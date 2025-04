Cú liếc xuyên đại dương: Trump nói rằng Tập Cận Bình thăm VN, gặp Tô Lâm, là vạch ra các chiến lược phá hoại Hoa Kỳ, "Tôi không đổ lỗi cho Trung Quốc; Tôi không đổ lỗi cho Việt Nam. Đó là một cuộc gặp gỡ dễ thương. Cuộc gặp gỡ giống như cố gắng tìm ra, 'làm thế nào để chúng ta quậy phá Hoa Kỳ?'"

(15.4.2025) - Trump nghi: Tập Cận Bình, Tô Lâm bàn nhau để quậy phá Mỹ

- Tập Cận Bình kêu gọi VN "cùng phản đối hành vi bắt nạt đơn phương" của Mỹ, hứa mở cửa TQ cho hàng VN

- Amanda Nguyễn lên phi thuyền bay: phụ nữ VN và Đông Nam Á đầu tiên bay vào không gian.

- Phi thuyền hạ cánh, Bezos đón cô bồ, té sấp mặt.

- TNS Dân Chủ Chris Van Hollen: sẽ bay tới El Salvador để kiểm tra, vì sao Abrego Garcia (bị Trump trục xuất nhầm) không thể về Mỹ theo lệnh Tòa Tối Cao.

- TT El Salvador nói với Trump: sẽ không trả về Mỹ người bị trục xuất nhầm

- Trump nói muốn trục xuất công dân Mỹ, các luật gia nói Hiến pháp cấm.

- Trump: sẽ tìm cách để gửi công dân Mỹ tù bạo lực sang giam ở El Salvador

- Trump thúc giục TT El Salvador mở rộng mạng lưới nhà tù để đón thêm người bị Mỹ trục xuất

- Đóng băng: Các nông trại Mỹ trồng hạt cao lương thê thảm (vì TQ chiếm gần 90% lượng cao lương xuất cảng của Mỹ)

- Mỹ thu hồi hơn 800 thị thực của SV (và giảng viên) quốc tế mà không thông báo cho các đại học. Hội PA và 86 đại học kiện chính quyền Trump đòi ngưng bắt, trục xuất, đàn áp SV quốc tế.

- Đại học Harvard bị Trump đóng băng 2,2 tỷ đô tiền tài trợ sau khi từ chối xóa sổ chính sách DEI.

- California: tin tặc nơi các ngã tư chờ đèn bộ hành nhái giọng Trump, Musk, Zuckerberg chọ quê chính phủ

- Thăm dò ứng viên Tổng thống Dân chủ 2028: Kamala Harris 28%, TNS Cory Booker 11%, DB AOC và cựu Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg huề nhau 7%

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Canada tăng 2,3%

- TQ lên sổ đen: truy nã 3 điệp viên Mỹ tin tặc

- Trump: khẩn cấp thủ tục cho Nvidia Corp. vào Mỹ mở cơ xưởng

- TQ thúc giục các hãng TQ "đa dạng hóa thị trường" trong khi kể như tạm thời ngưng vào Mỹ

- Liên Âu: họp thương mại với Mỹ, còn tiêu chuẩn y tế, an toàn thực phẩm

- Honda Motor suy tính chuyển sản xuất xe hơi của mình từ Mexico và Canada vào Mỹ

- Cổ phiếu Boeing giảm 4,51% vì TQ ngưng nhận phi cơ

- Mỹ áp thuế 21% lên cà chua Mexico

- Liên Âu lên danh sách 400 sản phẩm của Mỹ sẽ bị áp thuế trả đũa

- Ryanair (hãng hàng không lớn nhất châu Âu) ngưng nhận Boeing, sau khi Delta Air Lines tuyên bố ngưng nhận Airbus vì thuế quan

- Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta thú nhận: thuế quan sẽ làm tăng giá, lẽ ra "cần nhiều hơn là dựng lên những bức tường"

- Nông dân Mỹ kinh hoàng: Trump chận đường thịt bò Mỹ, TQ liền mua thịt bò Úc.

- Các kinh tế gia: Mỹ đang trở về năm 1910 của thuế quan bảo hộ thương mại

- Đại học Harvard từ chối các yêu cầu xóa sổ DEI của Trump bất kể Trump hù dọa cắt tiền

- Cựu TT Biden sẽ phát biểu trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi rời Bạch Ốc, tại hội nghị về Người khuyết tật ACRD

- Trump yêu cầu Quốc hội thu hồi 9 tỷ đô tiền tài trợ đã được phê duyệt thông qua việc cắt giảm Phát thanh Công cộng (đài PBS và NPR)...

- Trump: cần cắt gần 1/2 ngân sách Bộ Ngoại giao và USAID trong năm tài chính 2026 (giảm 27 tỷ đô, hay khoảng 48%)

- Trump: gây ra cuộc chiến Ukraine là Biden, Zelensky và Putin

- Thủ tướng Canada: sẽ tăng chi quốc phòng hơn 2%GDP, kinh tế sẽ giảm phụ thuộc vào Mỹ

- 5 doanh nghiệp nhỏ kiện Trump: áp thuế quan là sai luật, vi phạm Hiến pháp, áp thuế chim cánh cụt không phải là khẩn cấp

- Cục Dự trữ Liên bang: thuế quan làm lạm phát

- Mỹ: đang ưu tiên 1 số nước về thỏa thuận thương mại (như Anh, Úc, Hàn, Ấn, Nhật)

- Quan chức Liên Âu vào Mỹ sẽ xài điện thoại, laptop loại xài 1 lần rồi quăng, y như vào đất Nga, TQ vì sợ Mỹ do thám

- 1 công dân Mỹ nhận được email từ Bộ An ninh Nội địa gửi nhầm ra lệnh cho cô phải tự trục xuất khỏi Mỹ ngay lập tức

- Lạnh cẳng: Trump tính tạm dừng thuế xe hơi.

- Nhiều người Canada đang bán các ngôi nhà đầu tư của họ trên đất Mỹ để rút về

- Mẹ của kẻ ném bom xăng đốt dinh Thống đốc: con tôi "bị bệnh tâm thần" và "hết thuốc"

- Dân Mỹ đi Châu Âu coi chừng: Hai SV Mỹ bị bắt vì tranh chấp với một tài xế Uber.

- Quận San Diego: động đất 5,2 độ Richter

- HỎI 1: Sử dụng công nghệ, kỹ thuật sẽ giảm rủi ro bệnh lãng trí 42%? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Chế độ ăn Địa Trung Hải và tập thể dục có thể làm chậm quá trình mất xương ở phụ nữ lớn tuổi? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-15/4/2025) ⦿ ---- Các nhà lập pháp Dân Chủ tuyên bố sẽ cứu Hiến Pháp, sẽ hành động sau khi Trump bất chấp lệnh của Tòa án Tối cao SCOTUS. Các nhà lập pháp đảng Dân chủ đang thề sẽ đến El Salvador để kiểm tra về người bị bắt nhầm và bị trục xuất nhầm Abrego Garcia. Bây giờ rõ ràng là tổng thống El Salvador không có kế hoạch đưa Kilmar Abrego Garcia trở lại Hoa Kỳ và Tổng thống Trump không có kế hoạch buộc ông phải làm như vậy, mặc dù Tòa án Tối cao đã ra phán quyết yêu cầu ngược lại, một số nhà lập pháp đảng Dân chủ đang đưa ra các yêu cầu của riêng họ.

Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen của Maryland đã yêu cầu được gặp Tổng thống Salvador Nayib Bukele khi ông này ở Hoa Kỳ và nếu không được gặp, thượng nghị sĩ cho biết ông sẽ đích thân đến El Salvador trong tuần này để kiểm tra Abrego Garcia, tờ The Hill đưa tin. Dân biểu Adriano Espaillat, chủ tịch Nhóm dân cử gốc Tây Ban Nha tại Quốc hội, cũng muốn gặp Bukele và đã chính thức yêu cầu ông được phép đến thăm chính thức nhà tù El Salvador để gặp Abrego Garcia.

Phiên điều trần tiếp theo được ấn định vào chiều nay, thứ Ba, CNN đưa tin trong một bài giải thích về vụ án. Trong lời giải thích của riêng mình, tờ The Hill đưa ra dự đoán: Vụ này có khả năng sẽ được đưa trở lại Tòa án Tối cao, "để quyết định xem liệu chính phủ có thể bị buộc phải trả lại Abrego Garcia hay không".

Tại MSNBC, Jordan Rubin viết rằng sự bất chấp của chính quyền Trump về cơ bản đã được Thẩm phán tòa án tối cao Sonia Sotomayor dự đoán. "Nếu Tòa án Tối cao có lập trường trực tiếp hơn vào tuần trước đối với các nỗ lực chính thức nhằm tránh tuân thủ, thì ông ấy có thể đã quay lại vào lúc này", Rubin viết về Abrego Garcia.

Tại tờ báo The Hill, Kimberly Wehle viết rằng Tòa án Tối cao đã cho Trump một "lối thoát" và Trump đang sử dụng nó. "Các thẩm phán nên hét lên từ trên nóc tòa nhà rằng hành vi này phải dừng lại ngay lập tức", nhưng họ đã không làm vậy, Wehle viết.

Jon Stewart cũng đã cân nhắc trên Daily Show vào hôm thứ Hai, sử dụng "giọng điệu u ám" mà Variety gọi là giữa phân đoạn khi anh phát một đoạn clip về cuộc gặp của Trump với Bukele. "Tôi có thể thành thật nói với bạn không? Kiểu như, họ đang f---ing tận hưởng điều này, giống như hai người họ vậy. Tổng thống của chúng ta, tổng thống của họ, [họ kiểu như], 'Tôi không thể làm được. Tôi đoán chúng ta sẽ phải để ông Garcia thối rữa trong nhà tù tàn bạo kia, mặc dù ông Garcia bị trục xuất oan.'"

⦿ ---- Cô Amanda Nguyễn là một trong sáu phụ nữ trên phi thuyền Blue Origin khi tàu này phóng lên rìa vũ trụ. Sau khi cất cánh từ căn cứ Blue Origin ở Texas, phi thuyền đã bay đến rìa không gian trong chuyến bay kéo dài khoảng 10 phút và đưa những người phụ nữ này lên độ cao khoảng 62 dặm. Amanda Nguyễn đã biến giấc mơ thành hiện thực vào hôm thứ Hai khi nữ sinh tốt nghiệp trường trung học Centennial ở Corona bay đến rìa vũ trụ trong đội bay toàn nữ của Blue Origin. Nguyen, một nạn nhân bị cưỡng hiếp, đã chia sẻ một thông điệp chân thành sau khi tàu đáp xuống sa mạc Texas bằng dù và hạ cánh nhẹ nhàng.

"Tôi chỉ muốn mọi nạn nhân và mọi người từng có giấc mơ được hoãn lại để biết rằng giấc mơ của các bạn là có giá trị", Nguyen nói. "Và ngay cả khi ước mơ của bạn có hoang đường như việc bay vào không gian, thì chúng vẫn quan trọng. Và bạn cũng có thể đến đó. Nếu tôi đến được đó, bạn cũng có thể đến được đó."

Nguyễn cũng đăng lên mạng một bức ảnh chụp khoảnh khắc cô bước ra khỏi phi thuyền với cánh tay giơ cao sau khi trở thành phụ nữ Việt Nam và Đông Nam Á đầu tiên vào không gian. Nguyễn là người sáng lập RISE, một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ các nạn nhân bị tấn công tình dục. Cô là một người sống sót sau vụ tấn công tình dục và tự nhận mình là người lạc quan bệnh hoạn.

Nhà khoa học nghiên cứu về du hành vũ trụ sinh học đã soạn thảo Đạo luật về Quyền của những người sống sót sau vụ tấn công tình dục (Sexual Assault Survivors' Rights Act), một dự luật đã được thông qua đồng thuận tại Quốc hội Hoa Kỳ. Nguyễn đã được đề cử Giải Nobel Hòa bình năm 2019 vì công trình của cô trong việc thông qua luật này.

Các bạn cùng lớp của cô tại Trường trung học Centennial ở Corona đã bình chọn cô là Người có khả năng trở thành Tổng thống nhất. Nguyễn tốt nghiệp Đại học Harvard năm 2013 và được tạp chí TIME vinh danh là Người phụ nữ của năm vào năm 2022. Nguyễn đã tham gia cùng ca sĩ Katy Perry; Người dẫn chương trình "CBS Mornings" Gayle King; Lauren Sanchez, cựu phóng viên và đang là hôn thê của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos; cựu nhà khoa học NASA Aisha Bowe; và Kerianne Flynn, một nhà sản xuất phim.

Amanda Nguyễn bước ra khỏi khoang tàu vũ trụ vừa hạ cánh. (Photo: Blue Origin)

⦿ ---- Sau khi phi thuyền hạ cánh, Bezos đã ngã sấp mặt. Nhà sáng lập Blue Origin đã ngã xuống đất khi chào vị hôn thê Lauren Sanchez sau chuyến bay vũ trụ. Jeff Bezos rõ ràng là rất phấn khích khi chào vị hôn thê của mình, Lauren Sanchez, và những người còn lại trong nhóm toàn nữ từ phi thuyền New Shepard của Blue Origin sau khi nó hạ cánh ở Tây Texas sau khi phóng vào vũ trụ vào hôm thứ Hai. Có lẽ hơi quá phấn khích—nhà sáng lập Blue Origin đã ngã khi chạy đến để giúp mở cửa phi thuyền.

Bezos tự đứng dậy mà không cần trợ giúp và tiếp tục đi về phía cửa khoang. Báo HuffPost lưu ý rằng tỷ phú 61 tuổi này dường như không bị thương, nhưng điều đó không ngăn được internet chú ý đến chuyến đi nhỏ này. "Jeff Bezos đã đưa [công ty] Amazon Prime lên một tầm cao mới vào hôm nay và đã tự mình hạ cánh xuống mặt đất", một người quan sát chế giễu. Trong khi đó, CNN có cảnh quay mới về những người phụ nữ trải nghiệm tình trạng không trọng lực trong không gian.

⦿ ---- Trump phàn nàn về 'cuộc gặp gỡ dễ thương' của Trung Quốc với Việt Nam, nói rằng họ đang thảo luận về cách "quậy phá Mỹ." Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ở Việt Nam để bắt đầu chuyến công du kéo dài một tuần tới Đông Nam Á—và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang theo dõi chặt chẽ.

Bình luận với các phóng viên vào hôm thứ Hai, Trump ám chỉ rằng cuộc gặp của Tập với các quan chức Việt Nam, bao gồm cả Tổng bí thư Tô Lâm, là để vạch ra các chiến lược về cách làm tổn thương Hoa Kỳ. "Tôi không đổ lỗi cho Trung Quốc; Tôi không đổ lỗi cho Việt Nam", Trump nói. "Đó là một cuộc gặp gỡ dễ thương. Cuộc gặp gỡ giống như cố gắng tìm ra, 'làm thế nào để chúng ta quậy phá Hoa Kỳ?'"

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tập, Trung Quốc và Việt Nam đã ký 45 thỏa thuận khác nhau về các vấn đề như chuỗi cung ứng và đường sắt. Tập sẽ đến Malaysia và Campuchia vào cuối tuần này. Hà Nội hiện đang đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, sau khi Trump đe dọa sẽ áp mức thuế quan cao 46% đối với hàng nhập từ Việt Nam. Việt Nam đã được hưởng lợi từ cách tiếp cận "Trung Quốc cộng một" đối với chuỗi cung ứng, khi các nhà sản xuất thành lập nhà máy tại quốc gia Đông Nam Á này. Đây là quốc gia xuất khẩu lớn thứ ba sang Hoa Kỳ vào năm ngoái.

Các chính quyền trước đây đã cố gắng làm sâu sắc hơn quan hệ với Việt Nam như một sự cân bằng chống lại Trung Quốc. Việt Nam đã nâng cấp mối quan hệ với Hoa Kỳ lên mức cao nhất vào năm 2023. Tuy nhiên, nhóm thương mại của Trump đang nhắm mục tiêu vào thặng dư thương mại lớn của Việt Nam với Hoa Kỳ, lớn thứ ba vào năm 2024, sau Trung Quốc và Mexico.

Hiện tại, Việt Nam chỉ còn chưa đầy ba tháng để đồng ý thỏa thuận trước khi thuế quan của Hoa Kỳ có hiệu lực. Tính đến thời điểm hiện tại, có thông tin cho rằng Việt Nam đã đề nghị cắt giảm thuế đối với hàng nhập cảng của Hoa Kỳ, tăng cường mua hàng hóa của Hoa Kỳ và giám sát chặt chẽ hơn hoạt động thương mại trong nước từ Trung Quốc.

Trong cuộc họp tuần trước với Phó thủ tướng Việt Nam Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã nhấn mạnh đến nhu cầu "tiến triển nhanh chóng có thể chứng minh được để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng", theo một tuyên bố từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Việt Nam được cho là không nằm trong số các ưu tiên đàm phán thương mại của Bessent. Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Hai rằng Bessent đang ưu tiên Anh, Úc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản là những mục tiêu hàng đầu cho các thỏa thuận thương mại mới, trích dẫn các nguồn tin giấu tên.

Thủ tướng Shigeru Ishiba cho biết hiện Nhật Bản không có kế hoạch đưa ra những nhượng bộ lớn cho Hoa Kỳ thông qua các cuộc đàm phán thuế quan vào thứ Hai. “Chúng ta cần hiểu lý do đằng sau lập luận của Trump, xét về cả mặt logic lẫn yếu tố cảm xúc đằng sau quan điểm của ông ấy”, ông nói với các nhà lập pháp.

Quyết định hoãn áp thuế của Trump không áp dụng đối với hàng nhập từ Trung Quốc, hiện phải chịu mức thuế 145% khi vào Hoa Kỳ. Thuế quan ở mức đó có thể sẽ chấm dứt mọi hoạt động nhập cảng từ Trung Quốc, làm rối loạn chuỗi cung ứng cho các nhà sản xuất và có khả năng dẫn đến tình trạng thiếu hụt và tăng giá ồ ạt cho người tiêu dùng cuối.

Trước cuối tuần, Nhà Trắng đã miễn một số thiết bị điện tử, như điện thoại thông minh và máy tính xách tay, khỏi “thuế quan qua lại” của Trump. Giờ đây, điện thoại thông minh do Trung Quốc sản xuất chỉ phải chịu mức thuế 20% mà Trump áp dụng trước đó, liên quan đến hoạt động buôn bán fentanyl bất hợp pháp.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào thứ Hai, Bessent thừa nhận rằng thuế quan đối với Trung Quốc là không “bền vững” và cho biết ông hy vọng sẽ có một thỏa thuận với Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng bất kỳ tiến triển nào hướng tới một thỏa thuận đều phải liên quan đến các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Trump và Tập. Trump đã chính thức nói rằng Trump chờ cú gọi từ Tập. Nhưng Tập im lặng cho tới giờ, sau khi nói rằng không nước nào bắt nạt được TQ.

⦿ ---- Cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc diễn ra vào thời điểm không mấy thuận lợi đối với những người trồng cao lương (bo bo, lúa miến: sorghum) như Dan Atkisson ở Kansas, người vẫn đang chuẩn bị tăng diện tích trồng trọt thêm 25% vào mùa xuân năm nay.

Năm ngoái, Trung Quốc chiếm gần 90% lượng cao lương xuất cảng của Hoa Kỳ, tăng cường mua loại cây trồng mà nước này sử dụng để làm thức ăn chăn nuôi và làm rượu baijiu cay. Những giao dịch mua này phần lớn đã dừng lại, vì thuế quan trả đũa của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã làm tê liệt hoạt động thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo dữ liệu chính phủ Hoa Kỳ, cao lương Hoa Kỳ bán sang Trung Quốc đã giảm còn 78.316 tấn vào tháng 1 và tháng 2 so với hơn 1,4 triệu tấn cùng kỳ năm trước, giảm 95%. Theo dữ liệu mới nhất, Trung Quốc đã mua 244 tấn trong tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 4, một con số rất nhỏ, sau khi không mua gì trong ba tuần trước đó.

Sự suy giảm này là một đòn giáng mạnh vào những người nông dân đã ủng hộ Trump trong các chiến dịch tranh cử tổng thống của ông. Một số người đang từ bỏ việc trồng lúa miến do lo ngại về sự gián đoạn thị trường, trong khi những người khác, đối mặt với ít lựa chọn tốt, đang có kế hoạch trồng nhiều hơn. Một số người trồng trọt hiện cũng đang đặt câu hỏi về sự ủng hộ của họ đối với các chính sách thương mại của Trump.

Những người trồng trọt cho biết, nếu không có nhu cầu từ Trung Quốc, giá lúa miến bán cho ethanol sản xuất trong nước hoặc thức ăn chăn nuôi của nông dân và các công ty ngũ cốc Hoa Kỳ sẽ thấp hơn. Lượng ngũ cốc tồn kho, chủ yếu được trồng ở vùng Plains, đã tăng 42% so với năm ngoái lên 150 triệu giạ vào ngày 1 tháng 3 khi nhu cầu của Trung Quốc giảm, theo dữ liệu của USDA. "Nếu bạn định giá đủ rẻ, sẽ có người sử dụng", Atkisson nói. "Đó là vấn đề, họ sẽ phải giảm giá ngũ cốc lưu kho để có thể bán được". USDA dự báo tổng lượng xuất khẩu lúa miến sẽ giảm 58% so với năm ngoái xuống còn 2,54 triệu tấn vào năm 2024-25, mức thấp nhất kể từ năm 2018-19.

⦿ ---- Trục xuất công dân Mỹ? Đó là ý nghĩ của Trump. Nhưng, như thế là bất hợp pháp. Nếu một người nhập cư mà chính phủ tuyên bố sai nhầm là thành viên băng đảng có thể bị trục xuất về El Salvador mà không có bất kỳ quyền tố tụng hợp pháp nào, thì tại sao một công dân Hoa Kỳ lại không thể? Đó là kịch bản ác mộng mà những người ủng hộ nhập cư và các chuyên gia luật hiến pháp đã cân nhắc vào thứ Hai sau khi Tổng thống Donald Trump một lần nữa thúc đẩy một kế hoạch khiêu khích nhằm trục xuất những công dân Hoa Kỳ đã bị kết án vì những tội danh không xác định.

Trump đã thảo luận vấn đề này tại Bạch Ốc với Tổng thống El Salvador Nayib Bukele, người đã đồng ý đưa những người bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ vào một nhà tù khét tiếng. "Chúng ta luôn phải tuân thủ luật pháp, nhưng chúng ta cũng có những tên tội phạm trong nước đẩy mọi người vào tàu điện ngầm, đánh vào sau đầu những phụ nữ lớn tuổi bằng gậy bóng chày khi họ không nhìn thấy, đó là những con quái vật thực sự", Trump nói với các phóng viên. "Tôi muốn đưa họ vào danh sách".

Tuần trước, thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết Trump quan tâm đến việc trục xuất "những tên tội phạm tàn bạo, hung bạo" là công dân Hoa Kỳ đến El Salvador "nếu có con đường hợp pháp để thực hiện điều đó". Không rõ liệu chính quyền có chỉ đề cập đến công dân nhập tịch hay không. Trong những trường hợp hiếm hoi, công dân nhập tịch có thể bị thu hồi quốc tịch nếu, chẳng hạn, họ có được quốc tịch thông qua các phương tiện gian lận.

Trong cuộc họp tại Bạch Ốc hôm thứ Hai, Trump cho biết Bộ trưởng Tư Pháp Pam Bondi đang "nghiên cứu luật" [để trục xuất công dân Mỹ ra khỏi Hoa Kỳ]. "Rõ ràng là nó bất hợp pháp và vi hiến", Ilya Somin, giáo sư tại Trường Luật Antonin Scalia của Đại học George Mason, cho biết.

Emma Winger, một luật sư tại Hội đồng Di trú Hoa Kỳ, một nhóm vận động phi lợi nhuận, lưu ý rằng luật nhập cư trao cho chính phủ thẩm quyền trục xuất mọi người không áp dụng cho công dân Hoa Kỳ.

David Bier, chuyên gia về nhập cư tại Viện Cato theo chủ nghĩa tự do, cho biết những phát biểu của Trump cho thấy "việc tòa án chấm dứt ngay lập tức tình trạng giam giữ ngoài vòng pháp luật này do người nước ngoài ủy nhiệm là vô cùng quan trọng. Công dân Hoa Kỳ không được phép bị trục xuất ra nước ngoài để giam giữ. Không có thẩm quyền nào trong bất kỳ luật nào của Hoa Kỳ cho phép điều đó."

⦿ ---- Một cuộc thăm dò mới đã tổng hợp một số lựa chọn cho ứng cử viên tổng thống tiếp theo của đảng Dân chủ năm 2028. Được thực hiện bởi Echelon Insights từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4, cuộc khảo sát hơn 1.000 người tham gia đã phát hiện ra rằng cựu Phó Tổng thống Kamala Harris đứng đầu danh sách là ứng cử viên được yêu thích nhất để giành chiến thắng với 28% số phiếu bầu.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ New Jersey Cory Booker đã tăng vọt thứ hạng sau bài phát biểu lập kỷ lục của ông tại Thượng viện vào đầu tháng này, đạt vị trí số 2 với 11% số phiếu bầu. Cùng với Harris và Booker trong top năm là cựu Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg và Dân Biểu New York Alexandria Ocasio-Cortez, những người huề nhau ở mức 7%, cộng với Thống đốc Minnesota Tim Walz ở mức 5%.

Jon Stewart của The Daily Show cũng lọt vào danh sách với 3% số phiếu bầu - tương tự như những ứng cử viên hàng đầu được đề cử là Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro và Thống đốc Illinois JB Pritzker, trong khi người dẫn chương trình First Take của ESPN Stephen A. Smith giành được 1%. Cuộc bầu cử tháng 11 năm 2028 còn hơn 1.000 ngày nữa. Vòng bầu cử sơ bộ dự kiến ​​sẽ bắt đầu tại New York và Nevada vào tháng 2 năm 2028.

⦿ ---- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Canada đã tăng 2,3% trong tháng 3 theo năm, Cục Thống kê Canada cho biết trong một báo cáo vào thứ Ba. Con số này đã giảm so với mức lạm phát hàng năm là 2,6% được đo lường vào tháng 2 và thấp hơn dự kiến. Sự sụt giảm chủ yếu là do giá tour du lịch và giá xăng giảm, lần lượt giảm 4,7% và 1,6% theo năm. Trên cơ sở hàng tháng, CPI đã tăng 0,3% vào tháng 3.

⦿ ---- Lực lượng an ninh tại tỉnh Hắc Long Giang (Heilongjiang) của Trung Quốc tuyên bố họ đã đưa ba điệp viên có liên hệ với Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) vào danh sách truy nã vì cáo buộc tấn công mạng. Theo cục an ninh công cộng Cáp Nhĩ Tân (Harbin), vụ tấn công mạng nhắm vào Đại hội thể thao mùa đông châu Á tại Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, vào tháng 2 năm nay và nhằm mục đích phá hoại sự kiện này.

Chính quyền cũng cáo buộc NSA tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng trong tỉnh, nằm ở đông bắc Trung Quốc, bao gồm các cơ sở quốc phòng và nghiên cứu, cũng như các công ty đa quốc gia lớn như Huawei.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Ba rằng tất cả các giấy phép cần thiết sẽ được đẩy nhanh và nhanh chóng chuyển đến Nvidia Corp. sau khi công ty công bố kế hoạch sản xuất siêu máy tính hoàn toàn tại Hoa Kỳ. Trump ca ngợi động thái này là "tin rất lớn và thú vị" và cam kết sẽ đẩy nhanh giấy phép cho "tất cả các công ty cam kết trở thành một phần của Thời đại hoàng kim của Hoa Kỳ". Nvidia cam kết sản xuất cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo trị giá tới 500 tỷ đô la tại Hoa Kỳ, ước tính khoản đầu tư này sẽ tạo thêm "hàng trăm nghìn việc làm và thúc đẩy hàng nghìn tỷ đô la an ninh kinh tế trong những thập niên tới".

⦿ ---- Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (Li Qiang) đã thúc giục các công ty thương mại nước ngoài của Trung Quốc "đa dạng hóa thị trường" vào thứ Ba, khi Bắc Kinh tiếp tục xung đột với Hoa Kỳ về chủ đề thuế quan. "Hiện tại, tình hình bên ngoài đã thay đổi mạnh mẽ", ông cho biết, theo Truyền thông Nhà nước Trung Quốc, nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ "bình tĩnh giải quyết những khó khăn và thách thức từ những cú sốc bên ngoài". Ông nói thêm rằng Bắc Kinh cũng có kế hoạch thúc đẩy tiêu dùng, cũng như mở rộng nhu cầu trong nước. Lý lưu ý rằng có một tiềm năng lớn cho sự tăng trưởng của thị trường bất động sản Trung Quốc.

⦿ ---- Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Olof Gill cho biết hôm thứ Ba rằng các tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu EU, đặc biệt là các tiêu chuẩn quản lý sức khỏe và an toàn thực phẩm không phải là một phần của các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ "và sẽ không bao giờ là một phần". Ông nói thêm rằng các quy tắc thị trường kỹ thuật số cũng không được đưa ra thảo luận nhưng nói thêm rằng đề xuất của EU về mức thuế quan bằng số không đối với hàng hóa công nghiệp, bao gồm cả xe hơi, vẫn còn trên bàn. Ông gợi ý rằng liên minh cũng sẵn sàng xem xét các lĩnh vực khác nhưng sẽ cần "mức độ tham gia bổ sung từ Hoa Kỳ để duy trì tiến triển".

Gill cho biết Ủy viên Thương mại châu Âu Maros Sefcovic đã có một cuộc họp "hiệu quả" với các đối tác Hoa Kỳ nhưng EU cần "ý tưởng rõ ràng hơn về kết quả mong muốn của họ trong các cuộc đàm phán này". Ông bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng EU đang "lợi dụng" Hoa Kỳ, lập luận rằng thương mại là "lợi ích to lớn cho cả hai bên, mang lại kết quả kinh tế tuyệt vời". Ông cho biết liên lạc song phương cấp chuyên gia đang diễn ra và sẽ tiếp tục khi EU dự kiến ​​sẽ bắt đầu đàm phán với Hoa Kỳ về các chi tiết của một thỏa thuận thương mại tiềm năng.

⦿ ---- Honda Motor Co., Ltd. đang cân nhắc chuyển hoạt động sản xuất xe hơi của mình từ Mexico và Canada sang Hoa Kỳ để ứng phó với mức thuế 25% của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với tất cả các loại xe không phải do Hoa Kỳ sản xuất, theo Nikkei đưa tin vào thứ Ba.

Theo báo cáo, Honda, hãng xe Nhật Bản đang cân nhắc động thái này để đáp ứng 90% doanh số bán xe tại Hoa Kỳ bằng các loại xe được sản xuất tại địa phương. Công ty được cho là có kế hoạch tăng sản lượng xe của mình tại Hoa Kỳ lên tới 30% trong hai đến ba năm tới. Trong khi đó, Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày hôm Thứ Hai rằng ông đang cân nhắc tạm dừng thuế xe để "giúp một số công ty xe" vì họ cần "một chút thời gian" để chuyển hoạt động sản xuất sang Hoa Kỳ.

⦿ ---- Cổ phiếu của Công ty Boeing đã giảm hơn 4% vào thứ Ba sau các báo cáo rằng Trung Quốc đã chỉ đạo các hãng hàng không của mình đình chỉ việc nhận máy bay Boeing mới, làm gia tăng các tranh chấp thương mại sau khi Hoa Kỳ áp dụng mức thuế lên tới 145% đối với các sản phẩm của Trung Quốc.

Cụ thể, chính quyền Trung Quốc cũng đã chỉ đạo các hãng hàng không trong nước ngừng mua thiết bị và linh kiện hàng không từ các nhà sản xuất của Mỹ. Cổ phiếu của Boeing đã giảm 4,51% vào lúc 4:01 sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, xuống còn 152,00 đô la một cổ phiếu.

⦿ ---- Hoa Kỳ sẽ rút khỏi một thỏa thuận thương mại với Mexico bao gồm nhập cảng cà chua tươi bắt đầu từ ngày 14 tháng 7, theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo. Sau khi thỏa thuận kết thúc, hầu hết cà chua nhập từ Mexico sẽ phải đối mặt với mức thuế chống bán phá giá 20,91% nhằm tạo cơ hội công bằng cho người trồng cà chua Hoa Kỳ. "Hành động này sẽ cho phép người trồng cà chua Hoa Kỳ cạnh tranh công bằng trên thị trường", bộ này tuyên bố.

Trong khi Mexico phải đối mặt với nhiều mức thuế quan khác nhau, chẳng hạn như mức thuế 25% mới áp dụng đối với xe nước ngoài, thì hầu hết hoạt động thương mại của nước này với Hoa Kỳ vẫn được miễn thuế theo Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA). Tuy nhiên, Mexico vẫn phải chịu thuế đối với các sản phẩm không tuân thủ theo thỏa thuận, với việc chính quyền viện dẫn các vấn đề như nhập cảng fentanyl và nhập cư bất hợp pháp là lý do để duy trì các mức thuế quan đó.

⦿ ---- Liên minh châu Âu EU đã công bố danh sách hàng hóa của Mỹ sẽ bị áp thuế trả đũa nếu các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ không thành công. Danh sách hơn 400 sản phẩm, được công bố vào thứ Hai, bao gồm giấy vệ sinh, đồ trang điểm mắt, xì gà và thuốc lá của Mỹ, cùng với quần áo nam và nữ. Hầu hết các mặt hàng nhập cảng sẽ phải chịu thêm thuế hải quan là 25%.

Các biện pháp của EU dự kiến ​​có hiệu lực vào hôm nay, Thứ Ba, để trả đũa việc Hoa Kỳ tăng mạnh thuế đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập cảng. Tuy nhiên, khối 27 quốc gia này đã đình chỉ các biện pháp đối phó trong 90 ngày cho đến ngày 14 tháng 7 sau khi Hoa Kỳ hoãn cái gọi là thuế quan có đi có lại.

Theo tính toán của EU dựa trên dữ liệu chính thức của Hoa Kỳ cho năm 2023, năm mặt hàng xuất cảng hàng đầu từ Hoa Kỳ sang khối này là dầu khí, dược phẩm và thuốc men, sản phẩm và phụ tùng hàng không vũ trụ, thiết bị và vật tư y tế và xe cơ giới.

Cho đến nay, Hoa Kỳ đã áp thuế 25% đối với thép và nhôm và 25% đối với xe hơi vào EU. Đối với mức thuế quan "có đi có lại" 20% của Tổng thống Donald Trump đối với tất cả các hàng hóa khác từ khối, mức thuế này đã được giảm xuống còn 10% trong 90 ngày.

⦿ ---- Ryanair, hãng hàng không lớn nhất châu Âu, đã tham gia cùng Delta Air Lines khi tuyên bố rằng họ sẵn sàng hoãn nhận máy bay nếu cuộc chiến thương mại của Donald Trump khiến chúng trở nên đắt đỏ hơn. "Nếu áp thuế đối với những chiếc máy bay đó, rất có khả năng chúng tôi sẽ hoãn nhận hàng", CEO của Ryanair, Michael O'Leary, trả lời tờ Financial Times trong các bình luận được công bố hôm thứ Ba.

Hãng hàng không giá rẻ của Ireland này chỉ sử dụng Boeing 737, trong đó có khoảng 600 chiếc. O'Leary nói với FT rằng Ryanair sẽ nhận thêm 25 máy bay Boeing từ tháng 8, nhưng lịch trình của hãng hàng không này có nghĩa là hãng không nhất thiết phải cần đến những chiếc máy bay này cho đến tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau. Bình luận của ông được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi CEO của Delta, Ed Bastian, nói như vậy về các đợt nhận máy bay sắp tới từ đối thủ của Boeing là hãng sản xuất phi cơ Airbus.

Bastian cho biết trong một cuộc gọi về thu nhập rằng Delta sẽ không chấp nhận tăng chi phí đối với 34 máy bay Airbus mới mà hãng dự kiến ​​sẽ được giao/nhận trước cuối năm. "Một điều bạn cần biết mà chúng tôi rất rõ ràng là chúng tôi sẽ không trả thuế đối với bất kỳ lô hàng máy bay nào", ông nói với các nhà đầu tư. "Chúng tôi sẽ hoãn bất kỳ lô hàng nào có thuế", ông nói thêm.

Tuần trước, Liên minh châu Âu đã đình chỉ mức thuế trả đũa 25% đối với một số hàng hóa của Hoa Kỳ với hy vọng đàm phán. Tuy nhiên, cả hai hãng sản xuất máy bay Boeing (của Mỹ) và Airbus (của Châu Âu) vẫn có thể phải đối mặt với tình trạng tăng giá vì ngành hàng không có chuỗi cung ứng toàn cầu. Một phần năm vật liệu sản xuất của Boeing được nhập vào Mỹ, CEO Kelly Ortberg đã nói trong phiên điều trần của Thượng viện vào đầu tháng này. Trump đã áp dụng mức thuế 10% đối với tất cả các mặt hàng nhập cảng khác ngoài Trung Quốc, nơi phải chịu mức thuế cao hơn, và 20% đối với thép và nhôm — những vật liệu chính cho máy bay.

⦿ ---- Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic lưu ý rằng thuế quan có khả năng dẫn đến giá cả tăng cao, buộc ngân hàng trung ương phải gia hạn thời gian đạt được mục tiêu lạm phát. Phát biểu tại một sự kiện ở Atlanta, Georgia, Bostic nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu. Hơn nữa, ông cho biết nền kinh tế Mỹ đang "trong tình trạng tạm dừng lớn" trong khi kết quả của sự bất ổn đang diễn ra do căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và các quốc gia khác có thể có nhiều kết quả khác nhau.

Đề cập đến những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm đưa ngành sản xuất trở lại Hoa Kỳ, Bostic cho biết sẽ "cần nhiều hơn là dựng lên những bức tường", đồng thời nói thêm rằng sẽ cần đến kỹ thuật.

⦿ ---- Nơi các ngã tư chờ đèn cho người đi bộ, các giọng nói hướng dẫn khi đèn đổi màu bất ngờ trở thành mặt trận chế giễu mới: Các viên chức tại ba thành phố của California đang cố gắng tìm hiểu cách thức các giọng nói chế giễu Tổng thống Trump, Elon Musk và Mark Zuckerberg được thêm vào nơi đứng chờ vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Theo Business Insider, nơi đứng các vạch kẻ đường dành cho người đi bộ dường như đã bị hack với mục đích duy nhất là chế giễu các tỷ phú bằng giọng nói do AI tạo ra.

Tin nhắn âm thanh "Đèn thông báo về đi bộ đang bật" thường được phát từ các vạch kẻ đường dành cho người đi bộ để hỗ trợ những người khiếm thị. Nhưng cư dân ở Palo Alto, Menlo Park và Redwood City lại nghe thấy giọng nói do AI tạo ra của CEO Zuckerberg của Meta khoe khoang về việc "phá hoại nền dân chủ" và "khiến thế giới kém an toàn hơn đối với người chuyển giới"; CEO Musk của Tesla chửi bới và phàn nàn rằng ông không có bạn bè; và Trump nói với Musk, "Cưng à, quay lại giường nằm đi".

Trong các đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, một giọng nói giống Musk nói, "Mọi người cứ nói rằng ung thư là xấu, nhưng bạn đã bao giờ thử trở thành ung thư chưa? Thật tuyệt vời."

"Đó là nghệ thuật phản đối rất tuyệt", một nhân chứng nói với KTVU. "Tôi không biết họ đã làm điều đó như thế nào." Một nhân viên thành phố Palo Alto đã nhận thấy vấn đề tại một lối đi dành cho người đi bộ vào thứ Bảy trước khi các quan chức phát hiện ra 12 lối đi khác bị ảnh hưởng, theo BI. Một đại diện của thành phố cho biết tính năng thông báo bằng giọng nói của lối đi dành cho người đi bộ đã bị vô hiệu hóa tạm thời để ứng phó với một vụ tấn công rõ ràng vào thứ Sáu.

Tính đến tối thứ Bảy, các quan chức tại Thành phố Redwood cũng đã biết về các tin nhắn âm thanh kỳ lạ phát ra từ các lối đi dành cho người đi bộ của thành phố, với phó giám đốc thành phố Jennifer Yamaguma lưu ý rằng các nhân viên "đang tích cực làm việc để điều tra và giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể."

⦿ ---- Chính phủ liên bang đang thu hồi thị thực của hàng trăm sinh viên quốc tế mà không thông báo cho các đại học. Một số đại học trên khắp cả nước đã xác nhận với UPI rằng sinh viên quốc tế đã bị thu hồi thị thực mà không có thông báo hoặc hồ sơ Hệ thống thông tin sinh viên và trao đổi (SEVIS: Student and Exchange Visitor Information System) của họ đã bị chấm dứt. Các đại học cho biết họ không đóng vai trò gì trong việc thu hồi và không được thông báo lý do tại sao thị thực của sinh viên bị thu hồi.

Những hành động này không được cho là liên quan đến sinh viên tham gia biểu tình hoặc thực hiện quyền tự do ngôn luận. Các giảng viên quốc tế cũng bị ảnh hưởng. "Hiện tại, có ít nhất 800 báo cáo về việc thu hồi thị thực hoặc hồ sơ của sinh viên bị chấm dứt", Miriam Feldblum, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Liên minh các tổng thống (PA: Presidents' Alliance), nói với UPI. "Điểm mấu chốt trong tất cả các vụ thu hồi thị thực và chấm dứt hồ sơ sinh viên này được thực hiện đơn phương theo SEVIS là thiếu quy trình hợp pháp".

Trong trường hợp hồ sơ SEVIS bị chấm dứt, Feldblum cho biết điều này đặt nền tảng cho khả năng bị trục xuất hoặc trục xuất. PA đã đệ trình một bản tóm tắt amicus cùng với 86 trường cao đẳng và hiệp hội trong vụ kiện chống lại chính quyền Trump để ngăn chặn chính quyền này tiếp tục các vụ bắt giữ, giam giữ và trục xuất sinh viên quốc tế trên diện rộng. Bản đệ trình lập luận rằng chính quyền Trump đang tạo ra "bầu không khí sợ hãi" trong các đại học, vi phạm quyền tố tụng hợp pháp, sẽ đẩy những tài năng quốc tế ra khỏi Hoa Kỳ và cũng gây hại cho những sinh viên là công dân Hoa Kỳ.

Ban đầu, việc thu hồi thị thực tập trung vào những sinh viên tham gia vào một số loại bài phát biểu chính trị, được bảo vệ theo hiến pháp, theo Feldblum. Kể từ đó, nó đã mở rộng sang những sinh viên dường như không tham gia vào các bài phát biểu như vậy hoặc tham gia vào các cuộc biểu tình.Harvard, Đại học New York và Rutgers đã đệ đơn kiện, cùng với Hiệp hội Giáo sư Đại học Hoa Kỳ và Hiệp hội Nghiên cứu Trung Đông. Đã có 19 Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang cũng đã đệ đơn xin bảo vệ quyền lợi của mình để ủng hộ việc thách thức chính quyền Trump. Việc thiếu giao tiếp giữa chính quyền liên bang và các đại học đã thúc đẩy các phòng dịch vụ sinh viên quốc tế của các trường theo dõi chặt chẽ hồ sơ SEVIS để biết những thay đổi để họ có thể thông báo cho sinh viên của mình.⦿ ---- Đại học Harvard đang phải đối mặt với việc đóng băng 2,2 tỷ đô la tiền tài trợ nhiều năm và 60 triệu đô la tiền hợp đồng sau khi từ chối áp dụng các yêu cầu chính sách liên bang mới, theo Lực lượng đặc nhiệm liên bang chống chủ nghĩa bài Do Thái thông báo trong một tuyên bố.Trước đó, đại học này đã nhận được một danh sách các chỉ thị toàn diện từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump, bao gồm đóng cửa các văn phòng đa dạng, hợp tác với các cuộc sàng lọc nhập cư đối với sinh viên quốc tế và sửa đổi các chính sách tuyển sinh.⦿ ---- Đại học Harvard sẽ "không chấp nhận" các yêu cầu do chính quyền Trump đưa ra khi đe dọa cắt giảm tài trợ, theo một tuyên bố được đưa ra vào thứ Hai. "Trường đại học sẽ không từ bỏ quyền độc lập hoặc từ bỏ các quyền hiến định của mình", một bài đăng trên tài khoản X của trường đại học được công bố vào thứ Hai. "Cả Harvard và bất kỳ trường đại học tư thục nào khác đều không thể để chính quyền liên bang tiếp quản".Trong một email gửi đến cộng đồng Harvard, Chủ tịch Alan M. Garber cho biết trường đại học đã nhận được "danh sách các yêu cầu được cập nhật và mở rộng" từ chính quyền Trump, cảnh báo họ phải tuân thủ nếu muốn "duy trì mối quan hệ tài chính với chính quyền liên bang".Nhóm 10 yêu cầu mà chính quyền cho biết nhằm mục đích giải quyết tình trạng bài Do Thái trong khuôn viên trường, bao gồm hạn chế chấp nhận bất kỳ sinh viên quốc tế nào "có thái độ thù địch với các giá trị và thể chế của Hoa Kỳ". Chính quyền cũng muốn một bên thứ ba kiểm toán các chương trình được cung cấp tại trường mà họ cho là "thúc đẩy sự quấy rối bài Do Thái hoặc phản ánh sự chiếm đoạt ý thức hệ".Chính quyền cũng yêu cầu đóng cửa ngay lập tức tất cả các chương trình và sáng kiến về đa dạng, công bằng và hòa nhập, bao gồm cả tuyển dụng và tuyển sinh, yêu cầu trường đổi chúng lấy các chính sách "dựa trên thành tích".Garber gọi những yêu cầu này là "chưa từng có", lên án chúng là nỗ lực của chính quyền liên bang "nhằm kiểm soát cộng đồng Harvard" bằng cách kiểm soát quan điểm của sinh viên, giảng viên và nhân viên. Trường đại học đã thông báo cho chính quyền của Trump thông qua cố vấn pháp lý rằng họ sẽ không chấp nhận các điều khoản."Điều này cho thấy rõ ràng rằng mục đích không phải là hợp tác với chúng tôi để giải quyết vấn đề bài Do Thái theo cách hợp tác và mang tính xây dựng", Garber cho biết. "Mặc dù một số yêu cầu do chính phủ nêu ra nhằm mục đích chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, nhưng phần lớn là sự điều chỉnh trực tiếp của chính phủ đối với 'điều kiện trí tuệ' tại Harvard".⦿ ---- Mỹ đang trở về các năm đầu thế kỷ 20, theo lời các kinh tế gia. Các đề xuất, điều chỉnh và lệnh hoãn thuế tạm thời của Tổng thống Trump đã khiến các nhà đầu tư và nhà kinh tế phải vật lộn để xác định chính xác tác động của đợt cải tổ này đối với các mối quan hệ thương mại của Hoa Kỳ. Nhưng loạt sửa đổi này vẫn chưa thay đổi một hàm ý rõ ràng trong các đề xuất chính sách của tổng thống hiện nay: Chúng ta đang quay ngược thời gian. Quay ngược thời gian rất xa.Ước tính hiện tại về mức thuế suất hiệu quả đối với tất cả hàng nhập cảng của Hoa Kỳ dao động từ 22% đến 27%. Mức cao nhất trong phạm vi này sẽ đưa mức thuế lên trên mức được thấy lần cuối vào năm 1903. Ở mức thấp nhất, mức thuế sẽ là mức cao nhất kể từ năm 1910.Vào cuối tuần, có tin tức về việc miễn thuế điện tử tạm thời đối với một số mặt hàng nhập từ Trung Quốc. Đây là động thái mới nhất trong một loạt các động thái miễn trừ hoặc tạm dừng sau khi Trump công bố mức thuế quan có đi có lại toàn diện vào ngày 2 tháng 4.Tuần trước, Trump đã chuyển hướng sang việc ban hành thuế quan có đi có lại đối với các quốc gia không trả đũa, quyết định tạm dừng các khoản thuế bổ sung. Đồng thời, tổng thống đã tăng gấp đôi cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Thuế suất đối với Trung Quốc — hiện là 145% — ban đầu đã đẩy mức thuế suất thực tế trung bình chung của Hoa Kỳ lên 27%, mức cao nhất kể từ năm 1903, theo ước tính của Phòng thí nghiệm Ngân sách của Yale.Nhưng chỉ vài ngày sau, Trump đã công bố các loại trừ đối với điện thoại thông minh, máy tính, chất bán dẫn và các thiết bị điện tử khác, mà các nhà kinh tế mô tả là sự hạ nhiệt giữa hai nước."Kết quả là mức thuế suất thực tế chung đối với hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ hiện ở mức 22%, vẫn tăng đáng kể so với mức 2,3% của năm ngoái nhưng giảm so với mức 27% của ngày hôm qua", Paul Ashworth, nhà kinh tế trưởng Bắc Mỹ tại Capital Economics, đã viết trong một lưu ý vào thứ Bảy sau thông báo về thiết bị điện tử."Mức tăng thuế suất tiêu đề đối với Trung Quốc cụ thể vẫn ở mức 145%, nhưng mức tăng thực tế sau khi tính đến các miễn trừ đó hiện gần hơn với mức 106%". Phòng thí nghiệm Ngân sách của Yale (Yale's Budget Lab) vẫn chưa giảm ước tính 27% của mình.

Nhóm kinh tế của Goldman Sachs do Jan Hatzius đứng đầu vẫn duy trì dự báo trước đó của họ sau những diễn biến mới nhất, viết trong một lưu ý cho khách hàng vào Chủ Nhật: "Mức thuế quan hiệu quả của Hoa Kỳ vẫn được lên kế hoạch tăng 15 điểm phần trăm vì Trump muốn khuyến khích sản xuất trong nước và đưa việc làm sản xuất trở lại Hoa Kỳ." Thị trường Wall Street định mức thuế quan hiện tại ở mức từ 2% đến 3%.

⦿ ---- Nông dân Mỹ kinh hoàng: Trump chận đường thịt bò Mỹ, TQ liền mua thịt bò Úc. Ngành chăn nuôi gia súc của Úc đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong xuất cảng sang Trung Quốc khi các lô hàng thịt bò của Hoa Kỳ đã dừng lại trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hoạt động thương mại thịt bò trị giá 2,5 tỷ đô la của Hoa Kỳ sang Trung Quốc đã thực sự chấm dứt sau khi khoảng 300 lò mổ không được gia hạn giấy phép xuất cảng, tạo ra một cơ hội bất ngờ cho các nhà sản xuất Úc.

Thống kê từ Meat and Livestock Australia cho thấy xuất cảng thịt bò ăn ngũ cốc của Úc sang Trung Quốc đã tăng gần 40% trong tháng 2 và tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái, với 21.886 tấn được vận chuyển trong những tháng đó. "Úc hiện là nhà cung cấp duy nhất thịt bò mỡ trắng chất lượng cao vào Trung Quốc", nhà phân tích thịt toàn cầu Brett Stuart phát biểu tại một hội nghị của ngành, lưu ý rằng doanh số bán thịt bò của Hoa Kỳ sang Trung Quốc đã "giảm xuống bằng số không".

Thuế quan trả đũa của TQ đối với thịt bò Hoa Kỳ đã lên tới 116%, trên thực tế đã khiến các nhà sản xuất Hoa Kỳ không thể tiếp cận thị trường xuất cảng lớn thứ ba của họ. Năm 2024, Hoa Kỳ đã xuất cảng 1,6 tỷ đô la thịt bò sang TQ trước khi xảy ra gián đoạn thương mại. Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng mặc dù các nhà sản xuất Úc đang hưởng lợi trong ngắn hạn, nhưng tác động kinh tế rộng hơn của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung cuối cùng có thể gây hại cho nhu cầu toàn cầu.

"Trong ngắn hạn, cuộc chiến thương mại này có thể mang lại cơ hội cho xuất cảng thịt bò của Úc, nhưng bức tranh lớn hơn ở đây là, nếu cuộc chiến thuế quan này làm chậm tăng trưởng ở cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì nhu cầu đối với nhiều mặt hàng mà chúng tôi bán ra nước ngoài cũng sẽ chậm lại", Bộ trưởng thương mại Úc Kevin Hogan cho biết.

Bế tắc bắt đầu sau khi Trung Quốc "vẫn chưa gia hạn đủ điều kiện cho bất kỳ cơ sở sản xuất thịt bò nào của Hoa Kỳ" sau thời hạn ngày 16 tháng 3, theo Liên đoàn xuất cảng thịt Hoa Kỳ, mô tả tình hình là "chắc chắn sẽ ảnh hưởng nặng nề hơn đến các lô hàng thịt bò của chúng tôi trong tháng 3".

⦿ ---- Tổng thống Trump hôm thứ Hai đã ám chỉ rằng ông sẽ để ngỏ khả năng gửi những công dân Mỹ là tội phạm bạo lực đến El Salvador để giam tại một nhà tù khét tiếng ở đó, đồng thời nói với các phóng viên rằng chính quyền của ông đang nghiên cứu luật về vấn đề này. "Nếu họ là tội phạm, và nếu họ đánh những người bằng gậy bóng chày vào đầu những người tình cờ đã 90 tuổi, nếu họ hãm hiếp những phụ nữ 87 tuổi ở Coney Island, Brooklyn, thì đúng vậy. Vâng, điều đó bao gồm cả họ", Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục. "Tại sao, bạn nghĩ rằng có một nhóm người đặc biệt? Họ cũng tệ như bất kỳ ai đến đây. Chúng ta cũng có những kẻ tệ. Và tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó".

Trump không nêu rõ ông đang ám chỉ đến những trường hợp nào. Có một trường hợp được báo cáo rộng rãi về một phụ nữ Brooklyn 82 tuổi bị hãm hiếp tại nhà riêng. Nghi phạm khi đó mới 18 tuổi và bị kết tội một năm sau đó. Bình luận của Trump được đưa ra trong một cuộc họp với tổng thống El Salvador, Nayib Bukele. Bukele đã làm việc với chính quyền Trump để tiếp nhận hàng trăm người bị trục xuất, bao gồm nhiều người không phải từ El Salvador, và giam giữ họ trong một nhà tù lớn đã bị các tổ chức giám sát nhân quyền chỉ trích.

Trump đã đóng khung khả năng trục xuất những công dân Mỹ hung bạo như một cách để tiết kiệm tiền. "Nếu đó là tội phạm trong nước, tôi không có vấn đề gì", Trump nói. "Bây giờ, chúng tôi đang nghiên cứu luật pháp ngay bây giờ. Pam [Bộ trưởng Tư pháp] đang nghiên cứu. Nếu chúng tôi có thể làm được điều đó, thì tốt. Và tôi đang nói về những người hung bạo. Tôi đang nói về những người thực sự xấu xa. Những người thực sự xấu xa. Tồi tệ như những người đang đến đây".

Các chuyên gia đã nói rằng không có cách hợp pháp nào để chính phủ trục xuất công dân Hoa Kỳ hợp pháp sang một quốc gia khác. Tuy nhiên, Trump và các quan chức chính quyền khác đã nhiều lần nêu ý tưởng này trong những tháng gần đây, gây ra sự lo ngại trong số những người theo đảng Dân chủ và các chuyên gia pháp lý.

⦿ ---- Trong cuộc họp hôm thứ Hai, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thúc giục Tổng thống El Salvador Nayib Bukele mở rộng mạng lưới nhà tù của đất nước El Salvador như một phần của nỗ lực đang diễn ra nhằm chống lại tội phạm và nhập cư bất hợp pháp. Trump ca ngợi thành công của Bukele trong việc xây dựng một khu phức hợp nhà tù lớn và gợi ý rằng nhiều cơ sở như vậy có thể giúp giải quyết những thách thức ngày càng gia tăng của tình trạng nhập cư bất hợp pháp và tội phạm ở Hoa Kỳ. Trump cũng bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với việc mở rộng hệ thống nhà tù của El Salvador, nói rằng, "Tôi sẽ giúp họ. Họ là những cơ sở rất mạnh và họ không chơi trò chơi."

⦿ ---- Tổng thống El Salvador cho biết hôm thứ Hai rằng ông không có ý định trả lại một người đàn ông bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ do nhầm lẫn. "Tất nhiên là tôi sẽ không làm vậy", Nayib Bukele nói trong chuyến thăm Bạch Ốc, theo báo cáo của Washington Post. Bukele đang ám chỉ đến vụ án nổi cộm của Kilmar Abrego Garcia, một người bản địa El Salvador bị bắt ở Maryland (Hoa Kỳ) và hiện đang bị giam giữ tại quê nhà. Theo tờ New York Times, Bukele cho rằng việc đưa ông trở về cũng giống như đưa một "kẻ khủng bố" vào Hoa Kỳ.

Trước đó trong ngày, cố vấn cấp cao của Trump, Stephen Miller, cho biết Bukele sẽ quyết định liệu Abrego Garcia có được trả về hay không. Tuần trước, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã ủng hộ phán quyết của một thẩm phán liên bang rằng Hoa Kỳ phải "tạo điều kiện" cho Abrego Garcia trở về, nhưng Bạch Ốc đã đưa ra lập luận vào Chủ Nhật trong các hồ sơ tòa án mới rằng họ không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Thay vào đó, họ nói rằng họ chỉ có nghĩa vụ cho phép ông trở về nếu El Salvador quyết định thả ông. Bạch Ốc khẳng định Abrego Garcia là thành viên băng đảng, nhưng luật sư của ông cho rằng điều đó không đúng. Bộ Tư Pháp Mỹ thú nhận rằng Garcia bị bắt nhầm vì không có tội hình sự nào, chỉ vì hình xăm trên người.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Biden sẽ có bài phát biểu trước công chúng đầu tiên kể từ khi rời Bạch Ốc, phát biểu tại hội nghị toàn quốc của những Người ủng hộ, Cố vấn và Đại diện cho Người khuyết tật (ACRD: Advocates, Counselors and Representatives for the Disabled) tại Chicago vào thứ Ba, theo thông cáo từ tổ chức này. Biden sẽ là người đứng đầu sự kiện, sự kiện này sẽ tập trung vào việc tập hợp sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với An sinh xã hội.

Rachel Buck, giám đốc điều hành của tổ chức, cho biết trong một tuyên bố thông báo về sự tham gia của Biden: "Chúng tôi vô cùng vinh dự khi Tổng thống Biden lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng tại hội nghị đã bán hết vé của ACRD".

"Như các nhà lãnh đạo lưỡng đảng đã thống nhất từ lâu, những người Mỹ nghỉ hưu sau khi đóng tiền vào An sinh xã hội cả đời xứng đáng được hưởng sự hỗ trợ quan trọng và các dịch vụ chăm sóc mà họ nhận được. Do đó, chúng tôi rất vui mừng khi tổng thống sẽ tham gia cùng chúng tôi để thảo luận về cách chúng ta có thể cùng nhau làm việc vì một tương lai ổn định và thành công cho An sinh xã hội".

⦿ ---- Bạch Ốc đang chuẩn bị một gói hủy bỏ nhằm yêu cầu Quốc hội thu hồi hơn 9 tỷ đô la tiền tài trợ đã được phê duyệt thông qua việc cắt giảm phát sóng công cộng, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và các cơ quan mà Tổng thống Trump đã tìm cách loại bỏ. Một quan chức Bạch Ốc đã xác nhận với The Hill rằng gói này sẽ được gửi đến Quốc hội khi các nhà lập pháp trở lại sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh vào ngày 28 tháng 4. Gói này yêu cầu loại bỏ 9,3 tỷ đô la chi tiêu, vị quan chức này cho biết.

Bao gồm tiền cho Tổng công ty Phát thanh Công cộng, đơn vị giám sát PBS và NPR, tiền cho USAID và các cơ quan như Viện Hòa bình Hoa Kỳ, đơn vị mà Trump muốn giải thể thông qua một sắc lệnh hành pháp được ký vào tháng 2. Yêu cầu này trích dẫn nhiều khía cạnh khác nhau của nguồn tài trợ được sử dụng bởi các tổ chức không phù hợp với các ưu tiên muốn loại bỏ DEI của chính quyền Trump.

Gói hủy bỏ cũng trích dẫn nhiều ví dụ về việc cắt giảm nguồn tài trợ từ Bộ Ngoại giao và USAID không phù hợp với chương trình nghị sự của Trump. Trong số đó có 500.000 đô la cho xe buýt điện ở Rwanda, 750.000 đô la để giảm tình trạng bài ngoại ở Venezuela và 3 triệu đô la cho chương trình truyền hình phát triển dành cho trẻ em ở Iraq.

Đa số đơn giản ở cả Hạ viện và Thượng viện sẽ cần phải bỏ phiếu để phê duyệt gói hủy bỏ để xóa bỏ nguồn tài trợ đã được quốc hội chấp thuận. Đảng Cộng hòa kiểm soát cả hai viện, mặc dù biên độ của họ tại Hạ viện đặc biệt hẹp. Trong nhiều tháng, Trump và các đồng minh của ông đã nhắm mục tiêu tài trợ cho các đài phát thanh công cộng như NPR, một số đảng viên Cộng hòa đã chỉ trích là quá tự do với phạm vi đưa tin. Các nhà lãnh đạo của cả NPR và PBS đã xuất hiện tại phiên điều trần của tiểu ban Giám sát và Cải cách Chính phủ của Hạ viện vào tháng 3 để bảo vệ các hoạt động của họ.

Tổng thống cũng đã tích cực thúc đẩy việc giải thể USAID, tuyên bố rằng cơ quan này do "những kẻ điên cuồng cực đoan" điều hành. Cơ quan này gửi viện trợ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi xung đột, hỗ trợ các nỗ lực phòng ngừa dịch bệnh và hỗ trợ các nước đang phát triển. Những người ủng hộ cho rằng điều này rất quan trọng đối với Hoa Kỳ trong việc thiết lập ảnh hưởng trên toàn thế giới, trong khi những người chỉ trích khẳng định rằng đây là cách sử dụng kém hiệu quả các quỹ của chính phủ.

⦿ ---- Một bản ghi nhớ nội bộ của Bạch Ốc đề xuất cắt giảm gần một nửa ngân sách của Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trong năm tài chính 2026, theo báo cáo mới từ The Washington Post. Đề xuất ban đầu cho ngân sách năm tài chính 2026 sẽ phân bổ 28,4 tỷ đô la cho Bộ Ngoại giao và USAID — giảm 27 tỷ đô la, hay khoảng 48%, so với mức 54,4 tỷ đô la trong ngân sách năm 2025, theo Post.

Chính quyền Trump đã có động thái chính thức chấm dứt USAID, sáp nhập bất kỳ chương trình nào còn lại với Bộ Ngoại giao trong những tháng tới. Đề xuất ngân sách ban đầu, được WP xem xét, coi như USAID sẽ được Bộ Ngoại giao tiếp thu hoàn toàn. WP đưa tin, trích dẫn bản ghi nhớ, đề xuất cắt giảm 54% tiền tài trợ cho viện trợ nhân đạo và giảm 55% tiền tài trợ cho y tế toàn cầu.

Bản ghi nhớ cũng đề xuất cắt giảm gần 90% nguồn tài trợ cho các tổ chức quốc tế, trong khi nguồn tài trợ cho Liên hợp quốc, NATO và 20 tổ chức khác sẽ chấm dứt hoàn toàn, theo WP. Đề xuất này cũng được cho là cắt giảm toàn bộ nguồn tài trợ cho các sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế. Một số ít tổ chức, bao gồm Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và Cơ quan Hàng không Dân dụng Quốc tế, sẽ sống sót sau khi cắt giảm các khoản đóng góp có mục tiêu.

Washington Post nêu rõ rằng đề xuất từ Văn phòng Quản lý và Ngân sách Bạch Ốc vẫn đang được chính quyền Trump cân nhắc. Sau đó, Quốc hội sẽ phê duyệt bất kỳ khoản cắt giảm nào được đề xuất đối với ngân sách.

⦿ ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Hai đã kêu gọi Việt Nam "cùng nhau phản đối hành vi bắt nạt đơn phương" trong những phát biểu có thể liên quan đến ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực và cuộc xung đột thuế quan gần đây nhất. Tuyên bố được đưa ra trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tập tới Hà Nội, nơi Trung Quốc và Việt Nam đã ký một loạt các thỏa thuận kinh tế và công nghệ, bao gồm biên bản ghi nhớ về trí tuệ nhân tạo và thương mại nông nghiệp.

Chủ tịch Tập cũng cam kết rằng "thị trường lớn" của Trung Quốc sẽ luôn mở cửa cho Việt Nam, đề xuất rằng các nhà lãnh đạo của cả hai quốc gia nên "thường xuyên trao đổi các chuyến thăm như người thân".

⦿ ---- Ukraine: ai là thủ phạm gây chiến? Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhấn mạnh vào thứ Hai rằng mọi người đều phải chịu trách nhiệm khi nói đến cuộc chiến ở Ukraine, từ người tiền nhiệm của ông, Joe Biden, đến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Đó là một cuộc chiến không bao giờ được phép bắt đầu. Biden nên dừng lại. Zelensky nên dừng lại. Putin không bao giờ nên bắt đầu nó", Trump nhấn mạnh khi trả lời các câu hỏi của nhà báo tại Phòng Bầu dục. "Hàng triệu người đã chết vì ba người. Tôi cho rằng Putin [là] người số một [phải chịu trách nhiệm]. Nhưng hãy nói rằng Biden, người không biết mình đang làm cái quái gì, là người số hai. Và Zelensky", nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ nhận xét. Trump nhấn mạnh rằng chính quyền của ông đang làm "tốt" khi cố gắng tìm ra giải pháp cho cuộc chiến, đồng thời nói thêm rằng "những đề xuất rất tốt" sẽ sớm được đưa ra.

⦿ ---- Thủ tướng Canada và lãnh đạo Đảng Tự do Mark Carney cho biết hôm thứ Hai rằng ông sẽ thúc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng của đất nước lên hơn 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nếu đảng của ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 4.

"Rõ ràng là chi tiêu quân sự sẽ cao hơn, cao hơn 2% GDP của chúng ta trong vài năm nữa. Bởi vì điều đó là cần thiết, nó cần thiết cho sự an toàn của chúng ta. Nhưng điều đó có thể được thực hiện theo cách nâng cao các ngành công nghiệp của chúng ta và tạo ra nhiều việc làm tốt ở Montreal và trên khắp cả nước", Carney tuyên bố tại một sự kiện vận động tranh cử.

Hơn nữa, thủ tướng đã cam kết đầu tư vào các ngành công nghiệp và vật liệu của Canada cần thiết cho hoạt động quản lý quốc phòng để bảo vệ "chủ quyền của đất nước trong một thế giới ngày càng nguy hiểm và chia rẽ" và giảm sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ.

⦿ ---- Năm doanh nghiệp nhỏ đã đệ đơn kiện Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào hôm thứ Hai, cáo buộc ông đã vượt quá thẩm quyền của mình khi áp dụng mức thuế quan mới theo cái mà họ gọi là "sản phẩm của trí tưởng tượng của chính ông". Các nguyên đơn, bao gồm nhà nhập cảng rượu vang New York VOS Selections và FishUSA có trụ sở tại Pennsylvania, tuyên bố Trump đã vi phạm Hiến pháp khi sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế để biện minh cho các hạn chế thương mại.

Đơn khiếu nại, được đệ trình lên Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, lập luận rằng thâm hụt thương mại không phải là "mối đe dọa bất thường và phi thường", cũng không đủ điều kiện để được coi là "tình trạng khẩn cấp quốc gia". Các doanh nghiệp từ Utah, Virginia và Vermont cũng tham gia, nhấn mạnh rằng những mức thuế quan này thậm chí còn được áp dụng cho các vùng xa xôi, không có người ở, nơi "chỉ có [...] chim cánh cụt và hải cẩu".

Các nguyên đơn cho biết thâm hụt chỉ đơn giản cho thấy "một số quốc gia khác bán rất nhiều thứ mà người Mỹ muốn mua hoặc người dân của họ không muốn hoặc không có khả năng (thường là do nghèo đói) mua nhiều hàng hóa của Mỹ", chứ không phải là nền kinh tế Hoa Kỳ đang bị đe dọa.

⦿ ---- Thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller phát biểu hôm thứ Hai tại Hội đồng Phân tích Tài chính Chứng nhận của St. Louis rằng "vẫn còn nhiều điều không chắc chắn" liên quan đến nhiều mức thuế quan hơn, các cuộc đàm phán và liệu các mức thuế quan đó có được thực hiện trong 90 ngày hay không.

Waller đã suy ngẫm về tác động của thông báo về mức thuế quan ngày 2 tháng 4 đối với thị trường tài chính và đề cập đến các quyết định về chính sách thương mại và tài khóa không chắc chắn là lý do chính khiến ông không thường xuyên nói về những hành động đó. "Tôi không đánh giá các hành động chính sách như vậy. Nhưng tôi phải đưa ra các quyết định chính sách của mình dựa trên các hành động đã thực hiện. Thuế quan là vấn đề nhạy cảm, vì vậy chúng ta hãy nói về chúng", ông bình luận.

Nói về lạm phát PCE (Personal Consumption Expenditures: Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân) cốt lõi cơ bản, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, Waller đề cập rằng lạm phát "có thể đạt đỉnh gần 5% trên cơ sở hàng năm trong những tháng tới" do thuế quan.

⦿ ---- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đang ưu tiên một số quốc gia nhất định khi thực hiện các thỏa thuận thương mại, theo The Wall Street Journal đưa tin vào thứ Hai, trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này. Theo các nguồn tin, các mục tiêu hàng đầu hiện tại của Washington là Vương quốc Anh, Úc, Nam Hàn, Ấn Độ và Nhật Bản. Các nguồn tin cho biết thêm rằng Bessent đã liên lạc với đại diện của từng quốc gia được đề cập ở trên. Sáng hôm Thứ Hai, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ Kevin Hassett đã nói với CNBC rằng 10 quốc gia đã đưa ra những lời đề nghị "tuyệt vời" cho chính quyền Trump.

⦿ ---- Các giám đốc điều hành Liên minh châu Âu sắp sang Hoa Kỳ sẽ được cấp điện thoại và máy tính xách tay dùng một lần để giảm thiểu rủi ro gián điệp, một chiến lược thường dành cho các quan chức sang Trung Quốc và Đông Âu. (Ghi chú: burner phones, laptops là các điện thoại và máy tính xách tay chỉ xài một lần, xong một công việc gì đó là quăng bỏ để không bị theo dõi hay có thể bị cài phần mềm theo dõi.) Trước các cuộc họp thường niên quan trọng vào tuần tới tại Washington, D.C., có nỗi lo thực sự rằng chính phủ Hoa Kỳ có thể xâm nhập vào các thiết bị của Ủy ban châu Âu, theo các nguồn tin giấu tên nói với tờ Financial Times. "Họ lo ngại về việc Hoa Kỳ xâm nhập vào hệ thống của ủy ban", một quan chức nói với tờ báo.

Ủy ban châu Âu là nhánh hành pháp của Liên minh châu Âu, nơi mà Tổng thống Donald Trump đã bất đồng quan điểm về thuế quan. Một quan chức thậm chí còn nói rằng hậu quả của thuế quan và sự lo lắng hiện tại về khả năng gián điệp có nghĩa là "liên minh xuyên Đại Tây Dương đã kết thúc". Ủy viên Thương mại châu Âu Maros Sefcovic sẽ có mặt tại Washington vào Chủ Nhật trước các cuộc đàm phán với các quan chức Hoa Kỳ vào Thứ Hai với mục đích đạt được thỏa thuận về thuế quan, một phát ngôn viên của EU cho biết. Các ủy viên cũng sẽ đến thủ đô để tham dự các cuộc họp của IMF và Ngân hàng Thế giới từ ngày 21 đến 26 tháng 4. FT đưa tin rằng Ủy ban Châu Âu thừa nhận rằng lời khuyên về an ninh đã được cập nhật gần đây nhưng không đi vào chi tiết.

⦿ ---- Một công dân Hoa Kỳ đã nhận được email từ Bộ An ninh Nội địa ra lệnh cho cô phải tự trục xuất khỏi đất nước "ngay lập tức", theo tờ The Boston Globe đưa tin. Khi Nicole Micheroni, một luật sư di trú và là đối tác tại công ty luật Cameron Micheroni & Silvia ở Massachusetts, lần đầu tiên nhận được email vào sáng thứ Sáu, cô nghĩ rằng nó được gửi cho một trong những khách hàng của mình. Micheroni nói với tờ Globe rằng "Phải mất vài phút tôi mới nhận ra rằng nó được gửi cho tôi thay vì người mà tôi đại diện".

Dòng tiêu đề của email ghi là: "Thông báo chấm dứt tạm tha" và nội dung của thông báo không nêu rõ tên khách hàng hoặc số vụ án. Nội dung của email ghi là "DHS sẽ chấm dứt quy tạm tha của bạn". "Đừng cố gắng ở lại Hoa Kỳ - chính phủ liên bang sẽ tìm thấy bạn". Sau đó, DHS xác nhận rằng thông báo đã được gửi nhầm cho Micheroni. Là một luật sư di trú hành nghề trong 12 năm, cô nói với tờ Globe rằng cô chưa bao giờ thấy lệnh tạm tha di trú bị chấm dứt qua email.

⦿ ---- Lạnh cẳng: Trump đang cân nhắc tạm dừng thuế xe hơi. 'Tôi không thay đổi quyết định, nhưng tôi linh hoạt'. Tổng thống Trump đã gợi ý vào thứ Hai rằng ông có thể tạm thời miễn thuế cho ngành xe hơi khỏi các mức thuế mà ông đã áp dụng trước đây đối với ngành này để các nhà sản xuất xe hơi có thời gian điều chỉnh chuỗi cung ứng của họ. "Tôi đang xem xét một số biện pháp giúp một số công ty xe trong vấn đề này", Trump nói với các phóng viên tập trung tại Phòng Bầu dục.

Ông cho biết các nhà sản xuất xe cần thời gian để di dời sản xuất khỏi Canada, Mexico và những nơi khác. "Và họ cần một chút thời gian vì họ sẽ sản xuất tại đây, nhưng họ cần một chút thời gian. Vì vậy, tôi đang nói về những điều như thế". Khi Trump công bố mức thuế xe 25% vào ngày 27 tháng 3, ông đã mô tả chúng là "vĩnh viễn". Tuy nhiên, lập trường cứng rắn của ông về thương mại ngày càng trở nên mờ nhạt khi ông tìm cách hạn chế phản ứng kinh tế và chính trị có thể xảy ra từ các chính sách của mình. "Tôi không thay đổi quyết định, nhưng tôi linh hoạt", ông nói vào thứ Hai.

Ba công ty sản xuất xe lớn của Detroit đã vận động Bạch Ốc trong nhiều tuần để loại trừ một số bộ phận xe giá rẻ khỏi thuế quan, Bloomberg đưa tin. Ford, GM và Stellantis đã nói với chính quyền rằng họ sẵn sàng trả thuế đối với việc nhập xe thành phẩm và các bộ phận lớn như động cơ, nhưng thuế nhập cảng đối với các bộ phận khác sẽ đẩy chi phí lên hàng tỷ đô la và dẫn đến việc sa thải.

Cổ phiếu của Ba công ty lớn đã tăng vọt sau phát biểu của Trump, AP đưa tin. General Motors tăng 3,6%, Ford tăng 4,1% và Stellantis tăng 5,1%. Các công ty này có chuỗi cung ứng và quy trình sản xuất phức tạp, vượt qua biên giới nhiều lần trong Bắc Mỹ.

Thuế quan đối với xe thành phẩm có hiệu lực từ ngày 3 tháng 4, trong khi thuế đối với phụ tùng dự kiến có hiệu lực từ ngày 3 tháng 5. Các quan chức tại Canada cho biết vì một số phụ tùng được vận chuyển qua lại biên giới nhiều lần nên chính quyền Trump vẫn chưa tìm ra công thức áp dụng thuế quan đối với phụ tùng, Global News đưa tin.

⦿ ---- Nhiều người Canada đang bán ngôi nhà thứ hai của họ tại các điểm nóng về loài chim trốn tuyết như Florida và Arizona do nổi giận và bất ổn về lời lẽ của Trump về việc biến Canada thành "tiểu bang thứ 51". Các yếu tố kinh tế như đồng đô la Canada suy yếu và phí hiệp hội chủ nhà tăng đã khiến việc sở hữu nhà trên đất Mỹ trở nên đắt đỏ hơn, nhưng theo các đại lý bất động sản, căng thẳng chính trị do thuế quan và các quy tắc đi lại của tổng thống mới gây ra đã thúc đẩy doanh số bán hàng.

Garry Liboiron, 76 tuổi, nói với tờ Wall Street Journal rằng ông đã bán ngôi nhà rộng 3.300 foot vuông của mình ở Phoenix sau khi lo ngại ngày càng tăng rằng chính phủ có thể quốc hữu hóa các bất động sản do người Canada sở hữu. Ngược lại, những người đã nghỉ hưu Clifford và Paulette Lawrick đã bán căn hộ chung cư của họ ở Arizona sau khi những người bạn và hàng xóm lâu năm bắt đầu trở nên thù địch và nói với họ rằng biên giới Hoa Kỳ-Canada "không ở đúng vị trí cần thiết". Clifford cho biết sự thay đổi trong thái độ "khiến việc tụ tập ở hồ bơi trở nên khó khăn".

Trong khi đó, Philippe Trudeau sinh ra ở Montreal đã quyết định bán ngôi nhà ở Florida của mình sau khi ông bị đối đầu tại Walmart khi đang nói tiếng Pháp và bị bảo "về nhà" vì ông "không cần thiết ở đây". Căn hộ chung cư hai phòng ngủ của anh sau đó đã được bán chỉ sau một ngày rao bán. "Tôi chỉ muốn thoát khỏi đó", anh nói. Một đại lý bất động sản ở Florida đã báo cáo số lượng nhà rao bán của người Canada năm nay gấp đôi, trong khi một nhà môi giới ở Arizona cho biết 700 ngôi nhà do người Canada sở hữu đã được rao bán vào đầu năm 2025, tăng so với 100 ngôi nhà của năm trước.

⦿ ---- Mẹ của người đàn ông bị buộc tội ném bom xăng vào nhà của Thống đốc Josh Shapiro cho biết con trai bà "bị bệnh tâm thần" và "hết thuốc" khi vụ tấn công xảy ra. Cody Balmer, 38 tuổi, bị buộc tội vào thứ Hai về tội cố ý giết người, đốt phá nghiêm trọng, trộm cắp, khủng bố và các tội liên quan vì bị cáo buộc đột nhập vào dinh thự của thống đốc và đốt cháy bằng bom xăng. Shapiro và gia đình đang ngủ ở tầng trên vào thời điểm đó nhưng đã được sơ tán mà không bị thương.

Mẹ của Balmer, Christie Balmer, nói với CBS News vào Chủ Nhật rằng Balmer "bị bệnh tâm thần và đã ngừng thuốc". Bà cho biết bà đã cố gắng "đón" con trai mình vào tuần trước và mặc dù đã liên hệ với bốn sở cảnh sát, "không thể tìm được ai giúp đỡ". "Vậy là, nó bị bệnh tâm thần, đã ngừng thuốc và đây là những gì đã xảy ra", bà nói. Cảnh sát cho biết con trai bà đã tự trình diện và thú nhận tội ác.

⦿ ---- Dân Mỹ đi Châu Âu coi chừng: Hai sinh viên đại học Mỹ đang nghỉ xuân đã bị bắt giữ từ ngày 1 tháng 4 tại Copenhagen vì cáo buộc tranh chấp với một tài xế Uber. Sara Buchen-Ray, mẹ của Owen Ray, sinh viên 19 tuổi của Đại học Miami Ohio, nói với Fox 32 vào Chủ Nhật rằng con trai bà và bạn của cậu nhận ra rằng họ đã nhập sai địa chỉ đến nơi trong Uber vào ngày 31 tháng 3, nhưng khi họ nói với tài xế, anh ta từ chối đổi hướng.

Buchen-Ray cho biết: "Tài xế Uber nói rằng họ sẽ gọi cảnh sát". "Con trai tôi nói, 'Gọi cảnh sát đi, chúng tôi không làm gì sai cả.' Nó nói thế năm hoặc sáu lần... Vào thời điểm đó, tài xế Uber nổi giận, đá vào giữa hai chân, anh ta ngã xuống đất. Họ đã có thể trốn thoát". Khi họ đến sân bay vào sáng hôm sau để bay về nhà, họ đã "bị bắt tại cổng", Buchen-Ray cho biết. Cặp đôi này đã được chỉ định một luật sư do chính phủ chỉ định tại Đan Mạch, nơi họ có thể bị giam giữ hợp pháp cho đến cuối tháng.

⦿ ---- Quận San Diego: Trận động đất 5,2 độ Richter (bản tin khác cho biết là 6.0 độ) xảy ra ở phía đông San Diego, ghi nhận cách Julian 4 km hoặc 2,5 dặm về phía nam, theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ USGS. Trận động đất sơ bộ 5,2 độ Richter đã xảy ra ở Julian vào sáng Thứ Hai và được cảm nhận trên khắp Quận San Diego vào khoảng 10 giờ sáng. USGS cũng báo cáo 7 dư chấn nhỏ vào lúc 10:30 sáng. Trận động đất hôm Thứ Hai xảy ra sau trận động đất mạnh 3,5 độ Richter ở cùng khu vực vào chiều Chủ Nhật. Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết không có dự báo về Sóng thần.

⦿ ---- HỎI 1: Sử dụng công nghệ, kỹ thuật sẽ giảm rủi ro bệnh lãng trí 42%?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu phát hiện ra rằng việc sử dụng công nghệ có thể liên quan đến nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn. Một bản đánh giá các nghiên cứu trước đây, được công bố vào thứ Hai trên tạp chí Nature Human Behavior: Phân tích của họ về 57 nghiên cứu với tổng số 411.430 người lớn tuổi cho thấy việc sử dụng công nghệ có liên quan đến nguy cơ suy giảm nhận thức thấp hơn 42%, được định nghĩa là chẩn đoán suy giảm nhận thức nhẹ hoặc chứng mất trí nhớ, hoặc là kết quả kém trong các bài kiểm tra nhận thức. Theo nghiên cứu mới, các hình thức công nghệ bao gồm máy tính, điện thoại thông minh, internet, email, phương tiện truyền thông xã hội hoặc "sử dụng hỗn hợp/nhiều mục đích". Chi tiết:

https://www.cnn.com/2025/04/14/health/technology-use-lowers-dementia-risk-wellness/index.html

⦿ ---- HỎI 2: Chế độ ăn Địa Trung Hải và tập thể dục có thể làm chậm quá trình mất xương ở phụ nữ lớn tuổi?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Chế độ ăn Địa Trung Hải và tập thể dục có thể làm chậm quá trình mất xương ở phụ nữ lớn tuổi. Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học Rovira i Virgili và cộng sự trong nhóm nghiên cứu PREDIMED-Plus, một biện pháp can thiệp lối sống trong ba năm dựa trên chế độ ăn Địa Trung Hải ít calo kết hợp với hoạt động thể chất đã giúp làm giảm tình trạng mất mật độ khoáng chất xương liên quan đến tuổi tác ở phụ nữ lớn tuổi mắc hội chứng chuyển hóa. Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2025-04-mediterranean-diet-bone-loss-aging.html

.

.