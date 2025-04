Hình trên: Thượng nghị sĩ Cộng Hòa thú nhận: ai cũng sợ Trump trả thù. Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski (Đảng Cộng hòa-Alaska) cho biết Quốc hội đang không hoàn thành vai trò theo hiến pháp của mình vì sợ Trump trả thù, bơm tiền bứng ghế khi ra tranh sơ bộ.

(17.4.2025) - TNS Cộng Hòa Lisa Murkowski tố cáo: dân cử Cộng Hòa đã im lặng, vì sợ Trump trả thù, bơm tiền bứng ghế khi bầu sơ bộ; trong khi công chức sợ hãi vì sợ đồng nghiệp báo cáo.

- Các khoa học gia Mỹ tăng vọt nộp đơn xin việc ở Anh trong 3 tháng đầu 2025, vì Trump đàn áp các đại học Mỹ

- TQ: Mỹ không hề bị ai lừa gạt như Trump nói, vì thực tế là dân Mỹ ưa xài và đã mua nhiều hơn, nên thặng dư thương mại.

- James Carville (chiến lược gia Dân chủ): chính quyền Trump đã sụp đổ vì làm mất ổn định kinh tế.

- Philip Allen Lacovara (cựu phó tổng cố vấn pháp lý Hoa Kỳ): các hãng luật lớn đầu hàng Trump, ký hợp đồng với Trump đã phạm sai lầm lớn, trong khi Trump chà đạp Hiến pháp và tòa án

- Trump yêu cầu chủ tịch Fed giảm lãi suất ngay lập tức. Trump kêu gọi sa thải Powell

- Tháng 3: Nhà bán chậm kỷ lục 6 năm. Nhà xây giảm hơn 14%.

- Đài Loan: thu nhập ròng của TSMC trong quý đầu 2025 đã tăng 60,3% tới 11,1 tỷ đô la.

- IRS sẽ thu hồi tư cách miễn thuế của Harvard

- Trump trong tiệc mừng lễ Phục sinh, chửi mắng nền giáo dục Mỹ (vì đã đào tạo ra Trump?), ca ngợi giáo dục Đan Mạch, TQ

- Có 5 triệu người Mỹ sẽ mất bảo hiểm y tế Medicaid (tại California, gọi là Medi-cal) vì điều kiện tìm việc phức tạp

- Hành tinh K2-18b cách Trái đất 120 năm ánh sáng có dấu hiệu có sự sống

- Ed Martin (được Trump chọn làm Biện lý Thủ đô) đã lên TV RT của Nga trả lời phỏng vấn hơn 150 lần

- Trump: nói chuyện hiệu quả với TT Mexico xong

- TQ: sẵn sàng tăng hợp tác với Liên Âu, gỡ rào thương mại, ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu

- Tập Cận Bình đến Campuchia, tăng hợp tác

- Trump nổi giận vì châu Âu ủng hộ Zelensky

- Myanmar đón Tết: thả 4.900 tù, có 22 tù chính trị.

- Thương vụ xe Tesla ở California giảm quý thứ 6 liên tiếp, với đăng ký giảm 15% vào đầu năm 2025.

- Trump chửi mắng Thẩm phán đã cản việc Trump thu hồi giấy tạm cư ở Mỹ của 530.000 di dân từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela.

- Hillary Clinton: Tôi đã cảnh báo rằng không có nơi ẩn náu an toàn nào dưới chế độ độc tài, bây giờ Trump đã bất kể cả Tòa Tối Cao

- Mất điện trên toàn đảo Puerto Rico, bí ẩn

- Trump lại siết truyền thông, các hãng tin la trời

- Denver: 1 Boeing 737 bốc cháy giữa trời vì 1 con thỏ bị hút vào động cơ

- TNS Chris Van Hollen (D-Md.) tới El Salvador, bị từ chối cho gặp Abrego Garcia (người bị Trump trục xuất nhầm)

- TQ chỉ định Li Chenggang, 58 tuổi, cựu phụ tá Bộ trưởng thương mại, chỉ huy đàm phán thương mại mới

- Thêm nhiều cuộc hủy bỏ các chuyến tàu hàng ra khỏi TQ tới Mỹ vì thuế quan. Các hãng tàu biển chờ đợi.

- Đảng Libertarian của Quận Travis, Texas, ra nghị quyết đòi luận tội Trump

- Thẩm phán Tanya Chutkan: 8 tổ chức phi lợi nhuận đã kiện thắng Citibank và chính quyền Trump vụ đòi gỡ đóng băng tài trợ năng lượng sạch.

- Chủ tịch Fed: viễn ảnh thuế quan bất định

- Nissan Motor sẽ tối đa sản xuất tại nhà máy ở Smyrna, Tennessee

- Ford Motor: sẽ tăng giá xe vào tháng 5

- Trump nổ gấp 4 lần sự thật: CBP báo cáo thu 500 triệu đô la/ngày, mâu thuẫn với lời Trump nói thu thuế quan 2 tỷ đô/ngày.

- Các đặc vụ ICE bố ráp nhầm, đập kính cửa xe xét giấy tờ mới biết nhầm

- Trump sẽ giam di dân không có tội ở Guantanamo

- Thẩm phán James Boasberg nói có thể quy trách chính quyền Trump tội khinh thường vì trục xuất mà không theo thủ tục

- 71% Cộng Hòa rủ nhau theo MAGA

- Texas: Tay súng bắn 4 người bị bắt

- HỎI 1: Xét nghiệm y tế như quét CT Scan phổ biến gây ra 5% trường hợp ung thư? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Phê cần sa nhiều có thể gây nguy cơ chứng mất trí nhớ trong vòng 5 năm? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-17/4/2025) ⦿ ---- Tổng thống Trump yêu cầu chủ tịch Fed cắt giảm lãi suất ngay lập tức. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã làm rung chuyển thị trường vào hôm thứ Tư với một cảnh báo bi quan về thuế quan của Tổng thống Trump. Thế là, hôm thứ Năm, Trump lần đầu tiên trực tiếp kêu gọi sa thải Powell, theo CNBC đưa tin.

"Việc sa thải Powell không thể đến đủ nhanh!" Trump đã viết trên Truth Social. Như đã làm trước đây, ông chỉ trích Powell vì quá chậm trong việc cắt giảm lãi suất, lưu ý rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu dự kiến ​​sẽ thực hiện một đợt cắt giảm khác vào thứ Năm.

"ECB dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất lần thứ 7, nhưng 'Quá muộn' Jerome Powell của Fed, người luôn QUÁ MUỘN VÀ SAI, hôm qua đã ban hành một báo cáo là một 'mớ hỗn độn' hoàn toàn khác!" Trump đã viết. Powell cảnh báo rằng mức thuế quan cao hơn dự kiến ​​của Trump làm tăng nguy cơ suy thoái, nhưng tổng thống đã phản bác vào thứ Năm rằng "Hoa Kỳ đang GIÀU CÓ NHỜ THUẾ QUAN".

Powell trước đây đã nói rằng ông sẽ không từ chức nếu Trump yêu cầu ông làm như vậy, và ông vẫn khẳng định rằng tổng thống không có thẩm quyền pháp lý để sa thải ông khỏi ngân hàng trung ương, theo Axios đưa tin. "Chúng tôi sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ áp lực chính trị nào", ông nói trong bài phát biểu của mình vào thứ Tư. "Mọi người có thể nói bất cứ điều gì họ muốn. Điều đó bình thường thôi. Điều đó không thành vấn đề. Nhưng chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi làm mà không cân nhắc đến các yếu tố chính trị hoặc bất kỳ yếu tố bên ngoài nào khác".

Đầu tuần này, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với sự độc lập của Fed trong việc thiết lập lãi suất, gọi đó là "hộp trang sức cần được bảo tồn", theo Tạp chí Wall Street Journal. Trump thực sự đã đề cử Powell làm chủ tịch Fed vào năm 2017, và khi đó là Tổng thống Biden đã bổ nhiệm ông vào một nhiệm kỳ bốn năm nữa.

⦿ ---- Nhà xây giảm hơn 14%. Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ tiết lộ trong báo cáo hôm thứ Năm rằng số nhà khởi công tại Hoa Kỳ đạt 1.324.000 căn vào tháng 3, giảm 11,4% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, con số này tăng 1,9%. Số nhà ở gia đình đơn lẻ khởi công đạt 940.000, giảm 14,2% theo tháng.

Giấy phép xây dựng tăng 1,6% vào tháng 3 so với tỷ lệ tháng 2 đã điều chỉnh là 1.482.000, nhưng thấp hơn 0,2% so với tháng 3 năm 2024. Giấy phép xây dựng gia đình đơn lẻ giảm 2,0% theo tháng, đạt 978.000 trong tháng được báo cáo. Số nhà hoàn thành đạt 1.549.000, giảm 2,1% so với tháng 2 nhưng tăng 3,9% theo năm. Số nhà hoàn thành tăng 0,9% lên 1.029.000.

⦿ ---- Nhà bán chậm kỷ lục 6 năm. Theo dữ liệu do Redfin công bố hôm thứ Năm, nhà ở tại Hoa Kỳ hiện đang bán với tốc độ chậm nhất trong sáu năm qua, với bất động sản thông thường được ký hợp đồng vào tháng 3 mất 47 ngày để bán. Con số này gần gấp đôi thời gian trong thời kỳ bùng nổ đại dịch, vì giá cả tăng cao, bất ổn kinh tế và nguồn cung tăng mạnh gây sức ép lên thị trường nhà ở.

Chỉ có 27% người mua trả giá cao hơn giá chào bán vào tháng trước, mức giá thấp nhất trong tháng 3 kể từ năm 2020. Giá bán trung bình tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước lên 431.057 đô la, nhưng đây là mức tăng trưởng chậm nhất trong 18 tháng. Chuyên gia kinh tế cấp cao của Redfin Elijah de la Campa đã trích dẫn "nỗi lo về thuế quan và bất ổn kinh tế lan rộng" là những yếu tố chính ngăn cản người mua.

⦿ ---- Đài Loan: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) đã công bố vào thứ năm rằng thu nhập ròng của công ty trong quý đầu tiên của năm 2025 đã tăng 60,3% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 361,56 tỷ đô la Đài Loan mới (11,1 tỷ đô la). Kết quả này tốt hơn dự kiến ​​do nhu cầu về AI ngày càng tăng.

Doanh thu của công ty tăng 41,6% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 839,25 tỷ đô la Đài Loan mới, tương đương khoảng 25,81 tỷ đô la. Trong khi đó, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 60,4% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 13,94 đô la Đài Loan mới, tương đương khoảng 2,12 đô la.

Nhà cung cấp chính cho Apple và Nvidia đã lưu ý trong báo cáo của mình rằng, trong quý đầu tiên, các lô hàng 3 nanomet (nm) chiếm 22% tổng doanh thu, trong khi 5nm và 7nm chiếm 36% và 15%. Trong khi đó, công nghệ tiên tiến, được định nghĩa là công nghệ 7nm trở lên, chiếm 73% tổng doanh thu từ wafer.

⦿ ---- Cuộc chiến giữa Harvard và Bạch Ốc đã leo thang theo cách thậm chí còn dữ dội hơn: Sở Thuế IRS chuẩn bị thu hồi tư cách miễn thuế của trường, theo hai báo cho biết. Tờ Washington Post đưa tin rằng chính quyền Trump đã yêu cầu cơ quan này thu hồi tư cách, và CNN đưa tin rằng IRS đã lập kế hoạch để thu hồi tư cách.

Động thái này diễn ra sau khi Bạch Ốc đóng băng hơn 2 tỷ đô la tiền tài trợ liên bang cho Harvard sau khi trường từ chối nhượng lại quyền kiểm soát một số hoạt động của mình do khiếu nại về chính sách DEI và các cuộc biểu tình về cuộc chiến giữa Israel và Hamas.

Harvard trở thành đại học đầu tiên phản đối yêu cầu của Bạch Ốc, rõ ràng là họ hy vọng khoản tài trợ 53 tỷ đô la của mình có thể giúp trường vượt qua cuộc chiến. Theo USA Today, việc mất tư cách miễn thuế có thể khiến trường thiệt hại khoảng 500 triệu đô la một năm.

Hiện tại, Harvard có tư cách miễn thuế với tư cách là một tổ chức giáo dục, nhưng Trump đã đưa ra ý tưởng thu hồi tư cách này vào đầu tuần này trên phương tiện truyền thông xã hội, NPR lưu ý. "Có lẽ Harvard nên mất đi Quy chế miễn thuế và bị đánh thuế như một thực thể chính trị nếu tiếp tục thúc đẩy 'Bệnh tật' có nguồn gốc chính trị, tư tưởng và khủng bố?'", ông viết trên Truth Social.

Nhưng "IRS được cho là phải quản lý các quy tắc thuế một cách công bằng, không theo đuổi các cuộc trả thù chính trị đối với các tổ chức được miễn thuế", Steve Rosenthal, một thành viên cấp cao tại nhóm nghiên cứu Trung tâm chính sách thuế (Tax Policy Center), phản bác.

⦿ ---- Có tới 5 triệu người Mỹ sẽ mất quyền được bảo hiểm y tế công nếu các yêu cầu về công việc liên bang do đảng Cộng hòa đề xuất được ban hành trên toàn quốc. Một phân tích chung từ Quỹ Robert Wood Johnson và Viện Đô thị (Robert Wood Johnson Foundation và Urban Institute) được công bố hôm thứ Hai cho thấy chính sách yêu cầu về công việc liên bang có thể khiến 4,6 đến 5,2 triệu trong số 13,3 triệu người đăng ký mở rộng Medicaid (tại California, gọi là Medi-cal) dự kiến ​​vào năm 2026 mất quyền được bảo hiểm.

Medicaid là chương trình chính cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người có thu nhập thấp tại Hoa Kỳ, với hơn 80 triệu người hiện đang đăng ký. Trong các cuộc đàm phán ngân sách đang diễn ra của Quốc hội, đảng Cộng hòa đã phải vật lộn để vạch ra một kế hoạch cho phép cắt giảm chi tiêu và giảm thuế trong khi tránh cắt giảm một trong những chương trình được nhiều người đăng ký và phổ biến nhất của quốc gia—mà Tổng thống Donald Trump khi tranh cử 2024 đã hứa "sẽ không bị ảnh hưởng".

Các yêu cầu về công việc liên bang đã được đảng Cộng hòa đề xuất ở cấp tiểu bang và liên bang như một cách để đặt điều kiện bảo hiểm thay vì cắt giảm, đồng thời cắt giảm chi tiêu của chính phủ trong quá trình này. Tuy nhiên, đảng Dân chủ từ lâu đã phản đối các biện pháp như vậy vì chúng không phù hợp với mục tiêu của chương trình, do gánh nặng hành chính tiềm ẩn và khả năng nhiều người đăng ký xứng đáng có thể mất quyền được bảo hiểm.

Yêu cầu về công việc cũng đã trở thành chủ đề thảo luận trong các cuộc đàm phán ngân sách đang diễn ra của Quốc hội. Đây là một phần trong nỗ lực rộng rãi hơn của Cộng Hòa nhằm thắt chặt các yêu cầu đủ điều kiện và khoản tiết kiệm 880 tỷ đô la mà Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện, đơn vị giám sát Medicaid, được hướng dẫn tìm ra trong thập niên tới.

Phân tích của Quỹ Robert Wood Johnson và Viện Đô thị dựa trên kinh nghiệm ở Arkansas và New Hampshire, các tiểu bang đã ban hành ngắn gọn các yêu cầu về công việc. Nghiên cứu phát hiện ra rằng việc triển khai các yêu cầu trên toàn quốc có thể khiến ít nhất 10.000 người lớn mất quyền được bảo hiểm ở tất cả 40 tiểu bang mở rộng—những tiểu bang đã lựa chọn mở rộng quyền được hưởng Medicaid theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng—với mức mất mát lên tới hơn 100.000 ở 13 tiểu bang này.

Theo các nhà nghiên cứu, khả năng mất quyền được bảo hiểm sẽ lớn nhất ở các tiểu bang đông dân, trong đó California (1-1,2 triệu) và New York (743.000–846.000) chứng kiến ​​mức giảm lớn nhất.

Quỹ Robert Wood và Viện đô thị đã viết trong báo cáo của họ: "Mặc dù hơn chín trong số 10 người lớn mở rộng trong độ tuổi từ 19 đến 55 đã đi làm, tham gia vào các hoạt động liên quan đến công việc hoặc có thể đáp ứng các tiêu chí miễn trừ, nhiều người sẽ mất quyền được bảo hiểm do nhận thức và hiểu biết thấp về chính sách và khó khăn khi sử dụng hệ thống báo cáo của tiểu bang."

⦿ ---- Có người hành tinh? Một nhóm các nhà khoa học đã phát hiện ra một phân tử trên một hành tinh xa xôi có thể chỉ ra rằng nó chứa một số dạng sống. Thế giới khổng lồ, được gọi là K2-18b, quay quanh một ngôi sao khác cách Trái đất khoảng 120 năm ánh sáng. Nó có bầu khí quyển chứa dimethyl sulfide, một chất được tạo thành từ lưu huỳnh, carbon và hydro mà trên Trái đất chỉ có một nguồn duy nhất được biết đến: tảo đại dương. Phát hiện này cho thấy hành tinh này có thể có các đại dương riêng chứa sự sống.

Các nhà thiên văn học tại Đại học Cambridge đã thực hiện khám phá này đã nhanh chóng lưu ý rằng đây không phải là bằng chứng cụ thể về sự sống - mặc dù "Nó không phải là không có gì", một nhà nghiên cứu người Mỹ nói thêm sau khi biết tin tức. "Không ai có lợi khi tuyên bố trước rằng chúng ta đã phát hiện ra sự sống", Nikku Madhusudhan, một trong những tác giả của nghiên cứu cho biết. Nhưng ông nói thêm, "Đây là một khoảnh khắc mang tính cách mạng ... Đây là lần đầu tiên loài người nhìn thấy các dấu hiệu sinh học tiềm năng trên một hành tinh có thể ở được".

⦿ ---- Một vụ mất điện trên toàn đảo đã xảy ra tại Puerto Rico vào thứ Tư khi cư dân chủ yếu theo đạo Công giáo của vùng lãnh thổ Hoa Kỳ này chuẩn bị đón lễ Phục sinh. Hugo Sorrentini, phát ngôn viên của Luma Energy, đơn vị giám sát việc truyền tải và phân phối điện, cho biết với AP rằng tất cả 1,4 triệu khách hàng trên đảo đều không có điện. "Toàn bộ hòn đảo không có điện", ông nói.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ mất điện này, đây là vụ mất điện mới nhất trong một loạt vụ mất điện lớn trên đảo trong những năm gần đây. Thống đốc Jenniffer González, người đang công du, cho biết các quan chức đang "làm việc chăm chỉ" để giải quyết sự cố mất điện. Theo tờ New York Times đưa tin, các nhà chức trách cho biết có thể mất nhiều ngày để khôi phục hoàn toàn nguồn điện.

⦿ ---- Bạch Ốc có cách trả thù. Bạch Ốc đã phản hồi phán quyết của thẩm phán kêu gọi "sân chơi bình đẳng" cho Associated Press bằng cách thay đổi sân chơi. Chính quyền Trump cho biết họ sẽ không còn dành một suất trong nhóm báo chí Bạch Ốc cho một phóng viên của AP, Reuters hoặc Bloomberg, chấm dứt hàng thập niên tiếp cận tin tức được dành riêng, theo tờ New York Times đưa tin.

Một suất bổ sung trong nhóm đã được thêm vào, nhưng các nhà báo từ các hãng tin, nơi phân phối nội dung cho hàng nghìn cơ quan, giờ đây sẽ phải cạnh tranh với các nhà báo từ khoảng 30 cơ quan báo in để có được suất này. Vào tháng 2, chính quyền đã phá vỡ truyền thống kéo dài một thế kỷ bằng cách tiếp quản nhóm báo chí từ Hiệp hội Phóng viên Bạch Ốc độc lập.

Nhóm báo chí luôn theo chân tổng thống đến mọi nơi ông đến, kể cả trong các chuyến công du nước ngoài. Bạch Ốc cho biết nhóm này hiện sẽ bao gồm "một nhà báo báo in làm người phụ trách nhóm báo in; một nhà báo báo in khác, đảm nhiệm vị trí trước đây dành cho các hãng thông tấn; một đội ngũ truyền hình; một mạng lưới truyền hình thứ cấp hoặc dịch vụ phát trực tuyến; một nhà báo phát thanh; một 'nhà báo phương tiện truyền thông mới/độc lập'; và bốn nhiếp ảnh gia", theo báo Washington Post đưa tin. AP, đơn vị đã kiện sau khi chính quyền chặn quyền tiếp cận các sự kiện của tổng thống vì từ chối gọi Vịnh Mexico là Vịnh Hoa Kỳ, cho biết chính sách mới vi phạm lệnh của tòa án khi trao cho chính quyền Trump toàn quyền quyết định ai được phỏng vấn tổng thống.

"Các hãng thông tấn đại diện cho hàng nghìn tổ chức tin tức trên khắp Hoa Kỳ và trên toàn thế giới", phát ngôn viên của AP Lauren Easton cho biết. "Hành động của chính quyền tiếp tục coi thường quyền tự do cơ bản của người Mỹ là được nói mà không bị chính phủ kiểm soát hoặc trả đũa".

"Điều cốt yếu đối với nền dân chủ là công chúng phải được tiếp cận với tin tức độc lập, khách quan và chính xác về chính phủ của họ", một phát ngôn viên của Reuters cho biết. "Bất kỳ động thái nào của chính phủ Hoa Kỳ nhằm hạn chế quyền tiếp cận tổng thống đều đe dọa nguyên tắc đó, đối với cả công chúng và phương tiện truyền thông thế giới".

"Trong nhiều thập niên, sự hiện diện hàng ngày của các hãng thông tấn trong nhóm báo chí đã đảm bảo rằng các nhà đầu tư và cử tri trên khắp Hoa Kỳ và trên toàn thế giới có thể tin tưởng vào các báo cáo thời gian thực chính xác về những gì tổng thống nói và làm", Tổng biên tập Bloomberg John Micklethwait cho biết. "Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về quyết định xóa bỏ mức độ giám sát và trách nhiệm giải trình thường trực đó."

⦿ ---- Một chiếc Boeing 737 bốc cháy giữa không trung sau khi một con thỏ từ phi đạo bằng cách nào đó bị hút vào động cơ trong lúc cất cánh. Hơn 150 người có mặt trên chuyến bay của United Airlines từ Denver, Colorado, đến Edmonton, Canada vào Chủ Nhật khi họ báo cáo nghe thấy một tiếng nổ lớn trong khi máy bay đang bay lên. Người ta báo cáo rằng có thỏ trên đường băng vào thời điểm cất cánh. Khi máy bay tiếp tục bay lên, lửa bắt đầu nổ từ động cơ bên phải, buộc các phi công phải bay vòng trước khi hạ cánh khẩn cấp trở lại Denver.

Người ta không biết làm thế nào mà con thỏ lại chui vào được động cơ nhưng người ta đã báo cáo rằng có thỏ trên đường băng ngay trước khi cất cánh. "Có một tiếng nổ lớn và máy bay rung lắc đáng kể, chúng tôi vẫn tiếp tục bay lên", hành khách Scott Wolff nói với ABC. "Cứ vài phút lại có tiếng nổ ngược phát ra từ động cơ, một quả cầu lửa khổng lồ phía sau nó. Mọi người trên máy bay sau đó bắt đầu hoảng loạn".

Wyatt McCurry, người chứng kiến ​​sự việc từ mặt đất, nói với kênh truyền hình: "Tôi cảm thấy nhói đau bụng và chỉ nghĩ rằng 'Tôi sắp chứng kiến ​​một chiếc máy bay rơi'". Máy bay không quay lại đường băng trong gần 75 phút, sau đó hành khách được đưa đến một chuyến bay mới. Không ai bị thương trong vụ việc, theo một phát ngôn viên của hãng hàng không xác nhận.

Video dài 1:04 phút cho thấy phi cơ bốc lửa trên bầu trời:



https://www.youtube.com/watch?v=jLd8moW2YEw

⦿ ---- Người được Tổng thống Donald Trump lựa chọn làm luật sư Hoa Kỳ (Biện Lý) của thủ đô Washington DC đã xuất hiện trên phương tiện truyền thông nhà nước Nga hơn 150 lần, theo một cuộc điều tra của The Washington Post. Tờ báo đưa tin Ed Martin ban đầu không tiết lộ các lần xuất hiện của mình tại Thượng viện từ năm 2016 đến năm 2024. Ông được giao nhiệm vụ điền vào bảng câu hỏi của Ủy ban Tư pháp Thượng viện trước phiên điều trần phê chuẩn, trong đó yêu cầu những người được đề cử liệt kê tất cả các cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông.

Martin, hiện là luật sư Hoa Kỳ tạm thời của thủ đô Washington DC, đã không thừa nhận về các lần xuất hiện của mình trên các mạng lưới tuyên truyền. Ông đã xuất hiện trên một số kênh với tư cách là bình luận viên khách mời từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 4/2024 và xuất hiện trên các kênh này thường xuyên hơn bất kỳ mạng lưới truyền hình cáp lớn nào khác trong khoảng thời gian đó.

Theo Bộ Ngoại giao, hãng tin và là đài truyền hình RT (Russia Today: Nước Nga Ngày Nay) không chỉ là một cơ quan truyền thông của Nga mà còn tham gia vào các hoạt động thông tin, ảnh hưởng bí mật và mua sắm quân sự. Đầu tuần này, một nhóm các quan chức cấp cao bao gồm các luật sư và một cựu thành viên của Quốc hội đã gửi một lá thư tới Tòa Kháng án D.C. kêu gọi điều tra hành vi của Martin.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố vào thứ năm rằng ông đã có một cuộc trò chuyện hiệu quả với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum về các vấn đề kinh tế và thương mại. Ông đã chia sẻ thông tin cập nhật của mình trên phương tiện truyền thông xã hội, nêu rằng ông cũng đã nói chuyện với các đại diện thương mại Nhật Bản, gọi cuộc thảo luận là "hiệu quả". Ngoài ra, ông đề cập rằng "mọi quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc", đều mong muốn được gặp ông, trong khi ông ca ngợi Ý.

Bài đăng này xuất hiện khi Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đang có chuyến công du đến Hoa Kỳ để tiếp tục đàm phán với các đại diện của Hoa Kỳ về thuế quan qua lại và các chủ đề khác mà hai bên cùng quan tâm.

⦿ ---- Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Liên Âu EU. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc He Yongqian cho biết hôm thứ Năm rằng Trung Quốc sẵn sàng tăng cường "hợp tác thực dụng" với Liên minh châu Âu và tăng cường đối thoại và giao tiếp.

Bắc Kinh và Brussels đã gửi tín hiệu về khả năng tan băng quan hệ song phương kể từ khi Hoa Kỳ áp thuế đối với cả hai bên. Họ đã đồng ý xem xét lại các rào cản thương mại lẫn nhau và có báo cáo về chuyến đi có thể của các nhà lãnh đạo EU tới Trung Quốc vào tháng 7. Ông nói thêm rằng Bắc Kinh muốn "duy trì sự ổn định và dòng chảy thông suốt của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu và truyền thêm sự chắc chắn và năng lượng tích cực vào nền kinh tế thế giới với sự độc lập và ổn định của quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc-EU".

⦿ ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thủ đô Phnom Penh của Campuchia vào thứ năm trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày, đánh dấu chặng cuối cùng trong chuyến công du Đông Nam Á của ông. Trong một thông điệp được truyền thông địa phương công bố trước khi đến, Tập Cận Bình cho biết ông muốn thúc đẩy các nỗ lực xây dựng "cộng đồng Trung Quốc-Campuchia với tương lai chung", nhấn mạnh mối quan hệ lâu dài và sự hợp tác giữa hai quốc gia.

Tập Cận Bình chỉ ra vai trò của Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và nhà đầu tư hàng đầu của Campuchia, với sự hợp tác mở rộng trên khắp các chuỗi công nghiệp và cung ứng. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tìm cách củng cố quan hệ đối tác khu vực trong bối cảnh cuộc chiến thương mại đang diễn ra với Hoa Kỳ.

⦿ ---- Trump nổi giận vì châu Âu ủng hộ Zelenskyy sau tranh chấp tại Bạch Ốc – theo báo Politico. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được cho là đã tức giận vì các nhà lãnh đạo châu Âu công khai ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy sau một cuộc tranh chấp tại Bạch Ốc - một phản ứng đã trở thành một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định ngừng viện trợ cho Ukraine của ông, Politico đưa tin.

Sau chuyến thăm Hoa Kỳ, Tổng thống Zelenskyy đã gặp Vua Charles III. Theo các quan chức Hoa Kỳ, Trump không chỉ tức giận vì cuộc gặp của Zelenskyy với quốc vương Anh mà còn vì phản ứng của châu Âu đối với nhà lãnh đạo Ukraine. Một quan chức Anh nói với Politico rằng nhóm của Trump "không thích vẻ ngoài của nó..." Trong khi Trump đổ lỗi cho Zelensky và Biden, Trump nói rằng Putin không muốn kéo dài cuộc chiến. Thực tế ngược lại, đặc sứ của Trump không thuyết phục được Putin ngưng tiếng súng, trong khi Ukraine liên tục tự vệ.

⦿ ---- Myanmar đã ân xá cho khoảng 4.900 tù nhân để chào mừng năm mới theo truyền thống của đất nước, theo các hãng tin nhà nước hôm thứ Năm, và một tổ chức giám sát độc lập cho biết có ít nhất 22 tù nhân chính trị. Mười ba người nước ngoài cũng sẽ được thả và trục xuất khỏi Myanmar. Ít nhất 19 xe buýt chở tù nhân đã rời khỏi nhà tù Insein ở Yangon và được gia đình và bạn bè phấn khích chào đón bên ngoài cổng, những người đã chờ đợi từ sáng sớm.

Mạng lưới Tù nhân Chính trị - Myanmar, một tổ chức giám sát độc lập ghi lại các vụ vi phạm nhân quyền trong các nhà tù của Myanmar, cho biết trong một tuyên bố rằng theo số liệu ban đầu, 22 tù nhân chính trị đã được trả tự do. Myanmar đã nằm dưới sự cai trị của quân đội kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021, khi quân đội của nước này lật đổ chính phủ được bầu của nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi. Cuộc tiếp quản đã vấp phải sự phản kháng bất bạo động lớn, kể từ đó đã trở thành một cuộc đấu tranh vũ trang rộng rãi. Đất nước hiện đang trong cuộc nội chiến.

Khoảng 22.197 tù nhân chính trị, bao gồm cả Suu Kyi, đã bị giam giữ tính đến thứ Sáu tuần trước, theo Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị, một tổ chức độc lập lưu giữ số liệu chi tiết về các vụ bắt giữ và thương vong liên quan đến các cuộc xung đột chính trị của quốc gia.

Trong số những người bị giam giữ vì tội kích động được trả tự do vào hôm thứ năm có đạo diễn phim làm việc dưới cái tên Steel và còn được gọi là Dwe Myittar. Ông bị bắt vào tháng 3 năm 2023 và bị giam giữ tại Nhà tù Insein. Lễ kỷ niệm Thingyan, ngày lễ năm mới, năm nay được tổ chức kín đáo hơn thường lệ do cả nước đang trong thời gian đau buồn sau trận động đất tàn khốc ngày 28 tháng 3 khiến khoảng 3.725 người thiệt mạng và san phẳng các công trình từ chung cư mới đến chùa cổ.

⦿ ---- Chính quyền Trump đã sụp đổ. James Carville, chiến lược gia chính trị lâu năm của đảng Dân chủ, người đã giúp lãnh đạo chiến dịch tranh cử tổng thống của Bill Clinton, tuyên bố chính quyền Trump đã "sụp đổ". Xuất hiện trên CNN, Carville cho biết các thành viên của chính quyền Trump đã gây ra một "sự sụp đổ lớn" sớm hơn nhiều so với dự kiến ​​của ông.

"Tôi đã sai. Tôi đã nói rằng điều đó sẽ xảy ra vào Ngày tưởng niệm. Thậm chí ngày này còn chưa phải là Ngày Cá tháng Tư - và thành thật mà nói, họ nên biến ngày đó thành ngày lễ quốc gia vì nó hoàn toàn đại diện cho con người của họ", ông nói. Carville cũng chỉ trích việc chính quyền sử dụng thuế quan quốc tế, mà ông cho rằng đã làm rung chuyển thị trường tài chính toàn cầu và làm suy yếu thêm vị thế của tổng thống.

Trong một bài bình luận gần đây trên tờ The New York Times, Carville mô tả chiến lược thuế quan của Trump là "thiếu hiểu biết", cáo buộc tổng thống vi phạm một quy tắc cơ bản trong chính trị Hoa Kỳ: "Không bao giờ làm mất ổn định nền kinh tế".

⦿ ---- Trump vô tình gây ra tình trạng chảy máu chất xám của những 'người tị nạn trí thức' khi số lượng ứng viên Hoa Kỳ xin việc tại Anh tăng đột biến. Tổng thống Donald Trump đã đưa ra lời kêu gọi đưa việc làm trở lại Hoa Kỳ. Nhưng ngày càng có nhiều người Mỹ muốn tìm kiếm việc làm bên ngoài Hoa Kỳ trong bối cảnh bối cảnh chính trị đang thay đổi.

Người Mỹ chiếm 8,5% số người nước ngoài quan tâm đến việc làm tại Anh trong ba tháng đầu năm 2025, tăng 2,4% so với một năm trước. Theo trang web tìm kiếm việc làm Indeed, điều đó khiến người Mỹ trở thành nhóm người quan tâm đến việc làm tại Anh phát triển nhanh nhất và không kém xa so với nước dẫn đầu là Ấn Độ (11,3%).

Sau khi Trump cắt giảm hàng tỷ đô la tiền tài trợ nghiên cứu liên bang, tác động đến lĩnh vực học thuật rộng lớn hơn, ngày càng có nhiều ứng viên Hoa Kỳ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và quản lý nhấp vào các bài đăng tuyển dụng tại Anh, Bloomberg đưa tin hôm thứ Ba. Một cuộc khảo sát gần đây của tạp chí khoa học Nature cho thấy 75% trong số 1.600 người trả lời, là các nhà khoa học, đang cân nhắc rời khỏi Hoa Kỳ đến châu Âu hoặc Canada vì hành động của Tổng thống Trump.

Trong một số trường hợp, cuộc đàn áp đã thu hút sự chú ý vượt ra ngoài cộng đồng khoa học, chẳng hạn như các động thái gần đây của Bạch Ốc chống lại Đại học Harvard nổi tiếng thế giới. Chính quyền Trump đã đóng băng 2,2 tỷ đô la tiền tài trợ nhiều năm của chính phủ cho Harvard vì trường đại học này từ chối tuân thủ các thay đổi chính sách liên quan đến tính đa dạng, tuyển dụng, v.v.

Richard White, giáo sư ung thư học tại Đại học Oxford, nói với Bloomberg rằng tình trạng chảy máu chất xám dường như là do người Mỹ đang tìm kiếm con đường tự do và ổn định hơn. “Quay trở lại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh hiện được coi là nơi ổn định để thực hiện nghiên cứu khoa học. Nếu mọi người có cảm giác rằng mọi thứ có thể ổn định hơn ở nơi khác, thì đó là nơi họ sẽ đến”, White, người đã chuyển đến từ New York vào năm 2022, cho biết.

⦿ ---- TQ: Mỹ không hề bị an lừa gạt như Trump nói, vì thực tế là dân Mỹ ưa xài và đã mua nhiều hơn, nên thặng dư thương mại. Hoa Kỳ cần "ngừng than vãn" về việc trở thành nạn nhân sau khi "đi nhờ tàu toàn cầu hóa", theo truyền thông nhà nước TQ cho biết, khi chính phủ nước này báo cáo về sự tăng trưởng kinh tế đột biến trước khi chịu tác động dự kiến ​​từ thuế quan của Donald Trump.

Đợt tăng thuế quan trả đũa tuần trước dường như đã dừng lại, nhưng xung đột giữa hai nền kinh tế lớn nhất không có dấu hiệu dừng lại, với việc Bắc Kinh cũng nhắc lại cảnh báo rằng họ "không sợ chiến đấu". Vào tối thứ Ba, China Daily, cơ quan ngôn luận tiếng Anh của đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cầm quyền, đã đăng một bài xã luận nói rằng những tuyên bố thường xuyên của Donald Trump về việc Hoa Kỳ "bị lừa" là "lừa dối công chúng Hoa Kỳ".

"Hoa Kỳ không bị bất kỳ ai lừa dối", bài xã luận cho biết. “Vấn đề là Hoa Kỳ đã sống vượt quá khả năng của mình trong nhiều thập niên. Họ tiêu thụ nhiều hơn sản xuất. Họ đã thuê nước ngoài sản xuất và vay tiền để có mức sống cao hơn mức họ được hưởng dựa trên năng suất của mình. Thay vì bị 'lừa', Hoa Kỳ đã được hưởng lợi miễn phí trên chuyến tàu toàn cầu hóa.” Bài viết nói thêm: “Hoa Kỳ nên ngừng than vãn về việc mình là nạn nhân trong thương mại toàn cầu và chấm dứt hành vi thất thường và phá hoại của mình.”

ĐCSTQ đã từ chối đầu hàng trước yêu cầu của Trump là ngồi vào bàn đàm phán và đàm phán lại các điều khoản thương mại của họ. Vào thứ Tư, Bắc Kinh đã tuyên bố thay thế nhà đàm phán thương mại quốc tế của mình. Lý Thành Cương (Li Chenggang) sẽ đảm nhiệm vai trò - và là thứ trưởng thương mại - trước đây do cựu trùm thương mại Vương Thụ Văn (Wang Shouwen) đảm nhiệm. Không có lý do nào được đưa ra cho sự thay đổi này, do đó Lý sẽ dẫn đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào với Hoa Kỳ để giải quyết chiến tranh thương mại, nhưng sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc đang cải tổ các vai trò. Lý nổi tiếng là lập trường cứng rắn.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Cộng Hòa thú nhận: ai cũng sợ Trump trả thù. Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski (Đảng Cộng hòa-Alaska) cho biết Quốc hội đang không hoàn thành vai trò theo hiến pháp của mình là kiểm soát nhánh hành pháp khi chính quyền của Donald Trump tiếp tục đơn phương hủy bỏ các chương trình của chính phủ, đóng băng chi tiêu và sa thải hàng nghìn công nhân liên bang. Bà cho biết những thay đổi này đang tạo ra sự lo lắng "choáng váng" trong và ngoài chính phủ, đặc biệt là ở một nơi như Alaska, nơi phụ thuộc rất nhiều vào nguồn tài trợ của liên bang.

"Tất cả chúng ta đều sợ hãi", Murkowski nói với các nhà lãnh đạo phi lợi nhuận của Alaska vào thứ Tư, theo The Anchorage Daily News. "Đó là một tuyên bố khá lớn. Nhưng chúng ta đang ở trong một thời điểm và một địa điểm mà tôi chắc chắn chưa từng ở đây trước đây. Và tôi sẽ nói với bạn, bản thân tôi thường rất lo lắng về việc sử dụng tiếng nói của mình, bởi vì sự trả thù là có thật. Và điều đó không đúng."

"Nó được gọi là kiểm tra và cân bằng. Và hiện tại chúng ta không cân bằng với tư cách là Quốc hội", bà nói thêm. Thượng nghị sĩ Alaska có tư tưởng độc lập này là một trong những đảng viên Cộng hòa cuối cùng còn lại sẵn sàng chỉ trích Trump một cách công khai. Tháng trước, bà cho biết các đồng nghiệp Cộng Hòa của bà "sợ" lên tiếng phản đối tổng thống và có nguy cơ phải tham gia vòng bầu cử sơ bộ.

Murkowski cho biết hôm thứ Tư rằng bà rất lo lắng về tốc độ mà Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, được Quốc hội thành lập, "vừa bị xóa sổ" bởi chính quyền Trump. Và bà bày tỏ sự lo ngại về việc chính trị hóa ngành tư pháp dưới thời Trump, nói rằng điều này đang đưa nước Mỹ vào "một nơi rất nguy hiểm, bởi vì bạn ngừng tin vào pháp quyền".

Sau sự kiện này, Murkowski nói với tờ Daily News rằng bà đã được các nhân viên liên bang tiếp cận "trong nước mắt" về việc bị chính quyền Trump sa thải mà không có lý do chính đáng. "Họ nghĩ rằng họ đang làm một nghề mà họ đã cống hiến rất nhiều, nghĩ rằng họ đang làm tốt và thực sự không có bất kỳ thông báo nào, bị sa thải và được thông báo rằng hiệu suất làm việc của họ không đạt yêu cầu, điều đó không đúng và không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo", bà nói.

“Tôi đã nghe những người nói rằng tôi sợ nói chuyện với đồng nghiệp về tình trạng của mình ở nơi chúng tôi đang làm việc vì tôi sẽ bị coi là đang nghi ngờ cấp trên hoặc cam kết của mình với cơ quan ở đây,” bà nói tiếp tục. “Đây là những cảm xúc thực sự, đây là những con người thực sự, đây là những nỗi sợ thực sự và chúng cần được lắng nghe.”

⦿ ---- Bài bình luận sau đây trên báo The Hill là của Philip Allen Lacovara, người trước đây từng là phó tổng cố vấn pháp lý Hoa Kỳ về các vấn đề hình sự và an ninh quốc gia, cố vấn cho Công tố viên đặc biệt Watergate và chủ tịch của Đoàn luật sư thủ đô DC. Bài báo nhan đề "Big Law firms that cut deals with Trump made a big blunder" (Các công ty luật lớn đã ký hợp đồng với Trump đã phạm phải một sai lầm lớn).

Nhóm các công ty "Luật lớn" từng tự hào nhưng đã tự chuốc lấy thất bại khi ký hợp đồng với Tổng thống Trump đã phạm phải một sai lầm to lớn. Mức độ phán đoán kém cỏi của họ làm dấy lên nghi ngờ nghiêm trọng về lý do tại sao bất kỳ khách hàng nào lại muốn sử dụng dịch vụ pháp lý của họ. Sự thật trớ trêu là, bằng cách tìm cách mua sự bảo vệ ngắn hạn từ một vị tổng thống hay trả thù, các công ty luật thực sự đã làm suy yếu vị thế nghề nghiệp của mình và gây nguy hiểm cho triển vọng tài chính dài hạn của họ.Tôi biết rằng, nếu tôi vẫn còn có thể thuê bất kỳ công ty luật nào trong số này — và tôi đã thuê nhiều công ty trong số họ khi tôi là cố vấn chung tại ngân hàng đầu tư Morgan Stanley hoặc phụ trách các vụ kiện tụng trên toàn thế giới cho GE — tôi sẽ rất nghi ngờ về việc sử dụng họ để bảo vệ quyền lợi của mình.Người đứng đầu một trong những công ty từ chối nhượng bộ trước lời đe dọa của Trump đã giải thích lý do tại sao họ quyết định kiện Trump thay vì khuất phục trước những lời đe dọa và trả đũa: "Tất cả khách hàng của chúng tôi đều xứng đáng có những luật sư không sợ ra tòa, bảo vệ quyền lợi hiến định của họ và đưa ra lời đại diện nhiệt thành mà họ xứng đáng được hưởng".Ngược lại, chủ đề chung xuyên suốt các lý lẽ biện minh cho việc đầu hàng với Trump là, như người đứng đầu hãng luật Paul Weiss giải thích, công ty được cho là đang phải đối mặt với "mối đe dọa hiện hữu" nếu không đầu hàng. Ông khẳng định rằng khách hàng đang bồn chồn về bất kỳ hạn chế nào do Trump áp đặt đối với khả năng công ty xuất hiện trước các bộ và cơ quan chính phủ, và các công ty khác đang tìm cách lôi kéo những khách hàng nhút nhát.Trên thực tế, loại giải thích này khó có thể tin được. Không có công ty luật lớn nào, và chắc chắn không có công ty nào quyết định chấp thuận các yêu cầu của Trump, phụ thuộc vào việc có mối quan hệ thuận lợi với chính phủ liên bang để tồn tại. Ở các công ty kiếm được hàng triệu đô la cho mỗi đối tác hàng năm, bất kỳ sự sụt giảm nhẹ nào về doanh thu cũng khó có thể được coi là sự tồn tại.

Tuy nhiên, giống như hãng luật Paul Weiss, một loạt các công ty lớn và hùng mạnh khác đã khuất phục trước những lời đe dọa của Trump cũng đưa ra những lý do tương tự để từ bỏ các chương trình DEI của họ và cam kết cung cấp cho Trump những gì hiện lên tới một tỷ đô la dịch vụ pháp lý miễn phí để theo đuổi chương trình nghị sự của riêng Trump dưới nhãn hiệu "pro bono".

"Pro bono" là cách viết tắt thông tục của cụm từ tiếng Latin "pro bono publico" — "vì lợi ích chung". Thuật ngữ này đã được áp dụng trong nhiều thập niên cho nghĩa vụ của ngành luật là cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho những người và tổ chức có thể không có khả năng trả tiền cho luật sư. Theo hình thức cổ điển của nó, khái niệm này áp dụng cho việc đại diện cho các cá nhân và nhóm phi lợi nhuận trong các vụ kiện và nguyên nhân về quyền công dân và quyền tự do dân sự.

Như Trump đã tuyên bố sau vòng "thỏa thuận" mới nhất, giờ đây ông có thể yêu cầu các công ty tuân thủ này cung cấp cho ông 200 luật sư của họ để bảo vệ thuế quan của ông hoặc giúp tăng cường khai thác than trong nước.

Sự phân đôi này giữa khái niệm cổ điển về việc cung cấp dịch vụ miễn phí cho người nghèo và người yếu thế và khái niệm sai lệch về việc cử luật sư của các công ty lớn tình nguyện theo đuổi tầm nhìn của Trump đã có tác động có thể thấy trước. Các sinh viên luật và luật sư trẻ được thấm nhuần sự hiểu biết truyền thống về dịch vụ miễn phí đang lùi bước trước sự bóp méo khái niệm này.

Những sinh viên giỏi nhất và luật sư trẻ giỏi nhất có nhiều lựa chọn, và nhiều người sẽ không tham gia các công ty đó, đặc biệt là khi họ thấy rằng các công ty khác có quy mô và sức mạnh tương đương đã từ chối nhượng bộ. Tài sản lớn nhất của một công ty luật là đội ngũ luật sư của công ty. Một quyết định làm hoen ố sức hấp dẫn của công ty là sự thiển cận một cách ngu ngốc.

Điều đáng ngại hơn là sự sẵn sàng của các công ty này để nắm bắt những gì họ coi là sự bảo vệ ngay lập tức trong khi mạo hiểm chịu thiệt hại khác trong tương lai. Trump là một thách thức hiện tại, không phải là một hiện tượng vĩnh viễn. Trong vòng chưa đầy bốn năm nữa, ông sẽ ra đi. Phong trào MAGA có thể vẫn còn tồn tại, nhưng lịch sử chứng minh rằng con lắc sẽ dao động. Kennedy và Johnson được tiếp nối bởi Nixon, Reagan và Bush 41 là Bill Clinton, George W. Bush là Obama.

Vì ít nhất hai lý do, sự thay đổi không thể tránh khỏi này của con lắc báo hiệu điều không may cho các công ty đã ký hợp đồng với Trump.

Đầu tiên, các công ty đã hy sinh một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của hệ thống pháp luật Hoa Kỳ — rằng một luật sư khác biệt với khách hàng của mình và không được coi là đồng nghĩa với mục đích của khách hàng. Nguyên tắc này được ghi nhận trong các quy tắc đạo đức pháp lý trên khắp cả nước. Đó là lý do tại sao các luật sư danh dự đại diện cho những kẻ bị cáo buộc giết người và hiếp dâm, tại sao các luật sư da đen lại nhiệt tình bảo vệ các quyền hiến định của những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và tại sao những người Mỹ trung thành lại ủng hộ những người Cộng sản bị cáo buộc.

Nhưng bằng cách tự nguyện thực hiện "thỏa thuận" với một tổng thống có động cơ chính trị và hứa sẽ tài trợ cho quan điểm "làm việc miễn phí" của ông, các công ty này đã cố tình khiến mình dễ bị tổn thương khi đảng đối lập giành lại chức vụ quốc gia. Mặc dù tôi hy vọng rằng không có chính quyền tương lai nào sẽ hạ thấp mức độ vũ khí hóa Phòng Bầu dục như chúng ta đã chứng kiến ​​trong ba tháng qua, các công ty đã chấp nhận rủi ro này bằng cách từ bỏ mọi lý lẽ nguyên tắc.

Thứ hai, sau khi Trump và MAGA bị thay thế, một Bộ trưởng Tư pháp tương lai có thể nhìn lại những thỏa thuận này và cân nhắc xem liệu chúng có vượt ra ngoài phạm vi cơ hội hay không và vượt qua ranh giới thành điều gì đó nghiêm trọng hơn không.

Như tôi biết từ một trong những vụ án mà tôi đã tranh luận trước Tòa án Tối cao sau khi tôi làm Phó Tổng biện lý về các vấn đề hình sự, luật liên bang coi việc cung cấp "bất kỳ thứ gì có giá trị" cho một viên chức nhà nước để "ảnh hưởng đến một hành động chính thức" là một tội nghiêm trọng. Ngay cả việc cung cấp một thứ gì đó có giá trị như một loại "tiền boa" (tiền tip: các hãng luật đầu hàng Trump xem như tặng Trump tiền tip) vì một viên chức liên bang đã hoặc sẽ thực hiện một số hành động chính thức cũng là một tội hình sự.

Theo lý lẽ giải quyết của họ, các công ty đã đề nghị cung cấp hàng triệu đô la dịch vụ cho các nhóm hoặc lợi ích mà Trump ủng hộ để ngăn ông ta tẩy chay họ. Họ thừa nhận đã làm như vậy để duy trì hoặc có được lợi thế tài chính cạnh tranh so với các công ty khác.

Một công tố viên chuyên nghiệp và một bồi thẩm đoàn xét xử thông thường sẽ nhìn một cách thông cảm vào một người bán hàng tạp hóa trong khu phố đã trả tiền bảo kê cho một tên côn đồ địa phương để tránh bị đánh bom cửa hàng. Nạn nhân trong một kế hoạch tống tiền truyền thống được tha bổng.

Nhưng đó là một câu hỏi hoàn toàn khác về việc liệu các công ty luật lớn có thể giành được sự thông cảm tương tự hay không khi trong tương lai, khi một số công tố viên hỏi tại sao, thay vì tin tưởng vào tòa án và luật pháp để bảo vệ các quyền hiến định của họ — như một số đồng hương của họ đã làm — họ lại chọn con đường đầu hàng [hối lộ Trump]. Có lẽ họ có thể thoát tội. Nhưng họ sẽ phải lẩn trốn khỏi tòa án, ngay cả khi họ làm vậy.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tổ chức một buổi cầu nguyện và tiệc tối mừng lễ Phục sinh, tại đó ông đã có những phát biểu chỉ trích hệ thống giáo dục Hoa Kỳ và ca ngợi thứ hạng học thuật của các quốc gia khác. Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ chi nhiều tiền hơn cho mỗi học sinh so với bất kỳ quốc gia nào nhưng vẫn tiếp tục xếp hạng thấp. "Đan Mạch và Na Uy, Thụy Điển — thậm chí Trung Quốc cũng làm rất tốt — nằm trong top 10", Trump nói. Ông lập luận rằng quy mô lớn của đất nước không phải là cái cớ, lưu ý đến thành công của Trung Quốc mặc dù dân số đông.

Trump cũng hứa sẽ chuyển giao quyền kiểm soát giáo dục cho từng tiểu bang. Ông cho biết động thái này sẽ chấm dứt "sự nhồi sọ cực đoan" trong các trường học và cải thiện chất lượng giáo dục. Trump cho biết ông tin rằng việc quản lý do nhà nước lãnh đạo sẽ "tạo ra sự khác biệt to lớn" trong thành tích của học sinh trên toàn quốc. (GHI CHÚ: Khi Trump giải thể Bộ Giáo Dục, trao quyền giáo dục hoàn toàn cho các tiểu bang, liên bang sẽ tiết kiệm tiền vì giảm cấp bộ. Nhưng Hoa Kỳ có tiểu bang giàu, tiểu bang nghèo, tiểu bang nhiều di dân sẽ tự động đa dạng hóa, tiểu bang ít di dân tự động sẽ bị dân cử da trắng đẩy nghiêng về bảo thủ cực đoan. Các tiểu bang Cộng Hòa sẽ muốn đưa Kinh Thánh vào trường học để xây dựng thế hệ thượng đẳng da trắng, và gỡ sách Thư viện về bao dung, về quá khứ đàn áp da đen; đó là điều đã xảy ra nhiều năm nay. Các tiểu bang Dân Chủ thường cởi mở, bao dung, chấp nhận DEI, điều mà Trump không ưa và đang đàn áp.)

⦿ ---- Thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã dẫn đến một cuộc chạy đua xe rõ ràng khi người tiêu dùng cố gắng mua xe trước khi thuế quan có hiệu lực. Nhưng một công ty cụ thể không kiếm được tiền từ sự gia tăng này: Tesla của Elon Musk. Sự thống trị của nhà sản xuất xe điện trên thị trường xe điện California đang suy giảm, theo Business Insider đưa tin hôm thứ Tư.

Mặc dù là nơi khai sinh ra Tesla, doanh số bán hàng tại California đã giảm trong quý thứ sáu liên tiếp, với số lượng đăng ký giảm 15% vào đầu năm 2025. Vòng xoáy đi xuống của công ty, được đánh dấu bằng khoản lỗ theo quý lớn nhất trong hơn một năm, diễn ra khi thị trường xe của tiểu bang thực sự chứng kiến ​​sự thúc đẩy trước khi thuế quan dự kiến, theo Hiệp hội đại lý ô tô mới của California.

Trong khi đó, thị phần của Tesla tại thị trường California đã giảm 55,5% - xuống còn 43,9% - trong khoảng thời gian từ quý đầu tiên của năm 2024 đến năm 2025, theo dữ liệu từ CNCDA. Sự sụt giảm trong số lượng xe đăng ký diễn ra mặc dù nhà sản xuất xe đã phát hành phiên bản mới của mẫu xe bán chạy nhất Model Y vào tháng 1. Tesla có thể đã bị tổn hại bởi việc Musk công khai ủng hộ chính trị cánh hữu, bao gồm cả sự tham gia của ông vào Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của Tổng thống Donald Trump.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trong một bài đăng trên Truth Social, đã chỉ trích một phán quyết gần đây của tòa án đã chặn nỗ lực của chính quyền ông nhằm thu hồi tình trạng pháp lý và giấy phép lao động của hơn 530.000 người di cư từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela. Một thẩm phán liên bang đã phán quyết rằng những người di cư, những người đã nhập cảnh vào đất nước theo chương trình ân xá nhân đạo của cựu Tổng thống Joe Biden, không thể được xử lý theo nhóm và mỗi người phải được xem xét từng trường hợp.

Trump đã sử dụng phán quyết này để tấn công hệ thống tòa án nói chung, gọi đó là "hoàn toàn mất kiểm soát". Ông lập luận rằng việc xử lý các vụ án riêng lẻ có thể mất khoảng 100 năm và tuyên bố tòa án có thành kiến ​​chính trị chống lại ông. "Chúng ta có lý lẽ thường tình nào khi phải có 530.000 phiên tòa?" Trump viết.

⦿ ---- Hillary Clinton cho biết bà đã thấy sự hỗn loạn trục xuất của chính quyền Trump sắp xảy ra. "Trước cuộc bầu cử, tôi đã cảnh báo rằng không có nơi ẩn náu an toàn nào dưới chế độ độc tài", Clinton viết trong một bài đăng trên X hôm thứ Tư khi chính phủ Trump tiếp tục biện minh cho việc trục xuất Kilmar Abrego Garcia - mặc dù thừa nhận rằng ông Garcia đã bị đưa nhầm đến El Salvador do "lỗi hành chính".

Clinton cảnh báo rằng "nếu họ có thể chuyển Kilmar Abrego Garcia đến một nhà tù nước ngoài - không bị buộc tội, không cần xét xử - thì họ có thể làm như vậy với bất kỳ ai. Người Mỹ có lương tâm phải phản đối điều này ngay bây giờ". Abrego Garcia, một người El Salvador đang sống ở Maryland cùng gia đình, đã bị trục xuất về El Salvador mặc dù phán quyết của thẩm phán di trú rõ ràng ngăn cấm điều đó vì ông có thể bị các băng đảng địa phương đàn áp.

Thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt đã cố gắng bảo vệ việc trục xuất sai trái đối với Abrego Garcia bằng cách liên kết nó với một chuyện đau lòng trong một vụ án hoàn toàn riêng biệt cũng liên quan đến một người nhập cư. “Ông Garcia sẽ không bao giờ về sống ở Hoa Kỳ nữa,” Leavitt nói về Abrego Garcia khi chính quyền Trump tiếp tục phớt lờ phán quyết của Tòa án Tối cao ra lệnh cho chính phủ “tạo điều kiện” cho ông trở về. Vào tháng 4 năm 2024, Clinton đã cảnh báo, “kiểu đe dọa mà bạn nghe thấy từ Donald Trump sẽ khiến mọi người sợ hãi vì với một nhà độc tài, bạn không bao giờ biết người ta sẽ thức dậy ở phía nào của giường.”

⦿ ---- Chính phủ Salvador hôm thứ Tư đã từ chối Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Chris Van Hollen (D-Md.) khi Hollen yêu cầu gặp hoặc nói chuyện với một người đàn ông Maryland bị trục xuất nhầm, theo lời Thượng nghị sĩ kể, khi TNS Hollen cáo buộc chính quyền Trump và những người khác nói dối về vụ trục xuất nhầm Kilmar Abrego Garcia và không chịu cứu về Mỹ.

TNS Van Hollen cho biết Phó Tổng Thống Salvador Félix Ulloa nói với ông rằng chính phủ không có thông tin kết nối Abrego Garcia với MS-13 nhưng không ai có thể đến thăm nhà tù Cecot khét tiếng, được biết đến bằng từ viết tắt của tiếng Tây Ban Nha.

Nếu chính phủ El Salvador không có bằng chứng nào cho thấy anh ta là một phần của băng đảng MS-13, tại sao El Salvador tiếp tục giữ anh ta ở Cecot? Van Hollen hỏi.

Câu trả lời của ông Ulloa là chính quyền Trump đang trả tiền cho chính phủ của El Salvador để giữ ông tại CECOT.

Cuộc họp báo bốc lửa theo nhiều cách phản bác đối với nhiều tuyên bố của chính quyền Trump, với Van Hollen trực tiếp cầu xin việc phát hành Abrego Garcia, và cáo buộc chính quyền Trump vi phạm lệnh của Tòa án Tối cao bằng cách không làm bất cứ điều gì để tạo điều kiện cho ông trở về Mỹ.

TNS Van Hollen đã bay tới El Salvador vào khoảng 6 giờ sáng hôm thứ Tư. PTT Ulloa của El Salvador nói với TNS Van Hollen rằng sẽ cần thêm thời gian để sắp xếp một chuyến thăm tới nah2 tù Cecot và nói ngay cả một cuộc gọi điện thoại với Thượng nghị sĩ hoặc với gia đình anh ta ở Maryland cũng không thể được sắp xếp nhanh chóng, nói rằng yêu cầu sẽ cần đến từ Đại sứ quán Hoa Kỳ, Van Hollen nói.

TNS Van Hollen cũng hỏi liệu anh có thể gặp Abrego Garcia vào tuần tới nếu anh trở lại El Salvador, nhưng cho biết điều đó là không thể. Tôi đã hỏi liệu tôi có trở lại vào tuần tới liệu tôi có thể nhìn thấy ông Abrego Garcia không. Ông ấy nói rằng ông ấy cũng không thể hứa rằng, ông cũng tiếp tục.

Sự từ chối đó diễn ra vài tuần sau khi Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem có thể đến thăm CECOT trong chuyến thăm đất nước, quay video trong nhà tù để cảnh báo người di cư không đến Hoa Kỳ.

Van Hollen cho biết các nhân viên của Đại sứ quán thông báo cho anh ta rằng họ không nhận được chỉ thị từ chính quyền Trump để tiếp cận với Abrego Garcia, thay mặt cho mặc dù lệnh của Tòa án tối cao để tạo điều kiện cho anh ta trở lại.

Trên thực tế, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở đây đã nói với tôi rằng họ đã không nhận được phương hướng nào từ chính quyền Trump để giúp tạo điều kiện cho việc đưa Garcia về Mỹ. Vì vậy, chính quyền Trump rõ ràng vi phạm các lệnh của tòa án Mỹ, ông nói.

⦿ ---- Trung Quốc hôm thứ Tư bất ngờ chỉ định một trưởng đoàn đàm phán thương mại mới để giải quyết cuộc chiến thuế quan leo thang với Hoa Kỳ, thay thế Sa hoàng thương mại Wang Shouwen. Li Chenggang, 58 tuổi, cựu phụ tá Bộ trưởng thương mại trong thời chính quyền đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, tiếp quản Wang, Bộ Nhân sự và An sinh xã hội TQ cho biết trong một tuyên bố.

Không rõ liệu Wang, 59 tuổi, người đảm nhận vai trò số 2 tại Bộ Thương mại năm 2022, đã đảm nhận một vị trí khác ở nơi khác. Tên của ông không còn thuộc nhóm lãnh đạo của Bộ, theo trang web của Bộ vào thứ Tư. Bộ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu của Reuters để bình luận về sự thay đổi, điều này không được giải thích trong tuyên bố của Bộ Nhân sự.

Wang được coi là một nhà đàm phán cứng rắn của TQ và đã đụng độ với các quan chức Hoa Kỳ trong các cuộc họp trước đó, một nguồn tin trong cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài của Bắc Kinh cho biết. Sự thay đổi trong lãnh đạo hàng đầu tại Bộ Thương mại diễn ra khi Bắc Kinh theo đuổi một lập trường cứng rắn trong một cuộc chiến thương mại tăng cường với Washington được kích hoạt bởi mức thuế cao của Trump đối với các mặt hàng được nhập từ Trung Quốc.

Sự thay đổi đột ngột cũng diễn ra giữa chuyến lưu diễn Đông Nam Á của Chủ tịch Tập Cận Bình. Bộ trưởng Thương mại Wang Wentao là một trong số các quan chức cấp cao bên cạnh Tập trong chuyến thăm Việt Nam, Malaysia và Campuchia trong tuần này.

Alfredo Montufar-Helu, một cố vấn cao cấp của Trung tâm Trung Quốc của Hội đồng cho biết sự thay đổi này là "rất đột ngột và có khả năng gây rối" vì những căng thẳng giao dịch đã leo thang nhanh như thế nào và theo kinh nghiệm của Wang để đàm phán với Hoa Kỳ kể từ lần đầu tiên của Trump.

Không giống như nhiều quốc gia khác đã phản ứng với các kế hoạch thuế quan của Trump bằng cách tìm kiếm các thỏa thuận song phương với Washington, Bắc Kinh đã đưa ra các khoản thuế của chính mình đối với hàng của Hoa Kỳ để đáp ứng và không tìm kiếm các cuộc đàm phán, mà TQ nói, nó chỉ có thể được tiến hành trên cơ sở sự tôn trọng và bình đẳng lẫn nhau.

⦿ ---- Các hãng nhập cảng Hoa Kỳ đang được thông báo rằng có thêm nhiều cuộc hủy bỏ các chuyến tàu hàng ra khỏi Trung Quốc trong khi các hãng vận tải đại dương cố gắng cân bằng sự rút lại trong các đơn đặt hàng do thuế quan của Tổng thống Trump và sự leo thang căng thẳng trong cuộc chiến thương mại.

Tổng cộng có 80 chiếc tàu hàng trống, hoặc bị hủy bỏ, trên các chuyến đi ra khỏi Trung Quốc đã được ghi nhận bởi Công ty vận tải HLS Group. Cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ dẫn đến một nhu cầu giảm mạnh, các công ty đã bắt đầu đình chỉ hoặc điều chỉnh các dịch vụ của Transpacific.

Hãng Major Ocean Freight Alliance One đã "bị đình chỉ cho đến khi thông báo thêm" một tuyến đường mà trước đây họ đã lên kế hoạch mang trở lại vào tháng 5, bao gồm các cảng của Thanh Đảo, Ningbo, Thượng Hải, Pusan, Vancouver và Tacoma. Trong khi đó, một tuyến đường hiện tại đang lên kế hoạch hủy cuộc gọi cảng tại Wilmington, North Carolina.

Tác động của giao thông tàu container vận chuyển hàng hóa giảm dần đến Bắc Mỹ sẽ có ý nghĩa đối với nhiều liên kết trong nền kinh tế và chuỗi cung ứng, bao gồm các cảng và các công ty hậu cần di chuyển vận chuyển hàng hóa. Nếu mỗi tàu mang theo 8.000 đến 10.000 TEU (đơn vị tương đương hai mươi feet), điều đó sẽ giảm lưu lượng vận chuyển hàng hóa trong khoảng 640.000-800.000 container, và dẫn đến giảm hoạt động cần cẩu tại các cảng, phí thấp hơn có thể được thu thập và giảm tốc độ vận chuyển.

Tổ chức Thương mại Thế giới đã cảnh báo hôm thứ Tư rằng triển vọng thương mại toàn cầu đã "xấu đi mạnh mẽ" sau kế hoạch thuế quan của Trump. Cổ phiếu của JB Hunt đạt mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020 sau khi bình luận trong cuộc gọi thu nhập của công ty vận tải về sự không chắc chắn từ thuế quan.

Trung Quốc chiếm khoảng 30% tổng số nhập cảng của Hoa Kỳ (giảm từ 37% trong năm 2018), nhưng chiếm khoảng 54% tổng số nhập cảng của Hoa Kỳ từ châu Á (giảm từ 67% trong năm 2018).

Khối lượng đặt tàu hàng từ tuần cuối cùng của tháng 3 đến tuần đầu tiên của tháng Tư trên toàn cầu và các làn đường thương mại của Hoa Kỳ đã giảm mạnh. Có sự giảm mạnh trong các đơn đặt tàu hàng trên một số danh mục, bao gồm may mặc & phụ kiện; và len, vải & dệt may, cả hai đều giảm hơn 50%. Các loại sản phẩm chính từ Trung Quốc được di chuyển trong các thùng chứa bao gồm may mặc, đồ chơi, đồ nội thất và thiết bị thể thao, tất cả đều phải chịu mức thuế cao.

⦿ ---- Đảng Libertarian của Quận Travis, Texas, đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Tổng thống Donald Trump bị luận tội, cáo buộc ông Trump ban hành "những tuyên bố độc tài, vô luật pháp" rằng "vi phạm sự tách biệt hiến pháp của các quyền lực".

Nghị quyết đã trích dẫn chính quyền Trump không có khả năng đưa Kilmar Abrego Garcia (người bị Trump trục xuất nhầm) trở về Mỹ từ một nhà tù El Salvador, các mối đe dọa gửi công dân Mỹ đến các nhà tù nước ngoài và việc trục xuất cư dân Hoa Kỳ hợp pháp "do quan điểm chính trị của họ."

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết chống lại chính quyền Trump trong vụ Trump cáo buộc gian lận trong chương trình năng lượng sạch ở thời Biden, xuất ngân khoảng 20 tỷ đô la tài trợ nhằm hỗ trợ các dự án như mảng năng lượng mặt trời mới và nâng cấp hiệu quả cho các doanh nghiệp nhỏ.

Thẩm phán Tanya Chutkan hôm thứ ba phán quyết có lợi cho tám tổ chức phi lợi nhuận đã kiện Citibank và chính quyền Trump, nhận thấy rằng Cơ quan Bảo vệ Môi trường đã chấm dứt bất hợp pháp chương trình. Chutkan đã ra lệnh cho các quỹ bị Trump chiếm đoạt phải gỡ đóng băng vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm nay, Thứ năm, và phải phân phối cho các tổ chức phi lợi nhuận mà họ ban đầu được dự định. Chính quyền Trump cho biết họ sẽ kháng cáo.

Dù vậy, Tòa án quận DC không có thẩm quyền phục hồi chương trình của Biden-Harris trị giá 20 tỷ đô la. Các khoản tài trợ này bị chấm dứt và các khoản tiền thuộc về người nộp thuế ở Hoa Kỳ. Citibank - nơi nắm giữ một số quỹ phi lợi nhuận của các tổ chức - cho biết trong một phiên điều trần ngày 2 tháng 4 rằng họ sẽ gỡ đóng băng các tài khoản nếu Thẩm phán Chutkan ra lệnh như vậy.

Trong phiên điều trần đó, Chutkan đã ép các luật sư của Bộ tư pháp rằng chính phủ liên bang có tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về chất thải, gian lận hay lạm dụng rộng rãi trong chương trình hay không, theo như quản trị viên của EPA, Lee Zeldin đã cáo buộc. Luật sư của Bộ tư pháp Marc Sacks thú nhận chính phủ đã không thu thập được bằng chứng mới nào.

⦿ ---- Cục Dự trữ Liên bang có thể kiên nhẫn và chờ đợi để xem mức thuế quan và các chính sách kinh tế khác của chính quyền Trump diễn ra trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào về lãi suất, theo lời Chủ tịch Jerome Powell cho biết hôm thứ Tư. "Trong thời điểm hiện tại, chúng tôi có vị trí tốt để chờ đợi sự rõ ràng hơn" về tác động của những thay đổi chính sách trong các lĩnh vực như nhập cư, thuế, quy định và thuế quan, Powell nói.

Powell nhắc lại rằng thuế quan của chính quyền Trump "lớn hơn đáng kể so với dự đoán", AP báo cáo. "Điều tương tự cũng có thể đúng với các tác động kinh tế, sẽ bao gồm lạm phát cao hơn và tăng trưởng chậm hơn", ông nói. Đầu tháng này, ông nói rằng "rất có thể" rằng thuế quan sẽ dẫn đến "ít nhất là tăng lạm phát tạm thời". Quyết định lãi suất tiếp theo của Fed dự kiến vào ngày 7 tháng 5.

Powell cũng lặp lại rằng Fed có thể phải đối mặt với các mối đe dọa đối với cả hai nhiệm vụ mà Quốc hội, việc làm tối đa và giá ổn định đưa ra, bởi vì về cơ bản, Fed sẽ phải chọn mức lãi suất cao để chống lạm phát, hoặc cắt giảm tăng trưởng và tuyển dụng. Tạp chí Wall Street Journal so sánh tình huống mà Fed đang phải đối mặt với một "thủ môn bóng đá phải quyết định có nên lao sang phải [tăng lãi suất] và tập trung vào lạm phát, hay lao sang trái [giảm lãi suất] và giải quyết sự tăng trưởng yếu hơn khi đối thủ bị đá phạt."

⦿ ---- Hãng xe Nissan Motor dự định sẽ "tối đa" sản xuất tại nhà máy lớn nhất của Hoa Kỳ ở Smyrna, Tennessee, sau khi Tổng thống Donald Trump áp đặt 25% thuế đối với tất cả các xe được sản xuất bên ngoài Hoa Kỳ, Chủ tịch Nissan Americas Christian Meunier nói với CNBC hôm thứ Tư.

"Chúng tôi có các cơ sở lớn, năng lực lớn và ngày nay chúng tôi không có công suất tối đa. Chúng tôi vẫn có nhiều chỗ hơn để cải thiện năng lực của mình", Meunier nói. "Chúng tôi đang tìm cách bán nhiều sản phẩm của Hoa Kỳ và điều chỉnh, trên đường đi, các xe làm từ Mexico và từ Nhật Bản," ông nói thêm.

Chủ tịch của hãng xe này, người được bổ nhiệm vào tháng 1, cho biết nhà máy Smyrna có khả năng sản xuất 640.000 xe mỗi năm trên ba ca, khẳng định rằng "mục tiêu cuối cùng của ông" là "để có được nhà máy đầy đủ và kiếm được nhiều tiền một lần nữa."

⦿ ---- Hãng xe Ford Motor Company nói với các đại lý của mình rằng họ có thể phải tăng giá xe của mình vào tháng 5, theo báo Automotive News báo cáo hôm thứ Tư. Theo một bản văn mà một trong những giám đốc điều hành hàng đầu của công ty đã gửi cho các đại lý và ấn phẩm có được, Ford sẽ buộc phải thực hiện một động thái như vậy nếu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không thay đổi chính sách thuế quan của mình đối với ngành công nghiệp xe. Trump gần đây đã đưa ra thuế quan 25% cho mỗi chiếc xe được thực hiện bên ngoài Hoa Kỳ.

⦿ ---- Trump nổ gấp 4 lần sự thật: CBP báo cáo thu có 500 triệu đô la/ngày, mâu thuẫn với lời Trump nói thu thuế quan 2 tỷ đô/ngày. Sở Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đã cung cấp các số liệu cập nhật thách thức yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về gần 2 tỷ đô la doanh thu thuế quan hàng ngày. Theo một tuyên bố được chia sẻ với CNBC vào thứ Tư, CBP đã xác nhận rằng, kể từ ngày 5 tháng 4, CBP đã thu được hơn 500 triệu đô la theo mức thuế đối ứng mới, đóng góp cho hơn 21 tỷ đô la trong tổng số doanh thu từ 15 hành động thương mại của tổng thống được thực hiện kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2025.

Điều này theo sau một trục trặc hệ thống gần đây đã phá vỡ ngắn gọn quá trình miễn trừ cho một số nhập khẩu nhất định. Mặc dù có vấn đề kỹ thuật, dòng doanh thu của CBP vẫn tiếp tục ở mức trung bình 250 triệu đô la mỗi ngày. Ngoài ra, dữ liệu từ Bộ Tài chính, được công bố hôm thứ Hai, đã báo cáo một bộ sưu tập hàng ngày trị giá 305 triệu đô la theo "Hải quan và thuế tiêu thụ đặc biệt nhất định", tiết lộ một khoảng cách đáng kể giữa doanh thu thực tế và các khẳng định của Trump.

⦿ ---- Một phụ nữ ở Massachusetts đã nói chuyện với NBC News sau khi các đặc vụ ICE được nhìn thấy trên video đập vỡ cửa sổ xe hơi của cô ấy và chồng của cô vào thứ Hai. Marilu Mendez cho biết cô bắt đầu quay phim trên điện thoại di động của mình khi các xe đặc vụ bắt đầu theo dõi cô và chồng Juan Mendez trước khi vây quanh xe của họ trên phố Tallman ở New Bedford.

Video của cô cho thấy một đại lý thực thi hải quan và nhập cư Hoa Kỳ sử dụng một cái búa lớn để phá vỡ cửa sổ hành khách của chiếc xe của họ. Theo Marilu Mendez, các đặc vụ liên tục gọi tên chồng là An Antonio, tên của một người đàn ông khác sống trong tòa nhà của họ. Hai vợ chồng Mendez mới gọi luật sư của họ, người đề nghị họ cứ ngồi ở trong xe mà không chia sẻ bất kỳ thông tin nào với các đặc vụ cho đến khi luật sư đến.

Juan Mendez là một người nhập cư Guatemala không có giấy tờ nhưng đang trong quá trình thay đổi tình trạng nhập cư và không có tiền án. Trước khi luật sư của họ đến, các đặc vụ đã đột nhập vào xe và kéo cặp vợ chồng ra ngoài. Marilu Mendez nói với Telemundo Nueva Inglaterra bằng tiếng Tây Ban Nha: Các đặc vụ ICE đã bắt giữ chồng tôi. Họ đã đưa chúng tôi ra ngoài một cách bất công ... Tôi đã cố gắng nói chuyện với họ và hỏi họ có lệnh bắt giữ anh ta không.

⦿ ---- Chính quyền Trump đã tạo ra đủ các quy tắc rộng lớn xung quanh việc giữ người di cư tại Vịnh Guantanamo rằng các quan chức có thể được phép gửi những người bị giam không phải là tội phạm ở đó, theo một bản ghi nhớ của chính phủ thu được từ CBS News tiết lộ. Điều này hoàn toàn trái ngược với lời thề chỉ giữ những kẻ phạm tội nguy hiểm nhất tại căn cứ hải quân Guantanamo.

Cuộc đàn áp mạnh mẽ của Tổng thống đối với nhập cư yêu cầu các quan chức chuyển đổi các cơ sở bên trong căn cứ hải quân Hoa Kỳ tại Vịnh Guantanamo, Cuba, thành các địa điểm giam người di dân sống ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. Vào tháng 1, Trump tuyên bố rằng điều này sẽ áp dụng cho người nước ngoài tội phạm ưu tiên cao. Tuy nhiên, một thỏa thuận không được tiết lộ giữa Bộ An ninh Nội địa và Bộ Quốc phòng cho thấy rằng chính quyền Trump đã cấp cho các quan chức một phạm vi rộng hơn nhiều về việc ai xứng đáng được gửi đi.

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang đã tuyên bố sẽ "khảo sát tận đáy" về lý do tại sao những máy bay chở những người bị trục xuất đến El Salvador đã không chở họ quay lại Mỹ theo lệnh tòa [vì hàng trăm người bị trục xuất chưa ra tòa và chưa bị án]. Như thế, tòa có thể quy lỗi chính quyền Trump về tội coi khinh tòa. "Các hành động của chính phủ vào ngày hôm đó thể hiện sự coi thường, đủ để tòa án quy lỗi chính phủ về khinh miệt hình sự", theo lời Thẩm phán quận Hoa Kỳ James Boasberg nói trong một lệnh hôm thứ Tư, theo NBC News.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

https://www.foxnews.com/health/common-medical-test-linked-cancers-study-suggests-use-them-wisely

⦿ ---- HỎI 2: Phê cần sa nhiều có thể gây nguy cơ chứng mất trí nhớ trong vòng 5 năm?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Sử dụng cần sa nhiều có thể gây nguy cơ chứng mất trí nhớ trong vòng năm năm. Một lần khám ER hoặc nhập viện do sử dụng cần sa có liên quan đến việc tăng 72% nguy cơ chẩn đoán sa sút trí tuệ trong vòng 5 năm so với dân số nói chung, các nhà nghiên cứu báo cáo ngày 14 tháng 4 trong JAMA Neuroology. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/04/16/marijuana-dementia/6491744817223/

