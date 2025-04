(21.4.2025) - - Đức Giáo hoàng Francis (1936-2025) về trời - PTT Vance: ơn phước được gặp Đức Giáo hoàng một ngày trước khi ngài ra đi - Argentina: 7 ngày tang lễ Đức Giáo hoàng - Cựu TT Biden: Đức Giáo hoàng Francis là “ánh sáng của đức tin, hy vọng và tình yêu”.

Đức Giáo hoàng Francis đã qua đời hôm nay, thứ Hai ở tuổi 88. Hình trên là lần xuất hiện cuối cùng: Ngài xuất hiện vào Chủ Nhật Phục Sinh 2025—lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của ngài, một ngày trước khi qua đời—để ban phước cho hàng nghìn người tại Quảng trường Thánh Peter.

- Dân biểu Dân Chủ Jamie Raskin đe dọa quốc tế: đừng giúp Trump xây dựng chế độ độc tài ở Mỹ, vì Đảng Dân Chủ sẽ nắm quyền trở lại

- 4 Dân biểu Dân chủ bay đến El Salvador để thăm Abrego Garcia, người bị Trump trục xuất nhầm vào nhà tù tử thần Sanvador

- TQ nói sẽ trừng phạt các nước ký kết với Mỹ gây tổn hại đến lợi ích của TQ

- Một máy bay Boeing thứ nhì đã bay qua TQ để giao, nhưng phải bay ngược về Mỹ

- Dân Mỹ rủ nhau mua ào ạt trước khi giá tăng vì thuế quan

- Cộng Hòa MAGA thường xuyên hăm dọa cưỡng hiếp và bạo lực đối với các nữ Dân cửCộng Hòa trái ý với Trump.

- Tuần này là hạn chót, Ukraine phải trả lời Trump về giải pháp nhượng Crimea cho Nga, hứa không vào NATO và cho Mỹ múc khoáng sản để cấn nợ.

- Thủ Tướng Nhật thú nhận có sự e dè trong khi bàn thỏa thuận thương mại với Mỹ vì Trump ưa trở giọng để nói ngược: Trump đã ký với Nhật về thương mại năm 2018, nhưng năm nay đã trở mặt.

- New York: cháy nhà ở thị trấn Queens, 3 người chết, 1 bị thương

- Tiền housing sắp biến mất. 60.000 hộ dân cư Mỹ sẽ mất trợ cấp tiền thuê nhà và có nguy cơ bị đuổi khỏi nhà trừ khi Quốc hội hành động.

- Nữ Dân Biểu Cộng Hòa Nancy Mace phóng video cho thấy bà chỉ vào mặt 1 nam cử tri và chửi thề

- Pentagon đang "hỗn loạn hoàn toàn" và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth có thể bị lột chức

- California: Thị trưởng Lancaster nói muốn tặng fentanyl cho người vô gia cư để họ biến đi

- Thống đốc Massachusetts Maura Healey (Dân Chủ): Trump cắt tài trợ Đại học Harvard là nhằm bịt miệng người chỉ trích

- TNS John Kennedy (Cộng hòa-La.): Luật Mỹ không cho Tổng Thống gửi công dân Mỹ vào nhà tù nước khác

- Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee: Fed cần đôc lập chính trị

- Bắc Kinh: 21 robot hình người, 12.000 vận động viên chạy đua 21 km

- Nam Hàn phản đối TQ cắm giàn khoan dầu cố định ở Biển Hoàng Hải

- Y tế 2 thành phố Đài Loan điểm cao hàng đầu thế giới: Kaohsiung (hạng nhất thế giới), Taipei, Makati (Philippines), Chiang Mai (Thái Lan), Seoul (Nam Hàn), Rotterdam (Hòa Lan)

- Giá thuê nhà rẻ nhất ở: 1. Bismarck, North Dakota; 2. Sioux Falls, South Dakota; 3. Cheyenne, Wyoming; 4. Cedar Rapids, Iowa; 5. Fargo, North Dakota

- Giá thuê nhà đắt nhất ở: 182. Miami; 181. Newark, New Jersey; 180. New Haven, Connecticut; 179. Detroit; 178. Glendale, CA; 177. Bridgeport, Connecticut; 176. Orlando, FL

- California: khai trương tiệm tạp hóa 100% do robot điều hành (Trump đòi đưa việc làm về Mỹ coi bộ khó)

- California: Sau khi bị tù oan 30 năm tội bắn chết một thiếu niên, một người được minh oan.

- HỎI 1: Vitamin D tăng sức khỏe xương, sức mạnh cơ bắp, chức năng miễn dịch, cả phòng ngừa ung thư đại trực tràng? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nghiên cứu mới cho thấy phụ nữ có thể xác định liệu họ có thích ai đó chỉ dựa trên mùi hương, ngay cả trước khi gặp mặt. ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-21/4/2025) ⦿ ---- Đức Giáo hoàng Francis, vị giáo hoàng Mỹ Latinh đầu tiên trong lịch sử, người đã quyến rũ thế giới bằng phong cách khiêm nhường và sự quan tâm đến người nghèo nhưng lại xa lánh những người bảo thủ với những lời chỉ trích về chủ nghĩa tư bản và biến đổi khí hậu, đã qua đời vào thứ Hai ở tuổi 88, theo AP.

.

Chuông đã đổ trên các tháp nhà thờ trên khắp Rome sau thông báo, được đọc bởi Hồng y Kevin Farrell, giáo sĩ thị thần của Vatican, từ nhà nguyện Domus Santa Marta, nơi Francis sống. "Vào lúc 7:35 sáng nay, Giám mục Rome, Francis, đã trở về nhà của Chúa Cha. Toàn bộ cuộc đời của ngài đã cống hiến cho việc phục vụ Chúa và Giáo hội của ngài", Farrell nói.

.

Đức Giáo hoàng Francis, người mắc bệnh phổi mãn tính và đã phải cắt bỏ một phần phổi khi còn trẻ, đã được đưa vào bệnh viện Gemelli vào ngày 14 tháng 2 để điều trị một cơn suy hô hấp phát triển thành viêm phổi kép. Ngài đã ở đó 38 ngày, là thời gian nằm viện dài nhất trong 12 năm làm giáo hoàng của ngài.

.

Lần xuất hiện cuối cùng: Ngài xuất hiện vào Chủ Nhật Phục Sinh 2025—lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của ngài, một ngày trước khi qua đời—để ban phước cho hàng nghìn người tại Quảng trường Thánh Peter và chiêu đãi họ một cuộc diễu hành bất ngờ trên xe của giáo hoàng qua quảng trường, thu hút sự hoan hô và vỗ tay nồng nhiệt. Trước đó, ngài đã có cuộc gặp ngắn với Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance.

.

Lần xuất hiện cuối cùng.

.

Ngài mang tới làn gió mới: Francis đã thực hiện buổi ban phước từ cùng một loggia (hàng lang lộ thiên của 1 nhà thờ) nơi ngài được giới thiệu với thế giới vào ngày 13 tháng 3 năm 2013 với tư cách là giáo hoàng thứ 266. Từ lời chào đầu tiên của ngài vào đêm đó—một câu "Buonasera" ("Chào buổi tối") rất bình thường—cho đến việc ngài ôm những người tị nạn và những người bị áp bức, Francis đã thể hiện một giọng điệu rất khác cho giáo hoàng, nhấn mạnh sự khiêm nhường hơn là sự kiêu ngạo của một Giáo hội Công giáo đang bị bao vây bởi bê bối và những lời buộc tội thờ ơ.

.

Nhưng ngài Francis đã sớm tự chuốc lấy rắc rối, và những người bảo thủ ngày càng khó chịu với khuynh hướng tiến bộ, sự tiếp cận với những người Công giáo LGBTQ+ và sự đàn áp những người theo chủ nghĩa truyền thống của ngài. Thử thách lớn nhất của ngài diễn ra vào năm 2018 khi ngài làm hỏng một vụ án lạm dụng tình dục khét tiếng của giáo sĩ ở Chile, và vụ bê bối đã âm ỉ dưới thời những người tiền nhiệm của ngài lại bùng phát trở lại dưới thời ngài.

.

Cái chết này giờ đây mở ra một quá trình kéo dài nhiều tuần để cho phép các tín đồ bày tỏ lòng thành kính cuối cùng, đầu tiên là đối với các quan chức Vatican tại nhà nguyện Santa Marta và sau đó là tại Nhà thờ Thánh Peter dành cho công chúng, tiếp theo là một đám tang và một mật nghị để bầu ra một giáo hoàng mới.

.

⦿ ---- “Xin Đức Giáo hoàng Francis hãy yên nghỉ! Xin Chúa ban phước cho ngài và tất cả những ai yêu mến ngài!” Trump viết trên Truth Social. Thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt nói với các phóng viên vào sáng thứ Hai rằng không có kế hoạch nào ngay lập tức cho Trump tham dự tang lễ của Đức Giáo hoàng. “Không có nghĩa là điều đó không xảy ra, tôi chỉ không có gì để chia sẻ,” Leavitt nói. “Chúng tôi đang cầu nguyện cho hàng triệu người theo đạo Thiên chúa trên khắp thế giới, những người yêu mến và ngưỡng mộ Đức Giáo hoàng sáng nay.”

.

Phó Tổng thống Vance đã trả lời về cái chết của Đức Giáo hoàng Francis vào thứ Hai, lưu ý đến cuộc gặp của họ tại Vatican một ngày trước đó. Vance cho biết Đức Giáo hoàng “rõ ràng là rất bệnh” trong chuyến thăm của họ vào Chủ Nhật Phục sinh nhưng cho biết ông rất biết ơn về cuộc gặp gỡ này. “Tôi xin gửi lời chia buồn đến hàng triệu tín đồ Thiên chúa giáo trên khắp thế giới, những người yêu mến ngài. Tôi rất vui khi được gặp ngài ngày hôm qua, mặc dù ngài rõ ràng là rất bệnh”, Vance viết trên X.

.

Vào tối Chủ Nhật, Vance đã viết rằng “rất vinh dự khi được gặp Đức Giáo hoàng Francis” và những người khác ở Ý vào cuối tuần, kèm theo một số bức ảnh. “Được đến thăm Rome cùng gia đình trong Tuần Thánh là một trải nghiệm tuyệt vời”, phó tổng thống viết.

.

⦿ ---- Tổng thống Argentina Javier Milei đã ký một sắc lệnh tuyên bố thời gian để tang kéo dài bảy ngày sau khi Đức Giáo hoàng Francis, người sinh ra tại quốc gia Nam Mỹ này, qua đời, Người phát ngôn Chính phủ kiêm Cán bộ Truyền thông Manuel Adorni xác nhận trong một dòng tweet vào thứ Hai. TT Milei cũng đã lên X để bày tỏ "nỗi buồn sâu sắc" của mình về sự ra đi của Đức Giáo hoàng. "Mặc dù có những khác biệt có vẻ nhỏ nhặt ngày nay, nhưng được biết đến lòng tốt và sự thông thái của ngài là một vinh dự thực sự đối với tôi", ông viết.

.

Đức Giáo hoàng quá cố sinh ra với tên Jorge Mario Bergoglio vào năm 1936 tại Buenos Aires. Ông giữ chức Tổng giám mục của thủ đô Argentina từ năm 1998 đến năm 2013, khi ông được bầu làm lãnh đạo của Công giáo La Mã, người đầu tiên đến từ Nam Mỹ. Thật trùng hợp, Đức Giáo hoàng Francis chưa bao giờ đến thăm quê hương của mình với tư cách đó, có thể là do mối quan hệ căng thẳng của ông với Milei và những người tiền nhiệm không liên tiếp của ông là Nestor và Cristina Fernandez de Kirchner.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Biden đã cùng những người Công giáo và những người khác thương tiếc sự ra đi của Đức Giáo hoàng Francis vào thứ Hai, gọi vị giáo hoàng quá cố là “ánh sáng của đức tin, hy vọng và tình yêu”. “Ngài không giống bất kỳ ai trước đó,” Biden, 82 tuổi, viết trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X chỉ vài giờ sau khi Đức Giáo hoàng qua đời sau lễ Phục sinh. “Trên hết, ngài là một Đức Giáo hoàng của mọi người. Là Đức Giáo hoàng của Nhân dân — ánh sáng của đức tin, hy vọng và tình yêu.”

.

Biden, là tổng thống Công giáo La Mã thứ hai của đất nước Hoa Kỳ sau Tổng thống John F. Kennedy, thường xuyên tham dự Thánh lễ tại Washington, D.C. và Delaware trong thời gian ở Bạch Ốc và thường nói về đức tin Công giáo của mình. Ông đã có một cuộc gặp riêng với Đức Giáo hoàng Francis chưa đầy một năm sau khi đắc cử. Đây là cuộc gặp thứ tư của cựu phó tổng thống với Đức Giáo hoàng.

.

⦿ ---- New York: Một vụ hỏa hoạn đã quét qua một ngôi nhà đông đúc ở Queens vào sáng sớm Chủ Nhật Phục Sinh, khiến ba người đàn ông thiệt mạng và một người thứ tư bị thương nặng. Các quan chức cho biết ngôi nhà, tọa lạc tại Jamaica Estates, dường như không có máy báo khói hoạt động và cầu thang cùng lối ra đã bị chặn, AP đưa tin. Theo tờ New York Daily News, ngôi nhà đã được cải tạo bất hợp pháp.

.

Các quan chức cho biết, những bức tường tạm bợ, bao gồm một bức tường trong bếp, đã được dựng lên, làm tăng nguy cơ hỏa hoạn. Ngôi nhà cũng quá đông đúc, với 10 đến 15 cư dân và dây điện nối dài - có thể quá nóng - được tìm thấy khắp nhà. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra. Người dân được cho là đang sống trong các căn hộ tạm bợ ở tầng hầm, tầng một, tầng hai và tầng áp mái của ngôi nhà.

.

⦿ ---- Tiền housing sắp biến mất. 60.000 người Mỹ sẽ mất trợ cấp tiền thuê nhà và có nguy cơ bị đuổi khỏi nhà trừ khi Quốc hội hành động. Một chương trình liên bang trả tiền thuê nhà cho khoảng 60.000 gia đình và cá nhân chạy trốn tình trạng vô gia cư hoặc bạo lực gia đình đang cạn kiệt tiền — và nhanh chóng.

.

Ngay sau khi Daniris Espinal bước vào căn hộ mới của mình ở Brooklyn, cô đã cầu nguyện. Trong những đêm tiếp theo, cô sẽ thức dậy và chạm vào những bức tường để được an ủi — tìm thấy ở chúng sự nhẹ nhõm chuyển thành nước mắt khi cô uống cà phê buổi sáng. Những bức tường đó có thể thực hiện được thông qua một chương trình liên bang trả tiền thuê nhà cho khoảng 60.000 gia đình và cá nhân chạy trốn tình trạng vô gia cư hoặc bạo lực gia đình. Espinal đã chạy trốn cả hai.

.

Nhưng chương trình Phiếu nhà ở khẩn cấp (Emergency Housing Vouchers) đang cạn kiệt tiền — và nhanh chóng. Theo một lá thư từ Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ và được The Associated Press thu thập được, nguồn tài trợ dự kiến ​​sẽ cạn kiệt vào cuối năm sau. Điều đó sẽ khiến hàng chục nghìn người trên khắp cả nước phải vật lộn để trả tiền thuê nhà.

.

Sonya Acosta, nhà phân tích chính sách tại Trung tâm Ngân sách và Chính sách Ưu tiên, nơi nghiên cứu hỗ trợ nhà ở, cho biết: "Việc dừng lại sẽ hoàn toàn đảo lộn mọi tiến bộ mà họ đã đạt được". "Và sau đó, bạn nhân con số đó với 59.000 hộ gia đình", bà nói.

Chương. trình, được Tổng thống Joe Biden khi đó đưa ra vào năm 2021 như một phần của Đạo luật Kế hoạch Cứu trợ Người Mỹ thời đại đại dịch, đã được phân bổ 5 tỷ đô la để giúp mọi người thoát khỏi tình trạng vô gia cư, bạo lực gia đình và nạn buôn người.

.

Người dân từ San Francisco đến Dallas đến Tallahassee, Florida, đã được ghi danh — trong số đó có trẻ em, người cao tuổi và cựu chiến binh — với kỳ vọng rằng nguồn tài trợ sẽ kéo dài đến cuối thập niên. Nhưng với chi phí thuê nhà tăng vọt, 5 tỷ đô la đó sẽ kết thúc nhanh hơn nhiều.

.

⦿ ---- Một thị trưởng miền Nam California cho biết ông muốn cung cấp cho những người vô gia cư trong thành phố của mình "tất cả số ma túy fentanyl mà họ muốn" và sau đó kêu gọi một cuộc "thanh trừng" của liên bang. Trong một cuộc họp hội đồng thành phố vào tháng 2, Thị trưởng Lancaster R. Rex Parris đã trả lời mối quan tâm của một cư dân về cách thành phố xử lý người vô gia cư bằng cách nói rằng: "Những gì tôi muốn làm là cung cấp cho họ fentanyl miễn phí... Ý tôi là, đó là những gì tôi muốn làm. Tôi muốn cung cấp cho họ tất cả số fentanyl mà họ muốn."

.

Ông đã nhân đôi những bình luận đó trong một cuộc phỏng vấn với FOX LA vào thứ Sáu, trong đó ông cho biết ông đang đề cập cụ thể đến những "tội phạm" vô gia cư "từ chối" nhận sự giúp đỡ và rằng "rất dễ" để có được fentanyl trên đường phố đến nỗi sẽ không có gì khác biệt nếu thành phố cung cấp miễn phí. "Thành thật mà nói, tôi ước rằng tổng thống sẽ cho phép thanh trừng họ. Bởi vì chúng ta cần phải thanh trừng những người này," Parris tiếp tục. “Có khắc nghiệt không? Tất nhiên là khắc nghiệt. Nhưng với tư cách là thị trưởng thành phố Lancaster, tôi có nghĩa vụ bảo vệ những gia đình lao động chăm chỉ sống ở đó, và tôi không còn có thể làm được nữa.”

.

⦿ ---- Nữ Dân Biểu Cộng Hòa sẵn sàng gửi video cho thấy bà chỉ vào mặt cử tri và chửi thề: Trong một video do chính DB Nancy Mace (R, S.C.) chia sẻ, có thể được nghe thấy bà đang chửi mắng một cử tri. "Một gã mất trí, một gã đàn ông, mặc quần yếm hoa cúc, tại một cửa hàng trang điểm, đã xông vào mặt tôi hôm nay. Đảng Dân chủ thật điên khùng. Vì vậy, tôi đã nổi điên—và tôi sẽ không lùi bước", bà đăng lên mạng. "Tôi giữ vững lập trường 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm. Hãy thử tôi xem".

.

Theo báo Daily Beast, người đàn ông đã hỏi nhà lập pháp Nam Carolina khi nào bà sẽ tổ chức hội thảo thị trấn tiếp theo. Theo Fox News, bà trả lời, "Tôi đã làm một lần rồi, tôi sẽ làm nhiều lần nữa", khiến người đàn ông đó nói rằng, "Đó là một câu hỏi đơn giản". Sau đó, anh ta gọi bà là "sự ô nhục" và nói với bà rằng bà sẽ sớm bị bỏ phiếu bãi nhiệm. DB Mace cáo buộc anh ta "quấy rối" bà, sau đó nói với anh ta rằng bà đã bỏ phiếu cho hôn nhân đồng giới hai lần. "Điều đó liên quan gì đến tôi? Dân biểu nghĩ mọi thứ về tôi đều liên quan đến hôn nhân đồng giới sao?" anh ta hỏi, thúc giục bà trả lời, "Tôi đồng ý, chắc chắn rồi."

.

Sau đó, bà nói với anh ta rằng anh ta có thể đã tham dự "hơn một chục" hội thảo thị trấn vào năm ngoái. "Anh đã ở đâu vào năm trước đó, hoặc năm trước đó? Bởi vì những người bên cánh tả như anh đều điên khùng, anh hoàn toàn điên khùng nhé," bà nói. "Anh là vậy và biến khỏi mặt tôi, tạm biệt. Mẹ kiếp anh." Bà tiếp tục, "Biến khỏi mặt tôi ngay. Mẹ kiếp anh. Anh không thể đánh bại tôi đâu, nhóc tỳ à. Tránh xa tôi ra."

.

.

⦿ ---- Pentagon đang trong tình trạng "hỗn loạn hoàn toàn" và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khó có thể tiếp tục giữ chức vụ của mình, theo cựu phát ngôn viên cấp cao của Pentagon, người đã vẽ nên một bối cảnh rối loạn chức năng, đâm sau lưng và những sai lầm liên tục ở cấp cao nhất của bộ.

.

"Toà nhà đang trong tình trạng hỗn loạn dưới sự lãnh đạo của Hegseth", John Ullyot đã viết vào Chủ Nhật trong một bài bình luận trên Tạp chí POLITICO. "Tình trạng rối loạn chức năng hiện là một sự sao nhãng lớn đối với tổng thống — người xứng đáng được hưởng nhiều hơn từ ban lãnh đạo cấp cao của mình".

.

Ullyot, người đã từ chức khỏi Pentagon vào tuần trước, đã mô tả Bộ đang sụp đổ. Ông cáo buộc nhóm của Hegseth đã "nói dối" về lý do tại sao ba quan chức cấp cao bị sa thải vào tuần trước, nói rằng họ không tiết lộ thông tin nhạy cảm cho giới truyền thông. Ông chỉ trích các quan chức Pentagon về cách họ xử lý những tiết lộ rằng Hegseth đã chia sẻ thông tin quân sự nhạy cảm trong một cuộc trò chuyện trên Signal và ông chỉ ra những vụ rò rỉ khác khiến chính quyền phải xấu hổ.

.

Những lời buộc tội đáng chú ý của một cựu quan chức — người đã rời đi chỉ hai ngày trước và khẳng định rằng ông vẫn ủng hộ các chính sách an ninh quốc gia của chính quyền Trump — nhấn mạnh đến cuộc đấu đá nội bộ và sự xáo trộn ngày càng trở nên công khai trong những tuần gần đây. Nhưng ông cũng thấy mình ở trung tâm của một số cuộc tranh cãi làm tăng thêm sự hỗn loạn đó.

.

Ullyot đã bị gạt ra ngoài sau khi ông bảo vệ việc xóa một bài viết thảo luận về sự phục vụ của huyền thoại bóng chày Jackie Robinson vào tháng 3, một phần của cuộc thanh trừng lớn hơn đối với các trang web quân sự liên quan đến sự đa dạng (vì Robinson là người da đen). "Tháng trước là một cuộc khủng hoảng toàn diện tại Pentagon — và nó đang trở thành một vấn đề thực sự đối với chính quyền", ông viết.

.

⦿ ---- Cộng Hòa MAGA thường xuyên hăm dọa cưỡng hiếp và bạo lực đối với các nữ Thượng nghị sĩ Cộng Hòa trái ý với Trump. Cựu chánh văn phòng Bạch Ốc và chủ tịch Đảng Cộng hòa Reince Priebus đã phớt lờ mối lo ngại của một thượng nghị sĩ Cộng Hòa về các mối đe dọa từ những người ủng hộ Donald Trump là "hậu quả" của việc không đồng tình với một tổng thống "nổi tiếng" vào Chủ Nhật. Priebus đã được phỏng vấn trên chương trình This Week của ABC và trả lời những bình luận gần đây của Lisa Murkowksi, một thượng nghị sĩ Cộng hòa trung dung đến từ Alaska.

.

Bà Murkowski đã nhiều lần bất đồng quan điểm với tổng thống tại Quốc hội, đáng chú ý nhất là vào năm 2017 khi bà và hai đảng viên Cộng hòa khác bỏ phiếu bác bỏ một đề xuất của Cộng Hòa có thể sẽ xóa bỏ Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, hay còn gọi là Obamacare. Đầu năm nay, bà cũng phản đối việc đề cử Pete Hegseth làm bộ trưởng Quốc phòng.

.

Murkowski, trong một cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và phi lợi nhuận địa phương ở Alaska, đã được tờ Anchorage Daily News đưa tin là lo sợ "bị trả đũa" từ phía Cộng Hòa và ngay cả từ Trump. Cựu chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump, hiện là cộng tác viên của ABC News, đã trả lời vào Chủ Nhật bằng cách gọi "sự trả đũa" như vậy là "hậu quả của việc có quan điểm khác với một tổng thống rất được lòng dân".

.

Tuy nhiên, trang tin tức RawStory đưa tin vào năm 2018 rằng trang Facebook của Murkowski đã tràn ngập những lời đe dọa bạo lực, đe dọa sẽ trừng phạt bà bằng cách hiếp dâm và lạm dụng tình dục sau khi bà bỏ phiếu chống lại việc đề cử Brett Kavanaugh vào Tòa án Tối cao vào năm đó.

.

Một nữ thượng nghị sĩ Cộng hòa khác đã bày tỏ sự dè dặt về việc đề cử Hegseth vào đầu năm nay cũng phải chịu những lời đe dọa bạo lực, theo đồng nghiệp Dân chủ của bà là Tammy Duckworth. "Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Joni Ernst đã nhận được rất nhiều lời đe dọa và tấn công thẳng thừng, bạn biết đấy, đe dọa bà, nói rằng họ sẽ tấn công bà cho đến tận đe dọa an ninh của chính bà ấy", Duckworth nói với MSNBC.

.

⦿ ---- Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ trả đũa nếu các nước khác ký kết các thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc, nhằm đáp trả tin tức rằng chính quyền Trump đang gây sức ép buộc các đối tác thương mại cô lập Trung Quốc trong các cuộc đàm phán. Trong tuyên bố, Trung Quốc mô tả mức thuế quan của Hoa Kỳ là "bắt nạt đơn phương" trong thương mại quốc tế, đồng thời nói thêm rằng "nếu thương mại quốc tế trở lại luật rừng, nơi kẻ mạnh săn mồi kẻ yếu, tất cả các quốc gia sẽ trở thành nạn nhân".

.

Trong phản ứng mới nhất của mình đối với mức thuế quan tăng mạnh của Hoa Kỳ, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng Bắc Kinh "tôn trọng nỗ lực của tất cả các bên nhằm giải quyết các tranh chấp thương mại của họ với Hoa Kỳ thông qua tham vấn bình đẳng". Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận thương mại nào do Hoa Kỳ dẫn đầu gây tổn hại đến lợi ích của mình và sẽ "phản ứng kiên quyết và có đi có lại bằng các biện pháp đối phó" để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

.

Cuộc chiến thuế quan dường như đã lên đến đỉnh điểm giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, vì cả hai bên đều không cho biết sẽ tăng thuế thêm nữa. Cho đến nay, Hoa Kỳ đã áp dụng tổng cộng 145% thuế đối với hàng hóa của Trung Quốc, đồng thời tạm dừng áp thuế quan đối ứng đối với các quốc gia khác. Trung Quốc đã đáp trả bằng mức thuế 125% đối với hàng hóa của Hoa Kỳ và tuyên bố sẽ "bỏ qua" bất kỳ đợt tăng thuế nào nữa, gọi đó là "trò chơi con số vô nghĩa".

.

Tuy nhiên, hai bên đã làm gia tăng căng thẳng thương mại thông qua các biện pháp phi thuế quan. Trung Quốc gần đây đã áp đặt các hạn chế xuất cảng đối với nhiều loại khoáng sản quan trọng, đặc biệt là nhắm vào Hoa Kỳ. Vài ngày sau, Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để điều tra việc nhập các khoáng sản quan trọng, nêu rõ: "Các khoáng sản quan trọng, bao gồm các nguyên tố đất hiếm, dưới dạng khoáng sản đã qua chế biến, là nguyên liệu thô thiết yếu và là đầu vào sản xuất quan trọng cần thiết cho an ninh kinh tế và quốc gia".

.

Thêm vào sự leo thang, chính quyền Trump đã công bố mức phí đối với các tàu do Trung Quốc đóng cập cảng Hoa Kỳ vào thứ Sáu tuần trước. Quyết định này, được Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) tiết lộ, diễn ra sau cuộc điều tra kéo dài một năm ban đầu được tiến hành dưới thời chính quyền Biden. Mặc dù Trump đã nhiều lần nói rằng Trung Quốc đang xin nói chuyện với Mỹ để đạt được một thỏa thuận thương mại, nhưng không có dấu hiệu rõ ràng nào từ TQ cho thấy một thỏa thuận sắp xảy ra.

.

⦿ ---- Cú đấm thứ nhì xuyên đại dương: Bản tin Reuters ghi rằng một máy bay Boeing thứ nhì dự kiến ​​được một hãng hàng không Trung Quốc sử dụng đã quay trở lại Hoa Kỳ vào thứ Hai, dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy, dường như là một nạn nhân khác của các mức thuế quan song phương ăn miếng trả miếng do Tổng thống Donald Trump đưa ra trong cuộc tấn công thương mại toàn cầu của ông.

.

Dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay AirNav Radar cho thấy máy bay 737 MAX 8 đã hạ cánh tại lãnh thổ Guam của Hoa Kỳ vào thứ Hai 21/4/2025, sau khi rời trung tâm hoàn thiện Zhoushan của Boeing gần Thượng Hải.

.

Guam là một trong những điểm dừng chân của các chuyến bay như vậy trong hành trình dài 5.000 dặm (8.000 km) qua Thái Bình Dương giữa trung tâm sản xuất của Boeing tại Hoa Kỳ ở Seattle và trung tâm hoàn thiện Zhoushan, nơi máy bay được Boeing vận chuyển để hoàn thiện và giao cho một hãng hàng không Trung Quốc.

.

Vào hôm Chủ Nhật, một chiếc 737 MAX được sơn biểu tượng của Hãng hàng không Xiamen Airlines của Trung Quốc đã thực hiện hành trình trở về từ Zhoushan và hạ cánh tại Boeing Field của Seattle. Người phát ngôn của Xiamen Airlines hôm thứ Hai đã xác nhận rằng hai máy bay đã được sơn, đánh dấu cho hãng hàng không này đã về đến Hoa Kỳ, nhưng từ chối cung cấp lý do.

.

Không rõ bên nào đã đưa ra quyết định cho hai máy bay này quay trở lại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Boeing có thể tìm được người mua thay thế là Malaysia Airlines, hãng này cho biết họ đang đàm phán với nhà sản xuất về việc mua máy bay phản lực có thể có sẵn nếu các hãng hàng không Trung Quốc ngừng nhận hàng.

.

Tháng này, Trump đã tăng thuế cơ bản đối với hàng nhập từ Trung Quốc lên 145%. Để trả đũa, Trung Quốc đã áp thuế 125% đối với hàng hóa của Hoa Kỳ. Một hãng hàng không Trung Quốc nhận máy bay phản lực Boeing có thể bị tê liệt bởi thuế quan, vì một chiếc 737 MAX mới có giá trị thị trường khoảng 55 triệu đô la, theo IBA, một công ty tư vấn hàng không.

.

⦿ ---- Rủ nhau mua ào ạt trước khi giá tăng vì thuế quan: Người tiêu dùng Hoa Kỳ đang mua số lượng lớn một số mặt hàng nhất định. Trong hai ngày sau thông báo về "ngày giải phóng" của Trump về thuế quan vào ngày 2 tháng 4, khối lượng bán hàng đã tăng ở các mặt hàng không dễ hỏng chính: rau đóng hộp và đóng chai tăng 29%, cà phê hòa tan tăng 21% và tương cà chua (ketchup) tăng 18% so với tuần trước, theo Consumer Edge, một công ty phân tích dữ liệu, công ty đã thu thập dữ liệu thông qua Basketview, một tập dữ liệu mua hàng của người tiêu dùng.

.

Liệu có tồn tại một mặt hàng phải có không? Việc mua ngay bây giờ có ý nghĩa đối với những người cần đổi chiếc xe cũ kỹ của mình. Người Mỹ, những người có khả năng chi trả, đang mua nhiều xe hơn để khóa ở mức giá phải chăng hơn. Doanh số bán xe mới tăng 9% so với cùng kỳ năm trước lên 1,59 triệu xe vào tháng 3, khi mọi người đổ xô nâng cấp xe trước khi thuế quan mới có hiệu lực. Giá trung bình của một chiếc xe đã qua sử dụng tại Hoa Kỳ dao động ở mức khoảng 25.000 đô la, và giá trung bình của một chiếc xe mới gần gấp đôi con số đó. Ước tính về mức tăng giá của xe mới do thuế quan dao động từ 3.500 đến 15.000 đô la cho mỗi xe, tùy thuộc vào từng mẫu xe.

.

⦿ ---- Thủ Tướng Nhật Bản thú nhận e dè trong khi bàn thỏa thuận thương mại vì Trump ưa trở giọng để nói ngược sau khi ký kết. Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba nói với các nhà lập pháp Nhật hôm thứ Hai rằng Tokyo sẽ không nhượng bộ tất cả các yêu cầu của Mỹ trong các cuộc đàm phán thương mại. "Nếu Nhật Bản nhượng bộ mọi thứ, chúng ta sẽ không thể đảm bảo lợi ích quốc gia của mình", Ishiba nhấn mạnh tại quốc hội.

.

Ishiba cũng bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về sự không nhất quán của Mỹ về thương mại sau khi chính quyền Trump hứa sẽ không áp thêm thuế đối với hàng hóa Nhật Bản sau khi đạt được thỏa thuận thương mại vào năm 2019, nhưng sau đó lại không miễn thuế nhập cảng xe Nhật Bản khỏi mức thuế xe 25% mới công bố đối với tất cả các mặt hàng nhập vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Ishiba bày tỏ một số sự lạc quan về việc đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ, lưu ý rằng sự tham dự của Trump trong vòng đàm phán đầu tiên cho thấy ông coi trọng việc đạt được thỏa thuận với Tokyo.⦿ ---- Dân biểu Dân Chủ Jamie Raskin đã đe dọa các nhà lãnh đạo nước ngoài “tạo điều kiện cho chủ nghĩa độc tài ở đất nước chúng tôi” bằng cách nịnh hót Tổng thống Trump về các vấn đề như trục xuất — nói rằng đảng Dân chủ sẽ không “nhìn nhận tử tế” những người ủng hộ ông Trump khi Dân Chủ “trở lại nắm quyền”.Nhắc đến Tổng thống Nayib Bukele của El Salvador, Dân biểu Raskin (D-Md.), 62 tuổi, gợi ý rằng đảng Dân chủ nên "ghi sổ điểm" các nhà lãnh đạo nước ngoài nịnh hót Trump, 78 tuổi, trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. “Ngụ ý trong đó là ý tưởng rằng nếu và khi chúng ta trở lại nắm quyền — và chúng ta sẽ trở lại — chúng ta sẽ không nhìn nhận tử tế những người… tạo điều kiện cho chủ nghĩa độc tài ở đất nước chúng ta”, Raskin nói với người dẫn chương trình “Pod Save America” Tommy Vietor trong một tập phim phát sóng vào thứ Bảy.Vietor đã nói với Raskin rằng một chuyên gia chính sách Mỹ Latinh đã gợi ý với ông rằng đảng Dân chủ nên “đe dọa hành động chống lại bất kỳ chính phủ nước ngoài nào tham gia vào việc dẫn độ bất thường các công dân Hoa Kỳ”.Trump đã sử dụng sức mạnh quân sự theo Đạo luật Kẻ thù người nước ngoài năm 1798 để nhanh chóng trục xuất những thành viên băng đảng bị cáo buộc bên ngoài các kênh trục xuất truyền thống đến nhà tù khổng lồ Trung tâm giam giữ khủng bố (CECOT) khét tiếng của El Salvador.⦿ ---- Bốn Dân biểu Dân chủ của Hoa Kỳ đã bay đến El Salvador để tập trung sự chú ý vào hoàn cảnh khốn khổ của người bị trục xuất nhầm Kilmar Abrego Garcia, theo báo Politico. Chuyến thăm của họ diễn ra sau chuyến thăm của Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen, mặc dù không rõ liệu họ có thể gặp trực tiếp Abrego Garcia như Van Hollen đã làm hay không.Bốn Dân biểu đó là: Yassamin Ansari của Arizona, Maxine Dexter của Oregon, Maxwell Frost của Florida, Robert Garcia của California. Họ có kế hoạch gặp gỡ các quan chức chính phủ Salvador và những người ủng hộ nhân quyền, đồng thời thu thập thông tin về những người bị giam giữ khác."Những gì đã xảy ra với Kilmar Abrego Garcia không chỉ là cơn ác mộng của một gia đình—mà còn là một cuộc khủng hoảng hiến pháp khiến tất cả chúng ta phẫn nộ", Dexter cho biết trong một tuyên bố, tuyên bố này cũng trùng khớp với những quan điểm trong tuyên bố của ba người kia. "Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi khi thủ tục tố tụng hợp pháp bị hủy bỏ và các quyền hiến định của chúng tôi bị phớt lờ".Mặt trái của điều đó là Dân biểu Cộng hòa Jason Smith của Missouri, người đã đến thăm El Salvador vào tuần trước để xem nhà tù. Một luật sư của Bộ Tư pháp ban đầu gọi việc trục xuất Abrego Garcia từ Maryland đến một nhà tù khét tiếng của Salvador là một sai lầm thủ tục hành chánh, nhưng Trump sau đó đã mô tả việc này là hợp pháp, theo tờ New York Times. Trong khi Tòa án Tối cao đã ra lệnh cho Trump "tạo điều kiện" cho Abrego Garcia trở về lại Mỹ, thì Trump cho biết sẽ không làm như vậy trừ khi El Salvador quyết định trục xuất ông ta trở về. Nhưng Tổng thống El Salvador đã bác bỏ điều đó. (ì khách sạn Salvador không có truyền thống trục xuất khách hàng?)⦿ ---- Trump tặng quà cho Putin: tuần này, Ukraine phải trả lời Trump về nhượng đất cho Nga. Ukraine đang chịu áp lực phải phản hồi trong tuần này đối với đề xuất của Hoa Kỳ về việc chấm dứt chiến tranh với Nga, bao gồm khả năng Mỹ công nhận việc Nga sáp nhập Crimea năm 2014 và cấm Ukraine gia nhập NATO, tờ Wall Street Journal đưa tin vào ngày 20 tháng 4, trích dẫn một tài liệu có được.Các đề xuất, được các quan chức cấp cao của chính quyền Trump nêu ra trong một cuộc họp bí mật với các đối tác Ukraine và châu Âu tại Paris vào ngày 17 tháng 4, đã được các quan chức phương Tây xác nhận với WSJ. Tin tức này xuất hiện khi Washington ra tín hiệu sẵn sàng hủy bỏ các nỗ lực ngừng bắn trong những ngày tới trừ khi đạt được tiến triển.Phản hồi của Ukraine dự kiến ​​sẽ có tại một cuộc họp tiếp theo ở London vào cuối tuần này. Nếu có sự thống nhất giữa Kyiv, Washington và các đồng minh châu Âu, các đề xuất có thể được chính thức trình lên Moscow. Một trong những yếu tố gây tranh cãi nhất là đề xuất rằng Hoa Kỳ có thể chính thức công nhận việc Nga sáp nhập Crimea bất hợp pháp. Ngoài ra, việc Ukraine gia nhập NATO sẽ bị loại trừ theo đề xuất hiện tại."NATO không nằm trên bàn đàm phán", Đặc phái viên Hoa Kỳ tại Ukraine Keith Kellogg cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày 20 tháng 4. Ukraine trước đây đã tuyên bố rằng họ sẽ không công nhận các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng là của Nga như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Động thái công nhận Crimea dưới sự cai trị của Nga cũng trái ngược với sự đồng thuận lưỡng đảng kéo dài hàng thập kỷ tại Washington và luật pháp quốc tế.Năm 2018, Ngoại trưởng Mike Pompeo, trong chính phủ Trump nhiệm kỳ đầu, khi đó đã tái khẳng định sự phản đối của Hoa Kỳ đối với việc sáp nhập, gọi đó là mối đe dọa đối với "một nguyên tắc quốc tế nền tảng được các quốc gia dân chủ chia sẻ: không quốc gia nào có thể thay đổi biên giới của quốc gia khác bằng vũ lực". Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã thông qua luật phản đối bất kỳ sự công nhận nào đối với yêu sách của Nga đối với Crimea. Nhưng Trump nhiệm kỳ thứ nhì đã khác.⦿ ---- Thống đốc Massachusetts Maura Healey (D) cho biết việc Tổng thống Trump cắt giảm tài trợ cho Đại học Harvard là một phần trong kế hoạch "vô lý" của ông nhằm làm im lặng những người chỉ trích mình. Healey đã tham gia chương trình "Face the Nation" của CBS News vào Chủ Nhật, nơi bà đưa ra ý kiến về các cuộc tấn công của chính quyền vào trường đại học tại tiểu bang của bà, nơi cũng là trường cũ của bà."Thật vô lý", bà nói về động thái chấm dứt tình trạng miễn thuế của Harvard của Trump. "Nhưng đó là một phần trong chiến lược liên tục mà Donald Trump đã sử dụng, đó là làm im lặng những người chỉ trích". Harvard là tổ chức gần đây nhất bị lôi kéo vào cuộc chiến với Trump, sau một loạt các công ty luật đã đạt được thỏa thuận với chính quyền sau khi bị nhắm mục tiêu bởi các sắc lệnh hành pháp và các công ty thúc đẩy miễn trừ cho kế hoạch thuế quan của ông."Bây giờ, ông ấy đang nhắm vào các đại học, sử dụng mọi chiến thuật để cố gắng đóng cửa chúng, để làm im lặng chúng. Đó chính là mục tiêu của Donald Trump", Healey cho biết. “Không có giá trị gì trong số này. Và tất nhiên, nó là bất hợp pháp.”Chính quyền đã đóng băng 2,2 tỷ đô la tiền tài trợ cho Harvard sau khi trường đại học này trở thành trường đầu tiên công khai từ chối yêu cầu thay đổi chính sách của chính quyền. Chính quyền, đã truy tố nhiều trường đại học với cáo buộc rằng họ đã không làm đủ để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường, đã yêu cầu Harvard xóa bỏ các chính sách về đa dạng, công bằng và hòa nhập và thay đổi chính sách tuyển dụng và tuyển sinh, cùng nhiều chính sách khác.Đại học Columbia đã nhượng bộ Trump, đã đồng ý với các yêu cầu tương tự trong nỗ lực lấy lại 400 triệu đô la tiền tài trợ đã đóng băng. Tuy nhiên, trường vẫn chưa được khôi phục nguồn tài trợ và trên thực tế đã phải đối mặt với những khoản cắt giảm tiếp theo.Sau khi Harvard từ chối thực hiện những thay đổi theo yêu cầu, Trump đã gọi trường là "trò đùa" và đe dọa sẽ chấm dứt tình trạng miễn thuế của trường. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng việc cắt giảm tài trợ sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.Thống đốc Healey lưu ý rằng việc cắt giảm từ cả Harvard và Viện Y tế Quốc gia sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức nghiên cứu và giảng dạy của tiểu bang, nơi nghiên cứu các phương pháp chữa bệnh, phương pháp điều trị và nghiên cứu ung thư. Bà lập luận rằng việc chính quyền cắt giảm nghiên cứu sẽ ảnh hưởng đến vị thế của Hoa Kỳ trong thế giới y khoa. Các nhà khoa học giờ đây sẽ đến các quốc gia khác để làm việc, gây tổn hại đến vị thế y khoa hàng đầu của Hoa Kỳ, Healey cho biết."Điều này không tốt cho bệnh nhân, không tốt cho khoa học và thực sự không tốt cho khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ", bà nói. "Hãy nhớ rằng có một lý do khiến đất nước này dẫn đầu thế giới, đó là vì chúng ta đã đầu tư vào khoa học và đổi mới trong nhiều thập niên", Healey nói thêm.⦿ ---- Thượng nghị sĩ John Kennedy (Đảng Cộng hòa-La.) cho biết vào Chủ Nhật rằng ông không nghĩ luật Hoa Kỳ cho phép Tổng thống Trump gửi những công dân Hoa Kỳ bị kết tội về tội bạo lực đến các nhà tù ở El Salvador, bất chấp gợi ý của tổng thống rằng ông có thể chấp nhận khả năng đó."Không, thưa bà. Cũng không nên coi đó là phù hợp hay đạo đức", Kennedy trả lời nữ phóng viên Kristen Welker của NBC News khi được hỏi trên "Meet the Press" liệu ông có nghĩ rằng động thái như vậy là hợp pháp hay không."Chúng ta có luật riêng của mình", ông tiếp tục. "Chúng ta có Tu chính án thứ Tám của Hiến pháp. Theo tôi, chúng ta không nên gửi tù nhân đến các quốc gia nước ngoài".Trong cuộc họp hôm thứ Hai với Tổng thống El Salvador Nayib Bukele, Trump cho biết ông sẽ chấp nhận gửi những công dân Hoa Kỳ là tội phạm bạo lực đến El Salvador để bị giam giữ tại một nhà tù khét tiếng ở đó. Ông nói với các phóng viên rằng Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đang xem xét luật về vấn đề này.Các chuyên gia cho biết không có cách hợp pháp nào để chính phủ trục xuất công dân Hoa Kỳ hợp pháp sang một quốc gia khác. Tuy nhiên, Trump và các quan chức chính quyền khác đã nhiều lần nêu ý tưởng này trong những tháng gần đây, gây lo ngại cho đảng Dân chủ và các chuyên gia pháp lý.Bukele (Tổng Thống Venezuela) đã làm việc với chính quyền Trump để tiếp nhận hàng trăm người bị trục xuất, bao gồm nhiều người không phải từ El Salvador, và giam giữ họ trong một nhà tù lớn từ lâu đã bị các tổ chức giám sát nhân quyền chỉ trích.⦿ ---- Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee cho biết vào Chủ Nhật rằng điều quan trọng là phải bảo vệ sự độc lập của Fed khỏi sự can thiệp của chính trị. Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News, ông bày tỏ hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ không bước vào một môi trường mà sự độc lập về tiền tệ bị nghi ngờ.Goosbee cho biết các doanh nghiệp đã bày tỏ sự lo lắng về tác động của thuế quan nhưng họ vẫn chưa rõ về phạm vi và mức độ của chúng. Ông tuyên bố rằng việc mua hàng trước khi thuế có hiệu lực có lẽ rõ ràng hơn ở phía doanh nghiệp và ước tính mức độ hoạt động kinh tế hiện tại có thể "cao một cách giả tạo" do việc mua hàng trước và có khả năng sẽ giảm trong những tháng tới.⦿ ---- Bắc Kinh: Từng bước cơ học, hàng chục robot hình người đã xuống đường phố Bắc Kinh vào sáng sớm thứ Bảy, cùng hàng nghìn người bằng xương bằng thịt khác tham gia cuộc chạy bán marathon đầu tiên trên thế giới, thể hiện nỗ lực của Trung Quốc trong việc dẫn đầu cuộc đua toàn cầu về công nghệ tiên tiến. Sự kiện chạy đường dài 21 km được tổ chức tại E-Town của thủ đô Trung Quốc -- một trung tâm sản xuất công nghệ cao do nhà nước hậu thuẫn -- được coi là nỗ lực mang tính đột phá nhằm thử nghiệm giới hạn của robot hai chân trong điều kiện thực tế.Khi tiếng súng hiệu lệnh vang lên, và khi bài hát nhạc pop Trung Quốc "I Believe" vang lên liên tục từ loa phóng thanh, từng chú robot xếp hàng và thực hiện những bước đi đầu tiên đầy thử thách. Những người chạy bộ tò mò xếp hàng bên lề đường và kiên nhẫn chờ đợi với điện thoại di động sẵn sàng bắn từng cỗ máy khi chúng chuẩn bị khởi hành.Một chú robot nhỏ hơn, ngã xuống và nằm trên mặt đất trong vài phút, đã tự đứng dậy trong tiếng reo hò lớn. Một robot khác, chạy bằng cánh quạt và được thiết kế trông giống như Transformer, đã vượt qua vạch xuất phát trước khi đâm vào rào chắn và hất ngã một kỹ sư."Việc vào đường đua có vẻ như là một bước nhỏ đối với con người, nhưng đó là một bước tiến lớn đối với rô-bốt hình người", Liang Liang, phó giám đốc ủy ban quản lý của Beijing E-Town, nói với AFP trước sự kiện. Gần đó, các kỹ sư chạy bộ bên cạnh máy móc của họ. "Cuộc chạy marathon giúp đưa rô-bốt hình người tiến gần hơn một bước tới công nghiệp hóa".Khoảng 20 đội robot từ khắp Trung Quốc đang tham gia cuộc thi -- với những rô-bốt cao từ 75 đến 180 cm và nặng tới 88 kg. Một số chạy tự động, trong khi những đội khác được các kỹ sư điều khiển từ xa, với máy móc và con người chạy trên các đường đua riêng biệt.Cả robot và con người đều tham gia cuộc chạy bán marathon tại Bắc Kinh vào thứ Bảy, nơi 21 robot chạy cùng 12.000 con người trong sự kiện mà ban tổ chức sự kiện đã chào hàng là cuộc chạy bán-marathon robot hai chân đầu tiên. Robot hai chân là những cỗ máy có thể di chuyển bằng hai chi, hay "chân", thay vì đường ray hoặc bánh xe. Mặc dù hầu hết các robot đều bị ngã ngay từ đầu—và một con bị chặt đầu—nhưng sáu con đã hoàn thành cuộc đua.Theo Wired, robot nhanh nhất, Tiangong Ultra, đã hoàn thành trong 2 giờ, 40 phút và 42 giây—chỉ đủ điều kiện để đạt thời gian tối thiểu cho một vận động viên là con người. Người chiến thắng cuộc đua nam có thời gian là 1 giờ và 2 phút. Tức là, chạy nhanh gấp 3 lần robot nhanh nhất.Các kỹ sư nói với AFP rằng mục tiêu là kiểm tra hiệu suất và độ tin cậy của người máy -- nhấn mạnh rằng mục tiêu chính là hoàn thành cuộc đua chứ không phải giành chiến thắng. "Tôi nghĩ đây là một sự thúc đẩy lớn cho toàn bộ ngành công nghiệp robot", Cui Wenhao, một kỹ sư 28 tuổi tại Noetix Robotics, cho biết về cuộc chạy bán marathon."Thành thật mà nói, có rất ít cơ hội để toàn bộ ngành công nghiệp chạy với tốc độ tối đa trên một quãng đường dài như vậy. Đây là một thử nghiệm nghiêm túc đối với pin, động cơ, cấu trúc -- thậm chí là các thuật toán".

Cui cho biết trong quá trình đào tạo, một robot hình người đã chạy bán marathon mỗi ngày, với tốc độ khoảng bảy phút mỗi km và anh ấy hy vọng nó sẽ hoàn thành cuộc đua mà không gặp vấn đề gì. "Nhưng để phòng ngừa, chúng tôi cũng đã chuẩn bị một robot dự phòng", anh ấy nói thêm.

.

Một kỹ sư trẻ khác, Kong Yichang, 25 tuổi đến từ DroidUp, cho biết cuộc đua sẽ giúp "đặt nền tảng cho toàn bộ một loạt các hoạt động trong tương lai liên quan đến robot hình người. Ý nghĩa (của cuộc đua) nằm ở thực tế là robot hình người có thể thực sự hòa nhập vào xã hội loài người và bắt đầu làm những việc mà con người làm."

.

.

⦿ ---- Nam Hàn phản đối Trung Quốc cắn giàn khoan dầu cố định ở Biển Hoàng Hải: Trung Quốc đang vận hành một cấu trúc cố định giống như một giàn khoan dầu tại Khu vực Biện pháp Tạm thời (PMZ) của Biển Hoàng Hải, chính quyền Nam Hàn xác nhận vào ngày 18 tháng 4. Sự tiết lộ này được đưa ra sau khi Trung Quốc bị chỉ trích vào năm ngoái vì triển khai hai giàn khoan di động lớn tại cùng khu vực vào tháng 5. Ngoài các cơ sở nổi, hiện đã xuất hiện một cơ sở cố định theo kiểu giàn khoan, được neo vào đáy biển bằng chân kim loại, cũng đã được xây dựng.

.

Theo các nguồn tin, Trung Quốc tuyên bố hai cấu trúc di động trong PMZ là các cơ sở nuôi trồng thủy sản có tên là "Shenlan" và cơ sở cố định gần đó được xây dựng để quản lý chúng. Tuy nhiên, chính phủ Nam Hàn đang phát triển các biện pháp đối phó trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng rằng Bắc Kinh có thể đang theo đuổi một nỗ lực rộng lớn hơn để mở rộng dấu ấn trên biển của mình ở Biển Hoàng Hải - một chiến lược gợi nhớ đến các hành động của nước này ở Biển Đông, nơi các cấu trúc ngoài khơi tương tự được sử dụng để mở rộng các yêu sách lãnh thổ và tăng cường kiểm soát. Bộ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yul được cho là đã nêu ra những phản đối đối với các cơ sở Shenlan và giàn khoan cố định trong một cuộc họp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vào cuối tháng trước.

.

Các quan chức chính phủ cho biết Trung Quốc đã lắp đặt giàn khoan Shenlan số 1 tại PMZ vào năm 2018. Cấu trúc cố định này được cho là đã được xây dựng vào năm 2022, cách Thanh Đảo khoảng 185 km về phía đông nam. Tin rằng cấu trúc này có thể được trang bị thiết bị khoan dầu, chính phủ Nam Hàn đã đệ đơn phản đối, lập luận rằng nó vi phạm thỏa thuận đánh bắt cá giữa Nam Hàn và Trung Quốc. Ban đầu, Trung Quốc đã dừng hoạt động nhưng sau đó đã tiếp tục hoạt động, được cho là đã mở rộng và sửa đổi cơ sở này. Giàn khoan Shenlan số 2 được cho là đã được bổ sung vào khoảng tháng 5 năm ngoái. Cấu trúc cố định này ước tính có chiều rộng 100 mét, chiều dài 80 mét và chiều cao 50 mét. Một bên được cho là được trang bị bãi đáp trực thăng.

.

⦿ ---- Y tế Đài Loan điểm cao hàng đầu thế giới. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Cao Hùng (Kaohsiung) được xếp hạng nhất thế giới trong cuộc khảo sát các thành phố của Numbeo. Theo Chỉ số chăm sóc sức khỏe theo thành phố 2025 của cơ sở dữ liệu trực tuyến, Cao Hùng đạt 88,6 trên 100 điểm. Đài Bắc (Taipei) đứng ngay sau với 86,7 điểm, tiếp theo là Makati (Philippines), Chiang Mai (Thái Lan), Seoul (Nam Hàn), Rotterdam (Hòa Lan), The Hague (Hòa Lan), Utrecht (Hòa Lan), Madrid (Tây Ban Nha) và Valencia (Tây Ban Nha), là đủ top 10.

.

Trong Chỉ số trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, Cao Hùng cũng giành vị trí đầu bảng với 163,6 điểm, tiếp theo là Đài Bắc với 159,4 điểm. Các vị trí từ thứ ba đến thứ 10 vẫn giữ nguyên như Chỉ số chăm sóc sức khỏe chung. Trong tám thành phần của dịch vụ chăm sóc sức khỏe được khảo sát, Cao Hùng nhận được điểm hài lòng "Rất cao". Điểm số cao nhất là 92,93 cho "Sự hài lòng về chi phí đối với bạn", với "Sự thuận tiện về vị trí đối với bạn" và "Thiết bị chẩn đoán và điều trị hiện đại" cũng nhận được điểm trên 90 lần lượt là 92,39 và 90,76

.

Cao Hùng nhận được điểm số ở mức cao 80 cho "Kỹ năng và năng lực của nhân viên y tế" (88,89), "Độ chính xác và đầy đủ khi điền báo cáo" (88,04), "Sự thân thiện và lịch sự của nhân viên" (87,50) và "Tốc độ hoàn thành các kỳ thi và báo cáo" (87,22). Điểm số thấp nhất của Cao Hùng là 81,11 cho "Sự hài lòng về khả năng phản hồi của các cơ sở y tế".

.

Hạng mục Chỉ số chăm sóc sức khỏe của thành phố này là xếp hạng "chất lượng chung của hệ thống chăm sóc sức khỏe, bao gồm các yếu tố như chuyên gia chăm sóc sức khỏe, thiết bị, nhân viên, bác sĩ và chi phí". Chỉ số Trải nghiệm Chăm sóc Sức khỏe nhấn mạnh những khía cạnh tích cực của hệ thống chăm sóc sức khỏe một cách đáng kể hơn "thông qua sự gia tăng theo cấp số nhân đồng thời cũng nhấn mạnh những khía cạnh bản địa một cách đáng kể hơn".

.

⦿ ---- Với giá nhà tăng vọt và thuế tài sản địa ốc khiến nhiều người không thể sở hữu nhà, thuê nhà là lựa chọn được nhiều người ưa chuộng hơn là ở ké nhà cha mẹ, mặc dù thường không phải là một nỗ lực rẻ. WalletHub muốn tìm ra nơi nào ở Hoa Kỳ mà người thuê nhà có thể tận dụng tối đa số tiền bỏ ra, vì vậy họ đã xem xét hơn 180 thành phố lớn nhất của quốc gia và tìm ra tỷ lệ phần trăm thu nhập hộ gia đình trung bình hàng năm được chi cho tiền thuê nhà.

.

Giá thuê nhà phải chăng nhất:

1. Bismarck, North Dakota

2. Sioux Falls, South Dakota

3. Cheyenne, Wyoming

4. Cedar Rapids, Iowa

5. Fargo, North Dakota

6. Charleston, West Virginia

7. Casper, Wyoming

8. Overland Park, Kansas

9. Juneau, Alaska

10. Anchorage, Alaska.

.

Giá cả đắt nhất:

173. Jackson, Mississippi

174. Oceanside, California

175. Birmingham, Alabama

176. Orlando, Florida

177. Bridgeport, Connecticut

178. Glendale, California

179. Detroit

180. New Haven, Connecticut

181. Newark, New Jersey

182. Miami.

.

⦿ ---- California: Trump nói đưa việc làm về nước Mỹ, thực tế là robot bắt đầu làm rất nhiều việc ở Hoa Kỳ. Một cửa hàng tạp hóa đầu tiên do robot điều hành hiện đã mở cửa tại Nam California. VenHub, một công ty công nghệ trí tuệ nhân tạo và robot, vừa khai trương cửa hàng thông minh hoàn toàn tự động đầu tiên của họ tại Glendale và North Hollywood. Trông giống như một máy bán hàng tự động lớn, nhưng hoạt động của nó lại khác.

.

Thông qua ứng dụng VenHub, khách hàng có thể duyệt, lựa chọn và mua tới 400 mặt hàng trong cửa hàng tiện lợi mà không cần sự hỗ trợ của nhân viên. Theo VenHub, điều này cũng giúp giảm chi phí xây dựng và vận hành, giúp tiết kiệm thêm 31%. Cửa hàng thông minh này có sáu tủ lạnh thông minh, bốn tủ lạnh khô và bốn khung giờ giao hàng. Cửa hàng cũng có thể phục vụ nhiều khách hàng cùng một lúc.

.

Shahan Ohanessian, CEO của Venmore cho biết: "Chúng tôi không phải lo lắng về tiền bồi thường của người lao động, tình trạng hao hụt, tội phạm, nhân viên hay việc mọi người không đến cửa hàng. Thêm vào đó, robot không nghỉ làm và chúng làm việc bảy ngày một tuần và chúng không thực sự nghỉ lễ".

.

Các cửa sổ cũng chống đạn để ngăn chặn tội phạm. “Người tiêu dùng sẽ tiết kiệm được tiền, chủ cửa hàng sẽ có nhiều lợi nhuận hơn, chủ cửa hàng sẽ không phải đối mặt với tội phạm vì không có tiền mặt bên trong”, Ohanessian cho biết.

.

.

⦿ ---- California: Sau khi bị tù oan 30 năm vì tội bắn chết một thiếu niên, một người đàn ông ở Los Angeles đang được minh oan. Hôm thứ sáu, ngày 18 tháng 4, một thẩm phán đã tuyên Humberto “Beto” Duran, 51 tuổi, vô tội trong vụ giết người của băng đảng ở Đông Los Angeles năm 1993.

.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra vì bị nhốt thì dễ, còn thoát ra thì khó,” Duran nói với Angeli Kakade của KTLA. “Sau bao nhiêu năm, chính xác là 32 năm, được thẩm phán tuyên bố rằng tôi thực sự vô tội, thật tuyệt vời.” Gần ba thập niên trước, Duran đã bị kết tội giết Albert Gonzalez, 17 tuổi dựa trên lời khai của một nhân chứng duy nhất. Anh ta bị kết án 25 năm tù chung thân. Vào thời điểm đó, Duran mới 19 tuổi.

.

Theo một báo cáo của tờ L.A. Times, Duran đã quen biết Gonzalez từ khi còn nhỏ. “Tôi đã rất ngạc nhiên,” Duran nói với tờ Times. “Tôi thậm chí còn không biết rằng anh ấy có vấn đề gì với bất kỳ ai về lý do tại sao họ lại giết anh ấy.”

.

Luật sư của Duran được cho là đã nói với tờ LA Times rằng Duran đã bị gài bẫy cho tội giết Gonzalez. “Một thám tử nói với tôi rằng anh sẽ không bao giờ thoát ra được và tôi nhìn anh ta và tôi đã mỉm cười và tôi nói rằng chúng ta sẽ xem ai là người cười cuối cùng,” Duran nói với KTLA. “Tôi sẽ không bao giờ quên những lời đó.”

.

Duran và gia đình anh, những người chưa bao giờ mất niềm tin, đã dành nhiều năm để tìm chứng minh cho nỗi oan ức. Vào năm 2018, một người phụ nữ tên là Megan Baca, hiện là giám đốc của California Innocence Advocates, đã liên lạc với Duran và cuối cùng đã đưa anh ta vào con đường ân xá vào năm 2022.

.

Với sự giúp đỡ của Baca, nhân chứng duy nhất đã rút lại lời khai của mình và vụ án của Duran đã bị hủy bỏ vào năm 2024. Tờ L.A. Times đưa tin rằng nhân chứng, khi đó 17 tuổi, cho biết các cảnh sát đã khăng khăng yêu cầu cô nêu tên Duran là kẻ giết người. “Tôi biết Beto vô tội”, tờ Times đưa tin cô đã viết trong bản tuyên thệ vào năm 2021. “Vai trò của tôi trong việc đưa một người đàn ông vô tội vào tù đã ám ảnh tôi trong suốt 27 năm qua”.

.

Duran nói với KTLA rằng anh tin rằng hệ thống đã bị phá vỡ. Vụ án dân sự của Duran vẫn đang chờ xử lý và anh sẽ biết được số tiền anh có thể được bồi thường cho thời gian ngồi tù của mình vào ngày 17 tháng 7.

.

⦿ ---- HỎI 1: Vitamin D tăng sức khỏe xương, sức mạnh cơ bắp, chức năng miễn dịch, cả phòng ngừa ung thư đại trực tràng?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Vitamin D được biết đến rộng rãi với tác dụng tăng cường sức khỏe xương, sức mạnh cơ bắp và chức năng miễn dịch, nhưng nó cũng có nhiều lợi ích khác — bao gồm cả phòng ngừa ung thư. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy loại vitamin phổ biến này có hiệu quả trong việc phòng ngừa và điều trị ung thư đại trực tràng. Các nhà nghiên cứu Hungary đã tiến hành phân tích tổng hợp 50 nghiên cứu trước đây bao gồm hơn 1,3 triệu người tham gia, tập trung vào tác dụng tiềm ẩn của vitamin D đối với nguy cơ ung thư, khả năng miễn dịch và tình trạng viêm. Chi tiết:

https://www.foxnews.com/health/colorectal-cancer-risk-reduced-common-vitamin-study-suggests

.

⦿ ---- HỎI 2: Nghiên cứu mới cho thấy phụ nữ có thể xác định liệu họ có thích ai đó chỉ dựa trên mùi hương, thậm chí trước khi gặp mặt?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Phụ nữ có thể xác định liệu họ có thích ai đó chỉ dựa trên mùi hương: nghiên cứu. Nghiên cứu từ Đại học Cornell đã phát hiện ra rằng phụ nữ có thể xác định chính xác liệu họ có thích ai đó hay không dựa trên mùi hương của họ thậm chí trước khi gặp mặt. "Mọi người tiếp thu rất nhiều khi họ gặp mặt trực tiếp. Nhưng mùi hương — mà mọi người ghi nhận ở một mức độ nào đó, mặc dù có thể không phải là vô thức — dự đoán liệu bạn có thích người này hay không", tác giả nghiên cứu Vivian Zayas từ Đại học Cornell cho biết, theo Phys.org. Nghiên cứu, mới được công bố trên Scientific Reports, phát hiện ra rằng mùi hương tự nhiên của một người — kết hợp với lựa chọn chất khử mùi, nước hoa và thậm chí cả những gì họ ăn trưa — có thể là chỉ báo vô hình về tình bạn của chúng ta. Chi tiết:

https://nypost.com/2025/04/19/lifestyle/women-can-smell-if-theyll-like-you-based-on-your-scent-study-says/

.

.