế hoạch sẵn sàng di tản chiến tranh trong bối cảnh lo ngại Nga có thể nhắm mục tiêu tiếp theo sau cuộc xâm lược toàn diện đang diễn ra ở Ukraine. Kế hoạch nêu rõ 540.000 cư dân của thành phố sẽ được lệnh rời đi nếu nơi này sắp bị lực lượng đối phương tràn vào.Lithuania, thành viên NATO và EU, cùng với các quốc gia vùng Baltic khác là Estonia và Latvia, từ lâu đã cảnh báo về mối đe dọa từ hành động xâm lược của Nga và đã đầu tư mạnh vào quốc phòng trong những năm gần đây. Thị trưởng Vilnius Valdas Benkunskas phát biểu tại một cuộc họp báo rằng ba tuyến di tản chính chạy về phía tây "vì kẻ thù trong lịch sử thường đến từ phía đông".Ông cho biết: "Chúng tôi không muốn gây ra sự hoảng loạn. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng: có một kế hoạch, có sự phối hợp giữa các tổ chức, biết ai chịu trách nhiệm về việc gì và tin tưởng vào lực lượng phòng thủ của chúng tôi... hy vọng rằng kế hoạch này sẽ không bao giờ cần phải được kích hoạt".⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Năm đã chỉ trích các cuộc không kích mới nhất của Nga vào Kiev, gọi chúng là "không cần thiết" và "thời điểm rất tệ". Trong một thông điệp đăng trên Truth Social, tổng thống Hoa Kỳ đã thúc giục người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngừng các cuộc tấn công và hoàn tất một thỏa thuận hòa bình, cảnh báo rằng "5.000 binh sĩ đang thiệt mạng mỗi tuần".⦿ ---- Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas lên án cuộc không kích gần đây của Nga vào Kiev, coi đây là hành động xúc phạm có tính toán đối với các nỗ lực hòa bình chứ không phải là hành động quân sự hợp pháp. Đồng thời, bà trực tiếp bác bỏ tuyên bố của Nga rằng Ukraine đang cản trở các cuộc đàm phán và thay vào đó chỉ ra tham vọng chiến tranh không thay đổi của Moscow vì Nga liên tục dội bom và tiến quân."Trong khi tuyên bố tìm kiếm hòa bình, Nga đã tiến hành một cuộc không kích chết người vào Kyiv. Đây không phải là sự theo đuổi hòa bình, mà là sự chế giễu hòa bình. Rào cản thực sự không phải là Ukraine mà là Nga, nước có mục tiêu chiến tranh không thay đổi", Kallas viết trên X vào thứ năm.Những phát biểu của bà được đưa ra sau một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào đêm qua Thứ khiến ít nhất chín người thiệt mạng tại thủ đô Ukraine, theo Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phá hoại các cuộc đàm phán quốc tế và kéo dài xung đột.⦿ ---- Trong khi Trump đổ tội cho Ukraine không muốn hòa bình, phía Châu Âu đổ tội cho Nga không ưa hòa bình. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh hôm thứ Năm rằng các bên liên quan đến tiến trình hòa bình Nga-Ukraine đang chờ đợi để nghe liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có đồng ý với lệnh ngừng bắn vô điều kiện do Hoa Kỳ đề xuất và được các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ủng hộ hay không. "Điều duy nhất chúng ta cần là Putin ngừng nói dối", Macron nói, giải thích rằng tổng thống Nga nói rằng ông muốn hòa bình trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ nhưng "vẫn tiếp tục ném bom Ukraine".Macron cho biết, nếu Nga từ chối lệnh ngừng bắn, họ phải đối mặt với hậu quả. Tuy nhiên, nếu họ chấp nhận, "chúng ta sẽ có thể xây dựng một nền hòa bình công bằng và lâu dài, một nền hòa bình cho phép chúng ta tìm ra các nhượng bộ về lãnh thổ và đảm bảo an ninh vững chắc". Ông cũng ca ngợi những nỗ lực ngoại giao của Hoa Kỳ nhưng nhấn mạnh rằng Nga là "kẻ xâm lược duy nhất" trong cuộc xung đột sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích Zelensky vì ông Zelensky từ chối nhượng Crimea cho Nga.⦿ ---- Tình báo Nga-Mỹ kết thân, Ukraine lo sợ bị Mỹ đâm sau lưng. Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergey Naryshkin tiết lộ hôm thứ Năm rằng có thể có một cuộc gặp giữa ông và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) John Ratcliffe. Phát biểu với TASS, Naryshkin chia sẻ rằng hai người đã có một cuộc trò chuyện qua điện thoại "rất mang tính xây dựng".Vì lý do đó, ông không loại trừ khả năng một cuộc gặp sẽ diễn ra vào một thời điểm nào đó. Ông tiếp tục nói rằng các cuộc tiếp xúc giữa Washington và Moscow nhìn chung là "tích cực", điều này "hoàn toàn trái ngược" với những gì chính quyền Hoa Kỳ trước đây đang làm.⦿ ---- Một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết rằng chính phủ Hoa Kỳ phải trả cho North Dakota gần 28 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại phát sinh từ các cuộc biểu tình về đường ống dẫn dầu Dakota Access vào năm 2016 và 2017. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Daniel Traynor đã ban hành phán quyết của mình vào thứ Tư, đứng về phía các khiếu nại của North Dakota về hành vi cẩu thả, cẩu thả nghiêm trọng, xâm phạm dân sự và gây phiền toái công cộng đối với Hoa Kỳ liên quan đến các cuộc biểu tình."Đây là một chiến thắng lớn cho người nộp thuế North Dakota và pháp quyền", Thống đốc North Dakota Kelly Armstrong và Bộ trưởng Tư pháp Drew Wrigley, cả hai đều là đảng viên Cộng hòa, cho biết trong một tuyên bố đáp lại phán quyết. "Như đã nêu trong lời khai tại phiên tòa và phán quyết của Thẩm phán Traynor, các quyết định do chính quyền Obama đưa ra đã tiếp thêm động lực cho những người biểu tình và cuối cùng gây ra thiệt hại hàng triệu đô la cho North Dakota, đồng thời gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng, gia đình và nhân viên thực thi pháp luật North Dakota đã phản ứng với các cuộc biểu tình."⦿ ---- Tổng thống Trump đã ban hành các sắc lệnh hành pháp mới vào thứ Tư nhắm vào các trường đại học Hoa Kỳ và các tổ chức công nhận giám sát các trường này, một phần trong chiến dịch chống lại "sự thức tỉnh" và các nỗ lực DEI trong giáo dục đại học. Một sắc lệnh kêu gọi thực thi nghiêm ngặt hơn Mục 117 của Đạo luật Giáo dục Đại học. Luật liên bang này, được thông qua vào những năm 1980, yêu cầu các trường đại học phải tiết lộ các khoản tặng và hợp đồng từ nước ngoài trị giá 250.000 đô la trở lên. Nhà Trắng tuyên bố Harvard và các trường đại học khác đã vi phạm luật này, theo AP, luật này đã được "thực thi không đồng đều".Một sắc lệnh thứ hai nhằm mục đích làm thay đổi các cơ quan chịu trách nhiệm công nhận các trường đại học, sau đó cho phép họ chấp nhận viện trợ tài chính liên bang; Trump đã gọi động thái này là "vũ khí bí mật" của mình để tái thiết giáo dục đại học, theo báo cáo của Wall Street Journal.Một sắc lệnh chỉ đạo Bộ Giáo dục và Bộ trưởng Tư pháp tăng cường thực thi và có thể giữ lại tiền liên bang từ các tổ chức vi phạm các quy tắc công bố. Chính quyền này đặt mục tiêu "chấm dứt tình trạng bí mật xung quanh các quỹ nước ngoài trong các tổ chức giáo dục Hoa Kỳ" và bảo vệ chống lại "sự bóc lột của nước ngoài". Mối lo ngại về mối quan hệ tài chính giữa các tổ chức giáo dục đại học và các quốc gia nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, vẫn dai dẳng trong số những người Cộng hòa và đã bùng phát trở lại trong cuộc tranh chấp gần đây giữa Nhà Trắng và Đại học Harvard. Một đại diện của Đảng Cộng hòa cho biết ông tin rằng Trung Quốc sử dụng mối quan hệ học thuật để "tẩy não sinh viên" và đánh cắp nghiên cứu của Hoa Kỳ.Một lệnh khác tập trung vào các tổ chức được gọi là tổ chức công nhận, nơi đặt ra các tiêu chuẩn mà các trường đại học phải đáp ứng để được tiếp cận viện trợ tài chính của liên bang. Trump đã chỉ trích hệ thống hiện tại, gọi nó là "do những kẻ điên cuồng và cuồng tín Marxist thống trị". Lệnh mới chỉ thị cho chính phủ đình chỉ hoặc chấm dứt các tổ chức công nhận mà theo quan điểm của chính quyền là phân biệt đối xử với các trường đại học do các yêu cầu của DEI. Một số tổ chức công nhận đã hủy bỏ hoặc ngừng thực thi các tiêu chí DEI sau áp lực trước đó từ Trump. "Việc thu hồi công nhận là mối đe dọa hiện hữu đối với các trường đại học này", một nghiên cứu viên giải thích. "Nếu bạn mất trợ cấp Pell và mất các khoản vay sinh viên, đối với hầu hết các trường đại học, điều đó có nghĩa là bạn sẽ thất bại".Các lệnh hành pháp khác tập trung vào các trường K-12, CNN đưa tin. Một lệnh nhằm mục đích đảm bảo học sinh được dạy cách sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Một chính sách khác, theo NPR, đề cập đến kỷ luật trong trường học và hứa sẽ ban hành hướng dẫn mới "đảm bảo các chính sách kỷ luật của trường học dựa trên hành vi khách quan, không phải DEI". Các chính sách kỷ luật thời Obama và Biden nhằm mục đích giảm sự chênh lệch về chủng tộc trong các biện pháp kỷ luật như đình chỉ và đuổi học, nhưng lệnh hành pháp của Trump nêu rõ "các biện pháp kỷ luật ưu tiên chủng tộc" sẽ bị cấm theo hướng dẫn mới.⦿ ---- Một nhóm người biểu tình đang có kế hoạch dựng trại lều trên khuôn viên trường Đại học Columbia tuần này để phản đối cuộc chiến ở Gaza, theo ba người biết về kế hoạch này và bản ghi âm cuộc họp để lên kế hoạch cho hành động này được chia sẻ với NBC News. Các trại lều theo kế hoạch diễn ra chỉ hơn một năm sau khi sinh viên lần đầu tiên dựng khoảng 50 chiếc lều trên bãi cỏ của trường đại học để phản đối chiến tranh và thu hút sự chú ý của thế giới.Những cuộc biểu tình đó, một phần, đã thúc đẩy nỗ lực của chính quyền Trump nhằm giành được sự nhượng bộ từ Columbia, nói rằng trường đại học này đã không dập tắt được chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường. Việc lập kế hoạch cho các trại lều đã được giữ bí mật. Cuộc họp phối hợp diễn ra tại một trung tâm cộng đồng vào tối thứ Ba tại khu phố Bushwick của Brooklyn, cách khuôn viên trường khoảng 12 dặm, theo ảnh chụp màn hình tin nhắn Signal từ những người tổ chức và một người có mặt tại cuộc họp.Theo người tham dự cuộc họp và yêu cầu không nêu tên vì lo ngại nhà trường sẽ kỷ luật, lời mời tham dự cuộc họp phần lớn được phân phát trực tiếp hoặc qua điện thoại. Theo người này, có hơn 100 người tham dự cuộc tụ họp và tất cả đều đeo khẩu trang để che giấu danh tính. Người này cho biết, không rõ tất cả những người tham gia đều là sinh viên Columbia hay không. Trong văn bản và lời nói, những người tham gia đã chỉ định các trại bằng một tên mã là "rạp xiếc".Theo bản ghi âm, những người tổ chức đã yêu cầu những người biểu tình không đeo khẩu trang đến trường vào những ngày diễn ra cuộc biểu tình, họ cho rằng điều này có thể khiến các nhân viên an ninh của trường cảnh giác. Người tham dự cuộc họp cho biết: "Năm nay có vẻ như mọi thứ được tổ chức và cẩn thận hơn rất nhiều".⦿ ---- Trump chửi mắng Zelensky vì từ chối công nhận Nga có quyền sáp nhập Crimea. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Tư rằng những bình luận của người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky về việc đất nước ông không công nhận "sự chiếm đóng Crimea" là "rất có hại" cho các cuộc đàm phán hòa bình với Nga."Không ai yêu cầu Zelenskyy công nhận Crimea là Lãnh thổ của Nga nhưng nếu ông ấy muốn Crimea, tại sao họ không chiến đấu vì nó cách đây mười một năm khi nó được trao trả cho Nga mà không cần một phát súng nào", Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social. Thực tế, lúc đó Tổng Thống thân Nga tại Ukraine bị lật đổ, chạy trốn, thì Nga đưa quân vào chiếm Crimea, dựng lên chính quyền thân Nga ở Crimea; nội chiến dai dẳng từ đó, bùng nổ cao điểm là năm 2022 khi quân Nga tổng xâm lược Ukraine."Những tuyên bố mang tính kích động như của Zelenskyy khiến cho việc giải quyết cuộc Chiến tranh này trở nên khó khăn đến vậy. Ông ấy chẳng có gì để khoe khoang! Tình hình của Ukraine đang rất tồi tệ — Ông ấy có thể có Hòa bình hoặc có thể chiến đấu thêm ba năm nữa trước khi mất cả Đất nước", ông nói thêm. Tổng thống Hoa Kỳ cũng tuyên bố rằng những tuyên bố của Zelensky sẽ chỉ "kéo dài 'chiến trường chết chóc'", lưu ý rằng các cuộc đàm phán hòa bình "rất gần với một Thỏa thuận" và rằng tổng thống Ukraine nên "cuối cùng thì HOÀN THÀNH ĐIỀU ĐÓ".⦿ ---- Thư ký Bạch Ốc Karoline Leavitt nói với Fox News hôm thứ Tư rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không yêu cầu Ukraine công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng Hoa Kỳ cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang "đi sai hướng trong các cuộc đàm phán hòa bình".Những bình luận này được đưa ra sau khi Trump chỉ trích Zelensky vì đã nói rằng Ukraine sẽ không bao giờ công nhận sự chiếm đóng của Nga tại Crimea de jure, tuyên bố rằng những phát biểu của tổng thống Ukraine "rất có hại" cho các cuộc đàm phán hòa bình với Nga và lưu ý rằng Ukraine nên chiến đấu vì Crimea vào năm 2014 nếu đã muốn như thế. Năm 2014, Nga chiếm Crimea.⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên X vào thứ Tư để bày tỏ hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ tuân thủ các tuyên bố trước đó của mình rằng họ sẽ không công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga. "Cảm xúc đã lên cao vào hôm nay. Nhưng thật tốt khi 5 quốc gia gặp nhau để đưa hòa bình đến gần hơn", Zelensky viết khi ông tóm tắt các cuộc đàm phán hôm Thứ Tư tại London với Đặc phái viên Hoa Kỳ về Ukraine và Nga Keith Kellogg, cũng như các đại diện từ Vương quốc Anh, Pháp và Đức."Ukraine sẽ luôn hành động theo Hiến pháp của mình và chúng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng các đối tác của chúng tôi, đặc biệt là Hoa Kỳ, sẽ hành động theo các quyết định mạnh mẽ của mình", ông nói thêm và đính kèm một tuyên bố báo chí của Ngoại trưởng Hoa Kỳ khi đó là Mike Pompeo từ năm 2018, trong đó ông nói rằng Washington "phản đối nỗ lực sáp nhập Crimea của Nga và cam kết duy trì chính sách này cho đến khi toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được khôi phục".Sớm hơn, hôm Thứ Tư, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã mô tả những bình luận của Zelensky về việc không công nhận "việc chiếm đóng Crimea" là "rất có hại" cho các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng ông tin rằng "Nga đã sẵn sàng" cho một lệnh ngừng bắn và bày tỏ hy vọng rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể đạt được một thỏa thuận.Trả lời câu hỏi về việc liệu ông có gặp Zelensky trong lễ tang của Đức Giáo hoàng Francis hay không, Trump lưu ý rằng ông không chắc chắn "liệu ông ấy có đến dự lễ tang hay không, nhưng tôi hy vọng ông ấy sẽ ký vào văn bản này". Hơn nữa, tổng thống nhận xét rằng nếu ông có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng Ukraine, "vì một khả năng nhất định, thì điều đó thật tuyệt", đồng thời nói thêm rằng ông tin rằng chính quyền của mình đã "có một thỏa thuận với Nga, chúng ta phải có một thỏa thuận với Zelensky".⦿ ---- Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết hôm thứ Tư rằng ông muốn có một cuộc gặp "mặt đối mặt" với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trong khi vận động tranh cử tại British Columbia, Carney nhấn mạnh rằng cuộc gặp giữa Ottawa và Washington phải diễn ra giữa "hai quốc gia có chủ quyền", đồng thời nói thêm rằng ông đang mong đợi các cuộc thảo luận sẽ "toàn diện". Carney tuyên thệ sẽ "bảo vệ" Canada khỏi các chính sách thương mại của Trump.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cảnh báo rằng mức thuế 25% hiện tại đối với xe nhập cảng từ Canada có thể tăng. Ông cho biết ông đã có cuộc trò chuyện tốt đẹp với Thủ tướng Canada Mark Carney, đồng thời nói thêm rằng các cuộc đàm phán thương mại với Canada đang diễn ra "rất tốt".Tổng thống cũng nói với các phóng viên rằng ông không cân nhắc thay đổi thuế đối với phụ tùng xe. Trump nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không cần các sản phẩm của Canada như xe. "Chúng ta nên tự sản xuất", tổng thống tuyên bố.⦿ ---- Mười hai tiểu bang đã kiện chính quyền Trump hôm thứ Tư vì "áp đặt bất hợp pháp" việc tăng thuế đối với người Mỹ thông qua thuế quan. Trump áp đặt thuế quan thông qua Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), trao cho tổng thống thẩm quyền ban hành các quyền hạn đó để ứng phó với các mối đe dọa bất thường và phi thường. Vụ kiện yêu cầu tòa án ra lệnh dừng áp dụng thuế quan theo IEEPA, với lý do Trump không có thẩm quyền như ông tuyên bố."Trong gần năm thập niên kể từ khi IEEPA được ban hành, không có Tổng thống nào khác áp đặt thuế quan dựa trên sự tồn tại của bất kỳ trường hợp khẩn cấp quốc gia nào, bất chấp các chiến dịch chống ma túy toàn cầu do Hoa Kỳ dẫn đầu và thâm hụt thương mại kéo dài", vụ kiện lập luận. Trong khi Quốc hội thông qua IEEPA, "Quốc hội không bao giờ có ý định sử dụng nó để áp thuế quan", vụ kiện viết.Vụ kiện được đệ trình bởi các Bộ trưởng Tư pháp của New York, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, New Mexico, Oregon và Vermont. Liên minh các tiểu bang tham gia cùng các nhóm khác đã kiện chính quyền Trump về thuế quan. Một nhóm các doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện vào tuần trước về thẩm quyền áp dụng thuế quan của chính quyền và Liên minh Tự do Dân sự Mới (NCLA), một nhóm dân quyền, đã đệ đơn khiếu nại với lý do tương tự vào đầu tháng 4.⦿ ---- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent, phát biểu tại Viện Tài chính Quốc tế hôm thứ Tư, đã kêu gọi Trung Quốc chuyển hướng nền kinh tế sang tiêu dùng trong nước, lưu ý cơ hội cho một "thỏa thuận lớn" giữa hai nước. "Trung Quốc cần phải thay đổi, họ biết rằng họ cần phải thay đổi [...] và chúng tôi muốn giúp họ thay đổi", ông tuyên bố, thúc giục Bắc Kinh giảm sự phụ thuộc quá mức vào xuất cảng và tập trung vào việc phục vụ cơ sở người tiêu dùng của chính mình.Ông lưu ý rằng nếu không, hệ thống kinh tế của Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo ra nhiều mất cân bằng hơn nữa với các đối tác thương mại của mình, gây tổn hại đến nền kinh tế toàn cầu. Bessent cũng ca ngợi những nỗ lực gần đây của Liên minh châu Âu nhằm tăng cường khả năng phục hồi kinh tế và chi tiêu quốc phòng, gọi đó là những bước đi đúng hướng.⦿ ---- Chính quyền Trump đang cân nhắc cắt giảm một nửa mức thuế mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt đối với hàng hóa Trung Quốc, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn nguồn tin thân cận. Thuế thương mại đối với hàng nhập từ Trung Quốc có thể giảm xuống mức từ 50% đến 65% nhằm xoa dịu căng thẳng với quốc gia Đông Á này, mặc dù quyết định vẫn chưa được đưa ra vì có thông tin cho rằng một số phương án đang được cân nhắc.Báo cáo cũng nêu rằng Bạch Ốc đang cân nhắc phương án áp dụng thuế quan theo từng cấp độ, tương tự như phương án mà ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ đề xuất vào năm ngoái, theo đó sẽ giảm thuế đối với hàng mà Hoa Kỳ xác định không phải là "mối đe dọa đối với an ninh quốc gia". Trước đó, Trump đã nói rằng thuế quan đối với Trung Quốc sẽ giảm "đáng kể", trong khi Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận rằng tổng thống Hoa Kỳ đã "chuẩn bị" cho thỏa thuận.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ tự đặt ra mức thuế quan của riêng mình nếu các cuộc đàm phán thương mại với các quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc, thất bại. Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng việc thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc có thể được dỡ bỏ sớm hay muộn phụ thuộc vào Trung Quốc."Nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận, điều này là có thể, chúng ta sẽ chỉ định giá", Trump phát biểu từ Phòng Bầu dục. Ông nói thêm rằng các quốc gia nước ngoài vẫn muốn làm ăn với Hoa Kỳ và các điều khoản mới sẽ cho phép họ quyết định xem họ có chấp nhận lời đề nghị hay không. Ông cho biết một quyết định sẽ được đưa ra trong hai đến ba tuần tới và mục tiêu là đạt được các thỏa thuận "công bằng" và tránh những thỏa thuận mà ông gọi là "lừa đảo".⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang cân nhắc miễn một số loại thuế quan cho phụ tùng xe, trong bối cảnh các nhà sản xuất xe Mỹ đang vận động hành lang, tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn lời của hai người quen thuộc với vấn đề này.Theo báo cáo, việc miễn trừ của tổng thống Hoa Kỳ sẽ ngăn không cho phụ tùng xe bị ảnh hưởng bởi mức thuế thương mại Fentanyl 20% áp dụng cho các thiết bị điện tử của Trung Quốc và mức thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu toàn cầu. Tuy nhiên, việc miễn trừ sẽ không mở rộng đến mức thuế 25% đối với tất cả các loại xe và phụ tùng xe nhập cảng, dự kiến có hiệu lực vào ngày 3 tháng 5.Việc miễn trừ được đề xuất này diễn ra sau một lần miễn trừ khác được đưa ra cách đây hai tuần đối với nhiều thiết bị công nghệ khác nhau, bao gồm điện thoại thông minh và chip, nhằm bảo vệ chúng thoát khỏi mức thuế 145% đối với hàng hóa Trung Quốc.⦿ ---- Elon Musk và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã có một cuộc đấu khẩu trong phạm vi nghe được của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và các quan chức chính quyền khác tại Bạch Ốc vào tuần trước trong một cuộc tranh cãi về Sở Thuế vụ Nội địa (IRS), theo báo Axios đưa tin vào thứ Tư, trích dẫn hai nhân chứng và ba nguồn tin quen thuộc với vụ việc."Họ không có mặt trực tiếp tại Phòng Bầu dục, nhưng tổng thống đã nhìn thấy, và sau đó họ mang nó xuống hành lang, và đó là lúc họ lại làm như vậy", một nhân chứng cho biết. Bessent chỉ trích Musk vì đã đưa ra những lời hứa không thực tế nhưng lại không thực hiện được các khoản cắt giảm ngân sách với DOGE. Musk đáp trả bằng cách gọi ông là "người đại diện của Soros" và chỉ trích Bessent vì đã điều hành "một quỹ đầu cơ thất bại". Tờ New York Times ban đầu đưa tin vào thứ Sáu rằng các tỷ phú đã xung đột về việc ai sẽ lãnh đạo IRS.⦿ ---- Dick Durbin, thượng nghị sĩ Dân chủ Illinois 80 tuổi, người đã phục vụ tại Quốc hội trong hơn bốn thập niên, đã tuyên bố ông sẽ không tái tranh cử vào năm 2026, theo báo cáo của tờ New York Times. Đây là một đòn giáng nữa đối với các Thượng nghị sĩ Dân chủ, những người cho đến nay đã chứng kiến Jeanne Shaheen của New Hampshire, Gary Peters của Michigan và Tina Smith của Minnesota đều tuyên bố rằng họ sẽ nghỉ hưu.Tuy nhiên, Durbin là người đứng thứ 2 lâu năm của Thượng viện và là cái tên lớn nhất rời đi cho đến nay. Ông được coi là một người trung thành của đảng Tự do, đã chăn dắt sự nghiệp của Thượng nghị sĩ Illinois Barack Obama và vận động hành lang mạnh mẽ về các vấn đề như nhập cư, luật chống hút thuốc và hệ thống tư pháp hình sự. Tờ NY Times lưu ý rằng việc nghỉ hưu của ông "sẽ ngay lập tức gây ra một cuộc cạnh tranh đông đảo cho một vị trí Thượng viện hiếm hoi còn trống tại tiểu bang xanh vững chắc của ông."AP cũng dự đoán "một loạt hoạt động trong số những người kế nhiệm tiềm năng" ở cả hai đảng, nhưng lưu ý rằng tiểu bang này chỉ bầu một đảng viên Cộng hòa vào Thượng viện hai lần kể từ năm 1984. Bản thân Durbin dường như không lo lắng về việc ghế sẽ thuộc về đảng Cộng hòa, ông nói với tờ NY Times, "Tôi phải thành thật về điều này. Có những người tốt trong cánh gà, những người tốt trên băng ghế dự bị sẵn sàng phục vụ, và họ có thể chiến đấu trong cuộc chiến này hiệu quả như tôi. Sẽ đến lúc bạn phải đối mặt với thực tế rằng đây là lúc tôi phải ra đi." Tammy Duckworth hiện sẽ trở thành thượng nghị sĩ cấp cao của Illinois.⦿ ---- Miễn kiểm tra sữa. Nhóm kiểm soát chất lượng của FDA hiện không làm như vậy. Trích dẫn tình hình bị cắt giảm việc làm, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã dừng thử nghiệm năng lực đối với sữa tươi và các sản phẩm từ sữa khác vào thứ Hai, Reuters đưa tin, theo một email nội bộ. Động thái này diễn ra sau khi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cắt giảm 20.000 việc làm thông qua việc sa thải, mua lại và sa thải, và tờ Guardian lưu ý rằng động thái này diễn ra sau khi FDA đình chỉ thử nghiệm các sản phẩm từ sữa để phát hiện cúm gia cầm.Tuy nhiên, USA Today đưa tin rằng việc dừng thử nghiệm mới này dường như chỉ là tạm thời, vì cơ quan này chuyển thử nghiệm từ Phòng thí nghiệm Kiểm tra Năng lực Trung tâm Moffett - nơi "không còn có thể cung cấp hỗ trợ phòng thí nghiệm cho thử nghiệm năng lực và phân tích dữ liệu" theo email - sang một phòng thí nghiệm khác. Không có thông tin nào về thời điểm có thể bắt đầu lại.FDA cho biết: "Trong thời gian chờ đợi, các phòng thí nghiệm của tiểu bang và liên bang vẫn tiếp tục phân tích các mẫu thực phẩm và FDA vẫn cam kết hợp tác với các tiểu bang để bảo vệ sự an toàn của nguồn cung cấp sữa tiệt trùng". Động thái này là động thái mới nhất trong vòng thắt lưng buộc bụng của FDA sau khi cắt giảm việc làm.⦿ ---- Những kẻ lừa đảo làm cho người già thiệt hại gần 5 tỷ đô la vào năm ngoái. Theo báo cáo của FBI, người Mỹ đã mất 16,6 tỷ đô la vì các vụ lừa đảo trực tuyến nói chung. Con số nêu bật sự gia tăng tội phạm mạng nhắm vào người lớn tuổi và các nhà đầu tư tiền điện tử. Theo những phát hiện mới về tội phạm mạng thông qua báo cáo Trung tâm khiếu nại tội phạm Internet hàng năm của FBI, con số này tăng so với mức 12,5 tỷ đô la vào năm 2023, theo NBC News.Tuy nhiên, con số này có thể còn thấp hơn, chỉ phản ánh các trường hợp được báo cáo cho FBI. Cơ quan này đã nhận được 859.532 khiếu nại về các vụ lừa đảo và tội phạm mạng vào năm ngoái. Hơn 250.000 người đã báo cáo thiệt hại tài chính thực tế. Các vụ lừa đảo thu phí giả đã gây ra 58.271 khiếu nại và thiệt hại được báo cáo là 129.624 đô la. Một số nạn nhân đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm của mình.Người Mỹ lớn tuổi là nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất: Những người từ 60 tuổi trở lên báo cáo đã mất hơn 4,8 tỷ đô la, bao gồm 2,8 tỷ đô la trong các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và 1,8 tỷ đô la trong các vụ lừa đảo đầu tư. Các khoản lỗ từ các vụ lừa đảo đầu tư đã tăng từ 3,3 tỷ đô la vào năm 2022 và 4,6 tỷ đô la vào năm 2023 lên 6,6 tỷ đô la vào năm ngoái.⦿ ---- HỎI 1: Trẻ em gia đình nghèo được tiểu bang tài trợ để chọn trường tư thích nghi sẽ học khá hơn?ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu của Viện đô thị (Urban Institute) cho thấy lựa chọn trường học có lợi cho trẻ em có thu nhập thấp. Với chương trình "Oklahoma Parental Choice Tax Credit" -- Tín dụng thuế lựa chọn của phụ huynh Oklahoma -- hiện đang bước vào năm thứ hai, cung cấp cho tất cả trẻ em ở Oklahoma một con đường đến với nền giáo dục trường tư, vẫn còn quá sớm để xác định mức độ chương trình này đang thay đổi quỹ đạo học tập của cuộc sống trẻ em như thế nào. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Cô đơn phổ biến hơn ở người trung niên so với người cao tuổi tại Hoa Kỳ?ĐÁP 2: Đúng vậy. Sự cô đơn phổ biến hơn ở người trung niên so với người cao tuổi tại Hoa Kỳ. Sự cô đơn ở người cao tuổi là mối quan tâm lớn của các chuyên gia về lão hóa vì sự cô lập xã hội làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí, các vấn đề sức khỏe, rối loạn tâm lý và tử vong. Nhưng một nghiên cứu mới cho thấy, ít nhất là ở Hoa Kỳ, mối quan tâm đó có phần không đúng chỗ. Chi tiết :